Immobilier à Salt Lake City en 2025 : 7 tendances surprenantes, quartiers en vogue et prévisions audacieuses

Résumé des faits clés

Prix et ventes des maisons : Le prix médian d’une maison à Salt Lake City est d’environ 580 000 $ à la mi-2025, soit une légère baisse (~6–7 % sur un an) après des années de forte croissance redfin.com redfin.com. Les maisons se vendent toujours rapidement (environ 35 jours sur le marché en moyenne redfin.com), souvent avec plusieurs offres dans les quartiers recherchés.

La demande résidentielle reste forte (soutenue par la croissance de l’emploi et de la population), tandis que – les commerces modernes et les immeubles multifamiliaux prospèrent avec de faibles taux de vacance movingonmain.com movingonmain.com, mais le en raison du télétravail movingonmain.com. La croissance des entrepôts industriels a ralenti après un boom de la construction, faisant grimper la disponibilité à ~7,2 % movingonmain.com. Marché acheteur/vendeur : L’inventaire reste limité, donc les vendeurs ont généralement l’avantage – de nombreuses maisons se vendent encore près du prix affiché ou au-dessus en 2025 steadily.com. Les acheteurs rencontrent des difficultés en raison des prix élevés (la médiane à Salt Lake est ~32 % au-dessus de la moyenne américaine redfin.com) et des taux d’intérêt plus hauts, bien que le marché se détende lentement à mesure que de nouvelles annonces apparaissent axios.com. Les locataires ont subi de fortes hausses de loyer (augmentations à deux chiffres en 2022–2023) avec un taux de vacance très bas (~2 %), mais une vague de nouveaux appartements arrivant sur le marché devrait aider à stabiliser les loyers à l’avenir movingonmain.com mmgrea.com.

Salt Lake City est un point chaud pour les investisseurs grâce à sa forte économie et à la croissance de sa population. restent attractifs compte tenu des loyers solides et du faible taux de vacance steadily.com steadily.com. Il existe des opportunités dans les quartiers émergents et dans la reconversion d’anciens locaux commerciaux. La métropole a ajouté ~ (croissance de l’emploi projetée à 1,7 %) mmgrea.com, ce qui indique une demande soutenue pour le logement et les espaces commerciaux. Points chauds du quartier : Les zones recherchées comme The Avenues , Sugar House et Downtown continuent de connaître une forte demande. The Avenues, avec ses maisons historiques, affiche des prix élevés (environ 750 000 $ de médiane) et est resté résilient integrityplace.com. Sugar House est en plein essor avec plus de 1 000+ nouveaux appartements en construction, ce qui refroidit temporairement la croissance des loyers (prévision d’environ 1 % seulement en 2025) mmgrea.com même si le quartier reste très tendance. Daybreak (à South Jordan) explose en tant que communauté planifiée – des milliers de maisons ainsi qu’un nouveau centre-ville et un stade de baseball sont en développement, attirant les familles grâce à son mode de vie relativement abordable et riche en commodités homesindaybreakutah.com bestutahrealestate.com.

1. Tendances de l’immobilier résidentiel en 2025

Le marché du logement de Salt Lake City en 2025 reste très dynamique, bien que le rythme effréné du boom pandémique se soit légèrement calmé. Les principales tendances résidentielles incluent la hausse des valeurs immobilières (avec un récent plateau), une forte concurrence pour une offre limitée, et une augmentation de la construction de logements neufs dans certaines zones :

La croissance des prix des logements ralentit : Après des années de hausses à deux chiffres, l’appréciation des prix des logements a ralenti en 2024–2025 . Début 2024, le prix médian de vente à SLC était d’environ 530 000 $ – en hausse d’environ 3 % par rapport à l’année précédente steadily.com. À la mi-2025, le prix médian oscillait dans les hauts 500 000 $ (environ 588 000 $ en juillet 2025) et était en réalité en baisse d’environ 6–7 % sur un an redfin.com, reflétant un marché qui se normalise après la surchauffe de 2021–22. Même avec ce léger recul, les prix restent proches des niveaux records et environ un tiers plus élevés que la moyenne américaine redfin.com, ce qui témoigne de la forte demande à Salt Lake. Les acheteurs ne poursuivent plus les hausses de prix au rythme effréné de 2021, mais une pression haussière à long terme persiste grâce à la croissance de la population et des revenus.

2. Tendances de l’immobilier commercial en 2025

Le secteur de l’immobilier commercial de Salt Lake City en 2025 est une histoire de contrastes selon les types de biens. Alors que des segments comme le commerce de détail et la location multifamiliale sont en plein essor avec de faibles taux de vacance, le marché traditionnel des bureaux fait face à de fortes vacances et à une évolution de sa fonction après la pandémie. Le développement industriel, après une forte expansion, marque une pause. Voici un aperçu de chaque grand secteur :

Marché des bureaux – Forte vacance à l’ère hybride : Les immeubles de bureaux du centre-ville de Salt Lake traversent une période de correction et d’adaptation . Fin 2024, le taux de vacance des bureaux a atteint environ 25,2 % movingonmain.com – une hausse spectaculaire attribuée en grande partie aux tendances du travail à distance et hybride. De nombreuses entreprises ont réduit leur surface, sous-loué des espaces excédentaires ou retardé leurs expansions. Les bureaux de catégorie A (bâtiments récents avec des équipements modernes) suscitent toujours de l’intérêt et peuvent exiger des loyers élevés, mais les bureaux plus anciens de catégorie B/C peinent à attirer des locataires dans ce contexte movingonmain.com. Les loyers demandés s’élèvent en moyenne à environ 24 $/pi² par an (tout compris) pour les bureaux, avec les meilleurs espaces de catégorie A dépassant les 40 $/pi² dans les emplacements les plus prisés movingonmain.com. Les propriétaires offrent des incitations et des aménagements pour attirer les locataires. La bonne nouvelle : la demande de bureaux pourrait avoir atteint son point le plus bas – début 2025, les départs ralentissaient et certaines entreprises rappelaient leurs employés sur site, entraînant une légère amélioration de l’absorption nette au niveau national nar.realtor nar.realtor. Cependant, le secteur des bureaux de Salt Lake connaîtra probablement un taux de vacance élevé pendant encore quelques années jusqu’à ce que l’économie et les habitudes de travail trouvent un nouvel équilibre. On évoque même la possibilité de reconvertir certains immeubles de bureaux sous-utilisés (par exemple, en lofts résidentiels ou en espaces mixtes) si les taux de vacance élevés persistent.

