Baltimoren asuntomarkkinat 2025: Suurimmat trendit, rohkeat ennusteet ja kuumimmat kaupunginosat

Baltimoren kiinteistömarkkinat vuonna 2025 ovat täynnä vastakohtia: asuinkiinteistöjen kysyntä on kestänyt korkeammista koroista huolimatta, liikekiinteistöala etsii paikkaansa pandemian jälkeen, ja kaupunkia muovaavat suuret kehityshankkeet. Tässä raportissa pureudumme Baltimoren kiinteistömarkkinoiden tilanteeseen kaikilla osa-alueilla – vuokrien noususta ja niukasta asuntotarjonnasta suuriin ranta-alueiden projekteihin ja ennusteisiin vuoteen 2030 asti – asiantuntijoiden ja paikallisen datan valossa.

Asuinkiinteistöjen trendit vuonna 2025

Asuntojen hinnat ja myynti: Baltimoren asuntomarkkinat ovat rauhoittuneet vuosien 2021–2022 kuumimmasta vaiheesta, mutta pysyneet vakaana maltillisella hintojen kasvulla. Tyypillinen asunnon arvo kaupungissa on noin $189,000, hieman noussut (noin +0,6 % vuodessa vuoden 2025 puolivälissä) zillow.com zillow.com. Mediaanihinnat ovat korkeammat (noin $225,000 vuoden 2025 puolivälissä), sillä muuttovalmiit kodit halutuilla alueilla saavat edelleen hyviä tarjouksia zillow.com. Merkittäviä hintojen laskuja ei ole havaittavissa – itse asiassa monilla alueilla hinnat nousevat yhä, vaikkakin eivät enää pandemian aikaisella kaksinumeroisella vauhdilla leetessier.com leetessier.com. Suurimpien ennustajien keskiarvon mukaan asuntojen arvojen odotetaan nousevan noin 1,5–2 % vuonna 2025, mikä viittaa loivaan nousutrendiin, ei romahdukseen leetessier.com. Tarjonta on yhä historiallisesti matalalla tasolla, mikä tukee hintoja: kaupungissa oli vuoden 2025 puolivälissä myynnissä vain noin 2,700 asuntoa zillow.com, ja ilmoitukset menevät kaupaksi jo 19 päivässä keskimäärin zillow.com zillow.com – merkki siitä, että hyvin hinnoitellut asunnot menevät yhä nopeasti kaupaksi.

Asuntotarjonta ja uudet kehityshankkeet: Myytävien asuntojen tarjontaa on rajoittanut vuosien alirakentaminen ja haluttomat myyjät, mikä on luonut jatkuvan asuntopulan. Monet nykyiset asunnonomistajat, joilla on erittäin matalat asuntolainakorot, pidättäytyvät myymästä, mikä pitää jälleenmyyntitarjonnan niukkana. Uudisrakentamisen saralla Baltimoressa nähdään moniasuntoisten talojen rakentamisen nousua. Lähes 4 000 uutta asuinhuoneistoa valmistui pelkästään vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä, mutta vuokralaisten kysyntä pysyi mukana niin, että tyhjäkäyttöaste laski eikä noussut bpmngmt.com. Useita suuria asuinprojekteja on käynnissä tai äskettäin avattu – esimerkiksi Baltimore Peninsula (Port Covington) -hanke alkoi toimittaa ensimmäisiä kotejaan vuonna 2024, mukaan lukien Locke Landing -projekti, joka tuo yli 800 uutta kotia (rivitaloja, asuntoja ja kerrostaloasuntoja) seuraavien 3–4 vuoden aikana sobopost.org. Myös sekatuloisten asuinalueiden uudistuksia on käynnissä; Perkins Somerset Old Town (PSO) Transformation Plan itäpuolella korvaa vanhat julkiset asunnot uusilla sekatuloisilla yhteisöillä (yli 550 asuntoa ensimmäisessä vaiheessa) sekä uudella koululla ja palveluilla, ja hanke vaikuttaa lopulta noin 6 000 asukkaaseen näillä alueilla baltimoretogether.com. Näiden hankkeiden tavoitteena on lisätä asuntotarjontaa, mutta kysyntä ylittää silti tarjonnan – mikä tarkoittaa, että vuoden 2025 markkinat suosivat edelleen asunnonmyyjiä.

Vuokramarkkinoiden vahvuus: Vuokramarkkinat käyvät kuumina vuonna 2025, sillä kysyntä on suurta ja vuokrat nousevat tasaisesti. Baltimoren kaupungin keskimääräinen vuokra on noin 1 624 dollaria kuukaudessa, hieman alle Yhdysvaltojen keskiarvon, ja vuokrien vuosikasvu on noin +0,8 % – riittävästi pysyäkseen inflaation tahdissa ja ollen silti edullinen verrattuna muihin kaupunkeihin bpmngmt.com bpmngmt.com. Laajemmalla metropolialueella vuokrat ovat nousseet noin 3,3 % tammikuusta 2024 lähtien bpmngmt.com. Tärkeää on, että vapaiden vuokra-asuntojen määrä on laskenut ensimmäistä kertaa vuoden 2021 jälkeen, ollen nyt noin 7,9 % koko kaupungissa bpmngmt.com. Halutuilla alueilla, kuten Canton, Federal Hill ja Fells Point, vuokrat ovat korkeammat (noin 2 000–2 400 dollaria tavanomaisesta asunnosta) niiden ranta-alueiden ja yöelämän ansiosta bpmngmt.com bpmngmt.com. Uusien asuntojen tulvakaan ei ole pehmentänyt markkinaa – vahva kysyntä on pitänyt tyhjät asunnot vähissä, mikä on selvä merkki kestävästä vuokra-asuntojen kysynnästä bpmngmt.com. Vuokranantajilla on näin ollen paremmat mahdollisuudet hinnoitella vuokria, ja monet optimoivat vuokria sekä tarjoavat moderneja mukavuuksia hyödyntääkseen tiukkaa markkinaa. Kaiken kaikkiaan Baltimoren vuokra-asuntosektori vuonna 2025 on terve ja kilpailukykyinen, tarjoten vakaata tuottoa kiinteistönomistajille, sillä kaupunki on noin 9 % edullisempi kuin kansallinen keskiarvo vuokrissa – etu, joka houkuttelee vuokralaisia kalliimmista metropoleista bpmngmt.com bpmngmt.com.

Liikekiinteistöt: toimistot, vähittäiskauppa ja teollisuus

Toimistomarkkinat

Baltimoren toimistosektori on siirtymävaiheessa. Keskustan toimistotilojen vajaakäyttö nousi ennätyskorkealle pandemian aikana ja sen jälkeen – saavuttaen noin 18–22 % vajaakäytön vuosina 2023–2024 kaupungin liikekeskustassa cushmanwakefield.com bisnow.com – kun yritykset supistivat toimintaansa ja etä-/hybridityö vähensi kysyntää. Vuonna 2025 toimistomarkkinat ovat hitaasti tasapainottumassa. Vakautumisen merkkejä on havaittavissa: koko Baltimore Cityn toimistotilojen vajaakäyttö pysyi noin 22,4 %:ssa vuoden 2024 puolivälissä, käytännössä muuttumattomana vuodentakaisesta (nopeat vajaakäytön nousut ovat tasaantuneet) cushmanwakefield.com. Vuokranantajat ovat vastanneet korkeaan vajaakäyttöön myönnytyksillä ja luovalla vanhojen tilojen uudelleenkäytöllä. Yksi valopilkku on julkisten vuokralaisten määrän kasvu keskustan toimistoissa – Marylandin osavaltio alkoi siirtää virastojaan esikaupunkien toimistoista Baltimoren keskustaan, tavoitteena siirtää 6 000 osavaltion työntekijää keskusta-alueelle vuoden 2025 loppuun mennessä godowntownbaltimore.com godowntownbaltimore.com. Tämä valtion rahoittama hanke täyttää joitakin tyhjiä toimistotorneja ja lisää jalankulkuliikennettä arkipäivisin. Silti toimistokysyntä on yhä alle pandemiaa edeltävän tason. Vuokraustoiminta on parantunut (kokonaisvuokraus vuonna 2023 oli noin 27 % korkeampi kuin pandemia-aikana keskimäärin) bisnow.com, mutta hybridimalli on tullut jäädäkseen – toimistorakennukset, erityisesti vanhemmat B- ja C-luokan kiinteistöt, kilpailevat kovasti harvemmista kokoaikaisista vuokralaisista. Huipputason A-luokan toimistot alueilla kuten Harbor East ja Harbor Point menestyvät paremmin (hyötyen uusista tilaratkaisuista ja ranta-alueen palveluista), kun taas vanhentuneet rakennukset kamppailevat. Elvytyksen vauhdittamiseksi kaupungin johto harkitsee jopa toimistojen muuttamista asunnoiksi ja verokannustimia. Toimistomarkkinoiden pääluvut vuodelta 2025 osoittavat markkinan olevan alamaissa, mutta ei romahtamassa: keskustan vajaakäyttö noin 22 %, Baltimoren lähiöiden toimistotilojen vajaakäyttö teini-ikäluvuissa (noin 16–17 %) cushmanwakefield.com, ja vuokrat yleisesti tasaiset vuoden 2022–2023 tasoittumisen jälkeen. Näkymät ovat varovaisen optimistiset: kun talous kasvaa ja työntekijöitä palaa toimistoihin (vaikkakin hybridimallilla), Baltimoren toimistotilojen käyttöaste paranee hitaasti. Huomionarvoista on, että uusia merkittäviä toimistohankkeita viedään yhä eteenpäin – T. Rowe Price avasi uuden 550 000 neliöjalan maailmanlaajuisen pääkonttorinsa Harbor Pointissa vuonna 2024 thedailyrecord.com, mikä osoittaa luottamusta siihen, että modernit, korkealaatuiset toimistot cvoi menestyä ja houkutella suuria vuokralaisia, vaikka vanhempia toimistoja muutetaan muuhun käyttöön.

