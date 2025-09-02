Honolulun asuntomarkkinat 2025: Ennätyshinnat, uudet kehityshankkeet ja ennusteet vuodelle 2030

Keskeiset faktat ja luvut

Asuntojen hinnat lähellä ennätyskorkeuksia: Oʻahun omakotitalojen mediaanihinta nousi noin 1,1 miljoonaan dollariin vuoden 2025 alussa, kasvua noin 5 % vuodessa hicentral.com. Kerrostaloasuntojen mediaanihinnat pysyivät vakaana noin 500 000 dollarissa hicentral.com nopean pandemian aikaisen nousun jälkeen. Hinnat laskivat vuonna 2023 (omakotitalojen mediaani laski noin 5 %), mutta palautuivat vuonna 2024 hicentral.com, mikä kertoo kysynnän kestävyydestä.

Oʻahun omakotitalojen mediaanihinta nousi noin vuoden 2025 alussa, kasvua noin 5 % vuodessa hicentral.com. Kerrostaloasuntojen mediaanihinnat pysyivät vakaana noin hicentral.com nopean pandemian aikaisen nousun jälkeen. Hinnat laskivat vuonna 2023 (omakotitalojen mediaani laski noin 5 %), mutta palautuivat vuonna 2024 hicentral.com, mikä kertoo kysynnän kestävyydestä. Myynti ja tarjonnan muutokset: Asuntokauppojen määrä hidastui korkeampien korkojen vuoksi – omakotitalojen myynti maaliskuussa 2025 oli noin 10 % alempana kuin vuotta aiemmin hicentral.com – mutta aktiivisten kohteiden määrä on kasvanut . Oʻahun asuntotarjonta kasvoi 33 % (omakotitalot) ja 54 % (kerrostalot) vuodessa maaliskuuhun 2025 mennessä hicentral.com hicentral.com, tarjoten ostajille enemmän vaihtoehtoja ja viilentäen vuosien 2021–2022 kiivasta kilpailua. Asuntojen mediaanimyyntiaika venyi noin kahteen viikkoon (15 päivää) verrattuna alle viikkoon huippuaikana hicentral.com.

Asuntokauppojen määrä hidastui korkeampien korkojen vuoksi – omakotitalojen myynti maaliskuussa 2025 oli noin 10 % alempana kuin vuotta aiemmin hicentral.com – mutta . Oʻahun asuntotarjonta kasvoi (omakotitalot) ja (kerrostalot) vuodessa maaliskuuhun 2025 mennessä hicentral.com hicentral.com, tarjoten ostajille enemmän vaihtoehtoja ja viilentäen vuosien 2021–2022 kiivasta kilpailua. Asuntojen mediaanimyyntiaika venyi noin kahteen viikkoon (15 päivää) verrattuna alle viikkoon huippuaikana hicentral.com. Vuokrat ennätyskorkealla: Oʻahun mediaanivuokra on noin 2 500 dollaria kuukaudessa loppuvuodesta 2024 agencyhawaii.com, ja Honolulun keskimääräiset vuokrat noin 2 900 dollaria (kaikki koot) vuoden 2025 puolivälissä zillow.com zillow.com. Vuokrat ovat vakiintuneet 2–4 % vuotuisella kasvulla halutuilla alueilla kuten Kakaʻako ja Ala Moana agencyhawaii.com. Vuokra-asuntojen kysyntä pysyy vahvana, sillä korkeat asuntokustannukset ja lainakorot ohjaavat asukkaita vuokraamaan, pitäen Oʻahun vuokra-asuntojen vajaakäytön maltillisena (noin 5–6 %) vuonna 2025.

Oʻahun on noin kuukaudessa loppuvuodesta 2024 agencyhawaii.com, ja noin (kaikki koot) vuoden 2025 puolivälissä zillow.com zillow.com. Vuokrat ovat vakiintuneet halutuilla alueilla kuten Kakaʻako ja Ala Moana agencyhawaii.com. Vuokra-asuntojen kysyntä pysyy vahvana, sillä korkeat asuntokustannukset ja lainakorot ohjaavat asukkaita vuokraamaan, pitäen Oʻahun vuokra-asuntojen vajaakäytön maltillisena (noin 5–6 %) vuonna 2025. Toimistomarkkinat elpyvät: Honolulun toimistotilojen vajaakäyttöaste on parantunut noin 12–13 %:iin vuonna 2025 hawaiipublicradio.org – huomattavasti terveempi kuin mantereen kaupungeissa, kuten San Franciscossa (yli 30 % tyhjää tilaa). Kaksi peräkkäistä positiivisen nettokäytön neljännestä raportoitiin vuoden 2024 loppuun mennessä, mikä laski vajaakäytön alimmilleen yli kolmeen vuoteen (~12,7 %) instagram.com. Keskustan vuokranantajat täyttävät tiloja uusilla käyttötarkoituksilla, ja Honolulu on valtakunnallisesti toisella sijalla suunnitelluissa toimisto-asuntomuunnoksissa hawaiipublicradio.org, mikä osoittaa sopeutuvaa uudelleenkäyttöä sekä tyhjien toimistojen että asuntotarpeiden ratkaisemiseksi.

Honolulun on parantunut noin vuonna 2025 hawaiipublicradio.org – huomattavasti terveempi kuin mantereen kaupungeissa, kuten San Franciscossa (yli 30 % tyhjää tilaa). raportoitiin vuoden 2024 loppuun mennessä, mikä laski vajaakäytön alimmilleen yli kolmeen vuoteen (~12,7 %) instagram.com. Keskustan vuokranantajat täyttävät tiloja uusilla käyttötarkoituksilla, ja Honolulu on valtakunnallisesti toisella sijalla suunnitelluissa toimisto-asuntomuunnoksissa hawaiipublicradio.org, mikä osoittaa sopeutuvaa uudelleenkäyttöä sekä tyhjien toimistojen että asuntotarpeiden ratkaisemiseksi. Vähittäiskaupan ja teollisuuden vahvuus: Vähittäiskaupan kiinteistöt ovat vakaita ja vajaakäyttöaste on alhainen (~5 %) brevitas.com, mitä tukevat elpyvä matkailu ja tasainen paikallinen kulutus. Waikikin liikkeissä kävijämäärät nousivat vuonna 2024 lähes pandemiaa edeltävälle tasolle brevitas.com, mikä hyödytti luksusliikkeitä ja ravintoloita. Esikaupunkien vähittäiskauppa laajenee kasvavilla alueilla, kuten Länsi-Oʻahussa (Kapolei/Ewa), asuntorakentamisen myötä brevitas.com. Teollisuuskiinteistöjen markkina on äärimmäisen tiukka – Oʻahun varastotilojen vajaakäyttö pysytteli noin 1 %:ssa vuoden 2024 lopulla rebusinessonline.com – kysyntä on vahvaa eikä ylimääräistä tilaa juuri ole.

Vähittäiskaupan kiinteistöt ovat brevitas.com, mitä tukevat elpyvä matkailu ja tasainen paikallinen kulutus. Waikikin liikkeissä kävijämäärät nousivat vuonna 2024 lähes pandemiaa edeltävälle tasolle brevitas.com, mikä hyödytti luksusliikkeitä ja ravintoloita. Esikaupunkien vähittäiskauppa laajenee kasvavilla alueilla, kuten Länsi-Oʻahussa (Kapolei/Ewa), asuntorakentamisen myötä brevitas.com. Teollisuuskiinteistöjen markkina on – Oʻahun varastotilojen vajaakäyttö pysytteli noin vuoden 2024 lopulla rebusinessonline.com – kysyntä on vahvaa eikä ylimääräistä tilaa juuri ole. Matkailu- ja ravintola-alan elpyminen: Honolulun hotellien käyttöaste on noussut takaisin 70 prosentin puoliväliin brevitas.com brevitas.com (keskimäärin ~76 % koko osavaltiossa vuonna 2024), mikä on yhä muutaman prosenttiyksikön alle vuoden 2019 huipputason (~80 %). Ennätykselliset huonehinnat kasvattavat tuottoja: keskimääräiset päivähinnat (ADR) koko osavaltiossa vuonna 2024 olivat noin 30 % korkeammat kuin vuonna 2019 (noin 360 $/yö) brevitas.com, mikä nosti hotellien kokonaisliikevaihdon noin 5,5 miljardiin dollariin – inflaation huomioiden samaa tasoa kuin vuonna 2019 brevitas.com. Waikikin hotellit nauttivat vahvasta kotimaan matkailukysynnästä, vaikka japanilaisten matkailijoiden (tärkeä korkean tason hotelleille ja luksusasunnoille) paluu etenee edelleen hitaasti.

Honolulun on noussut takaisin brevitas.com brevitas.com (keskimäärin ~76 % koko osavaltiossa vuonna 2024), mikä on yhä muutaman prosenttiyksikön alle vuoden 2019 huipputason (~80 %). kasvattavat tuottoja: keskimääräiset päivähinnat (ADR) koko osavaltiossa vuonna 2024 olivat noin 30 % korkeammat kuin vuonna 2019 (noin 360 $/yö) brevitas.com, mikä nosti hotellien kokonaisliikevaihdon noin 5,5 miljardiin dollariin – inflaation huomioiden samaa tasoa kuin vuonna 2019 brevitas.com. Waikikin hotellit nauttivat vahvasta kotimaan matkailukysynnästä, vaikka japanilaisten matkailijoiden (tärkeä korkean tason hotelleille ja luksusasunnoille) paluu etenee edelleen hitaasti. Uudet hankkeet muuttavat kaupunkikuvaa: Kymmeniä uusia asuinkerrostaloja on rakenteilla tai hiljattain valmistunut, erityisesti Honolulun kaupunkialueella. Kakaʻako/Ala Moana -alue kukoistaa luksuskerrostaloilla, kuten Victoria Place (valmistui 2024), The Park Ward Village (valmistuu 2025), Kalae (rakenteilla entisen Ward Warehousen paikalla), Launiu (Ward Ave.), Ālia (Kobayashi Group) ja Kaliʻu (Our Kakaʻako) hawaiihomelistings.com hawaiihomelistings.com. Nämä hankkeet tuovat tuhansia korkeatasoisia asuntoja vuoteen 2026–2027 mennessä, muuttaen Honolulun siluettia. Länsi-Oʻahulla suunnitellut asuinalueet (Ho‘opili, Koa Ridge) ja toinen ”kaupunki” Kapoleissa tuovat uusia omakotitaloja, rivitaloja ja jopa Havaijin yliopiston kampuksen, siirtäen kasvua saaren länsipuolelle.

on rakenteilla tai hiljattain valmistunut, erityisesti Honolulun kaupunkialueella. Kakaʻako/Ala Moana -alue kukoistaa luksuskerrostaloilla, kuten Victoria Place (valmistui 2024), The Park Ward Village (valmistuu 2025), Kalae (rakenteilla entisen Ward Warehousen paikalla), Launiu (Ward Ave.), Ālia (Kobayashi Group) ja Kaliʻu (Our Kakaʻako) hawaiihomelistings.com hawaiihomelistings.com. Nämä hankkeet tuovat tuhansia korkeatasoisia asuntoja vuoteen 2026–2027 mennessä, muuttaen Honolulun siluettia. Länsi-Oʻahulla suunnitellut asuinalueet (Ho‘opili, Koa Ridge) ja toinen ”kaupunki” Kapoleissa tuovat uusia omakotitaloja, rivitaloja ja jopa Havaijin yliopiston kampuksen, siirtäen kasvua saaren länsipuolelle. Poliittiset muutokset asuntotarjonnan lisäämiseksi: Havaijin hallitus tarttuu asuntopulaan uusilla laeilla ja kannustimilla. Vuonna 2024 osavaltio sääti SB 3202 -lain, joka sallii enintään kaksi lisäasuntoyksikköä (ADU) tonttia kohden koko osavaltiossa, sekä HB 2090 -lain, joka mahdollistaa liikehuoneistojen muuttamisen asuinkäyttöön hiappleseed.org – merkittäviä toimia asuntokannan kasvattamiseksi. Honolulun kaupunginvaltuusto hyväksyi Bill 3 (2024) -lain, joka tarjoaa verohuojennuksia ja maksuvapautuksia edullisten vuokra-asuntojen rakentamisen edistämiseksi sachihawaii.com. Myös lyhytaikaisiin vuokrauksiin asetettiin tiukat rajoitukset (vähintään 90 päivän vuokraus asuinalueilla), mikä palautti monia lomavuokra-asuntoja pitkäaikaismarkkinoille. “Tyhjien asuntojen” vero sijoitusasunnoille on keskustelun alla honolulucitycouncil.org keinona hillitä spekulatiivista omistusta ja vapauttaa lisää asuntoja paikallisille.

Havaijin hallitus tarttuu asuntopulaan uusilla laeilla ja kannustimilla. Vuonna 2024 osavaltio sääti -lain, joka sallii enintään tonttia kohden koko osavaltiossa, sekä -lain, joka mahdollistaa liikehuoneistojen muuttamisen asuinkäyttöön hiappleseed.org – merkittäviä toimia asuntokannan kasvattamiseksi. Honolulun kaupunginvaltuusto hyväksyi -lain, joka tarjoaa verohuojennuksia ja maksuvapautuksia edistämiseksi sachihawaii.com. Myös lyhytaikaisiin vuokrauksiin asetettiin tiukat rajoitukset (vähintään 90 päivän vuokraus asuinalueilla), mikä palautti monia lomavuokra-asuntoja pitkäaikaismarkkinoille. sijoitusasunnoille on keskustelun alla honolulucitycouncil.org keinona hillitä spekulatiivista omistusta ja vapauttaa lisää asuntoja paikallisille. Suositut ja nousevat kaupunginosat: Kakaʻako on Honolulun nopeimmin kasvava luksusasuntoalue, joka houkuttelee sijoittajia ja varakkaita ostajia moderneilla torneillaan, merinäköaloillaan ja läheisyydellään keskustaan. Waikiki on edelleen suosittu asuntoalue (ja vuokratulojen lähde turisteilta, missä sallittua). Korkean hintatason alueilla kuten Kahala ja Diamond Head kysyntä jatkuu vahvana (ennätyksellinen 65,75 miljoonan dollarin kauppa toteutui Kāhalassa vuonna 2025 hicentral.com), mikä vahvistaa niiden “blue-chip” -statusta. Perheystävälliset esikaupungit kuten Mililani (Keski-Oʻahu) ja Hawaii Kai (Itä-Honolulu) ovat kestosuosikkeja koulujen ja elämäntyylin ansiosta. Länsipuolella Kapolei/Ewa Beach nousevat kasvukeskuksiksi – tarjoten uudempia koteja, kauppakeskuksen (Ka Makana Aliʻi) ja tulevan raideyhteyden – ja tuhannet uudet kodit houkuttelevat sekä paikallisia perheitä että sijoittajia.

on Honolulun nopeimmin kasvava luksusasuntoalue, joka houkuttelee sijoittajia ja varakkaita ostajia moderneilla torneillaan, merinäköaloillaan ja läheisyydellään keskustaan. on edelleen suosittu asuntoalue (ja vuokratulojen lähde turisteilta, missä sallittua). Korkean hintatason alueilla kuten ja kysyntä jatkuu vahvana (ennätyksellinen 65,75 miljoonan dollarin kauppa toteutui Kāhalassa vuonna 2025 hicentral.com), mikä vahvistaa niiden “blue-chip” -statusta. Perheystävälliset esikaupungit kuten (Keski-Oʻahu) ja (Itä-Honolulu) ovat kestosuosikkeja koulujen ja elämäntyylin ansiosta. Länsipuolella nousevat kasvukeskuksiksi – tarjoten uudempia koteja, kauppakeskuksen (Ka Makana Aliʻi) ja tulevan raideyhteyden – ja tuhannet uudet kodit houkuttelevat sekä paikallisia perheitä että sijoittajia. Näkymät vuoteen 2030 – Maltillista kasvua, ei romahdusta: Asiantuntijat ennustavat tasaisen mutta hitaamman kasvun jatkuvan Honolulun kiinteistömarkkinoilla seuraavien yli viiden vuoden ajan. Rajoitettu tarjonta ja Havaijin pysyvä vetovoima odotetaan tukevan asuntojen hintojen nousua noin 1–3 % vuodessa Oʻahulla luxurybigisland.com luxurybigisland.com, ellei suuria taloudellisia shokkeja tapahdu. Havaijin yliopiston taloustutkimusorganisaatio (UHERO) huomauttaa, että vaikka korkeat korot vuosina 2024–25 ovat hidastaneet myyntivolyymia, kiinteistöjen arvot pysyvät korkeina jatkuvan kysynnän vuoksi luxurybigisland.com. Vuoteen 2030 mennessä Oʻahun asuntojen mediaanihinnat voivat lähestyä 800 000 dollarin puoliväliä (nousua vuoden 2025 noin 756 000 dollarista zillow.com zillow.com) näiden maltillisten kasvutrendien vallitessa. Tärkeää on, että merkittävää laskua tai ”romahdusta” ei ennusteta – Havaijin ainutlaatuiset tarjontarajoitteet ja haluttavuus tekevät vuoden 2008 kaltaisesta romahduksesta epätodennäköisen luxurybigisland.com. Suurimmat riskit liittyvät ulkoisiin tekijöihin: Yhdysvaltojen taantumaan, globaaleihin geopoliittisiin tapahtumiin tai nopeasti nouseviin merenpintoihin. Kaiken kaikkiaan Honolulun kiinteistömarkkinoiden odotetaan pysyvän kestävinä, ja 2020-luvun puolivälin syklisen jäähtymisen jälkeen kasvun odotetaan jatkuvan maltillisena kohti vuotta 2030.

