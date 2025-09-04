Boulderin asuntomarkkinat 2025: Jäähtyykö nyt, kuumeneeko 2027?

Keskimääräinen asunnon hinta lähellä miljoonaa, hieman laskussa: Vuoden 2025 puolivälissä Boulderissa mediaanihinta on noin $937K , laskua noin 4 % vuoden takaiseen redfin.com. Tämä maltillinen viileneminen seuraa pandemian aikaisen buumin jälkeen.

Vuoden 2025 puolivälissä Boulderissa mediaanihinta on noin $937K , laskua noin 4 % vuoden takaiseen redfin.com. Tämä maltillinen viileneminen seuraa pandemian aikaisen buumin jälkeen. Tasapainoinen kysyntä ja tarjonta: Tarjonta on kasvanut noin 4+ kuukauden tasolle – 30 % nousua vuoteen 2024 verrattuna – mikä tekee Boulderista tasapainoisimman markkinan vuosiin porchlightgroup.com. Asunnot myyvät keskimäärin 62 päivässä (viime vuonna 53 päivää) korkeampien asuntolainakorkojen vuoksi redfin.com.

Tarjonta on kasvanut noin 4+ kuukauden tasolle – 30 % nousua vuoteen 2024 verrattuna – mikä tekee Boulderista tasapainoisimman markkinan vuosiin porchlightgroup.com. Asunnot myyvät keskimäärin 62 päivässä (viime vuonna 53 päivää) korkeampien asuntolainakorkojen vuoksi redfin.com. Vuokrat yhä nousussa: Keskimääräinen vuokra ~$2,500 Boulderissa (2025 puolivälissä) on noussut noin 2,9 % vuodessa zillow.com ja on noin 20 % Yhdysvaltojen keskiarvon yläpuolella. Kova vuokrakysyntä (opiskelijat, teknologia-alan työntekijät) pitää tyhjäkäynnin matalana korkeista vuokrista huolimatta.

Keskimääräinen vuokra ~$2,500 Boulderissa (2025 puolivälissä) on noussut noin 2,9 % vuodessa zillow.com ja on noin 20 % Yhdysvaltojen keskiarvon yläpuolella. Kova vuokrakysyntä (opiskelijat, teknologia-alan työntekijät) pitää tyhjäkäynnin matalana korkeista vuokrista huolimatta. Toimistotilojen ylitarjontaa keskustassa: Boulderissa keskustan toimistotilojen vajaakäyttö on ~29 % – noin nelinkertainen verrattuna vuoteen 2020 coloradosun.com coloradosun.com. Vuokratasot pysyvät korkeina (noin $25–$30/neliöjalka), kun vuokranantajat pitävät kiinni hinnoista coloradosun.com, mutta tyhjät toimistotilat heikentävät vähittäiskauppaa ja kaupungin verotuloja.

Boulderissa keskustan toimistotilojen vajaakäyttö on ~29 % – noin nelinkertainen verrattuna vuoteen 2020 coloradosun.com coloradosun.com. Vuokratasot pysyvät korkeina (noin $25–$30/neliöjalka), kun vuokranantajat pitävät kiinni hinnoista coloradosun.com, mutta tyhjät toimistotilat heikentävät vähittäiskauppaa ja kaupungin verotuloja. Vähittäiskauppa kestää Pearl Streetillä: Parhaat liiketilat ovat kovassa kysynnässä . Keskustan liikehuoneistoihin tulee usein useita vuokralaistarjouksia, ja mahdolliset tyhjät tilat johtuvat hitaista lupaprosesseista/rakentamisesta, eivät kiinnostuksen puutteesta coloradogroup.com coloradogroup.com. Ravintolat ja liikkeet kärsivät toimistotyöntekijöiden vähenemisestä, mutta kokonaisuutena vähittäisvuokraus on vahvaa.

Parhaat liiketilat ovat kovassa kysynnässä . Keskustan liikehuoneistoihin tulee usein useita vuokralaistarjouksia, ja mahdolliset tyhjät tilat johtuvat hitaista lupaprosesseista/rakentamisesta, eivät kiinnostuksen puutteesta coloradogroup.com coloradogroup.com. Ravintolat ja liikkeet kärsivät toimistotyöntekijöiden vähenemisestä, mutta kokonaisuutena vähittäisvuokraus on vahvaa. Käynnissä olevat merkittävät kehityshankkeet: Boulder lisää viimein asuntoja. 600 asunnon sekoitetun käytön uudistushanke (Williams Village II) lähellä CU Boulderia sai juuri rahoituksen multihousingnews.com, ja kaupunki aloitti rakennustyöt Alpine-Balsamissa – 217 asuntoa (157 kohtuuhintaista) sekä uudet kaupungin toimistot vanhan sairaalan tontille boulderreportinglab.org. Molempien hankkeiden on määrä valmistua 2020-luvun lopulla.

Boulder lisää viimein asuntoja. 600 asunnon sekoitetun käytön uudistushanke (Williams Village II) lähellä CU Boulderia sai juuri rahoituksen multihousingnews.com, ja kaupunki aloitti rakennustyöt Alpine-Balsamissa – 217 asuntoa (157 kohtuuhintaista) sekä uudet kaupungin toimistot vanhan sairaalan tontille boulderreportinglab.org. Molempien hankkeiden on määrä valmistua 2020-luvun lopulla. Itä-Boulderin kaavamuutos = 5 000 asuntoa: Vuonna 2025 kaupunki hyväksyi Itä-Boulderin suunnitelman, jonka odotetaan mahdollistavan noin 5 000 uutta asuntoa ajan myötä boulderreportinglab.org, muuttaen teollisuusalueita sekoitetun käytön asuinalueiksi. Tämän pitkän aikavälin aloitteen tavoitteena on helpottaa Boulderin asuntopulaa vuosina 2026–2030 ja sen jälkeen.

Vuonna 2025 kaupunki hyväksyi Itä-Boulderin suunnitelman, jonka odotetaan mahdollistavan noin 5 000 uutta asuntoa ajan myötä boulderreportinglab.org, muuttaen teollisuusalueita sekoitetun käytön asuinalueiksi. Tämän pitkän aikavälin aloitteen tavoitteena on helpottaa Boulderin asuntopulaa vuosina 2026–2030 ja sen jälkeen. Mahdollisuuksia sijoittajille: Vuoden 2025 jäähtyminen tarjoaa ostajille enemmän valinnanvaraa ja neuvotteluvoimaa kuin aiempina vuosina. Vuokratuotot ovat edelleen houkuttelevia (84 % Airbnb-käyttöaste; parhaat vuokra-asunnot tuottavat yli 11 000 $/kk) willowhome.co. Boulderin "ilmastoturvasatama" -status – alhainen luonnonkatastrofiriski ja runsaat vesivarat – houkuttelee hiljaisesti varakkaita tulokkaita willowhome.co willowhome.co, mikä vahvistaa pitkän aikavälin kysyntää.

Vuoden 2025 jäähtyminen tarjoaa ostajille enemmän valinnanvaraa ja neuvotteluvoimaa kuin aiempina vuosina. Vuokratuotot ovat edelleen houkuttelevia (84 % Airbnb-käyttöaste; parhaat vuokra-asunnot tuottavat yli 11 000 $/kk) willowhome.co. Boulderin "ilmastoturvasatama" -status – alhainen luonnonkatastrofiriski ja runsaat vesivarat – houkuttelee hiljaisesti varakkaita tulokkaita willowhome.co willowhome.co, mikä vahvistaa pitkän aikavälin kysyntää. Uhkat horisontissa: Korkeat korot ja taloudellinen epävarmuus voivat hillitä hintojen nousua (pahimmissa ennusteissa hinnat pysyvät ennallaan, jos korot pysyvät yli 7 %:ssa) willowhome.co. Boulderin kohtuuhintaisuusongelma pahenee – paikalliset päättäjät ovat huolissaan, että räjähtävät hinnat ja Sundance-hype voivat syrjäyttää asukkaita 8z.com. Myös liikekiinteistömarkkinoilla on vastatuulta, kun toimistotilojen omistajat navigoivat mahdollisessa "kierteessä", kunnes tilat muutetaan tai otetaan uudelleen käyttöön.

Korkeat korot ja taloudellinen epävarmuus voivat hillitä hintojen nousua (pahimmissa ennusteissa hinnat pysyvät ennallaan, jos korot pysyvät yli 7 %:ssa) willowhome.co. Boulderin kohtuuhintaisuusongelma pahenee – paikalliset päättäjät ovat huolissaan, että räjähtävät hinnat ja Sundance-hype voivat syrjäyttää asukkaita 8z.com. Myös liikekiinteistömarkkinoilla on vastatuulta, kun toimistotilojen omistajat navigoivat mahdollisessa "kierteessä", kunnes tilat muutetaan tai otetaan uudelleen käyttöön. Vuoden 2027 "Boom"-tekijät: Sundance-elokuvafestivaalin siirtyminen Boulderiin vuonna 2027 muuttaa pelin. Ennusteiden mukaan se kasvattaa lyhytaikaisten vuokra-asuntojen tuloja ja houkuttelee varakkaita ostajia, jäljitellen Park Cityn luksusasuntobuumin kehitystä 8z.com. Asiantuntijoiden mukaan Boulderissa voidaan nähdä kiihtyvää arvonnousua vuoteen 2027 mennessä, kun asuntojen arvot nousevat ja uudet yritykset (hotellit, mediayritykset) perustavat toimipisteitä hyödyntääkseen Sundance-ilmiötä 8z.com.

Katsaus vuoden 2025 markkinaan

Kymmenen vuoden kuuman kasvun jälkeen Boulderin asuntomarkkinat ovat vuonna 2025 siirtyneet viileämpään ja tasapainoisempaan vaiheeseen. Tarjouskilpailujen ja kaksinumeroisten hintojen nousun huuma on laantunut. Mediaanihinnat, jotka saavuttivat ennätyskorkeudet vuosina 2022–2023, ovat hieman laskeneet – heinäkuussa 2025 mediaanimyyntihinta oli noin 938 000 dollaria, 4,1 % alempi kuin vuotta aiemmin redfin.com. Myyntimäärät ovat vakaat, mutta eivät enää kasva (noin 100 kotia myytiin kyseisenä kuukautena, käytännössä sama kuin 2024) redfin.com. Ostajilla on nyt hieman enemmän liikkumavaraa: tyypillinen koti on markkinoilla noin 62 päivää verrattuna 53 päivään vuosi sitten redfin.com. Tämä jäähtyminen kuvastaa markkinoiden tasapainottumista äärimmäisen nousukauden jälkeen.

Merkittävää on, että tarjonta on kasvanut, mikä on siirtänyt Boulderin myyjän markkinoista kohti tasapainoisempaa tilannetta. Keväällä 2025 aktiivisten kohteiden määrä oli noin 25 % korkeampi kuin vuotta aiemmin porchlightgroup.com. Tarjontakuukaudet olivat noin 4–4,5 kuukautta (verrattuna pandemian buumin aikaan, jolloin tarjontaa oli tuskin 2 kuukaudeksi), mikä osoittaa, että tarjonta ja kysyntä ovat vihdoin suurin piirtein tasapainossa porchlightgroup.com. Realtor.com kutsui Boulderia jopa ”tasapainoiseksi markkinaksi” vuoden 2025 puolivälissä, eli ostajilla ja myyjillä ei ole selvää etulyöntiasemaa. Kaupungissa oli 4,3 kuukauden asuntotarjonta maaliskuun 2025 lopussa, mikä on 30 % enemmän kuin vuotta aiemmin porchlightgroup.com, kiitos uusien kohteiden tulvan. Korkeammat asuntolainojen korot – jotka nousivat yli 6–7 %:iin vuosina 2023/24 – hillitsivät ostajien kiirettä ja antoivat tarjonnan kasvaa terveemmälle tasolle.

Vuoden 2025 taloudelliset olosuhteet ovat vaikuttaneet merkittävästi tähän normalisoitumiseen. Federal Reserven koronnostot nostivat lainakustannuksia, mikä sulki osan ostajista markkinoiden ulkopuolelle ja pehmensi kysyntää. Boulderin työmarkkinat ovat edelleen vahvat (teknologiayritysten, startupien, yliopiston ja liittovaltion laboratorioiden ansiosta), mutta muuttoliikkeen tahti hidastui verrattuna kiihkeään vuosien 2020–21 aikaan, jolloin etätyöntekijät ryntäsivät Coloradoon. Tulot eivät ole pysyneet asuntojen hintojen perässä, joten asumisen kohtuuhintaisuus on muodostunut rajoittavaksi tekijäksi. Boulderin perheiden mediaanitulot ovat korkeita, mutta silti ne eivät riitä kattamaan miljoonan dollarin asuntolainoja 7 % korolla. Nämä tekijät aiheuttavat lievää laskupainetta hintoihin vuonna 2025, mikä tuo eräänlaisen “pehmeän laskun” Boulderin asuntomarkkinoille. Huomionarvoista on, että tämä viileneminen tapahtuu monilla Front Rangen markkinoilla – erään Coloradon ennusteen mukaan vuoden 2025 puolivälissä asuntojen hinnat voivat vuoden lopussa olla 5–10 % alempana korkeiden korkojen ja kasvavan tarjonnan vuoksi coloradohardmoney.com (Boulderin vaatimaton –4 % vuosittainen hintojen lasku on linjassa tämän trendin kanssa).

Rauhallisemmasta tilanteesta huolimatta Boulderin kiinteistöt ovat yhä erittäin kalliita ja kilpailtuja kansallisella tasolla. Tyypillinen asunnon arvo (~960 000 $) on lähes kaksinkertainen Yhdysvaltojen keskiarvoon verrattuna, ja halutuista asunnoista Boulderin keskustassa käydään edelleen useita tarjouksia. Kaksi kolmasosaa Boulderin ostajista vuoden 2025 puolivälissä oli paikallisia, jotka jäivät alueelle, kun taas uudet ostajat tulivat useimmiten korkeamman hintatason metropoleista, kuten Dallasista, Los Angelesista ja San Franciscosta redfin.com – osoitus Boulderin pysyvästä vetovoimasta. Markkina voi olla “jossain määrin kilpailtu” muttei enää kuuma, mutta rajallinen maa ja jatkuva kysyntä tarkoittavat, ettei Boulderista ole tullut ostajan markkinaa millään mittapuulla.

Laajassa kuvassa vuosi 2025 on siirtymävuosi Boulderin kiinteistömarkkinoilla. Se on siirtymä varhaisten 2020-luvun hurjasta kasvusta kestävämpään tahtiin. Tämä tauko mahdollistaa suurten uusien rakennushankkeiden käynnistymisen (monet pitkään suunniteltuja), jotka muovaavat tarjontaa tulevina vuosina. Se antaa myös paikallisille päättäjille mahdollisuuden toteuttaa poliittisia aloitteita (kaavamuutoksia, kohtuuhintaisuusohjelmia) kroonisen asuntopulan ratkaisemiseksi. Samaan aikaan esimerkiksi liikekiinteistöt kokevat omia pandemian jälkeisiä muutoksiaan (hyvin eri tavoin kuin asuntomarkkinat). Kaikki nämä virtaukset luovat pohjan tulevalle – odotetulle nousulle kohti vuosia 2026–2027, jota voivat vauhdittaa ainutlaatuiset tekijät, kuten maailmankuulun elokuvafestivaalin saapuminen Boulderiin. Alla olevissa osioissa perehdymme vuoden 2025 alakohtaisiin trendeihin – asuin- ja liikekiinteistöihin – sekä tarkastelemme rakennushankkeita, sijoitusnäkymiä ja Boulderin kiinteistömarkkinoiden tulevaisuuden ennustetta.

Asuntomarkkinoiden trendit vuonna 2025

Asuntojen hinnat ja myynti: Boulder’n asuntomarkkinoita vuonna 2025 voi kuvailla korkealle tasolle tasoittuneiksi. Kaikkien asuntotyyppien mediaanimyyntihinta vaihtelee vuoden aikana noin 900 000–1 000 000 dollarin välillä. Kuten mainittiin, heinäkuussa 2025 mediaanihinta oli noin 938 000 dollaria, mikä on 4,1 % vähemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa redfin.com. Aiemmin keväällä luksusasuntojen yhden kuukauden piikki nosti mediaania (maaliskuussa mediaani oli 1,5 miljoonaa dollaria porchlightgroup.com), mutta se oli poikkeus – kokonaisuutena hinnat ovat hieman viilentyneet vuoden 2022 huipusta. On tärkeää huomata, että Boulder’n vuoden 2025 hinnat olivat silti monessa tapauksessa korkeammat kuin vuotta aiemmin, kun kausivaihtelu huomioidaan. Esimerkiksi maaliskuun 2025 mediaani oli 25 % korkeampi kuin maaliskuussa 2024 porchlightgroup.com, mikä kuvastaa hintojen nousua vuosina 2021–22. Kesän 2025 lievät vuositasolla tapahtuneet laskut johtuvat enemmän vertailusta edellisvuoden kaikkien aikojen huippuihin kuin mistään romahduksesta. Käytännössä Boulder’n asuntojen arvot ovat hieman laskeneet huipusta, mutta pysyvät edelleen lähellä ennätystasoa – kyseessä on “lempeä viilentyminen huippukiihkosta,” kuten eräs paikallinen raportti totesi willowhome.co.

Myyntiaktiivisuus on ollut tasaisen vaatimatonta. Kaupungissa myydään noin 50–100 asuntoa kuukaudessa (esim. 100 myyntiä heinäkuussa 2025, käytännössä sama kuin 99 vuotta aiemmin) redfin.com. Korkeat korot ovat vähentäneet harkinnanvaraisten ostajien ja sijoittajien määrää, mutta peruskysyntä säilyy perheiden ja yksilöiden osalta, jotka tarvitsevat muuttaa. Myyjäpuolella monet nykyiset asunnonomistajat, joilla on pandemian aikainen 3 %:n asuntolaina, eivät halua myydä ja menettää matalaa korkoaan – tämä on estänyt uusia ilmoituksia tulvimasta markkinoille korkeista hinnoista huolimatta. Boulder’ssa oli noin 20 % enemmän uusia ilmoituksia keväällä 2025 verrattuna kevääseen 2024 porchlightgroup.com, mutta tarjonta on silti selvästi alle historiallisten keskiarvojen, koska vaihtuvuus on vähäistä. Tämän seurauksena myyntivolyymi on hieman vaisua, ja myytävät asunnot menevät yhä useammin neuvoteltavaan hintaan. Asunnot myydään nyt keskimäärin noin 97 %:lla pyyntihinnasta , kun kaksi vuotta sitten moni meni yli pyyntihinnan. Vain noin 9 % ilmoituksista vuoden 2025 puolivälissä meni yli pyyntihinnan (6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin) redfin.com – selvä merkki siitä, että ostajat ovat saaneet jälleen neuvotteluvoimaa.

Tarjonta ja varasto: Vuoden 2025 suuri tarina on asuntotarjonnan täydentyminen. Vaikka Boulder ei ole rakentanut suuria asuinalueita (maan rajallisuuden vuoksi), markkinoilla olevien asuntojen määrä kasvoi orgaanisesti, kun yhä useampi omistaja laittoi asuntonsa myyntiin ja myyntiajat pitenivät. Esimerkiksi maaliskuussa 2025 markkinoilla oli 287 asuntoa, mikä on 24,8 % enemmän kuin vuotta aiemmin porchlightgroup.com. Heinäkuuhun mennessä myytävien asuntojen kokonaismäärä nousi 949 ilmoitukseen Boulderissa zillow.com – huomattava määrä noin 108 000 asukkaan kaupungille. Tämä aktiivisten ilmoitusten kasvu siirsi Boulderin selvästi tasapainoisille markkinoille. Varastokuukausien määrä nousi noin 4,3 kuukauteen vuoden 2025 puolivälissä porchlightgroup.com (ja noin 4,8 kuukauteen kerrostaloasunnoissa porchlightgroup.com), kun taas alle 3 kuukautta on myyjän markkina. Paikallinen kiinteistönvälitysryhmä huomioi tämän trendin “kohti tasapainoisempia markkinoita, joissa ostajilla ja myyjillä ei ole selvää etua”, kun tarjontakuukaudet nousivat 4–5:n välille porchlightgroup.com. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ostajilla on vihdoin vaihtoehtoja – he voivat olla valikoivia, vertailla useita asuntoja ja neuvotella hinnasta ja korjauksista, mikä on suuri muutos vuoden 2021 yhden viikonlopun ja se on mennyt -dynamiikkaan verrattuna.

