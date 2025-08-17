Marché immobilier de San Jose 2025 : tendances, prévisions et évolutions technologiques

Le marché immobilier de San Jose en 2025 reste robuste mais complexe, façonné par les fluctuations économiques de la Silicon Valley, une forte demande de logements et les nouvelles tendances post-pandémiques. En tant que l’un des marchés les plus chers du pays, San Jose connaît une croissance modérée des prix des maisons, une faible offre (malgré de légères améliorations) et une concurrence intense tant pour les acheteurs que pour les locataires. Ci-dessous, nous décomposons les principaux secteurs – du résidentiel et de la location aux espaces commerciaux – et ce que les experts prévoient pour les années à venir.

Chiffres clés du marché 2025 (San Jose) :

Prix médian d’une maison : ~1,5 million $ (mi-2025), en hausse d’environ 5 % sur un an redfin.com. Les maisons se vendent en ~20 jours en moyenne, souvent avec plusieurs offres.

(mi-2025), en hausse d’environ sur un an redfin.com. Les maisons se vendent en ~20 jours en moyenne, souvent avec plusieurs offres. Loyer mensuel médian : ~2 927 $ en juillet 2025, en hausse d’environ 2–3 % par rapport à l’an dernier apartmentlist.com. Les appartements d’une chambre coûtent en moyenne 3 265 $/mois apartmentlist.com.

en juillet 2025, en hausse d’environ par rapport à l’an dernier apartmentlist.com. Les appartements d’une chambre coûtent en moyenne 3 265 $/mois apartmentlist.com. Offre de logements : L’inventaire en hausse d’environ 20 % par rapport au début 2024 apartmentlist.com sfgate.com, mais cela reste un marché de vendeurs avec peu d’annonces.

par rapport au début 2024 apartmentlist.com sfgate.com, mais cela reste un marché de vendeurs avec peu d’annonces. Accessibilité : Extrêmement faible. Un ménage au revenu médian aurait besoin d’une augmentation de >250 000 $ pour pouvoir acheter une maison au prix médian à San Jose zillow.mediaroom.com.

Un ménage au revenu médian aurait besoin d’une pour pouvoir acheter une maison au prix médian à San Jose zillow.mediaroom.com. Économie : Le chômage dans le comté de Santa Clara est de ~3,9 % (T2 2025) kidder.com. Les taux hypothécaires tournent autour de 6,5–6,8 % sfgate.com, bien au-dessus des niveaux bas de la pandémie, contribuant à un “effet de verrouillage” où les propriétaires restent pour conserver leurs faibles taux.

Tendances de l’immobilier résidentiel en 2025

Le marché immobilier de San Jose reste très compétitif en 2025. Le prix médian de vente des maisons est d’environ 1,5 million de dollars, soit 238 % plus élevé que la moyenne américaine redfin.com. Les prix ont augmenté d’environ 3 à 5 % par rapport à l’an dernier, une hausse modérée comparée aux envolées à deux chiffres de la période de la pandémie. Cette croissance montre des signes de stabilisation en raison de la hausse des taux d’intérêt et d’une offre légèrement améliorée. L’économiste principal de Zillow note que l’augmentation du stock de logements freine la hausse des prix ; en fait, la valeur des maisons devrait rester globalement stable (−0,2 %) dans la région métropolitaine de San Jose en 2025 sfgate.com. Cependant, la demande dépasse l’offre, ce qui favorise globalement les vendeurs.

Stocks et ventes : Le nombre de maisons sur le marché a augmenté modérément. Les observateurs du secteur rapportent que le stock de départ de San Jose en 2025 était environ 20 % supérieur à celui de 2024 sfgate.com, en partie parce que plus de propriétaires mettent leur bien en vente et que de nouvelles constructions arrivent progressivement. Malgré cela, l’offre reste historiquement limitée – de nombreux propriétaires sont réticents à vendre et à perdre leurs taux hypothécaires ultra-bas (l’effet de “verrouillage”), ce qui limite la rotation. Malgré plus d’annonces, les ventes conclues ont en réalité bondi (en hausse de 8 à 31 % sur un an dans la région) et devraient encore grimper d’environ 15 % en 2025 sfgate.com, ce qui indique que la demande des acheteurs absorbe rapidement les logements disponibles. Les maisons se vendent toujours rapidement – environ 20 jours sur le marché en médiane, contre 15 jours un an plus tôt redfin.com redfin.com. Une annonce reçoit en moyenne 3 à 4 offres à San Jose, se vendant souvent au-dessus du prix demandé dans les quartiers recherchés.

Prix et concurrence : Les prix des logements à San Jose semblent avoir atteint un plateau à des niveaux élevés. À la mi-2025, le prix médian de vente est d’environ 1,5 million de dollars (en hausse d’environ 5 % sur un an) redfin.com, rebondissant après une légère baisse en 2023. La concurrence entre acheteurs reste « quelque peu compétitive » selon l’indice de Redfin, de nombreux logements se vendant encore 2 à 6 % au-dessus du prix affiché lors de surenchères redfin.com. Le segment du luxe est particulièrement fort – les biens haut de gamme reçoivent plusieurs offres et continuent de s’apprécier, défiant les préoccupations générales sur l’accessibilité sfgate.com. Les agents immobiliers notent que les logements d’entrée de gamme (autour du million de dollars) attirent une concurrence féroce aussi bien de la part des primo-accédants que des investisseurs, se vendant souvent bien au-dessus du prix affiché, les offres au comptant n’étant pas rares sanjosespotlight.com.

Défis d’accessibilité : San Jose figure constamment parmi les marchés immobiliers les moins abordables des États-Unis. La stagnation des salaires par rapport à la valeur des logements a rendu le rêve de devenir propriétaire inaccessible pour de nombreux habitants. Une analyse de Zillow met en évidence l’écart : même avec un important apport de 330 000 $ (20 %), une famille à revenu médian à San Jose aurait besoin d’une augmentation de salaire de plus de 250 000 $ pour pouvoir acheter confortablement un logement au prix médian zillow.mediaroom.com. Selon une estimation, seulement environ 28 % des ménages dans la grande région de la Baie peuvent se permettre d’acheter un logement au prix médian (et une part encore plus faible à San Jose même). Les taux hypothécaires élevés – autour de 6 à 7 % pour des prêts sur 30 ans – aggravent le problème en ajoutant des centaines, voire des milliers de dollars aux mensualités. Ces pressions sur l’accessibilité ont refroidi une partie de la demande et redirigé de nombreux acheteurs potentiels vers le marché locatif zillow.mediaroom.com.

Perspectives du marché : Les prix devraient rester stables ou légèrement à la hausse à court terme. L’Association des agents immobiliers de Californie (C.A.R.) prévoit une hausse de +4,6 % des prix des maisons en Californie en 2025 après une croissance d’environ 6,8 % en 2024 sanjosespotlight.com – un rythme plus soutenable. L’appréciation à San Jose pourrait être un peu inférieure à la moyenne de l’État en raison de ses prix déjà très élevés et de sa sensibilité aux fluctuations de l’économie technologique. Toute baisse des taux hypothécaires pourrait libérer une demande refoulée : les agents locaux prédisent que si les taux tombent dans la fourchette basse de 6 % ou 5 %, le marché “s’enflammera” d’activité alors que plus de vendeurs et d’acheteurs se lanceront sanjosespotlight.com sanjosespotlight.com. Pour l’instant, attendez-vous à des hausses de prix modestes et à un choix légèrement meilleur pour les acheteurs, mais rien qui améliore radicalement l’accessibilité. La pénurie structurelle de logements à San Jose et la solidité du marché de l’emploi exercent une pression haussière à long terme sur la valeur des biens immobiliers.

Évolutions du marché locatif

Le marché locatif de San Jose en 2025 est extrêmement cher mais relativement stable en termes de croissance. Le loyer médian de la ville (tous types de logements confondus) est d’environ 2 900 $ par mois apartmentlist.com – plus de 100 % supérieur à la médiane américaine, ce qui reflète la richesse de la région et la rareté des logements. Les loyers ont continué à augmenter légèrement : le loyer médian a augmenté d’environ 2 à 3 % sur un an à la mi-2025 apartmentlist.com. À titre de comparaison, de nombreuses grandes villes américaines ont connu des loyers stables ou en baisse au cours de l’année écoulée, grâce à une vague de nouvelles constructions d’appartements à l’échelle nationale. Dans la région de la Baie, la croissance des loyers à San Jose (~2,8 % sur un an) a dépassé celle de San Francisco (pratiquement 0 %) sfgate.com, même si les deux sont loin des hausses à deux chiffres du passé.

Loyers élevés et forte demande : Les loyers moyens par taille de chambre soulignent à quel point San Jose est inabordable pour les locataires. En juillet 2025, un appartement 1 chambre coûte en moyenne ~2 934 $ (soit près de 67 % au-dessus de la moyenne américaine) et les logements 2 chambres autour de 3 506 $ apartmentlist.com apartmentlist.com. Les quartiers centraux branchés affichent des prix encore plus élevés – par exemple, les 1 chambre du centre-ville de San Jose dépassent souvent 5 000 $/mois dans les immeubles de luxe apartmentlist.com. De tels prix signifient qu’un locataire aurait besoin d’un revenu annuel à six chiffres pour respecter la règle standard des « 30 % du revenu consacré au loyer ». Sans surprise, une grande part des locataires locaux sont des professionnels de la tech à double revenu ou des familles partageant un logement. Globalement, environ 44 % des ménages de San Jose sont locataires plutôt que propriétaires point2homes.com, et beaucoup d’entre eux doivent étirer leur budget pour y parvenir (l’indice du coût de la vie de la métropole est d’environ 231, juste derrière San Francisco aux États-Unis apartmentlist.com).

Malgré des loyers exorbitants, la demande de logements locatifs reste soutenue. Le taux de vacance locative n’est que d’environ 4–5 % à San Jose point2homes.com, ce qui indique que la plupart des logements sont occupés. (À titre de comparaison, un taux de vacance de 5 % est considéré comme un marché équilibré – San Jose est donc tout juste sur cette limite.) Les locataires ont montré une certaine sensibilité aux prix – la hausse continue des loyers s’est ralentie entre 2020 et 2022, et des concessions ou de légères baisses ont eu lieu ces années-là. Mais le retour des bureaux, des universités et l’arrivée de nouveaux travailleurs en 2023–2024 ont relancé la croissance du marché locatif. De nombreux ménages exclus de l’accession à la propriété n’ont d’autre choix que de continuer à louer, ce qui soutient la demande.

Nouvelle offre et vacance : Un facteur notable qui tempère la croissance des loyers a été un boom de la construction d’appartements dans le Sun Belt américain (des villes comme Austin et Raleigh) qui a créé un excédent d’unités à l’échelle nationale sfgate.com. Bien que la région de la Baie n’ait pas construit assez de logements pour effacer sa pénurie, San Jose a ajouté quelques nouveaux appartements et a vu l’inventaire des locations augmenter d’environ 20 % dans certains quartiers suburbains apartmentlist.com. Cet afflux modeste d’offre agit comme soupape de sécurité sur les loyers. La construction de logements multifamiliaux dans la région de la Baie devrait ralentir après 2025, cependant, à mesure que les projets se terminent et que moins de nouveaux chantiers démarrent sfgate.com. Les analystes de Zillow prévoient qu’à la fin de 2025, le marché locatif se resserrera à nouveau – la récente vague de nouvelles unités va « s’essouffler », ce qui signifie plus de concurrence par logement vacant à l’avenir sfgate.com. À San Jose, où le logement est perpétuellement sous-construit, même une petite baisse du taux de vacance peut entraîner une hausse des loyers.

