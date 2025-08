El auge de la península de los multimillonarios: Informe del mercado inmobiliario de Saint-Jean-Cap-Ferrat 2025

Resumen – El enclave costero más caro de Europa en 2025

Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat, una exuberante península entre Niza y Mónaco, sigue siendo uno de los mercados inmobiliarios más caros y codiciados del mundo en 2025 investropa.com knightfrank.com. A menudo apodada la “Península de los multimillonarios”, esta antigua aldea de pescadores convertida en enclave de ultra lujo presume de valores promedio de propiedad alrededor de 28.000 € por metro cuadrado, con propiedades trofeo que alcanzan hasta 77.000 €/m² – rivalizando con los precios de Mónaco investropa.com residences-immobilier.com. A pesar de los vientos económicos globales en contra en los últimos años, el mercado inmobiliario de Cap Ferrat está prosperando, impulsado por la extrema escasez de terreno y la demanda insaciable de su combinación única de privacidad, glamour y belleza de la Riviera estateprestige.com rosengart.mc.

Tendencias de Propiedades de Lujo: Escasez, Glamour y Precios en Auge

Después de una breve caída en el volumen de transacciones de viviendas de más de 1 millón de euros durante 2022–2024 (una disminución de aproximadamente el 45% a nivel regional),para el mercado de prestigio de la Riviera Francesa cotedazur-sothebysrealty.com cotedazur-sothebysrealty.com . Los precios en la península han crecido alrededor de, y en 2024 los precios locales de villas promediaron aproximadamente(con gran variación según la vista y los servicios) estateprestige.com . De hecho,– incluyendo una rosengart.mc . Estas ventas récord subrayan la, que en gran medida ha ignorado las preocupaciones económicas o geopolíticas. “Siempre habrá compradores para este tipo de propiedad,” señala el director de una de las principales agencias de Cannes, enfatizando que ni siquiera la guerra ni las sanciones han frenado la demanda en el segmento más alto rosengart.mc

Los bienes raíces en Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat se definen por villas y propiedades ultralujosas, muchas de ellas transmitidas de generación en generación o negociadas fuera del mercado. El atractivo de la península proviene de su combinación inigualable de tranquilidad, seguridad y prestigio: villas privadas y cerradas con piscinas infinitas y jardines exuberantes, pero a minutos del bullicio de Mónaco y del aeropuerto de Niza estateprestige.com estateprestige.com. La oferta es permanentemente limitada: la península es pequeña y está casi completamente urbanizada, con estrictas normas de planificación que preservan sus colinas arboladas y villas históricas. Esta escasez inherente genera una feroz competencia por cualquier propiedad disponible y ayuda a mantener precios altísimos estateprestige.com investropa.com. Incluso las villas más antiguas suelen someterse a lujosas renovaciones para adaptarse a los gustos modernos, ya que el desarrollo de nuevas propiedades es sumamente raro. (Uno de los pocos proyectos nuevos en 2025 es un pequeño condominio de lujo en el pueblo, una rareza entregada en un mercado que de otro modo se centra en la reventa de villas residences-immobilier.com.)

Los compradores de hoy son extremadamente exigentes, buscando “propiedades impecables alineadas con las expectativas modernas” cotedazur-sothebysrealty.com. Las casas llave en mano con interiores contemporáneos, comodidades de alta tecnología y sin necesidad de renovación obtienen precios superiores. Las vistas panorámicas al mar, el acceso privado a la costa y comodidades como cines en casa, spas de bienestar y áreas de seguridad son ahora estándar en el segmento más alto estateprestige.com jamesedition.com. En las micro-localizaciones más codiciadas de Cap Ferrat – por ejemplo, Pointe Saint-Hospice o cerca del Grand‑Hôtel du Cap-Ferrat – las propiedades que ofrecen privacidad absoluta y vistas directas al Mediterráneo son las más buscadas estateprestige.com. Estas características ayudan a justificar valores que son 3–4 veces más altos que en las ciudades cercanas de la Riviera, ya que nada en otro lugar replica del todo el aura de exclusividad de Cap Ferrat estateprestige.com residences-immobilier.com. De hecho, los agentes locales señalan que las casas de calidad de finca aquí solo salen al mercado cada década o dos, y varias villas superan los €100 millones en valor – “una casa en venta en la zona atraerá la atención de los más ricos del mundo” knightfrank.com.

Demografía de compradores e ideas de inversión

Después de dos años frenéticos tras la pandemia, el, pero no en precios. Los vendedores en 2025 deben ser realistas con el precio y la presentación: los compradores adinerados insisten en un valor justo y en condiciones llave en mano; sin embargo, en general, cotedazur-sothebysrealty.com . Cabe destacar que Cap Ferrat y Mónaco han liderado el crecimiento reciente de precios en la Riviera:, impulsados por un intenso interés extranjero investropa.com muestranen todos los tipos de propiedad en Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat de(el más bajo alrededor de €9,000, el más alto ~€77,000) residences-immobilier.com , más del doble de los niveles de Niza, lo que refleja la predominancia de villas en la península residences-immobilier.com residences-immobilier.com . Estos precios asombrosos consolidan firmemente a Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat entre las, junto con Mónaco globalpropertyguide.com y algunos otros centros globales.

¿Quién está comprando en Cap Ferrat? Una élite abrumadoramente internacional. Los compradores extranjeros son “una fuerza principal en el mercado de lujo, especialmente en lugares destacados como Mónaco y Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat” investropa.com. En 2024, los compradores de EE. UU. y Oriente Medio han estado particularmente activos, ayudando a impulsar los precios al alza. Solo los inversores del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) invirtieron un estimado de 1.200 millones de euros en bienes raíces de la Riviera Francesa en 2024, enfocándose en propiedades de alta gama investropa.com. Los estadounidenses, impulsados por un dólar fuerte y en busca de refugios seguros para segundas residencias, y los compradores británicos, aprovechando el aumento de los ingresos en el Reino Unido, también están regresando con fuerza cotedazur-sothebysrealty.com investropa.com. Esta afluencia de riqueza no europea ha compensado con creces cualquier retirada de compradores rusos (que habían sido significativos hace una década pero disminuyeron tras las sanciones) rosengart.mc. De hecho, los agentes locales informan que empresarios franceses y del norte de Europa adinerados también han intervenido, a menudo después de vender empresas y buscando invertir en un activo de estilo de vida en la Riviera rosengart.mc. La guerra en Ucrania incluso llevó a algunas familias ucranianas de ultra alto patrimonio neto a trasladar fondos a Cap Ferrat y pueblos cercanos – normalmente alquilando al principio, aunque algunos han comprado propiedades emblemáticas como refugios seguros lejos del conflicto rosengart.mc.

