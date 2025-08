Informe del mercado inmobiliario de Megève 2025: tendencias, comparativas y perspectivas hasta 2028

Resumen: El panorama inmobiliario de Megève en 2025

El mercado inmobiliario de Megève sigue siendo uno de los más codiciados de los Alpes, caracterizado por una fuerte demanda internacional y una oferta limitada. En general, los precios inmobiliarios alpinos aumentaron modestamente alrededor de un 3% en 2024, con los complejos franceses promediando un crecimiento del +1,5% (por detrás de los complejos suizos con +3,5%) agenceboan.com. En Megève, los precios se han estabilizado en un nivel alto tras importantes subidas durante la pandemia: los chalets de alta gama aquí alcanzan aproximadamente los 15.000 € por metro cuadrado naef-prestige.ch, situando al pueblo entre los complejos franceses más caros (solo Val d’Isère es más caro). Se estima que el 90% de las compras de propiedades alpinas son para inversión en alquileres de temporada collection-chalet.co.uk, lo que subraya la dependencia del mercado del turismo. Los compradores siguen viendo el mercado inmobiliario alpino como una “apuesta segura”, respaldada por la prestigiosa reputación del complejo y la escasez de terrenos edificables, lo que ayuda a preservar el valor a largo plazo cimalpes.com.

Para ilustrar los precios actuales, Tabla 1 muestra los valores promedio por región y segmento. Los complejos de primer nivel como Courchevel 1850 y Val d’Isère presentan precios ultra-altos (>16.000 €/m²), mientras que zonas menos conocidas de los Alpes del Sur ofrecen precios de entrada mucho más bajos, alrededor de 2.300 €/m² investropa.com investropa.com. Megève se sitúa en el extremo superior del espectro: alrededor de 11.000 € por m² de media, similar a Courchevel (en general) y solo por detrás de los ~16.100 €/m² de Val d’Isère collection-chalet.co.uk. Esto sitúa a Megève firmemente en el nivel superior de los mercados alpinos por precio, reflejando su estatus de complejo de lujo y su atractivo internacional.

Segmento Precio medio (€/m²) Crecimiento reciente Alpes del Norte – Apartamentos 3.574 € +20% (2019–2022) collection-chalet.co.uk investropa.com Alpes del Norte – Chalets 4.265 € +20% (2019–2022) collection-chalet.co.uk investropa.com Alpes del Sur – Apartamentos 2.340 € +6% (2024) collection-chalet.co.uk investropa.com Alpes del Sur – Chalets 2.534 € +6% (2024) collection-chalet.co.uk investropa.com Resort principal (Val d’Isère) 16.100 € +40% (2014–2024) collection-chalet.co.uk investropa.com

Tabla 1: Precios de bienes raíces en los Alpes franceses por región (2025). Megève y Courchevel promedian alrededor de 11.000 €/m², frente a Val d’Isère con ~16.100 € collection-chalet.co.uk.

A pesar de una breve estabilización (los datos de Knight Frank muestran que los precios prime de Megève bajaron ~2% en 2024 tras subidas previas naef-prestige.ch), la tendencia general es al alza. Las propiedades alpinas están respaldadas por compradores de alto poder adquisitivo que priorizan el estilo de vida y la inversión segura: el trabajo flexible y las jubilaciones anticipadas tras la pandemia han impulsado más tiempo en la montaña, y Megève es cada vez más vista como un destino de cuatro estaciones y no solo como un lugar de esquí invernal agenceboan.com agenceboan.com. En resumen, a partir de 2025 el mercado inmobiliario de Megève se define por la resiliencia y exclusividad: la demanda sigue siendo sólida, la oferta es limitada y los precios están cerca de máximos históricos, preparando el terreno para un crecimiento continuo en el futuro agenceboan.com.

Tendencias de la propiedad residencial en Megève (Precios, Demanda y Desarrollos)

Precios de Viviendas y Oferta: Los precios residenciales en Megève han alcanzado niveles ultra-prime, consolidando su lugar junto a Courchevel y Val d’Isère como una de las estaciones de esquí más caras de Francia cimalpes.com. Los precios de venta típicos están en el rango de cinco a ocho cifras: los apartamentos suelen anunciarse por €10,000–€15,000 por m², mientras que los chalets espaciosos superan rutinariamente los €3–10 millones en valor, dependiendo de la ubicación y las comodidades. De hecho, en el mercado de lujo de los Alpes del Norte, las ventas en el rango de €4–10M aumentaron un 16%, y las transacciones por encima de €10M se dispararon un 36% recientemente investropa.com – una tendencia reflejada en la oleada de ventas de chalets de alta gama en Megève. Los barrios más codiciados incluyen Mont d’Arbois (conocido por su legado Rothschild, campo de golf y chalets con acceso directo a las pistas) y direcciones céntricas cerca del núcleo peatonal del pueblo cimalpes.com cimalpes.com. El terreno limitado para nuevas construcciones y las estrictas normas de zonificación restringen la oferta, por lo que las oportunidades de compra son escasas y muy buscadas cimalpes.com. Esta escasez mantiene el poder de fijación de precios: incluso los chalets antiguos “con precio para renovar” atraen a varios postores debido a la dificultad de encontrar parcelas prime en los alrededores de Megève.

Demanda y demografía de compradores: El grupo de compradores en 2025 es verdaderamente internacional. Las familias francesas acomodadas mantienen una fuerte presencia, pero una parte significativa de la demanda proviene del extranjero. En particular, los compradores del Reino Unido y Estados Unidos se han vuelto más activos en los Alpes franceses recientemente naef-prestige.ch. Los compradores estadounidenses, impulsados por un dólar fuerte, consideran los bienes raíces alpinos como un activo de prestigio y cada vez apuntan más a los principales resorts como Megève (junto con Courchevel y Val d’Isère) para adquirir chalets emblemáticos investropa.com. Los compradores británicos siguen siendo una piedra angular del mercado, continuando la larga tradición de interés del Reino Unido en casas de esquí en Francia. También hay un creciente interés de nuevos segmentos: los ciudadanos suizos, aprovechando la estabilidad del franco suizo, están invirtiendo al otro lado de la frontera en resorts franceses cercanos investropa.com investropa.com, y los compradores asiáticos (de China, Hong Kong, Singapur) han comenzado a ver las propiedades alpinas tanto como inversiones de estilo de vida como símbolos de estatus investropa.com. Los individuos de ultra alto poder adquisitivo del Medio Oriente son otro grupo en crecimiento, atraídos por el comercio de lujo y la hospitalidad cinco estrellas que se ofrece naef-prestige.ch. Esta base de demanda diversa está respaldada por factores de estilo de vida: los compradores actuales priorizan el bienestar, la recreación durante todo el año y el legado familiar por encima de la mera conveniencia para esquiar agenceboan.com. Por ejemplo, muchos clientes ahora buscan viviendas con spas, gimnasios y espacios flexibles para el trabajo remoto, reflejando cómo las tendencias de salud y trabajo desde cualquier lugar han influido en las preferencias alpinas agenceboan.com. En general, el mercado residencial de Megève en 2025 se caracteriza por una alta demanda persiguiendo un inventario limitado, con un grupo de compradores cada vez más global compitiendo por una porción de este idilio alpino.