Perspectives pour les locataires : Les augmentations de loyer au cours des prochaines années devraient rester dans la fourchette basse à un chiffre par an (sauf en cas de récession). Les experts prévoient une croissance des loyers faible et régulière dans la région de la Baie – peut-être de l’ordre de 2 à 4 % par an sfgate.com. C’est une bonne nouvelle pour les locataires comparé aux hausses à deux chiffres de la dernière décennie, mais on ne s’attend pas non plus à une baisse significative des loyers. Des changements de politique sont à l’horizon : les électeurs californiens pourraient voir la Proposition 33 en 2024, une initiative visant à étendre le contrôle des loyers (après deux tentatives précédentes infructueuses) sfgate.com. Si elle est adoptée, des villes comme San Jose pourraient instaurer des plafonds de loyer plus stricts sur les nouveaux immeubles, limitant potentiellement la rapidité de la hausse des loyers. San Jose dispose déjà d’un contrôle local des loyers pour les appartements anciens (plafonnant les augmentations annuelles autour de 5 à 8 %), et une extension pourrait encore mieux protéger les locataires – ou, selon les critiques, décourager la construction de nouveaux logements. Parallèlement, la demande de locations de maisons individuelles augmente alors que les familles recherchent plus d’espace ; ces maisons se louent désormais environ 41 % plus cher qu’il y a cinq ans (une croissance supérieure à celle des appartements) zillow.mediaroom.com. Globalement, le marché locatif restera concurrentiel – les locataires doivent budgétiser prudemment et s’attendre à consacrer une grande part de leur revenu au logement dans la Silicon Valley.

Perspectives sur l’immobilier commercial

Le secteur de l’immobilier commercial de San Jose est une histoire de contrastes en 2025. Le marché des bureaux est confronté à de fortes vacances et au bouleversement du travail à distance, tandis que les espaces industriels et d’entreposage affichent presque complet grâce aux besoins logistiques de la région de la Baie. Les biens commerciaux de détail s’en sortent relativement bien, portés par des consommateurs aisés et un retour partiel au bureau qui ravive la fréquentation piétonne dans certains quartiers. Voici un aperçu par secteur :

Marché des bureaux : fortes vacances et reprise lente

Les bureaux à San Jose (et dans la Silicon Valley en général) sont abondants et sous-utilisés en 2025. Le taux de vacance des bureaux a dépassé 20 % en 2024, contre seulement 8,6 % avant la pandémie patch.com. Au troisième trimestre 2024, 21,8 % des bureaux étaient vacants dans les comtés de Santa Clara et San Mateo (qui incluent San Jose), soit plus du double du taux d’avant COVID patch.com. Cette surabondance est due au télétravail et aux politiques hybrides – les employés viennent rarement au bureau, voire jamais. La métropole de San Jose n’affichait qu’un taux de retour au bureau de 40,7 % fin 2024, l’un des plus bas du pays patch.com. Les entreprises ont donc réduit leur surface, laissant de grands espaces vides ou proposés en sous-location.

Cependant, 2025 montre les premiers signes de stabilisation. Quelques indicateurs : le taux de vacance des bureaux en Silicon Valley a légèrement baissé à ~17,4 % au 2e trimestre 2025 (avec une disponibilité globale d’environ 18,2 %) kidder.com. L’activité de location a repris au premier semestre 2025 – parmi les transactions notables, des entreprises tech comme Zscaler ont sous-loué plus de 300 000 pieds carrés à Santa Clara kidder.com. Les propriétaires font des concessions et offrent des incitations pour remplir les espaces, et les loyers demandés se sont stabilisés (environ 4,07 $/pi² par mois, soit 0,2 % de moins qu’il y a un an) kidder.com. Les ventes d’immeubles de bureaux se font à des prix très réduits, attirant des investisseurs en quête de bonnes affaires – le prix moyen de vente au pied carré (360 $) est bien en dessous de la moyenne sur 5 ans, reflétant des valeurs en difficulté kidder.com.

Flight to quality » est le mot d’ordre : les locataires se regroupent dans des immeubles haut de gamme, riches en services pour inciter les employés à venir, tandis que les bureaux plus anciens ou moins bien situés peinent. Par exemple, Google – après d’importantes vagues de licenciements et des réductions de coûts – a mis en location une grande partie de son campus de Redwood City et a suspendu la construction de futurs bureaux kidder.com. Les nouveaux projets sont en grande partie à l’arrêt, même si un paradoxe subsiste : environ 9 millions de pieds carrés d’espaces commerciaux ont été construits en 2024, un record post-pandémique, alors même que le taux de vacance a atteint des sommets patch.com. Cela inclut des installations spécialisées de R&D et des projets occupés par leur propriétaire qui ne sont pas comptabilisés comme espaces loués. Les experts parlent de « paradoxe de 2024 » – une économie en croissance mais moins de besoin d’espaces de bureaux patch.com.

Pour l’avenir, la plupart des analystes s’attendent à ce que le marché des bureaux reste atone jusqu’en 2025. Les entreprises sous-louent plutôt que de s’agrandir, et près de 1 000 milliards de dollars de dettes immobilières commerciales arrivent à échéance en 2025 kidder.com – ce qui augmente le risque de défauts de paiement, surtout pour les actifs de bureaux dont la valeur baisse. Bonne nouvelle, San Jose a évité le pire scénario observé à San Francisco (où plusieurs tours du centre-ville ont été saisies). Moins de propriétaires à San Jose ont fait défaut jusqu’à présent patch.com, en partie parce que les bureaux locaux sont plus dispersés (par exemple, de nombreux campus technologiques de faible hauteur) et moins dépendants d’un centre-ville dense. Les prévisionnistes estiment qu’il faudra encore un ou deux ans pour atteindre une « nouvelle normalité » patch.com. Comme l’a dit un consultant local, l’objectif est de « grignoter [et] faire passer le taux de vacance sous les 20 % » pour atteindre un niveau plus gérable patch.com. Si le secteur technologique repart ou si les entreprises imposent davantage de travail en présentiel, la reprise pourrait s’accélérer – mais pour l’instant, il faut s’attendre à un taux de vacance élevé dans les bureaux et à de nombreuses options d’espaces pour les locataires à San Jose.

Industriel et entrepôts : forte demande, offre limitée

En contraste frappant avec les bureaux, l’immobilier industriel dans la région de San Jose reste très recherché. Le taux de vacance pour les espaces industriels et d’entrepôt est extrêmement bas – environ 4 % à 6 % en 2024/2025 patch.com cbre.com. Au deuxième trimestre 2025, le taux de vacance industriel global de la Silicon Valley était d’environ 5,8 % cushmanwakefield.com, ce qui indique un marché très tendu (surtout en tenant compte de certaines nouvelles livraisons). La demande pour les espaces logistiques, de fabrication et de laboratoires est portée par le e-commerce, les entreprises de semi-conducteurs et de matériel, ainsi que les biotechs nécessitant des installations où le travail doit être effectué sur site.

Les laboratoires de R&D et les installations spécialisées ont connu un taux de vacance un peu plus élevé (~11 % fin 2024 pour les laboratoires de R&D) patch.com, mais cela s’explique en partie par l’arrivée de nouveaux espaces sur le marché. Dans des secteurs comme la biotechnologie et la fabrication avancée, l’occupation reste solide – ces entreprises ne peuvent pas passer totalement au télétravail. Le rapport du Joint Venture Silicon Valley a noté que la demande pour les espaces de laboratoires et industriels a continué de croître en 2024 malgré la surabondance de bureaux patch.com. Les loyers des biens industriels sont restés stables ou ont légèrement augmenté, l’offre étant limitée par la rareté du foncier dans la région de la Baie. Les promoteurs ont ajouté quelques mètres carrés industriels en 2024, et environ 2 à 3 millions de pieds carrés d’espaces logistiques modernes sont en construction autour de San Jose, souvent construits sur mesure pour des utilisateurs spécifiques.

Perspectives : Le secteur industriel devrait rester solide. Même si l’économie connaît un ralentissement, les taux de vacance sont si bas qu’une légère hausse ne ferait pas basculer le marché dans la surabondance. Le e-commerce, les centres de données et les industries des véhicules électriques se développent dans la Silicon Valley et continueront d’absorber de l’espace. En fait, l’un des nouveaux projets approuvés au centre-ville de San Jose comprend un centre de données de 11 étages à côté de logements (un concept unique de mixité d’usages) localnewsmatters.org. Les investisseurs restent optimistes sur les biens industriels pour leur flux de trésorerie stable. Un bémol : la résistance des communautés aux nouveaux entrepôts (en raison du trafic ou de préoccupations environnementales) peut ralentir les autorisations. Mais avec les réformes CEQA (discutées ci-dessous) et les besoins en infrastructures de la région, le développement industriel sera probablement simplifié. On peut s’attendre à ce que les taux de vacance industriels restent dans les bas chiffres et que la croissance des loyers se situe dans les chiffres moyens chaque année à l’avenir.

Secteur du commerce de détail : rues commerçantes résilientes et évolutions des tendances

L’immobilier de commerce à San Jose s’est révélé étonnamment résilient après la pandémie. Grâce aux revenus élevés de la région et à la demande refoulée des consommateurs, la plupart des centres commerciaux et des boutiques ont rebondi, même si le télétravail a modifié certaines habitudes. Le taux de vacance commerciale a atteint un creux de six ans à environ 4,7 % début 2025 dans la Silicon Valley assets.cushmanwakefield.com. En entrant en 2025, la plupart des sous-marchés affichaient des taux de vacance commerciale inférieurs à 4 % – soit une occupation quasi totale – notamment dans des zones dynamiques comme Santana Row/Valley Fair, Palo Alto et Cupertino marcusmillichap.com. La seule poche de vacance commerciale élevée (environ 5 %) se trouve dans certaines parties du sud de San Jose marcusmillichap.com, ce qui reflète probablement quelques centres anciens en difficulté ou la fermeture de grandes surfaces.

Plusieurs facteurs ont « soutenu » l’immobilier de commerce : les salaires et la richesse du secteur technologique signifient que les ménages locaux ont le pouvoir d’achat pour soutenir restaurants, boutiques et services. Même pendant les périodes de fort télétravail, les résidents à hauts revenus ont continué à consommer localement, et de nombreux commerces se sont adaptés (livraison, retrait en bordure, etc.). Désormais, alors que davantage de travailleurs retournent partiellement au bureau, les restaurants du centre-ville et des quartiers d’affaires voient leur fréquentation augmenter. Le commerce de banlieue, soutenu par les supermarchés et les services essentiels, est resté solide tout au long de la période. De plus, la configuration de San Jose, axée sur la voiture, fait que de nombreux centres commerciaux disposent de grandes surfaces et de parkings, facilitant la distanciation sociale ou le retrait de commandes pendant le COVID.

D’ici la fin de 2024,parallèlement à la légère augmentation de l’occupation des bureaux marcusmillichap.com . Les courtiers commerciaux rapportent que marcusmillichap.com Les revenus élevés des ménages ont soutenu les dépenses de détail même lorsque les bureaux étaient vides, et désormais toute augmentation du nombre de travailleurs de bureau ou de la population alimente encore plus la demande marcusmillichap.com . Notamment,: Costco et un grand supermarché asiatique (T&T) s’installeront à San Jose en 2025 marcusmillichap.com . On s’attend à ce que ces nouveaux arrivants fassent passer l’absorption nette légèrement négative de l’an dernier en positif. Essentiellement,par de nouveaux magasins et restaurants.

Les loyers des commerces de détail sont restés relativement stables, les emplacements de premier choix atteignant des prix élevés (par exemple, plus de 30 $ par pied carré par an en bail triple net assets.cushmanwakefield.com). Les propriétaires sont optimistes mais réalistes – ils savent que le commerce en ligne reste une menace, donc les locataires axés sur l’expérience et la restauration sont privilégiés pour attirer du trafic piétonnier. La tendance au retour au bureau dans la région (même partielle) est un atout pour les commerçants du centre-ville. À l’inverse, si le télétravail reste répandu, certains commerces du centre pourraient devoir se reconvertir ou faire face à des difficultés, mais jusqu’à présent, le centre de San Jose n’a pas connu l’effondrement généralisé du commerce de détail qu’a subi le centre-ville de San Francisco.

