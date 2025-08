Le boom des milliardaires sur la presqu’île : Rapport 2025 sur le marché immobilier de Saint-Jean-Cap-Ferrat

Aperçu – L’enclave balnéaire la plus chère d’Europe en 2025

Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat, une péninsule luxuriante entre Nice et Monaco, demeure l’un des marchés immobiliers les plus chers et les plus recherchés au monde en 2025 investropa.com knightfrank.com. Souvent surnommé la « presqu’île des milliardaires », cet ancien village de pêcheurs devenu enclave ultra-luxueuse affiche des valeurs immobilières moyennes autour de 28 000 € le mètre carré, avec des propriétés d’exception atteignant jusqu’à 77 000 €/m² – rivalisant avec les prix de Monaco investropa.com residences-immobilier.com. Malgré les vents contraires de l’économie mondiale ces dernières années, le marché immobilier du Cap Ferrat est florissant, soutenu par une extrême rareté du foncier et une demande insatiable pour son mélange unique d’intimité, de glamour et de beauté de la Riviera estateprestige.com rosengart.mc.

Tendances de l’immobilier de luxe : rareté, glamour & envolée des prix

Après une brève baisse du volume de transactions pour les maisons à plus de 1 M€ entre 2022 et 2024 (environ -45 % dans la région),pour le marché de prestige de la Côte d’Azur cotedazur-sothebysrealty.com cotedazur-sothebysrealty.com . Les prix sur la presqu’île ont augmenté d’environ, et 2024 a vu le prix moyen des villas locales atteindre environ(avec de grandes variations selon la vue et les prestations) estateprestige.com . En fait,– dont un rosengart.mc . De telles ventes record soulignent la, qui a largement ignoré les préoccupations économiques ou géopolitiques. « Il y aura toujours des acheteurs pour ce type de propriété », note un directeur d’agence de Cannes, soulignant que même la guerre et les sanctions n’ont pas freiné la demande sur le segment très haut de gamme rosengart.mc

L’immobilier à Saint-Jean-Cap-Ferrat se caractérise par des villas et domaines ultra-luxueux, souvent transmis de génération en génération ou échangés hors marché. Le charme de la presqu’île réside dans sa combinaison inégalée de tranquillité, de sécurité et de prestige : des villas isolées et sécurisées avec piscines à débordement et jardins luxuriants, tout en étant à quelques minutes de l’animation de Monaco et de l’aéroport de Nice estateprestige.com estateprestige.com. L’offre est en permanence limitée – la presqu’île est petite et presque entièrement construite, avec des règles d’urbanisme strictes préservant ses collines boisées et ses villas historiques. Cette rareté intrinsèque crée une forte concurrence pour toute propriété disponible et contribue à maintenir des prix extrêmement élevés estateprestige.com investropa.com. Même les villas plus anciennes font souvent l’objet de rénovations somptueuses pour répondre aux goûts modernes, car les nouveaux projets sont extrêmement rares. (L’un des rares nouveaux projets en 2025 est un petit immeuble de luxe dans le village, une rareté livrée sur un marché par ailleurs axé sur la revente de villas residences-immobilier.com.)

Les acheteurs d’aujourd’hui sont extrêmement exigeants, recherchant « des propriétés impeccables répondant aux attentes modernes » cotedazur-sothebysrealty.com. Les maisons prêtes à emménager, avec des intérieurs contemporains, des équipements high-tech et ne nécessitant aucune rénovation, se vendent à prix fort. Les vues panoramiques sur la mer, l’accès privé au front de mer et des prestations telles que des cinémas privés, des spas de bien-être et des logements pour le personnel de sécurité sont désormais la norme dans le haut de gamme estateprestige.com jamesedition.com. Dans les micro-emplacements les plus prisés de Cap Ferrat – par exemple la Pointe Saint-Hospice ou à proximité du Grand‑Hôtel du Cap-Ferrat – les propriétés offrant une intimité absolue et des vues directes sur la Méditerranée sont les plus recherchées estateprestige.com. De telles caractéristiques permettent de justifier des valeurs 3 à 4 fois supérieures à celles des villes voisines de la Riviera, car nulle part ailleurs on ne retrouve vraiment l’aura d’exclusivité du Cap Ferrat estateprestige.com residences-immobilier.com. En effet, les agents locaux notent que des propriétés de qualité exceptionnelle ne sont mises en vente ici qu’une fois toutes les dix ou vingt ans, et plusieurs villas dépassent les 100 millions d’euros – « une maison à vendre dans la région attirera l’attention des plus grandes fortunes mondiales » knightfrank.com.

Démographie des acheteurs & perspectives d’investissement

Après deux années post-pandémiques frénétiques, lemais pas en termes de prix. Les vendeurs en 2025 doivent être réalistes sur le prix et la présentation – les acheteurs fortunés exigent une juste valeur et un état clé en main – cependant, cotedazur-sothebysrealty.com . Notamment, le Cap Ferrat et Monaco ont mené la récente croissance des prix sur la Riviera :, portées par un vif intérêt étranger investropa.com indiquenttous types de biens confondus à Saint-Jean-Cap-Ferrat à(le plus bas autour de 9 000 €, le plus haut ~77 000 €) residences-immobilier.com , soit plus du double des niveaux niçois, reflétant la prédominance des villas sur la presqu’île residences-immobilier.com residences-immobilier.com . De tels prix vertigineux placent fermement Saint-Jean-Cap-Ferrat parmi les, aux côtés de Monaco globalpropertyguide.com et de quelques autres pôles mondiaux.

Qui achète à Cap Ferrat ? Une élite internationale écrasante. Les acheteurs étrangers sont « une force majeure sur le marché du luxe, en particulier dans des hotspots comme Monaco et Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat » investropa.com. En 2024, les acheteurs venus des États-Unis et du Moyen-Orient ont été particulièrement actifs, contribuant à faire grimper les prix. Les investisseurs du Conseil de coopération du Golfe (CCG) à eux seuls ont injecté environ 1,2 milliard d’euros dans l’immobilier de la Côte d’Azur en 2024, en se concentrant sur les propriétés haut de gamme investropa.com. Les Américains, portés par un dollar fort et à la recherche de refuges sûrs pour une résidence secondaire, ainsi que les acheteurs britanniques, profitant de la hausse des revenus au Royaume-Uni, reviennent également en force cotedazur-sothebysrealty.com investropa.com. Cet afflux de capitaux non européens a plus que compensé le retrait des acheteurs russes (qui étaient importants il y a dix ans mais ont diminué après les sanctions) rosengart.mc. En fait, les courtiers locaux rapportent que des entrepreneurs français et nord-européens fortunés sont également arrivés, souvent après avoir vendu leurs entreprises et cherchant à investir dans un bien de style de vie sur la Riviera rosengart.mc. La guerre en Ukraine a même poussé certaines familles ukrainiennes ultra-fortunées à transférer des fonds à Cap Ferrat et dans les villes voisines – généralement en louant d’abord, bien que quelques-unes aient acheté des propriétés emblématiques comme refuges loin du conflit rosengart.mc.