Useat tekijät kasvattivat varastoa: kausiluonteinen myyntiin tulevien asuntojen lisääntyminen, maltillinen nousu uudisrakentamisen valmistumisissa, ja se, että asunnot viipyvät markkinoilla pidempään (kertyen näin varastoon). Keväällä 2025 Boulderissa oli 4,3 kuukauden varasto, mikä on 30 % enemmän kuin vuotta aiemmin porchlightgroup.com, kiitos ilmoitusten määrän kasvun (maaliskuussa uusia ilmoituksia oli 20 % enemmän kuin vuotta aiemmin) porchlightgroup.com. Vieläkin dramaattisempaa oli, että kaupungin asunto-/rivitalosegmentissä oli 4,8 kuukauden tarjonta (selvästi yli vuoden 2024 tason) porchlightgroup.com, kun korkeat korot ja taloyhtiömaksut tekivät näistä kohteista “vaikeammin myytäviä”, ellei hintaa asetettu oikein porchlightgroup.com. On tärkeää huomata, että Boulderin varaston kasvu on suhteellista – absoluuttinen tarjonta on yhä matala kysyntään verrattuna. ~4–5 kuukauden tarjonta on teknisesti tasapainossa, mutta Boulderin vetovoiman vuoksi mikä tahansa hyvin hinnoiteltu koti voi silti mennä nopeasti kaupaksi. Muuttunut on se, että marginaaliset kohteet (ylihinnoitellut tai vähemmän päivitetyt asunnot) eivät enää mene heti kaupaksi. Niihin tehdään hinnanalennuksia (kolmasosassa kohteista oli hinnanlasku vuoden 2025 puolivälissä redfin.com) ja ne saattavat odottaa oikeaa ostajaa useita viikkoja.

Ostajakysyntä ja markkinoiden ajurit: Vuonna 2025 kysyntä on tarkempaa mutta pysyy pohjimmiltaan vahvana. Boulder houkuttelee edelleen tasaisesti uusia asukkaita – teknologia-alan ammattilaisista, joita vetävät “Silicon Flatironsin” työpaikat, aktiivista elämäntapaa etsiviin eläkeläisiin sekä opiskelijoihin ja henkilökuntaan CU:ssa. Kuitenkin, kun korot ovat noin 6,5–7 %, monen ostajan budjetti on pienentynyt. Samalla kuukausierällä saa nyt huomattavasti vähemmän taloa kuin 3 %:n koroilla. Tämä on erityisesti jättänyt sivuun joitakin ensiasunnon ostajia ja niitä, jotka ovat siirtymässä toiseen kotiinsa. Tämän seurauksena keskimääräiset ja alemmat hintaluokat (alle 1 M$) ovat vilkkaimpia ostajien keskuudessa (alle 950 000 dollarin taloilla oli vahvin kysyntä vuonna 2025) willowhome.co, kun taas erittäin ylellisten asuntojen myynti on ollut epätasaisempaa (3 miljoonan dollarin kohteista käydään nyt vähemmän tarjouskilpailuja). Mielenkiintoinen käyttäytymismuutos: kun valinnanvaraa on enemmän ja rahoituskustannukset korkeammat, ostajat ottavat aikansa ja neuvottelevat. Keskimääräinen Boulder-koti myydään nyt noin 3 % alle pyyntihinnan coloradosun.com, kun taas vuonna 2021 moni myytiin 5–10 % yli pyyntihinnan. Ehdot (kuntotarkastus, arviointi) ovat palanneet sopimuksiin, ja vain todella “kuumat kodit” huippusijainneilla saavat edelleen tarjouksia nopeasti pyyntihintaan tai sen yli redfin.com.

Toinen kysyntää ohjaava tekijä ovat paikalliset vaihto-ostajat. Nykyisillä Boulder-asunnonomistajilla, joilla on erittäin matalat asuntolainakorot, on “lukkiutumisefekti”: he eivät halua myydä ja ostaa uutta korkeammalla korolla, mikä hillitsee joitakin muuttoja. Mutta elämäntilanteet (kasvava perhe, työpaikan vaihto, avioero jne.) pakottavat väistämättä joitakin myyntejä. Kun nämä omistajat laittavat asuntonsa myyntiin, heistä tulee usein samanaikaisesti ostajia samassa markkinassa (esim. myyvät suuren talon North Boulderissa ja muuttavat pienempään asuntoon keskustassa). Näin ollen monet vuoden 2025 asuntokaupoista ovat paikallisten asunnonvaihtoja, eivätkä uusien ihmisten muuttoja alueelle. Tästä huolimatta Boulder saa edelleen oman osansa osavaltion ulkopuolisesta kiinnostuksesta – erityisesti kalifornialaisilta ja teksasilaisilta. Redfinin muuttodatan mukaan muuttoliike Boulderiin suurkaupungeista kuten Dallasista, LA:sta ja SF:stä jatkui vuonna 2025 redfin.com, vaikkakaan ei vuoden 2020 hurjassa tahdissa. Etä- ja hybridityö ovat tulleet jäädäkseen, ja Boulderin maine pienenä kaupunkina, jossa on suurkaupungin palvelut (ja vuoristomaisemat), houkuttelee edelleen etätyöntekijöitä. Tämä “mukavuusmuutto” ylläpitää peruskysyntää asuntomarkkinoilla, vaikka kansallinen markkina hidastuisi.

Vuokramarkkinat: Asuntovuokrauksen puolella Boulder pysyy vuokranantajan markkinoina vuonna 2025, vuokrat ovat korkeat ja kysyntä vahvaa. Zillown vuokraindeksin mukaan Boulderin keskimääräinen vuokra nousi 2 504 dollariin vuoden 2025 puolivälissä, mikä on noin 2,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin zillow.com. Vertailun vuoksi: tämä vuokrataso on noin 800 dollaria korkeampi kuin Yhdysvaltojen keskiarvo – Boulder on yksi sisämaan lännen kalleimmista vuokramarkkinoista. Vuokrat tasaantuivat loppuvuodesta 2022 COVIDin jälkeisen piikin jälkeen, mutta jatkoivat maltillista kasvua vuosina 2023–2025, suunnilleen inflaation tahdissa. Kesällä 2025 vuokrien kasvu oli noin 3 % vuodessa zillow.com, mikä osoittaa, että vuokranantajilla on edelleen hinnoitteluvoimaa, vaikkei kasvuvauhti olekaan enää vuosikymmenen alun kaksinumeroista.

Useat tekijät pitävät Boulderin vuokrat korkeina: jatkuva opiskelijoiden virta (yli 36 000 CU Boulderissa) tarvitsee asuntoja, uusia kerrostaloja rakennetaan vähän ja ensiasunnon ostajat päätyvät vuokralle korkean korkotason vuoksi. Itse asiassa paine omistusasuntomarkkinoilla siirtyi vuokramarkkinoille – ne, jotka päättivät lykätä ostoa (tai jäivät hintojen ulkopuolelle), jäivät vuokralle. Ammattimaisesti hallinnoitujen vuokra-asuntojen vajaakäyttöaste Boulderissa on matalissa yksinumeroisissa luvuissa. Erään kiinteistönhallintaraportin mukaan Boulderin vuokrat ovat noin 30–40 % korkeammat kuin läheisessä Longmontissa, ja ero säilyy, koska monet vuokralaiset ovat valmiita maksamaan lisähintaa asuakseen lähellä kampusta tai Pearl Streetiä bpmco.com. Kahden makuuhuoneen asunnon mediaanivuokra Boulderissa on noin 2 400–2 500 dollaria (Zumperin tiedot vuoden 2025 puolivälistä) zumper.com, ja jopa yksiöiden keskimääräinen vuokra ylittää 2 000 dollaria rent.com – mikä on raskasta keskituloisille.

Mielenkiintoista kyllä, vuosi 2025 toi vuokralaisille pientä helpotusta, sillä vuokrien nousu oli maltillista ja uusia asuntoja valmistui. Muutamat asuntoprojektit (kuten Alexan Diagonal Crossing, jossa on noin 300 asuntoa, avattiin loppuvuodesta 2024) lisäsivät tarjontaa. Lisäksi Boulderin tiukat vuokraluvat ja asukasmäärärajoitukset auttavat ehkäisemään vuokrien äärinousuja estämällä yliasutusta. Silti rakenteellinen ongelma on, että kysyntä ylittää selvästi vuokratarjonnan Boulderissa – tilanne, joka tuskin muuttuu ennen kuin satoja tai tuhansia uusia asuntoja rakennetaan. Toistaiseksi vuokranantajilla menee hyvin: Zillow raportoi, että Boulderin vuokrat nousevat noin 0,2 % kuukausittain vuoden 2025 puoliväliin asti zillow.com ja että vuokramarkkinoiden tila on vahva.

Yksi esiin nouseva ilmiö on lyhytaikaiset vuokraukset. Boulder sallii STR:t (Airbnb, VRBO) rajoitetusti (pääasiassa omistajan asuttamat kodit tai ADU:t luvilla). Tulevan Sundance-festivaalin ja matkailukiinnostuksen myötä monet asunnonomistajat näkevät lyhytaikaisessa vuokrauksessa kultasuonen. Vuonna 2025 jo pelkkä puhe Sundance 2027:stä on johtanut “sijoittajakiinnostuksen piikkiin” kävelyetäisyydellä keskustasta ja University Hilliltä sijaitseviin kiinteistöihin, joita aiotaan käyttää luksus-Airbnb:nä 8z.com. Vaikka tämä ei vielä merkittävästi vaikuta pitkäaikaisvuokriin, voi se lähitulevaisuudessa viedä joitakin koteja paikallisilta vuokralaisilta lomavuokrauksiin, mikä kiristää markkinoita entisestään. Kaupunki saattaa reagoida tiukemmilla STR-säännöillä, jos näin käy. Tällä hetkellä vuokramarkkina pysyy tiukkana, mutta ei räjähdä – vakaa kassavirran lähde kiinteistönomistajille ja jatkuva haaste vuokralaisille Boulderissa.

Kysynnän ja tarjonnan tasapaino: Yhteenvetona Boulderin asuntomarkkinat vuonna 2025 eivät ole kuumentuneet eivätkä romahtaneet – ne ovat saavuttaneet terveemmän tasapainon. Data tukee tätä: asuntojen tarjonta ja ostajien kysyntä ovat suunnilleen tasapainossa, joten vallitsee “tasapainoinen markkina”realtor.com. Tämä on selvä muutos vuoden 2021 myyjämarkkinoista. Kaupungin asuntovaranto vuoden 2025 puolivälissä (~4–5 kuukautta) on 4–6 kuukauden vaihteluvälissä, jota taloustieteilijät pitävät tasapainoisena cdn.recolorado.com. Ostajat ja myyjät ovatkin nyt hieman pattitilanteessa: myyjät eivät halua laskea hintoja liikaa Boulderin pitkän aikavälin vahvuuden vuoksi, mutta ostajat eivät myöskään suostu nostamaan hintoja korkeiden rahoituskustannusten takia. Tuloksena on maltillisia hintaliikkeitä ja normaalimpaa kaupankäyntiä.

Eräs paikallinen välittäjä kuvaili Boulderin vuoden 2025 asuntomarkkinoita “melko kilpailullisiksi, mutta ei mahdottomiksi” – kilpailuindeksillä noin 50/100 willowhome.co. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ostajien täytyy edelleen olla hyvin valmistautuneita (ennakkohyväksytty rahoitus, realistiset tarjoukset), mutta he eivät enää kohtaa rutiininomaisesti yli 10 tarjouksen tarjouskilpailuja. Noin 2–3 tarjousta per kohde on nyt normaalia kohtuuhintaiselle kodille willowhome.co. Tarjouskilpailut rajoittuvat lähinnä halutuimpiin kohteisiin (esim. hyvin hinnoiteltu perhekoti Newlandsissa tai keskustan historiallinen helmi). Samaan aikaan monissa kohteissa nähdään hinnan alennuksia ennen ostajan löytymistä – yli kolmasosassa oli hinnanlasku vuoden puoliväliin mennessä redfin.com, kuten mainittiin, mikä kertoo siitä, että myyjien on mukauduttava markkinaan.

Tarjonnan näkökulmasta, Boulderin asuntovaranto saattoi saavuttaa huippunsa kesällä 2025. Kausiluonteisesti ilmoitukset vähenevät syksyllä/talvella. Ja pidemmällä aikavälillä uuden rakentamisen tahti varsinaisessa Boulderissa on hidasta (sääntelyn ja tonttipulan vuoksi). Nykyinen tasapainoinen tarjonta saattaa siis jälleen kiristyä, jos kysyntä kasvaa. Monet analyytikot odottavat, että vuoden 2025 kohonnut tarjonta supistuu vuonna 2026, kun korot mahdollisesti vakiintuvat tai laskevat ja ostajat palaavat markkinoille. Näin ollen Boulderissa vallitseva ”ostajaystävällinen” ikkuna voi olla melko väliaikainen. Itse asiassa jotkut kiinteistöneuvojat kehottavat ostajia hyödyntämään tämän hetken enemmän valinnanvaraa ja neuvottelumahdollisuuksia, varoittaen, että se ei välttämättä kestä kauan, jos markkina elpyy.

Yhteenvetona: Boulderin asuntomarkkinoita vuonna 2025 leimaavat korkeat hinnat pienellä notkahduksella, parantunut tarjonta, joka johtaa tasapainoisempiin olosuhteisiin, sekä vahva kysynnän pohjavire. Tämä on kaivattu hengähdystauko kestämättömästä nousukaudesta ja luo pohjan seuraavalle syklille. Onko seuraava vaihe loivaa nousua vai uusi raju nousu, riippuu laajemmista taloudellisista tekijöistä (korot, työpaikat) ja paikallisista tekijöistä (asuntopolitiikka, uudet hankkeet) – joita tarkastelemme pitkän aikavälin ennuste -osiossa. Mutta ensin siirrytään liikekiinteistöihin, joissa vuosi 2025 on ollut kahden hyvin erilaisen sektorin tarina: vaikeuksissa oleva toimistomarkkina ja yllättävän vahva vähittäiskauppa.

Liikekiinteistöjen trendit (vähittäiskauppa, toimisto, teollisuus, asuinkerrostalot)

Toimistomarkkinat: Korkea vajaakäyttö ja “kierrehuolen” pelot

Boulderin toimistokiinteistöala vuonna 2025 kohtaa ennennäkemättömiä haasteita. Keskustan toimistot, jotka olivat aiemmin lähes täynnä, ovat nyt aavemaisen tyhjiä korkeista vuokratasoista huolimatta. Colorado Sunin mukaan toimistotilaa Boulderissa vuokrataan 25–30 dollarilla neliöjalkaa kohden (vuositasolla) – suunnilleen sama hinta kuin ennen pandemiaa – mutta vajaakäyttöaste on jumissa noin 29 prosentissa coloradosun.com. Toisin sanoen lähes kolmasosa keskustan 1,7 miljoonasta neliöjalasta toimistotilaa on virallisesti tyhjillään, ja mahdollisesti vielä enemmän tilaa on käyttämättä (osa yrityksistä maksaa tiloista, joissa ei oikeasti ole toimintaa). Tämä noin 29 %:n vajaakäyttö on noin neljä kertaa korkeampi kuin Boulderin toimistotilojen vajaakäyttö ennen COVIDia coloradosun.com, jolloin vajaakäyttö oli yksinumeroisissa luvuissa. Muutos on silmiinpistävä: Boulderin keskusta on muuttunut tiukoista toimistomarkkinoista yhdeksi korkeimmista vajaakäyttöasteista koko maassa kokoluokkansa kaupungeista commercialcafe.com.

Syyllinen on selvä:Pandemian aikana Boulderissa toimivat teknologiayritykset ja asiantuntijatoimistot siirtyivät etätyöhön, eikä moni ole palannut toimistolle merkittävässä määrin. Yritykset huomasivat voivansa pienentää toimitilojaan tai antaa vuokrasopimusten päättyä kustannusten säästämiseksi. Paikallisen kauppakamarin edustaja totesi, että keskustan “päivittäinen jalankulkuliikenne ja kuhina” on vähentynyt huomattavasti, kun niin moni toimistotyöntekijä on poissa coloradosun.com coloradosun.com . Boulderissa toimistotilojen tyhjyys onkin niin vakavaa, että kaupungin johtajat ovat huolissaan– tyhjät toimistot tarkoittavat vähemmän asiakkaita keskustan liikkeille ja ravintoloille, jotka sitten kamppailevat tai sulkevat ovensa, mikä tekee keskustasta vähemmän elinvoimaisen ja vähemmän houkuttelevan yrityksille, jotka harkitsevat tilojen vuokraamista coloradosun.com

Huolimatta tilan ylitarjonnasta, pyydetyt vuokrat eivät ole juurikaan laskeneet. Yksi Boulderin toimistomarkkinoiden erikoisuus on, että vuokranantajat pitävät vuokratasot lähellä vuoden 2020 edeltäviä tasoja (usein 35–40 dollaria/neliöjalka NNN luokan A keskustatoimistoissa) coloradogroup.com, ja tätä tukee useiden tekijöiden yhdistelmä. Monet Boulderin keskustan toimistorakennuksista ovat muutaman pitkäaikaisen paikallisen toimijan (esim. W.W. Reynolds, Tebo Properties) omistuksessa, joilla on vähän velkaa ja jotka voivat odottaa taantuman yli coloradosun.com. He ovat valinneet tarjota runsaita etuja (kuten kuukausia ilmaista vuokraa, vuokralaismuutostukia) houkutellakseen vuokralaisia sen sijaan, että laskisivat perusvuokria ja loisivat markkinoille “uuden pohjatason” coloradosun.com. Lisäksi joillakin velkavivulla toimivilla vuokranantajilla on lainaehtoja, jotka estävät vuokrien liiallisen alentamisen (koska alemmat vuokrat voisivat rikkoa velkaehdot) coloradosun.com. Tämä dynamiikka, josta on raportoitu myös kansallisissa analyyseissä, luo ympäristön, jossa “vapaana olevat tilat painostaisivat omistajia laskemaan hintoja… mutta näin ei tapahdu” coloradosun.com. Näin ollen Boulderissa on korkeat vuokrat ja korkea vajaakäyttöaste – paradoksi, joka perustuu vuokranantajien halukkuuteen sietää tyhjää tilaa sen sijaan, että he sitoutuisivat halpoihin pitkiin vuokrasopimuksiin.

Silti, kauppoja tehdään. Vuokrasopimusneuvotteluissa vuonna 2025 sovitaan usein lyhyemmistä sopimuskausista (2–3 vuotta verrattuna pandemiaa edeltäneisiin 5–10 vuoteen) coloradogroup.com ja pienemmistä tiloista (monet vuokralaiset pienentävät esimerkiksi 20 000 neliöjalasta 7 000 neliöjalkaan) coloradogroup.com. Vuokranantajat tarjoavat avaimet käteen -rakennustöitä ja ilmaisia vuokrakausia houkutellakseen vuokralaisia, käytännössä antaen alennuksen ilman, että vuokratasoa virallisesti lasketaan coloradogroup.com. Markkinoilla on havaittavissa flight-to-quality -trendi: yritykset, jotka vuokraavat tiloja, haluavat parhaat ja eniten palveluita tarjoavat rakennukset houkutellakseen työntekijöitä takaisin. Luokan A rakennukset, joissa on nykyaikaiset remontit, herättävät kiinnostusta, kun taas vanhemmat, kuluneet toimistot seisovat tyhjillään. Esimerkiksi yhteistyötilat kuten Kiln Boulderissa ovat täynnä, mikä viittaa siihen, että yksityishenkilöt ja pienet yritykset käyttävät toimistotilaa, jos se on joustavaa ja laadukasta coloradogroup.com.

