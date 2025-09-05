Παγκόσριες Αναταράξεις στην Αγορά Ακινήτων: Κατάρρευση Επιτοκίων Στεγαστικών Δανείων, Αστάθεια στην Κίνα, Άνοδος στο Ντουμπάι (4–5 Σεπτεμβρίου 2025)

Βασικά Στοιχεία

Βόρεια Αμερική

Αγορές Κατοικιών & Κατοικιών

Επιτόκια στεγαστικών δανείων και αγοραστικό κλίμα: Το κόστος στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ έχει μειωθεί για επτά συνεχόμενες εβδομάδες, προσφέροντας μικρή ανακούφιση στους αγοραστές. Το σταθερό επιτόκιο 30 ετών είναι πλέον κατά μέσο όρο 6,5% – το χαμηλότερο εδώ και 11 μήνες realestatenews.com, χάρη στη μείωση του πληθωρισμού και την προσδοκία για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. «Ιστορικά, μια ασθενέστερη από το αναμενόμενο έκθεση για την απασχόληση ενισχύει την αισιοδοξία για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed και μπορεί να μειώσει τις αποδόσεις των ομολόγων, ωθώντας έτσι τα επιτόκια στεγαστικών δανείων προς τα κάτω», εξήγησε η Hannah Jones, αναλύτρια στο Realtor.com realestatenews.com. Αντίθετα, ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση θα μπορούσαν να αυξήσουν ξανά τα επιτόκια, σημείωσε, υπογραμμίζοντας «μεταβλητότητα μπροστά» realestatenews.com. Με μια καθοριστική έκθεση απασχόλησης στις ΗΠΑ να αναμένεται, οι παρατηρητές της αγοράς είναι έτοιμοι για διακυμάνσεις στα επιτόκια.

Ζήτηση αγοραστών και τιμές: Ακόμα και με χαμηλότερα επιτόκια, η ζήτηση για αγορά κατοικίας παραμένει χλιαρή. «Οι αγοραστές κατοικιών… δεν θα πρέπει να προσπαθούν να προβλέψουν τα επιτόκια,» συμβουλεύει η επικεφαλής οικονομολόγος της Bright MLS, Lisa Sturtevant, προτρέποντας τους αγοραστές να εκμεταλλευτούν την αυξανόμενη προσφορά και τους πιο ευέλικτους πωλητές αντ’ αυτού realestatenews.com. Πράγματι, οι ενεργές καταχωρίσεις στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί κατά περίπου 11% σε σχέση με πέρυσι, καθώς περισσότεροι ιδιοκτήτες βγάζουν ακίνητα προς πώληση και η αύξηση των τιμών μετριάζεται realestatenews.com. Πολλοί πωλητές έχουν αρχίσει να μειώνουν τις τιμές ή να προσφέρουν παραχωρήσεις για να κλείσουν συμφωνίες realestatenews.com. Ως αποτέλεσμα, η διάμεση μηνιαία δόση υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο (≈$2,593) realestatenews.com. Ωστόσο, αυτό παραμένει 5% υψηλότερο από πέρυσι και διπλάσιο από τα προ-πανδημίας επίπεδα realestatenews.com, αναδεικνύοντας τις πιέσεις στην προσιτότητα. «Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων δεν έχουν μειωθεί αρκετά ώστε να επιστρέψει μαζικά η ζήτηση. Οι υποψήφιοι αγοραστές ελπίζουν… να πέσουν κάτω από 6%,» δήλωσε η Mariah O’Keefe, μεσίτρια της Redfin στο Σιάτλ realestatenews.com. Όσον αφορά τις τιμές, η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ παραμένει συνολικά ανθεκτική – οι εθνικές διάμεσες τιμές είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, χωρίς ενδείξεις για κατάρρευση το 2025 forbes.com – αλλά οι περιφερειακές διακυμάνσεις αυξάνονται. Οι ακριβές αγορές της Δυτικής Ακτής έχουν σημειώσει μικρές μειώσεις, ενώ ορισμένες πόλεις στη Μεσοδυτική και Βορειοανατολική Αμερική εξακολουθούν να καταγράφουν μέτριες αυξήσεις λόγω ισχυρών τοπικών οικονομιών.

Κίνδυνοι αγοράς και περιφερειακές ανισότητες: Μια νέααπό την ATTOM κατέταξε περιοχές τηςσε ύφεση φέτος worldpropertyjournal.com . Αυτές οι αγορές αντιμετωπίζουν μια τέλεια καταιγίδα από worldpropertyjournal.com . «Οι τιμές των κατοικιών αυτό το καλοκαίρι ήταν σίγουρα εντυπωσιακές, αλλά… βασικοί δείκτες πέρα από την τιμή πώλησης [προσφέρουν] ένα βαρόμετρο για το πού κατευθύνεται η αγορά», δήλωσε ο CEO της ATTOM, Rob Barber worldpropertyjournal.com . Αντίθετα, πολλές αγορές κατοικίας στο Τέξας και τη Μεσοδυτική Αμερική φαίνονται υγιέστερες, με χαμηλότερη ανεργία και λίγα δάνεια σε αρνητική καθαρή θέση worldpropertyjournal.com , εν τω μεταξύ, βρίσκεται σε σημείο καμπής: μετά από παρατεταμένη στασιμότητα, το αγοραστικό κλίμα βελτιώνεται με προσοχή.έχουν σταθεροποιηθεί γύρω στο ~5,5% για δάνεια σταθερού επιτοκίου 5 ετών fortune.com , και η Τράπεζα του Καναδά αναμένεται ευρέως ναστη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου για να ενισχύσει την ανάπτυξη ca.finance.yahoo.com . Το συμβούλιο ακινήτων του Τορόντο ανέφερε μικρή αύξηση στις πωλήσεις του Αυγούστου (+2,3% σε ετήσια βάση) καθώς οι τιμές μαλακώνουν, σηματοδοτώντας ότι μια «σταματημένη ανάκαμψη» ίσως αλλάζει πορεία trreb.ca . Παρ’ όλα αυτά,, με τις μέσες τιμές κατοικιών (~C$673k) αυξημένες κατά ~0,6% σε σχέση με πέρυσι stats.crea.ca και τα νοικοκυριά κοντά σε επίπεδα ρεκόρ χρέους.επίπεδα.

Πολυκατοικίες και ενοίκια: Η αγορά ενοικίασης διαμερισμάτων στις ΗΠΑ αρχίζει να εξασθενεί μετά από χρόνια ανάπτυξης. Η εθνική πληρότητα μειώθηκε στο 95,4% τον Αύγουστο και τα καθαρά ενοίκια μειώθηκαν κατά 0,2% σε ετήσια βάση, η πρώτη ετήσια μείωση ενοικίων από τις αρχές του 2021 credaily.com credaily.com. Αυτή η ήπια πτώση αντανακλά ένα κύμα νέας προσφοράς σε πόλεις της Sun Belt και ενοικιαστές που πιέζονται από τον πληθωρισμό. Οι μειώσεις ενοικίων συγκεντρώνονται σε υπερδομημένες μητροπολιτικές περιοχές όπως το Όστιν, το Φοίνιξ και το Ορλάντο, και σε αγορές που εξαρτώνται από τον τουρισμό (π.χ. Λας Βέγκας) όπου οι ιδιοκτήτες αναφέρουν ασθενέστερη ζήτηση credaily.com credaily.com. Αντίθετα, ορισμένες ακριβές παραθαλάσσιες πόλεις εξακολουθούν να βλέπουν τα ενοίκια να αυξάνονται κατά 3–7% ετησίως – Σαν Φρανσίσκο, Νέα Υόρκη, Σαν Χοσέ – καθώς η περιορισμένη προσφορά και οι ισχυρές αγορές εργασίας διατηρούν την ανοδική πίεση credaily.com. Η συνολική επιβράδυνση είναι ευχάριστη είδηση για τους ενοικιαστές, αλλά οι ειδικοί σημειώνουν ότι πρόκειται για εξισορρόπηση και όχι για κατάρρευση. «Αν και η μηνιαία αύξηση των ενοικίων ήταν περιορισμένη για πάνω από ένα χρόνο, αυτό σηματοδοτεί μια μετατόπιση σε αρνητικό έδαφος,» παρατήρησαν οι αναλυτές της RealPage σε ενημέρωση αγοράς credaily.com. Με περισσότερα έργα διαμερισμάτων να ολοκληρώνονται έως το 2026, οι ενοικιαστές ίσως τελικά ανακτήσουν κάποια διαπραγματευτική δύναμη.

Εμπορικά & Βιομηχανικά Ακίνητα

Τομέας γραφείων και εμπορικές συναλλαγές: Οι αγορές γραφείων της Βόρειας Αμερικής συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πιέσεις λόγω υψηλών ποσοστών κενών και προκλήσεων στην αναχρηματοδότηση. Στις ΗΠΑ, το ποσοστό κενών γραφείων κυμαίνεται γύρω στο 18–20% σε πολλά κέντρα πόλεων bisnow.com, και οι ιδιοκτήτες καταφεύγουν σε μεγάλες εκπτώσεις ή μετατροπές κτιρίων. Αυτή την εβδομάδα υπήρξε ένα παράδειγμα πωλήσεων γραφείων υπό πίεση: ο ιδιώτης επενδυτής Savanna απέκτησε έναν πύργο γραφείων στο Midtown Manhattan (444 Madison Ave) μέσω short-sale για $50 εκατομμύρια crenews.com – μια μεγάλη έκπτωση που αντικατοπτρίζει τη μείωση των αξιών. Στη Δυτική Ακτή, ένα ακίνητο γραφείων στο Σαν Φρανσίσκο αγοράστηκε για μετατροπή σε κατοικίες, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν δημιουργικές επαναχρήσεις για πύργους με χαμηλή πληρότητα crenews.com. «Η προσέλευση στα γραφεία παραμένει χαμηλή», προειδοποίησε μια ανάλυση του κλάδου, αναγκάζοντας τους ιδιοκτήτες να χρηματοδοτούν δαπανηρές αναβαθμίσεις και παραχωρήσεις για να προσελκύσουν ενοικιαστές realestatenews.com. Η δραστηριότητα μισθώσεων παραμένει υποτονική, αν και κάποιοι μεσίτες ισχυρίζονται ότι τα χειρότερα ίσως πέρασαν. Στο Λος Άντζελες, για παράδειγμα, οι επενδύσεις σε γραφεία διπλασιάστηκαν από χαμηλή βάση το δεύτερο τρίμηνο, και τοπικοί μεσίτες λένε ότι η αγορά «έπιασε πάτο» με ευκαιριακούς αγοραστές να εμφανίζονται bisnow.com. Ωστόσο, οποιαδήποτε ανάκαμψη στον τομέα των γραφείων αναμένεται να είναι αργή και άνιση έως το 2025.

Βιομηχανικά και logistics: Αντίθετα, τα βιομηχανικά ακίνητα παραμένουν ισχυρή δύναμη. Τα data centers στη Βόρεια Αμερική μόλις έφτασαν σε «ιστορικά χαμηλό» ποσοστό κενών χώρων καθώς η ζήτηση για cloud computing εκτοξεύεται crenews.com. Οι αποθήκες και οι χώροι logistics παραμένουν επίσης περιορισμένοι – τα εθνικά ποσοστά κενών βιομηχανικών χώρων κυμαίνονται γύρω στο 4% και τα ενοίκια αυξάνονται, ειδικά κοντά σε λιμάνια και μεγάλες πόλεις wam.ae wam.ae. Οι επενδυτές επένδυσαν πάνω από 33 δισ. δολάρια σε βιομηχανικά ακίνητα το Α’ εξάμηνο του 2025 credaily.com, διαβλέποντας ανθεκτικές ανάγκες για ηλεκτρονικό εμπόριο και βιομηχανική παραγωγή. Για παράδειγμα, στην Καλιφόρνια, ένας επενδυτής εξασφάλισε δάνειο 67 εκατ. δολαρίων για πλήρως μισθωμένο βιομηχανικό πάρκο στο Σακραμέντο, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη στον κλάδο crenews.com crenews.com. Οι κατασκευαστές αυξάνουν νέα έργα όπου μπορούν: στο Ντάλας, μια σύγχρονη αποθήκη ενός έτους πουλήθηκε σε REIT σε υψηλή αποτίμηση crenews.com, και η κατασκευή μεγάλων κέντρων διανομής συνεχίζεται σε κόμβους της Sun Belt. «Ο βιομηχανικός τομέας συνεχίζει να προσελκύει διεθνείς επενδυτές», σημειώνει η έκθεση Q2 της CBRE, η οποία αναφέρει «ισχυρή αύξηση ενοικίων σε βασικά logistics ακίνητα» σε αγορές όπως η Ατλάντα και το Τορόντο wam.ae. Ένας πιθανός αντίθετος άνεμος: αν η καταναλωτική δαπάνη ή οι όγκοι εμπορίου μειωθούν, ο ξέφρενος ρυθμός αύξησης των ενοικίων ίσως μετριαστεί. Προς το παρόν όμως, τα βιομηχανικά ακίνητα ξεχωρίζουν ως κορυφαίος τομέας παγκοσμίως.

Λιανική και μικτές χρήσεις: Η αγορά ακινήτων λιανικής παρουσιάζει αποχρώσεις. Τα κενά καταστημάτων στις ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε ιστορικά χαμηλά (~5,3% διαθεσιμότητα) παρά τα κύματα κλεισιμάτων αλυσίδων marketsgroup.org. Τα εμπορικά κέντρα σε καλές τοποθεσίες και τα καταστήματα σε κεντρικούς δρόμους έχουν σε μεγάλο βαθμό καλύψει τα κενά της πανδημίας, και η επισκεψιμότητα ανακάμπτει σε πολλά εμπορικά κέντρα. Ωστόσο, μια νέα έκθεση της Newmark δείχνει ότι ο όγκος μισθώσεων λιανικής μειώθηκε κατά 29% σε ετήσια βάση το 2ο τρίμηνο του 2025 marketsgroup.org. Μόνο 31,7 εκατομμύρια τ.π. μισθώθηκαν πανεθνικά – 23% κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο – καθώς οι λιανέμποροι έγιναν πιο επιφυλακτικοί εν μέσω οικονομικής αβεβαιότητας και έλλειψης ποιοτικών χώρων marketsgroup.org. Τα κλεισίματα καταστημάτων ξεπέρασαν τα ανοίγματα, οδηγώντας σε αρνητική καθαρή απορρόφηση το τελευταίο τρίμηνο marketsgroup.org. Χρεοκοπίες υψηλού προφίλ (Joann, Rite Aid, Forever 21) και περικοπές δαπανών από μεγάλες αλυσίδες συνέβαλαν στην υποχώρηση marketsgroup.org. «Πολλοί λιανέμποροι αναδιοργανώνουν τα δίκτυα καταστημάτων τους… εστιάζοντας σε υποαποδοτικές τοποθεσίες», σημειώνει η έκθεση, προβλέποντας περαιτέρω συγκέντρωση έως το 2026 marketsgroup.org. Ωστόσο, ακόμα και καθώς τα μεγάλα καταστήματα συρρικνώνονται, τα θεμελιώδη της λιανικής απέχουν πολύ από την κατάρρευση – η διαθεσιμότητα παραμένει πιο περιορισμένη από τον ιστορικό μέσο όρο του 6,6% marketsgroup.org και τα ζητούμενα ενοίκια παραμένουν συνολικά σταθερά. Τα εμπορικά κέντρα με σούπερ μάρκετ και οι πολυτελείς εμπορικοί διάδρομοι έχουν ιδιαίτερα καλή απόδοση, ενώ τα δευτερεύοντα εμπορικά κέντρα αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Στον Καναδά, αντίστοιχα, τα κορυφαία εμπορικά κέντρα σε Τορόντο και Βανκούβερ αναφέρουν υψηλές πληρότητες και αύξηση ενοικίων, παρόλο που ορισμένοι μεσαίας κατηγορίας λιανέμποροι συρρικνώνονται. Αναπτύξεις μικτής χρήσης που συνδυάζουν λιανική, εστίαση και ψυχαγωγία αναδεικνύονται ως σωτήρες για τα γηρασμένα εμπορικά κέντρα, με αρκετά μεγάλα έργα μετατροπής εμπορικών κέντρων σε διαμερίσματα να έχουν ανακοινωθεί το τελευταίο έτος για την αναζωογόνηση της επισκεψιμότητας.

