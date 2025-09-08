Εκρηκτικά Κέρδη Δισεκατομμυρίων & Κρίσεις Στέγασης: Η Άγρια Εβδομάδα των Παγκόσμιων Αγοράς Ακινήτων (6–7 Σεπτεμβρίου 2025)

Βόρεια Αμερική: Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ κατρακύλησαν σε χαμηλό 11 μηνών (~6,3% για δάνεια 30 ετών) εν μέσω αυξανόμενων ελπίδων για μείωση επιτοκίων από τη Fed, προκαλώντας ανανεωμένη αισιοδοξία στους αγοραστές ainvest.com. Στον Καναδά, οι πωλήσεις κατοικιών στο Τορόντο μειώθηκαν τον Αύγουστο για πρώτη φορά σε πέντε μήνες (–1,8% μηνιαίως), καθώς η προσιτότητα παραμένει περιορισμένη reuters.com, ακόμα και με την Τράπεζα του Καναδά σε παύση.

Βόρεια Αμερική: Ψύχρανση επιτοκίων, επιφυλακτικοί αγοραστές

Ηνωμένες Πολιτείες – Σημάδια Ανακούφισης: Η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ έδειξε αυτή την εβδομάδα τις πρώτες ενδείξεις ανακούφισης για τους αγοραστές. Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων κατρακύλησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024 – το σταθερό επιτόκιο 30 ετών έπεσε κατά 16 μονάδες βάσης στο ~6,29% ainvest.com. Αυτή η απότομη ημερήσια πτώση, που οφείλεται σε αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση και ελπίδες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed, μεταφράστηκε σε απτές οικονομίες (περίπου $169 λιγότερα το μήνα για δάνειο $450.000) και ενίσχυσε το κλίμα των αγοραστών κατοικίας ainvest.com ainvest.com. «Η δυναμική αλλάζει» υπέρ των αγοραστών μετά από χρόνια αυξανόμενου κόστους, όπως σημείωσε το Fortune, με τη δυνατότητα αγοράς να αυξάνεται κατά 3,1% σε ετήσια βάση newslink.mba.org. Οι κατασκευαστές κατοικιών και οι δανειστές στεγαστικών δανείων σημείωσαν άνοδο με τα νέα, αντανακλώντας προσδοκίες ότι το χαμηλότερο κόστος δανεισμού θα ενισχύσει τη ζήτηση ainvest.com. Ωστόσο, η αβεβαιότητα στην αγορά παραμένει: έρευνα της Bank of America διαπίστωσε ότι το 60% των Αμερικανών παραμένει αβέβαιο αν είναι καλή στιγμή για αγορά, το υψηλότερο ποσοστό από το 2023 reuters.com reuters.com. Οι υψηλές τιμές και η οικονομική ανησυχία σημαίνουν ότι πολλοί «περιμένουν… να πέσουν τα επιτόκια και οι τιμές» ακόμη περισσότερο reuters.com.

Καναδάς – Η αγορά σε αναμονή: Στον Καναδά, η επιβράδυνση της αγοράς κατοικίας έπληξε μια βασική αγορά: Τορόντο. Οι πωλήσεις τον Αύγουστο στη μητροπολιτική περιοχή του Τορόντο μειώθηκαν κατά 1,8% σε σχέση με τον Ιούλιο (εποχικά προσαρμοσμένο), σημειώνοντας την πρώτη πτώση από τον Μάρτιο reuters.com. Οι τιμές επίσης υποχώρησαν – ο δείκτης αναφοράς έπεσε στα C$978.100, επεκτείνοντας την τάση σταθερότητας ή πτώσης που παρατηρείται από τον περασμένο Νοέμβριο reuters.com. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ακινήτων του Τορόντο αποδίδει την ευθύνη στην «δύσκολη» προσιτότητα: «Ένα νοικοκυριό με μέσο εισόδημα… εξακολουθεί να δυσκολεύεται να αντέξει την μηνιαία δόση στεγαστικού δανείου για ένα σπίτι μέσης τιμής», δήλωσε ο Jason Mercer του TRREB reuters.com. Το κόστος δανεισμού παραμένει τιμωρητικό, παρόλο που η κεντρική τράπεζα του Καναδά σταμάτησε τις αυξήσεις επιτοκίων στο 5%. Ο Mercer σημείωσε ότι ακόμη και με μια μικρή χαλάρωση των επιτοκίων στεγαστικών δανείων, «ένας αυξημένος αριθμός αγοραστών [θα] έβγαινε από το περιθώριο για να εκμεταλλευτεί τη σημερινή αγορά με επαρκή προσφορά» reuters.com. Πράγματι, οι νέες καταχωρίσεις είναι αυξημένες κατά 9,4% σε ετήσια βάση, δίνοντας στους αγοραστές περισσότερες επιλογές reuters.com. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της Τράπεζας του Καναδά στις 17 Σεπτεμβρίου – οι αγορές αναμένουν με επιφύλαξη την πρώτη μείωση επιτοκίων (μετά τη διατήρηση στο 5% από τον Μάρτιο) reuters.com για να αποτραπεί μια βαθύτερη ύφεση στην αγορά κατοικίας.

