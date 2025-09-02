Η παγκόσμια αγορά ακινήτων συγκλονίζεται από 48ωρη καταιγίδα: Συμφωνίες, πολιτικές βόμβες & αλλαγές στην αγορά

Η κρίση προσιτότητας στέγασης στις ΗΠΑ επιδεινώνεται, με τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να προειδοποιεί για μια πρόκληση “όλων των δυνάμεων” και να σηματοδοτεί πιθανά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης εθνικής έκτακτης ανάγκης για τη στέγαση αυτό το φθινόπωρο.

Η Carlyle Group συγκέντρωσε ρεκόρ 9 δισ. δολάρια για το τελευταίο της αμερικανικό ακίνητο fund, το μεγαλύτερο από το 2012, στοχεύοντας σε οικιστικά, αποθηκευτικούς χώρους και βιομηχανικά ακίνητα, αποφεύγοντας γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικά κέντρα.

<li EVERGRANDE: Οι εκκαθαριστές της Evergrande Group ζήτησαν από δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ να διορίσει διαχειριστές για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων του ιδρυτή Hui Ka Yan, καθώς ο κατασκευαστής, με υποχρεώσεις άνω των 300 δισ. δολαρίων, πλησιάζει στη ρευστοποίηση και διαγράφηκε από το HKEX. Η Seazen Group ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία για την εξερεύνηση της τοκενoποίησης πραγματικών περιουσιακών στοιχείων, εκδίδοντας μετοχικό μερίδιο 6,3 εκατ. δολαρίων (0,27%) σε εταιρεία Blockchain Metaverse για την ανάπτυξη τοκενoποίησης των ακινήτων της Seazen.

Η Mitsubishi UFJ Financial Group παρουσίασε ένα ακίνητο fund ύψους ¥100 δισ. για επενδύσεις σε ακίνητα στο Τόκιο, την Οσάκα και τη Ναγκόγια, με περίπου ¥30 δισ. σε ίδια κεφάλαια από θεσμικούς και τα υπόλοιπα μέσω δανεισμού.

Η Νέα Ζηλανδία ανέστρεψε την απαγόρευση αγοράς από ξένους, επιτρέποντας στους κατόχους βίζας Active Investor Plus να αγοράσουν ή να χτίσουν μία πολυτελή κατοικία άνω των 5 εκατ. NZ$, με άμεση ισχύ, με 301 αιτήσεις βίζας από τον Απρίλιο συνολικής αξίας τουλάχιστον 1,8 δισ. NZ$.

Το Ντουμπάι κατέγραψε 51.000 πωλήσεις κατοικιών το 2ο τρίμηνο του 2025, αριθμός ρεκόρ για τρίμηνο, ενώ τα σχέδια για προσθήκη 210.000 νέων κατοικιών έως το τέλος του 2026 αυξάνουν την πρόβλεψη της Fitch για πτώση τιμών 10–15%.

Οι τιμές κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησαν κατά 0,1% τον Αύγουστο, η τρίτη μηνιαία πτώση από τον Απρίλιο, με ετήσια αύξηση 2,1%, καθώς η προσιτότητα παραμένει πιεσμένη και η Τράπεζα της Αγγλίας μείωσε το βασικό επιτόκιο στο 4,00%.

Η Σαουδική Αραβία ξεκίνησε την πρώτη της αγορά στεγαστικών τιτλοποιημένων δανείων, με την SRC να εκδίδει το πρώτο RMBS στα τέλη Αυγούστου για την ενίσχυση της ρευστότητας και την υποστήριξη του στόχου αύξησης της ιδιοκατοίκησης στο περίπου 70%.

Οι κατασκευαστές του Χονγκ Κονγκ αντιμετώπισαν αύξηση 70% στις λήξεις χρέους το επόμενο έτος, στα 7,1 δισ. δολάρια το 2026 από 4,2 δισ. φέτος, με τη Road King να αθετεί πληρωμές κουπονιών ομολόγων εν μέσω πιέσεων αναχρηματοδότησης.

Περίληψη: Μέσα σε δύο ημέρες (1–2 Σεπτεμβρίου 2025), οι αγορές ακινήτων παγκοσμίως ανατράπηκαν από ραγδαίες εξελίξεις. Οι ΗΠΑ υπαινίχθηκαν την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τη στέγαση εν μέσω εκτίναξης του κόστους στεγαστικών δανείων reuters.com, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο είδε μια απροσδόκητη πτώση τιμών κατοικιών reuters.com. Η αναταραχή στην κινεζική αγορά ακινήτων επιδεινώθηκε – από την κατάρρευση της Evergrande μέχρι έναν κατασκευαστή που στράφηκε στη συγκέντρωση κεφαλαίων μέσω blockchain reuters.com. Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού επιφύλαξε εκπλήξεις καθώς η Νέα Ζηλανδία άνοιξε ξανά τις πόρτες της σε πλούσιους ξένους αγοραστές κατοικιών reuters.com και η Ιαπωνία λάνσαρε ένα τεράστιο επενδυτικό ταμείο ακινήτων reuters.com. Στη Μέση Ανατολή, η Σαουδική Αραβία κυκλοφόρησε τα πρώτα της στεγαστικά ομόλογα με ενέχυρο ακινήτων english.aawsat.com για την ενίσχυση της ρευστότητας στη στέγαση, ενώ το «μπουμ» του Ντουμπάι προκάλεσε φόβους για κατάρρευση. Σε όλη την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, τα υψηλά επιτόκια και οι νέες επενδύσεις αναδιαμορφώνουν τις αγορές. Παρακάτω αναλύουμε τις βασικές συναλλαγές, τάσεις, πολιτικές, επιπτώσεις επιτοκίων, έργα και τεχνολογικές καινοτομίες – με απόψεις ειδικών – ανά περιοχή.

Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ & Καναδάς) – Κρίση προσιτότητας και πολιτικές κινήσεις

Η Προσιτότητα Κατοικίας σε Οριακό Σημείο: Η ιδιοκατοίκηση στις ΗΠΑ γίνεται όλο και πιο απρόσιτη καθώς τα επιτόκια στεγαστικών δανείων και οι τιμές φτάνουν σε υψηλά πολλών δεκαετιών. Πλέον, είναι φθηνότερο να νοικιάζεις παρά να αγοράζεις ένα αρχικό σπίτι στις 49 από τις 50 μεγαλύτερες πόλεις των ΗΠΑ san.com san.com. Οι μέσες μηνιαίες πληρωμές στεγαστικών δανείων ($2,768) είναι περίπου 38% υψηλότερες από τα ενοίκια ($2,000) san.com san.com, μια αντιστροφή της ιστορικής τάσης. Οι αγοραστές πρώτης κατοικίας δυσκολεύονται: η μέση ηλικία τους έχει αυξηθεί στα 38 (από 28 το 1991) και το μερίδιό τους στην αγορά έπεσε στο 24%, το χαμηλότερο από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή το 1981 nar.realtor. «Η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ έχει χωριστεί σε δύο ομάδες: αγοραστές πρώτης κατοικίας που παλεύουν να μπουν στην αγορά και υφιστάμενους ιδιοκτήτες που αγοράζουν με μετρητά», σημειώνει η αναπληρώτρια επικεφαλής οικονομολόγος της NAR, Jessica Lautz nar.realtor, καθώς οι υψηλές τιμές και τα επιτόκια στεγαστικών δανείων άνω του 7% αποκλείουν τους νέους αγοραστές. «Όλοι στο κατάστρωμα» – Οι ΗΠΑ σηματοδοτούν κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη στέγαση: Με την προσιτότητα σε κρίση, η Ουάσινγκτον ενδέχεται να παρέμβει. Ο Υπουργός Οικονομικών Scott Bessent προειδοποίησε ότι το κόστος στέγασης αποτελεί μια πρόκληση «όλοι στο κατάστρωμα» και αποκάλυψε ότι η διοίκηση Τραμπ σχεδιάζει νέα μέτρα τις επόμενες εβδομάδες reuters.com reuters.com. Δήλωσε στο Reuters ότι ο Πρόεδρος Τραμπ εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να κηρύξει εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη στέγαση αυτό το φθινόπωρο για να ενισχύσει την προσφορά και να συγκρατήσει τις τιμές reuters.com. Ο Bessent σημείωσε ότι τα ενοίκια έχουν αρχίσει επιτέλους να μειώνονται, προσφέροντας ανακούφιση στους ενοικιαστές, αλλά οι πωλήσεις κατοικιών παραμένουν υποτονικές λόγω της αυστηρής νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας reuters.com. Αναμένει ότι οι συναλλαγές ακινήτων θα αυξηθούν μόλις τα επιτόκια αρχίσουν να μειώνονται, καθώς οι ιδιοκτήτες που έχουν «κλειδώσει» πολύ χαμηλά στεγαστικά δάνεια θα είναι επιτέλους πρόθυμοι να πουλήσουν reuters.com. Εν τω μεταξύ, η διοίκηση εξετάζει την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων και την τυποποίηση για την επιτάχυνση των νέων κατασκευών reuters.com. «Η προσιτότητα», δήλωσε ο Bessent, «θα είναι μεγάλο επίκεντρο» καθώς επιδιώκουν λύσεις reuters.com.Οι επενδυτικοί γίγαντες ποντάρουν στην ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων: Το μεγάλο κεφάλαιο κινητοποιείται για μια ανάκαμψη της αμερικανικής αγοράς ακινήτων. Η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Carlyle Group συγκέντρωσε το ποσό ρεκόρ των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τελευταίο της αμερικανικό επενδυτικό ταμείο ακινήτων – το μεγαλύτερο από το 2012 – με στόχο την αγορά γης και κτιρίων σε κυκλικό χαμηλό reuters.com reuters.com. Ο Rob Stuckey, επικεφαλής του τομέα ακινήτων των ΗΠΑ της Carlyle, δήλωσε ότι οι επενδυτές διέθεσαν κεφάλαια κατά τη διάρκεια «ενός από τα πιο δύσκολα περιβάλλοντα συγκέντρωσης κεφαλαίων … στη σύγχρονη μνήμη», προσελκυόμενοι από τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών σε κατοικίες, αποθήκες self-storage και βιομηχανικά ακίνητα reuters.com reuters.com. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ταμείο της Carlyle θα αποφύγει τους διαρθρωτικά προβληματικούς τομείς όπως τα γραφεία, τα ξενοδοχεία και τα εμπορικά κέντρα reuters.com, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη πίεση στην παραδοσιακή εμπορική αγορά ακινήτων. Αντίθετα, στοχεύει σε τομείς με ισχυρότερη ζήτηση, καθώς το υψηλό κόστος δανεισμού και η εξ αποστάσεως εργασία μεταμορφώνουν τις αγορές ακινήτων των ΗΠΑ. Παράλληλα, θεσμικοί επενδυτές (συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες) εξαγοράζουν μονοκατοικίες και χαρτοφυλάκια ενοικίων, αναζητώντας αποδόσεις προστατευμένες από τον πληθωρισμό εν μέσω ασταθών μετοχών reuters.com. Ακόμα και καθώς η πίστωση παραμένει περιορισμένη, αυτοί οι πλούσιοι σε μετρητά παίκτες ποντάρουν ότι «αυτή είναι μια ελκυστική στιγμή για επενδύσεις» στην αμερικανική αγορά ακινήτων reuters.com.Η ηρεμία του Καναδά πριν την ανακούφιση από τα επιτόκια: Στον Καναδά, δεν υπήρξαν δραματικές αλλαγές πολιτικής τις τελευταίες 48 ώρες, αλλά η αγορά αντικατοπτρίζει τις προκλήσεις των ΗΠΑ. Μεγάλες πόλεις όπως το Τορόντο και το Βανκούβερ αντιμετωπίζουν κρίση προσιτότητας μετά από χρόνια ανόδου των τιμών, αν και η αύξηση των τιμών έχει μετριαστεί το 2025. Οι επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων της Τράπεζας του Καναδά (που ανέβασαν τα στεγαστικά δάνεια πάνω από 6%) έχουν επιβραδύνει σημαντικά τις πωλήσεις. Ωστόσο, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί, οι οικονομολόγοι αναμένουν μειώσεις επιτοκίων το 2025 – μια πιθανή καμπή για την αγορά κατοικίας. Ήδη, οι τιμές των κατοικιών έχουν σταθεροποιηθεί σε εθνικό επίπεδο μετά από μια ήπια διόρθωση, και η ζήτηση για διαμερίσματα και πρώτες κατοικίες αναζωπυρώνεται. Οι επόμενες αποφάσεις για τα επιτόκια θα είναι κρίσιμες: μια στροφή προς χαμηλότερα επιτόκια θα μπορούσε να «δώσει ξανά ζωή στην αγορά», όπως σημείωσε ένας αναλυτής της Bay Street, μειώνοντας τις μηνιαίες δόσεις και αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη των αγοραστών (πηγές εκτός του 48ώρου παραθύρου δείχνουν συγκρατημένη αισιοδοξία). Στο μεταξύ, η κυβέρνηση του Καναδά επικεντρώνεται στην ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών – χαλαρώνοντας τους πολεοδομικούς κανόνες και τη ζήτηση που προκαλείται από τη μετανάστευση – για να αντιμετωπίσει το έλλειμμα εκατομμυρίων κατοικιών που εκτιμά η CMHC. Αυτές οι μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες, σε συνδυασμό με οποιαδήποτε ανακούφιση στα επιτόκια, διαμορφώνουν το έδαφος για μια αργή ανάκαμψη του οικιστικού τομέα στον Καναδά.