Nuevos desarrollos: Dada la escasez de terrenos céntricos, los proyectos de obra nueva en Megève son relativamente raros, pero cuando aparecen, generan un interés intenso. En los últimos años se han construido algunas residencias de apartamentos de lujo y enclaves de chalets, a menudo reemplazando estructuras antiguas. Estos nuevos desarrollos suelen enfatizar el estilo alpino tradicional saboyano combinado con el lujo moderno, un homenaje al legado de Megève como cuna de la estética clásica del chalet de esquí cimalpes.com cimalpes.com. Los promotores se centran en satisfacer las expectativas de los turistas de alto nivel actuales, ofreciendo características como centros de bienestar, servicios de conserjería y diseño sostenible. Cabe destacar que la ley ALUR (2014) de Francia y las políticas urbanísticas locales han fomentado la construcción más densa (por ejemplo, chalets de apartamentos de calidad) para conservar el suelo cimalpes.com, tras un periodo de construcción muy limitada. Como resultado, la emisión de permisos repuntó con fuerza: la superficie construida en Megève aumentó un 400% de 2017 a 2018 con el nuevo plan de zonificación cimalpes.com. Aun así, cualquier nueva residencia en Megève tiende a venderse sobre plano rápidamente debido a la demanda acumulada. Los compradores también están adquiriendo chalets antiguos que necesitan renovación, viéndolos como oportunidades para personalizar mientras preservan el encanto vintage (el mercado local de “casas de campo restauradas” y chalets históricos es muy activo) cimalpes.com. En resumen, la oferta residencial sigue siendo limitada. Ya sea que se opte por un moderno apartamento cerca de las pistas o un chalet clásico en las aldeas, comprar en Megève casi siempre significa entrar en un mercado competitivo y resiliente que ha demostrado su valor a largo plazo.

Perspectivas del sector inmobiliario comercial y hotelero

El sector inmobiliario comercial de Megève – que abarca locales comerciales, hoteles, restaurantes y propiedades de servicios – se ve impulsado por la economía turística de alto nivel de la ciudad. El sector de la hostelería está en auge, como lo demuestran sólidos indicadores de desempeño. Por ejemplo, en el invierno de 2024, los ingresos por remontes de Megève aumentaron un +16,6% interanual chaletararatmegeve.com, reflejando un gasto robusto de los visitantes en servicios de montaña. El pueblo cuenta con una impresionante variedad de alojamientos de alta gama: en 2023 había 28 hoteles (984 habitaciones en total), la mayoría clasificados como 4 y 5 estrellas chaletararatmegeve.com. Esto incluye hoteles de lujo reconocidos (chalets Relais & Châteaux, el Four Seasons Megève, etc.) que atienden a una clientela internacional de élite. Las tasas de ocupación son saludables todo el año – incluso en el verano de 2024, la ocupación hotelera alcanzó un máximo del 81% en agosto (casi igualando los picos de invierno) chaletararatmegeve.com. Esto es notable, ya que el verano ahora representa aproximadamente el 37% de las pernoctaciones turísticas anuales en Megève, una proporción que ha ido creciendo de forma constante chaletararatmegeve.com. El alto número de visitantes en verano se traduce en restaurantes, tiendas y servicios de actividades guiadas llenos, lo que a su vez respalda la demanda de espacios comerciales más allá de la temporada de esquí.

Venta al por menor y gastronomía: El centro del pueblo de Megève es famoso por sus elegantes calles peatonales llenas de boutiques de diseñador, galerías de arte y alta cocina. Los alquileres principales de locales comerciales en el núcleo se mantienen gracias al constante flujo de visitantes adinerados. Las marcas de lujo (por ejemplo, moda, joyería, tiendas de esquí) mantienen su presencia para atender tanto a turistas acomodados como a propietarios de inmuebles. La naturaleza estacional del comercio es un factor a considerar: las semanas de vacaciones de invierno y agosto son períodos de auge, mientras que los meses entre temporadas pueden ser tranquilos; sin embargo, cada vez más la ciudad está suavizando esas fluctuaciones con eventos y atracciones durante todo el año. Las autoridades locales y los empresarios se han adaptado diversificando la oferta (desde festivales de jazz en verano hasta retiros de bienestar) para atraer visitantes fuera del invierno chaletararatmegeve.com chaletararatmegeve.com. Esta tendencia es prometedora para los propietarios comerciales: la actividad durante todo el año ayuda a elevar los rendimientos anuales de alquiler para tiendas y restaurantes. Sin embargo, un desafío es el inventario comercial limitado; el pueblo histórico tiene un número finito de locales y pocos desarrollos nuevos son posibles sin comprometer el encanto. Por ello, los alquileres en las ubicaciones más codiciadas siguen siendo altos. Algunos empresarios incluso han recurrido a comprar apartamentos o chalets para alojar al personal de temporada debido a la escasez de vivienda knightfrank.com – un fenómeno que vincula los mercados comercial y residencial.

