Immobilier à Toronto 2025 : Boom ou Krach ? Les tendances surprenantes qui façonnent le marché torontois

Aperçu : Un marché en mutation à la croisée des chemins en 2025

Le marché immobilier de Toronto en 2025 se trouve à un moment charnière. Après un boom frénétique durant la pandémie et un net ralentissement en 2022–2023, le marché se stabilise avec une forte offre et des prix en baisse créant un marché d’acheteurs dans de nombreux segments wowa.ca reuters.com. Les ventes de maisons ont commencé à reprendre modestement – les transactions dans la RGT en juin 2025 étaient à peu près stables (+0,5 % sur un an) rbc.com – mais ce rebond de la demande a été dépassé par une vague de nouvelles inscriptions, qui ont bondi d’environ 10 % sur un an rbc.com. Le résultat est un niveau d’inventaire historique (plus de 31 000 inscriptions actives, le plus élevé depuis plus de 30 ans) wowa.ca et beaucoup plus de pouvoir de négociation pour les acheteurs.

Des taux d’intérêt élevés ont pesé sur l’accessibilité et le moral des acheteurs, mais il y a un côté positif : les taux hypothécaires ont commencé à baisser en 2024, et à la mi-2025, la Banque du Canada avait procédé à une série de baisses de taux pour stimuler l’économie wowa.ca reuters.com. Néanmoins, le coût de l’emprunt reste bien supérieur aux niveaux d’avant la pandémie, maintenant certains acheteurs en retrait. Parallèlement, une immigration et une croissance démographique record continuent d’alimenter la demande sous-jacente de logements, en particulier dans la RGT. Ce tiraillement entre une forte demande démographique, des coûts de financement élevés et une offre abondante définit le paysage immobilier de Toronto en 2025.

Les grandes tendances qui façonnent le marché incluent : des prix en baisse, des délais de vente plus longs et des baisses de prix stratégiques par des vendeurs motivés – en particulier dans le haut de gamme. En même temps, certains segments du marché vont à contre-courant avec une activité résiliente ou en reprise (notamment les maisons individuelles d’entrée de gamme dans les zones plus abordables). Dans le secteur commercial, le marché des bureaux reste faible avec de fortes vacances, tandis que les propriétés industrielles et multifamiliales sont relativement robustes. Globalement, l’immobilier torontois en 2025 est l’histoire d’un marché en transition, offrant à la fois des opportunités et des défis pour les investisseurs, les acheteurs et les vendeurs.

Tendances de l’immobilier résidentiel en 2025

Prix et ventes des maisons : Après avoir atteint un sommet début 2022, les prix des maisons à Toronto sont revenus à des niveaux plus raisonnables. À la mi-2025, le prix moyen d’une maison dans la RGT est d’environ 1,10 million $, soit une baisse d’environ 5 % par rapport à l’année précédente wowa.ca nesto.ca. En fait, le prix de référence composite est passé juste en dessous du seuil psychologique de 1 million $ pour la première fois depuis 2021 wowa.ca. Le tableau 1 présente les prix moyens par type de logement dans la ville de Toronto (416) en juin 2025, tous en baisse sur un an :

Tableau 1 : Prix moyens des maisons à Toronto (juin 2025)

Type de propriété Prix moyen (juin 2025) Variation annuelle Tous types de logements 995 100 $ –5,5 % nesto.ca Maisons unifamiliales 1 216 000 $ –5,9 % nesto.ca Maisons en rangée/Multiplex 739 500 $ –7,1 % nesto.ca Condominiums 585 100 $ –8,0 % nesto.ca

Source : Données du Toronto Regional Real Estate Board (juin 2025) via Nesto

L’activité de vente a été modérée par rapport au rythme effréné de 2021. Environdans la région du Grand Toronto, ce qui est essentiellement stable par rapport à l’année précédente wowa.ca rbc.com . Ce rythme de ventes timide, combiné à un afflux d’inscriptions, a fait chuter ledans la fourchette basse des 30 % (environ 32–34 % en juin) wowa.ca rbc.com . Un SNLR bien en dessous de 40 % indique un, un revirement marqué par rapport aux conditions de marché de vendeurs observées pendant le boom pandémique. Les acheteurs ont désormais plus de choix et plus de pouvoir de négociation –, ce qui indique peu de guerres d’enchères nesto.ca (MOI) a grimpé à environ 4,6 mois pour les maisons de type « low-rise » et 7 mois pour les condos nesto.ca , ce qui penche à nouveau le marché en faveur des acheteurs. Les maisons mettent plus de temps à se vendre, et, surtout pour les propriétés de luxe. Dans des quartiers prestigieux comme Lawrence Park et Bridle Path, les vendeurs de propriétés à plus de 3 M$ ont réduit leurs prix demandés pour attirer les rares acheteurs dans ce segment nesto.ca .Quartiers en vogue et « poches de rebond » : Malgré le ralentissement général, toutes les parties du marché ne stagnent pas. Une analyse récente de RE/MAX a identifié plusieurs quartiers «» à Toronto où lamalgré la morosité générale bnnbloomberg.ca bnnbloomberg.ca . Par exemple, un groupe de communautés dans l’ouest (Rockcliffe-Smythe, Keelesdale-Eglinton West, Corso Italia et les environs) a enregistré uneau premier semestre 2025 par rapport à 2024 bnnbloomberg.ca . Même certains secteurs du marché du luxe à Toronto ont montré de la résilience – le quartier Bridle Path et St. Andrew–Windfields a connu une(dépassant désormais 4,6 millions de dollars) alors que les acheteurs fortunés revenaient sur le marché bnnbloomberg.ca . À l’est, des quartiers plus abordables comme South Riverdale, Leslieville et East Danforth ont connu de légèresd’une année sur l’autre bnnbloomberg.ca , grâce à un inventaire limité à des prix plus bas. Ces poches de vigueur soulignent une tendance clé :. Les secteurs avec des prix d’entrée relativement plus bas (pour Toronto) ou une proposition de valeur unique attirent les acheteurs jusque-là en retrait. En fait, les primo-accédants sont à l’origine d’une reprise des ventes de maisons individuelles dans la tranche inférieure à 1,2 M$ à travers la région du Grand Toronto bnnbloomberg.ca bnnbloomberg.ca . Les maisons affichées entredans des micro-marchés recherchés partent rapidement, car les acheteurs réalisent que si les prix recommencent à grimper, leur fenêtre pour acheter une maison individuelle abordable pourrait se refermer bnnbloomberg.ca

Dynamique du marché des condos : Le segment des condominiums de Toronto est actuellement le segment le plus fourni et le plus mou du marché résidentiel. Le prix moyen des condos (~585 000 $ dans la ville) est en baisse d’environ 8 % par rapport à l’an dernier nesto.ca nesto.ca, et l’inventaire est abondant – le MOI des condos de 7 mois est bien supérieur à celui du segment des maisons basses nesto.ca. Un afflux de nouvelles livraisons de condos a frappé le marché, à la fois à la vente et à la location. De nombreux investisseurs ayant acheté des condos en pré-construction les mettent en vente en raison de coûts de portage plus élevés, contribuant ainsi à la surabondance de l’offre. Le résultat est une stagnation des prix et plus de marge de négociation pour les acheteurs de condos. Cela dit, la qualité et l’emplacement restent importants : les condos situés dans des emplacements centraux ou près des transports en commun conservent mieux leur valeur, tandis que les unités standardisées dans des immeubles sur-approvisionnés subissent des rabais plus importants. Le marché des condos haut de gamme (unités de luxe, penthouses) compte actuellement très peu d’acheteurs, ce qui accentue la pression sur ce sous-secteur. Les promoteurs ont réagi à ces conditions en retardant ou annulant certains projets de condos prévus – le marché des nouveaux condos a « chuté brutalement » en termes de ventes, selon des rapports de l’industrie urbanation.ca. Ce recul de l’offre future de condos pourrait éventuellement aider le marché à retrouver un équilibre, mais à court terme, les acheteurs de condos à Toronto continuent de profiter d’un large choix et de prix plus doux.

Prévisions pour les prix résidentiels : Au début de 2025, le Toronto Regional Real Estate Board (TRREB) prévoyait une hausse modérée des prix des maisons (+2,6 %) pour l’année, s’attendant à ce que le prix de vente moyen atteigne environ 1,147 M$ d’ici la fin de l’année urbaneer.com. Le TRREB anticipait que des taux hypothécaires plus bas et une amélioration de l’offre ramèneraient certains acheteurs sur le marché et stabiliseraient les prix urbaneer.com. Cependant, à la mi-2025, il est devenu évident que la reprise était lente. Les perspectives du secteur ont été révisées de manière plus prudente. Un sondage Reuters auprès d’économistes en juin 2025 prévoit que les prix des maisons à Toronto finiront en fait 2025 environ 4 % plus bas en moyenne reuters.com reuters.com, reflétant le ralentissement de l’économie et une hausse initiale excessive des taux d’intérêt. Le consensus est que 2025 est une année de recherche du plancher, et qu’une reprise plus tangible des prix s’installera en 2026 reuters.com. Des experts de la SCHL et des grandes banques s’attendent à une stagnation ou de légères baisses pour le reste de 2025, avec un retour à une croissance modérée en 2026 si les taux d’intérêt continuent de baisser reuters.com cmhc-schl.gc.ca. En d’autres termes, les prochains trimestres pourraient être mouvementés, mais la plupart des prévisionnistes estiment que les prix atteindront leur plancher en 2025. D’ici 2027–2028, la combinaison d’une reprise économique, d’une immigration toujours élevée et d’un probable déficit d’offre de logements (en raison du ralentissement actuel de la construction) pourrait remettre Toronto sur une lente trajectoire haussière des prix. Pour l’instant, cependant, les acheteurs peuvent se rassurer en constatant que les prix sont bien en dessous de leurs sommets atteints pendant la pandémie, et toute croissance à court terme devrait être progressive. Le marché immobilier de Toronto en 2025 n’est pas en mode boom – il reprend son souffle, et le consensus table sur une stabilité dans l’année à venir avant un retour à une appréciation modérée des prix sur un horizon de 3 à 5 ans reuters.com cmhc-schl.gc.ca.

Immobilier commercial : le bureau à la traîne, l’industriel en tête

blog.remax.ca blog.remax.ca L’immobilier commercial à Toronto présente un tableau contrasté en 2025, avec des secteurs connaissant des conditions très différentes. De façon générale, l’activité d’investissement et de location a ralenti par rapport aux niveaux d’avant la pandémie dans la plupart des catégories d’actifs blog.remax.ca, reflétant l’incertitude économique et la hausse des coûts d’emprunt. Cependant, certains secteurs – notamment l’entreposage industriel et les immeubles locatifs multi-résidentiels – restent fondamentalement solides, tandis que le marché des bureaux peine à se remettre d’un taux de vacance élevé depuis la pandémie.

