Megèven kiinteistömarkkinakatsaus 2025: Trendit, vertailut ja näkymät vuoteen 2028

Yleiskatsaus: Megèven kiinteistömarkkinat vuonna 2025

Megèven kiinteistömarkkinat ovat edelleen yksi Alppien halutuimmista, jolle on ominaista vahva kansainvälinen kysyntä ja rajallinen tarjonta. Alppien kiinteistöjen hinnat nousivat yleisesti maltillisesti noin 3 % vuonna 2024, ja ranskalaisissa lomakohteissa keskimääräinen kasvu oli +1,5 % (jääden jälkeen sveitsiläisistä kohteista, joissa kasvu oli +3,5 %) agenceboan.com. Megèvessä hinnat ovat vakiintuneet korkealle tasolle pandemian aikaisen merkittävän nousun jälkeen – huippuluokan chalet’t täällä maksavat noin 15 000 €/m² naef-prestige.ch, mikä sijoittaa kylän Ranskan kalleimpien lomakohteiden joukkoon (vain Val d’Isère on kalliimpi). Arviolta 90 % Alppien kiinteistökaupoista tehdään kausiluonteista vuokratuottosijoittamista varten collection-chalet.co.uk, mikä korostaa markkinoiden riippuvuutta turismista. Ostajat pitävät Alppien kiinteistöjä edelleen “varmana valintana”, mitä tukevat lomakohteen arvostettu maine ja niukka rakennuskelpoinen maa, jotka auttavat säilyttämään pitkän aikavälin arvon cimalpes.com.

Nykyistä hintatasoa havainnollistaa Taulukko 1, jossa esitetään keskiarvot alueittain ja segmenteittäin. Huippukohteissa, kuten Courchevel 1850:ssä ja Val d’Isèressä, hinnat ovat erittäin korkeat (>16 000 €/m²), kun taas vähemmän tunnetuilla Etelä-Alppien alueilla lähtötaso on huomattavasti matalampi, noin 2 300 €/m² investropa.com investropa.com. Megève sijoittuu itse hintahaitarin yläpäähän: noin 11 000 €/m² keskimäärin, mikä on samaa tasoa kuin Courchevel (kokonaisuutena) ja jää vain Val d’Isèren ~16 100 €/m² taakse collection-chalet.co.uk. Tämä asettaa Megèven selkeästi huippuluokkaan Alppien markkinoilla hinnan perusteella, mikä kuvastaa sen luksuslomakohteen asemaa ja kansainvälistä vetovoimaa.

Segment Keskihinta (€/m²) Viimeaikainen kasvu Pohjoiset Alpit – Asunnot €3,574 +20 % (2019–2022) collection-chalet.co.uk investropa.com Pohjoiset Alpit – Chalets €4,265 +20 % (2019–2022) collection-chalet.co.uk investropa.com Eteläiset Alpit – Asunnot €2,340 +6 % (2024) collection-chalet.co.uk investropa.com Eteläiset Alpit – Chalets €2,534 +6 % (2024) collection-chalet.co.uk investropa.com Huippukohde (Val d’Isère) €16,100 +40 % (2014–2024) collection-chalet.co.uk investropa.com

Taulukko 1: Ranskan Alppien kiinteistöjen hinnat alueittain (2025). Megèven ja Courchevelin keskiarvo noin 11 000 €/m², verrattuna Val d’Isèreen ~16 100 €collection-chalet.co.uk.

Huolimatta lyhyestä vakautumisesta (Knight Frankin tietojen mukaan Megèven huippukiinteistöjen hinnat laskivat noin 2 % vuonna 2024 aiempien nousujen jälkeen naef-prestige.ch), yleinen suunta on ylöspäin. Alppien kiinteistömarkkinoita tukevat varakkaat ostajat, jotka arvostavat elämäntapaa ja turvallista sijoitusta: joustava työ ja varhaiset eläkkeelle siirtymiset pandemian jälkeen ovat lisänneet vuorilla vietettyä aikaa, ja Megève nähdään yhä enemmän neljän vuodenajan kohteena eikä vain talven hiihtopaikkana agenceboan.com agenceboan.com. Yhteenvetona, vuonna 2025 Megèven kiinteistömarkkinoita määrittelevät kestävyys ja eksklusiivisuus – kysyntä on vahvaa, tarjonta niukkaa ja hinnat lähellä historiallisia huippuja, mikä luo pohjan jatkuvalle kasvulle agenceboan.com.

Asuinkiinteistöjen trendit Megèvessä (hinnoittelu, kysyntä & kehitys)

Asuntojen hinnat & tarjonta: Megèven asuinkiinteistöjen hinnat ovat nousseet huippuluokan tasolle, vakiinnuttaen paikkansa Courchevelin ja Val d’Isèren rinnalla Ranskan kalleimpien hiihtokeskusten joukossa cimalpes.com. Tyypilliset pyyntihinnat ovat viiden ja kahdeksan numeron välillä: asunnot ovat usein myynnissä hintaan 10 000–15 000 €/m², kun taas tilavien chaletien arvo ylittää rutiininomaisesti 3–10 miljoonaa euroa sijainnista ja mukavuuksista riippuen. Pohjois-Alppien luksusmarkkinoilla 4–10 miljoonan euron kaupat kasvoivat 16 %, ja yli 10 miljoonan euron kaupat nousivat 36 % hiljattain investropa.com – trendi, joka näkyy Megèven vilkkaassa huippuluokan chalet-kaupassa. Halutuimmat naapurustot ovat Mont d’Arbois (tunnettu Rothschildin perinnöstä, golfkentästä ja ski-in/ski-out-chaleteista) sekä keskustan kyläosoitteet jalankulkualueen läheisyydessä cimalpes.com cimalpes.com. Uuden rakentamisen rajallinen maa ja tiukat kaavoitussäännöt rajoittavat tarjontaa, joten ostomahdollisuudet ovat harvassa cimalpes.com. Tämä niukkuus ylläpitää hintatasoa: jopa vanhemmat “remonttikohteiksi hinnoitellut” chaletit houkuttelevat useita ostajia, koska on vaikea löytää huippusijainteja Megèven ympäristöstä.

Ostajakysyntä ja demografia: Ostajakunta vuonna 2025 on todella kansainvälinen. Varakkaat ranskalaiset perheet säilyttävät vahvan läsnäolon, mutta merkittävä osa kysynnästä tulee ulkomailta. Erityisesti brittiläiset ja yhdysvaltalaiset ostajat ovat viime aikoina aktivoituneet Ranskan Alpeilla naef-prestige.ch. Amerikkalaiset ostajat, joita vahva dollari tukee, pitävät alppikiinteistöjä arvostettuna omaisuutena ja suuntaavat yhä useammin huippukohteisiin, kuten Megève (Courchevelin ja Val d’Isèren ohella) hankkiakseen arvomökkejä investropa.com. Brittiläiset ostajat ovat edelleen markkinoiden kulmakivi, jatkaen pitkää perinnettä brittien kiinnostuksesta ranskalaisiin hiihtokoteihin. Lisäksi on kasvavaa kiinnostusta uusista segmenteistä: Sveitsin kansalaiset, jotka hyödyntävät vakaata Sveitsin frangia, sijoittavat rajan yli läheisiin ranskalaisiin lomakohteisiin investropa.com investropa.com, ja aasialaiset ostajat (Kiinasta, Hongkongista, Singaporesta) ovat alkaneet nähdä alppikiinteistöt sekä elämäntyylisijoituksina että statussymboleina investropa.com. Erittäin varakkaat yksityishenkilöt Lähi-idästä muodostavat toisen kasvavan ryhmän, joita houkuttelevat luksusliikkeet ja viiden tähden palvelut naef-prestige.ch. Tämä monipuolinen kysyntäpohja perustuu elämäntapatekijöihin – nykyostajat arvostavat hyvinvointia, ympärivuotista vapaa-ajanviettoa ja perintöä enemmän kuin pelkkää hiihtomukavuutta agenceboan.com. Esimerkiksi monet asiakkaat etsivät nyt koteja, joissa on kylpylä, kuntosali ja joustavia tiloja etätyöhön, mikä kuvastaa terveys- ja etätyötrendien vaikutusta alppimieltymyksiin agenceboan.com. Kaiken kaikkiaan Megèven asuntomarkkinoita vuonna 2025 leimaa kova kysyntä ja rajallinen tarjonta, ja yhä kansainvälisempi ostajakunta kilpailee osuudesta tästä alppien idyllistä.

Uudet kehityshankkeet: Koska keskustan maa-alueet ovat niukkoja, uudisrakennushankkeet Megèvessä ovat melko harvinaisia, mutta niiden ilmestyessä ne herättävät suurta kiinnostusta. Viime vuosina on rakennettu muutamia ylellisiä huoneistoasuntoja ja chalet-alueita, jotka usein korvaavat vanhempia rakennuksia. Nämä uudet kehityshankkeet korostavat tyypillisesti perinteistä savoijilaista alppityyliä yhdistettynä moderniin luksukseen – kunnianosoituksena Megèven perinnölle klassisen hiihtochalet’n estetiikan kehtona cimalpes.com cimalpes.com. Rakennuttajat keskittyvät vastaamaan nykypäivän vaativien lomailijoiden odotuksiin tarjoamalla esimerkiksi hyvinvointikeskuksia, concierge-palveluita ja kestävää suunnittelua. Erityisesti Ranskan ALUR-laki (2014) ja paikalliset kaavoitusmääräykset ovat kannustaneet tiiviimpään rakentamiseen (esim. laadukkaat huoneistochalet’t) maan säästämiseksi cimalpes.com, hyvin rajoitetun rakentamisen kauden jälkeen. Tämän seurauksena lupien myöntäminen elpyi voimakkaasti – Megèvessä rakennettu kerrosala kasvoi 400 % vuosien 2017 ja 2018 välillä uuden kaavoitussuunnitelman myötä cimalpes.com. Siitä huolimatta mikä tahansa uusi asunto Megèvessä myydään nopeasti ennakkomyynnissä patoutuneen kysynnän vuoksi. Ostajat hankkivat myös vanhempia kunnostusta kaipaavia chalet’ja, nähden ne mahdollisuutena räätälöidä asuntoja säilyttäen samalla vanhan ajan viehätys (paikalliset markkinat “entisöidyille maatiloille” ja historiallisille chalet’lle ovat erittäin aktiiviset) cimalpes.com. Yhteenvetona voidaan todeta, että asuntotarjonta pysyy niukkana. Valitsipa sitten tyylikkään uuden huoneiston rinteiden läheltä tai klassisen chalet’n kylästä, Megèvessä ostaminen tarkoittaa lähes aina sijoittamista kilpailtuun ja resilienttiin markkinaan, joka on osoittanut pitkäaikaisen arvonsa.