Asuntomarkkinoiden trendit vuonna 2025

Hinnat ja kysyntä: Honolulun asuntomarkkinat aloittivat vuoden 2025 lähellä ennätyshintatasoja. Honolulu Board of REALTORS® raportoi Oʻahun omakotitalojen mediaanihinnaksi 1 160 000 dollaria maaliskuussa 2025, mikä on 5,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin hicentral.com hicentral.com. Tämä merkitsee elpymistä vuodesta 2023, jolloin mediaanihinnat laskivat hetkellisesti (noin 5 % lasku vuonna 2023 1,05 miljoonaan dollariin) pandemian aikaisen kiivaan nousun jälkeen hicentral.com. Asunto-osakkeiden hinnat ovat olleet vakaampia – asunto-osakkeen mediaanihinta oli 500 000 dollaria vuoden 2025 alussa, käytännössä muuttumaton vuoden takaiseen verrattuna hicentral.com. Asuntojen keskihinnat nousivat kuitenkin noin 6 % vuodessa hicentral.com, mikä osoittaa vahvuutta kalliimpien asuntojen kaupoissa. Kaiken kaikkiaan asuntojen arvot pysyvät lähellä kaikkien aikojen huippuja, mikä johtuu vähäisestä tarjonnasta ja jatkuvasta ostajakysynnästä, erityisesti paikallisilta asunnonvaihtajilta ja Havaijin elämäntavasta kiinnostuneilta ulkopaikkakuntalaisilta ostajilta.

Myyntivolyymi ja varasto: Asuntojen myyntivolyymi on jäähtynyt vuoden 2021–2022 hurjasta tahdista. Nousevat asuntolainakorot (noin 6–7 % vuosina 2024–25) ovat siirtäneet osan ostajista sivuun, minkä seurauksena omakotitalojen myynti laski noin 10 % vuoden takaiseen verrattuna alkuvuonna 2025 hicentral.com. Vuosi 2023 oli erityisen hidas – asuntokauppojen kokonaismäärä laski yli 25 % vuoteen 2022 verrattuna hicentral.com, kun monet ostajat jäivät odottamaan korkojen nousun keskellä. Vuonna 2024 nähtiin kuitenkin merkkejä vakautumisesta: omakotitalojen myynti kasvoi noin 9 % vuoden aikana hicentral.com, vaikka asunto-osakkeiden myynti hieman laski. Keskeinen muutos on tapahtunut asuntotarjonnassa – vuosien kroonisen niukkuuden jälkeen myyntiin tulevien asuntojen määrä on alkanut kasvaa. Maaliskuussa 2025 Oʻahulla oli 773 aktiivista omakotitalokohdetta ja 2 302 asunto-osakekohdetta, kasvua 33 % ja 54 % vuoden takaiseen verrattuna hicentral.com. Uusia kohteita on tullut markkinoille huomattavasti enemmän (esim. +30 % YoY omakotitaloissa maaliskuussa) hicentral.com. Tämä varaston kasvu antaa ostajille enemmän liikkumavaraa ja on lopettanut pandemian aikaiset kiivaat tarjouskilpailut. Noin 73 % uusista kohteista jäi myymättä kuukauden lopussa (verrattuna vain 58 % vuosi aiemmin) hicentral.com hicentral.com, eli asunnot eivät mene enää kaupaksi yhtä nopeasti. Itse asiassa mediaani myyntiaika omakotitaloilla nousi 15 päivään (aikaisemman 8–10 päivän sijaan buumin huipulla), kun taas asunto-osakkeilla myyntiaika on noin 40 päivää (nousua noin 30 päivästä vuotta aiemmin) hicentral.com. Ostajakysyntää on edelleen, vaikka se onkin viilentynyt – oikein hinnoitellut asunnot halutuilla alueilla saavat yhä useita tarjouksia, mutta myyjien on nyt oltava realistisempia hinnoittelussa ja neuvotteluissa hicentral.com. Vuoden 2025 markkinaa voi luonnehtia tasapainoiseksi tai lievästi ostajaa suosivaksi, mikä on muutos aiempien vuosien vahvasta myyjän markkinasta.

Alueelliset erot: Honolulussa (Oʻahu) markkinatrendit vaihtelevat alueittain ja hintasegmenteittäin. Korkean hintatason naapurustot (Kahala, Diamond Head, Lanikai) kokivat vähemmän myyntejä, mutta hintojen kestävyys jatkui – yhdessä merkittävässä tapauksessa Kahalan merenrantakiinteistö myytiin 65,75 miljoonalla dollarilla vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä hicentral.com, mikä nosti keskimääräisiä hintamittareita. Sen sijaan joillakin aloitus- ja keskitason markkina-alueilla hidastuminen oli selkeämpää. Esimerkiksi ‘Ewa Plain (Kapolei/Ewa/Makakilo) – jossa on ollut viime vuosina paljon uutta asuntotuotantoa – näki tarjonnan kasvavan noin 74 % (144 aktiiviseen kohteeseen) vuoden 2025 alussa hicentral.com, kun useammat myyjät kilpailivat harvemmista ostajista. Myös Keski-Oʻahu (Mililani/Wahiawā) näki ilmoitusten määrän kaksinkertaistuvan hicentral.com. Nämä alueet johtivat hintojen nousua pandemian aikana (etätyöntekijöiden ja sotilasperheiden kysynnän vuoksi), mutta nyt ne normalisoituvat, kun tarjonta saavuttaa kysynnän. Samaan aikaan Windward Oʻahu (Kailua, Kāneʻohe) ja Itä-Honolulu (Hawaii Kai, Kāhala) ovat edelleen erittäin haluttuja; rajallinen uusi tarjonta on pitänyt markkinat tiukkoina, ja hyvin pidetyt kodit myyvät yhä nopeasti. Asunto-osakemarkkinat vaihtelevat urbaanien ja lomakohdealueiden välillä: Keskustan ja Kakaʻakon asunnot hyötyvät ammattilaisten paluusta toimistoihin ja uusien projektien hypestä, kun taas vanhemmat vuokratonttiasunnot tai toissijaisilla sijainneilla olevat asunnot saattavat olla myynnissä pidempään. Waikikin asunto-osakemarkkinat ovat muutoksessa lyhytaikaisten vuokraussäädösten vuoksi – monet aiemmin loma-asuntoina olleet yksiköt ovat nyt myynnissä tai pitkäaikaisvuokralla, mikä pehmentää joidenkin vanhempien Waikikin talojen hintoja, vaikka luksusrakennukset säilyttävät arvonsa. Kaiken kaikkiaan Honolulun asuntomarkkinat vuonna 2025 ovat rauhallisemmat ja tasapainoisemmat kuin 2–3 vuoden takainen kuume, mutta kysyntä on edelleen pohjimmiltaan vahvaa, ja pitkän aikavälin maapulan vuoksi hyvillä paikoilla olevat kiinteistöt säilyttävät korkean hintansa.

Liikekiinteistöjen trendit (toimisto, vähittäiskauppa, majoitus)

Toimistomarkkinat: Kasvava käyttöaste, sopeutuva uudelleenkäyttö

Honolulunselviää pandemia-ajan jälkeisestä ajasta paremmin kuin monet muut Yhdysvaltojen kaupungit. Vuoden 2025 puolivälissä koko saaren toimistojenja selvästi alle mantereen teknologiapainotteisten kaupunkien tasojen (verrattuna San Franciscon vajaakäyttöaste on yli 30 %). Itse asiassa Oʻahun toimistomarkkinat ovat kirjanneet positiivista nettokäyttöä useina peräkkäisinä vuosineljänneksinä vuoden 2024 loppuun asti, mikä toi vajaakäytön tasolle– alimmalle tasolle yli kolmeen vuoteen colliers.com instagram.com . Tämä parannus johtuu osittain siitä, että yritykset tuovat työntekijöitä takaisin toimistolle (ainakin osa-aikaisesti) ja jotkut pienemmät paikalliset yritykset tai viranomaiset ovat vuokranneet pienempiä tiloja.Honolulun toimistotiloista ovat hieman nousseet vuonna 2025, ja vuokranantajat raportoivat käyttöasteen vakiintuneen parhaissa rakennuksissa. Esimerkiksi CBD:n (Central Business District) ja Kakaʻakon A-luokan tornit pitävät yllä vahvaa käyttöastetta, kun taas vanhemmat B-luokan rakennukset kamppailevat edelleen korkeamman vajaakäytön ja matalampien vuokrien kanssa.

Merkittävä trendi on ikääntyvien toimistokiinteistöjen sopeutuva uudelleenkäyttö. Honolululla on maan toiseksi korkein suunniteltujen toimisto-asuntomuunnosten määrä hawaiipublicradio.org, kun sidosryhmät pyrkivät ottamaan vajaakäytössä olevat liikerakennukset käyttöön kipeästi tarvittavana asuntona. Useita keskustan toimistorakennuksia arvioidaan muutettavaksi asunnoiksi tai sekakäyttöön (yhtenä esimerkkinä mahdollinen historiallisesti vajaakäytössä olleen Finance Factors Centerin uudistus). Tämä on linjassa uuden osavaltion lainsäädännön (HB 2090, 2024) kanssa, joka sallii kaupallisesti kaavoitettujen kiinteistöjen käytön asuinkäyttöön hiappleseed.org. Vaikka kaikki toimistorakennukset eivät sovellu muutettaviksi, tämä kehitys voi vähitellen vähentää vajaakäyttöä ja lisätä asuntotarjontaa kaupunkikeskustassa. Lisäksi Downtown Business Improvement District ja elävöittämishanke on käynnissä hawaiipublicradio.org, jonka tavoitteena on tehdä Honolulun finanssialueesta elinvoimaisempi. Kaupungin suunnittelijat ja yksityiset kehittäjät tekevät yhteistyötä ideoiden, kuten katukuvan parantamisen ja mahdollisten asuntoloftien tuomisen entisiin toimistotiloihin, parissa. Kaiken kaikkiaan Honolulun toimistomarkkinat vuonna 2025 ovat vakaat – ja kenties terveemmät kuin monilla muilla markkinoilla – vajaakäytön ollessa matalissa teini-ikäluvuissa ja eteenpäin katsovan strategian pyrkiessä uudistamaan ylimääräistä toimistotilaa. Haittapuolena on, että vuokralaisilla on edelleen runsaasti vaihtoehtoja, joten vuokranantajien on tarjottava kannustimia (vuokralaisparannuksia, pysäköintietuja) vuokrasopimusten varmistamiseksi, ja vanhemmat, päivittämättömät rakennukset saattavat jäädä jälkeen. Mutta verrattuna mantereen kaupunkikeskustoihin Honolulun toimistomarkkinoiden näkymät ovat varovaisen optimistiset, ja niitä tukee monipuolinen talous (mukaan lukien hallituksen ja armeijan vuokralaiset) sekä suhteellisen vähäinen määrä uusia toimistohankkeita, jotka kilpailevat nykyisen tarjonnan kanssa.

Vähittäiskauppa & teollisuus: Tiukka vähittäisvajaakäyttö, teollisuuskysyntä kasvaa voimakkaasti

Honolulun vähittäiskaupan kiinteistöt ovat osoittautuneet kestäviksi vuosina 2024–25, kun elpyvä matkailu ja vakaa paikallinen kulutus ovat tukeneet alaa. Saarten laajuinen vähittäiskaupan vajaakäyttöaste on noin 5 % – erittäin matala kansallisesti verrattuna – ja se pysyi käytännössä muuttumattomana loppuvuonna 2024 brevitas.com. Maailmankuulussa Waikikissa kävijämäärät kasvoivat jälleen, kun vierailijamäärät vuosina 2023–2025 lähestyivät pandemiaa edeltäviä tasoja, mikä hyödytti hotelleja, ravintoloita ja turisteille suunnattuja vähittäiskauppoja brevitas.com. Waikikin (Kalākaua Ave.) ja Ala Moana Centerin (Yhdysvaltojen suurin ulkoilmakauppakeskus) parhailla liikepaikoilla vuokrat ovat jälleen huipussaan, kun luksusbrändit ja matkailukauppiaat näkevät myynnin elpyvän. Turistien vähittäiskulutus nousi ennätyskorkealle (matkailijoiden kulutus kasvoi noin 6,5 % vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna dbedt.hawaii.gov dbedt.hawaii.gov), mikä tarkoittaa vahvaa kysyntää myymälätiloille turistialueilla. Samaan aikaan lähiöiden ja asuinalueiden vähittäiskauppa menestyy myös hyvin – ostoskeskukset kasvavilla alueilla, kuten Kapolei, Ewa Beach ja Mililani, laajenevat tai ovat täysin vuokrattuja, kiitos alueiden väestönkasvun brevitas.com. Rakennuttajat ovat lisänneet ruokakauppavetoisia keskuksia ja monikäyttöhankkeita Länsi-Oʻahuun palvelemaan muuttavaa väestöä. Parhaiden liikepaikkojen vuokrat Honolulussa ovat hiljalleen nousseet, ja uutta rakentamista on vähän (korkeiden kustannusten ja maapulan vuoksi), mikä pitää vähittäiskaupan alan pääosin vuokranantajalle suotuisana huippusijainneissa. Haasteita vähittäiskaupalle aiheutuu lähinnä toisen tason liikealueilla ja vanhemmissa liikerakennuksissa, joista osa kohtaa korkeita ylläpitokustannuksia ja kilpailua verkkokaupasta. Kaiken kaikkiaan Honolulun vähittäiskauppamarkkinat ovat vakaalla pohjalla, ja matkailun paluu on nostanut sekä lomakohdealueiden vähittäiskauppaa että laajempaa taloutta.

Teollisella puolella Oʻahulla on edelleen yksi maan tiukimmista teollisuuskiinteistömarkkinoista. Koska teollisuuskaavoitettua maata on rajallisesti (lähinnä Honolulun sataman, lentokentän ja Campbellin teollisuuspuiston ympärillä), vajaakäyttöasteet ovat olleet alle 2 % jo vuosia. Vielä loppuvuodesta 2024 teollisuuskiinteistöjen vajaakäyttö oli noin 0,9 % colliers.com, tuskin noussut ennätysalhaisista luvuista, vaikka muutamia uusia varastoja on valmistunut. Kysyntä varasto-, jakelu- ja logistiikkatiloille on edelleen kovaa, sillä kaikkea rakennusyrityksistä verkkokauppajakelijoihin tarvitsee paikallisia tiloja. Teollisuustilojen vuokrat ovat nousseet tasaisesti, ja vuokralaisten on usein uusittava sopimuksensa etukäteen tai muuten vaihtoehtoja ei ole saatavilla. Uudet teollisuushankkeet ovat erittäin harvinaisia – yksi merkittävä hanke on suunniteltu laajennus Kapolein lähellä logistiikkakäyttöön, mutta yhteisön vastustus ja lupaprosessit hidastavat uuden tarjonnan syntymistä. Sijoittajille teollisuuskiinteistöt Havaijilla ovat arvostettu omaisuusluokka, joka tarjoaa matalan vajaakäytön ja vakaata kassavirtaa. Keskeinen ongelma on, että kaikilla tilaa tarvitsevilla yrityksillä (varastoinnista valmistukseen) on vain vähän vaihtoehtoja, mikä voi rajoittaa talouden monipuolistumista. Markkinanäkökulmasta katsottuna teollisuuskiinteistöt ovat kenties Honolulun vahvin sektori – käytännössä täysi käyttöaste, nousevat vuokrat ja pieni ylitarjonnan riski.

