Aucklandin asuntomarkkinat 2025: nousu vai romahdus? Kaupungin kiinteistöalan mullistuksen ytimessä

Yleiskatsaus: Aucklandin kiinteistömarkkinat risteyksessä vuonna 2025

Aucklandin asuntomarkkinat vuonna 2025 ovat ratkaisevassa käännekohdassa, tasapainoillen menneen laskusuhdanteen ja varovaisen elpymisen merkkien välillä. Jyrkän COVID-ajan nousun ja sitä seuranneen korjauksen jälkeen asuntojen hinnat ovat vakiintuneet ja jopa alkaneet nousta maltillisesti globalpropertyguide.com nzherald.co.nz. Samaan aikaan liike- ja teollisuuskiinteistöjen sektorit käyvät läpi omia pandemian jälkeisiä sopeutuksiaan – toimistorakennukset kamppailevat korkeampien tyhjien tilojen kanssa, kun taas teollisuusvarastot nauttivat yhä lähes ennätyksellisestä kysynnästä. Sijoittajat ja asunnonomistajat seuraavat useiden tekijöiden yhteisvaikutusta: korkotaso on nyt laskusuunnassa, uudet hallituksen politiikat suosivat kiinteistösijoittamista ja suuret infrastruktuurihankkeet lupaavat muuttaa Aucklandin kaupunkikuvaa. Tässä raportissa jaamme jokaisen segmentin – asuin-, liike- ja teollisuuskiinteistöt – ja tarkastelemme nykyisiä hintoja, vuokratrendejä, kehityshankkeita, ennusteita 2020-luvun loppupuolelle sekä keskeisiä mahdollisuuksia ja riskejä.

Asuinkiinteistöjen sektori: Hinnat, trendit ja vuokrat

Aucklandin asuntomarkkinoiden hinnat – Nykytilanne ja historiallinen vertailu

Aucklandin asuntomarkkinoiden hinnat vuonna 2025 kuvastavat markkinoiden vakautumista merkittävän korjauksen jälkeen. Alueen mediaanihinta on noin NZD $990,000 vuoden 2025 puolivälissä globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Tämä merkitsee noin 3–4 % laskua vuoden takaiseen verrattuna, vaikka kansallinen mediaani pysyi samana ajanjaksona ennallaan globalpropertyguide.com. Viime vuoden notkahdus on seurausta markkinoiden jäähtymisestä, joka seurasi vuoden 2021 loppupuolen huippua. Pandemian aikaisessa nousussa Aucklandin asuntojen hinnat nousivat yli 40 %, saavuttaen ennätyskorkeat tasot vuoden 2021 lopulla. Sen jälkeen arvot ovat laskeneet noin 20 % tuosta huipusta reuters.com, mikä on palauttanut noin puolet poikkeuksellisista COVID-ajan nousuista.

Laittaaksemme tämän perspektiiviin, Aucklandin mediaanihinta nousi räjähdysmäisesti vuoden 2019 noin 700 000 dollarista reilusti yli miljoonaan dollariin vuoteen 2021 mennessä. Kiihkeimmillään (loppuvuodesta 2021) mediaanitalon hinta lähenteli 1,3 miljoonaa dollaria. Tämän jälkeen tapahtunut korjausliike laski mediaanin hieman yli miljoonaan dollariin vuoteen 2023 mennessä nzherald.co.nz. Esimerkiksi pelkästään huhtikuun 2024 ja huhtikuun 2025 välillä Aucklandin mediaani laski noin 1,04 miljoonasta dollarista 1,00 miljoonaan dollariin nzherald.co.nz. Nyt, vuonna 2025, hinnat osoittavat varhaisia elpymisen merkkejä. Lasku on käytännössä tasaantunut – itse asiassa vuoden 2025 alussa Aucklandin mediaanihinta oli vain noin 0,5 % alempi kuin vuotta aiemmin interest.co.nz interest.co.nz – ja kuukausittaiset nousut ovat palanneet joillakin kuukausilla. Kiinteistönvälittäjäinstituutin tiedot osoittavat pieniä mutta peräkkäisiä kuukausittaisia hintojen nousuja vuoden 2025 alussa, mikä kaventaa vuosittaista laskua nzherald.co.nz. Taloustieteilijät huomauttavat, että ostajakysyntä on elpymässä laskevien asuntolainakorkojen ansiosta, mutta runsas tarjonta pitää nopean hintojen nousun kurissa nzherald.co.nz interest.co.nz. Asunnot ovat markkinoilla pidempään kuin nousuvuosina (mediaani noin 42–54 päivää, mikä on yhä historiallisten normien yläpuolella nzherald.co.nz interest.co.nz), mikä viittaa tasapainoisempaan markkinaan, jossa ostajilla on enemmän valinnanvaraa.

Edullisuus on edelleen haaste, vaikka hintojen korjaus on tapahtunut. Hintojen viimeaikaisesta laskusta huolimatta Aucklandin asuntojen hinnat ovat noin 6-kertaiset kotitalouksien keskituloon nähden, mikä tarkoittaa, että oman kodin hankinta on yhä monien ensiasunnon ostajien ulottumattomissa reuters.com. Hyvä uutinen on, että tämä on pieni parannus vuoteen 2021 verrattuna, jolloin hinnat olivat 50 % korkeammat kuin ennen pandemiaa ja kodin ostaminen oli “käytännössä mahdotonta” uusille tulokkaille reuters.com. Nykyään, kun hinnat ovat matalammat ja korot helpottavat, enemmistö kiinteistöanalyytikoista (9 yhdestätoista eräässä kyselyssä) uskoo, että ensiasunnon ostajien tilanne paranee tulevan vuoden aikana reuters.com reuters.com. Myös myyntimäärät ovat nousseet (koko maan asuntokaupat olivat noin 9–17 % korkeammat alkuvuonna 2025 verrattuna vuotta aiempaan nzherald.co.nz interest.co.nz), mikä viittaa uuteen luottamukseen. Mutta asumisen edullisuus Aucklandissa on kansainvälisesti tarkasteltuna edelleen hyvin heikko, ja säästäminen käsirahaan on yhä vaikeaa korkeiden vuokrien ja elinkustannusten vuoksi reuters.com reuters.com.

Vuokramarkkinoiden dynamiikka ja tuotot Aucklandissa

Aucklandinvuonna 2025 osoittavat viilenemisen merkkejä vuosien tiukkuuden jälkeen. Vuokrat olivat nousseet tasaisesti vuosina 2022–2023, mutta vuokrainflaatio on nyt hidastunut huomattavasti globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com . Useat tekijät vaikuttavat asiaan:– vuokrakysynnän keskeinen ajuri – on pudonnut jyrkästi pandemian jälkeisistä huippuluvuista. Vuoteen toukokuuhun 2025 mennessä Uuden-Seelannin nettomaahanmuuton kasvu oli vain noin 14 800 ihmistä, mikä onkuin edellisen vuoden tulomäärä globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com . Koska Auckland on ensisijainen kohde uusille maahanmuuttajille, on kysynnän helpottuminen tuntunut erityisesti siellä maahanmuuton normalisoituessa. Samaan aikaanon kasvanut; tarjolla olevien vuokra-asuntojen määrä on korkeampi kuin vuosi sitten, mikä antaa vuokralaisille enemmän vaihtoehtoja globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com . Trade Me (suuri asuntolistapalvelu) raportoi jopa, että monilla alueilla, mukaan lukien Auckland, mediaanivuokrat ovat tasaantuneet tai alkaneet laskea, kun vuokranantajat kilpailevat vuokralaisista globalpropertyguide.com . Vuokralaisilla on nyt enemmän neuvotteluvoimaa kuin vuosiin, mikä on merkittävä muutos kaupungissa, joka tunnetaan kalliista vuokrista.

Nykyiset vuokratasot: Aucklandin mediaaniviikkovuokra on noin 600–630 Uuden-Seelannin dollaria vuonna 2025. Hallituksen lukujen mukaan keskimääräinen viikkovuokra Aucklandissa huhtikuuhun 2025 päättyneenä vuonna oli 631 $ (noin 366 Yhdysvaltain dollaria) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Tämä on vain 0,9 %:n nousu edellisvuodesta globalpropertyguide.com, mikä tarkoittaa, että vuokrat ovat käytännössä ennallaan inflaatiokorjattuna. Joillakin segmenteillä reaalivuokrat laskevat, kun inflaatio otetaan huomioon. Tätä pehmeyttä osoittaa myös vapaiden vuokra-asuntojen määrän kasvu – Aucklandin vuokranantajat raportoivat kasvavista tyhjistä asunnoista ja siitä, että vuokralaisten löytäminen kestää kauemmin globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Koska vuokrat vievät jo suuren osan tuloista, on luonnollinen raja sille, kuinka paljon ne voivat vielä nousta globalpropertyguide.com.

Bruttovuokratuotot Aucklandin asuntomarkkinoilla pysyvät vaatimattomina, ja ovat jopa hieman laskeneet hintojen vakiintuessa ja vuokrien pysähtyessä. Vuoden 2025 puolivälissä Uuden-Seelannin asuntomarkkinoiden keskimääräinen bruttovuokratuotto on arviolta 4,0 % globalpropertyguide.com. Tämä on laskua noin 4,3 prosentista vuotta aiemmin globalpropertyguide.com, mikä heijastaa sitä, että asuntojen hinnat ovat alkaneet jälleen nousta, kun vuokrien kasvu on pysähtynyt. Erityisesti Aucklandissa tuotot ovat yleensä kansallisen vaihteluvälin alalaidassa (Aucklandin korkeat ostohinnat painavat tuottoprosentteja alas). Monet Aucklandin vuokranantajat näkevät nettotuotot (kulujen jälkeen) hyvin pieninä, usein 2–3 %:n haarukassa, mikä tarkoittaa, että he luottavat tuleviin arvonnousuihin tuottojen saamiseksi. Koska korot olivat korkealla vuonna 2023, monet velkavetoiset sijoittajat kokivat negatiivisia kassavirtoja, vaikka viimeaikaiset koronlaskut ovatkin helpottaneet painetta. Korkeatasoiset asunnot kaupungissa voivat tuottaa hieman parempaa tuottoa kuin huippuluokan omakotitalot esikaupungeissa, mutta kokonaisuutena Auckland on kansainvälisesti matalan tuoton markkina – pitkään jatkunut ilmiö vahvan arvonnousuhistorian vuoksi.

Plussapuolena vuokranantajille uudet hallituksen veromuutokset parantavat vuokrasijoitusten kannattavuutta (lisää tästä Politiikat-osiossa). Ja vaikka viime aikoina on ollut hiljaisempaa, analyytikot odottavat vuokrien nousevan vähitellen tulevina vuosina talouden elpyessä. Reutersin asiantuntijakyselyn mukaan kaupunkivuokrien odotetaan nousevan noin 3,0 % vuonna 2025, mikä ylittää yleisen inflaation reuters.com reuters.com. Silti lyhyellä aikavälillä vuokralaisilla on etulyöntiasema. Vuokra-asuntojen tarjontaa on lisännyt sijoittajat, jotka yrittävät vuokrata asuntoja, joita he eivät ole voineet helposti myydä laskusuhdanteen aikana, sekä markkinoille tulleet uudet asunnot. Tämän seurauksena Aucklandin vuokra-tulo-suhteet ovat edelleen kireät, mutta eivät tällä hetkellä pahene – tarjoten hieman helpotusta vuokralaisille vuosien jyrkkien korotusten jälkeen.