Liike- ja hotellikiinteistöjen näkymät

Megèven liikekiinteistöt – mukaan lukien liiketilat, hotellit, ravintolat ja palvelukiinteistöt – saavat tukea kaupungin ylellisestä matkailutaloudesta. Hotelliala kukoistaa, mikä näkyy vahvoissa suorituskykymittareissa. Esimerkiksi talvella 2024 Megèven hiihtohissien tuotot kasvoivat +16,6 % edellisvuodesta chaletararatmegeve.com, mikä kuvastaa vierailijoiden vahvaa kulutusta vuoristopalveluihin. Kylässä on vaikuttava valikoima korkeatasoisia majoituspaikkoja: vuonna 2023 siellä oli 28 hotellia (yhteensä 984 huonetta), joista suurin osa oli 4- ja 5-tähden hotelleja chaletararatmegeve.com. Näihin lukeutuvat tunnetut luksushotellit (Relais & Châteaux -alppimajat, Four Seasons Megève jne.), jotka palvelevat kansainvälistä eliittiä. Käyttöasteet ovat hyvät ympäri vuoden – kesällä 2024 hotellien käyttöaste nousi jopa 81 %:iin elokuussa (lähes talven huippulukemien tasolle) chaletararatmegeve.com. Tämä on merkittävää, sillä kesä kattaa nyt noin 37 % Megèven vuosittaisista matkailijoiden yöpymisistä, ja osuus on ollut tasaisessa kasvussa chaletararatmegeve.com. Vilkas kesämatkailu tarkoittaa kiireisiä ravintoloita, kauppoja ja opastettuja aktiviteettipalveluja, mikä puolestaan lisää liiketilojen kysyntää myös hiihtokauden ulkopuolella.

Vähittäiskauppa & ruokailu: Megèven kylän keskusta on kuuluisa tyylikkäistä kävelykaduistaan, joita reunustavat design-liikkeet, taidegalleriat ja hienot ravintolat. Parhaat liiketilavuokrat ydinkeskustassa pysyvät korkeina varakkaiden vierailijoiden tasaisen kävijävirran ansiosta. Luksusbrändit (esim. muoti, korut, hiihtoasusteet) ovat vahvasti läsnä palvellakseen sekä varakkaita turisteja että kiinteistönomistajia. Kaupankäynnin kausiluonteisuus on huomioitava – talvilomaviikot ja elokuu ovat vilkkaimpia, kun taas sesonkien väliset kuukaudet voivat olla hiljaisia – mutta yhä useammin kaupunki tasaa näitä vaihteluita ympärivuotisilla tapahtumilla ja nähtävyyksillä. Paikallisviranomaiset ja yrittäjät ovat sopeutuneet monipuolistamalla tarjontaa (kesäisistä jazzfestivaaleista hyvinvointiretriitteihin) houkutellakseen vierailijoita myös talvikauden ulkopuolella chaletararatmegeve.com chaletararatmegeve.com. Tämä kehitys lupaa hyvää liiketilojen omistajille: ympärivuotinen toiminta auttaa nostamaan vuotuista vuokratuottoa kaupoille ja ravintoloille. Yksi haaste on kuitenkin rajallinen liiketilatarjonta; historiallisessa kylässä on vain rajallinen määrä liiketiloja, ja uusia liiketilarakennuksia on vaikea toteuttaa ilman viehätyksen menettämistä. Siksi halutuimpien liikepaikkojen vuokrat pysyvät korkeina. Jotkut yrittäjät ovat jopa turvautuneet asuntojen tai chaletien ostamiseen kausityöntekijöiden majoittamiseksi asuntopulan vuoksi knightfrank.com – ilmiö, joka sitoo liiketila- ja asuntomarkkinat yhteen.

Uudet hankkeet & infrastruktuuri: Infrastruktuurin osalta viimeaikaiset investoinnit, kuten Megèven Le Palais -urheilu- ja kongressikeskus (uima-altaineen, kylpylöineen ja tapahtumatiloineen), lisäävät kaupungin vetovoimaa monipuolisena kohteena. Vaikka nämä eivät ole perinteisessä mielessä ”liikekiinteistöjä”, kunnalliset hankkeet tuovat epäsuoraa arvoa majoitus- ja vähittäiskaupalle lisäämällä kävijäkapasiteettia ja aktiviteetteja. Lisäksi jatkuvat parannukset hiihtohissijärjestelmiin (uudet gondolit, parempi lumetus rinteillä) ja suunnitelmat paremmista alueellisista liikenneyhteyksistä tukevat liiketoimintanäkymiä. Saavutettavuus on Megèven valttikortti – sinne pääsee noin tunnissa Geneven lentokentältä – ja jatkuvat parannukset Alppien tie- ja joukkoliikenneinfrastruktuurissa (leveämmät moottoritiet, kimppakyydit ja bussipalvelut jne.) helpottavat turistien lyhyitä vierailuja. Esimerkiksi koko Ranskan Alpeilla pyritään parantamaan junayhteyksiä ja moottoriteitä alppikyliin, mikä tukee paikallista kaupankäyntiä tulevina vuosina investropa.com. Kaiken kaikkiaan Megèven liikekiinteistömarkkina on vakaa ja positiivinen: korkea matkailukysyntä varmistaa hotellien hyvän käyttöasteen ja RevPARin, ravintolat ovat täynnä huippusesonkeina ja boutique-liiketilat ovat jatkuvasti kysyttyjä. Ellei taloudellinen taantuma iske, Megèven majoitus- ja vähittäiskauppasektorit nauttivat jatkossakin matalasta vajaakäytöstä ja tasaisesta vuokrien kasvusta, jota tukevat lomakeskuksen maailmanluokan brändi ja kasvavat kävijämäärät.

Luksushuvilamarkkinat ja ultra-priimamyynnit

Megève on luksushuviloiden synonyymi, ja tämä markkinasegmentti on erityisen dynaaminen vuonna 2025. Suuret huvilat huippuluokan mukavuuksilla – kuten suksihuoneet, hyvinvointialueet (kylpylä, sauna, uima-allas), elokuvahuoneet ja laajat tontit – ovat kovassa kysynnässä maailman eliitin keskuudessa. Ultra-priimamarkkinat (yli 10 miljoonan euron kiinteistöt) Ranskan Alpeilla nousivat pandemian aikana ja pysyvät edelleen vahvoina. Itse asiassa viime vuosi toi ennätyksellisen kansainvälisen kiinnostuksen super-priimaluokan alppikoteihin, ja kyselyt Iso-Britanniasta, Yhdysvalloista ja Lähi-idästä yli 10 miljoonan euron huviloista lisääntyivät naef-prestige.ch. Megève on kirjannut useita huomattavia trofeekauppoja viime kausina, mukaan lukien kartanotyyppisiä huviloita Mont d’Arbois’ssa ja Rochebrunessa, jotka ovat vaihtaneet omistajaa reilusti yli 10–15 miljoonalla eurolla. Tällaiset kaupat tapahtuvat usein off-market, koska asiakaskunta on eksklusiivinen. Knight Frankin tutkimus korostaa, että tarjonta aivan huipulla on niukkaa – kaikissa Alppien huippukohteissa oli vain 23 yli 10 miljoonan euron kohdetta myynnissä loppuvuodesta 2024 naef-prestige.ch naef-prestige.ch. Tämä niukkuus yhdessä jatkuvan kysynnän kanssa pitää lippulaivakiinteistöjen hinnat nousupaineessa.

Ostajien odotukset: Nykyajan erittäin varakkaat chalet-ostajat etsivät enemmän kuin pelkkää hiihtomajaa – he haluavat yksityisen alppien retriitin, joka tarjoaa viiden tähden elämäntyylin ympäri vuoden. Yleisiä vaatimuksia ovat täydelliset kylpylätilat, sisäuima-altaat, helikopterikenttä ja ennen kaikkea yksityisyys ja eristäytyneisyys naef-prestige.ch naef-prestige.ch. Mielenkiintoista kyllä, suora ski-in/ski-out-yhteys ei ole enää tämän ostajaryhmän tärkein prioriteetti; monet varakkaat ostajat suosivat huomaamattomia sijainteja hieman vilkkaiden rinteiden ulkopuolella vaihtaen näin rauhaan ja panoraamanäkymiin naef-prestige.ch. Megèven laajat chaletit aidatuissa kylissä tai suurilla tonteilla vastaavat tähän tarpeeseen täydellisesti. Varakkaat ostajat tutustuvat usein ensin lomakohteeseen sen ylellisten hotellien kautta (esim. Les Fermes de Marie, Four Seasons) ja, ihastuttuaan, siirtyvät ostamaan chaletin, joka voi tarjota saman tason palvelua naef-prestige.ch. “Toivelista” ultra-prime-chaleteille sisältää yleensä ominaisuuksia kuten kotikylpylät, hyvinvointikeskukset ja suuret viihdetilat naef-prestige.ch naef-prestige.ch, mikä korostaa hyvinvointiin painottuvaa muutosta alppiluksuksessa. Megèven huippuluokan rakennuttajat ja chalet-suunnittelijat ovat vastanneet tähän varmistamalla, että uudet chaletit sisältävät huippuluokan mukavuudet (ja joissain tapauksissa jopa henkilökunnan tilat).