Hotelli- ja majoituskiinteistöt: Matkailu elpyy

Havaijin vieraanvaraisuusala – joka muodostaa merkittävän osan sen kiinteistömarkkinoista – koki. Vuoden 2024 loppuun mennessävuoden aikana brevitas.com , mikä on huomattava nousu pandemian aikaisista pohjalukemista (alle 20 % vuonna 2020), mutta jää silti hieman vuoden 2019 noin 80 %:n tasosta.ovat menestyneet hyvin, käyttöasteen ollessa myöhään vuonna 2024 ja vuoden 2025 alussa 70 prosentin puolivälissä brevitas.com , kiitos Yhdysvaltojen mantereelta tulevien matkailijoiden määrän kasvun ja ryhmä-/liikematkailun (Hawaiʻi Convention Centerin tapahtumat ovat palanneet) elpymisen. Tärkeää on, että– Havaijin hotellinharjoittajat hyödynsivät patoutunutta kysyntää nostaakseen hintoja.Havaijilla on nyt noin(osavaltion ADR noin 340–370 dollaria vuonna 2024 vs noin 280 dollaria vuonna 2019) brevitas.com . Tämä on johtanut lähes ennätyksellisiin tuloihin: Havaijin hotellit ansaitsivat noin(lähestyen vuoden 2019 tuloja inflaatiokorjattuna) brevitas.com . Waikikissa monet hotellit ovat käytännössä täynnä viikonloppuisin ja sesonkiaikoina, ja luksushotellien huonekohtainen tuotto (RevPAR) on maan korkeimpia.

Hotellikiinteistökaupat ovat myös vilkastuneet – sijoittajat luottavat Havaijin pitkän aikavälin matkailunäkymiin. Useita näkyviä hotellien uudistuksia ja myyntejä on toteutettu tai suunnitteilla. Esimerkiksi ikoninen Aliʻi Tower Hilton Hawaiian Villagessa on saamassa uudistuksia, ja japanilaiset sijoittajat, jotka ovat perinteisesti olleet merkittäviä toimijoita Waikikissa, ovat vähitellen jatkaneet hankintojaan matkailun elpyessä. Uusien hotellien rakentaminen on rajoitettua maan ja sääntelyn vuoksi, mutta yksi merkittävä hanke on Mandarin Oriental Honolulu, yhdistetty ultra-luksushotelli ja asuintorni, joka on rakenteilla Ala Moanan lähelle (valmistuu 2020-luvun lopulla) brevitas.com. Lisäksi joitakin vanhempia hotelleja brändätään uudelleen tai remontoidaan uusien rakentamisen sijaan. Honolulun ulkopuolella lomakohdealueet Mauilla, Kauaʻilla ja Big Islandilla ovat myös kokeneet vaihtelevaa kehitystä – esimerkiksi Mauin länsiosan hotellit kärsivät vuoden 2023 Lahainan maastopalon jälkeen (käyttöaste laski siellä alle 60 %:n matkailun pysähdyttyä) brevitas.com, kun taas muut saaret imivät osan kysynnästä.

Toinen trendi, joka vaikuttaa Honolulun majoituskiinteistöihin, on lyhytaikaisten vuokrausten sääntelyn kiristyminen. Vuosina 2022–2023 Honolulun piirikunta otti käyttöön tiukat säännöt (Ordinance 22-7, Bill 41), jotka kieltävät alle 90 päivän vuokraukset useimmilla asuinalueilla (lukuun ottamatta lomakeskusalueita). Tämä vähensi merkittävästi laillisten lomavuokrausten tarjontaa, ohjaten turistit takaisin hotelleihin ja pienempään määrään laillisia lomahuoneistoja. Lomavuokrausten käyttöaste laski noin 47 %:iin vuonna 2024 uusien sääntöjen ja lisääntyneen Airbnb-kilpailun myötä agencyhawaii.com. Jotkut Waikikin ja Ko Olinan huoneistojen omistajat, jotka aiemmin vuokrasivat lyhytaikaisesti, ovat siirtyneet pitkäaikaisvuokraukseen tai myyneet asuntonsa. Hotelleille tämä on ollut etu – vaihtoehtoisen tarjonnan väheneminen tarkoittaa suurempaa hotellien kysyntää. Asuntomarkkinoille vaikutus on kaksijakoinen: se saattaa vapauttaa jonkin verran asuntoja paikallisille vuokralaisille, mutta samalla poistaa tulonlähteen joiltakin omistajilta. Kaupungin tarkoituksena oli palauttaa asuinalueiden asuntotarjontaa ja vähentää turismin vaikutusta paikallisyhteisöihin, ja vuoden 2025 puoliväliin mennessä yleinen näkemys on, että turismi on suurelta osin palannut hotelleihin.

Majoitusnäkymät: Turismin odotetaan jatkavan kasvuaan vuoteen 2025 ja sen jälkeenkin, joskin hillitymmällä tahdilla. Hawaiʻi Tourism Authority ennustaa vierailijamäärien palaavan täysin pandemiaa edeltävälle tasolle noin vuosina 2025–2026, ja tietyt markkinat (Yhdysvaltain länsirannikko, Kanada) ovat jo ylittäneet vuoden 2019 luvut, kun taas Japani ja muut Aasian ja Tyynenmeren markkinat laahaavat hieman perässä dbedt.hawaii.gov dbedt.hawaii.gov. Tämä tarkoittaa, että hotellien käyttöaste Honolulussa voi nousta jälleen 70 prosentin yläpuolelle tulevina vuosina, erityisesti kun japanilaisten matkailu normalisoituu (tärkeää Waikikin luksussegmentille). Kiinteistönäkökulmasta Havaijin majoituskiinteistöt ovat edelleen erittäin haluttuja ja yleensä kestäviä laskusuhdanteita vastaan – jopa pandemian aikana, vaikka arvoissa oli laskua, pakkomyyntitapauksia oli vähän. Nyt sijoittajat näkevät nousupotentiaalia turismin vakiintuessa. Yksi huomioitava seikka: uudet osavaltion aloitteet turismin vaikutusten hallitsemiseksi (kuten ehdotettu “vihreä maksu” -turistivero tai rajoitukset päivittäisille vierailijamäärille) voivat hieman hillitä kasvua, mutta myös varmistaa kestävyyden. Kaiken kaikkiaan Honolulun liikekiinteistömarkkina on laajasti ottaen vakaa tai kasvava vuonna 2025: toimistot löytävät uutta jalansijaa, vähittäiskauppa ja teollisuus ovat erittäin vahvoja ja majoitusala elpyy voimakkaasti, vahvistaen Honolulun asemaa maailmanluokan kohteena ja vakaana pitkän aikavälin sijoitusmarkkinana.

Vuokramarkkinoiden yleiskatsaus

Honolulunpysyvät tiukkoina ja kalliina vuonna 2025. Useiden vuosien nousun jälkeen vuokrat ovat tasaantuneet historiallisen korkealle tasolle, ja kasvua on vain tietyillä alueilla.Oʻahulla (kaikki asuntotyypit) on noinloppuvuodesta 2024 agencyhawaii.com . Zillown mukaan(kaupunki) on noinkuukaudessa vuoden 2025 puolivälissä zillow.com . Vertailun vuoksi tyypillinen yksiö Honolulussa vuokrataan nyt noin, kun taas kaksioiden keskimääräinen vuokra on yli 3 000 $ halutuilla alueilla livinginhawaii.com . Nämä vuokratasot tekevät Honolulusta yhden, samaa tasoa rannikkokaupunkien Kaliforniassa kanssa. Vuokrien kasvu on hidastunut vuoden 2021 nousupiikistä; vuosina 2024–25 vuokranantajat tekevät yleensä pienempiä korotuksia (2–5 % vuodessa, jos ollenkaan). Joillakin alueilla nähdään jopa– esimerkiksi Waikikin kiinteistönvälittäjät raportoivat, että vuokrattavien asuntojen ylitarjonta (osittain entisten Airbnb-asuntojen siirtyessä pitkäaikaisvuokraukseen) on pitänyt vuokrat kurissa agencyhawaii.com . Toisaalta korkean kysynnän asuinalueilla uusien työpaikkojen ja joukkoliikenteen lähellä –– vuokrat nousevat edelleen, kun uudet luksusvuokra-asunnot tulevat markkinoille ja houkuttelevat vuokralaisia, jotka ovat valmiita maksamaan enemmän agencyhawaii.com

Vuokra-asuntojen vajaakäyttöaste Honolulussa on suhteellisen matala – viimeisimpien tietojen mukaan noin 4–6 % (vaihtelee osa-alueittain), mikä viittaa vuokranantajille suotuisiin markkinoihin, mutta ei yhtä äärimmäisiin kuin muutama vuosi sitten asuntopulan huipulla (kun vajaakäyttö laski alle 3 %:n). Myyntiin tulleen asuntotarjonnan kasvu on lisännyt myös vuokrattavien asuntojen määrää, kun osa omistajista päättää vuokrata asuntonsa myynnin sijaan viilenevillä markkinoilla. Lisäksi pandemian aikaiset väestömuutokset (osa asukkaista muutti pois) ovat tasaantuneet; Havaijin väkiluku jopa kasvoi hieman vuonna 2024 brevitas.com, mikä lisää asuntokysyntää. Yhä useammat asukkaat vuokraavat pidempään, koska oman kodin ostaminen on monille liian kallista – Honolulun omistusasumisaste (noin 55 %) on Yhdysvaltojen keskiarvoa matalampi, mikä kuvastaa korkeita omistamiskustannuksia. Siksi vuokralaisia riittää tasaisesti, paikallisista perheistä sotilashenkilöstöön (jotka saavat asumistukea) ja mantereelta tuleviin etätyöntekijöihin, jotka kokeilevat “toimistoa paratiisissa”. Tämä pitää hyvin sijaitsevien vuokra-asuntojen käyttöasteen korkeana.

Merkittävä dynamiikka vuokramarkkinoilla on lyhytaikaisten vuokrausten sääntelyn vaikutus. Kun tuhansilta lomavuokra-asunnoilta käytännössä estettiin lyhytaikainen toiminta, monet omistajat siirsivät nämä asunnot ja talot 6 tai 12 kuukauden vuokrasopimuksiin. Tämä toi kertaluonteisen lisäyksen pitkäaikaisten vuokra-asuntojen tarjontaan vuosina 2023–2024. Kiinteistönvälittäjät huomauttavat, että aluksi tämä nosti hieman tyhjäkäyntiä lomakeskuspainotteisilla alueilla (esim. Waikiki, North Shore), mutta markkinat ovat suurelta osin imeneet nämä asunnot vuoteen 2025 mennessä yleisen asuntopulan vuoksi. Agency Rentals -kiinteistönhoitoyritys neuvoo entisten Airbnb-asuntojen omistajia siirtymään pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin hyödyntääkseen vakaata kysyntää, erityisesti perheystävällisillä alueilla, joilla paikalliset vuokralaiset etsivät innokkaasti asuntoja agencyhawaii.com. Esimerkiksi jotkut sijoittajat, joilla on asuntoja Ko Olinassa tai Turtle Bayssa (perinteisiä lomakohteita), ovat vuokranneet niitä sen sijaan sotilas- tai yritysasiakkaille.

Edullisuuden näkökulmasta Honolulun vuokralaiset kohtaavat haasteita: vuokraajien mediaanitulot (~64 000 $) tuskin riittävät näihin vuokriin point2homes.com. Monet kotitaloudet maksavat selvästi yli 30 % tuloistaan vuokraan (Havaiji on jatkuvasti yksi huonoimmista vuokra-asumisen edullisuudessa). Tämän ratkaisemiseksi kaupunki ja osavaltio ovat työskennelleet edullisten vuokra-asuntohankkeiden parissa – hyödyntäen ohjelmia kuten Rental Housing Revolving Fund ja kaavoituksen velvoitteita. Useita uusia edullisia asuntokohteita (tulorajoitettuja vuokra-asuntoja) on rakenteilla Honolulussa, kuten The Reserve at Hilomoana Kapoleissa ja Halewaiʻolu Senior Residences Chinatownissa. Lisäksi osavaltio jatkoi häädön sovitteluohjelmaa ja harkitsi (mutta ei hyväksynyt) lakiesityksiä, jotka olisivat vaatineet pidempää ilmoitusaikaa vuokrankorotuksille hiappleseed.org hiappleseed.org. Näillä toimilla pyritään antamaan vuokralaisille enemmän vakautta. Toinen viimeaikainen politiikkamuutos on kaupungin Bill 3 (2024), joka kannustaa rakennuttajia rakentamaan vuokra-asuntoja tarjoamalla nopeampaa lupakäsittelyä ja kiinteistöveron alennuksia sachihawaii.com – tämä voi tuoda muutaman tuhannen uuden vuokra-asunnon tulevina vuosina, jos rakennuttajat tarttuvat mahdollisuuteen.

Tulevaisuutta ajatellen vuokramarkkinoiden odotetaan pysyvän vahvoina. Korkeat korot vaikeuttavat monien ensiasunnon ostajien mahdollisuuksia ostaa asunto, joten he pysyvät vuokramarkkinoilla. Samaan aikaan mahdollinen taloudellinen taantuma voi hieman pehmentää kysyntää (esim. jos turismi vähenee, osa palvelualan työpaikoista voi kadota, mikä vähentää vuokralaisten kysyntää). Mutta Havaijin tiukan asuntotarjonnan vuoksi jopa väestönkasvun pysyminen ennallaan luo patoutunutta vuokrakysyntää. Vuoteen 2030 mennessä, ellei asuntoja rakenneta paljon, vuokrat todennäköisesti nousevat entisestään. Lähitulevaisuudessa vuokranantajia kehotetaan pysymään kilpailukykyisinä ja panostamaan mukavuuksiin – vajaakäytön nousu noin 5 %:iin tarkoittaa, että vuokralaisilla on hieman enemmän valinnanvaraa, joten päivitetyt kodinkoneet, sisältyvät käyttömenot tai hieman alempi vuokratoive voivat auttaa täyttämään asunnot nopeammin reddit.com livinginhawaii.com. Yhteenveto: vuokraaminen Honolulussa tulee jatkossakin olemaan kallis vaihtoehto, ja vuokramarkkinat pysyvät tärkeänä ja tarkasti seurattuna osana koko kiinteistökuvaa.

Uudet ja tulevat hankkeet

Urban Honolulu – Kakaʻako ja Ala Moana: Kehitys ei ole missään niin dramaattista kuin Kakaʻakossa, kaupunkialueella, joka sijaitsee Downtown Honolulun ja Waikikin välissä. Howard Hughes Corporationin Ward Village -yleissuunnitelman ja useiden muiden kehittäjien ohjaamana Kakaʻakon siluettia muokataan uudelleen tyylikkäillä korkeilla rakennuksilla. Viimeaikaisia ja tulevia projekteja ovat mm.: Victoria Place (ylellinen asuintorni, valmistunut 2024), The Park Ward Village (puistoon päin oleva asuintorni, valmistuu 2025) hawaiihomelistings.com hawaiihomelistings.com, Kalae (toinen luksustorni Ala Moana Blvd:lla rakenteilla) hawaiihomelistings.com, Launiu (suunnitteilla Wardin vastapäätä, rakentaminen alkaa pian) hawaiihomelistings.com, ʻĀlia (Kobayashi Groupin korkeatasoinen sekakäyttötalo, jonka rakentaminen alkoi 2024) hawaiihomelistings.com, ja Kaliʻu (uusi kerrostalo osoitteessa 728 Ala Moana Blvd, laajat merinäkymät) hawaiihomelistings.com. Suunnitteilla ovat myös Ilima ja Melia, kaksoistornit, jotka nousevat Ward Center -ostoskeskuksen yläpuolelle hawaiihomelistings.com. Yhteensä nämä hankkeet tuovat useita tuhansia uusia asuinyksiköitä, joista monet ovat luksus- tai “reserve” (työvoima) -yksiköitä, 2020-luvun loppuun mennessä. Pelkästään Ward Villagessa yksiköitä on myyty tasaisesti hintaan 1 200 – 2 000+ dollaria per neliöjalka, mikä kuvastaa vahvaa kysyntää korkeatasoiselle kaupunkiasumiselle Honolulussa. Alue hyötyy myös infrastruktuuriparannuksista – erityisesti uusi jalankulkusilta Ala Moana Boulevardin yli avattiin 2025 hawaiihomelistings.com, mikä yhdistää Ward Villagen asuintalot paremmin Ala Moana Beach Parkiin (suuri vetonaula asukkaille). Tämä kehitysaalto muuttaa Kakaʻakon todelliseksi asu-työ-vapaa-aika -kaupunginosaksi, jossa on uusia liikkeitä, ravintoloita ja jopa suunnitteilla oleva rautatieasema lähellä (Civic Center -asema tulevalla Honolulun raitiolinjalla).