Perspectives : Les taux de vacance des commerces devraient rester faibles (<5 %) et pourraient même se resserrer si l’économie locale reste forte. Le plus grand risque est une récession économique – les dépenses de consommation chuteraient si le chômage augmentait. Pour l’instant, les perspectives du commerce de détail à San Jose sont prudemment positives : des consommateurs aisés, une densité résidentielle croissante (avec de nouveaux projets à usage mixte), et une meilleure utilisation des bureaux indiquent tous une demande soutenue pour les magasins et restaurants. La stratégie de la ville consistant à créer des villages urbains et des centres piétonniers continuera d’offrir des opportunités pour le développement commercial. En résumé, parmi les classes d’actifs commerciaux, le commerce de détail se porte mieux que les bureaux et à peu près aussi bien que l’industriel sur le marché de San Jose en 2025.

Tendances de l’investissement immobilier

Investissement résidentiel : L’achat de maisons individuelles ou de condos à louer est difficile compte tenu des prix d’entrée supérieurs à 1 million de dollars , mais ceux qui en ont les moyens constatent une demande locative constante. De nombreuses familles étant incapables d’acheter, les locations de maisons individuelles sont très recherchées (comme en témoigne la forte croissance des loyers dans ce segment zillow.mediaroom.com). Les quartiers avec de bonnes écoles (Almaden Valley, Cambrian Park, West San Jose) ou des améliorations prévues des transports en commun (par exemple autour des futures stations BART dans le nord de San Jose) sont particulièrement attractifs pour les investisseurs, car ils promettent des loyers stables ou en hausse. Certains investisseurs tirent également parti des lois californiennes sur les ADU – ajoutant des unités d’habitation accessoires aux propriétés unifamiliales pour créer des revenus de type duplex/triplex. Les taux de capitalisation pour les locations résidentielles à San Jose se situent souvent dans la fourchette basse de 3 % à 4 %, ce qui est mince, mais de nombreux investisseurs misent sur l’appréciation des prix et la croissance démographique liée à la tech pour leurs rendements.

L’achat de maisons individuelles ou de condos à louer est difficile compte tenu des , mais ceux qui en ont les moyens constatent une demande locative constante. De nombreuses familles étant incapables d’acheter, (comme en témoigne la forte croissance des loyers dans ce segment zillow.mediaroom.com). Les quartiers avec de bonnes écoles (Almaden Valley, Cambrian Park, West San Jose) ou des améliorations prévues des transports en commun (par exemple autour des futures stations BART dans le nord de San Jose) sont particulièrement attractifs pour les investisseurs, car ils promettent des loyers stables ou en hausse. Certains investisseurs tirent également parti des – ajoutant des unités d’habitation accessoires aux propriétés unifamiliales pour créer des revenus de type duplex/triplex. à San Jose se situent souvent dans la fourchette basse de 3 % à 4 %, ce qui est mince, mais de nombreux investisseurs misent sur l’appréciation des prix et la croissance démographique liée à la tech pour leurs rendements. Quartiers « en vogue » : Les différents quartiers de San Jose offrent diverses opportunités. Le centre-ville de San Jose est considéré comme un pari à long terme – avec le campus proposé par Google (actuellement en pause) et d’autres investissements publics, les terrains et anciens bâtiments du centre-ville attirent les investisseurs cherchant à redévelopper ou à attendre une reprise. Des zones comme Japantown et Willow Glen conservent leur valeur grâce à leur ambiance culturelle unique et leur charme, attirant à la fois des propriétaires occupants et des rénovateurs qui modernisent des maisons historiques. En termes de potentiel émergent, les experts locaux citent souvent des endroits comme Berryessa/North San Jose (où l’extension du BART est en cours) et Alum Rock/East Foothills (où les prix sont plus bas par rapport au reste de la ville, ce qui suggère un potentiel de croissance). Selon une analyse d’investissement, des quartiers en devenir comme Communications Hill, North San Jose et certaines parties de East San Jose sont prêts à croître alors que la ville encourage le développement dans ces zones blockchangere.com firesidepropertymanagement.com. Les investisseurs se tournent de plus en plus au-delà des codes postaux traditionnellement huppés vers ces zones « sous-évaluées » pour de meilleurs rendements initiaux.

Les différents quartiers de San Jose offrent diverses opportunités. est considéré comme un pari à long terme – avec le campus proposé par Google (actuellement en pause) et d’autres investissements publics, les terrains et anciens bâtiments du centre-ville attirent les investisseurs cherchant à redévelopper ou à attendre une reprise. Des zones comme et conservent leur valeur grâce à leur ambiance culturelle unique et leur charme, attirant à la fois des propriétaires occupants et des rénovateurs qui modernisent des maisons historiques. En termes de potentiel émergent, les experts locaux citent souvent des endroits comme (où l’extension du BART est en cours) et (où les prix sont plus bas par rapport au reste de la ville, ce qui suggère un potentiel de croissance). Selon une analyse d’investissement, sont prêts à croître alors que la ville encourage le développement dans ces zones blockchangere.com firesidepropertymanagement.com. Les investisseurs se tournent de plus en plus au-delà des codes postaux traditionnellement huppés vers ces zones « sous-évaluées » pour de meilleurs rendements initiaux. Investissement commercial : Étant donné la faiblesse du secteur des bureaux, les investisseurs avisés sont à la recherche de bonnes affaires . Comme mentionné, des immeubles de bureaux se sont vendus avec de fortes décotes – certains propriétaires-utilisateurs (entreprises achetant leurs propres bâtiments) et des fonds de capital-investissement ont acquis des actifs de bureaux à des prix 30 à 50 % inférieurs au pic. Cette stratégie parie sur un horizon de reprise de 5 à 10 ans pour la demande de bureaux. Parallèlement, les biens industriels restent les favoris des investisseurs institutionnels ; la concurrence est féroce pour toute installation logistique mise sur le marché, et les taux de capitalisation dans l’industriel tournent autour de 4 % en raison de la fiabilité des locataires. Les centres commerciaux situés dans des emplacements stratégiques (notamment les centres ancrés par une épicerie ou ceux situés dans des quartiers aisés) s’échangent également activement, car ils se sont montrés résilients pendant le COVID. Globalement, le volume d’investissement dans l’immobilier commercial de la Bay Area en 2025 est en baisse par rapport à l’avant-pandémie , mais San Jose capte une bonne part de l’activité , alors que les investisseurs se détournent du marché difficile de San Francisco au profit des perspectives relativement stables du South Bay.

Étant donné la faiblesse du secteur des bureaux, . Comme mentionné, des immeubles de bureaux se sont vendus avec de fortes décotes – certains propriétaires-utilisateurs (entreprises achetant leurs propres bâtiments) et des fonds de capital-investissement ont acquis des actifs de bureaux à des prix 30 à 50 % inférieurs au pic. Cette stratégie parie sur un pour la demande de bureaux. Parallèlement, des investisseurs institutionnels ; la concurrence est féroce pour toute installation logistique mise sur le marché, et les taux de capitalisation dans l’industriel tournent autour de 4 % en raison de la fiabilité des locataires. (notamment les centres ancrés par une épicerie ou ceux situés dans des quartiers aisés) s’échangent également activement, car ils se sont montrés résilients pendant le COVID. Globalement, le , mais , alors que les investisseurs se détournent du marché difficile de San Francisco au profit des perspectives relativement stables du South Bay. Rendements et risques : Les investisseurs à San Jose doivent composer avec des coûts de financement plus élevés – les taux d’emprunt pour les hypothèques ou les prêts commerciaux sont autour de 6 à 7 %, ce qui peut dépasser le rendement du bien, créant un effet de levier négatif. Cela a réduit le nombre d’investisseurs spéculatifs et de revendeurs par rapport à il y a quelques années. Ceux qui restent sont généralement des détenteurs à long terme disposant de liquidités (moins sensibles aux taux) ou des acheteurs en échange 1031 réinvestissant des gains issus de ventes ailleurs. Beaucoup estiment que l’économie technologique de San Jose maintiendra la tendance haussière des valeurs immobilières sur le long terme. En effet, des investisseurs locaux chevronnés notent que l’immobilier de la Silicon Valley a surperformé une grande partie du pays en termes d’appréciation, et ils s’attendent à ce que cela continue sanjosespotlight.com. Il existe toujours un risque de ralentissement technologique ou de changements de politique (comme un contrôle des loyers plus strict ou de nouvelles taxes sur les investisseurs) qui pourraient réduire les rendements. Mais en 2025, l’investissement dans l’immobilier à San Jose est toujours considéré comme une valeur sûre – c’est un pari sur l’une des économies régionales les plus robustes au monde.

Les investisseurs immobiliers qui s’intéressent à San Jose sont confrontés à une. Les valeurs immobilières extrêmement élevées de la région signifient que, mais les. En 2025, l’activité d’investissement a été quelque peu freinée par les taux d’intérêt et l’incertitude économique, mais des tendances et opportunités claires se dessinent :

En résumé, les tendances d’investissement montrent une recherche de qualité et d’opportunités : l’argent afflue vers les zones et types de biens offrant le meilleur équilibre entre revenus actuels et potentiel de valorisation (qu’il s’agisse d’un nouveau développement locatif en banlieue ou d’un campus de bureaux/R&D repositionné). Les quartiers « en vogue » pour les investisseurs correspondent souvent aux endroits où les efforts de développement de la ville sont concentrés ou là où l’accessibilité par rapport au reste de la Silicon Valley laisse entrevoir un potentiel de croissance. Si les rendements ne sont pas aussi élevés que dans les marchés moins chers du Sun Belt, San Jose offre ce que beaucoup de villes n’ont pas : une stabilité et une croissance à long terme éprouvées, ce qui en fait une cible clé pour les capitaux immobiliers en Californie.

Développement et pipeline de construction

Le développement immobilier à San Jose est à la croisée des chemins en 2025. La ville a des projets ambitieux pour de nouveaux logements et des communautés à usage mixte, mais les défis économiques ont ralenti le rythme de la construction au cours de l’année écoulée. Néanmoins, plusieurs projets majeurs avancent, et des changements de politique visent à accélérer le développement dans un avenir proche.

Développement du logement : San Jose, comme toutes les villes de Californie, subit la pression d’ajouter des logements (avec des mandats de l’État pour des dizaines de milliers d’unités d’ici 2030). Des projets approuvés existent, mais le lancement des travaux a pris du retard. En fait, San Jose n’a vu aucun début de construction de logements multifamiliaux en 2024 – pas un seul nouvel immeuble d’appartements ou de condos n’a été lancé cette année-là localnewsmatters.org. Cette statistique frappante reflète comment la hausse des coûts de construction, la pénurie de main-d’œuvre et les taux d’intérêt élevés ont rendu de nombreux projets irréalisables. Même si le service d’urbanisme de la ville a approuvé de nombreux logements, ils finissent souvent “sur l’étagère” en attendant un financement localnewsmatters.org.

Pour lutter contre cela, les dirigeants de la ville ont lancé le Innovative Project Pathway Program fin 2023 localnewsmatters.org. Ce programme incite les promoteurs à proposer des projets à “bénéfice extraordinaire” – par exemple, ceux qui incluent une part importante de logements abordables ou d’autres avantages publics – en dérogeant à certaines normes de zonage, en réduisant les taxes de construction et en supprimant certains frais localnewsmatters.org. L’objectif est de accélérer les projets au centre-ville et dans d’autres zones prioritaires. En avril 2025, les deux premiers projets dans le cadre de ce programme ont été approuvés : un promoteur canadien, Westbank, a obtenu le feu vert pour 1 492 logements répartis dans deux tours au centre-ville de San Jose, accompagnés de deux centres de données sur place localnewsmatters.org localnewsmatters.org. La ville a supprimé certains frais liés à l’accessibilité financière et assoupli les limites de hauteur pour rendre ces projets viables. Le maire Matt Mahan a déclaré que San Jose ne devait pas laisser un zonage obsolète “entraver l’innovation qui pourrait être rentable aujourd’hui” localnewsmatters.org, soulignant la volonté de la ville d’être flexible pour stimuler le développement.