Markkinatrendit: Luksushuvilamarkkinat kukoistavat Alpeilla, eikä Megève ole poikkeus. Pohjoisilla Ranskan Alpeilla, kuten mainittiin, yli 4 miljoonan euron arvoisten kiinteistöjen myynti on noussut jyrkästi investropa.com. Ultra-rikkaiden henkilöiden määrä kasvaa maailmanlaajuisesti (UHNW-ryhmä kasvoi 7,6 % pelkästään vuonna 2023) investropa.com, ja monet heistä sijoittavat osan varallisuudestaan alppikiinteistöihin elämäntyylisijoituksena. Varakkaiden sijoittajien kyselyt osoittavat optimistista näkymää: 60 % odottaa Alppien kiinteistöjen hintojen nousevan edelleen, mikä heijastaa vahvaa luottamusta tähän markkinarakoon investropa.com. Megèven huvila-segmentissä tämä tarkoittaa kilpailua parhaista kiinteistöistä ja ostajien halukkuutta maksaa lisähintaa “avaimet käteen” -luksuksesta. Ei ole harvinaista, että Megèvessä äskettäin rakennetut mega-huvilat saavuttavat yli 20 000 €/m² hintoja räätälöityjen ominaisuuksiensa ansiosta – kuromalla umpeen eroa erittäin kalliisiin sveitsiläiskohteisiin. Megève hyötyy myös ympärivuotisesta asuttavuudestaan (etu verrattuna joihinkin korkealla sijaitseviin, varta vasten rakennettuihin lomakeskuksiin). Erittäin varakkaat ostajat arvostavat, että heidän huvilastaan voi nauttia myös kesälomilla, maastopyöräilyssä, golfissa tai vain rentoutuen Alppien raikkaassa ilmassa hiihtokauden lisäksi. Kaikki nämä tekijät edistävät jatkuvaa vauhtia luksus- ja huvilamarkkinoilla. Ellei mitään suurta maailmanlaajuista talousshokkia tapahdu, ultra-prime-segmentin odotetaan jatkavan nousuaan, mitä vauhdittavat näiden kohteiden harvinaisuus ja omistamisen emotionaalinen vetovoima osana eksklusiivista alppielämäntapaa naef-prestige.ch.

Megèven markkinoihin vaikuttavat keskeiset tekijät

Useat keskeiset tekijät muovaavat kiinteistönäkymiä Megèvessä ja vastaavissa alppikohteissa vuonna 2025:

Matkailutrendit: Megèven kiinteistömarkkinoiden terveys on tiiviisti sidoksissa sen matkailumenestykseen. Onneksi matkailu kukoistaa. Lomakeskuksesta on käytännössä tullut neljän vuodenajan kohde – esimerkiksi kesä muodostaa nyt 37 % vuotuisista yöpymisistä Megèvessä chaletararatmegeve.com, kun vierailijat saapuvat vaeltamaan, pyöräilemään, festivaaleille ja rentoutumaan viileämpään vuoristoilmastoon. Talvikauden kävijämäärät pysyvät vahvoina; talvella 2024 kokonaiskävijämäärä pysyi vakaana (+0,2 % edellisvuoteen verrattuna), ja vapaa-ajan matkailijoiden kasvu (+16,8 %) kompensoi liikematkailun laskua chaletararatmegeve.com. Tärkeää on, että ympärivuotinen kävijämäärän kasvu (esim. hiihtohissien käyttö, kesäaktiviteetit) lisää vuokrakysyntää ja sijoittajien kiinnostusta, sillä kiinteistöt voivat tuottaa tuloja muulloinkin kuin pelkän hiihtokauden aikana. Ennätystä 18,3 miljoonaa yöpymistä kirjattiin pelkästään Ranskan Alpeilla talvella 2024 investropa.com, mikä korostaa alppilomien kestävää vetovoimaa. Tämä korkea matkailukysyntä tukee kiinteistöjen arvoja – omistajat voivat luottaa siihen, että vuokralaisia ja tulevia ostajia riittää Megèven vetovoiman ansiosta.

Megèven kiinteistömarkkinoiden terveys on tiiviisti sidoksissa sen matkailumenestykseen. Onneksi matkailu kukoistaa. Lomakeskuksesta on käytännössä tullut neljän vuodenajan kohde – esimerkiksi kesä muodostaa nyt 37 % vuotuisista yöpymisistä Megèvessä chaletararatmegeve.com, kun vierailijat saapuvat vaeltamaan, pyöräilemään, festivaaleille ja rentoutumaan viileämpään vuoristoilmastoon. Talvikauden kävijämäärät pysyvät vahvoina; talvella 2024 kokonaiskävijämäärä pysyi vakaana (+0,2 % edellisvuoteen verrattuna), ja vapaa-ajan matkailijoiden kasvu (+16,8 %) kompensoi liikematkailun laskua chaletararatmegeve.com. Tärkeää on, että ympärivuotinen kävijämäärän kasvu (esim. hiihtohissien käyttö, kesäaktiviteetit) lisää vuokrakysyntää ja sijoittajien kiinnostusta, sillä kiinteistöt voivat tuottaa tuloja muulloinkin kuin pelkän hiihtokauden aikana. Ennätystä 18,3 miljoonaa yöpymistä kirjattiin pelkästään Ranskan Alpeilla talvella 2024 investropa.com, mikä korostaa alppilomien kestävää vetovoimaa. Tämä korkea matkailukysyntä tukee kiinteistöjen arvoja – omistajat voivat luottaa siihen, että vuokralaisia ja tulevia ostajia riittää Megèven vetovoiman ansiosta.

Infrastruktuuri & saavutettavuus: Infrastruktuurihankkeet ja yhteyksien parantaminen lisäävät Megèven houkuttelevuutta. Lomakeskus on jo nyt melko helposti saavutettavissa (noin tunnin ajomatka Geneven kansainväliseltä lentokentältä), mikä on myyntivaltti kansainvälisille ostajille. Käynnissä olevat alueelliset liikenneparannukset hyödyttävät markkinoita entisestään – esimerkiksi laajemmilla Alpeilla kehitetään parempia tie- ja rautatieyhteyksiä tukemaan tulevia tapahtumia, kuten talviolympialaisia (vuoden 2026 kisat Italiassa ja mahdolliset vuoden 2030 kisat) investropa.com. Tällaiset tapahtumat lisäävät yleensä investointeja lentokenttiin, moottoriteihin ja joukkoliikenteeseen, mikä helpottaa Alppikohteisiin pääsyä. Megèvessä infrastruktuuri, kuten modernisoidut hiihtohissit, laajennetut lumetusjärjestelmät ja parannetut palvelut (pysäköinti, tiet, nopea internet) lisäävät kaikki yleistä houkuttelevuutta kiinteistönomistajille. Tulevia hankkeita (esim. ehdotukset paremmista junayhteyksistä Pariisista/Lyonista lähemmäs Mont Blancin aluetta tai uudet hissiyhteydet Evasion Mont-Blancin hiihtoalueella) seurataan kiinteistöalan toimijoiden keskuudessa tarkasti. Käytännössä kaikki, mikä parantaa saavutettavuutta ja mukavuutta – nopeammista lentokenttäkuljetuksista parempiin vapaa-ajan palveluihin – vaikuttaa yleensä myönteisesti kiinteistöjen kysyntään ja arvoihin.