Pourquoi acheter à Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat ? Au-delà du soleil, du paysage et du prestige évidents, les acheteurs considèrent l’immobilier à Cap Ferrat comme un investissement à long terme dans la qualité de vie et la préservation du capital. Beaucoup considèrent ces achats comme des biens patrimoniaux ou comme faisant partie d’un portefeuille mondial de résidences. « Ils ne cherchent pas seulement une maison ; ils investissent dans un art de vivre », comme l’a exprimé une agence investropa.com. L’attrait de la région – une communauté sûre et discrète avec des loisirs de classe mondiale (yachting, plages, gastronomie) et la proximité du centre financier de Monaco – séduit fortement milliardaires, célébrités et personnalités politiques en quête de confidentialité knightfrank.com knightfrank.com. Les acheteurs sont également motivés par la stabilité, l’état de droit et la culture de la France. Même avec les impôts sur la fortune, posséder un bien d’exception sur la Riviera est perçu comme un actif sûr et prestigieux qui prend historiquement de la valeur et peut générer des revenus locatifs si souhaité. Certaines acquisitions ont une dimension d’investissement ou d’affaires : quelques propriétés ont été achetées par des fonds ou des groupes hôteliers avec l’intention d’exploiter des locations de villas ultra-luxueuses ou des hôtels-boutiques (par exemple, une villa de Cap Ferrat à 85 millions d’euros aurait été achetée par une société d’investissement pour un futur projet) rosengart.mc. Mais dans la plupart des cas, la motivation est « sécurité, art de vivre et préservation du patrimoine » – un thème repris par les analystes des marchés prime européens monacolife.net monacolife.net.

Propriété locale vs étrangère : on estime qu’elle est fortement biaisée en faveur des propriétaires étrangers et hors région. Le Cap Ferrat compte très peu de résidents locaux à l’année ; de nombreuses villas sont des résidences secondaires (ou tertiaires) pour les élites mondiales. Alors que la France n’impose aucune restriction aux acheteurs étrangers – ils bénéficient des mêmes droits de propriété que les locaux properstar.com investropa.com – posséder en France implique d’accepter certaines taxes et réglementations (abordées plus loin). Il est à noter que posséder un bien ne confère pas de droits de résidence, donc les acheteurs non-UE doivent toujours organiser des visas s’ils prévoient des séjours prolongés taxesforexpats.com. En pratique, certains ultra-riches choisissent de s’installer légalement à Monaco (pour bénéficier de son statut de paradis fiscal) tout en conservant un vaste domaine au Cap Ferrat pour les loisirs – profitant ainsi du meilleur des deux mondes. Ce mode de vie transfrontalier est facilité par les 15 minutes de route entre le Cap Ferrat et Monaco. Cela souligne à quel point le marché du Cap Ferrat est lié à celui de Monaco : les deux attirent un vivier similaire d’acheteurs milliardaires internationaux, mais offrent des propositions de valeur différentes (une vaste villa privée en France contre un appartement sécurisé dans le paradis fiscal monégasque). Comme l’a observé le responsable d’une agence monégasque, « la richesse mondiale afflue vers les endroits reconnus pour leur stabilité, leur transparence et leur haute qualité de vie », et la Riviera répond à ces critères monacolife.net.

À l’avenir, le sentiment du marché reste optimiste pour l’investissement au Cap Ferrat. On s’attend à ce que les taux d’intérêt baissent modérément, facilitant ainsi le financement des achats de luxe pour ceux qui en ont besoin cotedazur-sothebysrealty.com – bien que de nombreuses transactions ici se fassent comptant. Le retour des ultra-riches internationaux, notamment en provenance d’Amérique du Nord, du Moyen-Orient et des secteurs technologiques, devrait continuer à soutenir la demande investropa.com rosengart.mc. Les tendances de création de richesse (par exemple, les introductions en bourse technologiques, les rachats industriels) créent de nouveaux acheteurs dans la trentaine et la quarantaine, désireux d’acquérir des propriétés emblématiques sur la Riviera rosengart.mc. Ces facteurs, combinés à la rareté persistante des biens, suggèrent que le Cap Ferrat restera un marché de vendeurs solide dans les années à venir, bien que les volumes soient limités par le manque d’offre.

Aperçu du marché locatif : glamour à court terme vs réalités de fond à long terme

La scène locative de Saint-Jean-Cap-Ferrat se divise entre locations de vacances haut de gamme et un minuscule marché locatif à long terme. Les locations de luxe à court terme – villas louées à la semaine ou au mois en été – atteignent des tarifs vertigineux, souvent des dizaines de milliers d’euros par semaine, attirant célébrités et vacanciers d’élite. Des plateformes et agences comme Airbnb Luxe, onefinestay et des spécialistes locaux proposent des villas à Cap Ferrat à la location saisonnière, et le taux d’occupation en haute saison est très élevé. Par exemple, le taux d’occupation des hôtels/villas à Nice a atteint près de 90 % en juin 2024, reflétant la forte demande touristique sur la Riviera investropa.com investropa.com. Avec la France visant un nombre record de visiteurs d’ici 2025, la demande pour les courts séjours sur la Côte d’Azur ne cesse de croître, ce qui fait grimper les tarifs des locations de luxe investropa.com investropa.com. Les voyageurs fortunés qui rechignent à payer 50 M€ pour acheter n’hésitent pas à débourser 50 000 à 100 000 € par mois pour louer une villa à Cap Ferrat l’été. Ce revenu locatif saisonnier peut être substantiel pour les propriétaires, aidant à compenser les coûts annuels de détention. Cependant, de récents changements réglementaires commencent à remodeler ce marché.