Au-delà du centre-ville,sont en préparation. Dans le nord de San Jose, un grand projet à usage mixte est en cours de construction sur d’anciennes terres agricoles, ce qui apportera plusieurs centaines d’appartements et des espaces commerciaux dans la région sanjosespotlight.com . Des promoteurs comme SummerHill Homes construisent de nouveaux complexes multifamiliaux dans des zones auparavant commerciales (par exemple, un projet au 210 Baypointe avec plus de 200 unités) sfyimby.com . De plus, il y a une volonté d’augmenter le nombre deet de méthodes de construction innovantes : un immeuble d’appartements modulaires proposé sur The Alameda ajouterait 174 unités sur un petit terrain, illustrant une approche innovante de la densification urbaine sfyimby.com

Downtown West et les campus des grandes entreprises technologiques : L’éléphant dans la pièce est le projet Downtown West de Google près de la gare Diridon – un plan de 80 acres, de plus de 10 milliards de dollars, pour un nouveau quartier urbain à usage mixte (jusqu’à 4 000 logements, bureaux, commerces, parcs). San Jose a approuvé ce projet en 2021 avec beaucoup de fanfare realestate.withgoogle.com techxplore.com. Cependant, en 2025, Downtown West est dans l’incertitude. Début 2023, Google a interrompu les travaux sur le site et en 2025, il y a des rapports selon lesquels Google a annulé son partenariat de développement et réévalue ses plans immobiliers techxplore.com techxplore.com. Le retrait plus large de l’entreprise concernant l’expansion de ses bureaux (en raison du télétravail et des réductions de coûts) menace les logements promis – dans toute la Silicon Valley, Google avait promis des terrains pour 15 000 logements (à San Jose, Mountain View, Sunnyvale), mais six ans plus tard, aucun de ces logements n’a été construit techxplore.com. Google a même laissé entendre qu’il pourrait vendre des parcelles de ses terrains (par exemple, un grand terrain à Mountain View prévu pour 1 900 logements) techxplore.com. Si Google se retire, la vision de Downtown West pourrait être retardée ou considérablement réduite. Les responsables municipaux restent optimistes quant à la reprise du projet, mais cela pourrait nécessiter de nouveaux partenaires ou une approche par phases. L’incertitude entourant ce méga-projet est un joker pour le pipeline de développement de San Jose – il pourrait apporter un afflux massif de logements et d’espaces commerciaux, ou rester un projet dormant pendant des années.

Défis du pipeline : L’expérience de San Jose reflète une tendance plus large : de nombreux projets de grande densité approuvés sont “optimisés en valeur” ou remplacés par des plans de plus faible densité en raison des défis de coûts. Les promoteurs constatent qu’en 2025, une tour de luxe pourrait ne pas être rentable, alors que des maisons en rangée ou des projets de plus petite échelle pourraient l’être. En effet, à travers San Jose, le passage des promoteurs des appartements/condos aux maisons en rangée a supprimé environ 4 177 logements du pipeline de la ville – ces logements étaient approuvés mais ne seront pas construits comme prévu initialement techxplore.com. C’est un revers important pour les objectifs de logement. Cela souligne la nécessité de mesures politiques et de réductions de coûts pour faire avancer les grands projets.

Du côté positif, l’environnement réglementaire de la Californie évolue pour favoriser le développement. En juin 2025, l’État a adopté une réforme de la CEQA (Senate Bill 131 et Assembly Bill 130) pour rationaliser l’examen environnemental sanjosespotlight.com. Les projets de densification (moins de 20 acres, moins de 85 pieds de hauteur, et conformes au zonage) peuvent désormais contourner certaines exigences de la CEQA sanjosespotlight.com. Cela signifie que de nombreux projets de logements de taille moyenne à San Jose ne feront plus face à des années de retard dues à des poursuites ou à des rapports environnementaux contraignants. Le maire de San Jose a salué ces réformes, notant que la CEQA était souvent « utilisée comme une arme » pour retarder les logements, et que désormais les projets pourraient être approuvés en deux fois moins de temps dans certains cas sanjosespotlight.com. De plus, des lois existantes comme SB 35 (qui accélère les logements abordables éligibles) et AB 2011 (qui autorise la construction de logements sur des sites commerciaux de plein droit) commencent à être utilisées dans la région de la Baie.

Perspectives d’avenir : Le pipeline de développement devrait s’accélérer au cours des prochaines années grâce à ces réformes et aux initiatives locales. San Jose a identifié des dizaines de sites d’opportunité et adopte une approche proactive pour atteindre son objectif de logements fixé par l’État (plus de 60 000 unités pour 2023-2031). Nous pourrions voir des projets plus créatifs comme des conversions de bureaux en logements (si les bureaux restent sous-utilisés) et des partenariats public-privé. Des projets d’infrastructure comme l’extension de BART dans la Silicon Valley (amener les trains BART au centre-ville de San Jose d’ici ~2030) et l’électrification de Caltrain stimuleront également le développement axé sur le transport en commun le long de ces corridors. En résumé, 2025 est une année de transition : après une année 2024 lente, la construction est prête à rebondir, mais il faudra composer avec des coûts élevés. Avec de nouvelles lois réduisant la bureaucratie et des incitations municipales en place, San Jose espère concrétiser ses nombreux projets prévus en coup de pelle dans le sol prochainement.

Changements politiques et réglementaires affectant le marché

Un certain nombre de développements politiques et réglementaires en 2024–2025 influencent le paysage immobilier de San Jose, visant à répondre à la crise du logement et à protéger les résidents, tout en s’adaptant aux évolutions économiques. Voici les principaux changements :

Rationalisation de la CEQA (2025) : La California Environmental Quality Act (CEQA) a longtemps été citée comme une cause de retards dans le développement. À la mi-2025, la Californie a adopté des réformes de la CEQA via les projets de loi SB 131 et AB 130, qui ont considérablement réduit les exigences d’examen environnemental pour de nombreux projets sanjosespotlight.com. Notamment, les projets de logements en zone urbaine déjà aménagée sur des terrains urbains vacants (jusqu’à 20 acres, moins de 85 pieds de hauteur) ne nécessitent plus de rapports d’impact environnemental complets s’ils respectent le zonage existant sanjosespotlight.com. C’est une grande victoire pour des villes comme San Jose : cela signifie moins de poursuites judiciaires et des approbations plus rapides pour les immeubles résidentiels de taille moyenne et autres développements urbains. Les responsables municipaux affirment que les poursuites liées à la CEQA avaient retardé certains projets de jusqu’à deux ans sanjosespotlight.com – cette réforme pourrait donc potentiellement réduire de moitié les délais d’approbation sanjosespotlight.com. Le maire de San Jose, Matt Mahan, a été un fervent partisan de la réforme, arguant que la CEQA avait été détournée pour bloquer la construction de logements nécessaires sanjosespotlight.com. Avec ces réformes, la ville associe les changements d’État à des incitations locales (comme des exonérations de frais via l’Innovative Pathway) pour accélérer la production de logements sanjosespotlight.com. Bien que les groupes environnementaux s’inquiètent d’une réduction de la participation du public, l’attente générale est que San Jose verra une accélération du lancement des projets grâce à ces règles simplifiées.

La California Environmental Quality Act (CEQA) a longtemps été citée comme une cause de retards dans le développement. À la mi-2025, via les projets de loi SB 131 et AB 130, qui sanjosespotlight.com. Notamment, les projets de logements en zone urbaine déjà aménagée sur des terrains urbains vacants (jusqu’à 20 acres, moins de 85 pieds de hauteur) ne nécessitent plus de rapports d’impact environnemental complets s’ils respectent le zonage existant sanjosespotlight.com. C’est une grande victoire pour des villes comme San Jose : cela signifie pour les immeubles résidentiels de taille moyenne et autres développements urbains. Les responsables municipaux affirment que les poursuites liées à la CEQA avaient retardé certains projets de jusqu’à deux ans sanjosespotlight.com – cette réforme pourrait donc potentiellement réduire de moitié les délais d’approbation sanjosespotlight.com. Le maire de San Jose, Matt Mahan, a été un fervent partisan de la réforme, arguant que la CEQA avait été détournée pour bloquer la construction de logements nécessaires sanjosespotlight.com. Avec ces réformes, la ville associe les changements d’État à des incitations locales (comme des exonérations de frais via l’Innovative Pathway) pour accélérer la production de logements sanjosespotlight.com. Bien que les groupes environnementaux s’inquiètent d’une réduction de la participation du public, l’attente générale est que grâce à ces règles simplifiées. Mandats d’État sur le logement et zonage : La Californie a mis en place plusieurs lois pour outrepasser les zonages locaux restrictifs . SB 9 (en vigueur depuis 2022) permet aux propriétaires de diviser des lots unifamiliaux ou d’ajouter des duplex de plein droit. À San Jose, l’adoption de la SB 9 a été lente jusqu’à présent (en raison des coûts élevés de construction des ADU/duplex), mais avec le temps, cela pourrait augmenter doucement la densité dans les quartiers résidentiels. SB 10 (2022) permet aux villes d’adopter une ordonnance autorisant jusqu’à 10 logements sur des parcelles proches des transports en commun sans CEQA – San Jose n’a pas encore pleinement exploité cette possibilité, mais pourrait le faire à l’avenir pour les corridors de transport. De plus, AB 2011 (2022) simplifie la construction de logements sur des sites commerciaux (par exemple, des centres commerciaux) ; quelques projets à San Jose explorent cette option, ce qui pourrait transformer des parcelles commerciales sous-utilisées en complexes d’appartements avec une approbation ministérielle (procédure accélérée). Le Plan général de San Jose encourage la croissance via des « Villages urbains » – essentiellement des zones de plus forte densité pré-planifiées – et en 2025, la ville met à jour son élément logement pour montrer à l’État comment elle accueillera environ 62 000 nouveaux logements d’ici 2031. Cela pourrait impliquer le changement de zonage de certaines zones industrielles ou à faible densité en résidentiel , et encourager l’usage mixte près des transports en commun.