Εμπορική Προσοχή: Ο τομέας εμπορικών ακινήτων της Βόρειας Αμερικής παραμένει διχασμένος. Οι αγορές γραφείων στις ΗΠΑ βρίσκονται σε βαθιά ύφεση – το εθνικό ποσοστό κενών γραφείων έφτασε σε ιστορικό υψηλό 20,7% το 2ο τρίμηνο του 2025, μια πρωτοφανής υπερπροσφορά άδειου χώρου reuters.com. Οι μεγάλες πόλεις είναι σε χειρότερη κατάσταση: Το ποσοστό κενών γραφείων στο Σαν Φρανσίσκο εκτοξεύτηκε στο ~27,7% (έναντι ~8,6% πριν την πανδημία) reuters.com, ενώ το Μανχάταν και η Σάρλοτ κυμαίνονται κοντά στο 23% reuters.com. Η επίμονη τηλεργασία και η συρρίκνωση των εταιρικών δαπανών έχουν οδηγήσει σε αυτό που η Moody’s Analytics αποκαλεί «δομική αναστάτωση» στον τομέα των γραφείων reuters.com. Οι αξίες των ακινήτων διαβρώνονται, πιέζοντας τους ιδιοκτήτες και τις περιφερειακές τράπεζες με δάνεια γραφείων ύψους $290 δισ. που λήγουν έως το 2027 reuters.com. Ως απάντηση, οι κατασκευαστές αλλάζουν κατεύθυνση – από μετατροπή γραφείων σε διαμερίσματα (πάνω από 149 εκατ. τ.π. προορίζονται για επαναχρησιμοποίηση) reuters.com έως την προτίμηση σε πιο «καυτούς» τομείς όπως η βιομηχανία/εφοδιαστική αλυσίδα και τα πολυοικογενειακά ακίνητα. Αντίθετα, τα βιομηχανικά και πολυοικογενειακά ακίνητα στις ΗΠΑ παραμένουν σχετικά ανθεκτικά, ενισχυμένα από χαμηλή διαθεσιμότητα και σταθερή αύξηση ενοικίων m24sunshine.com. Και στον Καναδά, οι εμπορικές επενδύσεις έχουν επιβραδυνθεί αλλά δεν έχουν καταρρεύσει· τα ποσοστά κενών γραφείων σε πόλεις όπως το Τορόντο και το Βανκούβερ είναι αυξημένα (~15%) αλλά κάτω από τα υψηλά των ΗΠΑ, ενώ η ζήτηση για βιομηχανικούς χώρους παραμένει ισχυρή χάρη στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Συνολικά, το επενδυτικό κλίμα στη Βόρεια Αμερική βελτιώνεται με προσοχή για την κατοικία καθώς τα επιτόκια υποχωρούν, ακόμη κι αν τα εμπορικά τμήματα αντιμετωπίζουν μια επώδυνη προσαρμογή στη μετα-πανδημική πραγματικότητα.