Kakaʻakon vieressä sijaitseva Ala Moana -naapurusto kasvaa myös. Kohokohtana on suunnitteilla oleva Mandarin Oriental Honolulu, joka on 36-kerroksinen torni, jossa yhdistyvät 125-huoneinen viiden tähden hotelli ja 99 erittäin ylellistä residenssiä (brändättynä nimellä The Residences at Mandarin Oriental). Rakentaminen alkoi vuonna 2023 ja sen odotetaan valmistuvan noin vuosina 2026–2027 brevitas.com. Yksiköt – joiden hinnat ylittävät joissain tapauksissa 20 miljoonaa dollaria – on suunnattu varakkaille ostajille ja ne asettavat uuden tason luksukselle Honolulussa. Läheinen ikoninen Ala Moana Shopping Center lisää uuden viihdekompleksin ja mahdollisesti korkean tornin alueelleen. Ehdotettu kaksoistorniprojekti nimeltä The Plaza at Ala Moana (Kona Streetillä) on suunnitteilla, ja ostoskeskusta vastapäätä kehittäjä suunnittelee Sky Ala Moana 2:ta, ensimmäisen Sky Ala Moana -tornin menestyksen jälkeen. Nämä kehityshankkeet hyödyntävät tulevaa Ala Moana -raitiotieasemaa, josta tulee Honolulun raitiotielinjan päätepiste vuoteen 2031 mennessä. Raitiotien lupaus kannustaa Transit-Oriented Development (TOD) -hankkeisiin – odota keski- ja korkeiden rakennusten keskittyvän asemien ympärille Kalihista Ala Moanaan tulevina vuosina.

Muualla Oʻahulla: Kaupunkialueen ulkopuolella merkittävää kehitystä tapahtuu Länsi- ja Keski-Oʻahulla asuntotarpeen täyttämiseksi. Kapoleissa (“Toinen kaupunki”) useat projektit tuovat uusia asuntoja. Ho‘opili-kokonaiskaavoitettu yhteisö Ewassa rakentaa tuhansia koteja vaiheittain (omakotitaloja, rivitaloja ja asuntoja) uuden raitiotielinjan varrelle. Vuoteen 2025 mennessä Ho‘opili on lisännyt uusia kouluja, puistoja ja liikekeskuksia kasvavan väestönsä tueksi. Koa Ridge Keski-Oʻahulla (Waipion alueella) on toinen suuri kokonaiskaavoitettu hanke, joka tuo lopulta noin 3 500 kotia sekä kyläkeskuksen ja lääkärikeskuksen. Näihin esikaupunkien kehityshankkeisiin kuuluu tyypillisesti sekä markkinahintaisia että joitakin kohtuuhintaisia asuntoja (vaikka “kohtuuhintainen” on suhteellista Havaijilla). Uusien kotien kysyntä näillä alueilla on ollut vahvaa, ja myyntierissä käytetään usein arvontajärjestelmiä.

Mitä tulee lomakeskuksiin ja hotelleihin, Mandarin Orientalin lisäksi yksi odotetuimmista on mahdollinen Atlantis Resort Ko Olinassa (Länsi-Oʻahu). Tätä hanketta on suunniteltu pitkään – megakohde akvaarioineen ja vesipuistoineen – mutta vuoteen 2025 mennessä rakentaminen ei ole alkanut ja sen tila on epävarma. Konkreettisempaa on aikajakoon perustuvat ja hotellien laajennukset nykyisiltä toimijoilta: Disneyn Aulani Ko Olinassa lisää palveluita, ja Hilton Hawaiian Village Waikikissa on ilmoittanut suunnitelmista uudelle tornille kampuksellaan. Myös Waikikin lähellä Hawaiian Village’s Halekulani Corporation avasi Halepuna-hotellin vuonna 2019 (boutique-sisar Halekulanille); vaikka se ei ole uusi vuonna 2025, se on osa uudistettua majoitusvalikoimaa. Jotkut vanhemmat condo-hotellit Waikikissa (kuten Ala Moana Hotel Condo, Ilikai) käyvät läpi remontteja pysyäkseen kilpailukykyisinä. Toinen mielenkiintoinen kehityssuunta on tiettyjen kiinteistöjen muuttaminen asunnoiksi – esimerkiksi useita pienempiä Waikikin hotelleja tai asuinkerrostaloja on ehdotettu muutettavaksi kohtuuhintaisiksi asunnoiksi paikallisille asukkaille, hyödyntäen valtion rahoitusta (sekä asuntotarjonnan lisäämiseksi että alemman tason turistiyksiköiden vähentämiseksi).

Julkisen infrastruktuurin puolella suuri uutinen on Honolulun yli 10 miljardin dollarin raideliikenneprojekti (nykyisin nimellä ”Skyline”). Raiteen ensimmäinen osuus avattiin kesällä 2023 East Kapoleista Aloha Stadiumille. Seuraavat osuudet, jotka ulottuvat lentokentälle ja urbaaniin Honoluluun, ovat rakenteilla 2020-luvun loppupuolelle asti. Tämä raideliikennelinja vauhdittaa kehitystä asemien ympärillä: kaupunki on kaavoittanut useita TOD-alueita, jotka kannustavat rakentamaan tiivistä asutusta ja monikäyttöisiä hankkeita asemien, kuten Kalihi, Iwilei ja Pearlridge, läheisyyteen. Esimerkiksi Pearlridge-aseman lähelle rakennettava korkean rakentamisen hanke nimeltä Kūʻono Marketplace tuo alueelle asuntoja ja liiketiloja. Osavaltio suunnittelee myös Aloha Stadium -alueen (Halawa) uudistamista monikäyttöiseksi urheilu- ja viihdealueeksi, johon tulee myös asuntoja – hankkeen odotetaan käynnistyvän vuoteen 2026 mennessä, ja alueelle saattaa tulla jopa 3 000 uutta asuntoa. Nämä kaikki ovat osa laajempaa strategiaa ohjata kasvua raideyhteyksien varrelle, helpottaa liikennettä ja lisätä asuntotarjontaa ilman kaupunkirakenteen leviämistä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Honolulun kehityshankkeet ovat erittäin aktiivisia, ja niissä näkyy selkeä kahtiajako: luksuskerrostaloja keskustassa ja kipeästi kaivattuja perheasuntoja länsipuolella. Yhteisön huoli ylikehityksestä ja infrastruktuurin kuormituksesta jatkuu, joten jokainen hanke joutuu tarkkaan syyniin (esimerkiksi Kakaʻakon asukkaat ovat nostaneet esiin näkymiin ja ruuhkiin liittyviä huolia). Yleinen suunta on kuitenkin, että Honolulu rakentaa ylöspäin eikä ulospäin, pyrkien vastaamaan väestön ja asumisen tarpeisiin rajallisella maa-alueella. Tämän vuosikymmenen loppuun mennessä kaupunkikuva on muuttunut näkyvästi – uusia kiiltäviä torneja Kakaʻakossa ja Ala Moanan varrella, uusia esikaupunkikyliä Länsi-Oʻahulla ja toivottavasti raideliikenne, joka yhdistää ne kaikki. Sijoittajien ja asunnonomistajien kannattaa seurata näitä kehityssuuntia tarkasti, sillä ne kertovat, mihin tuleva kasvu ja arvonnousu todennäköisesti keskittyvät.

Sijoitusmahdollisuudet ja riskit

Havaijin kiinteistöt on pitkään nähty turvasatamasijoituksena, ja vuosi 2025 tarjoaa edelleen mahdollisuuksia – tosin myös uusia riskejä on otettava huomioon.

Kotimaiset vs. kansainväliset ostajat: Perinteisesti Oʻahu houkuttelee paljon kansainvälisiä ostajia (japanilaisia, kanadalaisia, korealaisia, kiinalaisia) ja Yhdysvaltojen mantereelta tulevia sijoittajia paikallisten lisäksi. Pandemian aikana kansainvälisten ostajien aktiivisuus laski jyrkästi matkustusrajoitusten vuoksi. Vuosina 2024–2025 näemme ulkomailta tulevien ostajien asteittaisen paluun, erityisesti Japanin matkailun elpyessä. Silti vahva Yhdysvaltain dollari ja Japanin taloustilanne tarkoittavat, että japanilaisten ostajien aalto on pienempi kuin 1980-luvun nousukaudella. Suurin osa sijoittajista tulee nyt Yhdysvaltojen mantereelta – esimerkiksi Kalifornian teknologiavarallisuus tai institutionaaliset rahastot, jotka etsivät vakaita kohteita. Ulkomaiset sijoitukset ovat edelleen tärkeitä, erityisesti kerrostalosektorilla: UHERO:n mukaan naapurisaarten kalliiden asuntojen ostajista suurin osa on osavaltion ulkopuolelta uhero.hawaii.edu. Oʻahulla osuus on pienempi, mutta silti merkittävä (monet Waikikin ja Ko Olina -alueen asunnot ovat ei-paikallisten omistuksessa). Sijoittajille Honolulu tarjoaa houkuttelevan kohteen: korkea kysyntä, rajallinen tarjonta ja kansainvälinen vetovoima.

Tuotto- ja kassavirta­huomiot: Yksi riski sijoittajille on matalat tuottoprosentit – Havaijin kiinteistöissä vuokratuotot ovat yleensä matalampia kuin mantereella, johtuen korkeista hankintahinnoista. Honolulun asuntokohde voi nykyisillä vuokrilla tuottaa vain 3–4 % vuotuista vuokratuottoa hankintahinnasta, mikä korkojen noustessa voi tarkoittaa negatiivista kassavirtaa, jos kohde on velkavivutettu. Monet luksus- ja ulkomaiset ostajat ovat kuitenkin käteiskaupan ostajia (erityisesti huippuluokassa) luxurybigisland.com luxurybigisland.com, joten he eivät ole yhtä herkkiä korkojen muutoksille ja keskittyvät pitkän aikavälin arvonnousuun ja varojen hajauttamiseen. Itse asiassa luksusmarkkinoilla käteinen on kuningas – trendi, jonka odotetaan jatkuvan luxurybigisland.com. Vuokrakohteita etsiville omakotitalot hyvillä alueilla ovat jatkuvasti kysyttyjä (usein vuokralaisina sotilashenkilöstöä tai yrityssiirtoja), ja hyvin hoidetut lomavuokra-asunnot lomakeskusalueilla voivat edelleen olla tuottoisia (Waikikin lailliset lyhytaikaisvuokrat ovat keskimäärin hyvin täynnä). Lisäksi kiinnostus vaihtoehtoisiin vuokrauksiin, kuten etätyöntekijöille 3–6 kuukauden “työlomiksi” vuokraamiseen, on kasvussa ja jotkut sijoittajat tutkivat tätä mahdollisuutta.

Rakennus- ja arvonnousu­mahdollisuudet: Rakentajat ja arvonnoususijoittajat näkevät mahdollisuuksia ikääntyvässä rakennuskannassa. Honolulussa on paljon 1960–1980-lukujen kerros- ja rivitaloja, joita voisi kunnostaa tai kehittää uudelleen. Esimerkiksi jotkin kävelyetäisyydellä olevat asuinkerrostalot urbaanissa Honolulussa voitaisiin rakentaa uudelleen keskikorkeiksi taloiksi, jos kaavoitus sallii, hyödyntäen Bill 7:ää (Honolulun kannustin pienille kohtuuhintaisille vuokrakohteille). Lisäksi, kun osavaltio sallii nyt 2 lisäasuntoyksikköä yhdelle tontille hiappleseed.org, sijoittaja voisi ottaa Oʻahun omakotitalon ja lisätä vuokramökkejä tulojen kasvattamiseksi (edellyttäen, että tontin koko ja infrastruktuuri sen mahdollistavat). Kiinnostusta on myös ongelmallisten hotellien muuttamiseen asunnoiksi – pienemmät vanhemmat hotellit, jotka eivät enää pärjää kilpailussa, voitaisiin muuttaa työvoima-asunnoiksi (julkisen tuen avulla). Esimerkkinä tästä on entisen Waikikin hotellin muuttaminen Hale Kaleleksi (kohtuuhintaisia asuntoja perheille). Tällaiset luovat uudelleensijoitukset voivat tuottaa hyviä tuottoja ja samalla auttaa asuntotarpeisiin.

Riskit – Taloudelliset ja ympäristölliset: Riskipuolella makrotaloudelliset tekijät muodostavat suurimman uhan. Mahdollinen Yhdysvaltain taantuma loppuvuodesta 2025 tai 2026 voisi hidastaa kysyntää – vähemmän varakkaita ulkomaalaisia ostamassa kakkosasuntoja, varovaisempia paikallisia ostajia ja mahdollisesti vähemmän turisteja (mikä vaikuttaisi majoitusalaan). Tämä voisi painaa sekä hintoja että vuokria alaspäin, erityisesti korkeammissa hintaluokissa tai harkinnanvaraisessa kakkosasuntomarkkinassa. Hawaii kuitenkin historiallisesti usein suoriutuu paremmin kansallisten taantumien aikana asuntojen arvojen suhteen, kiitos tasaisen virran ihmisiä, jotka haluavat asua tai omistaa palan paratiisia. Toinen riski ovat korot: jos korot pysyvät korkeina tai nousevat, paikallisten ostovoima pysyy hyvin kireänä – tämä voi vähentää myyntivolyymia entisestään ja lopulta rajoittaa hintojen nousua. Näimme vuosina 2022–2023, kuinka noin 7 %:n asuntolainakorot viilensivät markkinaa nopeasti.

Sääntelyriski on toinen tekijä. Havaijin päättäjät pyrkivät yhä enemmän toimiin kiinteistömarkkinoiden rauhoittamiseksi paikallisten hyväksi – esimerkkeinä keskustelussa oleva tyhjien asuntojen vero (joka voisi määrätä lisämaksun kiinteistöille, jotka ovat tyhjillään yli puolet vuodesta) honolulucitycouncil.org, tai mahdollisesti vuokrakatto (ei tällä hetkellä ajankohtainen, mutta vuokralaisten etujärjestöt ovat nostaneet asian esiin). Vaikka Havaiji on perinteisesti ollut omaisuudensuojan kannalla, asuntokriisi ajaa rohkeisiin ratkaisuihin. Tällaiset toimet voivat vaikuttaa sijoitustuottoihin tai strategioihin (esim. tyhjien asuntojen vero voi kannustaa omistajia myymään tai vuokraamaan asuntoja, mikä vaikuttaa tarjontaan). Sijoittajien kannattaa seurata politiikan muutoksia sekä piirikunta- että osavaltiotasolla.