La Californie a mis en place plusieurs lois pour . permet aux propriétaires de diviser des lots unifamiliaux ou d’ajouter des duplex de plein droit. À San Jose, l’adoption de la SB 9 a été lente jusqu’à présent (en raison des coûts élevés de construction des ADU/duplex), mais avec le temps, cela pourrait augmenter doucement la densité dans les quartiers résidentiels. permet aux villes d’adopter une ordonnance autorisant jusqu’à 10 logements sur des parcelles proches des transports en commun sans CEQA – San Jose n’a pas encore pleinement exploité cette possibilité, mais pourrait le faire à l’avenir pour les corridors de transport. De plus, simplifie la construction de logements sur des sites commerciaux (par exemple, des centres commerciaux) ; quelques projets à San Jose explorent cette option, ce qui pourrait transformer des parcelles commerciales sous-utilisées en complexes d’appartements avec une approbation ministérielle (procédure accélérée). encourage la croissance via des « Villages urbains » – essentiellement des zones de plus forte densité pré-planifiées – et en 2025, la ville met à jour son élément logement pour montrer à l’État comment elle accueillera environ 62 000 nouveaux logements d’ici 2031. Cela pourrait impliquer , et encourager l’usage mixte près des transports en commun. Contrôle des loyers et protections des locataires : San Jose dispose d’une ordonnance locale de stabilisation des loyers couvrant les appartements construits avant 1979, plafonnant les augmentations annuelles de loyer (environ 5 % maximum, indexé sur l’inflation) et offrant des protections contre les expulsions. Bien que cela reste en vigueur, les défenseurs des locataires estiment que ce n’est pas suffisant car cela exclut les bâtiments plus récents. Au niveau de l’État, des militants soutiennent la Prop 33 (2024) pour permettre l’extension du contrôle des loyers (essentiellement pour abroger les restrictions de la Costa-Hawkins Act) sfgate.com. Si les électeurs l’approuvent, San Jose pourrait choisir d’étendre le contrôle des loyers aux logements plus récents ou même aux locations de maisons individuelles, ce qui aurait un impact significatif sur les propriétaires et les investisseurs. Par ailleurs, AB 1482 (loi d’État sur le plafonnement des loyers) limite déjà les hausses de loyer sur la plupart des locations en Californie à environ 10 % par an – mais le plafond local de San Jose est plus strict pour les logements anciens. Pendant la pandémie, les gouvernements de l’État et locaux ont mis en place des moratoires sur les expulsions et des programmes d’aide au paiement du loyer ; la plupart ont expiré, mais en 2025, la ville discute de la création d’un fonds permanent d’aide d’urgence au loyer pour les locataires confrontés à des difficultés soudaines. Les exigences en matière de logements abordables influencent également le développement – San Jose continue d’exiger que les projets à prix du marché incluent un pourcentage de logements à loyer modéré ou paient des frais compensatoires. Il est question de mettre à jour ces politiques d’inclusion pour équilibrer l’incitation au développement et la production de logements abordables.

San Jose dispose d’une couvrant les appartements construits avant 1979, plafonnant les augmentations annuelles de loyer (environ 5 % maximum, indexé sur l’inflation) et offrant des protections contre les expulsions. Bien que cela reste en vigueur, les défenseurs des locataires estiment que ce n’est pas suffisant car cela exclut les bâtiments plus récents. Au niveau de l’État, pour permettre l’extension du contrôle des loyers (essentiellement pour abroger les restrictions de la Costa-Hawkins Act) sfgate.com. Si les électeurs l’approuvent, San Jose pourrait choisir d’étendre le contrôle des loyers aux logements plus récents ou même aux locations de maisons individuelles, ce qui aurait un impact significatif sur les propriétaires et les investisseurs. Par ailleurs, limite déjà les hausses de loyer sur la plupart des locations en Californie à environ 10 % par an – mais le plafond local de San Jose est plus strict pour les logements anciens. Pendant la pandémie, les gouvernements de l’État et locaux ont mis en place et des programmes d’aide au paiement du loyer ; la plupart ont expiré, mais en 2025, la ville discute de la création d’un fonds permanent d’aide d’urgence au loyer pour les locataires confrontés à des difficultés soudaines. influencent également le développement – San Jose continue d’exiger que les projets à prix du marché incluent un pourcentage de logements à loyer modéré ou paient des frais compensatoires. Il est question de mettre à jour ces politiques d’inclusion pour équilibrer l’incitation au développement et la production de logements abordables. Taxes et frais : Fin 2024, les électeurs de San Jose ont approuvé (ou envisagé) des mesures affectant l’économie immobilière. Un exemple est un frais de liaison commercial sur les nouveaux développements de bureaux qui finance le logement abordable – San Jose applique ce type de frais, et bien que les projets de bureaux soient au ralenti, toute reprise générerait des fonds pour le logement. Il y a également eu des discussions sur une taxe sur la vacance des locaux commerciaux inoccupés afin de décourager les longues périodes de vacance des commerces au centre-ville (à l’instar de San Francisco), mais elle n’a pas encore été mise en œuvre. À l’inverse, la ville a réduit certains frais : le programme Innovative Pathway mentionné précédemment exonère certains impôts sur la construction et frais de parc pour les projets de logements éligibles au centre-ville localnewsmatters.org. Cette réduction des coûts est une mesure politique délibérée pour rendre le développement financièrement viable dans un environnement à coûts élevés.

Fin 2024, les électeurs de San Jose ont approuvé (ou envisagé) des mesures affectant l’économie immobilière. Un exemple est un sur les nouveaux développements de bureaux qui finance le logement abordable – San Jose applique ce type de frais, et bien que les projets de bureaux soient au ralenti, toute reprise générerait des fonds pour le logement. Il y a également eu des discussions sur une des locaux commerciaux inoccupés afin de décourager les longues périodes de vacance des commerces au centre-ville (à l’instar de San Francisco), mais elle n’a pas encore été mise en œuvre. À l’inverse, la ville a réduit certains frais : le programme Innovative Pathway mentionné précédemment pour les projets de logements éligibles au centre-ville localnewsmatters.org. Cette réduction des coûts est une mesure politique délibérée pour rendre le développement financièrement viable dans un environnement à coûts élevés. Politique économique et monétaire : Indirectement, les décisions de la Réserve fédérale et les changements de politique économique plus larges (comme de nouvelles dépenses fédérales en infrastructures ou des modifications de la fiscalité) affectent également le marché de San Jose. Par exemple, les hausses de taux d’intérêt de la Fed en 2022–23 ont eu un impact considérable sur les taux hypothécaires et le coût des prêts à la construction, refroidissant le marché. À l’approche de 2025, l’incertitude règne : on s’attendait à ce que la Fed baisse les taux, mais le climat politique de fin 2024 (y compris une nouvelle administration présidentielle et des discussions sur des tarifs douaniers susceptibles de relancer l’inflation) a jeté le doute sur des baisses rapides des taux sfgate.com. Les économistes du logement s’attendent largement à ce que les taux hypothécaires se modèrent progressivement autour de 6 % ou légèrement en dessous d’ici fin 2025 sanjosespotlight.com, mais des erreurs de politique pourraient changer la donne. Le marché de San Jose est très sensible à ces facteurs macroéconomiques en raison de ses prix extrêmes – même de petites baisses de taux peuvent libérer un pouvoir d’achat significatif (et donc la demande). Localement, des mesures de relance gouvernementale ou des incitations fiscales pour l’industrie technologique peuvent également stimuler indirectement l’immobilier en favorisant la création d’emplois.

En résumé, le paysage politique de 2025 s’oriente vers le développement pro-logement (via des procédures accélérées et des incitations) et le maintien de protections pour les locataires (avec la possibilité d’un contrôle des loyers élargi). San Jose tente de trouver un équilibre pour résoudre sa pénurie de logements sans décourager l’investissement. L’efficacité de ces politiques deviendra plus claire dans les prochaines années : si elles réussissent, San Jose pourrait voir une augmentation tant attendue de la production de logements et une légère détente des coûts du logement ; sinon, la ville pourrait continuer à faire face au statu quo de prix élevés et d’offre insuffisante.

Facteurs économiques influençant le marché

L’immobilier à San Jose n’existe pas en vase clos – il est fortement influencé par des forces économiques plus larges, de l’état de l’industrie technologique aux taux d’intérêt et aux tendances migratoires. En 2025, plusieurs facteurs économiques sont particulièrement notables :

Santé du secteur technologique : San Jose se trouve au cœur de la Silicon Valley, donc la santé des entreprises technologiques influence fortement la demande en logements et en immobilier commercial. Les deux dernières années ont connu un ralentissement du secteur technologique et des licenciements (surtout fin 2022 et 2023, des entreprises comme Meta, Google, etc. ont réduit leurs effectifs). Cela a refroidi le marché immobilier brièvement en 2023, certains travailleurs de la tech ayant quitté la région ou étant devenus plus prudents. En 2025, le secteur technologique montre des signaux mitigés. Les données sur l’emploi pour la zone métropolitaine San Jose-Sunnyvale-Santa Clara indiquent que les emplois dans le secteur de l’information étaient en baisse d’environ 0,8 % sur un an kidder.com début 2025 – donc l’emploi dans la tech n’a pas connu d’expansion rapide, mais le déclin s’est stabilisé. Le secteur des services professionnels/commerciaux (qui inclut de nombreux métiers liés à la tech) était aussi en baisse d’environ 1,8 % sur un an kidder.com. Malgré ces baisses, le chômage dans le comté de Santa Clara reste très bas (environ 3,9 %) kidder.com, ce qui signifie que le marché du travail reste tendu. Beaucoup de travailleurs licenciés de la tech ont retrouvé un emploi ou lancé leur propre entreprise, et les secteurs non technologiques (comme la santé, la fabrication avancée) ont progressé.

Pour l’immobilier, un secteur technologique stable mais à croissance plus lente signifie pas d’afflux massif de nouveaux acheteurs/locataires, mais pas non plus d’exode massif. San Jose a connu un certain solde migratoire négatif pendant la pandémie (certains travailleurs étant partis vers des régions moins chères grâce au télétravail), mais cette tendance s’est atténuée en 2023. En fait, alors que certains employeurs rappellent leurs salariés au bureau au moins quelques jours par semaine, un certain nombre de ceux qui étaient partis reviennent ou gardent au moins un pied dans la région de la Baie. Le capital-risque et la création de startups ont repris début 2025 par rapport à la morosité de 2022, ce qui pourrait annoncer une future croissance de l’emploi. De plus, la vague de l’IA (avec des entreprises axées sur l’intelligence artificielle) est centrée sur la Silicon Valley et pourrait entraîner la prochaine vague de demande de bureaux et de logements. Si des entreprises comme Nvidia, Google (avec ses initiatives en IA) et de nombreuses startups en IA continuent d’embaucher, cela générera une nouvelle demande de logements dans la région. Globalement, la tech est le moteur fondamental : quand elle éternue, l’immobilier s’enrhume, et quand elle explose, l’immobilier s’emballe. En ce moment, nous sommes dans un entre-deux – prudemment optimistes que le pire du ralentissement technologique est passé, mais en attente d’un prochain boom clair.

Taux d’intérêt et financement : Probablement le facteur unique le plus important qui refroidit le marché immobilier en 2025 par rapport à la frénésie de 2021 est l’environnement de taux d’intérêt élevés. Les taux hypothécaires qui étaient de 3 % en 2021 ont grimpé au-dessus de 7 % en 2022, et à la mi-2025, ils se situent dans la fourchette de 6,5–7 % pour les prêts à taux fixe sur 30 ans sfgate.com. Cela a des effets énormes : cela augmente les paiements hypothécaires mensuels de plusieurs centaines ou milliers de dollars, réduisant ainsi ce que les acheteurs peuvent se permettre. Une règle générale : une hausse de 1 % des taux hypothécaires réduit le pouvoir d’achat d’un acheteur d’environ 10 %. Ainsi, les acheteurs de 2025 constatent qu’ils peuvent se qualifier pour une maison bien moins chère qu’il y a quelques années. Les taux élevés créent également l’effet de “verrouillage” pour les vendeurs – environ 84 % des propriétaires ont des prêts hypothécaires à moins de 6 % en Californie sanjosespotlight.com, donc déménager et prendre un nouveau prêt à 7 % est perçu comme une perte financière. Cela a maintenu de nombreux logements hors du marché, contribuant à une faible offre.

