Santa Fen kiinteistömarkkinat 2025: Luksusbuumi, uudet rakennukset ja kohtuuhintaisuuden kriisi

Asuntojen hinnat nousevat yhä (hitaasti): Santa Fen omakotitalojen mediaanihinta vuoden 2025 puolivälissä on noin 717 000 $ , nousua noin 4 % vuoden takaiseen verrattuna sfar.com sfar.com. Asunto-osakkeiden/rivitaloasuntojen hinnat nousivat noin 7 % ja mediaani on 492 000 $ sfar.com. Hintojen nousu on hidastunut vuoden 2021–22 kaksinumeroisista piikeistä, mutta arvot pysyvät lähellä ennätyskorkeuksia.

Santa Fen omakotitalojen mediaanihinta vuoden 2025 puolivälissä on noin , nousua noin 4 % vuoden takaiseen verrattuna sfar.com sfar.com. Asunto-osakkeiden/rivitaloasuntojen hinnat nousivat noin 7 % ja mediaani on sfar.com. Hintojen nousu on hidastunut vuoden 2021–22 kaksinumeroisista piikeistä, mutta arvot pysyvät lähellä ennätyskorkeuksia. Tarjonta elpyy: Myytävien asuntojen määrä kasvoi noin 30 % viime vuoteen verrattuna sfar.com. Santa Fessa on noin 5 kuukauden asuntotarjonta (nousua noin 4 kuukaudesta vuosi sitten) – mikä viittaa tasapainottuvaan markkinaan sfar.com. Asunnot ovat myös pidempään myynnissä, keskimäärin 50–65 päivää (kasvua 24–57 % vuodentakaiseen) sfar.com. Ostajilla on enemmän valinnanvaraa ja neuvotteluvoimaa kuin pandemian huumassa.

Myytävien asuntojen määrä kasvoi noin viime vuoteen verrattuna sfar.com. Santa Fessa on noin asuntotarjonta (nousua noin 4 kuukaudesta vuosi sitten) – mikä viittaa tasapainottuvaan markkinaan sfar.com. Asunnot ovat myös pidempään myynnissä, keskimäärin (kasvua 24–57 % vuodentakaiseen) sfar.com. Ostajilla on enemmän valinnanvaraa ja neuvotteluvoimaa kuin pandemian huumassa. Luksus- ja kakkosasuntojen kysyntä kasvaa: Santa Fe kuuluu Yhdysvaltojen huippuluokan luksusmarkkinoihin , ja loma-/kakkosasunnot muodostavat 9 % asuntokaupoista – kolminkertaisesti kansalliseen keskiarvoon verrattuna sfgate.com. Korkealuokkaisten kohteiden keskihinta on noin 2,7 miljoonaa dollaria sfgate.com. Varakkaat osavaltion ulkopuoliset ostajat (ilmaston, taide-elämän ja veromyönteisten NM-lakien houkuttelemina) pitävät yllä monimiljoonaisten kiinteistöjen kysyntää.

Santa Fe kuuluu , ja loma-/kakkosasunnot muodostavat 9 % asuntokaupoista – kolminkertaisesti kansalliseen keskiarvoon verrattuna sfgate.com. Korkealuokkaisten kohteiden keskihinta on noin sfgate.com. Varakkaat osavaltion ulkopuoliset ostajat (ilmaston, taide-elämän ja veromyönteisten NM-lakien houkuttelemina) pitävät yllä monimiljoonaisten kiinteistöjen kysyntää. Paikallisten ostovoiman heikkeneminen: Santa Fen mediaanitulot ( 78 000 $ ksfr.org) jäävät kauas siitä, mitä tarvitaan mediaanihintaisen kodin ostamiseen ( 110 000 $ vaadittu tulotaso ksfr.org). Työläiskaupunginosissa Southsidella kodin ostaminen vaatii nyt noin 117 000 $ tuloja, kun todellinen mediaanitulo on noin 65 000 $ santaferealestate.com. Korkeat hinnat + 7 %:n asuntolainakorot ovat pahentaneet asumisen saavutettavuusongelmaa ja ajaneet monet työntekijät pois ostajamarkkinoilta ksfr.org santaferealestate.com.

Santa Fen mediaanitulot ( ksfr.org) jäävät kauas siitä, mitä tarvitaan mediaanihintaisen kodin ostamiseen ( vaadittu tulotaso ksfr.org). Työläiskaupunginosissa Southsidella kodin ostaminen vaatii nyt noin 117 000 $ tuloja, kun todellinen mediaanitulo on noin 65 000 $ santaferealestate.com. ovat pahentaneet asumisen saavutettavuusongelmaa ja ajaneet monet työntekijät pois ostajamarkkinoilta ksfr.org santaferealestate.com. Rakennusbuumi Southsidella: Satoja uusia asuntoja on rakenteilla. Suuria kerrostalokokonaisuuksia (240–330 asuntoa kussakin) rakennetaan uuden Presbyterian Medical Centerin läheisyyteen ja Santa Fe Place Mallin eteläpuolelle constructionreporter.com constructionreporter.com. Suunnitelluissa asuinalueissa, kuten Las Soleras ja Rancho Viejo , rakennetaan omakotitaloja, rivitaloja, senioriasuntoja ja monikäyttöisiä kohteita. Suuri Midtown District -alueen uudistus on alkuvaiheessa, tavoitteena tuoda kohtuuhintaisia asuntoja, studioita ja liiketilaa 26 hehtaarin entiselle kampukselle santafenm.gov santafenm.gov.

Satoja uusia asuntoja on rakenteilla. Suuria rakennetaan uuden Presbyterian Medical Centerin läheisyyteen ja Santa Fe Place Mallin eteläpuolelle constructionreporter.com constructionreporter.com. Suunnitelluissa asuinalueissa, kuten ja , rakennetaan omakotitaloja, rivitaloja, senioriasuntoja ja monikäyttöisiä kohteita. Suuri -alueen uudistus on alkuvaiheessa, tavoitteena tuoda kohtuuhintaisia asuntoja, studioita ja liiketilaa 26 hehtaarin entiselle kampukselle santafenm.gov santafenm.gov. Talouden ja politiikan myötätuulet: Santa Fen työmarkkinat ovat vahvat (työttömyys ~4 %). Los Alamosin kansallisen laboratorion kasvu ja turismin elpyminen ovat tuoneet uusia asukkaita ja lisänneet asuntokysyntää. Vastauksena viranomaiset ottivat käyttöön tiukemmat lyhytaikaisen vuokrauksen säännöt hillitäkseen sijoittajaomisteisten Airbnb-asuntojen vaikutusta tarjontaan sfreporter.com sfreporter.com. Kaupunki ja osavaltio investoivat kohtuuhintaiseen asumiseen (esim. Cresta Ranchin 240 tuettua asuntoa aloitti rakentamisen vuonna 2025 ncsha.org ncsha.org) ja selvittävät kaavamuutoksia, joilla kannustetaan alle 500 000 dollarin asuntojen rakentamiseen santaferealestate.com.

Asuntomarkkinoiden trendit: Omakotitalot, asunnot & kerrostalot

Santa Fen asuntomarkkinat vuonna 2025 osoittavat sekä viilenemisen merkkejä että vahvaa kysyntää eri asuntotyypeissä:

Omakotitalot

Omakotitalot muodostavat suurimman osan Santa Fen asuntokaupasta ja ovat kokeneet maltillista hinnannousua vuoteen 2025 asti. Vuoden 2025 toisella neljänneksellä mediaaniomakotitalon myyntihinta (kaupunki + piirikunta yhteensä) oli noin 717 000 dollaria, mikä on 4 % vuosikasvu sfar.com. Pelkästään Santa Fen kaupungissa mediaanihinta oli noin 612 500 dollaria (vuoden 2025 puolivälissä), nousua hieman (~+0,7 % vuodessa) sfar.com. Sen sijaan Santa Fe Countyssa (kaupungin ulkopuoliset alueet) mediaani oli korkeampi, noin 849 000 dollaria – noin +4,8 % vuodessa sfar.com. Tämä heijastaa piirikunnan kalliiden luksusasuntojen ja tonttien vaikutusta keskiarvoon.

Myyntimäärät ovat käytännössä samalla tasolla kuin viime vuonna – noin 366 omakotitalokauppaa Q2 2025 verrattuna 363:een vuotta aiemmin sfar.com. Huomionarvoista on, että kaupungin myynti on laskenut (~–11 % YoY Q2:ssa), kun taas maakunnan myynti nousi lähes +19 % sfar.com sfar.com. Tämä viittaa siihen, että jotkut ostajat etsivät asuntoja kaupungin ulkopuolelta, mahdollisesti suuremman tarjonnan tai isompien tonttien vuoksi. Kokonaiskysyntä pysyy vahvana, mutta ei kuumeisena – Santa Fe:ssa nähdään normalisoituvaa myyntiaktiivisuutta pandemian kuuman markkinan jälkeen.

Asunnot ovat keskimäärin myynnissä pidempään. Vuoden 2025 puolivälissä tyypillinen myyntiaika omakotitaloille on noin 50–60 päivää, kun se viime vuonna oli noin 40–45 päivää sfar.com. Yksi syy on tarjonnan kasvu: uusia ilmoituksia tuli 14 % enemmän vuodessa sfar.com, mikä antaa ostajille enemmän valinnanvaraa. Omakotitalojen aktiivinen tarjonta on noussut noin 29 % verrattuna vuoteen 2024 sfar.com. Tämän seurauksena kuukausien tarjonta on kasvanut noin 5,1 kuukauteen (aiemmasta 4,2:sta) – lähestyen tasapainoisia markkinoita (6 kuukautta) sfar.com. Esimerkki: Perheystävällisillä Southside-alueilla (postinumero 87507) myytävien asuntojen määrä nousi 80 % vuodessa, mikä johti kovempaan kilpailuun ja useampiin hinnanalennuksiin santaferealestate.com.

Lisääntyneestä tarjonnasta huolimatta hinnat pitävät pintansa tai nousevat maltillisesti useimmissa segmenteissä. Monet myyjät eivät ole olleet halukkaita laskemaan hintoja merkittävästi, ja hyvin hoidetut tai oikein hinnoitellut kodit menevät edelleen nopeasti kaupaksi (usein tarjouksia tulee muutamassa viikossa). Ostajat ovat kuitenkin yhä hintatietoisempia. Noin 20 % ilmoituksista sekä edullisilla että kalliilla alueilla joutui laskemaan pyyntihintaa vuonna 2025 santaferealestate.com. Myyjät eivät voi enää luottaa tarjouskilpailuihin millä tahansa hinnalla – realistinen hinnoittelu ja kodin valmistelu ovat avainasemassa markkinoiden tässä uudessa vaiheessa.

Asunnot & rivitalot

Santa Fen asunto- ja rivitalosektori koki myös myynnin hidastumista mutta hintojen nousua vuonna 2025. Myytyjen asuntojen/rivitalojen määrä laski noin –13 % vuoden takaiseen verrattuna toisella neljänneksellä (99 yksikköä vs. 114 edellisvuonna) sfar.com. Vähemmän asunto-ostajia voi johtua korkeammista koroista ja vähentyneistä sijoittajista tai yksinkertaisesti haluttujen asuntojen niukasta tarjonnasta.

Paradoksaalisesti asuntojen/rivitalojen mediaanihinta nousi noin 492 000 dollariin, mikä on +7,4 % enemmän kuin edellisvuonna sfar.com. Tämä osoittaa, että vaikka kauppoja tehdään vähemmän, myytävät yksiköt ovat usein korkeatasoisia tai uusia luksusasuntoja, jotka nostavat mediaania. Kaupungin sisällä asuntojen mediaanihinta on hieman matalampi (~480 000 $), kun taas läänin alueilla (esim. jotkin reuna-alueet tai lomakeskusasunnot) mediaani oli noin 755 000 $ sfar.com.

Asuntotarjonta on myös kasvanut – aktiivisten kohteiden määrä nousi noin 30 % ja kuukausien tarjonta on nyt 4,4 kuukautta (aiemmin ~3,7) sfar.com. Rivitalojen ja asuntojen ostajat käyttävät enemmän aikaa: asuntojen keskimääräinen myyntiaika (DOM) nousi 66 päivään toisella neljänneksellä (42 päivästä, +57 % YoY) sfar.com. Markkinoilla on enemmän yksiköitä, erityisesti uudisrakennettuja asuntoja, joten myyjillä on enemmän kilpailua. Tässäkin segmentissä nähdään jonkin verran hintojen tarkistuksia. Silti kysyntää riittää hyvällä paikalla oleville asunnoille (esim. eläkeläisille tai kakkoskodeiksi) – nämä saavat edelleen useita tarjouksia, jos hinta on kohdallaan.

Pienet kerrostalot

Santa Fessä on suhteellisen pienet markkinat 2–4 yksikön pienkerrostaloille (paritalot, kolmitalot), ja näissä oli vain vähän toimintaa vuonna 2025. Itse asiassa SFAR:n tiedot osoittivat nolla paritalo/kolmitalokauppaa vuoden 2025 toisella neljänneksellä (edellisvuonna 2) sfar.com. Pienet kerrostalot tulevat harvoin myyntiin täällä – monet ovat vanhoja adobesta rakennettuja paritaloja tai sijoittajakauppoja, jotka hoidetaan markkinoiden ulkopuolella. Kun niitä tulee tarjolle, korkeat hinnat ovat puristaneet tuottoprosentteja, joten sijoittajien kiinnostus on hieman laantunut korkeampien rahoituskustannusten vuoksi.