Infrastruktuurihankkeet ja yhteyksien parantaminen lisäävät Megèven houkuttelevuutta. Lomakeskus on jo nyt melko helposti saavutettavissa (noin tunnin ajomatka Geneven kansainväliseltä lentokentältä), mikä on myyntivaltti kansainvälisille ostajille. Käynnissä olevat alueelliset liikenneparannukset hyödyttävät markkinoita entisestään – esimerkiksi laajemmilla Alpeilla kehitetään tukemaan tulevia tapahtumia, kuten talviolympialaisia (vuoden 2026 kisat Italiassa ja mahdolliset vuoden 2030 kisat) investropa.com. Tällaiset tapahtumat lisäävät yleensä investointeja lentokenttiin, moottoriteihin ja joukkoliikenteeseen, mikä helpottaa Alppikohteisiin pääsyä. Megèvessä infrastruktuuri, kuten modernisoidut hiihtohissit, laajennetut lumetusjärjestelmät ja parannetut palvelut (pysäköinti, tiet, nopea internet) lisäävät kaikki kiinteistönomistajille. Tulevia hankkeita (esim. ehdotukset paremmista junayhteyksistä Pariisista/Lyonista lähemmäs Mont Blancin aluetta tai uudet hissiyhteydet Evasion Mont-Blancin hiihtoalueella) seurataan kiinteistöalan toimijoiden keskuudessa tarkasti. Käytännössä kaikki, mikä parantaa – nopeammista lentokenttäkuljetuksista parempiin vapaa-ajan palveluihin – vaikuttaa yleensä myönteisesti kiinteistöjen kysyntään ja arvoihin. Taloudelliset tekijät: Laajemmat taloudelliset olosuhteet, erityisesti korkotasot ja valuuttakurssien vaihtelut, vaikuttavat Alppien kiinteistömarkkinoihin. Euroopassa koetun korkojen nousun kauden (2022–2023) jälkeen näkymät vuosille 2025–2026 ovat ostajille suotuisammat . Ranskassa asuntolainojen korot ovat alkaneet laskea; vuoden 2024 alussa 5 vuoden kiinteät korot olivat laskeneet noin 4 %:iin, ja Euroopan keskuspankin odotettiin aloittavan koronlaskut (parantaen rahoitettujen ostojen saavutettavuutta) knightfrank.com. Tämä laajentaa potentiaalisten ostajien joukkoa, mukaan lukien ne, jotka turvautuvat rahoitukseen investropa.com. Myös valuuttaympäristöllä on merkitystä: vahva Yhdysvaltain dollari viime vuosina on tehnyt euroissa hinnoitelluista kiinteistöistä suhteellisesti edullisempia amerikkalaisille ostajille, mikä osittain selittää Yhdysvaltojen kysynnän kasvua investropa.com. Sveitsin frangin vahvuus ja vakaus ovat puolestaan mahdollistaneet sveitsiläisille ostajille kiinnostuksen myös ranskalaisiin kiinteistöihin investropa.com investropa.com. Toisaalta heikentynyt Britannian punta Brexitin jälkeen on hetkellisesti vähentänyt brittien ostovoimaa, vaikka brittien kysyntä onkin säilynyt vahvana kulttuurisen kiintymyksen vuoksi Alppeihin. Kaiken kaikkiaan taloudelliset ja rahapoliittiset myötätuulet (matalammat korot, vakaat valuutat) vuonna 2025 tukevat markkinoita. Yksi riski, jota tulee seurata, on maailmanlaajuinen taantuma tai finanssikriisi, joka voisi tilapäisesti hidastaa huippuluokan myyntiä; kuitenkin, kuten aiemmissa sykleissä on nähty, Alppien huippukiinteistöt toipuvat yleensä nopeasti niiden turvasatama-aseman ansiosta varakkaille agenceboan.com.

Taloudelliset tekijät: Laajemmat taloudelliset olosuhteet, erityisesti korkotasot ja valuuttakurssien vaihtelut, vaikuttavat Alppien kiinteistömarkkinoihin. Euroopassa koetun korkojen nousun kauden (2022–2023) jälkeen näkymät vuosille 2025–2026 ovat ostajille suotuisammat. Ranskassa asuntolainojen korot ovat alkaneet laskea; vuoden 2024 alussa 5 vuoden kiinteät korot olivat laskeneet noin 4 %:iin, ja Euroopan keskuspankin odotettiin aloittavan koronlaskut (parantaen rahoitettujen ostojen saavutettavuutta) knightfrank.com. Tämä laajentaa potentiaalisten ostajien joukkoa, mukaan lukien ne, jotka turvautuvat rahoitukseen investropa.com. Myös valuuttaympäristöllä on merkitystä: vahva Yhdysvaltain dollari viime vuosina on tehnyt euroissa hinnoitelluista kiinteistöistä suhteellisesti edullisempia amerikkalaisille ostajille, mikä osittain selittää Yhdysvaltojen kysynnän kasvua investropa.com. Sveitsin frangin vahvuus ja vakaus ovat puolestaan mahdollistaneet sveitsiläisille ostajille kiinnostuksen myös ranskalaisiin kiinteistöihin investropa.com investropa.com. Toisaalta heikentynyt Britannian punta Brexitin jälkeen on hetkellisesti vähentänyt brittien ostovoimaa, vaikka brittien kysyntä onkin säilynyt vahvana kulttuurisen kiintymyksen vuoksi Alppeihin. Kaiken kaikkiaan taloudelliset ja rahapoliittiset myötätuulet (matalammat korot, vakaat valuutat) vuonna 2025 tukevat markkinoita. Yksi riski, jota tulee seurata, on maailmanlaajuinen taantuma tai finanssikriisi, joka voisi tilapäisesti hidastaa huippuluokan myyntiä; kuitenkin, kuten aiemmissa sykleissä on nähty, Alppien huippukiinteistöt toipuvat yleensä nopeasti niiden turvasatama-aseman ansiosta varakkaille agenceboan.com.

Geopoliittiset tekijät: Geopolitiikka voi vaikuttaa ostajien käyttäytymiseen hienovaraisilla tavoilla. Poliittinen vakaus ja veropolitiikka Ranskassa (ja laajemmin EU:ssa) ovat ratkaisevia – Ranskan suhteellinen vakaus ja oikeusvaltioperiaate tekevät siitä houkuttelevan paikan ulkomaalaisille omistaa kiinteistövarallisuutta. Muutokset, kuten Yhdysvaltojen vuoden 2024 vaalien tulos tai muut globaalit tapahtumat, voivat myös siirtää pääomavirtoja; Knight Frank huomautti, että tiettyjen poliittisten tapahtumien odotettiin herättävän uudelleen kiinnostusta reaalivarallisuuteen, kuten kiinteistöihin agenceboan.com. Viime vuosina jotkut perinteiset sijoittajaryhmät ovat vetäytyneet – esimerkiksi venäläiset ostajat (jotka olivat näkyvästi esillä Courchevelissa) ovat olleet vähemmän aktiivisia pakotteiden ja geopoliittisten jännitteiden vuoksi – mutta uudet ostajat ovat täyttäneet aukon (esimerkiksi varakkaat Lähi-idän ja Aasian sijoittajat) naef-prestige.ch. Lisäksi viisumi- ja matkustussäännökset vaikuttavat siihen, ketkä tulevat Alpeille: Euroopan Golden Visa -ohjelmat tai yksinkertaisesti helpompi matkustaminen pandemian jälkeen ovat mahdollistaneet useammille ei-eurooppalaisille sijoittamisen. Yhteenvetona, vaikka paikalliset markkinafundamentit ovat ensisijainen ajuri, Megèven asiakaskunnan kansainvälinen luonne tarkoittaa, että globaalit poliittiset ja taloudelliset muutokset vaikuttavat kysyntään marginaalilla. Tähän mennessä vuonna 2025 geopoliittinen ilmapiiri (lukuun ottamatta jonkinlaista varovaisuutta globaaleja konflikteja tai energian hintoja kohtaan) ei ole vähentänyt innostusta alppikiinteistöihin, ja markkinat ovat suurelta osin suojassa lyhyen aikavälin turbulenssilta varakkaan ostajakunnan ansiosta.

Sääntely- ja ympäristötekijät: Uudet säädökset Ranskassa muovaavat aktiivisesti osia asuntomarkkinoista, mikä vaikuttaa myös Alppien kiinteistöihin. Keskeinen muutos on Ranskan vaiheittainen kielto vuokrata huonosti eristettyjä asuntoja osana ilmastolakia. Noin 31 % vuoristokodeista saa matalat energialuokitukset (luokka F tai G), ja vuodesta 2025 alkaen näitä kiinteistöjä ei voi laillisesti vuokrata, ellei niitä ole saatettu vaatimusten mukaisiksi collection-chalet.co.uk. Tämä energiatehokkuusvaatimus ajaa omistajia remontoimaan vanhoja mökkejä ja asuntoja (parantamalla eristystä, ikkunoita, lämmitysjärjestelmiä) tai muuten he menettävät vuokratuloja. Tuloksena on laadun korostuminen: uudemmat, ympäristöystävälliset mökit saavat korkeamman hinnan, kun taas vanhentuneet kiinteistöt joko poistuvat vuokramarkkinoilta tai myydään sijoittajille, jotka ovat valmiita kunnostamaan ne investropa.com. Megèvessä, jossa on paljon historiallisia mökkejä, nähdään merkittäviä investointeja uudistuksiin uusien normien täyttämiseksi. Samoin paikallisviranomaiset ovat ryhtyneet toimiin hillitäkseen liiallista lomavuokrausta tietyissä lomakohteissa – Chamonix esimerkiksi asetti rajoituksia lyhytaikaisten vuokralupien määrälle yhteisön tasapainon säilyttämiseksi agenceboan.com. Vaikka Megèvessä ei ole vielä raportoitu tiukoista rajoista, ostajien kannattaa huomioida mahdolliset paikalliset säännöt (joissakin Alppien taloyhtiöissä myös äänestetään Airbnb-tyyppisten vuokrausten rajoittamisesta rakennuksissa knightfrank.com). Ympäristön osalta ilmastonmuutos on merkittävä tekijä. Matalammalla sijaitsevat hiihtokeskukset kohtaavat haasteita lumivarmuuden kanssa; lämpimämmät talvet voivat ajan myötä vähentää hiihtopäiviä ja kävijämääriä collection-chalet.co.uk. Megève (kylä noin 1 100 metrin korkeudessa) tarvitsee joskus laajaa lumetusta alemmilla rinteillä vähälumisina vuosina. Se kuitenkin hyötyy läheisyydestä korkeampiin hiihtoalueisiin (Evasion Mont-Blancin huippu yli 2 350 m) ja on monipuolistanut voimakkaasti tarjontaansa myös hiihtokauden ulkopuolelle collection-chalet.co.uk. Paikallinen hiihtoteollisuus ja hallinto investoivat sopeutumiseen – parantamalla lumetusta ja rinteiden hoitoa sekä edistämällä ympärivuotista matkailua ja tapahtumia – varmistaakseen, että lomakeskus säilyy elinvoimaisena myös ilmaston muuttuessa collection-chalet.co.uk. Yhteenvetona, sääntely- ja ympäristömuutokset vaativat sopeutumista: kiinteistöjä päivitetään energiatehokkaiksi ja ympärivuotiseen käyttöön, mikä lopulta vahvistaa Megèven pitkän aikavälin kestävyyttä kiinteistömarkkinoilla.

