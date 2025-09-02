Maailmanlaajuiset kiinteistömarkkinat järkkyivät 48 tunnin rynnäkössä: kauppoja, poliittisia yllätyksiä ja markkinamuutoksia

Yhdysvaltojen asuntomarkkinoiden saavutettavuuskriisi etenee, ja valtiovarainministeri Scott Bessent varoittaa ”kaikkien panosta vaativasta” haasteesta ja viittaa mahdollisiin toimiin, mukaan lukien kansallisen asuntokriisin julistaminen tänä syksynä.

Carlyle Group keräsi ennätykselliset 9 miljardia dollaria uusimpaan Yhdysvaltain kiinteistörahastoonsa, joka on suurin sitten vuoden 2012. Rahasto kohdistuu asuin-, itsevarastointi- ja teollisuuskiinteistöihin, mutta välttää toimistoja, hotelleja ja ostoskeskuksia.

<li EVERGRANDE: Evergrande Groupin selvittäjät pyysivät Hongkongin tuomioistuinta nimeämään vastaanottajat jäljittämään perustaja Hui Ka Yanin omaisuutta, kun kehittäjä, jolla on yli 300 miljardin dollarin velat, on lähellä selvitystilaa ja poistettiin HKEX:stä. Seazen Group ilmoitti strategisesta kumppanuudesta tutkiakseen reaalimaailman omaisuuserien tokenisointia, myöntäen 6,3 miljoonan dollarin (0,27 %) omistusosuuden Blockchain Metaverse -yhtiölle kehittääkseen Seazenin kiinteistöomaisuuden tokenisointia.

Mitsubishi UFJ Financial Group julkisti 100 miljardin jenin kiinteistörahaston sijoittaakseen Tokion, Osakan ja Nagoyan kiinteistöihin, joista noin 30 miljardia jeniä tulee instituutioiden omasta pääomasta ja loput velkarahoituksella.

Uusi-Seelanti kumosi ulkomaalaisten ostokiellon, sallien Active Investor Plus -viisumin haltijoiden ostaa tai rakentaa yhden luksusasunnon, jonka arvo on yli 5 miljoonaa NZD, välittömästi voimaan tulleella päätöksellä. Huhtikuusta lähtien viisumihakemuksia on jätetty 301, yhteensä vähintään 1,8 miljardia NZD.

Dubaissa tehtiin vuoden 2025 toisella neljänneksellä 51 000 asuntokauppaa, mikä on neljännesvuosiennätys. Suunnitelmat lisätä 210 000 uutta asuntoa vuoden 2026 loppuun mennessä nostavat Fitchin ennustetta 10–15 %:n hintojen laskusta.

Ison-Britannian asuntojen hinnat laskivat 0,1 % elokuussa, mikä on kolmas kuukausittainen lasku huhtikuun jälkeen. Vuosikasvu on 2,1 %, kun saavutettavuus on edelleen tiukkaa ja Englannin keskuspankki laski ohjauskorkoa 4,00 %:iin.

Saudi-Arabia lanseerasi ensimmäisen asuntolainavakuudellisten arvopapereiden markkinansa, ja SRC laski liikkeeseen ensimmäisen RMBS:n elokuun lopussa lisätäkseen likviditeettiä ja tukeakseen tavoitetta nostaa asunnonomistajuus noin 70 %:iin.

Hongkongin kiinteistökehittäjien velkojen erääntymiset kasvavat ensi vuonna 70 %:lla, 7,1 miljardiin dollariin vuonna 2026 tämän vuoden 4,2 miljardista, kun Road King jätti joukkovelkakirjalainojen korot maksamatta uudelleenrahoituspaineiden keskellä.