Toisaalta uusien vuokra-asuntojen rakentaminen on vilkasta (katso rakennusputki -osio). Suuria kerrostalokokonaisuuksia nousee, mutta nämä ovat tyypillisesti kehittäjien/sijoittajien omistuksessa, eivätkä yksittäisinä myytävinä. Näiden vuokrakohteiden kasvu heijastaa vahvaa vuokrakysyntää ja kaupungin pyrkimystä ratkaista asuntopulaa, ei niinkään myytävien pienkerrostalojen markkinaa. Kaiken kaikkiaan Santa Fen asuntomarkkinoita vuonna 2025 leimaa vakaantuvat trendit – tarjonta ja myyntiajat nousevat kohti normaalia, hintojen kasvu tasaantuu – mutta markkina on silti vahva historiallisesti tarkasteltuna.

Liikekiinteistöjen kehitys & markkinadynamiikka

Santa Fen liikekiinteistöala vuonna 2025 on aktiivinen, ja sitä vauhdittavat uudet kehityshankkeet eteläpuolella sekä tasainen kysyntä keskustan ytimessä. Vaikka kyseessä ei ole suurten markettien tai korkeiden rakennusten markkina, Santa Fessa nähdään kohdennettua kasvua keskeisillä liikealueilla:

Terveydenhuolto & toimistot: Presbyterian Santa Fe Medical Center (avattu muutama vuosi sitten Las Solerasissa) on vauhdittanut ympäröivää kehitystä. Lähistölle on noussut lääkärikeskuksia ja tukevia liiketiloja sedberrynm.com. Monikäyttöinen hanke 57 hehtaarin alueella Beckner Roadilla tuo alueelle paitsi asumista myös liiketilaa palvelemaan kasvavaa Southside-väestöä yahoo.com. Toimistotilojen kysyntä Santa Fessa on vaihtelevaa – valtion virastot (osavaltion virastot, laboratoriot) ja paikalliset yritykset tarjoavat vakaan vuokralaispohjan, mutta etätyötrendit ovat jättäneet joitakin perinteisiä toimistosviittejä vaille käyttäjiä. Toimistotilojen vajaakäyttöaste Santa Fessa on kuitenkin edelleen suhteellisen matala (<10 %) verrattuna kansallisiin keskiarvoihin, johtuen rajallisesta tarjonnasta ja monista pienistä käyttäjistä. Uusia joustavia toimisto- ja coworking-tiloja on myös nousemassa palvelemaan isommista kaupungeista muuttavia etätyöntekijöitä.

(avattu muutama vuosi sitten Las Solerasissa) on vauhdittanut ympäröivää kehitystä. Lähistölle on noussut lääkärikeskuksia ja tukevia liiketiloja sedberrynm.com. Monikäyttöinen hanke 57 hehtaarin alueella Beckner Roadilla tuo alueelle paitsi asumista myös palvelemaan kasvavaa Southside-väestöä yahoo.com. Toimistotilojen kysyntä Santa Fessa on vaihtelevaa – valtion virastot (osavaltion virastot, laboratoriot) ja paikalliset yritykset tarjoavat vakaan vuokralaispohjan, mutta etätyötrendit ovat jättäneet joitakin perinteisiä toimistosviittejä vaille käyttäjiä. Toimistotilojen vajaakäyttöaste Santa Fessa on kuitenkin edelleen suhteellisen matala (<10 %) verrattuna kansallisiin keskiarvoihin, johtuen rajallisesta tarjonnasta ja monista pienistä käyttäjistä. Uusia joustavia toimisto- ja coworking-tiloja on myös nousemassa palvelemaan isommista kaupungeista muuttavia etätyöntekijöitä. Vähittäiskauppa & majoitus: Santa Fen vähittäiskauppamarkkina hyötyy kaupungin roolista matkailu- ja taidekeskuksena. Santa Fen keskusta (Plaza-alue ja Canyon Roadin taidealue) nauttii edelleen vilkkaasta jalankulkuliikenteestä ja alhaisesta liiketilojen vajaakäytöstä turismin ansiosta. Putiikit, galleriat ja ravintolat raportoivat vahvasta myynnistä matkailun elvyttyä vuosina 2023–2025. Eteläpuolella vähittäiskaupan rakentaminen seuraa asuinrakentamista – esimerkiksi Entrada Contenta -hanke Cerrillos Roadin varrella kehittää 21 hehtaarin liikekeskuksen palvelemaan uuden asutuksen aluetta jenkinsgavin.com. Santa Fe Place Mall lounaispuolella on ollut uudistamissuunnitelmien kohteena jenkinsgavin.com – mahdollisesti lisäten viihde- tai asuinkäyttöä vanhenevan ostoskeskuksen elvyttämiseksi. Santa Fen majoitusala (hotellit, lomakeskukset) laajenee myös maltillisesti: muutama uusi boutique-hotelli on avattu tai suunnitteilla, hyödyntäen Santa Fen tuoretta tunnustusta Yhdysvaltojen ykkösmatkakohteena santaferealestate.com.

Santa Fen vähittäiskauppamarkkina hyötyy kaupungin roolista matkailu- ja taidekeskuksena. (Plaza-alue ja Canyon Roadin taidealue) nauttii edelleen vilkkaasta jalankulkuliikenteestä ja alhaisesta liiketilojen vajaakäytöstä turismin ansiosta. Putiikit, galleriat ja ravintolat raportoivat vahvasta myynnistä matkailun elvyttyä vuosina 2023–2025. Eteläpuolella vähittäiskaupan rakentaminen seuraa asuinrakentamista – esimerkiksi -hanke Cerrillos Roadin varrella kehittää 21 hehtaarin liikekeskuksen palvelemaan uuden asutuksen aluetta jenkinsgavin.com. lounaispuolella on ollut uudistamissuunnitelmien kohteena jenkinsgavin.com – mahdollisesti lisäten viihde- tai asuinkäyttöä vanhenevan ostoskeskuksen elvyttämiseksi. Santa Fen majoitusala (hotellit, lomakeskukset) laajenee myös maltillisesti: muutama uusi boutique-hotelli on avattu tai suunnitteilla, hyödyntäen Santa Fen tuoretta tunnustusta Yhdysvaltojen ykkösmatkakohteena santaferealestate.com. Teollisuus & varastotilat: Santa Fella on pieni teollinen pohja, mutta erittäin alhainen vajaakäyttöaste (usein <2 % teollisuustiloissa reanm.com) osoittaa patoutunutta kysyntää. Suurin osa teollisuuskiinteistöistä on kevyttä valmistusta, taidestudioita tai paikalliseen jakeluun tarkoitettuja varastoja. Merkittävä hanke on Bicycle Technologies Internationalin (BTI) laajennus – 13 240 m²:n toimisto/varastotila Community College Districtissä jenkinsgavin.com, mikä heijastaa verkkokaupan ja paikallisen tuotannon kasvua. Koska kaavoitettua maata on rajoitetusti, teollisuusvuokrat ovat nousseet (~3 % vuodessa ennen vuotta 2023 reanm.com). Kaupunki tutkii omia kiinteistöjään ja yrityspuistojaan tukeakseen pieniä valmistajia sekä elokuva/media-aloja (erityisesti Midtownin innovaatiopiirin myötä).

Kaiken kaikkiaan Santa Fen liikekiinteistömarkkina on terve ja kehittyvä. Uudet monikäyttöhankkeet yhdistävät liiketilaa ja asumista (esimerkiksi katutason liiketilat ja niiden yläpuolella olevat asunnot hankkeissa kuten Las Soleras ja tuleva Midtown District). Kaupungin painotus historiallisen ilmeen ja inhimillisen mittakaavan säilyttämiseen tarkoittaa, että suurin osa liiketoiminnan kasvusta on keskikorkeaa ja hajautunutta, ei korkeita torneja. Tilakysyntä – oli kyseessä sitten uusi turisteille suunnattu ravintola tai Los Alamosin laboratorion urakoitsijoita palveleva teknologiatoimisto – pysyy vahvana. Liiketilojen vuokrat ja kiinteistöarvot ovat hiljalleen nousseet, joskin maltillisempaan tahtiin kuin asuntomarkkinoilla. Sijoittajia kiinnostavat erityisesti erikoisalat kuten itsevarastointi, galleriat ja majoitus, jotka sopivat Santa Fen väestörakenteeseen ja matkailutalouteen.

Luksuskiinteistöt & kakkosasuntojen kysyntä

Santa Fe on kokoaan suurempi luksuskiinteistömarkkina. Vuonna 2025 se on yksi lounaisalueen kuumimmista huippuluokan markkinoista, houkutellen varakkaita ostajia ympäri maata. Viimeaikaiset sijoitukset nostivat Santa Fen jopa #2 sijalle valtakunnallisesti Wall Street Journal/Realtor.comin luksusmarkkinaindeksissä (vain St. Louisin jälkeen) casasdecollins.com – yllättäväkin fakta, joka korostaa, kuinka haluttu Santa Fe on luksusasuntojen ostajien keskuudessa.

Keitä nämä ostajat ovat? Monet ovat kakkosasunnon etsijöitä tai muuttavia eläkeläisiä/ammattilaisia, joita houkuttelee Santa Fen ainutlaatuinen kulttuurin, ilmaston ja suhteellisen arvon yhdistelmä. Varakkaat henkilöt Kaliforniasta, Texasista, Floridasta ja itärannikolta pitävät Santa Feä edullisena verrattuna Aspeniin tai rannikko-Kaliforniaan. Santa Fen luksuslistauksen mediaanihinta (markkinoiden ylin 10 %) on noin 2,7 miljoonaa dollaria, mikä on vaatimaton verrattuna Aspeniin tai Palm Beachiin, mutta sillä saa täällä huomattavan kiinteistön sfgate.com. Santa Fen huipputason kodit sisältävät usein kuuluisaa Pueblo Revival -arkkitehtuuria, vuoristonäkymiä ja korkeatasoisia viimeistelyjä, jotka vetoavat vaativiin ostajiin.

Loma-asunnot ovat merkittävä osa: noin 9,2 % kaikista asuntokaupoista Santa Fessä on loma-/kakkosasuntoja, mikä on selvästi yli Yhdysvaltojen keskiarvon (~3 %) sfgate.com. Tämä osoittaa, että luksuskiinteistöissä on paljon osa-aikaisia asukkaita ja sijoittajia. Aidatut yhteisöt, kuten Las Campanas (87506), ovat täynnä kakkosasuntoja – suuria mittatilaustaloja, usein 1–3 miljoonaa dollaria tai enemmän, jotka osavaltion ulkopuoliset perheet omistavat lomakohteina. Santa Fen vetovoima (yli 300 aurinkoista päivää vuodessa, eläväinen taide- ja ruokakulttuuri, ulkoilumahdollisuudet) pitää kakkosasuntomarkkinat vilkkaina. On myös verotuksellisia etuja: New Mexicon alhaiset kiinteistöverot ja ei osavaltion veroa sosiaaliturvaetuuksista tekevät Santa Festä erityisen houkuttelevan varakkaille eläkeläisille, jotka haluavat asettua asumaan sfgate.com.

Markkinatrendit huipulla: Luksussegmentti pysyi aktiivisena vuonna 2025, mutta ei ylikuumentuneena. Huipputason ostajilla on runsaasti käteistä – monet kaupat tehdään kokonaan käteisellä tai suurilla käsirahoilla, joten korot eivät juuri vaikuta. Erään raportin mukaan Santa Fen yli 3 miljoonan dollarin kodeissa mediaanihinnat itse asiassa laskivat noin 8 % hiljattain, mutta myyntivolyymi (kauppojen määrä) nousi yli 20 % casasdecollins.com. Toisin sanoen, luksuskoteja myydään enemmän, mutta erittäin kalliiden kohteiden myyjät ovat hieman joustavampia hinnassa. Tämä voi olla lievä korjaus buumin jälkeen tai yksinkertaisesti enemmän tarjontaa (osa luksusomistajista realisoi omaisuuttaan). Silti parhailla alueilla (esim. Historic Eastside, Tesuque ja näköalapaikat kukkuloilla) kiinteistöt säilyttävät korkeat hinnat ja myyvät usein nopeammin kuin keskitason kodit santaferealestate.com. Esimerkiksi 87501 (keskusta/Eastside) alueella markkinapäivät vähenivät noin 7 % vuoden takaiseen verrattuna, kun varakkaat ostajat nappasivat laadukkaita kohteita santaferealestate.com.

Huomionarvoisia luksustrendejä: Santa Fessä on kysyntää myös ainutlaatuisille luksussegmenteille – maatila- ja ratsutiloille läänissä, suurille historiallisille adobekokonaisuuksille keskustan lähellä sekä uusille moderneille taloille luksusasuinalueilla. Luksustalonrakentajien määrä, jotka rakentavat spekulatiivisesti yli miljoonan dollarin hintaluokassa, kasvaa, sillä he luottavat ostajien löytymiseen. Ultra-luksusmarkkinat (esim. 5 miljoonaa dollaria ja yli) ovat pienet, mutta niissä on ollut joitakin otsikoihin nousseita kauppoja (muutamat julkkisten omistamat tilat ovat vaihtaneet omistajaa hiljattain). Luksusmyyjille Santa Fe on yhä myyjän markkina, tosin vähemmän kuumeinen: noin joka viides korkealuokkainen kohde koki hinnan alennuksen vuonna 2025, mutta hyvin hinnoitellut tilat löytävät silti ostajia, jotka ovat valmiita maksamaan huippuhinnan santaferealestate.com santaferealestate.com.