Sijoitusnäkymät: tuotto-odotus, vuokratuotot ja verotukselliset näkökohdat

Sijoittajille Megève tarjoaa paitsi elämäntyylillistä nautintoa, myös vankkaa pitkän aikavälin tuottoa. Kiinteistöjen arvonnousu huippuluokan alppikohteissa on historiallisesti ylittänyt inflaation, ja tämän trendin odotetaan jatkuvan (Ranskan Alpeille ennustetaan 3–7 %:n vuotuista hinnannousua keskipitkällä aikavälillä investropa.com). Pääomavoittojen lisäksi omistajat voivat ansaita tuloja vuokrauksesta, mikä on suuri vetovoimatekijä Megèven korkean vuokrakysynnän ansiosta.

Vuokratuotot: Vaikka alppikiinteistöt ovat kalliita, vuokratuotot voivat olla houkuttelevia, erityisesti ympärivuotisen matkailun yleistyessä. Kymmenen vuotta sitten chalet saatettiin vuokrata vain 12 viikoksi talvella, mutta nyt 30 viikon käyttöaste ei ole harvinaista hyvin markkinoidulle kiinteistölle kaksikautisessa lomakeskuksessa knightfrank.com. Megèven keskitason ilmasto (hyvät kesäsäät) ja runsaat kesätapahtumat tarjoavat noin 20 huipputalviviikkoa ja toiset ~10 viikkoa kesäkäyttöä mahdollisuutena knightfrank.com. Knight Frankin mukaan ”bruttovuokratuotto noin 4 % on saavutettavissa useimmissa lomakohteissa” knightfrank.com, ja Megève on tämän vertailuarvon mukainen. Huipputalviviikot (joulu/uutuusvuosi ja helmikuu) tuottavat erittäin korkeita vuokrahintoja; sesongin aikana vuokratuotot voivat nousta 5–7 % vuositasolle viikkovuokrahintojen perusteella skiingproperty.com, vaikka tämä tasoittuu, kun mukaan lasketaan hiljaisemmat kaudet. Esimerkiksi kolmen makuuhuoneen chalet läheisessä Chamonix’ssa (~1 M€ arvo) voi tuottaa vuokrina noin 80 000 € vuodessa (noin 8 % arvosta), mikä tarkoittaa noin 40 000 € nettotuottoa kulujen jälkeen (4 % nettotuotto) knightfrank.com. Samanlaiset luvut pätevät Megèven kiinteistöihin, kun kysyntä ja hinnoittelu ovat vertailukelpoisia. Nämä tuotot ylittävät sen, mitä omistajat saattaisivat saada erittäin kalliissa sveitsiläisissä lomakohteissa, mikä kannustaa vuokraamiseen Ranskassa schroders.com. On tärkeää huomata, että todelliset nettovuokratuotot riippuvat kuluista: alppitaloissa on merkittäviä ylläpito-, huolto-, yhtiövastike- (asunnoissa), vakuutus- ja hallinnointikuluja (jos käytetään vuokravälitystä). Silti, kun Megèvessä on vuokranantajan markkinat (rajoitettu vuokratarjonta ja korkea turistien maksuhalukkuus), hyvin sijoitetut kiinteistöt voivat tuottaa hyvää tuloa. Siirtyminen pidempiin kausiin – esimerkiksi käyttöasteen nousu kesällä +2 % vuonna 2024 chaletararatmegeve.com – parantaa vain sijoitetun pääoman tuottoa. Sijoittajat hyödyntävät usein ammattimaisia vuokrahallintapalveluita maksimoidakseen varaukset ja vähentääkseen vaivaa, mikä on suositeltava tapa niille, jotka haluavat tuottaa tuloja kakkosasunnostaan.

Verotus- ja oikeudelliset näkökohdat: Ranskan veroympäristö tarjoaa sekä haasteita että etuja alppikiinteistöjen sijoittajille. Toisaalta korkeatasoisten Megèven kotien omistajat voivat joutua maksamaan Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) -veroa, joka on Ranskan kiinteistövarallisuusvero ja koskee yli 1,3 miljoonan euron nettokiinteistövarallisuutta cabinet-roche.com. Useimmat Megèven chalet’t ylittävät tämän rajan helposti. IFI-vero on progressiivinen (jopa 1,5 % yli 10 miljoonan euron osuudesta), mutta taitavat sijoittajat voivat pienentää verotaakkaa optimaalisilla omistusjärjestelyillä ja velkarakenteilla (koska asuntolainat ovat vähennyskelpoisia verotettavasta pohjasta) cabinet-roche.com. Toisaalta Ranska tarjoaa houkuttelevia kannustimia vuokratuottosijoituksiin. Kalustettujen lomavuokra-asuntojen vuokratuloja verotetaan BIC (teollinen/kaupallinen) -järjestelmän mukaan, joka sallii lukuisia vähennyksiä – korot, ylläpito, vakuutukset, hallintokulut jne. – ja ennen kaikkea kiinteistön ja kalusteiden poistot cabinet-roche.com. Käytännössä tämä tarkoittaa, että monet alppivuokraajien omistajat maksavat vähän tai ei lainkaan tuloveroa vuokratuotoista useiden vuosien ajan, koska poistot ja kulut kattavat tulot cabinet-roche.com. Jos sijoittajat tarjoavat hotellimaisia palveluja (concierge, aamiainen, siivous), heidän toimintansa voidaan luokitella “parahôtellerie”-toiminnaksi, jolloin he voivat palauttaa ALV:n (20 %) kiinteistön ostosta ja juoksevista kuluista cabinet-roche.com. Tämä toimii käytännössä suurena veronpalautuksena – 5 miljoonan euron uudesta chalet’sta voi saada noin miljoonan euron ALV-palautuksen – mikä parantaa tuottoa merkittävästi (monet uudet alppikohteet myydään tämän rakenteen mukaisesti). Ammattilaisneuvonta on välttämätöntä, mutta nämä järjestelmät tekevät Ranskasta varsin suotuisan vuokrasijoittajille, huolimatta nimellisistä veroista. On myös huomionarvoista, että ulkomaalaisille ostajille ei ole rajoituksia toisen kodin hankinnassa Ranskassa (toisin kuin Sveitsissä, jossa ulkomaalaisilla on rajoituksia). Samoin Ranskassa ei ole valtakunnallista rajoitusta sille, kuinka monta yötä voit vuokrata kiinteistöäsi (paikalliset säännöt huomioiden) knightfrank.com. Tärkeimmät oikeudelliset vaatimukset liittyvät esimerkiksi lyhytaikaisen vuokrauksen rekisteröintiin, jos kunta sitä vaatii (esim. suuremmissa ranskalaiskaupungeissa tämä on pakollista; alppikunnissa yleistymässä) sekä turvallisuus- ja energiamääräysten noudattamiseen. Yhteenvetona sijoitusnäkymät ovat positiiviset: ostajat voivat odottaa maltillista pääoman arvonnousua, noin 3–4 % bruttovuokratuottoa (jota voidaan optimoida verorakenteilla) ja suotuisaa sääntely-ympäristöä vuokraukselle. Korkojen nyt vakiintuessa tai laskiessa sijoituksen rahoittaminen lainalla on yhä houkuttelevampaa – vuoden 2024 alussa yksityispankit tarjosivat ranskalaisia asuntolainoja noin 4 % korolla ja jopa 100 % lainoitusta UHNW-asiakkaille vakuuksia vastaan <a href="https://www.knightfrank.com/theview/guide-to-renting-alpine-property#:~:text=important%20as%20the%20knightfrank.com knightfrank.com. Niille, jotka osaavat navigoida vero- ja lakiteknisissä yksityiskohdissa, Megèven kiinteistöt voivat tarjota sekä nautintoa että tasaista taloudellista tuottoa.

Megève vs muut Alppien lomakohteet: Vertailuanalyysi

Miten Megèven kiinteistömarkkinat vertautuvat muihin huippuluokan Alppien lomakohteisiin? Alla on vertailu kolmen muun tunnetun ranskalaisen vuoristokohteen – Courchevelin, Chamonixin ja Val d’Isèren – kanssa, jossa tuodaan esiin markkinaprofiilien erot ja yhtäläisyydet:

Courchevel (Ranska) – Erittäin eksklusiivinen hiihtokeskus Les Trois Vallées’ssa. Courchevelin huippualue (1850) on ainoa ranskalainen lomakohde, joka kilpailee Megèven kanssa tai ylittää sen loistokkuudessa ja hinnassa – Courchevel 1850:n huippuhinnat yltävät noin 30 000 €/m² (joidenkin super-chaletien hinnat vielä korkeammat), ja se johti hintojen nousua vuonna 2024 9 %:n kasvulla agenceboan.com naef-prestige.ch. Kuitenkin, kun hinnat tasataan alempien kylien kesken, Courchevelin hinnat ovat samankaltaisia Megèven kanssa, noin 10–12 000 €/m² collection-chalet.co.uk. Courchevelilla on enemmän hiihtopainotteinen vetovoima, sillä se on osa maailman suurinta hiihtoaluetta, ja se on perinteisesti houkutellut paljon venäläisiä ja kansainvälisiä jetset-ostajia. Vuoden 2022 jälkeen Lähi-idän ja eurooppalaiset ostajat ovat täyttäneet venäläisten jättämän aukon naef-prestige.ch. Kuten Megève, myös Courchevel kärsii rajallisesta tarjonnasta; uudet rakennushankkeet ovat harvinaisia tiukan kaavoituksen ja Sveitsin 20 %:n kakkosasuntokiintiön vuoksi (vaikka Courchevel sijaitsee Ranskassa, monet superrikkaat, jotka eivät voi ostaa Sveitsin lomakohteista, suuntaavat tänne) knightfrank.com. Courchevelin markkinat ovat erittäin kausiluonteiset (vähemmän kesätoimintaa kuin Megèvessä), mutta sen puhdas hiihtomaine ja runsas viiden tähden hotellien (mukaan lukien kansainväliset brändit ja Michelin-ravintolat) määrä pitävät sen kiinteistömarkkinat Alppien markkinoiden huipulla . Courchevelin sijoittajat ovat yleensä erittäin varakkaita, keskittyen pääoman säilyttämiseen ja eksklusiiviseen käyttöön, kun taas Megèvessä ostajakunta on hieman laajempi ja sisältää enemmän ympärivuotisia elämäntapaostajia.