Nuevos proyectos e infraestructuras: En cuanto a infraestructuras, inversiones recientes como el centro deportivo y de conferencias Le Palais de Megève (con sus piscinas, spa y espacios para eventos) aumentan el atractivo de la ciudad como destino multifacético. Aunque no es “inmobiliario comercial” en el sentido tradicional, estos proyectos municipales generan valor indirecto para la hostelería y el comercio al aumentar la capacidad y las actividades para los visitantes. Además, las mejoras continuas en los sistemas de telesillas (nuevas góndolas, mejor producción de nieve en las pistas) y los planes para mejores conexiones de transporte regional benefician la perspectiva comercial. La accesibilidad es un punto de venta para Megève: se puede llegar en aproximadamente 1 hora desde el aeropuerto de Ginebra, y las mejoras continuas en las carreteras y el transporte en los Alpes (autopistas más anchas, servicios de transporte compartido y lanzaderas, etc.) están facilitando que los turistas visiten en escapadas cortas. Por ejemplo, en todos los Alpes franceses hay esfuerzos para mejorar las conexiones ferroviarias y las autopistas hacia los pueblos alpinos, lo que apoyará el comercio local en los próximos años investropa.com. En general, el mercado inmobiliario comercial de Megève es estable y positivo: la alta demanda turística asegura que los hoteles mantengan una fuerte ocupación y RevPAR, los restaurantes estén llenos en temporada alta y el espacio comercial boutique tenga una demanda constante. Salvo una recesión económica, los segmentos de hostelería y comercio minorista en Megève deberían seguir disfrutando de baja vacancia y un crecimiento constante de los alquileres, impulsados por la marca de clase mundial del resort y el aumento del número de visitantes.

Mercado de chalets de lujo y ventas ultra-prime

Megève es sinónimo de chalets de lujo, y este segmento del mercado es particularmente dinámico en 2025. Los chalets grandes con las mejores comodidades – piense en cuartos de esquí, áreas de bienestar (spa, sauna, piscina), salas de cine y terrenos extensos – tienen una demanda feroz entre la élite mundial. El mercado ultra-prime (propiedades de más de 10 millones de euros) en los Alpes franceses se disparó durante la pandemia y sigue siendo boyante. De hecho, el año pasado se observó un interés global en viviendas alpinas super-prime que alcanzó nuevos máximos, con un aumento de consultas desde el Reino Unido, EE. UU. y Oriente Medio por chalets de más de 10 millones de euros naef-prestige.ch. Megève ha registrado varias ventas emblemáticas destacadas en las últimas temporadas, incluyendo chalets tipo finca en Mont d’Arbois y Rochebrune que cambiaron de manos por bastante más de 10–15 millones de euros. Estas transacciones suelen realizarse fuera del mercado debido a la clientela exclusiva. La investigación de Knight Frank destaca que la oferta en la cima es escasa – en todos los principales resorts alpinos, solo había 23 anuncios por encima de los 10 millones de euros a finales de 2024 naef-prestige.ch naef-prestige.ch. Esta escasez, junto con una demanda constante, mantiene la presión al alza sobre los precios de las propiedades insignia.

Expectativas de los compradores: Los compradores de chalets ultrarricos de hoy buscan más que un simple refugio de esquí: quieren un retiro alpino privado que ofrezca un estilo de vida cinco estrellas durante todo el año. Los requisitos comunes incluyen instalaciones de spa completas, piscinas cubiertas, acceso a helipuerto y, sobre todo, privacidad y aislamiento naef-prestige.ch naef-prestige.ch. Curiosamente, el acceso directo ski-in/ski-out ya no es la principal prioridad para este grupo; muchos compradores de alto poder adquisitivo prefieren ubicaciones discretas, un poco alejadas de las pistas concurridas, a cambio de tranquilidad y vistas panorámicas naef-prestige.ch. Los extensos chalets de Megève en urbanizaciones cerradas o en grandes parcelas cumplen perfectamente con este perfil. Los compradores adinerados suelen experimentar primero el resort a través de sus hoteles de lujo (por ejemplo, Les Fermes de Marie, Four Seasons) y, una vez enamorados, pasan a comprar un chalet que pueda igualar ese nivel de servicio naef-prestige.ch. La “lista de deseos” para chalets ultra-prime tiende a incluir características como spas privados, centros de bienestar y grandes espacios de entretenimiento naef-prestige.ch naef-prestige.ch, lo que subraya el cambio hacia el bienestar en el lujo alpino. Los desarrolladores y diseñadores de chalets de alta gama de Megève han respondido en consecuencia, asegurando que los nuevos chalets cuenten con comodidades de última generación (e incluso cuartos para el personal en algunos casos).

Tendencias del mercado: El mercado de chalets de lujo está en auge en todos los Alpes, y Megève no es la excepción. En el norte de los Alpes franceses, como se ha señalado, las ventas de propiedades de más de 4 millones de euros han aumentado considerablemente investropa.com. Hay una población creciente de personas ultrarricas a nivel mundial (el grupo UHNW creció un 7,6% solo en 2023) investropa.com, y muchos están destinando parte de su patrimonio a bienes raíces alpinos como inversión de estilo de vida. Las encuestas a inversores adinerados indican una perspectiva optimista: el 60% espera que los precios de las propiedades alpinas sigan subiendo, lo que refleja una gran confianza en este nicho de mercado investropa.com. Para el segmento de chalets de Megève, esto significa pujas competitivas por las mejores propiedades y una disposición de los compradores a pagar una prima por el lujo “llave en mano”. No es raro que los mega-chalets recién construidos en Megève alcancen precios superiores a 20.000 € por m² debido a sus características a medida, cerrando la brecha con los resorts suizos ultracaros. Megève también se beneficia de su habitabilidad durante todo el año (una ventaja sobre algunos resorts de gran altitud construidos específicamente para el esquí). Los compradores de ultra-alto nivel aprecian que su chalet pueda disfrutarse en vacaciones de verano, ciclismo de montaña, golf o simplemente relajarse en el aire fresco de los Alpes, además de la temporada de esquí. Todos estos factores contribuyen al impulso sostenido en el mercado de lujo y de chalets. Salvo que ocurra un gran shock financiero global, se espera que el segmento ultra-prime siga una trayectoria ascendente, impulsado por la rareza de estos activos y el atractivo emocional de poseer una parte del exclusivo estilo de vida alpino naef-prestige.ch.