Yhteenvetona: Santa Fen markkinoiden yläluokka käy kuumana verrattuna suurimpaan osaan maata. Kaupungin maailmanlaajuinen maine taiteen ja hyvinvoinnin keskuksena sekä luksusasuntojen hyvä hinta-laatusuhde pitävät kakkosasuntojen ja luksuksen kysynnän vahvana. Tämä kuitenkin lisää painetta paikalliseen asuntotarjontaan (koska monet luksuskodit ovat tyhjillään osan vuodesta) ja pahentaa Santa Fen edullisuusongelmia, joista lisää alla.

Sijoitusasunnot & Vuokramarkkinan trendit

Korkeiden asuntohintojen vuoksi Santa Fen vuokramarkkinoiden merkitys on kasvanut – sekä sijoittajille, jotka etsivät tuottoasuntoja, että asukkaille, jotka tarvitsevat vuokra-asuntoja. Vuoden 2025 keskeiset trendit:

Vuokramarkkinan tiukkuus

Santa Fen vuokra-asuntotarjonta on ollut perinteisesti niukkaa, ja vaikka uusia asuntoja valmistuu, vapaiden asuntojen määrä pysyy alhaisena. Kaupungin vuokra-asuntojen vajaakäyttöaste on noin 5 % kokonaisuudessaan point2homes.com – hieman helpottunut verrattuna alle 3 %:n tiukkaan tasoon ennen vuotta 2020, mutta yhä alle valtakunnallisen keskiarvon. Edullisten vuokra-asuntojen segmentissä (työvoima-asunnot) vajaakäyttö on usein lähes 0 % heti, kun asuntoja vapautuu santafenm.gov. Tämä jatkuva kysyntä on nostanut vuokria jyrkästi viime vuosina.

Vuokrat: Mediaanivuokra asunnolle Santa Fessä on noin 1 850 $ vuoden 2025 puolivälissä point2homes.com point2homes.com. Vuokrat nousivat noin 40–50 % vuosien 2019 ja 2024 välillä, mikä heijastaa asuntojen hintojen nousua. Esimerkiksi mediaanivuokra oli noin 1 200 $ vuonna 2018; vuoden 2023 lopulla se oli noussut noin 1 800 $:iin sourcenm.com. Vuonna 2025 vuokrien kasvu on tasottunut jonkin verran – pyydetyt vuokrat ovat nousseet vain noin 1–2 % vuodessa (pieni kausiluonteinen lasku vuoden 2024 alussa) santafebeautifulhomes.com. Käytännössä vuokrat ovat vakiintuneet korkealle tasolle: tyypillinen kaksio maksaa noin 1 800–2 000 $/kk, ja omakotitalojen vuokrat ovat monissa tapauksissa yli 2 500 $. Tämä aiheuttaa suuren rasituksen paikallisille vuokralaisille (muista, että mediaanivuokraajan kotitalouden tulot ovat vain noin 49 000 $ point2homes.com, jolloin 1 800 $ vuokra on noin 44 % tuloista).

Korkeat vuokrat ja matala vajaakäyttö ovat lisänneet sijoittajien kiinnostusta Santa Fessä. Kuitenkin sijoittajaprofiili täällä on usein erilainen kuin suurissa metropoleissa: se on sekoitus pieniä paikallisia vuokranantajia ja ulkopaikkakuntalaisia, jotka ostavat lyhytaikaisvuokra-asuntoja tai muutamia vuokra-asuntoja. Perinteinen osta-ja-vuokraa-strategia tuottaa vaatimattomia tuottoja korkeiden hintojen vuoksi (esim. 600 000 $ asunto saattaa vuokrata 3 000 $/kk, noin 4–5 % bruttotuotto). Silti, arvonnousupotentiaalin ja Santa Fen vakaan vuokrakysynnän ansiosta monet näkevät pitkän aikavälin arvoa.

Lyhytaikaisvuokraukset (STR) ja sääntely

Yksi suosittu sijoitusstrategia on ollut loma-asuntojen vuokraus (Airbnb/VRBO), sillä Santa Fe houkuttelee paljon turisteja. Hyvin sijaitseva casita tai asunto voi tuottaa vahvaa vuokratuottoa sesonkiaikoina. Kuitenkin lyhytaikaisten vuokrausten (STR) yleistyminen on herättänyt huolta asuntotarjonnasta, mikä on johtanut sääntelytoimiin. Santa Fen kaupunki rajoittaa omistajan ulkopuolisten STR-lupien määrän 1 000 yksikköön koko kaupungissa asuinalueilla avalara.com bnbcalc.com. Vuoteen 2025 mennessä tämä raja on käytännössä saavutettu, mikä rajoittaa uusien toimijoiden pääsyä markkinoille. Lisäksi Santa Fen piirikunta hyväksyi uudet säännöt (voimassa helmikuusta 2024 alkaen), jotka rajoittavat STR:t 3–7 %:iin asunnoista eri kaavoittamattomilla alueilla sfreporter.com sfreporter.com. Piirikunta oli jopa asettanut moratorion uusille luville sääntöjen laatimisen ajaksi sfreporter.com. Näillä toimilla pyritään tasapainoon: sallitaan osa loma-asunnoista (tärkeä osa matkailuelinkeinoa), mutta estetään kokonaisia naapurustoja muuttumasta hotelleiksi. Sijoittajille tämä tarkoittaa, että STR-reitti Santa Fessä on nyt haastavampi (lupavaatimukset, naapurustokohtaiset rajat jne.). Osa nykyisistä STR-omistajista kokee myös painetta yhteisön vastustuksesta sekä käyttö- ja pysäköintisääntöjen valvonnasta hometeamluxuryrentals.com.

Pitkäaikaiset vuokrasijoitukset

Niille, jotka keskittyvät pitkäaikaisiin vuokriin, Santa Fe tarjoaa vakaata, joskin vaatimattomampaa tuottoa. Etuna on matala tyhjäkäyttöaste ja vuokralaiset, jotka usein pysyvät pitkään (Santa Fessä on paljon valtion ja asiantuntija-aloilla työskenteleviä vuokralaisia). Haasteena on löytää kiinteistö kohtuulliseen hintaan. Jotkut sijoittajat ovatkin suunnanneet lähialueille – esimerkiksi Rio Arriban piirikuntaan tai Santa Fen ulompiin osiin – joissa ostohinnat ovat matalampia, tai pieniin moniasuntoisiin kiinteistöihin (paritalo/kolmio), jos niitä löytyy.

Rohkaisevaa on, että uutta vuokra-asuntotarjontaa on tulossa, mikä voisi hieman keventää markkinoita. Yli 1 000 uutta asuntoyksikköä on rakenteilla (tarkemmin seuraavassa osiossa). Tämä sisältää sekä markkinahintaisia asuinyhteisöjä (kuten kansallisten rakennuttajien 330- ja 240-yksikön kohteet constructionreporter.com constructionreporter.com) että kohtuuhintaisia asuntoprojekteja (esim. 240-yksikön Cresta Ranch, joka on suunnattu pienituloisille perheille ncsha.org). Nämä hankkeet tarjoavat lisää vaihtoehtoja vuokralaisille ja voivat hillitä vuokrien nopeaa nousua. Väestönkasvun ja laboratoriotyöpaikkojen lisääntymisen myötä kysyntä pysynee kuitenkin korkeana, joten Santa Fe säilyy vuokranantajan markkinana lähitulevaisuudessa.

Yhteenvetona Santa Fen vuokra- ja sijoitusasuntomarkkinoita vuonna 2025 määrittävät kova kysyntä ja rajallinen tarjonta. Sijoittajien on navigoitava uusien sääntöjen (lyhytaikaisvuokraukset) ja korkeiden hankintahintojen keskellä, mutta perusasiat – haluttu sijainti ja rajallinen asuntotarjonta – tekevät siitä houkuttelevan pitkän aikavälin sijoituskohteen. Yhteisön kannalta toiveena on, että lisävuokra-asunnot ja poliittiset toimet parantavat vähitellen kohtuuhintaisuutta ja saatavuutta tulevina vuosina.

Naapurustojen kohokohdat ja kasvukäytävät

Santa Fen kiinteistömaisema vaihtelee merkittävästi naapuruston mukaan – historiallisista adobekodeista Plazan läheisyydessä uusiin lähiöihin kaupungin reunoilla. Tässä ovat tärkeimmät naapurustokohtaiset trendit ja kasvusuunnat vuonna 2025:

Historiallinen Eastside (87501): Yleiskatsaus: Santa Fen arvostetuin keskustan asuinalue, mukaan lukien Plaza-alue ja Canyon Road. Trendi: Jatkuva kova kysyntä . Mediaanihinta noin ~$962K (hieman laskenut –1,3 % vuodessa) casasdecollins.com, mutta alueella säilyy korkea hintataso sen viehätyksen ja käveltävyyden ansiosta. Kodit myytiin täällä itse asiassa nopeammin tänä vuonna (myyntiaika laskenut ~7 % vuodessa) santaferealestate.com. Monet ostajista ovat varakkaita kakkosasunnon omistajia tai eläkeläisiä. Muutamista ylihinnoiteltujen kohteiden hinnanalennuksista huolimatta tarjonta on edelleen niukkaa. Eastsiden kiinteistöt (usein historiallisia adobekoteja) säilyttävät ”blue-chip” -statuksensa Santa Fen markkinoilla.

Yleiskatsaus: Santa Fen arvostetuin keskustan asuinalue, mukaan lukien Plaza-alue ja Canyon Road. Trendi: . Mediaanihinta noin ~$962K (hieman laskenut –1,3 % vuodessa) casasdecollins.com, mutta alueella säilyy korkea hintataso sen viehätyksen ja käveltävyyden ansiosta. Kodit myytiin täällä itse asiassa nopeammin tänä vuonna (myyntiaika laskenut ~7 % vuodessa) santaferealestate.com. Monet ostajista ovat varakkaita kakkosasunnon omistajia tai eläkeläisiä. Muutamista ylihinnoiteltujen kohteiden hinnanalennuksista huolimatta tarjonta on edelleen niukkaa. Eastsiden kiinteistöt (usein historiallisia adobekoteja) säilyttävät ”blue-chip” -statuksensa Santa Fen markkinoilla. Southside (87507 – esim. Agua Fría, Airport Rd -alue): Yleiskatsaus: Nopeasti kasvava, edullisempi esikaupunkialue keskustan etelä-/lounaispuolella. Trendi: Nopea kasvu, mutta myynti hidastuu . Mediaanihinnat $528K (nousua maltilliset +1,6 % vuodessa) casasdecollins.com. Alueella on nähty paljon uudisrakentamista – alkaen ensiasunnon ostajille suunnatuista omakotitaloista aina kerrostaloihin. Aktiivisten kohteiden määrä kasvoi (+80 %), kun rakentajat ja myyjät toivat lisää koteja markkinoille santaferealestate.com. Tämän seurauksena ostajilla on enemmän valinnanvaraa ja ostopäätöksiin menee kauemmin – myyntiajat (DOM) nousivat noin 45 % santaferealestate.com. Southside on Santa Fen työvoima-asumisen barometri; kun korot nousivat, tämä segmentti tunsi sen eniten. Noin 20 % Southsiden kohteista koki hinnanlaskun vuonna 2025 santaferealestate.com. Silti alue on kasvun keskipiste: uudet koulut, ostoskeskukset ja suurin osa uudesta asuntotuotannosta (kuten Tierra Contenta -laajennus) sijaitsevat täällä. Pitkällä aikavälillä tämä käytävä Cerrillos Roadia pitkin kohti I-25:tä jatkaa tiivistymistään.

Yleiskatsaus: Nopeasti kasvava, edullisempi esikaupunkialue keskustan etelä-/lounaispuolella. Trendi: . Mediaanihinnat $528K (nousua maltilliset +1,6 % vuodessa) casasdecollins.com. Alueella on nähty – alkaen ensiasunnon ostajille suunnatuista omakotitaloista aina kerrostaloihin. Aktiivisten kohteiden määrä kasvoi (+80 %), kun rakentajat ja myyjät toivat lisää koteja markkinoille santaferealestate.com. Tämän seurauksena ostajilla on enemmän valinnanvaraa ja ostopäätöksiin menee kauemmin – myyntiajat (DOM) nousivat noin 45 % santaferealestate.com. Southside on Santa Fen työvoima-asumisen barometri; kun korot nousivat, tämä segmentti tunsi sen eniten. Noin 20 % Southsiden kohteista koki hinnanlaskun vuonna 2025 santaferealestate.com. Silti alue on kasvun keskipiste: uudet koulut, ostoskeskukset ja suurin osa uudesta asuntotuotannosta (kuten Tierra Contenta -laajennus) sijaitsevat täällä. Pitkällä aikavälillä tämä käytävä Cerrillos Roadia pitkin kohti I-25:tä jatkaa tiivistymistään. Luoteis/Las Campanas (87506): Yleiskatsaus: Kaupungin luoteislaidalla, mukaan lukien luksusalueet Las Campanas ja Tesuque. Trendi: Luksusmarkkina vahva, mutta hieman pehmeämpi. Mediaanihinta noin $2,0M postinumeroalueella 87506 (+8,5 % vuodessa) casasdecollins.com – tämä on Santa Fen kallein postinumeroalue kiitos Las Campanasin golf-kiinteistöjen ja maisemallisten maatilojen. Täällä myyntiajat (DOM) nousivat noin +26 % santaferealestate.com, mikä viittaa siihen, että myös huippuluokan ostajat ovat nyt hieman valikoivampia. Siitä huolimatta myyntivolyymi alueella on ollut korkea (monia luksuskauppoja toteutuu). Tesuque kylä on edelleen haluttu eksklusiivisuutensa vuoksi. Ja Las Campanas jatkaa räätälöityjen kotien ja palveluiden lisäämistä, houkutellen varakkaita eläkeläisiä. Lievä pehmeneminen voi tarkoittaa, että luksusmyyjien täytyy neuvotella hieman aiempaa enemmän, mutta kokonaiskysyntä pysyy erittäin vahvana.