Secteur des bureaux – Forte vacance et recherche de qualité : Le marché des bureaux à Toronto (en particulier au centre-ville) est sans doute le maillon le plus faible de la chaîne commerciale en ce moment. Le taux de vacance des bureaux au centre-ville a grimpé à environ 18–19 % début 2025 blog.remax.ca – une hausse spectaculaire par rapport au taux de vacance d’environ 2–3 % observé avant 2020. Cela signifie qu’environ un cinquième des espaces de bureaux du centre-ville est inoccupé, principalement en raison de la révolution du travail à distance et de la réduction des effectifs des entreprises. Les immeubles de bureaux plus anciens de catégorie B et C peinent le plus à attirer des locataires, tandis que les tours AAA haut de gamme bénéficient toujours de taux d’occupation plus élevés grâce à une recherche de qualité de la part des locataires blog.remax.ca. De nombreux grands employeurs ont réduit leur surface de bureaux, en sous-louant ou en abandonnant l’espace excédentaire alors que le travail hybride persiste. Même si certaines entreprises incitent davantage leur personnel à revenir au bureau en 2025, la demande globale d’espaces de bureaux reste bien inférieure aux normes d’avant la pandémie renx.ca renx.ca. Les propriétaires d’immeubles moins attractifs réagissent en augmentant les concessions (comme des périodes de loyer gratuit et des allocations d’aménagement plus élevées) et envisagent même des opportunités de reconversion. En fait, il y a un élan croissant pour convertir les bureaux sous-utilisés en logements ou en usages spécialisés (tels que cabinets médicaux, laboratoires de sciences de la vie ou établissements d’enseignement) blog.remax.ca. La surabondance d’espaces de bureaux traditionnels, contrastant avec la pénurie dans des secteurs comme la santé et les résidences pour personnes âgées, offre une opportunité de repositionner le parc de bureaux vieillissant blog.remax.ca. Il convient de noter que certaines analyses suggèrent que le marché des bureaux pourrait approcher de son point bas : le taux de vacance national des bureaux devrait culminer vers la mi-2025 (à environ 15 % au niveau national) puis se stabiliser renx.ca renx.ca. Toronto, en tant que plus grand marché de bureaux du Canada, sera à surveiller de près – toute reprise de la location au centre-ville signalera un retournement de tendance. Pour l’instant, cependant, les locataires ont l’avantage et les loyers de bureaux sont sous pression sauf dans les tours les plus récentes et les mieux dotées en services.

Secteur industriel – Toujours un acteur remarquable : En contraste frappant avec les bureaux, l’immobilier industriel dans la RGT demeure le secteur commercial le plus performant blog.remax.ca. Les entrepôts, centres de distribution et installations logistiques restent très demandés grâce à la croissance du commerce électronique et à la robustesse de l’économie ontarienne. Le taux de disponibilité industriel dans la région du Grand Toronto n’était que de 4,6 % au 1er trimestre 2025, l’un des plus bas au Canada blog.remax.ca. Cela représente une légère hausse (40 points de base) par rapport à l’année précédente – indiquant un léger assouplissement de l’offre – mais le marché reste très tendu selon les normes historiques. Après des années de quasi-absence de vacance industrielle, les propriétaires ont enfin un peu plus de concurrence, et les loyers qui montaient en flèche commencent à se stabiliser. En fait, on observe des signes de ralentissement de la croissance des loyers industriels : les loyers du marché, qui avaient culminé à environ 18 $+ par pied carré en 2023, ont légèrement baissé à environ 17–17,50 $/pi² d’ici 2025 à mesure que de nouvelles offres arrivent sur le marché cbre.ca. Les promoteurs ont été actifs en développant des parcs industriels dans les zones périphériques de la RGT – de nouveaux entrepôts ultramodernes apparaissent le long des autoroutes de la série 400 dans des endroits comme Whitby, Ajax, Bolton et Caledon pour répondre à la demande des locataires pour des installations modernes et plus grandes blog.remax.ca. Ces nouveaux développements offrent des loyers légèrement plus compétitifs et des incitatifs, donnant aux locataires des options au-delà des marchés centraux tendus blog.remax.ca. Une autre tendance intéressante est la reconversion adaptative des anciens sites industriels dans et autour de Toronto : avec la baisse des usages manufacturiers dans certains immeubles vieillissants, les propriétaires réaffectent les bâtiments en tout, des espaces de self-stockage aux installations récréatives (par exemple, terrains de pickleball intérieurs et salles de sport) blog.remax.ca. Globalement, les fondamentaux du secteur industriel restent solides – la vacance est faible, et l’appétit des investisseurs est élevé pour les actifs logistiques, bien que les taux de capitalisation aient légèrement augmenté parallèlement aux taux d’intérêt. Perspectives : Le marché industriel pourrait continuer à s’équilibrer au cours des 1 à 2 prochaines années alors qu’une quantité importante de nouvelles offres est en construction dans la RGT. Malgré tout, la plupart des analystes s’attendent à ce que la demande suive l’offre à moyen terme, maintenant la vacance industrielle sous l’équilibre et les loyers relativement fermes goranbrelih.com. Pour les investisseurs, le segment industriel de la RGT reste attrayant comme investissement à long terme, bien que ce ne soit pas le ffrénésie d’il y a quelques années.

Secteur de la vente au détail – Résilience adaptative : Le marché immobilier de détail de Toronto s’est révélé plus résilient que certains ne l’avaient prévu, s’adaptant aux habitudes changeantes des consommateurs et au monde post-COVID. Les taux de vacance dans les emplacements de vente au détail de premier choix restent faibles, et les loyers sont généralement restés stables, voire ont augmenté dans les centres commerciaux haut de gamme blog.remax.ca. Un événement notable a été la faillite (ou la réduction) des activités historiques de grands magasins de la Compagnie de la Baie d’Hudson, ce qui aurait pu laisser de grands vides dans les centres commerciaux. Pourtant, le marché a largement absorbé ce choc – les anciens emplacements de grands magasins sont remplacés par de nouveaux commerces et des espaces de divertissement blog.remax.ca. Les centres commerciaux du Grand Toronto se réinventent en intégrant des expériences : ajout de restaurants, cinémas, épiceries, voire des tours résidentielles sur les propriétés des centres commerciaux blog.remax.ca. Les centres commerciaux les plus performants de Toronto (comme Yorkdale, Eaton Centre, Square One) continuent de dominer le pays en termes de productivité des ventes, Yorkdale atteignant apparemment plus de 2 300 $/pi² de ventes – de loin le plus élevé au Canada blog.remax.ca. Cela témoigne de la force des emplacements de vente au détail bien situés. Dans le segment des commerces de quartier, les centres commerciaux à ciel ouvert avec des locataires essentiels (épiceries, banques, pharmacies) sont très recherchés par les investisseurs blog.remax.ca. Beaucoup de ces centres présentent également un potentiel de redéveloppement futur (pour ajouter de la densité à usage mixte), ce qui les rend encore plus attractifs. Le défi, cependant, est l’offre limitée de sites de vente au détail de qualité – peu de nouveaux développements commerciaux voient le jour, et les actifs existants changent rarement de mains. Globalement, les loyers commerciaux en 2025 sont stables et même en hausse dans certains corridors, mais le succès varie selon l’emplacement et le format. Les commerces de rue du centre-ville voient à nouveau une fréquentation saine alors que le tourisme et les travailleurs de bureau reviennent progressivement, tandis que certains pôles commerciaux suburbains plus faibles subissent encore la pression du commerce en ligne. Les perspectives du secteur de la vente au détail pour les prochaines années sont prudemment optimistes : on peut s’attendre à une intégration accrue du commerce avec d’autres usages (hubs de transport, résidentiel) et à un accent mis sur l’expérience pour attirer les clients en personne. Sauf récession majeure, le commerce de détail à Toronto devrait continuer à « tenir bon » comme il l’a fait en 2024–2025 blog.remax.ca, avec une croissance progressive des loyers et des valeurs dans les segments de premier plan.

Appartements multi-résidentiels et locatifs : Les immeubles locatifs multifamiliaux (appartements) méritent d’être mentionnés dans un contexte commercial, car ils représentent une catégorie d’actifs de plus en plus importante pour les investisseurs. À Toronto, les appartements locatifs construits à cet effet connaissent une demande extrêmement forte – le taux d’inoccupation des logements locatifs de la ville est faible (environ 3 % ou moins) blog.remax.ca urbanation.ca et les loyers atteignent des sommets historiques (plus de détails dans la section sur la location ci-dessous). Cela a suscité un intérêt considérable pour le développement de nouveaux immeubles locatifs, surtout alors que le marché des condos s’est refroidi. En effet, plus de 700 nouvelles unités locatives ont commencé leur construction au premier trimestre 2025 dans la région de Toronto blog.remax.ca, même si les mises en chantier de condos ont fortement chuté. Des investisseurs tels que les FPI et les fonds de pension sont attirés par la stabilité des flux de trésorerie des locations et la demande apparemment sans fin de locataires à Toronto. Le défi est que les coûts de construction élevés et les taux de financement rendent difficile la rentabilité de nouveaux projets. Le secteur bénéficie de certains incitatifs gouvernementaux (comme le financement à faible coût de la SCHL pour les locations), mais malgré cela, la rentabilité reste serrée. La récente proposition gouvernementale de réintroduire le programme MURB (permettant aux investisseurs de déduire l’amortissement des immeubles locatifs de leur revenu) pourrait stimuler davantage d’investissements si elle est adoptée blog.remax.ca. En attendant, l’activité se poursuit : le pipeline de projets locatifs proposés a atteint un record en 2025, avec environ 26 000 unités soumises au premier trimestre – plus du double du volume de l’année précédente blog.remax.ca. Cela indique que les promoteurs se positionnent pour construire davantage de logements locatifs si les conditions s’améliorent. Pour les actifs d’appartements existants, la croissance des loyers légèrement plus modérée en 2025 (en raison d’une augmentation de l’offre) n’a pas diminué l’intérêt des investisseurs ; au contraire, certains acheteurs opportunistes espèrent acquérir d’anciens immeubles locatifs ou même des tours de condos à convertir en locations, misant sur la demande locative à long terme à Toronto.

Marché des investissements et flux de capitaux : L’activité d’investissement dans l’immobilier commercial a ralenti en 2025 par rapport aux années précédentes. Des taux d’intérêt plus élevés ont quelque peu fait augmenter les taux de capitalisation et rendu les acheteurs plus prudents. Les grands acteurs institutionnels et les FPI ont pour la plupart mis en pause les grandes acquisitions, surtout dans les segments plus risqués comme les bureaux blog.remax.ca. Cependant, les investisseurs privés et les petites entreprises restent sélectivement actifs – par exemple, sur le marché des centres commerciaux de quartier, les investisseurs locaux poursuivent agressivement tout centre d’alimentation disponible blog.remax.ca. Le secteur hôtelier a également connu un boom surprenant : à la sortie de la pandémie, les revenus hôteliers de Toronto ont fortement rebondi, et les ventes de propriétés hôtelières ont totalisé 552 millions de dollars en 2024 (en hausse de 173 % par rapport à 2023) blog.remax.ca, faisant de l’hôtellerie un secteur particulièrement performant récemment. Cette dynamique s’est poursuivie en 2025, les voyages d’affaires et de loisirs soutenant l’occupation hôtelière et la confiance des investisseurs. La valeur globale des biens commerciaux à Toronto a baissé par rapport à ses sommets (en particulier les bureaux, qui ont été fortement réévalués à la baisse), mais le marché n’a pas connu de détresse ni de ventes massives à bas prix. Les prêteurs ont travaillé avec les propriétaires pour prolonger les échéances de prêts plutôt que de saisir les biens, misant sur une reprise à moyen terme. Les perspectives pour l’immobilier commercial à Toronto pour les prochaines années sont prudemment optimistes pour la plupart des secteurs sauf les bureaux. L’industriel et le multirésidentiel resteront probablement les favoris, le commerce de détail devrait s’améliorer progressivement avec l’économie, et le bureau pourrait nécessiter plusieurs années (et peut-être des mesures drastiques comme des conversions) pour vraiment rebondir. Les investisseurs disposant de liquidités en 2025–2026 pourraient trouver des opportunités d’achat attractives dans des classes d’actifs dépréciées (par exemple, des bureaux anciens à réaménager, ou des condos issus de projets en difficulté) – mais ces stratégies exigent de la patience et une approche de création de valeur. L’économie diversifiée de Toronto et sa trajectoire de croissance signifient que les perspectives à long terme de l’immobilier commercial sont positives, mais le succès dépendra du choix du bon segment et du bon actif dans cette reprise inégale.

