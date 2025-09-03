Bienes Raíces en Scottsdale 2025: Tendencias Sorprendentes, Barrios de Moda y Qué Sigue

Los precios de las viviendas se enfrían: El precio medio de la vivienda en Scottsdale ronda los $800,000 a mediados de 2025, una caída de aproximadamente 5–9% desde el pico del año pasado, a medida que la locura de 2021–2022 se estabiliza redfin.com mileszimbaluk.com. El valor típico de la vivienda es de unos $832,000 (julio de 2025), una leve disminución del 1% interanual zillow.com, lo que refleja un mercado en corrección más que una caída libre.

Tendencias del mercado residencial en 2025

Precios y Ventas de Viviendas: Después de un aumento meteórico en 2020–2022, los precios de las viviendas en Scottsdale se han estabilizado e incluso han retrocedido ligeramente. El precio medio de venta a mediados de 2025 es de alrededor de $820,000–$870,000, una disminución de un solo dígito respecto al año anterior redfin.com zillow.com. De hecho, la mediana de julio de 2025, de aproximadamente $820K, es cerca de 8.9% menor interanual redfin.com. Esta leve corrección refleja la resistencia de los compradores a los precios récord y el impacto de las tasas de interés más altas. Incluso el segmento de lujo de Scottsdale ha experimentado cierta normalización: los valores de las viviendas en general están aproximadamente 6–7% por debajo del máximo alcanzado en la primavera de 2022 mileszimbaluk.com.

Inventario y Días en el Mercado: Los compradores ahora tienen más opciones y mayor poder de negociación. El inventario activo en venta en Scottsdale aumentó a aproximadamente 2,400–2,900 viviendas para el verano de 2025 scottsdalerealtors.org zillow.com – un aumento significativo respecto a los escasos listados durante el auge pandémico. Los meses de inventario, que estuvieron por debajo de 2 meses en el punto máximo del frenesí del mercado de vendedores, se han expandido a alrededor de 7 meses a mediados de 2025 scottsdalerealtors.org. (Un inventario de seis meses normalmente se considera un mercado equilibrado.) Las viviendas ya no desaparecen en pocos días con guerras de ofertas; en cambio, la lista típica tarda entre 47 y 80 días en entrar bajo contrato actualmente zillow.com redfin.com. Por ejemplo, la mediana de días en el mercado fue de 79 días en julio de 2025, en comparación con solo 63 días en julio de 2024 redfin.com. Con más oferta y una demanda cautelosa, los vendedores deben ajustar sus expectativas: los recortes de precio son comunes, y el 79% de las ventas a mediados de 2025 se cerraron por debajo del precio de lista zillow.com zillow.com. El promedio de la relación precio de venta a precio de lista en Scottsdale es de ~97%, lo que significa que las viviendas se venden en promedio un 3% por debajo del precio de lista zillow.com – un cambio notable respecto a los acuerdos por encima del precio de lista vistos durante el frenesí de 2021.

Dinámica entre comprador y vendedor: Estas tendencias indican que Scottsdale ha pasado de ser un fuerte mercado de vendedores a un mercado más neutral o inclinado hacia el comprador en 2025. Las tasas hipotecarias más altas (alrededor del 6.5–7%) han reducido algunos grupos de compradores, especialmente los compradores primerizos y aquellos que buscan mudarse a una casa mejor, quienes son más sensibles a las tasas. Al mismo tiempo, muchos vendedores prefieren esperar en lugar de vender a un precio más bajo, evitando que el inventario aumente aún más. El resultado es una especie de estancamiento: las casas con el precio adecuado aún se venden, pero a menudo solo después de cierta negociación y paciencia. La fijación de precios adecuada es fundamental – ya que muchas “casas con precios correctos están quedando sin vender y con menos visitas”, según agentes locales de Scottsdale mileszimbaluk.com. El mercado ya no es una locura, pero no se está desplomando; está encontrando un nuevo equilibrio. Las casas bien valoradas en barrios deseables sí reciben interés (incluso, en ocasiones, múltiples ofertas), pero los días de docenas de ofertas han quedado atrás. Los compradores ahora pueden permitirse ser más selectivos, a menudo inspeccionando a fondo y negociando reparaciones o créditos de cierre, mientras que en el auge podían renunciar a contingencias.

Enfoque en barrios: El mercado inmobiliario en Scottsdale es altamente dependiente del barrio. Las comunidades deseables han mantenido mejor su valor y aún ven ventas rápidas si la casa está lista para mudarse. Por ejemplo, zonas como North Scottsdale – incluyendo Silverleaf, DC Ranch, Troon North y Desert Mountain – siguen siendo codiciadas por compradores de lujo. En febrero de 2025, el precio medio de venta en North Scottsdale alcanzó $1.2 millones, un aumento del 6.5% interanual, incluso cuando el volumen aumentó, lo que indica una demanda resistente de viviendas de alta gama mileszimbaluk.com. Estos enclaves de lujo ofrecen grandes terrenos, campos de golf, vistas a la montaña y seguridad privada, lo que sigue atrayendo a compradores adinerados de otros estados y a quienes buscan una segunda residencia. Silverleaf (una sección exclusiva de DC Ranch) ejemplifica esta fortaleza: sus propiedades personalizadas suelen alcanzar precios de varios millones de dólares, y la mediana de precios de la comunidad subió ~15% interanual para la primavera de 2024 mileszimbaluk.com.

Por el contrario,y el área deconstituyen el punto de entrada para muchos compradores. El código postal 85251 (Old Town) es conocido por un estilo de vida más urbano y transitable, con condominios y casas adosadas cerca de los restaurantes, la vida nocturna y las tiendas de Scottsdale. Sigue siendo relativamente asequible para los estándares de Scottsdale y ha sido promocionado como un lugar ideal para jóvenes profesionales. Los condominios de Old Town, incluidos proyectos de lujo como Optima Camelview y Envy, han experimentado una fuerte demanda: muchos se venden en el rango de $500,000 a más de $1 millón, dependiendo del tamaño y el nivel de lujo mileszimbaluk.com . South Scottsdale, que limita con Tempe, ofrece casas tipo rancho de mediados de siglo y nuevas casas adosadas donde los precios (a menudo en el rango de $400,000 a $700,000 para casas más pequeñas) atraen a compradores primerizos que encuentran ciudades vecinas como Phoenix o Tempe igual de caras pero sin el prestigio de Scottsdale. Estas áreas experimentanporque son los segmentos más accesibles en una ciudad de alto costo. De hecho, el precio medio de Scottsdale ($900,000) está muy por encima del de Phoenix en general o de ciudades como Gilbert ($550,000), lo que lleva a muchos compradores a buscar zonas más asequibles dentro de Scottsdale o más allá mileszimbaluk.com . Estamantiene alta la demanda de los segmentos de menor precio: cualquier propiedad por debajo de $600,000 en Scottsdale tiende a venderse rápidamente, a menudo a inversores o compradores primerizos, manteniendo así algo parecido a un mercado de vendedores en el segmento inferior.

Tendencias del mercado de lujo: Scottsdale ha sido durante mucho tiempo sinónimo de lujo, y aunque el mercado en general se ha enfriado, el segmento ultra-alto sigue activo. Propiedades únicas y de trofeo siguen alcanzando precios sorprendentes. Por ejemplo, uno de los condominios más caros jamás listados en Arizona salió al mercado de Scottsdale en 2025: un penthouse de 6,200 pies cuadrados en Ascent’s Summit Residences con un precio de $10.3 millones mileszimbaluk.com. En la exclusiva comunidad Desert Mountain, una propiedad personalizada de 21,000 pies cuadrados se puso a la venta por $25 millones mileszimbaluk.com. También se han vendido casas de celebridades de alto perfil, como la finca de 4.6 acres del golfista profesional Pat Perez, listada en $12.75M mileszimbaluk.com. Estas transacciones emblemáticas muestran que la demanda de compradores ultra-ricos se mantiene; Scottsdale compite con lugares como Beverly Hills o Miami para compradores de lujo que buscan clima cálido y comodidades de primer nivel. El mercado de lujo sí experimentó una breve pausa en 2022–2023 debido a la volatilidad del mercado de valores y el aumento de tasas, lo que hizo que los compradores adinerados se detuvieran, pero para 2024–2025 ha recuperado impulso. Los compradores en efectivo dominan este segmento, haciendo que las tasas de interés sean menos relevantes. Muchas casas de lujo aún se venden cerca del precio solicitado o incluso por encima, especialmente si cuentan con características únicas (por ejemplo, una mansión de $23.5M famosa por su “bóveda de zapatillas Air Jordan” ejemplificó el atractivo de nicho del lujo personalizado) mileszimbaluk.com. El índice de venta sobre precio de lista en el lujo está ligeramente por debajo del 100% en promedio mileszimbaluk.com, lo que significa que los compradores negocian, pero las casas de lujo listas para habitar en zonas privilegiadas pueden alcanzar una prima. Es notable que el volumen de ventas de lujo en North Scottsdale realmente creció: a principios de 2025, se vendieron 408 casas en North Scottsdale en lo que va del año frente a 303 el año anterior mileszimbaluk.com, lo que sugiere que los compradores de alto nivel regresaron al mercado incluso cuando los compradores de gama media se retiraron.

En general, el mercado residencial de Scottsdale en 2025 se describe mejor como en transición de la euforia a la estabilidad. Es un entorno más saludable en muchos sentidos: los compradores tienen tiempo para deliberar y las contingencias han regresado, mientras que los vendedores que fijan precios realistas aún encuentran compradores atraídos por el atractivo duradero de Scottsdale. Los fundamentos de la ciudad – comunidades seguras, escuelas de primer nivel, estilo de vida exclusivo – continúan haciéndola un imán, incluso si los días de aumentos descontrolados de precios han quedado atrás por ahora.

Precios de la vivienda, inventario y tendencias de alquiler

Precios actuales de viviendas: El precio medio de la vivienda en Scottsdale (todos los tipos de propiedad) ronda los $800,000 a mediados de 2025 redfin.com. Eso es aproximadamente 84% más alto que el precio medio de la vivienda en EE. UU. – un reflejo de la reputación de Scottsdale como un mercado de alto nivel redfin.com. Los precios promedio de casas unifamiliares independientes son aún más altos (a menudo más de $1 millón), mientras que los condominios y casas adosadas bajan un poco la mediana general. El crecimiento de precios se ha desacelerado drásticamente respecto a los aumentos anuales de dos dígitos vistos durante 2020–2022. De hecho, la apreciación interanual se volvió ligeramente negativa en 2024–2025. El Índice de Valor de Vivienda de Zillow para Scottsdale bajó aproximadamente un 1% interanual hasta julio de 2025 zillow.com. Datos de agentes inmobiliarios locales mostraron que el precio medio de venta en junio de 2025 fue de unos $920,000, prácticamente sin cambios (–2% interanual) en comparación con junio de 2024 noradarealestate.com. Esencialmente, los valores de las viviendas se han mantenido estables o ligeramente a la baja durante el último año, después de un aumento extraordinario previamente. Esto está generalmente en línea con las tendencias más amplias del área de Phoenix: los precios en el área metropolitana de Phoenix se enfriaron en 2023 y han mostrado cambios de un solo dígito bajo desde entonces. De cara al futuro, los economistas de la vivienda predicen modestas ganancias de precios a nivel nacional (~3–5% anual entre 2025 y 2027) realwealth.com, y se espera que Scottsdale siga un camino similar de “crecimiento lento” salvo cambios importantes. De hecho, una proyección local prevé que los precios de las viviendas en Scottsdale aumenten alrededor de 2–3% por año en el corto plazo – básicamente manteniéndose al ritmo de la inflación en lugar de superarla ampliamente mileszimbaluk.com. Este escenario situaría el precio medio de Scottsdale quizás en torno a los $900,000 a mediados de 2028, en lugar de otro salto meteórico. Es importante destacar que no se anticipa una caída de precios según los analistas convencionales; los fundamentos de oferta y demanda siguen siendo demasiado sólidos. Pero los precios altos han alcanzado esencialmente un techo de asequibilidad que llevará tiempo (y crecimiento de ingresos) superar.

Inventario en venta: El inventario ha sido un factor fundamental. El número de listados activos en Scottsdale más que se duplicó desde el mínimo de 2021 hasta mediados de 2023, y continúa aumentando poco a poco. Como se mencionó, hubo aproximadamente 2,420 listados activos en julio de 2025 según las estadísticas de Scottsdale REALTORS® scottsdalerealtors.org, lo que representa un aumento de ~22% interanual (la oferta activa a mediados de 2024 era de cerca de 2,000). También han estado llegando nuevos listados a un ritmo constante: alrededor de 550–570 nuevos listados por mes salieron al mercado en el verano de 2025 zillow.com scottsdalerealtors.org. Los vendedores que habían estado al margen están probando suerte, aunque muchos están bajando precios si los compradores no muestran interés. La cifra de meses de inventario (que toma en cuenta tanto el inventario como el ritmo de ventas) alcanzó ~7.0 meses en julio scottsdalerealtors.org. Curiosamente, esto fue una disminución desde un nivel aún más alto de más de 8 meses en el invierno: el inventario se disparó a finales de 2024 cuando las ventas se desaceleraron, luego retrocedió ligeramente a mediados de 2025 cuando algunos listados expiraron o los vendedores se retiraron. Pero en general, Scottsdale tiene ahora muchas más casas en venta que durante la época de escasez de inventario de la pandemia. En comparación, un mercado equilibrado normal está alrededor de 4–6 meses de inventario, por lo que Scottsdale está apenas por encima de ese umbral, lo que indica un mercado ligeramente más suave. Ahora los compradores pueden encontrar opciones en todos los rangos de precios y tipos de propiedad, desde condominios de una habitación (ese segmento vio un aumento mensual del 7.3% en inventario en la primavera de 2025) hasta casas grandes de cinco habitaciones (aumento de ~1.3%) mileszimbaluk.com. El aumento de listados da a los compradores más poder de negociación, pero también significa que los vendedores están compitiendo entre sí, a menudo mediante ajustes de precio o mejorando las casas para destacar. Un efecto secundario positivo es que los compradores que se frustraron por guerras de ofertas hace un par de años ahora finalmente pueden comprar con inspección e incluso quizás con una venta contingente de su antigua casa. Los compradores que buscan mudarse a una casa mejor en Scottsdale, que a menudo tienen una casa para vender, ahora encuentran más fácil manejar ese proceso.