3. Conditions du marché pour acheteurs, vendeurs et locataires

Acheteurs : Pour les acheteurs de maison, 2025 présente un mélange d’opportunités et de défis. D’un côté, les guerres d’enchères frénétiques du passé récent se sont quelque peu calmées – il y a un peu plus de choix dans l’inventaire et les maisons ne se vendent pas tout à fait aussi instantanément qu’avant. La maison moyenne se vend désormais environ 1 % en dessous du prix affiché (beaucoup se vendant encore au prix ou au-dessus) redfin.com, alors qu’en 2021-2022 il était courant de payer bien au-dessus du prix demandé. Cela signifie que les acheteurs assidus pourraient avoir la possibilité de négocier ou au moins d’éviter des frénésies d’enchères extrêmes sur certaines annonces. De plus, la croissance des prix a ralenti/s’est adoucie, donc les acheteurs ne courent plus autant après une cible qui bouge rapidement comme les années précédentes. Cependant, l’accessibilité reste un obstacle majeur – des taux hypothécaires autour de ~6-7 % combinés aux prix élevés de Salt Lake ont fait grimper les mensualités. Une maison médiane à 588 000 $ avec 20 % d’apport se traduit facilement par environ 3 000 $/mois de capital et intérêts à ces taux. Beaucoup d’acheteurs ont été exclus du marché, et ceux qui restent doivent souvent recourir à des stratégies créatives (apports plus importants, rachat de taux, ou chercher plus loin de la ville pour des options moins chères). Le marché se détend très lentement axios.com : Salt Lake est encore considérée comme « très compétitive » selon l’échelle de Redfin (Compete Score ~73/100) avec la maison typique recevant plus de 2 offres redfin.com redfin.com. Dans les quartiers populaires, les acheteurs doivent se préparer à des scénarios de multiples offres et agir avec détermination. En résumé, les acheteurs de 2025 bénéficient d’un petit répit par rapport au chaos de 2021, mais ils font toujours face à des prix élevés et doivent faire preuve de patience pour trouver la bonne maison au bon prix.

Vendeurs : Il reste un marché favorable aux vendeurs, surtout pour ceux qui vendent des maisons d’entrée de gamme et de milieu de gamme. La demande dépasse toujours l’offre dans une grande partie de la région de Salt Lake, donc les annonces bien évaluées et prêtes à emménager se vendent rapidement. Beaucoup se vendent en moins d’un mois et avec des réductions de prix minimes – début 2025, la durée moyenne sur le marché n’était que d’environ 44 jours (et ~28 jours pour les maisons les plus recherchées) redfin.com integrityplace.com. Les vendeurs peuvent souvent s’attendre à plusieurs offres si leur maison se présente bien et est correctement évaluée pour le marché. Le ratio prix de vente/prix demandé à Salt Lake City tourne autour de 99%–100%+ en moyenne redfin.com, ce qui signifie que les vendeurs obtiennent leur prix demandé dans la plupart des cas (et les biens les plus recherchés suscitent encore des enchères au-dessus du prix demandé). Cela dit, les vendeurs ne détiennent plus toutes les cartes comme lors du pic de frénésie. Les acheteurs sont moins nombreux et plus sensibles aux prix désormais. Si une maison est surévaluée ou en mauvais état, elle peut rester sans offre ou nécessiter une baisse de prix. Les vendeurs ne peuvent plus compter sur des scénarios de « fixez votre prix » ; les expertises et la prudence des acheteurs sont de retour. De nombreux vendeurs qui souhaitent monter en gamme (ceux qui vendent pour acheter une autre maison) sont également confrontés à « l’effet de verrouillage » – abandonner un taux d’intérêt bas sur leur prêt hypothécaire actuel pour revenir sur le marché à des taux plus élevés. Cela a maintenu certains vendeurs potentiels en retrait, ce qui, ironiquement, contribue à limiter l’inventaire. Globalement, en 2025, les vendeurs à Salt Lake City trouvent toujours un marché de vendeurs, simplement un peu plus équilibré qu’auparavant. Les maisons doivent être bien évaluées et bien présentées pour obtenir le meilleur prix, mais de façon générale, c’est un bon moment pour être vendeur avec l’économie de l’Utah qui maintient la demande soutenue.

Locataires : Pour les locataires, le marché de Salt Lake City a été difficile ces dernières années, bien qu’un soulagement soit peut-être en vue. Les taux de vacance pour les appartements ont été extrêmement bas (~2 %), ce qui a donné l’avantage aux propriétaires et leur a permis d’augmenter considérablement les loyers. Les locataires ont vu des hausses bien supérieures à la normale – par exemple, le loyer moyen a bondi d’environ 15 % de 2023 à 2024 dans la métropole de SLC movingonmain.com, l’une des plus fortes augmentations du pays. Cela a mis les budgets à rude épreuve ; de nombreux locataires consacrent une part disproportionnée de leurs revenus au logement. La concurrence pour les locations, surtout dans les quartiers prisés, a fait que les locataires doivent souvent agir vite lorsqu’un appartement se libère, allant parfois jusqu’à surenchérir sur le loyer ou proposer plusieurs mois de loyer d’avance pour obtenir un logement. La bonne nouvelle : un boom de construction de nouveaux appartements est en cours, ce qui devrait atténuer la crise locative. Avec des milliers de nouveaux logements prévus pour 2025 et 2026, les locataires auront plus de choix. On observe déjà des signes de ralentissement de la hausse des loyers – fin 2024, les augmentations de loyer s’étaient stabilisées et certains nouveaux immeubles haut de gamme proposaient même des offres spéciales d’emménagement pour remplir les logements mmgrea.com. Les locataires pourraient enfin retrouver un peu de pouvoir de négociation, surtout dans des secteurs comme Downtown et Sugar House où de nombreux nouveaux appartements sont concentrés. Malgré tout, les loyers à Salt Lake restent élevés par rapport aux revenus locaux, et les logements abordables demeurent rares. Les programmes d’accessibilité au logement (tels que les appartements à loyer plafonné selon les revenus, ou les initiatives municipales pour le logement abordable) tentent de rattraper le retard. En résumé, les locataires de 2025 devraient voir une modération du marché locatif : attendez-vous à ce que les loyers se stabilisent ou n’augmentent que modérément (~2–3 % par an) au lieu de flamber, mais il ne faut pas s’attendre à une forte baisse des loyers compte tenu de la croissance démographique continue. C’est une nouvelle prudemment optimiste pour les locataires après une période difficile – l’offre de logements arrive, mais le marché restera probablement compétitif pour les biens de qualité dans les quartiers recherchés.