Tendances du marché locatif : loyers en forte hausse et nouvelle offre

Après des années de hausse incessante des loyers, le marché locatif de Toronto en 2025 connaît un rare moment de répit pour les locataires. La combinaison d’une nouvelle offre significative mise sur le marché et d’un marché de la revente plus mou a légèrement détendu les conditions de location par rapport à la période extrêmement tendue de 2022–2023. Ne vous y trompez pas – Toronto reste une ville chère pour les locataires et la demande demeure forte – mais les locataires disposent enfin d’un peu plus de pouvoir de négociation qu’au cours des dernières années.

Loyers et changements récents : Le loyer moyen pour un condo ou un appartement à Toronto s’est stabilisé et a même légèrement diminué d’une année sur l’autre. En juin 2025, le loyer mensuel moyen dans la ville était d’environ 2 587 $, soit environ 5 % de moins que l’année précédente nesto.ca. Il s’agit de la première baisse annuelle des loyers après une longue période de fortes hausses qui a culminé en 2022. Pour donner un contexte, les appartements d’une chambre coûtent en moyenne entre 2 200 $ et 2 400 $, et les deux chambres entre 2 800 $ et 3 000 $ à Toronto – des prix toujours très élevés, mais qui n’augmentent plus chaque mois. Selon Urbanation, le loyer moyen au pied carré dans les nouveaux immeubles locatifs construits à cet effet a diminué d’environ 2,2 % d’une année sur l’autre au premier trimestre 2025 urbanation.ca, et en tenant compte des incitatifs (comme les promotions de loyer gratuit pour un mois), les loyers effectifs ont baissé jusqu’à 7 % par rapport à l’année précédente urbanation.ca. Même le marché locatif des condos a marqué une pause : le loyer moyen des appartements en copropriété dans la région du Grand Toronto a diminué annuellement pour le quatrième trimestre consécutif au début de 2025 urbanation.ca. Essentiellement, la flambée des loyers des dernières années s’est arrêtée, du moins temporairement.

Augmentation de l’offre et taux de vacance : Ce ralentissement des loyers est en grande partie dû à l’offre. Toronto a connu une vague sans précédent de nouvelles constructions destinées aux locataires. Les livraisons d’appartements locatifs ont atteint un sommet en 30 ans début 2025 – plus de 2 100 nouveaux logements locatifs construits ont été livrés au premier trimestre seulement, soit une hausse de 173 % par rapport à l’année précédente urbanation.ca. De plus, des milliers de condos nouvellement achevés (qui se retrouvent souvent sur le marché locatif) ont été mis en location. Cet afflux de nouveaux logements a fait grimper le taux de vacance à partir de niveaux historiquement bas. Le taux de vacance à l’échelle de la ville pour les logements locatifs récents était d’environ 3,7 % à Toronto (3,5 % dans la région du Grand Toronto) au premier trimestre 2025, contre environ 2,5 % un an plus tôt, soit le niveau le plus élevé depuis la mi-2021 urbanation.ca. Bien qu’un taux de vacance de 3 à 4 % reste relativement faible, cela représente un assouplissement notable par rapport aux taux inférieurs à 2 % courants avant la pandémie. Les locataires voient enfin un peu plus d’options : au premier trimestre 2025, le nombre d’annonces actives de locations de condos a augmenté de 29 % sur un an, ce qui équivaut à environ 1,4 mois d’inventaire locatif sur le marché (contre moins d’un mois d’offre historiquement) urbanation.ca. Les propriétaires, confrontés à une concurrence accrue, ont réagi en offrant des incitatifs – Urbanation rapporte que près des deux tiers des immeubles locatifs offraient un incitatif (comme un ou deux mois de loyer gratuit) début 2025, soit le double de la part de l’année précédente urbanation.ca. Ces offres réduisent effectivement le loyer payé par les locataires et montrent que les propriétaires tiennent à garder leurs logements occupés.

urbanation.ca Cependant, ce marché locatif pourrait s’avérer de courte durée. Les mêmes facteurs qui ont créé cette explosion de l’offre sont maintenant en train de s’inverser : la hausse des taux d’intérêt et des coûts de construction poussent les promoteurs à freiner les nouveaux projets. Les mises en chantier de logements locatifs dans la RGT ont chuté de 60 % d’une année sur l’autre au premier trimestre 2025 (seulement ~731 unités ont commencé la construction) urbanation.ca, et le nombre total de logements locatifs en construction a en fait diminué à environ 21 800 unités – un creux de deux ans urbanation.ca. Dans le secteur des condos, de nombreux projets prévus sont retardés ou annulés, ce qui limitera l’arrivée de nouveaux condos détenus par des investisseurs à louer d’ici quelques années cmhc-schl.gc.ca. Le consensus parmi les analystes du logement est que la demande locative à Toronto continuera de croître (grâce à l’immigration et à la croissance de l’emploi), mais que le pipeline d’offre ne suit pas à long terme. Le taux de vacance élevé actuel et la stagnation des loyers sont probablement une fenêtre transitoire. Comme l’a dit Shaun Hildebrand d’Urbanation, « l’amélioration de l’abordabilité (pour les locataires) grâce à la récente augmentation de l’offre… ne devrait pas durer beaucoup plus longtemps compte tenu de la tendance baissière actuelle de la construction. » urbanation.ca En d’autres termes, les locataires devraient profiter du répit de 2025 tant qu’il dure – d’ici 2026 ou 2027, Toronto pourrait retrouver un marché locatif très tendu si la construction de nouveaux immeubles ne s’accélère pas.

Perspectives du marché locatif : Au cours des 3 à 5 prochaines années, attendez-vous à ce que la croissance des loyers reprenne après ce bref plateau. La population de Toronto croît à un rythme record et la plupart des nouveaux arrivants louent avant d’acheter. Même un taux d’inoccupation de 3,5 % reste faible pour une ville de la taille de Toronto – dans de nombreuses grandes villes mondiales, un taux de vacance de 5 % est considéré comme équilibré, donc le marché locatif de Toronto reste sous-approvisionné selon ce critère. La légère augmentation du taux de vacance en 2025 devrait atteindre un pic bientôt, et d’ici la fin 2025 ou 2026, tant que l’économie reste sur la bonne voie, les loyers pourraient recommencer à augmenter plus vite que l’inflation. Un facteur de soutien est la politique : le contrôle des loyers de la province de l’Ontario (qui limite les hausses de loyer pour les anciens logements à environ l’inflation, et exempte actuellement les nouveaux logements construits après 2018) pourrait être ajusté. Des discussions sont en cours pour étendre le contrôle des loyers aux nouveaux immeubles, mais aucun changement n’a été mis en œuvre en 2025 – au contraire, les décideurs restent prudents afin de ne pas décourager la construction locative. Les investisseurs dans le multi-résidentiel misent sur le fait que la grave pénurie de logements à Toronto et les obstacles élevés à l’accession à la propriété maintiendront une forte demande locative pour les années à venir. En effet, les investisseurs institutionnels développent ou acquièrent activement des immeubles d’appartements malgré la pression actuelle sur les taux de capitalisation, convaincus que les loyers le justifieront à long terme. Pour les locataires, toute amélioration de l’accessibilité pourrait n’être que temporaire à moins que les gouvernements n’augmentent massivement l’offre de logements. Le marché locatif de Toronto est structurellement tendu, et à moins d’un retournement de la tendance actuelle à la baisse de la construction, nous pourrions considérer 2025 comme une brève “pause” avant que la crise locative ne s’aggrave à nouveau.

Politiques et réglementations gouvernementales ayant un impact sur le marché

La politique gouvernementale est devenue un facteur clé du marché immobilier de Toronto ces dernières années, alors que les autorités à tous les niveaux réagissent aux préoccupations sur l’accessibilité, à la croissance rapide des prix et au manque d’offre de logements. En 2025, plusieurs mesures politiques et changements réglementaires influencent les conditions du marché :

Restrictions pour les acheteurs étrangers : Les décideurs politiques ont continué à limiter l’afflux de capitaux étrangers sur le marché immobilier. La loi fédérale Prohibition on Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act (interdiction d’achat pour les étrangers) est entrée en vigueur en 2023 et a ensuite été prolongée jusqu’en 2026 kpmg.com. Cette loi interdit essentiellement aux particuliers et entreprises étrangers d’acheter des propriétés résidentielles au Canada (avec quelques exceptions limitées), supprimant ainsi un segment de la demande souvent accusé de faire grimper les prix. De plus, la Non-Resident Speculation Tax (NRST) de l’Ontario – une taxe de 25 % sur les achats de logements par des étrangers dans la province – reste en vigueur kpmg.com. Et à compter du 1er janvier 2025, la Ville de Toronto a ajouté sa propre Municipal Non-Resident Speculation Tax (MNRST) of 10% sur les acheteurs étrangers de logements à Toronto kpmg.com. Ces mesures qui se chevauchent signifient que toute entité étrangère souhaitant acheter à Toronto ferait face à des obstacles prohibitifs (une interdiction, ou effectivement 35 % de taxes supplémentaires si elle est éligible à l’achat). L’objectif est de dissuader la spéculation non locale et de freiner la demande d’investissement , donnant ainsi aux résidents locaux une meilleure chance d’accéder à la propriété. Selon la plupart des sources, l’activité d’achat étrangère en 2025 est négligeable – elle a été en grande partie évincée du marché.

Les décideurs politiques ont continué à limiter l’afflux de capitaux étrangers sur le marché immobilier. La loi fédérale (interdiction d’achat pour les étrangers) est entrée en vigueur en 2023 et a ensuite été prolongée jusqu’en kpmg.com. Cette loi interdit essentiellement aux particuliers et entreprises étrangers d’acheter des propriétés résidentielles au Canada (avec quelques exceptions limitées), supprimant ainsi un segment de la demande souvent accusé de faire grimper les prix. De plus, la de l’Ontario – une taxe de 25 % sur les achats de logements par des étrangers dans la province – reste en vigueur kpmg.com. Et à compter du 1er janvier 2025, la Ville de Toronto a ajouté sa propre sur les acheteurs étrangers de logements à Toronto kpmg.com. Ces mesures qui se chevauchent signifient que toute entité étrangère souhaitant acheter à Toronto ferait face à des obstacles prohibitifs (une interdiction, ou effectivement 35 % de taxes supplémentaires si elle est éligible à l’achat). L’objectif est de , donnant ainsi aux résidents locaux une meilleure chance d’accéder à la propriété. Selon la plupart des sources, l’activité d’achat étrangère en 2025 est négligeable – elle a été en grande partie évincée du marché. Taxes sur les logements vacants et les investisseurs : Au-delà des acheteurs étrangers, les gouvernements ont ciblé les spéculateurs nationaux et les propriétés vacantes. Toronto a mis en place une Vacant Home Tax en 2022, qui impose 1 % de la valeur estimée annuellement sur les logements laissés vacants plus de 6 mois (avec quelques exceptions). Cette politique vise à inciter les investisseurs à louer ou vendre les unités plutôt qu’à les laisser vides, augmentant ainsi l’offre effective de logements. Les premières données suggèrent que des milliers d’unités ont été déclarées vacantes et soumises à la taxe – un coup de pouce pour que ces propriétaires monétisent ou se séparent de l’actif. L’Ontario a également augmenté la taxe de transfert foncier provinciale pour les investisseurs possédant plusieurs propriétés (avec une taxe de spéculation progressive, dans certains cas). Parallèlement, la Underused Housing Tax du gouvernement fédéral (taxe annuelle de 1 % sur les logements vacants ou sous-utilisés détenus par des étrangers non-résidents) complète ces efforts. Collectivement, ces taxes augmentent le coût de détention de propriétés laissées vides et envoient le message que les logements sont destinés à héberger des personnes, et non à rester des investissements inactifs. Bien qu’il soit difficile d’en quantifier l’impact exact, des preuves anecdotiques suggèrent que davantage d’unités de condos secondaires ont été mises sur le marché locatif, et que certains petits investisseurs se séparent de leurs biens en raison de coûts plus élevés et de règles plus strictes.