Resumen del mercado de alquiler: En el lado de los alquileres, el mercado de Scottsdale sigue siendo fuerte y favorable para los propietarios, aunque no está sobrecalentado. Según el Observed Rent Index de Zillow, el alquiler promedio en Scottsdale era de aproximadamente $2,071 en julio de 2025 zillow.com. De hecho, eso es casi idéntico al alquiler promedio en EE. UU. (~$2,072) zillow.com, lo cual es notable dado que los precios de las viviendas en Scottsdale son mucho más altos; esto refleja cómo el crecimiento nacional de los alquileres en muchas ciudades ya se ha igualado. De un año a otro, los alquileres en Scottsdale han subido aproximadamente 1–2% zillow.com, lo que representa una desaceleración respecto a los aumentos anuales de más del 10% vistos en 2021. Esencialmente, el crecimiento de los alquileres se ha normalizado en el rango de un solo dígito bajo, ya que se incorporó nueva oferta de apartamentos y algunos inquilinos se convirtieron en compradores en 2021–2022. Aun así, la demanda de alquiler sigue siendo muy saludable. Solo alrededor del 33% de los hogares en Scottsdale alquilan (la mayoría son ocupados por sus propietarios), por lo que el stock de alquiler es limitado y tiende a mantenerse ocupado mileszimbaluk.com. Con un ingreso medio en Scottsdale superior a $100,000 (y $73,000 de ingreso medio incluso para el área más amplia) mileszimbaluk.com, muchos inquilinos tienen finanzas sólidas, lo que permite a los propietarios mantener alquileres relativamente altos.

Tipos de propiedades en alquiler: Los alquileres en Scottsdale van desde apartamentos de lujo y alquileres corporativos en el centro, hasta casas unifamiliares y condominios repartidos por toda la ciudad. Las comunidades de apartamentos de alta gama en Scottsdale (con piscinas, gimnasios, etc.) exigen alquileres premium, dirigidos a jóvenes profesionales y personas acomodadas que buscan reducir el tamaño de su vivienda. Mientras tanto, muchas casas unifamiliares en barrios familiares son alquiladas por familias que podrían estar temporalmente en Phoenix o que aún no pueden permitirse comprar en Scottsdale. Una casa unifamiliar de 3 habitaciones en Scottsdale puede alquilarse por $3,000–$4,000+ al mes, dependiendo de la ubicación y las mejoras. Los inversores también han estado activos en el sector de alquileres a corto plazo debido al atractivo turístico de Scottsdale: los alquileres tipo Airbnb de casas vacacionales experimentaron un auge en los últimos años. Sin embargo, las nuevas regulaciones municipales (licencias, medidas contra casas de fiestas) pueden enfriar ligeramente el mercado de STR (más sobre esto más adelante), posiblemente trasladando algunas de esas viviendas a alquileres a largo plazo. En general, las tasas de vacancia son bajas: la vacancia de alquiler en el área metropolitana de Phoenix fue de alrededor del 5-6% recientemente, y probablemente aún más baja en Scottsdale dada su deseabilidad. Este mercado de alquiler ajustado beneficia a los propietarios, pero también contribuye al desafío de asequibilidad en Scottsdale: muchos residentes locales que trabajan en la ciudad (en hostelería, servicios, etc.) tienen dificultades con alquileres que han subido más rápido que los salarios.

Interés de los inversores: Para los inversores inmobiliarios, el mercado de alquileres de Scottsdale ha sido atractivo debido a la alta demanda de alquileres y sólidos rendimientos en comparación con ciertos mercados costeros. Incluso con la moderación de los alquileres, la combinación de una oferta limitada de viviendas y el crecimiento de la población sugiere que los alquileres seguirán siendo una buena jugada. Los rendimientos de alquiler (cap rates) en propiedades de inversión en Scottsdale pueden rondar el 4–5% para alquileres a largo plazo, lo cual es decente para un mercado de alta gama. Y si se puede acceder a ingresos de alquiler vacacional (por ejemplo, una propiedad amueblada cerca de Old Town o campos de golf), las tarifas altas de temporada pueden aumentar los rendimientos, aunque con más escrutinio regulatorio, el salvaje oeste de los STR se está controlando. Cabe destacar que la proporción de inquilinos en Scottsdale (33%) es mayor que en algunos suburbios cercanos (el “promedio del área” puede estar alrededor del 20–25% de inquilinos) mileszimbaluk.com, en parte porque muchos jubilados adinerados son propietarios de sus viviendas en Scottsdale, y también porque los trabajadores de servicios suelen desplazarse desde zonas más económicas. Esto significa que hay una base constante de inquilinos formada por jóvenes profesionales, residentes temporales y locales en transición que necesitan alquilar. Mientras ser propietario siga siendo tan caro, la demanda de alquileres se mantendrá fuerte. Una advertencia: el área metropolitana de Phoenix ha experimentado un boom de construcción de apartamentos, con miles de nuevas unidades entregadas en Tempe, Phoenix y Scottsdale entre 2021 y 2024. Esta nueva oferta ha ayudado a estabilizar los alquileres. Se espera que el crecimiento de los alquileres en el futuro sea moderado (~2–3% anual) realwealth.com realwealth.com en lugar de dispararse, especialmente porque las altas tasas hipotecarias mantienen a más personas alquilando (aumentando la demanda) pero también incentivan a los desarrolladores multifamiliares a seguir construyendo (aumentando la oferta). Para los inversores, eso significa que el flujo de caja constante es la clave, no la rápida apreciación de los valores de las propiedades o de los alquileres. Los alquileres de casas unifamiliares en Scottsdale pueden superar en ocupación a los nuevos apartamentos de lujo, ya que muchas familias y profesionales en proceso de reubicación prefieren una casa con jardín.

Asequibilidad de la vivienda: Es importante destacar el problema de asequibilidad. Con un precio medio de vivienda cercano a $900,000, la vivienda en Scottsdale está fuera del alcance de la mayoría de las familias de clase media sin un capital o ingresos sustanciales. Incluso los condominios suelen costar más de $400,000. Esto ejerce presión sobre el mercado de alquiler, ya que quienes podrían haber comprado una casa inicial hace una década ahora alquilan por más tiempo. También dirige a algunos posibles compradores de Scottsdale a ciudades más asequibles (Gilbert, Peoria, etc.), o incluso fuera del estado. El desafío de la asequibilidad ha llamado la atención de los legisladores, de ahí el impulso estatal para las ADUs y la reutilización adaptativa de viviendas, pero el progreso es lento. Por ahora, los altos costos de la vivienda son simplemente parte de la identidad de Scottsdale y contribuyen a su exclusividad. El lado positivo es que los residentes tienden a tener altos ingresos, lo que sostiene tiendas y restaurantes de lujo. El lado negativo es que la vivienda para trabajadores es escasa; muchos de los que trabajan en los hoteles, restaurantes y hospitales de Scottsdale viven en suburbios lejanos y enfrentan largos desplazamientos. Si no se aborda, esto podría eventualmente limitar el crecimiento de Scottsdale (las empresas necesitan trabajadores, y los trabajadores necesitan vivienda). Sin embargo, a corto plazo, el prestigio y las comodidades de la ciudad mantienen la demanda alta incluso a precios premium.

Barrios clave y desarrollos a seguir

A pesar de ser una ciudad bastante consolidada, Scottsdale en 2025 está llena de importantes nuevos desarrollos y transformaciones de vecindarios. Estos proyectos darán forma al mercado en los próximos años, trayendo nuevo inventario y, a veces, nuevos centros comerciales. Aquí algunos de los áreas y desarrollos clave a tener en cuenta:

1. Corredores de lujo en el norte de Scottsdale: Las zonas más al norte de Scottsdale (al este de Loop 101 y al norte de Shea Blvd) siguen siendo el epicentro del desarrollo de lujo. Comunidades como Silverleaf at DC Ranch, Troon North, Desert Mountain y Estancia cuentan con construcción continua de residencias personalizadas y casas especulativas de alta gama. Silverleaf, por ejemplo, sigue lanzando nuevos lotes en su entorno de cañón, alcanzando precios multimillonarios solo por el terreno. El área alrededor de Pinnacle Peak está viendo más subdivisiones boutique y la continuación del exitoso plan maestro de DC Ranch. Según informes locales, el precio medio de venta en el norte de Scottsdale superó los $1.2 millones a principios de 2025, un aumento del 6.5% interanual mileszimbaluk.com, lo que resalta la fortaleza de esta zona. Las principales comodidades (clubes de golf privados, el Four Seasons Resort, etc.) aseguran la deseabilidad de esta área. Los compradores que buscan casas de lujo nuevas, en comunidades cerradas y con vistas a la montaña encontrarán una gran cantidad de proyectos, aunque la oferta suele ser personalizada y de bajo volumen.

2. One Scottsdale y centros de uso mixto: En la esquina noreste de Scottsdale Road y Loop 101, el desarrollo One Scottsdale está listo para convertirse en un importante destino de uso mixto. Con una extensión de 75 acres, se planea que incluya tiendas de lujo, restaurantes, oficinas, hoteles y residencias, similar a un nuevo centro urbano. Un componente residencial destacado es Atavia, un proyecto de condominios de lujo de 88 unidades de Belgravia Group dentro de One Scottsdale. Para 2025, Atavia ya está aproximadamente al 45% reservado antes de su finalización en otoño de 2026 mileszimbaluk.com. Estos condominios permitirán a los residentes vivir, trabajar y divertirse en la misma zona, reflejando la tendencia hacia entornos transitables y de uso mixto. Con 2.8 millones de pies cuadrados de espacio, One Scottsdale competirá en escala con lugares como Kierland/Scottsdale Quarter mileszimbaluk.com. Su progreso merece atención, ya que podría cambiar el “centro de gravedad” de la vida social en el norte de Scottsdale y potencialmente aumentar el valor de las propiedades cercanas (en comunidades como Grayhawk y DC Ranch) a medida que la zona se vuelve aún más vibrante.

3. Old Town Scottsdale (Centro): El área de Old Town (aproximadamente alrededor de Scottsdale Road al sur de Chaparral) está experimentando una evolución vertical. Conocida durante mucho tiempo por sus galerías de arte de poca altura, bares y encanto del suroeste, Old Town está viendo surgir una serie de torres de condominios de lujo y residencias con marca hotelera. Proyectos como Optima Camelview (hace algunos años) marcaron el inicio con sus jardines colgantes verdes. Ahora, los próximos incluyen las FENDI Private Residences Scottsdale, que traen condominios de marca de ultra lujo al centro mileszimbaluk.com. También está en camino The Parque, un desarrollo moderno y sostenible de condominios que enfatiza las características ecológicas mileszimbaluk.com. La ciudad actualizó su plan de zonificación de Old Town para permitir edificios más altos (en ciertas zonas) y fomentar la remodelación, aunque la altura y la densidad siguen siendo temas muy debatidos. Aun así, los desarrolladores son optimistas sobre Old Town: las ventas de condominios de lujo aquí han sido sólidas, con muchas unidades por encima de $1 millón mileszimbaluk.com. Los compradores, a menudo personas mayores sin hijos en casa y propietarios de segundas residencias, se sienten atraídos por la idea de caminar a restaurantes de clase mundial, el Museo del Oeste de Scottsdale y los partidos de béisbol de entrenamiento de primavera. El parque habitacional de Old Town está cambiando de apartamentos antiguos y casas pequeñas a estos elegantes condominios, anunciando un centro más cosmopolita. Presta atención a cómo Old Town equilibra el crecimiento con el mantenimiento de su encanto cultural; cualquier cambio adicional en la zonificación o disputas sobre la altura podría influir en los plazos de desarrollo.

4. Revitalización del sur de Scottsdale: El sur de Scottsdale (generalmente al sur de Indian Bend Rd, excluyendo Old Town) ha sido históricamente más modesto, pero está cobrando vida con proyectos de relleno urbano. La remodelación de Papago Plaza en McDowell y Scottsdale Road es un ejemplo: transforma un centro comercial anticuado en un moderno centro de uso mixto con apartamentos, un hotel y comercios. A lo largo de McDowell Road (antes llamada la “Motor Mile”), han surgido varios nuevos complejos de alquiler, aprovechando la proximidad al Aeropuerto Sky Harbor de Phoenix y al centro de Scottsdale. Además, los barrios históricos como Hy-View o Village Grove en el sur están llamando la atención de renovadores y constructores personalizados, quienes están renovando casas tipo rancho de los años 60 en residencias modernas y elegantes. A medida que los precios en otros lugares se disparan, el sur de Scottsdale ofrece un “Scottsdale asequible”, algo relativo pero real, con muchas casas en el rango de $500,000 a $700,000. Es probable que estas áreas experimenten gentrificación continua, con nuevos restaurantes y cervecerías siguiendo la llegada de residentes más jóvenes. La extensión planificada del tranvía de Tempe u otras mejoras de transporte podrían integrar aún más el sur de Scottsdale con el área metropolitana, aumentando su atractivo.

5. Grandes proyectos de campus corporativos: Grandes empleadores también están transformando partes de Scottsdale con extensos campus, que a menudo incluyen una combinación de oficinas y componentes residenciales. El más destacado es la expansión de la sede de Axon en el extremo norte (cerca de Hayden Rd y Loop 101). El fabricante de Taser, Axon, está construyendo un campus futurista que la ciudad aprobó con cambios de zonificación especiales en 2023 whsv.com azfamily.com. Sus planes incluyen no solo oficinas para miles de empleados, sino también viviendas y servicios en el lugar, creando esencialmente una mini comunidad de trabajo y vida. Esto refleja una tendencia de integrar viviendas en desarrollos corporativos, algo que la ley estatal (HB2297) en realidad está impulsando a las ciudades a permitir más kjzz.org. Otro desarrollo llamativo es el de George Kurtz, CEO de CrowdStrike: él lidera un proyecto de $1 mil millones en 30 acres en el norte de Scottsdale con 1,200 viviendas, además de un hotel y un complejo de oficinas mileszimbaluk.com. Proyectos de esta escala agregarán una cantidad significativa de viviendas (posiblemente incluyendo apartamentos de alquiler, condominios y casas unifamiliares) al inventario en los próximos años. Esencialmente, crearán nuevos mini-barrios. Por ejemplo, el proyecto de Kurtz, aunque aún en etapas iniciales, podría convertirse en todo un nuevo distrito residencial si se materializa, dada su magnitud.