Vähittäiskaupan sektori

Teollinen sektori

Baltimorenovat olleet vaihtelevat, naapurustotason menestysten ja keskustan haasteiden myötä.ovat suurelta osin toipuneet pandemian pohjalukemista – alueilla kuten Hampden, Canton ja Federal Hill on alhainen liiketilojen vajaakäyttö, kun ravintolat ja putiikit hyötyvät paikallisesta kulutuksesta ja turismista. Sen sijaanon kamppaillut liikkeiden sulkemisten ja vähentyneen asiakasvirran kanssa. Ikoniset Harborplace-paviljongit, jotka olivat aiemmin vilkas rantakeskus, jäivät suurimmaksi osaksi tyhjilleen 2010-luvulla. Nyt kuitenkin edessä on suuria muutoksia: massiivinenon hyväksytty ja rakennustyöt on määrä aloittaa loppuvuodesta 2026 cbsnews.com cbsnews.com . Rakennuttaja MCB Real Estate (johtajana baltimorelainen David Bramble) purkaa vanhat paviljongit ja rakentaa modernin– mukaan lukien cbsnews.com . Vuonna 2024 hyväksytyt kaavamuutokset poistivat tontin rakennuskorkeuden rajoitukset mahdollistaen tiiviin rakentamisen baltimorefishbowl.com . Sillä välin kaupunki ja tapahtumajärjestäjät elävöittävät keskustaa tapahtumilla (kuten uudelleen avattu CFG Bank Arena konserteilla) houkutellakseen kävijöitä takaisin.Baltimoreissa ovat suhteellisen edullisia (parhailla paikoilla katutason liiketilat keskimäärin teini-ikäisissä dollareissa neliöjalkaa kohden vuodessa), ja hyvin sijaitsevien liiketilojen vajaakäyttö on alle 5 % monilla osa-alueilla mackenziecommercial.com ovat asteittaisen paranemisen suuntaiset: kun keskustan asukasmäärä kasvaa ja suuret hankkeet kuten Harborplace ja Harbor Eastin laajennus toteutuvat, vähittäiskaupan kysynnän odotetaan kasvavan. Lisäksi Baltimoren turismin elpyminen (Oriolesin baseball-menestys, messut jne.) nostanee vähittäismyyntiä. Vuoteen 2025 mennessä sijoittajat olivat varovaisen optimistisia –, ja Baltimore seuraa tätä trendiä, erityisesti välttämättömyyksiin perustuvan vähittäiskaupan ja kokemuksellisten ravintoloiden osalta, joita ei voi korvata verkossa institutionalpropertyadvisors.com . Yhteenvetona vähittäiskauppa on vakiintumassa, ja horisontissa siintää mullistavia hankkeitaon suunniteltu uudistamaan keskeisen Baltimoren ostos- ja viihdetarjontaa tämän vuosikymmenen loppupuolella.

Baltimoren metropolialueen teollisuuskiinteistö-sektori on ollut viime vuosina voimakas, alueen strategisen sijainnin ja satamainfrastruktuurin ansiosta. Varastojen, logistiikan ja joustotilojen kysyntä kasvoi voimakkaasti verkkokauppabuumin aikana, mikä laski vajaakäyttöä ja nosti vuokria. Vuoteen 2025 mennessä on merkkejä hidastumisesta hurjasta tahdista – mutta markkinat pysyvät pohjimmiltaan vahvoina. Baltimoren metropolialueen teollisuuskiinteistöjen vajaakäyttö nousi noin 8,5 %:iin vuoden 2025 toisella neljänneksellä, mikä on 100 peruspistettä enemmän kuin aiemmin tänä vuonna ja korkein vajaakäyttöaste sitten vuoden 2020 cushmanwakefield.com. Tämä nousu johtuu osittain vuosien 2023–24 uusien toimitusten aallosta ja makrotaloudellisesta epävarmuudesta, joka saa vuokralaiset lykkäämään laajennuksia cbre.com. Vain kaksi yli 200 000 neliöjalan teollista vuokrasopimusta solmittiin vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla, kun vastaavina ajanjaksoina viime vuosina on ollut keskimäärin 10 näin suurta sopimusta cbre.com. Nettokäyttöaste kääntyi hieman negatiiviseksi vuoden 2025 alussa (noin 46 000 neliöjalan nettotilakato vuoden alusta kesään mennessä) – ensimmäinen pehmeneminen kymmeneen vuoteen cbre.com cbre.com. Näistä vastatuulista huolimatta kysyntää tukevat tekijät ovat edelleen vahvat: lähes 100 vuokralaista etsi tilaa alueelta, ja kokonaisvuokrausvolyymi kasvoi itse asiassa noin 17 % edelliseen neljännekseen verrattuna vuoden toisella neljänneksellä (lähinnä uusimisten ansiosta) cbre.com cbre.com. Baltimoren satama ja Tradepoint Atlantic jatkavat teollisen kasvun vetureina. Tradepoint Atlantic, 3 300 hehtaarin logistiikkakampus Sparrows Pointissa, on nyt yli 20 suuren vuokralaisen, kuten Amazonin, FedExin, Home Depotin, Under Armourin, Volkswagenin ja muiden koti gdcoc.org. Uusia tiloja (varastoja, jakelukeskuksia ja mahdollisesti uusi konttisatama) on rakenteilla, mikä varmistaa, että Baltimore pysyy tärkeänä Mid-Atlantin jakelukeskuksena. Teollisuusvuokrat ovat ennätyskorkealla (noin 8–10 dollaria/neliöjalka triple-net nykyaikaisissa varastotiloissa) noustuaan lähes 69 % vuodesta 2015 nmrk.com. Lievä nousu iNouseva vajaakäyttö antaa vuokralaisille hieman enemmän neuvotteluvoimaa, ja vuokrien kasvu on hidastunut vuositasolla mataliin yksinumeroisiin lukuihin, mutta merkittävää ylitarjontaa ei odoteta. Itse asiassa vuoden 2025 valmistumiset ovat ennusteiden mukaan alle puolet vuoden 2023 tasosta cbre.com, mikä pitäisi auttaa tasapainottamaan markkinoita. Kaiken kaikkiaan teollisuussektorin näkymät ovat vakaat: vuoden 2025 hengähdystauon jälkeen, jonka taustalla ovat taloudellinen epävarmuus ja korkeammat korot, kysynnän odotetaan jälleen kasvavan tulevina vuosina, mitä tukevat Baltimoren sataman edut ja sen nouseva rooli jakelussa, life-sciences manufacturing sekä jopa datakeskukset (joita Baltimore Peninsula -hanke nyt harkitsee seuraavassa vaiheessaan) southbmore.com.

Ostajan vs. vuokralaisen markkinadynamiikka

Baltimoren ostamisen ja vuokraamisen välinen dynamiikka on muuttunut huomattavasti nousevien korkojen ja pandemian jälkeisten taloudellisten muutosten myötä. Monille asukkaille vuokraaminen on tällä hetkellä edullisempaa kuin omistaminen, mikä vaikuttaa asumisvalintoihin. Koko maassa keskihintaisen omakotitalon kokonaiskuukausikustannus (mukaan lukien laina, verot, ylläpito, vakuutus) on noussut noin 64 % neljässä vuodessa, noin 3 800 dollariin kuukaudessa, korkeampien korkojen ja kulujen vuoksi wtop.com wtop.com. Samaan aikaan tyypillisen omakotitalon vuokra on noussut vain noin 16 % kyseisenä aikana, noin 2 236 dollariin kuukaudessa wtop.com wtop.com. Tämä tarkoittaa, että omistusasuminen voi maksaa noin 70 % enemmän kuukaudessa kuin vastaavan kodin vuokraaminen vuonna 2024 wtop.com wtop.com. Baltimore seuraa tätä trendiä: kun 30 vuoden asuntolainojen korot ovat noin 6,5–7 %, monet potentiaaliset ostajat huomaavat, että heidän mahdollinen lainanlyhennyksensä ylittää reilusti paikalliset vuokrat. Tämän seurauksena osa kotitalouksista on lykännyt ostamista ja pysynyt vuokralaisina, mikä lisää vuokra-asuntojen kysyntää (kuten Baltimoren laskevat vuokravapaat ja vuokrien nousu osoittavat) bpmngmt.com bpmngmt.com. Kiinteistönvälittäjät huomauttavat, että nousevat asuntojen hinnat ja korkokustannukset “ajavat yhä useampia vuokraamaan,” erityisesti nuoria ammattilaisia, jotka olisivat muutama vuosi sitten ostaneet asunnon, mutta nyt valitsevat vuokraamisen halutuilla alueilla kuten Cantonissa tai Fed Hillissä bpmngmt.com bpmngmt.com.