Maantieteellisesti tilanne on laajalle levinnyt: Boulderin keskustan toimistotyhjäkäyttö ~29 % on itse asiassa parempi kuin koko Boulderin kaupungin tyhjäkäyttöaste ~42 %, jonka eräs välittäjä arvioi, kun mukaan lasketaan suuret vapautuvat alivuokratilat coloradogroup.com. Itä-Boulderin toimistopuistoissa (kuten Flatiron Business Park) tyhjäkäyttöaste on myös yli 20 % coloradogroup.com. Ja koko Boulder Countyssa (mukaan lukien enemmän esikaupunkialueet) tyhjäkäyttöaste oli noin 35 % vuoden 2025 puolivälissä coloradogroup.com – erittäin korkea. Osittain tämä johtuu tulevista palautuksista: erään Boulderin suurimman teknologiayrityksen kerrotaan luopuvan 140 000 neliöjalasta ja yrittävän alivuokrata toiset 150 000 neliöjalkaa coloradogroup.com, ja Twitter (nykyään X) tyhjensi 65 000 neliöjalan toimiston kaupungissa coloradogroup.com. Nämä toimet pitävät tyhjäkäyttöasteet korkeina vuoteen 2026 asti.

Toimistotilojen ylitarjonnan vaikutukset ovat näkyvissä: katutason liiketilat, jotka ovat olleet riippuvaisia toimistotyöntekijöistä, kamppailevat, ja kaupungin myyntiverotulot keskustasta ovat paineen alla coloradosun.com. Tilanne on herättänyt keskustelua siitä, miten tiloja voitaisiin käyttää uudelleen tai täyttää. Esiin on noussut ideoita, kuten toimistojen muuttaminen asunnoiksi tai laboratorioiksi, mutta muutostyöt ovat kalliita ja haastavia Boulderissa voimassa olevien rakennusmääräysten vuoksi (ja monet toimistot ovat edelleen vuokralla, vaikka niitä ei käytettäisikään). Toinen toive on, että uudet toimialat tai ulkopaikkakuntalaiset yritykset voisivat hyödyntää tyhjiä tiloja ja muuttaa kaupunkiin. Mielenkiintoista on, että Sundancen ja kasvavan elokuva-alan myötä jotkut viihde- tai mediayritykset saattavat avata Boulderissa sivutoimistoja, kuten paikalliset kiinteistönvälittäjät ovat ehdottaneet 8z.com. Lisäksi Boulderista on tulossa kasvava life sciences -alan keskus – laboratoriotilojen kysyntä voisi täyttää osan toimistoista, jos ne muutetaan. Itse asiassa BioMed Realtyn suunnitelmat uusista life-science-rakennuksista Flatiron Business Parkissa osoittavat alan kiinnostuksen boulderreportinglab.org.

Toistaiseksi Boulderissa toimistotilojen näkymät ovat varovaiset. Vuokranantajat ja välittäjät ovat yleisesti pitkällä aikavälillä optimistisia – he uskovat, että Boulderin innovatiivinen talous ja elämänlaatu täyttävät toimistot lopulta uudelleen. Monet omistajat ovat “bullish on Boulder… eivätkä halua sitoutua matalampiin vuokriin pitkäksi aikaa” odottaessaan elpymistä coloradogroup.com. Yleinen näkemys on, että luokan A toimistot parhailla paikoilla toipuvat ensin (kun suuret työnantajat määräävät osittaista paluuta toimistolle), mahdollisesti vuokraten tilat loppuvuodesta 2024 ja vuoden 2025 aikana coloradogroup.com. Heikompien tilojen osalta toipuminen voi kestää vuosia. Yksi mahdollinen käännekohta on vuokrasopimusten päättyminen: kun viimeiset ennen pandemiaa solmitut vuokrasopimukset (usein 5 vuoden sopimuksia vuosilta 2018–19) päättyvät vuosina 2024–26, vuokralaiset joko uusivat pienemmillä tiloilla tai poistuvat, mikä pakottaa vuokranantajat/lainanantajat sopeutumaan. Paikallinen asiantuntija totesi, että “kun vuonna 2019 alkaneet vuokrasopimukset päättyvät, lisää tyhjiä tiloja tulee – silloin rakennusten arvo laskee ja ehkä markkina asettuu uudelleen” coloradosun.com. Kaupungin viranomaiset eivät kuitenkaan jätä asiaa täysin markkinoiden varaan; he ideoivat aktiivisesti kannustimia tai kaavamuutoksia toimistotilojen uudelleenkäytön edistämiseksi ja keskustan elinvoimaisuuden säilyttämiseksi.

Yhteenvetona, Boulderin toimistomarkkinat vuonna 2025 ovat kivuliaassa korjausliikkeessä, tyhjien tilojen määrän ollessa ennätyskorkea ja vuokranantajien pelatessa pitkää peliä. Tämä on jyrkässä ristiriidassa muun Boulderin kiinteistömarkkinan kanssa: kun asunnot ja vähittäiskauppa käyvät vilkkaasti, toimistot kamppailevat välttääkseen pitkittyneen taantuman. Tämä kahtiajako korostaa, kuinka pandemian jälkivaikutukset voivat iskeä eri kiinteistötyyppeihin täysin vastakkaisilla tavoilla.

Vähittäiskauppa ja majoitus: Vahva kysyntä, rajallinen tila

Toisin kuin toimistojen ongelmat, Boulderin vähittäiskaupan kiinteistöt menestyvät vuonna 2025 pääosin hyvin, erityisesti suosituilla ostos- ja ravintola-alueilla. Ikoninen Pearl Street Mall (keskustan kävelykatu) ja lähistön kauppakäytävät kokevat korkeaa käyttöastetta ja jopa kilpailua tiloista. Eräs liikevälittäjä kertoi, ettei ole “koskaan nähnyt Pearl Streetin vähittäiskauppamarkkinaa näin aktiivisena” – vuokranantajilla on varaa valita vuokralaisensa kansallisista brändeistä paikallisiin putiikkeihin, ja jokaisesta ilmoituksesta viime vuoden aikana on tullut useita tarjouksia coloradogroup.com. Joidenkin satunnaisten tarkkailijoiden mielestä Pearl Streetillä on tyhjiä liiketiloja (koska joissakin ikkunoissa on edelleen paperit), mutta sisäpiiriläiset selventävät, että tämä ei johdu vuokralaisten puutteesta – vaan hitaasta lupaprosessista ja kalliista remontoinneista, jotka viivästyttävät liikkeiden avautumista coloradogroup.com. Käytännössä, kun liike sulkeutuu, tila vuokrataan nopeasti, mutta uusi vuokralainen saattaa käyttää yli 6 kuukautta suunnitteluun, lupiin ja remontteihin ennen avaamista, mikä saa tilan näyttämään väliaikaisesti tyhjältä. Boulderin lupaprosessi on välittäjän mukaan “hitaampaa kuin koskaan”, ja korkeat rakennuskustannukset pidentävät myös vaihtoaikaa coloradogroup.com. Mutta kaiken tämän alla laadukkaiden vähittäiskauppa- ja ravintolatilojen kysyntä on “vahvaa tai erittäin vahvaa” Pearl Streetillä coloradogroup.com.

Parhaiden liiketilojen vuokrat ovat pysyneet vakaana tai nousseet hieman. Pearl Streetin kävijämäärät palautuivat vahvasti vuosina 2022–2023 COVIDin laantuessa, kun turistit, opiskelijat ja paikalliset täyttivät kadun kesäisin ja viikonloppuisin. Vaikka arkipäivien lounasaikaan on hiljaisempaa (toimistotyöntekijöiden vähyyden vuoksi), kuluttajien kulutus Boulderissa on edelleen vahvaa

, ja monet jälleenmyyjät haluavat osansa siitä. Vuokranantajat voivat jopa olla valikoivia, valiten vuokralaisia, jotka parhaiten sopivat Boulderin luonteeseen (esimerkiksi suosien trendikästä paikallista kahvilaa tai ulkoiluvarustepopupia tylsemmän toimijan sijaan). Vuoden 2025 puoliväliin mennessä liiketilojen puute tarkoittaa, että jotkut alueelliset ja kansalliset jälleenmyyjät, jotka haluavat tulla Boulderiin, ovat “turhautuneita mahdollisuuksien puutteeseen” ja “odottavat malttamattomina” minkä tahansa tilan vapautumista coloradogroup.com.

Vähittäiskaupan vahvuus ulottuu Pearl Streetin ulkopuolelle paikkoihin kuten Twenty Ninth Street (Boulderin uudempi ulkoilmaostoskeskus) ja lähikeskuksiin. Twenty Ninth Street on säilyttänyt korkean käyttöasteen; se houkuttelee joitakin ”elämyksellisiä” vuokralaisia, kuten viihdepaikkoja, jotka todennäköisesti täyttävät perinteisen vähittäiskaupan jättämiä aukkoja. Lähialueiden ostosalueet – esimerkiksi North Boulderin pienet keskustat tai Table Mesa Centerin kaltaiset keskittymät – raportoivat myös vakaasta vuokralaistilanteesta. Boulderin varakas väestö ja vierailijoiden virta (yliopistotapahtumat, konferenssit, vapaa-ajan aktiviteetit) luovat luotettavan asiakaskunnan, jota vähittäiskauppiaat tavoittelevat.

Tästä huolimatta kaikki ei ole ruusuista: yritykset, jotka palvelivat erityisesti 9–17 toimistoväkeä, ovat kärsineet. Keskustan ravintolat ja kahvilat, jotka luottivat yli tuhannen toimistotyöntekijän lounasmyyntiin, näkivät myynnin laskevan. Colorado Sunin artikkelissa todetaan, että keskustan vähittäiskauppiaat ja ravintolat kokevat painetta puuttuvan toimistoliikenteen ja siitä johtuvan kaupungin myyntiverotulojen laskun vuoksi coloradosun.com. Jotkut keskustan ruokapaikat ovat lyhentäneet aukioloaikojaan tai siirtäneet painopistettä ilta- ja viikonloppuasiakkaisiin. Kaupunki on huolissaan tilanteesta ja tutkii keinoja houkutella ihmisiä keskustaan (tapahtumat, kampanjat), vaikka toimistot pysyisivätkin vajaakäytöllä. Siitä huolimatta Boulderin keskustan vähittäiskaupan vajaakäyttöaste on huomattavasti alhaisempi kuin toimistotilojen. Itse asiassa Boulderin vähittäiskaupan vajaakäyttö on suhteellisen matala (arviolta noin 4–5 %) ja koostuu pääosin siirtymävaiheessa olevista tiloista, ei pitkäaikaisesti tyhjillään olevista liikkeistä.

Hotellit ja majoitus muodostavat toisen osan liikekiinteistöistä, ja vuoden 2025 trendit ovat rohkaisevia. Boulderin hotellien käyttöaste on palautunut pandemian jälkeen, ja päivähinnat ovat korkeita vahvan turismin ja yliopistomatkailun ansiosta. Lähestyvä Sundancen siirto on jo herättänyt kiinnostusta lisämajoituksen rakentamiseen. Uusi boutique-hotelli Canyon Blvd:lla ja jotkin ehdotetut hotelli/hostelli-hankkeet osoittavat, että kehittäjät näkevät Boulderin majoitusalalla kasvupotentiaalia. Jos Sundancessa 2027 odotetaan yli 120 000 vierailijaa 8z.com, Boulder tarvitsee merkittävästi lisää majoituskapasiteettia – mikä voi nostaa hotellien tuottoja ja vauhdittaa uutta rakentamista seuraavien parin vuoden aikana. Tämä kuuluu enemmän tulevaisuuden trendeihin, mutta on huomionarvoista, että liikekiinteistövälittäjät odottavat kasvavaa kysyntää vähittäis- ja majoitustiloille Sundancen ”festivaaliyleisön” tuoman lisäyksen ansiosta 8z.com.

Teollisuus- ja joustotilat: Niukka tarjonta, kapean alan kasvu

Boulderin teollinen kiinteistösektori, vaikka se onkin pienempi mittakaavaltaan, on ollut suhteellisen vakaa ja vahva. Teollisuus- ja joustavat tilat (esim. varastot, tuotantolaitokset, T&K-laboratoriot, ”maker-tilat”) Boulderissa ovat perinteisesti olleet vähävakanssisia johtuen rajallisista teollisuusalueista ja menestyvästä erikoistuneiden yritysten pohjasta (biotekniikkalaboratorioista ulkoiluvarusteiden valmistajiin). Vuonna 2024 eräs markkinaraportti mainitsi Boulderin teollisuusvajeen olevan noin 7,5–8 % laajemmalla Pohjois-Coloradon alueella matthews.com, mikä on melko tiukkaa. Kaupungin sisällä todellinen vajaakäyttö voi olla vieläkin alhaisempaa halutuissa tiloissa – monet teollisuusrakennukset Arapahoe Aven varrella, Itä-Boulderissa jne. pysyvät vuokrattuina teknologia-alan laiteyrityksille, panimoille ja logistiikkatoimijoille. CoStarin analyysi vuoden 2024 lopulla korosti, että Boulderin teollisuuden rakennushankeputki on minimaalinen (vain noin 22 000 neliöjalkaa rakenteilla, alle 0,1 % varannosta) uniqueprop.com uniqueprop.com, mikä tarkoittaa, että uutta tarjontaa ei käytännössä ole. Tämä rajoitettu tarjonta yhdistettynä tasaiseen kysyntään on pitänyt teollisuusvuokrat noususuunnassa (noin 3–4 % vuotuinen vuokrakasvu) ja varmistanut, että tyhjät tilat löytävät yleensä nopeasti vuokralaisen.

Kuitenkin Boulderin teollisuusmarkkinat ovat käymässä läpi pientä muutosta: perinteinen ”savupiipputeollisuus” ei ole Boulderin vahvuus (valmistus on siirtynyt edullisempiin paikkoihin), mutta erikoistunut T&K ja life science -käyttö ovat laajenemassa. East Boulder Subcommunity Plan pyrkii nimenomaisesti säilyttämään teollista luonnetta vaatimalla uusilta hankkeilta ”tuotantotilojen” (kuten työpajojen tai laboratorioiden) sisällyttämistä boulderreportinglab.org. Yritysten, kuten BioMed Realtyn pyrkimys rakentaa life science -laboratorioita Boulderissa kertoo tästä trendistä boulderreportinglab.org. Life science -tilat lasketaan usein ”joustaviksi” tai laboratoriotiloiksi – toimiston ja teollisuuden hybridiksi, jossa on laboratoriovarustelu. Tällaiselle tilalle on alueellisesti suuri kysyntä (Coloradon biotekniikkasektori kasvaa), ja Boulder on houkutteleva kohde sen ansiosta, että siellä on CU:n tutkimusta ja biotekniikkaosaamista. Saatammekin nähdä seuraavien vuosien aikana joidenkin toimistotilojen (erityisesti Itä-Boulderissa) muuntuvan laboratoriotiloiksi, mikä hämärtää toimisto- ja teollisuustilojen rajoja. Esimerkiksi tyhjä toimistopuistorakennus voidaan jälkikäteen varustaa ilmanvaihto- ja turvajärjestelmillä lääketeollisuuden tutkimusyritystä varten. Tämä täyttäisi tilan ja mahdollistaisi korkeamman vuokratason.

Kaiken kaikkiaan teollisuuskiinteistöjen vuokranantajat Boulderissa nauttivat vuokranantajan markkinoista vuonna 2025. Haasteena on, että Boulderissa ei yksinkertaisesti ole paljon teollisuusmaata kasvulle – monet teolliset vuokralaiset päätyvät Gunbarreliin (koillis-Boulder) tai naapurikaupunkeihin suurempien tilojen vuoksi. Boulder Countyn teollisuustilanne (esim. Longmontissa) voi hyvin, vajaakäyttö alle 10 % ja vuokrat noin $13–$14/neliöjalka triple-net matthews.com, tarjoten edullisempia vaihtoehtoja kaupungin ulkopuolella. Kaupungin sisällä pienet teollisuuskondot ja varastot myydään omistajakäyttäjille tai sijoittajille heti listauksen jälkeen, usein korkeaan neliöhintaan niiden harvinaisuuden vuoksi. East Boulder -suunnitelma, joka sallii jonkin verran asuinrakentamista, saattaa asettaa joitakin teollisuustiloja vaaraan (kannustamalla uudisrakentamiseen), mutta kaupunki painottaa tasapainoa – he eivät halua menettää kokonaan tiloja paikallisille valmistajille/käsityöläisille. Ympäristönäkökohdat vaikuttavat myös – Boulderissa on melurajoituksia ja tiukat päästömääräykset, jotka rajoittavat raskasta teollisuutta mutta suosivat puhdasta teknologiaa ja käsityöaloja.

Lyhyesti, Boulderin teollisuus/flex-markkina vuonna 2025 on terve ja tarjonnaltaan rajoittunut. Se on hiljaisempi segmentti verrattuna näyttäviin keskustatoimistoihin tai vähittäiskauppaan, mutta tarjoaa kriittistä tilaa Boulderin innovatiivisille yrityksille (esim. satelliittivalmistajat, 3D-tulostus-startupit, luonnonruokatuottajat). Vuokrat ovat pysyneet vahvoina tai nousseet hieman, vajaakäyttö on matalaa ja ainoa ongelma on laajentumistilan puute. Tulevaisuudessa kannattaa seurata life science -hankkeita ja mahdollisesti joitakin teollisuustilojen muuntamisia sekakäyttöön East Boulderin muuttuessa.

Moniperheasuntojen (kerrostalojen) sijoitukset: Vahvaa suorituskykyä korkean kysynnän keskellä

Suuret moniperhekiinteistöt (kerrostalot) luokitellaan usein liikekiinteistöiksi (sijoitusmielessä), ja Boulderissa ne ovat edelleen arvostettu omaisuusluokka. Boulderin yhdistelmä korkeat vuokrat, matala vajaakäyttö ja rajallinen uudisrakentaminen tekevät olemassa olevista kerrostaloista hyvin arvokkaita. Sijoittajat, kuten institutionaaliset rahastot ja REITit, ovat perinteisesti pitäneet Boulderin kerrostaloja houkuttelevina vakaiden tuottojen vuoksi. Vuonna 2025 nousevat korot ovat hieman hidastaneet moniperhekiinteistöjen kauppaa (koska korkeammat rahoituskustannukset laskevat sijoittajien hintatarjouksia), mutta kiinteistöjen perustekijät pysyvät vahvoina:

Ammattimaisesti hallinnoitujen kerrostalojen käyttöaste pysyy erittäin korkeana (tyypillisesti yli 95 %). Boulderin tiukka asuntotarjonta tarkoittaa, että vuokranantajilla on harvoin vaikeuksia pitää asunnot täynnä.

käyttöaste pysyy erittäin korkeana (tyypillisesti yli 95 %). Boulderin tiukka asuntotarjonta tarkoittaa, että vuokranantajilla on harvoin vaikeuksia pitää asunnot täynnä. Vuokrien kasvu on maltillista mutta positiivista, kuten mainittu (~3 % vuositasolla) zillow.com. Jotkut luksusrakennukset tarjosivat pieniä myönnytyksiä vuonna 2020, mutta vuoteen 2025 mennessä käytännössä ilmaisvuokrasopimuksia ei enää tarvita asuntojen vuokraamiseksi.

on maltillista mutta positiivista, kuten mainittu (~3 % vuositasolla) zillow.com. Jotkut luksusrakennukset tarjosivat pieniä myönnytyksiä vuonna 2020, mutta vuoteen 2025 mennessä käytännössä ilmaisvuokrasopimuksia ei enää tarvita asuntojen vuokraamiseksi. Sijoittajakysyntä: Kasvavaa kiinnostusta on “puuttuvaan keskiluokkaan” moniperheasunnoissa – pienempiin taloihin tai keskikokoisiin rakennuksiin – koska kaupunki kannustaa useampiin yksiköihin. Kuitenkin Boulderin korkeat hinnat ja vuokrakatot kohtuuhintaisissa asunnoissa voivat vaikeuttaa kauppoja.

Yksi tekijä Boulderissa moniperheasuntojen kohdalla ovat kaupungin kohtuuhintaisen asumisen vaatimukset. Kaikissa uusissa yli 5 asunnon asuinrakennushankkeissa täytyy tarjota merkittävä osuus kohtuuhintaisina (25 % vuokra-asunnoista) tai maksaa korkeat maksut. Tämä on rajoittanut uusien markkinaehtoisten asuntojen tarjontaa, mikä käytännössä suojelee nykyisiä toimijoita (olemassa olevilla asunnoilla on vähemmän kilpailua). Esimerkiksi muutamaa hanketta lukuun ottamatta, kuten rakenteilla oleva 100 asunnon kohtuuhintainen projekti 30th Streetillä, ei ole paljon uutta tulossa. Siksi olemassa olevat asunnot kohtaavat jatkuvaa kysyntää ja voivat perustella vuokrankorotukset ja arvonnousun. Cap-rat (nettotuotto) Boulderissa ovat matalat (noin 4–5 %), mikä heijastaa sijoittajien luottamusta pitkän aikavälin arvonnousuun ja tuloihin.