Liikekiinteistösektori: Toimistojen ja vähittäiskaupan trendit

Toimistomarkkinat – Nousevat vajaakäytöt vs. prime-kiinteistöjen kestävyys

Aucklandin toimistosektori vuonna 2025 on sopeutumisvaiheessa. Pandemian aiheuttama siirtymä etä- ja hybridityöhön on jättänyt jälkensä, erityisesti vanhempiin toimistokiinteistöihin. Toimistojen vajaakäyttöasteet ovat nousseet viimeisen kahden vuoden aikana, erityisesti toissijaisissa (alempitasoisissa) toimistorakennuksissa keskustassa ja sen laidoilla. Aucklandin keskustassa kokonaisvajaakäyttö oli viimeksi yksinumeroisissa prosenteissa ja nousussa, ja toissijaisissa toimistoissa vajaakäyttö on joillakin alueilla kaksinumeroista cbre.com cbre.com. (Vertailun vuoksi Wellingtonissa toissijaisten toimistojen vajaakäyttö on noussut noin 19 %:iin cbre.com, ja Aucklandissa suunta on myös ylöspäin, vaikkei aivan yhtä korkealle.) Vanhempien tai huonommalla sijainnilla olevien rakennusten omistajien on tehtävä enemmän töitä houkutellakseen vuokralaisia, usein tarjoamalla vuokra-alennuksia tai kannustimia. Alivuokratilan määrä on myös kasvanut yritysten pienentäessä toimitilojaan.

Sen sijaan prime office space – modernit rakennukset, joilla on korkeat maanjäristyskestävyysluokitukset, vihreät sertifikaatit ja houkuttelevat palvelut – pärjäävät paremmin. Prime-toimistotilojen vajaakäyttö Aucklandissa on alhaisempi (keskimäärin yksinumeroisia prosentteja) ja sen odotetaan stabilize nopeammin cbre.com. Itse asiassa prime-net face rents Aucklandin keskustassa ovat jatkaneet inch upward jopa markkinoiden hiljentyessä jll.com jll.com, kiitos laadukkaiden tilojen kysynnän. Huipputason vuokralaiset ovat yhä valmiita maksamaan lisähintaa parhaista tiloista, ja viime vuosina valmistuneet uudet rakennukset on pääosin vuokrattu. Esimerkiksi PwC Tower (Commercial Bay) ja muut viimeaikaiset lisäykset osoittivat, että jos laatu on korkea, kysyntää löytyy. JLL:n mukaan Aucklandin prime-toimistovuokrat kasvoivat maltillisesti viime vuonna, kun taas Wellingtonin prime-vuokrat laskivat valtion säästötoimien vuoksi jll.com. Tästä huolimatta effective rents (jotka huomioivat vuokraus­kannustimet) ovat paineen alla. Vuokranantajat tarjoavat yleisesti vuokrattomia jaksoja, tilamuutostukia ja muita kannustimia vuokralaisten saamiseksi, mikä tarkoittaa, että net effective vuokrat voivat olla todellisuudessa tasaisia tai jopa laskussa cbre.com cbre.com. Tämä pätee erityisesti Aucklandin keskustan reuna-alueilla ja toissijaisilla toimistomarkkinoilla, joissa tilojen ylitarjonta on lisännyt kilpailua.

Tulevaisuuteen katsoen Aucklandin toimistojen tarjontaputki on suhteellisen rajallinen vuoden 2025 jälkeen, mikä voi auttaa tasapainottamaan markkinoita. Muutamia merkittäviä projekteja valmistuu vuoden 2025 tienoilla (kehityshankkeita oli “vilkkaasti Aucklandin toimistomarkkinoilla” vuosina 2024–25 cbre.com), mutta sen jälkeen uudisrakentaminen hidastuu. Kun uusia toimistoja tulee vähemmän ja talous paranee, toimistojen vajaakäyttöasteen odotetaan huipentuvan vuoteen 2025 mennessä ja paranevan sen jälkeen vähitellen. Ennustajien mukaan, kun talous vahvistuu vuoteen 2026 mennessä, kysyntä kasvaa ja ylimääräinen tila imeytyy markkinoilta, erityisesti ensiluokkaisissa rakennuksissa cbre.com cbre.com. Toissijaiset toimistot voivat kuitenkin jatkaa kamppailuaan tai vaatia uudelleenkäyttöä (jotkut vanhemmat rakennukset saattavat jopa soveltua muutettavaksi asuinkäyttöön tai muuhun, jos se on mahdollista). Toistaiseksi toimistosijoittajat pysyvät varovaisina: Aucklandin toimistokiinteistöjen tuotot ovat kasvaneet (hinnat laskeneet) vuosina 2022–2023 korkojen nousun myötä. Ensiluokkaisten Aucklandin toimistojen tuotot ovat pehmenemisen jälkeen noin 6–7 %, mutta korkojen laskiessa tuottovaatimukset alkavat jälleen kaventua (eli hinnat nousevat hieman). Itse asiassa vuoden 2024 lopulla nähtiin ensimmäiset merkit tuottojen vahvistumisesta A-luokan Aucklandin keskustan toimistoissa cbre.com. Kokonaisuudessaan toimistosektorin näkymät ovat hitaan elpymisen suuntaiset – “maltillista vuokrien kasvua” ensiluokkaisissa Aucklandin toimistoissa vuonna 2025, laajemmin parantuen vuoteen 2026 mennessä cbre.com cbre.com.

Vähittäiskauppamarkkinat – Elpyminen, uudet tulokkaat ja muuttuvat menestykset

Aucklandinosoittaa varovaisen optimistista kehitystä vuonna 2025. Pandemian arvet (sulut, menetetty matkailu ja verkkokaupan nousu) ovat paranemassa, ja jalankulkuliikenne palaa ostosalueille. Itse asiassajälleen laajentumiskohteena jll.com . Suuri luottamuksen osoitus Aucklandin vähittäiskaupalle onavautuminen vuonna 2025. Sylvia Parkiin (itäinen Auckland) tuleva 34 000 m²:n IKEA-myymälä valmistuu vuonna 2025 cbre.com , ja se toimii laajennetun ostosalueen vetonaulana houkutellen ostajia koko alueelta. Samoin Costco avasi suuren myymälän Länsi-Aucklandissa loppuvuodesta 2022, ja toinen uusi vähittäiskauppakeskus (”Maki Centre”) kooltaan 18 000 m² valmistuu Westgateen vuonna 2025 cbre.com . Nämä kehityshankkeet korostavat uudelleen käynnistynyttä kasvua suurten myymälöiden vähittäiskaupassa ja niiden odotetaan nostavan paikallisia kiinteistöarvoja ja vuokria ympäröivillä alueilla.

Vähittäiskaupan vajaakäyttöasteet Aucklandissa ovat yleisesti laskeneet viimeisen vuoden aikana, ainakin hyvin menestyvillä alueilla. Vuoden 2024 loppuun mennessä vajaakäyttö oli laskenut kolmessa viidestä vähittäiskauppakeskustyypistä, joita eräs tutkimus seurasi cbre.com. Parhaat ostoskeskukset ja vetovoimaiset ostosalueet ovat nähneet vuokralaisten kysynnän palautuvan kulutuksen vakiintuessa. Esimerkiksi lähiöiden ostoskeskukset ja suuret myymäläpuistot menestyvät melko hyvin, kun kotitaloudet palaavat ostoksille ja ravintoloihin paikan päällä. Toisaalta jotkut toissijaiset ostoskeskukset ja katukauppa heikommilla alueilla kamppailevat edelleen. Vähittäiskauppamarkkinat ovat jakautuneet: ”muutamassa keskuksessa” vajaakäyttö on korkeampaa, ja ne ovat tyypillisesti vanhempia alueellisia ostoskeskuksia, jotka kohtaavat kovaa kilpailua (ja verkkokaupan jatkuvaa vaikutusta) cbre.com. Aucklandin keskustan vähittäiskauppa kärsi myös pandemian aikana kansainvälisten turistien ja toimistotyöntekijöiden menetyksestä, vaikka vuosi 2025 tuo elpymistä toimistojen käyttöasteen parantuessa ja matkailun elpyessä. Erityisesti luksus- ja kansainväliset lippulaivamyymälät ovat osoittaneet kiinnostusta keskustan Queen Streetiä ja Commercial Bayta kohtaan, joita houkuttelevat matalammat vuokrat ja risteilyturistien paluu.

Vuokrien osalta Aucklandin vähittäiskaupan vuokrat ovat pysyneet melko tasaisina, mutta niiden odotetaan kasvavan maltillisesti lähitulevaisuudessa. CBRE ennustaa pieniä vuokrien nousuja prime-vähittäiskaupan segmenteissä vuonna 2025 cbre.com, erityisesti vilkkailla jalankulkupaikoilla. Parhaiden ostoskeskusten (kuten Sylvia Park, Albany, Newmarket) vuokranantajat raportoivat vakaista tai nousevista vuokrista, kun taas toissijaisilla sijainneilla voidaan antaa alennuksia vuokralaisten säilyttämiseksi. Kokonaisuudessaan vähittäiskaupan vuokrat ovat yhä alle pandemiaa edeltävän trendin inflaatiokorjatuissa luvuissa, mutta suunta on paranemassa. Tuotot vähittäiskaupan kiinteistöissä nousivat (hinnat laskivat) vuosina 2022–23 korkeampien korkojen vuoksi, mutta myös täällä on merkkejä vahvistumisesta. Esimerkiksi prime large format retailin (suuret myymälät) tuotot ovat viime aikoina hieman tiukentuneet, mikä heijastaa sijoittajakysyntää hyvin vuokratuista vähittäiskaupan kohteista cbre.com. Sijoittajia kiinnostavat erityisesti vähittäiskaupan kohteet, joissa on pitkät vuokrasopimukset vahvojen vuokralaisten (kuten supermarketit tai monikansalliset vähittäiskauppiaat) kanssa. Kuluttajaluottamuksen odotetaan vähitellen vahvistuvan talouden elpyessä, joten vähittäiskaupan kiinteistöjen näkymät ovat varovaisen optimistiset. Sijoittajat ovat kuitenkin tietoisia rakenteellisista muutoksista – verkkokaupan osuus kasvaa yhä, joten kokemuksia tarjoavat vähittäiskaupan muodot (ruokailu, viihde, palvelut) ovat suositumpia kuin pelkkä ostaminen.

Teollisuuskiinteistöjen sektori: Jatkuva menestyjä

Aucklandin teollisuuskiinteistömarkkinat – joihin kuuluvat varastot, logistiikkatilat ja tehtaat – ovat olleet viime vuosina selkeitä menestyjiä ja pysyvät vahvoina vuonna 2025. Teollisuustilojen vajaakäyttö on erittäin alhainen, yksi maailman alhaisimmista. Vaikka vajaakäyttö Aucklandin teollisuustilakannassa on hieman noussut historiallisista pohjalukemista, se on silti vain noin 1,6 % vuonna 2024 cbre.com ja noin 2,1 % loppuvuodesta 2024 oneroof.co.nz oneroof.co.nz. (Vertailun vuoksi: alle 5 %:n vajaakäyttöä pidetään tiukkana; Aucklandin 1–2 % on käytännössä täysi käyttöaste, tarjolla on vain kitkatilaa.) Tämä erittäin matala vajaakäyttö johtuu vahvasta vuokralaisten kysynnästä (aloilla kuten logistiikka, jakelu ja verkkokauppa) sekä rajallisesta uudesta tarjonnasta maantieteellisesti rajoitetussa Aucklandissa.

Vuokratrendit: Teollisuusvuokrat kokivat ennätyksellistä kasvua vuosina 2021–2023, kun vuokralaiset kilpailivat niukoista tiloista. Ensiluokkaisten varastojen vuokrat nousivat merkittävästi tuona aikana. Syyskuussa 2024 Aucklandin ensiluokkaisten varastojen keskimääräinen nimellisvuokra oli 194 dollaria neliömetriltä vuodessa oneroof.co.nz. Tämä oli 2 % nousu edellisvuoteen verrattuna oneroof.co.nz – pienempi kasvu kuin aiempina vuosina, mikä osoittaa, että vuokrien kasvu on hidastunut kestävälle tasolle. Vuokrien kasvun hidastuminen heijastaa kysynnän lievää viilenemistä (laajemman taloushidastumisen vuoksi) sekä uutta tarjontaa, jota on alkanut tulla markkinoille. Vuonna 2024 valmistui useita uusia teollisuushankkeita, ja lisää on tulossa vuonna 2025, mikä tuo kaivattua lisätilaa. Siitä huolimatta uudisrakennukset saavuttavat yhä ennätyskorkeita vuokria, sillä rakennuskustannusten inflaatio on nostanut kehittäjien vaatimia kannattavuusvuokria oneroof.co.nz. Monet vuokralaiset ovat valmiita maksamaan lisähintaa moderneista korkeista varastoista tehokkuushyötyjen vuoksi.