6. Corredor de la Loop 101 (North Gateway): El tramo de la Loop 101 alrededor de Scottsdale Rd y Hayden Rd está viendo múltiples proyectos que en conjunto transforman la zona. Además de One Scottsdale y Axon mencionados anteriormente, está Cavasson (justo al otro lado en Phoenix) donde Nationwide Insurance abrió una enorme sede regional y apartamentos, y North Sky (proyecto de desarrollo de uso mixto propuesto cerca de Scottsdale Rd & Thompson Peak). Además, un desarrollo industrial llamado The Loop por Creation está en proceso, trayendo nuevos espacios de almacén/I+D cerca de Scottsdale Airpark mileszimbaluk.com. El propio Scottsdale Airpark (alrededor del Aeropuerto de Scottsdale) ha sido durante décadas un próspero centro de negocios con oficinas de poca altura, espacios industriales flexibles y comercios minoristas. Ahora se está densificando con proyectos como Scottsdale Quarter (comercio/oficinas) y nuevos apartamentos en los terrenos restantes. El área de Airpark cuenta con más de 50,000 empleos y a veces se le llama “el segundo centro de Scottsdale”. La llegada de proyectos a lo largo de la Loop 101 solo consolidará el estatus de esta zona. Las comunidades residenciales adyacentes (Grayhawk, Windgate Ranch, etc.) se beneficiarán de nuevas comodidades cercanas, aunque también podrían enfrentarse a un aumento del tráfico.

7. Desarrollos sostenibles y de nicho: Un par de proyectos únicos reflejan tendencias emergentes. Paloma en North Scottsdale es un proyecto de nicho notable por su enfoque en la sostenibilidad: construido en la antigua finca de un exalcalde, cuenta con casas de lujo ecológicas con paneles solares, construcción eficiente en energía, etc. mileszimbaluk.com. Esto responde a un segmento creciente de compradores que buscan un estilo de vida de alto nivel con una huella de carbono más ligera. Otra tendencia son los hoteles de estadía prolongada y condo-hoteles: la asociación de Caliber con Hyatt para construir un Hyatt Studios hotel de estadía prolongada (inicio de obras en 2026) añadirá inventario hotelero dirigido a visitantes de larga estancia y nómadas digitales mileszimbaluk.com. Estos desarrollos a menudo difuminan la línea entre residencial y hotelero, y pueden ser oportunidades de inversión atractivas (por ejemplo, comprar una unidad de condo-hotel). La fortaleza turística de Scottsdale respalda estos modelos híbridos.

8. Futuro del transporte e infraestructura: Aunque no es un “desarrollo” en sí, cualquier cambio en la infraestructura podría influir en los vecindarios a observar. Scottsdale es conocida por la falta de autopistas a través del centro de la ciudad (excepto la 101 en el perímetro) y no tiene tren ligero, lo que ha limitado el desarrollo orientado al transporte público. Sin embargo, hay discusiones a nivel regional sobre la expansión del transporte. Si Scottsdale llegara a adoptar algo como autobuses de tránsito rápido o una extensión de tranvía hacia el centro, las áreas alrededor de esas rutas podrían experimentar un auge de apartamentos de mediana altura. Además, la expansión continua de la Loop 101 y otras mejoras viales afectarán la accesibilidad. Por ejemplo, nuevos intercambios de autopista o ampliaciones pueden hacer que una zona antes lejana sea de repente más conveniente, aumentando su atractivo inmobiliario.

En resumen, el pipeline de desarrollo de Scottsdale es sólido incluso a medida que la tierra se vuelve más escasa. Espere ver proyectos que cambiarán el horizonte en el centro (con condominios de lujo más altos), nuevos enclaves planificados en el norte (agregando oferta de viviendas en el segmento alto), y la reutilización creativa de sitios comerciales antiguos (aportando vitalidad de uso mixto en el sur y a lo largo de los principales corredores). Estos desarrollos serán clave para satisfacer la demanda de vivienda de los próximos años, y presentan oportunidades emocionantes para compradores que buscan propiedades nuevas y modernas en Scottsdale.

Bienes Raíces Comerciales: Tendencias en Oficinas, Retail e Industrial

El mercado de bienes raíces comerciales de Scottsdale en 2025 es una historia de tres sectores – oficinas, retail e industrial – cada uno con diferentes dinámicas tras la pandemia y hacia el futuro. Aquí hay una visión general de cómo le va a cada segmento y cuál es la perspectiva:

Mercado de Oficinas – Altas Vacancias, Mercado para Inquilinos: El sector de oficinas en Scottsdale (y en el área metropolitana de Phoenix en general) ha sido el segmento más débil, lidiando con los efectos persistentes de la pandemia. Incluso en esta ciudad exclusiva, muchas oficinas están vacías o subutilizadas debido al trabajo remoto e híbrido. Las tasas de vacancia de oficinas en Scottsdale rondan el 18–19% a finales de 2024/inicios de 2025 williamsluxuryhomes.com. Eso significa que casi una de cada cinco pies cuadrados de oficina está vacante, una cifra históricamente alta. Sin embargo, la vacancia en Scottsdale es un poco mejor que el promedio del área metropolitana de Phoenix (~21–25% vacante) williamsluxuryhomes.com, ya que áreas como el centro de Phoenix y Tempe han sido aún más afectadas (esas áreas vieron vacancias aumentar hasta ~25% con grandes bloques de espacio desocupados) williamsluxuryhomes.com. Scottsdale tiene aproximadamente 24.6 millones de pies cuadrados de inventario de oficinas, por lo que alrededor de 3.8 millones de pies cuadrados están vacantes williamsluxuryhomes.com. La mayoría de esos espacios vacíos están en edificios Clase B más antiguos o en oficinas menos idealmente ubicadas.

En el frente de las rentas, Scottsdale en realidad cuenta con algunas de las rentas de oficinas más altas de Arizona. La renta promedio solicitada es de aproximadamente $34.50 por pie cuadrado (servicio completo), casi a la par con el submercado más caro de Phoenix (el Corredor Camelback en Biltmore) williamsluxuryhomes.com. Esto se debe a que la reputación y el entorno de Scottsdale siguen siendo atractivos: a los ejecutivos y empresas les gusta el prestigio de una dirección en Scottsdale, y muchas oficinas Clase A (por ejemplo, en Gainey Ranch, área de Kierland, Scottsdale Airpark) son más nuevas y cuentan con muchas comodidades. Pero para lograr esas rentas en este clima, los propietarios están ofreciendo concesiones generosas. Los informes señalan que los propietarios están ofreciendo hasta $100/pie cuadrado en asignaciones para mejoras de inquilinos para acondicionar los espacios y varios meses de renta gratis para atraer inquilinos williamsluxuryhomes.com. Por lo tanto, las rentas efectivas (netas de incentivos) han bajado incluso si las rentas de lista parecen estables.

El poder de negociación de los inquilinos es alto. Las empresas que buscan espacio de oficina pueden negociar acuerdos que no se veían desde la Gran Recesión. El espacio en subarrendamiento también es abundante: el área metropolitana de Phoenix tenía más de 4 millones de pies cuadrados de subarrendamiento disponible en 2023, aunque se redujo a 4.2 millones en el segundo trimestre de 2025 (el nivel más bajo desde 2022, lo que implica una leve mejora) cushmanwakefield.com. Scottsdale perdió alrededor de 483,000 pies cuadrados de espacio de oficina ocupado en un año reciente, ya que más empresas redujeron su tamaño o se fueron que las que se mudaron williamsluxuryhomes.com (absorción neta negativa), una clara señal de exceso de capacidad.

Sin embargo, no todo es pesimismo: está ocurriendo la migración hacia la calidad. Las mejores oficinas Clase A en ubicaciones privilegiadas (como las de los alrededores de Scottsdale Quarter/Kierland, o a lo largo del waterfront en el centro, o en Cavasson) continúan atrayendo inquilinos. Estos edificios a menudo cuentan con altas ocupaciones y, en algunos casos, listas de espera, ya que las empresas se consolidan en espacios más agradables para atraer a los empleados de regreso. Por ejemplo, un edificio Clase A totalmente ocupado de 366,000 pies cuadrados en Shea Blvd se vendió recientemente por $71.5M – una señal de que los inversionistas aún ven valor a largo plazo en oficinas de calidad en Scottsdale williamsluxuryhomes.com. En contraste, los complejos de oficinas antiguos con menos comodidades están teniendo dificultades.

La perspectiva para las oficinas es cautelosamente optimista de que lo peor ya pasó. Los analistas de mercado esperan que la vacancia disminuya gradualmente a medida que la economía crece y algunas empresas comienzan a expandirse nuevamente. Cushman & Wakefield señaló que la vacancia de oficinas en Phoenix disminuyó a 27.8% en el primer trimestre de 2025 desde más del 28% previamente, marcando un punto de inflexión a medida que el espacio se va absorbiendo lentamente assets.cushmanwakefield.com assets.cushmanwakefield.com. En Scottsdale específicamente, el crecimiento de las rentas podría mantenerse plano o en un 1% anual en el corto plazo williamsluxuryhomes.com – esencialmente estabilidad en las rentas – ya que los propietarios se enfocan en ocupar los espacios en lugar de aumentar los precios. Si las tasas de interés bajan en 2026 como algunos proyectan, las empresas podrían estar más dispuestas a firmar contratos de arrendamiento (porque su perspectiva mejora), lo que podría impulsar la demanda williamsluxuryhomes.com. Además, el crecimiento del empleo en Scottsdale – especialmente en sectores como finanzas, tecnología y salud – podría eventualmente requerir más contrataciones de oficina y, por lo tanto, más espacio. Pero, siendo realistas, con el trabajo remoto ya establecido, la recuperación de oficinas en Scottsdale será lenta. Espere un mercado favorable para los inquilinos al menos hasta 2025–2026, con muchas opciones y ofertas para quienes necesiten una oficina. Para los inversionistas, las propiedades de oficinas más antiguas pueden convertirse en candidatas para ser reconvertidas (a residenciales o laboratorios) si el arrendamiento no mejora.

Retail & Hospitality – Resilient and Thriving: El sector minorista de bienes raíces en Scottsdale ha tenido un desempeño significativamente mejor. La ciudad es un paraíso comercial: desde centros comerciales de lujo como Scottsdale Fashion Square hasta pintorescos distritos de boutiques en Old Town y centros de poder que atienden a los suburbios. Al segundo trimestre de 2025, la vacancia minorista en el área metropolitana de Phoenix era solo del 5.1%, apenas por encima del 5.0% de un año antes cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Esencialmente, el espacio minorista está en alta demanda, y Scottsdale no es la excepción. De hecho, los corredores comerciales principales en Scottsdale suelen tener listas de espera de inquilinos y una vacancia muy baja (menos del 5%). El sector minorista se benefició del crecimiento poblacional de Arizona y de los consumidores que regresaron con entusiasmo a las tiendas y restaurantes tras la pandemia. Además, la nueva construcción comercial ha sido limitada (pocos centros comerciales grandes construidos recientemente), por lo que la oferta es escasa.

El turismo y la riqueza de Scottsdale le dan una ventaja: la ciudad atrae a más de 11 millones de visitantes al año citizenportal.ai, muchos de los cuales compran y cenan, impulsando las ventas minoristas. Zonas como el Scottsdale Waterfront y Old Town se han transformado en vibrantes áreas de uso mixto donde prosperan restaurantes de moda, galerías de arte y vida nocturna. En 2025, Scottsdale está viendo una tendencia de retail experiencial – por ejemplo, estudios de fitness de alta gama, locales de entretenimiento e instalaciones de arte inmersivo – ocupando espacios que antes eran de comercio minorista tradicional. Los propietarios están seleccionando activamente la mezcla de inquilinos para mantener relevantes los centros comerciales.

Las rentas minoristas están aumentando moderadamente debido a la demanda. Las buenas ubicaciones de escaparate en Scottsdale pueden alcanzar rentas triple neto de $40–$60 por pie cuadrado, dependiendo del tráfico peatonal. Lo único que mantiene a algunos minoristas cautelosos es la economía (inflación y costos laborales) y la competencia del comercio electrónico. Pero muchos minoristas apuntan específicamente a Scottsdale debido a su demografía (población de altos ingresos y turistas). Así, vemos expansiones como Nobu abriendo un restaurante, nuevas concesionarias de autos de lujo y supermercados exclusivos entrando al mercado.

El sector hotelero (hoteles, resorts) en Scottsdale también se recuperó fuertemente en 2021–2023 y se mantiene sólido en 2025. La ocupación y las tarifas de las habitaciones de los resorts alcanzaron máximos históricos a medida que los estadounidenses viajaron más dentro del país. Numerosos hoteles de Scottsdale fueron renovados y hay nuevos planeados (por ejemplo, el Hyatt Studios de estadías prolongadas mencionado anteriormente agregará inventario). Un posible obstáculo es que un aumento en la construcción de hoteles en el área metropolitana de Phoenix podría incrementar la competencia para 2026. Pero la marca de Scottsdale como destino principal de ocio y reuniones debería mantener a sus hoteles con un desempeño cercano al tope de la región.

Industrial y Flex – Alta demanda, nueva oferta: El sector inmobiliario industrial es el favorito del mercado metropolitano de Phoenix, gracias al comercio electrónico, la manufactura y el crecimiento poblacional. Aunque Scottsdale no es un centro industrial como algunas partes del West Valley de Phoenix, aún cumple un papel, especialmente para espacios flexibles e industriales a pequeña escala que atienden a negocios locales. Gran parte del inventario industrial de Scottsdale está alrededor del Airpark, donde la manufactura ligera, almacenes y salas de exhibición coexisten con oficinas. Históricamente, la vacancia industrial en Scottsdale era extremadamente baja (a menudo por debajo del 5%), ya que las limitaciones de terreno restringían la nueva oferta y la demanda era robusta para cualquier espacio cerca de la próspera Scottsdale para logística (piense en proveedores de remodelación de cocinas, ensamblaje de dispositivos médicos, almacenamiento de autos de lujo, etc.).