Samaan aikaan myytävien asuntojen markkinoilla vallitsee pattitilanne: myyjillä on yhä etulyöntiasema monissa kaupoissa rajallisen tarjonnan vuoksi (hyvin hinnoitellut kodit saavat usein useita tarjouksia pyyntihinnan tasolla tai sen yli – noin 39 % Baltimoren asuntokaupoista vuoden 2025 puolivälissä päättyi yli pyyntihinnan zillow.com zillow.com). Mutta ostajat ovat muuttuneet varovaisemmiksi ja hintatietoisemmiksi korkeiden lainakustannusten ja taloudellisen epävarmuuden vuoksi. Tämä on johtanut pidempiin etsintäaikoihin ja harvempiin tarjouskilpailuihin kuin vuonna 2021, ja ostajat neuvottelevat nyt usein korjauksista tai myyjän myönnytyksistä. Käytännössä vuosi 2025 tuntuu lähempänä tasapainoista markkinaa kuin lähimenneisyyden kuumeista myyjän markkinaa. Joina kuukausina Baltimore on jopa nähnyt pieniä lisäyksiä asuntotarjonnassa ja myyntiajoissa, mikä on herättänyt keskustelua mahdollisesta ostajan markkinoiden suuntaan kallistumisesta – mutta tällainen muutos on hyvin paikallista ja maltillista. Kaiken kaikkiaan ostajat, jotka toivovat suuria hinnanlaskuja, joutuvat yhä pettymään, sillä hinnat pysyvät vakaana tai nousevat hitaasti sen sijaan, että laskisivat leetessier.com leetessier.com. Niille, joilla on varaa ostaa, tilanne palkitsee kärsivällisyyden ja valmistautumisen: ennakkohyväksytyt, hyvin perillä olevat ostajat voivat onnistua, jos toimivat nopeasti halutuissa kohteissa, sillä mediaaniaika varaukseen on alle kolme viikkoa zillow.com.

Sijoittajien aktiivisuus on toinen tekijä kokonaisuudessa. Baltimoren suhteellisen alhaiset asunt hinnat (mediaani noin 224 000 dollaria, noin puolet kansallisesta mediaanista) baymgmtgroup.com ja vahva vuokra-asuntojen kysyntä tekevät siitä houkuttelevan kiinteistösijoittajille. Sekä paikalliset että osavaltion ulkopuoliset sijoittajat ovat ostaneet rivitaloja ja pieniä moniasuntoisia taloja muuttaakseen ne vuokra-asunnoiksi. Tämä sijoittajakiinnostus vahvistaa vuokramarkkinoita entisestään, sillä merkittävä osa Baltimoren asuntokannasta on ei-omistusasuntoja. Vuonna 2024 Baltimore mainittiin hyvänä vuokrasijoitusmarkkinana sen suuren opiskelija- ja sairaala-alan työntekijäpopulaation (useat yliopistot ja sairaalat takaavat tasaisen vuokralaisten virran) ja vakaan työmarkkinan baymgmtgroup.com baymgmtgroup.com ansiosta. Sijoittajien läsnäolo voi vaikeuttaa ensiasunnon ostajien asemaa joillakin alueilla (sijoittajat maksavat usein käteisellä tai tarjoavat korkeampia summia), mutta se tarkoittaa myös vahvaa vuokra-asuntojen tarjontaa. Noin puolet Baltimoren kotitalouksista asuu vuokralla omistamisen sijaan, ja tämä suhde saattaa hieman kasvaa, jos korkeat asuntolainakorot jatkuvat. Kaupungin johto on tietoinen tästä dynamiikasta; politiikat kuten ensiasunnon ostajien tuen laajentaminen ja kohtuuhintaisen asumisen rahoittaminen pyrkivät pitämään omistusasumisen mahdollisena, vaikka markkinapaineet ohjaavat yhä useampia vuokra-asumiseen.

Sijoitusmahdollisuudet & nousevat naapurustot

Baltimorea kutsutaan usein “naapurustojen kaupungiksi”, ja todellakin naapurustotason trendit ohjaavat sijoitusmahdollisuuksia. Vuoden 2025 lähestyessä useat alueet erottuvat nousevina kuumina kohteina kiinteistösijoittamisessa:

Ranta-alueen naapurustot (Federal Hill, Canton, Fells Point): Nämä historiallisesti suositut alueet Etelä- ja Itä-Baltimoressa ovat edelleen nuorten ammattilaisten ja sijoittajien vetonauloja. Ne yhdistävät historiallisen viehätyksen uuteen kehitykseen, ja niillä on nähty jatkuvaa gentrifikaatiota ja vuokrapreemioita vuonna 2025 bpmngmt.com. Federal Hillin vilkas ravintola-/baarielämä ja läheisyys keskustaan pitävät kysynnän korkealla – alueen keskimääräinen asuntokauppahinta on noin 330 000 dollaria ja tyypilliset vuokrat ylittävät 2 100 dollaria baymgmtgroup.com baymgmtgroup.com. Canton ja Fells Point, joissa on rantapuistoja ja putiikkeja, kuuluvat kaupungin korkeimpiin vuokra-alueisiin (mediaani noin 2 300 dollaria Cantonissa) baymgmtgroup.com baymgmtgroup.com. Nämä naapurustot arvostuvat yhä, mutta maltillista vauhtia, joten ne ovat vakaita valintoja sijoittajille, jotka etsivät pitkän aikavälin kasvua ja luotettavia vuokralaisia. Uudet luksusrivitalot ja asuntoprojektit näillä alueilla (esim. Key Highwayn tai Brewer’s Hillin varrella) lisäävät tarjontaa, mutta käyttöaste pysyy korkeana.

Nämä historiallisesti suositut alueet Etelä- ja Itä-Baltimoressa ovat edelleen nuorten ammattilaisten ja sijoittajien vetonauloja. Ne yhdistävät historiallisen viehätyksen uuteen kehitykseen, ja niillä on nähty vuonna 2025 bpmngmt.com. Federal Hillin vilkas ravintola-/baarielämä ja läheisyys keskustaan pitävät kysynnän korkealla – alueen keskimääräinen asuntokauppahinta on noin 330 000 dollaria ja tyypilliset vuokrat ylittävät 2 100 dollaria baymgmtgroup.com baymgmtgroup.com. Canton ja Fells Point, joissa on rantapuistoja ja putiikkeja, kuuluvat kaupungin korkeimpiin vuokra-alueisiin (mediaani noin 2 300 dollaria Cantonissa) baymgmtgroup.com baymgmtgroup.com. Nämä naapurustot arvostuvat yhä, mutta maltillista vauhtia, joten ne ovat vakaita valintoja sijoittajille, jotka etsivät pitkän aikavälin kasvua ja luotettavia vuokralaisia. Uudet luksusrivitalot ja asuntoprojektit näillä alueilla (esim. Key Highwayn tai Brewer’s Hillin varrella) lisäävät tarjontaa, mutta käyttöaste pysyy korkeana. Mount Vernon & Station North: Mount Vernon, Baltimoren kulttuurinen sydän, tunnetaan klassisesta arkkitehtuuristaan ja instituutioistaan (museot, yliopistot). Se on yhä useammin sijoittajien tutkalla arvonnousupotentiaalia tarjoavien moniperheasuntojen vuoksi – alue on edullinen (keskimääräinen asuntokauppahinta noin 223 000 dollaria) baymgmtgroup.com, mutta houkuttelee tasaisesti opiskelijoita ja nuoria ammattilaisia vuokralaisiksi. Läheinen Station North (Charles North/Greenmount West) on kehittynyt taide- ja viihdealueeksi, jossa uudet asunnot ja kunnostetut rivitalot houkuttelevat luovia ihmisiä. Näiden keskeisten naapurustojen hinnat ovat yhä kohtuullisia niiden potentiaaliin nähden, joten ne ovat lupaavia “osta halvalla, vuokraa kalliilla” -alueita.

Mount Vernon, Baltimoren kulttuurinen sydän, tunnetaan klassisesta arkkitehtuuristaan ja instituutioistaan (museot, yliopistot). Se on yhä useammin sijoittajien tutkalla vuoksi – alue on edullinen (keskimääräinen asuntokauppahinta noin 223 000 dollaria) baymgmtgroup.com, mutta houkuttelee tasaisesti opiskelijoita ja nuoria ammattilaisia vuokralaisiksi. Läheinen Station North (Charles North/Greenmount West) on kehittynyt taide- ja viihdealueeksi, jossa uudet asunnot ja kunnostetut rivitalot houkuttelevat luovia ihmisiä. Näiden keskeisten naapurustojen hinnat ovat yhä kohtuullisia niiden potentiaaliin nähden, joten ne ovat lupaavia “osta halvalla, vuokraa kalliilla” -alueita. Nousevat alueet (Remington, Pigtown, Highlandtown): Perinteisten kuumien alueiden ulkopuolella useat aiemmin sivuutetut naapurustot ovat saamassa nostetta. Remington on esimerkiksi muuttunut trendikkäiden ruokahallien (R. House), start up -toimistojen ja Seawallin kehittämien asuntojen myötä – mikä on vauhdittanut kotien remontteja ympäröivillä kaduilla. Pigtown (Washington Village), lähellä stadioneita ja uutta Marylandin yliopiston BioPark-laajennusta, näkee sijoittajien muuttavan tyhjillään olleita taloja moderneiksi vuokra-asunnoiksi. Ja Highlandtown/Brewer’s Hill Itä-Baltimoressa, monimuotoinen yhteisö kasvavalla taide-elämällä, on noussut edulliseksi vaihtoehdoksi Cantonille – odota arvonnousun jatkuvan, kun uutta liiketilaa (kuten Yard 56 -kompleksi) ja asuntoprojekteja valmistuu. Sijoittajat, jotka etsivät seuraavaa Cantonia, pitävät silmällä näitä juuri laajemman huomion kynnyksellä olevia alueita.