Yleiskatsaus: Kaupungin luoteislaidalla, mukaan lukien luksusalueet Las Campanas ja Tesuque. Trendi: Mediaanihinta noin $2,0M postinumeroalueella 87506 (+8,5 % vuodessa) casasdecollins.com – tämä on Santa Fen kallein postinumeroalue kiitos Las Campanasin golf-kiinteistöjen ja maisemallisten maatilojen. Täällä myyntiajat (DOM) nousivat noin +26 % santaferealestate.com, mikä viittaa siihen, että myös huippuluokan ostajat ovat nyt hieman valikoivampia. Siitä huolimatta myyntivolyymi alueella on ollut korkea (monia luksuskauppoja toteutuu). kylä on edelleen haluttu eksklusiivisuutensa vuoksi. Ja Las Campanas jatkaa räätälöityjen kotien ja palveluiden lisäämistä, houkutellen varakkaita eläkeläisiä. Lievä pehmeneminen voi tarkoittaa, että luksusmyyjien täytyy neuvotella hieman aiempaa enemmän, mutta kokonaiskysyntä pysyy erittäin vahvana. Midtown & ympäristö (87505, 87508): Yleiskatsaus: Keski-Santa Fe keskustan ulkopuolella, mukaan lukien vanhemmat esikaupunkialueet ja suuri Midtownin kampusalue. Trendi: Muutosta ja mahdollisuuksia. Postinumeroalue 87505 (Midtown/Etelä-Keskusta) koki itse asiassa huomattavan myyntihintojen laskun (~–10,6 % vuodessa) noin 750 000 dollarin mediaaniin casasdecollins.com. Tämä saattaa heijastaa sitä, että osa korkeampien hintaluokkien kaupoista siirtyi muualle, tai kyseessä on korjaus aiempien hintanousujen jälkeen. Midtown, erityisesti entinen College of Santa Fe -kampus , on suunniteltu merkittävään uudistukseen (monikäyttöinen taiteen, koulutuksen ja asumisen alue) santafenm.gov santafenm.gov. Tästä voi tulla tulevaisuuden kasvun moottori: odotettavissa on uusia kohtuuhintaisia asuntoja, kerrostaloja ja työ-/asumistiloja asteittain vuodesta 2026 alkaen, mikä elävöittää kaupungin keskustaa. Samaan aikaan vakiintuneet Midtownin naapurustot (kuten Casa Solana, South Capitol) pysyvät suosittuina keskeisen sijaintinsa ansiosta; tarjonta on niukkaa ja hinnat vakaat.

Yleiskatsaus: Keski-Santa Fe keskustan ulkopuolella, mukaan lukien vanhemmat esikaupunkialueet ja suuri Midtownin kampusalue. Trendi: Postinumeroalue 87505 (Midtown/Etelä-Keskusta) koki itse asiassa huomattavan myyntihintojen laskun (~–10,6 % vuodessa) noin 750 000 dollarin mediaaniin casasdecollins.com. Tämä saattaa heijastaa sitä, että osa korkeampien hintaluokkien kaupoista siirtyi muualle, tai kyseessä on korjaus aiempien hintanousujen jälkeen. Midtown, erityisesti , on suunniteltu merkittävään uudistukseen (monikäyttöinen taiteen, koulutuksen ja asumisen alue) santafenm.gov santafenm.gov. Tästä voi tulla tulevaisuuden kasvun moottori: odotettavissa on uusia kohtuuhintaisia asuntoja, kerrostaloja ja työ-/asumistiloja asteittain vuodesta 2026 alkaen, mikä elävöittää kaupungin keskustaa. Samaan aikaan vakiintuneet Midtownin naapurustot (kuten Casa Solana, South Capitol) pysyvät suosittuina keskeisen sijaintinsa ansiosta; tarjonta on niukkaa ja hinnat vakaat. Eldorado & Highway 285 -käytävä: Yleiskatsaus: Suuri suunniteltu asuinalue 15 mailia kaakkoon Santa Festä (Eldorado) sekä lähistön maaseutuasutusta. Trendi: Korkea aktiivisuus ja maltillista hintojen nousua. Eldoradossa myynti kasvoi voimakkaasti (Q2 myynti +48 % vuodessa), kun yhä useammat perheet ja etätyöntekijät etsivät alueen suhteellista edullisuutta ja tilaa sfar.com. Mediaanihinta noin 695 000 dollaria (nousua noin 4,5 %) sfar.com – edullinen verrattuna kaupungin hintoihin, kun kyseessä on talo 1–2 hehtaarin tontilla. Eldoradon tarjonta on kasvanut uusien jälleenmyyntilistojen myötä, mutta kysyntä pysyy (noin 20 minuutin työmatka kaupunkiin on monille hyväksyttävä). Etelään Highway 285:n varrella pienemmät asuinalueet ja omakotitalot isoilla tonteilla houkuttelevat maaseutuelämästä kiinnostuneita; nämä alueet kasvavat hitaasti, sillä veden saatavuus ja etäisyys rajoittavat kehitystä.

Yleiskatsaus: Suuri suunniteltu asuinalue 15 mailia kaakkoon Santa Festä (Eldorado) sekä lähistön maaseutuasutusta. Trendi: Eldoradossa myynti kasvoi voimakkaasti (Q2 myynti +48 % vuodessa), kun yhä useammat perheet ja etätyöntekijät etsivät alueen suhteellista edullisuutta ja tilaa sfar.com. Mediaanihinta noin 695 000 dollaria (nousua noin 4,5 %) sfar.com – edullinen verrattuna kaupungin hintoihin, kun kyseessä on talo 1–2 hehtaarin tontilla. Eldoradon tarjonta on kasvanut uusien jälleenmyyntilistojen myötä, mutta kysyntä pysyy (noin 20 minuutin työmatka kaupunkiin on monille hyväksyttävä). Etelään Highway 285:n varrella pienemmät asuinalueet ja omakotitalot isoilla tonteilla houkuttelevat maaseutuelämästä kiinnostuneita; nämä alueet kasvavat hitaasti, sillä veden saatavuus ja etäisyys rajoittavat kehitystä. Kasvukäytävät (599 & 14): Muut reuna-alueet, kuten Highway 14 (Turquoise Trail) etelään ja NM 599 ohitustie länteen, kokevat kehityspainetta. Highway 14:n varrella on rakenteilla uusi 188 asunnon Rodeo Village -kerrostalokokonaisuus lähellä I-25-liittymää jenkinsgavin.com, mikä lisää alueen asukastiheyttä. 599-käytävällä (lähellä La Tierraa ja uusia piirikunnan toimistoja) on joitakin uusia asuinalueita sekä käynnissä oleva Las Soleras -kehityshanke sen eteläpuolella. La Cienega -alue (lounaispiirikunta) on edelleen pääosin maaseutua, mutta voi olla seuraava kasvupaineen kohde.

Ytimeltään Santa Fen ”kasvutarina” suuntautuu etelään ja länteen – missä maata on saatavilla – kun taas arvokkaimmat markkinat pysyvät pohjoisessa ja idässä (lähempänä Plazaa tai maisemallisilla kukkuloilla). Eteläpuolen kaltaiset naapurustot jatkavat tarjonnan lisäämistä (ja toivottavasti myös edullisempien asuntojen rakentamista), kun taas Itäpuolen kaltaiset alueet pysyvät rajattuina ja kalliina. Kaupungin haasteena on varmistaa, että infrastruktuuri ja palvelut pysyvät kasvavien alueiden tahdissa, sekä kannustaa kehitystä strategisesti (uudelleenkaavoituksen tai kannustimien avulla) esimerkiksi Midtownin ja Eteläpuolen kaltaisilla alueilla asuntotarpeiden ratkaisemiseksi. Jokaisella naapurustolla on oma luonteensa, mutta kaikkiin vaikuttaa Santa Fen yleinen kysynnän ja tarjonnan epätasapaino sekä alueen haluttavuus.

Hinnoittelutrendit, markkinaennusteet & kohtuuhintaisuuden näkymät

Santa Fen asuntojen hinnat ovat nousseet voimakkaasti viime vuosina, ja vuosi 2025 merkitsee mahdollista käännekohtaa kohti hitaampaa kasvua. Puretaan hinnoittelutrendit ja eri ennusteet sekä tärkeä kohtuuhintaisuuden kysymys:

Viimeaikaiset hinnoittelutrendit

Kahden vuoden kaksinumeroisen arvonnousun (2020–2021) ja vahvan kasvun jälkeen vuonna 2022, Santa Fen hintojen kasvu hidastui vuosien 2023–2025 aikana. Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä mediaanihinnat olivat yhä noin 11 % korkeammat kuin vuotta aiemmin sfar.com, mutta toisella neljänneksellä vuosittainen kasvu hidastui vain +4 %:iin (omakotitalot) sfar.com. Jotkut hintaindeksit osoittavat jopa lievää laskua – esimerkiksi Zillown Home Value Index Santa Felle oli 0,7 % laskussa vuoden takaiseen verrattuna vuoden 2025 puolivälissä zillow.com zillow.com. Tämä ero voi johtua menetelmistä, mutta konsensus on selvä: 15–20 %:n vuosittaisten hintahyppyjen aika on toistaiseksi ohi.

Mediaanimyyntihinta kaikissa Santa Fen asuntokohteissa (talot + asunnot) vuoden 2025 puolivälissä on noin 650–700 000 $ zillow.com. Mediaani myynti-ilmoitushinta on korkeampi (~750 000 $ zillow.com), mikä kertoo siitä, että monet myyjät asettavat hinnan korkealle, mutta usein neuvottelevat alaspäin (noin 65 % kaupoista päätyy alle pyyntihinnan) zillow.com. Markkina on lähestymässä tasapainoa – ostajat eivät ole enää yhtä kiireisiä ja myyjät maltillistavat odotuksiaan. Tärkeää on, että Santa Fe ei ei kokenut rajua hintakorjausta vuosina 2023–24 kuten jotkut ylikuumentuneet markkinat. Sen sijaan hinnat ovat pääosin tasaantuneet korkealle tasolle, pienin vaihteluin.

Keskeiset hinnoittelutrendien kohokohdat:

Aloitustason asunnot (alle 500 000 $) ovat edelleen harvinaisia, joten niistä käydään usein useita tarjouksia, mikä pitää hinnat vakaana tai nostaa niitä hieman.

Keskihintaiset asunnot (500 000–800 000 $) ovat kokeneet eniten tasoitusta , erityisesti kun korkeat korot kiristävät ostajia. Tällä segmentillä kasvu voi olla tänä vuonna käytännössä 0–2 %.

, erityisesti kun korkeat korot kiristävät ostajia. Tällä segmentillä kasvu voi olla tänä vuonna käytännössä 0–2 %. Korkealuokkaiset asunnot (1M+ $), kuten mainittiin, ovat kokeneet jonkin verran hintojen pehmenemistä (muutaman prosentin lasku huippuarvoista), mutta vahva kysyntä estää suuremman pudotuksen. Monet luksusmyyjät vetäytyvät mieluummin markkinoilta kuin myyvät suurin alennuksin.

(muutaman prosentin lasku huippuarvoista), mutta vahva kysyntä estää suuremman pudotuksen. Monet luksusmyyjät vetäytyvät mieluummin markkinoilta kuin myyvät suurin alennuksin. Hintojen alennukset ovat nyt yleisempiä – noin joka viides kohde laski hintaa ennen myyntiä, mikä kertoo siitä, että alkuperäiset pyyntihinnat ylittivät ostajien maksuhalukkuuden santaferealestate.com. Tämä on paluu normaaliin hinnoittelustrategiaan verrattuna vuoden 2021 ”saa pyytää mitä haluaa” -aikaan.

Markkinaennusteet tuleville vuosille

Tulevaisuutta ajatellen useimmat analyytikot ennustavat maltillisia hintaliikkeitä Santa Felle vuosina 2025–2026. Useat kansalliset ennusteet arvioivat Yhdysvaltojen asuntojen hintojen kasvuksi noin +1,5 % – +2 % vuodelle 2025 frontgaterealestate.com. Santa Fe voi hieman ylittää tämän tarjonnan niukkuuden ja suosion vuoksi, mutta ei todennäköisesti paljoa. Jotkin tiedot viittaavat siihen, että Santa Fe voi nähdä hyvin pienen hintojen laskun tai tasaisen kehityksen lyhyellä aikavälillä. Redfin on esimerkiksi vihjannut, että kansallisesti hinnat voivat laskea noin 1 % vuoden 2025 loppuun mennessä facebook.com – Santa Fe voi seurata tätä trendiä tai pysyä tasaisena.