Viimeaikaisesta maltillistumisesta huolimatta teollisuuskiinteistöjen vuokranantajat ovat edelleen vahvassa asemassa. Kun vajaakäyttöaste on noin 2 %, suurin osa laadukkaista tiloista vuokrataan nopeasti. Jotkut vuokralaiset jopa vuokraavat tilaa etukäteen tarpeisiinsa nähden varmistaakseen sen tulevaa laajentumista varten. On ilmennyt merkkejä siitä, että vuokralaiset optimoivat tilankäyttöään (pienentävät tai yhdistävät tiloja) taloudellisen tilanteen vuoksi oneroof.co.nz oneroof.co.nz, mutta kokonaiskysyntä ylittää silti edelleen tarjonnan hyvillä sijainneilla olevista varastoista (erityisesti Etelä-Aucklandin logistiikkakeskittymissä ja Aucklandin lentokenttäalueella). Maan arvo teollisuuskaavoitetulla maalla on pysynyt korkeana, ja kiinnostus teollisuuskehitykseen tarkoitettuihin maa-alueisiin on jälleen kasvussa, kun sijoittajat ennakoivat seuraavaa kasvusykliä oneroof.co.nz oneroof.co.nz. Esimerkiksi Colliers raportoi, että yhdessä suuressa tulevassa teollisuuspuistossa Luoteis-Aucklandissa (Speddingin kehitysalue) yli 180 miljoonan dollarin arvosta maata meni sopimukseen, kun kehittäjät ja omistajakäyttäjät varasivat uusia tontteja itselleen oneroof.co.nz oneroof.co.nz. Samoin Etelä-Aucklandin greenfield-teollisuusalueet, kuten Drury, herättävät kiinnostusta tulevaa laajentumista varten oneroof.co.nz.

Sijoitustuotot ja näkymät: Teollisuuskiinteistöt ovat olleet sijoittajien suosiossa vakauden ja kasvun vuoksi, ja tuotot ovat laskeneet ennätyksellisen matalalle viime vuosina (mikä tarkoittaa korkeita arvostuksia). Ensiluokkaisten teollisuuskiinteistöjen tuotot Aucklandissa laskivat markkinoiden huipulla noin 5–5,5 %:n haarukkaan. Vuonna 2023 nousevat korot aiheuttivat tuottojen lievää nousua (ylittäen hieman 5,5 % ensiluokkaisissa kohteissa). Kuitenkin heti, kun keskuspankki alkoi laskea korkoja loppuvuodesta 2024, ostajien kiinnostus teollisuuskiinteistöihin palasi ja tuotot alkoivat jälleen vahvistua oneroof.co.nz oneroof.co.nz. Itse asiassa vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä jotkin ensiluokkaiset teollisuuskaupat toteutuivat jälleen alle 5,0 %:n tuotoilla huippulaadukkaissa, pitkäaikaisesti vuokratuissa kohteissa cbre.com. Colliers huomauttaa, että teollisuuskiinteistöjen ostajakunta kasvaa, kun rahaa siirtyy sivusta (esim. määräaikaistalletusten päättyessä) ja etsii pitkäaikaisia sijoituskohteita laskevien korkojen ympäristössä oneroof.co.nz oneroof.co.nz.

Kaikki merkit viittaavat siihen, että teollisuussektori elpyy vahvasti vuonna 2025. Markkinatarkkailijat kuvaavat tunnelmaa “optimistiseksi” vuoteen 2025 mentäessä ja odottavat “palautumista normalisoituneeseen markkinaan” COVID-aikakauden jälkeistä 18 kuukauden hiljaisempaa jaksoa seuraten oneroof.co.nz oneroof.co.nz. Velan hinnan laskiessa yhä useamman sijoittajan odotetaan palaavan markkinoille, mikä voi nostaa teollisuuskiinteistöjen arvoja entisestään. Myös kehittäjät valmistautuvat – pienen uuden rakentamisen hiljaiselon jälkeen (uudet rakennusluvat Aucklandin teollisuusrakennuksille elokuuhun 2024 päättyneellä vuodella olivat hieman alempana kuin edellisvuonna oneroof.co.nz), toimeliaisuuden odotetaan lisääntyvän tyydyttämättömän kysynnän täyttämiseksi. Yksi riski on taloussuhdanne: jos liiketoiminta hidastuu merkittävästi tai yritykset supistavat toimintaansa, teollisuuskysyntä voi väliaikaisesti pehmentyä. Mutta rakenteellisten ajureiden, kuten verkkokauppalogistiikan kasvun ja Aucklandin teollisuusmaan niukkuuden vuoksi, alan pitkän aikavälin näkymät pysyvät erittäin vahvoina.

Markkinoita muovaavat suuret kehitys- ja infrastruktuurihankkeet

Useat suuret kehityshankkeet ja infrastruktuuriprojektit ovat käynnissä tai näköpiirissä Aucklandissa, ja niiden odotetaan vaikuttavan merkittävästi kiinteistöjen arvoihin ja mahdollisuuksiin tulevina vuosina.

City Rail Link (CRL): Aucklandin yli 5 miljardin dollarin arvoinen City Rail Link on Uuden-Seelannin suurin infrastruktuurihanke koskaan, ja sen odotetaan olevan “game changer” Aucklandin asumiselle ja kaupankäynnille. Vuonna 2026 avattava 3,5 km pitkä maanalainen rautatie kaksinkertaistaa junaliikenteen kapasiteetin ja lyhentää merkittävästi matka-aikoja keskustaan ja sen halki westpac.co.nz westpac.co.nz. Asiantuntijat vertaavat CRL:n vaikutusta 1950-luvun Harbour Bridgeen – sen odotetaan suuntaavan kehityksen sisäänpäin ja synnyttävän joukkoliikenteeseen perustuvia yhteisöjä westpac.co.nz westpac.co.nz. CRL tuo neljä uutta maanalaisasemaa (kaksi keskustaan, yhden Karangahape Roadille ja yhden Mt Edeniin). Tämän johdosta sekä keskushallinto että Aucklandin kaupunki ovat ryhtyneet kaavoittamaan asemien ympäristöjä tiiviimmiksi. Hallitus pakottaa Aucklandin kaupungin sallimaan korkean rakentamisen (10–15 kerrosta) kävelyetäisyydellä uusista CRL-asemista rnz.co.nz rnz.co.nz – huomattavasti tiiviimpää rakentamista kuin aiemmin sallittu. Tämä politiikka voi muuttaa esimerkiksi Mt Edenin, Morningsiden, Kingslandin ja Mt Albertin kaupunginosia uusilla asuintorneilla ja monikäyttöisillä komplekseilla. Kaupunki arvioi, että pelkästään keskustassa voisi olla nelinkertainen määrä asuntoja ja yrityksiä kaavamuutosten jälkeen, kun osassa CBD:tä ei käytännössä ole korkeuden rajoituksia rnz.co.nz. Kaiken kaikkiaan CRL:n odotetaan nostavan kiinteistöjen arvoa ja lisäävän rakentamista sen reitin varrella, kun paremmat liikenneyhteydet tekevät näistä alueista halutumpia. Sijoittajat tarkkailevat jo nyt CRL-asemien läheisiä tontteja, odottaen asuntojen ja liiketilojen kysynnän kasvavan, kun rata avautuu. Pitkällä aikavälillä CRL:n mahdollistama kasvu auttaa Aucklandia sopeutumaan väestönkasvuun ilman laajenemista, luomalla elinvoimaisia, yhdistettyjä kaupunkikeskuksia. (Kaikki eivät ole innoissaan – jotkut paikalliset ovat huolissaan naapuruston luonteen muutoksista – mutta useimmat myöntävät, että Aucklandin on kasvettava ylöspäin, ei vain ulospäin westpac.co.nz <a href="https://www.westpac.co.nz/rednews/opiwestpac.co.nz.)

Aucklandin luoteisosassa tapahtuu merkittävää kasvua. on uusi kaupunkikeskus, joka on kehitteillä, ja vuonna 2025 valmistuu Maki Place -ostoskeskus (~18 000 m²). Suurten jälleenmyyjien tullessa alueelle Westgatesta on tulossa merkittävä kaupallinen solmukohta. Laajoja entisiä maaseutualueita Whenuapain, Kumeun ja Riverheadin ympärillä on varattu asuntorakentamiseen seuraavan vuosikymmenen aikana, ja infrastruktuuria rakennetaan tämän tueksi. Uudet moottoritieyhteydet (luoteisen moottoritien parannukset) ja parannetut bussiyhteydet lisäävät saavutettavuutta. Nämä hankkeet luovat uusia esikaupunkialueita ja nostavat väistämättä maan arvoa Aucklandin luoteisneljänneksessä. Sylvia Park/IKEA ja itäinen käytävä: Itä-Aucklandissa Sylvia Park (jo nyt Uuden-Seelannin suurin ostoskeskus) laajenee entisestään. Pääprojekti on IKEA-megamyymälä , joka avataan vuonna 2025 – kehitys, joka houkuttelee ostajia koko alueelta ja ankkuroi lisää vähittäiskauppaa ja mahdollisesti myös tukkulogistiikkaa lähistölle cbre.com. Lisäksi alueelle rakennetaan lisää tiivistä asutusta; Sylvia Parkiin on lisätty asuinkerrostaloja ja toimistotiloja, ja siitä on kehittymässä monikäyttöinen kaupunkikeskus. Infrastruktuuri, kuten Eastern Busway (pikayhteys Panmuresta Botanyyn, rakenteilla), parantaa liikkumista ja vauhdittaa tiivistymistä esikaupungeissa kuten Pakuranga ja Botany.

Etelässä Drury on yksi Aucklandin kunnianhimoisimmista kehityskohteista. Alueen on tarkoitus muuttua maaseudusta uudeksi kaupungiksi, johon rakennetaan kymmeniä tuhansia koteja. Mukana on useita suuria rakennuttajia, ja alueelle on tulossa uusia juna-asemia ja moottoriteitä. Vaikka edistyminen on ollut hitaampaa kuin toivottiin (osittain infrastruktuurin rahoituskeskustelujen vuoksi), 2020-luku tuo todennäköisesti Druryn ensimmäiset suuret vaiheet näkyviin. Tämä tarjoaa pitkän aikavälin uutta asuntotarjontaa (hyödyllistä kohtuuhintaisuuden kannalta), mutta myös merkittävän muutoksen Aucklandin kaupunkirakenteessa, sillä se luo uuden kaupunkisolmun puoliväliin Hamiltoniin. Kiinteistösijoittajat ovat olleet aktiivisia Druryssa jo vuosia, odottaen suuria tuottoja kehityksen käynnistyessä kunnolla. Toinen sataman ylitys & tulevaisuuden liikenne: Pidemmällä aikavälillä hallitus suunnittelee uutta Waitematā-sataman ylitystä (mahdollisesti tunneleita autoille ja junille) vanhenevan satamasillan tueksi. Vaikka hanke on vielä alkuvaiheessa, se on todennäköisesti 2030-luvun projekti ja ratkaiseva Aucklandin tulevalle kasvulle. Lähitulevaisuudessa nykyistä liikenneverkkoa kehitetään: esimerkiksi Puhoi–Warkworth-moottoritie avattiin vuonna 2022, mikä paransi pohjoisen Aucklandin saavutettavuutta ja vauhditti Warkworthin kaltaisten kaupunkien kasvua; ja ehdotukset raitiotielle keskustasta lentokentälle (joita on käsitelty vuosia) saattavat uuden hallituksen myötä saada uuden muodon. Jokainen näistä infrastruktuurihankkeista voi merkittävästi vaikuttaa kiinteistömarkkinoihin – yleensä parantunut saavutettavuus nostaa kiinteistöjen arvoa uusilla yhteysalueilla (kuten on historiallisesti nähty moottoriteiden ja rautateiden yhteydessä).