4. Opportunités d’investissement

Le paysage immobilier de Salt Lake City offre de nombreuses opportunités d’investissement, grâce à des fondamentaux économiques solides et à des tendances démographiques favorables. Que ce soit dans la location résidentielle, les biens commerciaux ou les projets de développement, les investisseurs trouvent dans la capitale de l’Utah un terrain prometteur. Voici les principales opportunités et tendances pour les investisseurs :

Investissements locatifs florissants : Avec un faible taux de vacance et des loyers solides, les biens résidentiels locatifs à Salt Lake City continuent d’offrir des rendements attractifs. Les propriétaires ont bénéficié de loyers en hausse et d’une demande constante – même si de nouveaux appartements sont construits, la population croissante de locataires dans la métropole devrait les absorber. La métropole de Salt Lake City a mené la nation en matière de croissance de l’emploi ces dernières années (le chômage en 2025 est autour d’un très faible 2,7 % mmgrea.com), ce qui se traduit par un flux régulier de locataires employés. Les quartiers proches des pôles d’emploi ou des transports (par exemple Downtown, Sugar House, Murray) sont particulièrement prisés par les locataires. Les investisseurs doivent prêter attention à la dynamique des quartiers : par exemple, Sugar House voit arriver de nombreux nouveaux logements (ce qui pourrait signifier une légère hausse de la vacance ou des concessions à court terme), tandis que des zones comme Midvale ou West Valley City comptent moins de nouvelles constructions et pourraient présenter une occupation tendue et un potentiel de croissance des loyers. Les locations de maisons individuelles sont également recherchées, car de nombreuses familles qui ne peuvent pas acheter souhaitent tout de même un espace en banlieue – ces biens peuvent obtenir des loyers premium. Globalement, les investisseurs locatifs considèrent Salt Lake comme un marché où ils peuvent compter sur une forte occupation et une appréciation correcte , rendant les stratégies d’achat et de conservation attractives steadily.com steadily.com. Les taux de capitalisation ont été compressés ces dernières années (dans la fourchette de 4 à 5 % pour le multifamilial), mais pourraient légèrement augmenter alors que les taux d’intérêt restent élevés – ouvrant potentiellement une meilleure fenêtre d’entrée pour les investisseurs fin 2025.

En résumé, Salt Lake City offre un peu de tout pour les investisseurs : des locations résidentielles stables, quelques opportunités contracycliques dans les secteurs commerciaux, et des perspectives de croissance dans les zones en développement. Comme toujours, la diligence raisonnable est essentielle – comprendre les nuances du marché local, les plans de la ville et les tendances économiques – mais le climat général est marqué par l’optimisme pour l’investissement immobilier, soutenu par une forte croissance démographique et le profil croissant de la ville sur la scène nationale axios.com integrityplace.com.

5. Analyse au niveau des quartiers

L’un des aspects les plus intéressants de l’immobilier à Salt Lake City est à quel point le marché de chaque quartier peut être différent. Des quartiers historiques dans les contreforts aux banlieues planifiées dans la vallée, la région propose des sous-marchés variés. Voici un aperçu de plusieurs quartiers/secteurs clés et de leurs tendances immobilières actuelles :

Centre-ville de Salt Lake City : Le cœur urbain de SLC est en pleine effervescence de développement. Ces dernières années, le centre-ville a connu une vague de nouvelles constructions de gratte-ciel , ajoutant des appartements et des condos de luxe aux côtés de nouveaux bureaux et hôtels. Notamment, la Astra Tower a été achevée fin 2024 – un gratte-ciel de 40 étages atteignant 450 pieds, désormais le plus haut bâtiment de l’Utah enr.com. Elle a introduit 377 unités résidentielles haut de gamme (commercialisées comme des appartements de luxe avec des équipements dignes d’un complexe hôtelier) dans le centre-ville enr.com enr.com. Cela reflète la confiance dans le fait que les gens souhaitent vivre au centre-ville. Le marché immobilier du centre-ville propose des tours de condos modernes, des lofts historiques et un nombre croissant d’appartements à louer. Les prix des logements au centre-ville (y compris les condos) s’élevaient en moyenne à environ 490 000 $ début 2025 , soit une hausse de 14 % sur un an alors que la demande pour la vie urbaine augmentait integrityplace.com integrityplace.com. Les locataires affluent également au centre-ville pour la proximité des emplois, des restaurants, de la vie nocturne et des lieux culturels (musées, théâtres, Vivint Arena, etc.). Le style de vie du centre-ville séduit particulièrement les jeunes professionnels et les retraités actifs. Avec plus d’offres arrivant sur le marché (Astra et d’autres projets), le marché des condos du centre-ville propose plus d’options qu’il y a quelques années, mais les prix restent parmi les plus élevés au pied carré dans l’Utah. Le taux d’occupation est élevé ; les nouvelles unités ont été absorbées par la croissance des entreprises et l’attrait d’un mode de vie piétonnier. Commodités et transports : Le centre-ville est le centre du réseau de tramway TRAX et du train de banlieue FrontRunner, et bénéficie d’atouts comme le City Creek Center (centre commercial haut de gamme) qui renforcent la valeur immobilière. À l’avenir, attendez-vous à ce que le centre-ville de SLC continue de se densifier , avec d’autres projets de tours résidentielles, surtout à l’approche des Jeux olympiques de 2034. Les investisseurs sont optimistes alors que les terrains du centre-ville se raréfient. Un défi : garantir l’accessibilité – la ville travaille à inclure des logements abordables dans certains nouveaux projets afin que le centre-ville ne soit pas réservé uniquement aux plus aisés.