Sin embargo, a nivel regional, está entrando en funcionamiento una gran cantidad de nueva oferta industrial: Phoenix tenía más de 30 millones de pies cuadrados en construcción en 2022–2024, uno de los mercados más activos de EE. UU. Esto llevó a que la vacancia industrial en toda el área metropolitana aumentara a aproximadamente 13.3% en el segundo trimestre de 2025 cushmanwakefield.com desde cifras de un solo dígito previamente, simplemente porque tantos almacenes nuevos salieron al mercado al mismo tiempo. Los mega-almacenes del West Side de Phoenix (en Goodyear, Buckeye, etc.) contribuyeron a ese aumento. Pero esos son grandes naves de más de 500,000 pies cuadrados; la oferta industrial de Scottsdale tiende a ser de unidades más pequeñas e instalaciones de nicho, que siguen estando bastante bien ocupadas. De hecho, el desarrollador local Creation está lanzando el proyecto industrial “The Loop” en North Scottsdale para satisfacer la demanda de espacio industrial moderno en la zona mileszimbaluk.com. Es algo inusual ver nuevos desarrollos industriales en Scottsdale (dado el alto valor del suelo), por lo que esto indica una demanda específica, quizás para distribución de última milla o espacio de manufactura de alta tecnología que busca una dirección en Scottsdale.

Las rentas industriales en la región han subido rápidamente (aumentos porcentuales de dos dígitos en un par de años) debido a la demanda. Un pequeño almacén en Scottsdale podría alquilarse por más de $15 por pie cuadrado triple-net, lo cual es alto comparado con $6–$8 en muchas ciudades del Medio Oeste. Muchas empresas están dispuestas a pagar una prima por estar cerca de la base de clientes de Scottsdale.

El pronóstico para el sector industrial sigue siendo muy positivo a largo plazo. La ubicación y el crecimiento de Phoenix la convierten en un nodo emergente de distribución y manufactura (especialmente a medida que las cadenas de suministro se diversifican respecto a los puertos costeros). La propia Scottsdale podría beneficiarse de este efecto derrame; por ejemplo, algunas empresas de alta tecnología o aeroespaciales podrían establecer instalaciones más pequeñas cerca de Scottsdale para atraer mano de obra calificada que vive en la zona. Si acaso, el riesgo en el sector industrial es el exceso de oferta a corto plazo: como se mencionó, una ola de nuevas construcciones elevó temporalmente las vacancias. Pero los expertos esperan que ese espacio se absorba en los próximos años, dado el fuerte arrendamiento industrial de Phoenix (la demanda seguía superando a la mayoría de las ciudades). Para 2026–2027, la vacancia industrial metropolitana podría volver a reducirse y las rentas continuar su tendencia al alza (aunque a un ritmo más lento y saludable). En Scottsdale, la limitante será el suelo: no hay mucho espacio para construir nuevas instalaciones industriales, salvo algunos pocos sectores. Así que las propiedades industriales antiguas podrían aumentar de valor a medida que los usuarios compitan por ubicaciones escasas en el este del valle. El nuevo desarrollo Loop es uno a observar; si se alquila rápidamente, indicará que más desarrollos industriales/flex podrían ser viables en Scottsdale.

Clima general de inversión comercial: Los inversionistas ven las propiedades comerciales de Scottsdale como apuestas relativamente seguras gracias a la demografía del área. Las tasas de capitalización para los centros comerciales o edificios de oficinas en Scottsdale están entre las más bajas (lo que significa precios más altos) de Arizona, lo que refleja la estabilidad percibida. Por ejemplo, un centro comercial totalmente alquilado en Scottsdale podría negociarse a una tasa de capitalización del 5-6%, mientras que un centro similar en una zona menos acomodada de Phoenix podría estar en 7% o más. Las tasas de interés más altas actuales ejercen presión al alza sobre las tasas de capitalización, suavizando algunos valores comerciales, pero los activos de calidad en Scottsdale aún ven un fuerte interés de compradores. Algunos actores locales también están explorando la reutilización adaptativa – por ejemplo, ¿podría un edificio de oficinas obsoleto convertirse en residencial? La nueva ley estatal que impulsa que el 10% de lo comercial pase a vivienda podría fomentar proyectos creativos, especialmente si las vacantes de oficinas persisten kjzz.org. La zonificación de Scottsdale y la resistencia de la comunidad pueden ser una barrera para la remodelación, pero podríamos ver más propuestas en los próximos años para reconvertir sitios comerciales con bajo rendimiento en usos mixtos o residenciales.

En resumen, el sector inmobiliario comercial de Scottsdale muestra un panorama mixto: el comercio minorista y la hostelería están vibrantes, apoyados por el gasto y el turismo; el sector industrial es fuerte, aunque con nueva oferta por absorber; y las oficinas son el rezagado, aún recuperándose de un cambio sísmico en los hábitos laborales. Sin embargo, incluso el mercado de oficinas tiene puntos positivos y, en general, la actividad comercial en Scottsdale se está adaptando a las nuevas tendencias con resiliencia.

Factores económicos locales: impacto de empleos, población y migración

Varias tendencias económicas locales están sustentando el mercado inmobiliario de Scottsdale, proporcionando contexto tanto para las condiciones actuales como para las perspectivas futuras. En muchos sentidos, la sólida economía de Scottsdale es la base que ha mantenido el sector inmobiliario relativamente resiliente a pesar de las tasas de interés más altas.

Crecimiento robusto del empleo: Scottsdale ha estado añadiendo empleos a un ritmo saludable, superando los promedios nacionales. El equipo de Desarrollo Económico de la ciudad suele citar que el crecimiento poblacional de Scottsdale (~1.4% anual) y el crecimiento del empleo superan al de EE. UU. por 2-3 veces citizenportal.ai. Las industrias clave que impulsan este crecimiento incluyen tecnología, finanzas, salud, biomédica, turismo y sedes corporativas/operaciones administrativas. De hecho, cinco sectores industriales de Scottsdale – como biotecnología, tecnología médica y servicios empresariales – han estado creciendo más rápido que el promedio estatal de Arizona, destacando el papel de Scottsdale como un imán de empleos de alta tecnología y alta especialización. El desempleo en Scottsdale es extremadamente bajo, alrededor de 2.7% a inicios de 2025 citizenportal.ai, significativamente mejor incluso que el promedio estatal de Arizona (~4-5%). Esencialmente, Scottsdale está cerca del pleno empleo; las empresas a menudo tienen más vacantes que candidatos calificados localmente.

Los principales empleadores en el área incluyen a HonorHealth (sistema de salud), CVS Health (con una gran oficina de beneficios farmacéuticos), Vanguard (gestión de inversiones con un gran campus), Nationwide Insurance, y un grupo de empresas tecnológicas y startups. Y el crecimiento continúa: la ciudad destacó varios grandes proyectos que crearán nuevos empleos, como el Mac Innovation Park (un desarrollo de parque empresarial, presumiblemente trayendo nuevos espacios de oficinas/I+D), la nueva sede de semiconductores de ASM America, y el Banna Health & Wellness Campus citizenportal.ai. Cada uno de estos proyectos promete cientos, si no miles, de empleos en los próximos años, lo que a su vez genera demanda de vivienda para esos trabajadores y sus familias. Por ejemplo, las empresas de semiconductores (como ASM, TSMC en la cercana Phoenix) traen ingenieros bien remunerados que a menudo buscan viviendas de calidad en lugares como Scottsdale.

Además, Scottsdale se beneficia de la historia de crecimiento del área metropolitana de Phoenix. El área metropolitana de Phoenix ha estado consistentemente entre las principales áreas metropolitanas en creación de empleo. En 2025, la creación de empleo en Arizona alcanzó un récord, con más de 24,000 nuevos empleos anunciados solo en la primera mitad del año azbigmedia.com. Muchos de esos empleos están en el East Valley y el norte de Phoenix, que son accesibles para los residentes de Scottsdale. Incluso si un empleo está en Tempe o Phoenix, la gente a menudo elige vivir en Scottsdale por el estilo de vida y viaja diariamente al trabajo. Así que la vivienda en Scottsdale también se ve impulsada indirectamente por los auges de empleo en ciudades vecinas.

Población y migración: El área metropolitana de Phoenix ha sido una de las de más rápido crecimiento en el país, y Scottsdale ha compartido ese crecimiento. La población oficial de Scottsdale es de aproximadamente 243,000 (estimación para 2025) y sigue aumentando. Cabe destacar que, mientras algunas ciudades del Sunbelt dependen de la migración interna de familias principalmente de clase media, Scottsdale también atrae a muchos migrantes adinerados, como ejecutivos, jubilados y trabajadores remotos que pueden vivir en cualquier lugar. La migración neta hacia el condado de Maricopa (área de Phoenix) ha sido fuertemente positiva cada año, impulsada por personas que se mudan desde estados con mayor costo de vida como California, Illinois, Washington y otros. Los datos de Redfin muestran que, entre los buscadores de viviendas en línea que buscan mudarse a Scottsdale en 2025, las principales ciudades de origen fueron Chicago, Seattle, Los Ángeles, Dallas y el Área de la Bahía redfin.com redfin.com. Esto coincide con la evidencia anecdótica: californianos que venden casas costosas y compran en Scottsdale, habitantes del medio oeste buscando sol, etc.

Dentro de Arizona, Scottsdale suele ser un destino de reubicación para ejecutivos y profesionales que se mudan para tomar empleos en Phoenix/Scottsdale. También es un lugar popular para residentes temporales (snowbirds) – personas de climas fríos que pasan los inviernos aquí – y algunos de ellos eventualmente se convierten en residentes permanentes (especialmente al jubilarse). La migración internacional es un factor menor pero no insignificante; por ejemplo, los canadienses adoran Scottsdale (incluso hay una gran comunidad de visitantes canadienses en invierno), y algunos europeos invierten en casas de vacaciones aquí.

Demografía: La población de Scottsdale tiende a ser mayor (edad media alrededor de 47 años) y más acomodada (ingreso familiar medio ~$115,000, frente a ~$65,000 de la media estadounidense), básicamente una comunidad de altos ingresos y parcialmente de jubilados. Esto influye en el sector inmobiliario, ya que hay una demanda constante de viviendas de lujo y segundas residencias, así como de instalaciones de salud y servicios para adultos mayores. Pero Scottsdale también está atrayendo últimamente a profesionales jóvenes que se sienten atraídos por el estilo de vida vibrante, por lo que lugares como Old Town tienen un ambiente más juvenil. Las excelentes escuelas de la ciudad y la baja criminalidad atraen a familias (que pueden permitírselo), lo que mantiene alta la demanda de viviendas unifamiliares en buenos distritos escolares.

Impacto del turismo: Un gran motor económico para Scottsdale es su sector turístico. Más de 11 millones de visitantes al año vienen por el clima soleado, los campos de golf, los resorts y los eventos (como la subasta de autos Barrett-Jackson, el torneo de golf Phoenix Open, los espectáculos ecuestres de Scottsdale) citizenportal.ai. El turismo genera ingresos significativos (empleos en hospitalidad, impuestos de estancias en hoteles, etc.) y también impulsa parte del mercado inmobiliario: muchos turistas eventualmente deciden comprar una segunda vivienda o mudarse aquí permanentemente después de experimentar el estilo de vida. La sólida industria turística también respalda el mercado de alquileres a corto plazo y mantiene alta la demanda de propiedades tipo resort.

Cómo impacta esto en el sector inmobiliario: Todos estos factores – crecimiento del empleo, migración, riqueza – alimentan directamente la demanda inmobiliaria:

Alto crecimiento del empleo + bajo desempleo = más personas con ingresos para comprar o alquilar viviendas. También suele significar que los salarios están aumentando (los empleadores compiten por talento), lo que ayuda a las personas a poder pagar precios de vivienda más altos.

= más personas con ingresos para comprar o alquilar viviendas. También suele significar que los salarios están aumentando (los empleadores compiten por talento), lo que ayuda a las personas a poder pagar precios de vivienda más altos. Crecimiento poblacional de ~1–2% por año parece poco, pero en una ciudad de ~240 mil eso significa sumar unos pocos miles de residentes cada año. Cada nuevo hogar necesita vivienda, por lo que mantiene presión sobre la oferta.

parece poco, pero en una ciudad de ~240 mil eso significa sumar unos pocos miles de residentes cada año. Cada nuevo hogar necesita vivienda, por lo que mantiene presión sobre la oferta. Migración de personas acomodadas significa que muchos compradores que llegan tienen mucho efectivo o patrimonio. Esto explica en parte por qué el mercado de Scottsdale se mantuvo fuerte: muchos compradores no necesitan hipotecas o pueden dar grandes anticipos, suavizando el impacto de las altas tasas de interés. Los compradores en efectivo (comunes en el mercado de lujo de Scottsdale) siguieron activos; como señaló un experto local, las transacciones en efectivo siguen siendo comunes entre los compradores acomodados de Scottsdale, dándoles ventaja en las negociaciones mileszimbaluk.com. En 2023, alrededor del 30–35% de las ventas en algunos códigos postales de Scottsdale fueron operaciones en efectivo.

significa que muchos compradores que llegan tienen mucho efectivo o patrimonio. Esto explica en parte por qué el mercado de Scottsdale se mantuvo fuerte: muchos compradores no necesitan hipotecas o pueden dar grandes anticipos, suavizando el impacto de las altas tasas de interés. Los compradores en efectivo (comunes en el mercado de lujo de Scottsdale) siguieron activos; como señaló un experto local, en las negociaciones mileszimbaluk.com. En 2023, alrededor del 30–35% de las ventas en algunos códigos postales de Scottsdale fueron operaciones en efectivo. Economía diversa (tecnología, salud, finanzas, turismo) le da resiliencia a Scottsdale. Incluso si un sector se desacelera, otros compensan. Por ejemplo, si ocurre una recesión tecnológica nacional, el turismo o la salud en Scottsdale podrían seguir fuertes, equilibrando el empleo. Esta estabilidad es atractiva para los inversionistas inmobiliarios porque reduce el riesgo de caídas importantes.