– Erittäin eksklusiivinen hiihtokeskus Les Trois Vallées’ssa. Courchevelin huippualue (1850) on ainoa ranskalainen lomakohde, joka kilpailee Megèven kanssa tai ylittää sen loistokkuudessa ja hinnassa – Courchevel 1850:n huippuhinnat yltävät noin 30 000 €/m² (joidenkin super-chaletien hinnat vielä korkeammat), ja se johti hintojen nousua vuonna 2024 9 %:n kasvulla agenceboan.com naef-prestige.ch. Kuitenkin, kun hinnat tasataan alempien kylien kesken, Courchevelin hinnat ovat samankaltaisia Megèven kanssa, noin 10–12 000 €/m² collection-chalet.co.uk. Courchevelilla on enemmän hiihtopainotteinen vetovoima, sillä se on osa maailman suurinta hiihtoaluetta, ja se on perinteisesti houkutellut paljon venäläisiä ja kansainvälisiä jetset-ostajia. Vuoden 2022 jälkeen Lähi-idän ja eurooppalaiset ostajat ovat täyttäneet venäläisten jättämän aukon naef-prestige.ch. Kuten Megève, myös Courchevel kärsii rajallisesta tarjonnasta; uudet rakennushankkeet ovat harvinaisia tiukan kaavoituksen ja Sveitsin 20 %:n kakkosasuntokiintiön vuoksi (vaikka Courchevel sijaitsee Ranskassa, monet superrikkaat, jotka eivät voi ostaa Sveitsin lomakohteista, suuntaavat tänne) knightfrank.com. Courchevelin markkinat ovat erittäin kausiluonteiset (vähemmän kesätoimintaa kuin Megèvessä), mutta sen puhdas hiihtomaine ja runsas viiden tähden hotellien (mukaan lukien kansainväliset brändit ja Michelin-ravintolat) määrä pitävät sen kiinteistömarkkinat . Courchevelin sijoittajat ovat yleensä erittäin varakkaita, keskittyen pääoman säilyttämiseen ja eksklusiiviseen käyttöön, kun taas Megèvessä ostajakunta on hieman laajempi ja sisältää enemmän ympärivuotisia elämäntapaostajia. Chamonix (Ranska) – Historiallinen vuorikiipeilykaupunki Mont Blancin juurella. Chamonixin kiinteistöt ovat jonkin verran helpommin saavutettavissa, ja keskimääräiset hinnat ovat yleensä alhaisemmat kuin Megèvessä, vaikka Chamonix onkin tunnettu maailmanlaajuisesti. Chamonixin huippukiinteistöjen hinnat ovat noin 13 500–15 000 €/m² naef-prestige.ch, hieman alempana kuin Megèven huipputaso (~15 000 €), ja tavalliset asunnot vaihtavat omistajaa lähempänä 8 000–10 000 €/m² monissa tapauksissa. Yksi syy tähän on, että Chamonix on suurempi, ympärivuotinen kaupunki (asukasluku noin 10 000) ja siellä on sekä luksushuviloita että tavallisempia asuntoja; se ei ole yhtä eksklusiivinen kuin Megève tai Courchevel. Markkinat ovat vireät – hinnat nousivat maltillisesti vuonna 2024 (+0,4 %) naef-prestige.ch – mutta tarjonta ei ole yhtä rajallista, sillä Chamonixissa on useita kyliä (Argentière, Les Houches jne.) ja enemmän kehitysmahdollisuuksia laaksossa. Chamonix houkuttelee vahvasti intohimoisia hiihtäjiä ja erityisesti kesäisiä alppiharrastajia (kiipeilijöitä, polkujuoksijoita), mikä johtaa erittäin korkeaan kesäkävijämäärään (erityisesti kesähissilippujen käyttö kasvoi +46 % kahdessa vuodessa agenceboan.com). Tämä on tehnyt Chamonixista aidon kaksikausimarkkinan, aivan kuten Megèvessä, ja kasvava kysyntä kohdistuu kiinteistöihin, joita voi hyödyntää ympäri vuoden. Kansainväliset ostajat Chamonixissa ovat pääosin brittejä, Benelux-maista sekä yhä enemmän aasialaisia seikkailunhaluisia naef-prestige.ch. Hinnat ovat korkeita, mutta hieman Megèveä alempia, koska Chamonixin asuntokanta sisältää enemmän kerrostaloasuntoja ja vähemmän laajoja luksushuviloita. Sijoitusnäkökulmasta Chamonix tarjoaa hieman korkeampaa vuokratuottopotentiaalia alhaisempien lähtöhintojen ja erittäin vahvan ympärivuotisen käyttöasteen ansiosta (monet ulkomaalaiset asuvat siellä pysyvästi). Yhteenvetona, Chamonixin markkina on suurempi ja monipuolisempi ; se ei ole yhtä puhtaasti luksusniche kuin Megève, mutta jakaa ympärivuotisen matkailun vetämän kasvutrendin ja on yhä yksi Ranskan Alppien halutuimmista alueista.

– Historiallinen vuorikiipeilykaupunki Mont Blancin juurella. Chamonixin kiinteistöt ovat jonkin verran helpommin saavutettavissa, ja keskimääräiset hinnat ovat yleensä alhaisemmat kuin Megèvessä, vaikka Chamonix onkin tunnettu maailmanlaajuisesti. Chamonixin huippukiinteistöjen hinnat ovat noin 13 500–15 000 €/m² naef-prestige.ch, hieman alempana kuin Megèven huipputaso (~15 000 €), ja tavalliset asunnot vaihtavat omistajaa lähempänä 8 000–10 000 €/m² monissa tapauksissa. Yksi syy tähän on, että Chamonix on (asukasluku noin 10 000) ja siellä on sekä luksushuviloita että tavallisempia asuntoja; se ei ole yhtä eksklusiivinen kuin Megève tai Courchevel. Markkinat ovat vireät – hinnat nousivat maltillisesti vuonna 2024 (+0,4 %) naef-prestige.ch – mutta tarjonta ei ole yhtä rajallista, sillä Chamonixissa on useita kyliä (Argentière, Les Houches jne.) ja enemmän kehitysmahdollisuuksia laaksossa. Chamonix houkuttelee vahvasti intohimoisia hiihtäjiä ja erityisesti kesäisiä alppiharrastajia (kiipeilijöitä, polkujuoksijoita), mikä johtaa erittäin korkeaan kesäkävijämäärään (erityisesti kesähissilippujen käyttö kasvoi +46 % kahdessa vuodessa agenceboan.com). Tämä on tehnyt Chamonixista aidon kaksikausimarkkinan, aivan kuten Megèvessä, ja kasvava kysyntä kohdistuu kiinteistöihin, joita voi hyödyntää ympäri vuoden. Kansainväliset ostajat Chamonixissa ovat pääosin brittejä, Benelux-maista sekä yhä enemmän aasialaisia seikkailunhaluisia naef-prestige.ch. Hinnat ovat korkeita, mutta hieman Megèveä alempia, koska Chamonixin asuntokanta sisältää enemmän kerrostaloasuntoja ja vähemmän laajoja luksushuviloita. Sijoitusnäkökulmasta Chamonix tarjoaa hieman korkeampaa vuokratuottopotentiaalia alhaisempien lähtöhintojen ja erittäin vahvan ympärivuotisen käyttöasteen ansiosta (monet ulkomaalaiset asuvat siellä pysyvästi). Yhteenvetona, ; se ei ole yhtä puhtaasti luksusniche kuin Megève, mutta jakaa ympärivuotisen matkailun vetämän kasvutrendin ja on yhä yksi Ranskan Alppien halutuimmista alueista. Val d’Isère (Ranska) – Korkean korkeuden hiihtäjän paratiisi Espace Killyssä. Val d’Isère kilpailee Courchevel 1850:n kanssa Ranskan kalleimpana lomakohteena – keskimääräiset hinnat ovat noin 16 000 €/m² (korkeimmat Ranskassa) collection-chalet.co.uk, ja huippuluokan uudisrakennusmökit tai -asunnot voivat ylittää tämän. Markkina on osoittanut poikkeuksellista vauhtia; hinnat nousivat noin 7 % vuoden 2024 puoliväliin mennessä naef-prestige.ch, mikä on yksi nopeimmista kasvuvauhdeista Alpeilla, mikä heijastaa kovaa kysyntää lumivarmoille rinteille ja rajallista uudisrakentamista. Val d’Isère on pienempi ja hiihtokeskeisempi kuin Megève: se sijaitsee 1 850 metrin korkeudessa ja tarjoaa pitkän talvikauden erittäin luotettavalla lumella (jäätiköt vahvistavat tätä). Tämän seurauksena kesäkehitys on hieman vähäisempää (vaikka kesähiihto ja alamäkipyöräily ovat mahdollisia). Ostajakuntaan kuuluu paljon brittiläisiä ja pohjoiseurooppalaisia ostajia, joista monet ovat tulleet sukupolvien ajan hiihtämään. Val d’Isèren kiinteistöt ovat usein ski-in/ski-out -huoneistoja tai mökkejä, joissa korostuu läheisyys rinteisiin. Ultra-prime-segmentti on vahva – Val d’Isèressä nähdään säännöllisesti yli 10 miljoonan euron mökkikauppoja, ja loppuvuodesta 2024 siellä oli itse asiassa eniten myynnissä olevia yli 10 miljoonan euron kohteita Alpeilla (9 kohdetta tässä hintaluokassa, enemmän kuin Courchevelissa) naef-prestige.ch, mikä osoittaa suurempaa likviditeettiä huipulla. Verrattuna Megèveen Val d’Isèren kiinteistöt ovat tasaisesti korkeahintaisia (vähemmän “löytöalueita”), ja asiakaskunta hieman urheilullisempaa (vähemmän luksusshoppailua, enemmän hiihtosuoritusta). Molemmilla lomakohteilla on kuitenkin varakas kansainvälinen asiakaskunta ja maapulan aiheuttama niukkuus. Val d’Isèren paikallisviranomaiset ovat myös rajoittaneet rakentamista kylän luonteen säilyttämiseksi ja liikenteen hallitsemiseksi, mikä tarkoittaa, että tarjonta pysyy erittäin niukkana – tekijä, joka todennäköisesti pitää hinnat noususuunnassa. Pohjimmiltaan Val d’Isère on talviurheilulle sitä, mitä Megève on alppielämäntyylille: molemmat ovat huipputason markkinoita, joissa Val d’Isèren etuna on korkeus ja hiihto, Megèven etuna ympärivuotinen viehätys ja perinne.