Vuonna 2025 jotkut moniperheasuntosijoittajat seuraavat tarkasti korkokehitystä. Jos korot laskevat vuonna 2026, voi tapahtua aalto asuntorakennusten myyntejä, kun ostajat ryntäävät markkinoille. Toisaalta jotkut omistajat saattavat pitää kiinni omistuksistaan korkean korkotason ajan yli. Samaan aikaan toiminnallisesti moniperhekiinteistöjen kulut nousevat: Boulderissa kiinteistöverot ovat nousseet (kaupunki loi uuden kirjastopiiriveron vuonna 2023, lisäten noin 0,07 dollaria per 100 dollarin arvo kaupallisille kiinteistöille, mikä kasvattaa asuntojen NNN-kuluja) coloradogroup.com. Myös vakuutuskustannukset ovat nousseet (Coloradon palo-/tulvariskit nostavat vakuutusten hintoja). Nämä voivat kaventaa katteita, vaikka toistaiseksi vuokrien nousu on ylittänyt kulujen kasvun.

Opiskelija-asuminen on oma moniperheasuntojen alasegmenttinsä Boulderissa. CU Boulder takaa asunnon fukseille ja toisen vuoden opiskelijoille, mutta kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijat asuvat pääosin kampuksen ulkopuolella, mikä ruokkii opiskelijavuokramarkkinoita taloissa ja asunnoissa. Opiskelijoille rakennetut asuntokompleksit (kuten “The Hive” tai “U Club”) pysyvät täynnä, ja ennakkovuokraus tapahtuu hyvissä ajoin. Suunnitteilla oleva Williams Village II -hanke, joka tuo 300 opiskelija-asuntoa ensimmäisessä vaiheessa multihousingnews.com, on merkittävä – se käytännössä laajentaa CU:n omaa asuntokantaa. Tämä voi hieman helpottaa opiskelijavuokramarkkinoiden painetta 2020-luvun lopulla, mutta CU:n kasvun vuoksi asunnot todennäköisesti täyttyvät ongelmitta. Sijoittajat pitävät usein Boulderin opiskelijavuokra-asunnoista, koska vanhemmat allekirjoittavat vuokrasopimukset takaajina ja vuokralaisten virta uusiutuu vuosittain; kuitenkin Boulderin tiukat asukasrajoitukset (esim. enintään 3 toisilleen vierasta henkilöä per talous) hillitsevät opiskelija-asumisen ylilyöntejä, joita nähdään joissakin yliopistokaupungeissa.

Moniperheasuntojen rakentaminen & kehitys: Williams Village II:n ja Alpine-Balsamin 217 asunnon (pääosin kohtuuhintaisia) lisäksi Boulder ei lisää juuri muuta vuoteen 2027 mennessä. East Boulderin suunnitelma saattaa mahdollistaa suurempia asuntoprojekteja, mutta niiden toteutuminen vie vuosia (todennäköisesti vuoden 2027 jälkeen). Tämän seurauksena Boulderin olemassa oleva moniperheasuntokanta on yhä arvokkaampaa, ja vuokrat todennäköisesti jatkavat nousuaan yksinkertaisen kysynnän ja tarjonnan epätasapainon vuoksi.

Yhteenvetona, Boulderin liikekiinteistömarkkinat vuonna 2025 ovat kirjava kokonaisuus:

Toimistot – kärsivät etätyön jälkivaikutuksista, ennätyksellisistä tyhjistä tiloista ja hitaasta toipumisesta.

– kärsivät etätyön jälkivaikutuksista, ennätyksellisistä tyhjistä tiloista ja hitaasta toipumisesta. Vähittäiskauppa – vilkas parhailla alueilla, käytännössä rajoittuu siihen, kuinka nopeasti uudet vuokralaiset saavat tilat käyttöönsä, ja odottaa lisäbuustia turismista ja tapahtumista.

– vilkas parhailla alueilla, käytännössä rajoittuu siihen, kuinka nopeasti uudet vuokralaiset saavat tilat käyttöönsä, ja odottaa lisäbuustia turismista ja tapahtumista. Teollisuus – hiljaisen vahva, lähes olemattomalla vajaakäytöllä ja kasvulla erikoisaloilla kuten bioteknologia; tilan puute on ainoa rajoite.

– hiljaisen vahva, lähes olemattomalla vajaakäytöllä ja kasvulla erikoisaloilla kuten bioteknologia; tilan puute on ainoa rajoite. Asuinkerrostalot – jatkavat hyvää suoriutumista korkeiden vuokrien ja matalan vajaakäytön ansiosta, toimien luotettavana sijoituksena lyhyen aikavälin korkopaineista huolimatta.

Tämä ero korostaa Boulderin ainutlaatuista taloutta: vahvasti tietotyöhön painottuva (vaikuttaa toimistoihin), mutta asuntorakentamisessa alitarjontaa (hyödyttää vuokra-asuntoja), ja kohdekaupunki (tukee vähittäiskauppaa ja pian myös majoitusta). Seuraavaksi tarkastelemme joitakin suuria kehityshankkeita ja suunnittelualoitteita, joiden tavoitteena on tasapainottaa näitä eroja ja muovata Boulderin tulevaisuuden maisemaa.

Suurhankkeet ja kaupunkisuunnittelualoitteet

Useita muutosta tuovia kehityshankkeita ja poliittisia aloitteita on käynnissä Boulderissa vuonna 2025, mikä osoittaa ennakoivaa otetta kasvun hallintaan, asuntotarjonnan lisäämiseen ja keskeisten alueiden elävöittämiseen. Tässä merkittävimmät:

1. Williams Village II -uudistus (Baseline Road)

Tämä on yksi Boulderin suurimmista yksityisistä sekoitetun käytön kehityshankkeista viime aikoina. Williams Village II on suunniteltu 4 hehtaarin uudistusosoitteessa 2952 Baseline Road, lähellä CU Boulderin kampusta. Siihen tulee noin 600 asuinhuoneistoa, joista noin 300 opiskelija-asuntoa ja 300 markkinahintaisia asuntoja, sekä runsaasti liiketilaa ja julkista tilaa multihousingnews.com multihousingnews.com. Vuoden 2025 alussa hankkeen boulderilaiset kehittäjät (The Williams Family ja Morgan Creek Ventures) saivat 56 miljoonan dollarin siltalainan lupien viimeistelyyn ja maanvuokrasopimusten hankintaan multihousingnews.com. Kaupungin odotetaan hyväksyvän lopulliset asemakaavat vuoden 2025 loppuun mennessä multihousingnews.com.

Mitä rakennetaan: Williams Village II luo käytännössä uuden naapuruston alueelle, jossa tällä hetkellä on vanhentunut ostoskeskus ja pysäköintialueita multihousingnews.com. Vaihe 1 rakentaa opiskelija-asuntoja (~300 yksikköä), mikä auttaa vastaamaan yliopiston asuntopulaan multihousingnews.com. Vaihe 2 tuo markkinaehtoiset asuinyksiköt sekä 90 000 neliöjalkaa liiketilaa/ravintolatiloja, rakenteellisen pysäköinnin ja palveluita multihousingnews.com. Valmiina alueella on yli kuusi uutta rakennusta, jalankulkuaukioita, puistoja ja jopa tilaa nykyiselle Sprouts-ruokakaupalle ja kuuluisalle Dark Horse Barille siirtyä alueelle multihousingnews.com (asukkaat pelkäsivät menettävänsä nämä, mutta kehittäjät lupasivat sisällyttää ne). Suunnittelu on monikäyttöinen ja jalankulkuystävällinen, ja siinä on kestävän kehityksen ominaisuuksia, kuten täysin sähköiset rakennukset, jotka tukevat Boulderin ilmastotavoitteita multihousingnews.com.

Aikataulu: Kyseessä on monivuotinen hanke. Rahoitus kattaa noin kaksi vuotta lupaprosessiin ja tontin valmisteluun multihousingnews.com. Rakentamisen odotetaan kestävän noin kolme vuotta vaiheittain, joten valmistuminen on todennäköisesti vuosina 2027–2028 kaiken osalta. Ensimmäinen opiskelija-asuntorakennus voisi valmistua jo vuonna 2026, jos Vaihe 1 etenee nopeasti.

Vaikutus: Williams Village II tuo merkittävästi lisää asuntoja – erityisesti opiskelija-asuntoja, mikä helpottaa painetta ympäröivissä naapurustoissa, joissa opiskelijat vuokraavat asuntoja. 300 opiskelijaa alueella tarkoittaa 300 vähemmän kilpailemassa vanhoista taloista/huoneistoista kaupungissa. Lisämarkkinaehtoiset yksiköt (300) kasvattavat maltillisesti vuokra-asuntotarjontaa myös muille kuin opiskelijoille. Uudet liiketilat (kaupat, kahvilat) ja julkiset tilat elävöittävät Baseline-käytävää ja palvelevat paitsi uusia asukkaita myös laajempaa yhteisöä. Kyseessä on käytännössä kyseisen Boulderin osan kaupungistuminen. Hanke kohtasi tavanomaista Boulder-kritiikkiä liikenteestä ja alueen luonteesta, mutta sijainti lähellä kampusta ja pääväylän varrella teki siitä loogisen paikan kaavamuutokselle. Sijoittajille Williams Village II edustaa uutta tarjontaa Boulderin tiukassa moniasuntomarkkinassa – tosin CUn ollessa mukana (todennäköisesti vuokraamassa osan opiskelija-asunnoista), kyseessä on hieman ainutlaatuinen hybridihanke eikä puhtaasti markkinaehtoinen vuokraus.

2. Alpine-Balsam-uudistus (entinen sairaala-alue)

Tämä on kaupungin vetämä hanke, jossa Boulderissa sijaitseva entinen Community Hospital -alue (pohjoisessa keskustasta, Alpine & Balsam) muutetaan monikäyttöiseksi keskukseksi, jossa painotetaan erityisesti kohtuuhintaista asumista. Suunnittelu on kestänyt lähes vuosikymmenen – sairaala suljettiin vuonna 2015, kaupunki osti 8,8 hehtaarin kampuksen, ja vuosien visioinnin jälkeen rakennustyöt aloitettiin juhlallisesti joulukuussa 2024 boulderreportinglab.org.

Laajuus: Alpine-Balsam-suunnitelma sisältää kolme pääosaa boulderreportinglab.org:

Uusi Western City Campus : Boulder kunnostaa ja laajentaa olemassa olevan paviljonkirakennuksen luodakseen keskitetyn kaupungin palveluiden ja hallinnon keskuksen boulderreportinglab.org. Useat kaupungin osastot, jotka tällä hetkellä sijaitsevat vanhentuneissa toimistoissa eri puolilla kaupunkia, siirtyvät tänne. Rakennuksesta tehdään energiatehokas (täyssähköinen, aurinkopaneelit, massiivipuurakentaminen) ja se laajennetaan nelikerroksiseksi boulderreportinglab.org. Viereinen Brenton-rakennus ja pysäköintihalli myös uudistetaan.

: Boulder kunnostaa ja laajentaa olemassa olevan paviljonkirakennuksen luodakseen keskitetyn kaupungin palveluiden ja hallinnon keskuksen boulderreportinglab.org. Useat kaupungin osastot, jotka tällä hetkellä sijaitsevat vanhentuneissa toimistoissa eri puolilla kaupunkia, siirtyvät tänne. Rakennuksesta tehdään energiatehokas (täyssähköinen, aurinkopaneelit, massiivipuurakentaminen) ja se laajennetaan nelikerroksiseksi boulderreportinglab.org. Viereinen Brenton-rakennus ja pysäköintihalli myös uudistetaan. Asuntokehitys: Yhteistyössä Boulder Housing Partnersin (kaupungin asuntoviranomainen) kanssa suunnitelmaan sisältyy 217 uutta asuntoyksikköä alueelle boulderreportinglab.org. Näistä 157 tulee olemaan pysyvästi kohtuuhintaisia (pienituloisille asukkaille) ja 60 markkinahintaisia (todennäköisesti myytäviä rivitaloja) boulderreportinglab.org. Kohtuuhintaiset asunnot ovat pääosin vuokra-asuntoja, mukaan lukien joitakin senioriasuntoja, kun taas markkinahintaiset voivat olla rivitaloja lähellä North Boulder Parkia boulderreportinglab.org. Nämä rakennukset ovat 3–4-kerroksisia ja suunniteltu sulautumaan naapurustoon (tiili, harjakatot, sisäpihat) boulderreportinglab.org.

Yhteistyössä Boulder Housing Partnersin (kaupungin asuntoviranomainen) kanssa suunnitelmaan sisältyy boulderreportinglab.org. Näistä (pienituloisille asukkaille) ja (todennäköisesti myytäviä rivitaloja) boulderreportinglab.org. Kohtuuhintaiset asunnot ovat pääosin vuokra-asuntoja, mukaan lukien joitakin senioriasuntoja, kun taas markkinahintaiset voivat olla rivitaloja lähellä North Boulder Parkia boulderreportinglab.org. Nämä rakennukset ovat 3–4-kerroksisia ja suunniteltu sulautumaan naapurustoon (tiili, harjakatot, sisäpihat) boulderreportinglab.org. Tulvasuojelu ja viheralueet: Merkittävä infrastruktuurihanke on uusi tulvasuojakanava/viherkäytävä alueen läpi boulderreportinglab.org. Alue sijaitsee tulvatasangolla, joten kaupunki luo yhtenäisen viheralueen ja kuivatusväylän North Boulder Parkista alueen läpi, jotta tulvavedet voidaan ohjata turvallisesti. Tämä toimii myös lineaarisena puistona virkistyskäyttöön.

Aikajana: Projekti on monimutkainen ja monivaiheinen. Vuoden 2024 loppuun mennessä vanhan sairaalan purku oli tehty ja tulvasuojelutyöt alkavat vuonna 2025 boulderreportinglab.org. Kaupungin toimistokampuksen rakentamisen odotetaan valmistuvan keväällä 2027 boulderreportinglab.org. Asuntokomponentti alkaa myöhemmin – asuntojen rakentaminen käynnistyy vasta tulvakanavan valmistumisen jälkeen, todennäköisesti loppuvuodesta 2026, ja rakentaminen jatkuu vuosina 2027–28 boulderreportinglab.org. Näin ollen kohtuuhintaiset asunnot saattavat avautua noin vuonna 2028. Kyseessä on pitkäaikainen rakennushanke, joka kuvastaa Boulderin harkittua prosessia.

Merkitys: Alpine-Balsamia mainostetaan Boulderin suurimpana kohtuuhintaisena asuntoprojektina lähes 10 vuoteen boulderreportinglab.org. 157 alle markkinahintaisen asunnon lisääminen on merkittävä asia kaupungissa, jossa kohtuuhintaisia asuntoja lisätään usein vain vähän kerrallaan. Se osoittaa, että kaupunki hyödyntää maanomistustaan edistääkseen kohtuuhintaisuutta. Projekti vastaa myös kaupungin toimitilatarpeisiin – toimistojen keskittäminen voi säästää pitkällä aikavälillä rahaa ja vapauttaa muita tontteja (kuten mahdollisesti nykyisen keskustan kunnantalon muihin käyttötarkoituksiin). Lisäksi se elävöittää keskeistä sijaintia vain puolen mailin päässä keskustasta, estäen suuren kuolleen alueen syntymisen ja luoden sen sijaan “eloisan monisukupolvikeskittymän”, kuten kaupunki visioi boulderreportinglab.org.

Suunnittelun näkökulmasta Alpine-Balsam heijastaa Boulderin arvoja: tulotasoltaan sekoittunutta, kestävää kehitystä ydinkeskustassa eikä hajautumista. Hanke kohtasi jonkin verran naapuruston vastustusta (huolia liikenteestä, tiiviydestä), mutta kaupunki lievensi korkeutta ja tiiviyttä koskevia suunnitelmia ja käyttää muotopohjaista kaavaa varmistaakseen, että suunnittelu sopii ympäristöön boulderreportinglab.org. Huomionarvoista on, että puolet asunnoista tulee olemaan myytäviä rivitaloja (markkinahintaisia), mikä on Boulderissa yhä harvinaisempi tuote; ne voivat saavuttaa korkean hinnan ja auttaa tukemaan kohtuuhintaisia asuntoja.

Kaiken kaikkiaan Alpine-Balsamilla ei ole välittömiä markkinavaikutuksia (koska se valmistuu vasta tämän vuosikymmenen lopulla), mutta se on Boulderin strategian kulmakivi rakentaa lisää asumismahdollisuuksia kaupungin rajojen sisälle. Se tuo myös satoja kaupungin työntekijöitä alueelle päivittäin vuoteen 2027 mennessä, mikä voi lisätä lähialueen vähittäiskauppaa ja muuttaa työmatkakuvioita (vaikka jotkut ovat huolissaan liikenteestä).

3. East Boulder Subcommunity Plan & Form-Based Code

Merkittävä poliittinen aloite, East Boulder Subcommunity Plan, on muovaamassa suuren osan Boulderin itäisistä teollisuusalueista seuraavan vuosikymmenen aikana. Suunnitelma, joka kattaa alueen Arapahoe Avenuen pohjoispuolella ja Foothills Parkwayn itäpuolella (ajattele Flatiron Business Parkia ja sen lähialuetta), hyväksyttiin vuonna 2022 ja toteutusvaiheita tapahtuu vuosina 2024–25. Helmikuussa 2025 kaupunginvaltuusto hyväksyi form-based code:n suurelle osalle East Boulderia mahdollistamaan sekoittuneen käytön uudisrakentamisen asumisen kanssa boulderreportinglab.org.

Suunnitelman/koodin keskeiset kohdat:

Se sallii (ensimmäistä kertaa) merkittävän asuntorakentamisen alueilla, jotka ovat olleet pääasiassa teollisuus-/liiketoimintavyöhykkeitä boulderreportinglab.org. Kaupungin virkamiehet arvioivat, että suunnitelma voisi mahdollistaa noin 5 000 uutta asuntoyksikköä ajan myötä East Boulderissa boulderreportinglab.org – valtava potentiaali Boulderin hitaaseen kasvuun nähden.

boulderreportinglab.org. Kaupungin virkamiehet arvioivat, että suunnitelma voisi mahdollistaa noin – valtava potentiaali Boulderin hitaaseen kasvuun nähden. Form-based code asettaa kaupunkisuunnittelun standardit (rakennusten sijoittelu, katujen järjestelyt jne.) yhtenäisen, käveltävän alueen luomiseksi. Se kannustaa “15 minuutin kaupunginosiin” , joissa asuminen, työ ja palvelut sekoittuvat boulderreportinglab.org.

, joissa asuminen, työ ja palvelut sekoittuvat boulderreportinglab.org. Teollisuusyritysten huolien huomioimiseksi koodi sisältää vaatimuksia säilyttää joitakin “tuotantotiloja” (kuten maker space tai kevyt teollisuus) uusissa hankkeissa boulderreportinglab.org. Tarkoituksena ei ole täysin gentrifioida East Boulderia pelkiksi asunnoiksi, vaan säilyttää monipuolinen käyttö.

(kuten maker space tai kevyt teollisuus) uusissa hankkeissa boulderreportinglab.org. Tarkoituksena ei ole täysin gentrifioida East Boulderia pelkiksi asunnoiksi, vaan säilyttää monipuolinen käyttö. Aiemmat luonnokset olisivat määränneet asuntorakentamisen suurissa uudistushankkeissa, mutta BioMedin kaltaisten yritysten vastustuksen jälkeen (jotka haluavat rakentaa laboratorioita, eivät asuntoja), lopullinen lähestymistapa antaa enemmän joustavuutta – hankkeet voivat käydä läpi harkinnanvaraisen tarkastelun, jos ne eivät sovi tiukkaan koodiin, mikä mahdollistaa tapauskohtaiset päätökset boulderreportinglab.org. Kehittäjät voivat jopa hakea poikkeuksia asuntovaatimuksista, jos esimerkiksi tontin saastuminen tekee asumisesta turvatonta boulderreportinglab.org.