Factores clave que influyen en el mercado de Megève

Varios factores clave están configurando las perspectivas inmobiliarias en Megève y en resorts alpinos similares en 2025:

Tendencias del turismo: La salud del mercado inmobiliario de Megève está estrechamente vinculada a su desempeño turístico. Afortunadamente, el turismo está prosperando. La estación se ha convertido esencialmente en un destino de cuatro estaciones – por ejemplo, el verano ahora representa el 37% de las pernoctaciones anuales en Megève chaletararatmegeve.com, ya que los visitantes acuden para hacer senderismo, ciclismo, festivales y relajarse en el clima más fresco de la montaña. La afluencia en invierno sigue siendo sólida; el invierno de 2024 vio que la asistencia general se mantuvo estable (+0,2% frente al año anterior) con un aumento de turistas de ocio (+16,8%) que compensó una caída en los viajes de negocios chaletararatmegeve.com. Es importante destacar que el crecimiento de visitantes durante todo el año (por ejemplo, uso de remontes, actividades de verano) impulsa la demanda de alquiler y el interés de los inversores, ya que las propiedades pueden generar ingresos más allá de la temporada de esquí. Se registró un récord de 18,3 millones de pernoctaciones en los Alpes franceses solo en el invierno de 2024 investropa.com, lo que resalta el atractivo duradero de las vacaciones alpinas. Esta alta demanda turística respalda los valores inmobiliarios: los propietarios tienen confianza en que existe un flujo constante de inquilinos y futuros compradores atraídos por los encantos de Megève.

Perspectiva de inversión: ROI, rendimientos de alquiler y consideraciones fiscales

Para los inversores, Megève ofrece no solo disfrute del estilo de vida, sino también sólidos rendimientos a largo plazo. La apreciación del valor de las propiedades en los principales resorts alpinos históricamente ha superado la inflación, y se prevé que esta tendencia continúe (se pronostica un crecimiento anual de precios del 3 al 7% para los Alpes franceses a medio plazo investropa.com). Más allá de las plusvalías, los propietarios pueden obtener ingresos a través de alquileres, lo cual es un gran atractivo dada la alta demanda de alquiler en Megève.

Rendimientos de alquiler: Aunque las propiedades alpinas son caras, los rendimientos de alquiler pueden ser atractivos, especialmente con la tendencia hacia el turismo durante todo el año. Hace una década, uno solo podía alquilar un chalet durante 12 semanas en invierno, pero ahora no es raro alcanzar 30 semanas de ocupación para una propiedad bien promocionada en un resort de doble temporada knightfrank.com. El clima de altitud media de Megève (buen tiempo en verano) y la abundancia de eventos estivales le otorgan unas 20 semanas principales de invierno y otras ~10 semanas de ocupación en verano como oportunidad knightfrank.com. Según Knight Frank, “es posible lograr un rendimiento bruto de alquiler de alrededor del 4% en la mayoría de los resorts” knightfrank.com, y Megève está en línea con ese punto de referencia. Las semanas pico de invierno (Navidad/Año Nuevo y febrero) alcanzan tarifas muy altas; en temporada alta, los rendimientos de alquiler pueden llegar al equivalente de 5–7% anualizado sobre la base de la tarifa semanal skiingproperty.com, aunque esto se modera al promediar con la temporada baja. Por ejemplo, un chalet de 3 dormitorios en la cercana Chamonix (valor de ~1M€) puede generar ~80.000€ brutos en alquiler durante un año (alrededor del 8% del valor), lo que se traduce en ~40.000€ netos después de gastos (4% de rendimiento neto) knightfrank.com. Cifras similares se aplicarían a una propiedad en Megève, dada la demanda y precios comparables. Estos rendimientos superan lo que los propietarios podrían obtener en resorts suizos ultra caros, lo que fomenta más alquileres en Francia schroders.com. Es importante señalar que los rendimientos netos reales dependen de los costos: las viviendas alpinas incurren en gastos significativos de mantenimiento, cuidado, cuotas de condominio (en apartamentos), seguros y gestión (si se utiliza una agencia). Aun así, con el mercado favorable al arrendador en Megève (oferta limitada de alquiler y alta disposición a pagar de los turistas), las propiedades bien ubicadas pueden generar ingresos saludables. El cambio hacia temporadas más largas – por ejemplo, la ocupación en verano aumentó un +2% en 2024 chaletararatmegeve.com – solo mejora las perspectivas de ROI. Los inversores también suelen aprovechar los servicios profesionales de gestión de alquileres para maximizar las reservas y reducir molestias, lo cual es un enfoque recomendado para quienes buscan rentabilizar su segunda vivienda.

Consideraciones fiscales y legales: El entorno fiscal de Francia ofrece tanto desafíos como beneficios para los inversores en propiedades alpinas. Por un lado, los propietarios de viviendas de alta gama en Megève pueden estar sujetos al Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), el impuesto sobre la riqueza inmobiliaria de Francia, que se aplica a los activos inmobiliarios netos superiores a 1,3 millones de euros cabinet-roche.com. La mayoría de los chalets en Megève superan fácilmente este umbral. Las tasas del IFI son progresivas (hasta el 1,5% sobre la parte de los activos que supera los 10 millones de euros), pero los inversores experimentados pueden mitigar esto mediante estructuras de propiedad óptimas y deuda (ya que las hipotecas son deducibles de la base imponible) cabinet-roche.com. Por otro lado, Francia ofrece incentivos atractivos para inversiones en alquiler. Los ingresos por alquiler de viviendas vacacionales amuebladas tributan bajo el régimen BIC (industrial/comercial), que permite numerosas deducciones – intereses, mantenimiento, seguros, gastos de gestión, etc. – y, fundamentalmente, amortización del inmueble y del mobiliario cabinet-roche.com. En la práctica, esto significa que muchos propietarios de alquileres alpinos pagan poco o ningún impuesto sobre la renta de los beneficios del alquiler durante varios años, ya que la amortización y los gastos compensan los ingresos cabinet-roche.com. Si los inversores optan por ofrecer servicios tipo hotel (conserjería, desayuno, limpieza), su actividad puede clasificarse como “parahôtellerie”, lo que les permite recuperar el IVA (20%) en la compra de la propiedad y en los gastos continuos cabinet-roche.com. Esto actúa efectivamente como una gran devolución fiscal: un chalet nuevo de 5 millones de euros podría recibir ~1 millón de euros de IVA reembolsado, lo que aumenta significativamente el ROI (muchas ventas de obra nueva en los Alpes se estructuran teniendo esto en cuenta). El asesoramiento profesional es esencial, pero estos regímenes hacen que Francia sea bastante favorable para los inversores en alquiler a pesar de los impuestos aparentes. También vale la pena señalar que no hay restricciones para compradores extranjeros que adquieran segundas residencias en Francia (a diferencia de Suiza, donde los no residentes enfrentan límites). Asimismo, Francia no impone un límite nacional sobre cuántas noches se puede alquilar la propiedad (salvo normativas locales) knightfrank.com. Las principales preocupaciones legales de cumplimiento serán cosas como obtener un registro de alquiler de corta duración si lo exige la comuna (por ejemplo, las ciudades francesas más grandes lo requieren; las localidades alpinas cada vez más podrían hacerlo) y garantizar que se cumplan los estándares de seguridad y energía. En resumen, la perspectiva de inversión es positiva: los compradores pueden esperar una apreciación moderada del capital, rendimientos brutos de alquiler de ~3-4% (que pueden optimizarse mediante estructuras fiscales) y un entorno regulatorio favorable para el alquiler. Con los tipos de interés ahora estabilizándose o bajando, apalancar una inversión con financiación se está volviendo más atractivo: a principios de 2024, los bancos privados ofrecían hipotecas francesas en torno al 4% de interés, e incluso préstamos con LTV del 100% para clientes UHNW con garantías <a href="https://www.knightfrank.com/theview/guide-to-renting-alpine-property#:~:text=important%20as%20the%20knightfrank.com knightfrank.com. Para quienes pueden navegar las complejidades fiscales y legales, la propiedad en Megève puede ofrecer tanto disfrute como rendimientos financieros constantes.