À partir de 2025, la France a mis en place(la) pour protéger l’offre de logements investropa.com estate-service-cannes.com . Les principales mesures incluent : les autorités locales peuvent désormais estate-service-cannes.com , toutes les locations doivent être, et de lourdes amendes (10 000–20 000 €) attendent les propriétaires qui ne s’enregistrent pas ou qui falsifient leurs déclarations investropa.com estate-service-cannes.com . De plus, les(classés “G”) sont interdits à toute location de courte durée à partir de 2025, les logements classés “F” suivront en 2028 estate-service-cannes.com . Et la France a réduit les avantages fiscaux des locations meublées – en diminuant les abattements fiscaux sur les revenus locatifs et en rendant plus difficile l’évitement de la plus-value via l’amortissement estate-service-cannes.com . Pour les nombreux propriétaires absents du Cap Ferrat, ces règles signifient qu’ilss’ils souhaitent louer leur villa sur Airbnb lorsqu’ils ne l’occupent pas. Lene devrait pas avoir d’impact immédiat à Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat – de nombreux propriétaires utilisent leur maison une partie de l’été et ne la louent que ponctuellement – mais en principe la mairie locale pourrait appliquer ces limites si le surtourisme devenait un problème.

Malgré des vents contraires réglementaires, les rendements locatifs à Cap Ferrat restent relativement faibles – un trait commun dans les marchés ultra-prime. Parce que la valeur des propriétés a grimpé plus vite que les loyers, les rendements locatifs se sont comprimés investropa.com. Les investisseurs peuvent s’attendre à un rendement annuel d’environ ~1–2% sur une villa de 20 M€, ce qui est modeste comparé à d’autres investissements. Cependant, de nombreux propriétaires ne sont pas uniquement motivés par le rendement ; la stratégie locative vise souvent à compenser les coûts (entretien, personnel, taxes) tout en profitant de la maison une partie de l’année. Les locations longue durée (baux annuels) à Cap Ferrat sont extrêmement rares – peu de propriétaires souhaitent louer leur villa de 30 M€ à un locataire indéfiniment, et peu de locataires pourraient se permettre le loyer mensuel de peut-être 40 000 €+ qu’une telle propriété exigerait. Ainsi, l’offre locative longue durée se limite à une poignée d’appartements ou de petites maisons, souvent occupés par du personnel ou des exploitants locaux. Pour l’ensemble de la Riviera, les analystes notent une tendance à la hausse des loyers en raison d’une forte demande et d’une offre limitée (surtout alors que certains acheteurs exclus du marché se tournent vers la location), mais dans le créneau raréfié de Cap Ferrat, l’offre locative sera toujours limitée par les préférences des propriétaires investropa.com investropa.com.

Une tendance émergente est l’exploitation professionnelle de villas en location : certains propriétaires ou investisseurs transforment des domaines en maisons de vacances de luxe entièrement dotées de personnel, les exploitant essentiellement comme des micro-resorts rentables en été. Cela peut générer des rendements plus élevés, mais nécessite également des licences et le respect des nouvelles règles (y compris la possibilité d’être classé comme activité commerciale de location). Globalement, le marché locatif de Cap Ferrat peut être décrit comme « prix élevé, rendement faible » – attractif pour les vacanciers ultra-riches et utile pour les propriétaires afin d’amortir les coûts, mais pas une motivation d’investissement principale. Les récentes réformes françaises sur la location pourraient réduire la rentabilité et la facilité des locations de courte durée (moins de nuits, application plus stricte) investropa.com, mais la demande pour des locations de vacances de luxe ici reste intacte. Comme l’a dit un rapport, « les touristes et expatriés sont attirés par le style de vie luxueux de la Riviera… les propriétés ne restent pas vacantes longtemps » investropa.com – une affirmation particulièrement vraie sur l’exclusif Cap Ferrat.

Nouveaux développements & projets notables

Les nouvelles constructions à Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat sont extrêmement rares en raison de la géographie de la presqu’île et de la réglementation stricte en matière de zonage. Il n’y a pas de nouvelles tours de copropriétés tentaculaires ni de grands lotissements à l’horizon – et c’est intentionnel. La communauté accorde la priorité à la préservation de ses villas historiques, de sa verdure naturelle et de son charme à faible densité. Tout développement tend à être boutique et haut de gamme. Par exemple, une « construction neuve » composée de deux résidences de luxe a été achevée dans le village en 2025 (un duplex d’environ 191 m² commercialisé à 4,9 M€) residences-immobilier.com, offrant des appartements modernes au cœur de la ville – mais de tels petits projets de comblement sont l’exception. Les véritables « développements » sur le Cap Ferrat sont souvent de grandes rénovations ou modernisations de sites emblématiques existants. Un exemple phare est le Grand-Hôtel du Cap-Ferrat (Four Seasons), pilier de la presqu’île, qui a dévoilé en 2024 un Club Dauphin rénové, une nouvelle suite penthouse et des intérieurs rafraîchis pour maintenir son statut cinq étoiles press.fourseasons.com press.fourseasons.com. Ces améliorations maintiennent l’offre hôtelière du Cap Ferrat à un niveau mondial et renforcent son attrait tant pour les voyageurs de luxe que pour les propriétaires immobiliers.

Un autre projet notable est la revitalisation de la plage Paloma, l’un des lieux emblématiques du bord de mer du Cap Ferrat. À l’été 2025, le club de plage privé et le restaurant de Paloma ont été fermés pour une importante rénovation, la mairie locale supervisant la sélection d’un nouvel exploitant et un « établissement modernisé » devant ouvrir à l’été 2026 livingonthecotedazur.com livingonthecotedazur.com. La plage Paloma est depuis longtemps un symbole du glamour de la Riviera (fréquentée par Picasso, des célébrités et des aristocrates), donc sa rénovation est significative pour les habitants et les visiteurs. Le projet vise à réinventer ce club de plage historique selon les standards du luxe contemporain tout en préservant son charme intime livingonthecotedazur.com. Les résidents suivent de près – la perte temporaire de cet équipement en 2025 s’est fait sentir sur la scène sociale – mais l’anticipation est grande que une plage Paloma rénovée en 2026 renforcera encore l’attrait du Cap Ferrat. Ce type de projet illustre l’équilibre entre l’ancien et le nouveau : des sites historiques réimaginés pour répondre aux attentes modernes tout en préservant leur caractère livingonthecotedazur.com.