Les locataires affluent également au centre-ville pour la proximité des emplois, des restaurants, de la vie nocturne et des lieux culturels (musées, théâtres, Vivint Arena, etc.). Le style de vie du centre-ville séduit particulièrement les jeunes professionnels et les retraités actifs. Avec plus d’offres arrivant sur le marché (Astra et d’autres projets), le marché des condos du centre-ville propose plus d’options qu’il y a quelques années, mais les prix restent parmi les plus élevés au pied carré dans l’Utah. Le taux d’occupation est élevé ; les nouvelles unités ont été absorbées par la croissance des entreprises et l’attrait d’un mode de vie piétonnier. : Le centre-ville est le centre du réseau de tramway TRAX et du train de banlieue FrontRunner, et bénéficie d’atouts comme le City Creek Center (centre commercial haut de gamme) qui renforcent la valeur immobilière. À l’avenir, attendez-vous à ce que , avec d’autres projets de tours résidentielles, surtout à l’approche des Jeux olympiques de 2034. Les investisseurs sont optimistes alors que les terrains du centre-ville se raréfient. Un défi : garantir l’accessibilité – la ville travaille à inclure des logements abordables dans certains nouveaux projets afin que le centre-ville ne soit pas réservé uniquement aux plus aisés. Sugar House : Situé à environ 8 km au sud-est du centre-ville, Sugar House est l’un des quartiers les plus branchés et les plus recherchés de Salt Lake City . Il allie un charme historique (c’est l’un des plus anciens quartiers de SLC) à un centre commercial branché et revitalisé. Ces dernières années, Sugar House a été un foyer de développement – des milliers de nouveaux logements résidentiels sont en cours de construction ici, transformant fondamentalement la densité et la silhouette du quartier. En 2024, les promoteurs travaillaient activement sur plus de 1 400 nouveaux logements à Sugar House buildingsaltlake.com buildingsaltlake.com , y compris de grands complexes d’appartements à usage mixte. Par exemple, le projet Sugar Alley apportera 186 logements locatifs ainsi que des commerces en rez-de-chaussée, et le projet Alta Terra ajoutera 346 appartements supplémentaires répartis sur deux immeubles buildingsaltlake.com buildingsaltlake.com. Ces projets (et plusieurs autres) devraient être achevés d’ici 2025, augmentant l’offre de logements de Sugar House de près de 18 % mmgrea.com. Ce boom a transformé Sugar House en zone de chantier, mais il est porté par la demande – les gens adorent la marche à pied dans le quartier, l’emblématique Sugar House Park, et le mélange éclectique de boutiques, brasseries et restaurants. Les prix des maisons à Sugar House sont relativement élevés – une médiane autour de 600 000 $ (par exemple, 638 000 $ début 2025, soit une hausse d’environ 8 % sur un an) integrityplace.com – ce qui reflète son attractivité. Le parc immobilier est varié : de charmants bungalows et cottages bordés d’arbres, côtoient de nouveaux immeubles de condos et d’appartements modernes de taille moyenne. Sugar House attire aussi bien les jeunes professionnels, les étudiants (proche du Westminster College et à quelques minutes en voiture de l’Université de l’Utah), que les personnes souhaitant réduire la taille de leur logement. Tendance du marché : Comme de nombreux nouveaux appartements arrivent sur le marché, la croissance des loyers à Sugar House devrait ralentir temporairement mmgrea.com – un cas rare où l’offre rattrape la demande dans l’Utah. Certains propriétaires pourraient proposer des offres pour remplir les logements à court terme. Mais à plus long terme, la réputation de Sugar House devrait permettre aux valeurs immobilières de rester solides. La circulation et le stationnement sont devenus problématiques avec la densité accrue, poussant la ville à investir dans les transports – notamment, la ligne de tramway S-Line (TRAX) va être prolongée plus en profondeur dans Sugar House, avec un nouvel arrêt à Highland Drive d’ici 2026 pour desservir la population croissante buildingsaltlake.com <a href= »hbuildingsaltlake.com. Ce coup de pouce au transport en commun va encore renforcer la position de Sugar House comme un pôle urbain attractif et accessible. En somme, Sugar House est en train d’évoluer d’un quartier de style suburbain vers un véritable village urbain, et l’activité immobilière y reflète cette courbe de croissance enthousiasmante.

The Avenues : Perché sur les collines immédiatement au nord-est du centre-ville, The Avenues (souvent simplement appelé « The Aves ») est un quartier historique et prestigieux connu pour ses magnifiques maisons de l’époque victorienne, ses élégantes rues bordées d’arbres et ses vues panoramiques sur la ville. C’est l’un des plus anciens quartiers de Salt Lake City, et une grande partie se trouve dans un secteur historique protégé. La valeur des maisons dans The Avenues est parmi les plus élevées de la ville – en 2025, le prix médian d’une maison individuelle dans The Avenues est d’environ trois quarts de million de dollars (environ 750 000 $) integrityplace.com, et de nombreuses grandes maisons historiques rénovées dépassent facilement le million de dollars. Le marché des Avenues a montré une résilience constante ; même lorsque d’autres secteurs se sont légèrement refroidis, The Avenues a connu une hausse modérée des prix (~+1,4 % sur un an début 2025) integrityplace.com, ce qui souligne que la demande pour vivre dans ce quartier charmant reste forte. The Avenues attire un mélange de professionnels aisés (médecins de l’hôpital universitaire voisin, avocats, cadres de la tech), d’universitaires et de quelques familles de longue date installées dans le quartier depuis des générations. Il offre un mélange unique de tranquillité et de proximité – une ambiance résidentielle calme, mais à seulement quelques minutes du centre-ville et de l’Université de l’Utah. L’offre immobilière dans The Avenues est perpétuellement limitée : les maisons ici ne sont presque jamais produites en série ; la plupart sont des propriétés uniques de plus de 100 ans, et les constructions neuves sont rares (généralement des constructions sur mesure ou quelques luxueux immeubles en rangée). Ainsi, l’offre est essentiellement fixe, et lorsqu’une bonne maison dans The Avenues arrive sur le marché, elle est souvent rapidement vendue. Début 2025, les maisons des Avenues se vendaient en environ 38 jours en moyenne (contre 56 jours l’année précédente) integrityplace.com , ce qui indique une accélération du rythme des ventes – probablement parce que les acheteurs saisissent toute opportunité d’acheter dans ce secteur. Pour ceux qui s’intéressent aux condos ou à la location, The Avenues compte quelques petits immeubles de copropriété et des appartements en sous-sol dans ces maisons historiques, mais le choix est limité ; les loyers sont donc élevés. Perspectives : The Avenues devrait continuer d’être l’un des quartiers les plus stables et recherchés de SLC. Sa combinaison d’histoire, d’architecture et d’emplacement est difficile à reproduire. Un point à surveiller : les rues pentues et les maisons anciennes nécessitent de l’entretien (et toutes ne disposent pas de mises à niveau sismiques modernes, un facteur important dans l’Utah sujet aux tremblements de terre). Mais dans l’ensemble, pour les acheteurs qui en ont les moyens, le quartier The Avenues représente le prestige de Salt Lake City, et les investissements ici ont historiquement bien pris de la valeur steadily.com steadily.com.