Yhteenveto: Kahden päivän aikana (1.–2. syyskuuta 2025) kiinteistömarkkinat ympäri maailmaa mullistuivat nopeiden tapahtumien seurauksena. Yhdysvallat vihjasi asuntokriisin julistamisesta asuntolainakustannusten noustessa jyrkästi reuters.com, kun taas Isossa-Britanniassa nähtiin odottamaton asuntojen hintojen lasku reuters.com. Kiinan kiinteistösektori syveni kriisiin – Evergranden romahduksesta kehittäjään, joka turvautui lohkoketjurahoitukseen reuters.com. Aasian ja Tyynenmeren alueella yllätyksiä tarjosivat Uusi-Seelanti, joka avasi ovet varakkaille ulkomaisille asunnonostajille reuters.com, sekä Japani, joka lanseerasi massiivisen kiinteistörahaston reuters.com. Lähi-idässä Saudi-Arabia toi markkinoille ensimmäiset asuntolainavakuudelliset arvopaperinsa english.aawsat.com lisätäkseen asuntomarkkinoiden likviditeettiä, vaikka Dubain nousukausi herätti romahduksen pelkoja. Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa korkeat korot ja uudet investoinnit muovaavat markkinoita. Alla pureudumme tärkeimpiin kauppoihin, trendeihin, politiikkatoimiin, korkovaikutuksiin, projekteihin ja teknologisiin innovaatioihin – asiantuntijoiden näkemyksillä – alueittain.

Pohjois-Amerikka (Yhdysvallat & Kanada) – Kohtuuhintaisuuden kriisi ja poliittiset toimet

Asumisen kohtuuhintaisuus murtumispisteessä: Yhdysvalloissa omistusasuminen on yhä useammalle saavuttamattomissa, kun asuntolainojen korot ja hinnat ovat nousseet useiden vuosikymmenten huippuihin. Nyt on halvempaa vuokrata kuin ostaa ensiasunto 49:ssä Yhdysvaltojen 50 suurimmasta kaupungista san.com san.com. Keskimääräiset kuukausittaiset asuntolainamaksut (2 768 $) ovat noin 38 % korkeammat kuin vuokrat (2 000 $) san.com san.com, mikä on historiallisten normien vastakohta. Ensiasunnon ostajat kamppailevat: heidän keski-ikänsä on noussut 38 vuoteen (28 vuodesta 1991) ja heidän markkinaosuutensa on pudonnut 24 %:iin , mikä on alhaisin sitten tilastoinnin alkamisen vuonna 1981 nar.realtor. ”Yhdysvaltain asuntomarkkinat ovat jakautuneet kahteen ryhmään: ensiasunnon ostajiin, jotka kamppailevat päästäkseen markkinoille, ja nykyisiin asunnonomistajiin, jotka ostavat käteisellä”, toteaa NAR:n varapääekonomisti Jessica Lautz nar.realtor, kun korkeat hinnat ja yli 7 %:n asuntolainakorot sulkevat nuoret ostajat ulos markkinoilta.

Eurooppa – Hinnat laskevat, korot kiristävät ja sijoittajat hermoilevat

Britannian asuntomarkkinat laskivat yllättäen: Britannian asuntomarkkinat antoivat varoitusmerkkejä, kun asuntojen hinnat laskivat 0,1 % elokuussa verrattuna heinäkuuhun, vastoin odotuksia noususta reuters.com. Tämä oli kolmas kuukausittainen lasku huhtikuun jälkeen, mikä pudotti vuotuisen hintakasvun vain 2,1 prosenttiin – heikoin yli vuoteen reuters.com. Asuntolainayhtiö Nationwide syytti venynyttä asumisvaraa: ensiasunnon ostajan keskimääräinen asuntolaina vie nyt noin 35 % käteen jäävistä tuloista, selvästi yli pitkän aikavälin 30 %:n normin reuters.com. “Asuntojen hintojen suhteellisen vaimea kasvu on ehkä ymmärrettävää, kun otetaan huomioon, että asumisvara on edelleen tiukilla verrattuna pitkän aikavälin normeihin,” sanoi Robert Gardner , Nationwiden pääekonomisti reuters.com. Vaikka Englannin keskuspankki laski ohjauskorkonsa elokuussa 4,00 prosenttiin (4,25 prosentista) talouden elvyttämiseksi, lainakustannukset pysyvät korkeina ja lainanantajat ovat varovaisia reuters.com. Potentiaaliset ostajat kohtaavat myös psykologisia esteitä: spekulaatiot mahdollisista kiinteistöveron korotuksista tulevassa budjetissa – kuten mahdollinen mansion tax – heikentävät luottamusta. “Riskinä on, että spekulaatiot mahdollisista kiinteistöveron korotuksista syksyn budjetissa … heikentävät ostajien luottamusta entisestään tulevina kuukausina,” varoitti Ashley Webb , Capital Economicsin Britannian ekonomisti reuters.com. Lyhyesti sanottuna, Britannian asuntomarkkinat navigoivat hauraassa toipumisessa , ja maltilliset hintojen laskut heijastavat aiempien korkojen nousujen ja tulevien verojen epävarmuuden aiheuttamaa painetta.