En regardant vers l’avenir, les économistes s’attendent largement à ce que les taux baissent progressivement au cours des 12 à 24 prochains mois. La National Association of Realtors prévoit des taux tournant autour de 6 % en 2025 et pouvant même passer en dessous d’ici la fin de l’année sanjosespotlight.com. Le chef économiste de la C.A.R., Jordan Levine, est optimiste et suggère que les taux pourraient atteindre 5,9 % d’ici fin 2025 sanjosespotlight.com. Si l’inflation continue de diminuer et que la Réserve fédérale commence à baisser le taux des fonds fédéraux, les taux hypothécaires suivront. Chaque baisse de taux devrait attirer plus d’acheteurs sur le marché (et encourager certains propriétaires à changer de logement ou à déménager, augmentant ainsi l’inventaire). Par exemple, lorsque les taux sont brièvement tombés dans les bas 6 % fin 2024, les agents ont signalé une hausse immédiate de l’activité des acheteurs sfgate.com. On peut s’attendre à ces « mini-ruées » de ventes chaque fois que les taux baisseront en 2025 sfgate.com. Des vagues de refinancement sont également attendues si les taux descendent sous 5,5 % – cela pourrait libérer plus de pouvoir d’achat pour les propriétaires (ou permettre aux investisseurs de refinancer et peut-être de réinvestir dans l’immobilier). À l’inverse, si l’inflation repart à la hausse et que les taux restent élevés ou augmentent, le marché immobilier pourrait stagner ou s’assouplir, car l’accessibilité se détériorerait. Il est important de noter qu’un taux hypothécaire de 5 à 6 % est historiquement normal (la moyenne américaine sur 50 ans est d’environ 8 % sanjosespotlight.com), mais après une décennie de taux ultra-bas, cela semble élevé pour les participants actuels.

Économie locale et emploi : En dehors de la tech, l’économie de San Jose bénéficie d’une diversité d’employeurs – universités (San Jose State), santé (hôpitaux en expansion), technologies de défense (Lockheed, etc.), et un solide tissu de petites entreprises. La croissance de l’emploi dans les secteurs non technologiques a contribué à maintenir la vigueur de l’emploi dans la région. Le revenu médian des ménages à San Jose est d’environ 117 000 $, l’un des plus élevés du pays, et il augmente modestement chaque année. Pourtant, ironiquement, ce n’est pas suffisant pour acheter une maison ici confortablement (comme le montrent les statistiques sur l’accessibilité). La richesse générée par la rémunération en actions et les parts dans les startups est un facteur majeur qui injecte de la liquidité sur le marché immobilier – par exemple, lorsqu’une entreprise entre en bourse ou est rachetée, les nouveaux riches achètent souvent des maisons ou montent en gamme. Le marché des introductions en bourse a été lent entre 2022 et 2024, mais il est prêt à redémarrer ; quelques introductions attendues (comme Stripe ou Instacart, si elles ne l’avaient pas fait d’ici 2025) pourraient créer de nouveaux millionnaires et entraîner des achats de maisons haut de gamme. De plus, l’immigration internationale (notamment de talents technologiques) reprend, ce qui soutient la demande locative et d’achat, en particulier dans les communautés à forte population de professionnels indiens et chinois de la tech à San Jose.

À l’inverse, les facteurs liés au coût de la vie et à la qualité de vie continuent d’influencer la migration. La région de la Baie a connu une certaine migration intérieure nette – des personnes déménageant vers des États moins chers – mais cela a été largement compensé par l’immigration étrangère et les naissances. La population de San Jose a légèrement diminué pendant la pandémie mais est désormais globalement stable. Si la tendance du télétravail “Zoom-town” persiste, certains travailleurs pourraient choisir de vivre dans des zones pittoresques ou abordables (Lake Tahoe, Austin, etc.) tout en conservant un emploi dans la Silicon Valley, ce qui pourrait atténuer la demande locale de logements. Mais de nombreuses entreprises constatent que la productivité et la formation des nouveaux employés fonctionnent mieux en présentiel, donc un retour partiel pourrait être structurel.

Coûts et construction : Un autre facteur économique est le coût de la construction – matériaux et main-d’œuvre. Les coûts de construction dans la région de la Baie comptent parmi les plus élevés au monde. En 2024–25, l’inflation sur les matériaux comme le bois et l’acier s’est modérée après avoir fortement augmenté, mais les coûts de main-d’œuvre restent élevés en raison de la pénurie de travailleurs. La main-d’œuvre qualifiée dans la construction est rare, ce qui fait grimper les salaires et allonge les délais. Cela affecte directement la quantité de nouveaux logements pouvant être construits et à quel prix. Comme mentionné précédemment, le pivot des promoteurs vers des projets à moindre coût est une réponse techxplore.com. Le coût croissant du capital (intérêts sur les prêts de développement) est également un facteur – de nombreux projets qui étaient à peine rentables sont devenus non rentables lorsque les taux d’intérêt ont doublé. Si la Fed assouplit sa politique et que le financement devient moins cher, certains projets mis en attente pourraient être relancés.

Tendances macroéconomiques : À un niveau global, l’immobilier de San Jose est ancré dans quelques vérités macroéconomiques – l’attrait de vivre dans la Silicon Valley (pour les opportunités de carrière), la rareté du foncier dans une région déjà construite, et la complexité réglementaire de la Californie. Ces éléments créent une tendance pour les prix à augmenter à long terme plus rapidement que la moyenne nationale. Les chocs économiques peuvent provoquer des corrections à court terme (comme observé début 2020 ou en 2008), mais historiquement la région se redresse fortement. Par exemple, au début de la pandémie, certains prédisaient un exode massif des villes ; en effet, certains résidents ont déménagé vers les zones périurbaines ou hors de l’État, mais en 2025 de nombreux marchés urbains ont rebondi et les prix des logements à San Jose ont dépassé leur pic d’avant-pandémie. La trajectoire du marché continuera de suivre les cycles de boom et de récession de l’économie technologique, atténués en partie par une offre limitée de logements.

En conclusion, le contexte économique de l’immobilier à San Jose en 2025 est celui d’un optimisme prudent. La performance du secteur technologique et la direction des taux d’intérêt sont les deux variables clés à surveiller. Un secteur technologique florissant et une baisse des taux pourraient relancer fortement le marché (avec plus de ventes et une pression haussière sur les prix), tandis qu’une récession ou une hausse des taux constituerait un frein. Pour l’instant, la économie locale connaît une croissance modérée, le chômage est faible et les revenus sont élevés – des ingrédients qui soutiennent la demande de logements même face aux défis d’accessibilité. Cette tension dynamique entre forte demande/forte richesse et coûts élevés définit le marché de San Jose, et cela continuera dans les années à venir.

Perspectives comparatives : San Jose vs. marchés voisins

Les tendances immobilières de San Jose reflètent et divergent à la fois de celles des villes voisines de la Bay Area comme San Francisco, Oakland et les banlieues de la Silicon Valley. Les acheteurs, locataires et investisseurs comparent souvent ces marchés. Voici comment San Jose se positionne :

San Jose vs. San Francisco : Les deux villes sont des centres d’emploi majeurs de la Bay Area avec un logement très cher, mais San Francisco a connu un marché plus mou récemment. Zillow prévoit de légères baisses de prix pour le logement à SF en 2025 (~–1,8 %) , tandis que San Jose est essentiellement stable, voire en légère hausse (fourchette de –0,2 % à +0 %) sfgate.com. Le marché des condos de San Francisco a particulièrement souffert d’un excès d’unités et d’une demande en baisse pendant la pandémie, alors que San Jose (qui compte plus de maisons individuelles) a mieux maintenu sa valeur. L’accessibilité est tout aussi difficile dans les deux – les prix médians à SF (~1,3–1,4 M$) sont similaires à ceux de San Jose, et tous deux nécessitent des revenus élevés. Cependant, SF a été plus durement touchée par le télétravail . Le taux de vacance des bureaux au centre-ville y est bien plus élevé qu’à San Jose, ce qui entraîne des condos/appartements vides dans certains quartiers et une baisse de la population. San Jose, avec une configuration plus suburbaine, n’a pas connu un exode urbain aussi marqué. Les tendances locatives ont aussi divergé : les loyers à SF ont baissé ou stagné en 2024, tandis que les loyers à San Jose ont augmenté d’environ 2–3 % sfgate.com. Cela suggère un léger déplacement de la demande de SF vers la Silicon Valley. Sur le plan culturel, SF reste attractive pour certains (vie citadine, commodités), mais les préoccupations liées à la criminalité et à la sécurité publique y poussent certains résidents à envisager des villes comme San Jose. Les marchés de l’immobilier de luxe sont solides dans les deux villes – le haut de gamme à SF (par exemple, les demeures de Pacific Heights) et les quartiers luxueux de San Jose (Silver Creek, etc.) se vendent bien auprès d’acheteurs aisés malgré la conjoncture sfgate.com. En résumé, le marché de San Jose en 2025 est plus stable , tandis que celui de San Francisco est plus volatil et en phase de reprise. Beaucoup voient San Jose comme ayant un potentiel de hausse (surtout si le centre-ville se revitalise), alors que SF reconstruit la confiance et l’occupation.

Les deux villes sont des centres d’emploi majeurs de la Bay Area avec un logement très cher, mais Zillow prévoit de légères , tandis que San Jose est essentiellement stable, voire en légère hausse (fourchette de –0,2 % à +0 %) sfgate.com. Le marché des condos de San Francisco a particulièrement souffert d’un excès d’unités et d’une demande en baisse pendant la pandémie, alors que San Jose (qui compte plus de maisons individuelles) a mieux maintenu sa valeur. L’accessibilité est tout aussi difficile dans les deux – les prix médians à SF (~1,3–1,4 M$) sont similaires à ceux de San Jose, et tous deux nécessitent des revenus élevés. Cependant, . Le taux de vacance des bureaux au centre-ville y est bien plus élevé qu’à San Jose, ce qui entraîne des condos/appartements vides dans certains quartiers et une baisse de la population. San Jose, avec une configuration plus suburbaine, n’a pas connu un exode urbain aussi marqué. ont aussi divergé : les loyers à SF ont en 2024, tandis que sfgate.com. Cela suggère un léger déplacement de la demande de SF vers la Silicon Valley. Sur le plan culturel, SF reste attractive pour certains (vie citadine, commodités), mais les préoccupations liées à la criminalité et à la sécurité publique y poussent certains résidents à envisager des villes comme San Jose. sont solides dans les deux villes – le haut de gamme à SF (par exemple, les demeures de Pacific Heights) et les quartiers luxueux de San Jose (Silver Creek, etc.) se vendent bien auprès d’acheteurs aisés malgré la conjoncture sfgate.com. En résumé, , tandis que celui de San Francisco est plus volatil et en phase de reprise. Beaucoup voient San Jose comme ayant un potentiel de hausse (surtout si le centre-ville se revitalise), alors que SF reconstruit la confiance et l’occupation. San Jose vs. Oakland/East Bay : L’East Bay offre une alternative plus abordable au comté de Santa Clara. Le prix médian d’une maison à Oakland (mi-2025) est d’environ 759 000 $ – soit environ la moitié de celui de San Jose – et Oakland a vu les prix baisser d’environ 13 % d’une année sur l’autre redfin.com. En fait, le marché immobilier d’Oakland s’est nettement refroidi en 2024 , avec une offre plus importante et un temps de vente plus long (29 jours contre 20 à San Jose) redfin.com redfin.com. Cela reflète en partie une plus grande migration hors d’Oakland et une offre supérieure à la demande. Cela dit, les prix absolus à Oakland sont plus bas , ce qui attire certains acheteurs qui ne peuvent pas se permettre le South Bay. Les quartiers de l’East Bay comme Fremont, plus proches des emplois de la Silicon Valley, affichent des prix plus élevés (souvent autour de 1,2 M$ en médiane) mais restent généralement inférieurs à ceux de San Jose pour des maisons comparables. Les considérations de trajet domicile-travail jouent un rôle : lorsque le prix de l’essence est élevé ou que la circulation est mauvaise, certains qui ont déménagé dans l’East Bay peuvent reconsidérer leur choix et chercher à se rapprocher de leur travail à San Jose, ce qui augmente la demande dans le South Bay. De plus, les différences de criminalité et de qualité des écoles influencent le choix : les banlieues de San Jose sont perçues comme ayant de meilleures écoles et une plus grande sécurité qu’Oakland, ce qui empêche les familles de la Silicon Valley de déménager massivement vers l’East Bay malgré des logements moins chers. Côté location, les loyers à Oakland ont en fait baissé d’environ 6 % en 2024 (par exemple, un loyer pour un T2 autour de 1 800 $, bien inférieur à San Jose) reddit.com. Cela indique une demande plus faible à Oakland et peut-être que les travailleurs en télétravail qui ont quitté SF ne se sont pas tous installés à Oakland comme on l’avait prédit – certains ont quitté la région complètement. En revanche, la population et la demande de logements à San Jose sont davantage liées à sa propre base d’emplois (emplois tech qui, pour la plupart, ne déménagent pas). Au final, San Jose est plus cher mais plus stable , tandis que Oakland est moins cher mais a connu une correction plus importante . Pour les investisseurs, les biens de l’East Bay peuvent offrir de meilleurs rendements locatifs, mais San Jose offre plus de garanties d’appréciation à long terme grâce à la concentration d’emplois bien rémunérés.