Γη & Ανάπτυξη

Κατασκευές και πωλήσεις γης: Η κατασκευαστική δραστηριότητα είναι διχοτομημένη σε όλη τη Βόρεια Αμερική. Η οικοδόμηση κατοικιών στις ΗΠΑ έχει επιβραδυνθεί σε σχέση με τα υψηλά του 2022 – οι ενάρξεις μονοκατοικιών έχουν μειωθεί ελαφρώς και οι κατασκευαστές αναφέρουν δυσκολία στην εύρεση προσιτής γης. Σε μια έρευνα της NAHB, το 38% των κατασκευαστών δήλωσε ότι η προσφορά οικοπέδων ήταν «χαμηλή» στις αγορές τους eyeonhousing.org. Ωστόσο, οι πωλήσεις νέων κατοικιών είναι μόνο ~3% χαμηλότερες από την αρχή του έτους kitchenbathdesign.com, γεγονός που δείχνει ότι οι κατασκευαστές καταφέρνουν να πουλήσουν κατοικίες, έστω και με κίνητρα. Οι τιμές γης παραμένουν υψηλές σε πολλές περιοχές, κάτι που, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος υλικών, διατηρεί την πίεση στις τιμές των νέων κατοικιών. Στον Καναδά, οι κατασκευαστές επανεκκινούν προσεκτικά έργα μετά από μια ύφεση, με τη βοήθεια κυβερνητικών μέτρων όπως οι μεταρρυθμίσεις αδειοδότησης στο Βανκούβερ και μια νέα πρωτοβουλία στο Τορόντο για τη μετατροπή υποχρησιμοποιούμενων γραφείων σε κατοικίες. Η υποδομή και η ανάπτυξη γης που συνδέονται με βιομηχανικές χρήσεις – όπως οι προετοιμασίες μεγάλων χώρων για εργοστάσια μπαταριών στον αμερικανικό Νότο ή τα πάρκα αποθηκών στο βόρειο Μεξικό – αποτελούν εστίες που προσελκύουν θεσμικά κεφάλαια. Για παράδειγμα, το Μεξικό προωθεί νέες βιομηχανικές ζώνες κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ για να εκμεταλλευτεί την επαναπατριζόμενη παραγωγή, αν και παραμένουν τοπικά κενά υποδομών. Η γεωργική γη και τα δάση, ως εναλλακτικά πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, έχουν επίσης προσελκύσει αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον το 2025 εν μέσω ασταθών χρηματιστηρίων, με αρκετές μεγάλες πωλήσεις χαρτοφυλακίων γης να αναφέρονται το καλοκαίρι. Συνολικά, ενώ ο αναπτυξιακός αγωγός της Βόρειας Αμερικής έχει περιοριστεί σε σύγκριση με την άνθηση μετά την COVID, στρατηγικά έργα (ειδικά στην προσιτή στέγαση και τα logistics) συνεχίζουν να προχωρούν, συχνά με τη στήριξη συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και δημιουργικής χρηματοδότησης.

Ευρώπη

Κατοικίες Ακίνητα

Οι τιμές κατοικιών και η πολιτική: Οι αγορές κατοικίας της Ευρώπης δείχνουν σημάδια επιβράδυνσης μετά από χρόνια ανάπτυξης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο τελευταίος δείκτης της Nationwide σόκαρε τους παρατηρητές αποκαλύπτοντας πτώση 0,1% στις τιμές των κατοικιών τον Αύγουστο (σε σύγκριση με τον Ιούλιο) reuters.com – η τρίτη μηνιαία πτώση από τον Απρίλιο. Η ετήσια αύξηση των τιμών επιβραδύνθηκε μόλις στο 2,1%, το χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2024 reuters.com. «Ο σχετικά υποτονικός ρυθμός αύξησης των τιμών κατοικιών είναι κατανοητός δεδομένου ότι η προσιτότητα παραμένει περιορισμένη», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Nationwide, Robert Gardner reuters.com. Παρά το γεγονός ότι η Τράπεζα της Αγγλίας μείωσε το βασικό της επιτόκιο στο 4,0% τον Αύγουστο reuters.com (η πρώτη μείωση στον κύκλο), το κόστος δανεισμού παραμένει υψηλό σε σύγκριση με τα πρόσφατα δεδομένα και η μέση δόση στεγαστικού δανείου απορροφά πλέον περίπου το 35% του καθαρού εισοδήματος reuters.com. Οι υποψήφιοι αγοραστές αντιμετωπίζουν επίσης αβεβαιότητα σχετικά με πιθανές φορολογικές αλλαγές – η φημολογία για νέο «φόρο πολυτελούς κατοικίας» στον επόμενο προϋπολογισμό έχει πλήξει την εμπιστοσύνη των αγοραστών στα ανώτερα στρώματα. «Ο κίνδυνος είναι ότι η φημολογία για αυξήσεις στη φορολογία ακινήτων… θα επηρεάσει περαιτέρω το αγοραστικό κλίμα», προειδοποίησε ο Ashley Webb της Capital Economics reuters.com. Στην ηπειρωτική Ευρώπη, η αύξηση των τιμών κατοικιών έχει σε μεγάλο βαθμό σταματήσει σε πολλές χώρες. Η Γερμανία καταγράφει ελαφρές ονομαστικές μειώσεις τιμών σε ορισμένες πόλεις καθώς τελειώνει η εποχή των υπερβολικά φθηνών στεγαστικών δανείων. Η Σουηδία και η Δανία είδαν εντονότερες διορθώσεις νωρίτερα (πτώση 10–15% από τα υψηλά), αλλά φαίνεται να σταθεροποιούνται καθώς τα επιτόκια σταθεροποιούνται. Στη Γαλλία, οι τιμές παραμένουν συνολικά αμετάβλητες αλλά οι συναλλαγές έχουν επιβραδυνθεί, ωθώντας την κυβέρνηση να εξετάσει κίνητρα για αγοραστές νέων οικολογικών κατοικιών. Η Πολωνία και η Κεντρική Ευρώπη παρουσιάζουν εστίες ανάπτυξης (λόγω ισχυρών αυξήσεων μισθών και μετανάστευσης από την Ουκρανία στην περίπτωση της Πολωνίας), ωστόσο τα υψηλά επιτόκια της ευρωζώνης περιορίζουν τη χρηματοδότηση. Σε γενικές γραμμές, η ευρωπαϊκή αγορά κατοικίας εισέρχεται σε περίοδο στασιμότητας τιμών – ανακούφιση για τους νέους αγοραστές, αλλά πρόκληση για τους κατασκευαστές και τους πρόσφατους ιδιοκτήτες που είχαν προϋπολογίσει ατελείωτη ανατίμηση.

Ενοίκια και προσιτότητα: Οι ενοικιαστές σε όλη την Ευρώπη νιώθουν την πίεση. Σε πολλές πρωτεύουσες – Λονδίνο, Δουβλίνο, Παρίσι, Βερολίνο – τα ενοίκια έφτασαν φέτος σε ιστορικά υψηλά, λόγω περιορισμένης προσφοράς και αυξημένων εξόδων για τους ιδιοκτήτες. Για παράδειγμα, το μέσο ενοίκιο στο Λονδίνο ξεπέρασε τις £2.200/μήνα, αυξημένο κατά ~12% ετησίως, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων ώθησαν κάποιους ιδιοκτήτες να πουλήσουν ή να αυξήσουν τα ενοίκια. Ορισμένες κυβερνήσεις παρεμβαίνουν: η Ιρλανδία επέκτεινε το ανώτατο όριο ενοικίων και την απαγόρευση εξώσεων σε ευαίσθητες αγορές, ενώ η Σκωτία διατηρεί προσωρινά μέτρα παγώματος ενοικίων για υφιστάμενους ενοικιαστές. Η Γερμανία αυξάνει τον προϋπολογισμό της για κοινωνική στέγαση μετά από έρευνες που έδειξαν δραστική έλλειψη προσιτών κατοικιών. Από την άλλη πλευρά, ορισμένες πόλεις αντιμετωπίζουν πιέσεις υπερπροσφοράς: εκρήξεις κατασκευών τύπου Ντουμπάι σε περιοχές της Costa del Sol στην Ισπανία και του Αλγκάρβε στην Πορτογαλία (δημοφιλείς σε ξένους) έχουν αρχίσει να μειώνουν ελαφρώς τα ενοίκια πολυτελείας εκεί, μια εξαίρεση στην Ευρώπη. Το συνολικό ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη έχει μειωθεί καθώς τα νεότερα νοικοκυριά νοικιάζουν για μεγαλύτερο διάστημα, μια τάση που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παρακολουθούν στενά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ιδιωτικό σκέλος ενοικίων του ΔΤΚ αυξάνεται κατά ~5% ετησίως, ο ταχύτερος ρυθμός εδώ και πάνω από μια δεκαετία, συμβάλλοντας στον πληθωρισμό. Αυτό έχει πυροδοτήσει συζητήσεις για αυστηρότερο έλεγχο ενοικίων έναντι μέτρων για ενίσχυση της προσφοράς ενοικιαζόμενων κατοικιών. Αξιοσημείωτα, η Πολωνία μόλις εφάρμοσε κίνητρα για αναπτύξεις build-to-rent και η Αυστρία διοχετεύει συνταξιοδοτικά ταμεία σε ομόλογα προσιτής στέγασης – καινοτόμες προσεγγίσεις για την ανακούφιση της στενότητας ενοικιαζόμενων κατοικιών στην Ευρώπη.

Εμπορικά & Βιομηχανικά Ακίνητα

Υποχώρηση κατασκευών και ανάπτυξης: Ο κατασκευαστικός και αναπτυξιακός τομέας της Ευρώπης βρίσκεται σταθερά σε υποχώρηση. Ο δείκτης PMI κατασκευών της ευρωζώνης βυθίστηκε ακόμη περισσότερο κάτω από το όριο του 50 τον Αύγουστο, σηματοδοτώντας συρρίκνωση: ο δείκτης της Γερμανίας έπεσε στο 46,0, της Ιταλίας στο 47,7 και της Γαλλίας παρέμεινε στο 46,7 riotimesonline.com. Αυτό σηματοδοτεί μια παρατεταμένη πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας. Τα υψηλά κόστη χρηματοδότησης, οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού και η οικονομική αβεβαιότητα οδηγούν πολλές επενδύσεις σε αναβολή ή ακύρωση. Από γραφεία στη Φρανκφούρτη μέχρι οικιστικά έργα στη Μαδρίτη, οι κατασκευαστές αναφέρουν δυσκολία στην εξασφάλιση κερδοφόρων αποδόσεων με τα επιτόκια της ΕΚΤ στο 4%. Ακόμα και αν τα κόστη υλικών (όπως ξυλεία και χάλυβας) έχουν μειωθεί από τα υψηλά του 2022, το κλίμα στους κατασκευαστές παραμένει αδύναμο. Στη Γερμανία, οι οικοδομικές άδειες για κατοικίες μειώθηκαν κατά ~27% το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε ετήσια βάση, και οι επαγγελματικοί φορείς προειδοποιούν για “εκκαθάριση κατασκευαστών” αν δεν μειωθεί το κόστος δανεισμού. Η κρίση κατασκευών στη Σουηδία είναι οξεία – αρκετές μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες ζήτησαν προστασία από πτώχευση φέτος λόγω υπερπροσφοράς απούλητων μονάδων και ακριβού δανεισμού. Τα έργα υποδομών και βιομηχανίας, ωστόσο, αποτελούν μια σχετική φωτεινή εξαίρεση: έργα πράσινης ενέργειας και εργοστάσια ημιαγωγών με χρηματοδότηση ΕΕ (σε Γερμανία και Γαλλία) και αιολικά πάρκα (Βόρεια Θάλασσα) προχωρούν, προσφέροντας κάποιες θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα. Συνολικά όμως, οι κατασκευαστές στην Ευρώπη βρίσκονται σε φάση συρρίκνωσης. Αυτή η πτώση στην οικοδομική δραστηριότητα είναι ταυτόχρονα σύμπτωμα και αιτία οικονομικής ευθραυστότητας στην Ευρώπη – λιγότεροι γερανοί στον ορίζοντα σήμερα μπορεί να σημαίνουν περιορισμένη προσφορά κατοικιών (και υψηλότερα ενοίκια) σε λίγα χρόνια, αν και όταν ανακάμψει η ζήτηση.