Ilmasto ja vakuutukset: Kasvava huolenaihe on ilmastonmuutos ja luonnonkatastrofiriski, joka on hyvin olennainen saarikiinteistöissä. Vuonna 2023 Lahainan maastopalo Mauilla oli herätys metsäpalo- ja ilmastoriskeihin jopa Havaijilla. Merenpinnan nousu on hitaasti etenevä ongelma, joka voi vaikuttaa matalalla sijaitseviin kaupunginosiin, kuten Waikikiin, Mapunapunaan ja Ewa Beachiin tulevina vuosikymmeninä. Jo nyt King Tide -tulvat vaikuttavat ajoittain joihinkin Honolulun kaduihin. Tämä voi johtaa kasvaviin vakuutuskustannuksiin ja sopeutumiskuluihin. Itse asiassa vakuutusmaksut Havaijilla ovat nousseet noin 15 % vuodessa rannikkokiinteistöissä agencyhawaii.com agencyhawaii.com. Jotkut vakuutusyhtiöt tiukentavat hurrikaani-/tuulivakuutusten ehtoja tai vaativat suurempia omavastuita. Sijoittajien, erityisesti meren läheisyydessä ostavien, on huomioitava nämä kustannukset ja mahdollisesti varusteltava kiinteistöt kestävämmiksi (katon vahvistukset, rakennusten korottaminen jne.). Hyvä uutinen on, että Havaiji on ennakoiva – esimerkiksi uudet rakennukset täyttävät tiukat hurrikaanistandardit ja Waikikin kaltaisilla alueilla suunnitellaan merimuureja ja pumppuja. Pitkällä aikavälillä ilmastoriskit voivat kuitenkin vaikuttaa kiinteistöjen arvoihin haavoittuvimmilla alueilla ja ne tulisi huomioida riskinarvioinnissa.

Näkymät sijoittajille: Korkeista lähtöhinnoista huolimatta Havaijin kiinteistöt ovat edelleen haluttu pitkän aikavälin sijoitus. Ne tarjoavat salkun hajautusta ja tyypillisesti tasaista arvonnousua; kuten sanonta kuuluu, “Havaijille ei tehdä enää lisää maata.” Monet sijoittajat näkevät tämän sukupolvien yli pidettävänä omaisuutena tai tulevana eläkesuunnitelmana (osta nyt, vuokraa, jää eläkkeelle myöhemmin kyseisessä kodissa). Ennusteiden mukaan maltillinen kasvu jatkuu romahduksen sijaan, joten jopa ne, jotka ostavat vuonna 2025 huippuhinnoilla, voivat odottaa arvojen olevan korkeammat vuoteen 2030 mennessä. Vuokramarkkinat tarjoavat turvaa – jos asuntoa ei saa myytyä haluamaansa hintaan, sen voi todennäköisesti vuokrata ja kattaa kulut Havaijin asuntokysynnän ansiosta. Uusille sijoittajille yksi avain on valita segmentit viisaasti. Ultrahintaiset luksusasunnot voivat olla epävakaita (riippuvat ulkomaisista ostajista) ja niissä on korkeat ylläpitokulut (maksut/verot), kun taas keskihintaisissa asunnoissa (esim. alle 600 000 dollarin asunto tai alle miljoonan talo hyvällä koulupiirillä) on laaja paikallinen ostaja- ja vuokraajapohja, joten riski on ehkä pienempi. Myös liikekiinteistöt, kuten pienet ostoskeskukset tai teollisuusvarastot, ovat houkuttelevia, jos niitä löytää, sillä näillä sektoreilla tarjonta on niukkaa. Kaiken kaikkiaan Havaijilla on vahvat pitkän aikavälin perustekijät – houkutteleva elämäntapa, rajallinen maa ja miljoonia ihmisiä, jotka haluavat asua tai vierailla – mutta sijoittajien tulee huomioida lyhyen aikavälin vastatuulet, kuten korkotaso, sääntelymuutokset ja varmistaa, että oma strategia sopii Havaijin ainutlaatuisiin markkinadynamiikkoihin.

Kaavoitus- ja hallintopolitiikan päivitykset

Julkinen politiikka vaikuttaa ratkaisevasti Honolulun kiinteistömarkkinoihin, erityisesti nyt, kun päättäjät kamppailevat korkeiden asumiskustannusten ja rakentamispainotteiden kanssa. Tässä muutamia keskeisiä viimeaikaisia kaavoitus- ja politiikkapäivityksiä, jotka vaikuttavat kiinteistöihin:

Lisärakennusyksiköiden (ADU) laajennus: Vuonna 2024 osavaltion lainsäätäjät hyväksyivät SB 3202 (Act 39) , uraauurtavan lain, joka sallii jopa kaksi ADU:ta yhdelle asuinalueen tontille koko osavaltiossa hiappleseed.org hiappleseed.org. Aiemmin Honolulussa sallittiin yksi ADU (mummonmökki) tietyillä tonteilla; nyt omistajat voisivat mahdollisesti lisätä kaksi pientä asuntoa lisää, jos infrastruktuuri sen sallii. Tämä käytännössä nostaa monien omakotialueiden kaavatasoa mahdollistamaan lisää asumista. Kuitenkin Honolulun kaupunginvaltuusto ilmaisi huolensa infrastruktuurin kuormituksesta ja yritti vastustaa lakia (paikalliset viranomaiset eivät pidä siitä, että osavaltio ohittaa kunnan kaavoituksen). Laki säilyttää kunnan hyväksymisvaltuudet tapauskohtaisesti, joten toimeenpano on käynnissä. Jos laki otetaan käyttöön, se voi vähitellen lisätä vuokra-asuntojen tarjontaa ja monisukupolvisten asumisratkaisujen mahdollisuuksia koko saarella.

Vuonna 2024 osavaltion lainsäätäjät hyväksyivät , uraauurtavan lain, joka koko osavaltiossa hiappleseed.org hiappleseed.org. Aiemmin Honolulussa sallittiin yksi ADU (mummonmökki) tietyillä tonteilla; nyt omistajat voisivat mahdollisesti lisätä kaksi pientä asuntoa lisää, jos infrastruktuuri sen sallii. Tämä käytännössä nostaa monien omakotialueiden kaavatasoa mahdollistamaan lisää asumista. Kuitenkin Honolulun kaupunginvaltuusto ilmaisi huolensa infrastruktuurin kuormituksesta ja yritti vastustaa lakia (paikalliset viranomaiset eivät pidä siitä, että osavaltio ohittaa kunnan kaavoituksen). Laki säilyttää kunnan hyväksymisvaltuudet tapauskohtaisesti, joten toimeenpano on käynnissä. Jos laki otetaan käyttöön, se voi vähitellen lisätä vuokra-asuntojen tarjontaa ja monisukupolvisten asumisratkaisujen mahdollisuuksia koko saarella. Kaupallisten tilojen muuttaminen asunnoiksi: ADUjen ohella HB 2090 (Act 37, 2024) hyväksyttiin, jotta kaupalliseen käyttöön kaavoitettuja kiinteistöjä voidaan käyttää asuinkäyttöön hiappleseed.org. Tämä kohdistuu suoraan tyhjiin toimistorakennuksiin ja ostoskeskuksiin – omistajan on helpompi muuttaa esimerkiksi tyhjä liikerakennus asunnoiksi tai kerrostaloiksi. Honolulu todennäköisesti tunnistaa sopivia kohteita (ehkä osia keskustasta, Iwileistä, Kaimukista jne.), joissa tämä voi auttaa lisäämään asuntotarjontaa. Kaavamääräyksiä täytyy muuttaa pysäköinnin, asuntojen koon jne. osalta, mutta tämä politiikka osoittaa luovaa lähestymistapaa asuntotarjonnan lisäämiseksi ja vajaakäytössä olevien alueiden elävöittämiseksi.

ADUjen ohella hyväksyttiin, jotta kaupalliseen käyttöön kaavoitettuja kiinteistöjä voidaan käyttää asuinkäyttöön hiappleseed.org. Tämä kohdistuu suoraan tyhjiin toimistorakennuksiin ja ostoskeskuksiin – omistajan on helpompi muuttaa esimerkiksi tyhjä liikerakennus asunnoiksi tai kerrostaloiksi. Honolulu todennäköisesti tunnistaa sopivia kohteita (ehkä osia keskustasta, Iwileistä, Kaimukista jne.), joissa tämä voi auttaa lisäämään asuntotarjontaa. Kaavamääräyksiä täytyy muuttaa pysäköinnin, asuntojen koon jne. osalta, mutta tämä politiikka osoittaa luovaa lähestymistapaa asuntotarjonnan lisäämiseksi ja vajaakäytössä olevien alueiden elävöittämiseksi. Kohtuuhintaisten asuntojen kannustimet (Honolulu Bill 3): Kuntatasolla Honolulun pormestari Rick Blangiardi allekirjoitti Bill 3:n (2024) , joka vahvistaa kannustimia kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseen sachihawaii.com. Se laajentaa kiinteistöverovapautuksia ja poistaa tiettyjä maksuja hyväksytyiltä hankkeilta (niiltä, jotka varaavat asuntoja pienituloisille vuokralaisille). Laki myös nopeuttaa lupaprosessia näille hankkeille (tavoitteena 90 päivän käsittelyaika). Tavoitteena on kannustaa yksityisiä rakennuttajia rakentamaan lisää työvoima-asuntoja . Koska rakentamiskustannukset Havaijilla ovat korkeat, näitä kannustimia pidetään välttämättöminä hankkeiden toteutumiseksi. Tämän seurauksena muutamia uusia pienituloisille ja ns. ”väliinputoajatuloisille” suunnattuja vuokra-asuntohankkeita on julkistettu Honolulun kaupunkialueelle ja Länsi-Oʻahulle, usein julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä.

Kuntatasolla , joka vahvistaa kannustimia kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseen sachihawaii.com. Se laajentaa kiinteistöverovapautuksia ja poistaa tiettyjä maksuja hyväksytyiltä hankkeilta (niiltä, jotka varaavat asuntoja pienituloisille vuokralaisille). Laki myös nopeuttaa lupaprosessia näille hankkeille (tavoitteena 90 päivän käsittelyaika). Tavoitteena on kannustaa yksityisiä rakennuttajia rakentamaan lisää . Koska rakentamiskustannukset Havaijilla ovat korkeat, näitä kannustimia pidetään välttämättöminä hankkeiden toteutumiseksi. Tämän seurauksena muutamia uusia pienituloisille ja ns. ”väliinputoajatuloisille” suunnattuja vuokra-asuntohankkeita on julkistettu Honolulun kaupunkialueelle ja Länsi-Oʻahulle, usein julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. “Tyhjien asuntojen” veroehdotus: Vuonna 2024 Honolulun valtuutetut esittivät Bill 46:n , jolla perustettaisiin tyhjien asuntojen vero – maksu asuinkiinteistöistä, jotka ovat tyhjillään yli puolet vuodesta honolulucitycouncil.org. Tämä perustuu Vancouverin malliin ja pyrkii kannustamaan sijoittajia, jotka pitävät asuntoja tyhjillään, vuokraamaan ne, tai maksamaan veron, jolla rahoitetaan asuntoprojekteja. Ajatus on kiistanalainen kiinteistönomistajien keskuudessa, mutta kannattajat sanovat, että Honolulun noin 34 000 tyhjää asuntoa (osa on loma-asuntoja tai sijoituksia) on resurssi, jota voidaan hyödyntää paikalliseen asuntotarpeeseen. Vuonna 2025 tämä ehdotus on yhä käsittelyssä; jos se lopulta hyväksytään, se voi hieman lisätä pitkäaikaisten vuokra-asuntojen tarjontaa ja tuottaa tuloja kohtuuhintaiseen asumiseen. Tämä osoittaa, että Havaiji harkitsee vahvempia toimia asuntotyhjyyden ja keinottelun hillitsemiseksi.

Vuonna 2024 Honolulun valtuutetut esittivät , jolla perustettaisiin tyhjien asuntojen vero – maksu asuinkiinteistöistä, jotka ovat tyhjillään yli puolet vuodesta honolulucitycouncil.org. Tämä perustuu Vancouverin malliin ja pyrkii kannustamaan sijoittajia, jotka pitävät asuntoja tyhjillään, vuokraamaan ne, tai maksamaan veron, jolla rahoitetaan asuntoprojekteja. Ajatus on kiistanalainen kiinteistönomistajien keskuudessa, mutta kannattajat sanovat, että Honolulun noin 34 000 tyhjää asuntoa (osa on loma-asuntoja tai sijoituksia) on resurssi, jota voidaan hyödyntää paikalliseen asuntotarpeeseen. Vuonna 2025 tämä ehdotus on yhä käsittelyssä; jos se lopulta hyväksytään, se voi hieman lisätä pitkäaikaisten vuokra-asuntojen tarjontaa ja tuottaa tuloja kohtuuhintaiseen asumiseen. Tämä osoittaa, että Havaiji harkitsee vahvempia toimia asuntotyhjyyden ja keinottelun hillitsemiseksi. Lyhytaikaisten vuokrausten sääntely: Merkittävä poliittinen muutos oli Ordinance 22-7 (Bill 41) , joka hyväksyttiin vuonna 2022 ja tuli voimaan kokonaisuudessaan vuonna 2023. Tämä asetus kieltää lyhytaikaiset vuokraukset (alle 90 päivän oleskelut) suurimmassa osassa Oʻahun asuinalueita, lukuun ottamatta nimettyjä lomakeskusalueita (kuten osia Waikikista, Ko Olinasta, Turtle Baysta). Se myös lisäsi valvontaa ja sakkoja laittomista lomavuokrauksista. Tällä oli välitön vaikutus: tuhansia Airbnb/VRBO-yksiköitä suljettiin tai muutettiin pitkäaikaisvuokra-asunnoiksi. Asetusta haastettiin oikeudessa, mutta se pysyi pääosin voimassa (pienellä muutoksella, joka salli 30 päivän vuokraukset oikeusprosessin aikana, mutta pian siirtymässä takaisin 90 päivään). Poliittinen tarkoitus on palauttaa asuntoja paikallisille ja vähentää vierailijoiden vaikutusta naapurustoihin. Kiinteistöalalla tämä tarkoittaa, että kiinteistöt lomakeskusalueiden ulkopuolella ovat menettäneet lyhytaikaisen vuokratulon mahdollisuuden , mikä voi pehmentää sellaisten asuntojen arvoa, joita markkinoitiin lomavuokrauksina. Vastaavasti kiinteistöt lomakeskusalueiden sisällä (kuten condotelit Waikikissa) ovat tulleet arvokkaammiksi, koska niillä on lähes monopoli laillisissa lomavuokrauksissa. Kaupunki jatkaa aktiivista valvontaa, ja tämä politiikka näyttää jäävän voimaan, muuttaen monien asuinkiinteistöjen sijoituslaskelmia.

Merkittävä poliittinen muutos oli , joka hyväksyttiin vuonna 2022 ja tuli voimaan kokonaisuudessaan vuonna 2023. Tämä asetus kieltää lyhytaikaiset vuokraukset (alle 90 päivän oleskelut) suurimmassa osassa Oʻahun asuinalueita, lukuun ottamatta nimettyjä lomakeskusalueita (kuten osia Waikikista, Ko Olinasta, Turtle Baysta). Se myös lisäsi valvontaa ja sakkoja laittomista lomavuokrauksista. Tällä oli välitön vaikutus: tuhansia Airbnb/VRBO-yksiköitä suljettiin tai muutettiin pitkäaikaisvuokra-asunnoiksi. Asetusta haastettiin oikeudessa, mutta se pysyi pääosin voimassa (pienellä muutoksella, joka salli 30 päivän vuokraukset oikeusprosessin aikana, mutta pian siirtymässä takaisin 90 päivään). on palauttaa asuntoja paikallisille ja vähentää vierailijoiden vaikutusta naapurustoihin. Kiinteistöalalla tämä tarkoittaa, että , mikä voi pehmentää sellaisten asuntojen arvoa, joita markkinoitiin lomavuokrauksina. Vastaavasti kiinteistöt lomakeskusalueiden sisällä (kuten condotelit Waikikissa) ovat tulleet arvokkaammiksi, koska niillä on lähes monopoli laillisissa lomavuokrauksissa. Kaupunki jatkaa aktiivista valvontaa, ja tämä politiikka näyttää jäävän voimaan, muuttaen monien asuinkiinteistöjen sijoituslaskelmia. Kaavoitus ja kaavamuutokset: Honolulun kaupunki ja piirikunta päivittävät parhaillaan Oʻahun yleiskaavaa ja naapurustojen joukkoliikennekaavoja (TOD) . Uusien rautatieasemien ympärillä on tehty kaavamuutoksia suurempaan tiheyteen . Esimerkiksi Kalihin ja Iwilein asemien ympärillä kaupunki kannustaa keskikorkeisiin kerrostaloihin ja sekakäyttöön. Ala Moanan kaltaisilla alueilla erityinen Ala Moana TOD -suunnitelma sallii korkeiden rakennusten rakentamisen yhteisöhyötyjä vastaan. Kakaʻako, joka on Hawaii Community Development Authorityn (HCDA) alaisuudessa, jatkaa uusien tornien hyväksymistä masterplaninsa mukaisesti. Samaan aikaan joillakin alueilla, kuten Windward Oʻahulla tai North Shorella, asukkaat vastustavat kaavamuutoksia, jotka voisivat lisätä rakentamista. Itä-Honolulussa esimerkiksi ehdotettiin joidenkin asuntojen sallimista tietyillä liikealueilla (asuntotarpeen vuoksi), mutta ehdotus kohtasi vastustusta. Kaava on: kaupunkikeskusta ja Länsi-Oʻahu on suunniteltu kasvulle , kun taas maaseutu- ja vakiintuneet esikaupunkialueet pysyvät suojattuina kaavoituksella. Asuntotarpeiden kasvaessa odotetaan lisää keskustelua kaavoituksen säätämisestä – mukaan lukien mahdollisesti rakennuskorkeuksien nostaminen tai pysäköintivaatimusten vähentäminen – erityisesti asuntopulan kiireellisyyden vallitessa.