Yhteenvetona voidaan todeta, että Aucklandin kaupunkikuva 2020-luvun lopulla muovautuu näiden hankkeiden myötä. Sijoittajien kannattaa seurata, minne nosturit ja kaivurit suuntaavat: kiinteistöt uusien liikenneyhteyksien varrella tai suunnitelluissa asuinalueissa kokevat usein keskimääräistä suurempaa arvonnousua. Esimerkiksi vaatimaton koti Mt Edenissä, kävelymatkan päässä uudesta CRL-asemasta, voi muuttua paljon arvokkaammaksi, kun ympärille nousee kerrostaloja ja palveluita. Samoin varhaiset sijoittajat uusilla alueilla, kuten Druryssa tai Whenuapaissa, voivat hyötyä, kun pellot muuttuvat esikaupungeiksi. Toisaalta lisääntynyt tarjonta (uudet asunnot, uudet talot) voi hillitä hintojen nousua koko kaupungissa – Auckland pyrkii aktiivisesti mahdollistamaan lisää rakentamista kysynnän kattamiseksi.

Markkinaennusteet 2020-luvun loppuun asti

Mitä 2020-luvun loppu tuo tullessaan Aucklandin kiinteistömarkkinoille? Asiantuntijat ennakoivat yleisesti elpymisen ja maltillisen kasvun aikaa, ei uutta hallitsematonta nousukautta. Tässä yhteenveto ennusteista:

Asuntohintojen näkymät: Kun Aucklandin asuntohinnat ovat pohjanneet vuosina 2023–24, niiden odotetaan nousevan jälleen vuosikymmenen jälkipuoliskolla, joskin hillityssä tahdissa. Reutersin 14 kiinteistöanalyytikon kysely ennustaa, että Uuden-Seelannin asuntohinnat nousevat ≈3,8 % vuonna 2025 , ja tätä seuraavat suuremmat nousut: ~6,0 % vuonna 2026 ja 5,1 % vuonna 2027 , kun markkinoiden elpyminen kiihtyy reuters.com reuters.com. Aucklandin osalta kasvu voi olla hieman korkeampaa tai matalampaa paikallisista tekijöistä riippuen, mutta suunta on samankaltainen. Suurimmat pankit ovat tarkistaneet ennusteitaan heijastamaan hitaampaa nousua: esimerkiksi Westpac ennustaa nyt noin 4 %:n asuntohintojen kasvua vuonna 2025 (aiemmin 6 %) ja noin 6 % vuonna 2026 interest.co.nz. ANZ on varovaisempi ja odottaa vain 2,5 % vuonna 2025 ja noin 5 % vuonna 2026 anz.co.nz anz.co.nz. Tämä varovainen optimismi perustuu odotuksiin lisäkoronlaskuista, talouskasvun paranemisesta ja sijoittajaystävällisistä veromuutoksista, joita tasapainottavat runsas asuntotarjonta ja tällä hetkellä heikko työmarkkina interest.co.nz interest.co.nz. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Aucklandin asuntohintojen kasvu 2020-luvun puolivälissä voisi nostaa mediaanihinnan noin miljoonasta dollarista takaisin 1,1–1,2 miljoonan dollarin haarukkaan muutamassa vuodessa. Yksikään valtavirran ennusteista ei odota paluuta 15–20 %:n vuosittaisiin hintaralleihin, joita nähtiin 2020-luvun alussa – ellei jotain yllättävää, kuten uutta luottobuumia, tapahdu. Sen sijaan luvassa on “hidasta ja tasaista” nousua, joka on vahvasti riippuvainen siitä, ettei talous käänny laskuun.

Kun Aucklandin asuntohinnat ovat pohjanneet vuosina 2023–24, niiden odotetaan nousevan jälleen vuosikymmenen jälkipuoliskolla, joskin hillityssä tahdissa. Reutersin 14 kiinteistöanalyytikon kysely ennustaa, että Uuden-Seelannin asuntohinnat nousevat , ja tätä seuraavat suuremmat nousut: ja , kun markkinoiden elpyminen kiihtyy reuters.com reuters.com. Aucklandin osalta kasvu voi olla hieman korkeampaa tai matalampaa paikallisista tekijöistä riippuen, mutta suunta on samankaltainen. Suurimmat pankit ovat tarkistaneet ennusteitaan heijastamaan hitaampaa nousua: esimerkiksi Westpac ennustaa nyt noin (aiemmin 6 %) ja noin interest.co.nz. ANZ on varovaisempi ja odottaa vain ja noin anz.co.nz anz.co.nz. Tämä varovainen optimismi perustuu odotuksiin lisäkoronlaskuista, talouskasvun paranemisesta ja sijoittajaystävällisistä veromuutoksista, joita tasapainottavat runsas asuntotarjonta ja tällä hetkellä heikko työmarkkina interest.co.nz interest.co.nz. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Aucklandin asuntohintojen kasvu 2020-luvun puolivälissä voisi nostaa mediaanihinnan noin miljoonasta dollarista takaisin 1,1–1,2 miljoonan dollarin haarukkaan muutamassa vuodessa. Yksikään valtavirran ennusteista ei odota paluuta 15–20 %:n vuosittaisiin hintaralleihin, joita nähtiin 2020-luvun alussa – ellei jotain yllättävää, kuten uutta luottobuumia, tapahdu. Sen sijaan luvassa on “hidasta ja tasaista” nousua, joka on vahvasti riippuvainen siitä, ettei talous käänny laskuun. Vuokrat ja tuotot: Vuokrien kasvun odotetaan pysyvän maltillisena ensi vuonna, ja vuokrainflaation arvioidaan olevan noin 3 % vuodessa reuters.com. Jos asuntojen hinnat nousevat nopeammin kuin vuokrat, tuotot saattavat supistua hieman ennen kuin ne vakiintuvat. Kuitenkin, kun väestönkasvu jälleen kiihtyy (nettomuuton odotetaan elpyvän vuodesta 2025 alkaen) ja ylimääräiset vuokrakohteet imeytyvät markkinoilta, vuokrat voivat kiihtyä vuosikymmenen loppupuolella. Vuoteen 2026–2027 mennessä vuokranantajat saattavat saada lisää hinnoitteluvoimaa, erityisesti jos uusien vuokra-asuntojen rakentaminen hidastuu nykyisen laskusuhdanteen vuoksi. Päättäjät seuraavat vuokrien kehitystä tarkasti, koska vuokrien kohtuuhintaisuus on sosiaalinen kysymys; merkittäviä vuokrasääntelytoimia ei ole käytössä Uudessa-Seelannissa, mutta suuret vuokrien nousut saattavat herättää poliittista vastareaktiota. Perusskenaariona on kuitenkin maltillinen vuokrien nousu, joka seuraa suunnilleen tulojen kasvua.

Vuokrien kasvun odotetaan pysyvän maltillisena ensi vuonna, ja vuokrainflaation arvioidaan olevan noin 3 % vuodessa reuters.com. Jos asuntojen hinnat nousevat nopeammin kuin vuokrat, tuotot saattavat supistua hieman ennen kuin ne vakiintuvat. Kuitenkin, kun väestönkasvu jälleen kiihtyy (nettomuuton odotetaan elpyvän vuodesta 2025 alkaen) ja ylimääräiset vuokrakohteet imeytyvät markkinoilta, vuokrat voivat kiihtyä vuosikymmenen loppupuolella. Vuoteen 2026–2027 mennessä vuokranantajat saattavat saada lisää hinnoitteluvoimaa, erityisesti jos uusien vuokra-asuntojen rakentaminen hidastuu nykyisen laskusuhdanteen vuoksi. Päättäjät seuraavat vuokrien kehitystä tarkasti, koska vuokrien kohtuuhintaisuus on sosiaalinen kysymys; merkittäviä vuokrasääntelytoimia ei ole käytössä Uudessa-Seelannissa, mutta suuret vuokrien nousut saattavat herättää poliittista vastareaktiota. Perusskenaariona on kuitenkin maltillinen vuokrien nousu, joka seuraa suunnilleen tulojen kasvua. Liikekiinteistöt: Liikekiinteistöjen sektori (toimisto-, vähittäis- ja teollisuuskiinteistöt) on matkalla kohti paranevia tuottoja 2020-luvun loppua kohden. Vuodet 2023 ja 2024 olivat heikkoja liikekiinteistöjen arvoille – korkeammat korot nostivat tuottovaatimuksia , mikä laski pääoma-arvoja, ja vuokrien kasvu pysähtyi joillain osa-alueilla. Tämä johti siihen, että kokonaistuotot jäivät juuri ja juuri yli 3 %:n vuosina 2023–24 ensiluokkaisissa liikekiinteistöissä cbre.com cbre.com. Mutta suunta on muuttumassa: kun korot nyt laskevat, pääoma-arvojen odotetaan nousevan (tuotot pienenevät) vuonna 2025, mikä antaa lisäpotkua sijoittajatuotoille cbre.com cbre.com. Vuoteen 2026 mennessä sekä tuottovaatimusten laskun että vuokrien kasvun pitäisi vaikuttaa positiivisesti, mikä voi nostaa kokonaistuotot mataliin kaksinumeroisiin lukuihin cbre.com cbre.com. CBRE ennustaa, että ensiluokkaisten kiinteistöjen keskimääräiset tuotot (toimisto, teollisuus, vähittäiskauppa) laskevat huipustaan noin 6,85 % vuonna 2024 noin 6,50 %:iin vuoden 2025 loppuun mennessä cbre.com, mikä kuvastaa vahvempaa hinnoittelua luottamuksen palautuessa. Teollisuus tulee todennäköisesti johtamaan kehitystä suurimmilla arvonnousuilla (korkean kysynnän vuoksi), ja sitä seuraavat ensiluokkainen vähittäiskauppa ja toimistot. Toissijaiset toimistot voivat jäädä jälkeen tai jopa laskea lisää, ellei niitä oteta uuteen käyttöön, mikä on huomioitava riskitekijä. Kokonaisuudessaan vajaakäyttöasteiden pitäisi laskea vuosina 2026–2027 talouden vahvistuessa – erityisesti, jos uudisrakentaminen pysyy maltillisena. Esimerkiksi vuoteen 2026 mennessä Aucklandin ensiluokkaisten toimisto- ja teollisuuskiinteistöjen vajaakäyttöasteet voivat jälleen kiristyä, ja vuokrien kasvu voi kiihtyä tilaylitarjonnan helpottaessa cbre.com cbre.com. Yksi arvaamaton tekijä on maailmantalous : merkittävä kansainvälinen taantuma heikentäisi käyttäjäkysyntää ja voisi viivästyttää liikekiinteistöjen noususuhdannetta. Mutta ellei näin käy, 2020-luvun loppu näyttää positiiviselta Aucklandin liikekiinteistömarkkinoille, kun arvot toipuvat korkojen aiheuttamasta notkahduksesta.