Uuden koodin odotetaan tulevan voimaan vuonna 2025 (edellyttäen lopullista määräyksen hyväksyntää), mikä tarkoittaa, että kehittäjät voisivat pian alkaa ehdottaa sekoitettuja hankkeita East Boulderissa.

Vaikutukset: Tämä suunnitelma on ehkä merkittävin Boulderin kaavamuutos vuosikymmeniin, koska se avaa laajoja alueita (kuten 100 hehtaarin Flatiron Business Parkin) mahdolliselle asuntorakentamiselle. Jos edes osa ennakoiduista 5 000 asunnosta rakennetaan vuoteen 2030 mennessä, se voisi kohtuullisesti helpottaa asuntopulaa. Lähitulevaisuudessa (2025–27) saatamme nähdä muutamia pilottihankkeita – esimerkiksi pinta-parkkipaikka muutetaan sekoitetuksi asuinrakennukseksi, jonka katutasossa on työtilaa.

Kehitys East Boulderissa ei kuitenkaan tapahdu yhdessä yössä. Monet kiinteistönomistajat saattavat odottaa nähdäkseen, miten ensimmäiset hankkeet onnistuvat. Jotkut saattavat jatkaa puhtaasti kaupallisella linjalla (kuten BioMedin life science -kampussuunnitelmat) annetun joustavuuden turvin. Myös infrastruktuuri on huomioitava – asukkaiden lisääminen tarkoittaa katujen parantamista, puistojen lisäämistä jne., joita kaupungin on ohjattava.

Markkinanäkökulmasta East Boulderin suunnitelma on merkki siitä, että Boulder on vihdoin valmis tiivistämään ja kasvamaan sisäisesti sen sijaan, että kaikki kasvu ohjattaisiin esikaupunkeihin. Se vastaa huoliin, kuten työvoima-asuntojen tarjoamiseen työpaikkojen lähelle ja mahdollisesti edullisempien asuntojen rakentamiseen (koska rakentaminen tasaisille, lähes rakentamattomille tonteille voi olla halvempaa kuin keskustan tonttien uudelleenkehittäminen). Se myös varmistaa, ettei Boulder jää pelkäksi varakkaiden boutique-kaupungiksi; asumisen integrointi kaupallisiin alueisiin voi edistää monimuotoisuutta, jos se tehdään oikein.

Suunnitelma sai myös kritiikkiä: jotkut yritysten omistajat vastustivat sitä, peläten syrjäytymistä tai kalliita vaatimuksia, ja jotkut asukkaat olivat huolissaan siitä, että tuhansien uusien korkean tulotason teknologia-alan työntekijöiden asuminen voisi nostaa kaupungin hintoja entisestään boulderreportinglab.org. Kaupunginvaltuusto yritti löytää tasapainon, ja tulevat vuodet näyttävät, kuinka hyvin se toimii. Mutta joka tapauksessa East Boulder on alue, jota kannattaa seurata uuden kehityksen osalta. Siitä voi tulla Boulderin oma teknologiakäytävä, jossa yhdistyvät asuminen, työ ja vapaa-aika, ja nykyiset varasto- ja toimistoalueet muuttuvat eloisiksi sekoitetuiksi kaupunginosiksi.

4. Muut merkittävät hankkeet ja aloitteet

CU Boulder laajentuminen: Yliopistolla on oma kehityshankkeiden putkensa. Se avasi hiljattain valtavan Center for Academic Success & Engagement (CASE) -rakennuksen ja suunnittelee lisää asuntoloita sekä mahdollisesti South Campus -kehitystä tulevina vuosina. Lisäksi CU uudistaa joitakin omistamiaan kiinteistöjä (kuten vanhoja asuntoloita). Nämä hankkeet tuovat rakennusalan työpaikkoja ja valmistuessaan voivat helpottaa asuntopainetta (esim. uudet asuntolapaikat vähentävät opiskelijoiden määrää kaupungin vuokra-asunnoissa). CU:n pitkän aikavälin strateginen asuntomestariosuunnitelma odotetaan valmistuvan vuoden 2025 loppuun mennessä colorado.edu, ja siihen saattaa sisältyä tuhansien uusien kampusasuntopaikkojen lisääminen seuraavan vuosikymmenen aikana.

Yliopistolla on oma kehityshankkeiden putkensa. Se avasi hiljattain valtavan -rakennuksen ja suunnittelee lisää asuntoloita sekä mahdollisesti South Campus -kehitystä tulevina vuosina. Lisäksi CU uudistaa joitakin omistamiaan kiinteistöjä (kuten vanhoja asuntoloita). Nämä hankkeet tuovat rakennusalan työpaikkoja ja valmistuessaan voivat helpottaa asuntopainetta (esim. uudet asuntolapaikat vähentävät opiskelijoiden määrää kaupungin vuokra-asunnoissa). CU:n pitkän aikavälin strateginen asuntomestariosuunnitelma odotetaan valmistuvan vuoden 2025 loppuun mennessä colorado.edu, ja siihen saattaa sisältyä tuhansien uusien kampusasuntopaikkojen lisääminen seuraavan vuosikymmenen aikana. Liikenne & infrastruktuuri: Boulder jatkaa investointeja kiinteistömarkkinoiden perustana olevaan infrastruktuuriin. 2025-2030 Capital Improvement Program sisältää hankkeita kuten Civic Area Phase II (keskustan puistoalueen kehittäminen Boulder Creekin varrella), liikenneparannukset 28th Streetillä ja Coloradolla (turvallisemmat risteykset, paremmat pyöräily-/jalankulkuyhteydet) bouldercolorado.gov, sekä tulevan juna- tai BRT-yhteyden Denveriin selvitystyön (yhä suunnitteluvaiheessa). Parempi infrastruktuuri yleensä nostaa kiinteistöjen arvoa ja kehityspotentiaalia näillä alueilla.

Boulder jatkaa investointeja kiinteistömarkkinoiden perustana olevaan infrastruktuuriin. sisältää hankkeita kuten (keskustan puistoalueen kehittäminen Boulder Creekin varrella), (turvallisemmat risteykset, paremmat pyöräily-/jalankulkuyhteydet) bouldercolorado.gov, sekä tulevan selvitystyön (yhä suunnitteluvaiheessa). Parempi infrastruktuuri yleensä nostaa kiinteistöjen arvoa ja kehityspotentiaalia näillä alueilla. Kohtuuhintaisen asumisen aloitteet: Alpine-Balsamin lisäksi Boulder edistää useita kohtuuhintaisia hankkeita. Esimerkiksi kohtuuhintainen asuntoprojekti Palo Parkwaylla valmistui vuonna 2024, ja muita on suunnitteilla, mukaan lukien vanhojen julkisten asuntokohteiden uudistaminen. Äänestäjien hyväksymät toimenpiteet, kuten 2020-luvun puolivälin liiketoimintamaksun korotus ja mahdollisesti uudet verotulot hiljattain perustetusta community housing fund -rahastosta, tuovat varoja kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseen tai hankintaan. Boulderilla on tavoitteena (asuntosuunnitelmansa mukaisesti), että 15 % kaikista kodeista olisi pysyvästi kohtuuhintaisia vuoteen 2035 mennessä – hankkeet kuten Alpine-Balsam ja East Boulderin inklusiiviset yksiköt ovat tässä avainasemassa.

Alpine-Balsamin lisäksi Boulder edistää useita kohtuuhintaisia hankkeita. Esimerkiksi valmistui vuonna 2024, ja muita on suunnitteilla, mukaan lukien vanhojen julkisten asuntokohteiden uudistaminen. Äänestäjien hyväksymät toimenpiteet, kuten ja mahdollisesti uudet verotulot hiljattain perustetusta -rahastosta, tuovat varoja kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseen tai hankintaan. Boulderilla on tavoitteena (asuntosuunnitelmansa mukaisesti), että 15 % kaikista kodeista olisi pysyvästi kohtuuhintaisia vuoteen 2035 mennessä – hankkeet kuten Alpine-Balsam ja East Boulderin inklusiiviset yksiköt ovat tässä avainasemassa. Avoin tila ja ympäristönsuojelu: Boulder on edelleen sitoutunut suojelemaan kaupungin ympärillä olevaa viherkehäänsä. Vuonna 2025 on suunnitteilla joukko avointen alueiden projekteja (polkujen parannuksia, elinympäristöjen ennallistamista) bouldercolorado.gov. Vaikka tämä ei ole varsinaista rakentamista, tiukkojen kasvurajojen politiikka vaikuttaa kiinteistömarkkinoihin epäsuorasti rajoittamalla laajentumista ulospäin – mikä ohjaa kysyntää täydennysrakentamiseen ja pitää maan arvot korkeina. Lisäksi Boulder työskentelee ilmastonkestävyyden parissa – esimerkiksi nopeuttamalla tulvasuojelua (vuoden 2022 hulevesien yleissuunnitelman mukaisesti) ja metsäpalojen ehkäisyä kaupunkien ja luonnon rajapinnassa boulderprogressives.org. Onnistunut riskienhallinta voi suojella omaisuutta ja vakuutuskelpoisuutta; esimerkiksi Boulderin investointi South Boulder Creekin tulvasuojeluprojektiin poistaa joitakin korkean riskin alueita tulvatasangolta, mikä voi mahdollistaa niiden turvallisemman rakentamisen tai ainakin alentaa olemassa olevien kotien vakuutusmaksuja.

Boulder on edelleen sitoutunut suojelemaan kaupungin ympärillä olevaa viherkehäänsä. Vuonna 2025 on suunnitteilla joukko (polkujen parannuksia, elinympäristöjen ennallistamista) bouldercolorado.gov. Vaikka tämä ei ole varsinaista rakentamista, tiukkojen kasvurajojen politiikka vaikuttaa kiinteistömarkkinoihin epäsuorasti rajoittamalla laajentumista ulospäin – mikä ohjaa kysyntää täydennysrakentamiseen ja pitää maan arvot korkeina. Lisäksi Boulder työskentelee parissa – esimerkiksi nopeuttamalla tulvasuojelua (vuoden 2022 hulevesien yleissuunnitelman mukaisesti) ja metsäpalojen ehkäisyä kaupunkien ja luonnon rajapinnassa boulderprogressives.org. Onnistunut riskienhallinta voi suojella omaisuutta ja vakuutuskelpoisuutta; esimerkiksi Boulderin investointi South Boulder Creekin tulvasuojeluprojektiin poistaa joitakin korkean riskin alueita tulvatasangolta, mikä voi mahdollistaa niiden turvallisemman rakentamisen tai ainakin alentaa olemassa olevien kotien vakuutusmaksuja. Yleiskaavan päivitys (BVCP 2025): Boulderille on tulossa merkittävä yleiskaavan päivitys vuoteen 2025 mennessä bouldercounty.gov. Alustava valmistelu alkoi vuonna 2024. Kyseessä on laaja-alainen ohjausasiakirja, joka voi muuttaa maankäyttökarttoja, asuntotavoitteita jne. Boulder Progressives ja muut ryhmät ajavat rohkeita muutoksia: helpompaa moniasuntoisten talojen rakentamista useammille alueille (esim. sallimalla paritalot/kolmiot suoraan omakotialueilla) boulderprogressives.org, ostoskeskusten kaavoittamista sekoitettuun käyttöön (kuten East Boulder -suunnitelmassa) boulderprogressives.org, ja muotokoodien laajentamista lupaprosessien nopeuttamiseksi boulderprogressives.org. Jos vuoden 2025 BVCP hyväksyy joitakin näistä, Boulderissa voidaan nähdä asteittaista asuntokapasiteetin kasvua. Toki Boulderin poliittinen prosessi on varovainen ja konsensushakuinen, joten kaikki radikaalit kaavamuutokset käydään perusteellisesti läpi. Mutta jo se, että nämä ideat ovat keskustelussa, kertoo muutoksesta Boulderin kasvupolitiikassa – tiukasta rajoittamisesta kohti hallitumpaa, asteittaista tiivistämistä valituilla alueilla.

Boulderille on tulossa merkittävä yleiskaavan päivitys vuoteen 2025 mennessä bouldercounty.gov. Alustava valmistelu alkoi vuonna 2024. Kyseessä on laaja-alainen ohjausasiakirja, joka voi muuttaa maankäyttökarttoja, asuntotavoitteita jne. ja muut ryhmät ajavat rohkeita muutoksia: helpompaa moniasuntoisten talojen rakentamista useammille alueille (esim. sallimalla paritalot/kolmiot suoraan omakotialueilla) boulderprogressives.org, ostoskeskusten kaavoittamista sekoitettuun käyttöön (kuten East Boulder -suunnitelmassa) boulderprogressives.org, ja muotokoodien laajentamista lupaprosessien nopeuttamiseksi boulderprogressives.org. Jos vuoden 2025 BVCP hyväksyy joitakin näistä, Boulderissa voidaan nähdä asteittaista asuntokapasiteetin kasvua. Toki Boulderin poliittinen prosessi on varovainen ja konsensushakuinen, joten kaikki radikaalit kaavamuutokset käydään perusteellisesti läpi. Mutta jo se, että nämä ideat ovat keskustelussa, kertoo muutoksesta Boulderin kasvupolitiikassa – tiukasta rajoittamisesta kohti hallitumpaa, asteittaista tiivistämistä valituilla alueilla. Sundance-elokuvafestivaalin valmistelut: Vaikka kyseessä ei ole fyysinen kehityshanke, vuoden 2027 Sundance-festivaalin tulo herättää erilaisia kaupunkisuunnittelutoimia. On keskusteltu tapahtumapaikkojen kapasiteetin laajentamisesta (ehkä hyödyntämällä uudelleen suuria tiloja tai rakentamalla tapahtumakeskus). Kaupungin voi olla tarpeen suunnitella liikenne- ja turvallisuusinfrastruktuuria festivaalin tuomaa väkimäärää varten. Kuten mainittiin, yksityiset sijoittajat harkitsevat uusia boutique-hotelleja tai tapahtumatiloja. Esimerkiksi kehittäjä saattaa muuntaa keskustan rakennuksen esitystilaksi tai korkeatasoiseksi baariksi ajoissa Sundancen alkaessa. Tällaiset pienimuotoiset kaupalliset rakennushankkeet voivat ilmestyä vuonna 2026 festivaalin lähestyessä, lisäten näin Boulderin kulttuuri-infrastruktuuria.

Yhteenvetona, Boulderin kehityshankkeille on ominaista täydennysrakentamiseen, sekoitettuihin käyttötarkoituksiin ja asuntotarjonnan monipuolistamiseen keskittyminen. Hankkeet kuten Williams Village II ja Alpine-Balsam tuovat satoja uusia koteja seuraavien vuosien aikana, mikä on huomattava lisäys kaupungille, jossa asuntotarjonta kasvaa hyvin hitaasti. Suunnittelualoitteet, kuten East Boulder -koodi ja tuleva yleiskaava, osoittavat avoimuutta kasvulle siellä missä se on järkevää (joukkoliikenteen varrella, kaupallisilla alueilla), samalla kun suurin osa kaupunginosista säilyttää rakastetun viheralueensa ja luonteensa. Näissä hankkeissa korostetaan selvästi kestävyyttä ja resilienssiä – nettonolla-rakennuksista ja tulvakanavista käveltävään kaupunkisuunnitteluun – mikä on linjassa Boulderin ilmasto- ja yhteiskuntatavoitteiden kanssa.

Kiinteistömarkkinoiden kannalta nämä kehityshankkeet tarkoittavat lisää tarjontaa (erityisesti vuokra- ja kohtuuhintaisia asuntoja) tulevaisuudessa, mikä voi hillitä äärimmäistä hintojen nousua ja tarjota uusia sijoitusmahdollisuuksia. Ne tarkoittavat myös uusia liiketiloja ja toimistotiloja sekoitetun käytön hankkeissa, jotka voivat osittain kompensoida keskustan toimistotilojen laskua tarjoamalla moderneja vaihtoehtoja. Ja mikä tärkeintä, nämä hankkeet muovaavat Boulderin vetovoimaa: esimerkiksi eläväinen uusi East Boulder, jossa on asunto-työtiloja ja luovia tiloja, voi houkutella nuoria ammattilaisia, jotka aiemmin kokivat Boulderin asuntotarjonnan rajalliseksi. Aikataulu on kuitenkin ratkaiseva – useimmat näistä hankkeista valmistuvat 2–5+ vuoden päästä. Välittömässä tulevaisuudessa (2025–26) Boulderissa on edelleen asuntopulaa, mutta vuoteen 2027 mennessä ja sen jälkeen kaupunkikuvaan ilmestyy uusia rakennuksia, jotka vastaavat osaan patoutuneesta kysynnästä.

Seuraavaksi tarkastelemme sijoitusympäristöä – millaisia mahdollisuuksia ja riskejä nämä trendit tarjoavat sijoittajille – ja lopuksi katsomme Boulderin ennustetta vuoteen 2027 asti.

Sijoitusmahdollisuudet ja riskit

Kiinteistösijoittajille Boulder on paradoksi: huippukorkeat hinnat ja korkeat kynnykset, mutta myös kestävä kysyntä ja ainutlaatuiset kasvun ajurit. 2020-luvun puoliväliä kohti mentäessä strategiset sijoittajat punnitsevat viilenevän markkinan mahdollisuuksia suhteessa Boulderin kalliiseen ja tiukasti säänneltyyn ympäristöön liittyviin haasteisiin. Alla on eritelty Boulderin kiinteistömarkkinoiden keskeiset mahdollisuudet ja riskit:

Mahdollisuudet

“Osta laskusta” korkean arvon markkinoilla: Vuoden 2025 lievä hintakorjaus ja tasapainoiset olosuhteet tarjoavat harvinaisen mahdollisuuden päästä Boulderin markkinoille ilman hysteriaa. Sijoittajat, joita vuoden 2021 mania lannisti, voivat nyt löytää parempia diilejä. Viilenevät hinnat tarkoittavat enemmän neuvotteluvoimaa ja valinnanvaraa – mikä tekee vuodesta 2025 kenties parhaimman hetken vuosiin ostaa Boulderista willowhome.co willowhome.co. Kuten eräs paikallinen raportti totesi, tämän päivän “viileneminen” on huomisen “pääsin mukaan ajoissa” willowhome.co. Boulderin perustekijät (rajoitettu tarjonta, korkea haluttavuus) pysyvät vahvoina, joten ostaminen tämän hiljaiselon aikana voi tuottaa merkittävää arvonnousua, kun sykli kääntyy taas nousuun (minkä monet odottavat tapahtuvan vuoteen 2026–27 mennessä).

Vuoden 2025 lievä hintakorjaus ja tasapainoiset olosuhteet tarjoavat harvinaisen mahdollisuuden päästä Boulderin markkinoille ilman hysteriaa. Sijoittajat, joita vuoden 2021 mania lannisti, voivat nyt löytää parempia diilejä. willowhome.co willowhome.co. Kuten eräs paikallinen raportti totesi, tämän päivän “viileneminen” on huomisen “pääsin mukaan ajoissa” willowhome.co. Boulderin perustekijät (rajoitettu tarjonta, korkea haluttavuus) pysyvät vahvoina, joten ostaminen tämän hiljaiselon aikana voi tuottaa merkittävää arvonnousua, kun sykli kääntyy taas nousuun (minkä monet odottavat tapahtuvan vuoteen 2026–27 mennessä). Vahvat vuokratuotot ja kassavirta: Boulderin vahvat vuokramarkkinat tarjoavat sijoittajille vakaat tulovirrat. Keskimääräiset vuokrat noin 2 500 dollaria ja erittäin matala vajaakäyttö takaavat, että vuokra-asunnot tuottavat tasaista kassavirtaa. Esimerkiksi vaatimaton kaksio voi vuokrata yli 2 000 dollarilla, ja omakotitalot kampuksen tai keskustan läheltä tuovat vielä enemmän. Lyhytaikaiset vuokraukset nostavat panoksia entisestään: Boulderin Airbnb-markkinoilla on ~84 % käyttöaste ja parhaat kohteet tuottavat yli 11 500 dollaria kuukaudessa sesonkiaikana willowhome.co. Kaupungissa on vain noin 765 aktiivista lyhytaikaisvuokrakohdetta, joten tilaa on lisää, etenkin kun turismi kasvaa willowhome.co. “Airbnb-kelpoiset” kohteet (asianmukaisilla luvilla) keskustan tai Chautauqua Parkin läheltä ovat erityisen houkuttelevia , ja niissä saavutetaan usein korkeammat tuottoprosentit kuin pitkäaikaisvuokrauksessa. Lisäksi Boulderin jatkuva opiskelijavuokralaisten joukko takaa kysynnän kampuksen lähellä oleville asunnoille – opiskelijavuokra-asuntoihin sijoittavat nauttivat sisäänrakennetusta käyttöasteesta (vanhempien takaajilla) ja voivat säätää vuokria vuosittain uuden vuosikurssin myötä.