Au-delà des acheteurs étrangers, les gouvernements ont ciblé les spéculateurs nationaux et les propriétés vacantes. Toronto a mis en place une en 2022, qui impose 1 % de la valeur estimée annuellement sur les logements laissés vacants plus de 6 mois (avec quelques exceptions). Cette politique vise à inciter les investisseurs à louer ou vendre les unités plutôt qu’à les laisser vides, augmentant ainsi l’offre effective de logements. Les premières données suggèrent que des milliers d’unités ont été déclarées vacantes et soumises à la taxe – un coup de pouce pour que ces propriétaires monétisent ou se séparent de l’actif. L’Ontario a également augmenté la taxe de transfert foncier provinciale pour les investisseurs possédant plusieurs propriétés (avec une taxe de spéculation progressive, dans certains cas). Parallèlement, la du gouvernement fédéral (taxe annuelle de 1 % sur les logements vacants ou sous-utilisés détenus par des étrangers non-résidents) complète ces efforts. Collectivement, ces taxes et envoient le message que les logements sont destinés à héberger des personnes, et non à rester des investissements inactifs. Bien qu’il soit difficile d’en quantifier l’impact exact, des preuves anecdotiques suggèrent que davantage d’unités de condos secondaires ont été mises sur le marché locatif, et que certains petits investisseurs se séparent de leurs biens en raison de coûts plus élevés et de règles plus strictes. Réformes de zonage et initiatives pour l’offre de logements : L’un des plus grands changements dans la politique du logement a été une volonté d’ augmenter l’offre grâce à des modifications du zonage et à des approbations plus rapides . Le projet de loi 23 du gouvernement de l’Ontario (« Loi de 2022 pour plus de logements construits plus rapidement ») a obligé les villes à permettre une plus grande densité de plein droit. En conformité, les règlements municipaux de Toronto autorisent désormais jusqu’à quatre logements (« plex ») sur les terrains résidentiels à l’échelle de la ville , mettant ainsi fin au zonage traditionnel réservé uniquement aux maisons unifamiliales. Cette réforme du zonage du « chaînon manquant » vise à densifier en douceur les quartiers avec des duplex, triplex et pavillons-jardins. Bien que l’adoption soit encore lente, cela pourrait, avec le temps, ajouter une offre significative. La province a également plafonné les hausses de redevances d’aménagement et réduit les frais pour les logements abordables afin d’encourager la construction. Toronto, de son côté, a gelé temporairement les redevances d’aménagement aux niveaux de 2022 pour ne pas alourdir davantage les projets blog.remax.ca, bien que cela ait réduit les revenus de la ville. Certaines banlieues comme Vaughan sont allées encore plus loin – Vaughan a réduit d’environ 50 % les redevances d’aménagement pour les logements de faible hauteur afin de stimuler la construction blog.remax.ca. Le gouvernement fédéral a lancé le Fonds d’accélération de la construction de logements , offrant des subventions aux municipalités qui réduisent la bureaucratie et augmentent les mises en chantier, et Toronto en a bénéficié (même si, à partir de 2025, la période de candidature est close) blog.remax.ca. On évoque aussi la possibilité que le gouvernement fédéral lie les fonds d’infrastructure à des objectifs de construction de logements pour les villes. Tous ces efforts visent un seul objectif : résoudre la crise de l’offre . Bien qu’ils ne produisent pas de résultats immédiats, au cours des prochaines années, ces changements de politique pourraient augmenter modestement le rythme des ajouts de nouveaux logements à Toronto, notamment sous forme de multiplex, de maisons sur ruelle et de projets de densification de hauteur moyenne.

L’un des plus grands changements dans la politique du logement a été une volonté d’ . Le a obligé les villes à permettre une plus grande densité de plein droit. En conformité, , mettant ainsi fin au zonage traditionnel réservé uniquement aux maisons unifamiliales. Cette réforme du zonage du « chaînon manquant » vise à densifier en douceur les quartiers avec des duplex, triplex et pavillons-jardins. Bien que l’adoption soit encore lente, cela pourrait, avec le temps, ajouter une offre significative. La province a également plafonné les hausses de redevances d’aménagement et réduit les frais pour les logements abordables afin d’encourager la construction. Toronto, de son côté, pour ne pas alourdir davantage les projets blog.remax.ca, bien que cela ait réduit les revenus de la ville. Certaines banlieues comme Vaughan sont allées encore plus loin – Vaughan afin de stimuler la construction blog.remax.ca. Le gouvernement fédéral a lancé le , offrant des subventions aux municipalités qui réduisent la bureaucratie et augmentent les mises en chantier, et Toronto en a bénéficié (même si, à partir de 2025, la période de candidature est close) blog.remax.ca. On évoque aussi la possibilité que le gouvernement fédéral lie les fonds d’infrastructure à des objectifs de construction de logements pour les villes. Tous ces efforts visent un seul objectif : . Bien qu’ils ne produisent pas de résultats immédiats, au cours des prochaines années, ces changements de politique pourraient augmenter modestement le rythme des ajouts de nouveaux logements à Toronto, notamment sous forme de multiplex, de maisons sur ruelle et de projets de densification de hauteur moyenne. Réglementations hypothécaires et soutien aux emprunteurs : Du côté du financement, les régulateurs ont maintenu un test de résistance hypothécaire strict, exigeant que les acheteurs se qualifient à des taux d’intérêt environ 2 % supérieurs à leur taux réel. Cela a limité l’emprunt maximal et freiné une partie de la demande. En 2025, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a envisagé d’éventuelles restrictions supplémentaires (comme des limites sur les ratios d’endettement élevés et un resserrement des conditions pour les prêts variables), bien qu’aucune nouvelle règle majeure n’ait encore été mise en œuvre. L’objectif est d’assurer la stabilité du système financier compte tenu du niveau élevé d’endettement des ménages. Pour les acheteurs, en particulier les primo-accédants, les gouvernements ont introduit certains programmes de soutien : le nouveau Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) permet aux Canadiens d’épargner jusqu’à 40 000 $ sans impôt pour une mise de fonds ; il existe aussi l’Incitatif à l’achat d’une première propriété (prêt à participation) et des remboursements de la taxe de transfert immobilière provinciale pour les nouveaux acheteurs. Ces mesures aident à la marge, mais compte tenu des prix à Toronto, leur impact reste limité. Une politique notable qui aide les investisseurs/promoteurs en 2025 est le renforcement des programmes d’assurance SCHL pour les logements locatifs – grâce au programme MLI Select, les constructeurs de logements locatifs ou abordables peuvent obtenir un financement assuré à faible taux, ce qui a facilité certains projets. Il y a aussi la proposition mentionnée plus haut de relancer les incitatifs fiscaux MURB des années 1970, permettant aux investisseurs en logements locatifs de déduire l’amortissement du revenu – si elle est mise en œuvre, elle pourrait catalyser la construction locative en améliorant la viabilité des projets blog.remax.ca. Enfin, les décisions de taux de la Banque du Canada sont sans doute le plus grand facteur « politique » : après des hausses agressives à 5 % en 2023 pour lutter contre l’inflation, la Banque a amorcé des baisses de taux en 2024–25 alors que l’économie s’affaiblissait wowa.ca reuters.com. À la mi-2025, le taux directeur s’établissait autour de 2,75 % reuters.com, et d’autres baisses modestes (peut-être jusqu’à ~2,0 % d’ici début 2026) sont anticipées reuters.com. Cet assouplissement monétaire a commencé à faire baisser les taux hypothécaires depuis leurs sommets, améliorant l’accessibilité pour les acheteurs et offrant un répit à ceux qui renouvellent leurs prêts. La politique gouvernementale – budgétaire, réglementaire et monétaire – continuera de jouer un rôle crucial dans les résultats du logement à Toronto. L’équilibre recherché par les décideurs est délicat : freiner la croissance excessive des prix et la spéculation, sans pour autant faire s’effondrer le marché ou stopper le développement. En 2025, on observe une approche calibrée : restrictions sévères sur les acheteurs non-résidents et les logements vacants, incitations pour les constructeurs, et un assouplissement progressif de la politique monétaire pour éviter un atterrissage brutal.

Facteurs économiques influençant le marché

Les fondamentaux économiques constituent le contexte de l’immobilier à Toronto. En 2025, un certain nombre de facteurs économiques tirent le marché dans différentes directions :

Taux d’intérêt & inflation : L’environnement des taux d’intérêt a complètement changé par rapport à il y a quelques années. En 2020–2021, les acheteurs bénéficiaient de taux hypothécaires entre 1,5 et 2 % ; mais en 2023, la Banque du Canada a relevé les taux à environ 5 %, faisant grimper les taux hypothécaires fixes sur 5 ans à environ 5,5–6 % et les taux variables encore plus haut. Ce choc des taux a été la principale cause du ralentissement du marché immobilier entre 2022 et 2024, car la hausse du coût de l’emprunt a fortement réduit l’accessibilité. En 2025, cependant, l’inflation a diminué par rapport à ses sommets précédents, et la Banque du Canada est passée à la baisse des taux pour soutenir l’économie wowa.ca reuters.com. Au cours de l’année écoulée, la Banque a réduit son taux directeur de 2,25 points de pourcentage (225 points de base) reuters.com, et les prêteurs hypothécaires ont également baissé les taux fixes. À la mi-2025, les taux hypothécaires fixes sur 5 ans typiques à Toronto tournent autour de 4 % et demi, en baisse par rapport au pic de 2023 (et certaines offres concurrentielles descendent même dans la fourchette haute des 3 % pour les acheteurs très qualifiés). Ces baisses du coût du financement ramènent progressivement certains acheteurs sur le marché et allègent la pression sur les propriétaires actuels qui renouvellent leur hypothèque. Cependant, les taux d’intérêt restent bien plus élevés que les niveaux ultra-bas de la fin des années 2010, donc l’accessibilité demeure limitée. Si la Banque du Canada poursuit une trajectoire d’assouplissement modéré – peut-être encore 50 à 75 points de base de baisse d’ici 2026 comme certains l’anticipent reuters.com – cela soutiendrait davantage la demande immobilière et le pouvoir d’achat. À l’inverse, toute reprise de l’inflation ou autre choc qui forcerait une remontée des taux représenterait un risque baissier pour le marché. Pour l’instant, le scénario économique de base est des taux d’intérêt stables à légèrement en baisse , ce qui constitue un facteur favorable à l’activité immobilière pour la suite.