Liikekiinteistöjen sektori (toimisto-, vähittäis- ja teollisuuskiinteistöt) on matkalla kohti 2020-luvun loppua kohden. Vuodet 2023 ja 2024 olivat heikkoja liikekiinteistöjen arvoille – korkeammat korot nostivat , mikä laski pääoma-arvoja, ja vuokrien kasvu pysähtyi joillain osa-alueilla. Tämä johti siihen, että kokonaistuotot jäivät juuri ja juuri yli 3 %:n vuosina 2023–24 ensiluokkaisissa liikekiinteistöissä cbre.com cbre.com. Mutta suunta on muuttumassa: kun korot nyt laskevat, (tuotot pienenevät) vuonna 2025, mikä antaa lisäpotkua sijoittajatuotoille cbre.com cbre.com. Vuoteen 2026 mennessä pitäisi vaikuttaa positiivisesti, mikä voi nostaa kokonaistuotot mataliin kaksinumeroisiin lukuihin cbre.com cbre.com. CBRE ennustaa, että ensiluokkaisten kiinteistöjen keskimääräiset tuotot (toimisto, teollisuus, vähittäiskauppa) laskevat huipustaan noin 6,85 % vuonna 2024 noin 6,50 %:iin vuoden 2025 loppuun mennessä cbre.com, mikä kuvastaa vahvempaa hinnoittelua luottamuksen palautuessa. Teollisuus tulee todennäköisesti johtamaan kehitystä suurimmilla arvonnousuilla (korkean kysynnän vuoksi), ja sitä seuraavat ensiluokkainen vähittäiskauppa ja toimistot. Toissijaiset toimistot voivat jäädä jälkeen tai jopa laskea lisää, ellei niitä oteta uuteen käyttöön, mikä on huomioitava riskitekijä. Kokonaisuudessaan pitäisi laskea vuosina 2026–2027 talouden vahvistuessa – erityisesti, jos uudisrakentaminen pysyy maltillisena. Esimerkiksi vuoteen 2026 mennessä Aucklandin ensiluokkaisten toimisto- ja teollisuuskiinteistöjen vajaakäyttöasteet voivat jälleen kiristyä, ja vuokrien kasvu voi kiihtyä tilaylitarjonnan helpottaessa cbre.com cbre.com. Yksi arvaamaton tekijä on : merkittävä kansainvälinen taantuma heikentäisi käyttäjäkysyntää ja voisi viivästyttää liikekiinteistöjen noususuhdannetta. Mutta ellei näin käy, 2020-luvun loppu näyttää positiiviselta Aucklandin liikekiinteistömarkkinoille, kun arvot toipuvat korkojen aiheuttamasta notkahduksesta. Kehitys ja tarjonta: Asuntorakentamisen odotetaan hidastuvan Aucklandissa lyhyellä aikavälillä (2024–2025) korkeiden rahoituskustannusten ja rakentajien rajoitteiden vuoksi, mutta kiihtyvän mahdollisesti vuosikymmenen loppupuolella patoutuneen kysynnän ja poliittisen tuen seurauksena. Hallituksen panostus tiivistämiseen liikenteen solmukohtien (kuten CRL-asemien) ympärillä ja kaavamääräysten höllentäminen johtavat lopulta moniin uusiin kerrostalohankkeisiin. Näillä kohdealueilla saatetaan nähdä rakennusbuumi vuosina 2026–2030, mikäli kehittäjät saavat rahoituksen järjestettyä. Infrastruktuurivetoinen kehitys (CRL, uudet lähiöt Druryssa jne.) tarkoittaa, että Aucklandiin voidaan lisätä runsaasti asuntokantaa vuoteen 2030 mennessä, mikä auttaa hillitsemään äärimmäistä hintojen nousua, mutta tarjoaa myös mahdollisuuksia uudisasuntojen myyntiin. Liikekiinteistöissä rakennushankkeita on toimistoissa rajallisesti (mikä auttaa alan toipumista), vähäisesti kaupan alalla (lähinnä yksittäisiä hankkeita kuten ostoskeskusten laajennuksia) ja jatkuvasti teollisuudessa (koska kysynnän kasvu johtaa nopeasti uusien varastojen rakentamiseen lyhyiden aikataulujen vuoksi). Rakentamisen kustannukset ovat yhä huolenaihe – jos ne eivät laske, osa suunnitelluista hankkeista voi viivästyä tai supistua.

Yhteenvetona, yleinen näkymä 2020-luvun lopulle on maltillisen kasvun ja normalisoitumisen kausi Aucklandin kiinteistömarkkinoilla. Se on kaukana 2020-luvun alun vuoristoradasta. Mikäli yllätyksiä ei tule, asunnonomistajat voivat odottaa oman pääoman arvon nousevan vähitellen ja sijoittajat vuokratuottojen paranevan talouden ja väestön kasvaessa. Markkina ei kuitenkaan ole haasteeton – tästä lisää seuraavassa osiossa.

Mahdollisuudet ja riskit sijoittajille

Aucklandin asuntosijoittajille vuodesta 2025 eteenpäin on luvassa houkuttelevien mahdollisuuksien ja varovaisuutta vaativien riskien yhdistelmä. Tässä tärkeimmät huomioitavat seikat:

Mahdollisuudet:

Ostaminen suhteellisella alennuksella: Aucklandin asunnot ovat nyt noin 15–20 % halvempia kuin vuoden 2021 huipulla viimeaikaisen laskukauden jälkeen reuters.com. Tämä tarkoittaa, että sijoittajat (ja asunnonostajat) voivat vuonna 2025 hankkia kiinteistöjä hintaan, jota ei ole nähty vuosiin. Ennusteiden mukaan markkinat ovat nousussa, joten ne, jotka ostavat tällä vakautuvalla kaudella, voivat hyötyä elpymisestä ja pääoman arvonnoususta hintojen noustessa jälleen 2020-luvun lopulla. Käytännössä markkinoiden ajoitus on suotuisa verrattuna vuoden 2021 kuumaan vaiheeseen – olemme lähempänä syklin pohjaa kuin huippua.

Aucklandin asunnot ovat nyt noin 15–20 % halvempia kuin vuoden 2021 huipulla viimeaikaisen laskukauden jälkeen reuters.com. Tämä tarkoittaa, että sijoittajat (ja asunnonostajat) voivat vuonna 2025 hankkia kiinteistöjä hintaan, jota ei ole nähty vuosiin. Ennusteiden mukaan markkinat ovat nousussa, joten ne, jotka ostavat tällä vakautuvalla kaudella, voivat hyötyä elpymisestä ja pääoman arvonnoususta hintojen noustessa jälleen 2020-luvun lopulla. Käytännössä markkinoiden ajoitus on suotuisa verrattuna vuoden 2021 kuumaan vaiheeseen – olemme lähempänä syklin pohjaa kuin huippua. Suotuisa korko- ja veroympäristö: Keskuspankin rahapoliittinen keventäminen laskee asuntolainakorkoja, mikä parantaa sijoittajien kassavirtaa ja lainanottokykyä. Asuntolainojen korot, jotka olivat noin 6–7 % vuonna 2023, ovat laskeneet ja voivat pudota alle 5 % vuoden 2025 loppuun mennessä interest.co.nz, pankkien ekonomistien mukaan. Tämä parantaa merkittävästi velanhoitokelpoisuutta sijoitusasuntojen osalta. Lisäksi uusi hallitus on kumonnut useita sijoittajille epäedullisia veropolitiikkoja. 1.4.2025 alkaen vuokranantajat voivat jälleen vähentää 100 % asuntolainojen koroista verotuksessa (palauttaen sen, mikä rajoitettiin vuonna 2021) deloitte.com. Tämä alentaa merkittävästi vuokra-asunnon pitämisen todellisia kustannuksia. Samoin bright-line test (pääomavoittovero nopeista jälleenmyynneistä) palautetaan vain 2 vuoteen vuoden 2024 puolivälistä alkaen, kun aiemmin raja oli 10 vuotta deloitte.com. Tämä tarkoittaa, että jos sijoittaja myy asunnon kahden vuoden jälkeen, pääomatuloa ei veroteta – mikä kannustaa joustavuuteen ja asuntokauppaan. Nämä poliittiset muutokset kallistavat pelikenttää jälleen sijoittajien eduksi muutaman vuoden jälkeen, jolloin se suosi ensiasunnon ostajia.

Keskuspankin rahapoliittinen keventäminen laskee asuntolainakorkoja, mikä parantaa sijoittajien kassavirtaa ja lainanottokykyä. Asuntolainojen korot, jotka olivat noin 6–7 % vuonna 2023, ovat laskeneet ja voivat pudota alle 5 % vuoden 2025 loppuun mennessä interest.co.nz, pankkien ekonomistien mukaan. Tämä parantaa merkittävästi sijoitusasuntojen osalta. Lisäksi uusi hallitus on kumonnut useita sijoittajille epäedullisia veropolitiikkoja. 1.4.2025 alkaen vuokranantajat voivat jälleen vähentää (palauttaen sen, mikä rajoitettiin vuonna 2021) deloitte.com. Tämä alentaa merkittävästi vuokra-asunnon pitämisen todellisia kustannuksia. Samoin (pääomavoittovero nopeista jälleenmyynneistä) palautetaan vain vuoden 2024 puolivälistä alkaen, kun aiemmin raja oli 10 vuotta deloitte.com. Tämä tarkoittaa, että jos sijoittaja myy asunnon kahden vuoden jälkeen, pääomatuloa ei veroteta – mikä kannustaa joustavuuteen ja asuntokauppaan. Nämä poliittiset muutokset kallistavat pelikenttää jälleen sijoittajien eduksi muutaman vuoden jälkeen, jolloin se suosi ensiasunnon ostajia. Vahva vuokrakysyntä (valikoivasti): Vaikka vuokramarkkina on nyt yleisesti pehmeä, Aucklandissa on edelleen krooninen asuntopula tietyissä segmenteissä (esim. perheasunnot hyvillä koulualueilla tai laadukkaat vuokra-asunnot keskeisillä paikoilla). Maahanmuuton odotetaan elpyvän (Uusi-Seelanti avautuu jälleen kansainvälisille osaajille ja opiskelijoille), joten vuokrakysyntä Aucklandissa vahvistunee tällä vuosikymmenellä , mikä voi johtaa vuokrien nousuun. Sijoittajat, jotka kohdistavat sijoituksensa korkean kysynnän alueille tai asuntotyyppeihin (esimerkiksi hyvin sijaitsevat rivitalot tai asunnot uusien CRL-asemien lähellä, jotka houkuttelevat nuoria ammattilaisia), voivat nähdä sekä pääoman kasvua että tuottojen paranemista ajan myötä.

Vaikka vuokramarkkina on nyt yleisesti pehmeä, Aucklandissa on edelleen krooninen asuntopula tietyissä segmenteissä (esim. perheasunnot hyvillä koulualueilla tai laadukkaat vuokra-asunnot keskeisillä paikoilla). Maahanmuuton odotetaan elpyvän (Uusi-Seelanti avautuu jälleen kansainvälisille osaajille ja opiskelijoille), joten , mikä voi johtaa vuokrien nousuun. Sijoittajat, jotka kohdistavat sijoituksensa korkean kysynnän alueille tai asuntotyyppeihin (esimerkiksi hyvin sijaitsevat rivitalot tai asunnot uusien CRL-asemien lähellä, jotka houkuttelevat nuoria ammattilaisia), voivat nähdä sekä pääoman kasvua että tuottojen paranemista ajan myötä. Teollisuus- ja liikekiinteistöjen tuottopotentiaali: Aucklandin teollisuuskiinteistöt ovat erityisen houkutteleva segmentti niille, joilla on varaa korkeampaan hintatasoon. Lähes täysi käyttöaste ja pitkäaikaiset vuokralaiset takaavat vakaat tulot, ja teollisuuskiinteistöt ovat tuottaneet paremmin kuin muut sektorit. Noin 5 %:n tuotot ensiluokkaisissa teollisuuskiinteistöissä eivät ehkä kuulosta suurilta, mutta alhainen vajaakäyttöaste ja vuokrien nousupotentiaali tekevät riskikorjatuista tuotoista houkuttelevia. Lisäksi talouden elpyessä jopa vaikeuksissa oleva toimistosektori voi tarjota mahdollisuuksia – esimerkiksi pitkäjänteiset sijoittajat voivat ostaa alihinnoiteltuja toissijaisia toimistorakennuksia korkeilla tuotoilla nyt ja muuntaa tai kunnostaa niitä, odottaen keskustan elpymistä tulevaisuudessa.