Megève vs Otros Resorts Alpinos: Análisis Comparativo

¿Cómo se compara el mercado inmobiliario de Megève con otros resorts alpinos de primer nivel similares? A continuación, una comparación con otros tres destinos de montaña franceses de renombre – Courchevel, Chamonix y Val d’Isère – destacando diferencias y similitudes en el perfil del mercado:

Courchevel (Francia) – Enclave de esquí ultra-exclusivo en Les Trois Vallées. El distrito principal de Courchevel (1850) es el único resort francés que rivaliza o supera a Megève en puro glamour y precio – los precios prime en Courchevel 1850 alcanzan ~30.000 €/m² (con algunos super-chalets incluso más altos), y lideró el crecimiento de precios en 2024 con un aumento del 9% agenceboan.com naef-prestige.ch. Sin embargo, promediando sus pueblos más bajos, los precios de Courchevel son similares a los de Megève, en el rango de ~10–12k €/m² collection-chalet.co.uk. Courchevel tiene un atractivo más enfocado en el esquí, siendo parte del área de esquí más grande del mundo, y tradicionalmente atrajo a muchos compradores internacionales y de la jet-set rusa. Tras 2022, compradores de Oriente Medio y Europa han llenado el vacío dejado por la ausencia de rusos naef-prestige.ch. Al igual que Megève, Courchevel sufre de oferta limitada; el desarrollo nuevo es raro debido a regulaciones estrictas y un límite del 20% en segundas residencias en Suiza (aunque Courchevel está en Francia, muchos ultra-ricos que no pueden comprar en resorts suizos se inclinan por aquí) knightfrank.com. El mercado de Courchevel es altamente estacional (menos actividad en verano que Megève), pero su prestigio puro en esquí y la abundancia de hoteles cinco estrellas (incluyendo marcas globales y restaurantes Michelin) mantienen su inmobiliaria en la cima del mercado alpino . Los inversores en Courchevel tienden a ser ultra-ricos, enfocados en la preservación de capital y el uso exclusivo, mientras que Megève ve una mezcla un poco más amplia, incluyendo más compradores de estilo de vida durante todo el año.

– Enclave de esquí ultra-exclusivo en Les Trois Vallées. El distrito principal de Courchevel (1850) es el único resort francés que rivaliza o supera a Megève en puro glamour y precio – los precios prime en Courchevel 1850 alcanzan ~30.000 €/m² (con algunos super-chalets incluso más altos), y lideró el crecimiento de precios en 2024 con un aumento del 9% agenceboan.com naef-prestige.ch. Sin embargo, promediando sus pueblos más bajos, los precios de Courchevel son similares a los de Megève, en el rango de ~10–12k €/m² collection-chalet.co.uk. Courchevel tiene un atractivo más enfocado en el esquí, siendo parte del área de esquí más grande del mundo, y tradicionalmente atrajo a muchos compradores internacionales y de la jet-set rusa. Tras 2022, compradores de Oriente Medio y Europa han llenado el vacío dejado por la ausencia de rusos naef-prestige.ch. Al igual que Megève, Courchevel sufre de oferta limitada; el desarrollo nuevo es raro debido a regulaciones estrictas y un límite del 20% en segundas residencias en Suiza (aunque Courchevel está en Francia, muchos ultra-ricos que no pueden comprar en resorts suizos se inclinan por aquí) knightfrank.com. El mercado de Courchevel es altamente estacional (menos actividad en verano que Megève), pero su prestigio puro en esquí y la abundancia de hoteles cinco estrellas (incluyendo marcas globales y restaurantes Michelin) mantienen su inmobiliaria . Los inversores en Courchevel tienden a ser ultra-ricos, enfocados en la preservación de capital y el uso exclusivo, mientras que Megève ve una mezcla un poco más amplia, incluyendo más compradores de estilo de vida durante todo el año. Chamonix (Francia) – Histórica ciudad de montañismo a los pies del Mont Blanc. El mercado inmobiliario de Chamonix es algo más accesible, con precios promedio generalmente por debajo de los de Megève a pesar del reconocimiento mundial de Chamonix. Las propiedades prime en Chamonix rondan los 13.500–15.000 €/m² naef-prestige.ch, un poco por debajo del prime de Megève (~15.000 €), y los apartamentos típicos se negocian más cerca de 8.000–10.000 €/m² en muchos casos. Una razón es que Chamonix es una ciudad más grande y activa todo el año (población ~10.000) con una mezcla de chalets de lujo y viviendas más estándar; no es un enclave exclusivo como Megève o Courchevel. El mercado es dinámico: los precios subieron modestamente en 2024 (+0,4%) naef-prestige.ch, pero la oferta no está tan restringida, ya que Chamonix cuenta con varias aldeas (Argentière, Les Houches, etc.) y mayor capacidad de desarrollo en el valle. Chamonix atrae especialmente a esquiadores entusiastas y, sobre todo, a aficionados al alpinismo de verano (escaladores, corredores de montaña), lo que genera una altísima afluencia en verano (en particular, el uso de los pases de teleférico en verano aumentó un 46% en dos años agenceboan.com). Esto ha impulsado a Chamonix a convertirse en un verdadero mercado de doble temporada, al igual que Megève, con una demanda creciente de propiedades que puedan disfrutarse los 12 meses del año. Los compradores internacionales en Chamonix tienden a ser británicos, de Benelux y, cada vez más, aventureros asiáticos naef-prestige.ch. Los precios, aunque altos, están un escalón por debajo de los de Megève porque el parque inmobiliario de Chamonix incluye más apartamentos y menos chalets emblemáticos. Desde una perspectiva de inversión, Chamonix ofrece un potencial de rentabilidad por alquiler ligeramente superior debido a precios de entrada más bajos y una ocupación muy fuerte durante todo el año (muchos expatriados viven allí a tiempo completo). En resumen, el mercado de Chamonix es más grande y diversificado ; es menos un nicho de lujo puro que Megève, pero comparte la tendencia de crecimiento impulsada por el turismo durante todo el año y sigue siendo una de las zonas más deseadas de los Alpes franceses.