Mais dans l’ensemble, pour les acheteurs qui en ont les moyens, le quartier The Avenues représente le prestige de Salt Lake City, et les investissements ici ont historiquement bien pris de la valeur steadily.com steadily.com. Daybreak (South Jordan) : Daybreak n’est pas un quartier traditionnel dans Salt Lake City – c’est en réalité une immense communauté planifiée à South Jordan , à environ 32 km au sud-ouest du centre-ville de SLC – mais il est impossible d’aborder les tendances immobilières de la région de SLC sans mentionner Daybreak. C’est devenu synonyme de nouvelle croissance en banlieue et c’est l’un des plus grands projets immobiliers planifiés de l’ouest des États-Unis. Couvrant plus de 1 600 hectares, Daybreak a été créé au milieu des années 2000 et continue de s’agrandir ; à terme, il comptera environ 20 000 logements et plus de 9 millions de pieds carrés d’espaces commerciaux (bureaux, commerces, etc.) homesindaybreakutah.com. En 2025, Daybreak compte environ 30 000 habitants et ce chiffre continue d’augmenter bestutahrealestate.com bestutahrealestate.com. La communauté est conçue selon un concept de village – plusieurs « villages » ayant chacun leur propre style et leurs parcs, tous reliés par des sentiers piétonniers, un grand lac (Oquirrh Lake), et bientôt un nouveau centre urbain appelé Downtown Daybreak . L’immobilier à Daybreak va des appartements et maisons en rangée (certains à moins de 400 000 $) aux grandes maisons individuelles (plus de 800 000 $ pour les propriétés au bord du lac). Un grand atout est que Daybreak a été conçu pour le mode de vie : il y a des dizaines de parcs, des piscines communautaires, des terrains de sport, et même un lac artificiel pour le kayak. Développements récents : La grande nouveauté est que Daybreak va accueillir un stade de baseball de ligue mineure – les Salt Lake Bees (équipe Triple-A) vont déménager dans un nouveau stade qui sera construit dans le centre-ville de Daybreak, ouverture prévue en 2025 bestutahrealestate.com bestutahrealestate.com. Ce stade sera le point central d’un vaste quartier Downtown Daybreak à usage mixte qui comprendra des restaurants, des boutiques, des bureaux, une bibliothèque et une salle de spectacle bestutahrealestate.com bestutahrealestate.com. L’arrivée d’une station de tramway TRAX Red Line à Daybreak (déjà en service jusqu’à South Station, avec des extensions prévues) reliera les résidents au réseau de transport en commun de SLC <a href= »https://bestutahrealestate.com/news/south-jordan/downtown-daybreak-the-future-home-of-the-bestutahrealestate.com. Pour les acheteurs, Daybreak propose des maisons modernes avec les derniers designs et une efficacité énergétique – souvent à un prix au pied carré inférieur à celui du centre-ville de Salt Lake City, ce qui attire de nombreuses jeunes familles. Le compromis est le trajet (30 à 40 minutes jusqu’au centre-ville en cas de circulation, bien que de nombreux résidents de Daybreak travaillent désormais dans les centres technologiques en plein essor de South Valley ou à distance depuis chez eux). Tendances du marché à Daybreak : Les ventes de maisons ont été soutenues ; les constructeurs ont parfois des listes d’attente pour les nouvelles mises en vente. Les prix ont augmenté régulièrement à mesure que chaque village est lancé et que la communauté mûrit. Mais comparé à l’hyperinflation des quartiers plus proches du centre de SLC, Daybreak reste relativement abordable pour la taille/les commodités offertes. Les investisseurs l’ont également remarqué – certains des maisons en rangée et des condos sont achetés pour être loués, pariant que beaucoup de gens voudront toujours louer dans une belle communauté comme celle-ci. À mesure que Daybreak continue de se développer (il lui reste encore des années de croissance), il restera un indicateur de l’expansion des banlieues de l’Utah. C’est essentiellement la construction d’une nouvelle ville à partir de zéro, et jusqu’à présent, c’est un modèle réussi qui pourrait être reproduit dans de futurs projets à grande échelle .

Il suscite désormais de l’intérêt en raison de sa proximité relative du centre-ville et de l’aéroport – avec le projet Inland Port et d’autres investissements, la valeur des propriétés du West Side pourrait augmenter. Liberty Wells et Millcreek : Adjacent à Sugar House, Liberty Wells est un quartier branché avec des bungalows, un peu plus abordable que Sugar House même ; il attire de jeunes acheteurs et possède une forte ambiance communautaire (et donc des prix en hausse) steadily.com. Millcreek (juste au sud de la limite de la ville de SLC) fonctionne comme une extension de Sugar House et Holladay réunis – il connaît de nouveaux développements à usage mixte et est devenu une ville à part entière ; l’immobilier y est solide, avec Holladay, comme mentionné, qui devrait mener la croissance des loyers en raison de sa désirabilité mmgrea.com. Foothill/East Bench : Les quartiers comme Federal Heights, East Bench près de l’Université de l’Utah, et Foothill ont des maisons chères, motivées par leurs vues et leurs districts scolaires ; ils restent aussi compétitifs que jamais. Enfin, les villes de banlieue comme Lehi, Sandy, Draper connaissent un boom immobilier grâce aux emplois du secteur technologique – ce ne sont pas des quartiers de SLC, mais font partie du tissu métropolitain où de nombreux travailleurs de SLC achètent. Le “grand secteur métropolitain” de Salt Lake est très interconnecté, donc la santé de ces sous-marchés (par exemple, la région de Lehi dans le comté d’Utah) influence aussi Salt Lake City même (via les flux de navetteurs, etc.).

Chaque quartier de Salt Lake City a son propre caractère et son micro-marché, mais le point commun est que presque toutes les zones connaissent une croissance et une demande. Qu’il s’agisse de nouvelles constructions dans un endroit comme Daybreak ou de la hausse des valeurs dans des enclaves établies comme The Avenues, la marée immobilière a fait monter la plupart des bateaux. Les acheteurs et investisseurs potentiels auraient tout intérêt à comprendre ces nuances de quartier en entrant sur le marché, car les tendances locales peuvent diverger des moyennes de la ville steadily.com steadily.com.