Dans les environs immédiats, la Côte d’Azur dans son ensemble connaît de nouveaux développements ultra-luxueux qui bénéficient indirectement à Cap Ferrat en rehaussant le profil de la région. Par exemple, un complexe hôtelier ultra-luxueux à Cap d’Ail (près de Monaco) ouvrira en 2025 cotedazur-sothebysrealty.com, apportant des infrastructures haut de gamme supplémentaires à la Riviera. Bien que n’étant pas situé sur Cap Ferrat même, de tels projets (y compris l’extension de terrain « Mareterra » à 2 milliards d’euros à Monaco) contribuent à l’écosystème global du prestige dont bénéficient les propriétaires de Cap Ferrat monacolife.net. De plus, plusieurs domaines légendaires le long de la côte ont changé de mains et seraient destinés à des rénovations ou à un changement d’usage – par exemple, la Villa La Tour à la pointe de Cap Ferrat aurait été vendue à des investisseurs qui pourraient envisager une utilisation hôtelière rosengart.mc. Cependant, tout développement commercial significatif serait soumis à des processus d’approbation stricts.

En somme, l’avenir de Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat s’annonce davantage sous le signe de l’évolution que de l’expansion. Il faut s’attendre à voir les propriétés existantes changer de propriétaires qui les modernisent et les rénovent, plutôt que de nouveaux bâtiments modifiant la silhouette du littoral. Les autorités et les résidents de la presqu’île ont peu d’appétit pour la surdéveloppement. L’accent restera mis sur la qualité plutôt que la quantité : des restaurations méticuleuses, des équipements améliorés (comme des clubs de plage, des marinas, des jardins), et l’intégration de la technologie dans les anciennes villas (pour la durabilité et la sécurité) plutôt qu’une augmentation de la densité. Cela garantit que Cap Ferrat conserve les qualités mêmes qui le rendent si désirable – exclusivité, caractère historique et beauté naturelle – tout en s’adaptant à l’art de vivre du luxe moderne. En résumé, tout « développement » ici vise à sublimer l’expérience du luxe plutôt qu’à ajouter de nouveaux produits.

Considérations juridiques et fiscales pour les acheteurs/investisseurs

Investir dans une propriété à Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat implique de naviguer dans le paysage juridique et fiscal français, qui peut être complexe mais est bien établi. Les points clés à prendre en compte incluent :

Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) – La France impose un impôt annuel sur la fortune immobilière. Tous les propriétaires en France, y compris les non-résidents, sont redevables si la valeur nette de leurs biens immobiliers français dépasse 1,3 million d’euros worldwideproperty.co home-hunts.com. Les taux d’imposition sont progressifs, de 0,5 % jusqu’à 1,5 % pour les valeurs supérieures à 10 millions d’euros. Cela signifie que pratiquement chaque propriétaire de villa à Cap Ferrat sera soumis à l’IFI. Certaines déductions (comme les hypothèques sur le bien) peuvent réduire la valeur imposable property-serviceazur.com. Il est important de noter que l’IFI ne s’applique qu’aux biens immobiliers ; depuis 2018, la France a exclu les autres actifs de l’impôt sur la fortune. Toutefois, pour une maison de 20 M€, on pourrait devoir de l’ordre de 100 k€ ou plus par an au titre de l’IFI. L’impôt sur la fortune surprend souvent les nouveaux arrivants, mais les acheteurs avertis l’intègrent comme le prix à payer pour posséder en France. Des discussions sur des réformes ont eu lieu, mais en 2025 l’IFI reste en vigueur (bien que plafonné de sorte que l’impôt sur le revenu + IFI ≤ 75 % du revenu) livingonthecotedazur.com. Les acheteurs étrangers potentiels devraient consulter des conseillers sur les structures de détention optimales – par exemple, l’achat via une société civile immobilière (SCI) française ou d’autres véhicules – ce qui peut parfois faciliter la planification successorale ou réduire l’exposition fiscale.

– La France impose un impôt annuel sur la fortune immobilière. worldwideproperty.co home-hunts.com. Les taux d’imposition sont progressifs, de 0,5 % jusqu’à 1,5 % pour les valeurs supérieures à 10 millions d’euros. Cela signifie que pratiquement chaque propriétaire de villa à Cap Ferrat sera soumis à l’IFI. Certaines déductions (comme les hypothèques sur le bien) peuvent réduire la valeur imposable property-serviceazur.com. Il est important de noter que l’IFI ne s’applique qu’aux biens immobiliers ; depuis 2018, la France a exclu les autres actifs de l’impôt sur la fortune. Toutefois, pour une maison de 20 M€, on pourrait devoir de l’ordre de 100 k€ ou plus par an au titre de l’IFI. L’impôt sur la fortune surprend souvent les nouveaux arrivants, mais les acheteurs avertis l’intègrent comme le prix à payer pour posséder en France. Des discussions sur des réformes ont eu lieu, mais en 2025 l’IFI reste en vigueur (bien que plafonné de sorte que l’impôt sur le revenu + IFI ≤ 75 % du revenu) livingonthecotedazur.com. Les acheteurs étrangers potentiels devraient consulter des conseillers sur – par exemple, l’achat via une société civile immobilière (SCI) française ou d’autres véhicules – ce qui peut parfois faciliter la planification successorale ou réduire l’exposition fiscale. Taxes foncières – La France compte deux principales taxes foncières annuelles : Taxe Foncière (taxe sur la propriété/terrain) et Taxe d’Habitation (taxe de résidence) . La taxe Foncière est payée par les propriétaires et varie selon la commune ; à Cap Ferrat, elle reste relativement modeste compte tenu de la valeur des biens (souvent quelques milliers d’euros par million de valeur, selon le taux local). Plus notablement, la Taxe d’Habitation (qui ne s’applique désormais qu’aux résidences secondaires et aux biens de grande valeur, puisqu’elle a été supprimée pour la plupart des résidences principales) peut être significative. En tant que zone populaire de résidences secondaires dans une “zone tendue” désignée, le conseil municipal de Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat impose une surtaxe sur la Taxe d’Habitation pour les résidences secondaires . En effet, depuis 2020, la commune applique la surtaxe maximale de 40 % en plus de la taxe de résidence normale pour les résidences non principales toutsurmesfinances.com. Cela signifie que les propriétaires de résidences secondaires paient 1,4× la taxe de base, une politique visant à décourager les résidences de vacances inoccupées et à augmenter les recettes. Pour une villa de luxe, la taxe d’habitation annuelle (avec surtaxe) peut facilement atteindre cinq chiffres en euros. Bien que ces coûts de détention soient mineurs par rapport à l’appréciation de la valeur d’un actif de 50 M€, les acheteurs doivent les prévoir dans leur budget. Il existe également des allègements/exonérations fiscales dans certains cas (la rénovation ou les travaux d’amélioration énergétique peuvent réduire la taxe foncière, et les biens très haut de gamme peuvent bénéficier d’une exonération partielle de la taxe d’habitation s’ils sont classés comme “maisons de tourisme”, etc.), mais en général, il faut s’attendre à des taxes locales annuelles dans le cadre de la propriété.