Ευρώπη – Πτώση τιμών, πίεση από τα επιτόκια και ανησυχία επενδυτών

Οι τιμές των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο πέφτουν απροσδόκητα: Η αγορά ακινήτων της Βρετανίας έδωσε προειδοποιητικά σημάδια καθώς οι τιμές των κατοικιών υποχώρησαν κατά 0,1% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον Ιούλιο, παρά τις προσδοκίες για άνοδο reuters.com. Ήταν η τρίτη μηνιαία πτώση από τον Απρίλιο, μειώνοντας την ετήσια αύξηση των τιμών στο μόλις 2,1% – το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από ένα χρόνο reuters.com. Η εταιρεία χορήγησης στεγαστικών δανείων Nationwide απέδωσε την πτώση στη μειωμένη προσιτότητα: το μέσο στεγαστικό δάνειο για αγοραστές πρώτης κατοικίας απορροφά πλέον περίπου το 35% του καθαρού εισοδήματος, πολύ πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του 30% reuters.com. «Ο σχετικά υποτονικός ρυθμός αύξησης των τιμών των κατοικιών είναι ίσως κατανοητός, δεδομένου ότι η προσιτότητα παραμένει περιορισμένη σε σχέση με τα μακροπρόθεσμα πρότυπα», δήλωσε ο Robert Gardner , επικεφαλής οικονομολόγος της Nationwide reuters.com. Παρόλο που η Τράπεζα της Αγγλίας μείωσε το βασικό της επιτόκιο στο 4,00% τον Αύγουστο (από 4,25%) για να τονώσει την οικονομία, το κόστος δανεισμού παραμένει υψηλό και οι δανειστές είναι επιφυλακτικοί reuters.com. Οι υποψήφιοι αγοραστές αντιμετωπίζουν επίσης ψυχολογικά εμπόδια: η φημολογία για πιθανές αυξήσεις φόρων ακινήτων στον επερχόμενο προϋπολογισμό – όπως ένας ενδεχόμενος φόρος πολυτελών κατοικιών – πλήττει την εμπιστοσύνη. «Ο κίνδυνος είναι ότι η φημολογία για πιθανές αυξήσεις φόρων ακινήτων στον φθινοπωρινό προϋπολογισμό … θα επηρεάσει περαιτέρω το αγοραστικό κλίμα τους επόμενους μήνες», προειδοποίησε ο Ashley Webb , οικονομολόγος του Ηνωμένου Βασιλείου στην Capital Economics reuters.com. Εν ολίγοις, η βρετανική αγορά κατοικίας διανύει μια εύθραυστη ανάκαμψη , με μικρές πτώσεις τιμών που αντικατοπτρίζουν την πίεση από τις προηγούμενες αυξήσεις επιτοκίων και την αβεβαιότητα για τους μελλοντικούς φόρους.

Η αγορά ακινήτων της Βρετανίας έδωσε προειδοποιητικά σημάδια καθώς σε σύγκριση με τον Ιούλιο, παρά τις προσδοκίες για άνοδο reuters.com. Ήταν η τρίτη μηνιαία πτώση από τον Απρίλιο, μειώνοντας την ετήσια αύξηση των τιμών στο μόλις 2,1% – το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από ένα χρόνο reuters.com. Η εταιρεία χορήγησης στεγαστικών δανείων Nationwide απέδωσε την πτώση στη μειωμένη προσιτότητα: το μέσο στεγαστικό δάνειο για αγοραστές πρώτης κατοικίας απορροφά πλέον περίπου το 35% του καθαρού εισοδήματος, πολύ πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του 30% reuters.com. «Ο σχετικά υποτονικός ρυθμός αύξησης των τιμών των κατοικιών είναι ίσως κατανοητός, δεδομένου ότι η προσιτότητα παραμένει περιορισμένη σε σχέση με τα μακροπρόθεσμα πρότυπα», δήλωσε ο , επικεφαλής οικονομολόγος της Nationwide reuters.com. Παρόλο που η μείωσε το βασικό της επιτόκιο στο 4,00% τον Αύγουστο (από 4,25%) για να τονώσει την οικονομία, το κόστος δανεισμού παραμένει υψηλό και οι δανειστές είναι επιφυλακτικοί reuters.com. Οι υποψήφιοι αγοραστές αντιμετωπίζουν επίσης ψυχολογικά εμπόδια: η φημολογία για πιθανές αυξήσεις φόρων ακινήτων στον επερχόμενο προϋπολογισμό – όπως ένας ενδεχόμενος – πλήττει την εμπιστοσύνη. «Ο κίνδυνος είναι ότι η φημολογία για πιθανές αυξήσεις φόρων ακινήτων στον φθινοπωρινό προϋπολογισμό … θα επηρεάσει περαιτέρω το αγοραστικό κλίμα τους επόμενους μήνες», προειδοποίησε ο , οικονομολόγος του Ηνωμένου Βασιλείου στην Capital Economics reuters.com. Εν ολίγοις, η βρετανική αγορά κατοικίας διανύει μια , με μικρές πτώσεις τιμών που αντικατοπτρίζουν την πίεση από τις προηγούμενες αυξήσεις επιτοκίων και την αβεβαιότητα για τους μελλοντικούς φόρους. Το ευρωπαϊκό εμπορικό ακίνητο υπό πίεση: Σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ευρώπη, οι αγορές εμπορικών ακινήτων αισθάνονται την πίεση των υψηλότερων επιτοκίων και αποδόσεων ομολόγων . Οι αποδόσεις κρατικών ομολόγων έχουν εκτιναχθεί σε υψηλά πολλών ετών σε πολλές χώρες reuters.com, αυξάνοντας το κόστος κεφαλαίου για τους επενδυτές ακινήτων και ασκώντας καθοδική πίεση στις αποτιμήσεις ακινήτων. Οι τομείς γραφείων και λιανικής είναι ιδιαίτερα αδύναμοι: τα ποσοστά κενών σε μεγάλες πόλεις (όπως η Paris La Défense ή το Frankfurt’s CBD ) έχουν αυξηθεί καθώς οι εταιρικοί ενοικιαστές μειώνουν το μέγεθός τους και οι τάσεις της εξ αποστάσεως εργασίας επιμένουν. Ένα κύμα αναχρηματοδότησης πλησιάζει επίσης – ευρωπαϊκές εταιρείες ακινήτων που εκμεταλλεύτηκαν το φθηνό χρέος τη δεκαετία του 2010 τώρα αντιμετωπίζουν πολύ ακριβότερη αναχρηματοδότηση ή αναγκαστικές πωλήσεις. Στη Γερμανία , για παράδειγμα, ένας κορυφαίος ιδιοκτήτης γραφείων προειδοποίησε πρόσφατα ότι τα ακίνητα μπορεί να υποτιμηθούν κατά 10–20% λόγω ανατιμολόγησης που οφείλεται στις αποδόσεις (πηγή: FT, εκτός 48ωρου). Οι επενδυτικοί όγκοι στην Ευρώπη έχουν μειωθεί απότομα σε ετήσια βάση, και κάποιες σημαντικές συμφωνίες έχουν καταρρεύσει. Ωστόσο, υπάρχουν θύλακες ανθεκτικότητας: τα ακίνητα logistics και βιομηχανικά που στηρίζονται από το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζουν να βλέπουν ισχυρή αύξηση ενοικίων, και η επένδυση σε πολυτελή ξενοδοχεία στη Νότια Ευρώπη ανακάμπτει με τον τουρισμό. Οι κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης (ΕΚΤ, BoE) πλησιάζουν σε κορύφωση επιτοκίων· οποιοδήποτε σήμα για μειώσεις θα μπορούσε να σταθεροποιήσει το κόστος χρηματοδότησης και να επαναφέρει τους αγοραστές. Μέχρι τότε, το περιβάλλον επιτοκίων “υψηλότερα για περισσότερο” διατηρεί τα ευρωπαϊκά ακίνητα σε στάση αναμονής, με τους επενδυτές να απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις και να ανατιμολογούν τα περιουσιακά στοιχεία αναλόγως.

Σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ευρώπη, οι αγορές εμπορικών ακινήτων αισθάνονται την πίεση των . Οι αποδόσεις κρατικών ομολόγων έχουν εκτιναχθεί σε υψηλά πολλών ετών σε πολλές χώρες reuters.com, αυξάνοντας το για τους επενδυτές ακινήτων και ασκώντας καθοδική πίεση στις αποτιμήσεις ακινήτων. Οι τομείς γραφείων και λιανικής είναι ιδιαίτερα αδύναμοι: τα ποσοστά κενών σε μεγάλες πόλεις (όπως η ή το ) έχουν αυξηθεί καθώς οι εταιρικοί ενοικιαστές μειώνουν το μέγεθός τους και οι τάσεις της επιμένουν. Ένα κύμα αναχρηματοδότησης πλησιάζει επίσης – ευρωπαϊκές εταιρείες ακινήτων που εκμεταλλεύτηκαν το φθηνό χρέος τη δεκαετία του 2010 τώρα αντιμετωπίζουν πολύ ακριβότερη αναχρηματοδότηση ή αναγκαστικές πωλήσεις. Στη , για παράδειγμα, ένας κορυφαίος ιδιοκτήτης γραφείων προειδοποίησε πρόσφατα ότι τα ακίνητα μπορεί να λόγω ανατιμολόγησης που οφείλεται στις αποδόσεις (πηγή: FT, εκτός 48ωρου). Οι στην Ευρώπη έχουν μειωθεί απότομα σε ετήσια βάση, και κάποιες σημαντικές συμφωνίες έχουν καταρρεύσει. Ωστόσο, υπάρχουν θύλακες ανθεκτικότητας: τα που στηρίζονται από το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζουν να βλέπουν ισχυρή αύξηση ενοικίων, και η επένδυση σε στη Νότια Ευρώπη ανακάμπτει με τον τουρισμό. Οι κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης (ΕΚΤ, BoE) πλησιάζουν σε κορύφωση επιτοκίων· οποιοδήποτε σήμα για μειώσεις θα μπορούσε να σταθεροποιήσει το κόστος χρηματοδότησης και να επαναφέρει τους αγοραστές. Μέχρι τότε, το περιβάλλον επιτοκίων διατηρεί τα ευρωπαϊκά ακίνητα σε στάση αναμονής, με τους επενδυτές να απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις και να ανατιμολογούν τα περιουσιακά στοιχεία αναλόγως. Σημαντικές Εξελίξεις & Συμφωνίες: Παρά τους αντίθετους ανέμους, κάποιες σημαντικές κινήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων έγιναν είδηση. Στη Γαλλία, ο όμιλος πολυτελείας Kering (ιδιοκτήτης της Gucci) έχει «ξεπουλήσει» τμήματα του χαρτοφυλακίου ακινήτων καταστημάτων αξίας €4 δισ. για τη μείωση του χρέους reuters.com reuters.com. Ο νέος CEO Luca de Meo ενδέχεται να πουλήσει εμβληματικά κτίρια λιανικής σε Παρίσι, Μιλάνο και Νέα Υόρκη μετά τη βουτιά των πωλήσεων της Kering – μια αντιστροφή της περιόδου εξαγορών-τρόπαιων (όπως η αγορά καταστήματος στη Fifth Avenue αξίας $963 εκατ. το 2022) reuters.com. Η πώληση αυτών των περιουσιακών στοιχείων αυξάνει τη ρευστότητα αλλά μπορεί να διαβρώσει τη μακροπρόθεσμη παρουσία του brand σε βασικούς εμπορικούς δρόμους reuters.com reuters.com. Εν τω μεταξύ, στη Γερμανία παρατηρήθηκε νέα αναταραχή επενδυτών στην αγορά ακινήτων: ακτιβιστικά funds περιτριγυρίζουν εταιρείες με μεγάλη έκθεση σε ακίνητα στους ισολογισμούς τους, πιέζοντας για πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων. Και στην Ισπανία, ένα μεγάλο έργο μικτής χρήσης – η ανακατασκευή Operation Chamartín στη Μαδρίτη, αξίας 7 δισ. ευρώ – ξεκίνησε τελικά μετά από δεκαετίες καθυστερήσεων (τοπικά μέσα, 1 Σεπτεμβρίου). Αυτή η μετατροπή 250 στρεμμάτων σιδηροδρομικής αυλής σε γραφεία, κατοικίες και πάρκα αντικατοπτρίζει μια τάση «build-to-core», όπου οι developers δημιουργούν κορυφαία ακίνητα από το μηδέν, καθώς λίγοι θέλουν να πουλήσουν ποιοτικά υπάρχοντα σε μια υποτονική αγορά. Συνολικά, ο τομέας ακινήτων της Ευρώπης βρίσκεται σε φάση επαναπροσδιορισμού, αναμένοντας πιο ξεκάθαρα σήματα για τον πληθωρισμό και την πολιτική πριν από την επόμενη άνοδο.