Paikalliset kiinteistönvälittäjät ovat yleisesti optimistisia mutta varovaisia. Santa Fe Association of Realtorsin johto mainitsi epävarmuuden vuoden 2025 jälkipuoliskolle korkojen ja taloudellisen epävakauden vuoksi ksfr.org. Odotuksena ei ole ”romahdus”, vaan pikemminkin jatkuva markkinakorjaus kohti tasapainoa. Yhteenveto: useimmat ennusteet näkevät Santa Fen asuntojen arvot vuosina 2025–2026 joko pysyvän vakaina tai nousevan hieman (esim. 0–5 % vuodessa). Suurta pudotusta ei odoteta, ellei tule suurta ulkoista shokkia, koska tarjonta on edelleen rajallista kysyntään nähden.

Asumisen kohtuuhintaisuus ja asumiskustannukset

Yksi syy siihen, miksi hinnat todennäköisesti pysyvät korkealla, on Santa Fen jatkuva haluttavuus ja väestörakenne – varakkaat ostajat odottavat sivussa mahdollista hintojen laskua. Lisäksi rakennuskustannukset ja työvoimapula tekevät uusista kodeista kalliita, mikä asettaa olemassa oleville kodeille hintalattian. Toisaalta, jos asuntolainojen korot pysyvät korkeina (~7 %), ostajien ostovoima heikkenee, mikä. Saatamme nähdä käytännössä(asuntojen arvojen nousu suunnilleen inflaation tahdissa tai hieman sen alapuolella).

Santa Fen kohtuuhintaisuuskriisi on ehkä suurin huolenaihe tulevaisuudessa. Kaupungista on tullut yhä vaikeammin saavutettava paikalliselle työvoimalle:

Santa Fen kotitalouksien mediaanitulo on noin 78 000 dollaria ksfr.org (ja paljon alhaisempi vuokralaisilla, noin 49 000 dollaria point2homes.com). Mutta mediaanihintaisen omakotitalon (~570 000 dollaria kaupungissa) ostaminen vaatii noin 110 000 dollarin tulot jotta sen voisi hankkia mukavasti ksfr.org. Tämä kuilu on valtava. Tavanomaisilla mittareilla mitattuna Santa Fen kohtuuhintaisuusindeksi on heikentynyt – SFAR:n Housing Affordability Index laski noin 37:ään vuonna 2025 (eli mediaanikotitaloudella on vain noin 37 % tarvittavista tuloista mediaanihintaiseen kotiin) ksfr.org.

on noin ksfr.org (ja paljon alhaisempi vuokralaisilla, noin 49 000 dollaria point2homes.com). Mutta jotta sen voisi hankkia mukavasti ksfr.org. Tämä kuilu on valtava. Tavanomaisilla mittareilla mitattuna Santa Fen kohtuuhintaisuusindeksi on heikentynyt – SFAR:n Housing Affordability Index laski noin 37:ään vuonna 2025 (eli mediaanikotitaloudella on vain noin 37 % tarvittavista tuloista mediaanihintaiseen kotiin) ksfr.org. Käytännössä asumiskustannukset (asuntolaina tai vuokra) ylittävät usein 40–50 % paikallisista tuloista , mikä on selvästi suositellun 30 %:n yläpuolella. Esimerkiksi 600 000 dollarin kodissa, jossa on 20 % käsiraha ja nykyiset korot, PITI-maksut olisivat noin 4 000 dollaria kuukaudessa – täysin saavuttamattomissa useimmille paikallisille perheille.

, mikä on selvästi suositellun 30 %:n yläpuolella. Esimerkiksi 600 000 dollarin kodissa, jossa on 20 % käsiraha ja nykyiset korot, PITI-maksut olisivat noin 4 000 dollaria kuukaudessa – täysin saavuttamattomissa useimmille paikallisille perheille. Santa Fen vuokra-asumisen kohtuuhintaisuus on myös kireää. 1 800 dollarin kuukausivuokra on noin 28 % 78 000 dollarin tuloista – juuri ja juuri hallittavissa mediaanikotitaloudelle, mutta monille se on korkeampi. Yli 50 % Santa Fen vuokralaisista on kustannusrasitettuja (maksavat yli 30 % tuloistaan asumiseen).

Tällä kohtuuhintaisuuden kiristymisellä on todellisia vaikutuksia: keskeiset työntekijät ja nuoret perheet kokevat vaikeaksi asettua Santa Fehen. Paikallinen koulupiiri ja yritykset raportoivat rekrytointivaikeuksista, koska asuminen on niin kallista. Osa asukkaista muuttaa myös ympäröiviin alueisiin tai osavaltion ulkopuolelle edullisempien asuntojen perässä.

Päättäjät ovat huomanneet tilanteen. Toimia kohtuuhintaisuuden parantamiseksi ovat muun muassa:

Edullisemman rakentamisen edistäminen: Kaupunki pyrkii lisäämään alle 500 000 dollarin hintaisia asuntoja helpottamalla kaavoitusta suuremmalle asukastiheydelle ja tukemalla moduuli- tai pienasuntoja santaferealestate.com. Keskustelua käydään myös inklusiivisen kaavoituksen vaatimusten päivittämisestä ja lupaprosessien nopeuttamisesta kohtuuhintaisten hankkeiden osalta.

Kaupunki pyrkii lisäämään alle 500 000 dollarin hintaisia asuntoja helpottamalla kaavoitusta suuremmalle asukastiheydelle ja tukemalla moduuli- tai pienasuntoja santaferealestate.com. Keskustelua käydään myös inklusiivisen kaavoituksen vaatimusten päivittämisestä ja lupaprosessien nopeuttamisesta kohtuuhintaisten hankkeiden osalta. Kohtuuhintaiset asuntoprojektit: Osavaltio rahoittaa Housing New Mexico (MFA) -ohjelman kautta hankkeita kuten Cresta Ranch (240 kohtuuhintaista asuntoa) ncsha.org. Järjestöt kuten Homewise ja Housing Trust Santa Fe auttavat ensiasunnon ostajia käsiraha-avustuksilla ja rakentavat tuettuja asuntoja (vaikka nämä ovat usein arvontoja, joissa on rajallinen määrä paikkoja).

Osavaltio rahoittaa Housing New Mexico (MFA) -ohjelman kautta hankkeita kuten (240 kohtuuhintaista asuntoa) ncsha.org. Järjestöt kuten ja auttavat ensiasunnon ostajia käsiraha-avustuksilla ja rakentavat tuettuja asuntoja (vaikka nämä ovat usein arvontoja, joissa on rajallinen määrä paikkoja). Vuokra-avustus ja voucherit: Santa Fe on lisännyt rahoitusta vuokra-avustusohjelmiin auttaakseen pienituloisia vuokralaisia ja käyttää osavaltion asuntorahastoja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen säilyttämiseen.

Näistä toimista huolimatta todellisuus on, että Santa Fen kohtuuhintaisuus todennäköisesti heikkenee, jos asuntojen hinnat pysyvät korkeina tai nousevat edes hieman. Ellei tulotaso nouse merkittävästi (mikä on epätodennäköistä lyhyellä aikavälillä) tai uusia asuntoja rakenneta huomattavasti lisää, kuilu saattaa säilyä. Positiivista on, että viimeaikainen hintojen tasaantuminen ja kasvanut tarjonta ovat ensimmäisiä helpotuksen merkkejä. Jos esimerkiksi asuntojen hinnat pysyisivät vakaina muutaman vuoden ajan ja tulot nousisivat hitaasti, kohtuuhintaisuusindeksi voisi hieman parantua.

Kohtuuhintaisuuden ennuste: valitettavasti Santa Fe:n odotetaan pysyvän yhtenä Mountain Westin vähiten kohtuuhintaisista pienkaupungeista. Saatamme nähdä luovempia asumisratkaisuja – kuten ADU:t (lisärakennukset) yleistymässä, yhteisöllisiä asumismalleja tai työnantajien (kuten sairaaloiden tai laboratorion) investointeja henkilöstöasuntoihin. Tulevat vuodet koettelevat Santa Fen kykyä tasapainottaa suosionsa ja kaikkien tulotasojen asuttavuus.

Yhteenvetona, hintojen osalta Santa Fe on todennäköisesti siirtymässä vakautumisen aikaan – tervetullut muutos hallitsemattomasta hintojen noususta – mutta kohtuuhintaisuus on yhä kriisitasolla. Tulevat parannukset on mitattava paikallisten tulojen ja elinkustannusten mukaan, ja tällä mittarilla Santa Fe jää tällä hetkellä jälkeen. Toiveena on, että markkinavoimien (lisääntynyt tarjonta, hitaampi hintojen nousu) ja poliittisten toimenpiteiden yhdistelmä voi vähitellen palauttaa tasapainoa paikallisille asuntomarkkinoille.

Tarjonnan ja rakennushankkeiden analyysi

Keskeinen tekijä Santa Fen asuntomarkkinoiden näkymissä on tarjontapuoli – kuinka paljon asuntoja on nyt saatavilla ja mitä on tulossa. Vuonna 2025 tarjonta on kasvanut ennätysalhaisista lukemista, ja merkittävä rakennusbuumi (erityisesti moniasuntoisissa taloissa) on käynnissä:

Nykyinen tarjontatilanne

Vuosien erittäin niukan tarjonnan jälkeen Santa Fen asuntotarjonta on viimein elpymässä. Vuoden 2025 puoliväliin mennessä:

Myytävät kodit: Santa Fen alueella oli noin 930 aktiivista ilmoitusta heinäkuussa 2025 zillow.com. Tämä on selvä kasvu pandemia-aikoihin verrattuna, jolloin aktiiviset ilmoitukset laskivat joskus alle 300:n. Uusia ilmoituksia on vuonna 2025 tullut myyntiin enemmän kuin kauppoja on tehty, mikä on johtanut varaston kasvuun. Omakotitalojen varasto kasvoi noin 29 % vuoden takaiseen verrattuna, ja asuntojen (condos) varasto noin 30 % sfar.com.

Santa Fen alueella oli noin heinäkuussa 2025 zillow.com. Tämä on selvä kasvu pandemia-aikoihin verrattuna, jolloin aktiiviset ilmoitukset laskivat joskus alle 300:n. Uusia ilmoituksia on vuonna 2025 tullut myyntiin enemmän kuin kauppoja on tehty, mikä on johtanut varaston kasvuun. Omakotitalojen varasto kasvoi noin 29 % vuoden takaiseen verrattuna, ja asuntojen (condos) varasto noin 30 % sfar.com. Kuukausien tarjonta: Kuten aiemmin mainittiin, omakotitalojen tarjonta on noin 5,1 kuukautta (nousua noin 4,2:sta) sfar.com, ja asuntojen tarjonta noin 4,4 kuukautta sfar.com. Nämä tasot ovat korkeampia, mutta silti hieman alle “tasapainoisen” 6 kuukauden. Santa Fe siirtyy siis vakavasta myyjän markkinasta kohti neutraalimpaa markkinaa.

Kuten aiemmin mainittiin, omakotitalojen tarjonta on noin (nousua noin 4,2:sta) sfar.com, ja asuntojen tarjonta noin 4,4 kuukautta sfar.com. Nämä tasot ovat korkeampia, mutta silti hieman alle “tasapainoisen” 6 kuukauden. Santa Fe siirtyy siis vakavasta myyjän markkinasta kohti neutraalimpaa markkinaa. Segmentointi: Tarjonnan kasvu ei ole tasaista. Southside-naapurustoissa nähtiin valtavia nousuja (80 % enemmän myytäviä koteja) santaferealestate.com, kun taas joissakin luksussegmenteissä varasto on edelleen hyvin rajallinen (Las Campanasissa on aina joitakin spekulatiivisia taloja, mutta haluttuja valmiita koteja on vähän). Santa Fen kaupunki :lla oli yhteensä noin 196 omakotitalokauppaa toisella vuosineljänneksellä ja noin 600 aktiivista ilmoitusta – mikä viittaa noin kolmen neljänneksen tarjontaan kaupungissa sfar.com zillow.com. Kunnassa oli noin 170 kauppaa ja noin 330 aktiivista maaseutuilmoitusta – myös noin puolen vuoden tarjonta sfar.com.

Tarjonnan kasvu ei ole tasaista. Southside-naapurustoissa nähtiin valtavia nousuja (80 % enemmän myytäviä koteja) santaferealestate.com, kun taas joissakin luksussegmenteissä varasto on edelleen hyvin rajallinen (Las Campanasissa on aina joitakin spekulatiivisia taloja, mutta haluttuja valmiita koteja on vähän). :lla oli yhteensä noin 196 omakotitalokauppaa toisella vuosineljänneksellä ja noin 600 aktiivista ilmoitusta – mikä viittaa noin kolmen neljänneksen tarjontaan kaupungissa sfar.com zillow.com. oli noin 170 kauppaa ja noin 330 aktiivista maaseutuilmoitusta – myös noin puolen vuoden tarjonta sfar.com. Tontti-ilmoitukset: Asuinrakennustonttien (tontit) varasto on pienempi ja sekin on kasvanut. Korkeat tonttien hinnat ja infrastruktuuritarpeet tarkoittavat kuitenkin, että tonttikauppa on hidasta (tonttikaupat laskivat –23 % vuoden takaiseen verrattuna) sfar.com. Santa Fen ympärillä on paljon maata, mutta suuri osa ei ole rakennusvalmista veden, kaavoituksen tai valtion/heimoyhteisöjen omistuksen vuoksi.