– La France compte deux principales taxes foncières annuelles : et . La taxe est payée par les propriétaires et varie selon la commune ; à Cap Ferrat, elle reste relativement modeste compte tenu de la valeur des biens (souvent quelques milliers d’euros par million de valeur, selon le taux local). Plus notablement, la (qui ne s’applique désormais qu’aux résidences secondaires et aux biens de grande valeur, puisqu’elle a été supprimée pour la plupart des résidences principales) peut être significative. En tant que . En effet, depuis 2020, la commune applique la en plus de la taxe de résidence normale pour les résidences non principales toutsurmesfinances.com. Cela signifie que les propriétaires de résidences secondaires paient 1,4× la taxe de base, une politique visant à décourager les résidences de vacances inoccupées et à augmenter les recettes. Pour une villa de luxe, la taxe d’habitation annuelle (avec surtaxe) peut facilement atteindre cinq chiffres en euros. Bien que ces coûts de détention soient mineurs par rapport à l’appréciation de la valeur d’un actif de 50 M€, les acheteurs doivent les prévoir dans leur budget. Il existe également des dans certains cas (la rénovation ou les travaux d’amélioration énergétique peuvent réduire la taxe foncière, et les biens très haut de gamme peuvent bénéficier d’une exonération partielle de la taxe d’habitation s’ils sont classés comme “maisons de tourisme”, etc.), mais en général, il faut s’attendre à des taxes locales annuelles dans le cadre de la propriété. Règles de propriété pour les étrangers – La France n’impose aucune restriction générale à la propriété étrangère de biens immobiliers. Que vous soyez citoyen de l’UE, Américain, du Moyen-Orient, etc., vous pouvez librement acheter un bien à votre nom ou via une société properstar.com investropa.com. Le processus d’achat est géré par des notaires et est considéré comme sûr. Les acheteurs étrangers utilisent souvent des sociétés civiles françaises (par exemple une SCI – Société Civile Immobilière) pour détenir le bien, ce qui peut offrir des avantages en matière de planification successorale et de séparation de responsabilité en.parisrental.com. Il est important de noter que posséder un bien ne donne pas droit à la résidence – les propriétaires non-UE restent soumis à la règle des 90 jours de l’espace Schengen pour les visites, donc ceux qui souhaitent résider plus longtemps doivent obtenir un visa long séjour ou la résidence par d’autres moyens ptireturns.com francetaxlaw.com. Certains acheteurs non-UE obtiennent un équivalent de “Golden Visa” en investissant via des pays voisins (Portugal, etc.) ou utilisent simplement leur maison du Cap Ferrat comme résidence de vacances sous statut touristique. Financement disponible : les banques françaises prêtent aux acheteurs étrangers, généralement jusqu’à 50–60% de la valeur pour les non-résidents, mais de nombreuses transactions au Cap Ferrat se font au comptant compte tenu de la clientèle.

– La France n’impose de biens immobiliers. Que vous soyez citoyen de l’UE, Américain, du Moyen-Orient, etc., vous pouvez librement acheter un bien à votre nom ou via une société properstar.com investropa.com. Le processus d’achat est géré par des notaires et est considéré comme sûr. Les acheteurs étrangers utilisent souvent des sociétés civiles françaises (par exemple une SCI – Société Civile Immobilière) pour détenir le bien, ce qui peut offrir des avantages en matière de planification successorale et de séparation de responsabilité en.parisrental.com. Il est important de noter que posséder un bien – les propriétaires non-UE restent soumis à la règle des 90 jours de l’espace Schengen pour les visites, donc ceux qui souhaitent résider plus longtemps doivent obtenir un visa long séjour ou la résidence par d’autres moyens ptireturns.com francetaxlaw.com. Certains acheteurs non-UE obtiennent un en investissant via des pays voisins (Portugal, etc.) ou utilisent simplement leur maison du Cap Ferrat comme résidence de vacances sous statut touristique. disponible : les banques françaises prêtent aux acheteurs étrangers, généralement jusqu’à 50–60% de la valeur pour les non-résidents, mais de nombreuses transactions au Cap Ferrat se font au comptant compte tenu de la clientèle. Frais de transaction & taxes – L’achat d’un bien entraîne environ 7–8% de frais de clôture en France (droits de mutation, frais de notaire) pour les logements existants – un point dont les acheteurs venant de pays à faibles droits de mutation doivent être conscients. Il n’y a pas d’exonération de droits de mutation pour les étrangers ; tout le monde paie la même chose. Si un acheteur revend, la plus-value immobilière s’appliquera sur tout bénéfice (19% de base pour les vendeurs de l’UE plus surtaxes pour les gains élevés, et une charge sociale supplémentaire de 17,2% pour les non-résidents, bien que des conventions et exonérations puissent la réduire) investropa.com. Cependant, la France prévoit des exonérations de plus-value après détention longue durée – après 22 ans vous êtes exonéré de la taxe de base sur la plus-value et après 30 ans exonéré des charges sociales investropa.com. De nombreux propriétaires de biens d’exception conservent leur bien pendant des décennies ou des générations, évitant ainsi effectivement la plus-value. Les droits de succession peuvent également être un point à considérer pour les propriétaires étrangers de biens en France, car la loi française peut imposer des règles de réserve héréditaire – consulter un avocat spécialisé en succession internationale est judicieux pour structurer la propriété si cela vous concerne.

En résumé, la France offre un environnement juridique stable pour les droits de propriété, mais avec des coûts permanents (impôts) que les propriétaires doivent anticiper. L’avantage est que ces impôts financent l’excellente infrastructure, la sécurité et les services qui rendent des endroits comme le Cap Ferrat si agréables à vivre. Beaucoup d’acheteurs ultra-riches considèrent ces impôts comme des concessions relativement mineures pour le « inestimable » plaisir de posséder un bien sur la Riviera. Comme l’a noté une société immobilière internationale, le marché du luxe en France en 2025 reste stable et attractif malgré les évolutions mondiales – offrant sécurité, qualité de vie et préservation du patrimoine malgré la fiscalité thesuperprime.com. Néanmoins, les investisseurs potentiels doivent être conscients des obligations fiscales qui accompagnent leur coin de paradis au Cap Ferrat.