6. Accessibilité au logement & évolutions démographiques

L’accessibilité au logement – ou l’inaccessibilité croissante – est devenue une préoccupation centrale sur le marché de Salt Lake City. Parallèlement, la démographie de la région évolue avec une croissance continue, un afflux de nouveaux arrivants et des changements dans la composition des ménages. Voici un aperçu de la situation de l’accessibilité et des tendances démographiques :

Crise d’accessibilité financière en chiffres : Selon les indicateurs standards, Salt Lake City fait face à des défis d’accessibilité financière à des niveaux proches de ceux des marchés côtiers . Le « multiple médian » (prix médian d’une maison divisé par le revenu médian des ménages) dans le comté de Salt Lake a grimpé à 5,4 en 2023 , ce qui est considéré comme « gravement inabordable » (un ratio supérieur à 5,1) slrealtors.com. Pour mettre cela en perspective, il y a seulement dix ans, le ratio de Salt Lake était inférieur à 4,0 (modérément inabordable) slrealtors.com. La hausse des prix de l’immobilier entre 2017 et 2022 a largement dépassé la croissance des revenus. Selon un rapport du Salt Lake Board of Realtors, le revenu nécessaire pour acheter une maison individuelle médiane (~600 000 $) avec un prêt hypothécaire standard est d’environ 170 000 $/an slrealtors.com – alors que le revenu médian réel des ménages dans la région est plus proche de 80 000 $. Cet écart a rendu l’accession à la propriété hors de portée pour de nombreuses familles de la classe moyenne, en particulier les primo-accédants. Même le prix médian d’un condo (~430 000 $) nécessiterait un revenu d’environ 125 000 $ pour être confortablement abordable slrealtors.com slrealtors.com. En conséquence, les taux de propriété chez les jeunes adultes ont diminué et les gens étirent leurs finances (ou comptent sur l’aide familiale) pour acheter un logement. L’Utah a récemment été classé comme le 3e État le moins abordable pour les acheteurs immobiliers (après la Californie et Hawaï) en comparant les prix de l’immobilier aux revenus integrityplace.com. Le coût de la vie à Salt Lake, bien qu’inférieur à celui de villes comme SF ou LA, est désormais 8 % plus élevé que la moyenne nationale au global redfin.com, principalement en raison du coût du logement.

En résumé, la dynamique démographique de Salt Lake City est forte – jeune, en croissance, attirant de nouveaux arrivants – mais l’accessibilité au logement est la soupape de sécurité à traiter. Les prochaines années seront cruciales : si la construction de logements peut s’accélérer et dépasser la croissance démographique, cela pourrait stabiliser les prix et les loyers à un niveau plus gérable. Sinon, le risque est que Salt Lake devienne inabordable pour de nombreux travailleurs et familles qui ont fait sa prospérité, ce qui pourrait freiner sa croissance. Pour l’instant, la demande liée à l’augmentation de la population continue de se heurter à une offre abordable limitée, maintenant la question du logement au premier plan des préoccupations de la communauté.

7. Principaux projets de développement à venir ou en cours

Plusieurs projets de développement majeurs sont en cours dans la région de Salt Lake City et influenceront considérablement le paysage immobilier dans les années à venir. Ces projets vont des améliorations d’infrastructures et de transports à d’immenses communautés à usage mixte. Voici quelques-uns des principaux développements à surveiller :

Port intérieur de l’Utah (quadrant nord-ouest de SLC) : Présenté comme l’un des plus grands projets de développement économique de l’histoire de l’Utah , le port intérieur est un pôle mondial de commerce et de logistique prévu à l’ouest de Salt Lake City, près de l’aéroport. Les travaux ont enfin commencé sur le site principal de 4 000 acres après des années de planification et de controverses fox13now.com fox13now.com. Le projet consiste à nettoyer une ancienne décharge (un effort de plus de 200 millions de dollars) et à construire une installation de fret intermodale ultramoderne reliant les transports routier, ferroviaire et aérien fox13now.com fox13now.com. Mi-2025, un élément clé a ouvert : un terminal intermodal BNSF Railway , permettant de transférer du fret entre trains et camions à Salt Lake inlandportauthority.utah.gov. Le port intérieur devrait attirer d’immenses entrepôts et centres de distribution , tirant parti de la position stratégique de Salt Lake au carrefour de l’Ouest. Les responsables estiment qu’il générera des milliers d’emplois et des centaines de millions d’activité économique pour la région fox13now.com. D’un point de vue immobilier, cela suscite déjà de l’intérêt pour les terrains industriels à l’ouest, et pourrait stimuler le développement de logements à proximité (pour les travailleurs) dans les prochaines années. Cependant, le projet rencontre de l’opposition – des groupes environnementaux s’inquiètent de la qualité de l’air et de l’impact sur le Grand Lac Salé, qui rétrécit (le site est proche de zones humides sensibles) fox13now.com fox13now.com. L’autorité portuaire affirme que des mesures d’atténuation sont en place, mais cela sera surveillé de près. Calendrier : il faudra probablement 5 à 10 ans pour achever entièrement les installations portuaires et les parcs d’activités associés. Au fur et à mesure de l’avancement, on peut s’attendre à une demande accrue pour l’immobilier logistique et possiblement à un essor des projets résidentiels du West Side pour accompagner la croissance.

Au fur et à mesure de l’avancement, on peut s’attendre à une demande accrue pour l’immobilier logistique et possiblement à un essor des projets résidentiels du West Side pour accompagner la croissance. « The Point » – Réaménagement du site de la prison d’État de l’Utah (Draper) : Après la fermeture et la démolition de la prison d’État à Draper (les détenus ont été transférés dans une nouvelle installation à l’ouest de SLC), une gigantesque friche de 600 acres s’est ouverte à la Point of the Mountain (entre les comtés de Salt Lake et d’Utah). Baptisé « The Point », il s’agit du plus grand projet de réaménagement de l’Utah en termes de superficie youtube.com draperjournal.com. Les plans prévoient une communauté dense, piétonne et à usage mixte qui pourrait finir par rivaliser avec un petit centre-ville. La phase 1 comprend à elle seule 3 300 logements multifamiliaux (appartements, condos) ainsi que des millions de pieds carrés de bureaux, d’installations de recherche (on parle d’un campus universitaire satellite ou d’un centre d’innovation), d’espaces commerciaux et de divertissement thepointutah.org. Une salle de spectacle intérieure de 5 000 places est également prévue ksl.com. Les travaux préparatoires ont commencé en 2023 avec la mise en place des infrastructures et des services publics fox13now.com. L’objectif est de créer un pôle technologique de pointe (dans la continuité du corridor Silicon Slopes) avec un accent sur la durabilité, les transports en commun et les espaces verts. Par exemple, ils prévoient de nombreux sentiers et espaces verts intégrés au développement. Impact immobilier : The Point offrira une énorme quantité de nouveaux logements – ce qui est cruellement nécessaire – bien que la plupart seront livrés par étapes au cours de la prochaine décennie. Cela devrait contribuer à atténuer la demande de logements dans la région, en particulier dans le sud du comté de Salt Lake et le nord du comté d’Utah. Le projet créera également de nouveaux quartiers commerciaux ; des entreprises pourraient choisir d’installer leurs bureaux à The Point pour son emplacement central et ses équipements modernes. The Point se trouve à un emplacement géographiquement important (d’où son nom) à la pointe de la vallée de Salt Lake, et son succès pourrait soulager la pression sur d’autres zones. Calendrier : Les premiers bâtiments pourraient ouvrir d’ici 2025-2026, mais l’achèvement total s’étendra jusque dans les années 2030. Ce projet sera un indicateur majeur de la capacité de la région à gérer intelligemment sa croissance. Centre-ville de Daybreak (South Jordan) : Comme détaillé dans la section sur les quartiers, Daybreak lance un véritable centre-ville pour sa communauté. La première phase du centre-ville de Daybreak est en construction avec un objectif d’ouvertures initiales d’ici 2025 bestutahrealestate.com. Cela inclut non seulement le nouveau stade des Salt Lake Bees (un stade de 7 500 places pour le baseball de ligue mineure) mais aussi un ensemble de bâtiments à usage mixte pour des commerces, des restaurants, des bureaux, une bibliothèque et des bâtiments de sécurité publique bestutahrealestate.com bestutahrealestate.com. Essentiellement, un noyau urbain est implanté au milieu de la banlieue – et il est conçu pour être piétonnier et desservi par les transports en commun (avec la station TRAX adjacente) bestutahrealestate.com. L’introduction de grandes attractions (matchs sportifs, concerts, etc. au stade et au centre des arts) mettra Daybreak sur la carte même pour les non-résidents. Implications immobilières : la valeur des propriétés à Daybreak a déjà augmenté à l’annonce de ces commodités (pouvoir marcher jusqu’aux restaurants, événements, etc. est un argument de vente majeur en milieu suburbain). Cela signifie aussi plus d’emplois à South Jordan (les bureaux du centre-ville de Daybreak pourraient attirer des entreprises ou des télétravailleurs hors de leur domicile). Les zones environnantes de la vallée sud-ouest – comme Herriman, Riverton – pourraient également voir un effet d’entraînement du développement grâce à l’attractivité que créera le centre-ville de Daybreak. Ce projet illustre la tendance continue des « centres-villes suburbains » – créer des poches urbanisées dans les zones périphériques pour réduire l’étalement urbain et la dépendance à la voiture.

Plusieurs projets de transport sont en cours pour façonner l’immobilier en améliorant la connectivité : Réaménagement de la zone du Salt Lake Ballpark : Avec l’équipe de baseball des Bees quittant le Smith’s Ballpark (situé dans le quartier Ballpark juste au sud du centre-ville), Salt Lake City a une occasion en or – et un défi – de réaménager ce site de stade de 13 acres . La ville recueille actuellement des avis sur la suite à donner : les possibilités incluent un grand parc public ou un complexe de loisirs, un développement de logements à revenus mixtes, ou un quartier de divertissement. Le quartier Ballpark environnant a connu des difficultés avec un certain délabrement et une criminalité plus élevée ces dernières années ; un réaménagement réfléchi pourrait revitaliser toute la zone. Les investisseurs immobiliers surveillent de près, car une transformation du Ballpark pourrait faire grimper la valeur des propriétés dans le quartier (qui, pour l’instant, sont en dessous de la médiane de la ville – offrant un potentiel de hausse). Le calendrier est incertain ; la démolition du stade (si c’est le plan) et la nouvelle construction seraient probablement des projets de fin de décennie. Mais gardez un œil dessus – c’est un rare grand terrain urbain qui devient disponible pour de nouveaux usages.

Avec l’équipe de baseball des Bees quittant le Smith’s Ballpark (situé dans le quartier Ballpark juste au sud du centre-ville), Salt Lake City a une occasion en or – et un défi – de . La ville recueille actuellement des avis sur la suite à donner : les possibilités incluent un grand parc public ou un complexe de loisirs, un développement de logements à revenus mixtes, ou un quartier de divertissement. Le quartier Ballpark environnant a connu des difficultés avec un certain délabrement et une criminalité plus élevée ces dernières années ; un réaménagement réfléchi pourrait revitaliser toute la zone. Les investisseurs immobiliers surveillent de près, car une transformation du Ballpark pourrait faire grimper la valeur des propriétés dans le quartier (qui, pour l’instant, sont en dessous de la médiane de la ville – offrant un potentiel de hausse). Le calendrier est incertain ; la démolition du stade (si c’est le plan) et la nouvelle construction seraient probablement des projets de fin de décennie. Mais gardez un œil dessus – c’est un rare grand terrain urbain qui devient disponible pour de nouveaux usages. Préparatifs olympiques : Maintenant que Salt Lake City est officiellement désignée pour accueillir les Jeux olympiques d’hiver de 2034 (et pourrait éventuellement intervenir pour 2030 si nécessaire) governor.utah.gov governor.utah.gov, une vague de planification et d’investissements va s’intensifier à l’approche de la date. Bien que 2034 soit en dehors de la fenêtre immédiate de 5 ans, certains projets débuteront plus tôt. Cela inclut une possible expansion ou modernisation des sites (Rice-Eccles Stadium, stations de ski, etc.), la possible construction d’un village olympique (qui pourrait ensuite être transformé en logements abordables ou en dortoirs universitaires), et des améliorations dans les transports (plus de voies, options de transport en commun entre les sites). Les Jeux olympiques ont tendance à catalyser des projets d’infrastructure qui, autrement, prendraient beaucoup plus de temps à être financés. On parle par exemple d’accélérer les connexions ferroviaires régionales ou d’ajouter une capacité hôtelière supplémentaire. Impact sur l’immobilier : les zones autour des sites (comme Park City, où se déroulent les épreuves de ski, ou autour de l’Oval olympique à Kearns) pourraient en bénéficier. Même à SLC, la visibilité mondiale pourrait susciter davantage de développements haut de gamme, les investisseurs anticipant une augmentation du tourisme et de l’exposition. À l’approche de 2034, on peut s’attendre à un mini-boom immobilier, similaire à celui qui a précédé les Jeux d’hiver de 2002, lorsque la ville avait accueilli l’événement pour la dernière fois.