– Histórica ciudad de montañismo a los pies del Mont Blanc. El mercado inmobiliario de Chamonix es algo más accesible, con precios promedio generalmente por debajo de los de Megève a pesar del reconocimiento mundial de Chamonix. Las propiedades prime en Chamonix rondan los 13.500–15.000 €/m² naef-prestige.ch, un poco por debajo del prime de Megève (~15.000 €), y los apartamentos típicos se negocian más cerca de 8.000–10.000 €/m² en muchos casos. Una razón es que Chamonix es una (población ~10.000) con una mezcla de chalets de lujo y viviendas más estándar; no es un enclave exclusivo como Megève o Courchevel. El mercado es dinámico: los precios subieron modestamente en 2024 (+0,4%) naef-prestige.ch, pero la oferta no está tan restringida, ya que Chamonix cuenta con varias aldeas (Argentière, Les Houches, etc.) y mayor capacidad de desarrollo en el valle. Chamonix atrae especialmente a esquiadores entusiastas y, sobre todo, a aficionados al alpinismo de verano (escaladores, corredores de montaña), lo que genera una altísima afluencia en verano (en particular, el uso de los pases de teleférico en verano aumentó un 46% en dos años agenceboan.com). Esto ha impulsado a Chamonix a convertirse en un verdadero mercado de doble temporada, al igual que Megève, con una demanda creciente de propiedades que puedan disfrutarse los 12 meses del año. Los compradores internacionales en Chamonix tienden a ser británicos, de Benelux y, cada vez más, aventureros asiáticos naef-prestige.ch. Los precios, aunque altos, están un escalón por debajo de los de Megève porque el parque inmobiliario de Chamonix incluye más apartamentos y menos chalets emblemáticos. Desde una perspectiva de inversión, Chamonix ofrece un potencial de rentabilidad por alquiler ligeramente superior debido a precios de entrada más bajos y una ocupación muy fuerte durante todo el año (muchos expatriados viven allí a tiempo completo). En resumen, ; es menos un nicho de lujo puro que Megève, pero comparte la tendencia de crecimiento impulsada por el turismo durante todo el año y sigue siendo una de las zonas más deseadas de los Alpes franceses. Val d’Isère (Francia) – Paraíso del esquiador de gran altitud en el Espace Killy. Val d’Isère compite con Courchevel 1850 como la estación francesa más cara: los valores medios están alrededor de 16.000 € por m² (los más altos de Francia) collection-chalet.co.uk, y los chalets o apartamentos nuevos de alta gama pueden superar esa cifra. El mercado aquí ha mostrado un impulso excepcional; los precios subieron ~7% en el año hasta mediados de 2024 naef-prestige.ch, entre los ritmos de crecimiento más rápidos de los Alpes, reflejando la intensa demanda por sus pistas con nieve garantizada y la escasa construcción nueva. Val d’Isère es más pequeño y más centrado en el esquí que Megève: se sitúa a 1.850 m de altitud y ofrece una larga temporada de invierno con nieve muy fiable (reforzada por glaciares). Como resultado, tiene un desarrollo de verano algo menor (aunque existe esquí de verano y descenso en bicicleta). La demografía de compradores incluye a muchos compradores británicos y del norte de Europa, muchos de los cuales llevan generaciones viniendo a esquiar. Las propiedades en Val d’Isère suelen ser apartamentos o chalets ski-in/ski-out que enfatizan la proximidad a las pistas. El segmento ultra-prime es fuerte: Val d’Isère ve regularmente ventas de chalets de más de 10 millones de euros, y a finales de 2024 tuvo de hecho la mayor cantidad de anuncios de más de 10 millones de euros en el mercado en los Alpes (9 anuncios en ese rango, más que Courchevel) naef-prestige.ch, lo que indica mayor liquidez en la cima. En comparación con Megève, el mercado inmobiliario de Val d’Isère es más uniformemente caro (menos “gangas”) y su clientela un poco más orientada al deporte (menos escena de compras de lujo, más sobre el rendimiento en el esquí). Sin embargo, ambos resorts comparten una clientela internacional adinerada y escasez de terreno. Las autoridades locales de Val d’Isère también han mantenido un estricto control sobre el desarrollo para preservar el carácter del pueblo y gestionar el tráfico, lo que significa que la oferta sigue siendo extremadamente limitada – un factor que probablemente mantendrá los precios al alza. En esencia, Val d’Isère es para los deportes de invierno lo que Megève es para el estilo de vida alpino: ambos son mercados de primer nivel, con la ventaja de Val d’Isère en altitud y esquí igualada por la ventaja de Megève en encanto y patrimonio durante todo el año.

Resumen: Los cuatro resorts – Megève, Courchevel, Chamonix y Val d’Isère – son mercados alpinos de prestigio, pero cada uno tiene su propio carácter. Courchevel y Val d’Isère alcanzan los precios más altos debido a compradores ultra-ricos y su prestigio en el esquí; Megève está solo un poco detrás, ofreciendo un lujo comparable con, posiblemente, más encanto de pueblo y atractivo en verano. Chamonix es relativamente más asequible y cosmopolita, con una población permanente más grande y un enfoque en la cultura del montañismo. Los inversores suelen comparar estos resorts al considerar propiedades en los Alpes, y muchos sostienen que Megève ofrece una combinación equilibrada: tiene alto estatus e infraestructura de lujo, pero también un auténtico espíritu de pueblo y uso en varias temporadas. En cuanto al desempeño reciente, todos han visto aumentos de precios, con Courchevel 1850 y Val d’Isère liderando el crecimiento agenceboan.com naef-prestige.ch, mientras que Megève y Chamonix tuvieron un desempeño más plano el año pasado (tras subidas previas) naef-prestige.ch. De cara al futuro, se espera que todos se beneficien de las tendencias generales de oferta limitada y demanda sostenida de compradores de alto poder adquisitivo.