Αγορές γραφείων και λιανικής: Οι ευρωπαϊκές αγορές γραφείων παραμένουν διχασμένες. Οι πρωτοκλασάτοι, σύγχρονοι χώροι γραφείων σε πόλεις όπως το Λονδίνο και το Παρίσι διατηρούν την αξία τους καθώς οι εταιρείες επιλέγουν την ποιότητα, αλλά τα παλαιότερα, λιγότερο αποδοτικά κτίρια δυσκολεύονται να βρουν ενοικιαστές. Η κενή διαθεσιμότητα γραφείων στο Λονδίνο έχει αυξηθεί περίπου στο 9%, και οι ιδιοκτήτες προσφέρουν περιόδους χωρίς ενοίκιο 12–18 μηνών για να προσελκύσουν μισθώσεις, ειδικά στην City. Το Παρίσι τα έχει πάει καλύτερα (κενή διαθεσιμότητα ~7%) χάρη στη περιορισμένη νέα προσφορά και την προτίμηση για εργασία με φυσική παρουσία, αλλά ακόμα και εκεί, οι υπεκμισθώσεις αυξάνονται. Ένας μεγάλος Γάλλος ιδιοκτήτης, η Gecina, σημείωσε ότι «οι ενοικιαστές χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να υπογράψουν και έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη». Τα κέντρα γραφείων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Βαρσοβία, Πράγα) δέχονται πιέσεις από την εξ αποστάσεως εργασία και την υπερπροσφορά· η κενή διαθεσιμότητα στη Βαρσοβία έφτασε το 13%, το υψηλότερο της δεκαετίας. Εν τω μεταξύ, η αγορά ακινήτων λιανικής στην Ευρώπη είναι επιφυλακτική. Οι λιανικές πωλήσεις στην Ισπανία μειώθηκαν κατά 0,5% τον τελευταίο μήνα riotimesonline.com και η επισκεψιμότητα στα καταστήματα στη Γερμανία παραμένει κάτω από τα προ-πανδημικά επίπεδα. Τα ενοίκια λιανικής είναι στάσιμα και ορισμένα ασθενέστερα εμπορικά κέντρα σε δευτερεύουσες πόλεις βλέπουν αυξήσεις αποδόσεων (καθώς οι αξίες πέφτουν). Ωστόσο, οι κορυφαίοι εμπορικοί δρόμοι (π.χ. Παρίσι Champs-Élysées, Μιλάνο Via Montenapoleone) αναφέρουν ισχυρές πωλήσεις πολυτελείας και ακόμη και ρεκόρ ενοικίων το 2025, λόγω των δαπανών διεθνών τουριστών και της περιορισμένης διαθεσιμότητας χώρου. Οι ευρωπαίοι λιανέμποροι αλλάζουν επίσης τα μοντέλα τους – με μεγαλύτερη έμφαση σε μικρότερα αστικά καταστήματα και εμπειρική λιανική – κάτι που αλλάζει τη ζήτηση για χώρο. Για παράδειγμα, η IKEA άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στο κέντρο του Παρισιού και άλλοι μεγάλοι λιανέμποροι ακολουθούν, προσπαθώντας να προσαρμοστούν στη μεταβαλλόμενη καταναλωτική συμπεριφορά.

Λιανική & Φιλοξενία

Βιομηχανικά και logistics: Η ευρωπαϊκή βιομηχανική και logistics αγορά ακινήτων παραμένει σχετικά ανθεκτική. Τα πανευρωπαϊκά ποσοστά κενών logistics είναι χαμηλά (περίπου 4–5%) και η αύξηση των ενοικίων συνεχίζεται, αν και με βραδύτερο ρυθμό σε σύγκριση με την έντονη δραστηριότητα του 2022. Η ζήτηση για αποθηκευτικούς χώρους κοντά σε λιμάνια (Ρότερνταμ, Αμβέρσα) και μεγάλες πόλεις παραμένει ισχυρή χάρη στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Μια νέασημείωσε ότι, με τους τομείς logistics και senior living να παρουσιάζουν ανάπτυξη marketsgroup.org . Στην Ευρώπη,επειδή προσφέρουν σταθερό εισόδημα· ωστόσο, οι όγκοι συναλλαγών έχουν μειωθεί καθώς αγοραστές και πωλητές διαφωνούν για τις τιμές. Τα cap rates (αποδόσεις) για τα prime logistics στη Δυτική Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά περίπου 50 μονάδες βάσης τον τελευταίο χρόνο, αντανακλώντας το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης, αλλά perenews.com . Μία τάση είναι η άνοδος τωνσε αγορές με περιορισμένη γη όπως το Λονδίνο και το Παρίσι, καθώς και η μετατροπή κενών μεγάλων καταστημάτων λιανικής σε κέντρα διανομής. Οι προοπτικές για τον βιομηχανικό τομέα είναι συγκρατημένα αισιόδοξες: «Ακόμη και στην Ευρώπη, όπου τα spreads των cap rates έχουν ομαλοποιηθεί, οι όγκοι συναλλαγών παραμένουν αργοί στην ανάκαμψη» λόγω των συνθηκών χρηματοδότησης invesco.com . Εάν η ΕΚΤ σηματοδοτήσει μειώσεις επιτοκίων για το 2026, όπως πολλοί αναμένουν, αυτό θα μπορούσε να απελευθερώσει ένα κύμα συσσωρευμένων βιομηχανικών επενδύσεων στην περιοχή.

Ανάκαμψη τουρισμού και λιανικής: Τα διάσημα κέντρα πόλεων της Ευρώπης απολαμβάνουν μια ανάκαμψη του τουρισμού που στηρίζει τα ξενοδοχεία και τη λιανική στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους. Η πληρότητα των ξενοδοχείων στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι επέστρεψε στα επίπεδα του 2019, με τη Νότια Ευρώπη να επωφελείται από μια σεζόν ρεκόρ. Αυτό έχει θετικές επιπτώσεις για τη λιανική και την εστίαση. Για παράδειγμα, η Ιταλία ανέφερε ότι οι δαπάνες ξένων τουριστών αυξήθηκαν κατά 8% σε σύγκριση με πέρυσι, ενισχύοντας τις πολυτελείς μπουτίκ στη Ρώμη και τη Φλωρεντία. Οι επενδυτές σε ακίνητα φιλοξενίας είναι και πάλι ενεργοί: στις αρχές Σεπτεμβρίου, ένα μεσανατολικό ταμείο απέκτησε ένα χαρτοφυλάκιο ισπανικών θέρετρων για 500 εκατ. ευρώ, ποντάροντας στη συνεχιζόμενη ζήτηση για ταξίδια. Ωστόσο, οι μικρότεροι ξενοδόχοι αντιμετωπίζουν αυξανόμενους μισθούς και ενεργειακό κόστος, πιέζοντας τα περιθώρια κέρδους. Το κλίμα στα ακίνητα λιανικής παραμένει επιφυλακτικό. Εύθραυστες τάσεις στη λιανική επιμένουν σε οικονομίες όπως η Γερμανία, όπου η καταναλωτική εμπιστοσύνη είναι χαμηλή – οι γερμανικές μάρκες λιανικής καθυστερούν τα σχέδια επέκτασης, συμβάλλοντας στην επιβράδυνση των μισθώσεων. Παρ’ όλα αυτά, η λιανική με άξονα τα σούπερ μάρκετ και τα retail parks αποδίδουν καλά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κενή εμπορική επιφάνεια στα retail parks έφτασε σε χαμηλό 15ετίας καθώς οι καταναλωτές που αναζητούν αξία επισκέπτονται μεγάλες αλυσίδες εκπτωτικών καταστημάτων. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει σταθεροποιηθεί περίπου στο 15% των συνολικών λιανικών πωλήσεων στην Ευρώπη, ανακουφίζοντας εν μέρει την πίεση στα φυσικά καταστήματα. Ως αποτέλεσμα, η συζήτηση για «αποκάλυψη της λιανικής» στην Ευρώπη έχει ατονήσει· αντίθετα, ο κλάδος αντιμετωπίζει μια αργή προσαρμογή και επιλεκτική ανάπτυξη. Οι ιδιοκτήτες εμπορικών ακινήτων επενδύουν σε ανακαινίσεις και προσθέτουν αξιοθέατα (από food halls μέχρι μικρές αποθήκες για click-and-collect) για να διατηρήσουν τα εμπορικά κέντρα επίκαιρα. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, αρκετά παλαιωμένα εμπορικά κέντρα ανακαινίζονται με τη στήριξη κρατικών κονδυλίων για την αστική ανανέωση.

Περιβάλλον πολιτικής: Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις παρεμβαίνουν όλο και περισσότερο στις αγορές ακινήτων. Εκτός από τα μέτρα για τη στέγαση που αναφέρθηκαν, ορισμένες πόλεις αντιμετωπίζουν την κερδοσκοπία ακινήτων. Στο Τόκιο της Ιαπωνίας (συχνά ενταγμένο στην Ασία-Ειρηνικό αλλά σχετικό εδώ λόγω ανταλλαγής πολιτικών), μια ενδιαφέρουσα κίνηση ήταν όταν μια τοπική περιφέρεια ζήτησε από τους κατασκευαστές να απαγορεύσουν τις μεταπωλήσεις διαμερισμάτων για 5 χρόνια ώστε να περιορίσουν τους κερδοσκόπους asahi.com. Αν και αυτό είναι εκτός Ευρώπης, τράβηξε το ενδιαφέρον των παγκόσμιων υπευθύνων χάραξης πολιτικής που επιδιώκουν να περιορίσουν τις κερδοσκοπικές φούσκες. Καμία ευρωπαϊκή πόλη δεν έχει φτάσει τόσο μακριά, αλλά μέρη όπως το Βερολίνο συνεχίζουν να συζητούν για ανώτατα όρια ενοικίων (μετά την ακύρωση του προηγούμενου ανώτατου ορίου του Βερολίνου από το δικαστήριο) και το Άμστερνταμ έχει απαγορεύσει στους επενδυτές να αγοράζουν φθηνότερα σπίτια για ενοικίαση. Η ΕΕ εφαρμόζει επίσης κανόνες βιωσιμότητας (ESG) που επηρεάζουν τα ακίνητα – από το 2025, τα μεγάλα κτίρια θα πρέπει να αναφέρουν την κατανάλωση ενέργειας, και τα μη αποδοτικά κτίρια ενδέχεται να απαγορευτεί να ενοικιάζονται έως το 2030. Αυτό ήδη επηρεάζει τις αποτιμήσεις: πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι τα γραφεία με βαθμολογία κάτω από “C” στην ενεργειακή απόδοση διαπραγματεύονται με έκπτωση 5–10% στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Αυτές οι ρυθμιστικές αλλαγές, σε συνδυασμό με τις οικονομικές δυνάμεις, σημαίνουν ότι η αγορά ακινήτων της Ευρώπης γίνεται πιο φιλική προς τους ενοικιαστές και ανταγωνιστική μετά από χρόνια κυριαρχίας των ιδιοκτητών. Καθώς το 2025 προχωρά, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – οι αγορές ποντάρουν σε περίπου 200 μονάδες βάσης μείωσης επιτοκίων έως το τέλος του 2025 perenews.com για να διασωθεί η ανάπτυξη. Εάν και όταν ξεκινήσει η νομισματική χαλάρωση, αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτήσει σημείο καμπής για την «αναθέρμανση» των αγορών ακινήτων, αλλά προς το παρόν η Ευρώπη ισορροπεί εύθραυστα μεταξύ τιθάσευσης του πληθωρισμού και αποφυγής κατάρρευσης της αγοράς ακινήτων.

Ασία-Ειρηνικός

Αγορές Κατοικιών

Κίνα: Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο παραμένει βυθισμένη σε μια. Μια δημοσκόπηση του Reuters μεταξύ οικονομολόγων επιβεβαιώνει ότι, μια ελαφρώς ηπιότερη πτώση από ό,τι είχε προβλεφθεί νωρίτερα, χάρη στα πρόσφατα μέτρα στήριξης reuters.com . Ωστόσο, οι πωλήσεις και οι επενδύσεις επιδεινώνονται: οι πωλήσεις ακινήτων αναμένεται να καταρρεύσουν κατά 7,5% το 2025 (χειρότερα από το –5% που είχε προβλεφθεί προηγουμένως) και οι επενδύσεις σε ακίνητα θα μπορούσαν να συρρικνωθούν κατά 11% reuters.com . Τα βασικά προβλήματα –– παραμένουν άλυτα. Παρά τις δεκάδες παρεμβάσεις πολιτικής από το Πεκίνο (από χαμηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων έως χαλάρωση των κανόνων προκαταβολής), η αγορά δεν έχει ακόμη βρει πάτο reuters.com . «Η Fitch πιστεύει ότι ο τομέας ακινήτων θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει πολλές διαρθρωτικές προκλήσεις μεσοπρόθεσμα, συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών αλλαγών, της χαμηλής προσιτότητας στέγασης και των υψηλών αποθεμάτων απούλητων κατοικιών», δήλωσε η Lulu Shi, διευθύντρια στη Fitch Ratings reuters.com . Πολλοί αναλυτές πλέον reuters.com . Αυξάνονται οι φωνές για πιο δραστική δράση: «Η σταθεροποίηση της αγοράς μπορεί να απαιτεί… άμεση παρέμβαση της κεντρικής κυβέρνησης», υποστήριξε ο Gao Yuhong του οίκου αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Pengyuan, προτείνοντας κρατικά κεφάλαια να αγοράσουνγια να μειωθεί η υπερπροσφορά reuters.com . Πράγματι, η εκκαθάριση των αποθεμάτων είναι τιτάνιο έργο – περίπου 600–700 εκατομμύρια τ.μ. κατοικιών (περίπου 5+ εκατομμύρια σπίτια) χρειάζονται αγοραστές, ισοδύναμο με πωλήσεις άνω των 12 μηνών, και ο Gao εκτιμά ότι 5 τρισεκατομμύρια γιουάν (699 δισ. δολάρια) θα απαιτούνταν για να εκκαθαριστεί αυτή η υπερπροσφορά reuters.com . Στο πεδίο, μεγάλοι κατασκευαστές όπως η Country Garden και η Evergrande βρίσκονται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης, ενώ το αγοραστικό ενδιαφέρον είναι ασθενέστερο στις μικρότερες πόλεις.έχει δείξει πρόθεση για περαιτέρω στήριξη: μόλις αυτή την εβδομάδα, οι τοπικές τράπεζες μείωσαν τα επιτόκια στεγαστικών δανείων για πρώτη φορά κατά επιπλέον 10–20 μονάδες βάσης και αρκετές πόλεις χαλάρωσαν τους περιορισμούς αγοράς κατοικίας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής αυτές οι σταδιακές κινήσεις έχουν yνα πυροδοτήσει μια ανατροπή σε αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως ητης Κίνας για τα ακίνητα.

Χονγκ Κονγκ: Σε έντονη αντίθεση με την ηπειρωτική Κίνα, η αγορά κατοικίας του Χονγκ Κονγκ ανακάμπτει μετά από μια μακρά ύφεση. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής του Χονγκ Κονγκ, η Sun Hung Kai Properties, ανέφερε την πρώτη αύξηση κερδών της εδώ και τρία χρόνια, επικαλούμενη «σημάδια σταθεροποίησης» στην αγορά ακινήτων chinadailyhk.com. Τα καθαρά κέρδη για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 0,5% στα 21,9 δισ. HK$ chinadailyhk.com. «Η αγορά κατοικιών του Χονγκ Κονγκ έδειξε περαιτέρω σημάδια σταθεροποίησης χάρη στη χαλάρωση των περιορισμών στα στεγαστικά δάνεια και τα χαμηλότερα τοπικά επιτόκια», σημείωσε η εταιρεία chinadailyhk.com. Πράγματι, η κυβέρνηση πρόσφατα χαλάρωσε τα όρια στεγαστικών δανείων για τους αγοραστές πρώτης κατοικίας, και τα τοπικά επιτόκια έχουν μειωθεί καθώς η Νομισματική Αρχή του Χονγκ Κονγκ ακολούθησε την παύση της Fed. Οι τιμές κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ αυξάνονται από τον Απρίλιο, και οι αναλυτές προβλέπουν ανάκαμψη 8% στις τιμές μέχρι το τέλος του 2025 chinadailyhk.com μετά από μια συνολική διόρθωση περίπου 15% από τα υψηλά του 2019. Η εισροή ταλέντων και φοιτητών από την ηπειρωτική Κίνα, καθώς και τα αυξανόμενα ενοίκια, στηρίζουν τη ζήτηση chinadailyhk.com. Ο τομέας πολυτελών κατοικιών της πόλης σημείωσε επίσης μια εντυπωσιακή πώληση: μια έπαυλη στο The Peak πουλήθηκε περίπου για 1 δισ. HK$, καθιστώντας την μία από τις ακριβότερες οικιστικές συναλλαγές του 2025 timeout.com. Ωστόσο, ο τομέας εμπορικών ακινήτων του Χονγκ Κονγκ παραμένει αδύναμος – η Sun Hung Kai είδε τα έσοδα από ενοίκια γραφείων και εμπορικών κέντρων να μειώνονται κατά 2% την ίδια περίοδο chinadailyhk.com. Τα υψηλά ποσοστά κενών γραφείων (περίπου 14% αυτή τη στιγμή) και η πτώση των ενοικίων καταστημάτων σε ορισμένες περιοχές αντικατοπτρίζουν την καθυστερημένη ανάκαμψη των επιχειρηματικών δαπανών. Συνολικά, το Χονγκ Κονγκ φαίνεται να βρίσκεται στο κατώτατο σημείο, βοηθούμενο από το άνοιγμά του και τη στενότερη ενσωμάτωση με το σχέδιο Greater Bay Area της ηπειρωτικής Κίνας. Η αγορά δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τις δυσκολίες, αλλά το κλίμα έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με πέρυσι, όταν οι αυξήσεις επιτοκίων και οι φόβοι μετανάστευσης σκίαζαν την κατάσταση.

Ιαπωνία: Η αγορά ακινήτων της Ιαπωνίας είναι σχετικά σταθερή και σε ορισμένες περιοχές ακόμη και αισιόδοξη. Η εγχώρια οικονομική δυναμική – η ετήσια καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 2,2% τον Ιούλιο, οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 3,0% riotimesonline.com – ενισχύει την αισιοδοξία στην αγορά ακινήτων. Οι τιμές κατοικιών στο Τόκιο βρίσκονται σε σταθερή άνοδο· η μέση τιμή ενός νέου διαμερίσματος στους 23 δήμους του Τόκιο έφτασε τα ¥135,3 εκατομμύρια (~$920.000) τον Ιούλιο, αυξημένη κατά 24% σε ετήσια βάση asahi.com. Αυτό το εντυπωσιακό άλμα αντικατοπτρίζει τόσο την αύξηση του κόστους κατασκευής όσο και τη σφοδρή ζήτηση. Σε τέτοιο βαθμό που οι αρχές αρχίζουν να ανησυχούν για τη κερδοσκοπία. Ο δήμος Chiyoda του Τόκιο προκάλεσε αίσθηση ζητώντας από τους κατασκευαστές να συμπεριλάβουν ρήτρες απαγόρευσης μεταπώλησης νέων μονάδων για 5 χρόνια σε ορισμένες αναπλάσεις, με στόχο να περιορίσουν τους μεταπωλητές και να συγκρατήσουν τις τιμές asahi.com. Η βιομηχανία ακινήτων αντέδρασε έντονα, αμφισβητώντας τη νομιμότητα και τη σοφία ενός τέτοιου αιτήματος asahi.com. «Και εμείς πιστεύουμε ότι η βραχυπρόθεσμη μεταπώληση είναι ανεπιθύμητη… Όμως θεωρούμε ότι το αίτημα του δήμου στερείται ισχυρής βάσης», δήλωσε ανώτατο στέλεχος της Ένωσης Εταιρειών Ακινήτων της Ιαπωνίας asahi.com. Παρά αυτές τις συζητήσεις, τα χαμηλά επιτόκια της Ιαπωνίας (το βασικό επιτόκιο της BoJ παραμένει αρνητικό) και η έντονη ζήτηση κατοικίας στα αστικά κέντρα διατηρούν την αγορά ακμαία. Η περιφερειακή Ιαπωνία είναι διαφορετική υπόθεση – πολλές αγροτικές περιοχές συνεχίζουν να βλέπουν μείωση πληθυσμού και κενά σπίτια. Η κυβέρνηση προωθεί προγράμματα για την επαναχρησιμοποίηση ή κατεδάφιση των 8 εκατομμυρίων “akiya” (άδεια σπίτια) σε όλη την Ιαπωνία, κάτι που θα μπορούσε να ανοίξει ευκαιρίες για αναπλάσεις. Η αγορά γραφείων στο Τόκιο είναι σχετικά σταθερή με κενές θέσεις ~6%, πολύ χαμηλότερα από άλλες παγκόσμιες πρωτεύουσες, εν μέρει χάρη στην επέκταση εταιρειών τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών και στον περιορισμένο νέο εφοδιασμό. Συνοψίζοντας, τα ακίνητα στην Ιαπωνία επωφελούνται από το μοναδικό μακροοικονομικό περιβάλλον (χαμηλά επιτόκια, ανακάμπτουσα οικονομία) και ξεχωρίζουν ως μια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ασία φέτος.

Εμπορικές & Επενδυτικές Τάσεις

Άλλες αγορές Ασίας-Ειρηνικού: Στην, η αγορά κατοικίας ανέκτησε απροσδόκητα δυναμική το 2025. Μετά από μια πτώση το 2024, οιανεβαίνουν ξανά (Σίδνεϊ +5% από την αρχή του έτους), καθώς η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας τερμάτισε τον κύκλο αυξήσεων επιτοκίων και οι αγοραστές επέστρεψαν μαζικά. Η χρόνια έλλειψη προσφοράς στην Αυστραλία, ειδικά στις ενοικιάσεις, σημαίνει ότι οποιαδήποτε χαλάρωση επιτοκίων μεταφράζεται γρήγορα σε υψηλότερες τιμές. Η RBA διατήρησε τα επιτόκια στο 4,35% αυτή την εβδομάδα, και κάποιοι αναλυτές προβλέπουν ότι οι μειώσεις επιτοκίων θα μπορούσαν να ξεκινήσουν στις αρχές του 2026 αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να υποχωρεί. Ηείδε επίσης την αγορά ακινήτων της να αλλάζει πορεία· οι τιμές κατοικιών στο Όκλαντ αυξάνονται για τρεις συνεχόμενους μήνες, με την κεντρική τράπεζα να προειδοποιεί ότι «οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα παραμένουν». Στην, ο τομέας ακινήτων είναι ισχυρός με ορισμένες ανησυχίες. Δημοσκόπηση του Reuters τον Ιούνιο έδειξε ότι οι reuters.com , με στήριξη από την αστικοποίηση και την αύξηση των εισοδημάτων. Ωστόσο, εμφανίζονται «ρωγμές από επιβράδυνση της ζήτησης», ειδικά στα πολυτελή ακίνητα. «Η ζήτηση από τους υπερ-πλούσιους έχει σίγουρα κορυφωθεί… αυτή η τρελή βιασύνη μετά τον COVID τελείωσε», παρατήρησε ο Pankaj Kapoor, επικεφαλής της ερευνητικής εταιρείας Liases Foras reuters.com . Οι κατασκευαστές σε Μουμπάι και Δελχί διατηρούν απούλητο απόθεμα πολυτελών ακινήτων, και οι αναλυτές προειδοποιούν για πιθανήαν η οικονομική ανάπτυξη επιβραδυνθεί reuters.com . Ωστόσο, η μεσαία κατηγορία κατοικιών στην Ινδία συνεχίζει να πωλείται γρήγορα, με τη βοήθεια πρόσφατων μειώσεων επιτοκίων (η RBI μείωσε απροσδόκητα τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης τον Ιούνιο reuters.com ) και κρατικών επιδοτήσεων για αγοραστές πρώτης κατοικίας. Οι αγορές της, όπως ηκαι η, είναι γενικά σταθερές. Οι τιμές κατοικιών στη Σιγκαπούρη βρίσκονται κοντά σε ιστορικά υψηλά, αν και η κυβέρνηση έχει επιβάλει νέα μέτρα ψύξης (υψηλότεροι φόροι μεταβίβασης για αλλοδαπούς) που έχουν επιβραδύνει τον όγκο των πωλήσεων. Τοαντιμετωπίζει πιστωτική ασφυξία που έπληξε τους κατασκευαστές ακινήτων, αλλά η άμεση κρατική παρέμβαση (συμπεριλαμβανομένου ταμείου διάσωσης για μπλοκαρισμένα έργα) έχει αρχίσει να σταθεροποιεί την κατάσταση. Σε όλη την Ασία-Ειρηνικό, το κυρίαρχο θέμα είναι η απόκλιση –

Εμπορικά ακίνητα στην Κίνα: Η εμπορική ακίνητη περιουσία της Κίνας – γραφεία, λιανική, ξενοδοχεία – βρίσκεται υπό σημαντική πίεση. Τα ποσοστά κενών γραφείων σε μεγάλες κινεζικές πόλεις όπως το Πεκίνο και η Σαγκάη έχουν αυξηθεί σε ~20% ή και περισσότερο καθώς νέα ακίνητα βγαίνουν στην αγορά και οι εταιρείες μειώνουν τους χώρους τους λόγω βραδύτερης ανάπτυξης. Οι ιδιοκτήτες μειώνουν τα ενοίκια· τα ενοίκια γραφείων κατηγορίας Α στη Σαγκάη έχουν πέσει ~5% σε ετήσια βάση. Η λιανική ακίνητη περιουσία τα πηγαίνει λίγο καλύτερα χάρη στη δειλή ανάκαμψη της κατανάλωσης στην Κίνα – τα εμπορικά κέντρα σε πόλεις πρώτης κατηγορίας αναφέρουν σταδιακή βελτίωση της επισκεψιμότητας, και οι πολυτελείς λιανέμποροι εξακολουθούν να βλέπουν την Κίνα ως αγορά ανάπτυξης. Όμως σε μικρότερες πόλεις, πολλά εμπορικά κέντρα παραμένουν μισοάδεια. Η επενδυτική αγορά στην Κίνα είναι εξαιρετικά ήσυχη: οι ξένοι επενδυτές έχουν σε μεγάλο βαθμό παγώσει τις εξαγορές, ενώ οι εγχώριοι επενδυτές εμποδίζονται από τη στενότητα της πίστωσης. Ορισμένα ευκαιριακά funds εξετάζουν προβληματικά περιουσιακά στοιχεία – για παράδειγμα, φήμες αναφέρουν ότι μερικές αμερικανικές εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων εξετάζουν ανολοκλήρωτα έργα διαμερισμάτων στην Κουανγκτσόου με μεγάλες εκπτώσεις. Όμως γενικά, η εμπιστοσύνη στην κινεζική αγορά ακινήτων θα χρειαστεί χρόνο για να αποκατασταθεί, πιθανότατα απαιτώντας πιο ξεκάθαρη κυβερνητική στήριξη ή μια μακροοικονομική ανάκαμψη.

Γραφεία και λιανική Ασίας-Ειρηνικού: Οι αγορές γραφείων στην Ασία-Ειρηνικό παρουσιάζουν μικτή εικόνα. Η Μπανγκαλόρ και η Βομβάη έχουν ισχυρή ζήτηση για γραφεία λόγω του τομέα της πληροφορικής και μονοψήφια ποσοστά κενών, ενώ η Σεούλ και το Σίδνεϊ εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά κενών (~12%) λόγω απολύσεων στον τομέα της τεχνολογίας και της υιοθέτησης υβριδικής εργασίας. Τα ενοίκια γραφείων στη Σιγκαπούρη έφτασαν σε υψηλό δεκαετίας στις αρχές του 2025 (λόγω επέκτασης των χρηματοοικονομικών και τεχνολογικών εταιρειών), αλλά πλέον ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνεται. Τα γραφεία στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη διανύουν μεταβατική περίοδο με κάποιες εταιρείες να μειώνουν τους χώρους τους – το ποσοστό κενών γραφείων στην Αυστραλία είναι ~14% – αλλά θεσμικοί επενδυτές από τη Σιγκαπούρη και τη Μέση Ανατολή συμμετέχουν ενεργά σε δημοπρασίες για ποιοτικούς πύργους γραφείων στην Αυστραλία, βλέποντας κάθε πτώση ως ευκαιρία εισόδου. Η λιανική στην Ασία ανακάμπτει μαζί με τους καταναλωτές της περιοχής. Η λιανική ακίνητη περιουσία στην Ιαπωνία απολαμβάνει άνθηση λόγω συσσωρευμένης καταναλωτικής ζήτησης – οι εμπορικοί δρόμοι στο Τόκιο και την Οσάκα αναφέρουν σχεδόν μηδενικά κενά και αυξανόμενα ενοίκια. Ο λιανικός τομέας της Ταϊλάνδης ενισχύεται από τον τουρισμό· η κίνηση στα εμπορικά κέντρα της Μπανγκόκ έχει επιστρέψει, και ένα νέο μεγα-εμπορικό κέντρο άνοιξε στα τέλη του 2024 με ισχυρή ζήτηση από ενοικιαστές. Από την άλλη, οι λιανέμποροι στη Μαλαισία και το Χονγκ Κονγκ είναι πιο επιφυλακτικοί, με το Χονγκ Κονγκ ειδικά να βλέπει πολλούς Κινέζους καταναλωτές να μην έχουν επιστρέψει στα προ-πανδημίας επίπεδα. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (από Alibaba, Tokopedia κ.ά.) συνεχίζει να διαμορφώνει την αγορά λιανικής ακινήτων: πολλές ασιατικές πόλεις έχουν υπερπροσφορά παλαιότερων εμπορικών κέντρων που ίσως χρειαστεί να επανατοποθετηθούν ή να μετατραπούν για άλλες χρήσεις (όπως last-mile logistics ή ακόμα και σχολεία και γραφεία).

Ροές επενδύσεων και αποτιμήσεις: Οι θεσμικοί επενδυτές εμφανίζονται επιλεκτικά αισιόδοξοι για τα ακίνητα της Ασίας-Ειρηνικού. «Το 2025 σηματοδοτεί σημείο καμπής για τις κεφαλαιακές αξίες· το κλίμα βελτιώνεται, αλλά η ρευστότητα παραμένει περιορισμένη», ανέφερε μια ανάλυση προοπτικών της CBRE Asia-Pacific sg.news.yahoo.com. Οι διασυνοριακές επενδύσεις αυξάνονται – ιδιαίτερα, το ασιατικό κεφάλαιο αποτελεί πλέον σημαντική δύναμη παγκοσμίως, με συνταξιοδοτικά και κρατικά ταμεία από τη Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να επενδύουν σε ακίνητα του εξωτερικού (συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης και των ΗΠΑ) με ελκυστικές αποδόσεις perenews.com. Εντός Ασίας-Ειρηνικού, η Ιαπωνία έχει γίνει προτιμώμενος προορισμός λόγω των χαμηλών επιτοκίων – αρκετά παγκόσμια funds έχουν αποκτήσει χαρτοφυλάκια πολυκατοικιών στο Τόκιο ως εναλλακτική των ομολόγων. Η Αυστραλία επίσης προσελκύει εισερχόμενες επενδύσεις σε logistics και ενοικιαζόμενη κατοικία. Πρόσφατη έρευνα της Knight Frank έδειξε ότι το 83% των παγκόσμιων ατόμων υψηλής καθαρής αξίας ενδιαφέρονται να αγοράσουν ακίνητα στο Ντουμπάι, αλλά και πιο κοντά, σημαντικός αριθμός σχεδιάζει επενδύσεις σε ασιατικές πόλεις (Σιγκαπούρη, Σίδνεϊ) έως το 2025 knightfrank.ae. Μια σημαντική συμφωνία αυτής της περιόδου: στη Σιγκαπούρη, κοινοπραξία με επικεφαλής το GIC (το κρατικό ταμείο) συμφώνησε να επενδύσει 1 δισ. δολάρια σε trust που κατέχει ακίνητα λιανικής και γραφείων υψηλής αξίας – ψήφος εμπιστοσύνης στη σταθερότητα της πόλης-κράτους. Παράλληλα, κυβερνητικοί αξιωματούχοι στην Ασία-Ειρηνικό παρακολουθούν τα ακίνητα ως βαρόμετρο της οικονομικής υγείας. «Ο τομέας ακινήτων είναι κλειδί για την οικονομική μας ανάκαμψη», δήλωσε αξιωματούχος του Υπουργείου Στέγασης της Κίνας, τονίζοντας τα πρόσφατα μέτρα στήριξης των αγοραστών κατοικίας (το σχόλιο έγινε σε ενημέρωση στις 4 Σεπτεμβρίου στο Πεκίνο). Οι αναλυτές αναμένουν περισσότερα μέτρα στήριξης αν δεν βελτιωθούν οι συνθήκες· όπως το έθεσε ένας, «Το Πεκίνο έχει τα εργαλεία – το ερώτημα είναι αν θα χρησιμοποιηθούν για άμεση διάσωση των ακινήτων ή για ευρύτερη στήριξη της οικονομίας». Σε όλη την Ασία-Ειρηνικό, οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι για να φανεί αν αγορές όπως η Κίνα θα σταθεροποιηθούν και αν η ανθεκτικότητα άλλων (Ιαπωνία, Αυστραλία) θα αντέξει στις παγκόσμιες προκλήσεις.

Μέση Ανατολή

Κατοικία & Γη

Άνθηση της αγοράς κατοικίας στον Κόλπο: Η αγορά ακινήτων στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα στις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), βρίσκεται σε έξαρση. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τόσο το Ντουμπάι όσο και το Αμπού Ντάμπι βιώνουν αυξημένη ζήτηση σε οικιστικά, εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα wam.ae wam.ae. Το Ντουμπάι ξεχωρίζει με ρεκόρ πωλήσεων: οι συναλλαγές ακινήτων ανήλθαν σε 326,6 δισ. AED το πρώτο εξάμηνο του 2025, αυξημένες κατά 40% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024 wam.ae. Αυτή η ραγδαία ανάπτυξη οφείλεται σε μια σύμπτωση παραγόντων – μια ανθεκτική οικονομία (ενισχυμένη από τα έσοδα πετρελαίου και τις προσπάθειες διαφοροποίησης), αύξηση ξένων επενδυτών (που αναζητούν σταθερότητα και περιουσιακά στοιχεία συνδεδεμένα με το δολάριο), και εισροή εξειδικευμένων αλλοδαπών που προσελκύονται από τις φιλικές προς τις επιχειρήσεις πολιτικές του Ντουμπάι. «Οι συναλλαγές ακινήτων σε όλα τα εμιράτα παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη…ορισμένα έργα που είναι προγραμματισμένα να παραδοθούν εντός τριών ετών εξαντλούνται σε μόλις μία ή δύο εβδομάδες, κάτι που σπάνια παρατηρείται αλλού στον κόσμο», παρατήρησε ο Ismail Al Hammadi, CEO της Al Ruwad Real Estate, τονίζοντας τη σχεδόν φρενήρη όρεξη των αγοραστών στα ΗΑΕ wam.ae. Οι κατασκευαστές γης λανσάρουν νέες κοινότητες με ταχύ ρυθμό, ενώ οι πωλήσεις εκτός σχεδίου (αγορά πριν την κατασκευή) ανθούν. Το Αμπού Ντάμπι επίσης παρουσιάζει αξιοσημείωτη δυναμική – η ζήτηση είναι ισχυρή τόσο για πολυτελείς βίλες στο νησί Saadiyat όσο και για πιο προσιτή στέγαση σε αναδυόμενα προάστια, με τη στήριξη κυβερνητικών στεγαστικών προγραμμάτων για τους Εμιρατινούς πολίτες. Σε όλη τη χώρα των ΗΑΕ, η πληρότητα και τα ενοίκια αυξάνονται σε κάθε τομέα, από διαμερίσματα έως αποθήκες wam.ae.

Σαουδική Αραβία: Το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται στη μέση μιας μετασχηματιστικής ώθησης στον τομέα των ακινήτων στο πλαίσιο του Vision 2030. Η κυβερνητική προσπάθεια να αυξήσει την ιδιοκατοίκηση στο 70% έως το 2030 (από ~64% σήμερα) αποδίδει καρπούς – τεράστια νέα οικιστικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ριάντ, την Τζέντα και σε προγραμματισμένες νέες πόλεις. Σύμφωνα με έκθεση της Knight Frank, οι ιδιώτες αγοραστές στη Σαουδική Αραβία θα δαπανήσουν εκτιμώμενα 1,22 δισ. δολάρια για κατοικίες το 2025, με το εμβληματικό μεγα-έργο NEOM να αναδεικνύεται ως ο πιο ελκυστικός προορισμός english.aawsat.com. Το NEOM, The Line και άλλα giga-projects στοχεύουν στη δημιουργία εντελώς νέων αγορών κατοικίας, προσελκύοντας τόσο πολίτες όσο και αλλοδαπούς. Σύμφωνα με την έκθεση, οι Σαουδάραβες σχεδιάζουν να επενδύσουν περίπου 2,75 δισ. SAR (733 εκατ. δολάρια) προσωπικού κεφαλαίου σε οικιστικές αναπτύξεις που σχετίζονται με το Vision 2030 english.aawsat.com. Η κυβέρνηση παρέχει επίσης ενεργά γη και χρηματοδότηση: μόνο το 2024, εγκρίθηκαν πάνω από 205.000 κατοικίες εκτός σχεδίου και 165.000 οικόπεδα κατοικιών διατέθηκαν μέσω του προγράμματος Sakani english.aawsat.com. Στον τομέα της πολυτελείας, οι Σαουδάραβες κατασκευαστές προσελκύουν αγοραστές υψηλής καθαρής αξίας με επώνυμες κατοικίες (συχνά συνδεδεμένες με πολυτελείς ξενοδοχειακούς ομίλους) στη Διπλωματική Συνοικία του Ριάντ και κατά μήκος της ακτής της Ερυθράς Θάλασσας. Εν τω μεταξύ, η ζήτηση για ενοικίαση στη Σαουδική Αραβία παραμένει υψηλή καθώς ο νεανικός πληθυσμός αυξάνεται· τα ενοίκια στο Ριάντ έχουν αυξηθεί απότομα (περίπου 10% φέτος) λόγω της εισροής αλλοδαπών και της καθυστέρησης στη νέα προσφορά. Οι Σαουδάραβες αξιωματούχοι τονίζουν το ευρύτερο οικονομικό όφελος: «Η οικονομία του Κόλπου σημειώνει ανάπτυξη που υπερβαίνει τον παγκόσμιο μέσο όρο, χάρη σε φιλόδοξα αναπτυξιακά οράματα», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του GCC Jasem Albudaiwi στις 4 Σεπτεμβρίου english.aawsat.com, υπογραμμίζοντας το πόσο κεντρική είναι η ανάπτυξη ακινήτων στις οικονομικές στρατηγικές του GCC.

Ευρύτερη Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική (MENA): Εκτός του Κόλπου, οι αγορές κατοικίας είναι πιο μικτές. Η Αίγυπτος αντιμετωπίζει μια κρίση προσιτότητας λόγω πληθωρισμού – οι τιμές ακινήτων στο Κάιρο έχουν εκτοξευθεί (διπλασιάστηκαν σε όρους EGP μέσα σε δύο χρόνια), αλλά η απότομη υποτίμηση του νομίσματος σημαίνει ότι οι κατασκευαστές αντιμετωπίζουν υψηλότερα κόστη και πολλοί αγοραστές αποκλείονται λόγω τιμής. Η αιγυπτιακή κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει ώθηση στην αγορά κατοικίας προσφέροντας γη σε κατασκευαστές με μειωμένα τέλη αν χτίσουν προσιτές μονάδες, και επεκτείνοντας το ταμείο στεγαστικής χρηματοδότησης. Η αγορά κατοικίας του Ισραήλ, μετά από χρόνια έντονων αυξήσεων, έχει ψυχρανθεί το 2025 εν μέσω υψηλότερων επιτοκίων και πολιτικής αβεβαιότητας· οι τιμές κατοικιών έχουν μειωθεί κατά ~2% από το περσινό υψηλό και οι πωλήσεις έχουν επιβραδυνθεί, αν και τα θεμελιώδη στοιχεία της ζήτησης παραμένουν ισχυρά λόγω της αύξησης του πληθυσμού. Η τουρκική αγορά ακινήτων είναι ασταθής – η ετήσια αύξηση τιμών κατοικιών ξεπέρασε το 50% (εν μέρει λόγω πληθωρισμού) και οι αγορές από ξένους (ειδικά Ρώσους) έχουν εκτοξευθεί σε πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη και η Αττάλεια. Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας αύξησε καθυστερημένα τα επιτόκια για να τιθασεύσει τον πληθωρισμό, κάτι που ίσως τελικά περιορίσει τη δραστηριότητα στην αγορά κατοικίας αργότερα φέτος. Σε όλη τη Μέση Ανατολή, μια τάση είναι η παρέμβαση των κυβερνήσεων ως κύριοι αναπτυξιακοί φορείς: π.χ., το Ομάν και το Μπαχρέιν έχουν ξεκινήσει κρατικές κοινότητες προσιτής κατοικίας, και το Κατάρ επενδύει σε νέες πόλεις ενόψει μελλοντικών εκδηλώσεων (δυναμική μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο). Οι πωλήσεις γης για ανάπτυξη στην περιοχή είναι ισχυρές – στο Ντουμπάι, οι αξίες συναλλαγών γης έχουν αυξηθεί σημαντικά καθώς οι κατασκευαστές αποθηκεύουν γη για μελλοντικά έργα· στη Σαουδική Αραβία, ακατέργαστη γη έξω από το Ριάντ αγοράζεται γρήγορα ενόψει νέων υποδομών. Τα υψηλά έσοδα από το πετρέλαιο για τα κράτη του Κόλπου τα τελευταία χρόνια έχουν μεταφραστεί σε διαρκείς δημόσιες επενδύσεις σε κατοικία και υποδομές, διατηρώντας τον κατασκευαστικό τομέα απασχολημένο και τον κύκλο ακινήτων σε ανοδική φάση σε μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής.

Εμπορικά & Μεγάλα Έργα

Εμπορικά ακίνητα: Ο τομέας εμπορικών ακινήτων στη Μέση Ανατολή είναι σε γενικές γραμμές αισιόδοξος, ειδικά στον Κόλπο. Οι αγορές γραφείων στο Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι είναι σφιχτές: η πληρότητα γραφείων Grade A στο Ντουμπάι ξεπερνά το 90% και τα ενοίκια έχουν αυξηθεί διψήφια ποσοστά ετησίως σε κεντρικές περιοχές όπως το DIFC και το Downtown wam.ae. Πολυεθνικές εταιρείες επεκτείνουν τα περιφερειακά τους κέντρα, προσελκυόμενες από τις προοπτικές ανάπτυξης του Κόλπου. Στο Ριάντ, η ζήτηση για ποιοτικούς χώρους γραφείων υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά – το ενοίκιο για κορυφαία γραφεία αυξήθηκε κατά ~18% τον τελευταίο χρόνο και οι νέοι πύργοι προενοικιάζονται γρήγορα. Ακόμα και δευτερεύουσες πόλεις του Κόλπου (Sharjah, Dammam, Manama) βλέπουν βελτιωμένη απορρόφηση γραφείων χάρη στις προσπάθειες οικονομικής διαφοροποίησης (π.χ. χρηματοοικονομικά, τουρισμός, logistics). Τα εμπορικά ακίνητα λιανικής στον Κόλπο επίσης ευημερούν: οι λιανικές πωλήσεις στα ΗΑΕ αναμένεται να αυξηθούν κατά ~5% φέτος, και τα εμπορικά κέντρα στο Ντουμπάι αναφέρουν πωλήσεις πάνω από τα προ πανδημίας επίπεδα, ενισχυμένες από την επιστροφή τουριστών από Ρωσία, Κίνα και Ευρώπη. Τα πολυτελή malls όπως το Dubai Mall και το Mall of the Emirates διατηρούν σχεδόν 100% πληρότητα, και νέα έργα λιανικής-ψυχαγωγίας (όπως η εμπορική περιοχή Expo City του Ντουμπάι και το Reem Mall του Αμπού Ντάμπι) ανοίγουν με ισχυρές μισθωτικές συμφωνίες. Ωστόσο, υπάρχει μια νότα προσοχής: η αυξανόμενη προσφορά λιανικού χώρου σημαίνει ότι τα παλαιότερα κέντρα πρέπει να επανεφεύρουν τον εαυτό τους ή να διακινδυνεύσουν υψηλότερα ποσοστά κενών. Η φιλοξενία είναι επίσης ένα φωτεινό σημείο – οι επενδύσεις σε ξενοδοχεία στη Μέση Ανατολή αυξάνονται, και η Σαουδική Αραβία ειδικά χτίζει γρήγορα ξενοδοχεία για την τουριστική της προώθηση (το έργο της Ερυθράς Θάλασσας είδε αρκετά θέρετρα να ανοίγουν φέτος).

Βιομηχανία και εφοδιαστική: Ο τομέας βιομηχανίας/εφοδιαστικής γνωρίζει άνθηση λόγω της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και της βιομηχανικής παραγωγής. Το λιμάνι και η ελεύθερη ζώνη Jebel Ali του Ντουμπάι συνεχίζουν να επεκτείνονται, ενώ τα ενοίκια αποθηκών στο Ντουμπάι έχουν αυξηθεί κατά περίπου 10% σε ετήσια βάση. Η βιομηχανική αγορά της Σαουδικής Αραβίας επίσης επεκτείνεται καθώς το βασίλειο ενισχύει την τοπική παραγωγή· η κυβέρνηση αναπτύσσει μεγάλες βιομηχανικές πόλεις (π.χ. SPARK για ενεργειακές βιομηχανίες) και προσφέρει κίνητρα για εργοστάσια. «Ο βιομηχανικός τομέας συνεχίζει να προσελκύει διεθνείς επενδυτές και αναπτυξιακούς φορείς, οδηγώντας σε αύξηση των ενοικίων σε βασικά περιουσιακά στοιχεία εφοδιαστικής», σημείωσε ο Saeed Al Fahim, στέλεχος ακινήτων στα ΗΑΕ wam.ae. Πράγματι, ξένα κεφάλαια έχουν αποκτήσει μερίδια σε χαρτοφυλάκια εφοδιαστικής του Κόλπου, προσελκυόμενα από ισχυρούς ενοικιαστές και αποδόσεις γύρω στο 7-8%. Τα κέντρα δεδομένων αποτελούν μια αναδυόμενη εξειδικευμένη αγορά – αρκετά νέα πάρκα κέντρων δεδομένων σχεδιάζονται στη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ για να εξυπηρετήσουν την ψηφιακή οικονομία, συχνά μέσω κοινοπραξιών με παγκόσμιες τεχνολογικές εταιρείες. Η στρατηγική θέση της Μέσης Ανατολής, που γεφυρώνει την Ασία, την Αφρική και την Ευρώπη, ενισχύει επίσης την ελκυστικότητα των ακινήτων εφοδιαστικής, καθώς χώρες όπως τα ΗΑΕ και η Σαουδική Αραβία στοχεύουν να γίνουν παγκόσμιοι κόμβοι διανομής μέσω πρωτοβουλιών όπως η στρατηγική Silk Road του Ντουμπάι και το λογιστικό σχέδιο Vision 2030 της Σαουδικής Αραβίας.

Πρόοδος μεγα-έργων: Ένα χαρακτηριστικό της αγοράς της Μέσης Ανατολής είναι τα μεγα-έργα της – τεράστιες, σχεδιασμένες από την αρχή αναπτύξεις που μπορούν να επαναπροσδιορίσουν ολόκληρες γεωγραφικές περιοχές. Το NEOM της Σαουδικής Αραβίας είναι ίσως το πιο φιλόδοξο: προβάλλεται ως μια φουτουριστική πόλη 9 εκατομμυρίων κατοίκων με τεχνολογία αιχμής, έχοντας ήδη δαπανήσει περίπου 37 δισ. δολάρια για υποδομές μέχρι στιγμής agbi.com. Πρόσφατες ενημερώσεις δείχνουν σημαντική πρόοδο – η διάνοιξη σηράγγων για το σύστημα μεταφορών του The Line βρίσκεται σε εξέλιξη και τα πρώτα τμήματα της καθρεφτιζόμενης ουρανοξύστης ανεγείρονται. «Το NEOM είναι μια επένδυση γενεών», δήλωσε ο υπουργός επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, παρουσιάζοντάς το ως βασικό στοιχείο για τη διαφοροποίηση της οικονομίας arabnews.com. Στα ΗΑΕ, το Ντουμπάι έχει ανακοινώσει το σχέδιο “Dubai 2040” που περιλαμβάνει νέες προαστιακές κοινότητες, επέκταση παραθαλάσσιων αναπτύξεων και ενδεχομένως τον ψηλότερο οικιστικό πύργο στον κόσμο. Το Αμπού Ντάμπι δεν μένει πίσω, με το Vision 2030 να αποδίδει νέες πολιτιστικές περιοχές (το Guggenheim Abu Dhabi αναμένεται να ανοίξει το 2026) και τεράστια οικιστικά έργα για Εμιρατινούς. Το Κατάρ, μετά τις επενδύσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο, επικεντρώνεται στην αναμόρφωση του κέντρου της Ντόχα (Msheireb) και στην προσθήκη μικτών χρήσεων έργων με στόχο τη χρηματοδότηση και τον τουρισμό. Ακόμη και πέρα από τον Κόλπο, η Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα της Αιγύπτου – μια νέα πόλη 58 δισ. δολαρίων στην έρημο – παίρνει μορφή, με τα κυβερνητικά υπουργεία να ετοιμάζονται να μετακομίσουν εκεί, μια εξέλιξη που οδηγεί σε κατασκευαστική άνθηση παρά τις οικονομικές πιέσεις της Αιγύπτου. Αυτά τα μεγα-έργα, αν και ριψοκίνδυνα και απαιτητικά σε κεφάλαια, αντικατοπτρίζουν τη διακριτή προσέγγιση της Μέσης Ανατολής: τη χρήση της ακίνητης περιουσίας ως καταλύτη για οικονομικό μετασχηματισμό και ως δήλωση εθνικής φιλοδοξίας. Για επενδυτές και εργολάβους, σημαίνουν μια σειρά ευκαιριών, και για τις πόλεις της περιοχής, υπόσχονται ορίζοντες και υποδομές που μπορούν να ανταγωνιστούν τα καλύτερα του κόσμου.

Αποσπάσματα & Προοπτικές

Οι φωνές στη βιομηχανία ακινήτων της Μέσης Ανατολής παραμένουν αισιόδοξες. «Ο τομέας ακινήτων των ΗΑΕ συνέχισε τη δυναμική του απόδοση… υποστηριζόμενος από ανθεκτικότητα τόσο στους πετρελαϊκούς όσο και στους μη πετρελαϊκούς τομείς και από μια αύξηση στις εισροές ξένων επενδύσεων», ανέφερε μια έκθεση του κρατικού Emirates News Agency wam.ae. Αυτή η εμπιστοσύνη υποστηρίζεται από δεδομένα: μια ανασκόπηση της CBRE επιβεβαίωσε ρεκόρ πωλήσεων κατοικιών και αυξανόμενα ενοίκια σε όλη τη χώρα των ΗΑΕ το Β’ τρίμηνο wam.ae. Επενδυτές όπως οι BlackRock και Brookfield έχουν αυξήσει την έκθεσή τους σε ακίνητα του Κόλπου φέτος, ένδειξη επιβεβαίωσης. Ωστόσο, κάποιοι προειδοποιούν ότι η ταχεία ανάπτυξη χρειάζεται διαχείριση. Ένα πρόσφατο άρθρο του Bloomberg συζήτησε αν η άνθηση του Ντουμπάι θα μπορούσε να είναι φούσκα, δεδομένου ότι οι τιμές κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά 70% από το 2019 agbi.com. Προς το παρόν, λίγοι βλέπουν μια επικείμενη κατάρρευση – η στεγαστική πίστη παραμένει σχετικά χαμηλή (πολλές πωλήσεις γίνονται με μετρητά), και οι κυβερνήσεις μπορούν να ρυθμίσουν την προσφορά (για παράδειγμα, το Ντουμπάι μπορεί να διαθέσει περισσότερη γη για κατασκευή αν χρειαστεί να συγκρατήσει τις τιμές). Στις προοπτικές της Μέσης Ανατολής, η παγκόσμια άνοδος των επιτοκίων είχε μικρότερη επίδραση λόγω της αφθονίας ρευστότητας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω της σύνδεσης των νομισμάτων με το δολάριο ΗΠΑ που διατήρησε τις τοπικές χρηματοδοτικές συνθήκες διαχειρίσιμες. Αν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν ισχυρές (το Brent κυμαίνεται στα $85–90), οι κυβερνήσεις του Κόλπου πιθανότατα θα συνεχίσουν να δαπανούν για ακίνητα και υποδομές, διατηρώντας τη δυναμική έως το 2026. Η περιοχή επωφελείται επίσης από τη γεωπολιτική της θέση – καθώς άλλες αγορές αποδυναμώνονται, επενδυτές υψηλής καθαρής αξίας από Ρωσία, Κίνα και αλλού τοποθετούν όλο και περισσότερο κεφάλαια σε ακίνητα της Μέσης Ανατολής, τα οποία θεωρούνται ασφαλές καταφύγιο.

Συνοψίζοντας, ο τομέας ακινήτων της Μέσης Ανατολής από 4–5 Σεπτεμβρίου 2025 χαρακτηρίζεται από ισχυρή ανάπτυξη και αισιοδοξία, ιδιαίτερα στον Κόλπο. Αντιπαραβάλλεται με τις πιο εύθραυστες συνθήκες στις δυτικές αγορές και την Κίνα. Όπως το έθεσε ένας κατασκευαστής στο Ντουμπάι αυτή την εβδομάδα: «Κάθε παγκόσμιος αντίθετος άνεμος – πληθωρισμός, επιτόκια, ακόμη και υφέσεις – με κάποιο τρόπο στέλνει περισσότερους ανθρώπους και κεφάλαια στο Ντουμπάι. Βρισκόμαστε σε ιδανική θέση.» Αυτή η αίσθηση, αν και ίσως υπερβολική, αποτυπώνει τη σημερινή δυναμική της περιοχής στον τομέα των ακινήτων.

Λατινική Αμερική

Κατοικία & Οικιστικά

Βραζιλία: Η μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής αντιμετωπίζει αντίθετους ανέμους στην αγορά κατοικίας λόγω των υψηλών επιτοκίων. Η κεντρική τράπεζα της Βραζιλίας αύξησε επιθετικά τα επιτόκια για να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό – το βασικό επιτόκιο Selic έφτασε το 14,75%, το υψηλότερο επίπεδο σχεδόν 20 ετών reuters.com – και μόλις πρόσφατα ξεκίνησε έναν προσεκτικό κύκλο χαλάρωσης. Αυτά τα υψηλά επιτόκια έχουν καταστήσει τα στεγαστικά δάνεια πολύ ακριβά και προκάλεσαν απότομη πτώση στις καταθέσεις ταμιευτηρίου που παραδοσιακά χρηματοδοτούν τα στεγαστικά δάνεια. «Όσο περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε [εναλλακτικές λύσεις υψηλότερης απόδοσης]… τόσο πιο φυσικό είναι να βλέπουμε αυτή τη μείωση στα υπόλοιπα των λογαριασμών ταμιευτηρίου», σημείωσε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Gabriel Galipolo reuters.com. Με τις αποταμιεύσεις να έχουν εξαντληθεί, το πιστωτικό σύστημα ακινήτων της Βραζιλίας βρίσκεται υπό πίεση. Ο Galipolo δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι σύντομα θα παρουσιάσει μια «λύση-γέφυρα» για τη χρηματοδότηση του τομέα ακινήτων, ουσιαστικά ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης για τη μετάβαση από το παλιό σύστημα που βασιζόταν στις αποταμιεύσεις reuters.com reuters.com. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε τράπεζες όπως η Caixa να συνεχίσουν να παρέχουν πίστωση σε αγοραστές κατοικιών και κατασκευαστές, παρά το χρηματοδοτικό κενό. Στην πράξη, η αγορά κατοικίας της Βραζιλίας είναι μια ιστορία ανθεκτικότητας και κινδύνου. Οι τιμές των κατοικιών σε εθνικό επίπεδο αυξάνονται μέτρια (~5% ετησίως) σε ονομαστικούς όρους, αλλά σε πραγματικούς (προσαρμοσμένους στον πληθωρισμό) όρους παραμένουν περίπου σταθερές. Οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες αναφέρουν σταθερή ζήτηση για φθηνότερες κατοικίες χάρη σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα επιδότησης (Casa Verde e Amarela), ωστόσο οι πωλήσεις κατοικιών μεσαίας και υψηλής κατηγορίας έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά. Αποθέματα συσσωρεύονται σε ορισμένα τμήματα· τα στοιχεία του κλάδου δείχνουν ότι περίπου 220.000 νέες μονάδες παρέμειναν απούλητες σε εθνικό επίπεδο τον Ιούλιο, αυξημένες κατά 8% σε ετήσια βάση. Παρ’ όλα αυτά, οι κατασκευαστές παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι οι μειώσεις επιτοκίων (οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι το Selic θα μπορούσε να είναι ~12% μέχρι το τέλος του έτους) θα βελτιώσουν την προσιτότητα και θα «ξεκλειδώσουν τη συσσωρευμένη ζήτηση» το 2026. Οι αγορές ενοικίων στις μεγάλες πόλεις της Βραζιλίας έχουν επίσης παρουσιάσει ελαφρά χαλάρωση – οι τιμές ενοικίων στο Σάο Πάολο έχουν μειωθεί κατά ~2% από το υψηλότερο σημείο τους νωρίτερα φέτος, προσφέροντας κάποια ανακούφιση στους ενοικιαστές μετά τις απότομες αυξήσεις της μετα-πανδημικής περιόδου.

Μεξικό: Στο Μεξικό, η αγορά κατοικίας αντιμετωπίζει μια διαφορετική πρόκληση:. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι ητον Ιούνιο riotimesonline.com , επεκτείνοντας μια πτωτική τάση μηνών. Αυτό περιλαμβάνει επενδύσεις στην κατασκευή, που παραμένουν αδύναμες, αντανακλώντας τόσο τη λιτότητα της κυβέρνησης σε μη-εμβληματικά έργα όσο και την επιφυλακτικότητα των ιδιωτών κατασκευαστών. Παρά τις πολλές συζητήσεις για το nearshoring (μεταφορά εφοδιαστικών αλυσίδων στο Μεξικό) που ενισχύει τη βιομηχανική κατασκευή, οι επιπτώσεις στην αγορά κατοικίας είναι αργές. Ηείναι ισχυρή – το Μεξικό έχει νεανικό πληθυσμό και ο σχηματισμός νοικοκυριών αυξάνεται – αλλά η απόκτηση στεγαστικών δανείων είναι δύσκολη με τα τραπεζικά επιτόκια γύρω στο 10–12%. Η κατασκευή κατοικιών που πραγματοποιείται συχνά γίνεται στον άτυπο τομέα ή μέσω αυτοκατασκευών. Οι οικιστικές αναπτύξεις μεσαίας τάξης στα προάστια της Πόλης του Μεξικού, της Γουαδαλαχάρα και του Μοντερέι πωλούνται, αλλά οι κατασκευαστές παραπονιούνται για γραφειοκρατία και υψηλό κόστος χρηματοδότησης. Η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι τα μεγάλα έργα υποδομής (όπως το Τρένο των Μάγια, το διυλιστήριο πετρελαίου κ.λπ.) και όχι η στέγαση, εκτός από ορισμένα προγράμματα κοινωνικής κατοικίας. Ως αποτέλεσμα, τοσε πολλές περιοχές και ο συνωστισμός είναι συχνός. Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί στις πόλεις (π.χ. τα ενοίκια στην Πόλη του Μεξικού έχουν αυξηθεί περίπου 9% σε ετήσια βάση) καθώς οι νέοι επαγγελματίες καθυστερούν τις αγορές. Το θετικό είναι ότι ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει από τα υψηλά του 2022, οπότε ηδιατήρησε το επιτόκιό της στο 11,25% και ίσως ξεκινήσει μειώσεις στις αρχές του 2026, κάτι που θα μείωνε το κόστος των στεγαστικών δανείων. Επιπλέον, η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές του 2024 ίσως στραφεί στην ενίσχυση των επενδύσεων στη στέγαση.

Αργεντινή και άλλες χώρες: Στην Αργεντινή, επικρατεί μια εντελώς διαφορετική δυναμική: με τον πληθωρισμό πάνω από 100% και το νόμισμα ασταθές, η αγορά ακινήτων λειτουργεί κυρίως με μετρητά σε δολάρια. Οι πωλήσεις κατοικιών στο Μπουένος Άιρες έχουν σχεδόν παγώσει καθώς οι πολίτες διατηρούν δολάρια και περιμένουν οικονομική σταθερότητα (πλησιάζουν εκλογές). Οι τιμές για ακίνητα υψηλής αξίας σε δολάρια έχουν πέσει περίπου 20% από το 2019, προσφέροντας ευκαιρίες σε όσους διαθέτουν μετρητά, αλλά οι ντόπιοι δυσκολεύονται καθώς η πίστωση είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η Χιλή είχε άνθηση στην αγορά κατοικίας στα τέλη της δεκαετίας του 2010, αλλά τώρα βρίσκεται σε φάση επιβράδυνσης – οι τιμές στο Σαντιάγο παραμένουν στάσιμες και η κατασκευή έχει μειωθεί λόγω αυστηρής νομισματικής πολιτικής (το επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας της Χιλής έφτασε το 11,25% αλλά τώρα μειώνεται). Η Κολομβία και το Περού βλέπουν επίσης επιβράδυνση στην αγορά κατοικίας καθώς οι οικονομίες τους αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αν και η κυβέρνηση της Κολομβίας επεκτείνει τις επιδοτήσεις για αγοραστές πρώτης κατοικίας με χαμηλό εισόδημα. Σε όλη την περιοχή, ένα κοινό θέμα είναι το έλλειμμα κατοικίας – οι περισσότερες χώρες έχουν σημαντικές ελλείψεις κατοικιών (Βραζιλία ~6 εκατ. μονάδες, Μεξικό ~8 εκατ., Κολομβία ~2 εκατ.), αλλά τα υψηλά επιτόκια και οι περιορισμένοι δημόσιοι προϋπολογισμοί εμποδίζουν την ταχεία πρόοδο.

Εμπορικά & Βιομηχανία

Αγορές γραφείων και λιανικής: Η εμπορική ακίνητη περιουσία στη Λατινική Αμερική παρουσιάζει μικτή εικόνα. Οι αγορές γραφείων στις μεγαπόλεις της περιοχής ανακάμπτουν σταδιακά από την πανδημία. Η πόλη του Μεξικού έχει ποσοστό κενών γραφείων γύρω στο 20%, όχι πολύ μακριά από τα επίπεδα των ΗΠΑ, καθώς η νέα προσφορά τα τελευταία χρόνια ξεπέρασε τη ζήτηση και ορισμένες πολυεθνικές μείωσαν το μέγεθός τους. Τα ενοίκια έχουν σταθεροποιηθεί και υπάρχει ελπίδα ότι το nearshoring θα φέρει νέους εταιρικούς ενοικιαστές (βιομηχανικές εταιρείες, logistics κ.λπ.) που χρειάζονται γραφειακούς χώρους. Η Σάο Πάολο, η μεγαλύτερη αγορά γραφείων της περιοχής, έχει δει το ποσοστό κενών να βελτιώνεται στο ~15% από πάνω από 20% το 2021. Οι τεχνολογικές εταιρείες που επεκτάθηκαν στη Βραζιλία κάνουν ενοποιήσεις, αλλά οι χρηματοοικονομικές και οι εταιρείες co-working απορροφούν χώρους. Τοπικοί αναλυτές λένε ότι τα ενοίκια για γραφεία πρώτης κατηγορίας στη Σάο Πάολο αυξάνονται ελαφρώς το 2025 μετά από αρκετά αδύναμα χρόνια. Η λιανική ακίνητη περιουσία στη Λατινική Αμερική επωφελείται από την ανάκαμψη της κατανάλωσης μετά τον Covid. Τα εμπορικά κέντρα στη Βραζιλία αναφέρουν υψηλότερες πωλήσεις· οι πληρότητες στα καλά σημεία έχουν επιστρέψει πάνω από 95%. Στο Μεξικό, κορυφαίοι διαχειριστές εμπορικών κέντρων όπως η Fibra Uno (REIT) σημείωσαν ότι οι πωλήσεις των ενοικιαστών στα ίδια καταστήματα αυξήθηκαν με μονοψήφιο ποσοστό σε ετήσια βάση. Ωστόσο, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (MercadoLibre, Amazon) αρχίζει να περιορίζει την επέκταση της λιανικής – οι λιανέμποροι είναι πιο προσεκτικοί με τα νέα καταστήματα, εστιάζοντας σε στρατηγικές omni-channel. Το ποσοστό κενών στη λιανική στα μεγάλα εμπορικά κέντρα είναι χαμηλό, αλλά τα παλαιότερα εμπορικά κέντρα σε δευτερεύουσες πόλεις έχουν περισσότερα κενά καταστήματα. Επιπλέον, τα υψηλά επιτόκια καθιστούν ακριβό τον αναχρηματοδοτικό δανεισμό των εμπορικών κέντρων, πιέζοντας τις διανομές ορισμένων REITs λιανικής.

Βιομηχανικά & logistics: Ο βιομηχανικός τομέας ακινήτων είναι το πιο «καυτό» τμήμα στη Λατινική Αμερική, ειδικά στο Μεξικό και τη Βραζιλία. Τα λογιστικά κέντρα του Μεξικού κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ (Tijuana, Monterrey) και γύρω από την Πόλη του Μεξικού έχουν εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά κενών (<3%). Η τάση του nearshoring είναι πραγματική – οι εταιρείες μισθώνουν μεγάλες αποθήκες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις για να συντομεύσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Ως αποτέλεσμα, τα ενοίκια βιομηχανικών ακινήτων στη βόρεια περιοχή του Μεξικού αυξήθηκαν κατά ~15% τον τελευταίο χρόνο και η νέα κατασκευή δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση. Αμερικανοί και Καναδοί επενδυτές διοχετεύουν κεφάλαια σε μεξικανικά βιομηχανικά πάρκα· για παράδειγμα, ένα καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο συνεργάστηκε πρόσφατα με τοπικό developer για επέκταση βιομηχανικού χαρτοφυλακίου ύψους $800 εκατ. Η Βραζιλία έχει επίσης ισχυρή αγορά αποθηκών, τροφοδοτούμενη από το ηλεκτρονικό εμπόριο (η MercadoLibre έχτισε τεράστια κέντρα διανομής κοντά στη Σάο Πάολο) και βελτιώσεις στις υποδομές. Βιομηχανική έκθεση ανέφερε ότι οι βιομηχανικές πωλήσεις στη Βραζιλία ξεπέρασαν τα $33 δισ. το Α’ εξάμηνο 2025 credaily.com, αντικατοπτρίζοντας τόσο συναλλαγές όσο και αναπτυξιακή δραστηριότητα. Μια μοναδική πρόκληση: τα υψηλά επιτόκια της Βραζιλίας σημαίνουν ότι πολλές βιομηχανικές συμφωνίες δομούνται ως κοινοπραξίες ή χρησιμοποιούν δημιουργική χρηματοδότηση για να «βγουν τα νούμερα». Άλλες χώρες όπως η Χιλή και η Κολομβία έχουν μικρότερους αλλά αναπτυσσόμενους τομείς logistics καθώς οι λιανέμποροι και οι πάροχοι 3PL (third-party logistics) εκσυγχρονίζουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Οπτική επενδυτή: Το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για τα ακίνητα στη Λατινική Αμερική είχε μειωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω πολιτικών αβεβαιοτήτων και συναλλαγματικών κινδύνων. Ωστόσο, υπάρχουν σημάδια αναβίωσης. Η κεντρική τράπεζα της Βραζιλίας μειώνει τώρα τα επιτόκια (αναμένεται να φτάσουν στο 12,75% μέχρι τον Δεκέμβριο), κάτι που θα μπορούσε «να ανοίξει την πόρτα για περισσότερες επενδύσεις σε ακίνητα», σύμφωνα με αναλυτή της CIBC canadianmortgagetrends.com. Ορισμένοι παγκόσμιοι επενδυτές βλέπουν ευκαιρίες στη φθίνουσα αγορά της Βραζιλίας – για παράδειγμα, η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Brookfield έχει αποκτήσει αποθήκες και data centers στη Βραζιλία, και μόλις αυτή την εβδομάδα ανακοίνωσε σχέδια να επενδύσει σε βραζιλιάνικο fund πιστώσεων ακινήτων για να εκμεταλλευτεί τις υψηλές αποδόσεις. Στο Μεξικό, το σταθερό πέσο και η εγγύτητα με τις ΗΠΑ το καθιστούν ελκυστικό· αρκετοί αμερικανικοί βιομηχανικοί developers (Prologis, Advance) επεκτείνουν τα χαρτοφυλάκιά τους στο Μεξικό για να επωφεληθούν από το κύμα nearshoring. Σε εγχώριο επίπεδο, οι Μεξικανικές Fibras (REITs) αντλούν ξανά κεφάλαια, κάτι που είχε ατονήσει. Μία αξιοσημείωτη εξέλιξη: μια νέα Housing Fibra ετοιμάζεται στο Μεξικό για να προσφέρει ενοικιαζόμενη κατοικία σε μεγάλη κλίμακα, δείχνοντας ωρίμανση του κλάδου.

Αποσπάσματα από περιφερειακούς ειδικούς αποτυπώνουν τη συγκρατημένη αισιοδοξία. «Πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε παραμύθι τους τίτλους – αν σκάψεις λίγο, οι ρωγμές είναι όλες εκεί», δήλωσε ο Pankaj Kapoor σχετικά με την αγορά της Ινδίας reuters.com, αλλά το ίδιο συναίσθημα ισχύει και για τη Λατινική Αμερική: η ισχυρή ζήτηση κρύβει υποκείμενα προβλήματα όπως η προσιτότητα και η χρηματοδότηση. Μια άλλη οπτική από τη Βραζιλία: «Η αβεβαιότητα συνεχίζεται καθώς πλησιάζει το τέταρτο τρίμηνο», σημείωσε το διεθνές φόρουμ της Εθνικής Ένωσης Κατασκευαστών Κατοικιών, αναφερόμενο στο πώς οι παγκόσμιοι παράγοντες και η τοπική πολιτική θα καθορίσουν αν η αγορά ακινήτων της Λατινικής Αμερικής θα ανακάμψει πραγματικά ή απλώς θα παραμείνει στάσιμη kitchenbathdesign.com. Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2025, η Λατινική Αμερική βρίσκεται σε σταυροδρόμι: τίθενται τα θεμέλια για ανάκαμψη (μειώσεις επιτοκίων, μεταρρυθμίσεις, nearshoring), αλλά αυτό δεν έχει ακόμη φανεί σε ευρεία ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων. Οι ενδιαφερόμενοι θα παρακολουθούν στενά τις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών, τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για στέγαση και τις παγκόσμιες οικονομικές τάσεις καθώς το έτος κλείνει.

Αφρική

Κατοικίες & Προσιτή Στέγαση

Ελλείψεις κατοικιών και αστική ανάπτυξη: Η ιστορία της αγοράς ακινήτων της Αφρικής κυριαρχείται από ένα τεράστιο έλλειμμα κατοικιών εν μέσω ταχείας αστικοποίησης. Ο πληθυσμός της ηπείρου, που τώρα ανέρχεται σε περίπου 1,4 δισεκατομμύρια, αυξάνεται ταχύτερα στις πόλεις της, ασκώντας τεράστια πίεση στη στέγαση. Μέχρι το 2025, η αξία της αγοράς ακινήτων της Αφρικής προβλέπεται να φτάσει τα $17,64 τρισεκατομμύρια, με τα οικιστικά ακίνητα να αποτελούν τα εντυπωσιακά $14,87 τρισεκατομμύρια από αυτό το ποσό businessamlive.com. Ωστόσο, η προσφορά υπολείπεται κατά πολύ της ζήτησης. Άτυποι οικισμοί απλώνονται γύρω από πόλεις όπως το Λάγος, το Ναϊρόμπι και το Γιοχάνεσμπουργκ, αναδεικνύοντας τη σπανιότητα επίσημης, προσιτής στέγασης. Μόνο η Νιγηρία έχει ένα εκτιμώμενο έλλειμμα 28 εκατομμυρίων κατοικιών businessamlive.com, ενώ χώρες όπως η Κένυα (~2 εκατομμύρια έλλειμμα), η Αγκόλα (~2 εκατομμύρια) και η Νότια Αφρική (~2,2 εκατομμύρια παρά τα κρατικά προγράμματα στέγασης) αντιμετωπίζουν επίσης τεράστιες ελλείψεις businessamlive.com. Χωρίς μαζική παρέμβαση, αυτά τα ελλείμματα αυξάνονται ετησίως καθώς η πληθυσμιακή αύξηση ξεπερνά την κατασκευαστική δραστηριότητα. Οι κυβερνήσεις και οι ιδιώτες δοκιμάζουν διάφορες στρατηγικές. Η Νιγηρία έχει δει μια ώθηση για οικονομικά προσιτή στέγαση μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά τα υψηλά επιτόκια (επί του παρόντος ~18% βασικό επιτόκιο) και το ακριβό κόστος κατασκευής έχουν περιορίσει την πρόοδο. Τα Housing News από τη Νιγηρία στις 4 Σεπτεμβρίου ανέδειξαν τον ανθρώπινο αντίκτυπο: «Οι ενοικιαστές στενάζουν καθώς τα ενοίκια εκτοξεύονται» στην πολιτεία Ekiti, ένα σενάριο κοινό τόσο σε μεγάλες πόλεις όσο και σε μικρότερες κωμοπόλεις, καθώς η ζήτηση ξεπερνά την προσφορά. Στη Νότια Αφρική, αντίθετα, μια σχετικά ώριμη αγορά στεγαστικών δανείων και τα κρατικά σπίτια RDP (επιδοτούμενες κατοικίες) έχουν βελτιώσει κάπως τις συνθήκες – η Νότια Αφρική μάλιστα ηγείται της ηπείρου σε δείκτες προσιτότητας στέγασης (αναλογία τιμής προς εισόδημα ~3,1) businessamlive.com. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και εκεί, τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος συχνά περιμένουν χρόνια για κρατική στέγαση ή καταφεύγουν σε άτυπους οικισμούς.

Πολιτική και καινοτομία: Πολλές αφρικανικές κυβερνήσεις δηλώνουν τη στέγαση ως προτεραιότητα και εμφανίζονται νέες πολιτικές. Ο πρόεδρος της Κένυας ανακοίνωσε πρόσφατα ένα φιλόδοξο Πρόγραμμα Προσιτής Στέγασης με στόχο την κατασκευή 250.000 μονάδων ετησίως, συμπεριλαμβανομένων κινήτρων για τους κατασκευαστές και ενός αμφιλεγόμενου φόρου στέγασης στους επίσημους εργαζόμενους για τη χρηματοδότηση της κατασκευής. Αν και ο στόχος είναι αξιέπαινος, τέτοια σχέδια αντιμετωπίζουν προκλήσεις στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση. Καινοτόμες προσεγγίσεις εξετάζονται: από εταιρείες αναχρηματοδότησης στεγαστικών δανείων (όπως η NMRC της Νιγηρίας, που παρέχει ρευστότητα στις τράπεζες για να χορηγούν περισσότερα στεγαστικά δάνεια) έως εναλλακτική τεχνολογία κατασκευής. Μερικές νεοφυείς επιχειρήσεις χρησιμοποιούν προκατασκευασμένες αρθρωτές μονάδες ή 3D εκτύπωση για να μειώσουν το κόστος κατασκευής, ενώ άλλες εστιάζουν σε μικρο-στεγαστικά δάνεια για να επεκτείνουν την πίστωση σε άτυπους εργαζόμενους. Στη Λάγος, η τοπική κυβέρνηση εγκαινίασε μια ηλεκτρονική πύλη για τη διαχείριση γης ώστε να απλοποιήσει την καταχώριση τίτλων businessamlive.com, ελπίζοντας να απελευθερώσει γη για ανάπτυξη και να μειώσει τη διαφθορά. Παράλληλα, διεθνείς φορείς συμμετέχουν επίσης – ο ΟΗΕ και η Παγκόσμια Τράπεζα έχουν αρκετές πρωτοβουλίες χρηματοδότησης προσιτής στέγασης στη Δυτική και Ανατολική Αφρική. Υπάρχει επίσης αυξανόμενο ενδιαφέρον για πράσινη δόμηση για τη βελτίωση της βιωσιμότητας της στέγασης, δεδομένων των συχνών διακοπών ρεύματος και νερού. Για παράδειγμα, η Ρουάντα προωθεί οικολογικά τούβλα και ηλιακή ενέργεια σε νέες οικιστικές περιοχές.

Αγορές ενοικίασης και επενδύσεις διασποράς: Σε πολλές αφρικανικές πόλεις, η ενοικίαση είναι ο κανόνας, καθώς η διείσδυση στεγαστικών δανείων είναι εξαιρετικά χαμηλή (συχνά κάτω από 5% του αποθέματος κατοικιών). Τα ενοίκια σε μεγάλες πόλεις όπως η Άκκρα, η Λάγος, το Ναϊρόμπι αυξάνονται, επιβαρύνοντας τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Δεν είναι ασυνήθιστο οι οικογένειες να ξοδεύουν πάνω από το 30-40% του εισοδήματός τους στο ενοίκιο. Ορισμένες κυβερνήσεις θεσπίζουν ή εξετάζουν τον έλεγχο ενοικίων – η Γκάνα συζήτησε νομοσχέδιο για τον έλεγχο των ενοικίων ώστε να περιορίσει τις ετήσιες αυξήσεις και να παρέχει μεγαλύτερες μισθώσεις. Η επένδυση της διασποράς αποτελεί σημαντικό παράγοντα σε ορισμένες αγορές: οι Αφρικανοί του εξωτερικού στέλνουν δισεκατομμύρια σε εμβάσματα ετησίως, μέρος των οποίων επενδύεται στην κατασκευή ή αγορά κατοικιών στην πατρίδα. Αυτή η πηγή κεφαλαίων έχει στηρίξει μεγάλο μέρος της οικιστικής ανάπτυξης (για παράδειγμα, οι επενδύσεις της διασποράς της Σομαλίας τροφοδοτούν την αγορά ακινήτων στο Μογκαντίσου, ενώ η διασπορά της Νιγηρίας είναι ενεργοί αγοραστές στην Αμπούτζα και τη Λάγος). Ωστόσο, τα έργα που χρηματοδοτούνται από τη διασπορά συχνά στρέφονται προς ακίνητα υψηλότερης κατηγορίας, καθώς αυτοί οι επενδυτές προτιμούν απτά, κύρους περιουσιακά στοιχεία (όπως πολυτελή διαμερίσματα), τα οποία δεν αντιμετωπίζουν άμεσα το πρόβλημα της προσιτότητας.

Εμπορικά & Υποδομές

Γραφεία και λιανική: Η εμπορική ακίνητη περιουσία της Αφρικής διαφέρει σημαντικά ανά περιοχή.έχουν δει μια άνθηση σύγχρονων κτιρίων γραφείων και εμπορικών κέντρων την τελευταία δεκαετία, αν και οι οικονομικές διακυμάνσεις έχουν αφήσει ορισμένα με υψηλή κενότητα.παραμένει κέντρο υπηρεσιών της Ανατολικής Αφρικής – η αγορά γραφείων του έχει μέτρια ζήτηση από πολυεθνικές και ΜΚΟ, αλλά η υπερπροσφορά νέων κτιρίων σε περιοχές όπως το Upper Hill έχει διατηρήσει την κενότητα γραφείων γύρω στο 20%.έχει την πιο ανεπτυγμένη αγορά γραφείων στην Αφρική, αλλά και εδώ η κενότητα είναι αυξημένη (~18%) καθώς οι εταιρείες μειώνουν τους χώρους τους λόγω αδύναμης οικονομίας· το Sandton (η χρηματοοικονομική συνοικία) εξακολουθεί να έχει υψηλά ενοίκια, αλλά τα παλαιότερα κτίρια στο κέντρο του Jo’burg μετατρέπονται σε κατοικίες ή μένουν άδεια.έχει περιορισμένους και ακριβούς γραφειακούς χώρους – τα κορυφαία γραφεία σε Ikoyi και Victoria Island έχουν χαμηλή κενότητα και ενοίκια συγκρίσιμα με μεσαίου επιπέδου ευρωπαϊκές πόλεις, χάρη στη ζήτηση από τη βιομηχανία πετρελαίου και τις fintech, ενώ λιγότερο ασφαλείς περιοχές βλέπουν ελάχιστη επίσημη ανάπτυξη γραφείων. Στον τομέα της λιανικής,είχαν μικτά αποτελέσματα. Η λιανική ακίνητη περιουσία της Νότιας Αφρικής (η μεγαλύτερη της ηπείρου) είναι σχετικά ώριμη, με μεγάλες εισηγμένες REITs να κατέχουν εμπορικά κέντρα. Η πίεση στη δαπάνη των καταναλωτών και οι διακοπές ρεύματος έχουν επηρεάσει την επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων πρόσφατα, αλλά συνολικά η κενότητα στα εμπορικά κέντρα της ΝΑ παραμένει χαμηλή (~5%) και οι λιανικές πωλήσεις βελτιώνονται σταδιακά. Αλλού, νέα εμπορικά κέντρα στην Αφρική συχνά δυσκολεύονται μετά τον αρχικό ενθουσιασμό, όπως φαίνεται από κάποια μισοάδεια εμπορικά κέντρα στη Γκάνα και τη Νιγηρία. Οι λιανέμποροι συχνά αναφέρουν τα υψηλά ενοίκια και τον ανταγωνισμό από τις άτυπες αγορές ως προκλήσεις. Παρ’ όλα αυτά, η κουλτούρα αγορών αναπτύσσεται και πόλεις όπως ηέχουν νέα έργα εμπορικών κέντρων σε εξέλιξη.

Βιομηχανικά και logistics: Η βιομηχανική ακίνητη περιουσία της Αφρικής αποτελεί αναδυόμενη ευκαιρία καθώς η μεταποίηση και το εμπόριο αυξάνονται αργά. Χώρες όπως η Αιθιοπία, το Μαρόκο, η Αίγυπτος έχουν σημειώσει πρόοδο στην προσέλκυση μεταποίησης (ενδύματα στην Αιθιοπία, αυτοκινητοβιομηχανία στο Μαρόκο κ.λπ.), γεγονός που ενισχύει τη ζήτηση για εργοστάσια και αποθήκες. Το Μαρόκο ειδικά έχει δημιουργήσει μεγάλες ελεύθερες ζώνες (π.χ. το λιμάνι Tanger Med και η ζώνη logistics) όπου η πληρότητα είναι υψηλή και η επέκταση συνεχίζεται – γίνεται πύλη μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Η Νιγηρία και η Κένυα βλέπουν ανάπτυξη στα logistics λόγω του ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. Jumia) και των αναγκών διανομής λιανικής. Ωστόσο, τα logistics περιορίζονται από ελλείψεις υποδομών. Ένα θετικό σημάδι: η Αφρικανική Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου (AfCFTA), που στοχεύει στην ενίσχυση του ενδοαφρικανικού εμπορίου, οδηγεί σε επενδύσεις σε κόμβους logistics και αποθήκες στα σύνορα ενόψει μελλοντικής αύξησης του εμπορίου. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο πάρκο logistics αναπτύσσεται στη Γκάνα για να εξυπηρετήσει τη Δυτική Αφρική. Τα data centers είναι επίσης μια ανερχόμενη κατηγορία ακινήτων, με νέες εγκαταστάσεις στη Νότια Αφρική, την Κένυα και τη Νιγηρία καθώς η χρήση του διαδικτύου αυξάνεται· παγκόσμιοι πάροχοι όπως η Equinix και η Teraco επενδύουν εκατοντάδες εκατομμύρια σε αφρικανική χωρητικότητα data center.

Θεσμικές επενδύσεις και αποσπάσματα: Ιστορικά, η Αφρική προσέλκυε περιορισμένες θεσμικές επενδύσεις σε ακίνητα λόγω των αντιλαμβανόμενων κινδύνων, αλλά αυτό αλλάζει αργά. Τα αφρικανικά ταμεία συντάξεων, ειδικά στη Νότια Αφρική, τη Ναμίμπια και τη Μποτσουάνα, επενδύουν εδώ και καιρό σε ακίνητα (κυρίως εγχώρια). Τώρα, παναφρικανικά επενδυτικά κεφάλαια ακινήτων συγκεντρώνουν κεφάλαια για επενδύσεις σε πολλές χώρες, συχνά εστιάζοντας σε εξειδικευμένους τομείς όπως οι αποθήκες ή η προσιτή στέγαση. Ένα φόρουμ (το Africa Property Investment Summit, που θα πραγματοποιηθεί αργότερα τον Σεπτέμβριο στο Κέιπ Τάουν propertywheel.co.za) αναμένεται να αναδείξει πώς τα τοπικά ταμεία συντάξεων μπορούν να οδηγήσουν την ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων africabusiness.com. «Τα αφρικανικά ταμεία συντάξεων [είναι] βασικοί μοχλοί ανάπτυξης στις επενδύσεις ακινήτων», αναφέρει μια έκθεση του Africa Business africabusiness.com, επισημαίνοντας την αυξανόμενη συμμετοχή θεσμικών κεφαλαίων.

Παρ’ όλα αυτά, οι ξένοι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί μετά από κάποιες απογοητεύσεις υψηλού προφίλ (π.χ. το κύμα επενδύσεων σε εμπορικά κέντρα στη Νιγηρία τη δεκαετία του 2000 που δεν απέδωσε). Η μεταβλητότητα των νομισμάτων αποτελεί σημαντικό κίνδυνο – για παράδειγμα, η απότομη υποτίμηση του γκανέζικου σέντι πέρυσι έπληξε τις αξίες ακινήτων σε όρους δολαρίου ΗΠΑ και φόβισε τους επενδυτές.

Οι τοπικοί επαγγελματίες ακινήτων δίνουν έμφαση στη βιωσιμότητα και τη μακροπρόθεσμη ανάγκη. Όπως έγραψε το Business Day Live, «Επανασχεδιάζοντας τις αγορές ακινήτων της Αφρικής για ένα βιώσιμο μέλλον» είναι κρίσιμο, προωθώντας την καινοτομία και τη ρυθμιστική μεταρρύθμιση businessamlive.com businessamlive.com. Πολλοί βλέπουν τεράστιες δυνατότητες: μια ήπειρος με 1,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους, ταχέως εκσυγχρονιζόμενες οικονομίες και νεανικό δημογραφικό προφίλ θα μπορούσε να αποτελέσει χρυσωρυχείο για τα ακίνητα αν αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Οι προοπτικές για την Αφρική εξαρτώνται έτσι από τη σταθερότητα της οικονομίας και τις μεταρρυθμίσεις. Αν συγκρατηθεί ο πληθωρισμός (ο αφρικανικός πληθωρισμός κυμαίνεται κατά μέσο όρο ~12% αλλά διαφέρει σημαντικά), και αν οι κυβερνήσεις συνεχίσουν να επενδύουν σε υποδομές και στέγαση, ο τομέας ακινήτων θα μπορούσε να αναπτυχθεί με 5-6% ετησίως την επόμενη δεκαετία. Ήδη, οι προβλέψεις δείχνουν ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης ~5,6% για τα αφρικανικά ακίνητα έως το 2029, φτάνοντας σε όγκο αγοράς $21,9 τρισεκατομμυρίων businessamlive.com. Η ανάγκη υπάρχει· τα χρήματα και η διακυβέρνηση πρέπει να ακολουθήσουν.

Για να κλείσουμε με μια ανθρώπινη νότα: Οι Αφρικανοί σε όλη την ήπειρο ανυπομονούν για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Είτε πρόκειται για την εργαζόμενη στην τεχνολογία στο Ναϊρόμπι που ελπίζει να αγοράσει το πρώτο της διαμέρισμα, είτε για την οικογένεια στο Λάγος που αναζητά ανακούφιση από τα υπέρογκα ενοίκια, οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων (ή η έλλειψή τους) έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής. Οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο ότι το. Όπως είδαμε στις ειδήσεις της 4–5 Σεπτεμβρίου 2025, από τις μεταβολές των επιτοκίων στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ μέχρι τις δημοσκοπήσεις για τα ακίνητα στην Κίνα και τις εκρήξεις στην αγορά του Ντουμπάι, τα ακίνητα αποτελούν κεντρικό κομμάτι στην ιστορία της παγκόσμιας οικονομίας – και η Αφρική είναι έτοιμη να αποτελέσει ένα σημαντικό κεφάλαιο σε αυτή την ιστορία τα επόμενα χρόνια.