Ευρώπη: Κέρδη στην Κατοικία έναντι Πόνου στα Εμπορικά Ακίνητα

Ηνωμένο Βασίλειο – Ανθεκτικές Τιμές: Η αγορά κατοικίας του Ηνωμένου Βασιλείου έδειξε εκπληκτική ανθεκτικότητα μπαίνοντας στο φθινόπωρο. Ο δανειστής υποθηκών Halifax ανέφερε ότι οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 0,3% τον Αύγουστο, η τρίτη συνεχόμενη μηνιαία άνοδος reuters.com. Αυτό τοποθετεί τις τιμές 2,2% υψηλότερα από ό,τι πριν από ένα χρόνο reuters.com, ξεπερνώντας ακόμη και τις προβλέψεις των αναλυτών (οι οποίοι ανέμεναν μόνο μια μηνιαία μεταβολή +0,1%) reuters.com. Η μέση κατοικία κοστίζει πλέον ένα ρεκόρ £299,331 reuters.com. Η Halifax αποδίδει αυτό στην βελτιωμένη προσιτότητα και σταθερή ζήτηση: μετά από μια απότομη διόρθωση το 2024, οι μισθοί αυξήθηκαν και τα επιτόκια στεγαστικών δανείων σταθεροποιήθηκαν, επιτρέποντας στους αγοραστές να επιστρέψουν. «Η αγορά κατοικίας έχει δείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις με επιτυχία», δήλωσε ο διευθυντής στεγαστικών δανείων της Halifax, σημειώνοντας μια «αργή αλλά σταθερή άνοδο» στις τιμές που θα πρέπει να συνεχιστεί αν οι οικονομικές συνθήκες παραμείνουν σταθερές reuters.com. Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι οι δείκτες: ο ανταγωνιστικός δανειστής Nationwide κατέγραψε πτώση τιμών κατά 0,1% τον Αύγουστο reuters.com, και οι συναλλαγές παραμένουν κάτω από τα προ πανδημίας επίπεδα. Η συμπεριφορά των αγοραστών έχει αλλάξει – τα στοιχεία της Rightmove δείχνουν ότι οι πωλητές έπρεπε να μειώσουν τις ζητούμενες τιμές περισσότερο από το συνηθισμένο αυτό το καλοκαίρι για να κλείσουν συμφωνίες reuters.com. Και με μια πιθανή αλλαγή κυβέρνησης να πλησιάζει, η αβεβαιότητα φορολογικής πολιτικής επισκιάζει τις αγορές υψηλής αξίας: έρευνες του κλάδου διαπίστωσαν ότι κάποιοι αγοραστές αναβάλλουν, φοβούμενοι ότι ο επόμενος Προϋπολογισμός (που αναμένεται τον Νοέμβριο) θα μπορούσε να αυξήσει τους φόρους ακινήτων σε πολυτελείς κατοικίες reuters.com. Προς το παρόν, όμως, η αγορά κατοικίας της Βρετανίας αψηφά τη βαρύτητα, βοηθούμενη από τη μείωση του πληθωρισμού και τη διακοπή αύξησης επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας, που έχουν βελτιώσει την καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Ηπειρωτική Ευρώπη – Κατάρρευση των Επενδύσεων: Απέναντι από τη Μάγχη, οι αγορές ακινήτων της Ευρώπης διανύουν μια περίοδο ύφεσης, ιδιαίτερα στον τομέα των εμπορικών ακινήτων. Οι όγκοι συναλλαγών έχουν καταρρεύσει το 2025. Το πρώτο τρίμηνο, οι συνολικές επενδύσεις σε εμπορικά ακίνητα στην Ευρώπη ανήλθαν μόλις σε 47,8 δισ. ευρώ – λιγότερο από το μισό του επιπέδου πριν από τρία χρόνια m24sunshine.com. Τα προκαταρκτικά στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο είναι ακόμη πιο δυσοίωνα: οι διασυνοριακές επενδύσεις μειώθηκαν κατά ~20% σε ετήσια βάση, φτάνοντας μόλις τα 17,2 δισ. ευρώ, ένα χαμηλό δεκαετίας που δείχνει έντονη υποχώρηση των διεθνών επενδυτών m24sunshine.com. Οι αιτίες: εκρηκτικά επιτόκια και οικονομική αβεβαιότητα. Με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να διατηρεί τα επιτόκια στο υψηλότερο σημείο του κύκλου, στο 4,25% (για να αντιμετωπίσει τον δομικό πληθωρισμό κοντά στο 5%), το κόστος χρηματοδότησης έχει εκτοξευθεί και η αναντιστοιχία στις προσδοκίες τιμών έχει παγώσει τις συμφωνίες m24sunshine.com. Οι υποψήφιοι αγοραστές απαιτούν μεγάλες εκπτώσεις, αλλά πολλοί πωλητές δεν υποχωρούν – με αποτέλεσμα το αδιέξοδο και «χαμηλή ρευστότητα» σε όλη την αγορά m24sunshine.com.