Honolulun kaupunki ja piirikunta päivittävät parhaillaan . Uusien rautatieasemien ympärillä on tehty . Esimerkiksi Kalihin ja Iwilein asemien ympärillä kaupunki kannustaa keskikorkeisiin kerrostaloihin ja sekakäyttöön. Ala Moanan kaltaisilla alueilla erityinen sallii korkeiden rakennusten rakentamisen yhteisöhyötyjä vastaan. Kakaʻako, joka on Hawaii Community Development Authorityn (HCDA) alaisuudessa, jatkaa uusien tornien hyväksymistä masterplaninsa mukaisesti. Samaan aikaan joillakin alueilla, kuten Windward Oʻahulla tai North Shorella, asukkaat vastustavat kaavamuutoksia, jotka voisivat lisätä rakentamista. Itä-Honolulussa esimerkiksi ehdotettiin joidenkin asuntojen sallimista tietyillä liikealueilla (asuntotarpeen vuoksi), mutta ehdotus kohtasi vastustusta. Kaava on: , kun taas maaseutu- ja vakiintuneet esikaupunkialueet pysyvät suojattuina kaavoituksella. Asuntotarpeiden kasvaessa odotetaan lisää keskustelua kaavoituksen säätämisestä – mukaan lukien mahdollisesti rakennuskorkeuksien nostaminen tai pysäköintivaatimusten vähentäminen – erityisesti asuntopulan kiireellisyyden vallitessa. Infrastruktuuri- ja ilmastopolitiikka: Vuonna 2025 osavaltio ja kaupunki integroivat myös ilmastonkestävyyden kehityssääntöihin. Esimerkiksi uudet rantaviivan suojavyöhykkeet (Act 16, 2020) vaativat rakennuksia sijoittumaan kauemmas rannikosta merenpinnan nousun huomioimiseksi. Honolulu suunnittelee infrastruktuuripäivityksiä, kuten viemäriparannuksia ja hulevesimaksua – nämä voivat vaikuttaa rakentamisen aikatauluihin ja kustannuksiin. Osavaltio myös edistää kestävää matkailua: “Green Fee” -laki esitettiin, jonka mukaan vierailijoilta perittäisiin maksu ympäristönsuojeluun, ja vaikka se ei ole suoraan kiinteistöpolitiikkaa, matkailun vaikutusten tunnustaminen voi vaikuttaa tuleviin lomakeskusten rakennuslupiin tai vaatia kehittäjiltä enemmän lieventäviä toimia.

Yhteenvetona, Honolulun politiikkakenttä kehittyy aktiivisesti vastatakseen asumisen kohtuuhintaisuuteen ja kestävyyteen liittyviin haasteisiin. Suuntaus on kohti asuntotuotannon lisäämistä (kaavamuutoksilla ja kannustimilla) samalla kun hallitaan turismin ja poissaolevien omistajien vaikutuksia. Kiinteistöalan toimijoille on tärkeää pysyä ajan tasalla näistä politiikkamuutoksista – ne voivat merkittävästi muuttaa kiinteistöjen arvoja ja sallittuja käyttötarkoituksia. Tähän mennessä toimenpiteet, kuten ADU-laajennus ja TOD-kaavamuutokset, viestivät kehitysmyönteisestä linjasta tarjonnan lisäämiseksi, kun taas lyhytaikaisten vuokrausten kielto ja mahdollinen tyhjillään olevien asuntojen vero viestivät paikallisen asumisen priorisoinnista. Näiden tasapaino muovaa Honolulun kiinteistömarkkinoita tulevina vuosina.

Parhaat ja nousevat naapurustot

Honolulun kiinteistömaisema on monipuolinen kudelma erilaisia naapurustoja, joilla jokaisella on omat trendinsä. Tässä ovat parhaat ja nousevat alueet vuonna 2025:

Kakaʻako/Ward & Ala Moana (Metro Honolulu): Kuten mainittiin, Kakaʻako kasvaa vauhdilla uusien luksusasuntojen myötä , mikä tekee siitä kehityksen kannalta dynaamisimman naapuruston. Siitä on nopeasti tullut huippuosoite vaativille ostajille, jotka haluavat kaupunkimukavuutta – kuin Honolulun Manhattan tai Miamin keskusta. Uusien rakennusten, kuten Waiea, Anaha (valmistunut muutama vuosi sitten) ja tuleva Kalae, asunnot myydään säännöllisesti useiden miljoonien dollarien hintaan. Alueen muutos (uudet ruokakaupat, puistot, taideinstalloinnit) on tehnyt siitä erittäin halutun. Tämän seurauksena Kakaʻako on kokenut vahvaa hintojen nousua viimeisen vuosikymmenen aikana ja jatkaa monien muiden naapurustojen ylittämistä sekä hintakehityksessä että myyntivolyymissa. Viereinen Ala Moana, jossa on hieman vanhempia asuntoja ja ostoskeskus, herättää myös uutta kiinnostusta, erityisesti kun raideliikenteen linja tulee päättymään sinne. Sijoitusnäkymät: Positiiviset, tosin pääosin rajoittuvat asuntomarkkinoihin; alue on varakkaiden ostajien ja sijoittajien turvasatama, ja osa asunnoista toimii kakkosasuntoina tai pitkäaikaisina vuokrakohteina varakkaille vuokralaisille.

Kuten mainittiin, Kakaʻako , mikä tekee siitä kehityksen kannalta dynaamisimman naapuruston. Siitä on nopeasti tullut huippuosoite vaativille ostajille, jotka haluavat kaupunkimukavuutta – kuin Honolulun Manhattan tai Miamin keskusta. Uusien rakennusten, kuten Waiea, Anaha (valmistunut muutama vuosi sitten) ja tuleva Kalae, asunnot myydään säännöllisesti useiden miljoonien dollarien hintaan. Alueen muutos (uudet ruokakaupat, puistot, taideinstalloinnit) on tehnyt siitä erittäin halutun. Tämän seurauksena Kakaʻako on kokenut viimeisen vuosikymmenen aikana ja jatkaa monien muiden naapurustojen ylittämistä sekä hintakehityksessä että myyntivolyymissa. Viereinen Ala Moana, jossa on hieman vanhempia asuntoja ja ostoskeskus, herättää myös uutta kiinnostusta, erityisesti kun raideliikenteen linja tulee päättymään sinne. Positiiviset, tosin pääosin rajoittuvat asuntomarkkinoihin; alue on varakkaiden ostajien ja sijoittajien turvasatama, ja osa asunnoista toimii kakkosasuntoina tai pitkäaikaisina vuokrakohteina varakkaille vuokralaisille. Waikiki: Waikiki on Honolulun turismin sydän ja ainutlaatuinen asuntomarkkina. Siellä on sekoitus condotelleja, asuinkerrostaloja ja korkeatasoisia hotelliasuntoja (kuten Ritz-Carlton Waikiki). Waikikin kiinteistöt menestyivät hyvin ennen pandemiaa loma-asuntotulojen potentiaalin ansiosta. Uusien sääntöjen myötä Waikiki on yksi harvoista paikoista, joissa lyhytaikaiset vuokraukset ovat yhä laillisia , joten tietyt rakennukset (joilla on resort-kaavoitus) pysyvät sijoittajien suosiossa. Kiinteistöjen menestys vaihtelee: luksusasuntojen kuten Trump Tower Waikiki tai Ritz-Carlton arvo on säilynyt vahvana (kansainvälisten ostajien suosiossa), kun taas jotkut vanhemmat kerrostalot ovat junnanneet paikallaan. Waikikin vetovoima säilyy – sieltä on kävelymatka kuuluisille rannoille, ravintoloihin ja viihteeseen. Kun turismi elpyy, laillisten loma-asuntojen vuokratuotot nousevat jälleen. Siksi Waikiki pysyy sijoittajille “vanhana mutta hyvänä” vaihtoehtona, vaikka ostajien on oltava tarkkana siitä, mitä käyttötarkoituksia eri rakennuksissa sallitaan.

Waikiki on Honolulun turismin sydän ja ainutlaatuinen asuntomarkkina. Siellä on sekoitus condotelleja, asuinkerrostaloja ja korkeatasoisia hotelliasuntoja (kuten Ritz-Carlton Waikiki). Waikikin kiinteistöt menestyivät hyvin ennen pandemiaa loma-asuntotulojen potentiaalin ansiosta. Uusien sääntöjen myötä , joten tietyt rakennukset (joilla on resort-kaavoitus) pysyvät sijoittajien suosiossa. Kiinteistöjen menestys vaihtelee: luksusasuntojen kuten Trump Tower Waikiki tai Ritz-Carlton arvo on säilynyt vahvana (kansainvälisten ostajien suosiossa), kun taas jotkut vanhemmat kerrostalot ovat junnanneet paikallaan. Waikikin vetovoima säilyy – sieltä on kävelymatka kuuluisille rannoille, ravintoloihin ja viihteeseen. Kun turismi elpyy, laillisten loma-asuntojen vuokratuotot nousevat jälleen. Siksi Waikiki pysyy sijoittajille “vanhana mutta hyvänä” vaihtoehtona, vaikka ostajien on oltava tarkkana siitä, mitä käyttötarkoituksia eri rakennuksissa sallitaan. Kahala & Diamond Head (Itä-Honolulu): Tämä on Honolulun klassinen ylellinen asuinalue – tunnettu ranta-alueen kartanoistaan ja rauhallisista kaduistaan. Kahalaa pidetään erityisesti Oʻahun Beverly Hillsinä. Viime vuosina alueella on nähty huippuluokan luksusasuntojen myyntipiikki (useita yli 10 miljoonan dollarin kauppoja, ja vuoden 2025 ennätysmyynti 65 miljoonalla dollarilla hicentral.com korostaa todella alueen eliittistatusta). Kahalan markkina on hyvin tarjontarajoitteinen; vain muutama koti vaihtaa omistajaa vuosittain. Hinnat ovat ennätyskorkealla (mediaani usein 2–4 miljoonaa dollaria ei-rantataloista, rantatalot helposti yli 10 miljoonaa). Diamond Headin ja Black Pointin alueet ovat samoin huipputasoa. Nämä naapurustot suoriutuvat tasaisesti – niiden arvo harvoin laskee merkittävästi edes laskusuhdanteissa, kiitos niiden arvostuksen ja niukkuuden. Sijoittajille nämä ovat tyypillisesti pitkäaikaisia sijoituksia tai perintökohteita (vuokratuotot ovat matalat, koska 5 miljoonan dollarin Kahala-taloa ei voi vuokrata suhteessa korkealla vuokralla, mutta arvonnousu ja arvostus tuovat arvoa). Luokittelemme ne huippusuoriutujiksi arvon säilyttämisessä ja korkeiden hintojen saavuttamisessa , vaikkeivät olekaan “nousevia” alueita, koska ne ovat jo vakiintuneita.

Tämä on Honolulun klassinen – tunnettu ranta-alueen kartanoistaan ja rauhallisista kaduistaan. Kahalaa pidetään erityisesti Oʻahun Beverly Hillsinä. Viime vuosina alueella on nähty huippuluokan luksusasuntojen myyntipiikki (useita yli 10 miljoonan dollarin kauppoja, ja vuoden 2025 ennätysmyynti 65 miljoonalla dollarilla hicentral.com korostaa todella alueen eliittistatusta). Kahalan markkina on hyvin tarjontarajoitteinen; vain muutama koti vaihtaa omistajaa vuosittain. Hinnat ovat ennätyskorkealla (mediaani usein 2–4 miljoonaa dollaria ei-rantataloista, rantatalot helposti yli 10 miljoonaa). Diamond Headin ja Black Pointin alueet ovat samoin huipputasoa. Nämä naapurustot suoriutuvat tasaisesti – niiden arvo harvoin laskee merkittävästi edes laskusuhdanteissa, kiitos niiden arvostuksen ja niukkuuden. Sijoittajille nämä ovat tyypillisesti pitkäaikaisia sijoituksia tai perintökohteita (vuokratuotot ovat matalat, koska 5 miljoonan dollarin Kahala-taloa ei voi vuokrata suhteessa korkealla vuokralla, mutta arvonnousu ja arvostus tuovat arvoa). Luokittelemme ne huippusuoriutujiksi , vaikkeivät olekaan “nousevia” alueita, koska ne ovat jo vakiintuneita. Hawaiʻi Kai (Itä-Honolulu): Suburbaaninen rannikkoyhteisö, Hawaii Kai on johdonmukaisesti yksi halutuimmista perhealueista. Hyvät koulut, venesataman varrella olevat kodit ja ostosmahdollisuudet tekevät siitä suositun paikallisten ammattilaisten ja sotilasjohdon keskuudessa. Se “suoriutuu” siinä mielessä, että tarjonta on rajallista (alue on suunniteltu valmiiksi) ja kysyntä tasaista, joten hinnat nousevat tasaisesti. Omakotitalojen mediaanihinta on nyt noin 1,3–1,5 miljoonaa dollaria, ja rivitalot 700 000–1 miljoonan dollarin haarukassa. Sijoittajat pitävät Hawaii Kaista pitkäaikaisille vuokralaisille (se on hieman kaukana keskustasta, joten vähemmän houkutteleva turisteille, enemmän asukkaille). Suuria uusia rakennushankkeita ei ole tulossa (koska Hawaii Kai on käytännössä rakennettu valmiiksi), mikä lupaa hyvää nykyisille kiinteistöarvoille.

Suburbaaninen rannikkoyhteisö, Hawaii Kai on johdonmukaisesti yksi halutuimmista perhealueista. Hyvät koulut, venesataman varrella olevat kodit ja ostosmahdollisuudet tekevät siitä suositun paikallisten ammattilaisten ja sotilasjohdon keskuudessa. Se “suoriutuu” siinä mielessä, että tarjonta on rajallista (alue on suunniteltu valmiiksi) ja kysyntä tasaista, joten hinnat nousevat tasaisesti. Omakotitalojen mediaanihinta on nyt noin 1,3–1,5 miljoonaa dollaria, ja rivitalot 700 000–1 miljoonan dollarin haarukassa. Sijoittajat pitävät Hawaii Kaista pitkäaikaisille vuokralaisille (se on hieman kaukana keskustasta, joten vähemmän houkutteleva turisteille, enemmän asukkaille). Suuria uusia rakennushankkeita ei ole tulossa (koska Hawaii Kai on käytännössä rakennettu valmiiksi), mikä lupaa hyvää nykyisille kiinteistöarvoille. Mililani (Keski-Oʻahu): Mililani, mukaan lukien Mililani Mauka, on suunniteltu yhteisö, joka tunnetaan perheystävällisestä ilmapiiristään, vahvoista kouluistaan ja suhteellisesta edullisuudestaan (verrattuna varsinaiseen Honoluluun). Se on ollut myyntimäärältään huippuluokan naapurusto jo vuosia – monet sotilasperheet ostavat tai vuokraavat täältä läheisyyden vuoksi tukikohtiin. Mililanin markkina on vahva; jopa vuoden 2023 hidastumisessa Mililanin kodit myivät hyvin, jos hinta oli kohdallaan. Alue on hieman kauempana kaupungista, mutta tarjoaa viileämmän ilmaston (ylängöllä) ja esikaupunkimukavuudet. Se ei ole varsinaisesti “nouseva” (on ollut suosittu 1980-luvulta asti), mutta on johdonmukaisesti yksi Oʻahun parhaista kysynnän suhteen. Uudet työpaikkakeskukset, kuten Konēwai (Honolulun rautatieoperaatiokeskus), eivät ole kaukana, ja tulevaisuudessa raitiotie ei ole kaukana (Honolulun raitiotien toinen vaihe ulottuu Mililanin laitaan Leeward Community College/Pearl Highlandsille park-and-ride -mahdollisuudella), joten yhteydet paranevat. Odota, että Mililani jatkaa huippusuoriutujana keskihintaisilla markkinoilla , houkutellen sekä paikallisia että mantereelta tulevia ostajia, jotka etsivät “oikean naapuruston” tuntua.