Perinteisten kuumien alueiden ulkopuolella useat aiemmin sivuutetut naapurustot ovat saamassa nostetta. on esimerkiksi muuttunut trendikkäiden ruokahallien (R. House), start up -toimistojen ja Seawallin kehittämien asuntojen myötä – mikä on vauhdittanut kotien remontteja ympäröivillä kaduilla. (Washington Village), lähellä stadioneita ja uutta Marylandin yliopiston BioPark-laajennusta, näkee sijoittajien muuttavan tyhjillään olleita taloja moderneiksi vuokra-asunnoiksi. Ja Itä-Baltimoressa, monimuotoinen yhteisö kasvavalla taide-elämällä, on noussut edulliseksi vaihtoehdoksi Cantonille – odota arvonnousun jatkuvan, kun uutta liiketilaa (kuten Yard 56 -kompleksi) ja asuntoprojekteja valmistuu. Sijoittajat, jotka etsivät seuraavaa Cantonia, pitävät silmällä näitä juuri laajemman huomion kynnyksellä olevia alueita. Baltimoren piirikunta ja esikaupunkialueet: Myös kaupungin esikaupunkialueet tarjoavat mahdollisuuksia, erityisesti niille, joita kiinnostavat vuokra-asunnot perheille ja työmatkalaisille. Alueet kuten Towson, Catonsville ja Parkville tunnetaan hyvistä kouluistaan ja ovat jatkuvasti kysyttyjä. Towsonissa vuokrat ovat esimerkiksi noin 1 850 dollaria ja siellä on vahva opiskelijavuokralaisten pohja Towsonin yliopiston ansiosta bpmngmt.com bpmngmt.com. Koska yhä useammat yritykset siirtyvät hybridityöhön, esikaupunkialueet, joista on helppo pääsy kaupunkiin, voivat kokea kasvavaa asuntokysyntää niiden keskuudessa, jotka etsivät tilaa ja joustavuutta, mikä tekee esikaupunkien omakotitalojen vuokrauksesta tai kunnostettavista asunnoista houkuttelevan sijoitusvaihtoehdon.

Yhteenvetona, sijoittajilla on runsaasti vaihtoehtoja Baltimoresta – luksusluokan rantakondominiumista kunnostusta kaipaaviin työläiskortteleiden rivitaloihin. Tärkeitä huomioitavia tekijöitä ovat alueen kehityssuunta (onko alue paranemassa?), vuokrakysyntä (läheisyys työpaikkoihin/korkeakouluihin) ja suhteellinen edullisuus. Baltimoren kasvavien kaupunginosien listalla ovat usein esimerkiksi Federal Hill, Canton, Fells Point, Mount Vernon ja jopa ylellinen Roland Park luksusvuokra-asuntoineen baymgmtgroup.com baymgmtgroup.com. Jokainen tarjoaa erilaisen riskin ja tuoton suhteen. Yhteistä on, että Baltimoren kiinteistöjen arvot, vaikka ne ovat nousussa, ovat selvästi alhaisemmat kuin Washington D.C.:ssä tai New Yorkissa, mikä viittaa kasvun mahdollisuuteen. Kaupungin uudistushankkeet (esim. avustukset asunnonostajille tietyillä alueilla ja edellä mainitut kaavamuutokset) voivat avata uusia mahdollisuuksia pitkään laiminlyödyillä alueilla. Esimerkiksi laajamittainen Perkins Homes -uudistus Little Italyn lähellä luo seuraavien vuosien aikana seka-ansioisia asuntoja ja liiketiloja alueelle, jossa aiemmin oli parakkityylisiä vuokrataloja, mikä todennäköisesti nostaa kiinteistöjen arvoa viereisillä Harbor Eastin ja Upper Fells Pointin alueilla. Varhaiset sijoittajat näillä muuttuvilla alueilla voivat hyötyä merkittävästi, jos nämä hankkeet onnistuvat.

Politiikkamuutokset ja kaavoituksen kehitys

Viimeaikaiset politiikan muutokset ja kaavoitusuudistukset ovat valmiita vaikuttamaan merkittävästi Baltimoren kiinteistömarkkinoihin edistämällä rakentamista ja lisäämällä asuntotarjontaa. Toukokuussa 2025 pormestari Brandon Scott esitteli laajan lainsäädäntöpaketin nimeltä Housing Options and Opportunity Act – viisi kaavoituslakia, joiden tarkoituksena on tehdä asumisesta “runsasta ja edullisempaa” koko kaupungissa foxbaltimore.com foxbaltimore.com. Näissä laeissa ehdotetaan poistettavaksi poissulkevia kaavoitussääntöjä, jotka ovat rajoittaneet asuntotiheyttä. Erityisesti yksi lakiehdotus (No. 25-0066) sallii pientalojen (enintään 4 asuntoa) rakentamisen asuinalueille, jotka aiemmin oli rajattu omakotitaloille foxbaltimore.com foxbaltimore.com. Tämä käytännössä laillistaa paritalot, kolmiot ja neljätalot monilla alueilla, luoden mahdollisuuksia maltilliseen täydennysrakentamiseen ja asuntotyyppien monipuolistamiseen. Toinen lakiehdotus poistaa vaatimukset omista pysäköintipaikoista, jotka ovat usein lisänneet kustannuksia ja monimutkaisuutta kaupunkihankkeissa foxbaltimore.com foxbaltimore.com. Pakollisten pysäköintiminimien poistaminen voi mahdollistaa rakentamisen pienemmille tonteille ja alentaa yksikkökohtaisia kustannuksia, mikä toivottavasti johtaa edullisempiin asuntoihin. Lisäksi uudistukset puuttuvat joihinkin erikoisiin rakennusmääräyksiin (kuten kahden portaikon vaatimus yli kolmikerroksisissa rakennuksissa); yksi muutos sallii jopa 6-kerroksiset rakennukset yhdellä portaikolla, mikä yhdenmukaistaa Baltimoren määräykset kansainvälisten standardien kanssa rakennuskustannusten alentamiseksi foxbaltimore.com foxbaltimore.com. Näiden kaavoituspäivitysten odotetaan, kun ne on hyväksytty ja otettu käyttöön, vauhdittavan uutta pienkerrostalorakentamista, erityisesti niissä kaupunginosissa, joissa on hyvä infrastruktuuri ja jotka aiemmin oli “lukittu” vain omakotitalokäyttöön. Painopiste on vuosikymmenten “rasistisen poissulkevan kaavoituksen” kumoamisessa ja tasa-arvon lisäämisessä avaamalla enemmän yhteisöjä erilaisille asumismuodoille. Lyhyesti sanottuna Baltimore omaksuu kehitysmyönteisemmän linjan vuonna 2025, luottaen siihen, että joustavampikaavoitussäännöstön muuttaminen johtaa pitkällä aikavälillä useampiin asumisvaihtoehtoihin ja alhaisempiin vuokriin.

Kaavoituksen lisäksi muut poliittiset aloitteet muovaavat kiinteistöympäristöä. Kaupunki on laajentanut kannustimia kehitykselle tietyillä alueilla – esimerkiksi Tax Increment Financing (TIF) -järjestelmän jatkuva käyttö suurten hankkeiden, kuten Port Covington/Baltimore Peninsula -kehityksen, tukemiseksi. Historialliset verohyvitykset ovat edelleen saatavilla kaupungin lukuisten historiallisten rakennusten kunnostamiseen, mikä on avainasemassa esimerkiksi Länsi-Baltimoren kaltaisten naapurustojen remonttien rahoituksessa. Huomiota kiinnitetään myös kaupungin pahamaineiseen tyhjien kiinteistöjen ongelmaan: osavaltio ja kaupunki perustivat vuonna 2023 Baltimore Vacants Initiative -aloitteen koordinoimaan varoja ja ohjelmia rappeutuneiden kiinteistöjen kunnostamiseen tai purkamiseen news.maryland.gov news.maryland.gov. Samankaltainen hanke on Project C.O.R.E. (Creating Opportunities for Renewal and Enterprise), joka on ollut käynnissä jo jonkin aikaa, poistaen satoja ränsistyneitä taloja ja valmistaen maata uusiin käyttötarkoituksiin. Kaikki tämä vaikuttaa markkinoihin vapauttamalla mahdollisesti maata kehitykselle ja parantamalla naapurustojen olosuhteita (ja siten kiinteistöjen arvoa).

Keskustan liikekiinteistöjen osalta yksi ainutlaatuinen poliittinen toimenpide on ollut osavaltion hallintotoimistojen siirtäminen Baltimoren keskustaan, kuten aiemmin mainittiin. Entisen kuvernööri Larry Hoganin tukemana ja nykyisen kuvernööri Wes Mooren jatkamana Maryland on budjetoinut kymmeniä miljoonia tähän hankkeeseen godowntownbaltimore.com godowntownbaltimore.com. Vuoteen 2025 mennessä yli 5 000 osavaltion työntekijää on muuttanut vuokrattuihin toimistoihin Central Business District -alueella, täyttäen suuria osia toimistorakennuksista godowntownbaltimore.com godowntownbaltimore.com. Tämä on käytännössä talouskehityspolitiikkaa keskustan kiinteistömarkkinoiden vakauttamiseksi: enemmän työntekijöitä tarkoittaa enemmän kysyntää keskustan asunnoille, lounaspaikoille ja joukkoliikenteelle – myönteinen kierre, jota kaupunki kipeästi tarvitsee ydinkeskustansa elvyttämiseksi.