L’environnement des taux d’intérêt a complètement changé par rapport à il y a quelques années. En 2020–2021, les acheteurs bénéficiaient de taux hypothécaires entre 1,5 et 2 % ; mais en 2023, la Banque du Canada a relevé les taux à environ 5 %, faisant grimper les taux hypothécaires fixes sur 5 ans à environ 5,5–6 % et les taux variables encore plus haut. Ce choc des taux a été la principale cause du ralentissement du marché immobilier entre 2022 et 2024, car la hausse du coût de l’emprunt a fortement réduit l’accessibilité. En 2025, cependant, par rapport à ses sommets précédents, et la Banque du Canada est passée à wowa.ca reuters.com. Au cours de l’année écoulée, la Banque a réduit son taux directeur de 2,25 points de pourcentage (225 points de base) reuters.com, et les prêteurs hypothécaires ont également baissé les taux fixes. À la mi-2025, les taux hypothécaires fixes sur 5 ans typiques à Toronto tournent autour de 4 % et demi, en baisse par rapport au pic de 2023 (et certaines offres concurrentielles descendent même dans la fourchette haute des 3 % pour les acheteurs très qualifiés). Ces baisses du coût du financement ramènent progressivement certains acheteurs sur le marché et allègent la pression sur les propriétaires actuels qui renouvellent leur hypothèque. Cependant, les taux d’intérêt restent bien plus élevés que les niveaux ultra-bas de la fin des années 2010, donc l’accessibilité demeure limitée. Si la Banque du Canada poursuit une trajectoire d’assouplissement modéré – peut-être encore 50 à 75 points de base de baisse d’ici 2026 comme certains l’anticipent reuters.com – cela et le pouvoir d’achat. À l’inverse, toute reprise de l’inflation ou autre choc qui forcerait une remontée des taux représenterait un risque baissier pour le marché. Pour l’instant, le scénario économique de base est , ce qui constitue un facteur favorable à l’activité immobilière pour la suite. Croissance de l’emploi et des revenus : Le marché du travail de Toronto est resté assez résilient, mais non sans poches de faiblesse. À l’approche de 2025, la ville a fait face à certains vents contraires : la hausse des taux d’intérêt a ralenti les secteurs de la construction et de l’immobilier, et certaines entreprises technologiques très valorisées (qui avaient explosé pendant la pandémie) ont réduit leurs effectifs. De plus, les tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada et les tarifs douaniers au début de 2025 ont créé de l’incertitude pour les industries orientées vers l’exportation reuters.com – en effet, les discussions autour d’une guerre commerciale menée par les États-Unis ont entamé la confiance des entreprises et pourraient entraîner des pertes d’emplois dans le secteur manufacturier et les secteurs connexes reuters.com. Ce contexte a légèrement fait grimper le taux de chômage à Toronto , qui oscille entre 6 et 7 % en 2025, contre environ 5 à 6 % en 2019. La croissance économique plus lente a rendu les ménages plus prudents concernant les gros achats comme les maisons reuters.com reuters.com. Cela dit, l’économie de Toronto est vaste et diversifiée. Des secteurs comme la finance, l’éducation, le gouvernement et les services sont stables et continuent de créer des emplois. Les salaires augmentent (en partie grâce aux ajustements liés à l’inflation), ce qui aide les revenus à rattraper un peu le coût du logement. Le facteur clé à surveiller est de savoir si le Canada entrera en récession à la fin de 2025 – certains économistes avertissent que si les taux d’intérêt étaient relevés à nouveau ou si l’économie mondiale fléchissait, une légère récession pourrait survenir, affectant temporairement la demande de logements reuters.com. D’un autre côté, si la situation de l’emploi à Toronto reste assez solide (et les chiffres de l’emploi du début 2025 sont corrects), alors la croissance démographique et la demande refoulée pourraient rapidement se traduire par plus de ventes de maisons dès que la confiance reviendra. Essentiellement, le rapport entre la sécurité de l’emploi et les taux d’intérêt déterminera la volonté de nombreux acheteurs d’entrer sur le marché. En 2025, les consommateurs ressentent une certaine pression (coût de la vie plus élevé, croissance des salaires plus lente après inflation), ce qui contribue à l’ambiance prudente dans l’immobilier. Toute amélioration de l’optimisme économique ou une baisse du chômage serait un signal positif pour le logement.

Le marché du travail de Toronto est resté assez résilient, mais non sans poches de faiblesse. À l’approche de 2025, la ville a fait face à certains vents contraires : la hausse des taux d’intérêt a ralenti les secteurs de la construction et de l’immobilier, et certaines entreprises technologiques très valorisées (qui avaient explosé pendant la pandémie) ont réduit leurs effectifs. De plus, les et les tarifs douaniers au début de 2025 ont créé de l’incertitude pour les industries orientées vers l’exportation reuters.com – en effet, les discussions autour d’une guerre commerciale menée par les États-Unis ont entamé la confiance des entreprises et pourraient entraîner des pertes d’emplois dans le secteur manufacturier et les secteurs connexes reuters.com. Ce contexte a légèrement fait grimper le , qui oscille entre 6 et 7 % en 2025, contre environ 5 à 6 % en 2019. La croissance économique plus lente a rendu les ménages plus prudents concernant les gros achats comme les maisons reuters.com reuters.com. Cela dit, l’économie de Toronto est vaste et diversifiée. Des secteurs comme la finance, l’éducation, le gouvernement et les services sont stables et continuent de créer des emplois. Les salaires augmentent (en partie grâce aux ajustements liés à l’inflation), ce qui aide les revenus à rattraper un peu le coût du logement. Le facteur clé à surveiller est de savoir si le Canada entrera en récession à la fin de 2025 – certains économistes avertissent que si les taux d’intérêt étaient relevés à nouveau ou si l’économie mondiale fléchissait, une légère récession pourrait survenir, affectant temporairement la demande de logements reuters.com. D’un autre côté, si la situation de l’emploi à Toronto reste assez solide (et les chiffres de l’emploi du début 2025 sont corrects), alors la croissance démographique et la demande refoulée pourraient rapidement se traduire par plus de ventes de maisons dès que la confiance reviendra. Essentiellement, le déterminera la volonté de nombreux acheteurs d’entrer sur le marché. En 2025, les consommateurs ressentent une certaine pression (coût de la vie plus élevé, croissance des salaires plus lente après inflation), ce qui contribue à l’ambiance prudente dans l’immobilier. Toute amélioration de l’optimisme économique ou une baisse du chômage serait un signal positif pour le logement. Immigration et croissance de la population : Un moteur positif majeur pour le logement à Toronto est l’immigration record . Le Canada a accueilli un nombre sans précédent d’environ 1 million de nouvelles personnes en 2022–2023 (en combinant les résidents permanents, les titulaires de permis de travail/études, etc.), et les objectifs restent élevés – environ 500 000 nouveaux immigrants permanents par an en 2024 et 2025. La région du Grand Toronto attire une grande part de ces nouveaux arrivants en tant que plus grand marché de l’emploi et pôle d’immigration du Canada. Même à la mi-2024, la croissance démographique de Toronto était environ 67 % plus élevée que l’année précédente storeys.com, une hausse étonnante. Bien qu’il y ait des signes que le rythme pourrait légèrement ralentir (les données du deuxième trimestre 2024 ont montré une légère baisse par rapport aux taux de croissance record canada.ca), l’immigration restera historiquement élevée. Cet afflux crée une demande massive de logements , surtout sur le marché locatif dans un premier temps. On estime que l’immigration a représenté environ 10 % ou plus de la croissance des prix des maisons de 2006 à 2021 en stimulant la demande instagram.com, et aujourd’hui cet effet est encore plus marqué compte tenu du volume de personnes arrivant. Il est important de noter que l’immigration est un moteur de demande à long terme : les nouveaux Canadiens n’achètent pas une maison dès le premier jour, mais beaucoup ont l’intention d’en acheter une après quelques années de location et d’installation. Ainsi, les personnes arrivant en 2023–2025 se traduiront par une demande supplémentaire d’acheteurs de maisons d’ici la fin des années 2020. À court terme, une immigration élevée resserre le marché locatif (même si de nouvelles constructions ont apporté un soulagement temporaire) et soutient la formation de ménages, ce qui sous-tend l’absorption du logement. À moins d’un changement politique important pour réduire les objectifs d’immigration – ce qui fait l’objet de débats politiques mais n’a pas été mis en œuvre en 2025 – le marché du logement de Toronto bénéficiera d’une base croissante de demande d’utilisateurs finaux. Sur 3 à 5 ans, cela signifie que même si les cycles économiques nationaux ralentissent, la croissance démographique peut contribuer à soutenir la demande de logements . C’est l’une des raisons pour lesquelles les experts ne prévoient pas de krach prolongé : les gens ont besoin de logements. À l’inverse, sans une offre de logements adéquate, une forte immigration peut également accentuer les problèmes d’accessibilité (d’où certains appels à mieux aligner les niveaux d’immigration sur les plans de logement). Pour l’instant, cependant, une immigration robuste constitue un élément fondamental haussier pour l’immobilier à Toronto, soutenant à la fois les marchés de la revente et de la location.

Un moteur positif majeur pour le logement à Toronto est . Le Canada a accueilli un nombre sans précédent d’environ 1 million de nouvelles personnes en 2022–2023 (en combinant les résidents permanents, les titulaires de permis de travail/études, etc.), et les objectifs restent élevés – environ en 2024 et 2025. La région du Grand Toronto attire une grande part de ces nouveaux arrivants en tant que plus grand marché de l’emploi et pôle d’immigration du Canada. Même à la mi-2024, la croissance démographique de Toronto était environ 67 % plus élevée que l’année précédente storeys.com, une hausse étonnante. Bien qu’il y ait des signes que le rythme (les données du deuxième trimestre 2024 ont montré une légère baisse par rapport aux taux de croissance record canada.ca), l’immigration restera historiquement élevée. Cet afflux crée une , surtout sur le marché locatif dans un premier temps. On estime que l’immigration a représenté environ 10 % ou plus de la croissance des prix des maisons de 2006 à 2021 en stimulant la demande instagram.com, et aujourd’hui cet effet est encore plus marqué compte tenu du volume de personnes arrivant. Il est important de noter que l’immigration est un moteur de demande à long terme : les nouveaux Canadiens n’achètent pas une maison dès le premier jour, mais beaucoup ont l’intention d’en acheter une après quelques années de location et d’installation. Ainsi, les personnes arrivant en 2023–2025 se traduiront par une demande supplémentaire d’acheteurs de maisons d’ici la fin des années 2020. À court terme, une immigration élevée (même si de nouvelles constructions ont apporté un soulagement temporaire) et soutient la formation de ménages, ce qui sous-tend l’absorption du logement. À moins d’un changement politique important pour réduire les objectifs d’immigration – ce qui fait l’objet de débats politiques mais n’a pas été mis en œuvre en 2025 – le marché du logement de Toronto bénéficiera d’une base croissante de demande d’utilisateurs finaux. Sur 3 à 5 ans, cela signifie que même si les cycles économiques nationaux ralentissent, . C’est l’une des raisons pour lesquelles les experts ne prévoient pas de krach prolongé : les gens ont besoin de logements. À l’inverse, sans une offre de logements adéquate, une forte immigration peut également accentuer les problèmes d’accessibilité (d’où certains appels à mieux aligner les niveaux d’immigration sur les plans de logement). Pour l’instant, cependant, une immigration robuste constitue un élément fondamental haussier pour l’immobilier à Toronto, soutenant à la fois les marchés de la revente et de la location. Autres facteurs : Quelques éléments économiques supplémentaires méritent d’être mentionnés. La confiance des consommateurs en 2025 est mitigée – les enquêtes montrent que les gens sont préoccupés par le coût de la vie, mais beaucoup restent optimistes quant aux perspectives à long terme dans une ville en croissance comme Toronto. Les conditions de crédit jouent également un rôle : les banques ont légèrement resserré l’octroi de prêts, surtout pour les investisseurs et les personnes ayant un crédit plus faible, mais globalement, le crédit reste accessible aux acheteurs qualifiés et les écarts de taux hypothécaires sont normaux. Les tendances économiques mondiales, telles que la santé de l’économie chinoise ou les prix du pétrole, peuvent affecter indirectement Toronto (par exemple, via le sentiment des investisseurs ou la situation du secteur des ressources au Canada), mais l’immobilier local est généralement davantage influencé par les taux domestiques et la migration. Un autre facteur local : les finances municipales. Toronto a connu des déficits budgétaires, et la manière dont la ville les résoudra (potentiellement via une hausse des taxes foncières ou des frais) pourrait avoir un impact sur le coût de la propriété. Une augmentation significative de la taxe foncière, par exemple, pourrait légèrement peser sur les prix, bien que les taux de taxe foncière à Toronto soient actuellement parmi les plus bas de l’Ontario. En résumé, l’environnement économique de 2025 est caractérisé par une forte croissance démographique mais une croissance globale du PIB modérée, avec une économie en phase de fin de cycle. Les taux d’intérêt – une variable cruciale – sont orientés à la baisse, ce qui devrait stimuler progressivement le marché immobilier, mais les acheteurs restent sensibles aux prix et à l’emploi. L’immobilier torontois n’évolue pas en vase clos : il est lié à ces courants économiques plus larges, et les prochaines années dépendront de la capacité du Canada à réussir un atterrissage en douceur et à maintenir la confiance de sa population en forte croissance.