Aasia-Tyynimeri – Kriisiä ja innovaatioita tasapuolisesti

Kiinan kiinteistökriisi pahenee: Kiinan mittava kiinteistöalan laskukausi ei osoita laantumisen merkkejä. Evergrande Group , joka oli aikoinaan Kiinan suurin rakennuttaja, on edelleen myrskyn keskipisteessä. Syyskuun 2. päivänä Evergranden selvittäjät pyysivät Hongkongin tuomioistuinta nimeämään vastaanottajat jäljittämään perustaja Hui Ka Yanin omaisuutta, sillä hän on kieltäytynyt paljastamasta kaikkia maailmanlaajuisia kiinteistöjään reuters.com. Tämä poikkeuksellinen toimenpide on osa pyrkimyksiä saada takaisin 6 miljardia dollaria , joiden väitetään siirtyneen osinkoina ja maksuina Huin ja muiden sisäpiiriläisten hyväksi reuters.com. Evergrandella on yli 300 miljardin dollarin velat, ja se määrättiin virallisesti selvitystilaan vuonna 2024 velkojen laiminlyönnin jälkeen reuters.com. Se poistettiin Hongkongin pörssistä viime viikolla, mikä merkitsi dramaattista romahdusta yhtiölle, joka aikoinaan symboloi Kiinan rakennusbuumia reuters.com. Perustaja Hui, joka on tiettävästi nyt vangittuna Kiinassa epämääräisillä syytteillä reuters.com, oli nostanut miljardeja käteistä hyvinä vuosina, ja selvittäjät varoittavat, että hänen entinen vaimonsa voisi realisoida vielä miljardin dollarin edestä omaisuutta, ellei häntä estetä reuters.com. Evergranden tapaus korostaa syviä ongelmia Kiinan kiinteistösektorilla , jossa vuodesta 2021 lähtien kymmenet rakennuttajat ovat jättäneet velkansa maksamatta. Asuntokauppa ja hinnat jatkavat pysähtyneisyyttään; uusien asuntojen hinnat laskivat neljättä kuukautta peräkkäin heinäkuussa, 0,3 %, ja heikko kysyntä on saanut viranomaiset käynnistämään elvytystoimia. Pekingin keskushallinto on viime aikoina kehottanut kaupunkeja höllentämään asunnonostorajoituksia ja laskemaan asuntolainakorkoja “estääkseen lisälaskua” asuntomarkkinoilla reuters.com. Toistaiseksi nämä toimet ovat kuitenkin vain vakauttaneet tunnelmaa hetkellisesti . Analyytikot pelkäävät pitkää taantumaa: “Kiinan kiinteistöromahdus ei ole vielä ohi,” varoittivat taloustieteilijät eräässä tuoreessa muistiossa, mikä tarkoittaa lisää vaikeuksia koko taloudelle (joka ennen kriisiä oli 25-prosenttisesti riippuvainen kiinteistöalasta).