Yhteenveto: Kaikki neljä lomakeskusta – Megève, Courchevel, Chamonix ja Val d’Isère – ovat arvostettuja alppikohteita, mutta jokaisella on oma ainutlaatuinen luonteensa. Courchevel ja Val d’Isère saavuttavat korkeimmat hinnat erittäin varakkaiden ostajien ja hiihtomaineensa ansiosta; Megève jää vain hieman jälkeen, tarjoten vastaavaa luksusta, mutta kenties enemmän kyläidylliä ja kesäistä vetovoimaa. Chamonix on suhteellisesti edullisempi ja kosmopoliittisempi, siellä on suurempi ympärivuotinen väestö ja painotus vuorikiipeilykulttuuriin. Sijoittajat vertailevat usein näitä kohteita harkitessaan alppikiinteistöjä, ja monet pitävät Megèveä tasapainoisena vaihtoehtona – siellä yhdistyvät korkea status ja luksusinfrastruktuuri, mutta myös aito kylähenki ja monipuolinen käyttö ympäri vuoden. Viimeaikaisen kehityksen osalta kaikissa on nähty hintojen nousua, ja Courchevel 1850 ja Val d’Isère johtavat kasvussa agenceboan.com naef-prestige.ch, kun taas Megève ja Chamonix kokivat viime vuonna tasaisempaa kehitystä (aiempien nousujen jälkeen) naef-prestige.ch. Jatkossa kaikkien odotetaan hyötyvän laajemmista trendeistä, kuten rajallisesta tarjonnasta ja jatkuvasta kysynnästä varakkaiden ostajien keskuudessa.

Tulevaisuuden ennusteet (2026–2028)

Tulevaisuutta ajatellen Megèven kiinteistömarkkinoiden ennuste vuosille 2026–2028 on yleisesti myönteinen. Markkina-asiantuntijat ennakoivat, että nykyiset trendit – rajallinen asuntotarjonta, kasvava kansainvälinen kysyntä ja Alppien kehittyminen ympärivuotiseksi elämäntapakohteeksi – jatkavat hintojen nousupaineen luomista. Vuosittaisen hintakasvun arvioidaan olevan noin 3–7 % tärkeimmillä alppimarkkinoilla seuraavien vuosien aikana investropa.com, mikä viittaa siihen, että vuoteen 2028 mennessä Megèven keskimääräiset arvot voivat olla 10–20 % korkeammat kuin nykyisin (ellei tule suuria shokkeja). Useat tekijät tukevat tätä optimistista näkymää:

Jatkuva korkea kysyntä: Potentiaalisten ostajien joukko Alppien kiinteistöille on itse asiassa laajenemassa. Varallisuuden kasvu Aasiassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Amerikassa tuottaa vuosittain uusia ostajia, joilla on mahdollisuus sijoittaa eurooppalaiseen hiihtokotiin. Ranskan Alpit houkuttelevat erityisesti enemmän yhdysvaltalaisia ja aasialaisia ostajia kuin koskaan ennen investropa.com investropa.com, ja tämän trendin odotetaan jatkuvan matkustusmahdollisuuksien parantuessa ja Alppien säilyessä haluttuna elämäntapana. Samaan aikaan nykyiset ostajaryhmät (eurooppalaiset perheet jne.) eivät osoita kiinnostuksen hiipumista – päinvastoin, pandemia muistutti ihmisiä luonnon, tilan ja vetäytymisen arvosta, mikä korostaa Alppien vahvuuksia. Ellei tapahdu merkittävää muutosta (esim. uusia matkustusrajoituksia tai veroja, jotka estävät ulkomaista omistusta), kysynnän tulisi pysyä rakenteellisesti vahvana vuoteen 2028 asti .

Potentiaalisten ostajien joukko Alppien kiinteistöille on itse asiassa laajenemassa. Varallisuuden kasvu Aasiassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Amerikassa tuottaa vuosittain uusia ostajia, joilla on mahdollisuus sijoittaa eurooppalaiseen hiihtokotiin. Ranskan Alpit houkuttelevat erityisesti enemmän investropa.com investropa.com, ja tämän trendin odotetaan jatkuvan matkustusmahdollisuuksien parantuessa ja Alppien säilyessä haluttuna elämäntapana. Samaan aikaan nykyiset ostajaryhmät (eurooppalaiset perheet jne.) eivät osoita kiinnostuksen hiipumista – päinvastoin, pandemia muistutti ihmisiä luonnon, tilan ja vetäytymisen arvosta, mikä korostaa Alppien vahvuuksia. Ellei tapahdu merkittävää muutosta (esim. uusia matkustusrajoituksia tai veroja, jotka estävät ulkomaista omistusta), kysynnän tulisi pysyä . Krooniset tarjontarajoitteet: Megève ja vastaavat lomakohteet kohtaavat fyysisiä ja sääntelyyn liittyviä rajoituksia uudisrakentamisessa. Kylää ympäröivät suojellut alueet ja tiukka kaavoitus, joka säilyttää sen maalaismaiseman. Lisäksi Ranskalla on ympäristötavoitteita, jotka estävät liiallista rakentamista vuoristossa. Kuten mainittua, kun Megèvessä rakennetaan uutta, kyseessä ovat usein pystysuorat tai täydennysrakentamishankkeet, eivät laajat uudet asuinalueet cimalpes.com. Tämä tarkoittaa, että uusien kiinteistöjen tarjonta pysyy maltillisena . Muutaman kymmenen huippuluokan asunnon tai chalet’n tulo markkinoille vuosittain imeytyy helposti ostajakysyntään. Tarjonta voi jopa kiristyä, jos omistajat pitävät kiinteistöistään kiinni pidempään (esimerkiksi perheet säilyttävät kiinteistöjä sukupolvien ajan – jo yleistä St. Moritzissa ja yleistymässä Megèvessä). Tarjonnan rajoittamisen seurauksena on suuri todennäköisyys jatkuvalle hintojen nousulle , kun useammat ostajat kilpailevat rajallisesta määrästä chalet’ja ja asuntoja. Jopa hitaamman talouskasvun skenaariossa niukkuustekijä tukee hintoja.

Megève ja vastaavat lomakohteet kohtaavat fyysisiä ja sääntelyyn liittyviä rajoituksia uudisrakentamisessa. Kylää ympäröivät suojellut alueet ja tiukka kaavoitus, joka säilyttää sen maalaismaiseman. Lisäksi Ranskalla on ympäristötavoitteita, jotka estävät liiallista rakentamista vuoristossa. Kuten mainittua, kun Megèvessä rakennetaan uutta, kyseessä ovat usein pystysuorat tai täydennysrakentamishankkeet, eivät laajat uudet asuinalueet cimalpes.com. Tämä tarkoittaa, että . Muutaman kymmenen huippuluokan asunnon tai chalet’n tulo markkinoille vuosittain imeytyy helposti ostajakysyntään. Tarjonta voi jopa kiristyä, jos omistajat pitävät kiinteistöistään kiinni pidempään (esimerkiksi perheet säilyttävät kiinteistöjä sukupolvien ajan – jo yleistä St. Moritzissa ja yleistymässä Megèvessä). Tarjonnan rajoittamisen seurauksena on suuri todennäköisyys , kun useammat ostajat kilpailevat rajallisesta määrästä chalet’ja ja asuntoja. Jopa hitaamman talouskasvun skenaariossa niukkuustekijä tukee hintoja. Infrastruktuuri- ja tapahtumabuusti: Seuraavien vuosien aikana Alpit ovat maailmanlaajuisessa valokeilassa suurten tapahtumien myötä (vuoden 2026 talviolympialaiset Italiassa ja mahdollisesti vuoden 2030 talvikisat, joissa saattaa olla alppikohteita mukana) investropa.com. Nämä tapahtumat yleensä vauhdittavat investointeja infrastruktuuriin – voimme odottaa parannuksia, kuten uudistettuja lentokenttiä, teitä ja lomakeskusten palveluita 2020-luvun lopulla. Megèvelle parempi saavutettavuus (esim. lyhyemmät ajomatkat, paremmat palvelut) vain laajentaa sen vetovoimaa. Ranskan valtio ja paikalliset viranomaiset investoivat myös vuoristoalueisiin ympärivuotisen matkailun edistämiseksi (esim. kesäkelkkailu, pyöräpuistot, kulttuurifestivaalit), mikä todennäköisesti kasvattaa kävijämääriä. Matkailun näkymät ovat vahvat , ja Ranskan Alppien kävijämäärät todennäköisesti rikkovat ennätyksiä, kun Aasiasta suuntautuva matkailu normalisoituu ja ilmastohuoli saattaa saada yhä useamman eurooppalaisen lomailemaan lähempänä kotia (viileämmillä vuorilla). Ympärivuotisesti vilkas lomakeskus on erinomainen uutinen sijoittajille, sillä se vakauttaa vuokratuottoja ja lisää omistamisen houkuttelevuutta.