Comparer Cap Ferrat à Nice, Cannes & Monaco

Comment Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat se compare-t-il à ses célèbres voisines de la Riviera ? En résumé : Cap Ferrat est plus petit, plus calme et bien plus cher que presque n’importe quel autre endroit, à l’exception de Monaco. Chaque région voisine a son propre profil immobilier :

Nice : En tant que plus grande ville de la Riviera, Nice offre un marché immobilier diversifié avec des prix moyens bien plus bas (environ 8 600 €/m² en moyenne en 2025 residences-immobilier.com residences-immobilier.com, soit environ un tiers de ceux du Cap Ferrat). L’attrait de Nice réside dans ses commodités urbaines, sa scène culturelle et un mélange de résidences principales et de résidences secondaires. Il existe des biens de luxe (par exemple, des demeures Belle Époque à Mont Boron ou des penthouses sur la Promenade), mais même le haut de gamme niçois (appartements de prestige ~14 000 €/m² residences-immobilier.com residences-immobilier.com) ne représente qu’une fraction de l’ultra-prime du Cap Ferrat. Contrairement au Cap Ferrat paisible, Nice est une ville animée – attrayante pour ceux qui recherchent la commodité à pied et la liquidité du marché (beaucoup plus de transactions ont lieu à Nice chaque année). Cependant, Nice ne peut offrir l’isolement ni l’exclusivité du Cap Ferrat . Un acheteur disposant de 20 M€ à Nice pourrait acquérir un grand penthouse ou une villa sur les hauteurs, tout en étant proche d’un aéroport international, mais il sacrifiera l’environnement privé et de type resort de la presqu’île. D’un point de vue investissement, le marché immobilier niçois est solide, la ville connaissant une croissance modérée des prix et même de nouveaux projets (par exemple, de nouveaux appartements en front de mer) – mais le Cap Ferrat surperforme sur la valeur à long terme grâce à la rareté . En somme, Nice évolue dans un autre segment : c’est davantage un pôle cosmopolite où même les acheteurs fortunés peuvent choisir s’ils souhaitent un cadre plus animé ou s’ils dépensent moins. Le Cap Ferrat, en revanche, est un refuge exclusif – souvent la deuxième ou troisième résidence de quelqu’un dont la base principale pourrait être Londres, New York ou Monaco.

En tant que plus grande ville de la Riviera, Nice offre un marché immobilier diversifié avec des (environ en 2025 residences-immobilier.com residences-immobilier.com, soit environ un tiers de ceux du Cap Ferrat). L’attrait de Nice réside dans ses commodités urbaines, sa scène culturelle et un mélange de résidences principales et de résidences secondaires. Il existe des biens de luxe (par exemple, des demeures Belle Époque à Mont Boron ou des penthouses sur la Promenade), mais même le haut de gamme niçois (appartements de prestige ~14 000 €/m² residences-immobilier.com residences-immobilier.com) ne représente qu’une fraction de l’ultra-prime du Cap Ferrat. Contrairement au Cap Ferrat paisible, Nice est une ville animée – attrayante pour ceux qui recherchent la commodité à pied et la liquidité du marché (beaucoup plus de transactions ont lieu à Nice chaque année). Cependant, . Un acheteur disposant de 20 M€ à Nice pourrait acquérir un grand penthouse ou une villa sur les hauteurs, tout en étant proche d’un aéroport international, mais il sacrifiera l’environnement privé et de type resort de la presqu’île. D’un point de vue investissement, le marché immobilier niçois est solide, la ville connaissant une croissance modérée des prix et même de nouveaux projets (par exemple, de nouveaux appartements en front de mer) – mais . En somme, Nice évolue dans un autre segment : c’est davantage un pôle cosmopolite où même les acheteurs fortunés peuvent choisir s’ils souhaitent un cadre plus animé ou s’ils dépensent moins. Le Cap Ferrat, en revanche, est un – souvent la deuxième ou troisième résidence de quelqu’un dont la base principale pourrait être Londres, New York ou Monaco. Cannes : Réputée pour son festival du film et son glamour, Cannes possède un marché du luxe dynamique , notamment pour les penthouses et villas dans des quartiers comme La Californie et la Croisette . Les prix à Cannes sont élevés mais généralement inférieurs à ceux du Cap Ferrat ; les appartements de premier plan en bord de mer à Cannes peuvent atteindre 20 000–30 000 €/m², et la moyenne des villas était d’environ 13 000 €/m² en 2022 investropa.com. Ces dernières années, Cannes a connu un ralentissement de la croissance des prix ultra-prime – les transactions pour des biens à plus d’1 M€ ont chuté d’environ 45 % entre 2022 et 2024 investropa.com – ce qui suggère que son marché du luxe atteignait un plateau ou subissait une correction des prix. Le Cap Ferrat, en revanche, s’est accéléré sur cette période, porté par des dynamiques de demande différentes (moins d’achats spéculatifs, plus d’utilisateurs finaux). Cannes offre plus de biens disponibles et de vie nocturne que le Cap Ferrat, ce qui séduit ceux qui apprécient la vie sociale et les événements (salons nautiques, conférences, etc.). Côté investissement, le marché locatif de Cannes est plus fort (de nombreuses opportunités d’achat pour louer lors des festivals et en été), tandis que celui du Cap Ferrat est minimal et plus exclusif. Un investisseur avisé pourrait acheter à Cannes pour le rendement locatif et au Cap Ferrat pour l’usage personnel et la valorisation du capital. En termes de réputation, Cannes est certes prestigieuse, mais certains ultra-riches la considèrent comme plus « tape-à-l’œil » et éphémère, tandis que le Cap Ferrat est « discret et intemporel ». À noter, Cannes cherche à renforcer son attrait pour le luxe (par exemple, la réhabilitation du quartier Palm Beach en complexe haut de gamme rosengart.mc), mais son marché immobilier est plus vaste et davantage influencé par les tendances économiques générales. Le micro-marché du Cap Ferrat est protégé – en période de ralentissement, il peut y avoir moins de ventes, mais les prix ne « s’effondrent » presque jamais car les propriétaires peuvent conserver indéfiniment, et il y a toujours un milliardaire prêt à acheter.