Boulderin tarjoavat sijoittajille vakaat tulovirrat. Keskimääräiset vuokrat noin 2 500 dollaria ja erittäin matala vajaakäyttö takaavat, että vuokra-asunnot tuottavat tasaista kassavirtaa. Esimerkiksi vaatimaton kaksio voi vuokrata yli 2 000 dollarilla, ja omakotitalot kampuksen tai keskustan läheltä tuovat vielä enemmän. Lyhytaikaiset vuokraukset nostavat panoksia entisestään: Boulderin Airbnb-markkinoilla on sesonkiaikana willowhome.co. Kaupungissa on vain noin 765 aktiivista lyhytaikaisvuokrakohdetta, joten tilaa on lisää, etenkin kun turismi kasvaa willowhome.co. , ja niissä saavutetaan usein korkeammat tuottoprosentit kuin pitkäaikaisvuokrauksessa. Lisäksi Boulderin jatkuva opiskelijavuokralaisten joukko takaa kysynnän kampuksen lähellä oleville asunnoille – opiskelijavuokra-asuntoihin sijoittavat nauttivat sisäänrakennetusta käyttöasteesta (vanhempien takaajilla) ja voivat säätää vuokria vuosittain uuden vuosikurssin myötä. Maantieteellinen tarjontarajoite = kestävä arvo: Boulderin pitkään jatkuneet politiikat, jotka rajoittavat ulospäin laajentumista (esim. kaupunkia ympäröivä suojeltu viheralue ), luovat klassisen maapulan tilanteen. Rakennuskelpoista maata on käytännössä rajallisesti, joten kysynnän kasvu heijastuu vahvasti hintoihin. Tämä “maantieteellinen niukkuus luo pysyvän arvopreemion” willowhome.co – yksi Boulderin ainutlaatuisista eduista sijoittajille. Toisin kuin laajenevat kaupungit, jotka voivat rakentaa liikaa ja laskea arvoja, Boulderin rajoitettu tarjonta tarkoittaa, että kiinteistöt täällä säilyttävät arvonsa ja arvostuvat nopeammin noususykleissä. Kiinteistön omistaminen Boulderissa on verrattavissa niukan omaisuuserän hallussapitoon , joka on jossain määrin suojassa ylitarjontariskiltä. Pitkän aikavälin sijoittajat luottavat tähän maapulan tuomaan sisäiseen arvoon.

Boulderin pitkään jatkuneet politiikat, jotka rajoittavat ulospäin laajentumista (esim. ), luovat klassisen maapulan tilanteen. Rakennuskelpoista maata on käytännössä rajallisesti, joten kysynnän kasvu heijastuu vahvasti hintoihin. Tämä – yksi Boulderin ainutlaatuisista eduista sijoittajille. Toisin kuin laajenevat kaupungit, jotka voivat rakentaa liikaa ja laskea arvoja, Boulderin rajoitettu tarjonta tarkoittaa, että kiinteistöt täällä säilyttävät arvonsa ja arvostuvat nopeammin noususykleissä. , joka on jossain määrin suojassa ylitarjontariskiltä. Pitkän aikavälin sijoittajat luottavat tähän maapulan tuomaan sisäiseen arvoon. Ilmastonkestävyys houkuttelee varallisuutta: Ilmastonmuutoksen aikakaudella Boulder erottuu suhteellisen turvallisena turvasatamana. Se on kaukana rannikoista (ei hurrikaaniriskiä), ei liian kuuma, vuoriston lumipeitteestä riittää vettä, ja vaikka metsäpalot ja tulvat ovat mahdollisia, niitä torjutaan aktiivisesti. Fiksu analyysi kutsuu tätä “ilmastonmuutossijoituseduksi” – Boulderin vakaa ilmastoprofiili houkuttelee varakkaita muuttajia, jotka pakenevat hurrikaaneja, merenpinnan nousua tai äärimmäistä kuumuutta willowhome.co willowhome.co. Nämä “ilmastopakolaiset” ovat usein varakkaita, mikä kasvattaa luksusasuntomarkkinoita. Ilmastollisesti vakailla markkinoilla kiinteistöistä aletaan jo maksaa “ilmastolisää”, ja Boulder on tämän trendin kärjessä willowhome.co. Sijoittajille tämä tarkoittaa, että Boulderin kiinteistöt voivat pitkällä aikavälillä arvostua poikkeuksellisen paljon, kun yhä useampi huomioi ilmastoriskin asunnonostossa. Jo nyt on anekdoottista näyttöä siitä, että varakkaat ostajat Kaliforniasta tai Floridasta valitsevat Boulderin sen ympäristön vuoksi. Olla “aikaisin liikkeellä” Boulderin kiinteistöjen hankinnassa ennen kuin ilmastokysyntä todella näkyy, voi olla strateginen voitto.

Ilmastonmuutoksen aikakaudella Boulder erottuu suhteellisen turvallisena turvasatamana. Se on kaukana rannikoista (ei hurrikaaniriskiä), ei liian kuuma, vuoriston lumipeitteestä riittää vettä, ja vaikka metsäpalot ja tulvat ovat mahdollisia, niitä torjutaan aktiivisesti. Fiksu analyysi kutsuu tätä – Boulderin vakaa ilmastoprofiili houkuttelee varakkaita muuttajia, jotka pakenevat hurrikaaneja, merenpinnan nousua tai äärimmäistä kuumuutta willowhome.co willowhome.co. Nämä “ilmastopakolaiset” ovat usein varakkaita, mikä kasvattaa luksusasuntomarkkinoita. Sijoittajille tämä tarkoittaa, että Boulderin kiinteistöt voivat pitkällä aikavälillä arvostua poikkeuksellisen paljon, kun yhä useampi huomioi ilmastoriskin asunnonostossa. Jo nyt on anekdoottista näyttöä siitä, että varakkaat ostajat Kaliforniasta tai Floridasta valitsevat Boulderin sen ympäristön vuoksi. Olla “aikaisin liikkeellä” Boulderin kiinteistöjen hankinnassa ennen kuin ilmastokysyntä todella näkyy, voi olla strateginen voitto. Suuret tapahtumat & kehityshankkeet = nousupotentiaali: Boulderilla on ainutlaatuisia tulevia katalyytteja, jotka voivat vauhdittaa markkinoita: Sundance-elokuvafestivaali (2027) : Sundancen siirron odotetaan nostavan merkittävästi lyhytaikaisten vuokra-asuntojen hintoja, hotelliliiketoimintaa ja jopa luksusasuntojen kysyntää 8z.com. Sijoittajat etsivät jo nyt kiinteistöjä, joita voi käyttää korkeatasoisina festivaalivuokrina (keskustan asunnot, kävelyetäisyydellä olevat kodit), joista voi pyytää huippuvuokria 10-päiväisen festivaalin aikana ja sen jälkeen 8z.com. Lisäksi Sundance nostaa Boulderin kansainvälistä profiilia ja houkuttelee todennäköisesti viihdeteollisuuden eliittiä ja kakkosasunnon ostajia , jotka aiemmin ohittivat kaupungin. Kiinteistöasiantuntijat huomauttavat, että Park Cityssä luksusmyynti kasvoi Sundancen ansiosta ja arvioivat, että Boulder on vastaavalla uralla 8z.com . Luksusasunnon tai huippukondominiumien ostaminen nyt, ennen tätä ryntäystä, voi tuottaa huomattavan voiton 2–3 vuodessa, jos arvot nousevat festivaalihypen myötä. Alikäytettyjen alueiden elvyttäminen : Uuden East Boulderin kaavan myötä tietyt liikealueet saattavat olla otollisia uudelleenkehitykselle, josta sijoittaja voi hyötyä. Esimerkiksi sijoittaja voisi hankkia vanhan varastorivin ja tehdä yhteistyötä kehittäjän kanssa luodakseen uuden kaavan mukaisen monikäyttöhankkeen. Koska suunnitelma mahdollistaa tehokkaamman käytön, varhaiset toimijat voivat hankkia maata nyt suhteellisen edullisesti (pelkkänä teollisuutena) ja nähdä arvon nousevan, kun se kaavoitetaan uudelleen monikäyttöiseksi/asumiseen. Samoin näkymät keskustan toimistojen muuntamiselle – vaikka haastavia – voivat tarjota erikoistuneita mahdollisuuksia (esim. pienen toimistorakennuksen muuttaminen asunnoiksi tai hotelliksi). Keskustan toimistokiinteistöjen hinnat ovat laskeneet vajaakäytön vuoksi, joten opportunistiset sijoittajat voivat hankkia sellaisen alennuksella ja muuntaa sen, luottaen sijainnin pitkän aikavälin vahvuuteen. Korkotason lasku (mahdollinen) : Jos inflaatio laantuu ja Fed laskee korkoja vuosina 2024–2025, asuntolainojen korot voivat jälleen laskea 5 %:n tasolle. Tällainen tilanne (jolle paikalliset asiantuntijat antavat esimerkiksi 30 % todennäköisyyden) todennäköisesti vauhdittaisi uudelleen käynnistyvää 8–12 %:n hintojen nousua Boulderissa ja “vahvan vuokrakysynnän” jatkumistawillowhome.co . Sijoittajat, jotka ostavat nyt korkeiden korkojen aikana (ja siten hieman painuneilla hinnoilla), voivat myöhemmin jälleenrahoittaa matalammilla koroilla, mikä parantaa kassavirtaa, ja samalla hyötyä omaisuuden arvonnoususta, kun tuottovaatimukset jälleen laskevat. Käytännössä nykyinen korkea korkotaso voi olla erinomainen sisääntulokohta; nousuvara voi olla merkittävä, jos/kun korot normalisoituvat alaspäin.

Boulderilla on ainutlaatuisia tulevia katalyytteja, jotka voivat vauhdittaa markkinoita: Monipuolinen talous ja vuokralaisten kirjo: Boulderin talous on monipuolinen – yliopisto, valtion laboratoriot, teknologiayritykset (suuret ja startupit), matkailu, ulkoilualan teollisuus ja vilkas pienyrityskenttä. Tämä monipuolisuus tarjoaa vakaan pohjan kiinteistösijoittamiselle. Yksi sektori voi horjua (esim. teknologia-alan irtisanomiset), mutta muut (yliopiston laajentuminen, liittovaltion rahoitus laboratorioille) paikkaavat tilannetta. Sijoittajalle tämä tarkoittaa luotettavaa vuokralaisten virtaa: opiskelijoista ja professoreista tutkijoihin, insinööreihin ja eläkeläisiin. Boulderin mediaanitulotasot (~100 000 $) ja korkea koulutustaso (yli 70 %:lla kandidaatin tutkinto) tarkoittavat väestöä, joka kykenee maksamaan korkeita vuokria tai asuntolainoja. Kyse ei ole yhden yrityksen kaupungista, jossa yhden toimijan sulkeminen voisi romahduttaa markkinat. Tämä kestävyys näkyi myös laskusuhdanteissa – Boulderin asuntojen hinnat laskevat historiallisesti vähemmän ja palautuvat nopeammin kuin kansallinen keskiarvo. Siksi sijoittaminen Boulderiin sisältää jonkin verran pienemmän riskin tyhjäkäynnistä tai arvon romahtamisesta verrattuna markkinoihin, jotka ovat riippuvaisia yhdestä toimialasta.

Riskit

Pilviin kohoavat aloituskustannukset ja puristetut tuotot: Boulder-laadun kääntöpuolena on sen äärimmäisen korkea aloituskustannus . Asuntojen neliöhinnat ylittävät usein 600 dollaria monilla alueilla, ja liikekiinteistöjen tuottoprosentit ovat hyvin matalat (merkki kalliista hinnoista). Sijoittajat tarvitsevat suuren pääoman päästäkseen mukaan Boulderiin. Esimerkiksi tyypillinen sijoitusasunto (esim. miljoonan dollarin paritalo) vaatii 250 000 dollarin käsirahan plus kaupantekokulut – harva pienyrittäjä pystyy tähän. Silti alkuperäiset tuotot voivat olla vaatimattomia; 4 %:n tuottoprosentilla tuo miljoonan dollarin kohde tuottaisi ehkä 40 000 dollaria vuodessa, mikä on tuskin 4 % tuotto, eikä sisällä hallinnointi- ja ylläpitokuluja. Korkeamman korkotason aikana jotkut Boulder-sijoitukset eivät tuota positiivista kassavirtaa 70–80 %:n velkavivulla – sijoittajan voi olla pakko laittaa 50 % omaa pääomaa tai hyväksyä aluksi negatiivinen vipuvaikutus, luottaen pelkästään arvonnousuun. Tämä on riskialtista, jos arvonnousua ei tapahdu nopeasti. Lisäksi Boulderissa korkeat kiinteistöverot ja vakuutukset leikkaavat tuottoja entisestään. Esimerkiksi Boulder Countyn kiinteistöverot nousivat jyrkästi vuonna 2023 nousevien arvojen vuoksi (Coloradon väliaikainen veronalennus auttoi vain vähän). Uusi kirjastopiirivero lisää kustannuksia liikekiinteistöille (myös asunnoille), mikä voi pienentää NOI:ta coloradogroup.com. Riskinä on siis maksaa huippuhinta omaisuudesta, joka tuottaa vain vaatimattomasti suhteessa arvoonsa – käytännössä spekulointia tulevalla arvonnousulla. Jos markkina pysyy tasaisena tai kasvaa hitaasti, sijoittajan pääoma voi olla kiinni matalatuottoisena.

Boulder-laadun kääntöpuolena on sen . Asuntojen neliöhinnat ylittävät usein 600 dollaria monilla alueilla, ja liikekiinteistöjen tuottoprosentit ovat hyvin matalat (merkki kalliista hinnoista). Sijoittajat tarvitsevat suuren pääoman päästäkseen mukaan Boulderiin. Esimerkiksi tyypillinen sijoitusasunto (esim. miljoonan dollarin paritalo) vaatii 250 000 dollarin käsirahan plus kaupantekokulut – harva pienyrittäjä pystyy tähän. Silti alkuperäiset tuotot voivat olla vaatimattomia; 4 %:n tuottoprosentilla tuo miljoonan dollarin kohde tuottaisi ehkä 40 000 dollaria vuodessa, mikä on tuskin 4 % tuotto, eikä sisällä hallinnointi- ja ylläpitokuluja. Korkeamman korkotason aikana – sijoittajan voi olla pakko laittaa 50 % omaa pääomaa tai hyväksyä aluksi negatiivinen vipuvaikutus, luottaen pelkästään arvonnousuun. Tämä on riskialtista, jos arvonnousua ei tapahdu nopeasti. Lisäksi Boulderissa leikkaavat tuottoja entisestään. Esimerkiksi Boulder Countyn kiinteistöverot nousivat jyrkästi vuonna 2023 nousevien arvojen vuoksi (Coloradon väliaikainen veronalennus auttoi vain vähän). Uusi kirjastopiirivero lisää kustannuksia liikekiinteistöille (myös asunnoille), mikä voi pienentää NOI:ta coloradogroup.com. Riskinä on siis – käytännössä spekulointia tulevalla arvonnousulla. Jos markkina pysyy tasaisena tai kasvaa hitaasti, sijoittajan pääoma voi olla kiinni matalatuottoisena. Korko- ja rahoitusriski: Vuonna 2025 sijoituslainojen korot ovat noin 6,5–7 % tai enemmän. Tämä tarkoittaa, että moni sijoitus ei ”täsmää” ellei oleteta vuokrien kasvua tai laiteta enemmän omaa pääomaa. Jos korot pysyvät korkeina tai nousevat, se voi edelleen pehmentää kiinteistöjen arvoja – jotkut ennusteet varoittavat 5–10 %:n hintojen laskusta Coloradon markkinoilla, jos korot pysyvät korkeina vuoteen 2025 asti coloradohardmoney.com . Sijoittaja, joka ostaa nyt, voi kohdata lyhytaikaista arvonlaskua. Lisäksi uudelleenrahoitusriski vaanii: ne, jotka ostivat lyhytaikaisilla siltalainoilla tai yrityslainoilla, voivat huomata uudelleenrahoituksen olevan kallista tai jopa mahdotonta, jos arvot laskevat tai lainanantajat kiristävät ehtoja. Likviditeetti liikeasuntolainamarkkinoilla on ollut heikkoa valtakunnallisesti vuosina 2023–25; Boulder ei ole poikkeus. Toimistokiinteistöjen omistajat ovat jo pulassa, ja jos nyt pitäisi uudelleenrahoittaa asunto tämän päivän koroilla, velanhoitokate ei ehkä riittäisi ellei lainoitusaste ole matala. Näin ollen korkojen vaihtelu on todellinen riski Boulder-sijoittajille, mikä voi heikentää tuottoja tai pakottaa epämieluisiin myynteihin.

Vuonna 2025 sijoituslainojen korot ovat noin 6,5–7 % tai enemmän. Tämä tarkoittaa, että moni sijoitus ei ”täsmää” ellei oleteta vuokrien kasvua tai laiteta enemmän omaa pääomaa. Jos korot pysyvät korkeina tai nousevat, se voi edelleen pehmentää kiinteistöjen arvoja – jotkut ennusteet varoittavat . Sijoittaja, joka ostaa nyt, voi kohdata lyhytaikaista arvonlaskua. Lisäksi vaanii: ne, jotka ostivat lyhytaikaisilla siltalainoilla tai yrityslainoilla, voivat huomata uudelleenrahoituksen olevan kallista tai jopa mahdotonta, jos arvot laskevat tai lainanantajat kiristävät ehtoja. Likviditeetti liikeasuntolainamarkkinoilla on ollut heikkoa valtakunnallisesti vuosina 2023–25; Boulder ei ole poikkeus. Toimistokiinteistöjen omistajat ovat jo pulassa, ja jos nyt pitäisi uudelleenrahoittaa asunto tämän päivän koroilla, velanhoitokate ei ehkä riittäisi ellei lainoitusaste ole matala. Näin ollen Boulder-sijoittajille, mikä voi heikentää tuottoja tai pakottaa epämieluisiin myynteihin. Asumisen kohtuuhintaisuus- ja poliittinen riski: Boulderin asumisen kohtuuhintaisuusongelma on yksi Coloradon pahimmista – mediaanihinta on noin 13-kertainen mediaanituloon nähden. Tämä luo poliittista painetta toimenpiteille, jotka voivat vaikuttaa sijoittajiin. Esimerkiksi: Vuokrasääntely: Vaikka Coloradossa ei tällä hetkellä ole perinteistä vuokrasääntelyä, koko osavaltiossa vaaditaan yhä enemmän vuokralaisten suojelua. Boulderin vuokralaisten etujärjestö on äänekäs; jos poliittinen ilmapiiri muuttuu, saatamme nähdä toimenpiteitä, kuten tiukempaa vuokralupien valvontaa, maksukattoja tai jopa tulevaisuudessa pyrkimyksiä kumota osavaltion vuokrasääntelykielto (ei välitön, mutta pitkällä aikavälillä mahdollinen). Boulder vaatii jo nyt vuokralupia, joissa on perushabitabiliteettivaatimukset, ja rajoittaa lyhytaikaiset vuokraukset pääasiallisiin asuinpaikkoihin – kaikki lisäkiristykset (kuten kaikkien yritysten STR-omistuksen rajoittaminen tai vuotuisten vuokrankorotusten rajoittaminen kohtuuhintaisissa asunnoissa) voisivat rajoittaa sijoittajien strategioita. Korkeammat verot tai maksut: Kohtuuhintaisen asumisen tai liikenteen rahoittamiseksi Boulder saattaa nostaa varainsiirtoveroja, tyhjien asuntojen veroja tai kehitysmaksuja. Sijoittajat, jotka myyvät asuntoja nopeasti eteenpäin, maksavat jo nyt 0,36 %:n kaupungin varainsiirtoveron sekä piirikunnan varainsiirtoveron – jotkut aktivistit ovat ehdottaneet luksusasuntojen varainsiirtoveroa julkisen hyvän rahoittamiseksi. Jos tällainen toteutetaan, se voisi leikata voittoja. Asukaslukurajoitusten valvonta: Boulderissa on perinteisesti tiukat asukaslukurajat (esim. enintään 3 toisilleen vierasta henkilöä samassa talossa useimmilla alueilla). Monet sijoittajat jättävät tämän huomiotta ja vuokraavat isoja taloja 4–5 opiskelijalle. Jos kaupunki alkaa valvoa tätä tiukemmin (esim. naapuruston valitusten vuoksi tai luodakseen lisää asuntopaikkoja estämällä ”alikäytön” isoissa taloissa), sijoittajat, jotka luottavat korkeaan huonevuokraan, voivat joutua vähentämään vuokralaisten määrää ja tulot laskevat. Toisaalta, jos Boulder joskus löysentää asukaslukurajoja, se olisi sijoittajille etu – mutta tällä hetkellä rajoitus on riskitekijä, jonka kanssa on oltava tarkkana. Rakentamisen esteet ja epävarmuus: Niille, jotka haluavat kehittää tai peruskorjata kiinteistöjä, Boulderin tunnetusti monimutkainen lupaprosessi on riski. Lupien saaminen voi olla hidasta ja lopputulos epävarma (naapuruston vastustus on vahvaa). Vaikka muotopohjaiset kaavat laajenevat, projekti voi silti juuttua byrokratiaan. Kustannukset pitkän hyväksymisprosessin aikana voivat pilata sijoituksen tuoton. Lisäksi Boulderin rakennusmääräykset ovat siirtymässä kohti nettonollavaatimuksia, täyssähköisiä ratkaisuja jne., mikä voi lisätä projektien kustannuksia.