Sin embargo, hay algunos desafíos:

Escasez de mano de obra: Irónicamente, el muy bajo desempleo de Scottsdale indica que podría ser difícil para las empresas encontrar trabajadores, especialmente de bajos salarios, porque la vivienda es muy cara para ellos. Esto podría limitar la expansión empresarial si no se resuelve, o hacer que más personas viajen desde fuera (aumentando el tráfico).

Irónicamente, el muy bajo desempleo de Scottsdale indica que podría ser difícil para las empresas encontrar trabajadores, especialmente de bajos salarios, porque la vivienda es muy cara para ellos. Esto podría limitar la expansión empresarial si no se resuelve, o hacer que más personas viajen desde fuera (aumentando el tráfico). Cambios intra-metroplitanos: Algunos trabajadores jóvenes de tecnología prefieren el ambiente urbano del centro de Phoenix o Tempe, lo que podría significar que Scottsdale debe seguir adaptándose (con condominios en el centro, etc.) para atraer a ese grupo demográfico. Scottsdale históricamente tenía un perfil de “suburbio tipo resort”, pero los gustos cambian y la ciudad querrá seguir siendo competitiva para el talento que de otro modo podría elegir un barrio urbano de moda en otro lugar.

Algunos trabajadores jóvenes de tecnología prefieren el ambiente urbano del centro de Phoenix o Tempe, lo que podría significar que Scottsdale debe seguir adaptándose (con condominios en el centro, etc.) para atraer a ese grupo demográfico. Scottsdale históricamente tenía un perfil de “suburbio tipo resort”, pero los gustos cambian y la ciudad querrá seguir siendo competitiva para el talento que de otro modo podría elegir un barrio urbano de moda en otro lugar. Población envejecida: A medida que los baby boomers envejecen, algunos pueden reducir el tamaño de su vivienda o irse de Scottsdale (por ejemplo, para estar más cerca de hijos adultos en otro lugar o por motivos de salud). Esto podría liberar gradualmente algo de vivienda (bueno para la oferta), pero también significa que Scottsdale debe seguir diversificando su economía más allá de solo servicios para jubilados.

Patrones de migración: También es interesante observar a dónde van los residentes de Scottsdale cuando se mudan. Los datos de Redfin indicaron que alrededor del 30% de los compradores de vivienda en Scottsdale buscan mudarse fuera de Scottsdale (el 70% permanece en el área) redfin.com. Los destinos populares para quienes se van incluyen localidades más pequeñas de Arizona como Prescott Valley, Show Low y Flagstaff redfin.com redfin.com – a menudo zonas más frescas o rurales a donde los jubilados pueden ir en busca de un cambio, o personas que venden y buscan viviendas más baratas. Esto sugiere un ciclo: algunos propietarios de largo plazo venden y se mudan a lugares más tranquilos, mientras que nuevos residentes llegan. Ese movimiento puede, de hecho, aumentar el inventario en el segmento alto (por ejemplo, jubilados que venden casas de lujo), pero también asegura una entrada constante de nueva demanda.

En resumen, los fundamentos económicos de Scottsdale son muy sólidos: una población en crecimiento, adinerada y con abundantes empleos. Esto respalda el valor de los bienes raíces y ayuda a aislar el mercado de caídas severas. Mientras la gente siga considerando Scottsdale un lugar atractivo para trabajar, vivir y disfrutar, existirá una demanda subyacente por sus bienes raíces. Ahora, la política local busca asegurar que el crecimiento económico no se vea frenado por la falta de vivienda (de ahí las nuevas leyes de vivienda), lo que reconoce que la economía y la oferta de viviendas deben crecer de la mano. En el futuro previsible, la economía de Scottsdale parece estar en una trayectoria ascendente, lo que es una buena señal para los propietarios.

Cambios regulatorios y de zonificación que influyen en el mercado inmobiliario

En los últimos años, han surgido varios desarrollos regulatorios y de zonificación tanto a nivel estatal como municipal que podrían moldear el panorama inmobiliario de Scottsdale. Estos cambios de política son respuestas al rápido crecimiento, los problemas de asequibilidad de la vivienda y los impactos en los vecindarios que se observan en todo Arizona. Aquí las áreas clave a destacar:

1. Legislación pro-vivienda de Arizona (2023): En 2023, la legislatura de Arizona aprobó un conjunto de leyes bipartidistas destinadas a aliviar la escasez de viviendas en todo el estado. Dos de las más importantes para Scottsdale fueron:

HB 2720 – Unidades de Vivienda Accesorias (ADUs): Esta ley esencialmente anula las prohibiciones municipales sobre las ADUs (también conocidas como casitas o viviendas para abuelos). Obliga a las ciudades a permitir que los propietarios en zonas unifamiliares construyan o conviertan una ADU en su propiedad, bajo regulaciones razonables. Específicamente, la ley impide que los municipios impongan requisitos excesivamente restrictivos (como tamaños de lote grandes o retiros excesivos) a las ADUs rsnlawaz.com yourvalley.net. El objetivo es aumentar suavemente la oferta de viviendas permitiendo pequeños alquileres o suites para familiares en barrios ya existentes.

Esta ley esencialmente anula las prohibiciones municipales sobre las ADUs (también conocidas como casitas o viviendas para abuelos). Obliga a las ciudades a permitir que los propietarios en zonas unifamiliares construyan o conviertan una ADU en su propiedad, bajo regulaciones razonables. Específicamente, la ley impide que los municipios impongan requisitos excesivamente restrictivos (como tamaños de lote grandes o retiros excesivos) a las ADUs rsnlawaz.com yourvalley.net. El objetivo es aumentar suavemente la oferta de viviendas permitiendo pequeños alquileres o suites para familiares en barrios ya existentes. HB 2297 – Reutilización Adaptativa de Espacios Comerciales: Esta ley exige que las ciudades permitan que una cierta porción de edificios comerciales o de uso mixto se conviertan en uso residencial. La redacción es un poco compleja: dice que las ciudades deben permitir que “no más del 10%” del espacio de un edificio comercial se convierta en vivienda, presumiblemente para fomentar la reutilización creativa de oficinas/comercios infrautilizados como apartamentos o condominios kjzz.org kjzz.org.

La respuesta de Scottsdale: El Ayuntamiento de Scottsdale fuea estas leyes estatales, viéndolas como una intromisión en el control de zonificación local. A finales de 2024, ante la fecha límite para cumplir, el Ayuntamiento aprobó ordenanzas para implementar ADUs y la reutilización adaptativa, pero “con ajustes para limitar los efectos” kjzz.org kjzz.org . Para las ADUs, Scottsdale elaboró reglas que permiten ADUs adjuntas, independientes y restringidas a vivienda asequible (según una página informativa) scottsdaleaz.gov , pero probablemente incluyó estrictos estándares de diseño y requisitos de ocupación por el propietario para mantener el carácter del vecindario. Algunos líderes de la ciudad expresaron su preocupación de que las ADUs pudieran usarse como alquileres a corto plazo (amplificando los problemas de casas de fiesta) y que la ley estatal era un “ataque a nuestros vecindarios” kjzz.org kjzz.org . Sin embargo, a partir de 2025, los propietarios de viviendas en Scottsdale pueden buscar ADUs con más libertad que antes, lo que podría aumentar gradualmente las unidades de alquiler en la ciudad. Es posible que veamos más conversiones de garajes o casitas apareciendo en los patios traseros, lo cual es beneficioso para la vida multigeneracional o para obtener ingresos por alquiler.

Para la ley de reutilización comercial, Scottsdale intentó interpretar “no más del 10%” como “podría ser tan bajo como el 1%”. Aprobaron una ordenanza que limita la conversión elegible a solo el 1% de un edificio kjzz.org, lo que provocó una advertencia del patrocinador del proyecto de ley de que Scottsdale estaba violando la ley kjzz.org kjzz.org. Esta disputa puede continuar, pero si se aplica, hasta el 10% del área de piso en algunos centros comerciales o edificios de oficinas podría convertirse en apartamentos (por ejemplo, convertir un segundo piso de una oficina en unidades residenciales). Hasta ahora, no se han publicitado grandes proyectos bajo esta ley en Scottsdale, pero es un tema a seguir. Si las vacantes de oficinas siguen siendo altas, los propietarios podrían presionar para más conversiones residenciales.

2. Regulaciones de alquileres a corto plazo: Históricamente, Arizona ha sido permisivo con los alquileres a corto plazo (STRs) debido a una ley estatal de 2016 que prohíbe a las ciudades prohibirlos. Scottsdale, siendo un destino turístico, experimentó una explosión de Airbnbs, algunos de los cuales se convirtieron en “casas de fiesta” en vecindarios tranquilos. Los residentes se mostraron descontentos por el ruido, la basura y problemas de seguridad. A partir de 2022, el estado suavizó ligeramente su postura, permitiendo a las ciudades cierto margen regulatorio. Scottsdale aprovechó al máximo:

En 2023, Scottsdale exigió que todos los propietarios de STR obtuvieran una licencia anual de la ciudad ($250) y siguieran reglas: notificar a los vecinos sobre el alquiler, contar con un seguro de responsabilidad civil y realizar verificaciones de antecedentes de delincuentes sexuales a los huéspedes avalara.com avalara.com. Esto creó un registro de STRs, mejorando la supervisión.

y siguieran reglas: notificar a los vecinos sobre el alquiler, contar con un seguro de responsabilidad civil y realizar verificaciones de antecedentes de delincuentes sexuales a los huéspedes avalara.com avalara.com. Esto creó un registro de STRs, mejorando la supervisión. En mayo de 2024, Scottsdale aprobó una ordenanza específicamente para reprimir las “fiestas molestas” en STR. Las nuevas reglas (vigentes desde el 6 de junio de 2024) hicieron algunas cosas clave: responsabilizar a los promotores de eventos por organizar grandes fiestas disruptivas en STRs, otorgar a la policía la autoridad para remover a los huéspedes no residentes de una propiedad una vez que se declare una molestia, y prohibir los alquileres a menores de 21 años de forma absoluta avalara.com avalara.com. Estas medidas buscan disuadir el modelo de negocio de “mansiones para fiestas”.

El liderazgo de la ciudad ha declarado que utilizarán “todas las herramientas posibles” para controlar el impacto de los STR dentro de los límites de la ley estatal avalara.com avalara.com. En la práctica, el clima para los inversores de STR en Scottsdale ahora es más restrictivo: existen multas por infracciones y los infractores reincidentes pueden perder su licencia. Para los compradores que consideren invertir en Airbnb, es importante cumplir diligentemente o arriesgarse a sanciones. Con el tiempo, una aplicación más estricta puede reducir el número de STR problemáticos, pero probablemente no eliminará el mercado de STR: Scottsdale es demasiado popular para eso. En cambio, se espera un sector de STR más profesionalizado con anfitriones responsables (y posiblemente mayores costos que se transfieran a los turistas).

3. Cambios de Zonificación y Aprobaciones de Desarrollo: Caso por caso, el concejo municipal y la junta de planificación de Scottsdale tratan regularmente propuestas de rezonificación que pueden influir en el desarrollo local:

Altura y Densidad en Old Town: Scottsdale actualizó su Plan de Área de Carácter de Old Town en los últimos años, permitiendo edificios más altos en ciertos distritos (hasta 150 pies en el área de Goldwater Blvd, por ejemplo). Pero hay un debate continuo y resistencia de la comunidad respecto a los rascacielos en el centro. En 2023–2024, algunos proyectos buscaron bonificaciones de altura/densidad, lo que provocó audiencias públicas. El resultado de estas decisiones afecta cuántas unidades se pueden construir. Por ejemplo, si una torre de condominios propuesta se reduce debido a objeciones de los residentes, eso significa menos viviendas nuevas entregadas. Hasta ahora, Scottsdale ha intentado fomentar el crecimiento en el centro mientras preserva su “encanto del suroeste”, un equilibrio delicado.

Scottsdale actualizó su Plan de Área de Carácter de Old Town en los últimos años, permitiendo edificios más altos en ciertos distritos (hasta 150 pies en el área de Goldwater Blvd, por ejemplo). Pero hay un debate continuo y resistencia de la comunidad respecto a los rascacielos en el centro. En 2023–2024, algunos proyectos buscaron bonificaciones de altura/densidad, lo que provocó audiencias públicas. El resultado de estas decisiones afecta cuántas unidades se pueden construir. Por ejemplo, si una torre de condominios propuesta se reduce debido a objeciones de los residentes, eso significa menos viviendas nuevas entregadas. Hasta ahora, Scottsdale ha intentado fomentar el crecimiento en el centro mientras preserva su “encanto del suroeste”, un equilibrio delicado. Rezonificaciones en North Scottsdale: Ocasionalmente, grandes extensiones (como tierras fiduciarias estatales o campos de golf) se ponen a disposición para desarrollo. Un ejemplo mencionado fue un plan que incluía 1,975 apartamentos más un hotel en tierras estatales que requerían rezonificación de “sin uso residencial” a uso residencial coalitionofgreaterscottsdale.org. La ciudad tiende a examinar cuidadosamente estos grandes cambios, negociando a menudo cosas como espacios abiertos o mejoras de tráfico a cambio. Los inversionistas que buscan grandes desarrollos deben navegar este proceso cuidadosamente.

Ocasionalmente, grandes extensiones (como tierras fiduciarias estatales o campos de golf) se ponen a disposición para desarrollo. Un ejemplo mencionado fue un plan que incluía 1,975 apartamentos más un hotel en tierras estatales que requerían rezonificación de “sin uso residencial” a uso residencial coalitionofgreaterscottsdale.org. La ciudad tiende a examinar cuidadosamente estos grandes cambios, negociando a menudo cosas como espacios abiertos o mejoras de tráfico a cambio. Los inversionistas que buscan grandes desarrollos deben navegar este proceso cuidadosamente. Infraestructura y Zonificación para Grandes Empleadores: El cambio de zonificación del campus de Axon en 2023 fue emblemático: Scottsdale modificó su zonificación para acomodar el plan de Axon (que incluía algo de residencial para empleados) whsv.com azfamily.com. La ciudad generalmente está a favor del desarrollo económico, por lo que puede ser flexible con la zonificación para asegurar grandes empleadores. De manera similar, la zonificación de áreas como Scottsdale Airpark se actualiza periódicamente para permitir edificios de oficinas más altos o estacionamientos según sea necesario.