Lähi-itä – Likviditeetin lisäykset ja nousu-/laskusuhdanteiden tasapainottaminen

Saudi-Arabian asuntolainavallankumous: Merkkipaalu kuningaskunnan asuntorahoituksessa, Saudi-Arabia lanseerasi ensimmäisen koskaan asuntolainoihin perustuvan arvopaperistamisen (RMBS) markkinan lisätäkseen likviditeettiä english.aawsat.com. Valtion omistama Saudi Real Estate Refinance Co. (SRC, osa Public Investment Fundia) laski liikkeelle ensimmäisen nipun asuntolainabondeja elokuun lopussa osana laajempaa arvopaperistamisohjelmaa english.aawsat.com english.aawsat.com. Viranomaisten mukaan tämä vapauttaa pankkien taseita ja houkuttelee uutta pääomaa asuntomarkkinoille. “Kuningaskunnan ensimmäisen RMBS-transaktion lanseeraus on strateginen askel Saudi-Arabian kiinteistörahoitusmarkkinoiden kehittämisessä ja niiden houkuttelevuuden lisäämisessä sekä kotimaisille että ulkomaisille sijoittajille,” sanoi Majid Al-Hogail , Saudi-Arabian asuntoministeri ja SRC:n puheenjohtaja arabnews.com. Paketoimalla asuntolainat vaihdettaviksi arvopapereiksi Saudi-viranomaiset pyrkivät lisäämään likviditeettiä, kasvattamaan pankkien lainanantokykyä ja alentamaan asuntolainakustannuksia kuluttajille english.aawsat.com. Toimi tukee Vision 2030 -tavoitetta nostaa saudiarabialaisten asunnonomistajuus 70 prosenttiin (noin 60 prosentista vuosikymmenen puolivälissä) english.aawsat.com. “Tämä aloite tarjoaa innovatiivisia rahoitusvälineitä, jotka ovat linjassa Vision 2030:n kanssa… mahdollistaen useammalle saudiarabialaiselle perheelle oman kodin,” Al-Hogail lisäsi arabnews.com. SRC:n toimitusjohtaja Majeed Al-Abduljabbar kutsui RMBS-ohjelmaa “laadulliseksi harppaukseksi” jälkimarkkinoiden asuntolainamarkkinoille, ja totesi sen “vahvistavan likviditeettiä, monipuolistavan sijoittajapohjaa ja auttavan rahoituslaitoksia hallitsemaan pääomaa ja riskiä tehokkaammin” arabnews.com. Ensimmäinen liikkeeseenlasku oli suhteellisen vaatimaton (tarkkaa kokoa ei paljastettu), mutta lisää on suunnitteilla. S&P Global Ratings ylisti kehitystä ja arvioi, että saudiarabialaisilla pankeilla on noin 180 miljardia dollaria asuntolainoja – 23 % kaikista lainoista – ja että arvopaperistaminen auttaa ylläpitämään kasvua ja hallitsemaan riskejä english.aawsat.com english.aawsat.com. Ajankohta on suotuisa: Saudi-pankit ovat hyvin pääomitettuja ja kannattavia, ja sijoittajat kotimaassa ja ulkomailla ovat innokkaita sijoittamaan korkealaatuiseen saudi-velkaan. Jos RMBS-markkinat syvenevät, se voi laskea asuntolainojen korkoja ja tehdä asumisesta edullisempaa, tukien kuningaskunnan nuorta, kasvavaa väestöä.

Afrikka – Nousevat sijoitustrendit ja elpymisen merkkejä

Kotimaisten sijoittajien nousu: Hiljainen muutos on käynnissä useilla Afrikan kiinteistömarkkinoilla – paikallisten institutionaalisten sijoittajien nousu täyttää aukon, jonka ulkomainen pääoma on pitkään miehittänyt. Afrikkalaiset eläkerahastot ja varainhoitajat, jotka ovat perinteisesti suhtautuneet varovaisesti kiinteistöihin, kasvattavat nyt merkittävästi kiinteistösijoitustensa osuutta africabusiness.com africabusiness.com. Tämä suuntaus tuo vakaata, pitkäaikaista kotimaista pääomaa kehityshankkeisiin eri puolilla mannerta. “Nämä instituutiot ovat alkaneet kasvattaa allokaatioitaan … tuoden mukaan aiemmin puuttunutta pitkäaikaista, vakaata kotimaista pääomaa,” selittää Niyi Adeleye , Standard Bankin kiinteistörahoituksen (Afrikan alueet) johtaja africabusiness.com. Esimerkiksi Nigerian eläkerahastot kasvattivat kiinteistösijoituksiaan huikeat noin 418 % vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla verrattuna vuotta aiempaan (tosin matalalta lähtötasolta) africabusiness.com. Vaikka absoluuttiset luvut ovat yhä vaatimattomia – noin 51 miljoonaa dollaria sijoitettuna vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla, kun vastaava luku oli 9 miljoonaa dollaria vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla africabusiness.com – kasvuvauhti on rohkaiseva. Markkinoilla kuten Nigeria, Ghana, Kenia ja Etelä-Afrikka, eläke- ja vakuutusyhtiöt etsivät kiinteistöistä tasaista tuottoa ja inflaatiosuojaa. Tuleva Africa Property Investment Summit (joka järjestetään syyskuun puolivälissä Kapkaupungissa) nostaa tämän muutoksen esiin, ja paneeleissa käsitellään, kuinka paikalliset eläkerahastot ovat nyt “keskeisiä kiinteistöprojektien vetureita” africabusiness.com. Näiden kotimaisten toimijoiden mukaantulo viestii ekosysteemin kypsymisestä: eläkerahastojen tukemat hankkeet vaativat yleensä tiukempaa hallintoa, kestävyyttä ja pidemmän aikavälin näkymiä, mikä voi lopulta vakauttaa Afrikan kiinteistösyklejä africabusiness.com africabusiness.com. Se myös punvähentää riippuvuutta oikukkaista ulkomaisista sijoittajista. Kuten eräs toimitusjohtaja totesi, ulkomaisen pääoman korvaaminen paikallisilla lähteillä “tukee kaupallisesti vakaampien ja kestävämpien kiinteistöekosysteemien luomista keskeisillä markkinoilla.” africabusiness.com.