Απόκλιση Τομέων: Η πτώση της ευρωπαϊκής αγοράς ακινήτων δεν είναι ομοιόμορφη σε όλους τους τομείς. Τα κτίρια γραφείων και τα παλαιότερα εμπορικά κέντρα βλέπουν τη ζήτηση και τις αξίες να καταρρέουν m24sunshine.com. Οι επίμονες τάσεις της εξ αποστάσεως εργασίας και η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν αφήσει τα γραφεία και τα δευτερεύοντα εμπορικά κέντρα να δυσκολεύονται να προσελκύσουν ενοικιαστές. Για παράδειγμα, οι εμπορικές πωλήσεις στη Γερμανία μειώθηκαν επιπλέον 2% το Α’ εξάμηνο του 2025, επεκτείνοντας την πτώση του προηγούμενου έτους m24sunshine.com. Ωστόσο, υπάρχουν φωτεινά σημεία: οι αποθήκες logistics, τα ενοικιαζόμενα ακίνητα και τα ξενοδοχεία σε όλη την Ευρώπη συνεχίζουν να «διατηρούν επενδυτική ελκυστικότητα» m24sunshine.com. Αυτά τα τμήματα επωφελούνται από διαρθρωτικούς ανέμους – τα logistics από την αναδιάρθρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα οικιστικά από τη χρόνια έλλειψη στέγης και η φιλοξενία από την ανάκαμψη των ταξιδιών. Πράγματι, μεγάλοι επενδυτές όπως τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια έχουν στραφεί στην αγορά αποθηκών και χαρτοφυλακίων διαμερισμάτων, θεωρώντας τα ως πιο ανθεκτικές στο πληθωρισμό πηγές εισοδήματος. Οι αναλυτές της Cushman & Wakefield σημειώνουν ότι οι κεφαλαιακές αξίες στα κορυφαία logistics και τα πολυοικογενειακά ακίνητα έχουν ήδη φτάσει στον πάτο και θα μπορούσαν να σταθεροποιηθούν το Β’ εξάμηνο του 2025 καθώς οι τιμές προσαρμόζονται cushmanwakefield.com.

Προοπτική: Η αίσθηση της αγοράς ακινήτων στην Ευρώπη είναι συγκρατημένα αισιόδοξη ότι το χειρότερο περνάει. Με τους φόβους ύφεσης να υποχωρούν (το ΑΕΠ της Ευρωζώνης εξακολουθεί να αυξάνεται μετρίως) και την ΕΚΤ πιθανότατα στα υψηλότερα επιτόκια, ορισμένα ευκαιριακά κεφάλαια αναζητούν ευκαιρίες σε υπερπουλημένες αγορές. Οι προβλέψεις της CBRE δείχνουν μια σταδιακή ανάκαμψη το 2025, με τις συνολικές αποδόσεις όλων των ακινήτων να ενδέχεται να γίνουν θετικές (~7% το 2025) mediaassets.cbre.com. Ωστόσο, οι κίνδυνοι παραμένουν υψηλοί – γεωπολιτικές εντάσεις και επίμονα υψηλό κόστος χρηματοδότησης θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την ανάκαμψη. Βραχυπρόθεσμα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων αντιμετωπίζουν δυσκολίες: η αναχρηματοδότηση είναι δαπανηρή και οι αξίες των πύργων γραφείων σε πόλεις όπως η Φρανκφούρτη και το Άμστερνταμ έχουν μειωθεί διψήφια ποσοστά από τα υψηλά του 2021. Τα επόμενα τρίμηνα θα δοκιμάσουν τους υπερχρεωμένους Ευρωπαίους ιδιοκτήτες ακινήτων (π.χ. αρκετές γερμανικές και σουηδικές εταιρείες ακινήτων) καθώς προσπαθούν να αναχρηματοδοτήσουν ή να πουλήσουν περιουσιακά στοιχεία σε μια καταθλιπτική αγορά. Συνοψίζοντας, η ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων είναι διχασμένη – ανθεκτικές αγορές κατοικίας όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και τμήματα της Γαλλίας ανεβαίνουν ξανά reuters.com, αλλά οι επενδυτικοί και εμπορικοί τομείς βρίσκονται σε στάση αναμονής, περιμένοντας πιο ξεκάθαρα οικονομικά σήματα και μια αλλαγή στον κύκλο των επιτοκίων.