Opportunités et défis pour les investisseurs

Pour les investisseurs, qu’il s’agisse d’immobilier résidentiel ou commercial, le marché torontois de 2025 présente un paysage à la fois riche en opportunités attrayantes et en défis notables. L’époque des gains faciles et rapides semble révolue (pour l’instant), donc une stratégie avisée et une sélection rigoureuse des actifs sont primordiales.

Opportunités dans le secteur résidentiel : Un marché refroidi est souvent l’occasion idéale pour l’investisseur avisé. Les prix résidentiels ont reculé par rapport à leurs sommets, et des vendeurs motivés signifient que les investisseurs peuvent négocier de meilleures affaires. Pour ceux qui souhaitent investir dans des propriétés locatives, ce marché d’acheteurs combiné à des prix légèrement plus bas offre de meilleurs points d’entrée. Notamment, les maisons unifamiliales dans les banlieues abordables ou les quartiers émergents représentent une opportunité : la demande pour les locations familiales est forte, et avec les nouvelles politiques permettant les duplex/quadriplex dans des zones auparavant réservées aux maisons unifamiliales, un investisseur pourrait convertir une maison en plusieurs unités locatives, augmentant ainsi le rendement. Les quartiers de la couronne extérieure du GTA (Durham, certaines parties de Peel ou de la région de York) qui avaient connu une forte appréciation ont maintenant corrigé quelque peu – les investisseurs ayant une vision à long terme pourraient cibler ces secteurs pour leur valeur. Le flux de trésorerie dans l’immobilier résidentiel s’améliore également grâce aux loyers élevés ; même si les prix restent élevés, les loyers à Toronto ont augmenté d’environ 20 à 30 % ces dernières années, donc les rendements locatifs, bien que toujours modestes, sont un peu meilleurs par rapport aux prix. Si un investisseur peut gérer les coûts de financement plus élevés (peut-être en utilisant des mises de fonds plus importantes ou des prêteurs alternatifs), il peut sécuriser des propriétés qui prendront probablement de la valeur lorsque le cycle repartira à la hausse. Autre angle : acquérir des unités de condo issues de cessions en difficulté ou d’investisseurs qui se retirent. Certains investisseurs en condo ayant acheté sur plan au sommet du marché doivent maintenant finaliser l’achat ; un acheteur opportuniste pourrait prendre une cession à prix réduit, ou acheter un condo nouvellement achevé auprès d’un investisseur souhaitant simplement sortir. Ces scénarios peuvent permettre des acquisitions sous le prix du marché. De plus, les petits immeubles résidentiels multi-logements (comme un triplex ou un petit immeuble d’appartements) sont recherchés, mais si vous en trouvez un avec un peu de vacance ou nécessitant des rénovations, vous pourriez ajouter de la valeur et bénéficier d’économies d’échelle en gestion. Il convient également de noter le soutien gouvernemental : des programmes comme le MLI Select de la SCHL peuvent permettre aux investisseurs d’obtenir un financement avantageux pour des propriétés locatives s’ils intègrent des logements abordables ou des caractéristiques écologiques, améliorant ainsi la viabilité du projet. De plus, si le gouvernement fédéral rétablit les incitatifs MURB (permettant aux investisseurs en immeubles locatifs d’amortir la dépréciation) blog.remax.ca, cela pourrait considérablement augmenter les rendements après impôt sur les investissements locatifs résidentiels, offrant essentiellement aux investisseurs un allégement fiscal pour fournir des logements locatifs.

Défis de l’investissement résidentiel : Malgré la baisse des prix, les défis sont nombreux pour les investisseurs résidentiels. Le principal est le coût de portage élevé : les taux d’intérêt, bien qu’en baisse par rapport au sommet, restent autour de 4–5 % pour les hypothèques d’investissement, ce qui est dans de nombreux cas supérieur au taux de capitalisation du bien. Cela signifie que de nombreux biens génèreront une perte mensuelle (flux de trésorerie négatif) à moins que l’investisseur ne verse un très gros acompte ou ne facture un loyer au prix fort du marché. Les calculs sont difficiles : par exemple, un duplex à 1 million de dollars à 5 % d’intérêt avec 20 % d’acompte aura un paiement hypothécaire bien supérieur au loyer perçu. Les investisseurs doivent donc soit apporter plus de fonds propres, soit accepter un flux de trésorerie négatif à court terme en misant sur une appréciation à long terme. Les conditions de prêt sont également plus strictes – les banques examinent de près les revenus locatifs et peuvent exiger des acomptes plus élevés pour les investisseurs. Un autre défi est la réglementation favorable aux locataires en Ontario. De forts contrôles des loyers sur les anciens logements signifient que si vous achetez un immeuble avec des locataires de longue date, les loyers peuvent être bien en dessous du marché et vous avez une capacité limitée à les augmenter (seulement ~2,5 % par an selon la directive provinciale pour les locataires en place). L’expulsion pour rénovations ou usage personnel est strictement encadrée, donc les stratégies de « valorisation » sont plus complexes et parfois litigieuses. De plus, de nouvelles réglementations municipales comme la taxe sur les logements vacants signifient que les investisseurs paient des pénalités si un logement reste vide (ce qui limite la flexibilité), et les efforts de la ville pour limiter la location à court terme (Airbnb) ont supprimé cette option à haut rendement dans de nombreux condos. En résumé, l’ère du « j’achète n’importe quel condo, je le mets sur Airbnb et je fais fortune » est terminée – les investisseurs doivent désormais opérer dans un environnement locatif plus réglementé, axé sur les locataires à long terme. Il y a aussi un risque de marché : les prix pourraient-ils encore baisser ? Si l’on adhère aux perspectives plus pessimistes (par exemple, une nouvelle baisse de 5 à 10 % en 2025), un investisseur qui achète maintenant pourrait voir ses fonds propres diminuer à court terme. Pour les investisseurs très endettés, c’est un risque en cas de refinancement ou de vente prochaine. Ainsi, l’investissement résidentiel en 2025 est un jeu de long terme, fondé sur les fondamentaux – il s’agit d’acheter des biens de qualité à un prix raisonnable, avec un plan pour tenir malgré les turbulences à court terme, tout en gérant rigoureusement le flux de trésorerie.

Opportunités dans le secteur commercial : L’immobilier commercial offre différentes opportunités. Par exemple, le marché des bureaux en difficulté pourrait représenter une chance pour un investisseur contrarien d’acquérir de l’immobilier de premier ordre au centre-ville à un prix relativement avantageux. La valeur des tours de bureaux a fortement corrigé (des baisses à deux chiffres pour les immeubles de catégorie B, selon certaines estimations), et certains propriétaires sous pression financière pourraient vendre. Un investisseur avec un plan de repositionnement – par exemple, convertir un ancien immeuble de bureaux en appartements à usage mixte ou en centre médical – pourrait profiter de faibles coûts d’acquisition et d’un potentiel de plus-value future une fois l’actif reconverti. La ville et la province envisagent également des incitations à la conversion des bureaux (approbations simplifiées, peut-être des subventions), ce qui pourrait soutenir de tels projets. Un autre domaine est le commerce de détail urbain : alors que les meilleurs centres commerciaux sont rarement disponibles, un certain nombre de commerces de rue ou de vieux centres commerciaux de type strip mall pourraient être proposés par des propriétaires souhaitant se retirer. Étant donné la résilience des loyers commerciaux dans les bons emplacements, ces actifs peuvent offrir un revenu stable et des possibilités de redéveloppement (par exemple, ajouter du résidentiel au-dessus d’une galerie marchande). Les propriétés industrielles et logistiques restent très recherchées – tout investisseur qui peut trouver un terrain à usage industriel ou un petit entrepôt en copropriété peut profiter de la forte demande des entreprises. Les petits entrepôts en copropriété, par exemple, sont populaires auprès des artisans et des petites entreprises, et peuvent générer de bons rendements. Dans le secteur commercial multi-résidentiel (grands immeubles d’appartements), les opportunités sont rares car tout le monde les recherche, mais si l’on en trouve une (peut-être un immeuble de taille moyenne plus ancien avec des travaux d’entretien différés), un investisseur peut financer les améliorations via les programmes de la SCHL et profiter d’un très faible risque de vacance. Comme mentionné, le secteur hôtelier est en plein essor ; alors que les grands hôtels du centre-ville sont réservés aux institutionnels, de petits hôtels-boutiques ou des sites de motels à réaménager en périphérie de Toronto pourraient offrir des opportunités de niche, profitant de la vague touristique. Le terrain à développer est une autre piste – avec le ralentissement du marché, la valeur des terrains a baissé par rapport au pic ; un promoteur/investisseur qui achète un terrain en 2025–26 à prix réduit pourrait bien synchroniser le lancement d’un projet lorsque le marché repartira dans quelques années. Enfin, tout actif commercial doté de solides critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) (comme des bâtiments écoénergétiques ou des projets de logements abordables) pourrait donner accès à des financements ou subventions spécifiques, renforçant ainsi la thèse d’investissement.