¿Por qué comprar en Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat? Más allá del sol, el paisaje y el estatus evidentes, los compradores ven los bienes raíces de Cap Ferrat como una inversión a largo plazo en calidad de vida y preservación de capital. Muchos tratan estas compras como activos de legado o como parte de una cartera global de viviendas. “No solo buscan una casa; están invirtiendo en un estilo de vida”, como lo expresó una agencia investropa.com. El atractivo de la zona – una comunidad segura y discreta con ocio de clase mundial (yates, playas, alta gastronomía) y proximidad al centro financiero de Mónaco – es un gran imán para multimillonarios, celebridades y figuras políticas que buscan privacidad knightfrank.com knightfrank.com. Los compradores también se sienten motivados por la estabilidad, el estado de derecho y la cultura de Francia. Incluso con los impuestos a la riqueza franceses, poseer una propiedad emblemática en la Riviera se considera un activo seguro y prestigioso que históricamente se aprecia y puede generar ingresos por alquiler si se desea. Algunas adquisiciones tienen un enfoque de inversión o negocio: algunas propiedades han sido compradas por fondos o grupos hoteleros con planes de operar alquileres de villas ultra-lujosas o hoteles boutique (por ejemplo, se informó que una villa en Cap Ferrat de 85 millones de euros fue adquirida por una firma de inversión para un desarrollo futuro) rosengart.mc. Pero en la mayoría de los casos, la motivación es “seguridad, estilo de vida y preservación de la riqueza” – un tema repetido por los analistas de los mercados prime de Europa monacolife.net monacolife.net.

Propiedad local vs extranjera se estima que está fuertemente inclinada hacia propietarios extranjeros y de fuera de la zona. Cap Ferrat tiene muy pocos residentes locales durante todo el año; muchas villas son segundas (o terceras) residencias de élites globales. Mientras que Francia no impone restricciones a los compradores extranjeros – disfrutan de los mismos derechos de propiedad que los locales properstar.com investropa.com – poseer en Francia implica aceptar ciertos impuestos y regulaciones (que se discutirán más adelante). Es importante destacar que poseer una propiedad no otorga derechos de residencia, por lo que los compradores no pertenecientes a la UE aún deben gestionar visados si planean estancias prolongadas taxesforexpats.com. En la práctica, algunos ultra-ricos eligen establecerse legalmente en Mónaco (para beneficiarse de su estatus de paraíso fiscal) mientras mantienen una amplia propiedad en Cap Ferrat para el ocio, disfrutando así de lo mejor de ambos mundos. Este estilo de vida transfronterizo se facilita por el corto trayecto de 15 minutos en coche entre Cap Ferrat y Mónaco. Esto subraya cómo el mercado de Cap Ferrat está interconectado con el de Mónaco: ambos atraen a un grupo similar de compradores internacionales multimillonarios, pero ofrecen propuestas de valor diferentes (una villa privada y amplia en Francia frente a un apartamento seguro en el paraíso fiscal de Mónaco). Como observó el director de una agencia de Mónaco, “la riqueza global está acudiendo a lugares reconocidos por su estabilidad, transparencia y alta calidad de vida”, y la Riviera cumple con ese perfil monacolife.net.

De cara al futuro, el sentimiento del mercado sigue siendo optimista para la inversión en Cap Ferrat. Se espera que las tasas de interés disminuyan moderadamente, facilitando la financiación de compras de lujo para quienes la necesiten cotedazur-sothebysrealty.com – aunque muchas transacciones aquí son al contado. Se prevé que el regreso de compradores internacionales ultra-ricos, especialmente de Norteamérica, Oriente Medio y sectores tecnológicos, continúe impulsando la demanda investropa.com rosengart.mc. Las tendencias de creación de riqueza (por ejemplo, salidas a bolsa tecnológicas, adquisiciones industriales) están generando nuevos compradores en sus 30 y 40 años que desean adquirir propiedades emblemáticas en la Riviera rosengart.mc. Estos factores, combinados con la persistente escasez de propiedades, sugieren que Cap Ferrat seguirá siendo un mercado de vendedores sólido en los próximos años, aunque con volúmenes limitados por la falta de oferta.

Resumen del mercado de alquiler: el glamour a corto plazo frente a las realidades a largo plazo

La escena de alquileres en Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat se divide entre alquileres vacacionales de alta gama y un diminuto mercado de alquiler a largo plazo. Los alquileres de lujo a corto plazo – villas alquiladas por semana o mes en verano – alcanzan tarifas asombrosas, a menudo de decenas de miles de euros por semana, atrayendo a celebridades y turistas de élite. Plataformas y agencias como Airbnb Luxe, onefinestay y especialistas locales anuncian villas en Cap Ferrat para alquileres de temporada, y la ocupación en temporada alta es muy elevada. Por ejemplo, la ocupación de hoteles/villas en Niza alcanzó casi el 90% en junio de 2024, reflejando la creciente demanda turística de la Riviera investropa.com investropa.com. Con Francia apuntando a un número récord de visitantes para 2025, la demanda de estancias cortas en la Costa Azul sigue creciendo, lo que a su vez empuja las tarifas de alquiler de lujo al alza investropa.com investropa.com. Los viajeros adinerados que se resisten a precios de compra de 50 millones de euros pagan gustosamente entre 50.000 y 100.000 euros mensuales para alquilar una villa en Cap Ferrat durante el verano. Este ingreso por alquiler de temporada puede ser sustancial para los propietarios, ayudando a compensar los costes anuales de mantenimiento. Sin embargo, recientes cambios regulatorios están empezando a transformar este mercado.