Lyhyesti: ostajilla on nyt enemmän vaihtoehtoja kuin vuosiin, vaikka valikoima on edelleen tiukka tietyissä hintaluokissa. Jos tarjonta jatkaa tasaista kasvuaan (kun useammat myyjät realisoivat ja uusia koteja tulee markkinoille), Santa Fe voi vihdoin päästä eroon erittäin matalan tarjonnan tilanteesta.

Rakentamisen pipeline

Santa Fe kokee pientä rakennusbuumia, erityisesti moniperhe- ja aluerakentamisessa eteläpuolella. Suuria suunnitteilla olevia hankkeita ovat muun muassa:

Suuret kerrostalokokonaisuudet: Useita moniperheasuntoyhteisöjä on rakenteilla tai pitkälle suunniteltu: 330 asunnon kerrostalokokonaisuus Beckner Roadilla (lähellä Presbyterian Hospitalia) Abacus Capitalin toimesta, rakentamisen odotetaan alkavan keväällä 2026 constructionreporter.com constructionreporter.com. Tämä on yksi Santa Fen suurimmista koskaan ja tulee olemaan markkinahintaisia “luksus”asuntoja (usein viitataan Solwyn-projektina). Turquesa Apartments – 240 asunnon kokonaisuus Santa Fe Place Mallin eteläpuolella (Wagon Rd) – myös Abacuksen toteuttama, rakennustyöt ovat alkaneet constructionreporter.com. Cresta Ranch Apartments – 240 yksikköä kohtuuhintaista perheasumista eteläpuolella, rakennustyöt alkoivat toukokuussa 2025 ncsha.org. Nämä on tarkoitettu kotitalouksille, joiden tulot ovat 60 % AMI:sta tai alle, tarjoten kipeästi kaivattua pienituloisten asumista. Muita nimiä kuten Arcadia Apartments (332 asuntoa) ja Cielo Luxury Living (252 asuntoa) on esiintynyt suunnitelmissa images1.showcase.com, todennäköisesti viitaten joihinkin yllä mainituista tai viereisiin hankkeisiin Las Solerasin alueella. Yhteensä Santa Fessä on noin 1 000+ uutta kerrostaloasuntoa eri vaiheissa, mikä on ennennäkemätön vuokra-asuntokannan laajennus.

Useita moniperheasuntoyhteisöjä on rakenteilla tai pitkälle suunniteltu: Omakotitalokehitykset: Omakotitalopuolella sarjatuotantorakentajat ovat aktiivisia: Las Soleras (lounais-Santa Fe I-25:n varrella): Pulte Homes rakentaa tätä kaavoitettua aluetta vaiheittain sadoilla omakoti- ja rivitaloilla sedberrynm.com. Alueelle tulee myös uusi sairaala, senioriasumista (140-paikkainen palvelutalo catamountinc.com) sekä suunniteltuja liikekeskuksia images1.showcase.com. Tierra Contenta (lounais/Santa Fe County): Tämä pitkään jatkunut kohtuuhintaisen asumisen alue laajenee uusilla vaiheilla. Se on tärkein uusien ensiasuntojen lähde (osa alle 400 000 dollarin tukihintaan). Kymmeniä taloja rakennetaan vuosittain, ja lisää maata on hiljattain hyväksytty rakentamiseen. Rancho Viejo & Oshara Village (kaupungin eteläpuolella): Rancho Viejo rakentaa lisää koteja laajalle alueelleen lähellä Community Collegea, painottaen keskihintaisia perheasuntoja. Oshara Village, pienempi uuden urbanismin yhteisö, rakentaa myös jäljellä olevia tontteja. Kunta-alueet ja yksilölliset talot: Kunnan alueilla kuten Tesuque, La Cienega ja Hwy 14:n varrella yksilölliset rakentajat rakentavat luksustaloja hajanaisille tonteille. Myös Las Campanas -alueella nähdään yhä uusia yksilöllisiä taloja, sillä tämä korkeatasoinen yhteisö ei ole vielä täysin rakennettu. Nämä ovat kuitenkin yleensä yksittäisiä rakennushankkeita, eivät suuria aluerakentamisia.

Omakotitalopuolella ovat aktiivisia: Midtown-alueen uudistaminen: Vaikka varsinaiset rakennustyöt alkavat ehkä vasta parin vuoden päästä, vuosi 2025 on ratkaiseva Midtown-hankkeelle. Kaupunki on julkaissut tarjouspyyntöjä monikäyttö- ja kohtuuhintaisten asuntojen rakentajille 64 hehtaarin alueelle santafenm.gov. Vuoden 2025 lopulla kaupunki toivoo neuvottelevansa konkreettisista hankkeista – mahdollisesti sadoista asunnoista (mukaan lukien kohtuuhintaiset vuokra-asunnot, työ-/asuntoloftit jne.) sekä kulttuuri- ja liiketiloista seuraavan vuosikymmenen aikana. Jos hanke etenee, Midtown-alue voi tuottaa merkittävän määrän uusia asuntoja 2020-luvun lopulla , mikä helpottaa painetta muualla.

Vaikka varsinaiset rakennustyöt alkavat ehkä vasta parin vuoden päästä, vuosi 2025 on ratkaiseva Midtown-hankkeelle. Kaupunki on julkaissut tarjouspyyntöjä rakentajille 64 hehtaarin alueelle santafenm.gov. Vuoden 2025 lopulla kaupunki toivoo neuvottelevansa konkreettisista hankkeista – mahdollisesti sadoista asunnoista (mukaan lukien kohtuuhintaiset vuokra-asunnot, työ-/asuntoloftit jne.) sekä kulttuuri- ja liiketiloista seuraavan vuosikymmenen aikana. Jos hanke etenee, Midtown-alue voi tuottaa merkittävän määrän uusia asuntoja , mikä helpottaa painetta muualla. Infrastruktuuri ja lupakäytännöt: Kaupunki investoi myös infrastruktuuriin tukeakseen uutta rakentamista. Tiekunnostukset (esim. Guadalupe Streetin uudistus keskustassa kob.com, Southside-katujen laajennukset), vesijärjestelmän parannukset ja mahdollisesti viemärikapasiteetin laajentaminen eteläpuolella ovat työn alla. Santa Fe varmistaa, että kun alueet kuten Las Soleras ja muut kasvavat, tiet, palvelut ja julkiset tilat kestävät kasvun. Lupaprosessit ovat aiemmin olleet pullonkaula, mutta kaupunki raportoi nopeammista hyväksynnöistä vuosina 2024–25 tärkeille asuntoprojekteille.

Kun otetaan kaikki tämä huomioon, kuinka monta yksikköä Santa Fe saattaa lisätä tulevina vuosina? Joidenkin arvioiden mukaan: jos kaikki nykyiset hankkeet valmistuvat, Santa Fe voisi saada noin 1 500–2 000 uutta asuntoyksikköä vuoteen 2027 mennessä (vuokra- ja omistusasuntojen sekoitus). Vertailun vuoksi, Santa Fe Cityssä on nykyään noin 35 000 asuntoyksikköä – joten kyseessä olisi noin 5 %:n lisäys asuntokantaan, mikä on merkittävää. Se ei todennäköisesti riitä täysin kuromaan umpeen tarjontavajetta, mutta se on huomattava kasvu vuosien alirakentamisen jälkeen.

Varantotilanne: Lähitulevaisuudessa (2025–26) odotetaan, että myyntivaranto kasvaa vähitellen. Yhä useampi omistaja todennäköisesti laittaa kotinsa myyntiin nyt, kun kuumin huippu on ohitettu – erityisesti sijoittajat tai kakkosasunnon omistajat, jotka saattavat realisoida voittonsa. Yhdessä uusien asuntojen markkinoille tulon kanssa tämä parantaa ostajien valinnanmahdollisuuksia. Saatamme nähdä tarjonnan kuukausien määrän nousevan tasapainoiseen kuuteen kuukauteen ensi vuoden aikana, mikä olisi dramaattinen muutos vuoden 2021 1–2 kuukauden tarjonnasta.

Kuitenkin Santa Fen haastava maasto (vuoret, pueblomaat) ja vesirajoitukset tarkoittavat, ettei kaupunki voi laajentua loputtomasti. Pitkän aikavälin tarjonta pysyy rajallisena suhteessa avoimen markkinan kysyntään. Rakennushankkeet paikkaavat osaa vajetta, mutta ellei rakentamisen tahti jatku tasaisena, on riski, että kun nämä hankkeet täyttyvät, perustavanlaatuinen niukkuus jatkuu.

Yhteenvetona, Santa Fe rakentaa nyt enemmän kuin vuosikymmeniin, keskittyen eteläpuolelle ja täydennysrakentamiseen, mikä saattaa hieman helpottaa epätasapainoa. On ratkaisevan tärkeää seurata, kuinka nopeasti nämä uudet yksiköt otetaan käyttöön – varhaiset merkit viittaavat siihen, että kysyntä on riittävän vahvaa, jotta ne vuokrataan/myydään nopeasti. Tämä uusi tarjonta sekä kasvava olemassa olevien asuntojen varanto ovat toiveikkaita merkkejä siitä, että Santa Fen asuntomarkkinat ovat siirtymässä kohti terveempää tasapainoa vuosien äärimmäisen niukkuuden jälkeen.

Väestölliset ja taloudelliset vaikutukset markkinoihin

Santa Fen asuntomarkkinoiden kehitys ei tapahdu tyhjiössä – niihin vaikuttavat alueen väestörakenne ja taloudelliset virtaukset. Useita keskeisiä vaikutustekijöitä vuonna 2025:

Väestö ja demografia

Santa Fen väkiluku (kaupunki ~88 000; metropolialue ~150 000) kasvaa hitaasti. Kasvuvauhti on maltillinen – koko New Mexicon väkiluku kasvoi viime vuosina vain noin 0,1 % vuodessa ibisworld.com, ja Santa Fe on todennäköisesti vain hieman sen yläpuolella. Kuitenkin muuttoliikkeet ovat huomionarvoisia:

Eläkeläisten ja etätyöntekijöiden maahanmuutto: Santa Fe houkuttelee edelleen ihmisiä osavaltion ulkopuolelta. Tyypilliset uudet tulokkaat ovat usein eläkeläisiä tai puolieläkeläisiä (50–70-vuotiaita) sekä joitakin etätyötä tekeviä ammattilaisia (40+), jotka muuttavat elämäntyylin vuoksi. Santa Fen mediaani-ikä on noin 45 vuotta, mikä heijastaa vanhempaa väestörakennetta. Tämä virta tukee luksus- ja kakkosasuntomarkkinoita ja lisää asuntokysyntää, mutta näillä henkilöillä on yleensä korkeammat tulot tai asuntovarallisuutta.

Santa Fe houkuttelee edelleen ihmisiä osavaltion ulkopuolelta. Tyypilliset uudet tulokkaat ovat usein eläkeläisiä tai puolieläkeläisiä (50–70-vuotiaita) sekä joitakin etätyötä tekeviä ammattilaisia (40+), jotka muuttavat elämäntyylin vuoksi. Santa Fen mediaani-ikä on noin 45 vuotta, mikä heijastaa vanhempaa väestörakennetta. Tämä virta tukee luksus- ja kakkosasuntomarkkinoita ja lisää asuntokysyntää, mutta näillä henkilöillä on yleensä korkeammat tulot tai asuntovarallisuutta. Nuoret ja perheet: Nuoremman väestön määrä on pysynyt melko tasaisena tai jopa hieman laskenut, sillä monet paikalliset nuoret aikuiset muuttavat pois parempien työmahdollisuuksien tai edullisemman asumisen perässä. Koulujen oppilasmäärät Santa Fessä ovat pysyneet ennallaan tai laskeneet. Tämä dynamiikka johtaa siihen, että ensiasunnon ostajia on paikallisesti vähemmän, jolloin markkinat ovat entistä riippuvaisempia ulkopaikkakuntalaisista ostajista.

Nuoremman väestön määrä on pysynyt melko tasaisena tai jopa hieman laskenut, sillä monet paikalliset nuoret aikuiset muuttavat pois parempien työmahdollisuuksien tai edullisemman asumisen perässä. Koulujen oppilasmäärät Santa Fessä ovat pysyneet ennallaan tai laskeneet. Tämä dynamiikka johtaa siihen, että ensiasunnon ostajia on paikallisesti vähemmän, jolloin markkinat ovat entistä riippuvaisempia ulkopaikkakuntalaisista ostajista. Latinalais- ja alkuperäisyhteisöt: Santa Fellä on rikas latinalaisperintö (noin 55 % piirikunnan väestöstä tunnistautuu latinalaiseksi) ja useita läheisiä alkuperäiskansojen puebloja. Nämä yhteisöt ovat olennainen osa työvoimaa ja kulttuuria. Valitettavasti he ovat myös niitä, joita kohtuuhintaisuuden ongelmat koskettavat eniten. Jotkut syvälle juurtuneet paikalliset perheet eivät enää pysty ostamaan kotia kaupungista, jonka heidän esi-isänsä perustivat. Tämän seurauksena on nähtävissä monisukupolvisten kotitalouksien lisääntymistä ja muuttoja edullisempiin kaupunkeihin (kuten Rio Ranchoon tai Las Vegasiin, NM).