4. Política del agua y límites al desarrollo: Aunque no es un tema del código de zonificación, las regulaciones de agua de Arizona impactan directamente la capacidad de desarrollo inmobiliario. En 2023, ocurrió una situación de alto perfil: la comunidad no incorporada de(justo fuera de Scottsdale) tuvo su suministro de agua cortado por la ciudad de Scottsdale, que había estado transportando agua allí en camiones, debido a preocupaciones por la sequía azgovernor.gov . Esto llevó a una solución de emergencia por parte del estado en 2023 para entregar agua, pero dejó en claro que. El estado tiene una regla depara nuevos fraccionamientos: los desarrolladores deben demostrar disponibilidad de agua por un siglo. En junio de 2023, funcionarios de Arizona anunciaron que partes del condado de Maricopa (área de Phoenix) no tienen suficiente agua subterránea para todas las viviendas planificadas, lo que efectivamente detiene parte de la expansión futura a menos que se encuentre agua alternativa. Para Scottsdale, que en gran parte utiliza agua del río Colorado a través del Proyecto Central de Arizona (ahora bajo asignaciones de escasez de Nivel 1) cap-az.com , la sequía continua podría significar recortes en el suministro en los próximos años. La ciudad ha almacenado agua y utiliza agua reciclada para riego en muchos casos, lo que la coloca en una mejor posición que las nuevas comunidades periféricas. Sin embargo, cualquier recorte severo podría obligar a Scottsdale a limitar nuevas conexiones o desalentar desarrollos que consuman mucha agua (como grandes jardines, campos de golf).En esencia,. Los desarrolladores están respondiendo, por ejemplo, comprando derechos de agua a agricultores (se aprobó una nueva ley de transferencia “de agrícola a urbano”) kjzz.org . El mercado inmobiliario de Scottsdale hasta ahora no se ha detenido directamente por problemas de agua (excepto ese caso de negar agua a Rio Verde, para priorizar a los residentes de la ciudad), pero los inversores inteligentes siguen atentos a la política hídrica. Se esperan reglas de jardinería que fomenten el uso de xeriscape y posiblemente tarifas de impacto más altas para infraestructura de agua en nuevas construcciones. También se habla de exigir másen nuevas edificaciones.

5. Otras regulaciones notables:

Impuestos a los alquileres a corto plazo: Arizona exige que los anfitriones de STR paguen impuestos de hospedaje (mediante una licencia TPT) igual que los hoteles avalara.com. Plataformas como Airbnb ahora los recaudan automáticamente. Esto no limita los STR, pero sí reduce la ventaja “por debajo de la mesa” que antes tenían.

Arizona exige que los anfitriones de STR paguen impuestos de hospedaje (mediante una licencia TPT) igual que los hoteles avalara.com. Plataformas como Airbnb ahora los recaudan automáticamente. Esto no limita los STR, pero sí reduce la ventaja “por debajo de la mesa” que antes tenían. Normas Ambientales y de Diseño: Scottsdale tiene una reputación por su estricto control de diseño, por ejemplo, reglas sobre paletas de colores de los edificios, alturas, preservación del desierto, etc. Estas siguen vigentes para mantener la estética (particularmente en las zonas escénicas del norte). Además, la ciudad cuenta con una ordenanza de “Cielo Oscuro” que limita la contaminación lumínica en ciertas áreas. Estas regulaciones, aunque no son nuevas, influyen en los costos y plazos de desarrollo.

Scottsdale tiene una reputación por su estricto control de diseño, por ejemplo, reglas sobre paletas de colores de los edificios, alturas, preservación del desierto, etc. Estas siguen vigentes para mantener la estética (particularmente en las zonas escénicas del norte). Además, la ciudad cuenta con una que limita la contaminación lumínica en ciertas áreas. Estas regulaciones, aunque no son nuevas, influyen en los costos y plazos de desarrollo. Incentivos para Vivienda Asequible: Históricamente, Scottsdale no ha tenido grandes mandatos de vivienda asequible, pero hay un debate creciente al respecto. Algunas aprobaciones recientes de apartamentos incluyeron unidades asequibles de manera voluntaria. Si la asequibilidad de la vivienda empeora, la ciudad o el estado podrían introducir zonificación inclusiva o más incentivos para proyectos asequibles, lo que podría modificar ligeramente la mezcla de desarrollos.

En resumen, los cambios de políticas en Scottsdale y Arizona están relajando gradualmente algunas restricciones al desarrollo (ADUs, conversiones de uso mixto) con la esperanza de aliviar la crisis de vivienda, mientras que al mismo tiempo se endurecen en otras áreas (alquileres a corto plazo, uso del agua) para abordar externalidades negativas. Los actores del sector inmobiliario deben estar atentos a estos cambios. Un inversionista podría, por ejemplo, aprovechar las nuevas reglas de ADU agregando una casita para obtener ingresos por alquiler, pero también debe saber que comprar una casa para usarla únicamente como Airbnb para fiestas podría enfrentar obstáculos regulatorios. En última instancia, estas regulaciones buscan guiar el crecimiento de una manera más sostenible y amigable con la comunidad; cuán efectivamente lo logren se verá en los próximos años.

Pronóstico 2026–2028: Qué le Espera al Mercado Inmobiliario de Scottsdale

De cara al futuro, se espera que el mercado inmobiliario de Scottsdale experimente tendencias estables y moderadas en lugar de cambios bruscos. Múltiples pronósticos y opiniones de expertos sugieren un período de crecimiento sostenible – una especie de respiro después de la montaña rusa de principios de la década de 2020. Esto es lo que se espera para 2026, 2027 y 2028:

Proyecciones de precios de viviendas: El consenso es que los precios de las viviendas en Scottsdale aumentarán gradualmente en los próximos años, siguiendo aproximadamente la inflación. Expertos locales en bienes raíces predicen una apreciación anual del orden de 2% a 4% por año en Scottsdale mileszimbaluk.com. En otras palabras, es poco probable que veamos otro salto del 20% en un solo año, pero un aumento de un par de puntos porcentuales cada año es probable dada la demanda continua y la oferta limitada de nuevas viviendas. Para 2028, esto podría acumularse a quizás un aumento total del 10-15% en el valor de las viviendas respecto a los niveles actuales. Como contexto, los pronósticos nacionales de fuentes como NAR y Fannie Mae coinciden con esta visión de crecimiento lento: prevén que los valores de las viviendas en EE. UU. aumenten ~3-5% anualmente a mediados de la década de 2020 realwealth.com realwealth.com, y Scottsdale debería estar en ese rango, quizás en el extremo superior debido a su atractivo. Una salvedad: el segmento de lujo podría tener un rendimiento ligeramente superior. Algunos analistas de Arizona piensan que el mercado de lujo “disfrutará de repuntes” incluso cuando el mercado general se mantenga estable fhtimes.com. El segmento de alta gama de Scottsdale podría ver una apreciación un poco mayor que el promedio (ya que los compradores adinerados son menos sensibles a las tasas), mientras que el mercado medio podría ser más plano debido a las limitaciones de asequibilidad.

Volumen de ventas y equilibrio del mercado: Se espera que la actividad de ventas de viviendas aumente un poco para 2026 a medida que las personas se adapten a la nueva normalidad de las tasas de interés. El año pasado se observó una disminución en las ventas (las ventas en Scottsdale bajaron ~7-10% interanual a mediados de 2025) redfin.com, pero si las tasas se estabilizan o bajan, más compradores y vendedores volverán al mercado. Los economistas proyectan que las ventas de viviendas existentes en EE. UU. aumenten modestamente entre un 2% y un 5% en 2025 azbigmedia.com, y posiblemente continúen esa tendencia, lo que sugiere que Scottsdale también verá un aumento gradual en las transacciones. Básicamente, la demanda contenida de quienes pospusieron mudanzas en 2022–2024 podría liberarse a medida que las condiciones se vuelvan más favorables. Para 2026–27, también podríamos ver a algunos Millennials entrando en sus años clave para comprar viviendas más grandes, lo que aumentaría la demanda de casas familiares en Scottsdale.

El mercado probablemente se mantenga. Los días de un mercado extremadamente favorable para los vendedores (con menos de 1 mes de inventario) han quedado atrás por ahora. Por el contrario, tampoco se anticipa un mercado profundamente favorable para los compradores (caídas de precios) porque el crecimiento de la población y el empleo sostendrán la demanda. En cambio, Scottsdale podría mantenerse en un rango neutral – quizás 4–6 meses de inventario – durante los próximos años. Los compradores tendrán oportunidades sin pánico, y los vendedores que fijen precios realistas tendrán éxito. Si las tasas hipotecarias bajan significativamente para 2027 (algunos pronósticos piensan que las tasas podrían bajar del 5.5% para 2028) realwealth.com , podría haber un breve aumento en la compra que incline la ventaja nuevamente hacia los vendedores, pero probablemente también impulsaría que más propiedades salgan al mercado, manteniendo el equilibrio.

Tasas de interés y asequibilidad: Un factor de gran impacto es la trayectoria de las tasas hipotecarias. A corto plazo (2025–2026), la mayoría de los analistas prevén que las tasas se mantendrán en el rango medio a alto del 6% realwealth.com. Esto es un obstáculo para la asequibilidad y mantendrá el crecimiento de precios bajo control. Para 2027 o 2028, si la inflación se controla, la Reserva Federal podría permitir que las tasas se estabilicen a la baja. Algunos escenarios optimistas sitúan las tasas hipotecarias a 30 años de nuevo en el rango del 5% para 2028 realwealth.com. Si eso ocurre, aumentaría el poder de compra y podría impulsar una apreciación de precios más fuerte (quizás llevando las ganancias anuales al 5-6% en esos años posteriores). Sin embargo, esto no está garantizado: las tasas también podrían mantenerse alrededor del 6% si la economía se mantiene fuerte. Así que, para planificar, asuma que las tasas de interés disminuyen gradualmente, proporcionando un ligero impulso para 2027.

Perspectiva de nueva construcción e inventario: Es poco probable que Scottsdale vea grandes cantidades de nueva construcción de viviendas debido a la escasez de terrenos y regulaciones relativamente estrictas. Pero los proyectos actualmente en desarrollo (los condominios de Optima, One Scottsdale, el proyecto de 1,200 viviendas de George Kurtz, etc.) comenzarán a entregar unidades entre 2026 y 2028. Estos agregarán algo de inventario: por ejemplo, 420 condominios de lujo y 970 apartamentos en Optima McDowell Mountain Village están previstos para alrededor de 2026 (este proyecto de varias fases será sin duda una adición significativa si se completa). Las viviendas residenciales de One Scottsdale y las 1,200 casas al norte podrían llegar a finales de la década. La construcción de apartamentos en el área metropolitana sigue siendo alta: en el área metropolitana de Phoenix hay decenas de miles de unidades en construcción. Para 2025–2027 muchas abrirán, lo que podría aliviar aún más el crecimiento de los alquileres. Para viviendas unifamiliares, Scottsdale está casi completamente desarrollado salvo pequeños fraccionamientos; la mayor parte de la construcción a gran escala de viviendas unifamiliares se da en suburbios como Queen Creek o West Phoenix. Por lo tanto, la oferta de viviendas en Scottsdale solo se expandirá de manera modesta. Eso, combinado con una demanda constante, respalda los aumentos de precios moderados que se esperan.

Pronóstico de segmentos clave del mercado:

Casas de lujo (más de $1M): Probablemente se mantendrán fuertes. Muchos compradores de lujo pagaron en efectivo o tienen riqueza que no depende de las tasas de interés. Con la recuperación del mercado de valores (suponiendo que ocurra), el sector inmobiliario de lujo tiende a seguirlo. El segmento de lujo de Scottsdale podría ver quizás una apreciación anual de 3-5%, y los volúmenes podrían crecer a medida que los Boomers continúan jubilándose en mercados de estilo de vida. La salvedad son las condiciones económicas globales, pero el atractivo de lujo de Scottsdale es duradero.

Probablemente se mantendrán fuertes. Muchos compradores de lujo pagaron en efectivo o tienen riqueza que no depende de las tasas de interés. Con la recuperación del mercado de valores (suponiendo que ocurra), el sector inmobiliario de lujo tiende a seguirlo. El segmento de lujo de Scottsdale podría ver quizás una apreciación anual de 3-5%, y los volúmenes podrían crecer a medida que los Boomers continúan jubilándose en mercados de estilo de vida. La salvedad son las condiciones económicas globales, pero el atractivo de lujo de Scottsdale es duradero. Casas de gama media ($500K–$1M): Este segmento está más vinculado a los ingresos locales y las tasas. El crecimiento de precios puede ser el más lento aquí, tal vez ~2% anual, apenas siguiendo el crecimiento salarial. Si las tasas bajan, este segmento podría dispararse a medida que más compradores de segunda vivienda entren al mercado. Pero si las tasas se mantienen altas, se espera que esté más o menos plano en términos ajustados por inflación, es decir, pequeñas ganancias nominales.

Este segmento está más vinculado a los ingresos locales y las tasas. El crecimiento de precios puede ser el más lento aquí, tal vez ~2% anual, apenas siguiendo el crecimiento salarial. Si las tasas bajan, este segmento podría dispararse a medida que más compradores de segunda vivienda entren al mercado. Pero si las tasas se mantienen altas, se espera que esté más o menos plano en términos ajustados por inflación, es decir, pequeñas ganancias nominales. Viviendas de entrada y condominios (menos de $500K): Hay relativamente pocas opciones por debajo de $500K en Scottsdale, pero los condominios y las casas adosadas más antiguas cubren este espacio. Estos podrían ver en realidad una mayor demanda debido a su relativa asequibilidad, por lo que podrían apreciarse un poco más rápido (quizás 4% anual) simplemente por la escasez de algo “asequible” en Scottsdale.