Ασία-Ειρηνικός – Κρίση και Καινοτομία σε Ίση Αναλογία

Η αναταραχή στην αγορά ακινήτων της Κίνας κλιμακώνεται: Η επική ύφεση στην αγορά ακινήτων της Κίνας δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης. Η Evergrande Group , κάποτε ο μεγαλύτερος κατασκευαστής της Κίνας, παραμένει στο επίκεντρο της καταιγίδας. Στις 2 Σεπτεμβρίου, οι εκκαθαριστές της Evergrande ζήτησαν από δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ να διορίσει διαχειριστές για να εντοπίσουν τα περιουσιακά στοιχεία του ιδρυτή Hui Ka Yan , ο οποίος αρνείται να αποκαλύψει πλήρως τις παγκόσμιες ιδιοκτησίες του reuters.com. Αυτό το εξαιρετικό βήμα αποτελεί μέρος των προσπαθειών για την ανάκτηση 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από μερίσματα και πληρωμές που φέρεται να εκτράπηκαν προς τον Hui και άλλους εσωτερικούς συνεργάτες reuters.com. Η Evergrande, με πάνω από 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποχρεώσεις, διατάχθηκε επίσημα να εκκαθαριστεί το 2024 μετά από αθέτηση των χρεών της reuters.com. Την περασμένη εβδομάδα διαγράφηκε από το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ , σηματοδοτώντας μια εντυπωσιακή κατάρρευση για μια εταιρεία που κάποτε ενσάρκωνε την οικοδομική άνθηση της Κίνας reuters.com. Ο ιδρυτής Hui, που φέρεται πλέον να είναι φυλακισμένος στην Κίνα με αδιευκρίνιστες κατηγορίες reuters.com, είχε αποσύρει δισεκατομμύρια σε μετρητά κατά τα καλά χρόνια, και οι εκκαθαριστές προειδοποιούν ότι η πρώην σύζυγός του θα μπορούσε να διαθέσει άλλα 1 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία αν δεν περιοριστεί reuters.com. Το έπος της Evergrande υπογραμμίζει τις βαθιές ρωγμές στον τομέα ακινήτων της Κίνας , ο οποίος από το 2021 έχει δει δεκάδες κατασκευαστές να αθετούν τις υποχρεώσεις τους. Οι πωλήσεις και οι τιμές κατοικιών συνεχίζουν να παραμένουν στάσιμες· οι τιμές νέων κατοικιών έπεσαν για τέταρτο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο, κατά 0,3%, με τη χαμηλή ζήτηση να ωθεί τις αρχές να εφαρμόσουν μέτρα τόνωσης. Η κεντρική κυβέρνηση του Πεκίνου έχει πρόσφατα παροτρύνει τις πόλεις να χαλαρώσουν τους περιορισμούς αγοράς κατοικίας και να μειώσουν τα επιτόκια στεγαστικών δανείων για να «αποτρέψουν περαιτέρω πτώση» στην αγορά κατοικίας reuters.com. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, αυτά τα μέτρα μόνο προκάλεσαν μια σύντομη σταθεροποίηση του κλίματος . Οι αναλυτές φοβούνται μια μακρά περίοδο δυσκολιών: «Η κατάρρευση της αγοράς ακινήτων στην Κίνα δεν έχει τελειώσει ακόμα», προειδοποίησαν πρόσφατα οικονομολόγοι, κάτι που σημαίνει περισσότερες δυσκολίες για τη γενικότερη οικονομία (η οποία βασιζόταν στην αγορά ακινήτων για το 25% της δραστηριότητας πριν την κρίση).

Η επική ύφεση στην αγορά ακινήτων της Κίνας δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης. , κάποτε ο μεγαλύτερος κατασκευαστής της Κίνας, παραμένει στο επίκεντρο της καταιγίδας. Στις 2 Σεπτεμβρίου, οι του ιδρυτή , ο οποίος αρνείται να αποκαλύψει πλήρως τις παγκόσμιες ιδιοκτησίες του reuters.com. Αυτό το εξαιρετικό βήμα αποτελεί μέρος των προσπαθειών για την ανάκτηση από μερίσματα και πληρωμές που φέρεται να εκτράπηκαν προς τον Hui και άλλους εσωτερικούς συνεργάτες reuters.com. Η Evergrande, με πάνω από σε υποχρεώσεις, διατάχθηκε επίσημα να εκκαθαριστεί το 2024 μετά από αθέτηση των χρεών της reuters.com. Την περασμένη εβδομάδα , σηματοδοτώντας μια εντυπωσιακή κατάρρευση για μια εταιρεία που κάποτε ενσάρκωνε την οικοδομική άνθηση της Κίνας reuters.com. Ο ιδρυτής Hui, που φέρεται πλέον να είναι φυλακισμένος στην Κίνα με αδιευκρίνιστες κατηγορίες reuters.com, είχε αποσύρει δισεκατομμύρια σε μετρητά κατά τα καλά χρόνια, και οι εκκαθαριστές προειδοποιούν ότι η πρώην σύζυγός του θα μπορούσε να διαθέσει άλλα 1 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία αν δεν περιοριστεί reuters.com. Το έπος της Evergrande υπογραμμίζει τις , ο οποίος από το 2021 έχει δει δεκάδες κατασκευαστές να αθετούν τις υποχρεώσεις τους. Οι πωλήσεις και οι τιμές κατοικιών συνεχίζουν να παραμένουν στάσιμες· οι τιμές νέων κατοικιών έπεσαν για τέταρτο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο, κατά 0,3%, με τη να ωθεί τις αρχές να εφαρμόσουν μέτρα τόνωσης. Η κεντρική κυβέρνηση του Πεκίνου έχει πρόσφατα παροτρύνει τις πόλεις να χαλαρώσουν τους περιορισμούς αγοράς κατοικίας και να μειώσουν τα επιτόκια στεγαστικών δανείων για να «αποτρέψουν περαιτέρω πτώση» στην αγορά κατοικίας reuters.com. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, αυτά τα μέτρα μόνο . Οι αναλυτές φοβούνται μια μακρά περίοδο δυσκολιών: «Η κατάρρευση της αγοράς ακινήτων στην Κίνα δεν έχει τελειώσει ακόμα», προειδοποίησαν πρόσφατα οικονομολόγοι, κάτι που σημαίνει περισσότερες δυσκολίες για τη γενικότερη οικονομία (η οποία βασιζόταν στην αγορά ακινήτων για το 25% της δραστηριότητας πριν την κρίση). Οι προγραμματιστές του Χονγκ Κονγκ αντιμετωπίζουν χρέος-γκρεμό: Η μετάδοση της κρίσης ακινήτων της Κίνας γίνεται αισθητή και στο Χονγκ Κονγκ. Μια νέα ανάλυση του Reuters δείχνει ότι οι μεγάλοι προγραμματιστές του Χονγκ Κονγκ αντιμετωπίζουν μια αύξηση 70% στις λήξεις χρέους το επόμενο έτος – 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια λήγουν το 2026 έναντι 4,2 δισ. φέτος reuters.com reuters.com. Με τις εμπορικές αξίες ακινήτων στο Χονγκ Κονγκ να έχουν μειωθεί κατά 50% από το υψηλό του 2019 και την ενοικίαση γραφείων να βρίσκεται σε ύφεση, η αναχρηματοδότηση αποτελεί επερχόμενη πρόκληση. Μια μεσαίου μεγέθους κατασκευαστική, η Road King, μόλις αθέτησε πληρωμές κουπονιών ομολόγων, η πρώτη εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων του Χονγκ Κονγκ που το κάνει από τότε που ξεκίνησε η κρίση χρέους ακινήτων στην Κίνα reuters.com. Ο αναλυτής της S&P Edward Chan προειδοποιεί ότι περισσότεροι μικροί προγραμματιστές θα μπορούσαν να αθετήσουν πληρωμές τους επόμενους 12–24 μήνες καθώς οι τράπεζες μειώνουν την έκθεσή τους, σημειώνοντας ότι «θα φτάσει σε σημείο που δεν θα υπάρχει καμία πιθανότητα να αποπληρώσουν» τέτοια δάνεια reuters.com reuters.com. Ακόμα και οι κολοσσοί με ρευστότητα διατηρούν κεφάλαια· οι βαρόνοι ακινήτων του Χονγκ Κονγκ έχουν βάλει στον πάγο νέα έργα και εξετάζουν πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων (αν και οι αναγκαστικές πωλήσεις κινδυνεύουν να πιέσουν περαιτέρω τις τιμές προς τα κάτω reuters.com). Η Νομισματική Αρχή του Χονγκ Κονγκ επιμένει ότι οι τράπεζες είναι καλά κεφαλαιοποιημένες για να αντέξουν τυχόν απώλειες από ακίνητα reuters.com. Όμως το κλίμα είναι εύθραυστο: οι μετοχές ακινήτων της πόλης κινούνται κοντά σε χαμηλά δεκαετίας. Οι παρατηρητές αναμένουν ένα κύμα ενοποιήσεων ή ιδιωτικοποιήσεων των πιο αδύναμων προγραμματιστών αν δεν βελτιωθούν οι συνθήκες. Tokenizing Real Estate – Το τολμηρό πείραμα ενός Κινέζου κατασκευαστή: Μέσα στην αναταραχή, ένας Κινέζος κατασκευαστής υιοθετεί την τεχνολογία blockchain σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσει μετρητά. Seazen Group , ένας από τους 20 κορυφαίους κατασκευαστές, ανακοίνωσε την 1η Σεπτεμβρίου μια πρωτοποριακή στρατηγική συνεργασία για να εξερευνήσει την tokenization πραγματικών περιουσιακών στοιχείων (RWA) reuters.com reuters.com. Η Seazen θα εκδώσει ένα μικρό μερίδιο μετοχών αξίας 6,3 εκατ. δολαρίων (0,27% των μετοχών) σε μια εταιρεία Blockchain Metaverse με έδρα την Αυστραλία, με στόχο την από κοινού ανάπτυξη της δυνατότητας tokenization των περιουσιακών στοιχείων και των εισοδηματικών ροών της Seazen reuters.com reuters.com. Αν πετύχει, η Seazen θα μπορούσε τελικά να αντλήσει κεφάλαια εκδίδοντας ψηφιακά tokens με εξασφάλιση ακίνητα – μια πρωτότυπη προσέγγιση για Κινέζο κατασκευαστή. «Μέσω αυτής της στρατηγικής συνεργασίας, η εταιρεία αναμένει να μειώσει σημαντικά τους κινδύνους και τα κόστη της ανεξάρτητης διερεύνησης εφαρμογών RWA», ανέφερε η Seazen, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να «ενισχύσει τον ρυθμό και την αποδοτικότητα της καινοτομίας» στον τρόπο χρηματοδότησης των έργων τους reuters.com. Οι εταιρείες ακινήτων στην Κίνα παλεύουν για ρευστότητα από τότε που ξέσπασε η κρίση χρέους του κλάδου το 2021 reuters.com, και πολλά παραδοσιακά κανάλια χρηματοδότησης (προπωλήσεις, νέα δάνεια) έχουν κλείσει. Η κίνηση της Seazen, αν και μικρή, παρακολουθείται ως πιθανό μοντέλο για καινοτομία PropTech – ουσιαστικά φέρνοντας τα ακίνητα στο Web3 – αν βοηθήσει να παρακαμφθούν κάποια από τα τρέχοντα εμπόδια χρηματοδότησης. Οι αγορές αντέδρασαν με επιφύλαξη: η μετοχή της Seazen εκτινάχθηκε κατά 5% με τα νέα πριν περιορίσει τα κέρδη reuters.com. Οι αναλυτές λένε ότι η tokenization δεν θα λύσει τα βασικά προβλήματα φερεγγυότητας των κατασκευαστών, αλλά σηματοδοτεί μια δημιουργική διάθεση να δοκιμάσουν νέα εργαλεία για να επιβιώσουν στον «χειμώνα» της κινεζικής αγοράς ακινήτων.