Ασία-Ειρηνικός: Αναταραχή στην Κίνα, Στοχευμένη Αισιοδοξία Αλλού

Κίνα – Κρίση και Παρέμβαση: Ο τεράστιος τομέας ακινήτων της Κίνας – που για καιρό αποτελούσε κινητήρα ανάπτυξης – παραμένει σε βαθιά κρίση. Τις τελευταίες ημέρες, οι πωλήσεις και οι τιμές ακινήτων σε όλη τη χώρα συνεχίζουν να παραμένουν στάσιμες, και τα προβλήματα των μεγάλων κατασκευαστών εντείνονται. Η Evergrande Group, κάποτε ο κορυφαίος κατασκευαστής της Κίνας, έχει επίσημα διαγραφεί από το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ (από τις 25 Αυγούστου) αφού απέτυχε να επιλύσει το χρέος των $300 δισ. thediplomat.com. Ένας άλλος κολοσσός, η Country Garden, προειδοποίησε ότι θα παρουσιάσει ακόμη μεγαλύτερη ζημιά για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2025, με τα κέρδη να εξαφανίζονται λόγω πτώσης 50% στις παραδόσεις οικιστικών έργων reuters.com reuters.com. Παρέδωσε μόνο ~74.000 κατοικίες στο πρώτο εξάμηνο, σχεδόν τα μισά σε σχέση με πέρυσι reuters.com, αναδεικνύοντας πώς η ύφεση στην αγορά ακινήτων έχει στραγγαλίσει τη ρευστότητα. Η Country Garden έχει ήδη αθετήσει πληρωμές για ομόλογα αξίας $11 δισ. στο εξωτερικό στα τέλη του 2023, και η αναδιάρθρωση χρέους ύψους $14,1 δισ. βρίσκεται σε εξέλιξη reuters.com. Με τους κατασκευαστές να στερούνται ρευστότητας, αμέτρητα έργα παραμένουν ημιτελή, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη των αγοραστών και προκαλώντας πτώση των τιμών νέων κατοικιών σε πολλές πόλεις.