Réputée pour son festival du film et son glamour, , notamment pour . Les prix à Cannes sont élevés mais généralement inférieurs à ceux du Cap Ferrat ; les appartements de premier plan en bord de mer à Cannes peuvent atteindre 20 000–30 000 €/m², et la moyenne des villas était d’environ 13 000 €/m² en 2022 investropa.com. Ces dernières années, Cannes a connu un – les transactions pour des biens à plus d’1 M€ ont chuté d’environ 45 % entre 2022 et 2024 investropa.com – ce qui suggère que son marché du luxe atteignait un plateau ou subissait une correction des prix. Le Cap Ferrat, en revanche, s’est accéléré sur cette période, porté par des dynamiques de demande différentes (moins d’achats spéculatifs, plus d’utilisateurs finaux). Cannes offre plus de biens disponibles et de vie nocturne que le Cap Ferrat, ce qui séduit ceux qui apprécient la vie sociale et les événements (salons nautiques, conférences, etc.). (de nombreuses opportunités d’achat pour louer lors des festivals et en été), tandis que celui du Cap Ferrat est minimal et plus exclusif. Un investisseur avisé pourrait acheter à Cannes pour le rendement locatif et au Cap Ferrat pour l’usage personnel et la valorisation du capital. En termes de réputation, Cannes est certes prestigieuse, mais certains ultra-riches la considèrent comme plus « tape-à-l’œil » et éphémère, tandis que le Cap Ferrat est « discret et intemporel ». À noter, (par exemple, la réhabilitation du quartier Palm Beach en complexe haut de gamme rosengart.mc), mais son marché immobilier est plus vaste et davantage influencé par les tendances économiques générales. Le micro-marché du Cap Ferrat est protégé – en période de ralentissement, il peut y avoir moins de ventes, mais les prix ne « s’effondrent » presque jamais car les propriétaires peuvent conserver indéfiniment, et il y a toujours un milliardaire prêt à acheter. Monaco : La principauté de Monaco est le seul véritable pair du Cap Ferrat en termes de prix extrêmes et de cachet élitiste. Monaco détient le titre de marché immobilier le plus cher du monde, avec des appartements en revente à une moyenne de 52 000 €/m² en 2024 (et des programmes neufs comme Mareterra se vendant, selon les rumeurs, à plus de 100 000 €/m² pour les meilleures unités) globalpropertyguide.com monacolife.net. Selon ce critère, Monaco est environ deux fois plus cher que la moyenne du Cap Ferrat au m² – mais les contextes diffèrent. Monaco offre des avantages fiscaux (zéro impôt sur le revenu ou sur la fortune pour les résidents) qui stimulent la demande parmi les millionnaires du monde entier et influencent ses prix. C’est un environnement urbain dense composé de gratte-ciel de luxe, où 35 M€ peuvent permettre d’acheter un appartement de 3 chambres (~200 m²) dans un immeuble haut de gamme. Au Cap Ferrat, avec le même budget, on obtiendrait un vaste domaine avec villa, jardins et piscines – mais avec la fiscalité française. De nombreux individus ultra-fortunés possèdent en fait dans les deux : une résidence à Monaco pour les affaires et la résidence fiscale, et un domaine de loisirs au Cap Ferrat pour l’espace et la détente. Le marché immobilier monégasque s’est montré incroyablement résilient, progressant même d’environ +1,1 % pour atteindre des niveaux records en 2024 monacostatistics.mc, et Knight Frank prévoit encore +4 % de croissance à Monaco pour 2025 monacolife.net. Le Cap Ferrat n’est pas prévu séparément par ces indices, mais il est inclus dans « Côte d’Azur prime », qui devrait connaître environ +3 % de croissance des prix en 2025 selon Knight Frank monacolife.net. Liquidité : Monaco enregistre un volume de transactions plus élevé (avec environ 440 ventes en 2022, bien que principalement de petites unités), tandis que le Cap Ferrat ne compte qu’une douzaine de ventes significatives par an. Cela signifie que le marché monégasque dispose de plus de points de données et est plus « commoditisé » (malgré ses luxes), tandis que le Cap Ferrat est plus de type collection. En termes de style de vie, Monaco est animé et sécurisé – une cité-État autonome de 40 000 habitants sur 2 km² – tandis que le Cap Ferrat est paisible, avec moins de 1 000 résidents à l’année. On pourrait dire que Monaco est axé sur les affaires et la commodité, le Cap Ferrat sur le retrait et la confidentialité. Les deux se complètent sur la Riviera et attirent ensemble les individus les plus riches du monde.

En résumé, Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat se distingue même parmi ses voisins illustres. Nice offre l’expérience urbaine de la Riviera à des prix accessibles ; Cannes allie le glamour des stations balnéaires à un marché plus profond ; Monaco est un refuge financier unique avec un luxe ultra-dense. Mais Cap Ferrat demeure « le joyau de la Méditerranée » en termes d’attrait résidentiel exclusif estateprestige.com. Sa combinaison d’extrême luxe, de rareté et de beauté naturelle est inégalée – c’est pourquoi elle se classe constamment au sommet de l’immobilier mondial et continue d’attirer ceux pour qui seul le meilleur suffit.

Perspectives d’experts : 2025 et au-delà (prévisions à 3–5 ans)

En regardant vers l’avenir, les experts et agences immobilières restent optimistes quant à la trajectoire du marché de Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat, avec toutefois une note d’optimisme mesuré plutôt qu’une croissance euphorique. Le consensus pour les 3 à 5 prochaines années est que les prix resteront stables ou continueront une légère hausse à Cap Ferrat, soutenus par les fondamentaux inchangés d’une offre limitée et d’une demande mondiale. Le Prime Residential Forecast 2025 de Knight Frank prévoit que la plupart des marchés européens de luxe connaîtront une croissance, et place la « Côte d’Azur » (qui inclut Cap Ferrat) parmi les 10 premières avec une croissance annuelle attendue de +2 % à +3,5 % monacolife.net. Cela peut sembler modeste comparé aux récentes flambées, mais reflète une normalisation après le boom frénétique post-COVID. Cela suggère que les valeurs à Cap Ferrat continueront de progresser à un rythme régulier et durable plutôt qu’en bulle. Savills prévoit également une hausse d’environ 4 % en 2025 investropa.com, notant l’afflux continu de richesse et la rareté de l’offre. Sur un horizon de 5 ans, même des gains annuels à un chiffre bas se cumuleraient agréablement, ajoutant potentiellement 10 à 20 % aux valeurs record actuelles – ce qui signifie qu’une villa valant 30 M€ aujourd’hui pourrait atteindre en moyenne 33 à 36 M€ d’ici 2030, sauf choc majeur.