Seuraavien vuosien aikana Alpit ovat maailmanlaajuisessa valokeilassa suurten tapahtumien myötä (vuoden 2026 talviolympialaiset Italiassa ja mahdollisesti vuoden 2030 talvikisat, joissa saattaa olla alppikohteita mukana) investropa.com. Nämä tapahtumat yleensä vauhdittavat investointeja infrastruktuuriin – voimme odottaa parannuksia, kuten uudistettuja lentokenttiä, teitä ja lomakeskusten palveluita 2020-luvun lopulla. Megèvelle parempi saavutettavuus (esim. lyhyemmät ajomatkat, paremmat palvelut) vain laajentaa sen vetovoimaa. Ranskan valtio ja paikalliset viranomaiset investoivat myös vuoristoalueisiin ympärivuotisen matkailun edistämiseksi (esim. kesäkelkkailu, pyöräpuistot, kulttuurifestivaalit), mikä todennäköisesti kasvattaa kävijämääriä. , ja Ranskan Alppien kävijämäärät todennäköisesti rikkovat ennätyksiä, kun Aasiasta suuntautuva matkailu normalisoituu ja ilmastohuoli saattaa saada yhä useamman eurooppalaisen lomailemaan lähempänä kotia (viileämmillä vuorilla). Ympärivuotisesti vilkas lomakeskus on erinomainen uutinen sijoittajille, sillä se vakauttaa vuokratuottoja ja lisää omistamisen houkuttelevuutta. Ilmasto-sopeutuminen: Vuoteen 2028 mennessä ilmastonmuutos on yhä huolenaihe, mutta ne lomakeskukset, jotka sopeutuvat ennakoivasti, säilyttävät vetovoimansa. Megève monipuolistaa jo nyt tarjontaansa (talvi ja kesä suunnilleen tasapainossa, paljon muuta kuin hiihtoa), mikä vähentää riippuvuutta täydellisistä hiihto-olosuhteista. Lumetus-tekniikan kehitys ja mahdollisesti muokatut hiihtoaikataulut auttavat hallitsemaan lämpimämpiä talvia. Kehitystä keskitetään myös yhä enemmän korkeammille alueille (huom: yli 1 500 metrin korkeudessa sijaitsevien kiinteistöjen hinnat Alpeilla ovat nousseet merkittävästi, +40 % viimeisen vuosikymmenen aikana, lumivarmuuden ansiosta investropa.com investropa.com). Vaikka Megèven lähtökorkeus ei ole kovin korkea, sen hiihtoalue yltää tälle tasolle ja se hyötyy läheisestä korkeiden alueiden saavutettavuudesta (Mont Blancin alue). Jos alemmat rinteet kohtaavat ongelmia, saatetaan nähdä jopa kasvavaa kysyntää huippusijainneille , jotka takaavat pääsyn lumeen (esim. mökit lähellä korkeampia hissejä tai helikopterikenttiä jäätiköille pääsyä varten). Joka tapauksessa ilmastotekijät tuskin heikentävät markkinaa lyhyellä aikavälillä – päinvastoin, ne keskittävät ostajien huomion parhaiten varusteltuihin ja parhailla paikoilla sijaitseviin kohteisiin, joihin Megève kuuluu (kiitos ympärivuotisen elinvoimaisuuden investointien) collection-chalet.co.uk.

Vuoteen 2028 mennessä ilmastonmuutos on yhä huolenaihe, mutta ne lomakeskukset, jotka sopeutuvat ennakoivasti, säilyttävät vetovoimansa. Megève monipuolistaa jo nyt tarjontaansa (talvi ja kesä suunnilleen tasapainossa, paljon muuta kuin hiihtoa), mikä vähentää riippuvuutta täydellisistä hiihto-olosuhteista. Lumetus-tekniikan kehitys ja mahdollisesti muokatut hiihtoaikataulut auttavat hallitsemaan lämpimämpiä talvia. Kehitystä keskitetään myös yhä enemmän korkeammille alueille (huom: yli 1 500 metrin korkeudessa sijaitsevien kiinteistöjen hinnat Alpeilla ovat nousseet merkittävästi, +40 % viimeisen vuosikymmenen aikana, lumivarmuuden ansiosta investropa.com investropa.com). Vaikka Megèven lähtökorkeus ei ole kovin korkea, sen hiihtoalue yltää tälle tasolle ja se hyötyy läheisestä korkeiden alueiden saavutettavuudesta (Mont Blancin alue). Jos alemmat rinteet kohtaavat ongelmia, saatetaan nähdä jopa , jotka takaavat pääsyn lumeen (esim. mökit lähellä korkeampia hissejä tai helikopterikenttiä jäätiköille pääsyä varten). Joka tapauksessa ilmastotekijät tuskin heikentävät markkinaa lyhyellä aikavälillä – päinvastoin, ne keskittävät ostajien huomion parhaiten varusteltuihin ja parhailla paikoilla sijaitseviin kohteisiin, joihin Megève kuuluu (kiitos ympärivuotisen elinvoimaisuuden investointien) collection-chalet.co.uk. Politiikka & verotuksen vakaus: Ranskan sääntelylinja (energiatehokkuusvaatimukset jne.) on suurelta osin määritelty vuosikymmenen loppuun asti. Tiedämme, että vuoteen 2028 mennessä myös luokan F asuntojen vuokraus kielletään (seuraava askel vuoden 2025 G-luokan kiellon jälkeen, mikä vauhdittaa lisää remontteja) – tämä luo aallon mökkien kunnostuksia ja voi tilapäisesti tuoda markkinoille joitakin kohteita, jos omistajat päättävät olla päivittämättä, tarjoten mahdollisuuksia ostajille, jotka ovat valmiita modernisoimaan. Verotuksen osalta mahdolliset muutokset (esim. varallisuusveroon tai luovutusvoittoveroon) ovat tärkeitä seurata, mutta mitään radikaalia ei odoteta, koska investointien lannistamista halutaan välttää. Ranskan vakaa oikeudellinen ympäristö on itse asiassa etu; sijoittajat voivat olla kohtuullisen varmoja tulevasta (esimerkiksi 20 %:n ALV-palautusjärjestelmä uusille vuokra-asunnoille on yhä voimassa, mikä kannustaa uudisrakentamiseen). Yksi seurattava alue on paikalliset toimet lyhytaikaisvuokrauksessa – jos Megève asettaisi kiintiöitä tai korkeampia kakkosasuntotakseja suojellakseen ympärivuotista asumista (trendi joissakin matkailukohteissa), se voisi hienovaraisesti vaikuttaa sijoittajien laskelmiin. Kuitenkin vuoteen 2025 mennessä lomakeskus on onnistunut säilyttämään tasapainon, ja poliittinen tahto tukea matkailuinvestointeja on vahva.

Kaikki nämä tekijät huomioiden näkymät vuoteen 2028 asti ovat maltillisen kasvun ja kestävän vahvuuden. On todennäköistä, että kiinteistöjen arvot Megèvessä jatkavat nousuaan vähitellen vuosittain, mahdollisesti erityisen vahvoina kausina, jos ulkomainen kysyntä kasvaa (esimerkiksi amerikkalaisten ostajien buumi, jos euro heikkenee tai Yhdysvaltain markkinat kukoistavat). Vuokratuotot voivat nousta hieman lisää, kun kesäajan käyttöaste kasvaa ja jos vuokra-asuntojen tarjontaa rajoitetaan energiasäädöksillä (vähemmän vuokrattavia yksiköitä tarkoittaa korkeampia hintoja niille, jotka täyttävät vaatimukset). Vuoteen 2028 mennessä Megève todennäköisesti vakiinnuttaa asemansa ympärivuotisena luksuskohteena, mikä on juuri sitä, mitä tämän päivän ostajat etsivät – turvallinen ja nautinnollinen sijoitus. Kuten eräs markkinaraportti totesi, Alppien kiinteistöt ovat osoittautuneet ”kestäviksi jokaisessa käänteessä”, ja Megève ilmentää tätä kestävyyttä rajallisen tarjonnan, elämäntyylin vetovoiman ja kansainvälisen kysynnän yhdistelmällään agenceboan.com. Ellei odottamattomia tapahtumia ilmene, sidosryhmät voivat odottaa valoisia vuosia Megèven kiinteistömarkkinoille, ja vuodet 2025–2028 jatkavat vakaata kasvua ja korkeaa sijoittajaluottamusta investropa.com.