Mililani, mukaan lukien Mililani Mauka, on suunniteltu yhteisö, joka tunnetaan perheystävällisestä ilmapiiristään, vahvoista kouluistaan ja suhteellisesta edullisuudestaan (verrattuna varsinaiseen Honoluluun). Se on ollut jo vuosia – monet sotilasperheet ostavat tai vuokraavat täältä läheisyyden vuoksi tukikohtiin. Mililanin markkina on vahva; jopa vuoden 2023 hidastumisessa Mililanin kodit myivät hyvin, jos hinta oli kohdallaan. Alue on hieman kauempana kaupungista, mutta tarjoaa viileämmän ilmaston (ylängöllä) ja esikaupunkimukavuudet. Se ei ole varsinaisesti “nouseva” (on ollut suosittu 1980-luvulta asti), mutta on johdonmukaisesti yksi Oʻahun parhaista kysynnän suhteen. Uudet työpaikkakeskukset, kuten Konēwai (Honolulun rautatieoperaatiokeskus), eivät ole kaukana, ja tulevaisuudessa raitiotie ei ole kaukana (Honolulun raitiotien toinen vaihe ulottuu Mililanin laitaan Leeward Community College/Pearl Highlandsille park-and-ride -mahdollisuudella), joten yhteydet paranevat. Odota, että Mililani jatkaa , houkutellen sekä paikallisia että mantereelta tulevia ostajia, jotka etsivät “oikean naapuruston” tuntua. Ewa Plain & Kapolei (Länsi-Oʻahu): Tämä alue on Oʻahun kasvun eturintama. Viimeisen vuosikymmenen aikana kymmenet tuhannet ihmiset ovat muuttaneet tänne uusien asuntojen perässä. Kapolei a markkinoidaan erityisesti Oʻahun ”toisena kaupunkina”, jolla on oma keskusta, hallintorakennuksia, ostoskeskuksia ja junarata. Jonkin aikaa sijoittajat karttoivat aluetta pitkän työmatkan vuoksi, mutta työpaikkojen lisääntyessä ja junan osittaisen avautumisen myötä kiinnostus on kasvanut. Asuntojen hinnat Kapoleissa/Ewassa ovat alhaisemmat kuin Honolulussa (mediaanihinta omakotitalolle noin 900 000 $ vuonna 2025 vs. 1,1 M$ koko saarella), mikä tekee alueesta houkuttelevan ensiasunnon ostajille ja sijoittajille, jotka etsivät uudempaa rakennuskantaa. Naapurustot kuten Ocean Pointe, Hoakalei ja Kapolei-Mehana tarjoavat paljon uusia taloja ja ovat olleet myyntitilastojen kärjessä. Alueen ainoa varoitus: kuten inventaariotiedoista näkyy, Ewassa oli myynti-ilmoitusten piikki vuosina 2024–25 hicentral.com, mikä viittaa pieneen ylitarjontaan, kun monet samankaltaiset kodit tulivat markkinoille samanaikaisesti. Pitkällä aikavälillä, kun Oʻahun väestö kasvaa (tai edes vain jakautuu uudelleen), Länsi-Oʻahu on paikka, jonne suurin osa uudesta tarjonnasta tulee – joten se on ”nouseva” siinä mielessä, että sen merkitys kasvaa jatkuvasti. Sijoittajille omakotitalovuokraus täällä voi menestyä hyvin perheiden (erityisesti armeijan, koska tukikohta on lähellä Schofieldissa ja Hickamissa H-1/H-2:n kautta) keskuudessa. Lisäksi Kapolein kasvava vähittäiskauppa ja mahdollinen tuleva yliopistokampus (UH West Oʻahu laajenee) tarkoittavat, että siitä on tulossa omavarainen kaupunki, mikä lisää kysyntää.

Tämä alue on Oʻahun kasvun eturintama. Viimeisen vuosikymmenen aikana kymmenet tuhannet ihmiset ovat muuttaneet tänne uusien asuntojen perässä. a markkinoidaan erityisesti Oʻahun ”toisena kaupunkina”, jolla on oma keskusta, hallintorakennuksia, ostoskeskuksia ja junarata. Jonkin aikaa sijoittajat karttoivat aluetta pitkän työmatkan vuoksi, mutta työpaikkojen lisääntyessä ja junan osittaisen avautumisen myötä kiinnostus on kasvanut. ovat alhaisemmat kuin Honolulussa (mediaanihinta omakotitalolle noin 900 000 $ vuonna 2025 vs. 1,1 M$ koko saarella), mikä tekee alueesta houkuttelevan ensiasunnon ostajille ja sijoittajille, jotka etsivät uudempaa rakennuskantaa. Naapurustot kuten Ocean Pointe, Hoakalei ja Kapolei-Mehana tarjoavat paljon uusia taloja ja ovat olleet myyntitilastojen kärjessä. Alueen ainoa varoitus: kuten inventaariotiedoista näkyy, Ewassa oli myynti-ilmoitusten piikki vuosina 2024–25 hicentral.com, mikä viittaa pieneen ylitarjontaan, kun monet samankaltaiset kodit tulivat markkinoille samanaikaisesti. Pitkällä aikavälillä, kun Oʻahun väestö kasvaa (tai edes vain jakautuu uudelleen), Länsi-Oʻahu on paikka, jonne suurin osa uudesta tarjonnasta tulee – joten se on ”nouseva” siinä mielessä, että sen merkitys kasvaa jatkuvasti. Sijoittajille omakotitalovuokraus täällä voi menestyä hyvin perheiden (erityisesti armeijan, koska tukikohta on lähellä Schofieldissa ja Hickamissa H-1/H-2:n kautta) keskuudessa. Lisäksi Kapolein kasvava vähittäiskauppa ja mahdollinen tuleva yliopistokampus (UH West Oʻahu laajenee) tarkoittavat, että siitä on tulossa omavarainen kaupunki, mikä lisää kysyntää. Kalihi–Palama & Iwilei (Urbaani Honolulu): Nämä ovat vanhempia kaupunginosia juuri keskustan länsipuolella, jotka ovat historiallisesti olleet työväenluokkaisia ja teollisuusalueita. Ne ovat nousevia siinä mielessä, että kaupungilla on suuria suunnitelmia niille raideliikenteeseen perustuvan kehityksen myötä (junareitti kulkee tästä usean aseman kautta). Keskustelua käydään monikäyttöhankkeista , kohtuuhintaisesta asuntotuotannosta ja jopa Oʻahu Community Correctional Centerin (vankilan) siirtämisestä, jotta Kalihiin vapautuisi maata kehitykselle. Jotkut kehittäjät kokoavat tontteja näiltä alueilta toivoen noususuhdannetta. Nykyiset kiinteistöarvot ovat siellä suhteellisen matalat, joten arvonnousupotentiaalia on, jos uudistuksia tapahtuu. Kyseessä on pidemmän aikavälin sijoitus, sillä infrastruktuurin parannuksia tarvitaan, mutta vuoteen 2030 mennessä Kalihi voi muuttua merkittävästi (kuten Kakaʻako 2010-luvulla).

Nämä ovat vanhempia kaupunginosia juuri keskustan länsipuolella, jotka ovat historiallisesti olleet työväenluokkaisia ja teollisuusalueita. Ne ovat siinä mielessä, että kaupungilla on suuria suunnitelmia niille raideliikenteeseen perustuvan kehityksen myötä (junareitti kulkee tästä usean aseman kautta). Keskustelua käydään , kohtuuhintaisesta asuntotuotannosta ja jopa Oʻahu Community Correctional Centerin (vankilan) siirtämisestä, jotta Kalihiin vapautuisi maata kehitykselle. Jotkut kehittäjät kokoavat tontteja näiltä alueilta toivoen noususuhdannetta. Nykyiset kiinteistöarvot ovat siellä suhteellisen matalat, joten arvonnousupotentiaalia on, jos uudistuksia tapahtuu. Kyseessä on pidemmän aikavälin sijoitus, sillä infrastruktuurin parannuksia tarvitaan, mutta vuoteen 2030 mennessä Kalihi voi muuttua merkittävästi (kuten Kakaʻako 2010-luvulla). North Shore & Windward “Lifestyle” -alueet: Oʻahun North Shore (Haleʻiwa, Pupukea) ja Windward-rannikko (Kailua, Kāneʻohe) ovat edelleen erittäin haluttuja elämäntyylinsä vuoksi – surffikaupunkeja ja rauhallisia yhteisöjä. Kailua erityisesti koki valtavan hintapiikin pandemian aikana (etätyöntekijöiden paratiisi). Markkinat ovat hieman jäähtyneet (tarjouskilpailuja on vähemmän), mutta ne ovat silti Oʻahun kalleimpia Honolulun ulkopuolella. Kailuan omakotitalon mediaanihinta on säännöllisesti yli 1,3 miljoonaa dollaria, ja tarjonta pysyy niukkana, koska uutta rakentamista ei juuri voi tapahtua (yhteisön vastustus on vahvaa). Nämä alueet ovat ”huippusuorittajia” pitkän aikavälin haluttavuudessa – kiinteistöjen arvo säilyy ja usein vain nousee. Ne eivät ole ”nousevia” (ovat olleet huippuja jo pitkään), mutta ne kannattaa mainita, sillä ne usein ylittävät yleiset markkinatrendit (Kailuan hintakehitys on monina viime vuosina ylittänyt Honolulun keskiarvon).

Yhteenvetona voidaan todeta, että Honolulun kiinteistömarkkinoiden voittajiin kuuluvat sekä uudet urbaanit hotspotit (Kakaʻako) että vakiintuneet luksus- ja perhealueet (Kahala, Mililani jne.). Sijoittajalle tai muuttajalle vaihtoehdot vaihtelevat ultramoderneista asunnoista esikaupunkien omakotitaloihin, joilla kaikilla on erilaiset riski/tuotto-profiilit. On myös selvää, että liikenne- ja kehityssuunnitelmat nostavat tiettyjä kaupunginosia (raideyhteyksien varrella olevat alueet, Länsi-Oʻahun yhteisöt) seuraaviksi seurattaviksi paikoiksi. Infrastruktuurin (kuten raide, uudet moottoritiet) sekä hallituksen tai kehittäjien painopisteiden seuraaminen voi antaa vihjeitä siitä, mitkä ovat huomisen “nousevat” kaupunginosat.

Asiantuntijaennusteet ja -arviot vuoteen 2030 asti

Mitä Honolulun kiinteistömarkkinoilla on edessä? Loppuvuosiin 2020 asti ulottuvat ennusteet viittaavat maltillisen kasvun kauteen, jota tukee Havaijin jatkuva kysynnän ja tarjonnan epätasapaino. Tässä keskeisiä ennusteita ja asiantuntijoiden odotuksia:

Asuntojen hintakehitys: 2020-luvun alun huiman nousun (ja lyhyen korjauksen vuonna 2023) jälkeen Honolulun asuntojen hintojen ennustetaan kasvavan maltillista vauhtia vuoteen 2030 asti. Useat asuntomarkkina-analyytikot ennustavat, että Oʻahun mediaanihinnat nousevat 1–3 % vuodessa vuosikymmenen jälkipuoliskolla luxurybigisland.com luxurybigisland.com. Tämä tarkoittaisi, että Honolulun piirikunnan omakotitalojen mediaanihinta olisi vuonna 2030 noin 1,3–1,4 miljoonaa dollaria (vuonna 2025 noin 1,1 miljoonaa), ja asunto-osakkeiden mediaanihinta ehkä noin 550 000–600 000 dollaria (vuonna 2024 515 000 hicentral.com). Nämä ovat tietenkin arvioita – todelliset tulokset riippuvat korkotasosta ja taloudellisista tekijöistä – mutta yleinen näkemys on hidas kasvu, ei uutta nousukautta . Yksi syy: korkojen ei odoteta palaavan niihin erittäin mataliin tasoihin, jotka ruokkivat vuoden 2021 hintapiikkiä, joten ostajien ostovoima pysyy hillittynä. Kuitenkin rajoitettu tarjonta ja korkeat rakennuskustannukset pitävät hinnat korkealla. Vaikka kysyntä heikkenisi, Havaijin asuntopula estää ylitarjonnan. Itse asiassa Havaijin liiketoiminnan, talouden kehityksen ja matkailun osasto (DBEDT) arvioi, että Honolulun piirikunta tarvitsee noin 13 500–24 000 uutta asuntoa vuoteen 2035 mennessä (väestökehityksestä riippuen) kysynnän kattamiseksi files.hawaii.gov files.hawaii.gov. Tämä tarkoittaa noin 1 300–2 400 asuntoa vuodessa – rakennustahti, johon on perinteisesti ollut vaikea päästä. Tämä vajaus viittaa siihen, että asunnot pysyvät niukkoina ja arvot korkeina.

2020-luvun alun huiman nousun (ja lyhyen korjauksen vuonna 2023) jälkeen Honolulun asuntojen hintojen ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 asti. Useat asuntomarkkina-analyytikot ennustavat, että Oʻahun mediaanihinnat nousevat vuosikymmenen jälkipuoliskolla luxurybigisland.com luxurybigisland.com. Tämä tarkoittaisi, että Honolulun piirikunnan omakotitalojen mediaanihinta olisi vuonna 2030 noin 1,3–1,4 miljoonaa dollaria (vuonna 2025 noin 1,1 miljoonaa), ja asunto-osakkeiden mediaanihinta ehkä noin 550 000–600 000 dollaria (vuonna 2024 515 000 hicentral.com). Nämä ovat tietenkin arvioita – todelliset tulokset riippuvat korkotasosta ja taloudellisista tekijöistä – mutta yleinen näkemys on . Yksi syy: ei odoteta palaavan niihin erittäin mataliin tasoihin, jotka ruokkivat vuoden 2021 hintapiikkiä, joten ostajien ostovoima pysyy hillittynä. Kuitenkin ja korkeat rakennuskustannukset pitävät hinnat korkealla. Vaikka kysyntä heikkenisi, Havaijin asuntopula estää ylitarjonnan. Itse asiassa Havaijin liiketoiminnan, talouden kehityksen ja matkailun osasto (DBEDT) arvioi, että (väestökehityksestä riippuen) kysynnän kattamiseksi files.hawaii.gov files.hawaii.gov. Tämä tarkoittaa noin – rakennustahti, johon on perinteisesti ollut vaikea päästä. Tämä vajaus viittaa siihen, että asunnot pysyvät niukkoina ja arvot korkeina. Vuokrien ja tuottojen näkymät: Vuokratasot Honolulussa todennäköisesti jatkavat tasaista nousuaan, erityisesti jos asunnon osto pysyy monille saavuttamattomana. Vuoteen 2030 mennessä nykyisin 2 300 dollaria maksava yksiö saattaa vuokrata 2 700–2 800 dollarilla (olettaen noin 2 %:n vuosittaiset korotukset). Vaikka nousu ei ole valtava, se pahentaa kohtuuhintaisuuden ongelmaa. Honolulu Board of Realtors ja UHERO odottavat, että vajaakäyttöasteet pysyvät matalina, ja kaikki uusi tarjonta (ADU-asunnot tai uudet vuokra-asunnot) imeytyy patoutuneen kysynnän myötä. Sijoittajan näkökulmasta vuokra-asunnot tarjoavat siis jatkossakin vakaata tuloa, ja mahdollisesti hieman parempia tuottoprosentteja, jos ostaa tämän päivän hinnoilla ja lukitsee korkotason (jos korot vakiintuvat tai laskevat muutaman vuoden sisällä, uudelleenrahoitus voi parantaa kassavirtaa). Toinen tekijä: vuoteen 2030 mennessä suuri millenniaalisukupolvi on syvemmällä perheenperustamisvaiheessa, mikä voi lisätä kotitalouksien muodostumista (hyvä asuntokysynnälle) – tosin osa paikallisista millenniaaleista saattaa muuttaa pois Havaijilta kustannusten vuoksi. Kokonaisuutena vuokrien kasvu seuraa inflaatiota , ellei jopa hieman ylitä sitä, ja Honolulu pysyy todennäköisesti yhtenä Yhdysvaltojen viidestä kalleimmasta vuokramarkkinasta.