Aucklandin teollisuuskiinteistöt ovat erityisen houkutteleva segmentti niille, joilla on varaa korkeampaan hintatasoon. Lähes täysi käyttöaste ja pitkäaikaiset vuokralaiset takaavat vakaat tulot, ja teollisuuskiinteistöt ovat tuottaneet paremmin kuin muut sektorit. Noin 5 %:n tuotot ensiluokkaisissa teollisuuskiinteistöissä eivät ehkä kuulosta suurilta, mutta alhainen vajaakäyttöaste ja vuokrien nousupotentiaali tekevät houkuttelevia. Lisäksi talouden elpyessä jopa vaikeuksissa oleva toimistosektori voi tarjota mahdollisuuksia – esimerkiksi pitkäjänteiset sijoittajat voivat ostaa korkeilla tuotoilla nyt ja muuntaa tai kunnostaa niitä, odottaen keskustan elpymistä tulevaisuudessa. Hyödyntäminen kehityksestä ja infrastruktuurista: Taitavat sijoittajat voivat seurata infrastruktuuria. Maan tai asuntojen ostaminen City Rail Link -asemien läheltä ennen projektin valmistumista voi tuottaa huomattavaa tuottoa, kun alue tiivistyy ja kysyntä kasvaa. Samoin sijoittaminen kasvaviin alueisiin, kuten Drury tai Westgate/Northwest, varhaisessa vaiheessa voi tuottaa huomattavia pääomavoittoja, kun nämä alueet siirtyvät reuna-alueista kaupunkimaisiksi. Kehitysmaa Aucklandissa on harvinaista – ne, joilla on maaomistuksia tulevilla kasvukäytävillä, voivat hyötyä maan arvonnoususta tai kehityskumppanuuksista isompien toimijoiden kanssa tulevaisuudessa. Myös pienet sijoittajat voivat harkita off-the-plan -ostoksia tulevissa asuntoprojekteissa uusien liikenneyhteyksien lähellä, jotka usein myydään alennuksella suunnitteluvaiheessa ja arvostuvat valmistuessaan, jos markkina nousee.

Riskit:

Taloudellinen ja korkoihin liittyvä epävarmuus: Vaikka perusskenaario on positiivinen, makrotaloudellinen notkahdus on aina mahdollinen riski. Maailmanlaajuinen taantuma tai taloudellinen shokki voisi vahingoittaa Uuden-Seelannin taloutta, nostaa työttömyyttä ja heikentää asuntokysyntää. Jos inflaatio kiihtyisi yllättäen, keskuspankit voisivat kiristää rahapolitiikkaa uudelleen, mikä nostaisi asuntolainojen korot takaisin ylös – tämä painaisi jälleen asuntojen hintoja ja sijoittajien kassavirtoja. Lyhyesti sanottuna, tie matalampiin korkoihin ei välttämättä ole suora tai taattu. Sijoittajien tulisi stressitestata salkkunsa esimerkiksi korkojen nousun tai vuokrien laskun varalta, varmuuden vuoksi.

Vaikka perusskenaario on positiivinen, makrotaloudellinen notkahdus on aina mahdollinen riski. tai taloudellinen shokki voisi vahingoittaa Uuden-Seelannin taloutta, nostaa työttömyyttä ja heikentää asuntokysyntää. Jos inflaatio kiihtyisi yllättäen, keskuspankit voisivat kiristää rahapolitiikkaa uudelleen, mikä nostaisi asuntolainojen korot takaisin ylös – tämä painaisi jälleen asuntojen hintoja ja sijoittajien kassavirtoja. Lyhyesti sanottuna, tie matalampiin korkoihin ei välttämättä ole suora tai taattu. Sijoittajien tulisi stressitestata salkkunsa esimerkiksi korkojen nousun tai vuokrien laskun varalta, varmuuden vuoksi. Ylitarjonta joillakin segmenteillä: Ironista kyllä, yksi riski on Aucklandin rakennusbuumin menestys. Rakenteilla olevien asuntojen määrä on ennätyksellinen (tosin osa voi viivästyä nykyisen markkinapehmeyden vuoksi). Jos monet näistä projekteista toteutuvat, Aucklandissa voi olla ylitarjontaa uusista asunnoista tai taloista tietyillä alueilla 2020-luvun lopulla. Esimerkiksi tuhansia asuntoja on suunnitteilla CRL-asemien ympärille ja tuhansia uusia omakotitaloja reuna-alueille. Jos ne kaikki tulevat markkinoille samaan aikaan, se voi rajoittaa hintojen nousua tai jopa aiheuttaa paikallisia laskuja, erityisesti sijoittajille, joilla on geneerisiä asuntoja ilman erityispiirteitä. REINZ totesi, että “runsas uudistuotannon putki” on jo etenemässä, mikä hillitsee hintojen nousua myyntien kasvusta huolimatta interest.co.nz interest.co.nz. Sijoittajien tulisi olla varovaisia ostamassa alueille, joilla voi olla kymmeniä samankaltaisia uusia asuntoja kilpailemassa vuokralaisista tai ostajista parin vuoden päästä. Hajauttaminen ja sellaisen kiinteistön valinta, jolla on niukkuusarvoa (ainutlaatuinen sijainti, suunnittelu tai maa), on avainasemassa.

Ironista kyllä, yksi riski on Aucklandin rakennusbuumin menestys. Rakenteilla olevien asuntojen määrä on ennätyksellinen (tosin osa voi viivästyä nykyisen markkinapehmeyden vuoksi). Jos monet näistä projekteista toteutuvat, Aucklandissa voi olla tietyillä alueilla 2020-luvun lopulla. Esimerkiksi tuhansia asuntoja on suunnitteilla CRL-asemien ympärille ja tuhansia uusia omakotitaloja reuna-alueille. Jos ne kaikki tulevat markkinoille samaan aikaan, se voi rajoittaa hintojen nousua tai jopa aiheuttaa paikallisia laskuja, erityisesti sijoittajille, joilla on geneerisiä asuntoja ilman erityispiirteitä. REINZ totesi, että “runsas uudistuotannon putki” on jo etenemässä, mikä hillitsee hintojen nousua myyntien kasvusta huolimatta interest.co.nz interest.co.nz. Sijoittajien tulisi olla varovaisia ostamassa alueille, joilla voi olla kilpailemassa vuokralaisista tai ostajista parin vuoden päästä. Hajauttaminen ja sellaisen kiinteistön valinta, jolla on niukkuusarvoa (ainutlaatuinen sijainti, suunnittelu tai maa), on avainasemassa. Matala tuotto/negatiivinen kassavirta: Aucklandin matalat vuokratuotot (~3–4 %) tarkoittavat, että monet sijoitukset perustuvat pääoman arvonnousuun ollakseen kannattavia. Lyhyellä aikavälillä, kun vuokrat ovat tasaisia ja korkokustannukset yhä suhteellisen korkeita, sijoittajat voivat kohdata negatiivisen kassavirran (eli kulut ylittävät vuokratulot). Vaikka täysi korkovähennys palautuisi, kuukausittaisen voiton tekeminen voi olla haastavaa, kunnes korot laskevat lisää. Jos sijoittaja ylivelkaantuu tai hänellä ei ole riittäviä puskureita, hän voi joutua myymään – mahdollisesti väärään aikaan. Tämä on klassinen “pidä vai luovu” -dilemma – ne, jotka pystyvät pitämään kiinni heikkojen kassavirtojen vuosien yli, voivat hyötyä myöhemmin, mutta kaikilla ei ole tätä mahdollisuutta. Varoitus: älä oleta, että aiemmat arvonnousut pelastavat nopeasti huonon kassavirran kohteen; kasvu tulee todennäköisesti olemaan maltillista.

Aucklandin matalat vuokratuotot (~3–4 %) tarkoittavat, että monet sijoitukset perustuvat pääoman arvonnousuun ollakseen kannattavia. Lyhyellä aikavälillä, kun vuokrat ovat tasaisia ja korkokustannukset yhä suhteellisen korkeita, sijoittajat voivat kohdata (eli kulut ylittävät vuokratulot). Vaikka täysi korkovähennys palautuisi, kuukausittaisen voiton tekeminen voi olla haastavaa, kunnes korot laskevat lisää. Jos sijoittaja ylivelkaantuu tai hänellä ei ole riittäviä puskureita, hän voi joutua myymään – mahdollisesti väärään aikaan. Tämä on klassinen “pidä vai luovu” -dilemma – ne, jotka pystyvät pitämään kiinni heikkojen kassavirtojen vuosien yli, voivat hyötyä myöhemmin, mutta kaikilla ei ole tätä mahdollisuutta. Varoitus: älä oleta, että aiemmat arvonnousut pelastavat nopeasti huonon kassavirran kohteen; kasvu tulee todennäköisesti olemaan maltillista. Politiikan muutosten riski: Nykyinen hallitus suosii asuntosijoittajia, mutta Uuden-Seelannin politiikka voi muuttua vaalikausien mukana. Vuonna 2026 tai 2029 eri hallinto saattaa ottaa uudelleen käyttöön tiukempia sääntöjä (esimerkiksi pidentää bright-line-testiä tai ottaa käyttöön laajemman pääomavoittoveron, josta on keskusteltu pitkään). He voivat myös säätää vuokralaisystävällisiä säädöksiä, kuten vuokrasääntelyä tai vahvempaa häätösuojaa, jotka voivat vaikuttaa vuokranantajan joustavuuteen. Vaikka mitään ei ole välittömästi näköpiirissä, sijoittajien kannattaa seurata poliittista tilannetta. Asuntomarkkinat ovat kuuma aihe Uuden-Seelannin politiikassa, ja yleinen mielipide voi muuttua, jos esimerkiksi asuntojen hinnat nousevat taas kohtuuttomiksi.

Nykyinen hallitus suosii asuntosijoittajia, mutta Uuden-Seelannin politiikka voi muuttua vaalikausien mukana. Vuonna 2026 tai 2029 eri hallinto saattaa ottaa uudelleen käyttöön tiukempia sääntöjä (esimerkiksi pidentää bright-line-testiä tai ottaa käyttöön laajemman pääomavoittoveron, josta on keskusteltu pitkään). He voivat myös säätää vuokralaisystävällisiä säädöksiä, kuten vuokrasääntelyä tai vahvempaa häätösuojaa, jotka voivat vaikuttaa vuokranantajan joustavuuteen. Vaikka mitään ei ole välittömästi näköpiirissä, sijoittajien kannattaa seurata poliittista tilannetta. Asuntomarkkinat ovat kuuma aihe Uuden-Seelannin politiikassa, ja yleinen mielipide voi muuttua, jos esimerkiksi asuntojen hinnat nousevat taas kohtuuttomiksi. Ilmasto- ja vakuutusriskit: Auckland sai kovan opetuksen Aucklandin vuosipäivän tulvista tammikuussa 2023 ja sykloni Gabriellesta. Ilmastonmuutokseen liittyvät tapahtumat – vakavat tulvat, myrskyt, jopa merenpinnan nousu rannikkoalueilla – muodostavat kasvavan riskin. Jo nyt noin 1 000 kiinteistöä ympäri Uutta-Seelantia, jotka kärsivät vuoden 2023 tulvista, ovat käytännössä vakuuttamattomia ja hallitus ostaa ne pois turvattomina rnz.co.nz rnz.co.nz. Sijoittajien on huomioitava sijaintikohtaiset riskit: matalalla sijaitsevat alueet tai purojen läheisyydessä olevat (tulvavyöhykkeet) voivat kohdata nousevia vakuutusmaksuja tai vakuutusturvan menetyksen tulevina vuosikymmeninä alexbonham.co.nz minterellison.co.nz. Tämä voi vaikuttaa vakavasti kiinteistöjen arvoon ja myyntimahdollisuuksiin. Huolellinen selvitys tontin tulvahistoriasta ja tulevista riskeistä on välttämätöntä. Lisäksi vanhemmat rakennukset, jotka vaativat maanjäristysvahvistuksia (yleisempää Wellingtonissa kuin Aucklandissa, mutta koskee joitakin Aucklandin rakennuksia), voivat aiheuttaa kalliita velvoitteita. Yleisesti ottaen ympäristön kestävyys on yhä tärkeämpi osa asuntosijoitusstrategiaa.