Défis de l’investissement commercial : Le secteur commercial n’est pas sans tracas. Les taux d’intérêt élevés frappent durement les projets commerciaux – les taux de capitalisation ont augmenté, réduisant les valeurs, et le refinancement des propriétés existantes peut être délicat. L’exemple des bureaux est à double tranchant : même si c’est peu cher, un investisseur pourrait attraper un couteau qui tombe si les taux de vacance ne s’améliorent pas. Supporter un immeuble à moitié vide avec de la dette est douloureux, donc seuls ceux ayant de solides ressources et un plan de conversion clair devraient s’y aventurer. Les obstacles réglementaires peuvent aussi freiner certaines stratégies de valorisation ; par exemple, convertir des bureaux en logements semble attrayant, mais le zonage, le code du bâtiment et les règles de relogement des locataires (si partiellement occupé) sont complexes. Dans le commerce de détail, le défi est l’évolution des habitudes de consommation – le commerce en ligne est là pour rester, donc un investisseur doit s’assurer que l’actif commercial a une combinaison de locataires durable ou des usages alternatifs futurs. Le défi de l’industriel est souvent le faible rendement – les prix ont tellement augmenté que les taux de capitalisation sont très bas (3-4 %), et avec un financement à des taux similaires ou supérieurs, les marges sont minces. Essentiellement, vous pariez sur la croissance des loyers et l’appréciation à long terme, ce qui arrivera probablement mais demande de la patience. Le principal défi du multi-résidentiel est la concurrence – il est difficile de trouver des opportunités qui ne sont pas déjà parfaitement valorisées puisque tous les investisseurs institutionnels veulent des appartements. Si vous en trouvez une, c’est peut-être parce qu’elle a des problèmes (contrôle des loyers limitant le potentiel, gros travaux à prévoir, etc.). La liquidité dans l’immobilier commercial a aussi diminué – il y a moins d’acheteurs en 2025, donc si vous investissez maintenant, préparez-vous à conserver plus longtemps car la demande pour revendre un actif est plus faible dans un contexte de taux élevés. Les coûts de construction restent élevés, donc tout développement ou rénovation majeure comporte un risque de dépassement de budget. On observe aussi une hausse des taxes foncières et des coûts de services pour les propriétés commerciales, ce qui réduit le revenu net d’exploitation. Par exemple, à Toronto, les taux de taxes foncières commerciales sont plus élevés que ceux du résidentiel, et si la ville augmente les taxes pour combler les déficits, cela impacte directement les rendements des investisseurs. Enfin, les risques macroéconomiques comme une éventuelle récession nuiraient aux locataires commerciaux (hausse des défauts, vacance), donc un investisseur doit faire preuve de prudence dans ses analyses et disposer de réserves de trésorerie.

En résumé, le marché torontois de 2025 offre aux investisseurs l’occasion d’acheter lors des replis, de diversifier leurs portefeuilles et de se positionner pour le prochain cycle de croissance – mais la réussite dépendra d’une sélection rigoureuse des dossiers et d’une bonne gestion des risques. La qualité prime sur la quantité : les meilleurs emplacements et biens conservent généralement leur valeur même en période de repli. Qu’il s’agisse d’un duplex dans un quartier en mutation ou d’un vieil entrepôt à rénover, les opportunités existent pour ceux qui font leurs devoirs. Mais il faut aussi naviguer entre le coût élevé du financement, une réglementation plus stricte et une économie en mutation. Fini les jours de spéculation effrénée ; l’environnement de 2025 favorise les investisseurs disciplinés et de long terme capables de saisir les opportunités d’un marché plus calme et de profiter des fondamentaux durables de Toronto (croissance démographique, foncier limité, dynamisme économique) dans les années à venir.

Perspectives : à quoi s’attendre dans les 3 à 5 prochaines années

En regardant vers l’avenir, le consensus des experts pour le marché immobilier de Toronto sur les prochaines années est prudemment optimiste – mais avec la reconnaissance que la reprise sera progressive et non sans obstacles. Voici les éléments clés des perspectives à 3–5 ans :

Évolution des prix et des ventes : La plupart des prévisions indiquent que 2025 marquera le creux ou un niveau proche du creux pour les prix , avec soit une légère baisse, soit une stabilité sur une base annuelle reuters.com cmhc-schl.gc.ca. Comme mentionné, les analystes sondés par Reuters s’attendent à une baisse d’environ 2 % du prix national des maisons en 2025, avec Toronto spécifiquement autour de –4 % reuters.com. D’ici 2026, cependant, on s’attend largement à un retour à une croissance modérée des prix . Les perspectives de la SCHL pour la mi-2025 prévoient une reprise à partir de 2026 à mesure que les fondamentaux économiques s’améliorent cmhc-schl.gc.ca. Les grandes banques abondent dans ce sens : par exemple, les économistes de BMO et RBC anticipent une stabilisation d’ici la fin 2025 et une appréciation modérée (peut-être de l’ordre de 3 à 5 % par an) en 2026–2027 reuters.com. Il est important de souligner le terme « modérée » – il ne s’agit pas des hausses annuelles de 20 % observées pendant le boom pandémique. Il s’agirait plutôt d’un rythme plus proche de la croissance des revenus ou de l’inflation, ce qui est plus sain et durable. Ce scénario suppose que les taux d’intérêt continuent de baisser progressivement et qu’aucune récession majeure ne survienne. Si cela se confirme, les volumes de ventes devraient également augmenter – la TRREB prévoit une hausse d’environ 12 % des ventes en 2025 urbaneer.com, et même si cela peut sembler optimiste, d’ici 2026 les ventes pourraient bien dépasser les niveaux de 2024 à mesure que la confiance revient. Le nombre d’acheteurs en attente (notamment les primo-accédants) reviendra sur le marché à mesure que l’accessibilité s’améliorera. D’ici 2028, les prix des maisons à Toronto pourraient potentiellement retrouver leurs sommets de 2022, bien qu’en termes réels (corrigés de l’inflation), ils restent peut-être légèrement inférieurs. Essentiellement, on s’attend à ce que le marché rebondisse, mais à un rythme plus lent et plus régulier que les montagnes russes des dernières années.

La plupart des prévisions indiquent que , avec soit une légère baisse, soit une stabilité sur une base annuelle reuters.com cmhc-schl.gc.ca. Comme mentionné, les analystes sondés par Reuters s’attendent à une baisse d’environ 2 % du prix national des maisons en 2025, avec Toronto spécifiquement autour de –4 % reuters.com. D’ici 2026, cependant, on s’attend largement à . Les perspectives de la SCHL pour la mi-2025 prévoient une reprise à partir de 2026 à mesure que les fondamentaux économiques s’améliorent cmhc-schl.gc.ca. Les grandes banques abondent dans ce sens : par exemple, les économistes de BMO et RBC anticipent reuters.com. Il est important de souligner le terme « modérée » – il ne s’agit pas des hausses annuelles de 20 % observées pendant le boom pandémique. Il s’agirait plutôt d’un rythme plus proche de la croissance des revenus ou de l’inflation, ce qui est plus sain et durable. Ce scénario suppose que les taux d’intérêt continuent de baisser progressivement et qu’aucune récession majeure ne survienne. Si cela se confirme, – la TRREB prévoit une hausse d’environ 12 % des ventes en 2025 urbaneer.com, et même si cela peut sembler optimiste, d’ici 2026 les ventes pourraient bien dépasser les niveaux de 2024 à mesure que la confiance revient. Le nombre d’acheteurs en attente (notamment les primo-accédants) reviendra sur le marché à mesure que l’accessibilité s’améliorera. D’ici 2028, les prix des maisons à Toronto pourraient potentiellement retrouver leurs sommets de 2022, bien qu’en termes réels (corrigés de l’inflation), ils restent peut-être légèrement inférieurs. Essentiellement, on s’attend à ce que le marché que les montagnes russes des dernières années. Jokers économiques : Cette perspective pourrait être déraillée ou accélérée par certains facteurs. Un joker est le cycle économique plus large. Si les économies américaine et mondiale affichent de bonnes performances, le Canada pourrait éviter toute récession et connaître une croissance plus robuste – cela stimulerait l’emploi et la confiance des consommateurs, se traduisant par un rebond plus rapide du marché immobilier. À l’inverse, si le scénario de guerre commerciale s’aggrave (politiques protectionnistes, tarifs douaniers) reuters.com ou si l’inflation s’enflamme, forçant de nouvelles hausses de taux, le marché immobilier pourrait stagner plus longtemps. Un autre joker est l’ intervention politique . Alors que les actions gouvernementales récentes visaient à freiner la demande, d’ici 2026, nous pourrions voir des changements – par exemple, un nouveau gouvernement fédéral pourrait opter pour des mesures de relance incluant des incitatifs à l’achat immobilier si le marché est trop faible. Ou la politique d’immigration pourrait être ajustée si la pression publique augmente, ce qui pourrait légèrement tempérer la demande immobilière. En l’absence de ces incertitudes, le scénario de base est un atterrissage en douceur sur le plan économique, ce qui signifie que l’immobilier suivra probablement une trajectoire ascendante modérée après cette correction.

Cette perspective pourrait être déraillée ou accélérée par certains facteurs. Un joker est le plus large. Si les économies américaine et mondiale affichent de bonnes performances, le Canada pourrait éviter toute récession et connaître une croissance plus robuste – cela stimulerait l’emploi et la confiance des consommateurs, se traduisant par un rebond plus rapide du marché immobilier. À l’inverse, si le scénario de guerre commerciale s’aggrave (politiques protectionnistes, tarifs douaniers) reuters.com ou si l’inflation s’enflamme, forçant de nouvelles hausses de taux, le marché immobilier pourrait stagner plus longtemps. Un autre joker est l’ . Alors que les actions gouvernementales récentes visaient à freiner la demande, d’ici 2026, nous pourrions voir des changements – par exemple, un nouveau gouvernement fédéral pourrait opter pour des mesures de relance incluant des incitatifs à l’achat immobilier si le marché est trop faible. Ou la politique d’immigration pourrait être ajustée si la pression publique augmente, ce qui pourrait légèrement tempérer la demande immobilière. En l’absence de ces incertitudes, le scénario de base est un sur le plan économique, ce qui signifie que l’immobilier suivra probablement une trajectoire ascendante modérée après cette correction. Offre et construction : Une tendance préoccupante est la forte baisse des mises en chantier en 2024–2025 en raison des coûts de construction élevés et des difficultés de financement cmhc-schl.gc.ca. Moins de nouveaux projets aujourd’hui signifie moins de nouvelles offres en 2026–2027 , ce qui pourrait ironiquement faire basculer le marché vers une sous-offre au moment même où la demande repart à la hausse. La SCHL a averti que les mises en chantier risquent de chuter fortement en Ontario et en Colombie-Britannique, en particulier les condos, alors que les promoteurs annulent des projets qui ne sont plus viables financièrement cmhc-schl.gc.ca. On observe déjà ce phénomène à Toronto : le stock de condos invendus s’accumule et de nombreux lancements sont reportés. Ce repli entraînera moins d’achèvements dans quelques années , ce qui pourrait à nouveau resserrer le marché. Dans le locatif aussi, le ralentissement des mises en chantier signifie que le répit actuel pour les locataires pourrait n’être que temporaire. D’ici 2027, le marché immobilier pourrait de nouveau faire face à des tensions sur l’offre , à moins qu’un grand nombre de projets ne soient relancés rapidement lorsque les conditions s’amélioreront. En résumé, le ralentissement actuel sème les graines de la prochaine reprise en limitant la nouvelle offre. Cela suggère que, si les un à deux prochaines années seront favorables aux acheteurs, le balancier pourrait revenir vers un marché plus équilibré, voire favorable aux vendeurs dans certains segments d’ici la fin de la décennie si la demande continue de croître et que l’offre ne suit pas.