Santa Fellä on rikas latinalaisperintö (noin 55 % piirikunnan väestöstä tunnistautuu latinalaiseksi) ja useita läheisiä alkuperäiskansojen puebloja. Nämä yhteisöt ovat olennainen osa työvoimaa ja kulttuuria. Valitettavasti he ovat myös niitä, joita kohtuuhintaisuuden ongelmat koskettavat eniten. Jotkut syvälle juurtuneet paikalliset perheet eivät enää pysty ostamaan kotia kaupungista, jonka heidän esi-isänsä perustivat. Tämän seurauksena on nähtävissä monisukupolvisten kotitalouksien lisääntymistä ja muuttoja edullisempiin kaupunkeihin (kuten Rio Ranchoon tai Las Vegasiin, NM). Kotitalouksien koko: Santa Fessä on paljon 1–2 hengen kotitalouksia (eläkeläisten ja tyhjän pesän perheiden vuoksi). Keskimääräinen kotitalouden koko on noin 2,3, ja vuokralla asuvien kotitalouksien koko on vielä pienempi, noin 1,96 point2homes.com. Tämä lisää kysyntää pienemmille asunnoille, asunnoille ja kerrostaloille – muutos aiemmasta, jolloin suuret perheasunnot olivat vallitsevia.

Talous ja työllisyys

Santa Fén talous vuonna 2025 on vakaa, joskaan ei kukoistava. Työttömyysaste Santa Fén seutukunnassa on noin 3,5–4,0 %, mikä on yksi alhaisimmista New Mexicossa dws.state.nm.us. Keskeisiä taloudellisia tekijöitä:

Julkinen sektori ja hallinto: Osavaltion pääkaupunkina Santa Fén suurin työnantaja on julkinen sektori (osavaltion virastot, kaupunki, piirikunta ja liittovaltion virastot). Tämä tarjoaa vakaan työllisyysperustan ja tasaista kysyntää keskitasoiselle asuntotarjonnalle. Julkisen sektorin työpaikkojen kasvu on yleensä tasaista, mutta työllisyys on turvattua. Nämä työntekijät kokevat asuntopulan erityisen voimakkaasti, koska heidän palkkansa eivät yllä yksityisen sektorin tasolle, mutta he ovat juurtuneet tänne.

Osavaltion pääkaupunkina Santa Fén suurin työnantaja on julkinen sektori (osavaltion virastot, kaupunki, piirikunta ja liittovaltion virastot). Tämä tarjoaa vakaan työllisyysperustan ja tasaista kysyntää keskitasoiselle asuntotarjonnalle. Julkisen sektorin työpaikkojen kasvu on yleensä tasaista, mutta työllisyys on turvattua. Nämä työntekijät kokevat asuntopulan erityisen voimakkaasti, koska heidän palkkansa eivät yllä yksityisen sektorin tasolle, mutta he ovat juurtuneet tänne. Los Alamosin kansallinen laboratorio (LANL): Sijaitsee noin 35 mailin päässä, LANL on laajentunut. Yli 1 000 uutta työntekijää palkattiin vuosina 2022–2024 kob.com, ja kasvun odotetaan tasaantuvan vuoteen 2025 mennessä, mutta pysyvän korkeana losalamosreporter.com losalamosreporter.com. Monet LANL:n työntekijät asuvat Santa Fessa (kaupunkimaisempien palveluiden vuoksi) ja pendelöivät. LANL:n rekrytointibuumi on ollut merkittävä asuntokysynnän ajuri , joka on vienyt suuren osan korkeatasoisista vuokra-asunnoista ja ajanut joitakin asunnonostajia Santa Fehen (koska Los Alamosissa itsessään ei ole käytännössä lainkaan tarjontaa). Tämä on tuonut markkinoille lisää korkean tulotason kotitalouksia, jotka nostavat hintoja. Laboratorio on myöntänyt, että asuminen on suurin haaste rekrytoinnissa, sillä uudet työntekijät kamppailevat löytääkseen koteja losalamosreporter.com losalamosreporter.com. LANL:n kasvu liittyy siis suoraan Santa Fen tarpeeseen rakentaa lisää asuntoja.

Sijaitsee noin 35 mailin päässä, LANL on laajentunut. Yli 1 000 uutta työntekijää palkattiin vuosina 2022–2024 kob.com, ja kasvun odotetaan tasaantuvan vuoteen 2025 mennessä, mutta pysyvän korkeana losalamosreporter.com losalamosreporter.com. Monet LANL:n työntekijät asuvat Santa Fessa (kaupunkimaisempien palveluiden vuoksi) ja pendelöivät. LANL:n rekrytointibuumi on ollut , joka on vienyt suuren osan korkeatasoisista vuokra-asunnoista ja ajanut joitakin asunnonostajia Santa Fehen (koska Los Alamosissa itsessään ei ole käytännössä lainkaan tarjontaa). Tämä on tuonut markkinoille lisää korkean tulotason kotitalouksia, jotka nostavat hintoja. Laboratorio on myöntänyt, että asuminen on suurin haaste rekrytoinnissa, sillä uudet työntekijät kamppailevat löytääkseen koteja losalamosreporter.com losalamosreporter.com. LANL:n kasvu liittyy siis suoraan Santa Fen tarpeeseen rakentaa lisää asuntoja. Matkailu ja luova talous: Matkailu on Santa Fen talouden tukipilari. Vuodet 2023 ja 2024 toivat ennätysmäärän vierailijoita pandemian jälkeisiin vuosiin verrattuna, ja vuosi 2025 näyttää jatkavan tätä trendiä. Tämä luo työpaikkoja majoitus-, ravintola-, taidegalleria- ym. aloille, jotka ovat tyypillisesti matalapalkkaisia. Matkailun menestys (Santa Fe on usein matkailulehtien listojen kärjessä) lisää epäsuorasti painetta asuntomarkkinoille kasvattamalla kysyntää lyhytaikaisvuokrauksille ja kakkosasunnoille. Luovien alojen sektori (taiteilijat, kirjailijat jne.) houkuttelee myös ihmisiä Santa Fehen, mutta monet kamppailevat asumiskustannusten kanssa vaihtelevien tulojen vuoksi.

Matkailu on Santa Fen talouden tukipilari. Vuodet 2023 ja 2024 toivat ennätysmäärän vierailijoita pandemian jälkeisiin vuosiin verrattuna, ja vuosi 2025 näyttää jatkavan tätä trendiä. Tämä luo työpaikkoja majoitus-, ravintola-, taidegalleria- ym. aloille, jotka ovat tyypillisesti matalapalkkaisia. Matkailun menestys (Santa Fe on usein matkailulehtien listojen kärjessä) lisää epäsuorasti painetta asuntomarkkinoille kasvattamalla kysyntää lyhytaikaisvuokrauksille ja kakkosasunnoille. Luovien alojen sektori (taiteilijat, kirjailijat jne.) houkuttelee myös ihmisiä Santa Fehen, mutta monet kamppailevat asumiskustannusten kanssa vaihtelevien tulojen vuoksi. Terveydenhuolto ja koulutus: Santa Fessa on kasvava terveydenhuoltosektori (nyt kaksi sairaalaa ja useita klinikoita). Uusi Presbyterian Hospital loi satoja työpaikkoja, ja terveydenhuolto on kokonaisuudessaan yksi nopeimmin kasvavista työllistäjistä alueella. Koulutus (St. John’s College, Institute of American Indian Arts, Santa Fe Community College jne.) on vakaata, ja joillakin erikoisaloilla, kuten elokuvaohjelmissa, on kasvua, mikä liittyy Midtownin elokuvastudion uudistukseen. Nämä alat ylläpitävät tasaista kysyntää keskiluokkaisille asunnoille.

Santa Fessa on kasvava terveydenhuoltosektori (nyt kaksi sairaalaa ja useita klinikoita). Uusi Presbyterian Hospital loi satoja työpaikkoja, ja terveydenhuolto on kokonaisuudessaan yksi nopeimmin kasvavista työllistäjistä alueella. Koulutus (St. John’s College, Institute of American Indian Arts, Santa Fe Community College jne.) on vakaata, ja joillakin erikoisaloilla, kuten elokuvaohjelmissa, on kasvua, mikä liittyy Midtownin elokuvastudion uudistukseen. Nämä alat ylläpitävät tasaista kysyntää keskiluokkaisille asunnoille. Tulot ja varallisuus: Santa Fen tulonjako on kaksijakoinen – joukossa on varakkaita kotitalouksia (monien tulot eivät perustu paikalliseen palkkatyöhön vaan varallisuuteen, sijoituksiin tai etätuloihin) sekä pienituloisia palvelualojen työntekijöitä. Mediaanitulot noin 78 000 $ ovat lähellä kansallista mediaania, mutta selvästi alle sen, mitä paikallisiin asuntohintoihin tarvitaan ksfr.org. Toisaalta varakkailla kakkosasuntojen omistajilla ja eläkeläisillä on usein merkittäviä varoja. Tämä varallisuusero näkyy kiinteistömarkkinoilla, sillä jälkimmäiset voivat ostaa miljoonan dollarin taloja suoraan, syrjäyttäen paikalliset palkansaajat. Talouden rakenne (paljon matalapalkkaisia vs. osa hyvin varakkaita) ruokkii näin ollen asuntomarkkinoiden saavutettavuuden jakautumista.

Muut vaikuttavat tekijät

Korkotaso ja inflaatio: Laajempi taloustilanne – korkea inflaatio vuonna 2022 ja sen jälkeen nousseet korot inflaation hillitsemiseksi – ovat vaikuttaneet Santa Fehen. Lähes 7 %:n asuntolainakorot heikentävät merkittävästi niiden ostovoimaa, jotka rahoittavat asuntonsa. Korkeat rakennuskustannukset (materiaalit ja työvoima) nostavat myös uusien asuntojen hintoja ja hidastavat joitakin hankkeita. Jos korot laskisivat tulevina vuosina, se voisi tuoda markkinoille uuden ostajaryntäyksen (ja mahdollisesti hintojen nousun). Toisaalta, jos taantuma iskee, Santa Fe saattaa nähdä keskiluokan kysynnän pehmenemistä, mutta todennäköisesti ylemmän hintaluokan kiinnostus jatkuu (sillä luksusostajat eivät ole yhtä herkkiä taloustilanteelle).

Laajempi taloustilanne – korkea inflaatio vuonna 2022 ja sen jälkeen nousseet korot inflaation hillitsemiseksi – ovat vaikuttaneet Santa Fehen. Lähes 7 %:n asuntolainakorot heikentävät merkittävästi niiden ostovoimaa, jotka rahoittavat asuntonsa. Korkeat rakennuskustannukset (materiaalit ja työvoima) nostavat myös uusien asuntojen hintoja ja hidastavat joitakin hankkeita. Jos korot laskisivat tulevina vuosina, se voisi tuoda markkinoille uuden ostajaryntäyksen (ja mahdollisesti hintojen nousun). Toisaalta, jos taantuma iskee, Santa Fe saattaa nähdä keskiluokan kysynnän pehmenemistä, mutta todennäköisesti ylemmän hintaluokan kiinnostus jatkuu (sillä luksusostajat eivät ole yhtä herkkiä taloustilanteelle). Kulttuuriset ja elämäntyylitrendit: Tilantarve ja elämänlaadun tavoittelu, jota pandemia vahvisti, hyödyttävät yhä Santa Feä. Etätyö on mahdollistanut yhä useammalle muuton tänne pitäen samalla hyvin palkatun työn muualla. Santa Fen infrastruktuuri (laajakaista jne.) kehittyy tukemaan tätä. Lisäksi Santa Fen suhtautuminen esimerkiksi ympäristön kestävyyteen (monet aurinkovoimalla toimivat kodit, vihreät rakennusmääräykset) sekä maine turvallisena ja yhteisöllisenä paikkana houkuttelee tietynlaista elämäntapaa etsiviä, mikä ylläpitää kiinnostusta kiinteistöihin täällä.

Yhteenvetona Santa Fen kiinteistömarkkinoita tukee vakaa ja ainutlaatuinen talouspohja (valtio, taide, matkailu, tiede) ja niihin vaikuttaa yhä enemmän ulkopuolinen raha ja väestö. Väestörakenteen muutokset – vanhempien ja varakkaampien asukkaiden virta – lisäävät kysyntää, kun taas nuoremmat paikalliset jäävät hintojen ulkopuolelle, mikä on pitkän aikavälin huoli. Kaupungin haasteena on hallita kasvua niin, että talous pysyy osallistavana – varmistaa, että opettajat, sairaanhoitajat, poliisit, taiteilijat ja muut voivat asua yhteisössä, jota he palvelevat. Talouskehitystä ja asuntopolitiikkaa pyritäänkin yhdistämään tämän vuoksi.