A partir de 2025, Francia implementó(la) para proteger la oferta de viviendas investropa.com estate-service-cannes.com . Las medidas clave incluyen: las autoridades locales ahora pueden estate-service-cannes.com , todos los alquileres deben estar, y fuertes multas (€10,000–€20,000) esperan a los propietarios que no se registren o que falseen declaraciones investropa.com estate-service-cannes.com . Además,(calificadas como “G”) tienen prohibido cualquier uso de alquiler a corto plazo desde 2025, y las de calificación “F” seguirán en 2028 estate-service-cannes.com . Y Francia ha reducido las ventajas fiscales de los alquileres amueblados: disminuyendo las deducciones fiscales sobre los ingresos por alquiler y dificultando evitar el impuesto sobre las plusvalías mediante la depreciación estate-service-cannes.com . Para los muchos propietarios ausentes de Cap Ferrat, estas reglas significan quesi desean alquilar su villa en Airbnb cuando no la usen. Elprobablemente no afecte de inmediato en Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat: muchos propietarios usan sus casas parte del verano y solo las alquilan de forma selectiva, pero en principio la mairie local podría hacer cumplir tales límites si el sobre-turismo se convirtiera en una preocupación.A pesar de los obstáculos regulatorios,– un rasgo común en los mercados ultra-prime. Debido a que los valores de las propiedades se han disparado más rápido que los alquileres, investropa.com . Los inversores solo pueden esperar un rendimiento anual del orden de ~1–2% en una villa de 20 millones de euros, lo cual es. Sin embargo, muchos propietarios no se guían únicamente por el rendimiento;mientras disfrutan de la vivienda parte del año. Los alquileres a largo plazo (contratos anuales) en Cap Ferrat son extremadamente escasos: pocos propietarios quieren alquilar su villa de 30 millones de euros a un inquilino de forma indefinida, y pocos inquilinos podrían permitirse el alquiler mensual de quizás más de 40.000 euros que una propiedad así exigiría. Por lo tanto,, a menudo ocupados por personal o empresarios locales. Para la Riviera en general, los analistas señalan una tendencia de(especialmente porque algunos compradores que no pueden permitirse comprar optan por alquilar), pero en el nicho exclusivo de Cap Ferrat, la oferta de alquiler siempre estará limitada por las preferencias de los propietarios investropa.com

Una tendencia emergente es la operación profesional de alquiler de villas: algunos propietarios o inversores convierten fincas en casas vacacionales de lujo totalmente atendidas, gestionándolas esencialmente como micro-resorts rentables en verano. Esto puede generar mayores rendimientos, pero también requiere licencias y cumplir con las nuevas normativas (incluyendo la posible clasificación como negocio de alquiler comercial). En general, el mercado de alquileres de Cap Ferrat puede describirse como “precio alto, bajo rendimiento” – atractivo para turistas ultra-ricos y útil para que los propietarios compensen gastos, pero no como una razón principal de inversión. Las recientes reformas francesas sobre alquileres podrían reducir la rentabilidad y la facilidad de los alquileres a corto plazo (menos noches, controles más estrictos) investropa.com, pero la demanda de alquileres vacacionales de lujo aquí sigue intacta. Como señala un informe, “los turistas y expatriados se sienten atraídos por el estilo de vida de lujo de la Riviera… las propiedades no permanecen vacías por mucho tiempo” investropa.com – una afirmación especialmente cierta en la exclusiva Cap Ferrat.

Nuevos desarrollos y proyectos destacados

La nueva construcción en Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat es sumamente rara debido a la geografía de la península y a la estricta zonificación. No hay grandes torres de condominios nuevos ni grandes urbanizaciones en el horizonte, y eso es intencional. La comunidad prioriza la preservación de sus villas históricas, vegetación natural y encanto de baja densidad. Cualquier desarrollo tiende a ser boutique y de alta gama. Por ejemplo, una “residencia de lujo de nueva construcción” de dos unidades se completó en el pueblo en 2025 (un dúplex de ~191 m² comercializado en €4.9M) residences-immobilier.com, ofreciendo pisos modernos en el corazón del pueblo, pero estos pequeños proyectos de relleno son la excepción. Los verdaderos “desarrollos” en Cap Ferrat suelen ser grandes renovaciones o mejoras de monumentos existentes. Un ejemplo destacado es el Grand-Hôtel du Cap-Ferrat (Four Seasons), un pilar de la península, que en 2024 presentó un Club Dauphin renovado, nueva suite ático e interiores actualizados para mantener su nivel de cinco estrellas press.fourseasons.com press.fourseasons.com. Estas mejoras mantienen la oferta hotelera de Cap Ferrat a nivel mundial y refuerzan su atractivo tanto para viajeros de lujo como para propietarios de inmuebles.

Otro proyecto notable es la revitalización de Paloma Beach, uno de los lugares costeros icónicos de Cap Ferrat. En el verano de 2025, el club de playa privado y restaurante de Paloma cerró para una gran remodelación, con la mairie local supervisando la selección de un nuevo operador y una “instalación modernizada” que se inaugurará en el verano de 2026 livingonthecotedazur.com livingonthecotedazur.com. Paloma Beach ha sido durante mucho tiempo un símbolo del glamour de la Riviera (frecuentado por Picasso, celebridades y aristócratas), por lo que su renovación es significativa para locales y visitantes. El plan es reimaginar este club de playa histórico para los estándares contemporáneos de lujo mientras se preserva su encanto íntimo livingonthecotedazur.com. Los residentes están atentos: la pérdida temporal de este servicio en 2025 se sintió en la vida social, pero hay gran expectación de que una Paloma Beach renovada en 2026 aumente aún más el atractivo de Cap Ferrat. Este tipo de proyecto muestra el equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo: sitios históricos que se reinventan para cumplir con las expectativas modernas mientras preservan su carácter livingonthecotedazur.com.

En las inmediaciones, la Riviera Francesa en general está experimentando algunos nuevos desarrollos de ultra-lujo que benefician indirectamente a Cap Ferrat al elevar el perfil de la región. Por ejemplo, un complejo hotelero ultra-lujoso en Cap d’Ail (cerca de Mónaco) abrirá en 2025 cotedazur-sothebysrealty.com, aportando infraestructura adicional de alto nivel a la Riviera. Aunque no está en Cap Ferrat propiamente dicho, estos proyectos (incluida la extensión de tierra “Mareterra” de 2.000 millones de euros en Mónaco) contribuyen al ecosistema de prestigio general del que los propietarios de Cap Ferrat forman parte monacolife.net. Además, varias fincas legendarias a lo largo de la costa han cambiado de manos y se rumorea que serán renovadas o reconvertidas; por ejemplo, Villa La Tour en la punta de Cap Ferrat supuestamente se vendió a inversores que podrían destinarla a uso hotelero rosengart.mc. Sin embargo, cualquier desarrollo comercial significativo enfrentaría estrictos procesos de aprobación.