Auckland sai kovan opetuksen ja sykloni Gabriellesta. Ilmastonmuutokseen liittyvät tapahtumat – vakavat tulvat, myrskyt, jopa merenpinnan nousu rannikkoalueilla – muodostavat kasvavan riskin. Jo nyt noin 1 000 kiinteistöä ympäri Uutta-Seelantia, jotka kärsivät vuoden 2023 tulvista, ovat käytännössä ja hallitus ostaa ne pois turvattomina rnz.co.nz rnz.co.nz. Sijoittajien on huomioitava sijaintikohtaiset riskit: matalalla sijaitsevat alueet tai purojen läheisyydessä olevat (tulvavyöhykkeet) voivat kohdata nousevia vakuutusmaksuja tai vakuutusturvan menetyksen tulevina vuosikymmeninä alexbonham.co.nz minterellison.co.nz. Tämä voi vaikuttaa vakavasti kiinteistöjen arvoon ja myyntimahdollisuuksiin. Huolellinen selvitys tontin tulvahistoriasta ja tulevista riskeistä on välttämätöntä. Lisäksi vanhemmat rakennukset, jotka vaativat maanjäristysvahvistuksia (yleisempää Wellingtonissa kuin Aucklandissa, mutta koskee joitakin Aucklandin rakennuksia), voivat aiheuttaa kalliita velvoitteita. Yleisesti ottaen ympäristön kestävyys on yhä tärkeämpi osa asuntosijoitusstrategiaa. Vuokralais- ja markkinariskit: Lopuksi, tavanomaiset riskit pysyvät: huonot vuokralaiset, tyhjillään olevat jaksot, yllättävät ylläpitokustannukset tai taloyhtiöongelmat voivat kaikki syödä tuottoja. Liikekiinteistösijoittajien on otettava huomioon vuokralaisten maksukyvyttömyysriski – esimerkiksi jotkut pienemmät vähittäiskauppiaat eivät ehkä selviä pitkittyneestä taloudellisesta paineesta, jolloin vuokranantajille jää tyhjiä liiketiloja. Toimistosektori kohtaa erityisesti riskin siitä, että etätyö on pysyvä rasite kysynnälle, mikä tarkoittaa, että jotkin toimistosijoitukset eivät ehkä koskaan täysin palaudu aiemmalle käyttöaste- tai vuokratasolle. Varovaiset sijoittajat ottavat huomioon korkeammat tyhjäkäyttövaraukset eivätkä luota liikaa eilisen normeihin.

Ytimeltään Aucklandin kiinteistömarkkina tarjoaa huomattavaa nousupotentiaalia sijoittajille, jotka osaavat navigoida viisaasti – kaupungin pitkän aikavälin perustekijät (väestönkasvu, rajallinen maa halutuilla alueilla, kansainvälisen kaupungin vetovoima) pysyvät vahvoina. Mutta kyseessä on markkina, joka vaatii strategiaa: oikean kiinteistötyypin ja sijainnin valintaa, taloudellisten puskurien ylläpitoa ja ajan tasalla pysymistä politiikan ja talouden muutoksista. Ne, jotka näin tekevät, voivat löytää vuodesta 2025 erinomaisen hetken astua (tai laajentaa) omaisuusluokkaan, joka on toipumassa.

Hallituksen politiikat ja sääntely kiinteistömarkkinoilla

Hallituksen päätöksillä on merkittävä vaikutus Aucklandin kiinteistömarkkinaan, ja vuosi 2025 tuo mukanaan uuden politiikkojen, verojen ja säädösten kentän, jotka sijoittajien ja asunnonomistajien on hyvä tietää:

Verotuksen muutokset (korkovähennyskelpoisuus ja bright-line-testi): Merkittävänä käänteenä aiemmasta asuntopolitiikasta hallitus on täysin palauttanut korkovähennyskelpoisuuden asuntovuokrauskiinteistöihin . Vuokranantajat voivat jälleen vähentää 100 % asuntolainojensa koroista vuokratuloista 1.4.2025 alkaen deloitte.com. (Tämä palautettiin vaiheittain – 80 % vähennyskelpoisuus verovuodelle ennen huhtikuuta 2025, ja nyt 100 % sen jälkeen deloitte.com.) Edellisen hallituksen rajoitussäännöt, jotka tekivät koroista vähennyskelvottomia (nostaen sijoittajien kustannuksia), on nyt kumottu. Samalla bright-line-testi – käytännössä pääomavoittovero sijoitusasuntojen myynnistä tietyn ajan sisällä – on lyhennetty merkittävästi. Kiinteistöille, jotka on hankittu 1.7.2024 alkaen, bright-line-aika on vain 2 vuotta deloitte.com. Tämä korvaa aiemman 5 vuoden (uudiskohde) ja 10 vuoden (vanha asunto) järjestelmän. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos sijoittaja myy asunnon kahden vuoden omistuksen jälkeen, mahdollinen voitto on verovapaa (tavalliset ensisijaisen asunnon poikkeukset ovat edelleen voimassa) deloitte.com. Nämä muutokset ovat etu sijoittajille: ne pienentävät verotaakkaa ja lisäävät joustavuutta salkun muokkaukseen. Huomaa kuitenkin, että vuokratuottojen tappioiden eriyttäminen säilyy – vuokratappioita ei voi vähentää muista tuloista (tämä sääntö ei muuttunut näissä uudistuksissa) deloitte.com.

Merkittävänä käänteenä aiemmasta asuntopolitiikasta hallitus on . Vuokranantajat voivat jälleen vähentää vuokratuloista 1.4.2025 alkaen deloitte.com. (Tämä palautettiin vaiheittain – 80 % vähennyskelpoisuus verovuodelle ennen huhtikuuta 2025, ja nyt 100 % sen jälkeen deloitte.com.) Edellisen hallituksen rajoitussäännöt, jotka tekivät koroista vähennyskelvottomia (nostaen sijoittajien kustannuksia), on nyt kumottu. Samalla – käytännössä pääomavoittovero sijoitusasuntojen myynnistä tietyn ajan sisällä – on lyhennetty merkittävästi. Kiinteistöille, jotka on hankittu 1.7.2024 alkaen, bright-line-aika on vain deloitte.com. Tämä korvaa aiemman 5 vuoden (uudiskohde) ja 10 vuoden (vanha asunto) järjestelmän. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos sijoittaja myy asunnon kahden vuoden omistuksen jälkeen, mahdollinen voitto on verovapaa (tavalliset ensisijaisen asunnon poikkeukset ovat edelleen voimassa) deloitte.com. Nämä muutokset ovat etu sijoittajille: ne pienentävät verotaakkaa ja lisäävät joustavuutta salkun muokkaukseen. Huomaa kuitenkin, että säilyy – vuokratappioita ei voi vähentää muista tuloista (tämä sääntö ei muuttunut näissä uudistuksissa) deloitte.com. Ulkomaalaisten ostajien kielto ja mahdolliset poikkeukset: Uudessa-Seelannissa vuodesta 2018 voimassa ollut ulkomaalaisten ostajien (ei-residenttien) kielto ostaa olemassa olevia asuntoja on teknisesti edelleen voimassa vuonna 2025. Nykyinen hallituskoalitio kampanjoi sen puolesta, että ulkomaalaisille ostajille avattaisiin jälleen mahdollisuus ostaa luksusasuntoja. Edistystä on tapahtunut: viranomaiset ovat viestineet, että varakkaille ulkomaalaisille sijoittajille sallitaan arvokkaiden asuinkiinteistöjen osto vuoden 2025 loppuun mennessä osana uusia sijoittajaviisumisääntöjä interest.co.nz interest.co.nz. Varapääministeri on hiljattain ilmaissut valmiutta “tehdä poikkeus” ulkomaalaisille, jotka tuovat merkittävää pääomaa – vihjaten, että ulkomaalaisten ostojen hintaraja asetetaan (todennäköisesti reilusti yli 2 miljoonan dollarin) interest.co.nz interest.co.nz. Kyseessä ei ole ulkomaalaisten ostajien kiellon täysi kumoaminen; sen sijaan odotettavissa on hallittu järjestelmä, jossa esimerkiksi 5 miljoonan dollarin arvoisen kiinteistön osto voisi olla sallittua sijoittajaviisumin yhteydessä. Tarkat yksityiskohdat ovat vielä avoinna, mutta Aucklandin luksusasuntomarkkinat (esim. huippuluokan kaupunginosat kuten Herne Bay, Paritai Drive tai uudet premium-tason keskustan asunnot) saattavat piristyä, jos varakkaat ulkomaalaiset ostajat palaavat markkinoille. Toistaiseksi, australialaisia ja singaporelaisia lukuun ottamatta (jotka ovat vapautettuja kauppasopimusten vuoksi), ulkomaalaiset yksityishenkilöt eivät edelleenkään pääse ostamaan Aucklandin asuntoja, mikä hillitsee yhä huippuluokan kysyntää.

Uudessa-Seelannissa vuodesta 2018 voimassa ollut ulkomaalaisten ostajien (ei-residenttien) kielto ostaa olemassa olevia asuntoja on teknisesti edelleen voimassa vuonna 2025. Nykyinen hallituskoalitio kampanjoi sen puolesta, että ulkomaalaisille ostajille avattaisiin jälleen mahdollisuus ostaa luksusasuntoja. Edistystä on tapahtunut: viranomaiset ovat viestineet, että vuoden 2025 loppuun mennessä osana uusia sijoittajaviisumisääntöjä interest.co.nz interest.co.nz. Varapääministeri on hiljattain ilmaissut valmiutta “tehdä poikkeus” ulkomaalaisille, jotka tuovat merkittävää pääomaa – vihjaten, että ulkomaalaisten ostojen hintaraja asetetaan (todennäköisesti reilusti yli 2 miljoonan dollarin) interest.co.nz interest.co.nz. Kyseessä ei ole ulkomaalaisten ostajien kiellon täysi kumoaminen; sen sijaan odotettavissa on hallittu järjestelmä, jossa esimerkiksi 5 miljoonan dollarin arvoisen kiinteistön osto voisi olla sallittua sijoittajaviisumin yhteydessä. Tarkat yksityiskohdat ovat vielä avoinna, mutta Aucklandin luksusasuntomarkkinat (esim. huippuluokan kaupunginosat kuten Herne Bay, Paritai Drive tai uudet premium-tason keskustan asunnot) saattavat piristyä, jos varakkaat ulkomaalaiset ostajat palaavat markkinoille. Toistaiseksi, australialaisia ja singaporelaisia lukuun ottamatta (jotka ovat vapautettuja kauppasopimusten vuoksi), ulkomaalaiset yksityishenkilöt eivät edelleenkään pääse ostamaan Aucklandin asuntoja, mikä hillitsee yhä huippuluokan kysyntää. Asuntotarjonta ja kaavoituspolitiikka: Hallitus ajaa aktiivisesti politiikkaa asuntotarjonnan lisäämiseksi, erityisesti Aucklandissa. Merkittävä toimenpide on korkeamman tiheyden kaavoituksen toteuttaminen liikenteen solmukohtien ympärillä. Kuten aiemmin käsiteltiin, uudet säännöt edellyttävät, että Aucklandin kaupunki kaavoittaa vähintään 10–15-kerroksisia rakennuksia keskeisten rautatieasemien (kuten City Rail Linkin asemien) läheisyyteen rnz.co.nz rnz.co.nz. Tämä menee pidemmälle kuin koko maassa vuoden 2021 lopulla käyttöön otetut Medium Density Residential Standards (MRDS), jotka jo sallivat enintään kolme 3-kerroksista asuntoa useimmille kaupunkitonteille ilman erityistä lupaa. Aucklandin kaupunki oli jo työstämässä Yleiskaavan muutoksia täyttääkseen vaatimukset, ja nyt hallitus on lisännyt vielä kunnianhimoisempia korkeustavoitteita joukkoliikenteen läheisyyteen. Lisäksi käynnissä on jatkuva valtakunnan ja paikallishallinnon välinen kiista siitä, miten käsitellä suojeltuja alueita ja näkymälinjoja (kulttuuriperinnön suojelu vs. tiheys) – mutta suunta on selvästi kohti sallivampia rakennussääntöjä . Lopputulos: Aucklandin kiinteistönomistajien voi olla aiempaa helpompi kehittää tai tehostaa tonttinsa käyttöä. Esimerkiksi yksittäinen talo suurella tontilla saattaa nyt olla mahdollista kehittää rivitaloiksi tai kerrostaloiksi, mikä nostaa tontin arvoa huomattavasti. Kehityspotentiaalista kiinnostuneiden kannattaa tarkistaa uusimmat kaavakartat vuosina 2025–26 niiden päivittyessä.