Boulderin asumisen kohtuuhintaisuusongelma on yksi Coloradon pahimmista – mediaanihinta on noin 13-kertainen mediaanituloon nähden. Tämä luo poliittista painetta toimenpiteille, jotka voivat vaikuttaa sijoittajiin. Esimerkiksi: Liikekiinteistömarkkinoiden epävarmuus: Jos sijoitat Boulderin liikekiinteistöihin (toimisto, vähittäiskauppa, hotelli), on olemassa erityisiä riskejä: Toimistot – putoavan veitsen kiinniotto: Toimistokiinteistöt saattavat näyttää halvoilta tyhjien tilojen lisääntymisen jälkeen, mutta toipumisen suunta on epäselvä. Sijoittajaa voi houkuttaa ostaa puolityhjä toimistorakennus ”alennuksella”. Kuitenkin etätyön jatkuessa rakennus voi olla vajaakäytöllä vuosia, jolloin verot ja ylläpitokulut syövät kassavirtaa. Toimistojen muuntaminen asunnoiksi tai laboratorioiksi on usein kalliimpaa kuin luulisi Boulderin rakennusmääräysten ja tarvittavien fyysisten muutosten (kerrosalat, putkistot asuinkäyttöön jne.) vuoksi. Sijoittaja, joka yrittää tätä, voi kohdata kustannusylityksiä ja sääntelyesteitä, jolloin ”löytö” voi muuttua rahareiäksi. Vähittäiskaupan muutokset: Boulderin vähittäiskauppa on nyt vahvaa, mutta ala on aina alttiina kuluttajien muuttuville tavoille. Taantuma voisi vähentää harkinnanvaraista kulutusta, mikä iskisi joihinkin ravintoloihin tai putiikkeihin. Lisäksi korkean profiilin ostoskaduilla, kuten Pearlilla, vuokrat ovat niin korkeat, että vain tietyt vuokralaiset pystyvät maksamaan ne; jos nämä vuokralaiset supistavat toimintaansa tai vetäytyvät (kuten on nähty joillakin markkinoilla ketjuliikkeiden sulkemisten yhteydessä), voi ilmetä tyhjiä liiketiloja. Boulderin vähittäiskauppaa tukevat turismi ja opiskelijat, mutta jos esimerkiksi matkailu kärsisi tai yliopisto siirtyisi jälleen etäopetukseen mistä tahansa syystä, keskustan kauppiaat kärsisivät. Siksi vähittäiskaupan kiinteistösijoittajien kannattaa olla valikoivia (parhaat sijainnit, muunneltavat tilat) riskien pienentämiseksi. Majoitusalan ylitarjonta: Kaikki seuraavat Sundancen ja yleisen turismin kasvua – entä jos sijoittajat menevät liian pitkälle? Esimerkiksi useita uusia hotelleja saattaa avautua vuoteen 2027 mennessä Sundancen kävijöitä odottaen. Kun festivaali on ohi, Boulderissa voi olla liikaa hotellihuoneita, mikä johtaa hintasotiin ja matalampaan RevPARiin. Samoin lyhytaikaisvuokrausten ylitarjonta voi syntyä; jos sadat asunnonomistajat alkavat vuokrata kotejaan Airbnb:ssä Sundancen aikana, festivaalin jälkeen lyhytaikaisten vierailijoiden markkinat voivat olla kyllästyneet, mikä laskee käyttöastetta ja hintoja. Sääntelyreaktio on myös riski – jos paikalliset valittavat, että Sundancen sijoittajat nostivat asumiskustannuksia tai juhlakodit lisääntyvät, kaupunki voi ottaa käyttöön tiukemmat STR-säännöt, mikä heikentäisi näitä sijoituksia. Taloudellinen taantuma: Boulderin talous on monipuolinen, mutta ei immuuni taantumille. Teknologia-alan notkahdus (kuten dot-com-kuplan puhkeaminen tai vuoden 2022 startup-rahoituksen lasku) voisi johtaa irtisanomisiin, mikä pienentäisi korkeatuloisten vuokralaisten/ostajien joukkoa hetkellisesti. Laajempi Yhdysvaltain taantuma voisi hidastaa muuttoa Boulderiin, kun harvempi saa uusia töitä tai tekee isoja elämänmuutoksia. Boulderin asuntomarkkinat ovat perinteisesti selvinneet taantumista melko hyvin (esim. vuonna 2008 hinnat laskivat, mutta eivät yhtä rajusti kuin Vegasissa tai Phoenixissa), mutta taantuma on aina riski lyhyen aikavälin arvoille ja käyttöasteille kaikissa omaisuusluokissa.

Jos sijoitat Boulderin liikekiinteistöihin (toimisto, vähittäiskauppa, hotelli), on olemassa erityisiä riskejä: Luonnon- ja vakuutusriskit: Vaikka olemme korostaneet Boulderin ilmastoetuja, ei se ole täysin vailla riskejä. Metsäpalovaara on kohtalainen – kaupungin länsireunat rajoittuvat metsäisiin kukkuloihin. Merkittävä metsäpalo (kuten vuoden 2021 Marshall Fire, joka tuhosi läheisiä Louisville/Superiorin alueita) voisi iskeä osaan Boulderia, aiheuttaen omaisuusvahinkoja ja tilapäisesti heikentäen markkinatunnelmaa. Vakuutusyhtiöt ovat yhä varovaisempia; jo nyt Coloradon kotivakuutusten hinnat ovat nousseet tulipalojen ja raekuurojen vuoksi. Jotkut vakuuttajat ovat vetäytyneet korkean riskin alueilta. Jos Boulderissa syttyy suuri metsäpalo, vakuutusmaksut voivat nousta tai vakuutuksen saaminen vaikeutua, mikä lisää kiinteistönomistajien kustannuksia. Tulvariski on toinen: Boulder Creekin ja South Boulder Creekin tulvatasangot kattavat osia kaupungista. Vuoden 2013 tulva aiheutti laajaa tuhoa (vaikka se johti uusiin torjuntasuunnitelmiin). Jos tulvasuojahankkeet, kuten Alpine-Balsamin kanava ja muut, eivät valmistu ajoissa tai tapahtuu odottamaton äärimmäinen sääilmiö, tietyt kiinteistöt voivat kärsiä. Suoran vaikutuksen lisäksi tällaiset tapahtumat voivat johtaa tiukempiin rakennusmääräyksiin kyseisillä alueilla tai kalliisiin vaatimuksiin (kuten pakollinen tulvavakuutus).

Punnitessaan näitä mahdollisuuksia ja riskejä monet sijoittajat päätyvät siihen, että Boulder on pitkän aikavälin sijoitus. Lyhyellä aikavälillä voi esiintyä volatiliteettia tai niukkaa kassavirtaa, mutta 5, 10, 20 vuoden aikajänteellä Boulderin kiinteistöt ovat historiallisesti arvostuneet vahvasti ja osoittautuneet kestäviksi. Sanonta ”Et odota ostaaksesi Boulderista, vaan ostat Boulderista ja odotat” pitää usein paikkansa. Menestys kuitenkin vaatii Boulderin ainutlaatuisen toimintaympäristön hallintaa – taloudellisesti (suuri alkupääoma), poliittisesti (luvat, yhteisön odotukset) ja strategisesti (oikean kiinteistötyypin valinta oikeasta sijainnista).

Järkevä lähestymistapa, jota jotkut noudattavat vuonna 2025: keskittyä kiinteistöihin, joilla on useita exit- tai käyttövaihtoehtoja. Esimerkiksi talo, jossa on ADU, joka voi olla pitkäaikaisvuokra tai lyhytaikaisvuokra, tai pieni toimistorakennus, joka voidaan myöhemmin muuntaa asunnoiksi, tai maa-alue East Boulderissa, joka voidaan myydä kehittäjälle, kun asuntorakentaminen on täydessä vauhdissa. Tämä joustavuus suojaa yksittäisen skenaarion riskeiltä.

Sijoittajat seuraavat myös lähialueiden markkinoita, kuten Longmontia tai Louisvillea, vaihtoehtoina, mutta vaikka ne ovat halvempia, niillä ei ole Boulderin kysyntää tai vetovoimaa. Boulder on ainutlaatuinen – ja juuri siksi monet ovat valmiita hyväksymään riskit saadakseen mahdollisuuden päästä osalliseksi tästä halutusta markkinasta.

Seuraavaksi tarkastelemme pitkän aikavälin ennustetta vuoteen 2027 ja sen yli, yhdistäen nämä trendit ja arvioiden, mitä Boulderin kiinteistömarkkinoiden tulevaisuus voi tuoda tullessaan.

Pitkän aikavälin ennuste (2026–2027 ja sen jälkeen)

Katsoessamme tuleviin vuosiin, Boulderin kiinteistömarkkinoiden odotetaan toipuvan vuosien 2023–2025 jäähtymisestä ja siirtyvän uuteen kasvuun, tosin hillitymmällä tahdilla kuin ennen vuotta 2022 nähty nopea nousu. Useat ennusteet ja paikalliset asiantuntija-analyysit ovat yhtä mieltä siitä, että vuosi 2025 oli todennäköisesti Boulderin viimeisimmän syklin pohja, ja vuonna 2026 markkinat vakautuvat ja vuonna 2027 voi olla kiihtymistä. Tässä, mitä odottaa vuoteen 2027 ja 2020-luvun loppupuolelle:

Asuntojen hintakehitys: Pienten laskujen jälkeen vuosina 2024–25 useimmat ennusteet osoittavat, että Boulderin asuntojen arvot alkavat jälleen nousta vuonna 2026. Zillown tiedot vuoden 2025 puolivälistä osoittivat Boulderin Home Value Indexin olevan noin 3 % laskussa vuoden takaiseen verrattuna zillow.com, mutta heidän (ja muiden asuntotaloustieteilijöiden) mukaan vuonna 2026 nähdään tasaantumista tai maltillista nousua korkojen vakiintuessa. Paikallinen sijoittajamalli ennakoi palautumista noin 4–6 %:n vuotuiseen arvonnousuun vuonna 2026, kun markkinat vakautuvat ja kypsyvät willowhome.co. Tämä vastaa Boulderin historiallista keskimääräistä arvonnousua (noin 5 % vuodessa pitkällä aikavälillä). Keväällä 2026 hinnat voivat siis taas alkaa nousta, erityisesti jos tarjonnan kasvu hidastuu (mikä on todennäköistä, kun nykyiset kohteet on myyty).

Vuodelle 2027 useat ainutlaatuiset tekijät voivat nostaa arvonnousun yksinumeroisen yläpäähän:

Korkotasot – Monet ekonomistit odottavat Fedin alkavan keventää politiikkaansa vuoteen 2024 mennessä, jos inflaatio on hallinnassa. Jos asuntolainojen korot laskevat 5 prosentin tasolle vuoteen 2026 mennessä, Boulderissa voi purkautua patoutunutta ostajakysyntää. ”Parhaassa tapauksessa”, jossa korot ovat noin 5,5 % ja työpaikkakasvu vahvaa, Boulderissa asuntojen hinnat voivat nousta 8–12 % vuodessa, ja myynti- sekä vuokrakysyntä ovat erittäin vahvoja willowhome.co. Jopa ”todennäköisimmässä” skenaariossa (korot noin 6,5 %, tasainen talous) odotetaan tervettä 4–7 %:n vuotuista hinnannousua willowhome.co – käytännössä siis normaaliin tai vahvaan markkinaan.

– Monet ekonomistit odottavat Fedin alkavan keventää politiikkaansa vuoteen 2024 mennessä, jos inflaatio on hallinnassa. Jos asuntolainojen korot laskevat 5 prosentin tasolle vuoteen 2026 mennessä, Boulderissa voi purkautua patoutunutta ostajakysyntää. ”Parhaassa tapauksessa”, jossa korot ovat noin 5,5 % ja työpaikkakasvu vahvaa, Boulderissa willowhome.co. Jopa ”todennäköisimmässä” skenaariossa (korot noin 6,5 %, tasainen talous) odotetaan tervettä – käytännössä siis normaaliin tai vahvaan markkinaan. Sundance ja varakkaiden virta – Vuosi 2027 on ensimmäinen, jolloin Boulder isännöi Sundance-elokuvafestivaalia (tammikuu 2027). Tapahtuman tuoma hype ja taloudellinen piristysruiske voivat vaikuttaa välittömästi kiinteistömarkkinoihin. Kuten on kuvattu, sen odotetaan houkuttelevan varakkaita ostajia ja sijoittajia, erityisesti luksussegmenttiin. Saatamme nähdä Boulderissa huippuluokan asuinalueiden (Mapleton Hill, Chautauqua jne.) arvonnousun olevan keskimääräistä nopeampaa uuden kysynnän vuoksi. Eräs blogi ennusti, että tietyillä postinumeroalueilla voi olla ”kiihtyvää arvonnousua” ja kovaa kilpailua luksuskodeista Sundancen lähestyessä 8z.com. Myös luksussegmentin ulkopuolella yleinen ”pöhinä” voi nostaa Boulderin houkuttelevuutta entisestään, mikä näkyy lisääntyneenä ostajakuntana eri hintaluokissa.

– Vuosi 2027 on ensimmäinen, jolloin Boulder isännöi Sundance-elokuvafestivaalia (tammikuu 2027). Tapahtuman tuoma hype ja taloudellinen piristysruiske voivat vaikuttaa välittömästi kiinteistömarkkinoihin. Kuten on kuvattu, sen odotetaan houkuttelevan varakkaita ostajia ja sijoittajia, erityisesti luksussegmenttiin. Saatamme nähdä Boulderissa huippuluokan asuinalueiden (Mapleton Hill, Chautauqua jne.) arvonnousun olevan keskimääräistä nopeampaa uuden kysynnän vuoksi. Eräs blogi ennusti, että tietyillä postinumeroalueilla voi olla ja kovaa kilpailua luksuskodeista Sundancen lähestyessä 8z.com. Myös luksussegmentin ulkopuolella yleinen ”pöhinä” voi nostaa Boulderin houkuttelevuutta entisestään, mikä näkyy lisääntyneenä ostajakuntana eri hintaluokissa. Tarjontarajoitteet palaavat: Vuoteen 2026–27 mennessä vuosien 2024–25 väliaikainen tarjonnan kasvu voi hiipua. Monet omistajat, jotka laittoivat asuntonsa myyntiin korkeiden korkojen vuoksi, ovat jo tehneet niin; jäljelle jäävät saattavat pidättäytyä, jos korot ovat matalampia (vähemmän painetta myydä). Uudisrakentaminen Boulderissa (muutamaa suurta hanketta lukuun ottamatta) pysyy edelleen vähäisenä, kunnes East Boulder rakentuu. Näin ollen Boulder voi palata myyjän markkinoihin vuoden 2026 lopulla – ensimmäisiä merkkejä voivat olla lyhyempi myyntiaika ja useammat tarjoukset. Kiinteistönvälittäjäkyselyt osoittavat jo nyt, että ostajat, jotka ovat sivussa vuonna 2025, hyppäisivät mukaan, jos korot hieman laskisivat porchlightgroup.com willowhome.co. Näin kysyntä voi jälleen ylittää tarjonnan, mikä nostaa hintoja vuonna 2027.

Numeroina Boulderin keskimääräinen asunnon arvo (~960 000 $ vuoden 2025 puolivälissä) voi nousta vakaasti yli miljoonan dollarin vuoteen 2026 mennessä ja mahdollisesti saavuttaa 1,1–1,2 miljoonaa dollaria vuoteen 2027 mennessä, jos nämä kasvuvauhdit jatkuvat. Jotkut jopa spekuloivat skenaariolla, jossa Boulderin mediaanihinta nousee 1,5 miljoonaan dollariin noin vuoteen 2030 mennessä, jos huippuluokan kysyntä räjähtää (vaikkakin tämä on optimistinen arvio). Eräs kiinteistösivusto esitti rohkeasti “Miksi vuosi 2027 tulee olemaan käänteentekevä” – viitaten Sundancen festivaaliin – ja vihjasi merkittävästä markkina-arvon noususta tuolloin boulderhomesource.com. Tämä saattaa olla liioittelua, mutta varmasti vuodella 2027 on nousupotentiaalia.

Vuokraennuste: Vuokrat Boulderissa todennäköisesti jatkavat maltillista nousuaan. Zillow Observed Rent Index osoitti jo noin 3 %:n vuosikasvua vuoden 2025 puolivälissä zillow.com. Vahvan talouden ja mahdollisesti lisääntyvän työperäisen muuttoliikkeen vuoksi (ja kun kaikki eivät voi ostaa heti), vuokra-asuntojen kysyntä pysyy korkeana. Uutta vuokratarjontaa tulee Williams Village II:sta (~300 markkina-asuntoa vuoteen ~2028 mennessä) ja mahdollisesti muutamasta East Boulderin hankkeesta, mutta siihen asti tilanne pysyy ennallaan. Voimme odottaa Boulderin vuokrien nousevan ehkä 3–5 % vuodessa vuoteen 2027 asti, ellei vuokrasääntelyä tule. Vuoteen 2027 mennessä keskimääräinen vuokra voi olla yli 2 700 dollarin. Lyhytaikaiset vuokrat nousevat jyrkästi Sundance-kausien aikana; jotkut asunnonomistajat saattavat jopa tehdä vuoden mittaisia vuokrasopimuksia, jotka päättyvät ennen tammikuuta, jotta he voivat vuokrata asuntonsa lyhytaikaisesti tuottoisaksi kahdeksi viikoksi ja jatkaa sitten pitkäaikaista vuokrausta – kaikki tämä nostaa keskimääräisiä vuokria.

Liikekiinteistöjen näkymät:

Toimistotilat: Iso kysymys. Useimmat uskovat, että Boulderin toimistosektori elpyy vähitellen, mutta ei täysin vuoteen 2027 mennessä. Todennäköisesti vaje laskee noin 29 %:sta ehkä 15–20 %:iin vuoteen 2027 mennessä . Tämä edellyttää, että yritykset kuten Google, IBM jne. säilyttävät läsnäolonsa Boulderissa ja mahdollisesti uudet yritykset täyttävät osan tilasta. Luokan A toimistot, joissa on palveluita, vuokrataan todennäköisesti ensin vuosina 2025–26 coloradogroup.com , mikä laskee keskustan näkyvää vajaakäyttöä. Lisäksi osa tyhjillään olevista vanhemmista toimistoista saatetaan muuntaa muuhun käyttöön tai poistaa markkinoilta, mikä parantaa tilastoja. Esimerkiksi jos vanha rakennus muutetaan asuinkäyttöön, sitä ei enää lasketa toimistotilojen vajaakäyttöön. Kaupungin aloitteet tällaisten muutosten tai joustavan käytön edistämiseksi voivat alkaa tuottaa tulosta vuoteen 2026 mennessä. Kuitenkin, etätyö ei ole katoamassa – vielä vuonna 2027 monet yritykset vaativat toimistolla oloa vain 2–3 päivänä viikossa. Siksi Boulderin toimistokysyntä ei ehkä koskaan palaa 100 %:iin ennen COVIDia olleesta tasosta. Kohtuullinen odotus on “uusi normaali” vajaakäyttö matalissa kaksinumeroisissa luvuissa – korkeampi kuin vuoden 2019 alle 5 %, mutta ei vuoden 2023 30 %. Vuokrat pysyvät todennäköisesti vähintään ennallaan (vuokranantajat pitävät kiinni pandemiaa edeltävistä tasoista), ja suuret myönnytykset vähenevät vähitellen tilojen täyttyessä. Vuoteen 2027 mennessä Boulderin keskusta saattaa olla muuntanut osan toimistokerroksista muuhun käyttöön (yhteistyötilat, koulutus, asuminen) – mikä parantaa keskustan elinvoimaisuutta riippumatta tiukasta toimistotilojen käyttöasteesta. Lisäksi, kuten Colorado Group ennustaa, jos keskustan bruttovuokrat ja East Boulderin vuokrat lähestyvät toisiaan veronkorotusten vuoksi East Boulderissa, jotkut vuokralaiset saattavat valita keskustan sen vetovoiman vuoksi coloradogroup.com, mikä auttaa keskustan elpymistä. Myös Sundance-ilmiö voi auttaa: media- ja tuotantoyhtiöt voivat ottaa pieniä toimistoja festivaalitoimintaan tai ympärivuotiseen läsnäoloon 8z.com.

Iso kysymys. Useimmat uskovat, että Boulderin toimistosektori elpyy vähitellen, mutta ei täysin vuoteen 2027 mennessä. Todennäköisesti . Tämä edellyttää, että yritykset kuten Google, IBM jne. säilyttävät läsnäolonsa Boulderissa ja mahdollisesti uudet yritykset täyttävät osan tilasta. , mikä laskee keskustan näkyvää vajaakäyttöä. Lisäksi osa tyhjillään olevista vanhemmista toimistoista saatetaan muuntaa muuhun käyttöön tai poistaa markkinoilta, mikä parantaa tilastoja. Esimerkiksi jos vanha rakennus muutetaan asuinkäyttöön, sitä ei enää lasketa toimistotilojen vajaakäyttöön. Kaupungin aloitteet tällaisten muutosten tai joustavan käytön edistämiseksi voivat alkaa tuottaa tulosta vuoteen 2026 mennessä. Kuitenkin, – vielä vuonna 2027 monet yritykset vaativat toimistolla oloa vain 2–3 päivänä viikossa. Siksi Boulderin toimistokysyntä ei ehkä koskaan palaa 100 %:iin ennen COVIDia olleesta tasosta. Kohtuullinen odotus on – korkeampi kuin vuoden 2019 alle 5 %, mutta ei vuoden 2023 30 %. Vuokrat pysyvät todennäköisesti vähintään ennallaan (vuokranantajat pitävät kiinni pandemiaa edeltävistä tasoista), ja suuret myönnytykset vähenevät vähitellen tilojen täyttyessä. Vuoteen 2027 mennessä Boulderin keskusta saattaa olla muuntanut osan toimistokerroksista muuhun käyttöön (yhteistyötilat, koulutus, asuminen) – mikä parantaa keskustan elinvoimaisuutta riippumatta tiukasta toimistotilojen käyttöasteesta. Lisäksi, kuten Colorado Group ennustaa, veronkorotusten vuoksi East Boulderissa, jotkut vuokralaiset saattavat valita keskustan sen vetovoiman vuoksi coloradogroup.com, mikä auttaa keskustan elpymistä. Myös Sundance-ilmiö voi auttaa: media- ja tuotantoyhtiöt voivat ottaa pieniä toimistoja festivaalitoimintaan tai ympärivuotiseen läsnäoloon 8z.com. Vähittäiskauppa: Vähittäiskauppa pysynee vahvana vuoteen 2027 asti. Jos jotain, Sundance ja kasvava väestö lisäävät sitä. Odotamme lähes täyttä käyttöastetta parhailla vähittäiskauppa-alueilla ja nousupainetta vuokriin, kun kansalliset brändit mahdollisesti kilpailevat paikasta Boulderissa. Uutta liiketilaa tulee projekteista kuten Alpine-Balsam (vähän) ja Williams Village II (90 000 neliöjalkaa) noin vuosina 2027–28, tarjoten moderneja liiketiloja – mutta ne täyttyvät todennäköisesti (esim. ruokakaupat, ravintolat) ilman, että keskustan asema heikkenee. Yksi seurattava asia: Hill-liikealue (lähellä kampusta) on suuren uudistuksen alla (The Hill -hotelli ja konferenssihanke, valmistuu noin 2026). Se elävöittää University Hillin vähittäiskauppaa ja voi houkutella alueelle myös korkeatasoisia liikkeitä. Kaikkiaan Boulderin vähittäiskaupan vajaakäyttö pysynee matalissa yksinumeroisissa luvuissa, ja terve vaihtuvuus tuo uusia yrityksiä vanhojen tilalle. Pearl Streetille saattaa tulla muutama uusi kansallinen laatuliike vuonna 2027, jos vuokranantajat suosivat niitä korkeiden vuokrien vuoksi – mutta Boulder on perinteisesti pitänyt kiinni paikallisesta tunnelmasta.

Vähittäiskauppa pysynee vahvana vuoteen 2027 asti. Jos jotain, Sundance ja kasvava väestö lisäävät sitä. Odotamme ja nousupainetta vuokriin, kun kansalliset brändit mahdollisesti kilpailevat paikasta Boulderissa. Uutta liiketilaa tulee projekteista kuten Alpine-Balsam (vähän) ja Williams Village II (90 000 neliöjalkaa) noin vuosina 2027–28, tarjoten moderneja liiketiloja – mutta ne täyttyvät todennäköisesti (esim. ruokakaupat, ravintolat) ilman, että keskustan asema heikkenee. Yksi seurattava asia: (lähellä kampusta) on suuren uudistuksen alla (The Hill -hotelli ja konferenssihanke, valmistuu noin 2026). Se elävöittää University Hillin vähittäiskauppaa ja voi houkutella alueelle myös korkeatasoisia liikkeitä. Kaikkiaan Boulderin vähittäiskaupan vajaakäyttö pysynee matalissa yksinumeroisissa luvuissa, ja terve vaihtuvuus tuo uusia yrityksiä vanhojen tilalle. Pearl Streetille saattaa tulla muutama uusi kansallinen laatuliike vuonna 2027, jos vuokranantajat suosivat niitä korkeiden vuokrien vuoksi – mutta Boulder on perinteisesti pitänyt kiinni paikallisesta tunnelmasta. Teollinen: Odotamme, että teollisten tilojen vajaakäyttöaste pysyy alhaisena . Vuoteen 2027 mennessä Boulderissa saattaa olla jopa vähemmän teollista tilaa, koska osa niistä saatetaan muuttaa sekakäyttöön. Kysyntä jäljelle jääville teollisille tiloille (erityisesti laboratoriotilat) tulee kuitenkin olemaan suurta. Todennäköinen lopputulos: teollisten tilojen vuokrat nousevat edelleen (ehkä jopa 15 dollariin/neliöjalka NNN) vuoteen 2027 mennessä, ja yhä useampi teollisuustilaa tarvitseva yritys sijoittuu Boulderin ulkopuolelle (Gunbarreliin tai Longmontiin). Life-sciences-tilat , joita suunnitellaan Flatiron Business Parkiin, saattavat aloittaa rakentamisen vuoteen 2025 mennessä ja olla valmiina 2027 – ne todennäköisesti vuokrataan kokonaan bioteknologiayrityksille, mikä vahvistaa Boulderin bioteknologiakeskittymää ja tuo korkeapalkkaisia työpaikkoja. Tämä puolestaan lisää asuntokysyntää (kun nämä työntekijät etsivät paikallisia koteja).

Odotamme, että . Vuoteen 2027 mennessä Boulderissa saattaa olla jopa vähemmän teollista tilaa, koska osa niistä saatetaan muuttaa sekakäyttöön. Kysyntä jäljelle jääville teollisille tiloille (erityisesti laboratoriotilat) tulee kuitenkin olemaan suurta. Todennäköinen lopputulos: edelleen (ehkä jopa 15 dollariin/neliöjalka NNN) vuoteen 2027 mennessä, ja yhä useampi teollisuustilaa tarvitseva yritys sijoittuu Boulderin ulkopuolelle (Gunbarreliin tai Longmontiin). , joita suunnitellaan Flatiron Business Parkiin, saattavat aloittaa rakentamisen vuoteen 2025 mennessä ja olla valmiina 2027 – ne todennäköisesti vuokrataan kokonaan bioteknologiayrityksille, mikä vahvistaa Boulderin bioteknologiakeskittymää ja tuo korkeapalkkaisia työpaikkoja. Tämä puolestaan lisää asuntokysyntää (kun nämä työntekijät etsivät paikallisia koteja). Moniperhe-/Kerrostaloasunnot: Boulderin kerrostaloasuntomarkkinoiden perustekijät vuoteen 2027 asti ovat erittäin suotuisat. Vajaakäyttöaste pysynee alle 5 %:ssa, ja vuokrien kasvu on vuosittain matalilla tai keskitasoisilla yksinumeroisilla prosenteilla. Korkotason mahdollisesti laskiessa asuntojen arvot alkavat jälleen nousta vuoden 2024–25 tasanteen jälkeen. Vuoteen 2027 mennessä Boulderin kerrostalojen tuottovaatimukset voivat puristua takaisin noin 4 %:iin tai alle, jos sijoittajien kiinnostus palaa voimakkaasti, mikä tarkoittaa merkittävää arvonnousua näille kohteille. Uusien asuntojen valmistuminen (esim. 217 Alpine-Balsamissa, 300 Williams Village II:n markkinaehtoisissa asunnoissa) on merkittävää, mutta ei riitä ylitarjontaan – ne täyttyvät nopeasti. Jos East Boulderiin valmistuu yksi tai kaksi uutta kerrostaloa vuoteen 2027 mennessä, myös ne vuokrataan nopeasti (ja todennäköisesti halvemmalla kuin keskustassa, mikä voisi olla ensimmäinen lähes “kohtuuhintainen” markkinaehtoinen asuntotarjonta Boulderissa pitkään aikaan). Kuitenkin suhteessa kysyntään nämä lisäykset ovat vaatimattomia, joten vuokratasot jatkavat nousuaan. Taloudellisten olosuhteiden heikkeneminen on riski, mutta ellei tule suurta taantumaa, Boulderin kerrostaloasuntosektori menestyy.

Väestörakenne ja kysyntätekijät: Boulderin väestönkasvu on historiallisesti ollut noin 1 % tai vähemmän vuodessa rajoitusten vuoksi, mutta kotitalouksien muodostuminen saattaa hieman lisääntyä, jos asuntoja tulee lisää tarjolle. Boulderin väkiluku, joka on noin 108 000 vuonna 2025, saattaa kasvaa noin 115 000:een vuoteen 2030 mennessä, jos nämä 5 000 suunniteltua asuntoa toteutuvat vähitellen (ehkä 1 000–2 000 niistä valmistuu vuoteen 2027 mennessä). Kysynnän rakenne voi kallistua vanhempiin ikäryhmiin, kun yhä useampi tyhjäpesä ja varakas etätyöntekijä valitsee Boulderin (erityisesti kulttuuritapahtumien, kuten elokuvafestivaalin, lisätessä houkuttelevuutta). Opiskelijaväestö kasvaa myös hieman (CU suunnittelee tasaista opiskelijamäärän kasvua). Näin ollen Boulderissa tulee todennäköisesti olemaan entistä suurempi asuntokysyntä korkean tulotason ryhmiltä, mikä herättää huolta gentrifikaatiosta ja monimuotoisuudesta. Kaupunki pyrkii vastaamaan tähän kohtuuhintaisten asuntojen toimin ja mahdollisesti vuoteen 2027 mennessä harkitsee lisätoimia (esim. omakotitaloalueiden kaavamuutoksia, jotka mahdollistaisivat paritalot, mikä lisäisi maltillisesti tiiviyttä ja kohtuuhintaisia asuntoja). Jos näin käy, kyseessä olisi merkittävä muutos ja se voisi vaikuttaa markkinadynamiikkaan (esim. lisää paritalo-/kolmitalorakentamista vanhoilla asuinalueilla vuoden 2027 jälkeen), mutta tämä on spekulatiivista.

Sundance ja matkailun kasvu: Vuoteen 2027 mennessä Boulder saattaa kokea matkailun renessanssin. Sundance-festivaalin valtavan kävijäpiikin lisäksi joka tammikuu (joka sekä rasittaa että rikastuttaa kaupunkia), Boulderin yleinen profiili ”kohdekaupunkina” todennäköisesti nousee 8z.com. Tapahtumajärjestäjät saattavat tuoda Boulderiin muita festivaaleja, konferensseja tai yritysten retriittejä hyödyntäen kaupungin uutta kansainvälistä vetovoimaa. Tällä on kerrannaisvaikutus kiinteistömarkkinoihin: enemmän vierailijoita tarkoittaa enemmän tuloja kaupoille/hotelleille, mikä tekee liiketilojen vuokrasopimuksista turvallisempia; jotkut vierailijat ihastuvat Boulderiin ja päättävät muuttaa tai ostaa toisen kodin (kuten 8z-artikkelissa mainittiin, Boulder houkuttelee uusia luovia ja alan ihmisiä asukkaiksi) 8z.com. Käytännössä Boulderin kysyntä laajenee paikallisen Coloradon ja rannikkoseutujen muuttajien lisäksi kansainvälisiin ostajiin ja vuokraajiin. Tämä voi erityisesti vauhdittaa luksusmarkkinoita ja mahdollisesti luoda markkinaraon ultra-luksusasunnoille, jos sellaisia rakennetaan (esim. saatamme nähdä ehdotuksia huippuluokan kerrostaloista keskustaan varakkaille osa-aikaisille asukkaille – tosin Boulderin rakennuskorkeuden rajoitukset hillitsevät tätä jonkin verran).

Kasvun ja elämänlaadun tasapainottaminen: Boulderin päättäjät ovat hyvin tietoisia siitä, että kaupungin erityispiirteet on säilytettävä kasvun keskellä. Odotettavissa on jatkossakin investointeja liikenteeseen (ehkä viimein konkreettisia suunnitelmia juna- tai pikabussiyhteydestä Denveriin 2020-luvun lopulla) ruuhkien hallitsemiseksi sekä tiukkoja kestävän kehityksen vaatimuksia rakentamiselle (nollaenergiarakennukset jne.). Nämä lisäävät kustannuksia, mutta myös arvoa siinä mielessä, että Boulder säilyy puhtaana, tehokkaana kaupunkina, jossa ihmiset haluavat asua. Yleiskaavan päivitys vuonna 2025 määrittää suunnan. Jos linja on asuntomyönteinen, Boulder voi maltillisesti kasvattaa kasvuvauhtiaan, lisäten ehkä muutamia satoja asuntoja vuodessa aiemman alle sadan sijaan. Se on edelleen vähän absoluuttisesti, mutta vuoteen 2027 mennessä saatamme nähdä merkkejä hieman parantuneesta kohtuuhintaisuudesta (tai ainakin vuokrien/hintojen nousun hidastumisesta). Koska kohtuuhintaisuuden kuilu on kuitenkin syvä, todennäköisempää on, että hinnat jatkavat tulojen ylittämistä, ja Boulder panostaa entistä enemmän kohtuuhintaisten asuntojen ohjelmiin auttaakseen keskituloisia. Vuoteen 2027 mennessä voidaan ennakoida keskustelua luovista ratkaisuista, kuten yhteisömaan rahastoista, osuuskuntamallisesta asumisesta tai tiukemmista velvoitteista, jotka voisivat muokata uusia hankkeita (esim. seuraavassa vaiheessa vaaditaan ehkä 35–40 % kohtuuhintaisia asuntoja).

Syrjäisten markkinoiden vaikutus: Boulder ei ole tyhjiössä. Jos Boulderista tulee liian kallis, yhä useampi asuu Louisvillessa, Superiorissa, Longmontissa ja käy töissä tai tekee hybridityötä. Nämä markkinat ovat kasvaneet ja kasvavat jatkossakin. Superior rakentaa uudelleen Marshallin palon jälkeen monia uusia koteja (jotka voivat houkutella joitakin, jotka muuten olisivat muuttaneet Boulderiin). Longmontissa on suuri kehityshanke käynnissä (~1 800 kotia vuosina 2025–2026 erään arvion mukaan), ja sen hinnat ovat puolet Boulderin hinnoista. Kun näiden yhteisöjen palvelut paranevat, osa ostajista saattaa valita ne Boulderin sijaan, toimien näin paineventtiilinä. Tämä alueellinen dynamiikka voi hillitä Boulderin kasvua jonkin verran – käytännössä Boulderista voi yhä enemmän tulla laajemman Boulder Countyn markkinan korkeahintainen keskus, jolloin vain ne, jotka todella arvostavat Boulderia, maksavat siitä lisähintaa, kun taas muut asettuvat lähikaupunkeihin. Tämä trendi on jo nyt nähtävissä, mutta voi korostua vuoteen 2027 mennessä, kun työmatkatekniikka kehittyy (ehkä lisää etätyöhubeja tai parempaa liikennettä Longmontista).

Yhteenveto: Vuoteen 2027 mennessä Boulderin kiinteistömarkkinat ovat todennäköisesti jälleen noususuunnassa, ja niille on ominaista:

Korkeammat asuntojen hinnat (takaisin kohtuullisiin uusiin huippuihin), erityisesti luksussegmentissä.

Vahvat vuokrat ja mahdollisesti entistä tiukemmat vuokramarkkinat, jos väestö kasvaa.

Jonkin verran uusia asuntoja helpottamassa pulaa, mutta kysyntä ylittää edelleen tarjonnan suurimmalla osalla markkinoista.

Keskusta, joka on eläväisempi kuin 2020-luvun puolivälin notkahduksen aikaan – ehkä matalampi toimistotilojen vajaakäyttö, uusia kulttuuritiloja ja Sundancen jälkihehku tekevät siitä kosmopoliittisemman.

Haasteet kohtuuhintaisuuden ja inklusiivisuuden suhteen jatkuvat, ja poliittiset toimet ovat käynnissä.

Riskejä toki on (taloudellinen taantuma, globaalit kriisit jne.), mutta Boulderin perusvetovoima antaa sille puolustuksellista luonnetta. On hyvä muistaa, että jopa suuressa taantumassa Boulderin asuntojen hintaindeksi laski vain noin 5–10 % ja palautui nopeasti, selvästi paremmin kuin pahiten kärsineet markkinat. Tämä kestävyys todennäköisesti jatkuu.

Siksi sidosryhmille – olipa kyseessä asunnon ostaja, myyjä tai sijoittaja – Boulderin pitkän aikavälin näkymät ovat optimistiset. Kiinteistöpäätöksissä tulee tietysti huomioida omat olosuhteet ja riskinsietokyky, mutta ennuste viittaa siihen, että ne, jotka sijoittavat Boulderin elämänlaatuun (ja siten kiinteistöihin), hyötyvät tulevina vuosina. Kuten eräässä paikallisessa kiinteistöartikkelissa todettiin, “kaupungin seuraava luku on täynnä lupausta, energiaa ja muutosta – ajan tasalla pysyminen ja sopeutuminen ovat avainasemassa, jotta Boulder pysyy elinvoimaisena ja asuttavana sukupolvien ajan” 8z.com. Käytännössä tämä tarkoittaa mahdollisuuksien hyödyntämistä (kuten uudet kehityshankkeet ja lisääntyvä kulttuuripääoma) samalla kun pidetään mielessä haasteet (kuten Boulderin pitäminen saavutettavana monenlaisille ihmisille). Vuoteen 2027 ja sen jälkeen Boulder todennäköisesti vakiinnuttaa asemansa paitsi ulkoilu- ja teknologiakeitaana, myös kasvavana kulttuurikeskuksena – mikä kaikki näkyy sen dynaamisessa kiinteistömaisemassa.