Chacun de ces grands projets a son propre calendrier et ses propres effets, mais collectivement, ils indiquent une région qui investit massivement dans son avenir. Pour les résidents comme pour les investisseurs, cela signifie de nouvelles opportunités (emplois, logements, moyens de se déplacer) mais aussi la nécessité de gérer la croissance avec sagesse. Salt Lake City se trouve à la croisée de son héritage pionnier et de sa trajectoire de ville en plein essor moderne, et ces développements joueront un rôle important dans la direction qu’elle prendra au cours de la prochaine décennie.

Projections à long terme (3 à 5 prochaines années)

En se projetant sur le reste des années 2020, le marché immobilier de Salt Lake City devrait rester robuste mais évoluer progressivement vers un plus grand équilibre. Voici les projections et tendances pour les 3 à 5 prochaines années, basées sur les données actuelles et les prévisions d’experts :

Trajectoire des prix de l’immobilier : Après les hausses fulgurantes de 2020-2022, la croissance des prix des logements à Salt Lake devrait être beaucoup plus modérée dans les prochaines années. Diverses prévisions estiment l’appréciation annuelle dans la fourchette basse à moyenne des chiffres à un seul chiffre. Par exemple, Zillow/Norada prévoient environ une augmentation de +3,2 % de la valeur des logements à SLC d’ici la fin 2025 integrityplace.com integrityplace.com. Des experts locaux (comme James Wood de l’Université de l’Utah) anticipent une tendance haussière continue mais à un rythme soutenable, en supposant l’absence de récession : peut-être de l’ordre de 2 à 5 % par an pour les prochaines années. Les facteurs soutenant les prix incluent la pénurie persistante de logements et une économie solide ; les facteurs limitant la croissance sont l’augmentation de la construction (plus d’offre) et le plafond d’accessibilité qui a été atteint pour de nombreux acheteurs. En résumé : un scénario d’appréciation douce – pas de krach, pas de frénésie. Une réserve : si les taux d’intérêt hypothécaires baissent significativement (disons, reviennent à 4-5 %), il pourrait y avoir une poussée du pouvoir d’achat qui ferait temporairement grimper les prix plus que prévu. À l’inverse, si une récession survient et que le chômage augmente, les prix pourraient stagner un temps. Mais la plupart des analystes ne prévoient pas de forte baisse des prix à ce stade, compte tenu de la sous-offre de logements et de la demande démographique en Utah.

Facteurs économiques & externes : L’économie de l’Utah devrait rester l’une des plus performantes du pays. Même si la croissance nationale ralentit, des facteurs locaux (expansion du secteur technologique, main-d’œuvre jeune, taux de natalité élevé) offrent à l’Utah une certaine protection. Une éventuelle baisse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale en 2025-2026 aurait de grandes implications : Pour le logement , des taux plus bas augmenteraient l’accessibilité et pourraient déclencher une vague d’acheteurs en attente. Cela pourrait entraîner une hausse des ventes de maisons et peut-être une nouvelle flambée des prix si l’offre n’est pas suffisante. C’est une arme à double tranchant : excellent pour les vendeurs et la valeur nette des propriétaires, difficile pour les nouveaux acheteurs. Idéalement, l’allègement des taux s’accompagne de plus de construction pour éviter de ne faire qu’augmenter les prix. Pour l’ immobilier commercial , des taux plus bas faciliteraient le financement des projets et pourraient relancer des projets en attente (par exemple, certaines propositions de gratte-ciel comme le Kensington Tower – un gratte-ciel de 600 pieds prévu au centre-ville – qui est en suspens pourrait avancer si le financement devient moins cher). On pourrait voir un nouvel élan dans la silhouette du centre-ville si les conditions s’alignent. Inflation et coûts de construction : Les dernières années ont vu une inflation très élevée des coûts de construction, ce qui a ralenti certains projets. Si l’inflation se modère, plus de projets deviendront viables financièrement, ce qui aidera à augmenter l’offre dans tous les secteurs.

L’économie de l’Utah devrait rester l’une des plus performantes du pays. Même si la croissance nationale ralentit, des facteurs locaux (expansion du secteur technologique, main-d’œuvre jeune, taux de natalité élevé) offrent à l’Utah une certaine protection. Une éventuelle baisse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale en 2025-2026 aurait de grandes implications : Bilan à trois à cinq ans : D’ici 2028 environ, Salt Lake City devrait être un marché un peu plus équilibré qu’au début des années 2020. Les acheteurs devraient avoir plus de choix et un peu plus de facilité (même si Salt Lake ne deviendra probablement pas un vrai marché d’acheteurs sauf en cas de récession). Les locataires devraient voir plus d’options et seulement des hausses de loyers modérées. Les prix des maisons seront probablement plus élevés qu’aujourd’hui – peut-être 10 à 15 % de plus d’ici 2028 – mais c’est loin des hausses annuelles de 15 à 20 % observées en 2021. La ville sera aussi sous les projecteurs mondiaux en se préparant pour les Jeux Olympiques, ce qui pourrait apporter des investissements et de l’enthousiasme supplémentaires. De nouveaux quartiers comme ceux de The Point et l’extension de Daybreak arriveront à maturité, diversifiant l’offre de logements.

En essence, l’avenir de l’immobilier à Salt Lake City pour les prochaines années semble stable et positif : la croissance va se poursuivre, mais à un rythme plus durable, et les leçons du précédent boom guident les décideurs politiques afin d’éviter, espérons-le, de graves déséquilibres. Pour toute personne impliquée sur le marché – acheteurs, vendeurs, locataires ou investisseurs – Salt Lake City reste un lieu d’opportunité, avec une grande qualité de vie qui continuera d’attirer les gens, même si la ville doit relever le défi de maintenir l’accès au logement pour tous. axios.com integrityplace.com