En resumen, el futuro de Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat probablemente implique evolución más que expansión. Se espera ver propiedades existentes cambiando de dueños que las modernicen y mejoren, en lugar de nuevos edificios que alteren el perfil urbano. Las autoridades y residentes de la península tienen poco interés en la sobreconstrucción. El enfoque seguirá siendo la calidad sobre la cantidad: restauraciones meticulosas, mejoras en las comodidades (como clubes de playa, marinas, jardines) e integración tecnológica en las villas antiguas (para sostenibilidad y seguridad) en lugar de aumentar la densidad. Esto asegura que Cap Ferrat conserve las cualidades que la hacen tan deseable: exclusividad, carácter histórico y belleza natural, incluso mientras se adapta al lujo moderno. En suma, cualquier “desarrollo” aquí se trata de elevar la experiencia de lujo más que de añadir más producto.

Consideraciones legales y fiscales para compradores/inversores

Invertir en una propiedad en Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat implica navegar por el panorama legal y fiscal de Francia, que puede ser complejo pero está bien establecido. Las consideraciones clave incluyen:

Impuesto sobre el Patrimonio (Impôt sur la Fortune Immobilière, IFI) : Francia impone un impuesto anual sobre el patrimonio inmobiliario. Todos los propietarios de bienes inmuebles en Francia, incluidos los no residentes, están sujetos si su patrimonio neto inmobiliario francés supera los 1,3 millones de euros worldwideproperty.co home-hunts.com. Las tasas del impuesto son progresivas, desde el 0,5% hasta el 1,5% para valores superiores a 10 millones de euros. Esto significa que prácticamente todos los propietarios de villas en Cap Ferrat tendrán que pagar el IFI. Ciertas deducciones (como las hipotecas sobre la propiedad) pueden reducir el valor imponible property-serviceazur.com. Es importante destacar que el IFI solo se aplica a bienes inmuebles; desde 2018 Francia eliminó otros activos del impuesto sobre el patrimonio. Aun así, por una vivienda de 20 millones de euros, se podría deber del orden de 100.000 euros o más anualmente en IFI. El impuesto sobre el patrimonio suele ser una sorpresa para los recién llegados, pero los compradores experimentados lo consideran como el precio de poseer en Francia. Ha habido discusiones sobre reformas, pero a partir de 2025 el IFI sigue vigente (aunque limitado para que el impuesto sobre la renta combinado + IFI ≤ 75% de los ingresos) livingonthecotedazur.com. Los posibles compradores extranjeros deben consultar con asesores sobre estructuras óptimas de propiedad – por ejemplo, comprar a través de una sociedad civil inmobiliaria francesa (SCI) u otros vehículos – que a veces pueden facilitar la planificación patrimonial o mitigar la exposición.

: Francia impone un impuesto anual sobre el patrimonio inmobiliario. worldwideproperty.co home-hunts.com. Las tasas del impuesto son progresivas, desde el 0,5% hasta el 1,5% para valores superiores a 10 millones de euros. Esto significa que prácticamente todos los propietarios de villas en Cap Ferrat tendrán que pagar el IFI. Ciertas deducciones (como las hipotecas sobre la propiedad) pueden reducir el valor imponible property-serviceazur.com. Es importante destacar que el IFI solo se aplica a bienes inmuebles; desde 2018 Francia eliminó otros activos del impuesto sobre el patrimonio. Aun así, por una vivienda de 20 millones de euros, se podría deber del orden de 100.000 euros o más anualmente en IFI. El impuesto sobre el patrimonio suele ser una sorpresa para los recién llegados, pero los compradores experimentados lo consideran como el precio de poseer en Francia. Ha habido discusiones sobre reformas, pero a partir de 2025 el IFI sigue vigente (aunque limitado para que el impuesto sobre la renta combinado + IFI ≤ 75% de los ingresos) livingonthecotedazur.com. Los posibles compradores extranjeros deben consultar con asesores sobre – por ejemplo, comprar a través de una sociedad civil inmobiliaria francesa (SCI) u otros vehículos – que a veces pueden facilitar la planificación patrimonial o mitigar la exposición. Impuestos sobre la propiedad : Francia tiene dos impuestos anuales principales sobre la propiedad: Taxe Foncière (impuesto sobre la tierra/propiedad) y Taxe d’Habitation (impuesto de residencia) . La Taxe Foncière la pagan los propietarios y varía según la comuna; en Cap Ferrat es relativamente modesta dado el valor de las propiedades (a menudo unos pocos miles de euros por cada millón de valor, dependiendo de la tasa local). Más notablemente, la Taxe d’Habitation (que ahora solo se aplica a segundas residencias y propiedades de alto valor, ya que fue abolida para la mayoría de las residencias principales) puede ser significativa. Como zona popular de segundas residencias en una “zona tensionada” de vivienda designada, el ayuntamiento de Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat impone un recargo sobre la Taxe d’Habitation para residencias secundarias . De hecho, desde 2020 la comuna ha aplicado el recargo máximo del 40% además del impuesto de residencia normal para viviendas no principales toutsurmesfinances.com. Esto significa que los propietarios de segundas residencias pagan 1,4× el impuesto base, una política destinada a desalentar las viviendas vacías de vacaciones y aumentar los ingresos. Para una villa de lujo, la taxe d’habitation anual (con recargo) puede fácilmente alcanzar cinco cifras en euros. Si bien estos costos de mantenimiento son menores en relación con la apreciación de un activo de 50 millones de euros, los compradores deben presupuestarlos. También existen desgravaciones/exenciones fiscales en algunos casos (la renovación o mejoras energéticas pueden reducir el impuesto sobre la propiedad, y las viviendas de muy alto nivel pueden calificar para la exención de parte de la taxe d’habitation si se clasifican como “maisons de tourisme”, etc.), pero en general se debe esperar impuestos locales anuales como parte de la propiedad.