Une tendance préoccupante est la en 2024–2025 en raison des coûts de construction élevés et des difficultés de financement cmhc-schl.gc.ca. Moins de nouveaux projets aujourd’hui signifie , ce qui pourrait ironiquement faire basculer le marché vers une sous-offre au moment même où la demande repart à la hausse. La SCHL a averti que les mises en chantier risquent de chuter fortement en Ontario et en Colombie-Britannique, en particulier les condos, alors que les promoteurs annulent des projets qui ne sont plus viables financièrement cmhc-schl.gc.ca. On observe déjà ce phénomène à Toronto : le stock de condos invendus s’accumule et de nombreux lancements sont reportés. Ce repli entraînera , ce qui pourrait à nouveau resserrer le marché. Dans le locatif aussi, le ralentissement des mises en chantier signifie que le répit actuel pour les locataires pourrait n’être que temporaire. , à moins qu’un grand nombre de projets ne soient relancés rapidement lorsque les conditions s’amélioreront. En résumé, le ralentissement actuel sème les graines de la prochaine reprise en limitant la nouvelle offre. Cela suggère que, si les un à deux prochaines années seront favorables aux acheteurs, le balancier pourrait revenir vers un marché plus équilibré, voire favorable aux vendeurs dans certains segments d’ici la fin de la décennie si la demande continue de croître et que l’offre ne suit pas. Segments divergents : Attendez-vous à ce que l’écart de performance entre les différents segments et emplacements persiste. Les segments abordables (maisons de départ, condos d’entrée de gamme) devraient connaître la reprise de la demande la plus rapide et la plus forte, tout simplement en raison du grand nombre d’acheteurs qui peuvent se les permettre et qui attendent. Les propriétés de luxe haut de gamme pourraient mettre plus de temps à retrouver pleinement leurs prix de pointe, car ce segment du marché était surchauffé et le bassin d’acheteurs (souvent composé d’argent étranger) s’est réduit. Centre-ville vs banlieues : pendant le boom pandémique, les banlieues ont surperformé, mais lors du ralentissement, elles ont aussi chuté davantage en pourcentage. On pourrait voir la dynamique ville vs banlieue s’équilibrer – avec les condos urbains et les maisons dans les quartiers centraux bien desservis par le transport en commun qui commencent à susciter de nouveau plus d’intérêt (surtout à mesure que le retour au bureau se stabilise autour de 3-4 jours par semaine pour de nombreuses entreprises d’ici 2025 renx.ca, rendant la proximité précieuse). Condos vs maisons : la prévision de la TRREB annonçait que les maisons unifamiliales s’apprécieraient plus vite que les condos en 2025 en raison d’un « marché du condo bien approvisionné » urbaneer.com. En effet, les condos sont à la traîne. Au cours des prochaines années, si la construction de condos reste modérée, le surplus sera absorbé et les condos pourraient alors connaître une phase de rattrapage, mais il est probable qu’ils sous-performent encore les maisons de type « low-rise » à court terme. Les maisons de plain-pied ont une offre limitée (on ne fabrique pas plus de terrain à Toronto), donc leurs perspectives à long terme restent solides.

Attendez-vous à ce que l’écart de performance entre les différents segments et emplacements persiste. devraient connaître la reprise de la demande la plus rapide et la plus forte, tout simplement en raison du grand nombre d’acheteurs qui peuvent se les permettre et qui attendent. Les propriétés de luxe haut de gamme pourraient mettre plus de temps à retrouver pleinement leurs prix de pointe, car ce segment du marché était surchauffé et le bassin d’acheteurs (souvent composé d’argent étranger) s’est réduit. : pendant le boom pandémique, les banlieues ont surperformé, mais lors du ralentissement, elles ont aussi chuté davantage en pourcentage. On pourrait voir la dynamique ville vs banlieue s’équilibrer – avec les condos urbains et les maisons dans les quartiers centraux bien desservis par le transport en commun qui commencent à susciter de nouveau plus d’intérêt (surtout à mesure que le retour au bureau se stabilise autour de 3-4 jours par semaine pour de nombreuses entreprises d’ici 2025 renx.ca, rendant la proximité précieuse). : la prévision de la TRREB annonçait que en raison d’un « marché du condo bien approvisionné » urbaneer.com. En effet, les condos sont à la traîne. Au cours des prochaines années, si la construction de condos reste modérée, le surplus sera absorbé et les condos pourraient alors connaître une phase de rattrapage, mais il est probable qu’ils sous-performent encore les maisons de type « low-rise » à court terme. Les maisons de plain-pied ont une offre limitée (on ne fabrique pas plus de terrain à Toronto), donc leurs perspectives à long terme restent solides. Perspectives du marché locatif : La demande locative restera extrêmement forte grâce à l’immigration et à la croissance de l’emploi. Après la légère baisse de cette année, les loyers devraient recommencer à grimper. Certaines prévisions estiment que les loyers à Toronto augmenteront à peu près au même rythme que les revenus (~3 % par an) au cours des 5 prochaines années, mais si l’accession à la propriété reste hors de portée pour beaucoup, la croissance des loyers pourrait facilement dépasser ce rythme. L’offre locative est la grande inconnue – si les gouvernements trouvent des moyens de stimuler beaucoup plus la construction locative, cela pourrait contenir l’inflation des loyers. Mais compte tenu des défis, il est plus probable que le taux d’inoccupation reste bas (sous les 3 %) et que les propriétaires retrouvent un pouvoir de fixation des prix d’ici 2026. Conséquence : l’abordabilité du logement restera un enjeu social et politique clé. On pourrait voir émerger des solutions plus créatives : cohabitation, maisons modulaires, projets de logements abordables public-privé, etc., pour loger la population croissante. Du point de vue de l’investisseur, posséder un bien locatif à Toronto restera attrayant (forte demande, faible vacance), à condition de savoir naviguer dans la réglementation et les coûts.

La demande locative restera extrêmement forte grâce à l’immigration et à la croissance de l’emploi. Après la légère baisse de cette année, les loyers devraient recommencer à grimper. Certaines prévisions estiment que au cours des 5 prochaines années, mais si l’accession à la propriété reste hors de portée pour beaucoup, la croissance des loyers pourrait facilement dépasser ce rythme. L’offre locative est la grande inconnue – si les gouvernements trouvent des moyens de stimuler beaucoup plus la construction locative, cela pourrait contenir l’inflation des loyers. Mais compte tenu des défis, il est plus probable que et que les propriétaires retrouvent un pouvoir de fixation des prix d’ici 2026. Conséquence : l’abordabilité du logement restera un enjeu social et politique clé. On pourrait voir émerger des solutions plus créatives : cohabitation, maisons modulaires, projets de logements abordables public-privé, etc., pour loger la population croissante. Du point de vue de l’investisseur, posséder un bien locatif à Toronto restera attrayant (forte demande, faible vacance), à condition de savoir naviguer dans la réglementation et les coûts. Sentiment des experts : Les leaders du secteur et les économistes utilisent souvent les mots « équilibré » ou « en voie de stabilisation » pour décrire le marché futur de Toronto. L’ère des booms et des krachs frénétiques pourrait céder la place à un cycle de marché plus normalisé. Robert Hogue de RBC note que l’accessibilité devrait s’améliorer modestement au cours de l’année à venir – peut-être en inversant environ la moitié de la détérioration survenue pendant la pandémie – mais « sans revenir aux niveaux d’avant la pandémie » reuters.com. Cela suggère que le marché restera difficile pour les primo-accédants, mais un peu moins qu’au sommet. Il fait également allusion aux « changements transformationnels » nécessaires pour une véritable accessibilité (comme une augmentation massive de l’offre ou de la productivité), qui ne sont pas à l’horizon immédiat reuters.com. Donc, sans cela, nous reviendrons probablement à la tendance de fond de Toronto : des prix qui augmentent un peu plus vite que les revenus, sauf intervention politique. Les perspectives des agences immobilières (par exemple REMAX, Royal LePage) pour l’année ou les deux prochaines années sont généralement modérément optimistes – prévoyant souvent des hausses de prix en pourcentage faibles à moyennes, en invoquant des fondamentaux comme l’immigration. Les prévisions de la SCHL sont un peu plus prudentes, soulignant les risques à la baisse comme l’endettement élevé et l’incertitude économique, mais même elles prévoient une reprise d’ici 2026 cmhc-schl.gc.ca. Un point crucial soulevé par de nombreux experts est que le sentiment peut changer rapidement. Si les acheteurs estiment que le creux est passé, on pourrait voir une vague de demande refoulée se libérer (comme en 2019 après le ralentissement de 2017, et à nouveau début 2020 avant la COVID). Compte tenu de l’amélioration de l’accessibilité grâce à la baisse des taux et à des prix légèrement inférieurs, il pourrait suffire de quelques mois de bonnes nouvelles (par exemple, quelques mois de hausse des prix ou une pause dans les baisses de taux) pour ramener un sentiment plus optimiste.

En conclusion, le marché immobilier de Toronto est prêt pour une reprise progressive et un retour à la croissance dans les années à venir, mais il s’agira d’une croissance différente – plus mesurée et fragmentée. Le marché digère les chocs des dernières années et se réoriente vers une trajectoire plus durable. Les utilisateurs finaux (familles, primo-accédants) seront les moteurs du prochain cycle, plutôt que les spéculateurs, en partie grâce aux mesures politiques en place. Pour les investisseurs et acheteurs avec un horizon de plusieurs années, le message de la plupart des analystes est : cette période de faiblesse est une opportunité d’entrer sur le marché avant que l’inévitable déséquilibre entre l’offre et la demande à long terme ne se manifeste à nouveau. Toronto reste le moteur économique du Canada et un aimant pour les talents ; ces fondamentaux soutiendront la valeur des biens immobiliers. Comme l’a plaisanté un économiste, « nous nous attendons à ce que les prix des logements… se stabilisent plus tard cette année puis reprennent une reprise modérée en 2026 » reuters.com. D’ici 2028, la ville sera probablement sensiblement plus grande (grâce à des centaines de milliers de nouveaux résidents) et le logement sera plus que jamais un enjeu crucial. Si l’accent politique actuel sur l’offre de logements se maintient, nous pourrions voir une certaine amélioration de l’accessibilité et plus d’options pour les acheteurs. Mais si la construction prend du retard et que la demande repart à la hausse, Toronto pourrait connaître une nouvelle flambée rapide des prix dans la seconde moitié de la décennie.

À retenir : Au cours des 3 à 5 prochaines années, attendez-vous à ce qu’un marché équilibré évolue vers un marché modérément favorable aux vendeurs à mesure que l’excédent d’inventaire sera absorbé. Les prix devraient augmenter lentement au début, puis accélérer un peu plus d’ici 2026–2027, tout en restant probablement dans des hausses annuelles à un chiffre reuters.com. Les locataires devraient voir les loyers repartir à la hausse après 2025, et l’accessibilité au logement restera difficile mais légèrement meilleure que lors du pire récent. L’immobilier à Toronto restera un investissement solide à long terme, soutenu par la croissance démographique et économique – mais la route vers la prochaine reprise récompensera la patience et une planification prudente. Alors que la ville navigue entre les cycles de taux d’intérêt, les changements de politique et les évolutions économiques mondiales, une constante demeure : la demande de logements à Toronto ne disparaîtra pas, et cela sous-tend une perspective optimiste pour ceux qui traversent la période de ralentissement actuelle.