L’East Bay offre une alternative plus abordable au comté de Santa Clara. – soit environ la moitié de celui de San Jose – et Oakland a vu redfin.com. En fait, , avec une offre plus importante et un temps de vente plus long (29 jours contre 20 à San Jose) redfin.com redfin.com. Cela reflète en partie une plus grande migration hors d’Oakland et une offre supérieure à la demande. Cela dit, , ce qui attire certains acheteurs qui ne peuvent pas se permettre le South Bay. Les quartiers de l’East Bay comme Fremont, plus proches des emplois de la Silicon Valley, affichent des prix plus élevés (souvent autour de 1,2 M$ en médiane) mais restent généralement inférieurs à ceux de San Jose pour des maisons comparables. jouent un rôle : lorsque le prix de l’essence est élevé ou que la circulation est mauvaise, certains qui ont déménagé dans l’East Bay peuvent reconsidérer leur choix et chercher à se rapprocher de leur travail à San Jose, ce qui augmente la demande dans le South Bay. De plus, influencent le choix : les banlieues de San Jose sont perçues comme ayant de meilleures écoles et une plus grande sécurité qu’Oakland, ce qui empêche les familles de la Silicon Valley de déménager massivement vers l’East Bay malgré des logements moins chers. Côté location, (par exemple, un loyer pour un T2 autour de 1 800 $, bien inférieur à San Jose) reddit.com. Cela indique et peut-être que les travailleurs en télétravail qui ont quitté SF ne se sont pas tous installés à Oakland comme on l’avait prédit – certains ont quitté la région complètement. En revanche, (emplois tech qui, pour la plupart, ne déménagent pas). Au final, , tandis que . Pour les investisseurs, les biens de l’East Bay peuvent offrir de meilleurs rendements locatifs, mais San Jose offre plus de garanties d’appréciation à long terme grâce à la concentration d’emplois bien rémunérés. Banlieues de la Silicon Valley (Palo Alto, Cupertino, etc.) : Les villes suburbaines au nord et à l’ouest de San Jose (Santa Clara, Sunnyvale, Mountain View, Cupertino, Palo Alto) font partie du même marché du comté de Santa Clara mais ont leurs propres nuances. En général, ces endroits sont encore plus chers que San Jose au prix au mètre carré, grâce à la qualité des écoles ou à la proximité des sièges sociaux (par exemple, Apple à Cupertino, Stanford à Palo Alto). Par exemple, le prix médian d’une maison à Palo Alto dépasse largement les 3 millions de dollars, soit plus du double de celui de San Jose. Ces banlieues ont un inventaire très limité à tout moment – les gens ont tendance à garder leurs maisons en raison de l’excellence des écoles publiques et du prestige de la communauté. En 2025, ces marchés restent ultra-compétitifs : une maison d’entrée de gamme à Mountain View ou Cupertino reçoit souvent des dizaines d’offres. San Jose rivalise avec ces zones par sa taille et sa diversité – il existe des quartiers abordables à San Jose qui cassent, par exemple, les prix de Sunnyvale (comme East San Jose). Mais pour ceux qui privilégient les écoles, les districts scolaires de Cupertino ou Palo Alto sont un atout majeur, maintenant la demande élevée là-bas, peu importe la tendance générale du marché. Un point de comparaison : alors que la croissance des prix à San Jose a ralenti à environ 5 % en glissement annuel redfin.com, certains quartiers de la Silicon Valley ont encore connu des hausses plus importantes en raison de la faible offre (par exemple, Los Altos aurait augmenté d’environ 10 % en glissement annuel début 2025). Ainsi, les micro-marchés peuvent surperformer. À l’inverse, les banlieues lointaines de San Francisco (par exemple, Tracy, Gilroy) ont vu affluer des télétravailleurs pendant la pandémie, avec de fortes hausses de prix, mais une partie de cela s’inverse à mesure que la réalité des trajets quotidiens revient – ces zones périphériques pourraient stagner ou baisser un peu à mesure que les gens se rapprochent des emplois. San Jose se situe au milieu : plus urbain et peuplé que les petites banlieues, mais plus abordable (relativement parlant) que les villes d’élite. Elle dispose aussi de plus de marge de croissance (notamment en hauteur au centre-ville ou via la densification), alors que des banlieues comme Palo Alto sont saturées et limitent strictement la croissance. Cela signifie que San Jose pourrait ajouter de l’offre et potentiellement modérer ses prix à l’avenir plus que ces villes à offre fixe.

Dans l’ensemble, la région de la Baie est un patchwork de micro-marchés. En 2025, San Jose s’en sort mieux que San Francisco à bien des égards (baisse de prix moins marquée, demande plus stable) et montre une plus grande résilience des prix que l’East Bay. C’est toujours moins cher que les enclaves ultra-riches mais partage le défi d’un faible inventaire. Pour un acheteur ou un investisseur : San Jose offre un mélange de vie urbaine et suburbaine avec des prix élevés, mais si vous cherchez du “moins cher”, il faut regarder du côté de l’East Bay ; si vous voulez les meilleures écoles ou le prestige, il faudra viser Palo Alto ou Los Gatos. Beaucoup de gens font ces arbitrages, c’est pourquoi on voit, par exemple, des familles quitter des appartements à SF pour acheter à San Jose, ou des travailleurs de la tech éviter San Jose pour acheter une maison plus grande à Walnut Creek (East Bay) pour le même prix. Ces flux vont continuer, mais la position centrale de San Jose dans la Silicon Valley lui donne un avantage durable – un immense bassin d’emplois à proximité signifie qu’il y aura presque toujours de la demande pour y vivre.

Prévisions et projections pour les années à venir

Au-delà de 2025, les experts anticipent que le marché immobilier de San Jose connaîtra une croissance modérée et un changement progressif plutôt que des fluctuations extrêmes. Voici une synthèse des prévisions et opinions pour les prochaines années :

Perspectives sur les prix de l’immobilier : Pratiquement tous les grands prévisionnistes anticipent une appréciation continue des prix à San Jose, mais à un rythme plus lent, plus “normal” que la frénésie des années 2010. L’Association des agents immobiliers de Californie prévoit que la médiane du prix des maisons en Californie augmentera d’environ 4 à 5 % en 2025 sanjosespotlight.com, et des hausses similaires à un chiffre en 2026. Pour San Jose en particulier, les agents immobiliers locaux s’attendent à ce que la valeur des maisons dans la Silicon Valley continue de “surpasser une grande partie du pays” en termes d’appréciation sanjosespotlight.com, compte tenu de la solidité économique de la région. Un site d’investissement immobilier prévoit des prix à San Jose en hausse de +3 % en 2025 et +4 % en 2026 noradarealestate.com – soit essentiellement au rythme de l’inflation. Aucune source crédible ne prévoit un effondrement ou une forte baisse des valeurs, sauf en cas de choc externe majeur. Une des raisons : même si la demande faiblit, l’offre limitée constitue un plancher pour les prix. Cela dit, si les taux hypothécaires restent élevés ou si une récession survient, les prix pourraient stagner pendant une période plus longue. Par exemple, le modèle de Zillow prévoyait une très légère baisse en 2024 suivie d’une stabilisation en 2025 dans la région de la Baie sfgate.com. Mais d’ici 2026–2027, si les taux sont plus bas, la plupart s’attendent à ce que les prix repartent à la hausse de quelques pourcents par an, à mesure que le marché s’ajuste pleinement aux conditions post-pandémiques.

Pratiquement tous les grands prévisionnistes anticipent à San Jose, mais à un rythme que la frénésie des années 2010. L’Association des agents immobiliers de Californie prévoit que la sanjosespotlight.com, et des hausses similaires à un chiffre en 2026. Pour San Jose en particulier, les agents immobiliers locaux s’attendent à ce que la sanjosespotlight.com, compte tenu de la solidité économique de la région. Un site d’investissement immobilier prévoit noradarealestate.com – soit essentiellement au rythme de l’inflation. Aucune source crédible ne prévoit un effondrement ou une forte baisse des valeurs, sauf en cas de choc externe majeur. Une des raisons : même si la demande faiblit, pour les prix. Cela dit, si les taux hypothécaires restent élevés ou si une récession survient, pendant une période plus longue. Par exemple, le modèle de Zillow prévoyait une très légère baisse en 2024 suivie d’une stabilisation en 2025 dans la région de la Baie sfgate.com. Mais d’ici 2026–2027, si les taux sont plus bas, la plupart s’attendent à ce que de quelques pourcents par an, à mesure que le marché s’ajuste pleinement aux conditions post-pandémiques. Ventes et inventaire : Le chef économiste de la National Association of Realtors, Lawrence Yun, a noté que les années suivant une élection voient souvent une hausse des ventes de maisons sanjosespotlight.com. En effet, il prévoit une augmentation de 9 % du volume des ventes de maisons aux États-Unis en 2025 sanjosespotlight.com alors que les taux hypothécaires diminuent et que davantage de biens sont mis sur le marché. Localement, nous pourrions observer un rebond similaire : le comté de Santa Clara a déjà connu une hausse de l’activité des acheteurs à la fin de 2024 sanjosespotlight.com. Davantage de propriétaires pourraient décider de vendre en 2025–2026, à mesure qu’ils s’habituent à l’idée d’échanger un ancien taux bas contre une nouvelle maison (surtout s’ils disposent d’un capital pour compenser le coût). L’inventaire devrait toutefois rester relativement limité – personne ne prévoit un afflux de nouvelles annonces suffisant pour faire basculer le marché en faveur des acheteurs. Un signe positif : la part des prêts hypothécaires à un taux inférieur à 4 % diminuera progressivement au fil du temps (les gens refinancent, déménagent, etc.), desserrant ainsi l’effet de verrouillage. Les données de Realtor.com ont montré que le pourcentage de prêts hypothécaires à moins de 6 % est passé de 89 % à 84 % en un an sanjosespotlight.com, ce qui signifie qu’il y a un certain renouvellement. D’ici 2026–2027, les taux pourraient se stabiliser autour de 5 %, et le renouvellement du parc immobilier pourrait retrouver des niveaux plus typiques. La construction de nouveaux logements viendra également augmenter l’inventaire, bien que probablement de façon modérée. L’effort de la Californie pour construire pourrait porter ses fruits à partir de 2026, avec des milliers d’unités en construction dans le secteur de North First Street à San Jose, au centre-ville et ailleurs, qui seront enfin achevées (si le financement se stabilise). Globalement, attendez-vous à une légère amélioration de l’inventaire dans les années à venir , mais toujours en deçà de ce qu’exigerait un marché équilibré.