: Francia tiene dos impuestos anuales principales sobre la propiedad: y . La la pagan los propietarios y varía según la comuna; en Cap Ferrat es relativamente modesta dado el valor de las propiedades (a menudo unos pocos miles de euros por cada millón de valor, dependiendo de la tasa local). Más notablemente, la (que ahora solo se aplica a segundas residencias y propiedades de alto valor, ya que fue abolida para la mayoría de las residencias principales) puede ser significativa. Como . De hecho, desde 2020 la comuna ha aplicado el además del impuesto de residencia normal para viviendas no principales toutsurmesfinances.com. Esto significa que los propietarios de segundas residencias pagan 1,4× el impuesto base, una política destinada a desalentar las viviendas vacías de vacaciones y aumentar los ingresos. Para una villa de lujo, la taxe d’habitation anual (con recargo) puede fácilmente alcanzar cinco cifras en euros. Si bien estos costos de mantenimiento son menores en relación con la apreciación de un activo de 50 millones de euros, los compradores deben presupuestarlos. También existen en algunos casos (la renovación o mejoras energéticas pueden reducir el impuesto sobre la propiedad, y las viviendas de muy alto nivel pueden calificar para la exención de parte de la taxe d’habitation si se clasifican como “maisons de tourisme”, etc.), pero en general se debe esperar impuestos locales anuales como parte de la propiedad. Reglas de propiedad para extranjeros – Francia impone sin restricciones generales sobre la propiedad extranjera de bienes raíces. Ya seas ciudadano de la UE, estadounidense, de Oriente Medio, etc., puedes comprar libremente una propiedad a tu nombre o a través de una empresa properstar.com investropa.com. El proceso de compra es gestionado por notarios y se considera seguro. Los compradores extranjeros suelen utilizar sociedades civiles francesas (por ejemplo, una SCI – Société Civile Immobilière) para poseer la propiedad, lo que puede ofrecer beneficios de planificación hereditaria y separación de responsabilidad en.parisrental.com. Es importante tener en cuenta que poseer una propiedad no otorga residencia – los propietarios no pertenecientes a la UE aún están sujetos a la regla de 90 días del espacio Schengen para visitas, por lo que quienes deseen residir por más tiempo deben obtener visados de larga duración o residencia por otros medios ptireturns.com francetaxlaw.com. Algunos compradores no pertenecientes a la UE obtienen un equivalente a la “Golden Visa” invirtiendo a través de países vecinos (Portugal, etc.) o simplemente usan su casa en Cap Ferrat como lugar de vacaciones bajo estatus de turista. Financiación está disponible: los bancos franceses sí otorgan préstamos a compradores extranjeros, normalmente hasta el 50–60% LTV para no residentes, pero muchas transacciones en Cap Ferrat se realizan al contado dada la clientela.

– Francia impone de bienes raíces. Ya seas ciudadano de la UE, estadounidense, de Oriente Medio, etc., puedes comprar libremente una propiedad a tu nombre o a través de una empresa properstar.com investropa.com. El proceso de compra es gestionado por notarios y se considera seguro. Los compradores extranjeros suelen utilizar sociedades civiles francesas (por ejemplo, una SCI – Société Civile Immobilière) para poseer la propiedad, lo que puede ofrecer beneficios de planificación hereditaria y separación de responsabilidad en.parisrental.com. Es importante tener en cuenta que poseer una propiedad – los propietarios no pertenecientes a la UE aún están sujetos a la regla de 90 días del espacio Schengen para visitas, por lo que quienes deseen residir por más tiempo deben obtener visados de larga duración o residencia por otros medios ptireturns.com francetaxlaw.com. Algunos compradores no pertenecientes a la UE obtienen un invirtiendo a través de países vecinos (Portugal, etc.) o simplemente usan su casa en Cap Ferrat como lugar de vacaciones bajo estatus de turista. está disponible: los bancos franceses sí otorgan préstamos a compradores extranjeros, normalmente hasta el 50–60% LTV para no residentes, pero muchas transacciones en Cap Ferrat se realizan al contado dada la clientela. Costos de transacción e impuestos – Comprar una propiedad implica aproximadamente 7–8% de costos de cierre en Francia (impuesto de timbre, honorarios de notario) para viviendas existentes – algo que los compradores de países con bajo impuesto de timbre deben tener en cuenta. No hay reducción de impuesto de timbre para extranjeros; todos pagan lo mismo. Si un comprador alguna vez vende, el impuesto sobre las ganancias de capital se aplicaría sobre cualquier ganancia (19% base para vendedores de la UE más recargos por grandes ganancias, y un 17,2% adicional de carga social para no residentes, aunque los tratados y exenciones pueden reducir esto) investropa.com. Sin embargo, Francia ofrece exenciones de ganancias de capital tras tenencia a largo plazo – después de 22 años estás exento del impuesto base sobre las ganancias de capital y después de 30 años exento de cargas sociales investropa.com. Muchos propietarios de propiedades emblemáticas mantienen la propiedad durante décadas o generaciones, evitando efectivamente el impuesto sobre las ganancias de capital. El impuesto de sucesiones también puede ser una consideración para propietarios extranjeros de bienes en Francia, ya que la ley francesa puede aplicar reglas de herencia forzosa – consultar a un abogado de sucesiones transfronterizo es recomendable para estructurar la propiedad si eso es una preocupación.

En resumen, Francia ofrece un entorno legal estable para los derechos de propiedad, pero con costos continuos (impuestos) que los propietarios deben planificar. El lado positivo es que esos impuestos financian la excelente infraestructura, seguridad y servicios del área que hacen que lugares como Cap Ferrat sean tan habitables. Muchos compradores ultrarricos ven los impuestos como concesiones relativamente pequeñas por el “invaluable” disfrute de poseer una propiedad en la Riviera. Como señaló una firma internacional de bienes raíces, el mercado de lujo de Francia en 2025 sigue siendo estable y atractivo en medio de cambios globales – ofreciendo seguridad, estilo de vida y preservación de la riqueza a pesar de los impuestos thesuperprime.com. Aun así, los posibles inversores deben entrar con los ojos abiertos respecto a las obligaciones fiscales que acompañan a su pedazo de paraíso en Cap Ferrat.