Lopulta Baltimore Countyn Master Plan 2030 (esikaupunkialueella, joka ympäröi kaupunkia) ja kaupungin oma yleiskaavan päivitys (nimeltään ”Our Baltimore”) tarjoavat tiekartan maankäytölle seuraavaksi vuosikymmeneksi. Vaikka nämä ovat korkean tason politiikkaoppaita, ne korostavat sekakäyttöistä kehitystä, joukkoliikenteeseen tukeutuvaa kasvua ja kestäviä käytäntöjä. Erityisesti Baltimore Cityn suunnitelmassa pyritään lisäämään tuhansia uusia asuntoyksiköitä vuoteen 2030 mennessä ja keskittämään kehitystä joukkoliikennelinjojen ja työpaikkakeskittymien ympärille, mikä tukee käynnissä olevia kaavamuutoksia. Kaikki nämä politiikkatoimet – kaavauudistus, kannustimet, strategiset siirrot – tähtäävät siihen, että Baltimoresta tulisi investointiystävällisempi ympäristö ja että ne puuttuisivat pitkäaikaisiin haasteisiin, kuten asumisen kohtuuhintaisuuteen ja tyhjillään oleviin kiinteistöihin. Kiinteistöalan toimijat seuraavat tarkasti, kuinka nopeasti nämä muutokset näkyvät konkreettisina projekteina kentällä.

Väestölliset ja taloudelliset tekijät, jotka vaikuttavat tarjontaan ja kysyntään

Baltimoren kiinteistötrendejä ohjaavat alueen väestölliset ja taloudelliset virtaukset. Keskeinen tekijä on kaupungin väestökehitys. Vuosikymmenten ajan Baltimore Cityn väkiluku laski, kun asukkaat muuttivat esikaupunkeihin tai muihin osavaltioihin. Kuitenkin viimeaikaiset tiedot antavat toivoa: vuosien 2023 ja 2024 välillä Baltimoren väkiluku nousi hieman ensimmäistä kertaa vuosiin. Väestönlaskenta-arviot osoittavat, että kaupunki kasvoi noin 750 henkilöllä, mikä nosti väkiluvun noin 568 300:aan vuoden 2024 puolivälissä foxbaltimore.com youtube.com. Vaikka kasvu on vaatimatonta, viranomaiset pitävät tätä vakautta merkkinä siitä, että Baltimore saattaa olla kääntämässä suunnan muuttotappioissa. Koko metropolialueella (Baltimore-Columbia-Towson MSA) on noin 2,8 miljoonaa asukasta ja se kasvaa hitaasti iemergent.com iemergent.com, vaikka itse kaupunki on ollut supistumassa. Jos Baltimore City pystyy ylläpitämään väestönkasvua (vaikka vain noin 0,1 % vuodessa), se vahvistaa asuntokysyntää sekä vuokra- että omistusasuntojen osalta ja parantaa sijoittajien luottamusta.

Väestötiedot: Baltimorella on monimuotoinen väestö, mutta se kohtaa myös sosioekonomisia haasteita. Kaupungin kotitalouksien mediaanitulot ovat suhteellisen alhaiset – Baltimore sijoittuu 87. sijalle Yhdysvaltojen 100 suurimman kaupungin joukossa mediaanituloissa, ja noin 20 % asukkaista elää köyhyysrajan alapuolella planning.baltimorecity.gov. Tämä tarkoittaa, että merkittävä osa asuntokysynnästä kohdistuu kohtuuhintaiseen ja työvoima-asumiseen. Rakennuttajat ja päättäjät pyrkivät varmistamaan, että uusiin hankkeisiin sisältyy kohtuuhintaisia asuntoja (esim. inklusiivisen asumisen vaatimusten tai Low-Income Housing Tax Credit -hankkeiden kautta), erityisesti koska vuokrien nousu voi muuten syrjäyttää pitkäaikaisia asukkaita. Samaan aikaan tietyille alueille muuttaa nuoria ammattilaisia ja opiskelijoita, mikä luo mikromarkkinoita korkeamman tulotason vuokralaisille/ostajille (esimerkiksi keskustan ja ranta-alueiden väestö on nuorempaa ja varakkaampaa). Koko metropolialueen omistusasumisaste on noin 67 % iemergent.com iemergent.com, mutta kaupungin sisällä se on paljon matalampi (lähempänä 45–50 %). Mustien ja latinalaisamerikkalaisten omistusasumisasteen nostamiseen panostetaan, sillä ne laahaavat huomattavasti valkoisten omistusasumisen perässä Baltimoressa iemergent.com iemergent.com – tämän kuilun kaventaminen voisi avata uutta ostajakysyntää, jos lainananto- ja tiedotusohjelmat onnistuvat tulevina vuosina.

Taloudelliset veturit: Baltimoren talous on sen kiinteistömarkkinoiden perusta. Alueen suurimpiin työnantajiin kuuluvat terveydenhuolto ja koulutus (“eds and meds”), julkinen sektori, rahoituspalvelut ja logistiikka. Ankkuritoimijat kuten Johns Hopkins University ja Hospital (kaupungin suurin työnantaja), University of Maryland Medical Center sekä Loyola/Notre Dame eivät ainoastaan työllistä kymmeniä tuhansia, vaan houkuttelevat myös opiskelijoita ja tutkijoita – kaikki tarvitsevat asuntoja. Siksi näiden instituutioiden ympärillä (esim. Johns Hopkins Homewood Charles Villagessa ja Hopkins Hospital/Eager Parkin alueella) asuntokysyntä on vakaata. Metropolialueella on myös merkittävä liittovaltion läsnäolo (sosiaaliturvavirasto, NSA Fort Meaden lähellä) sekä kasvava teknologia- ja kyberturvallisuussektori. Työttömyys Marylandissa on pysynyt suhteellisen alhaisena (noin 4 % vuosina 2023–25), ja työpaikkakasvu on ollut tasaista, joskin maltillista. Huomionarvoista on, että satamaan ja logistiikkaan liittyvät työpaikat lisääntyvät Baltimoren sataman vilkkaan laivaliikenteen ja Tradepoint Atlanticin kasvun ansiosta. Esimerkiksi uudet jakelukeskukset Tradepointissa tuovat satoja sinikaulustyöpaikkoja, mikä puolestaan tukee asuntomarkkinoita Baltimoren piirikunnassa ja kaakkoisissa kaupunginosissa.

Baltimoren elämänlaadun tekijät vaikuttavat myös kiinteistöjen kysyntään. Rikollisuus ja julkisten koulujen laatu ovat jatkuvia huolenaiheita, joita usein mainitsevat ne, jotka muuttavat pois kaupungista. Väkivaltarikollisuuden vähentäminen on ollut nykyisen hallinnon painopisteenä, ja vaikka vuosina 2023–2024 nähtiin jonkin verran parannusta (homicidit hieman laskivat), kaupunki tiedostaa, että turvallisuus ja mielikuva vaikuttavat siihen, valitsevatko perheet asua kaupungissa vai muuttavatko ne lähiöihin. Edistys tällä saralla voisi kannustaa useampia asukkaita jäämään ja sijoittamaan kaupungin asuinalueisiin, mikä nostaisi asuntojen arvoa. Samoin investoinnit joukkoliikenteeseen (kuten suunniteltu Red Line East-West -raitiotien uudelleenavaus) ja infrastruktuuriin voisivat avata uusia alueita kehitykselle ja helpottaa työmatkaliikennettä, mikä vaikuttaisi siihen, missä asuntokysyntä kasvaa.

Yhteenvetona kysyntä Baltimoren kiinteistömarkkinoilla on kahden kaupungin tarina: toinen, jota ohjaa nuorten ammattilaisten, opiskelijoiden ja eläkeläisten virta, jotka hakeutuvat urbaaniin elämään (ruokkien luksusasuntojen ja kunnostettujen rivitalojen kysyntää gentrifioituvilla alueilla), ja toinen, jota ohjaa olemassa oleva työväenluokka, joka tarvitsee kohtuuhintaisia asuntoja ja vuokra-asuntoja. Taloudelliset ja väestölliset trendit – vakaa työllisyys, mahdollinen väestön vakiintuminen sekä aloitteet tulojen ja omistusasumisen lisäämiseksi – viittaavat kaikki hitaaseen mutta positiiviseen kehitykseen. Jos Baltimore pystyy hyödyntämään vahvuuksiaan (koulutus, terveydenhuolto, satama/logistiikka, edullisuus verrattuna DC:hen/Phillyyn) ja ratkaisemaan haasteensa, kysyntä asuin- ja liiketiloille voi vain kasvaa seuraavan vuosikymmenen aikana.

Markkinaennusteet vuosille 2025–2030

Tulevaisuuteen katsoen asiantuntijat ennustavat, että Baltimoren kiinteistömarkkinat kokevat maltillista, kestävää kasvua vuosina 2025–2030, eivätkä enää samanlaisia vuoristoratamaisia vaihteluita kuin viime vuosikymmenellä. Asuntotalouden ekonomistit ennakoivat tasaisen vaiheen ja sen jälkeen asteittaisia nousuja asuntojen hinnoissa. Koko maassa asuntojen arvojen odotetaan nousevan hitaammin – noin 3–4 % vuodessa seuraavien viiden vuoden aikana redfin.com – ja Baltimoren edullisilla markkinoilla arvonnousu voi olla samansuuruista tai hieman matalampaa. Lähitulevaisuudessa vuoden 2025 ennuste (kuten aiemmin mainittiin) on noin +1–2 %:n hintakasvu Baltimoren alueen asunnoille leetessier.com, ottaen huomioon korkeat korot. Vuoteen 2026–2027 mennessä, jos inflaatio helpottaa ja asuntolainojen korot laskevat hieman, myyntiaktiivisuus voi vilkastua uudelleen, tuoden lisää ostajia markkinoille ja hieman korkeampia vuosittaisia hintanousuja (ehkä keskisuuria yksinumeroisia prosenttilukuja). Suuria hintapiikkejä ei kuitenkaan odoteta; konsensus on ”tasaisemmista hintanousuista” ja tasapainoisemmista markkinaolosuhteista realestate.usnews.com. Tämä olisi tervetullut muutos vuoden 2021 kaksinumeroisiin nousuihin verrattuna, pitäen Baltimoren asunnot suhteellisen edullisina ja vähentäen kuplan riskiä. Jotkut kansalliset ennusteet (esim. Zillow) ovat jopa ennustaneet lyhytaikaista laskua hinnoissa vuonna 2025 (muutaman prosentin luokkaa) ennen kasvun jatkumista fastcompany.com, vaikka paikalliset asiantuntijat ovatkin enimmäkseen eri mieltä siitä, että Baltimore kokisi koko vuoden hintojen laskua ellei taantumaa tule.