Latinalainen Amerikka – Korkeat korot vs. korkeat odotukset

Brasilia: Asuntoluottojen kuilun kurominen umpeen: Latinalaisen Amerikan suurin talous, Brasilia , kamppailee erittäin korkeiden korkojen vaikutusten kanssa asuntomarkkinoillaan. Inflaation laannuttua Brasilian keskuspankki oli alkanut laskea Selic-korkoaan vuoden 2023 huipusta 13,75 % – mutta aiempi kiristäminen jätti jälkensä. Tänä vuonna säästötilien saldot romahtivat , kun säästäjät siirtyivät korkeamman tuoton sijoituksiin, mikä vei perinteisiltä asuntorahoituksilta varoja reuters.com reuters.com. Brasilialainen asuntolainoitus on vahvasti sidoksissa säästötalletuksiin, ja varojen ulosvirtaus aiheutti luottopulan rakennuttajille ja ostajille. Keskuspankin johtaja Gabriel Galipolo totesi kesäkuun puheessaan, että järjestelmän on sopeuduttava: “Tämä pakottaa keskuspankin ja rahoitusjärjestelmän etsimään vaihtoehtoisia rahoituslähteitä … kohti uutta mallia,” hän sanoi viitaten suunnitelmiin “siltarahoitusratkaisusta” reuters.com reuters.com. Viranomaiset ovat käyneet keskusteluja valtion lainanantajan Caixan ja muiden kanssa siitä, miten pääomamarkkinoita tai valtion tukea voitaisiin hyödyntää asuntolainojen jatkuvuuden turvaamiseksi reuters.com. Samaan aikaan Brasilian asuntomarkkinat ovat edelleen kaksijakoiset: asuntojen hinnat nousevat nimellisesti maltillisesti (noin 5 % vuodessa FipeZap-indeksin mukaan), mutta laskevat inflaation jälkeen. Rakentaminen vilkastuu segmenteissä, kuten tuetussa kohtuuhintaisessa asuntotuotannossa (kiitos elvytettyjen valtionohjelmien), vaikka kalliimmat kohteet laahaavat. Monet brasilialaiset ovat lykänneet asunnon ostoa viime vuoden 14 %:n+ asuntolainakorkojen vuoksi. Mutta kun Selic on nyt laskusuunnassa (leikattu 12,75 %:iin syyskuuhun mennessä ja odotetaan olevan noin 10 % vuoden 2026 puolivälissä), optimismi on palaamassa. Jotkut analyytikot ennustavat patoutuneen kysynnän purkautumista vuoden 2025 lopulla, jos lainakustannukset laskevat yksinumeroisiksi. Siihen asti Brasilia on esimerkki siitä, miten korkeat korot ovat jäädyttäneet kiinteistömarkkinat – ja miten päättäjät kiirehtivät luomaan uusia rahoituskanavia kuilun umpeen kuromiseksi.