Proyecciones a futuro (2026–2028)

De cara al futuro, la previsión para el mercado inmobiliario de Megève entre 2026 y 2028 es ampliamente positiva. Los expertos del mercado anticipan que las tendencias actuales – escasez de viviendas, creciente demanda internacional y la evolución de los Alpes como destino de estilo de vida durante todo el año – seguirán ejerciendo presión al alza sobre los precios. Se proyecta un crecimiento anual de precios de aproximadamente 3–7% para los principales mercados alpinos en los próximos años investropa.com, lo que sugiere que para 2028 los valores promedio de Megève podrían ser entre un 10 y un 20% más altos que los niveles actuales (salvo grandes shocks). Varios factores sustentan esta perspectiva optimista:

Demanda Sostenida Alta: El grupo de posibles compradores de propiedades en los Alpes en realidad está creciendo. La creación de riqueza global en Asia, Oriente Medio y Norteamérica está produciendo nuevos compradores cada año que tienen los medios para invertir en una casa de esquí europea. Específicamente, los Alpes franceses están atrayendo a más compradores estadounidenses y asiáticos que nunca antes investropa.com investropa.com, una tendencia que probablemente continuará a medida que mejoren las conexiones de viaje y los Alpes sigan siendo un ícono de estilo de vida codiciado. Mientras tanto, los grupos de compradores existentes (familias europeas, etc.) no muestran menos interés; de hecho, la pandemia recordó a las personas el valor de la naturaleza, el espacio y el retiro, lo que juega a favor de los Alpes. A menos que haya un cambio significativo (por ejemplo, una nueva restricción de viaje o un impuesto que desincentive la propiedad extranjera), la demanda debería permanecer estructuralmente fuerte hasta 2028 .

El grupo de posibles compradores de propiedades en los Alpes en realidad está creciendo. La creación de riqueza global en Asia, Oriente Medio y Norteamérica está produciendo nuevos compradores cada año que tienen los medios para invertir en una casa de esquí europea. Específicamente, los Alpes franceses están atrayendo a más investropa.com investropa.com, una tendencia que probablemente continuará a medida que mejoren las conexiones de viaje y los Alpes sigan siendo un ícono de estilo de vida codiciado. Mientras tanto, los grupos de compradores existentes (familias europeas, etc.) no muestran menos interés; de hecho, la pandemia recordó a las personas el valor de la naturaleza, el espacio y el retiro, lo que juega a favor de los Alpes. A menos que haya un cambio significativo (por ejemplo, una nueva restricción de viaje o un impuesto que desincentive la propiedad extranjera), la demanda debería permanecer . Restricciones Crónicas de Oferta: Megève y complejos similares enfrentan límites físicos y regulatorios para la nueva construcción. El pueblo está rodeado de tierras protegidas y una zonificación estricta que preserva su entorno pastoral. Además, Francia tiene objetivos medioambientales que desincentivan la sobreconstrucción en las montañas. Como se ha señalado, cuando se produce desarrollo en Megève, a menudo son proyectos verticales o de relleno, no grandes urbanizaciones nuevas cimalpes.com. Esto significa que el flujo de nuevas propiedades seguirá siendo modesto . Unas pocas docenas de unidades o chalets de alta gama que salen al mercado cada año son fácilmente absorbidas por la demanda de los compradores. De hecho, la oferta podría reducirse aún más si los propietarios retienen los activos por más tiempo (por ejemplo, familias que mantienen propiedades durante generaciones, algo ya común en lugares como St. Moritz y cada vez más en Megève). La consecuencia de una oferta restringida es una alta probabilidad de apreciación continua de los precios , ya que más compradores compiten por el número finito de chalets y apartamentos. Incluso en un escenario de menor crecimiento económico, el factor de escasez debería sostener los precios.

Megève y complejos similares enfrentan límites físicos y regulatorios para la nueva construcción. El pueblo está rodeado de tierras protegidas y una zonificación estricta que preserva su entorno pastoral. Además, Francia tiene objetivos medioambientales que desincentivan la sobreconstrucción en las montañas. Como se ha señalado, cuando se produce desarrollo en Megève, a menudo son proyectos verticales o de relleno, no grandes urbanizaciones nuevas cimalpes.com. Esto significa que el . Unas pocas docenas de unidades o chalets de alta gama que salen al mercado cada año son fácilmente absorbidas por la demanda de los compradores. De hecho, la oferta podría reducirse aún más si los propietarios retienen los activos por más tiempo (por ejemplo, familias que mantienen propiedades durante generaciones, algo ya común en lugares como St. Moritz y cada vez más en Megève). La consecuencia de una oferta restringida es una alta probabilidad de , ya que más compradores compiten por el número finito de chalets y apartamentos. Incluso en un escenario de menor crecimiento económico, el factor de escasez debería sostener los precios. Impulso en Infraestructura y Eventos: En los próximos años, los Alpes estarán en el foco mundial con grandes eventos (los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia, y posiblemente los Juegos de Invierno 2030 que podrían involucrar sedes alpinas) investropa.com. Estos eventos suelen catalizar la inversión en infraestructura: podemos esperar mejoras como aeropuertos renovados, carreteras y facilidades en los resorts para finales de la década de 2020. Para Megève, una mejor accesibilidad (por ejemplo, tiempos de viaje más cortos, servicios mejorados) solo ampliará su atractivo. El gobierno francés y los departamentos locales también están invirtiendo en regiones de montaña para el turismo durante todo el año (por ejemplo, trineo de verano, parques de bicicletas, festivales culturales), lo que debería mantener el número de visitantes en aumento. Las perspectivas del turismo son sólidas , con la probabilidad de que el número de visitantes a los Alpes franceses marque nuevos récords a medida que se normaliza el turismo desde Asia y las preocupaciones climáticas quizás impulsen a más europeos a vacacionar cerca de casa (en las montañas más frescas). Un resort ocupado todo el año es una excelente noticia para los inversores, ya que consolida los flujos de alquiler y la atractividad general de poseer una propiedad allí.