Les avis d’experts soulignent que l’environnement mondial en 2025–2027 est en réalité favorable à l’immobilier de prestige. « Une faible inflation et de faibles taux d’intérêt définissent les perspectives de l’Europe pour 2025… la richesse mondiale est attirée par la stabilité et la haute qualité de vie, » explique le responsable de la recherche européenne de Knight Frank monacolife.net. La Riviera offre précisément cette stabilité et cette qualité, elle devrait donc bénéficier d’un réinvestissement de capitaux quittant des marchés plus risqués. Les incertitudes politiques et la hausse des impôts ailleurs (par exemple, les récents changements aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Moyen-Orient) pourraient également inciter davantage de personnes fortunées à investir en Europe (Paris, Monaco, Riviera) comme valeur refuge monacolife.net. La France en particulier a connu une continuité politique et une politique favorable à l’investissement (à l’exception de taxes modérées sur la fortune). De plus, la persistance des tensions géopolitiques peut involontairement renforcer l’attrait du Cap Ferrat – par exemple, les personnes fortunées venant de régions moins stables cherchent souvent une base sûre dans le sud de la France. Cela a été observé avec certains Russes lors de crises passées et maintenant peut-être avec certaines élites chinoises et moyen-orientales qui diversifient leurs avoirs en possédant dans les marchés solides européens.

Côté offre, aucune augmentation significative n’est attendue – le Cap Ferrat ne peut pas s’agrandir physiquement, et aucune vente massive n’est prévue. De nombreux propriétaires actuels sont ultra-riches et n’ont aucune pression pour vendre ; certains achètent même des terrains voisins pour agrandir leur domaine. Un possible frein pourrait être la transmission successorale : à mesure que certains propriétaires de longue date vieillissent, leurs héritiers pourraient décider de vendre des biens de grande valeur. Cela pourrait amener quelques annonces supplémentaires, mais étant donné la profondeur du vivier d’acheteurs, elles seraient probablement absorbées rapidement (et à des prix élevés pour leur statut emblématique). Un autre facteur est le taux de change – un dollar américain ou un franc suisse fort par rapport à l’euro peut inciter les acheteurs en dollars (Américains, Moyen-Orient) à acquérir des actifs français « à prix réduit ». À l’inverse, la force de l’euro pourrait légèrement freiner la demande hors UE. Mais dans le segment très haut de gamme, ces effets de change sont secondaires ; la richesse personnelle et le désir d’achat pèsent davantage.

Les défis du marché dans les années à venir pourraient inclure le cycle économique mondial – en cas de récession majeure ou de crise financière, même les milliardaires pourraient mettre en pause leurs achats de biens d’exception. Cependant, l’histoire récente montre que l’immobilier haut de gamme sert souvent de valeur refuge en période de turbulences. Le segment du luxe est moins sensible aux taux d’intérêt (car les acheteurs sont moins endettés) et plus sensible aux tendances de la richesse. Tant que la création de richesse mondiale se poursuit (via la tech, la finance, etc.), des lieux comme le Cap Ferrat verront arriver de nouveaux entrants. Il y a aussi la question du climat et de la durabilité : la Côte d’Azur fait face aux impacts du changement climatique (canicules, montée des eaux) et la réglementation environnementale française se durcit (ex : diagnostics énergétiques). Les experts prévoient que les maisons économes en énergie et durables prendront une prime, et en effet, les rénovations écologiques sont une tendance montante investropa.com investropa.com. Les villas anciennes du Cap Ferrat devront probablement être modernisées pour répondre aux nouvelles normes (certains logements mal notés pourraient devenir interdits à la location par la loi s’ils ne sont pas améliorés investropa.com). Les investisseurs qui modernisent les biens avec des panneaux solaires, de l’isolation, etc. respectent non seulement la réglementation mais séduisent aussi une nouvelle génération de riches sensibles au climat. Cela ne devrait pas faire baisser les valeurs ; au contraire, cela encourage les investissements à valeur ajoutée dans le parc immobilier.

Les perspectives du marché locatif sont un peu plus ternes par rapport aux ventes. Avec des lois plus strictes sur la location de courte durée et des rendements en baisse, les analystes s’attendent à ce que les rendements locatifs restent faibles et puissent même baisser davantage si les prix augmentent plus vite que les loyers investropa.com. Cela ne décourage pas vraiment les acheteurs utilisateurs finaux (qui privilégient l’usage personnel), mais les investisseurs purs pourraient davantage se tourner vers des zones comme Nice ou Cannes pour le rendement. Néanmoins, la demande locative restera solide pour le Cap Ferrat en été – il ne fait guère de doute que les voyageurs aisés du monde entier continueront de payer le prix fort pour quelques semaines dans une villa du Cap Ferrat.

En conclusion, tous les indicateurs montrent que Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat conservera sa couronne comme l’un des marchés immobiliers de luxe les plus prestigieux au monde dans les années à venir. Ses fondamentaux uniques – une histoire glamour, un cadre inégalé, une offre ultra-limitée et un attrait mondial pour les grandes fortunes – en font un bien immobilier aussi « à l’épreuve du temps » que possible. Les prévisions des experts annoncent une appréciation modérée des prix, mais en réalité, le potentiel de hausse pourrait être plus important si de nouveaux acheteurs milliardaires continuent d’apparaître (par exemple, la récente vague de jeunes magnats de la tech entrant sur le marché rosengart.mc). Le seul frein à la demande est le nombre fini de propriétés. Comme l’a observé un agent super-prime de Knight Frank, « Des propriétés comme [celles du Cap Ferrat] n’arrivent sur le marché que tous les 10 à 15 ans », et lorsqu’elles le font, les plus grandes fortunes mondiales sont prêtes knightfrank.com. Attendez-vous à une concurrence toujours plus intense pour toute villa disponible au Cap Ferrat, et à un marché qui opère de plus en plus sur sa propre scène mondiale. Pour les propriétaires, les perspectives sont en effet dorées : la Péninsule des Milliardaires semble prête à briller encore plus fort jusqu’en 2025 et au-delà, en tant que sanctuaire intemporel pour ceux qui peuvent se permettre son prix d’entrée élevé.

Sources : Côte d’Azur Sotheby’s International Realty cotedazur-sothebysrealty.com cotedazur-sothebysrealty.com ; Estate Prestige (Knight Frank) estateprestige.com estateprestige.com ; Investropa Prévisions du Marché investropa.com investropa.com ; Données Résidences Immobilier residences-immobilier.com ; Monaco Life (prévisions Knight Frank) monacolife.net monacolife.net ; Nice-Matin (traduction Rosengart) rosengart.mc rosengart.mc ; Gouvernement français / Estate Service Cannes estate-service-cannes.com estate-service-cannes.com ; Knight Frank (The View) knightfrank.com ; Investropa (tendances locatives) investropa.com investropa.com ; et divers rapports de marché et sources d’actualités comme cité ci-dessus.