Comparando Cap Ferrat con Niza, Cannes y Mónaco

¿Cómo se compara Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat con sus famosos vecinos de la Riviera? En resumen: Cap Ferrat es más pequeño, más tranquilo y mucho más caro que casi cualquier otro lugar, salvo Mónaco. Cada región cercana tiene su propio perfil inmobiliario:

Niza: Como la ciudad más grande de la Riviera, Niza ofrece un mercado inmobiliario diverso con precios promedio mucho más bajos (alrededor de 8.600 €/m² de media en 2025 residences-immobilier.com residences-immobilier.com, aproximadamente un tercio de los de Cap Ferrat). El atractivo de Niza radica en sus servicios urbanos, su escena cultural y una mezcla de residencias principales y casas de vacaciones. Existen propiedades de lujo (por ejemplo, mansiones Belle Époque en Mont Boron o áticos en la Promenade), pero incluso el segmento alto de Niza (los mejores apartamentos ~14.000 €/m² residences-immobilier.com residences-immobilier.com) es solo una fracción del ultra-prime de Cap Ferrat. A diferencia de la tranquila Cap Ferrat, Niza es una ciudad bulliciosa, atractiva para quienes buscan comodidad a pie y liquidez en el mercado (se realizan muchas más transacciones anualmente en Niza). Sin embargo, Niza no puede ofrecer el aislamiento ni la exclusividad de Cap Ferrat . Un comprador con 20 millones de euros en Niza podría obtener un gran ático o una villa en la colina, además de proximidad a un aeropuerto internacional, pero sacrifica el entorno privado y tipo resort de la península. Desde el punto de vista de la inversión, el mercado inmobiliario de Niza ha sido sólido, con la ciudad experimentando un crecimiento moderado de precios e incluso nuevos desarrollos (por ejemplo, nuevos condominios frente al mar), pero Cap Ferrat supera en valor a largo plazo debido a la escasez . En esencia, Niza compite en un segmento diferente: es más un centro cosmopolita donde incluso los compradores adinerados pueden elegir si desean un ambiente más animado o gastar menos. Cap Ferrat, en cambio, es un retiro exclusivo – a menudo la segunda o tercera residencia para alguien cuya base principal podría estar en Londres, Nueva York o Mónaco.

Como la ciudad más grande de la Riviera, Niza ofrece un mercado inmobiliario diverso con (alrededor de en 2025 residences-immobilier.com residences-immobilier.com, aproximadamente un tercio de los de Cap Ferrat). El atractivo de Niza radica en sus servicios urbanos, su escena cultural y una mezcla de residencias principales y casas de vacaciones. Existen propiedades de lujo (por ejemplo, mansiones Belle Époque en Mont Boron o áticos en la Promenade), pero incluso el segmento alto de Niza (los mejores apartamentos ~14.000 €/m² residences-immobilier.com residences-immobilier.com) es solo una fracción del ultra-prime de Cap Ferrat. A diferencia de la tranquila Cap Ferrat, Niza es una ciudad bulliciosa, atractiva para quienes buscan comodidad a pie y liquidez en el mercado (se realizan muchas más transacciones anualmente en Niza). Sin embargo, . Un comprador con 20 millones de euros en Niza podría obtener un gran ático o una villa en la colina, además de proximidad a un aeropuerto internacional, pero sacrifica el entorno privado y tipo resort de la península. Desde el punto de vista de la inversión, el mercado inmobiliario de Niza ha sido sólido, con la ciudad experimentando un crecimiento moderado de precios e incluso nuevos desarrollos (por ejemplo, nuevos condominios frente al mar), pero . En esencia, Niza compite en un segmento diferente: es más un centro cosmopolita donde incluso los compradores adinerados pueden elegir si desean un ambiente más animado o gastar menos. Cap Ferrat, en cambio, es un – a menudo la segunda o tercera residencia para alguien cuya base principal podría estar en Londres, Nueva York o Mónaco. Cannes: Famosa por su festival de cine y glamour, Cannes tiene un mercado de lujo dinámico , especialmente para áticos y villas en zonas como La Californie y la Croisette . Los precios en Cannes son altos pero generalmente por debajo de los de Cap Ferrat; los apartamentos de primera línea de mar en Cannes pueden alcanzar los 20.000–30.000 €/m², y el promedio de las villas rondaba los 13.000 €/m² en 2022 investropa.com. En los últimos años, Cannes experimentó una desaceleración en el crecimiento de precios ultra-prime : las transacciones de propiedades de más de 1 millón de euros cayeron ~45% entre 2022 y 2024 investropa.com, lo que sugiere que su mercado de lujo estaba llegando a una meseta o atravesando una corrección de precios. Cap Ferrat, en cambio, aceleró en ese período, impulsado por diferentes dinámicas de demanda (menos compras especulativas, más usuarios finales). Cannes ofrece más inventario y vida nocturna que Cap Ferrat, atrayendo a quienes disfrutan de un ambiente social y eventos (salones náuticos, congresos, etc.). En cuanto a inversión, el mercado de alquiler de Cannes es más fuerte (muchas oportunidades de compra para alquilar durante festivales y verano), mientras que el de Cap Ferrat es mínimo y más exclusivo. Un inversor astuto podría comprar en Cannes para obtener rentabilidad por alquiler y en Cap Ferrat para uso personal y crecimiento de capital. En cuanto a reputación, Cannes es ciertamente prestigiosa, pero algunos ultra-ricos la ven como más “ostentosa” y transitoria, mientras que Cap Ferrat es “discreta y atemporal.” Cabe destacar que Cannes está intentando potenciar su atractivo de lujo (por ejemplo, la remodelación de la zona de Palm Beach en un complejo exclusivo rosengart.mc), aunque su mercado inmobiliario es más grande y está más influenciado por las tendencias económicas generales. El micromercado de Cap Ferrat está aislado: en las recesiones puede haber menos ventas, pero los precios rara vez “se desploman” porque los propietarios pueden mantener sus propiedades indefinidamente, y siempre hay un multimillonario esperando su oportunidad.