En los próximos años, los Alpes estarán en el foco mundial con grandes eventos (los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia, y posiblemente los Juegos de Invierno 2030 que podrían involucrar sedes alpinas) investropa.com. Estos eventos suelen catalizar la inversión en infraestructura: podemos esperar mejoras como aeropuertos renovados, carreteras y facilidades en los resorts para finales de la década de 2020. Para Megève, una mejor accesibilidad (por ejemplo, tiempos de viaje más cortos, servicios mejorados) solo ampliará su atractivo. El gobierno francés y los departamentos locales también están invirtiendo en regiones de montaña para el turismo durante todo el año (por ejemplo, trineo de verano, parques de bicicletas, festivales culturales), lo que debería mantener el número de visitantes en aumento. , con la probabilidad de que el número de visitantes a los Alpes franceses marque nuevos récords a medida que se normaliza el turismo desde Asia y las preocupaciones climáticas quizás impulsen a más europeos a vacacionar cerca de casa (en las montañas más frescas). Un resort ocupado todo el año es una excelente noticia para los inversores, ya que consolida los flujos de alquiler y la atractividad general de poseer una propiedad allí. Adaptación Climática: Para 2028, el cambio climático seguirá siendo una preocupación, pero los resorts que se adapten proactivamente mantendrán su atractivo. Megève ya está diversificando su atractivo (invierno y verano aproximadamente equilibrados, muchas ofertas no relacionadas con el esquí), reduciendo la dependencia de condiciones perfectas para esquiar. Los avances en la tecnología de fabricación de nieve y los posibles ajustes en los calendarios de esquí ayudarán a gestionar los inviernos más cálidos. También hay una tendencia a enfocar el desarrollo en altitudes más elevadas (nota: las propiedades por encima de 1,500 m en los Alpes han visto un crecimiento de precios significativamente mayor, +40% en la última década, debido a la fiabilidad de la nieve investropa.com investropa.com). Aunque la base de Megève no es tan alta, su área de esquí sí alcanza ese rango y se beneficia del acceso cercano a gran altitud (cordillera del Mont Blanc). Si las laderas más bajas enfrentan problemas, podría verse incluso más demanda por ubicaciones privilegiadas que garanticen acceso a la nieve (por ejemplo, chalets cerca de telesillas más altos o con helipuertos para llegar a los glaciares). En cualquier caso, es poco probable que los factores climáticos afecten el mercado a corto plazo; de hecho, concentran el interés de los compradores en los resorts mejor equipados y mejor situados, entre los que se incluye Megève (gracias a la inversión en viabilidad durante todo el año) collection-chalet.co.uk.

Para 2028, el cambio climático seguirá siendo una preocupación, pero los resorts que se adapten proactivamente mantendrán su atractivo. Megève ya está diversificando su atractivo (invierno y verano aproximadamente equilibrados, muchas ofertas no relacionadas con el esquí), reduciendo la dependencia de condiciones perfectas para esquiar. Los avances en la tecnología de fabricación de nieve y los posibles ajustes en los calendarios de esquí ayudarán a gestionar los inviernos más cálidos. También hay una tendencia a enfocar el desarrollo en altitudes más elevadas (nota: las propiedades por encima de 1,500 m en los Alpes han visto un crecimiento de precios significativamente mayor, +40% en la última década, debido a la fiabilidad de la nieve investropa.com investropa.com). Aunque la base de Megève no es tan alta, su área de esquí sí alcanza ese rango y se beneficia del acceso cercano a gran altitud (cordillera del Mont Blanc). Si las laderas más bajas enfrentan problemas, podría verse incluso que garanticen acceso a la nieve (por ejemplo, chalets cerca de telesillas más altos o con helipuertos para llegar a los glaciares). En cualquier caso, es poco probable que los factores climáticos afecten el mercado a corto plazo; de hecho, concentran el interés de los compradores en los resorts mejor equipados y mejor situados, entre los que se incluye Megève (gracias a la inversión en viabilidad durante todo el año) collection-chalet.co.uk. Estabilidad de Políticas e Impuestos: La trayectoria regulatoria de Francia (requisitos de eficiencia energética, etc.) está en gran parte definida hasta finales de la década. Sabemos que para 2028, los alquileres de viviendas de clase F también estarán prohibidos (el siguiente paso después de la prohibición de clase G en 2025, lo que impulsará más renovaciones); esto creará una ola de reformas de chalets y podría poner temporalmente algunas propiedades a la venta si los propietarios deciden no modernizarlas, ofreciendo oportunidades a compradores dispuestos a modernizar. En cuanto a impuestos, cualquier cambio (por ejemplo, en el impuesto sobre el patrimonio o el impuesto sobre las plusvalías) será clave para monitorear, pero no se esperan medidas drásticas dada la importancia de no desalentar la inversión. El entorno legal estable de Francia es en realidad una ventaja; los inversores pueden tener una confianza razonable en lo que esperar (por ejemplo, el régimen de devolución del IVA del 20% en nuevos alquileres debería seguir vigente, fomentando el nuevo desarrollo). Un área a vigilar son las medidas locales sobre alquileres a corto plazo: si Megève impusiera cuotas o impuestos más altos a las segundas residencias para proteger la vivienda durante todo el año (una tendencia en algunas zonas turísticas), eso podría afectar sutilmente el cálculo de los inversores. Sin embargo, a partir de 2025, la estación ha logrado mantener un equilibrio, y la voluntad política es fuerte para seguir apoyando la inversión turística.

Considerando todos estos factores, la perspectiva hasta 2028 es de crecimiento moderado y fortaleza duradera. Es probable que veamos los valores inmobiliarios en Megève seguir subiendo gradualmente cada año, quizás con temporadas especialmente fuertes si la demanda externa aumenta (por ejemplo, un auge de compradores estadounidenses si el euro se debilita o si los mercados estadounidenses prosperan). Los rendimientos de alquiler pueden aumentar aún más a medida que crece la ocupación en verano y si la oferta de alquiler se reduce por las regulaciones energéticas (menos unidades alquilables significa tarifas más altas para las que cumplen). Para 2028, Megève probablemente consolidará su estatus como un destino de lujo durante todo el año, que es exactamente lo que buscan los compradores actuales: una inversión segura y placentera. Como concluyó un informe de mercado, el sector inmobiliario alpino ha demostrado ser “resiliente en cada giro”, y Megève ejemplifica esa resiliencia con su combinación de oferta limitada, atractivo de estilo de vida y demanda internacional agenceboan.com. Salvo eventos imprevistos, las partes interesadas pueden esperar un futuro brillante para el mercado inmobiliario de Megève, con 2025–2028 extendiendo la trayectoria actual de crecimiento estable y alta confianza de los inversores investropa.com.