Μέσα στην αναταραχή, ένας Κινέζος κατασκευαστής σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσει μετρητά. , ένας από τους 20 κορυφαίους κατασκευαστές, ανακοίνωσε την 1η Σεπτεμβρίου μια πρωτοποριακή στρατηγική συνεργασία για να εξερευνήσει την reuters.com reuters.com. Η Seazen θα εκδώσει ένα μικρό μερίδιο μετοχών αξίας 6,3 εκατ. δολαρίων (0,27% των μετοχών) σε μια εταιρεία Blockchain Metaverse με έδρα την Αυστραλία, με στόχο την από κοινού ανάπτυξη της δυνατότητας tokenization των περιουσιακών στοιχείων και των εισοδηματικών ροών της Seazen reuters.com reuters.com. Αν πετύχει, η Seazen θα μπορούσε τελικά να αντλήσει κεφάλαια εκδίδοντας ψηφιακά tokens με εξασφάλιση ακίνητα – μια πρωτότυπη προσέγγιση για Κινέζο κατασκευαστή. «Μέσω αυτής της στρατηγικής συνεργασίας, η εταιρεία αναμένει να μειώσει σημαντικά τους κινδύνους και τα κόστη της ανεξάρτητης διερεύνησης εφαρμογών RWA», ανέφερε η Seazen, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να «ενισχύσει τον ρυθμό και την αποδοτικότητα της καινοτομίας» στον τρόπο χρηματοδότησης των έργων τους reuters.com. Οι εταιρείες ακινήτων στην Κίνα από τότε που ξέσπασε η κρίση χρέους του κλάδου το 2021 reuters.com, και πολλά παραδοσιακά κανάλια χρηματοδότησης (προπωλήσεις, νέα δάνεια) έχουν κλείσει. Η κίνηση της Seazen, αν και μικρή, παρακολουθείται ως πιθανό μοντέλο για – ουσιαστικά φέρνοντας τα ακίνητα στο Web3 – αν βοηθήσει να παρακαμφθούν κάποια από τα τρέχοντα εμπόδια χρηματοδότησης. Οι αγορές αντέδρασαν με επιφύλαξη: η μετοχή της Seazen εκτινάχθηκε κατά 5% με τα νέα πριν περιορίσει τα κέρδη reuters.com. Οι αναλυτές λένε ότι η tokenization δεν θα λύσει τα βασικά προβλήματα φερεγγυότητας των κατασκευαστών, αλλά σηματοδοτεί μια δημιουργική διάθεση να δοκιμάσουν νέα εργαλεία για να επιβιώσουν στον «χειμώνα» της κινεζικής αγοράς ακινήτων. Άνθηση Ταμείων Ακινήτων στην Ιαπωνία καθώς τα Επιτόκια Αυξάνονται: Σε μια απροσδόκητη εξέλιξη, η Ιαπωνία – γνωστή εδώ και καιρό για τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια – βλέπει τα επιτόκια να αυξάνονται, και οι εγχώριοι επενδυτές συρρέουν στα ακίνητα πριν οι αποδόσεις αυξηθούν περαιτέρω. Στις 2 Σεπτεμβρίου, η Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) ανακοίνωσε σχέδια για ένα ταμείο ακινήτων ¥100 δισ. ($680 εκατ.) για επενδύσεις σε ιαπωνικά ακίνητα reuters.com. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο σε μια σειρά νέων ταμείων ακινήτων στην Ιαπωνία, καθώς η Τράπεζα της Ιαπωνίας σηματοδοτεί σταδιακό τέλος των αρνητικών επιτοκίων. «Σε έναν κόσμο με επιτόκια, οι προσδοκίες των επενδυτών για αποδόσεις αυξάνονται», εξήγησε ο Naokatsu Uchida , πρόεδρος του τμήματος διαχείρισης ακινήτων της MUFG, σημειώνοντας ότι οι Ιάπωνες επενδυτές αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις καθώς τα παγκόσμια επιτόκια ομαλοποιούνται reuters.com. Το ταμείο της MUFG – ένα από τα μεγαλύτερα της χρονιάς – θα στοχεύσει σε υποαποδιδόμενα γραφεία, πολυκατοικίες και ξενοδοχεία σε Τόκιο, Οσάκα και Ναγκόγια reuters.com reuters.com. Περίπου ¥30 δισ. σε ίδια κεφάλαια θα προέλθουν από θεσμικούς (ασφαλιστικές, τράπεζες) και τα υπόλοιπα μέσω δανεισμού reuters.com. Ακολουθεί άλλες μεγάλες κινήσεις: Η Dai-ichi Life και η Marubeni ανακοίνωσαν ταμείο ακινήτων ¥400 δισ. τον Ιούλιο, η Orix λάνσαρε ταμείο ¥100 δισ. τον Φεβρουάριο, και η Morgan Stanley συγκεντρώνει ¥100 δισ. για ιαπωνικά ακίνητα reuters.com. Αυτό το φαινόμενο οδηγείται από ένα μοναδικό παράθυρο όπου οι αξίες ακινήτων στην Ιαπωνία αυξάνονται (περίπου +10% το 2023) αλλά τα cap rates παραμένουν σχετικά χαμηλά – πιθανό να προσαρμοστούν προς τα πάνω αν η BoJ σφίξει την πολιτική της. Με την άντληση κεφαλαίων τώρα, αυτά τα ταμεία στοχεύουν να «κλειδώσουν» περιουσιακά στοιχεία και ενδεχομένως να επωφεληθούν από ένα κύμα ανάπτυξης. Η κενή διαθεσιμότητα γραφείων στο Τόκιο έχει αρχίσει να μειώνεται και τα ενοίκια κατοικιών αυξάνονται, κάνοντας τους επενδυτές αισιόδοξους. Ωστόσο, αν τα επιτόκια αυξηθούν πολύ γρήγορα, οι υπερβολικά μοχλευμένες τοποθετήσεις μπορεί να βρεθούν σε δυσκολία. Προς το παρόν, η επί χρόνια στάσιμη αγορά ακινήτων της Ιαπωνίας παίρνει φωτιά ως απάντηση ακόμα και στην παραμικρή υποψία υψηλότερων επιτοκίων.

Σε μια απροσδόκητη εξέλιξη, η – γνωστή εδώ και καιρό για τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια – βλέπει τα επιτόκια να αυξάνονται, και οι εγχώριοι επενδυτές συρρέουν στα ακίνητα πριν οι αποδόσεις αυξηθούν περαιτέρω. Στις 2 Σεπτεμβρίου, η ανακοίνωσε σχέδια για ένα για επενδύσεις σε ιαπωνικά ακίνητα reuters.com. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο σε μια σειρά νέων ταμείων ακινήτων στην Ιαπωνία, καθώς η Τράπεζα της Ιαπωνίας σηματοδοτεί σταδιακό τέλος των αρνητικών επιτοκίων. «Σε έναν κόσμο με επιτόκια, οι προσδοκίες των επενδυτών για αποδόσεις αυξάνονται», εξήγησε ο , πρόεδρος του τμήματος διαχείρισης ακινήτων της MUFG, σημειώνοντας ότι οι Ιάπωνες επενδυτές αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις καθώς τα παγκόσμια επιτόκια ομαλοποιούνται reuters.com. Το ταμείο της MUFG – ένα από τα μεγαλύτερα της χρονιάς – θα στοχεύσει σε σε Τόκιο, Οσάκα και Ναγκόγια reuters.com reuters.com. Περίπου ¥30 δισ. σε ίδια κεφάλαια θα προέλθουν από θεσμικούς (ασφαλιστικές, τράπεζες) και τα υπόλοιπα μέσω δανεισμού reuters.com. Ακολουθεί άλλες μεγάλες κινήσεις: Η Dai-ichi Life και η Marubeni ανακοίνωσαν ταμείο ακινήτων ¥400 δισ. τον Ιούλιο, η Orix λάνσαρε ταμείο ¥100 δισ. τον Φεβρουάριο, και η Morgan Stanley συγκεντρώνει ¥100 δισ. για ιαπωνικά ακίνητα reuters.com. Αυτό το φαινόμενο οδηγείται από ένα μοναδικό παράθυρο όπου (περίπου +10% το 2023) αλλά τα cap rates παραμένουν σχετικά χαμηλά – πιθανό να προσαρμοστούν προς τα πάνω αν η BoJ σφίξει την πολιτική της. Με την άντληση κεφαλαίων τώρα, αυτά τα ταμεία στοχεύουν να «κλειδώσουν» περιουσιακά στοιχεία και ενδεχομένως να επωφεληθούν από ένα κύμα ανάπτυξης. Η κενή διαθεσιμότητα γραφείων στο Τόκιο έχει αρχίσει να μειώνεται και τα ενοίκια κατοικιών αυξάνονται, κάνοντας τους επενδυτές αισιόδοξους. Ωστόσο, αν τα επιτόκια αυξηθούν πολύ γρήγορα, οι υπερβολικά μοχλευμένες τοποθετήσεις μπορεί να βρεθούν σε δυσκολία. Προς το παρόν, η επί χρόνια στάσιμη αγορά ακινήτων της Ιαπωνίας παίρνει φωτιά ως απάντηση ακόμα και στην παραμικρή υποψία υψηλότερων επιτοκίων. Η Νέα Ζηλανδία Καλωσορίζει Ξανά τους Ξένους Αγοραστές: Σε μια αξιοσημείωτη αλλαγή πολιτικής, η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε ότι ανοίγει ξανά τμήματα της αγοράς κατοικίας της σε ξένους επενδυτές μετά από πολυετή απαγόρευση. Ο Πρωθυπουργός Chris Luxon δήλωσε ότι από εδώ και στο εξής, πλούσιοι επενδυτές από το εξωτερικό με ειδικές βίζες μπορούν να αγοράσουν ή να χτίσουν μία πολυτελή κατοικία (άνω των 5 εκατ. NZ$) στη Νέα Ζηλανδία reuters.com reuters.com. «Αυτή η αλλαγή χαράσσει μια πορεία ανάμεσα σε όσους δεν θέλουν να ανοίξει η ξένη ιδιοκτησία και στην επιθυμία να προσελκύσουμε επενδυτές υψηλής καθαρής αξίας», εξήγησε ο Luxon, υποστηρίζοντας ότι θα ενισχύσει τη σύνδεση των επενδυτών με την οικονομία της Νέας Ζηλανδίας reuters.com. Η πολιτική στοχεύει σε όσους έχουν τη νεοεισαχθείσα Active Investor Plus “golden” visa, η οποία ήδη απαιτεί σημαντική επιχειρηματική επένδυση στη Νέα Ζηλανδία. Προηγουμένως, ακόμη και αυτοί οι επενδυτές ήταν αποκλεισμένοι από την αγορά κατοικιών (εκτός αν ζούσαν πάνω από 6 μήνες/έτος στη Νέα Ζηλανδία) βάσει της ευρείας απαγόρευσης ξένων αγοραστών του 2018 που στόχευε στη συγκράτηση των τιμών reuters.com reuters.com. Η ανατροπή, που ισχύει άμεσα, αποσκοπεί στο να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη καθώς η Νέα Ζηλανδία εξέρχεται από μια ήπια ύφεση reuters.com. Αξιωματούχοι σημειώνουν ότι λιγότερο από 1% των κατοικιών στη Νέα Ζηλανδία αξίζουν πάνω από 5 εκατ. NZ$, οπότε αυτή η εξαίρεση δεν θα προκαλέσει μαζική εισροή, αλλά μάλλον θα στείλει το μήνυμα ότι η Νέα Ζηλανδία είναι «ανοιχτή για επιχειρήσεις» προς τις παγκόσμιες ελίτ. Η κυβέρνηση αναφέρει ότι έχει λάβει 301 αιτήσεις για τη βίζα επενδυτή από τον Απρίλιο· αν προχωρήσουν όλες, αυτό σημαίνει τουλάχιστον 1,8 δισ. NZ$ επένδυση σε εταιρείες της Νέας Ζηλανδίας reuters.com. Μεσίτες ακινήτων για πολυτελή ακίνητα στο Όκλαντ και το Κουίνσταουν καλωσόρισαν την κίνηση, λέγοντας ότι οι υπερ-πλούσιοι αγοραστές συχνά θέλουν μια κατοικία ως μέρος του πακέτου ζωής τους στη Νέα Ζηλανδία. «Οι πελάτες μας θα χαρούν να έχουν αυτή την επιλογή», δήλωσε ένας σύμβουλος διαμονής, σημειώνοντας ότι πολλοί επενδυτές έλκονται από τον τρόπο ζωής της Νέας Ζηλανδίας και τώρα μπορούν πιο εύκολα να εξασφαλίσουν προσωπικό μερίδιο σε αυτόν reuters.com. Οι επικριτές, ωστόσο, ανησυχούνανησυχία για οποιαδήποτε επιστροφή ξένου χρήματος σε μια αγορά κατοικίας που παραμένει μία από τις λιγότερο προσιτές στον κόσμο. Το στοίχημα της κυβέρνησης είναι ότι τα οικονομικά οφέλη υπερτερούν των κινδύνων, ειδικά δεδομένου του ορίου τιμής πολυτελείας.

Μέση Ανατολή – Ενισχύσεις Ρευστότητας και Ισορροπία Ανόδου/Καθόδου

Η Επανάσταση των Ενυπόθηκων Δανείων στη Σαουδική Αραβία: Σε ένα ορόσημο για τη χρηματοδότηση κατοικίας του Βασιλείου, η Σαουδική Αραβία εγκαινίασε την πρώτη της αγορά τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων (RMBS) για την ενίσχυση της ρευστότητας english.aawsat.com. Η κρατική Saudi Real Estate Refinance Co. (SRC, μέρος του Public Investment Fund) εξέδωσε το πρώτο πακέτο ομολόγων στεγαστικών δανείων στα τέλη Αυγούστου, ως μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος τιτλοποίησης english.aawsat.com english.aawsat.com. Αξιωματούχοι δηλώνουν ότι αυτό θα απελευθερώσει τους ισολογισμούς των τραπεζών και θα προσελκύσει νέο κεφάλαιο στην αγορά κατοικίας. «Η έναρξη της πρώτης συναλλαγής RMBS του Βασιλείου αποτελεί στρατηγικό βήμα για την ανάπτυξη της αγοράς χρηματοδότησης ακινήτων της Σαουδικής Αραβίας και την ενίσχυση της ελκυστικότητάς της τόσο για εγχώριους όσο και για ξένους επενδυτές», δήλωσε ο Majid Al-Hogail , Υπουργός Στέγασης της Σαουδικής Αραβίας και πρόεδρος της SRC arabnews.com. Με τη συσκευασία στεγαστικών δανείων σε διαπραγματεύσιμους τίτλους, οι σαουδαραβικές αρχές στοχεύουν να ενισχύσουν τη ρευστότητα, να επεκτείνουν τη δανειοδοτική ικανότητα των τραπεζών και να μειώσουν το κόστος στεγαστικών δανείων για τους καταναλωτές english.aawsat.com. Η κίνηση αυτή στηρίζει τον στόχο του Vision 2030 για αύξηση της ιδιοκατοίκησης στη Σαουδική Αραβία στο 70% (από ~60% στα μέσα της δεκαετίας) english.aawsat.com. «Αυτή η πρωτοβουλία παρέχει καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία που ευθυγραμμίζονται με το Vision 2030… επιτρέποντας σε περισσότερες σαουδαραβικές οικογένειες να αποκτήσουν δικό τους σπίτι», πρόσθεσε ο Al-Hogail arabnews.com. Ο CEO της SRC, Majeed Al-Abduljabbar, χαρακτήρισε το πρόγραμμα RMBS «ποιοτικό άλμα» για τη δευτερογενή αγορά στεγαστικών δανείων, σημειώνοντας ότι θα «ενισχύσει τη ρευστότητα, θα διαφοροποιήσει τη βάση επενδυτών και θα βοηθήσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διαχειριστούν το κεφάλαιο και τον κίνδυνο πιο αποτελεσματικά» arabnews.com. Η πρώτη έκδοση ήταν σχετικά μικρή (το ακριβές μέγεθος δεν αποκαλύφθηκε), αλλά προγραμματίζονται και άλλες. Η S&P Global Ratings επαίνεσε την εξέλιξη, εκτιμώντας ότι οι σαουδαραβικές τράπεζες κατέχουν περίπου $180 δισεκατομμύρια σε στεγαστικά δάνεια – το 23% του συνόλου των δανείων – και ότι η τιτλοποίηση θα βοηθήσει στη διατήρηση αυτής της ανάπτυξης διαχειριζόμενη παράλληλα τους κινδύνους english.aawsat.com english.aawsat.com. Η χρονική συγκυρία είναι ευνοϊκή: οι σαουδαραβικές τράπεζες είναι καλά κεφαλαιοποιημένες και κερδοφόρες, και οι επενδυτές εντός και εκτός της χώρας είναι πρόθυμοι για υψηλής ποιότητας σαουδαραβικό χρέος. Αν η αγορά RMBS εμβαθύνει, θα μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια στεγαστικών δανείων και να καταστήσει τη στέγαση πιο προσιτή, στηρίζοντας τον νεανικό, αυξανόμενο πληθυσμό του Βασιλείου.

Σε ένα ορόσημο για τη χρηματοδότηση κατοικίας του Βασιλείου, για την ενίσχυση της ρευστότητας english.aawsat.com. Η κρατική Saudi Real Estate Refinance Co. (SRC, μέρος του Public Investment Fund) εξέδωσε το πρώτο πακέτο ομολόγων στεγαστικών δανείων στα τέλη Αυγούστου, ως μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος τιτλοποίησης english.aawsat.com english.aawsat.com. Αξιωματούχοι δηλώνουν ότι αυτό θα απελευθερώσει τους ισολογισμούς των τραπεζών και θα προσελκύσει νέο κεφάλαιο στην αγορά κατοικίας. «Η έναρξη της πρώτης συναλλαγής RMBS του Βασιλείου αποτελεί στρατηγικό βήμα για την ανάπτυξη της αγοράς χρηματοδότησης ακινήτων της Σαουδικής Αραβίας και την ενίσχυση της ελκυστικότητάς της τόσο για εγχώριους όσο και για ξένους επενδυτές», δήλωσε ο , Υπουργός Στέγασης της Σαουδικής Αραβίας και πρόεδρος της SRC arabnews.com. Με τη συσκευασία στεγαστικών δανείων σε διαπραγματεύσιμους τίτλους, οι σαουδαραβικές αρχές στοχεύουν να για τους καταναλωτές english.aawsat.com. Η κίνηση αυτή στηρίζει τον στόχο του Vision 2030 για αύξηση της ιδιοκατοίκησης στη Σαουδική Αραβία στο 70% (από ~60% στα μέσα της δεκαετίας) english.aawsat.com. «Αυτή η πρωτοβουλία παρέχει καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία που ευθυγραμμίζονται με το Vision 2030… επιτρέποντας σε περισσότερες σαουδαραβικές οικογένειες να αποκτήσουν δικό τους σπίτι», πρόσθεσε ο Al-Hogail arabnews.com. Ο CEO της SRC, Majeed Al-Abduljabbar, χαρακτήρισε το πρόγραμμα RMBS «ποιοτικό άλμα» για τη δευτερογενή αγορά στεγαστικών δανείων, σημειώνοντας ότι θα «ενισχύσει τη ρευστότητα, θα διαφοροποιήσει τη βάση επενδυτών και θα βοηθήσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διαχειριστούν το κεφάλαιο και τον κίνδυνο πιο αποτελεσματικά» arabnews.com. Η πρώτη έκδοση ήταν σχετικά μικρή (το ακριβές μέγεθος δεν αποκαλύφθηκε), αλλά προγραμματίζονται και άλλες. Η S&P Global Ratings επαίνεσε την εξέλιξη, εκτιμώντας ότι οι σαουδαραβικές τράπεζες κατέχουν περίπου σε στεγαστικά δάνεια – το 23% του συνόλου των δανείων – και ότι η τιτλοποίηση θα βοηθήσει στη διατήρηση αυτής της ανάπτυξης διαχειριζόμενη παράλληλα τους κινδύνους english.aawsat.com english.aawsat.com. Η χρονική συγκυρία είναι ευνοϊκή: οι σαουδαραβικές τράπεζες είναι καλά κεφαλαιοποιημένες και κερδοφόρες, και οι επενδυτές εντός και εκτός της χώρας είναι πρόθυμοι για υψηλής ποιότητας σαουδαραβικό χρέος. Αν η αγορά RMBS εμβαθύνει, θα μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια στεγαστικών δανείων και να καταστήσει τη στέγαση πιο προσιτή, στηρίζοντας τον νεανικό, αυξανόμενο πληθυσμό του Βασιλείου. Το ρεκόρ άνθισης του Ντουμπάι – και η επικείμενη αύξηση προσφοράς: Η αγορά ακινήτων του Ντουμπάι είναι καυτή – αλλά οι ειδικοί είναι επιφυλακτικοί μήπως η ιστορία επαναληφθεί. Οι τιμές κατοικιών στο Ντουμπάι έχουν εκτοξευθεί κατά ~70% από το 2019 bloomberg.com, χάρη στην εισροή ξένων επαγγελματιών (συμπεριλαμβανομένων πλούσιων Ρώσων που φεύγουν λόγω πολέμου) και τη φήμη του εμιράτου ως ασφαλές καταφύγιο. Μόνο το 2ο τρίμηνο του 2025, 51.000 πωλήσεις κατοικιών καταγράφηκαν – νέο τριμηνιαίο ρεκόρ για το Ντουμπάι bloomberg.com. Οι τιμές βιλών σε προνομιούχες περιοχές πλέον ξεπερνούν τα προηγούμενα υψηλά του 2014, και τα πολυτελή ακίνητα έχουν τέτοια ζήτηση που οι κατασκευαστές κάνουν κλήρωση για τα νέα διαμερίσματα. Ο πυρετός αυτός έχει αυξήσει τους φόβους για νέα κατάρρευση όπως το 2009, όταν έσκασε η φούσκα του Ντουμπάι λόγω χρέους. Μια πρόσφατη έκθεση της Fitch Ratings μείωσε τον ενθουσιασμό: προβλέπει διψήφιες μειώσεις τιμών στο μέλλον. Το Ντουμπάι αναμένεται να προσθέσει 210.000 νέες κατοικίες μέχρι το τέλος του 2026 , διπλάσιες από όσες παραδόθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια reuters.com. Αυτό το κύμα κατασκευών – μέρος μεγαλεπήβολων σχεδίων ανάπτυξης – θα προκαλέσει μια «ιστορική αύξηση προσφοράς» που θα μπορούσε να ρίξει τις τιμές έως και 10–15% μέχρι το 2026, λέει η Fitch reuters.com reuters.com. Αυτό θα μείωνε μόνο τη ~60% άνοδο των τιμών κατοικιών που παρατηρήθηκε από το 2022 έως τις αρχές του 2025 reuters.com, μια αύξηση που οφείλεται στην οικονομική άνθιση του Ντουμπάι μετά την COVID, στη φιλελευθεροποίηση των κανόνων βίζας και στο καθεστώς μηδενικού φόρου εισοδήματος . Η κυβέρνηση του Ντουμπάι έχει λάβει μέτρα για να αποφύγει μια απότομη προσγείωση: έχει αυστηροποιήσει τους κανονισμούς για τους κατασκευαστές, ενοποίησε μεγάλες κρατικές κατασκευαστικές εταιρείες και συνεχίζει να μειώνει το χρέος από τη διάσωση του 2009 reuters.com. Οι τράπεζες επίσης έχουν πλέον μικρότερη έκθεση στα ακίνητα (14% των δανείων, από 20% πριν λίγα χρόνια) reuters.com, παρέχοντας ένα μαξιλάρι αν οι αξίες πέσουν. Ορισμένοι παρατηρητές της αγοράς υποστηρίζουν ότι η ισχυρή ζήτηση για προνομιούχες τοποθεσίες (π.χ. παραλία Palm Jumeirah) και οι καθυστερήσεις στις κατασκευές θα αποτρέψουν την υπερπροσφορά <a href=”https://www.reuters.com/world/middle-east/dubai-real-estate-prices-likely-freuters.com. Παρ’ όλα αυτά, το κλίμα έχει αλλάξει – από ευφορία σε συγκρατημένη αισιοδοξία. «Η άνθηση της αγοράς κατοικίας στο Ντουμπάι, που τροφοδοτείται από συνεχή άφιξη ξένων, έχει προκαλέσει ανησυχίες ότι μια νέα κατάρρευση μπορεί να βρίσκεται στον ορίζοντα», ανέφερε το Bloomberg facebook.com. Οι επόμενοι 12–18 μήνες θα δοκιμάσουν αν η αγορά ακινήτων του Ντουμπάι μπορεί να πετύχει μια «ομαλή προσγείωση» – να επιβραδυνθεί σε βιώσιμη ανάπτυξη αντί για μια νέα κατάρρευση.

Η αγορά ακινήτων του Ντουμπάι είναι καυτή – αλλά οι ειδικοί είναι επιφυλακτικοί μήπως η ιστορία επαναληφθεί. Οι τιμές κατοικιών στο Ντουμπάι έχουν bloomberg.com, χάρη στην εισροή ξένων επαγγελματιών (συμπεριλαμβανομένων πλούσιων Ρώσων που φεύγουν λόγω πολέμου) και τη φήμη του εμιράτου ως ασφαλές καταφύγιο. Μόνο το 2ο τρίμηνο του 2025, καταγράφηκαν – νέο τριμηνιαίο ρεκόρ για το Ντουμπάι bloomberg.com. Οι τιμές βιλών σε προνομιούχες περιοχές πλέον ξεπερνούν τα προηγούμενα υψηλά του 2014, και τα πολυτελή ακίνητα έχουν τέτοια ζήτηση που οι κατασκευαστές κάνουν κλήρωση για τα νέα διαμερίσματα. Ο πυρετός αυτός έχει αυξήσει τους όπως το 2009, όταν έσκασε η φούσκα του Ντουμπάι λόγω χρέους. Μια πρόσφατη έκθεση της Fitch Ratings μείωσε τον ενθουσιασμό: προβλέπει στο μέλλον. Το Ντουμπάι αναμένεται να προσθέσει , διπλάσιες από όσες παραδόθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια reuters.com. Αυτό το κύμα κατασκευών – μέρος μεγαλεπήβολων σχεδίων ανάπτυξης – θα προκαλέσει μια «ιστορική αύξηση προσφοράς» που θα μπορούσε να ρίξει τις τιμές έως και μέχρι το 2026, λέει η Fitch reuters.com reuters.com. Αυτό θα μείωνε μόνο τη ~60% άνοδο των τιμών κατοικιών που παρατηρήθηκε από το 2022 έως τις αρχές του 2025 reuters.com, μια αύξηση που οφείλεται στην οικονομική άνθιση του Ντουμπάι μετά την COVID, στη φιλελευθεροποίηση των κανόνων βίζας και στο καθεστώς . Η κυβέρνηση του Ντουμπάι έχει λάβει μέτρα για να αποφύγει μια απότομη προσγείωση: έχει αυστηροποιήσει τους κανονισμούς για τους κατασκευαστές, ενοποίησε μεγάλες κρατικές κατασκευαστικές εταιρείες και συνεχίζει να μειώνει το χρέος από τη διάσωση του 2009 reuters.com. Οι τράπεζες επίσης έχουν πλέον μικρότερη έκθεση στα ακίνητα (14% των δανείων, από 20% πριν λίγα χρόνια) reuters.com, παρέχοντας ένα μαξιλάρι αν οι αξίες πέσουν. Ορισμένοι παρατηρητές της αγοράς υποστηρίζουν ότι η ισχυρή ζήτηση για (π.χ. παραλία Palm Jumeirah) και οι καθυστερήσεις στις κατασκευές θα αποτρέψουν την υπερπροσφορά <a href=”https://www.reuters.com/world/middle-east/dubai-real-estate-prices-likely-freuters.com. Παρ’ όλα αυτά, το κλίμα έχει αλλάξει – από ευφορία σε συγκρατημένη αισιοδοξία. «Η άνθηση της αγοράς κατοικίας στο Ντουμπάι, που τροφοδοτείται από συνεχή άφιξη ξένων, έχει προκαλέσει ανησυχίες ότι μια νέα κατάρρευση μπορεί να βρίσκεται στον ορίζοντα», ανέφερε το Bloomberg facebook.com. Οι επόμενοι 12–18 μήνες θα δοκιμάσουν αν η αγορά ακινήτων του Ντουμπάι μπορεί να πετύχει μια «ομαλή προσγείωση» – να επιβραδυνθεί σε βιώσιμη ανάπτυξη αντί για μια νέα κατάρρευση. Διασυνοριακό Κεφάλαιο και Μεγάλα Έργα: Το κεφάλαιο της Μέσης Ανατολής συνεχίζει να διαδραματίζει υπερμεγέθη ρόλο στην παγκόσμια αγορά ακινήτων. Με άφθονη ρευστότητα από πετροδολάρια, τα κρατικά επενδυτικά ταμεία και οι επενδυτές του Κόλπου αποκτούν εμβληματικά περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό – από γραφεία στο Λονδίνο μέχρι πάρκα logistics στην Ασία – σε αυτό που το Bloomberg χαρακτήρισε ως τις «μεγα-δυνάμεις» του πλούτου της Μέσης Ανατολής που εξαπλώνονται παγκοσμίως (Bloomberg Businessweek, 1 Σεπτεμβρίου). Τις τελευταίες 48 ώρες, δεν ανακοινώθηκαν νέες μεγάλες συμφωνίες, αλλά η αγορά φημολογεί έντονη δραστηριότητα: η Αρχή Επενδύσεων του Κατάρ φέρεται να εξετάζει μερίδια σε πύργους γραφείων στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο (ανεπιβεβαίωτο). Εντός της περιοχής, τα μεγάλα έργα προχωρούν. Στη Σαουδική Αραβία, η κατασκευή της φουτουριστικής πόλης αξίας 500 δισ. δολαρίων NEOM έφτασε σε νέο ορόσημο με τα πρώτα 10 χιλιόμετρα της μεγα-δομής “The Line” να υψώνονται ορατά στην έρημο (σύμφωνα με πλάνα drone που κυκλοφόρησαν στις 2 Σεπτεμβρίου). Στην Αίγυπτο, η Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα εγκαινίασε αρκετά νέα κτίρια υπουργείων την 1η Σεπτεμβρίου, μεταφέροντας περισσότερες κυβερνητικές λειτουργίες έξω από το πολυσύχναστο Κάιρο (Al Ahram, 2 Σεπτεμβρίου). Αυτά τα τεράστια έργα, αν και απέχουν χρόνια από την ολοκλήρωση, σηματοδοτούν την εμπιστοσύνη ότι η ανάπτυξη ακινήτων παραμένει πυλώνας της οικονομικής στρατηγικής στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον, προχωρούν νέοι κανονισμοί: η Σαουδική Αραβία μόλις ενέκρινε νόμο (σε ισχύ από το 2026) που επιτρέπει σε μη μόνιμους αλλοδαπούς να κατέχουν ακίνητα μέσω ψηφιακού συστήματος ταυτοποίησης coingeek.com pinsentmasons.com – κάτι που ενδέχεται να αλλάξει τα δεδομένα για τις ξένες επενδύσεις σε σαουδαραβικά ακίνητα. Συνολικά, η περιοχή ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί μεταξύ άνθησης και προσοχής: το άφθονο κεφάλαιο τροφοδοτεί την ανάπτυξη και τις εξαγορές, ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι αναλυτές εργάζονται για να αποτρέψουν την υπερθέρμανση και να διασφαλίσουν μακροπρόθεσμη σταθερότητα στις αγορές ακινήτων τους.

Αφρική – Αναδυόμενες Τάσεις Επενδύσεων και Σημάδια Ανάκαμψης

Άνοδος των Εγχώριων Επενδυτών: Μια ήσυχη μεταμόρφωση βρίσκεται σε εξέλιξη σε αρκετές αγορές ακινήτων της Αφρικής – η άνοδος των τοπικών θεσμικών επενδυτών που καλύπτουν ένα κενό που για καιρό καταλάμβανε το ξένο κεφάλαιο. Τα αφρικανικά συνταξιοδοτικά ταμεία και οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, που παραδοσιακά ήταν επιφυλακτικοί απέναντι στα ακίνητα, αυξάνουν πλέον σημαντικά τις τοποθετήσεις τους στον τομέα των ακινήτων africabusiness.com africabusiness.com. Αυτή η τάση διοχετεύει σταθερό, μακροπρόθεσμο εγχώριο κεφάλαιο σε αναπτύξεις σε όλη την ήπειρο. «Αυτά τα ιδρύματα έχουν αρχίσει να αυξάνουν τις τοποθετήσεις … εισάγοντας τη συμμετοχή προηγουμένως απόντος μακροπρόθεσμου, σταθερού εγχώριου κεφαλαίου», εξηγεί ο Niyi Adeleye , Επικεφαλής Χρηματοδότησης Ακινήτων (Περιφέρειες Αφρικής) στη Standard Bank africabusiness.com. Για παράδειγμα, τα συνταξιοδοτικά ταμεία της Νιγηρίας αύξησαν τις επενδύσεις τους σε ακίνητα κατά εντυπωσιακό ~418% το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα (αν και από χαμηλή βάση) africabusiness.com. Παρόλο που τα απόλυτα νούμερα παραμένουν ακόμη μέτρια – περίπου 51 εκατ. δολάρια επενδύθηκαν το Α’ εξάμηνο του 2025, από 9 εκατ. δολάρια το Α’ εξάμηνο του 2024 africabusiness.com – η πορεία ανάπτυξης είναι ενθαρρυντική. Σε αγορές όπως η Νιγηρία, η Γκάνα, η Κένυα και η Νότια Αφρική, τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταμεία αναζητούν το σταθερό εισόδημα και την αντιστάθμιση του πληθωρισμού που μπορούν να προσφέρουν τα ακίνητα. Το επερχόμενο Africa Property Investment Summit (που θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου στο Κέιπ Τάουν) θα αναδείξει αυτή τη μετατόπιση, με πάνελ για το πώς τα τοπικά συνταξιοδοτικά ταμεία είναι πλέον «καθοριστικοί μοχλοί» έργων ακινήτων africabusiness.com. Η είσοδος αυτών των εγχώριων παικτών σηματοδοτεί ένα ώριμο οικοσύστημα: οι αναπτύξεις που υποστηρίζονται από συνταξιοδοτικά κεφάλαια τείνουν να απαιτούν αυστηρότερη διακυβέρνηση, βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμους ορίζοντες, κάτι που τελικά θα μπορούσε να σταθεροποιήσει τους κύκλους ακινήτων στην Αφρική africabusiness.com africabusiness.com. It also redμειώνει την εξάρτηση από ευμετάβλητους ξένους επενδυτές. Όπως το έθεσε ένας διευθύνων σύμβουλος, η αντικατάσταση του ξένου κεφαλαίου με τοπικές πηγές «υποστηρίζει τη δημιουργία πιο εμπορικά σταθερών και βιώσιμων οικοσυστημάτων ακινήτων σε βασικές αγορές». africabusiness.com.

Μια ήσυχη μεταμόρφωση βρίσκεται σε εξέλιξη σε αρκετές αγορές ακινήτων της Αφρικής – η άνοδος των που καλύπτουν ένα κενό που για καιρό καταλάμβανε το ξένο κεφάλαιο. Τα αφρικανικά συνταξιοδοτικά ταμεία και οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, που παραδοσιακά ήταν επιφυλακτικοί απέναντι στα ακίνητα, αυξάνουν πλέον σημαντικά τις τοποθετήσεις τους στον τομέα των ακινήτων africabusiness.com africabusiness.com. Αυτή η τάση διοχετεύει σταθερό, μακροπρόθεσμο εγχώριο κεφάλαιο σε αναπτύξεις σε όλη την ήπειρο. «Αυτά τα ιδρύματα έχουν αρχίσει να αυξάνουν τις τοποθετήσεις … εισάγοντας τη συμμετοχή προηγουμένως απόντος μακροπρόθεσμου, σταθερού εγχώριου κεφαλαίου», εξηγεί ο , Επικεφαλής Χρηματοδότησης Ακινήτων (Περιφέρειες Αφρικής) στη Standard Bank africabusiness.com. Για παράδειγμα, τα αύξησαν τις επενδύσεις τους σε ακίνητα κατά εντυπωσιακό ~418% το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα (αν και από χαμηλή βάση) africabusiness.com. Παρόλο που τα απόλυτα νούμερα παραμένουν ακόμη μέτρια – περίπου 51 εκατ. δολάρια επενδύθηκαν το Α’ εξάμηνο του 2025, από 9 εκατ. δολάρια το Α’ εξάμηνο του 2024 africabusiness.com – η πορεία ανάπτυξης είναι ενθαρρυντική. Σε αγορές όπως η Νιγηρία, η Γκάνα, η Κένυα και η Νότια Αφρική, τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταμεία αναζητούν το σταθερό εισόδημα και την αντιστάθμιση του πληθωρισμού που μπορούν να προσφέρουν τα ακίνητα. Το επερχόμενο (που θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου στο Κέιπ Τάουν) θα αναδείξει αυτή τη μετατόπιση, με πάνελ για το πώς τα τοπικά συνταξιοδοτικά ταμεία είναι πλέον «καθοριστικοί μοχλοί» έργων ακινήτων africabusiness.com. Η είσοδος αυτών των εγχώριων παικτών σηματοδοτεί ένα ώριμο οικοσύστημα: οι αναπτύξεις που υποστηρίζονται από συνταξιοδοτικά κεφάλαια τείνουν να απαιτούν αυστηρότερη διακυβέρνηση, βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμους ορίζοντες, κάτι που τελικά θα μπορούσε να σταθεροποιήσει τους κύκλους ακινήτων στην Αφρική africabusiness.com africabusiness.com. It also redμειώνει την εξάρτηση από ευμετάβλητους ξένους επενδυτές. Όπως το έθεσε ένας διευθύνων σύμβουλος, η αντικατάσταση του ξένου κεφαλαίου με τοπικές πηγές «υποστηρίζει τη δημιουργία πιο εμπορικά σταθερών και βιώσιμων οικοσυστημάτων ακινήτων σε βασικές αγορές». africabusiness.com. Η Μικτή Ανάκαμψη της Νότιας Αφρικής: Η Νότια Αφρική, η πιο ανεπτυγμένη αγορά ακινήτων της ηπείρου, παρουσιάζει δειλά σημάδια ανάκαμψης εν μέσω επίμονων προκλήσεων. Οι αναλυτές ακινήτων αναφέρουν μια προσεκτικά αισιόδοξη άνοδο στον οικιστικό τομέα το 2025, χάρη στη βελτίωση της οικονομίας και την προσδοκία μείωσης των επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της Νότιας Αφρικής bizcommunity.com bizcommunity.com. (Η SARB αύξησε επιθετικά τα επιτόκια στο 8,25% repo κατά τη διάρκεια 2022–23· ο πληθωρισμός έκτοτε έχει μειωθεί στο εύρος στόχου 4–6%, ανοίγοντας περιθώριο για πιθανή ελάφρυνση των επιτοκίων.) Στο Κέιπ Τάουν , η εισροή τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών έχει οδηγήσει σε ένα μικρό «μπουμ» – ο πληθυσμός της πόλης πλησιάζει τα 5 εκατομμύρια με αυξανόμενη ζήτηση τόσο από μετανάστες από την ενδοχώρα όσο και από «ψηφιακούς νομάδες» bizcommunity.com. Οι τιμές των πολυτελών κατοικιών στο Κέιπ Τάουν, στη δυτική ακτή, έχουν αυξηθεί κατά 160% από το 2010 , ωθώντας την πόλη να επενδύσει 40 δισ. ραντ σε υποδομές για να ανταποκριθεί στη ζήτηση bizcommunity.com. «Η κατάσταση στο Κέιπ Τάουν υπογραμμίζει ότι η ταχεία ανάπτυξη σε περιοχές υψηλής ζήτησης μπορεί να πιέσει τους πόρους και να αποκλείσει τμήματα της αγοράς», σημειώνει ο Grant Goosen , τοπικός διευθυντής ακινήτων bizcommunity.com. Εν τω μεταξύ, οι αγοραστές πρώτης κατοικίας σε όλη τη Νότια Αφρική είναι ενεργοί σε πιο προσιτά προάστια, με τη βοήθεια απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης για σπίτια κάτω του 1,2 εκατ. ραντ – μια «αλλαγή παιχνιδιού» που ενισχύει τις πωλήσεις εισαγωγικού επιπέδου bizcommunity.com. Στον εμπορικό τομέα, η πληρότητα γραφείων και λιανικής βελτιώνεται αργά από τα χαμηλά της πανδημίας, με τη βοήθεια έργων αστικής ανανέωσης και πιο ευέλικτων όρων μίσθωσης bizcommunity.com. Τα ακίνητα βιομηχανίας και logistics παραμένουν ένα φωτεινό σημείο (αποθήκες, data centers, κεραίες κινητής), ευθυγραμμισμένα με το παγκόσμιο επενδυτικό ενδιαφέρον για αυτούς τους τομείς bizcommunity.com. Συνολικά, η Νότια Αφρική’sΟ τομέας ακινήτων αξίας R8,8 τρισεκατομμυρίων διαφοροποιείται: καθώς τα παραδοσιακά γραφεία ανακάμπτουν μόνο σταδιακά, η ανάπτυξη προέρχεται από νέες εξειδικεύσεις όπως η φοιτητική στέγαση και τα “πράσινα” σπίτια με ηλιακή ενέργεια. Ο δρόμος προς την πλήρη ανάκαμψη είναι μακρύς – η ανεργία και οι διακοπές ρεύματος εξακολουθούν να επηρεάζουν την εμπιστοσύνη – αλλά η προσαρμογή της αγοράς ακινήτων δείχνει ανθεκτικότητα.

Η Νότια Αφρική, η πιο ανεπτυγμένη αγορά ακινήτων της ηπείρου, παρουσιάζει εν μέσω επίμονων προκλήσεων. Οι αναλυτές ακινήτων αναφέρουν μια στον οικιστικό τομέα το 2025, χάρη στη βελτίωση της οικονομίας και την προσδοκία μείωσης των επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της Νότιας Αφρικής bizcommunity.com bizcommunity.com. (Η SARB αύξησε επιθετικά τα επιτόκια στο 8,25% repo κατά τη διάρκεια 2022–23· ο πληθωρισμός έκτοτε έχει μειωθεί στο εύρος στόχου 4–6%, ανοίγοντας περιθώριο για πιθανή ελάφρυνση των επιτοκίων.) Στο , η εισροή τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών έχει οδηγήσει σε ένα μικρό «μπουμ» – ο πληθυσμός της πόλης πλησιάζει τα 5 εκατομμύρια με αυξανόμενη ζήτηση τόσο από μετανάστες από την ενδοχώρα όσο και από «ψηφιακούς νομάδες» bizcommunity.com. Οι τιμές των πολυτελών κατοικιών στο Κέιπ Τάουν, στη δυτική ακτή, έχουν αυξηθεί κατά , ωθώντας την πόλη να επενδύσει 40 δισ. ραντ σε υποδομές για να ανταποκριθεί στη ζήτηση bizcommunity.com. «Η κατάσταση στο Κέιπ Τάουν υπογραμμίζει ότι η ταχεία ανάπτυξη σε περιοχές υψηλής ζήτησης μπορεί να πιέσει τους πόρους και να αποκλείσει τμήματα της αγοράς», σημειώνει ο , τοπικός διευθυντής ακινήτων bizcommunity.com. Εν τω μεταξύ, οι αγοραστές πρώτης κατοικίας σε όλη τη Νότια Αφρική είναι ενεργοί σε πιο προσιτά προάστια, με τη βοήθεια απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης για σπίτια κάτω του 1,2 εκατ. ραντ – μια «αλλαγή παιχνιδιού» που ενισχύει τις πωλήσεις εισαγωγικού επιπέδου bizcommunity.com. Στον εμπορικό τομέα, η βελτιώνεται αργά από τα χαμηλά της πανδημίας, με τη βοήθεια έργων αστικής ανανέωσης και πιο ευέλικτων όρων μίσθωσης bizcommunity.com. Τα ακίνητα βιομηχανίας και logistics παραμένουν ένα φωτεινό σημείο (αποθήκες, data centers, κεραίες κινητής), ευθυγραμμισμένα με το παγκόσμιο επενδυτικό ενδιαφέρον για αυτούς τους τομείς bizcommunity.com. Συνολικά, η Νότια Αφρική’sΟ τομέας ακινήτων αξίας R8,8 τρισεκατομμυρίων διαφοροποιείται: καθώς τα παραδοσιακά γραφεία ανακάμπτουν μόνο σταδιακά, η ανάπτυξη προέρχεται από νέες εξειδικεύσεις όπως η φοιτητική στέγαση και τα “πράσινα” σπίτια με ηλιακή ενέργεια. Ο δρόμος προς την πλήρη ανάκαμψη είναι μακρύς – η ανεργία και οι διακοπές ρεύματος εξακολουθούν να επηρεάζουν την εμπιστοσύνη – αλλά η προσαρμογή της αγοράς ακινήτων δείχνει ανθεκτικότητα. Αλλού στην Αφρική: Άλλες περιφερειακές αγορές είχαν πιο ήσυχα νέα τις τελευταίες 48 ώρες αλλά συνεχίζουν να κινούνται σε μοναδικές κατευθύνσεις. Η Νιγηρία, μετά από μια υποτίμηση του νομίσματος και άλματα στα επιτόκια, είδε την κεντρική της τράπεζα να αρχίζει να χαλαρώνει ελαφρώς την πολιτική της – ένα θετικό σημάδι για τη χρηματοδότηση ακινήτων, η οποία είχε σχεδόν παγώσει. Στην Κένυα, το κρατικό πρόγραμμα προσιτής στέγασης έγινε πρωτοσέλιδο ολοκληρώνοντας 10.000 νέες μονάδες στις δορυφορικές πόλεις του Ναϊρόμπι (Κενυατικός Τύπος, 1 Σεπτεμβρίου), μέρος ενός φιλόδοξου σχεδίου για την κατασκευή 200.000 κατοικιών το χρόνο. Η Αίγυπτος αξιοποιεί το ενδιαφέρον επενδυτών από τον Κόλπο για να χρηματοδοτήσει τα μεγα-έργα New Alamein City και New Capital, αν και μια επικείμενη αξιολόγηση του ΔΝΤ έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα για ορισμένες επιδοτήσεις ακινήτων. Το Μαρόκο και η Τυνησία βλέπουν μια μετα-πανδημική αναβίωση του τουρισμού, αυξάνοντας τη ζήτηση για θέρετρα και ενοικιαζόμενα ακίνητα στη Μεσογειακή ακτή. Και σε όλη την ήπειρο, οι startups proptech ανεβαίνουν: από ψηφιακές πλατφόρμες στεγαστικών δανείων στη Νιγηρία μέχρι blockchain-based κτηματολόγια στην Κένυα, η καινοτομία στοχεύει να λύσει μακροχρόνιες αγκυλώσεις της αγοράς. Εν ολίγοις, το τοπίο ακινήτων της Αφρικής είναι εξαιρετικά ποικιλόμορφο – αλλά ένα κοινό στοιχείο για το 2025 είναι η ανάπτυξη της ντόπιας επένδυσης και η εστίαση στη στέγαση του νεανικού, αστικοποιούμενου πληθυσμού της ηπείρου παρά τις οικονομικές αντιξοότητες.

Λατινική Αμερική – Υψηλά επιτόκια vs. Υψηλές προσδοκίες

Βραζιλία: Γεφυρώνοντας το Χρηματοδοτικό Κενό στην Κατοικία: Η μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής, η Βραζιλία , παλεύει με τις συνέπειες των πολύ υψηλών επιτοκίων στην αγορά κατοικίας της. Με τον πληθωρισμό να έχει τιθασευτεί, η κεντρική τράπεζα της Βραζιλίας είχε αρχίσει να μειώνει το επιτόκιο Selic από το ανώτατο όριο του 13,75% το 2023 – αλλά η προηγούμενη αυστηροποίηση άφησε «hangover». Σε κάποια φάση φέτος, οι υπόλοιποι λογαριασμών ταμιευτηρίου βυθίστηκαν καθώς οι αποταμιευτές αναζήτησαν επενδύσεις με υψηλότερη απόδοση, στερώντας από την παραδοσιακή χρηματοδότηση κατοικίας κεφάλαια reuters.com reuters.com. Η χορήγηση στεγαστικών δανείων στη Βραζιλία συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις καταθέσεις ταμιευτηρίου, και οι εκροές δημιούργησαν πιστωτική ασφυξία για κατασκευαστές και αγοραστές κατοικιών. Σε ομιλία του τον Ιούνιο, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας Gabriel Galipolo σημείωσε ότι το σύστημα πρέπει να προσαρμοστεί: «Αυτό υποχρεώνει την κεντρική τράπεζα και το χρηματοπιστωτικό σύστημα να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης … προς ένα νέο μοντέλο», είπε, αναφερόμενος σε σχέδια για μια λύση «γέφυρα» χρηματοδότησης reuters.com reuters.com. Οι ρυθμιστικές αρχές βρίσκονται σε συνομιλίες με την κρατική τράπεζα Caixa και άλλους για τρόπους αξιοποίησης των κεφαλαιαγορών ή της κρατικής στήριξης ώστε να διασφαλιστεί η ροή των στεγαστικών δανείων reuters.com. Εν τω μεταξύ, η ίδια η αγορά κατοικίας της Βραζιλίας παραμένει μικτή: οι τιμές των κατοικιών αυξάνονται μετρίως σε ονομαστικούς όρους (περίπου 5% ετησίως, σύμφωνα με τον δείκτη FipeZap) αλλά μειώνονται μετά τον πληθωρισμό. Η κατασκευαστική δραστηριότητα αυξάνεται σε τομείς όπως η επιδοτούμενη προσιτή κατοικία (χάρη στην αναβίωση κυβερνητικών προγραμμάτων), ενώ τα έργα υψηλότερης κατηγορίας παραμένουν στάσιμα. Πολλοί Βραζιλιάνοι έχουν καθυστερήσει την αγορά κατοικίας λόγω των επιτοκίων στεγαστικών δανείων άνω του 14% που παρατηρήθηκαν πέρυσι. Όμως, καθώς το Selic βρίσκεται πλέον σε πτωτική πορεία (μειώθηκε στο 12,75% μέχρι τον Σεπτέμβριο και αναμένεται περίπου 10% μέχρι τα μέσα του 2026), η αισιοδοξία επιστρέφει. Ορισμένοι αναλυτές προβλέπουν μια απελευθέρωση της συσσωρευμένης ζήτησης στα τέλη του 2025 αν το κόστος δανεισμού μειωθεί σε μονοψήφια ποσοστά. Μέχρι τότε, η Βραζιλία αποτελεί παράδειγμα για το πώς τα υψηλά επιτόκια έχουν παγώσει την αγορά ακινήτων – και πώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αγωνίζονται να δημιουργήσουν νέα κανάλια χρηματοδότησης για να γεφυρώσουν το κενό.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής, η , παλεύει με τις συνέπειες των πολύ υψηλών επιτοκίων στην αγορά κατοικίας της. Με τον πληθωρισμό να έχει τιθασευτεί, η κεντρική τράπεζα της Βραζιλίας είχε αρχίσει να μειώνει το επιτόκιο Selic από το ανώτατο όριο του 13,75% το 2023 – αλλά η προηγούμενη αυστηροποίηση άφησε «hangover». Σε κάποια φάση φέτος, οι καθώς οι αποταμιευτές αναζήτησαν επενδύσεις με υψηλότερη απόδοση, στερώντας από την παραδοσιακή χρηματοδότηση κατοικίας κεφάλαια reuters.com reuters.com. Η χορήγηση στεγαστικών δανείων στη Βραζιλία συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις καταθέσεις ταμιευτηρίου, και οι εκροές δημιούργησαν πιστωτική ασφυξία για κατασκευαστές και αγοραστές κατοικιών. Σε ομιλία του τον Ιούνιο, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας σημείωσε ότι το σύστημα πρέπει να προσαρμοστεί: «Αυτό υποχρεώνει την κεντρική τράπεζα και το χρηματοπιστωτικό σύστημα να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης … προς ένα νέο μοντέλο», είπε, αναφερόμενος σε σχέδια για μια reuters.com reuters.com. Οι ρυθμιστικές αρχές βρίσκονται σε συνομιλίες με την κρατική τράπεζα και άλλους για τρόπους αξιοποίησης των κεφαλαιαγορών ή της κρατικής στήριξης ώστε να διασφαλιστεί η ροή των στεγαστικών δανείων reuters.com. Εν τω μεταξύ, η ίδια η αγορά κατοικίας της Βραζιλίας παραμένει μικτή: οι τιμές των κατοικιών αυξάνονται μετρίως σε ονομαστικούς όρους (περίπου 5% ετησίως, σύμφωνα με τον δείκτη FipeZap) αλλά μειώνονται μετά τον πληθωρισμό. Η κατασκευαστική δραστηριότητα αυξάνεται σε τομείς όπως η επιδοτούμενη προσιτή κατοικία (χάρη στην αναβίωση κυβερνητικών προγραμμάτων), ενώ τα έργα υψηλότερης κατηγορίας παραμένουν στάσιμα. Πολλοί Βραζιλιάνοι έχουν καθυστερήσει την αγορά κατοικίας λόγω των που παρατηρήθηκαν πέρυσι. Όμως, καθώς το Selic βρίσκεται πλέον σε πτωτική πορεία (μειώθηκε στο 12,75% μέχρι τον Σεπτέμβριο και αναμένεται περίπου 10% μέχρι τα μέσα του 2026), η αισιοδοξία επιστρέφει. Ορισμένοι αναλυτές προβλέπουν μια στα τέλη του 2025 αν το κόστος δανεισμού μειωθεί σε μονοψήφια ποσοστά. Μέχρι τότε, η Βραζιλία αποτελεί παράδειγμα για το πώς – και πώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αγωνίζονται να δημιουργήσουν νέα κανάλια χρηματοδότησης για να γεφυρώσουν το κενό. Μεξικό: Άνοδος της Αγοράς Ακινήτων με το Κύμα του Nearshoring: Σε αντίθεση, το Μεξικό διανύει περίοδο επενδύσεων και ανάπτυξης, με τον τομέα των ακινήτων να ετοιμάζεται για μια εξαιρετική χρονιά το 2025. Χάρη στη στρατηγική θέση και τις εμπορικές του σχέσεις, επωφελείται σημαντικά από το “nearshoring” – τη μεταφορά της βιομηχανικής παραγωγής από την Ασία στο Μεξικό για την εξυπηρέτηση της αγοράς των ΗΠΑ. Η αγορά βιομηχανικών ακινήτων βρίσκεται σε άνθηση: η διαθεσιμότητα σύγχρονων αποθηκών σε πολιτείες-κλειδιά όπως η Nuevo León είναι κάτω από 2%, και τα ενοίκια φτάνουν σε ιστορικά υψηλά καθώς αμερικανικές και κινεζικές εταιρείες ανοίγουν εργοστάσια. Συνολικά, το Μεξικό “προετοιμάζεται να προσελκύσει εκτιμώμενες επενδύσεις 652 δισ. πέσος στον τομέα των ακινήτων το 2025” (περίπου 32+ δισ. δολάρια), προβλέποντας ετήσια ανάπτυξη 15% στη δραστηριότητα adventuresincre.com. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο βιομηχανικά πάρκα, αλλά και κάθετη κατοικία, τουριστικές αναπτύξεις και γραφεία σε βασικές περιοχές adventuresincre.com. Τα κυβερνητικά στοιχεία δείχνουν ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε μεξικανικά ακίνητα αυξήθηκαν το 2024, και αυτή η δυναμική συνεχίζεται. Το nearshoring ενισχύει ιδιαίτερα τις βόρειες πόλεις (Monterrey, Tijuana) όπου η ζήτηση για κόμβους logistics και εργατική κατοικία εκτοξεύεται adventuresincre.com. Ταυτόχρονα, η μακροοικονομική σταθερότητα του Μεξικού – πληθωρισμός κοντά στο 4%, ισχυρό πέσο και σταθερή ανάπτυξη ΑΕΠ ~2,4% adventuresincre.com – έχει ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Οι τοπικές τράπεζες και τα Fibra REITs χρηματοδοτούν νέα έργα, ενώ διεθνείς παίκτες (από καναδικά συνταξιοδοτικά ταμεία έως το GIC της Σιγκαπούρης) αυξάνουν τις τοποθετήσεις τους στο Μεξικό. Υπάρχουν βέβαια προκλήσεις: το τεράστιο άτυπο εργατικό δυναμικό σημαίνει ότι εκατομμύρια Μεξικανοί δεν μπορούν ακόμη να πάρουν στεγαστικά δάνεια adventuresincre.com, ενώ τα επιτόκια γύρω στο 11% καθιστούν τα στεγαστικά δάνεια ακριβά. Ως απάντηση, δημιουργικές λύσεις όπως τα προγράμματα ενοικίασης με δικαίωμα αγοράς και οι κοινωνικές στεγαστικές πρωτοβουλίες επεκτείνονται adventuresincre.com. Οι εκλογές του 2024 αποτελούν πηγή αβεβαιότητας – τυχόν αλλαγές πολιτικής θα μπορούσαν να επηρεάσουν το επενδυτικό κλίμα. Προς το παρόν όμως, οι προοπτικές της αγοράς ακινήτων του Μεξικού είναι θετικές, καθοδηγούμενες από μια μοναδική σύγκλιση γεωγραφίας, γεωπολιτικής και συνετής δημοσιονομικής διαχείρισης. Όπως ανέφερε μια κλαδική έκδοση, το Μεξικό προσφέρει μια “ισχυρή και στρατηγική αγορά” με πληθώρα υποαγορών, από βιομηχανικά κέντρα στο βορρά έως τουριστικούς διαδρόμους στο νότο adventuresincre.com. Αυτή η ποικιλομορφία προσελκύει κεφάλαια σε όλους τους τομείς. Αγορές των Άνδεων και του Νότιου Κώνου: Σε άλλα μέρη της Λατινικής Αμερικής, η τύχη της αγοράς ακινήτων είναι ποικίλη. Η Κολομβία βλέπει την αγορά κατοικίας να ανακάμπτει μετά την κορύφωση των επιτοκίων στο 13,25% – η κεντρική τράπεζα άρχισε να μειώνει τα επιτόκια στα μέσα του 2025, και οι πωλήσεις κατοικιών στη Μπογκοτά και το Μεντεγίν έχουν αρχίσει να αυξάνονται. Η χώρα μάλιστα βρέθηκε σε ένα περίεργο πρωτοσέλιδο: Οι Κολομβιανοί ήταν πρώτοι παγκοσμίως σε διαδικτυακές αναζητήσεις για ακίνητα στο Μαϊάμι στα μέσα του 2025 finance.yahoo.com, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη μεγάλη όρεξη των Λατινοαμερικανών επενδυτών για ακίνητα στις ΗΠΑ. Η Χιλή, μετά από μια απότομη διόρθωση το 2022–23 εν μέσω πολιτικής αβεβαιότητας, έχει σταθεροποιηθεί· τα Χιλιανά REITs αναφέρουν βελτιωμένη πληρότητα σε γραφεία του Σαντιάγο και ανάκαμψη της επισκεψιμότητας στο λιανεμπόριο. Η Αργεντινή παραμένει μια εξαίρεση – με πληθωρισμό πάνω από 100%, η αγορά ακινήτων είναι ημι-παραλυμένη και λειτουργεί κυρίως με μετρητά σε δολάρια. Οι επερχόμενες εκλογές καθιστούν κάθε πρόβλεψη δύσκολη, αν και συνεχίζονται κάποιες κερδοσκοπικές αγορές γης ως αντιστάθμιση στον πληθωρισμό. Το Περού και η Παναμάς βλέπουν αυξημένη τουριστική ανάπτυξη (ξενοδοχεία, θέρετρα) καθώς η ταξιδιωτική κίνηση ομαλοποιείται, και η φιλική προς τους offshore αγορά της Παναμά συνεχίζει να προσελκύει αγοραστές διαμερισμάτων από το εξωτερικό, ακόμη και καθώς η οικονομία της επιβραδύνεται. Σε όλη την περιοχή, ένα κοινό θέμα είναι η ένταση μεταξύ υψηλών επιτοκίων (πολλές κεντρικές τράπεζες μόλις τώρα αρχίζουν να χαλαρώνουν) και της ισχυρής θεμελιώδους ζήτησης για κατοικίες και εμπορικούς χώρους. Αυτή η δυναμική έχει καθυστερήσει ορισμένα έργα και έχει περιορίσει τους αγοραστές, αλλά καθώς τα επιτόκια μειώνονται σταδιακά, πολλοί αναμένουν μια απελευθέρωση της ζήτησης. Οι αγορές ακινήτων της Λατινικής Αμερικής, όπως και οι οικονομίες της, βρίσκονται ανάμεσα σε προκλήσεις και ευκαιρίες – και τα νέα των τελευταίων 48 ωρών δείχνουν και τα δύο με έντονο τρόπο, από τις χρηματοδοτικές λύσεις της Βραζιλίας μέχρι την επενδυτική έκρηξη του Μεξικού.

Πηγές: Βασικές πληροφορίες και αποσπάσματα αντλήθηκαν από αξιόπιστα ειδησεογραφικά μέσα και αναφορές, συμπεριλαμβανομένων των Reuters, Bloomberg, Financial Times και του περιφερειακού οικονομικού τύπου κατά τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου 2025. Για παράδειγμα, οι συνεντεύξεις του Reuters με τον Scott Bessent του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ reuters.com reuters.com και τα στοιχεία για τη στέγαση στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της Nationwide reuters.com reuters.com παρέχουν πραγματική βάση. Οι αναλύσεις των Bloomberg και Reuters ενημέρωσαν την κάλυψη των αγορών του Ντουμπάι και του Χονγκ Κονγκ reuters.com reuters.com. Το Reuters επίσης μετέδωσε πρώτο την είδηση για την αναστροφή πολιτικής της Νέας Ζηλανδίας reuters.com, την έναρξη RMBS της Σαουδικής Αραβίας english.aawsat.com, και το ιαπωνικό ταμείο της MUFG reuters.com. Οι επενδυτικές τάσεις στην Αφρική αναδείχθηκαν σε AfricaBusiness και προεπισκοπήσεις του Reuters Summit africabusiness.com africabusiness.com. Οι λατινοαμερικανικές πληροφορίες προήλθαν από το Reuters (Βραζιλία) reuters.com reuters.com και αναφορές της βιομηχανίας για το Μεξικό adventuresincre.com, μεταξύ άλλων. Αυτές οι πηγές αναφέρονται εντός του κειμένου για να διασφαλιστεί η ακρίβεια και να επιτραπεί περαιτέρω ανάγνωση σχετικά με αυτές τις καταιγιστικές 48 ώρες που συγκλόνισαν τις παγκόσμιες αγορές ακινήτων. reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com arabnews.com reuters.com africabusiness.com adventuresincre.com