Famosa por su festival de cine y glamour, , especialmente para . Los precios en Cannes son altos pero generalmente por debajo de los de Cap Ferrat; los apartamentos de primera línea de mar en Cannes pueden alcanzar los 20.000–30.000 €/m², y el promedio de las villas rondaba los 13.000 €/m² en 2022 investropa.com. En los últimos años, Cannes experimentó una : las transacciones de propiedades de más de 1 millón de euros cayeron ~45% entre 2022 y 2024 investropa.com, lo que sugiere que su mercado de lujo estaba llegando a una meseta o atravesando una corrección de precios. Cap Ferrat, en cambio, aceleró en ese período, impulsado por diferentes dinámicas de demanda (menos compras especulativas, más usuarios finales). Cannes ofrece más inventario y vida nocturna que Cap Ferrat, atrayendo a quienes disfrutan de un ambiente social y eventos (salones náuticos, congresos, etc.). (muchas oportunidades de compra para alquilar durante festivales y verano), mientras que el de Cap Ferrat es mínimo y más exclusivo. Un inversor astuto podría comprar en Cannes para obtener rentabilidad por alquiler y en Cap Ferrat para uso personal y crecimiento de capital. En cuanto a reputación, Cannes es ciertamente prestigiosa, pero algunos ultra-ricos la ven como más “ostentosa” y transitoria, mientras que Cap Ferrat es “discreta y atemporal.” Cabe destacar que (por ejemplo, la remodelación de la zona de Palm Beach en un complejo exclusivo rosengart.mc), aunque su mercado inmobiliario es más grande y está más influenciado por las tendencias económicas generales. El micromercado de Cap Ferrat está aislado: en las recesiones puede haber menos ventas, pero los precios rara vez “se desploman” porque los propietarios pueden mantener sus propiedades indefinidamente, y siempre hay un multimillonario esperando su oportunidad. Mónaco: El principado de Mónaco es el único verdadero par de Cap Ferrat en términos de precios extremos y prestigio de élite. Mónaco ostenta el título de mercado inmobiliario más caro del mundo, con apartamentos de reventa que promedian 52.000 €/m² en 2024 (y desarrollos nuevos como Mareterra que, según se informa, se venden por encima de 100.000 €/m² para las mejores unidades) globalpropertyguide.com monacolife.net. Por esa métrica, Mónaco es aproximadamente el doble de caro que el promedio por m² de Cap Ferrat, pero los contextos son diferentes. Mónaco ofrece beneficios fiscales (cero impuestos sobre la renta o el patrimonio para residentes) que aumentan la demanda entre millonarios globales e influyen en sus precios. Es un entorno urbano denso de rascacielos de lujo, donde 35 M€ pueden comprar un apartamento de 3 habitaciones (~200 m²) en un edificio de primer nivel. Cap Ferrat, con el mismo presupuesto, ofrecería una extensa villa con jardines y piscinas, pero junto con los impuestos franceses. Muchos individuos de ultra alto patrimonio neto en realidad poseen en ambos: una residencia en Mónaco para negocios y residencia fiscal, y una finca recreativa en Cap Ferrat para espacio y ocio. El mercado inmobiliario de Mónaco ha demostrado ser increíblemente resistente, incluso creciendo ~+1,1% hasta niveles récord de precios en 2024 monacostatistics.mc, y Knight Frank pronostica otro +4% de crecimiento en Mónaco para 2025 monacolife.net. Cap Ferrat no es pronosticado por separado por estos índices, pero se incluye en “Côte d’Azur prime”, que se espera vea alrededor de +3% de crecimiento de precios en 2025 según Knight Frank monacolife.net. Liquidez: Mónaco ve un mayor volumen de transacciones (con ~440 ventas en 2022, aunque en su mayoría unidades más pequeñas), mientras que Cap Ferrat podría tener solo una docena de ventas significativas al año. Esto significa que el mercado de Mónaco tiene más puntos de datos y está más “comoditizado” (a pesar de sus lujos), mientras que Cap Ferrat es más coleccionable. En términos de estilo de vida, Mónaco es bullicioso y seguro – una ciudad-estado autosuficiente de 40.000 personas en 2 km² – mientras que Cap Ferrat es tranquilo, con menos de 1.000 residentes permanentes. Se podría decir que Mónaco es para negocios y conveniencia, Cap Ferrat es para retiro y privacidad. Ambos se complementan en la Riviera y juntos atraen a los individuos más ricos del mundo.

En resumen, Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat se distingue incluso entre sus ilustres vecinos. Niza ofrece la experiencia urbana de la Riviera a precios accesibles; Cannes combina el glamour de un resort con un mercado más profundo; Mónaco es un refugio financiero único con lujo ultra-denso. Pero Cap Ferrat sigue siendo “la joya del Mediterráneo” en términos de atractivo residencial exclusivo estateprestige.com. Su combinación de lujo extremo, escasez y belleza natural es inigualable, por lo que constantemente ocupa la cima del mercado inmobiliario global y sigue atrayendo a quienes solo se conforman con lo mejor.

Perspectiva experta: 2025 y más allá (Pronóstico a 3–5 años)

De cara al futuro, los expertos y agencias inmobiliarias se mantienen optimistas sobre la trayectoria del mercado de Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat, aunque con una nota de optimismo moderado en lugar de un crecimiento eufórico. El consenso para los próximos 3–5 años es que los precios se mantendrán firmes o continuarán con un suave aumento en Cap Ferrat, respaldados por los fundamentos inmutables de oferta limitada y demanda global. El Prime Residential Forecast 2025 de Knight Frank proyecta que la mayoría de los principales mercados de lujo europeos verán crecimiento, y sitúa a la “Côte d’Azur” (que incluye Cap Ferrat) entre los 10 primeros con un crecimiento anual esperado de +2% a +3,5% monacolife.net. Esto puede parecer modesto en comparación con los recientes aumentos, pero refleja una normalización tras el frenético auge post-COVID. Sugiere que los valores en Cap Ferrat seguirán una tendencia ascendente a un ritmo constante y sostenible en lugar de una burbuja. Savills espera de manera similar que los precios prime de la Riviera Francesa aumenten ~4% en 2025 investropa.com, señalando la continua afluencia de riqueza y la oferta limitada. En un horizonte de 5 años, incluso los incrementos anuales de un solo dígito bajo se acumularían favorablemente, sumando potencialmente un 10–20% a los valores récord actuales; es decir, una villa que hoy vale €30M podría promediar €33–36M para 2030, salvo grandes shocks.

Las opiniones de expertos enfatizan que el entorno global en 2025–2027 en realidad es favorable para los bienes raíces de primer nivel. “La baja inflación y las bajas tasas de interés definen las perspectivas de Europa para 2025… la riqueza global se siente atraída por la estabilidad y la alta calidad de vida,” explica el jefe de investigación europea de Knight Frank monacolife.net. La Riviera ofrece precisamente esa estabilidad y calidad, por lo que se beneficiará de la reubicación de capital desde mercados más riesgosos. Las incertidumbres políticas y los impuestos más altos en otros lugares (por ejemplo, los cambios recientes en EE. UU., Reino Unido, Oriente Medio) también podrían llevar a que más personas adineradas inviertan en Europa (París, Mónaco, Riviera) como refugio seguro monacolife.net. Francia en particular ha mostrado continuidad en sus políticas y una postura pro-inversión (aparte de impuestos moderados sobre la riqueza). Además, las continuas tensiones geopolíticas pueden aumentar inadvertidamente el atractivo de Cap Ferrat – por ejemplo, personas adineradas de regiones menos estables suelen buscar una base segura en el sur de Francia. Esto se observó con algunos rusos en crisis pasadas y ahora quizás con algunas élites chinas y de Oriente Medio que cubren sus apuestas adquiriendo propiedades en los mercados sólidos de Europa.

Por el lado de la oferta, no se espera un aumento significativo – Cap Ferrat no puede crecer físicamente y no se prevé una venta masiva. Muchos de los propietarios actuales son ultra-ricos sin presión para liquidar; de hecho, algunos están comprando terrenos vecinos para ampliar sus propiedades. Un posible obstáculo podría ser la rotación por herencia: a medida que algunos propietarios de larga data envejecen, sus herederos podrían decidir vender propiedades de alto valor. Esto podría introducir algunas propiedades más en el mercado, pero dado el grupo de compradores con gran poder adquisitivo que espera, probablemente serían absorbidas rápidamente (y a precios premium por su estatus emblemático). Otro factor es el tipo de cambio de divisas – un dólar estadounidense o franco suizo fuerte frente al euro puede impulsar a compradores basados en dólares (estadounidenses, Oriente Medio) a adquirir activos franceses “con descuento”. Por el contrario, la fortaleza del euro podría reducir ligeramente la demanda fuera de la UE. Pero en el segmento más alto del mercado, estos efectos de divisa son secundarios; la riqueza personal y el deseo pesan más.

Desafíos del mercado en los próximos años podrían incluir el ciclo económico global: si hubiera una gran recesión o crisis financiera, incluso los multimillonarios podrían pausar la compra de propiedades trofeo. Sin embargo, la historia reciente muestra que los bienes raíces de primer nivel suelen servir como inversión refugio en tiempos turbulentos. El segmento de lujo es menos sensible a las tasas de interés (ya que los compradores están menos apalancados) y más sensible a las tendencias de riqueza. Mientras la creación de riqueza global continúe (a través de tecnología, finanzas, etc.), lugares como Cap Ferrat verán nuevos participantes. También está la cuestión de clima y sostenibilidad: la Riviera Francesa enfrenta impactos del cambio climático (olas de calor, nivel del mar) y las regulaciones ambientales de Francia se están endureciendo (por ejemplo, calificaciones energéticas). Los expertos predicen que las viviendas energéticamente eficientes y sostenibles tendrán una prima, y de hecho las eco-renovaciones son una tendencia en alza investropa.com investropa.com. Es probable que las villas más antiguas de Cap Ferrat sean renovadas para cumplir con los nuevos estándares (algunas viviendas mal calificadas podrían volverse no alquilables por ley si no se mejoran investropa.com). Los inversores que modernicen propiedades con paneles solares, aislamiento, etc., no solo cumplen con las regulaciones, sino que también atraen a una nueva generación de ricos conscientes del clima. Es poco probable que esto reduzca los valores; más bien fomenta inversiones de valor añadido en el parque de viviendas.

La perspectiva del mercado de alquiler es un poco más moderada en comparación con las ventas. Con leyes más estrictas sobre alquileres a corto plazo y rendimientos en descenso, los analistas esperan que los rendimientos de alquiler se mantengan bajos y posiblemente caigan aún más si los precios superan a los alquileres investropa.com. Esto no desanima mucho a los compradores finales (les importa más el uso personal), pero los inversores puros podrían mirar más hacia zonas como Niza o Cannes para obtener ingresos. No obstante, la demanda de alquiler seguirá siendo robusta en Cap Ferrat durante el verano: no hay duda de que los viajeros adinerados del mundo seguirán pagando sumas elevadas por unas semanas en una villa de Cap Ferrat.

En conclusión, todo indica que Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat mantendrá su corona como uno de los principales mercados inmobiliarios de lujo del mundo en los próximos años. Sus fundamentos únicos – una historia glamurosa, un entorno inigualable, una oferta ultra limitada y un atractivo global para personas de alto poder adquisitivo – lo hacen tan “a prueba de futuro” como puede ser el sector inmobiliario. Los pronósticos de los expertos apuntan a una apreciación moderada de los precios, pero en realidad el potencial al alza podría ser mayor si siguen surgiendo nuevos compradores multimillonarios (por ejemplo, la reciente ola de jóvenes magnates tecnológicos que ingresan al mercado rosengart.mc). La única barrera para la demanda es el número finito de propiedades. Como observó un agente super-prime de Knight Frank, “Propiedades como [las de Cap Ferrat] solo salen al mercado cada 10 o 15 años”, y cuando lo hacen, los más ricos del mundo están listos knightfrank.com. Espere una competencia intensa y continua por cualquier villa disponible en Cap Ferrat, y un mercado que opera cada vez más en un escenario global propio. Para los propietarios, el panorama es realmente dorado: la Península de los Multimillonarios parece destinada a brillar aún más hasta 2025 y más allá, como un santuario atemporal para quienes pueden permitirse su elevado precio de entrada.