Le chef économiste de la National Association of Realtors, Lawrence Yun, a noté que sanjosespotlight.com. En effet, il prévoit sanjosespotlight.com alors que les taux hypothécaires diminuent et que davantage de biens sont mis sur le marché. Localement, nous pourrions observer un rebond similaire : le comté de Santa Clara a déjà connu une hausse de l’activité des acheteurs à la fin de 2024 sanjosespotlight.com. Davantage de propriétaires pourraient décider de vendre en 2025–2026, à mesure qu’ils s’habituent à l’idée d’échanger un ancien taux bas contre une nouvelle maison (surtout s’ils disposent d’un capital pour compenser le coût). – personne ne prévoit un afflux de nouvelles annonces suffisant pour faire basculer le marché en faveur des acheteurs. Un signe positif : la part des prêts hypothécaires à un taux inférieur à 4 % diminuera progressivement au fil du temps (les gens refinancent, déménagent, etc.), desserrant ainsi l’effet de verrouillage. Les données de Realtor.com ont montré que le pourcentage de prêts hypothécaires à moins de 6 % est passé de 89 % à 84 % en un an sanjosespotlight.com, ce qui signifie qu’il y a un certain renouvellement. D’ici 2026–2027, les taux pourraient se stabiliser autour de 5 %, et le renouvellement du parc immobilier pourrait retrouver des niveaux plus typiques. viendra également augmenter l’inventaire, bien que probablement de façon modérée. L’effort de la Californie pour construire pourrait porter ses fruits à partir de 2026, avec des milliers d’unités en construction dans le secteur de North First Street à San Jose, au centre-ville et ailleurs, qui seront enfin achevées (si le financement se stabilise). Globalement, attendez-vous à , mais toujours en deçà de ce qu’exigerait un marché équilibré. Loyers et marché locatif : Des économistes seniors comme Chris Salviati d’Apartment List prévoient « une faible croissance des loyers à un chiffre » qui devrait se poursuivre dans la région de la Baie à court terme sfgate.com. Pour 2025, cela signifie probablement des augmentations de loyer autour de 2 à 4 %, similaire à 2024. À mesure que le grand nombre de nouveaux appartements à l’échelle nationale diminue d’ici fin 2025, la concurrence pour les locations pourrait s’intensifier en 2026. Orphe Divounguy de Zillow prévoit des marchés locatifs plus tendus au second semestre 2025 une fois que le boom de la construction s’essoufflera, donnant potentiellement aux propriétaires plus de pouvoir de fixation des prix sfgate.com. À San Jose, les loyers pourraient accélérer un peu si la population augmente et que l’achat de maisons reste inabordable. Cependant, toute extension du contrôle des loyers ou nouvelle offre pourrait contrebalancer cela. De nombreux experts voient la tendance à la nation de locataires persister – si les primo-accédants restent exclus du marché, ils continuent de louer, ce qui maintient la demande élevée. D’ici 2030, les loyers à San Jose seront probablement encore plus élevés qu’aujourd’hui (sauf en cas de récession), bien que la croissance soit peut-être incrémentale d’année en année.

Des économistes seniors comme Chris Salviati d’Apartment List prévoient qui devrait se poursuivre dans la région de la Baie à court terme sfgate.com. Pour 2025, cela signifie probablement des augmentations de loyer autour de 2 à 4 %, similaire à 2024. À mesure que le grand nombre de nouveaux appartements à l’échelle nationale diminue d’ici fin 2025, en 2026. Orphe Divounguy de Zillow prévoit une fois que le boom de la construction s’essoufflera, donnant potentiellement aux propriétaires plus de pouvoir de fixation des prix sfgate.com. À San Jose, les loyers pourraient accélérer un peu si la population augmente et que l’achat de maisons reste inabordable. Cependant, toute extension du contrôle des loyers ou nouvelle offre pourrait contrebalancer cela. De nombreux experts voient la – si les primo-accédants restent exclus du marché, ils continuent de louer, ce qui maintient la demande élevée. D’ici 2030, les loyers à San Jose seront probablement encore plus élevés qu’aujourd’hui (sauf en cas de récession), bien que la croissance soit peut-être incrémentale d’année en année. Immobilier commercial : Les prévisions pour le marché des bureaux sont prudentes. La plupart des courtiers commerciaux pensent qu’il faudra attendre 2025–2026 avant que la vacance des bureaux ne diminue sensiblement . Les entreprises évaluent encore leurs besoins en espace ; le consensus est que le modèle de travail hybride est là pour rester , donc la demande globale d’espaces de bureaux sera structurellement inférieure à celle de 2019. Certaines prévisions suggèrent que la vacance des bureaux dans la Baie pourrait culminer autour de 2024–25 puis se rétablir lentement. JLL et d’autres cabinets s’attendent à ce que les vacances de bureaux s’améliorent de quelques points de pourcentage d’ici 2026 , mais sans revenir aux niveaux d’avant la pandémie pendant de nombreuses années (voire jamais). À l’inverse, les perspectives industrielles sont solides – le rapport de marché de Cushman & Wakefield prévoit que les vacances industrielles resteront sous les 6 % et que les loyers augmenteront en 2025 à mesure que l’offre sera absorbée cushmanwakefield.com. Le commerce de détail devrait rester relativement stable ; quelques nouvelles constructions commerciales verront le jour dans des projets à usage mixte, mais la vacance commerciale pourrait se maintenir autour de 4-5 % jusqu’en 2025. En cas de récession, le commerce de détail pourrait s’affaiblir, mais en l’absence de cela, il reste stable.

sont prudentes. La plupart des courtiers commerciaux pensent qu’il faudra attendre . Les entreprises évaluent encore leurs besoins en espace ; le consensus est que le , donc la demande globale d’espaces de bureaux sera structurellement inférieure à celle de 2019. Certaines prévisions suggèrent que la vacance des bureaux dans la Baie pourrait culminer autour de 2024–25 puis se rétablir lentement. JLL et d’autres cabinets s’attendent à ce que , mais sans revenir aux niveaux d’avant la pandémie pendant de nombreuses années (voire jamais). À l’inverse, – le rapport de marché de Cushman & Wakefield prévoit que et que les loyers augmenteront en 2025 à mesure que l’offre sera absorbée cushmanwakefield.com. devrait rester relativement stable ; quelques nouvelles constructions commerciales verront le jour dans des projets à usage mixte, mais la vacance commerciale pourrait se maintenir autour de 4-5 % jusqu’en 2025. En cas de récession, le commerce de détail pourrait s’affaiblir, mais en l’absence de cela, il reste stable. Facteurs économiques imprévisibles : Les taux d’intérêt sont le plus grand facteur d’incertitude. Si l’inflation baisse plus vite que prévu, la Fed pourrait baisser agressivement les taux et les prêts hypothécaires pourraient tomber dans la fourchette basse de 5 % ou même haute de 4 % d’ici 2026. Cela déclencherait probablement une hausse de l’activité d’achat et de la croissance des prix – potentiellement un retour à une frénésie de marché de vendeurs. Certains scénarios optimistes voient le marché immobilier repartir à la hausse fin 2025 dans cette situation. À l’inverse, si l’inflation persiste ou si l’économie surchauffe, les taux pourraient rester élevés plus longtemps, maintenant le marché au ralenti. Les récessions macroéconomiques sont un autre facteur d’incertitude ; certains économistes s’inquiètent d’une légère récession fin 2024 ou 2025. Historiquement, les récessions peuvent refroidir le marché immobilier (baisse des ventes, légère baisse des prix), mais compte tenu de la pénurie d’offre, toute baisse de prix à San Jose pourrait être minime et de courte durée.

sont le plus grand facteur d’incertitude. Si l’inflation baisse plus vite que prévu, la Fed pourrait baisser agressivement les taux et les prêts hypothécaires pourraient tomber dans la fourchette basse de 5 % ou même haute de 4 % d’ici 2026. Cela déclencherait probablement une – potentiellement un retour à une frénésie de marché de vendeurs. Certains scénarios optimistes voient le marché immobilier repartir à la hausse fin 2025 dans cette situation. À l’inverse, si l’inflation persiste ou si l’économie surchauffe, les taux pourraient rester élevés plus longtemps, maintenant le marché au ralenti. sont un autre facteur d’incertitude ; certains économistes s’inquiètent d’une légère récession fin 2024 ou 2025. Historiquement, les récessions peuvent refroidir le marché immobilier (baisse des ventes, légère baisse des prix), mais compte tenu de la pénurie d’offre, toute baisse de prix à San Jose pourrait être minime et de courte durée. Avis d’experts : Les experts locaux de l’immobilier insistent souvent sur l’importance de la vision à long terme. « Les acheteurs devraient acheter lorsqu’ils trouvent une maison qui correspond à leurs besoins, » conseille la présidente 2025 de l’Association des agents immobiliers de Santa Clara, plutôt que d’essayer de prévoir le marché sanjosespotlight.com. La logique : même si les taux sont élevés aujourd’hui, vous pourrez refinancer plus tard, mais vous ne pouvez pas revenir en arrière et acheter aux prix d’hier – et dans la Silicon Valley, les prix d’hier ont tendance à être plus bas que ceux de demain. Beaucoup s’attendent à ce que dès que les taux passeront sous la barre des 6 %, de nombreux achats différés se concrétiseront (propriétaires échangeant pour des maisons plus grandes, etc.), ce qui pourrait augmenter l’offre de maisons d’entrée de gamme mais aussi accroître la demande pour les maisons de milieu de gamme simultanément sanjosespotlight.com. Le consensus des enquêtes auprès des agents immobiliers est que 2025 sera plus dynamique que 2024, et 2026 pourrait retrouver un rythme plus familier du marché avec des cycles saisonniers, etc., à condition qu’il n’y ait pas de choc majeur.

En résumé, les prévisions pour l’immobilier à San Jose sont « prudemment optimistes ». On s’attend probablement à des prix de l’immobilier stables ou en légère hausse, une augmentation lente de l’offre et du volume des ventes, des loyers qui continuent de grimper modérément, et un secteur commercial qui retrouve ses marques d’ici 2026. Les fondamentaux du marché de San Jose – emplois solides, emplacement recherché, foncier limité – laissent penser qu’il restera robuste. L’ère de la flambée des prix semble terminée (pour l’instant), mais la menace d’un krach sérieux l’est aussi, compte tenu du manque de logements. La plupart des experts anticipent une croissance équilibrée et durable pour les prochaines années. Comme l’a dit un économiste du logement, la région de la Baie en 2025–2027 connaîtra probablement « une croissance régulière, des opportunités croissantes et des ajustements continus aux nouvelles tendances », plutôt que des changements en montagnes russes sfgate.com. Pour les acheteurs et vendeurs, cela signifie moins de frénésie et plus de prévisibilité – et pour les décideurs, la nécessité continue de construire plus de logements pour répondre aux besoins futurs de la région.

Sources :

Redfin – San Jose Housing Market Update (juillet 2025) redfin.com redfin.com

Zillow Research – Housing Affordability Analysis (juin 2025) zillow.mediaroom.com

SFGate – Prévisions du marché immobilier de la région de la baie pour 2025 sfgate.com sfgate.com sfgate.com

Apartment List – Tendances des loyers à San Jose, août 2025 apartmentlist.com apartmentlist.com

Joint Venture SV (via Patch) – Rapport sur la vacance commerciale de la Silicon Valley (T3 2024) patch.com patch.com

Kidder Mathews – Marché des bureaux de la Silicon Valley T2 2025 kidder.com kidder.com

Marcus & Millichap – Prévisions du marché de la vente au détail à San Jose 2025 marcusmillichap.com marcusmillichap.com

Point2Homes – Données du marché locatif de San Jose 2025 point2homes.com

San José Spotlight – Programme de logement innovant & réformes CEQA localnewsmatters.org sanjosespotlight.com

TechXplore – Les engagements de Google en matière de logement remis en question (mai 2025) techxplore.com techxplore.com

San José Spotlight – Prévisions du marché 2025 (chronique de Collins) sanjosespotlight.com sanjosespotlight.com

Marché du logement à Oakland (Redfin) pour comparaison régionale redfin.com