Hay relativamente pocas opciones por debajo de $500K en Scottsdale, pero los condominios y las casas adosadas más antiguas cubren este espacio. Estos podrían ver en realidad una mayor demanda debido a su relativa asequibilidad, por lo que podrían apreciarse un poco más rápido (quizás 4% anual) simplemente por la escasez de algo “asequible” en Scottsdale. Alquileres: Se proyecta que el crecimiento de los alquileres en la región sea de ~2-3% anual hasta 2028 realwealth.com realwealth.com, como se mencionó. En Scottsdale, los alquileres podrían aumentar en el extremo inferior de ese rango porque se han construido muchos apartamentos. Sin embargo, los alquileres de casas unifamiliares en Scottsdale (para las cuales no se está construyendo nueva oferta) podrían subir más rápido que los alquileres de apartamentos. En general, los inquilinos no deberían esperar un gran alivio; los alquileres probablemente seguirán aumentando gradualmente, pero saltos masivos como en 2021 son poco probables. Las tasas de vacancia podrían subir ligeramente a medida que se abran más apartamentos, pero en submercados deseables como Scottsdale, seguirán siendo relativamente bajas (5% o menos).

Se proyecta que el crecimiento de los alquileres en la región sea de ~2-3% anual hasta 2028 realwealth.com realwealth.com, como se mencionó. En Scottsdale, los alquileres podrían aumentar en el extremo inferior de ese rango porque se han construido muchos apartamentos. Sin embargo, los alquileres de casas unifamiliares en Scottsdale (para las cuales no se está construyendo nueva oferta) podrían subir más rápido que los alquileres de apartamentos. En general, los inquilinos no deberían esperar un gran alivio; los alquileres probablemente seguirán aumentando gradualmente, pero saltos masivos como en 2021 son poco probables. Las tasas de vacancia podrían subir ligeramente a medida que se abran más apartamentos, pero en submercados deseables como Scottsdale, seguirán siendo relativamente bajas (5% o menos). Bienes raíces comerciales: Para 2026–2028, las vacancias de oficinas deberían disminuir lentamente si el crecimiento del empleo continúa. Quizás la vacancia de oficinas en Scottsdale podría bajar de ~19% a digamos 15% para 2028 – todavía alto, pero con una tendencia más saludable. No espere un regreso a vacancias de oficinas por debajo del 10% a menos que las tendencias de trabajo remoto se reviertan drásticamente. El comercio minorista probablemente se mantendrá robusto; no se está agregando mucho espacio comercial nuevo y la demanda crece con la población y el turismo, por lo que los alquileres comerciales deberían subir un poco y la vacancia mantenerse en torno al 5% o menos. El sector industrial en la región podría volver a ajustarse una vez que se llenen los nuevos almacenes. Para 2028, la vacancia industrial en Phoenix podría volver a estar por debajo del 8-10% si la absorción se mantiene fuerte, y los alquileres serían más altos. Cualquier espacio industrial en Scottsdale será oro dado su escasez.

Supuestos económicos: Estas previsiones asumen que no habrá grandes shocks económicos. Si una recesión ocurre en 2025 o 2026, Scottsdale podría ver una desaceleración temporal: las ventas caen, los precios se estabilizan o bajan ligeramente durante un año. Pero dado cuántas personas quieren vivir allí, probablemente se recuperaría rápidamente. Además, si la inflación resurge y las tasas suben aún más, ese sería un escenario negativo para la demanda de vivienda. Por el contrario, una afluencia de personas más fuerte de lo esperado (por ejemplo, si el trabajo remoto desencadena otra ola de mudanzas a Arizona) podría aumentar la demanda más allá de las previsiones actuales.

Perspectiva para inversores: Los inversores inmobiliarios pueden esperar rendimientos sólidos, aunque no espectaculares, en Scottsdale hasta 2028. La apreciación de precios en porcentajes de un solo dígito más un rendimiento constante por alquiler es una buena apuesta. Los días de revender casas fácilmente con un 20% de ganancia en un año probablemente hayan quedado atrás por ahora. En su lugar, los inversores podrían enfocarse en mantener a largo plazo, posiblemente capitalizando:

Comprar en 2025 cuando el mercado esté más frío, y luego aprovechar la apreciación hasta 2028.

Enfocarse en segmentos de alta demanda como condominios asequibles o casas de alquiler bien ubicadas, que deberían tener ocupación constante.

Estar atentos a oportunidades de propiedades en dificultades: si algunos propietarios que compraron en el pico de 2022 necesitan vender en un entorno de tasas más altas, podrían surgir buenas ofertas.

Factores impredecibles: Algunos factores impredecibles podrían alterar la trayectoria:

Tecnología y trabajo remoto: Si una gran empresa tecnológica se mudara o abriera un campus en Scottsdale, la demanda de vivienda podría dispararse. O si el trabajo remoto permite que aún más personas elijan Scottsdale en lugar de L.A./SF, eso podría aumentar la demanda. Scottsdale se está promocionando como una ciudad amigable para los negocios, así que no es descabellado.

Si una gran empresa tecnológica se mudara o abriera un campus en Scottsdale, la demanda de vivienda podría dispararse. O si el trabajo remoto permite que aún más personas elijan Scottsdale en lugar de L.A./SF, eso podría aumentar la demanda. Scottsdale se está promocionando como una ciudad amigable para los negocios, así que no es descabellado. Clima y calidad de vida: El aumento en la frecuencia de olas de calor extremas (Phoenix tuvo récords de calor) y las restricciones de agua podrían, a largo plazo, moderar la demanda si la gente percibe la zona como menos habitable. Hasta ahora no ha disuadido significativamente la migración, pero es algo a vigilar a medida que nos acercamos a 2030.

El aumento en la frecuencia de olas de calor extremas (Phoenix tuvo récords de calor) y las restricciones de agua podrían, a largo plazo, moderar la demanda si la gente percibe la zona como menos habitable. Hasta ahora no ha disuadido significativamente la migración, pero es algo a vigilar a medida que nos acercamos a 2030. Cambios políticos/fiscales: Arizona tiene impuestos relativamente bajos que atraen a la gente. Si hay algún cambio en la ley fiscal (impuesto estatal sobre la renta, impuesto a la propiedad) eso podría influir en la migración.

En resumen, la perspectiva para Scottsdale 2026–2028 es positiva pero no explosiva: piénsalo como una maratón, no una carrera corta. El mercado probablemente crecerá a un ritmo mesurado. Eso en realidad es saludable: evita burbujas y colapsos. Para los propietarios, su patrimonio debería aumentar gradualmente. Para los compradores, no habrá el pánico de “compra ahora o quedarás fuera para siempre”, ya que debería haber inventario disponible, pero esperar demasiado aún significará pagar un poco más a medida que los precios suban. Esencialmente, el mercado inmobiliario de Scottsdale está preparado para seguir siendo una inversión sólida a largo plazo, apoyado en el atractivo duradero de la ciudad y su fuerte economía, sin grandes sobresaltos en el horizonte según las proyecciones actuales mileszimbaluk.com realwealth.com.

Oportunidades y riesgos de inversión

Para los inversores –ya sean locales o de fuera del estado– Scottsdale presenta un panorama atractivo pero matizado. Con su economía robusta y alta calidad de vida, la ciudad probablemente seguirá generando rendimientos, pero no está exenta de desafíos. Aquí un vistazo a las posibles oportunidades y riesgos al invertir en bienes raíces en Scottsdale:

Oportunidades:

Fuertes Retornos en el Mercado de Alquileres: Los inversores que buscan propiedades para alquilar pueden encontrar oportunidades sólidas en Scottsdale. La combinación de alquileres altos y demanda constante genera un flujo de caja atractivo. Por ejemplo, un condominio bien ubicado de 2 habitaciones que podría costar $400,000 puede alquilarse por alrededor de $2,000+ al mes, alineándose aproximadamente con el alquiler promedio nacional zillow.com. Las casas unifamiliares obtienen aún más. Aunque las tasas de capitalización en Scottsdale no son altas (debido a los altos precios de compra), son relativamente seguras. Además, los alquileres de casas unifamiliares tienen una ventaja: a nivel nacional y local, se espera que las casas unifamiliares en alquiler superen a los apartamentos en ocupación y crecimiento de alquileres hasta finales de la década de 2020 realwealth.com. Los inversores pueden apuntar a casas modestas en el sur de Scottsdale o pequeñas propiedades multifamiliares, que se benefician de un flujo interminable de inquilinos que desean ingresar al distrito escolar o al estilo de vida de Scottsdale. Además, aproximadamente el 33% de los residentes de Scottsdale alquilan mileszimbaluk.com, lo que indica un mercado de inquilinos considerable en una ciudad que a menudo se considera dominada por propietarios.

Los inversores que buscan propiedades para alquilar pueden encontrar oportunidades sólidas en Scottsdale. La combinación de alquileres altos y demanda constante genera un flujo de caja atractivo. Por ejemplo, un condominio bien ubicado de 2 habitaciones que podría costar $400,000 puede alquilarse por alrededor de $2,000+ al mes, alineándose aproximadamente con el alquiler promedio nacional zillow.com. Las casas unifamiliares obtienen aún más. Aunque las tasas de capitalización en Scottsdale no son altas (debido a los altos precios de compra), son relativamente seguras. Además, los tienen una ventaja: a nivel nacional y local, se espera que las casas unifamiliares en alquiler superen a los apartamentos en ocupación y crecimiento de alquileres hasta finales de la década de 2020 realwealth.com. Los inversores pueden apuntar a casas modestas en el sur de Scottsdale o pequeñas propiedades multifamiliares, que se benefician de un flujo interminable de inquilinos que desean ingresar al distrito escolar o al estilo de vida de Scottsdale. Además, aproximadamente el mileszimbaluk.com, lo que indica un mercado de inquilinos considerable en una ciudad que a menudo se considera dominada por propietarios. Valor Agregado y Renovaciones: Muchas casas en Scottsdale, especialmente en las zonas central y sur, fueron construidas a mediados del siglo XX y podrían necesitar modernización. Hay oportunidad en comprar una casa antigua (por ejemplo, una tipo rancho de los años 60), actualizarla con acabados contemporáneos y luego venderla rápidamente o alquilarla a un precio premium. El grupo de compradores de Scottsdale aprecia las casas listas para habitar y con estilo: las propiedades renovadas suelen venderse a un precio considerablemente mayor por pie cuadrado. Los inversores con conocimientos de construcción pueden capitalizar esto llevando propiedades anticuadas a estándares de lujo. Solo hay que tener en cuenta los matices de la revisión de diseño de Scottsdale si se alteran los exteriores.

Muchas casas en Scottsdale, especialmente en las zonas central y sur, fueron construidas a mediados del siglo XX y podrían necesitar modernización. Hay oportunidad en comprar una casa antigua (por ejemplo, una tipo rancho de los años 60), actualizarla con acabados contemporáneos y luego venderla rápidamente o alquilarla a un precio premium. El grupo de compradores de Scottsdale aprecia las casas listas para habitar y con estilo: las propiedades renovadas suelen venderse a un precio considerablemente mayor por pie cuadrado. Los inversores con conocimientos de construcción pueden capitalizar esto llevando propiedades anticuadas a estándares de lujo. Solo hay que tener en cuenta los matices de la revisión de diseño de Scottsdale si se alteran los exteriores. Nuevos Desarrollos y Preventas: Scottsdale cuenta con varios nuevos desarrollos de lujo (condominios y casas) donde los desarrolladores ofrecen precios de preventa. Los primeros inversores en estos proyectos pueden beneficiarse si los valores aumentan para cuando se completen. Por ejemplo, asegurar una unidad en los condos Atavia en One Scottsdale antes de su finalización en 2026 podría generar plusvalía instantánea si el área prospera como se espera. De manera similar, invertir en proyectos como Optima McDowell Mountain Village o Portico (una comunidad de condominios de lujo con fuertes ventas) mileszimbaluk.com podría ser rentable a medida que esas comunidades se consoliden y los valores de reventa aumenten. Sin embargo, elegir el proyecto correcto es clave: busque aquellos con buena reputación del desarrollador y ubicación.

Scottsdale cuenta con varios nuevos desarrollos de lujo (condominios y casas) donde los desarrolladores ofrecen precios de preventa. Los primeros inversores en estos proyectos pueden beneficiarse si los valores aumentan para cuando se completen. Por ejemplo, asegurar una unidad en los antes de su finalización en 2026 podría generar plusvalía instantánea si el área prospera como se espera. De manera similar, invertir en proyectos como (una comunidad de condominios de lujo con fuertes ventas) mileszimbaluk.com podría ser rentable a medida que esas comunidades se consoliden y los valores de reventa aumenten. Sin embargo, elegir el proyecto correcto es clave: busque aquellos con buena reputación del desarrollador y ubicación. Jugadas en Bienes Raíces Comerciales: Aunque las oficinas son arriesgadas actualmente, los centros comerciales de barrio o propiedades de uso mixto en Scottsdale pueden ser excelentes inversiones. La población adinerada de Scottsdale respalda el comercio minorista y la gastronomía de alto nivel. Ser propietario de un centro comercial en Scottsdale (con inquilinos como restaurantes de moda o boutiques) puede ofrecer un flujo de efectivo estable y apreciación de la propiedad. Además, con una vacancia comercial tan baja (~5%) cushmanwakefield.com, las tarifas de alquiler pueden incrementarse con el tiempo. Las propiedades industriales/flexibles son otra opción: si puedes adquirir un almacén antiguo en el área de Airpark y renovarlo, aprovecharás la alta demanda de pequeñas empresas que desean una dirección en Scottsdale.