Yksi suuri ennusteeseen vaikuttava tekijä on asuntolainojen korkojen kehitys. Nykyiset ennusteet osoittavat, että 30 vuoden asuntolainojen korot pysyvät todennäköisesti noin 6 %:n keskitasolla vuoteen 2025 asti leetessier.com, ja voivat laskea lähemmäs 5 %:iin vuoteen 2026–2027 mennessä, jos keskuspankki onnistuu hillitsemään inflaation pehmeästi. Jos korot todella laskevat vuosikymmenen jälkipuoliskolla, Baltimore voi nähdä ensiasunnon ostajien määrän kasvun, mikä lisää myyntivolyymeja. Asuntotarjonta vaikuttaa myös lopputulokseen – jos kaupungin kaavamuutokset ja kehityskannustimet tuottavat lisää asuntoja (sekä myyntiin että vuokralle), se voi auttaa pitämään hinnat/vuokrat kurissa, vaikka kysyntä kasvaisi.

Kaupallisella puolella näkymät vuosille 2025–2030 vaihtelevat sektoreittain. Toimistotilojen odotetaan elpyvän hitaasti; esimerkiksi JLL:n ja Newmarkin ennusteiden mukaan Baltimoren toimistotilojen vajaakäyttö pysyy korkealla muutaman vuoden ajan ja paranee vähitellen, kun vanhentuneita toimistotiloja poistetaan tai otetaan uuteen käyttöön ja kun yritykset sopeutuvat hybridityöhön. Toimistotilojen vajaakäyttöaste saattaa laskea noin 20 prosentista lähemmäs terveempää 15 prosenttia vuosikymmenen loppuun mennessä, mikäli toimistotilojen kysyntään ei tule uusia shokkeja. Vuokrien kasvu toimistosektorilla on todennäköisesti vähäistä lähitulevaisuudessa, ja vuokranantajat keskittyvät pitämään nykyiset vuokralaiset – mahdolliset vuokrankorotukset kohdistuvat vahvasti huipputason kiinteistöihin, joilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia. Teollisuuskiinteistöt saattavat saada uutta vauhtia jo vuonna 2026 – vuoden 2025 pienen notkahduksen jälkeen verkkokaupan kasvu, satamaliikenteen lisääntyminen ja Baltimoren asema keski-Atlantin jakelukeskuksena ennustetaan lisäävän uusia vuokrasopimuksia. Alan analyytikot odottavat, että teollisuuskiinteistöjen vajaakäyttö kiristyy jälleen vuoteen 2027 mennessä ja vuokrien kasvu jatkuu (vaikkakin yksinumeroisina vuosittaisina prosentteina), koska uuden rakentamisen kustannukset ovat korkeat ja modernien logistiikkatilojen kysyntä vahvaa. Esimerkiksi Tradepoint Atlanticin teollisuuskehityshankkeet ulottuvat vuosikymmenen loppuun miljoonilla neliöillä, mikä osoittaa luottamusta tulevaan kysyntään.

Mitä tulee asuntojen (vuokra-asuntojen) markkinoihin, ennusteyritykset kuten CoStar ja Yardi arvioivat, että vuokrien tasainen kasvu Baltimoreissa jatkuu vuoteen 2030 asti, keskimäärin noin 2–3 % vuodessa, mikäli talous välttää suuren taantuman. Vajaakäyttöasteet saattavat hieman nousta, kun uusia asuntoja valmistuu (tuhansia uusia yksiköitä suunnitteilla keskustaan ja Harbor East/Little Italy -alueille), mutta vuoden 2025 tilanteessa kysyntä on pysynyt tarjonnan tahdissa ja tämän trendin odotetaan jatkuvan, koska Baltimoren vuokrat ovat alueellisesti melko alhaiset. Käytännössä Baltimore pysynee vuokranantajan markkinana monessa suhteessa – ellei ylirakentamista tapahdu, vuokralaisten kysyntä pitää käyttöasteen korkealla. Tärkeä epävarmuustekijä on tulokehitys: jos Baltimoren alueen palkat nousevat (esimerkiksi teknologia-alan kasvun tai uusien työnantajien houkuttelun myötä), se voi mahdollistaa korkeammat asumiskustannukset ja tukea markkinaa. Toisaalta, jos väestö pysähtyy tai kääntyy laskuun, se voi heikentää kysyntää. Tällä hetkellä useimmat asiantuntijat ovat varovaisen optimistisia siitä, että kaupungin väkiluku pysyy vakaana tai kasvaa hieman elvyttämistoimien ansiosta, mikä tarkoittaa, että asuntokysyntää riittää uudelle tarjonnalle.

Laittaaksemme joitakin lukuja pitkän aikavälin ennusteeseen: iEmergentin asuntolainamarkkina-analyysin mukaan Baltimoressa asuntolainojen kokonaisdollarimäärä kasvaa vuosien 2023 ja 2026 välillä noin 4,3 %, mikä heijastaa korkeampia hintoja, mutta kauppojen määrä tulee itse asiassa laskemaan (noin 29 000 asuntolainasta vuonna 2023 26 800:aan vuonna 2026) iemergent.com iemergent.com. Tämä tarkoittaa, että vaikka jokainen koti on keskimäärin kalliimpi (arvonnousun vuoksi), koteja vaihtaa omistajaa vähemmän – trendi, joka on linjassa ikääntyvän asuntokannan ja vähentyneen liikkuvuuden kanssa. 2020-luvun lopulla, jos korot normalisoituvat matalammalle, saatamme nähdä myyntimäärien jälleen kasvavan (enemmän ostajia tulee markkinoille), mahdollisesti palaten noin 30 000 asuntolainaan vuodessa tai enemmän. Hintojen nousun odotetaan olevan hillittyä mutta positiivista, joten vuoteen 2030 mennessä Baltimoren mediaaniasunnon hinta voi olla esimerkiksi 10–15 % korkeampi kuin vuonna 2025 (viiden vuoden aikana kertynyt nousu). Vuokrien osalta odotettavissa on samankaltainen maltillinen nousu; vuokralaiset saattavat maksaa vuonna 2030 ehkä 15 % enemmän kuin nykyään, olettaen että nykyiset trendit jatkuvat, vaikka tämä vaihtelee aluemarkkinan ja asuntotyypin mukaan.

Yhteenvetona Baltimoren kiinteistömarkkinoiden näkymät 2025–2030 ovat hallitun kasvun aikaa. Markkina siirtyy vilkkaan toiminnan ja jyrkkien vaihteluiden kaudesta kypsymisen ja vakauden vaiheeseen. Mahdollisuudet suosivat hyvin valmistautuneita: fiksut sijoittajat ja asunnonostajat, jotka katsovat pitkälle tulevaisuuteen, voivat hyötyä Baltimoren suhteellisen korkeista tuotoista ja matalammista lähtöhinnoista, kun taas kehittäjät, jotka suuntaavat hankkeensa kaupungin kasvusolmukohtiin ja politiikkakannustimiin, löytävät todennäköisesti suotuisan toimintaympäristön. Mikäli odottamattomia taloudellisia shokkeja ei tule, Baltimoren odotetaan vuonna 2030 olevan hieman suurempi väkiluvultaan, keskustan elpyneen, asuntojen määrän kasvaneen ja kiinteistömarkkinoiden olevan, vaikkei kuumana käyvä, tasaisesti nouseva ja merkittävästi muuttunut verrattuna vuoteen 2020.

Merkittäviä kiinteistöyhtiöitä, kehittäjiä ja hankkeita, jotka muovaavat kaupunkikuvaa

Useat keskeiset kehittäjät, yritykset ja lippulaivahankkeet muovaavat aktiivisesti Baltimoren kiinteistömaisemaa vuonna 2025 ja tulevina vuosina:

Baltimore Peninsula (Port Covington) – Kehittäjinä MAG Partners/MacFarlane Partners ja kumppanit: Tämä on yksi Yhdysvaltojen kunnianhimoisimmista kaupunkien uudistushankkeista, jossa 235 hehtaaria entistä teollista ranta-aluetta Etelä-Baltimoressa muutetaan uudeksi sekoitetun käytön alueeksi. Vuosien suunnittelun ja infrastruktuurityön jälkeen (joita tuki yksi maan suurimmista TIF-rahoituksista) hankkeen ensimmäinen vaihe ”Chapter 1” on tähän mennessä tuottanut 1,1 miljoonaa neliöjalkaa tilaa magpartners.com, mukaan lukien Rye Street Market -toimisto-/liiketilarakennukset, kaksi asuinkerrostaloa (noin 400 asuntoa, joista nyt noin 50 % vuokrattu sobopost.org sobopost.org) sekä hotelli. Vuonna 2024 CFG Bank siirsi pääkonttorinsa yhteen uusista toimistorakennuksista sobopost.org, ja vuoden 2024 loppuun mennessä Under Armourin uusi globaali pääkonttori , 26 000 neliömetrin kampus, saavutti harjakorkeuden – 1 400 UA:n työntekijän odotetaan muuttavan sisään alkuvuodesta 2025 sobopost.org. Baltimore Peninsulan kehittäjät (MAG Partnersin toimitusjohtaja MaryAnne Gilmartinin johdolla) suunnittelevat seuraavia vaiheita, joihin saattaa sisältyä lisää toimistotorneja, tuhansia uusia asuntoja , puistoja ja mahdollisesti jopa jalkapallostadion tai datakeskuksia tulevissa vaiheissa southbmore.com. Tämä hanke käytännössä luo kokonaan uuden kaupunginosan, ja jos se onnistuu, se siirtää Baltimoren painopistettä etelään. Kiinteistöalan tarkkailijat mainitsevat usein Baltimore Peninsulan suunnannäyttäjänä – sen menestys tai haasteet vaikuttavat käsityksiin Baltimoren markkinoista.

Tämä on yksi Yhdysvaltojen kunnianhimoisimmista kaupunkien uudistushankkeista, jossa 235 hehtaaria entistä teollista ranta-aluetta Etelä-Baltimoressa muutetaan uudeksi sekoitetun käytön alueeksi. Vuosien suunnittelun ja infrastruktuurityön jälkeen (joita tuki yksi maan suurimmista TIF-rahoituksista) hankkeen ensimmäinen vaihe ”Chapter 1” on tähän mennessä tuottanut tilaa magpartners.com, mukaan lukien -toimisto-/liiketilarakennukset, kaksi asuinkerrostaloa (noin 400 asuntoa, joista nyt noin 50 % vuokrattu sobopost.org sobopost.org) sekä hotelli. Vuonna 2024 CFG Bank siirsi pääkonttorinsa yhteen uusista toimistorakennuksista sobopost.org, ja vuoden 2024 loppuun mennessä , 26 000 neliömetrin kampus, saavutti harjakorkeuden – odotetaan muuttavan sisään alkuvuodesta 2025 sobopost.org. Baltimore Peninsulan kehittäjät (MAG Partnersin toimitusjohtaja MaryAnne Gilmartinin johdolla) suunnittelevat seuraavia vaiheita, joihin saattaa sisältyä lisää toimistotorneja, , puistoja ja mahdollisesti jopa jalkapallostadion tai datakeskuksia tulevissa vaiheissa southbmore.com. Tämä hanke käytännössä luo kokonaan uuden kaupunginosan, ja jos se onnistuu, se siirtää Baltimoren painopistettä etelään. Kiinteistöalan tarkkailijat mainitsevat usein Baltimore Peninsulan suunnannäyttäjänä – sen menestys tai haasteet vaikuttavat käsityksiin Baltimoren markkinoista. Harbor Point & Harbor East – Kehittänyt Beatty Development ja kumppanit: Harbor East (joka kehitettiin pääosin H&S Propertiesin toimesta 2000-luvulla) ja viereinen Harbor Point (Beattyn johdolla) muodostavat kukoistavan ranta-alueen laajennuksen keskustaan. Merkittäviä yrityksiä, joiden pääkonttorit sijaitsevat täällä, ovat mm. Exelon Corp.:n alueellinen pääkonttori sekä useat rahoitus- ja lakialan yritykset. Vuonna 2024 T. Rowe Price viimeisteli muuttonsa upouuteen kaksoisrakennukseen Harbor Pointissa thedailyrecord.com business.maryland.gov – 278 miljoonan dollarin investointi, joka osoittaa luottamusta Baltimoreen. Beatty Development on myös uusien luksusasuintornien (kuten 1405 Point ja uusi Liberty Harbor East ) takana, jotka palvelevat vaativia vuokralaisia. Nämä kehittäjät ovat käytännössä rakentaneet korkeatasoisen alueen, jossa on hotelleja, liikkeitä ja ravintoloita, jotka houkuttelevat turisteja ja varakkaita asukkaita. Harbor East/Pointin vauhdin odotetaan jatkuvan, sillä lisäalueita on kehitystä varten (esim. tulevat vaiheet voivat tuoda lisää asuintorneja tai life science -tutkimusrakennuksen). Erityisesti Harbor Eastin alueesta on tullut ostos- ja ravintolakohde, ja sen menestys on houkutellut ulkomaisia sijoittajia – esimerkiksi kansainvälinen kiinteistöyhtiö Armada Hoffler on sijoittanut alueen kehitykseen. Yhteenvetona Beattyn ja H&S:n tiimit ovat olleet keskeisiä muovaamassa Baltimoren rantaviivaa ympärivuorokautiseksi kaupunginosaksi, mikä on parantanut kaupungin imagoa ja veropohjaa.

Harbor East (joka kehitettiin pääosin H&S Propertiesin toimesta 2000-luvulla) ja viereinen Harbor Point (Beattyn johdolla) muodostavat kukoistavan ranta-alueen laajennuksen keskustaan. Merkittäviä yrityksiä, joiden pääkonttorit sijaitsevat täällä, ovat mm. sekä useat rahoitus- ja lakialan yritykset. Vuonna 2024 viimeisteli muuttonsa upouuteen kaksoisrakennukseen Harbor Pointissa thedailyrecord.com business.maryland.gov – 278 miljoonan dollarin investointi, joka osoittaa luottamusta Baltimoreen. Beatty Development on myös uusien luksusasuintornien (kuten 1405 Point ja uusi ) takana, jotka palvelevat vaativia vuokralaisia. Nämä kehittäjät ovat käytännössä rakentaneet korkeatasoisen alueen, jossa on hotelleja, liikkeitä ja ravintoloita, jotka houkuttelevat turisteja ja varakkaita asukkaita. Harbor East/Pointin vauhdin odotetaan jatkuvan, sillä lisäalueita on kehitystä varten (esim. tulevat vaiheet voivat tuoda lisää asuintorneja tai life science -tutkimusrakennuksen). Erityisesti on tullut ostos- ja ravintolakohde, ja sen menestys on houkutellut ulkomaisia sijoittajia – esimerkiksi kansainvälinen kiinteistöyhtiö Armada Hoffler on sijoittanut alueen kehitykseen. Yhteenvetona ovat olleet keskeisiä muovaamassa Baltimoren rantaviivaa ympärivuorokautiseksi kaupunginosaksi, mikä on parantanut kaupungin imagoa ja veropohjaa. MCB Real Estate – David Bramble’n yritys (Harborplace-uudistaja): MCB Real Estate on paikallinen kehittäjä, joka nousi otsikoihin ryhtyessään Harborplace-uudistukseen . Ostettuaan epäonnistuneen Harborplacen konkurssipesästä vuonna 2022, MCB käytti kaksi vuotta laatien yleissuunnitelman, jonka kaupungin äänestäjät hyväksyivät vuonna 2024. Kuten mainittiin, suunnitelmaan kuuluu vanhojen 1980-luvun paviljonkien purkaminen ja modernin, monikäyttöisen kokonaisuuden rakentaminen, jossa on neljä uutta rakennusta (mukaan lukien 32/25-kerroksinen asuintorni, jossa on noin 900 asuntoa, sekä kaksi 200 000 neliöjalan liikerakennusta, joissa on liiketiloja ja jopa kattopuisto) cbsnews.com cbsnews.com. David Bramble ja hänen yrityksensä ovat nousemassa keskeisiksi kaupungin rakentajiksi; heidän kykynsä toteuttaa tämä miljardin dollarin hanke (rakentamisen on määrä alkaa vuonna 2026 cbsnews.com) on ratkaisevaa keskustan tulevaisuudelle. MCB on mukana myös muissa hankkeissa, kuten kaupunginosien liikekeskuksissa ja kohtuuhintaisissa asuntokohteissa alueella. On syytä huomioida, että Bramble, afroamerikkalainen kehittäjä näin näkyvän hankkeen johdossa, nähdään edelläkävijänä kaupungissa, joka pyrkii osallistavaan kasvuun.

MCB Real Estate on paikallinen kehittäjä, joka nousi otsikoihin ryhtyessään . Ostettuaan epäonnistuneen Harborplacen konkurssipesästä vuonna 2022, MCB käytti kaksi vuotta laatien yleissuunnitelman, jonka kaupungin äänestäjät hyväksyivät vuonna 2024. Kuten mainittiin, suunnitelmaan kuuluu vanhojen 1980-luvun paviljonkien purkaminen ja modernin, monikäyttöisen kokonaisuuden rakentaminen, jossa on (mukaan lukien 32/25-kerroksinen asuintorni, jossa on noin 900 asuntoa, sekä kaksi 200 000 neliöjalan liikerakennusta, joissa on liiketiloja ja jopa kattopuisto) cbsnews.com cbsnews.com. David Bramble ja hänen yrityksensä ovat nousemassa keskeisiksi kaupungin rakentajiksi; heidän kykynsä toteuttaa tämä miljardin dollarin hanke (rakentamisen on määrä alkaa vuonna 2026 cbsnews.com) on ratkaisevaa keskustan tulevaisuudelle. MCB on mukana myös muissa hankkeissa, kuten kaupunginosien liikekeskuksissa ja kohtuuhintaisissa asuntokohteissa alueella. On syytä huomioida, että Bramble, afroamerikkalainen kehittäjä näin näkyvän hankkeen johdossa, nähdään edelläkävijänä kaupungissa, joka pyrkii osallistavaan kasvuun. Weller Development (Port Covingtonin alkuperäinen kehittäjä) & Plank Industries: Nämä olivat Port Covingtonin vision alkuperäiset veturit, joiden taustalla oli Under Armourin perustaja Kevin Plank. Weller Development valvoi Port Covingtonin infrastruktuurin alkuvaiheita ja ensimmäistä rakennusaaltoa (ennen kuin MAG Partners otti vetovastuun pystysuorasta rakentamisesta). Vaikka Weller on sittemmin pienentänyt rooliaan, sen työ loi perustan nykyiselle Baltimore Peninsulalle. Plankin Sagamore Spirit -tislaamo ja Rye Street Tavern auttoivat myös nostamaan alueen kartalle. Plank Industriesilla on yhä osuus ja vaikutusvaltaa Baltimoren kehityksessä, Port Covingtonista pienempiin projekteihin kuten boutique-hotelleihin (esim. Sagamore Pendry Fells Pointissa, kehitetty yhteistyössä muiden kanssa muutama vuosi sitten). Heidän kunnianhimonsa ja pääomapanostuksensa Baltimoreen ovat toimineet katalysaattorina, vaikka toteutus onkin nyt uusissa käsissä.

Nämä olivat Port Covingtonin vision alkuperäiset veturit, joiden taustalla oli Under Armourin perustaja Kevin Plank. Weller Development valvoi Port Covingtonin infrastruktuurin alkuvaiheita ja ensimmäistä rakennusaaltoa (ennen kuin MAG Partners otti vetovastuun pystysuorasta rakentamisesta). Vaikka Weller on sittemmin pienentänyt rooliaan, sen työ loi perustan nykyiselle Baltimore Peninsulalle. Plankin Sagamore Spirit -tislaamo ja Rye Street Tavern auttoivat myös nostamaan alueen kartalle. Plank Industriesilla on yhä osuus ja vaikutusvaltaa Baltimoren kehityksessä, Port Covingtonista pienempiin projekteihin kuten boutique-hotelleihin (esim. Sagamore Pendry Fells Pointissa, kehitetty yhteistyössä muiden kanssa muutama vuosi sitten). Heidän kunnianhimonsa ja pääomapanostuksensa Baltimoreen ovat toimineet katalysaattorina, vaikka toteutus onkin nyt uusissa käsissä. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet kohtuuhintaisessa asumisessa: Useat kehitysryhmät tekevät yhteistyötä kaupungin virastojen kanssa asuntorakentamisen uudistamiseksi . Esimerkiksi aiemmin mainittu Perkins Somerset Oldtown -hanke on yhteistyö, jossa ovat mukana Housing Authority of Baltimore City, kaupalliset kehittäjät kuten Cross Street Partners ja voittoa tavoittelemattomat järjestöt, hyödyntäen 30 miljoonan dollarin liittovaltion Choice Neighborhoods -avustusta. Samoin ryhmät kuten Mission First Housing ja Enterprise Homes ovat olleet aktiivisia uusien sekatuloisten asuinyhteisöjen rakentamisessa entisille julkisen asuntotuotannon alueille (esim. uudet O’Donnell Heights -vaiheet Itä-Baltimoressa). Nämä kehittäjät, vaikka eivät aina otsikoissa, ovat keskeisiä Baltimoren asuntokannan uudistamisessa, pyrkien korvaamaan rapistuneet korttelit uusituilla kodeilla.

Useat kehitysryhmät tekevät yhteistyötä kaupungin virastojen kanssa . Esimerkiksi aiemmin mainittu Perkins Somerset Oldtown -hanke on yhteistyö, jossa ovat mukana Housing Authority of Baltimore City, kaupalliset kehittäjät kuten Cross Street Partners ja voittoa tavoittelemattomat järjestöt, hyödyntäen 30 miljoonan dollarin liittovaltion Choice Neighborhoods -avustusta. Samoin ryhmät kuten Mission First Housing ja Enterprise Homes ovat olleet aktiivisia uusien sekatuloisten asuinyhteisöjen rakentamisessa entisille julkisen asuntotuotannon alueille (esim. uudet -vaiheet Itä-Baltimoressa). Nämä kehittäjät, vaikka eivät aina otsikoissa, ovat keskeisiä Baltimoren asuntokannan uudistamisessa, pyrkien korvaamaan rapistuneet korttelit uusituilla kodeilla. Life Sciences ja teknologian keskukset: Baltimoren nousu vaatimattomaksi life science -keskukseksi on saanut kehittäjiä kuten Wexford Science & Technology (joka rakensi 1,5 miljoonan neliöjalan Johns Hopkins Science + Technology Parkin Itä-Baltimoreen) ja instituutioita kuten University of Maryland BioPark viemään projekteja eteenpäin. Uusi BioPark-rakennus, 4MLK , on rakenteilla länsipuolelle, ja siihen tulee 250 000 neliöjalkaa laboratoriotilaa ja toimistoja , ja sen odotetaan houkuttelevan 50–100 bioteknologiayritystä valmistuessaan business.maryland.gov eda.gov. Teknologian puolella Port Covingtonin suunnitelmaan kuuluu innovaatiokeskus kyberturvallisuudelle ja teknologiayrityksille (tätä tukee Baltimoren äskettäinen liittovaltion Tech Hub -nimitys). Yritykset ja organisaatiot kuten UpSurge Baltimore työskentelevät startup-ekosysteemin kasvattamiseksi, mikä voi lisätä kysyntää persoonallisille toimistotiloille ja coworking-tiloille kaupunginosissa kuten Fells Point, Federal Hill ja Station North. Kiinteistöyhtiöt, jotka ovat erikoistuneet näihin sektoreihin, kuten South Duvall (life science -painotteinen kehittäjä), tulevat kasvavassa määrin tarjoamaan laboratorio- ja teknologiatoimistotiloja.

Baltimoren nousu vaatimattomaksi life science -keskukseksi on saanut kehittäjiä kuten Wexford Science & Technology (joka rakensi 1,5 miljoonan neliöjalan Johns Hopkins Science + Technology Parkin Itä-Baltimoreen) ja instituutioita kuten University of Maryland BioPark viemään projekteja eteenpäin. Uusi BioPark-rakennus, , on rakenteilla länsipuolelle, ja siihen tulee , ja sen odotetaan houkuttelevan 50–100 bioteknologiayritystä valmistuessaan business.maryland.gov eda.gov. Teknologian puolella Port Covingtonin suunnitelmaan kuuluu innovaatiokeskus kyberturvallisuudelle ja teknologiayrityksille (tätä tukee Baltimoren äskettäinen liittovaltion Tech Hub -nimitys). Yritykset ja organisaatiot kuten työskentelevät startup-ekosysteemin kasvattamiseksi, mikä voi lisätä kysyntää persoonallisille toimistotiloille ja coworking-tiloille kaupunginosissa kuten Fells Point, Federal Hill ja Station North. Kiinteistöyhtiöt, jotka ovat erikoistuneet näihin sektoreihin, kuten South Duvall (life science -painotteinen kehittäjä), tulevat kasvavassa määrin tarjoamaan laboratorio- ja teknologiatoimistotiloja. Huomattavat välitysliikkeet ja kiinteistönhoitajat: Yritykset kuten CBRE, JLL, Cushman & Wakefield, Newmark sekä paikalliset toimijat kuten MacKenzie Commercial ovat vahvasti mukana Baltimoren markkinoilla, välittäen suuria kauppoja ja julkaisten tutkimuksia, jotka muovaavat sijoittajien mielialaa. Asuntopuolella yritykset kuten Redfin ja Zillow ovat lisänneet datanäkyvyyttään, kun taas suuret kiinteistönhoitajat kuten Bay Management Group (BayMGMT) ja Harbor Stone Advisors hallinnoivat tuhansia Baltimoren vuokra-asuntoja ja julkaisevat usein näkemyksiä (kuten olemme viitanneet) markkinatrendeistä bpmngmt.com baymgmtgroup.com. Vaikka nämä yritykset eivät ole ”rakennuttajia”, ne vaikuttavat siihen, mitkä hankkeet etenevät (rahoituksen ja vuokrauksen kautta) ja siihen, miten markkina nähdään heidän raporttiensa kautta.

Yhteenvetona: Baltimoren kiinteistöala vuonna 2025 muotoutuu suurten visionääristen hankkeiden ja yksityiskohtaisten naapurustoparannusten yhdistelmästä. Rakennuttajat kuten MAG Partners, MCB Real Estate ja Beatty Development muuttavat kaupunkikuvaa usean korttelin projekteilla, kun taas lukemattomat pienemmät sijoittajat ja rakentajat kunnostavat rivitaloja ja täydennystontteja yksi kerrallaan. Julkisen sektorin aloitteet ja yksityinen yrittäjyys ovat yhä enemmän linjassa, kuten nähdään osavaltion keskustan siirtohankkeessa ja kaupungin kaavoitusuudistuksessa, jotka nauttivat liike-elämän tuesta. Loppu 2020-luku on ratkaisevaa aikaa: nämä toimijat ja hankkeet määrittävät, onnistuuko Baltimore hyödyntämään täysimääräisesti vahvuutensa – edullinen elinkustannus, historiallinen luonne, strateginen sijainti – kukoistavan ja osallistavan kiinteistömarkkinan saavuttamiseksi. Jos varhaiset merkit pitävät paikkansa (esim. uusien hankkeiden vuokrausvauhti ja ensimmäinen väestönkasvu vuosiin), Baltimoren näkymät ovat kääntymässä positiivisiksi. Vuoteen 2030 mennessä kaupungin siluettia koristavat uudet tornit Harborplacessa ja Port Covingtonissa, sen naapurustot houkuttelevat uusia asukkaita mahdollisuuksien perässä, ja Baltimoren kiinteistöalan tarina on uudelleensyntymisen ja tasaisen kasvun – perustuen juuri nyt vuonna 2025 luotavaan pohjaan.