Hallitus ajaa aktiivisesti politiikkaa asuntotarjonnan lisäämiseksi, erityisesti Aucklandissa. Merkittävä toimenpide on toteuttaminen liikenteen solmukohtien ympärillä. Kuten aiemmin käsiteltiin, uudet säännöt edellyttävät, että Aucklandin kaupunki kaavoittaa vähintään 10–15-kerroksisia rakennuksia keskeisten rautatieasemien (kuten City Rail Linkin asemien) läheisyyteen rnz.co.nz rnz.co.nz. Tämä menee pidemmälle kuin koko maassa vuoden 2021 lopulla käyttöön otetut Medium Density Residential Standards (MRDS), jotka jo sallivat enintään kolme 3-kerroksista asuntoa useimmille kaupunkitonteille ilman erityistä lupaa. Aucklandin kaupunki oli jo työstämässä Yleiskaavan muutoksia täyttääkseen vaatimukset, ja nyt hallitus on lisännyt vielä kunnianhimoisempia korkeustavoitteita joukkoliikenteen läheisyyteen. Lisäksi käynnissä on jatkuva valtakunnan ja paikallishallinnon välinen kiista siitä, miten käsitellä suojeltuja alueita ja näkymälinjoja (kulttuuriperinnön suojelu vs. tiheys) – mutta suunta on selvästi kohti . Lopputulos: Aucklandin kiinteistönomistajien voi olla aiempaa helpompi kehittää tai tehostaa tonttinsa käyttöä. Esimerkiksi yksittäinen talo suurella tontilla saattaa nyt olla mahdollista kehittää rivitaloiksi tai kerrostaloiksi, mikä nostaa tontin arvoa huomattavasti. Kehityspotentiaalista kiinnostuneiden kannattaa tarkistaa uusimmat kaavakartat vuosina 2025–26 niiden päivittyessä. Ensiasunnon ostajien ja sosiaalisen asuntotuotannon ohjelmat: Toisaalta hallitus ylläpitää ohjelmia, joilla autetaan ensiasunnon ostajia ja tarjotaan kohtuuhintaista asumista, mikä vaikuttaa markkinoihin epäsuorasti. Avustuksia, kuten First Home Grant (niille, jotka ostavat edullisempia asuntoja) ja KiwiSaver First Home -nostot , on edelleen tarjolla aloitteleville ostajille. Nämä tukevat kysyntää edullisemmassa päässä (esim. asunnot, yksiköt reuna-alueilla). Sosiaalista asuntotuotantoa lisätään myös valtion asuntotoimisto Kāinga Oran kautta, jolla on lukuisia Aucklandin hankkeita vanhan asuntokannan korvaamiseksi tiheämmällä julkisella asuntotuotannolla. Vaikka nämä toimet eivät suoraan kilpaile yksityisten markkinoiden kanssa, ne lisäävät kokonaisasuntotarjontaa ja voivat elävöittää tiettyjä alueita (esimerkiksi Mt Roskill ja Northcote kokevat suuria valtion vetämiä uudistuksia). Keskustelua käydään myös vuokralaisten oikeuksista – edellinen hallitus oli säätänyt muutoksia, kuten syyttömien häätöjen kiellon ja vuokralaisten oikeuden tehdä pieniä muutoksia asuntoon. Uusi hallitus saattaa tarkastella joitakin näistä vuokralainsäädännöistä varmistaakseen, etteivät ne ole liian raskaita vuokranantajille, mutta merkittäviä muutoksia ei ole vahvistettu vuodelle 2025.

Toisaalta hallitus ylläpitää ohjelmia, joilla autetaan ensiasunnon ostajia ja tarjotaan kohtuuhintaista asumista, mikä vaikuttaa markkinoihin epäsuorasti. Avustuksia, kuten (niille, jotka ostavat edullisempia asuntoja) ja , on edelleen tarjolla aloitteleville ostajille. Nämä tukevat kysyntää edullisemmassa päässä (esim. asunnot, yksiköt reuna-alueilla). Sosiaalista asuntotuotantoa lisätään myös valtion asuntotoimisto Kāinga Oran kautta, jolla on lukuisia Aucklandin hankkeita vanhan asuntokannan korvaamiseksi tiheämmällä julkisella asuntotuotannolla. Vaikka nämä toimet eivät suoraan kilpaile yksityisten markkinoiden kanssa, ne lisäävät kokonaisasuntotarjontaa ja voivat elävöittää tiettyjä alueita (esimerkiksi Mt Roskill ja Northcote kokevat suuria valtion vetämiä uudistuksia). Keskustelua käydään myös – edellinen hallitus oli säätänyt muutoksia, kuten syyttömien häätöjen kiellon ja vuokralaisten oikeuden tehdä pieniä muutoksia asuntoon. Uusi hallitus saattaa tarkastella joitakin näistä vuokralainsäädännöistä varmistaakseen, etteivät ne ole liian raskaita vuokranantajille, mutta merkittäviä muutoksia ei ole vahvistettu vuodelle 2025. Kunnan politiikat – Kiinteistöverot ja kehitysmaksut: Aucklandin kaupungin politiikat vaikuttavat myös kiinteistöihin. Budjettipaineiden vuoksi kaupunki on nostanut kiinteistöveroja merkittävästi viime vuosina (7–12 % vuosittaiset korotukset) anz.co.nz anz.co.nz. Toinen suuri veronkorotus on suunnitteilla vuodelle 2025, mikä nostaa kiinteistönomistajien ylläpitokustannuksia (vaikka verot ovat edelleen maltillisia suhteessa kiinteistön arvoon kansainvälisesti verrattuna). Keskipitkällä aikavälillä verot eivät välttämättä nouse yhtä jyrkästi – kaupunki selvittää säästömahdollisuuksia ja keskushallinto harkitsee veronkorotusten rajoittamista anz.co.nz. Kiinteistönomistajien kannattaa silti varautua asteittain nouseviin verolaskuihin vuosittain, jotta infrastruktuuri ja palvelut voidaan rahoittaa. Lisäksi Aucklandin kaupunki perii kehitysmaksuja uudisrakentamisesta infrastruktuurin rahoittamiseksi – nämä maksut ovat nousseet, mikä vaikuttaa uusien asuntojen rakentamiskustannuksiin (ja siten asuntotarjontaan). Mahdolliset muutokset näihin maksuihin vaikuttaisivat kehittäjien halukkuuteen rakentaa. Vuonna 2025 helpotusta kehitysmaksuihin ei ole näköpiirissä, vaikka joitakin kohdennettuja alennuksia tai tukia (esim. kohtuuhintaisten asuntojen hankkeisiin) on ehdotettu.

Aucklandin kaupungin politiikat vaikuttavat myös kiinteistöihin. Budjettipaineiden vuoksi kaupunki on nostanut merkittävästi viime vuosina (7–12 % vuosittaiset korotukset) anz.co.nz anz.co.nz. Toinen suuri veronkorotus on suunnitteilla vuodelle 2025, mikä nostaa kiinteistönomistajien ylläpitokustannuksia (vaikka verot ovat edelleen maltillisia suhteessa kiinteistön arvoon kansainvälisesti verrattuna). Keskipitkällä aikavälillä verot eivät välttämättä nouse yhtä jyrkästi – kaupunki selvittää säästömahdollisuuksia ja keskushallinto harkitsee veronkorotusten rajoittamista anz.co.nz. Kiinteistönomistajien kannattaa silti varautua asteittain nouseviin verolaskuihin vuosittain, jotta infrastruktuuri ja palvelut voidaan rahoittaa. Lisäksi Aucklandin kaupunki perii uudisrakentamisesta infrastruktuurin rahoittamiseksi – nämä maksut ovat nousseet, mikä vaikuttaa uusien asuntojen rakentamiskustannuksiin (ja siten asuntotarjontaan). Mahdolliset muutokset näihin maksuihin vaikuttaisivat kehittäjien halukkuuteen rakentaa. Vuonna 2025 helpotusta kehitysmaksuihin ei ole näköpiirissä, vaikka joitakin kohdennettuja alennuksia tai tukia (esim. kohtuuhintaisten asuntojen hankkeisiin) on ehdotettu. Pankkien lainasäännöt: Vaikka kyse ei ole suorasta hallituksen politiikasta, keskuspankki (sääntelijä) vaikuttaa kiinteistömarkkinoihin asuntolainojen rajoitusten kautta. Erityisesti lainakatto (LVR) on ollut keino hillitä riskialtista lainanantoa. Vuoden 2023 puolivälissä RBNZ itse asiassa helpotti LVR-rajoituksia (salli pankeille enemmän lainanantoa pienellä omarahoitusosuudella), koska markkina oli heikko. Tällä hetkellä omistusasujat voivat tietyissä tapauksissa lainata jopa 95 % LVR:llä, ja sijoittajat tarvitsevat tyypillisesti 35 % omarahoitusosuuden (eli 65 % LVR-lainat) – tosin pankeilla on jonkin verran kiintiötä korkeampien LVR-lainojen myöntämiseen sijoittajille. On keskusteltu myös velka-tulorajoista (DTI) asuntolainoissa, mutta markkinan jäähtymisen vuoksi RBNZ ei ole ottanut niitä käyttöön. Jos markkina kuumenee liikaa 2020-luvun lopulla, sääntelijät voivat tiukentaa LVR-rajoja tai ottaa käyttöön DTI-rajat liiallisen velkaantumisen estämiseksi. Toisaalta, jos luotonkasvu pysyy vaimeana, pankit voivat edelleen höllentää luottokriteerejä, mikä lisäisi ostovoimaa. Sijoittajien kannattaa seurata RBNZ:n makrovakauspolitiikan tiedotteita, sillä ne voivat nopeasti muuttaa lainanantokykyä ja siten markkinakysyntää.

Yhteenvetona: vuoden 2025 politiikkaympäristö on yleisesti kiinteistömarkkinoita tukeva: sijoittajilla on uusia veroetuja, kehittäjillä sallivampi kaavoitus ja poliittista tahtoa lisätä asuntotarjontaa ilman hintaromahdusta. Toki politiikka voi muuttua – tasapaino on siinä, että tarjontaa ja kohtuuhintaisuutta lisätään ilman, että nykyisten asunnonomistajien varallisuus vaarantuu. Tällä hetkellä Aucklandin kiinteistömarkkinoiden kehitystä 2020-luvun lopulla ohjaavat merkittävästi nämä politiikkatoimet, joiden tavoitteena on löytää juuri tämä tasapaino. Sijoittajien ja asunnonostajien kannattaa pysyä ajan tasalla sekä keskushallinnon että paikallishallinnon muutoksista, sillä ne voivat suoraan vaikuttaa tuottoihin ja velvoitteisiin kiinteistösijoituksissa.