Sääntely- ja politiikkakehitys, joka vaikuttaa kiinteistöihin

Julkisella politiikalla ja sääntelyllä on merkittävä rooli Santa Fen kiinteistömarkkinoiden muovaamisessa. Vuosina 2024–2025 tällä saralla tapahtuu useita merkittäviä asioita:

Lyhytaikaisten vuokrausten sääntely

Kuten aiemmin käsiteltiin, Santa Fen kaupunki ja piirikunta ovat tiukentaneet lyhytaikaisten vuokrausten (STR) sääntöjä:

Kaupungin STR-asetus (muutettu 2020) rajoittaa ei-omistusasuttujen STR-lupien määrän 1 000 yksikköön koko kaupungissa avalara.com. Se asettaa myös sääntöjä, kuten enintään yksi vuokraus 7 päivän aikana (estämään hotellimaista vaihtuvuutta) santafeskye.com ja vaatii paikallisen operaattorin tai yhteyshenkilön. Valvontaa on tehostettu vuonna 2025 vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi ja lupien vuosittaiseksi uusimiseksi (maksut noin 120 $ alussa, 90 $ uusinnasta) proper.insure. Tämä politiikka vaikuttaa suoraan sijoittajaostajiin – käytännössä rajoittaen puhtaiden STR-sijoittajien markkinaa. Olemassa olevista STR-kohteista suosituilla alueilla (keskusta, Railyard) on tullut melko arvokkaita rajoitettujen lupien vuoksi.

(muutettu 2020) rajoittaa ei-omistusasuttujen STR-lupien määrän avalara.com. Se asettaa myös sääntöjä, kuten enintään yksi vuokraus 7 päivän aikana (estämään hotellimaista vaihtuvuutta) santafeskye.com ja vaatii paikallisen operaattorin tai yhteyshenkilön. Valvontaa on tehostettu vuonna 2025 vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi ja lupien vuosittaiseksi uusimiseksi (maksut noin 120 $ alussa, 90 $ uusinnasta) proper.insure. Tämä politiikka vaikuttaa suoraan sijoittajaostajiin – käytännössä rajoittaen puhtaiden STR-sijoittajien markkinaa. Olemassa olevista STR-kohteista suosituilla alueilla (keskusta, Railyard) on tullut melko arvokkaita rajoitettujen lupien vuoksi. Santa Fen piirikunnan STR-asetus (voimassa helmikuusta 2024) – Piirikunnan komissio hyväksyi asetuksen, joka rajoittaa STR-tiheyttä yhdyskuntien ulkopuolisilla alueilla 3–7 %:iin asunnoista (alueesta riippuen) sfreporter.com. Se myös lopetti aiemman uusien lupien moratorion, mutta rajoittavalla tavalla. Ei-alueella asuvat omistajat voivat nyt pyörittää STR-kohteita vain näiden matalien rajojen puitteissa. Asetuksen tavoitteena oli suojella yhteisöjä kuten Eldorado, jossa asukkaat olivat äänekkäitä STR:n yleistymisestä. Tämä on suhteellisen tiukka sääntö ja saattaa olla yksi maan tiukimmista piirikuntatason STR-säädöksistä. Jonkin verran vastustusta ilmeni (mukaan lukien oikeusjuttu, joka oli hylättävänä uusien sääntöjen tullessa voimaan) sfreporter.com, mutta kaiken kaikkiaan se osoittaa paikallishallinnon asettavan etusijalle asumisen asukkaille turistien sijaan.

Vaikutus: Nämä STR-säädökset saattavat hieman lisätä pitkäaikaisten vuokra-asuntojen tarjontaa (koska osa kodeista, joista olisi voinut tulla Airbnb-kohteita, vuokrataan perinteisesti tai myydään) ja niiden pitäisi hillitä spekulatiivisia STR-ostoja. Kuitenkin Santa Fen vetovoima tarkoittaa, että jotkut yrittävät silti päästä STR-markkinoille kiertoteitse (esim. toimimalla ei-asuinalueilla, joita ei ole rajoitettu). Tilannetta kannattaa seurata, sillä valvonta ratkaisee todelliset vaikutukset. Kaupunki tarkastelee todennäköisesti 1 000 yksikön rajaa säännöllisesti (tällä hetkellä noin 900 lupaa on aktiivisena, lähellä rajaa).

Kohtuuhintaisen asumisen politiikat

Santa Fella on ollut pitkään inklusiivinen kaavoitus nimeltään “Santa Fe Homes Program”, joka edellyttää, että tietty osuus (yleensä 15–20 %) uudesta rakentamisesta on kohtuuhintaista tai että maksetaan maksu. Vuonna 2025 kaupunki harkitsee ohjelman säätämistä uusien yksiköiden lisäämiseksi:

He voivat nostaa tai uudelleenjärjestellä kohtuuhintaisuusvaatimusta suurille hankkeille, tai päinvastoin tarjota enemmän kannustimia (maksuvapautuksia, nopeampia lupia), jos rakennuttaja sisällyttää suuremman osuuden kohtuuhintaisia asuntoja. Tavoitteena on kannustaa rakentajia rakentamaan oikeasti kohtuuhintaisia koteja pelkän korvausmaksun maksamisen sijaan.

suurille hankkeille, tai päinvastoin tarjota enemmän kannustimia (maksuvapautuksia, nopeampia lupia), jos rakennuttaja sisällyttää suuremman osuuden kohtuuhintaisia asuntoja. Tavoitteena on kannustaa rakentajia rakentamaan oikeasti kohtuuhintaisia koteja pelkän korvausmaksun maksamisen sijaan. Kaupunki tukee voittoa tavoittelemattomia asuntorakentajia kuten Habitat for Humanity ja Santa Fe Housing Trust lahjoittamalla kaupungin omistamaa maata. Esimerkiksi muutama tontti Southsidella on luovutettu kohtuuhintaisten rivitalohankkeiden toteuttamiseen. Tätä julkisen maan hyödyntämisen politiikkaa todennäköisesti jatketaan, erityisesti jos Midtownia käytetään osittain kohtuuhintaiseen asumiseen.

ja lahjoittamalla kaupungin omistamaa maata. Esimerkiksi muutama tontti Southsidella on luovutettu kohtuuhintaisten rivitalohankkeiden toteuttamiseen. Tätä julkisen maan hyödyntämisen politiikkaa todennäköisesti jatketaan, erityisesti jos Midtownia käytetään osittain kohtuuhintaiseen asumiseen. Uusi viisivuotinen kohtuuhintaisen asumisen strateginen suunnitelma hyväksyttiin (2023–2028) santafenm.gov, ja siinä on tavoitteita kuten 1 000 kohtuuhintaisen asunnon luominen, vuokra-avun laajentaminen ja asuntovaunualueiden säilyttäminen. Tämä suunnitelma voi johtaa kaavamuutoksiin, kuten casitas/ADU-asuntojen salliminen koko kaupungissa ja pysäköintivaatimusten vähentäminen rakennuskustannusten alentamiseksi.

Kaavoitus ja maankäyttö

Vuonna 2025 Santa Fe tekee joitakin maankäyttöasetuksen päivityksiä. Keskeisiä ovat mm.:

Lisärakennukset (ADU): Kaupunki pyrkii sujuvoittamaan ADU-lupia (takapihan casitat) maltillisena tiivistämisratkaisuna. ADU-asunnot ovat jo sallittuja monilla alueilla, mutta byrokratia ja NIMBY-ilmiö ovat rajoittaneet niitä. Näiden helpottaminen voisi lisätä kymmeniä asuntoja ja tarjota vuokratuloja omistajille.

Kaupunki pyrkii sujuvoittamaan ADU-lupia (takapihan casitat) maltillisena tiivistämisratkaisuna. ADU-asunnot ovat jo sallittuja monilla alueilla, mutta byrokratia ja NIMBY-ilmiö ovat rajoittaneet niitä. Näiden helpottaminen voisi lisätä kymmeniä asuntoja ja tarjota vuokratuloja omistajille. Suurempi sallittu tiheys: Erityisesti joukkoliikenneväylien (Cerrillos Road, St. Francis Drive) ja Midtownin varrella kaupunki harkitsee kaavamuutoksia – sallien monikerroksiset asunnot tai rivitalot alueilla, joilla aiemmin sallittiin vain liike- tai matalatiheysrakentaminen. Tämä liittyy Midtown LINC (Local Innovation Corridor) -konseptiin santafenm.gov, jonka tavoitteena on sekoitettu, käveltävä kaupunkirakenne.

Erityisesti joukkoliikenneväylien (Cerrillos Road, St. Francis Drive) ja Midtownin varrella kaupunki harkitsee kaavamuutoksia – sallien monikerroksiset asunnot tai rivitalot alueilla, joilla aiemmin sallittiin vain liike- tai matalatiheysrakentaminen. Tämä liittyy Midtown LINC (Local Innovation Corridor) -konseptiin santafenm.gov, jonka tavoitteena on sekoitettu, käveltävä kaupunkirakenne. Kunnan maankäyttö: Santa Fen piirikunta on samoin päivittänyt kestävän maankäytön koodiaan salliakseen enemmän asuntoryppäitä tietyillä maaseutualueilla ja helpottaakseen rakentamista nimetyillä kasvualueilla (kuten La Cienegan lähellä). Tätä tasapainotetaan tiukoilla vesivaatimuksilla (koska suuri osa piirikunnasta ei ole kaupungin vesiverkossa, tarvitaan kaivoja).

Infrastruktuuri ja vesipolitiikka

Santa Fen kasvua rajoittaa vesi. Kaupungilla on vahva veden säästöohjelma ja rakennuttajien on hankittava vesioikeudet uusille hankkeille (tai maksettava järjestelmään). Vuonna 2025 veden saatavuus on hyvä aiemman suunnittelun ansiosta (esim. Buckman Direct Diversion Rio Grandesta). Mutta kaikki vesipolitiikan muutokset voivat vaikuttaa kiinteistöihin:

Valtiotasolla harkitaan vaatimusta veden riittävyydestä 100 vuodeksi uusille asuinalueille, mikä voisi vaikeuttaa joidenkin piirikuntien kehitystä.

uusille asuinalueille, mikä voisi vaikeuttaa joidenkin piirikuntien kehitystä. Santa Fen vesipankki-politiikka (rakennuttajat ostavat vesikrediittejä kaupungilta) on pitänyt kasvun kestävänä, mutta se lisää kustannuksia. Jos vesi- tai liitäntämaksut nousevat, se voi hidastaa rakentamista.

Lisäksi kaupunki on investoinut liikenteeseen (kuten uusiin teihin, pyöräteihin, mahdollisesti laajempaan joukkoliikenteeseen), jotta uusi asuntorakentaminen ei ruuhkauta liikennettä. Kaupungin uudet infrastruktuurilainat tukevat usein epäsuorasti kiinteistöalaa tekemällä uusista alueista asuttavia.

Verotus ja kannustimet

New Mexicossa ei ole kiinteistöveron rajoituksia kuten Kaliforniassa, ja Santa Fen kiinteistöveroprosentit ovat suhteellisen matalat. Kuitenkin:

Osavaltion lainsäätäjä poisti vuonna 2022 veteraanien kiinteistöverovapautuksen ylärajan ja tarjosi jonkin verran kiinteistöveron helpotusta, mutta ei mitään niin merkittävää, että se muuttaisi asuntopäätöksiä.

ja tarjosi jonkin verran kiinteistöveron helpotusta, mutta ei mitään niin merkittävää, että se muuttaisi asuntopäätöksiä. On olemassa osavaltion kannustimia kohtuuhintaiseen asumiseen (esim. osavaltion asuntorahasto, Low-Income Housing Tax Credits jne.), joita Santa Fen hankkeet kuten Cresta Ranch ovat hyödyntäneet menestyksekkäästi ncsha.org. Näiden jatkaminen tai laajentaminen on tärkeää. Vuonna 2024 New Mexico lisäsi rahoitusta Housing Trust Fundille, mikä auttaa käynnistämään lisää hankkeita koko osavaltiossa (Santa Fe todennäköisesti hyötyy tästä).

kohtuuhintaiseen asumiseen (esim. osavaltion asuntorahasto, Low-Income Housing Tax Credits jne.), joita Santa Fen hankkeet kuten Cresta Ranch ovat hyödyntäneet menestyksekkäästi ncsha.org. Näiden jatkaminen tai laajentaminen on tärkeää. Vuonna 2024 New Mexico lisäsi rahoitusta Housing Trust Fundille, mikä auttaa käynnistämään lisää hankkeita koko osavaltiossa (Santa Fe todennäköisesti hyötyy tästä). Vuokrasääntelyä ei ole (osavaltion laki estää sen), eikä sitä ole ehdotettu, mutta Santa Fen johtajat keskittyvät sen sijaan vuokra-apuun.

Yhteenvetona Santa Fen politiikkaympäristö on yhä asuntomyönteisempi – tunnustetaan, ettei pelkkä markkina ratkaise kriisiä. Sääntely lyhytaikaisissa vuokrauksissa hillitsee turistien aiheuttamaa kilpailua asunnoista. Kohtuuhintaisen asumisen vaatimuksia ja kannustimia vahvistetaan, jotta uusi rakentaminen hyödyttäisi julkista etua. Kaavoitusta muokataan sallimaan suurempaa tiheyttä sopivilla alueilla. Nämä toimet yhdessä varovaisen resurssien hallinnan kanssa pyrkivät ohjaamaan Santa Fen kiinteistömarkkinoita kasvuun ilman, että kaupunki menettää sieluaan tai asukkaat hinnoitellaan ulos. Tulevat vuodet näyttävät, kuinka tehokkaita nämä politiikat ovat käytännössä, mutta viranomaisten ja yhteisöjen sitoutuminen asuntokysymysten ratkaisuun on korkeammalla kuin koskaan.