Vuokratasot Honolulussa todennäköisesti jatkavat tasaista nousuaan, erityisesti jos asunnon osto pysyy monille saavuttamattomana. Vuoteen 2030 mennessä nykyisin 2 300 dollaria maksava yksiö saattaa vuokrata 2 700–2 800 dollarilla (olettaen noin 2 %:n vuosittaiset korotukset). Vaikka nousu ei ole valtava, se pahentaa kohtuuhintaisuuden ongelmaa. ja UHERO odottavat, että vajaakäyttöasteet pysyvät matalina, ja kaikki uusi tarjonta (ADU-asunnot tai uudet vuokra-asunnot) imeytyy patoutuneen kysynnän myötä. Sijoittajan näkökulmasta vuokra-asunnot tarjoavat siis jatkossakin vakaata tuloa, ja mahdollisesti hieman parempia tuottoprosentteja, jos ostaa tämän päivän hinnoilla ja lukitsee korkotason (jos korot vakiintuvat tai laskevat muutaman vuoden sisällä, uudelleenrahoitus voi parantaa kassavirtaa). Toinen tekijä: vuoteen 2030 mennessä suuri millenniaalisukupolvi on syvemmällä perheenperustamisvaiheessa, mikä voi lisätä kotitalouksien muodostumista (hyvä asuntokysynnälle) – tosin osa paikallisista millenniaaleista saattaa muuttaa pois Havaijilta kustannusten vuoksi. Kokonaisuutena , ellei jopa hieman ylitä sitä, ja Honolulu pysyy todennäköisesti yhtenä Yhdysvaltojen viidestä kalleimmasta vuokramarkkinasta. Liikekiinteistöjen ennusteet: Toimistotilojen kysynnän odotetaan pysyvän vakaana tai hieman laskevan , kun hybridityö jatkuu. Colliers ennustaa, että Honolulun toimistotilojen vajaakäyttöaste pysyttelee tulevina vuosina matalissa tai keskitasoisissa teini-ikäluvuissa – paljon parempi kuin mantereella, mutta ei myöskään kiristy merkittävästi. Saatamme nähdä tasapainotilan, jossa osa vanhoista rakennuksista poistuu käytöstä muutostöiden vuoksi ja yritykset optimoivat tilankäyttöään. Vähittäiskaupan kiinteistöt pysyvät vahvoina niin kauan kuin turismi ja paikallinen kulutus pysyvät terveinä. Havaijin vähittäisvuokrat voivat nousta maltillisesti ja vajaakäyttö pysyä matalana (~5 % tai alle) vuoteen 2030 asti, ellei tule suurta taantumaa. Uusi vähittäiskehitys keskittyy pääosin kasvavien alueiden lähipalvelukeskuksiin (Länsi-Oʻahu, mahdollisesti uutta vähittäiskauppaa joukkoliikenteen kehityshankkeisiin). Teollisuuskiinteistöt ovat lähes täynnä – jopa vuoteen 2030 mennessä, ellei uutta teollisuusaluetta kehitetä (mikä vaatisi poliittista tahtoa kaavoituksen muuttamiseen), vajaakäyttö pysyy erittäin matalana. Siksi teollisuusvuokrat ovat todennäköisesti huomattavasti korkeammat vuoteen 2030 mennessä (inflaatio ja niukkuus voivat helposti nostaa niitä 20–30 % nykyistä korkeammalle). Hotellien näkymät ovat vahvat: vuoteen 2030 mennessä Havaijin turismin odotetaan toipuvan täysin ja jopa kasvavan vuoden 2019 ennätysten yli. Osavaltion virallinen ennuste odottaa kävijämäärien kasvavan muutaman prosentin vuosittain ja ylittävän 10 miljoonaa vuodessa vuosikymmenen loppupuolella. Tämä pitää hotellien käyttöasteen korkealla ja voi oikeuttaa uusien hotellien rakentamisen (tai olemassa olevien laajentamisen). Hotellien arvojen pitäisi nousta vastaavasti, erityisesti kun institutionaaliset sijoittajat näkevät yhä useammin lomakohteet kuten Havaijin vakaina sijoituskohteina.

kysynnän odotetaan , kun hybridityö jatkuu. Colliers ennustaa, että Honolulun toimistotilojen vajaakäyttöaste pysyttelee tulevina vuosina matalissa tai keskitasoisissa teini-ikäluvuissa – paljon parempi kuin mantereella, mutta ei myöskään kiristy merkittävästi. Saatamme nähdä tasapainotilan, jossa osa vanhoista rakennuksista poistuu käytöstä muutostöiden vuoksi ja yritykset optimoivat tilankäyttöään. pysyvät vahvoina niin kauan kuin turismi ja paikallinen kulutus pysyvät terveinä. Havaijin vähittäisvuokrat voivat nousta maltillisesti ja vajaakäyttö pysyä matalana (~5 % tai alle) vuoteen 2030 asti, ellei tule suurta taantumaa. Uusi vähittäiskehitys keskittyy pääosin kasvavien alueiden lähipalvelukeskuksiin (Länsi-Oʻahu, mahdollisesti uutta vähittäiskauppaa joukkoliikenteen kehityshankkeisiin). ovat lähes täynnä – jopa vuoteen 2030 mennessä, ellei uutta teollisuusaluetta kehitetä (mikä vaatisi poliittista tahtoa kaavoituksen muuttamiseen), vajaakäyttö pysyy erittäin matalana. Siksi teollisuusvuokrat ovat todennäköisesti huomattavasti korkeammat vuoteen 2030 mennessä (inflaatio ja niukkuus voivat helposti nostaa niitä 20–30 % nykyistä korkeammalle). näkymät ovat vahvat: vuoteen 2030 mennessä Havaijin turismin odotetaan toipuvan täysin ja jopa kasvavan vuoden 2019 ennätysten yli. Osavaltion virallinen ennuste odottaa kävijämäärien kasvavan muutaman prosentin vuosittain ja ylittävän 10 miljoonaa vuodessa vuosikymmenen loppupuolella. Tämä pitää hotellien käyttöasteen korkealla ja voi oikeuttaa uusien hotellien rakentamisen (tai olemassa olevien laajentamisen). Hotellien arvojen pitäisi nousta vastaavasti, erityisesti kun institutionaaliset sijoittajat näkevät yhä useammin lomakohteet kuten Havaijin vakaina sijoituskohteina. Sijoittajien tunnelmat: Paikallisten kiinteistöasiantuntijoiden ja Pacific Asia Center for Entrepreneurshipin kysely osoittaa yleistä optimismia siitä, että Havaijin kiinteistöt ylittävät inflaation , mutta eivät koe kuplamaista kasvua seuraavien viiden vuoden aikana. Havaijin talous on maltillisella kasvu-uralla (~1,5–2 % BKT:n kasvu) brevitas.com, mikä tukee kiinteistömarkkinoita, mutta ei viittaa ylikuumenemiseen. Romahdusta ei odoteta – erityisesti ne tekijät, jotka usein edeltävät romahduksia (ylitarjonta, spekulatiivinen velkavipu jne.) puuttuvat tällä hetkellä suurelta osin Havaijilta. Luotonantostandardit ovat edelleen vahvat ja rakentaminen on rajoitettua. Lisäksi monilla omistajilla on matalat asuntolainakorot lukittuina, joten he eivät ole pakkomyyjiä. Voidaan nähdä tasanteen mahdollisuus, jos korot pysyvät korkeina: myynti hidastuu ja hinnat tasaantuvat muutamaksi vuodeksi (kuten ehkä tapahtui 2018–2019). Merkittävä hintojen lasku vaikuttaa epätodennäköiseltä, ellei tule vakavaa ulkoista shokkia (esim. geopoliittinen kriisi, joka pysäyttää matkailun, tai valtava korkojen nousu yli odotusten).

Paikallisten kiinteistöasiantuntijoiden ja Pacific Asia Center for Entrepreneurshipin kysely osoittaa yleistä optimismia siitä, että Havaijin kiinteistöt , mutta seuraavien viiden vuoden aikana. Havaijin talous on maltillisella kasvu-uralla (~1,5–2 % BKT:n kasvu) brevitas.com, mikä tukee kiinteistömarkkinoita, mutta ei viittaa ylikuumenemiseen. – erityisesti ne tekijät, jotka usein edeltävät romahduksia (ylitarjonta, spekulatiivinen velkavipu jne.) puuttuvat tällä hetkellä suurelta osin Havaijilta. Luotonantostandardit ovat edelleen vahvat ja rakentaminen on rajoitettua. Lisäksi monilla omistajilla on matalat asuntolainakorot lukittuina, joten he eivät ole pakkomyyjiä. Voidaan nähdä mahdollisuus, jos korot pysyvät korkeina: myynti hidastuu ja hinnat tasaantuvat muutamaksi vuodeksi (kuten ehkä tapahtui 2018–2019). Merkittävä hintojen lasku vaikuttaa epätodennäköiseltä, ellei tule vakavaa ulkoista shokkia (esim. geopoliittinen kriisi, joka pysäyttää matkailun, tai valtava korkojen nousu yli odotusten). Historiallinen näkökulma: Historiallisesti Havaijin kiinteistömarkkinat liikkuvat sykleissä, jotka ovat suunnilleen rinnakkaisia Yhdysvaltojen kanssa, mutta vaihtelut ovat lievempiä (lukuun ottamatta 1990-luvun Japanin kuplan puhkeamista, joka johti vuosikymmenen mittaiseen taantumaan Havaijilla). Esimerkiksi vuoden 2008 globaalin finanssikriisin jälkeen Honolulun hinnat laskivat vain noin 10–15 % ja palautuivat vuoteen 2013 mennessä, kun taas monilla Yhdysvaltojen markkinoilla lasku oli yli 30 %. 1990-luvulla Havaijilla oli pitkä taantuma (~1991–2000 arvot pysyivät paikallaan) japanilaisen sijoitusten vetäytymisen vuoksi. Voisiko jotain vastaavaa tapahtua vuoteen 2030 mennessä? Japanin vaikutus on nykyään pienempi ja Yhdysvaltojen mantereelta tuleva kysyntä on tärkeämpää. Ellei nähdä merkittävää pitkäaikaista vetovoiman laskua (joka voisi tapahtua vain, jos esimerkiksi ilmastonmuutos vaikuttaa vakavasti saariin tai etätyö vähentää merkittävästi halua omistaa kakkosasunto täältä), Honolulun kiinteistöjen pitäisi välttää rajut vaihtelut. Jos jotain, ilmasto ja kestävyys saattavat alkaa vaikuttaa arvoon vuoteen 2030 mennessä: turvallisilla alueilla (tulva-alueiden yläpuolella) olevat kiinteistöt voivat saada lisäarvoa verrattuna haavoittuvilla rannikkoalueilla oleviin, kun tietoisuus kasvaa. Mutta nämä vaikutukset ovat todennäköisesti asteittaisia.

Historiallisesti Havaijin kiinteistömarkkinat liikkuvat sykleissä, jotka ovat suunnilleen rinnakkaisia Yhdysvaltojen kanssa, mutta vaihtelut ovat lievempiä (lukuun ottamatta 1990-luvun Japanin kuplan puhkeamista, joka johti vuosikymmenen mittaiseen taantumaan Havaijilla). Esimerkiksi vuoden 2008 globaalin finanssikriisin jälkeen Honolulun hinnat laskivat vain noin 10–15 % ja palautuivat vuoteen 2013 mennessä, kun taas monilla Yhdysvaltojen markkinoilla lasku oli yli 30 %. 1990-luvulla Havaijilla oli pitkä taantuma (~1991–2000 arvot pysyivät paikallaan) japanilaisen sijoitusten vetäytymisen vuoksi. Voisiko jotain vastaavaa tapahtua vuoteen 2030 mennessä? Japanin vaikutus on nykyään pienempi ja Yhdysvaltojen mantereelta tuleva kysyntä on tärkeämpää. Ellei nähdä merkittävää pitkäaikaista vetovoiman laskua (joka voisi tapahtua vain, jos esimerkiksi ilmastonmuutos vaikuttaa vakavasti saariin tai etätyö vähentää merkittävästi halua omistaa kakkosasunto täältä), Honolulun kiinteistöjen pitäisi välttää rajut vaihtelut. Jos jotain, saattavat alkaa vaikuttaa arvoon vuoteen 2030 mennessä: turvallisilla alueilla (tulva-alueiden yläpuolella) olevat kiinteistöt voivat saada lisäarvoa verrattuna haavoittuvilla rannikkoalueilla oleviin, kun tietoisuus kasvaa. Mutta nämä vaikutukset ovat todennäköisesti asteittaisia. Väestö ja asuntokysyntä: Havaijin väestöennusteet ovat melko tasaisia – osavaltion väkiluku on ollut noin 1,42–1,45 miljoonaa viimeiset viisi vuotta. DBEDT:n ennuste viittaa hitaaseen kasvuun jatkossa (ehkä noin 1,5 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä koko osavaltiossa, pääasiassa Oʻahulla) brevitas.com. Vaikka väkiluku pysyykin tasaisena, Havaijilla on asuntovaje, koska kotitalouksien koko pienenee ja monet nuoret aikuiset asuvat vanhempiensa luona asuntopulan vuoksi. Näin ollen jopa vakaa väestö luo uutta asuntokysyntää (kotitalouksien muodostumisen kautta). Asuntokysyntätutkimus vuosille 2025–2035 osoittaa, että Honolulussa tarvitaan keskimäärin 1 874 uutta asuntoa vuodessa (skenaarioiden keskiarvo) files.hawaii.gov files.hawaii.gov, mikä on enemmän kuin mitä olemme rakentaneet. Jos politiikkatoimet onnistuvat lisäämään rakentamista (esim. alamme rakentaa 1 500 asuntoa vuodessa nykyisen noin 1 000 sijaan), se voisi vähitellen helpottaa hintapainetta. Mutta jos ei, paine jatkuu. Todennäköinen skenaario on jotakin siltä väliltä – jonkin verran lisäystä asuntotuotantoon uusien lakien ansiosta, mutta ei ryntäystä. Siksi vuoteen 2030 mennessä odotamme, että Honolulu on yhä korkean hintatason, tarjonnaltaan rajoitettu markkina, toivottavasti kuitenkin hieman suuremmalla asuntotarjonnalla ja valinnanvaralla kuin nykyään.

Yhteenveto: Vuoteen 2030 asti asiantuntijat ennustavat jatkuvaa vakautta ja asteittaista kasvua Honolulun kiinteistömarkkinoille. Markkinaa luonnehtii resilienssi – sitä suojaavat rajallinen maa-ala ja maailmanlaajuinen vetovoima. Vaikka emme ehkä näe kaksinumeroisia vuosittaisia nousuja kuten vuoden 2022 alussa, omistajat voivat kohtuudella odottaa kiinteistöjensä arvon nousevan maltillisesti ajan myötä, ja sijoittajat voivat odottaa tasaista kysyntää vuokra- ja liiketiloille. Päättäjille haasteena on varmistaa, että kasvu hyödyttää asukkaita (edullisempaa asumista) samalla kun markkinoiden vahvuus säilyy. Jos nykyiset trendit jatkuvat, vuoteen 2030 mennessä Honolulu on yhä yksi maan halutuimmista (ja kalleimmista) asuinpaikoista, ja sen kiinteistöt säilyttävät arvonsa, mikä kuvastaa saaren ainutlaatuista taloutta ja elämäntapaa. Kuten eräs paikallinen taloustieteilijä totesi, Havaijin kiinteistömarkkinat eivät ole vuoristorata – ne ovat enemmänkin tasaista nousua Diamond Headille: joskus jyrkkää, joskus tasaista, mutta aina vahvalla perustalla. luxurybigisland.com luxurybigisland.com

Lähteet: