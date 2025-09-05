Maailmanlaajuinen kiinteistövuoristorata: Asuntolainakorot romahtavat, Kiina horjuu, Dubai kukoistaa (4.–5.9.2025)

Keskeiset tiedot

Yhdysvaltain asuntolainahelpotus: Keskimääräinen 30 vuoden kiinteäkorkoinen asuntolaina laski 11 kuukauden pohjalukemiin (~6,5 %) realestatenews.com, mikä helpotti kuukausimaksuja hieman. Kuitenkin ostajakysyntä pysyy vaisuna – hakemukset laskivat 1,2 % elokuun lopussa korkojen laskusta huolimatta realestatenews.com realestatenews.com. ”Asunnonetsijät seuraavat korkoja toivoen niiden laskevan alle 6 %,” totesi eräs Seattlen välittäjä realestatenews.com.

Kiinan hauras elpyminen: Kiinan asuntomarkkinoiden lasku jatkuu , mutta vuoden 2025 asuntojen hintojen laskun ennustetaan nyt olevan 3,8 % (lievempi kuin aiemmin odotettu 4,8 %:n lasku) reuters.com. Analyytikot varoittavat, että kiinteistöjen myynti ja investoinnit supistuvat jyrkemmin kuin aiemmin arvioitiin reuters.com, ja jotkut vaativat "suoraa väliintuloa" Pekingiltä markkinoiden vakauttamiseksi reuters.com.

Eurooppa jäähtyy: Ison-Britannian asuntojen hinnat laskivat 0,1 % elokuussa – odottamaton notkahdus, kun heikentynyt ostovoima ja ensiasunnon ostajalta vaadittava 35 % tuloista asuntolainaan painavat kysyntää reuters.com. Euroalueen rakennussektori on edelleen taantumassa (PMI:t <50 Saksassa, Ranskassa, Italiassa) riotimesonline.com, mikä viittaa heikompaan rakentamisaktiviteettiin koko mantereella.

Aasia-Tyynenmeren alueen sekalaiset: Hongkongin asuntomarkkinat ovat pohjaamassa , ja sen suurin rakennuttaja näkee voiton nousevan ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen kevennettyjen asuntolainasääntöjen myötä chinadailyhk.com chinadailyhk.com. Japanin talous on valopilkku – heinäkuun kotitalouksien kulutus kasvoi 2,2 % ja palkat 3,0 % riotimesonline.com – mikä voi tukea asuntokysyntää, vaikka Kiinan ongelmat varjostavat aluetta.

Lähi-idän nousukausi: Persianlahden kiinteistömarkkinat kasvavat vauhdilla. Dubain asuntokaupat kasvoivat 40 % vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla (326,6 miljardia AED vs. 233 miljardia vuotta aiemmin) wam.ae, ulkomaisten sijoittajien ja öljyvetoisen kasvun siivittäminä. Jotkut Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hankkeet myydään loppuun "yhdessä tai kahdessa viikossa" vaikka rakennusaika on kolme vuotta wam.ae. Saudi-Arabia jatkaa eteenpäin megahankkeilla, kuten NEOM, saavuttaakseen kunnianhimoiset vuoden 2030 asuntotavoitteet english.aawsat.com english.aawsat.com.

Latinalaisen Amerikan haasteet: Brasilian asuntomarkkinoita kiristävät erittäin korkeat korot (~14,75 % Selic), jotka ovat kuivattaneet asuntolainarahoituksen reuters.com. Keskuspankki kehittää uutta "siltarahoitusmallia" tilanteen helpottamiseksi reuters.com. Meksikon rakennusnäkymät ovat heikot – kiinteät investoinnit laskivat 6,4 % vuoden takaisesta riotimesonline.com – mikä kuvastaa varovaisuutta, vaikka toiveita lähituotannon kasvusta on.

Afrikan asuntopula: Vakavat asuntopulat jatkuvat – Nigerian vaje on noin 28 miljoonaa asuntoa businessamlive.com – vaikka Afrikan kiinteistömarkkinoiden ennustetaan olevan yhteensä 17,6 biljoonaa dollaria vuoteen 2025 mennessä businessamlive.com. Etelä-Afrikassa asuminen on suhteellisesti edullisempaa (hinta-tulo-suhde noin 3,1 vs. noin 10 Nigeriassa) businessamlive.com, ja viimeaikaiset koronlaskut siellä (prime noin 10,75 %) kiihdyttävät ostajien aktiivisuutta keskitason segmenteissä.

Pohjois-Amerikka

Asunto- ja asuntomarkkinat

Asuntolainakorot ja ostajien tunnelmat: Yhdysvaltain asuntolainakustannukset ovat laskeneet seitsemän viikkoa peräkkäin, tarjoten pientä helpotusta ostajille. 30 vuoden kiinteä korko on nyt keskimäärin 6,5 % – alhaisin 11 kuukauteen realestatenews.com, kiitos inflaation hidastumisen ja odotettujen keskuspankin koronlaskujen. “Historiallisesti odotettua heikompi työpaikkaraportti lisää optimismia Fedin koronlaskuista ja voi laskea joukkovelkakirjojen tuottoja, mikä puolestaan painaa asuntolainakorkoja alaspäin,” selitti analyytikko Hannah Jones Realtor.comilta realestatenews.com. Vastaavasti vahvat työllisyysluvut voivat nostaa korkoja uudelleen, hän huomautti, korostaen “edessä olevaa volatiliteettia” realestatenews.com. Merkittävän Yhdysvaltain työllisyysraportin lähestyessä markkinaseuraajat varautuvat korkojen heilahteluihin.

Ostajakysyntä ja hinnat: Vaikka korot ovat laskeneet, asunnonostajien kysyntä pysyy vaisuna. ”Asunnonostajien…ei pitäisi yrittää ajoittaa korkoja,” neuvoo Bright MLS:n pääekonomisti Lisa Sturtevant, kehottaen ostajia hyödyntämään kasvavaa tarjontaa ja joustavampia myyjiä sen sijaan realestatenews.com. Aktiivisten Yhdysvaltain asuntolistojen määrä onkin noussut noin 11 % viime vuodesta, kun useampi omistaja laittaa asuntonsa myyntiin ja hintojen nousu tasaantuu realestatenews.com. Monet myyjät ovat alkaneet laskea hintoja tai tarjoamaan myönnytyksiä kauppojen syntymiseksi realestatenews.com. Tämän seurauksena mediaani kuukausierä laski alimmilleen sitten tammikuun (≈2 593 $) realestatenews.com. Se on silti 5 % korkeampi kuin vuosi sitten ja kaksinkertainen pandemiaa edeltäviin tasoihin verrattuna realestatenews.com, mikä korostaa asumisen kallistumista. ”Asuntolainojen korot eivät ole laskeneet tarpeeksi tuodakseen ostajia joukolla takaisin markkinoille. Ostajat toivovat…että korot laskisivat alle 6 %,” sanoi Mariah O’Keefe, Redfinin välittäjä Seattlessa realestatenews.com. Hintakehityksen osalta Yhdysvaltain asuntomarkkinat ovat kokonaisuutena edelleen vahvat – kansalliset mediaanihinnat ovat suunnilleen viime vuoden tasolla, eikä merkkejä vuoden 2025 romahduksesta ole forbes.com – mutta alueelliset erot kasvavat. Kalliit länsirannikon markkinat ovat kokeneet lieviä laskuja, kun taas jotkin Keskilännen ja Koillisosan kaupungit kirjaavat yhä maltillisia nousuja vahvojen paikallistalouksien ansiosta.

Markkinariskit ja alueelliset erot: Uusi asuntoriskiraportti ATTOM:lta sijoitti osia Kaliforniasta ja Floridasta kaikkein haavoittuvimmiksi taantumalle tänä vuonna worldpropertyjournal.com. Näillä markkinoilla on täydellinen myrsky huonon saavutettavuuden (yli 50 % palkasta keskimääräiseen asuntoon), kasvavien ulosottojen ja keskimääräistä korkeamman työttömyyden worldpropertyjournal.com worldpropertyjournal.com. “Tämän kesän asuntokauppojen hinnat olivat varmasti huomiota herättäviä, mutta… keskeiset indikaattorit myyntihinnan lisäksi [tarjoavat] barometrin siitä, mihin markkinat ovat menossa,” sanoi ATTOMin toimitusjohtaja Rob Barber worldpropertyjournal.com. Sen sijaan monet Texasin ja Keskilännen asuntomarkkinat näyttävät terveemmiltä, matalamman työttömyyden ja vähäisten “underwater”-lainojen ansiosta worldpropertyjournal.com. Kanada on sillä välin käännekohdassa: pitkän pysähdyksen jälkeen ostajien luottamus paranee varovaisesti. Kanadan asuntolainakorot ovat vakiintuneet noin ~5,5 %:iin 5 vuoden kiinteissä lainoissa fortune.com, ja Kanadan keskuspankin odotetaan laajalti alkavan laskea korkoja syyskuun 17. päivän kokouksessaan kasvun vauhdittamiseksi ca.finance.yahoo.com. Toronton asuntolautakunta raportoi pienen nousun elokuun myynneissä (+2,3 % YoY) hintojen pehmetessä, mikä viittaa siihen, että “pysähtynyt elpyminen” saattaa olla kääntymässä trreb.ca. Silti asumisen saavutettavuus Kanadassa on edelleen tiukilla, keskimääräisten asuntojen hintojen (~673 000 C$) ollessa noin 0,6 % korkeammat kuin vuosi sitten stats.crea.ca ja kotitalouksien velka lähes ennätystasolla.tasot.

Moniperheasunnot ja vuokrat: Yhdysvaltojen asuntovuokramarkkinat ovat pehmenemässä vuosien kasvun jälkeen. Kansallinen käyttöaste laski 95,4 %:iin elokuussa ja todelliset vuokrat laskivat 0,2 % vuoden takaisesta, mikä on ensimmäinen vuokrien lasku sitten alkuvuoden 2021 credaily.com credaily.com. Tämä lievä notkahdus heijastaa uutta tarjontaa Sun Belt -kaupungeissa ja inflaation puristuksessa olevia vuokralaisia. Vuokranalennukset keskittyvät ylirakennettuihin metropoleihin kuten Austiniin, Phoenixiin ja Orlandoon sekä turismista riippuvaisiin markkinoihin (esim. Las Vegas), joissa vuokranantajat raportoivat heikommasta kysynnästä credaily.com credaily.com. Toisaalta joissakin kalliissa rannikkokaupungeissa vuokrat nousevat yhä 3–7 % vuodessa – San Francisco, New York, San Jose – sillä rajallinen tarjonta ja vahvat työmarkkinat pitävät nousupainetta yllä credaily.com. Yleinen viileneminen on vuokralaisille tervetullutta, mutta asiantuntijat huomauttavat, että kyseessä on tasapainottuminen, ei romahdus. “Vaikka kuukausittainen vuokrien kasvu on ollut rajoitettua yli vuoden ajan, tämä merkitsee siirtymistä negatiiviselle puolelle,” RealPage-analyytikot totesivat markkinakatsauksessa credaily.com. Kun enemmän asuntoprojekteja valmistuu vuoteen 2026 mennessä, vuokralaiset saattavat vihdoin saada lisää neuvotteluvoimaa.

Liike- ja teollisuuskiinteistöt

Toimistosektori ja liiketoimintakaupat: Pohjois-Amerikan toimistomarkkinat jatkavat painetta korkeiden vajaakäyttöasteiden ja jälleenrahoitushaasteiden vuoksi. Yhdysvalloissa toimistojen vajaakäyttö on noin 18–20 % monissa keskustoissa bisnow.com, ja vuokranantajat turvautuvat suuriin alennuksiin tai rakennusten uudelleenkäyttöön. Tällä viikolla nähtiin esimerkki ongelmallisista toimistomyynneistä: yksityinen sijoittaja Savanna osti Midtown Manhattanilla toimistotornin (444 Madison Ave) alennusmyynnillä 50 miljoonalla dollarilla crenews.com – jyrkkä alennus, joka kuvastaa alentuneita arvoja. Länsirannikolla yksi San Franciscon toimistokiinteistö ostettiin muutettavaksi asunnoiksi, kun sijoittajat etsivät luovia käyttötarkoituksia vajaakäytössä oleville torneille crenews.com. “Toimistojen käyttöaste laahaa edelleen,” varoitti eräs alan näkymä, mikä pakottaa vuokranantajat rahoittamaan kalliita parannuksia ja myönnytyksiä houkutellakseen vuokralaisia realestatenews.com. Vuokraustoiminta on vaisua, vaikka jotkut välittäjät väittävät pahimman olevan ohi. Esimerkiksi Los Angelesissa toimistosijoitukset kaksinkertaistuivat matalalta tasolta toisella vuosineljänneksellä, ja paikalliset välittäjät sanovat markkinoiden “saavuttaneen pohjan” ja opportunististen ostajien ilmaantuneen bisnow.com. Silti toimistomarkkinoiden elpymisen odotetaan olevan hidasta ja epätasaista vuoteen 2025 asti.

Teollisuus ja logistiikka: Sitä vastoin teollisuuskiinteistöt pysyvät vahvana alana. Datakeskusten vajaakäyttöaste Pohjois-Amerikassa on juuri saavuttanut “historiallisen matalan” tason pilvipalveluiden kysynnän kasvaessa crenews.com. Varasto- ja logistiikkatilat ovat myös tiukassa – teollisuuskiinteistöjen vajaakäyttöaste on valtakunnallisesti noin 4 % ja vuokrat nousevat, erityisesti satamien ja suurten kaupunkien läheisyydessä wam.ae wam.ae. Sijoittajat sijoittivat yli 33 miljardia dollaria teollisuuskiinteistöihin vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla credaily.com, aavistaen kestävää verkkokaupan ja valmistuksen tarvetta. Esimerkiksi Kaliforniassa sijoittaja sai 67 miljoonan dollarin lainan täysin vuokratulle Sacramenton teollisuuspuistolle, mikä korostaa luottamusta alaan crenews.com crenews.com. Rakennuttajat lisäävät uusia hankkeita missä voivat: Dallasissa vuoden ikäinen moderni varasto myytiin REIT:lle korkealla arvostuksella crenews.com, ja jättimäisten jakelukeskusten rakentaminen jatkuu Sun Beltin keskuksissa. “Teollisuussektori houkuttelee edelleen kansainvälisiä sijoittajia,” toteaa CBRE:n Q2-raportti, jossa mainitaan “vahva vuokrien kasvu keskeisissä logistiikkakohteissa” markkinoilla kuten Atlanta ja Toronto wam.ae. Yksi mahdollinen vastatuuli: jos kulutuskysyntä tai kauppavolyymit heikkenevät, vuokrien nopea kasvu saattaa tasaantua. Mutta toistaiseksi teollisuuskiinteistöt ovat huippusuorittaja maailmanlaajuisesti.

Vähittäiskauppa ja sekoitetut käyttötarkoitukset: Vähittäiskaupan kiinteistömarkkinat ovat monisyiset. Liiketilojen tyhjäkäyttöaste Yhdysvalloissa on lähellä ennätyksellisen alhaista (~5,3 % tarjolla olevista tiloista) huolimatta ketjuliikkeiden sulkemisaalloista marketsgroup.org. Hyvillä paikoilla sijaitsevat ostoskeskukset ja pääkatujen liikkeet ovat suurelta osin täyttäneet pandemian aikaiset tyhjät tilat, ja kävijämäärät ovat elpymässä monissa ostoskeskuksissa. Kuitenkin Newmarkin uusi raportti osoittaa, että vähittäiskaupan vuokrausvolyymi romahti 29 % vuoden takaiseen verrattuna vuoden 2025 toisella neljänneksellä marketsgroup.org. Koko maassa vuokrattiin vain 31,7 miljoonaa neliöjalkaa – 23 % alle pitkän aikavälin keskiarvon – kun jälleenmyyjät muuttuivat varovaisiksi taloudellisen epävarmuuden ja ensiluokkaisten tilojen niukkuuden vuoksi marketsgroup.org. Myymälöiden sulkemiset ylittivät avaamiset, mikä johti nettokäytön negatiiviseksi viime neljänneksellä marketsgroup.org. Näkyvät konkurssit (Joann, Rite Aid, Forever 21) ja suurten ketjujen kustannussäästöt vaikuttivat vetäytymiseen marketsgroup.org. ”Monet vähittäiskaupan toimijat tehostavat myymäläverkostojaan… keskittyen heikosti suoriutuviin sijainteihin,” raportissa todettiin ja ennustettiin lisää konsolidaatiota vuoteen 2026 asti marketsgroup.org. Silti, vaikka suuret myymälät pienenevät, vähittäiskaupan perustekijät ovat kaukana romahduksesta – tarjonta on edelleen tiukempaa kuin 6,6 %:n historiallinen keskiarvo marketsgroup.org ja pyydetyt vuokrat pysyvät yleisesti vakaina. Ruokakauppakeskukset ja luksusliikkeiden alueet menestyvät erityisen hyvin, kun taas toissijaiset ostoskeskukset kamppailevat. Kanadassa Toronton ja Vancouverin huippuluokan ostoskeskukset raportoivat korkeita käyttöasteita ja vuokrien kasvua, vaikka jotkut keskitason jälleenmyyjät vetäytyvät. Sekoitetut käyttötarkoitukset, joissa yhdistyvät vähittäiskauppa, ravintolat ja viihde, nousevat pelastajaksi ikääntyville ostoskeskuksille, ja useita suuria yhdysvaltalaisia ostoskeskus-asuntomuutoshankkeita on julkistettu viime vuoden aikana kävijämäärien elvyttämiseksi.

Maa & Kehittäminen

Rakentaminen ja maankauppa: Rakennustoiminta on jakautunut Pohjois-Amerikassa. Asuntorakentaminen Yhdysvalloissa on hidastunut vuoden 2022 huippulukemista – omakotitalojen aloitukset ovat laskeneet maltillisesti, ja rakentajat kertovat vaikeuksista löytää edullista maata. NAHB:n kyselyssä 38 % rakentajista sanoi tonttitarjonnan olevan “alhainen” heidän markkinoillaan eyeonhousing.org. Uusien asuntojen myynti on kuitenkin vain noin 3 % alempana vuoden alusta lukien kitchenbathdesign.com, mikä osoittaa, että rakentajat onnistuvat myymään asuntoja kannustimien avulla. Maan hinnat pysyvät korkeina monilla alueilla, mikä yhdessä korkeiden materiaalikustannusten kanssa pitää paineen uusien asuntojen hinnoissa. Kanadassa kehittäjät käynnistävät varovasti projekteja tauon jälkeen, ja tätä tukevat hallituksen toimet, kuten Vancouverin lupauudistukset ja Toronton uusi aloite vajaakäytössä olevien toimistojen muuttamiseksi asunnoiksi. Teollisuuteen liittyvä infrastruktuuri ja maankehitys – kuten megatehtaiden valmistelu akkutehtaille Yhdysvaltojen etelässä tai varastopuistot Meksikon pohjoisosassa – ovat kuumia kohteita, jotka houkuttelevat institutionaalista pääomaa. Esimerkiksi Meksiko markkinoi uusia teollisuusalueita Yhdysvaltojen rajan läheisyydessä houkutellakseen reshoring-ilmiötä, vaikka paikalliset infrastruktuuripuutteet jatkuvat. Maatalous- ja metsämaa vaihtoehtoisina reaalisijoituksina ovat myös kasvattaneet sijoittajakiinnostusta vuonna 2025 epävakaiden osakemarkkinoiden keskellä, ja useista suurista maaportfoliokaupoista on raportoitu kesän aikana. Kaiken kaikkiaan, vaikka Pohjois-Amerikan rakennushankkeiden putki on ohentunut verrattuna COVIDin jälkeiseen buumiin, strategiset hankkeet (erityisesti kohtuuhintaisessa asuntotuotannossa ja logistiikassa) etenevät yhä, usein julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien ja luovien rahoitusratkaisujen tukemina.

Eurooppa

Asuntomarkkinat

Asuntojen hinnat ja politiikka: Euroopan asuntomarkkinat osoittavat viilenemisen merkkejä vuosien kasvun jälkeen. Britanniassa Nationwiden tuorein indeksi yllätti tarkkailijat paljastamalla, että asuntojen hinnat laskivat 0,1 % elokuussa (verrattuna heinäkuuhun) reuters.com – kolmas kuukausittainen lasku huhtikuun jälkeen. Vuosittainen hintojen nousu hidastui vain 2,1 prosenttiin, mikä on heikointa sitten kesän 2024 reuters.com. ”Asuntojen hintojen kasvun suhteellisen vaimea tahti on ymmärrettävää, kun otetaan huomioon, että asumisen kohtuuhintaisuus on edelleen tiukilla,” sanoi Nationwiden pääekonomisti Robert Gardner reuters.com. Vaikka Englannin keskuspankki laski ohjauskorkonsa 4,0 prosenttiin elokuussa reuters.com (ensimmäinen lasku tässä syklissä), lainakustannukset ovat yhä korkeat viimeaikaisiin standardeihin verrattuna ja keskimääräinen ostajan asuntolaina vie nyt noin 35 % käteen jäävistä tuloista reuters.com. Potentiaaliset ostajat kohtaavat myös epävarmuutta mahdollisista veromuutoksista – spekulaatiot uudesta ”kartanoverosta” seuraavassa budjetissa ovat heikentäneet ostajien luottamusta yläsegmentissä. ”Riskinä on, että spekulaatiot kiinteistöveron noususta…heikentävät ostajien tunnelmaa entisestään,” varoitti Ashley Webb Capital Economicsilta reuters.com. Manner-Euroopassa asuntojen hintojen kasvu on suurelta osin pysähtynyt monissa maissa. Saksassa nähdään lieviä nimellishintojen laskuja joissakin kaupungeissa, kun erittäin halpojen asuntolainojen aikakausi päättyy. Ruotsissa ja Tanskassa nähtiin jyrkempiä korjauksia aiemmin (10–15 % huipuista), mutta markkinat näyttävät vakiintuvan korkojen tasaantuessa. Ranskassa hinnat ovat kokonaisuutena vakaat, mutta kauppojen määrä on hidastunut, mikä on saanut hallituksen harkitsemaan ostokannustimia uusille ympäristöystävällisille asunnoille. Puolassa ja Keski-Euroopassa on kasvutaskuja (Puolan tapauksessa vahvan palkkakehityksen ja ukrainalaismaahanmuuton ansiosta), mutta korkeat euroalueen korot rajoittavat rahoitusta. Yleisesti ottaen Euroopan asuntomarkkinat ovat siirtymässä hintojen pysähtyneisyyden aikaan – helpotus ensiasunnon ostajille, mutta haaste kehittäjille ja tuoreille omistajille, jotka budjetoivat loputtoman arvonnousun varaan.

Vuokrat ja kohtuuhintaisuus: Vuokralaiset eri puolilla Eurooppaa kokevat kiristyvän tilanteen. Monissa pääkaupungeissa – Lontoo, Dublin, Pariisi, Berliini – vuokrat ovat nousseet tänä vuonna ennätyskorkeiksi, mikä johtuu rajallisesta tarjonnasta ja kasvaneista vuokranantajien kustannuksista. Esimerkiksi Lontoossa keskimääräinen vuokra ylitti 2 200 puntaa/kk, nousua noin 12 % vuodessa, kun korkeammat asuntolainakorot pakottivat osan vuokranantajista myymään tai nostamaan vuokria. Jotkut hallitukset puuttuvat asiaan: Irlanti jatkoi vuokrakattoa ja häätökieltoa herkissä markkinoissa, kun taas Skotlanti pitää voimassa väliaikaisia vuokrasääntelytoimia nykyisille vuokralaisille. Saksa laajentaa sosiaalisen asuntotuotannon budjettiaan, kun kyselyt osoittivat kohtuuhintaisten asuntojen vakavaa puutetta. Toisaalta muutamissa kaupungeissa on ylitarjontaa: Dubain kaltainen rakennusbuumi Espanjan Costa del Solilla ja Portugalin Algarvessa (suosittuja ulkomaalaisten keskuudessa) on itse asiassa alkanut hieman laskea luksusasuntojen vuokria, mikä on poikkeus Euroopassa. Euroopan omistusasumisaste on kokonaisuudessaan laskenut, kun nuoremmat kotitaloudet vuokraavat pidempään – ilmiö, jota päättäjät seuraavat tarkasti. Isossa-Britanniassa yksityisten vuokrien osuus kuluttajahintaindeksissä on noin 5 % korkeampi kuin vuotta aiemmin, nopeinta yli vuosikymmeneen, mikä lisää inflaatiota. Tämä on herättänyt keskustelua tiukemmasta vuokrasääntelystä verrattuna toimiin vuokra-asuntotarjonnan lisäämiseksi. Huomionarvoista on, että Puola on juuri ottanut käyttöön kannustimia vuokra-asuntorakentamiseen ja Itävalta ohjaa eläkerahastoja kohtuuhintaisten asuntojen joukkovelkakirjoihin – innovatiivisia keinoja helpottaa Euroopan vuokra-asuntopulaa.

Liike- ja teollisuuskiinteistöt

Rakentamisen ja kehityksen taantuma: Euroopan rakennus- ja kehityssektori on selvästi alakynnessä. Euroalueen rakennus-PMI laski elokuussa entistä syvemmälle alle 50:n, mikä viittaa supistumiseen: Saksan indeksi putosi 46,0:aan, Italian 47,7:ään ja Ranskan pysyi 46,7:ssä riotimesonline.com. Tämä merkitsee rakentamisen jatkuvaa laskusuhdannetta. Korkeat rahoituskustannukset, työvoimapula ja taloudellinen epävarmuus johtavat monien hankkeiden lykkäämiseen tai peruuttamiseen. Toimistoista Frankfurtissa asuntoprojekteihin Madridissa kehittäjät kertovat, että kannattavien tuottojen saaminen on vaikeaa, kun EKP:n korot ovat 4 %. Vaikka rakennusmateriaalien (kuten puutavaran ja teräksen) hinnat ovat laskeneet vuoden 2022 huipuista, rakennuttajien luottamus pysyy heikkona. Saksassa asuntorakentamisen rakennusluvat olivat noin 27 % alempana vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla verrattuna edellisvuoteen, ja alan järjestöt varoittavat ”rakennuttajien karsinnasta”, elleivät lainakustannukset laske. Ruotsin rakennuskriisi on akuutti – useat suuret rakennusyritykset ovat hakeneet tänä vuonna konkurssisuojaa myymättömien asuntojen ylitarjonnan ja kalliin velan vuoksi. Infrastruktuuri- ja teollisuushankkeet ovat kuitenkin suhteellinen valopilkku: EU:n rahoittamat vihreän energian ja puolijohdetehtaiden hankkeet (Saksassa ja Ranskassa) sekä tuulivoimaprojektit (Pohjanmerellä) etenevät ja tarjoavat joitakin rakennusalan työpaikkoja. Kokonaisuutena Euroopan rakennuttajat kuitenkin vetäytyvät. Rakentamisen väheneminen on sekä oire että syy talouden hauraudelle Euroopassa – vähemmän nostureita horisontissa tänään voi tarkoittaa niukempaa asuntotarjontaa (ja korkeampia vuokria) muutaman vuoden päästä, jos ja kun kysyntä elpyy.

Toimisto- ja vähittäiskauppamarkkinat: Euroopan toimistomarkkinat ovat edelleen jakautuneet. Ensiluokkaiset, modernit toimistotilat kaupungeissa kuten Lontoo ja Pariisi säilyttävät arvonsa yritysten siirtyessä laadukkaampiin tiloihin, mutta vanhemmat, tehottomammat rakennukset kamppailevat löytääkseen vuokralaisia. Lontoon toimistotyhjiöaste on noussut noin 9 prosenttiin, ja vuokranantajat tarjoavat 12–18 kuukauden vuokravapaita houkutellakseen vuokralaisia, erityisesti Cityssä. Pariisi on pärjännyt paremmin (tyhjiöaste ~7 %) rajallisen uuden tarjonnan ja läsnätyön suosion ansiosta, mutta myös siellä alivuokraukset ovat kasvussa. Eräs suuri ranskalainen vuokranantaja, Gecina, totesi ”vuokralaiset käyttävät enemmän aikaa sopimusten allekirjoittamiseen ja heillä on enemmän neuvotteluvoimaa”. Keski- ja Itä-Euroopan toimistokeskukset (Varsova, Praha) ovat paineessa etätyön ja ylitarjonnan vuoksi; Varsovan tyhjiöaste nousi 13 prosenttiin, mikä on korkein luku kymmeneen vuoteen. Samaan aikaan vähittäiskaupan kiinteistömarkkinat Euroopassa ovat varovaiset. Vähittäismyynti Espanjassa laski 0,5 % viimeisimmän kuukauden aikana riotimesonline.com ja vähittäiskaupan kävijämäärät Saksassa ovat alle pandemiaa edeltävän tason. Vähittäisvuokrat ovat ennallaan ja jotkin heikommat ostoskeskukset toissijaisissa kaupungeissa kokevat tuottopiikkejä (arvojen laskiessa). Kuitenkin huippuluokan pääkadut (esim. Pariisin Champs-Élysées, Milanon Via Montenapoleone) raportoivat vahvasta luksusmyynnistä ja jopa ennätysvuokrista vuonna 2025, kansainvälisen turismin ja rajallisen tilan siivittäminä. Eurooppalaiset vähittäiskauppiaat muuttavat myös toimintamallejaan – painottaen enemmän pienempiä kaupunkimyymälöitä ja elämyksellistä vähittäiskauppaa – mikä muuttaa tilakysyntää. Esimerkiksi IKEA avasi ensimmäisen keskustamyymälänsä Pariisissa ja muut suuret ketjut seuraavat perässä, pyrkien sopeutumaan kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin.

Teollisuus ja logistiikka: Eurooppalainen teollisuus- ja logistiikkakiinteistömarkkina on edelleen suhteellisen kestävä. Pan-eurooppalaiset logistiikkatilojen vajaakäyttöasteet ovat matalat (noin 4–5 %), ja vuokrien kasvu jatkuu, vaikkakin hitaammin kuin vuoden 2022 huippuvauhdissa. Kysyntä varastotiloille satamien (Rotterdam, Antwerpen) ja suurten kaupunkien läheisyydessä pysyy vahvana verkkokaupan ansiosta. Uusi Savillsin raportti totesi, että kiinteistöihin investoitiin maailmanlaajuisesti 380 miljardia euroa vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla, ja logistiikka- sekä senioriasumissektorit kasvoivat marketsgroup.org. Euroopassa sijoittajat suosivat varastoja, koska ne tarjoavat vakaata tuottoa; kuitenkin transaktiovolyymit ovat laskeneet, kun ostajat ja myyjät kiistelevät hinnoista. Prime-logistiikan tuottovaatimukset (cap rate) Länsi-Euroopassa ovat nousseet noin 50 korkopistettä viimeisen vuoden aikana, mikä heijastaa korkeampia rahoituskustannuksia, mutta pysyvät historiallisissa rajoissa invesco.com perenews.com. Yksi trendi on monikerroksisten varastojen yleistyminen maankäytöltään rajoitetuilla markkinoilla, kuten Lontoossa ja Pariisissa, sekä tyhjien vähittäiskauppakiinteistöjen muuttaminen jakelukeskuksiksi. Teollisuuden näkymät ovat varovaisen optimistiset: “Jopa Euroopassa, jossa tuottovaatimusten erot ovat normalisoituneet, transaktiovolyymit elpyvät hitaasti” rahoitusolosuhteiden vuoksi invesco.com. Jos EKP viestii koronlaskuista vuodelle 2026, kuten monet odottavat, se voisi vapauttaa alueella patoutunutta teollista sijoituskysyntää.

Vähittäiskauppa & majoitus

Matkailun ja vähittäiskaupan elpyminen: Euroopan kuuluisat keskustat nauttivat matkailun elpymisestä, mikä tukee hotelleja ja pääkatujen vähittäiskauppaa. Hotellien käyttöaste Euroopassa palasi tänä kesänä vuoden 2019 tasolle, ja Etelä-Eurooppa hyötyi ennätyksellisestä kaudesta. Tämä heijastuu myönteisesti myös vähittäiskauppaan ja ravintoloihin. Esimerkiksi Italia raportoi ulkomaisten turistien kulutuksen kasvaneen 8 % viime vuoteen verrattuna, mikä vauhditti luksusliikkeitä Roomassa ja Firenzessä. Hotellikiinteistöjen sijoittajat ovat jälleen aktiivisia: syyskuun alussa Lähi-idän rahasto osti espanjalaisten lomakohteiden portfolion 500 miljoonalla eurolla, luottaen matkailukysynnän jatkumiseen. Pienemmät hotelliyrittäjät kuitenkin kohtaavat nousevia palkka- ja energiakustannuksia, mikä kiristää katteita. Vähittäiskaupan kiinteistöjen tunnelma on varovainen. Hauraat vähittäiskaupan trendit jatkuvat talouksissa kuten Saksassa, jossa kuluttajaluottamus on matala – saksalaiset vähittäiskauppabrändit lykkäävät laajentumissuunnitelmiaan, mikä hidastaa vuokraustoimintaa. Silti ruokakauppavetoiset vähittäiskaupat ja kauppapuistot menestyvät hyvin. Isossa-Britanniassa kauppapuistojen vajaakäyttö laski 15 vuoden alimmalle tasolle, kun hintatietoiset ostajat suosivat suuria halpaketjuja. Verkkokaupan kasvu on vakiintunut noin 15 prosenttiin koko vähittäiskaupan myynnistä Euroopassa, mikä helpottaa kivijalkakauppojen painetta. Näin ollen puhe “vähittäiskaupan apokalypsista” Euroopassa on laantunut; sen sijaan ala kohtaa hitaan sopeutumisen ja valikoivan kasvun. Vähittäiskaupan vuokranantajat investoivat peruskorjauksiin ja lisäävät vetonauloja (ruokatoreista noutovarastoihin) pitääkseen ostoskeskukset houkuttelevina. Ranskassa esimerkiksi useita vanhenevia ostoskeskuksia uudistetaan valtion kaupunkien kehittämisrahastojen tuella.

Poliittinen toimintaympäristö: Euroopan hallitukset puuttuvat yhä enemmän kiinteistömarkkinoihin. Asuntotoimien lisäksi jotkut kaupungit pyrkivät hillitsemään kiinteistöspekulaatiota. Tokiossa, Japanissa (joka usein luetaan Aasian ja Tyynenmeren alueeseen, mutta on tässä relevantti politiikan jakamisen kannalta), yksi mielenkiintoinen toimi oli, että paikallinen hallinto pyysi rakennuttajia kieltämään asuntojen jälleenmyynnin 5 vuodeksi hillitäkseen keinottelua asahi.com. Vaikka tämä on Euroopan ulkopuolelta, se herätti maailmanlaajuisten päättäjien huomion, jotka etsivät keinoja hillitä spekulatiivisia kuplia. Yksikään eurooppalainen kaupunki ei ole mennyt näin pitkälle, mutta esimerkiksi Berliinissä keskustellaan yhä vuokrasäännöistä (sen jälkeen kun tuomioistuin kumosi aiemman vuokrasääntelyn) ja Amsterdam on kieltänyt sijoittajia ostamasta edullisia asuntoja vuokrattavaksi. EU ottaa myös käyttöön kestävyyssääntöjä (ESG), jotka vaikuttavat kiinteistöihin – vuodesta 2025 alkaen suurten rakennusten on raportoitava energiankulutuksensa, ja tehottomat rakennukset voidaan kieltää vuokraamasta vuoteen 2030 mennessä. Tämä vaikuttaa jo arvostuksiin: tuoreen tutkimuksen mukaan toimistot, joiden energiatehokkuus on alle “C”-luokan, käyvät kauppaa 5–10 % alennuksella Euroopan suurissa kaupungeissa. Nämä sääntelymuutokset yhdessä taloudellisten voimien kanssa tarkoittavat, että Euroopan kiinteistömarkkinasta on tulossa vuokralaisystävällisempi ja kilpailullisempi vuosien vuokranantajavetoisuuden jälkeen. Vuoden 2025 edetessä kaikkien katseet kohdistuvat Euroopan keskuspankkiin – markkinat odottavat noin 200 korkopisteen laskua vuoden 2025 loppuun mennessä perenews.com kasvun pelastamiseksi. Jos ja kun rahapolitiikan keventäminen alkaa, se voi merkitä käännekohtaa kiinteistömarkkinoiden “uudelleeninflaatiolle”, mutta toistaiseksi Eurooppa tasapainoilee inflaation hillitsemisen ja kiinteistömarkkinoiden tukemisen välillä.

Aasia-Tyynenmeren alue

Asuntomarkkinat

Kiina: Maailman toiseksi suurin talous on edelleen jumissa pitkittyneessä kiinteistölamassa. Reutersin taloustieteilijäkyselyn mukaan Kiinan uusien asuntojen hintojen odotetaan laskevan noin 3,8 % vuonna 2025, mikä on hieman lievempi pudotus kuin aiemmin ennustettiin, kiitos viimeaikaisten tukitoimien reuters.com. Myynti ja investoinnit kuitenkin heikkenevät: kiinteistömyynnin odotetaan romahtavan 7,5 % vuonna 2025 (huonompi kuin aiemmin ennustettu –5 %) ja kiinteistösijoitusten supistuvan jopa 11 % reuters.com. Perusongelmat – rakennuttajien velkalaiminlyönnit, myymättömien asuntojen ylitarjonta ja heikko ostajaluottamus – ovat yhä ratkaisematta. Pekingin kymmenistä politiikkamuutoksista huolimatta (mukaan lukien matalammat asuntolainakorot ja kevyemmät käsirahasäännöt), markkina ei ole vielä löytänyt pohjaa reuters.com. ”Fitch uskoo, että kiinteistösektori kohtaa edelleen monia rakenteellisia haasteita keskipitkällä aikavälillä, mukaan lukien väestörakenteen muutokset, matala asumisen saavutettavuus ja korkea myymättömien asuntojen varasto,” sanoi Lulu Shi, Fitch Ratingsin johtaja reuters.com. Monet analyytikot eivät odota Kiinan asuntohintojen vakautuvan ennen loppuvuotta 2026 tai 2027 reuters.com. Kutsut järeämpiin toimiin kasvavat: ”Markkinoiden vakauttaminen saattaa vaatia… suoraa keskushallinnon väliintuloa,” totesi Gao Yuhong luottoluokitusyhtiö Pengyuanilta, ehdottaen, että valtion rahastoilla ostettaisiin myymättömiä asuntoja ja käyttämätöntä maata ylitarjonnan vähentämiseksi reuters.com. Varastojen purku onkin valtava urakka – noin 600–700 miljoonaa neliömetriä asuntoja (yli 5 miljoonaa kotia) tarvitsee ostajat, mikä vastaa yli 12 kuukauden myyntiä, ja Gaon arvion mukaan 5 biljoonaa jeniä (699 miljardia dollaria) tarvittaisiin tämän ylijäämän purkamiseen reuters.com. Käytännössä suuret rakennuttajat kuten Country Garden ja Evergrande käyvät läpi uudelleenjärjestelyjä, kun taas ostajien luottamus on heikointa pienemmissä kaupungeissa. Kiinan keskushallinto on viestinyt lisäävänsä tukea: juuri tällä viikolla paikallispankit laskivat ensiasunnon ostajien asuntolainakorkoja 10–20 korkopistettä ja useat kaupungit höllensivät asunnonostorajoituksia. Mutta toistaiseksi nämä asteittaiset toimet ovettä saisi aikaan käänteen siinä, mitä on kutsuttu Kiinan Lehman-hetkeksi kiinteistöalalla.

Hongkong: Jyrkässä ristiriidassa Manner-Kiinaan verrattuna, Hongkongin asuntomarkkinat ovat piristymässä pitkän laskusuhdanteen jälkeen. Hongkongin suurin rakennuttaja, Sun Hung Kai Properties, raportoi ensimmäisen voiton kasvunsa kolmeen vuoteen, viitaten “vakautumisen merkkeihin” kiinteistömarkkinoilla chinadailyhk.com. Tilikauden, joka päättyi 30. kesäkuuta, oikaistu tulos nousi 0,5 % 21,9 miljardiin HK$:iin chinadailyhk.com. “Hongkongin asuntomarkkinat osoittivat lisää vakautumisen merkkejä kevennettyjen asuntolainarajoitusten ja matalampien paikallisten asuntolainakorkojen ansiosta,” yhtiö totesi chinadailyhk.com. Hallitus onkin hiljattain helpottanut ensiasunnon ostajien asuntolainakattoja, ja paikalliset korot ovat hieman laskeneet, kun Hongkongin rahaviranomainen seurasi Fedin taukoa. Asuntojen hinnat Hongkongissa ovat nousseet huhtikuusta lähtien, ja analyytikot ennustavat 8 %:n hinnannousua vuoden 2025 loppuun mennessä chinadailyhk.com noin 15 %:n korjausliikkeen jälkeen vuoden 2019 huipuista. Mannerkiinalaisten osaajien ja opiskelijoiden virta sekä nousevat vuokrat tukevat kysyntää chinadailyhk.com. Kaupungin luksussegmentti kirjasi myös otsikoihin nousseen kaupan: kartano The Peakillä myytiin noin miljardilla HK$:lla, mikä tekee siitä yhden vuoden 2025 kalleimmista asuntokaupoista timeout.com. Hongkongin liikekiinteistö-sektori on kuitenkin edelleen heikko – Sun Hung Kai:n toimisto- ja ostoskeskusvuokratulot laskivat 2 % kyseisellä ajanjaksolla chinadailyhk.com. Korkea toimistotyhjäkäyttö (tällä hetkellä noin 14 %) ja laskevat liikehuoneistovuokrat joillakin alueilla heijastavat liiketoimintakulutuksen hidasta elpymistä. Kaiken kaikkiaan Hongkong vaikuttaa olevan pohjakosketuksessa, jota tukevat uudelleenavautuminen ja tiiviimpi integraatio Manner-Kiinan Greater Bay Area -suunnitelmaan. Markkina ei ole vielä täysin toipunut, mutta tunnelma on parantunut selvästi vuoden takaisesta, jolloin korkojen nousu ja maastamuuttopelot varjostivat näkymiä.

Japani: Japanin kiinteistömarkkinat ovat suhteellisen vakaat ja jopa positiiviset tietyillä alueilla. Kotimainen taloudellinen vauhti – kuluttajamenot kasvoivat vuositasolla 2,2 % heinäkuussa, palkat nousivat 3,0 % riotimesonline.com – tuo kiinteistöalalle jonkin verran optimismia. Asuntojen hinnat Tokiossa ovat olleet tasaisessa nousussa; uuden asunnon keskihinta Tokion 23:ssa kaupunginosassa nousi heinäkuussa 135,3 miljoonaan jeniin (~920 000 $), mikä on 24 % enemmän kuin vuotta aiemmin asahi.com. Tämä hämmästyttävä nousu heijastaa sekä rakennuskustannusten kasvua että kovaa kysyntää. Niin paljon, että viranomaiset ovat alkaneet huolestua spekulaatiosta. Tokion Chiyodan kaupunginosa herätti huomiota pyytämällä rakennuttajia sisällyttämään ehtoihin kiellon jälleenmyydä uusia asuntoja 5 vuoteen tietyissä uudisrakennushankkeissa, tavoitteena hillitä asuntosijoittajia ja viilentää hintoja asahi.com. Kiinteistöala vastusti voimakkaasti, kyseenalaistaen tällaisen pyynnön laillisuuden ja järkevyyden asahi.com. ”Me uskomme myös, että lyhytaikainen jälleenmyynti on epätoivottavaa… Mutta koemme, että kaupunginosan pyyntöltä puuttuu vankka perusta,” sanoi Japanin kiinteistöyhtiöiden liiton johtava virkamies asahi.com. Näistä keskusteluista huolimatta Japanin matalat korot (BoJ:n ohjauskorko on yhä negatiivinen) ja kova asuntokysyntä kaupunkikeskuksissa ovat pitäneet markkinat vireinä. Alueellinen Japani on eri tarina – monilla maaseutualueilla väestö vähenee ja talot jäävät tyhjilleen. Hallitus edistää ohjelmia, joilla 8 miljoonaa “akiyaa” (tyhjää taloa) ympäri Japania voitaisiin ottaa uudelleen käyttöön tai purkaa, mikä voisi avata mahdollisuuksia uudisrakentamiseen. Toimistomarkkinat Tokiossa ovat suhteellisen vakaat, vajaakäyttöaste noin 6 %, mikä on selvästi vähemmän kuin muissa maailman pääkaupungeissa, osittain teknologia- ja rahoitusalan yritysten laajentumisen ja rajallisen uuden tarjonnan ansiosta. Kaiken kaikkiaan Japanin kiinteistömarkkinat hyötyvät ainutlaatuisesta makrotaloudellisesta ympäristöstään (matalat korot, elpyvä talous) ja erottuvat Aasian menestyjinä tänä vuonna.

Muut Aasian ja Tyynenmeren markkinat: Australiassa asuntomarkkinat ovat yllättäen saaneet uutta vauhtia vuonna 2025. Vuoden 2024 notkahduksen jälkeen Sydneyn ja Melbournen asuntojen hinnat nousevat jälleen (Sydney +5 % vuoden alusta), kun Australian keskuspankki lopetti kiristyskierroksensa ja ostajat palasivat markkinoille. Australian krooninen asuntopula, erityisesti vuokra-asunnoissa, tarkoittaa, että korkojen lasku näkyy nopeasti hintojen nousuna. RBA piti korot tällä viikolla 4,35 %:ssa, ja jotkut analyytikot ennustavat, että korkojen laskut voivat alkaa jo vuoden 2026 alussa, jos inflaatio jatkaa laskuaan. Uudessa-Seelannissa asuntomarkkinat ovat myös kääntyneet nousuun; Aucklandin asuntojen hinnat ovat nousseet kolme kuukautta peräkkäin, minkä vuoksi keskuspankki varoitti, että ”taloudelliset vakausriskit säilyvät”. Intiassa kiinteistöala on vahva, mutta huolenaiheitakin on. Reutersin kesäkuun kyselyn mukaan intialaisten asuntojen hinnat nousevat noin 6 % vuonna 2025 reuters.com, taustalla kaupungistuminen ja tulojen kasvu. Silti ”kysynnän hidastumisesta johtuvia säröjä” alkaa näkyä, erityisesti luksusasuntojen kohdalla. ”Superrikkaiden kysyntä on ehdottomasti huipussaan… se hurja ryntäys COVIDin jälkeen on ohi,” totesi tutkimusyhtiö Liases Forasin johtaja Pankaj Kapoor reuters.com. Kehittäjät Mumbaissa ja Delhissä kantavat myymättömiä huippuluokan asuntoja, ja analyytikot varoittavat mahdollisesta ylitarjonnasta premium-asunnoissa, jos talouskasvu hidastuu reuters.com. Intian keskiluokan asunnot kuitenkin käyvät edelleen hyvin kaupaksi, kiitos viimeaikaisten korkojen laskujen (RBI laski yllättäen korkoja 50 korkopistettä kesäkuussa reuters.com) ja valtion tukien ensiasunnon ostajille. Kaakkois-Aasian markkinat kuten Singapore ja Indonesia ovat yleisesti vahvoja. Singaporen asuntojen hinnat ovat lähellä kaikkien aikojen huippua, vaikka hallitus on ottanut käyttöön uusia jäähdyttäviä toimia (korkeammat varainsiirtoverot ulkomaalaisille), jotka ovat hidastaneet myyntimääriä. Vietnamissa kiinteistökehittäjiä on kohdannut luottokriisi, mutta suora valtion väliintulo (mukaan lukien pelastusrahasto jumittuneille hankkeille) on alkanut vakauttaa tilannetta. Koko Aasian ja Tyynenmeren alueella pääteema on eriytyminen – Kiinan hidastuvaan talouteen sidoksissa olevat markkinat kamppailevat, kun taas kotimaisen kysynnän tai kehittyneiden talouksien dynamiikkaa hyödyntävät pärjäävät paremmin.

Liike- ja sijoitustrendit

Kiinalainen liikekiinteistö: Kiinan liikekiinteistöt – toimistot, vähittäiskauppa, hotellit – ovat merkittävässä paineessa. Toimistojen vajaakäyttöaste suurissa kiinalaisissa kaupungeissa kuten Pekingissä ja Shanghaissa on noussut noin 20 %:iin tai korkeammalle, kun uutta tarjontaa tulee markkinoille ja yritykset vähentävät tilojaan hitaamman kasvun vuoksi. Vuokranantajat laskevat vuokria; A-luokan toimistovuokrat Shanghaissa ovat laskeneet noin 5 % vuoden takaisesta. Vähittäiskaupan kiinteistöt pärjäävät hieman paremmin Kiinan orastavan kuluttajatoipumisen ansiosta – ykköskaupunkien ostoskeskukset raportoivat kävijämäärien vähitellen paranevan, ja luksusbrändit näkevät Kiinan yhä kasvumarkkinana. Mutta pienemmissä kaupungeissa monet ostoskeskukset ovat yhä puolityhjiä. Kiinteistösijoitusmarkkinat Kiinassa ovat erittäin hiljaiset: ulkomaiset sijoittajat ovat suurelta osin keskeyttäneet hankinnat, ja kotimaisia sijoittajia rajoittaa tiukka luotonanto. Jotkut opportunistiset rahastot tarkkailevat vaikeuksissa olevia kohteita – huhujen mukaan muutamat yhdysvaltalaiset pääomasijoitusyhtiöt kartoittavat keskeneräisiä asuntoprojekteja Guangzhoussa suurilla alennuksilla. Laajemmin ottaen luottamuksen palauttaminen Kiinan kiinteistömarkkinoihin vie aikaa, ja se vaatii todennäköisesti selkeämpää hallituksen tukea tai makrotalouden piristymistä.

Aasian ja Tyynenmeren alueen toimistot ja vähittäiskauppa: Aasian ja Tyynenmeren toimistomarkkinat antavat vaihtelevan kuvan. Bengalurussa ja Mumbaissa IT-vetoinen toimistokysyntä on vahvaa ja vajaakäyttöaste yksinumeroista, kun taas Soulissa ja Sydneyssä vajaakäyttö on korkeampaa (~12 %), kun teknologia-alan irtisanomiset ja hybridityö vaikuttavat. Singaporen toimistovuokrat nousivat vuosikymmenen huippuun vuoden 2025 alussa (rahoitus- ja teknologiasektorin laajentumisen vetämänä), mutta nousuvauhti on nyt hidastumassa. Sydneyn ja Melbournen toimistot ovat siirtymävaiheessa, kun osa yrityksistä pienentää tilojaan – Australian toimistojen vajaakäyttö on noin 14 % – mutta singaporen ja Lähi-idän institutionaaliset sijoittajat ovat aktiivisesti tarjonneet laadukkaista australialaisista toimistotorneista, nähden mahdollisen notkahduksen sisäänpääsymahdollisuutena. Vähittäiskauppa Aasiassa elpyy alueen kuluttajien mukana. Japanin vähittäiskaupan kiinteistöt nauttivat patoutuneen kulutuksen buumista – Tokion ja Osakan pääkaduilla vajaakäyttö on lähes nollassa ja vuokrat nousevat. Thaimaan vähittäiskauppasektoria tukee turismi; Bangkokin ostoskeskusten kävijämäärät ovat palautuneet, ja uusi megakeskus avattiin loppuvuodesta 2024 vahvalla vuokraajakysynnällä. Toisaalta Malesian ja Hongkongin vähittäiskauppiaat ovat varovaisempia, erityisesti Hongkongissa, jossa monet mannerkiinalaiset ostajat eivät ole vielä palanneet pandemiaa edeltävälle tasolle. Verkkokaupan kasvu (Alibaba, Tokopedia jne.) muokkaa edelleen vähittäiskaupan kiinteistömarkkinoita: monissa Aasian kaupungeissa on ylitarjontaa vanhemmista ostoskeskuksista, jotka saattavat tarvita uudelleensijoittamista tai muuntamista muihin käyttötarkoituksiin (kuten viimeisen kilometrin logistiikkaan tai jopa kouluihin ja toimistoihin).

Sijoitusvirrat ja lainaukset: Instituutiosijoittajat ovat valikoivan optimistisia APAC-kiinteistöjen suhteen. ”Vuosi 2025 merkitsee käännekohtaa pääoma-arvoissa; tunnelma paranee, mutta likviditeetti pysyy rajallisena,” totesi CBRE Asia-Pacific -näkymä sg.news.yahoo.com. Rajat ylittävä sijoitustoiminta on vilkastumassa – erityisesti, aasialainen pääoma on nyt merkittävä voima maailmanlaajuisesti, kun Singaporen, Japanin ja Korean eläke- ja valtiolliset rahastot sijoittavat varoja ulkomaisiin kiinteistöihin (mukaan lukien Eurooppa ja Yhdysvallat) houkuttelevilla tuotoilla perenews.com. Aasian ja Tyynenmeren alueella Japani on noussut suosikkikohteeksi matalien korkojen ansiosta – useat globaalit rahastot ovat ostaneet Tokion asuinkerrostalojen salkkuja joukkovelkakirjojen korvikkeiksi. Myös Australia houkuttelee ulkomaisia sijoituksia logistiikkaan ja vuokra-asumiseen. Knight Frankin tuoreen kyselyn mukaan 83 % maailman varakkaista yksityishenkilöistä on kiinnostunut ostamaan kiinteistöjä Dubaista, mutta lähempänä kotia merkittävä osa suunnittelee sijoituksia myös aasialaisiin kaupunkeihin (Singapore, Sydney) vuoteen 2025 mennessä knightfrank.ae. Yksi merkittävä kauppa tällä jaksolla: Singaporessa GIC:n (valtiollinen rahasto) johtama konsortio sopi sijoittavansa 1 miljardin dollarin prime-luokan vähittäis- ja toimistokiinteistöjä omistavaan rahastoon – osoitus luottamuksesta kaupunkivaltion vakauteen. Samaan aikaan hallituksen virkamiehet Aasian ja Tyynenmeren alueella seuraavat kiinteistöalaa talouden terveysmittarina. ”Kiinteistösektori on avain taloudelliselle elpymisellemme,” sanoi Kiinan asuntoministeriön virkamies korostaen viimeaikaisia toimia asunnonostajien tukemiseksi (tämä kommentti annettiin 4. syyskuuta Pekingissä pidetyssä tiedotustilaisuudessa). Analyytikot odottavat lisää elvytystoimia, jos tilanne ei parane; kuten eräs totesi, ”Pekingillä on keinot – kysymys on, käytetäänkö niitä suoraan kiinteistöalan pelastamiseen vai talouden laajempaan tukemiseen”. Koko Aasian ja Tyynenmeren alueella seuraavat kuukaudet ovat ratkaisevia sen kannalta, voivatko markkinat kuten Kiina vakautua ja kestääkö muiden (Japani, Australia) vahvuus globaalien vastatuulten keskellä.

Lähi-itä

Asuminen & maa

Persianlahden asuntobuumi: Lähi-idän kiinteistömarkkinat, erityisesti Persianlahden yhteistyöneuvoston (GCC) maissa, ovat kuumina. Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa sekä Dubaissa että Abu Dhabissa kysyntä kasvaa voimakkaasti asuin-, liike- ja teollisuuskiinteistöissä wam.ae wam.ae. Dubai erottuu ennätyksellisillä myynneillään: kiinteistökauppoja tehtiin vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla yhteensä 326,6 miljardia AED, kasvua 40 % vuoden 2024 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna wam.ae. Tätä hurjaa kasvua vauhdittaa useiden tekijöiden yhteisvaikutus – vahva talous (öljytulojen ja monipuolistamispyrkimysten tukemana), ulkomaisten sijoittajien ryntäys (jotka etsivät vakautta ja dollarin kurssiin sidottuja omaisuuseriä) sekä osaavien ulkomaalaisten ammattilaisten virta, jonka houkuttelevat Dubain yritysmyönteiset politiikat. ”Kiinteistökaupat kaikissa emiraateissa osoittavat merkittävää kasvua… jotkin kolmen vuoden sisällä valmistuvat projektit myydään loppuun viikossa tai kahdessa, mikä on harvinaista muualla maailmassa,” totesi Ismail Al Hammadi, Al Ruwad Real Estaten toimitusjohtaja, korostaen ostajien lähes hurmoksellista intoa Emiraateissa wam.ae. Maankehittäjät käynnistävät uusia asuinalueita nopeaan tahtiin, ja off-plan-myynti (rakenteilla olevien asuntojen ostaminen) kukoistaa. Abu Dhabissa on myös huomattavaa vauhtia – kysyntä on vahvaa sekä Saadiyat Islandin luksushuviloille että edullisemmille asunnoille kehittyvissä lähiöissä, ja tätä tukevat hallituksen asuntoprojektit emiraattikansalaisille. Koko Emiraateissa käyttöaste ja vuokrat nousevat kaikissa segmenteissä, asunnoista varastoihin wam.ae.

Saudi-Arabia: Saudi-Arabian kuningaskunta on keskellä kiinteistöalan muutoshanketta Vision 2030 -ohjelmansa alla. Hallituksen tavoite nostaa omistusasumisen osuus 70 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä (nykyisestä noin 64 prosentista) tuottaa tulosta – valtavia uusia asuntoprojekteja on käynnissä Riadissa, Jeddassa ja suunnitteilla uusissa kaupungeissa. Knight Frankin raportin mukaan saudiarabialaiset yksityiset ostajat käyttävät arviolta 1,22 miljardia dollaria asuntoihin vuonna 2025, ja lippulaivahanke NEOM-megaprojekti nousee houkuttelevimmaksi kohteeksi english.aawsat.com. NEOM, The Line ja muut gigaprojektit pyrkivät luomaan kokonaan uusia asuntomarkkinoita, mikä houkuttelee sekä kansalaisia että ulkomaalaisia. Raportin mukaan saudiarabialaiset aikovat sijoittaa noin 2,75 miljardia SAR (733 miljoonaa dollaria) omaa pääomaa Vision 2030 -ohjelmaan liittyviin asuntokehityshankkeisiin english.aawsat.com. Hallitus tarjoaa myös aktiivisesti maata ja rahoitusta: pelkästään vuonna 2024 hyväksyttiin yli 205 000 ennakkomyyntiasuntoa ja 165 000 asuntotonttia saatettiin saataville Sakani-ohjelman kautta english.aawsat.com. Luksussegmentissä saudiarabialaiset kehittäjät tavoittelevat varakkaita ostajia brändätyillä asunnoilla (usein luksushotellien yhteydessä) Riadin diplomaattikorttelissa ja Punaisenmeren rannikolla. Samaan aikaan vuokra-asuntojen kysyntä Saudi-Arabiassa pysyy korkeana nuoren väestön kasvaessa; vuokrat Riadissa ovat nousseet jyrkästi (noin 10 % tänä vuonna) ulkomaalaisten määrän kasvun ja uuden tarjonnan viiveen vuoksi. Saudiarabialaiset viranomaiset korostavat laajempaa taloudellista hyötyä: “Persianlahden talous kasvaa maailman keskiarvoa nopeammin, kiitos kunnianhimoisten kehitysvisioiden,” totesi GCC:n pääsihteeri Jasem Albudaiwi 4. syyskuuta english.aawsat.com, korostaen, kuinka kiinteistökehitys on keskeistä GCC:n talousstrategioissa.

Laajempi Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka (MENA): Persianlahden ulkopuolella asuntomarkkinat ovat vaihtelevammat. Egypti kamppailee inflaation vauhdittaman asumisen kohtuuhintakriisin kanssa – asuntojen hinnat Kairossa ovat nousseet jyrkästi (kaksinkertaistuneet EGP-määräisesti kahdessa vuodessa), mutta voimakas valuutan devalvoituminen tarkoittaa, että rakennuttajien kustannukset ovat nousseet ja monilla ostajilla ei ole enää varaa asuntoihin. Egyptin hallitus yrittää elvyttää asuntotuotantoa tarjoamalla rakennuttajille maata alennettuun hintaan, jos he rakentavat kohtuuhintaisia asuntoja, sekä laajentamalla asuntolainarahastoaan. Israelin asuntomarkkinat ovat vuosien jyrkän nousun jälkeen jäähtyneet vuonna 2025 korkeampien korkojen ja poliittisen epävarmuuden vuoksi; asuntojen hinnat ovat laskeneet noin 2 % viime vuoden huipusta ja myynti on hidastunut, vaikka kysynnän perustekijät pysyvät vahvoina väestönkasvun ansiosta. Turkin kiinteistömarkkinat ovat epävakaat – asuntojen vuosikasvu ylitti 50 % (osittain inflaation vuoksi) ja ulkomaalaisten ostot (erityisesti venäläisten) ovat lisääntyneet kaupungeissa kuten Istanbulissa ja Antalyassa. Turkin keskuspankki on myöhässä nostanut korkoja hillitäkseen inflaatiota, mikä saattaa lopulta hillitä asuntomarkkinoiden aktiivisuutta myöhemmin tänä vuonna. Koko Lähi-idässä yksi trendi on hallitusten rooli pääkehittäjinä: esimerkiksi Oman ja Bahrain ovat käynnistäneet valtion johtamia kohtuuhintaisia asuinyhteisöjä, ja Qatar investoi uusiin kaupunkeihin tulevia tapahtumia varten (jalkapallon MM-kisojen jälkeinen vauhti). Maakaupat kehitystä varten alueella ovat vahvoja – Dubaissa maatransaktioiden arvo on noussut selvästi, kun rakennuttajat hamstraavat maata tulevia projekteja varten; Saudi-Arabiassa raakamaa Riadin ulkopuolella ostetaan innokkaasti uuden infrastruktuurin odotuksessa. GCC-maiden korkeat öljytulot viime vuosina ovat johtaneet jatkuviin julkisiin investointeihin asumiseen ja infrastruktuuriin, mikä pitää rakennussektorin kiireisenä ja kiinteistösyklin nousuvaiheessa suuressa osassa Lähi-itää.

Liike- ja megaprojektit

Liikekiinteistöt: Liikekiinteistöala Lähi-idässä on pääosin myönteinen, erityisesti Persianlahdella. Toimistomarkkinat Dubaissa ja Abu Dhabissa ovat tiukat: A-luokan toimistojen käyttöaste Dubaissa on yli 90 %, ja vuokrat ovat nousseet kaksinumeroisin prosentein vuodessa huippualueilla kuten DIFC:ssä ja Downtownissa wam.ae. Monikansalliset yritykset laajentavat alueellisia keskuksiaan, houkuteltuina Persianlahden kasvunäkymistä. Riadissa laadukkaiden toimistotilojen kysyntä ylittää reilusti tarjonnan – huipputoimistojen vuokrat nousivat noin 18 % viime vuonna, ja uudet tornit vuokrataan nopeasti etukäteen. Jopa toissijaiset Persianlahden kaupungit (Sharjah, Dammam, Manama) näkevät toimistotilojen kysynnän kasvua talouden monipuolistamispyrkimysten ansiosta (esim. rahoitus, matkailu, logistiikka). Vähittäiskaupan kiinteistöt Persianlahdella menestyvät myös: UAE:n vähittäismyynti on kasvamassa noin 5 % tänä vuonna, ja Dubain ostoskeskukset raportoivat myynnin olevan yli pandemiaa edeltävän tason, kiitos palaavien turistien Venäjältä, Kiinasta ja Euroopasta. Huippuluokan ostoskeskukset kuten Dubai Mall ja Mall of the Emirates ylläpitävät lähes 100 % käyttöastetta, ja uudet vähittäiskaupan ja viihteen projektit (kuten Dubain Expo Cityn vähittäiskauppa-alue ja Abu Dhabin Reem Mall) avautuvat vahvoilla vuokralaiskokoonpanoilla. Kuitenkin varovaisuuteen on syytä: vähittäistilojen tarjonnan kasvu tarkoittaa, että vanhempien keskusten on uudistuttava tai ne kohtaavat korkeampia vajaakäyttöasteita. Hotelliala on toinen valopilkku – hotellisijoitukset Lähi-idässä ovat kasvussa, ja erityisesti Saudi-Arabia rakentaa nopeasti hotelleja matkailun edistämiseksi (Punaisenmeren projekti toi useita lomakeskuksia käyttöön tänä vuonna).

Teollisuus ja logistiikka: Teollisuus/logistiikka-segmentti kukoistaa verkkokaupan ja valmistusaloitteiden siivittämänä. Dubain Jebel Alin satama ja vapaavyöhyke jatkavat laajentumistaan, ja varastovuokrat Dubaissa ovat nousseet noin 10 % vuoden takaiseen verrattuna. Saudi-Arabian teollisuusmarkkinat laajenevat myös, kun kuningaskunta paikallistaa valmistusta; hallitus kehittää suuria teollisuuskaupunkeja (esim. SPARK energia-alalle) ja tarjoaa kannustimia tehtaille. ”Teollisuussektori houkuttelee edelleen kansainvälisiä sijoittajia ja kehittäjiä, mikä kasvattaa vuokratuottoja keskeisissä logistiikkaomaisuuksissa,” totesi Saeed Al Fahim, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kiinteistöjohtaja wam.ae. Ulkomaiset rahastot ovatkin ostaneet osuuksia GCC:n logistiikkasalkuista, houkuteltuina vahvoista vuokralaisista ja noin 7–8 %:n tuotoista. Datakeskukset ovat nouseva erikoisala – useita uusia datakeskuspuistoja on suunnitteilla Saudi-Arabiaan ja UAE:hen digitaalisen talouden tarpeisiin, usein yhteisyrityksinä globaalien teknologiayritysten kanssa. Lähi-idän strateginen sijainti Aasian, Afrikan ja Euroopan risteyksessä lisää logistiikkakiinteistöjen houkuttelevuutta, kun maat kuten UAE ja Saudi pyrkivät globaaleiksi jakelukeskuksiksi Dubain Silk Road -strategian ja Saudi Vision 2030 -logistiikkasuunnitelman kaltaisten aloitteiden myötä.

Megahankkeiden eteneminen: Lähi-idän markkinoiden tunnusmerkki ovat megahankkeet – laajat, kokonaisvaltaisesti suunnitellut kehityshankkeet, jotka voivat muuttaa maantieteellisiä alueita. Saudi-Arabian NEOM on ehkä kunnianhimoisin: futuristiseksi, yhdeksän miljoonan asukkaan kaupungiksi markkinoitu hanke, jossa on huipputeknologiaa, ja joka on jo käyttänyt arviolta 37 miljardia dollaria infrastruktuuriin agbi.com. Viimeaikaiset päivitykset osoittavat merkittävää edistystä – The Line -liikennejärjestelmän tunnelointi on käynnissä ja ensimmäiset peilikorkeiden pilvenpiirtäjien moduulit nousevat. ”NEOM on sukupolvien investointi,” totesi Saudi-Arabian investointiministeri, kuvaten sitä talouden monipuolistamisen ytimeksi arabnews.com. UAE:ssa Dubai on julkistanut ”Dubai 2040” -suunnitelmat, joihin kuuluu uusia esikaupunkialueita, ranta-alueiden laajennuksia ja mahdollisesti maailman korkein asuintorni. Abu Dhabi ei ole kaukana perässä, sillä sen Vision 2030 tuottaa uusia kulttuurialueita (Guggenheim Abu Dhabi avataan vuonna 2026) ja massiivisia asuinalueita emiraateille. Qatar, juuri jalkapallon MM-kisainvestointien jälkeen, keskittyy Dohan keskustan (Msheireb) uudistamiseen ja monikäyttöhankkeisiin, jotka on suunnattu rahoitus- ja matkailualoille. Myös Persianlahden ulkopuolella Egyptin uusi hallinnollinen pääkaupunki – 58 miljardin dollarin uusi kaupunki autiomaassa – on rakentumassa, ja hallituksen ministeriöt muuttavat sinne, mikä on käynnistänyt rakennusbuumin Egyptin talousvaikeuksista huolimatta. Nämä megahankkeet, vaikka ne ovat riskialttiita ja pääomavaltaisia, heijastavat Lähi-idän omaleimaista lähestymistapaa: kiinteistöjä käytetään taloudellisen muutoksen katalysaattorina ja kansallisen kunnianhimon osoituksena. Sijoittajille ja urakoitsijoille ne merkitsevät mahdollisuuksien virtaa, ja alueen kaupungeille ne lupaavat siluetteja ja infrastruktuuria, jotka voivat kilpailla maailman parhaiden kanssa.

Tarjoukset & Näkymät

Äänet Lähi-idän kiinteistöalalla pysyvät luottavaisina. ”Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kiinteistösektori on jatkanut vahvaa suoritustaan… öljy- ja ei-öljysektoreiden resilienssin sekä ulkomaisten investointien virran kasvun tukemana,” totesi valtion Emirates News Agencyn wam.ae raportti. Tätä luottamusta tukevat myös tiedot: CBRE:n katsaus vahvisti ennätyskorkeat asuntomyynnit ja nousevat vuokrat koko UAE:ssa vuoden toisella neljänneksellä wam.ae. Sijoittajat kuten BlackRock ja Brookfield ovat lisänneet tänä vuonna altistumistaan Persianlahden kiinteistöihin, mikä on merkki luottamuksesta. Jotkut kuitenkin varoittavat, että nopeaa kasvua täytyy hallita. Bloombergin tuore artikkeli pohti, onko Dubain nousukausi mahdollinen kupla, sillä asuntojen hinnat ovat nousseet 70 % vuodesta 2019 agbi.com. Toistaiseksi harva näkee romahduksen olevan lähellä – asuntolainojen määrä on yhä suhteellisen pieni (monet kaupat tehdään käteisellä), ja hallitukset voivat säätää tarjontaa (esimerkiksi Dubai voi vapauttaa lisää maata rakentamiseen, jos hintojen hillitseminen vaatii sitä). Lähi-idän näkymissä globaalisti nousseet korot ovat vaikuttaneet vähemmän runsaan likviditeetin ja joissain tapauksissa Yhdysvaltain dollariin sidottujen valuuttojen ansiosta, mikä on pitänyt paikalliset rahoitusolosuhteet hallinnassa. Jos öljyn hinta pysyy vahvana (Brent-raakaöljy noin 85–90 dollaria), Persianlahden hallitukset todennäköisesti jatkavat kiinteistö- ja infrastruktuuri-investointeja, mikä ylläpitää vauhtia vuoteen 2026 asti. Alue hyötyy myös geopoliittisesta asemastaan – kun muut markkinat horjuvat, varakkaat sijoittajat Venäjältä, Kiinasta ja muualta sijoittavat yhä enemmän Lähi-idän kiinteistöihin, joita pidetään turvasatamana.

Yhteenvetona Lähi-idän kiinteistöala 4.–5. syyskuuta 2025 on leimallista vahva kasvu ja optimismi, erityisesti GCC-maissa. Se eroaa selvästi hauraammista olosuhteista länsimarkkinoilla ja Kiinassa. Kuten eräs dubailainen rakennuttaja totesi tällä viikolla: ”Jokainen globaali vastatuuli – inflaatio, korot, jopa taantumat – päätyy jollain tapaa tuomaan lisää ihmisiä ja pääomaa Dubaihin. Olemme hyvässä asemassa.” Tämä tunne, vaikka ehkä liioiteltu, kuvaa alueen tämänhetkistä dynaamisuutta kiinteistömarkkinoilla.

Latinalainen Amerikka

Asuminen & Asuntomarkkinat

Brasilia: Latinalaisen Amerikan suurin talous kohtaa asuntomarkkinoiden vastatuulta korkeiden korkojen keskellä. Brasilian keskuspankki nosti aggressiivisesti korkoja inflaation hillitsemiseksi – ohjauskorko Selic nousi 14,75 prosenttiin, mikä on lähes 20 vuoden huippu reuters.com – ja on vasta hiljattain aloittanut varovaisen kevennysjakson. Nämä korkeat korot ovat tehneet asuntolainoista hyvin kalliita ja aiheuttaneet jyrkän laskun säästötalletuksissa, jotka perinteisesti rahoittavat asuntolainoja. “Mitä useammalla ihmisellä on pääsy [korkeampituottoisiin] vaihtoehtoihin… sitä luonnollisempaa on nähdä tämä säästötilien saldovähennys,” totesi keskuspankin johtaja Gabriel Galipolo reuters.com. Kun säästöt hupenevat, Brasilian kiinteistöluottojärjestelmä on kovilla. Galipolo kertoi tällä viikolla esittelevänsä pian “siltaratkaisun” kiinteistösektorin rahoittamiseksi, käytännössä uuden rahoitusmallin, jolla siirrytään pois vanhasta säästöihin perustuvasta järjestelmästä reuters.com reuters.com. Tavoitteena on mahdollistaa esimerkiksi Caixan kaltaisten pankkien luotonanto asunnonostajille ja rakennuttajille rahoitusvajeesta huolimatta. Käytännössä Brasilian asuntomarkkinat ovat tarina kestävyydestä ja riskistä. Koko maan asuntokauppojen hinnat nousevat nimellisesti maltillisesti (~5 % vuodessa), mutta reaalisesti (inflaatiokorjattuna) ne ovat suunnilleen ennallaan. Suurimmat rakennuttajat raportoivat vakaata kysyntää edullisemmille asunnoille valtion tukiohjelman (Casa Verde e Amarela) ansiosta, mutta keskituloisten ja kalliimpien asuntojen myynti on hidastunut huomattavasti. Varasto kasvaa joillakin segmenteillä; alan tiedot osoittavat, että heinäkuussa oli myymättä noin 220 000 uutta asuntoa koko maassa, mikä on 8 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Rakennuttajat ovat kuitenkin varovaisen optimistisia, että koronlaskut (ekonomistit ennustavat Selicin olevan noin 12 % vuoden loppuun mennessä) parantavat asuntomarkkinoiden saavutettavuutta ja “vapauttavat patoutunutta kysyntää” vuonna 2026. Vuokramarkkinat Brasilian suurissa kaupungeissa ovat myös hieman pehmentyneet – São Paulon vuokratasot ovat noin 2 % alempana kuin tämän vuoden huipulla, mikä tarjoaa helpotusta vuokralaisille jyrkkien pandemian jälkeisten nousujen jälkeen.

Meksiko: Meksikossa asuntomarkkinat kamppailevat erilaisen haasteen kanssa: alhainen investointitaso ja rakenteelliset esteet. Tuoreimmat tiedot osoittavat, että Meksikon kiinteät bruttoinvestoinnit laskivat 6,4 % vuoden takaiseen verrattuna kesäkuussa riotimesonline.com, jatkaen useiden kuukausien laskua. Tämä sisältää rakennusinvestoinnit, jotka ovat olleet heikkoja, mikä heijastaa sekä hallituksen säästölinjaa ei-lippulaivahankkeissa että yksityisten kehittäjien varovaisuutta. Vaikka puhetta on paljon nearshoringista (toimitusketjujen siirtämisestä Meksikoon) teollisuusrakentamisen vauhdittajana, vaikutukset asuntomarkkinoihin näkyvät hitaasti. Asuntokysyntä on vahvaa – Meksikossa väestö on nuorta ja kotitalouksien muodostuminen kasvaa – mutta asuntolainan saaminen on vaikeaa, kun pankkikorot ovat noin 10–12 %. Rakentaminen tapahtuu usein epävirallisella sektorilla tai omatoimirakentamisena. Keskiluokan asuinalueet Mexico Cityn, Guadalajaran ja Monterreyn esikaupungeissa käyvät kaupaksi, mutta kehittäjät valittavat byrokratiasta ja korkeista rahoituskustannuksista. Hallituksen painopiste on ollut suurissa infrastruktuurihankkeissa (kuten Maya-juna, öljynjalostamo jne.) asuntorakentamisen sijaan, lukuun ottamatta joitakin sosiaalisen asuntotuotannon ohjelmia. Tämän seurauksena Meksikossa on asuntopulaa monilla alueilla ja ahtaus on yleistä. Vuokrat ovat nousseet kaupungeissa (esim. Mexico Cityssä vuokrat ovat nousseet noin 9 % vuoden takaiseen verrattuna), kun nuoret ammattilaiset lykkäävät asunnon ostoa. Positiivista on, että inflaatio on laskenut vuoden 2022 huipuista, joten Banxico (Meksikon keskuspankki) on pitänyt ohjauskorkonsa 11,25 %:ssa ja saattaa alkaa laskea sitä vuoden 2026 alussa, mikä helpottaisi asuntolainakustannuksia. Lisäksi uusi hallinto vuoden 2024 vaalien jälkeen saattaa siirtyä kannustamaan asuntorakentamista.

Argentiina ja muut: Argentiinassa tilanne on täysin erilainen: inflaation ollessa yli 100 % ja valuutan ollessa epävakaa, kiinteistömarkkinat toimivat pääosin käteisdollareilla. Asuntokauppa Buenos Airesissa on hidastunut lähes pysähdyksiin, kun ihmiset pitävät kiinni dollareistaan ja odottavat taloudellista selkeyttä (vaalit ovat tulossa). Korkealuokkaisten asuntojen hinnat dollareissa ovat laskeneet noin 20 % vuodesta 2019, mikä tarjoaa mahdollisuuksia käteisostajille, mutta paikallisilla on vaikeuksia, koska luottoa ei juuri ole saatavilla. Chilessä oli asuntobuumi 2010-luvun lopulla, mutta nyt markkinat ovat jäähtymisvaiheessa – Santiagossa hinnat ovat tasaiset ja rakentaminen on hidastunut tiukan rahapolitiikan vuoksi (Chilen keskuspankin korko oli huipussaan 11,25 %, mutta sitä lasketaan nyt). Kolumbiassa ja Perussa asuntomarkkinat ovat myös hidastuneet talouden vastatuulien vuoksi, vaikka Kolumbian hallitus laajentaa tukia pienituloisille asunnonostajille. Koko alueella yhteinen teema on asuntovaje – useimmissa maissa on merkittävä asuntopula (Brasilia noin 6 miljoonaa asuntoa, Meksiko noin 8 miljoonaa, Kolumbia noin 2 miljoonaa), mutta korkeat korot ja rajalliset julkiset budjetit hidastavat nopeaa edistystä.

Liike- ja teollisuuskiinteistöt

Toimisto- ja vähittäiskauppamarkkinat: Latinalaisen Amerikan liikekiinteistömarkkinat ovat kirjava kokonaisuus. Toimistomarkkinat alueen suurkaupungeissa toipuvat vähitellen pandemiasta. México Cityn toimistotyhjäkäyttöaste on noin 20 %, mikä ei ole kaukana Yhdysvaltojen tasosta, sillä uusi tarjonta on viime vuosina ylittänyt kysynnän ja jotkut monikansalliset yritykset ovat pienentäneet toimintaansa. Vuokrat ovat vakiintuneet, ja on toivoa, että nearshoring tuo uusia yritysvuokralaisia (teollisuusyrityksiä, logistiikkaa jne.), jotka tarvitsevat toimistotilaa. São Paulo, alueen suurin toimistomarkkina, on nähnyt tyhjäkäytön parantuneen noin 15 prosenttiin yli 20 prosentista vuonna 2021. Brasiliassa laajentuneet teknologiayritykset keskittävät toimintaansa, mutta rahoitus- ja coworking-toimijat ottavat tilaa käyttöönsä. Paikallisten analyytikkojen mukaan São Paulon prime-toimistovuokrat ovat nousemassa vuonna 2025 usean heikon vuoden jälkeen. Vähittäiskaupan kiinteistöt Latinalaisessa Amerikassa hyötyvät kuluttajien elpymisestä pandemian jälkeen. Ostoskeskukset Brasiliassa raportoivat korkeampia myyntejä; hyvien sijaintien kauppakeskusten käyttöasteet ovat palanneet yli 95 %:iin. Meksikossa johtavat kauppakeskusoperaattorit, kuten Fibra Uno (REIT), ovat kertoneet, että samojen vuokralaisten myynti kasvoi yksinumeroisilla prosenteilla vuodessa. Kuitenkin verkkokaupan kasvu (MercadoLibre, Amazon) alkaa rajoittaa vähittäiskaupan laajentumista – jälleenmyyjät ovat varovaisempia uusien myymälöiden avaamisessa ja keskittyvät monikanavastrategioihin. Vähittäiskaupan tyhjäkäyttöaste suurissa ostoskeskuksissa on matala, mutta vanhemmissa ostoskeskuksissa toissijaisissa kaupungeissa on enemmän tyhjiä liiketiloja. Lisäksi korkeat korot tekevät ostoskeskusvelan uudelleenrahoituksesta kallista, mikä kiristää joidenkin vähittäiskaupan REIT-yhtiöiden tuottoja.

Teollisuus ja logistiikka: Teollisuuskiinteistöala on Latinalaisen Amerikan kuumin segmentti, erityisesti Meksikossa ja Brasiliassa. Meksikon logistiikkakeskuksissa Yhdysvaltain rajan läheisyydessä (Tijuana, Monterrey) ja Mexico Cityn ympäristössä tyhjäkäyttöaste on erittäin matala (<3 %). Nearshoring-trendi on todellinen – yritykset vuokraavat suuria varastoja ja tuotantotiloja lyhentääkseen toimitusketjuja. Tämän seurauksena teollisuusvuokrat Pohjois-Meksikossa nousivat noin 15 % viime vuoden aikana, eikä uusi rakentaminen pysy perässä. Yhdysvaltalaiset ja kanadalaiset sijoittajat sijoittavat runsaasti Meksikon teollisuuspuistoihin; esimerkiksi kanadalainen eläkerahasto solmi äskettäin yhteistyön paikallisen kehittäjän kanssa 800 miljoonan dollarin teollisuusportfolion laajentamiseksi. Brasiliassa on myös vahvat varastomarkkinat, joita vauhdittavat verkkokauppa (MercadoLibre rakensi massiivisia jakelukeskuksia São Paulon lähelle) ja infrastruktuurin parantuminen. Alan raportin mukaan teollisuuskiinteistökaupat Brasiliassa ylittivät 33 miljardia dollaria vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla credaily.com, mikä heijastaa sekä transaktioita että kehitystoimintaa. Yksi erityinen haaste: Brasilian korkeat korot tarkoittavat, että monet teollisuuskaupat rakennetaan yhteisyrityksinä tai käytetään luovia rahoitusratkaisuja, jotta luvut saadaan täsmäämään. Muut maat, kuten Chile ja Kolumbia, omaavat pienemmät mutta kasvavat logistiikkasektorit, kun jälleenmyyjät ja 3PL (kolmannen osapuolen logistiikka) -toimijat modernisoivat toimitusketjuja.

Sijoittajan näkökulma: Ulkomaisten sijoittajien kiinnostus Latinalaisen Amerikan kiinteistömarkkinoihin oli jäähtynyt viime vuosina poliittisten epävarmuuksien ja valuuttariskien vuoksi. Nyt on kuitenkin merkkejä elpymisestä. Brasilian keskuspankki leikkaa nyt korkoja (odotetaan laskevan 12,75 %:iin joulukuuhun mennessä), mikä voisi “avata oven lisääntyville kiinteistösijoituksille”, CIBC:n analyytikon mukaan canadianmortgagetrends.com. Jotkut globaalit sijoittajat näkevät mahdollisuuksia Brasilian laskumarkkinassa – esimerkiksi pääomasijoitusyhtiö Brookfield on hankkinut varastoja ja datakeskuksia Brasiliassa, ja ilmoitti juuri tällä viikolla suunnitelmistaan sijoittaa brasilialaiseen kiinteistöluottorahastoon hyödyntääkseen korkeita tuottoja. Meksikossa vakaa peso ja läheisyys Yhdysvaltoihin tekevät siitä houkuttelevan; useat yhdysvaltalaiset teollisuuskehittäjät (Prologis, Advance) laajentavat Meksikon salkkujaan hyötyäkseen nearshoring-aallosta. Kotimaassa meksikolaiset Fibrat (REITit) keräävät jälleen pääomaa, mikä oli ollut tauolla. Yksi merkittävä kehitys: uusi Housing Fibra on tekeillä Meksikossa tarjoamaan vuokra-asuntoja laajassa mittakaavassa, mikä osoittaa alan kypsymistä.

Alueellisten asiantuntijoiden lainaukset kuvaavat varovaista optimismia. “Meidän täytyy lopettaa otsikoiden satukirjaksi tekeminen – kun vähän kaivaa, kaikki halkeamat ovat siellä,” sanoi Pankaj Kapoor Intian markkinoista reuters.com, mutta sama tunne pätee myös Latinalaiseen Amerikkaan: vahva kysyntä peittää alleen perusongelmat, kuten kohtuuhintaisuuden ja rahoituksen. Toinen näkökulma Brasiliasta: “Epävarmuus jatkuu Q4:n lähestyessä,” totesi Kansallisen asuntorakentajien liiton kansainvälinen foorumi viitaten siihen, miten globaalit tekijät ja paikalliset politiikat ratkaisevat, voiko Latinalaisen Amerikan kiinteistöala todella elpyä vai pysyykö se vain paikallaan kitchenbathdesign.com. Syyskuun alussa 2025 Latinalainen Amerikka on tienhaarassa: pohjaa elpymiselle rakennetaan (korkojen laskut, uudistukset, nearshoring), mutta laaja-alaista kiinteistöjen kasvua ei vielä näy. Sidosryhmät seuraavat tarkasti keskuspankkien toimia, hallituksen asuntotoimia ja globaaleja taloustrendejä vuoden loppua kohti.

Afrikka

Asuin- & kohtuuhintainen asuminen

Asuntopula ja kaupungistuminen: Afrikan kiinteistöalan tarinaa hallitsee valtava asuntovaje nopean kaupungistumisen keskellä. Maanosan väkiluku, nyt noin 1,4 miljardia, kasvaa nopeimmin kaupungeissa, mikä aiheuttaa valtavaa painetta asuntotarjontaan. Vuoteen 2025 mennessä Afrikan kiinteistömarkkinoiden arvoksi ennustetaan 17,64 biljoonaa dollaria, josta asuinkiinteistöjen osuus on huimat 14,87 biljoonaa dollaria businessamlive.com. Silti tarjonta jää kauas tarpeesta. Epäviralliset asuinalueet leviävät kaupunkien, kuten Lagosin, Nairobin ja Johannesburgin, ympärille, mikä korostaa virallisten ja kohtuuhintaisten asuntojen niukkuutta. Pelkästään Nigeriassa on arviolta 28 miljoonan asunnon vaje businessamlive.com, ja maissa kuten Keniassa (noin 2 miljoonan asunnon vaje), Angolassa (noin 2 miljoonaa) ja Etelä-Afrikassa (noin 2,2 miljoonaa, valtion asuntoprojekteista huolimatta) on kaikissa valtavat puutteet businessamlive.com. Ilman laajamittaisia toimenpiteitä nämä vajeet kasvavat vuosittain, kun väestönkasvu ylittää rakentamisen tahdin. Hallitukset ja yksityiset toimijat kokeilevat erilaisia strategioita. Nigeriassa on pyritty edistämään edullista asuntotuotantoa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksilla, mutta korkeat korot (tällä hetkellä noin 18 %:n ohjauskorko) ja kalliit rakennuskustannukset ovat rajoittaneet edistystä. Nigerian Housing News raportoi 4. syyskuuta inhimillisestä vaikutuksesta: ”Vuokralaiset valittavat vuokrien noususta” Ekiti osavaltiossa – tilanne, joka on yleinen sekä suurissa kaupungeissa että pienemmissä taajamissa, kun kysyntä ylittää tarjonnan. Etelä-Afrikassa taas suhteellisen kehittyneet asuntolainamarkkinat ja valtion RDP-asunnot (tuetut asunnot) ovat parantaneet tilannetta jonkin verran – Etelä-Afrikka onkin mantereen johtava maa asuntokustannusten kohtuullisuudessa (hinta-tulo -suhde noin 3,1) businessamlive.com. Silti sielläkin pienituloiset perheet joutuvat usein odottamaan vuosia valtion asuntoja tai turvautumaan epävirallisiin asuinalueisiin.

Politiikka ja innovaatiot: Monet Afrikan hallitukset julistavat asumisen prioriteetiksi, ja uusia politiikkoja on nousemassa. Kenian presidentti ilmoitti äskettäin kunnianhimoisesta kohtuuhintaisen asumisen ohjelmasta, jonka tavoitteena on rakentaa 250 000 asuntoa vuosittain, mukaan lukien kannustimia kehittäjille ja kiistanalainen asumisvero (vero) virallisille työntekijöille rakentamisen rahoittamiseksi. Vaikka tavoite on jalo, tällaiset suunnitelmat kohtaavat haasteita rahoituksessa ja toteutuksessa. Innovatiivisia lähestymistapoja tutkitaan: asuntolainojen jälleenrahoitusyhtiöistä (kuten Nigerian NMRC, joka tarjoaa pankeille likviditeettiä myöntää lisää asuntolainoja) vaihtoehtoiseen rakennusteknologiaan. Jotkut startupit käyttävät esivalmistettuja moduuliyksiköitä tai 3D-tulostusta rakennuskustannusten alentamiseksi, kun taas toiset keskittyvät mikroasuntolainoihin laajentaakseen luottoa epävirallisille työntekijöille. Lagosissa osavaltion hallitus lanseerasi sähköisen portaalin maan hallinnointiin nopeuttaakseen omistusoikeuden rekisteröintiä businessamlive.com, toivoen avaavansa maata kehitykselle ja vähentävänsä petoksia. Samaan aikaan kansainväliset toimijat ovat myös mukana – YK:lla ja Maailmanpankilla on useita aloitteita, jotka rahoittavat kohtuuhintaista asumista Länsi- ja Itä-Afrikassa. Kiinnostus vihreään rakentamiseen kasvaa myös asumisen kestävyyden parantamiseksi, koska sähkö- ja vesikatkot ovat yleisiä. Esimerkiksi Ruanda edistää ympäristöystävällisiä tiiliä ja aurinkoenergiaa uusissa asuinalueissa.

Vuokramarkkinat ja diasporan investoinnit: Monissa Afrikan kaupungeissa vuokraaminen on normi, sillä asuntolainojen levinneisyys on erittäin alhainen (usein alle 5 % asuntokannasta). Vuokrat suurissa kaupungeissa kuten Accra, Lagos, Nairobi ovat nousseet, mikä rasittaa keskiluokkaisia ja pienituloisia kotitalouksia. Ei ole harvinaista, että perheet käyttävät yli 30–40 % tuloistaan vuokraan. Jotkut hallitukset ovat ottamassa käyttöön tai harkitsevat vuokrasääntelyä – Ghanassa keskusteltiin vuokrasääntelylaista, jolla rajoitettaisiin vuotuista vuokrankorotusta ja tarjottaisiin pidempiä vuokrasopimuksia. Diasporan investoinnit ovat merkittävä tekijä joillakin markkinoilla: ulkomailla asuvat afrikkalaiset lähettävät vuosittain miljardeja kotiin rahalähetyksinä, joista osa käytetään kotien rakentamiseen tai ostamiseen kotimaassa. Tämä pääomalähde on ylläpitänyt paljon asuinrakentamista (esimerkiksi somalidiasporan investoinnit vauhdittavat kiinteistöalaa Mogadishussa, ja nigerialainen diaspora on aktiivinen ostaja Abujassa ja Lagosissa). Diasporan vetämät hankkeet kuitenkin joskus painottuvat kalliimpiin kohteisiin, sillä nämä sijoittajat suosivat konkreettisia, arvostettuja omaisuuseriä (kuten luksusasuntoja), jotka eivät suoraan ratkaise kohtuuhintaisuuden ongelmaa.

Liike- ja infrastruktuuri

Toimisto- ja vähittäiskauppa: Afrikan liikekiinteistöt vaihtelevat suuresti alueittain. Keskeiset keskukset kuten Nairobi, Johannesburg, Lagos, Kairo ovat viimeisen vuosikymmenen aikana saaneet joukon moderneja toimistorakennuksia ja ostoskeskuksia, vaikka talouden vaihtelut ovatkin jättäneet joitakin niistä korkealle vajaakäytölle. Nairobi on edelleen Itä-Afrikan palvelukeskus – sen toimistomarkkinoilla on kohtuullista kysyntää monikansallisilta yrityksiltä ja kansalaisjärjestöiltä, mutta uusien rakennusten ylitarjonta esimerkiksi Upper Hillin alueella on pitänyt toimistojen vajaakäytön noin 20 prosentissa. Johannesburgilla on Afrikan kehittyneimmät toimistomarkkinat, mutta myös siellä vajaakäyttö on korkea (~18 %), kun yritykset pienentävät tilojaan heikon talouden vuoksi; Sandton (rahoitusalue) pitää edelleen yllä korkeita vuokria, mutta vanhempia keskustan rakennuksia muutetaan asunnoiksi tai ne jäävät tyhjilleen. Lagosin toimistotila on rajallista ja kallista – huipputason toimistot Ikoyissa ja Victoria Islandilla ovat lähes täynnä ja vuokrat ovat verrattavissa eurooppalaisten keskitasoisten kaupunkien hintoihin öljyteollisuuden ja fintechin kysynnän ansiosta, kun taas turvattomammilla alueilla virallista toimistorakentamista on vähän. Vähittäiskaupan puolella Afrikan ostoskeskuksilla on ollut vaihtelevia kohtaloita. Etelä-Afrikan vähittäiskauppakiinteistöt (mantereen suurimmat) ovat suhteellisen kypsiä, ja suuret pörssilistatut kiinteistösijoitusyhtiöt omistavat ostoskeskuksia. Kulutuskysynnän paine ja sähkökatkot ovat viime aikoina vähentäneet ostoskeskusten kävijämääriä, mutta kokonaisvajaakäyttö Etelä-Afrikan ostoskeskuksissa on silti alhainen (~5 %) ja vähittäismyynti paranee vähitellen. Muualla uudet ostoskeskukset Afrikassa kamppailevat usein alkuinnostuksen jälkeen, kuten puolityhjät ostoskeskukset Ghanassa ja Nigeriassa osoittavat. Vähittäiskauppiaat mainitsevat usein korkeiden vuokrien ja epävirallisten markkinoiden kilpailun haasteina. Ostos- ja kulutuskulttuuri kuitenkin kasvaa, ja kaupungeissa kuten Accra ja Abidjan on käynnissä uusia ostoskeskushankkeita.

Teollisuus ja logistiikka: Afrikan teollisuuskiinteistöt ovat nouseva mahdollisuus, kun valmistus ja kauppa kasvavat hitaasti. Maat kuten Etiopia, Marokko, Egypti ovat edistyneet valmistuksen houkuttelemisessa (esim. vaatteet Etiopiassa, autoteollisuus Marokossa), mikä lisää tehtaiden ja varastojen kysyntää. Marokko on erityisesti rakentanut suuria vapaavyöhykkeitä (esim. Tanger Medin satama ja logistiikka-alue), joissa käyttöaste on korkea ja laajennus jatkuu – siitä on tulossa portti Euroopan ja Afrikan välillä. Nigeria ja Kenia näkevät logistiikan kasvua verkkokaupan (esim. Jumia) ja vähittäisjakelun tarpeiden vuoksi. Logistiikkaa kuitenkin hidastavat infrastruktuuripuutteet. Positiivinen merkki: Afrikan vapaakauppasopimus (AfCFTA), jonka tavoitteena on lisätä Afrikan sisäistä kauppaa, on saanut aikaan investointeja logistiikkakeskuksiin ja rajavarastoihin tulevan kaupan kasvun toivossa. Esimerkiksi suuri logistiikkapuisto on rakenteilla Ghanaan palvelemaan Länsi-Afrikkaa. Datakeskukset ovat toinen nouseva omaisuusluokka, ja uusia laitoksia rakennetaan Etelä-Afrikkaan, Keniaan ja Nigeriaan internetin käytön kasvaessa; globaalit toimijat kuten Equinix ja Teraco investoivat satoja miljoonia Afrikan datakeskuskapasiteettiin.

Institutionaaliset sijoitukset ja lainaukset: Historiallisesti Afrikka on houkutellut vain vähän institutionaalisia kiinteistösijoituksia koettujen riskien vuoksi, mutta tilanne on hitaasti muuttumassa. Afrikkalaiset eläkerahastot, erityisesti Etelä-Afrikassa, Namibiassa ja Botswanassa, ovat jo pitkään sijoittaneet kiinteistöihin (lähinnä kotimaassa). Nyt panafrikkalaiset kiinteistörahastot keräävät pääomaa sijoittaakseen useisiin maihin, usein keskittyen erikoisaloihin kuten varastointiin tai kohtuuhintaiseen asumiseen. Foorumi (Africa Property Investment Summit, joka järjestetään myöhemmin syyskuussa Kapkaupungissa propertywheel.co.za) aikoo esitellä, miten paikalliset eläkerahastot voivat vauhdittaa kiinteistöalan kasvua africabusiness.com. “Afrikan eläkerahastot ovat kiinteistösijoitusten kasvun avaintekijöitä,” toteaa Africa Business -raportti africabusiness.com, korostaen institutionaalisen pääoman kasvavaa osallistumista.

Ulkomaalaiset sijoittajat ovat kuitenkin edelleen varovaisia joidenkin näkyvien pettymysten jälkeen (esim. 2000-luvun ostoskeskusbuumi Nigeriassa, joka alisuoriutui). Valuuttakurssien vaihtelu on suuri riski – esimerkiksi Ghanan cedin jyrkkä heikkeneminen viime vuonna romahdutti kiinteistöjen arvot Yhdysvaltain dollareissa ja pelotti sijoittajat pois.

Paikalliset kiinteistöalan toimijat korostavat kestävyyttä ja pitkäaikaista tarvetta. Kuten Business Day Live kirjoitti, “Afrikkalaisten kiinteistömarkkinoiden uudelleenkuvitteleminen kestävää tulevaisuutta varten” on ratkaisevan tärkeää, ja se vaatii innovaatioita ja sääntelyuudistuksia businessamlive.com businessamlive.com. Monet näkevät valtavan potentiaalin: mantereella, jossa on 1,4 miljardia ihmistä, nopeasti modernisoituvat taloudet ja nuori väestö, voisi olla kiinteistöalan kultakaivos, jos haasteet ratkaistaan. Afrikan näkymät riippuvat siis taloudellisesta vakaudesta ja uudistuksista. Jos inflaatio saadaan kuriin (Afrikan inflaatio on keskimäärin noin 12 %, mutta vaihtelee suuresti), ja jos hallitukset jatkavat investointeja infrastruktuuriin ja asumiseen, kiinteistöala voisi kasvaa 5–6 % vuodessa seuraavan vuosikymmenen aikana. Ennusteiden mukaan Afrikan kiinteistöalan vuotuinen kasvuvauhti on noin 5,6 % vuoteen 2029 asti, ja markkinan volyymin odotetaan nousevan 21,9 biljoonaan dollariin businessamlive.com. Tarve on olemassa; rahan ja hallinnon on seurattava perässä.

Lopuksi inhimillisellä nuotilla: Afrikkalaiset eri puolilla mannerta kaipaavat parempia elinolosuhteita. Olipa kyseessä sitten nairobilainen teknologia-alan työntekijä, joka toivoo voivansa ostaa ensimmäisen asuntonsa, tai lagosilainen perhe, joka etsii helpotusta kohtuuttomiin vuokriin, kiinteistökehityksellä (tai sen puutteella) on suora vaikutus elämänlaatuun. Hallitukset tunnistavat yhä useammin, että. Kuten näimme uutisissa 4.–5. syyskuuta 2025, Yhdysvaltojen asuntolainakorkojen muutoksista Kiinan kiinteistökyselyihin ja Dubain buumeihin, kiinteistöt ovat keskeinen osa maailman talouden tarinaa – ja Afrikka on valmis olemaan merkittävä luku tuossa tarinassa tulevina vuosina.