Aunque las oficinas son arriesgadas actualmente, en Scottsdale pueden ser excelentes inversiones. La población adinerada de Scottsdale respalda el comercio minorista y la gastronomía de alto nivel. Ser propietario de un centro comercial en Scottsdale (con inquilinos como restaurantes de moda o boutiques) puede ofrecer un flujo de efectivo estable y apreciación de la propiedad. Además, con una vacancia comercial tan baja (~5%) cushmanwakefield.com, las tarifas de alquiler pueden incrementarse con el tiempo. Las propiedades industriales/flexibles son otra opción: si puedes adquirir un almacén antiguo en el área de Airpark y renovarlo, aprovecharás la alta demanda de pequeñas empresas que desean una dirección en Scottsdale. Reutilización Adaptativa y ADUs: La nueva ley de ADU presenta oportunidades de microinversión. Por ejemplo, un inversionista podría comprar una propiedad con un terreno grande en Scottsdale, construir una casita (ADU) independiente y alquilarla por separado para obtener ingresos adicionales. Además, los inversionistas creativos podrían considerar pequeños edificios de oficinas o comercios con bajo rendimiento y pensar en su conversión a residencial o uso mixto, aprovechando el impulso estatal para dichas conversiones. Aunque no es sencillo, una conversión exitosa podría aumentar significativamente el valor de la propiedad si se realiza en una ubicación donde la vivienda es más valorada que la oficina (por ejemplo, Old Town).

La nueva ley de ADU presenta oportunidades de microinversión. Por ejemplo, un inversionista podría comprar una propiedad con un terreno grande en Scottsdale, construir una independiente y alquilarla por separado para obtener ingresos adicionales. Además, los inversionistas creativos podrían considerar pequeños edificios de oficinas o comercios con bajo rendimiento y pensar en su conversión a residencial o uso mixto, aprovechando el impulso estatal para dichas conversiones. Aunque no es sencillo, una conversión exitosa podría aumentar significativamente el valor de la propiedad si se realiza en una ubicación donde la vivienda es más valorada que la oficina (por ejemplo, Old Town). Migración Climática y Segundas Residencias de Lujo: A gran escala, Scottsdale se beneficiará de la migración continua de personas adineradas desde lugares caros o con climas menos agradables. Compradores de alto poder adquisitivo de lugares como California siguen considerando Scottsdale para segundas residencias (o principales, si trabajan a distancia). Invertir en propiedades de alta gama para alquileres de lujo (alquileres mensuales amueblados, etc.) o para una futura reventa a este segmento puede ser lucrativo. Por ejemplo, una casa de lujo con comodidades (piscina, vista, etc.) podría alquilarse por decenas de miles al mes durante la temporada alta a atletas, celebridades o ejecutivos, y luego venderse a un precio premium más adelante. El riesgo aquí es la demanda limitada y los altos costos de mantenimiento, pero los retornos pueden ser grandes si se elige el momento adecuado.

Riesgos:

Riesgo de Tasas de Interés: Lo hemos mencionado varias veces: las tasas de interés altas son el mayor obstáculo en el mercado actualmente. Para los inversionistas que usan apalancamiento, las tasas hipotecarias superiores al 7% reducen significativamente los márgenes de ganancia. Es más difícil lograr flujo de efectivo positivo con estos costos de financiamiento. Si las tasas suben inesperadamente (por ejemplo, debido a una inflación persistente), los valores de las propiedades podrían estancarse o bajar, y refinanciar o vender se vuelve más difícil. Muchos inversionistas están optando por préstamos ajustables a corto plazo o incluso comprando propiedades en efectivo para mitigar esto, pero eso inmoviliza el capital.

Lo hemos mencionado varias veces: las tasas de interés altas son el mayor obstáculo en el mercado actualmente. Para los inversionistas que usan apalancamiento, las tasas hipotecarias superiores al 7% reducen significativamente los márgenes de ganancia. Es más difícil lograr flujo de efectivo positivo con estos costos de financiamiento. Si las tasas suben inesperadamente (por ejemplo, debido a una inflación persistente), los valores de las propiedades podrían estancarse o bajar, y refinanciar o vender se vuelve más difícil. Muchos inversionistas están optando por préstamos ajustables a corto plazo o incluso comprando propiedades en efectivo para mitigar esto, pero eso inmoviliza el capital. Restricciones de Asequibilidad y Demanda: Los altos precios de Scottsdale significan que la base de compradores es algo limitada. Si los precios suben más rápido que los ingresos (como ha sucedido), en algún momento la demanda puede estancarse; esencialmente, el mercado puede volverse inaccesible para los locales. Hemos visto algo de esto en 2023–2025: las ventas cayeron porque muchas familias simplemente no podían mejorar su vivienda o mudarse a Scottsdale a los precios actuales. Si las tasas de interés no bajan, la demanda podría seguir siendo baja especialmente en los segmentos de gama media, lo que podría limitar la apreciación o incluso forzar ligeras caídas de precios en esos segmentos. Los inversionistas que apuestan por una apreciación rápida podrían decepcionarse. Ahora es más una jugada a largo plazo.

Los altos precios de Scottsdale significan que la base de compradores es algo limitada. Si los precios suben más rápido que los ingresos (como ha sucedido), en algún momento la demanda puede estancarse; esencialmente, el mercado puede volverse inaccesible para los locales. Hemos visto algo de esto en 2023–2025: las ventas cayeron porque muchas familias simplemente no podían mejorar su vivienda o mudarse a Scottsdale a los precios actuales. Si las tasas de interés no bajan, especialmente en los segmentos de gama media, lo que podría limitar la apreciación o incluso forzar ligeras caídas de precios en esos segmentos. Los inversionistas que apuestan por una apreciación rápida podrían decepcionarse. Ahora es más una jugada a largo plazo. Riesgos regulatorios: Aunque las nuevas reglas de STR en Scottsdale no prohíben los alquileres a corto plazo, un incidente particularmente grave o un cambio político podría llevar a medidas aún más estrictas (por ejemplo, limitar el número de licencias STR o implementar límites de ocupación). Por ahora, la ley estatal de Arizona impide prohibiciones totales, pero las leyes pueden cambiar. Si tu plan de inversión depende de ingresos de Airbnb, mantente al tanto de los cambios regulatorios. Además, el estado podría eliminar más control local para impulsar la vivienda; si Scottsdale se resiste a agregar viviendas, la legislatura podría imponer una rezonificación aún más amplia en el futuro. Eso podría introducir más competencia (oferta) en vecindarios de casas unifamiliares si, por ejemplo, los dúplex o más ADUs se legalizan ampliamente.

Aunque las nuevas reglas de STR en Scottsdale no prohíben los alquileres a corto plazo, un incidente particularmente grave o un cambio político podría llevar a medidas aún más estrictas (por ejemplo, limitar el número de licencias STR o implementar límites de ocupación). Por ahora, la ley estatal de Arizona impide prohibiciones totales, pero las leyes pueden cambiar. Si tu plan de inversión depende de ingresos de Airbnb, mantente al tanto de los cambios regulatorios. Además, el estado podría eliminar más control local para impulsar la vivienda; si Scottsdale se resiste a agregar viviendas, la legislatura podría imponer una rezonificación aún más amplia en el futuro. Eso podría introducir más competencia (oferta) en vecindarios de casas unifamiliares si, por ejemplo, los dúplex o más ADUs se legalizan ampliamente. Preocupaciones ambientales y de agua: Como se mencionó, la escasez de agua a largo plazo es un riesgo inminente. Podría manifestarse como costos más altos (tarifas de agua más elevadas hacen que las piscinas y jardines sean más caros de mantener, quizás haciendo que algunas casas sean menos atractivas) o incluso moratorias de desarrollo (poco probable dentro de Scottsdale, que tiene suministro asegurado, pero no imposible en un escenario severo). Además, calor extremo es un riesgo ambiental: 2023 vio olas de calor sin precedentes en Phoenix. Si estos problemas climáticos empeoran, algunos posibles residentes podrían evitar Arizona, o los residentes actuales (especialmente jubilados) podrían no quedarse tanto tiempo cada año. Aún no ha impactado el mercado inmobiliario de manera medible, pero si los veranos se vuelven prácticamente inhabitables, eso es un riesgo para el atractivo de Scottsdale.

Como se mencionó, la escasez de agua a largo plazo es un riesgo inminente. Podría manifestarse como costos más altos (tarifas de agua más elevadas hacen que las piscinas y jardines sean más caros de mantener, quizás haciendo que algunas casas sean menos atractivas) o incluso moratorias de desarrollo (poco probable dentro de Scottsdale, que tiene suministro asegurado, pero no imposible en un escenario severo). Además, es un riesgo ambiental: 2023 vio olas de calor sin precedentes en Phoenix. Si estos problemas climáticos empeoran, algunos posibles residentes podrían evitar Arizona, o los residentes actuales (especialmente jubilados) podrían no quedarse tanto tiempo cada año. Aún no ha impactado el mercado inmobiliario de manera medible, pero si los veranos se vuelven prácticamente inhabitables, eso es un riesgo para el atractivo de Scottsdale. Sobreconstrucción en el segmento de condominios de lujo: Hay bastantes proyectos de condominios de alta gama en camino (FENDI Residences, Optima, etc.). El mercado de condominios de lujo de Scottsdale es históricamente pequeño. Si todos estos proyectos se entregan aproximadamente al mismo tiempo, existe el riesgo de un exceso de condominios de lujo a corto plazo. Vimos algo similar en Miami en ciclos pasados. Los desarrolladores probarán la profundidad de la demanda; si la economía vacila, algunas unidades podrían permanecer sin vender por más tiempo, lo que podría forzar concesiones de precio y perjudicar a los inversores que buscan revender. Así que, aunque los nuevos desarrollos son oportunidades emocionantes, también conllevan riesgo si estás especulando con la apreciación al finalizar la obra.

Hay bastantes proyectos de condominios de alta gama en camino (FENDI Residences, Optima, etc.). El mercado de condominios de lujo de Scottsdale es históricamente pequeño. Si todos estos proyectos se entregan aproximadamente al mismo tiempo, existe el riesgo de un a corto plazo. Vimos algo similar en Miami en ciclos pasados. Los desarrolladores probarán la profundidad de la demanda; si la economía vacila, algunas unidades podrían permanecer sin vender por más tiempo, lo que podría forzar concesiones de precio y perjudicar a los inversores que buscan revender. Así que, aunque los nuevos desarrollos son oportunidades emocionantes, también conllevan riesgo si estás especulando con la apreciación al finalizar la obra. Recesión económica o cambio: La economía de Scottsdale es diversa, pero no a prueba de balas. Una recesión nacional podría reducir temporalmente el turismo y las reubicaciones corporativas, suavizando la demanda tanto de viviendas como de espacios comerciales. O si uno de los principales empleadores de Scottsdale tuviera una reducción (por ejemplo, una gran empresa como Vanguard trasladando empleos fuera), eso podría afectar ciertos submercados. También existe riesgo geopolítico : si los mercados bursátiles se desploman o si hay otra pandemia, el gasto de lujo y la compra de segundas viviendas podrían desaparecer por un tiempo.

La economía de Scottsdale es diversa, pero no a prueba de balas. Una recesión nacional podría reducir temporalmente el turismo y las reubicaciones corporativas, suavizando la demanda tanto de viviendas como de espacios comerciales. O si uno de los principales empleadores de Scottsdale tuviera una reducción (por ejemplo, una gran empresa como Vanguard trasladando empleos fuera), eso podría afectar ciertos submercados. También existe : si los mercados bursátiles se desploman o si hay otra pandemia, el gasto de lujo y la compra de segundas viviendas podrían desaparecer por un tiempo. Costos y impuestos más altos: Los costos de construcción siguen siendo altos, lo que reduce los márgenes para el desarrollo o las renovaciones. Además, los impuestos a la propiedad en Arizona son moderados, pero si las valoraciones siguen subiendo, las facturas de impuestos también lo harán (incluso con aumentos anuales limitados en viviendas principales, las propiedades secundarias/de inversión no tienen el mismo tope). Los inversores también deben considerar el aumento de los costos de seguros: curiosamente, aunque Arizona no tiene huracanes, sí tiene inundaciones ocasionales, incendios forestales en áreas circundantes, etc., y los costos de seguros a nivel nacional están aumentando.

Estrategias para inversores: Dado lo anterior, los inversores prudentes en Scottsdale:

Enfóquese en el flujo de efectivo y no solo en la especulación. Asegúrese de que una propiedad pueda pagarse sola con el alquiler a las tarifas actuales, para que pueda mantenerla durante los ciclos del mercado.

y no solo en la especulación. Asegúrese de que una propiedad pueda pagarse sola con el alquiler a las tarifas actuales, para que pueda mantenerla durante los ciclos del mercado. Posiblemente asociarse o juntar recursos para comprar con menos apalancamiento o todo en efectivo, luego refinanciar cuando mejoren las tasas.

para comprar con menos apalancamiento o todo en efectivo, luego refinanciar cuando mejoren las tasas. Diversificar los tipos de propiedad – tal vez una combinación de una casa de alquiler, una pequeña propiedad comercial, etc., para cubrir apuestas.

Mantente actualizado sobre la política local (por ejemplo, si se eligen nuevos miembros del consejo municipal con plataformas de crecimiento lento o pro-crecimiento, eso puede señalar cambios).

Busca propiedades únicas que mantendrán su valor – por ejemplo, una casa con un terreno con vista poco común o una propiedad histórica en Old Town – la singularidad proporciona un colchón en mercados a la baja.

que mantendrán su valor – por ejemplo, una casa con un terreno con vista poco común o una propiedad histórica en Old Town – la singularidad proporciona un colchón en mercados a la baja. Planea mantener la propiedad por períodos más largos. Las ventas rápidas son más difíciles ahora, así que prepárate para poseer la propiedad al menos 5+ años para obtener ganancias.

En esencia, Scottsdale sigue siendo una ubicación inmobiliaria de primer nivel debido a sus impulsores de demanda duraderos: sol, empleos, prestigio y terreno limitado. Los inversionistas pueden encontrar mucho potencial, desde inquilinos de altos ingresos hasta apreciación y ángulos de reurbanización. Pero el éxito requerirá navegar la nueva normalidad de mayores costos de financiamiento, estar atentos a las corrientes regulatorias y seleccionar propiedades que puedan resistir tanto días soleados como lluviosos (quizás literal y figurativamente). Con una estrategia cuidadosa, invertir en Scottsdale hasta 2028 debería dar resultados gratificantes – solo que sin los rendimientos altísimos de la fiebre de auge, lo cual en realidad es una señal de un mercado que madura y se estabiliza mileszimbaluk.com realwealth.com.