Σε απάντηση, το Πεκίνο. Οι αρχές έχουν χαλαρώσει τους κανόνες για τα στεγαστικά δάνεια (επιτρέποντας κίνητρα για αγοραστές πρώτης κατοικίας στις μεγάλες πόλεις) και έχουν μειώσει ελαφρώς τα επιτόκια. Αξιοσημείωτο είναι ότι το Bloomberg ανέφερε ότι οι ρυθμιστικές αρχές σχεδιάζουν νααπό προβληματικούς κατασκευαστές reuters.com . Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, μεγάλες κεντρικές κρατικές επιχειρήσεις και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων (όπως η China Cinda) θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν ένα ταμείο της κεντρικής τράπεζας ύψους ¥300 δισ. για να αγοράσουν πλεονάζον απόθεμα reuters.com . Αυτό θα μείωνε την υπερπροσφορά και θα έδινε ρευστότητα στους κατασκευαστές. Βασίζεται σε μια πρωτοβουλία του 2022, όπου οι τοπικές κυβερνήσεις και οι κρατικές επιχειρήσεις ενθαρρύνθηκαν να αγοράσουν αποθέματα κατοικιών χρησιμοποιώντας διευκολύνσεις αναχρηματοδότησης της PBOC reuters.com . Παρόλο που αυτά τα μέτρα βοηθούν οριακά,: οι επενδύσεις σε ακίνητα έχουν μειωθεί κατά ~8% από την αρχή του έτους καιεκτός από τις μεγαλύτερες πόλεις πρώτης κατηγορίας. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι τα προβλήματα του κινεζικού real estate – που ξεκίνησαν από την καταστολή του χρέους των κατασκευαστών το 2021 – αποτελούν μακροπρόθεσμο βαρίδι. «Πρόκειται για μια διαρθρωτική ύφεση, όχι για μια κυκλική διακύμανση», δήλωσε ένας οικονομολόγος στο Reuters, σημειώνοντας ότι η αύξηση του αστικού πληθυσμού επιβραδύνεται και η κερδοσκοπική έξαρση δύσκολα θα επιστρέψει. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ένα δύσκολο έργο εξισορρόπησης για να σταθεροποιήσει την αγορά κατοικίας (ζωτικής σημασίας για την οικονομία) χωρίς να διασώσει πλήρως τους απερίσκεπτους κατασκευαστές.Ευρύτερη Ασία – Μικτή Τύχη: Εκτός Κίνας, οι τάσεις στην αγορά ακινήτων της Ασίας-Ειρηνικού είναι πιο αισιόδοξες. Η Ιαπωνία ξεχωρίζει ως μαγνήτης για επενδύσεις. Αυτή την εβδομάδα, ο Ευρωπαίος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων– ένα χαρτοφυλάκιο 14 κατοικιών στο Τόκιο, συνολικά ~800 διαμερίσματα patrizia.ag patrizia.ag . Με πληρότητα 97% και ενοίκια που θεωρούνται 10% κάτω από την αγορά, η Patrizia βλέπει ισχυρή «σταθερότητα εισοδήματος και… ευκαιρία για αύξηση εισοδήματος μέσω ενεργητικής διαχείρισης», σύμφωνα με τον επικεφαλής της στην Ιαπωνία Masami Takizawa patrizia.ag patrizia.ag . Η συμφωνία (μία από τις μεγαλύτερες της Patrizia στην Ιαπωνία) αναδεικνύει την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στα, τα οποία επωφελούνται από την αστικοποίηση και τη χαμηλή προσφορά. Τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια της Ιαπωνίας και τα αυξανόμενα ενοίκια την καθιστούν ελκυστική σε σύγκριση με άλλες αγορές όπου το κόστος δανεισμού είναι υψηλό. Παρομοίως, ηέχουν δει σταθερό ενδιαφέρον για ακίνητα logistics και data centers, αν και τα υψηλά επιτόκια έχουν περιορίσει κάπως τους όγκους.

Αυστραλία & Ινδία: Στην Αυστραλία, το αφήγημα μετατοπίζεται από την άνθηση στη μετριοπάθεια που καθοδηγείται από την πολιτική. Μετά από ταχεία ανάπτυξη στις αρχές του 2025, η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας μείωσε τα επιτόκια τρεις φορές (φέρνοντας το βασικό επιτόκιο στο 3,60% μέχρι τα μέσα του έτους afr.com) για να στηρίξει την οικονομία εν μέσω χαμηλού πληθωρισμού. Οι αγορές κατοικίας στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη έχουν σταθεροποιηθεί με μέτριες αυξήσεις τιμών, καθώς τα χαμηλότερα επιτόκια αντισταθμίζουν την επιφυλακτικότητα των αγοραστών. Εν τω μεταξύ, τα επαγγελματικά ακίνητα της Ινδίας ανακάμπτουν λόγω ισχυρών μισθώσεων γραφείων (ιδιαίτερα σε τεχνολογικά κέντρα όπως η Μπανγκαλόρ), και οι πωλήσεις κατοικιών έφτασαν σε ιστορικά υψηλά στις μεγάλες πόλεις χάρη στη δυναμική οικονομική ανάπτυξη.

Νέες Πολιτικές Κινήσεις: Οι περιφερειακές κυβερνήσεις είναι επίσης ενεργές. Η Νότια Κορέα ετοιμάζει μέτρα για την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών, με στόχο τον περιορισμό των τιμών και τη στήριξη των νέων αγοραστών (αν και οι λεπτομέρειες εκκρεμούν) menafn.com menafn.com. Και στο Βιετνάμ, η κυβέρνηση έχει χαλαρώσει την πίστωση για εταιρείες ακινήτων και αγοραστές κατοικιών, επιδιώκοντας να αποτρέψει μια κρίση ρευστότητας στον τομέα ακινήτων της χώρας. Συνολικά, οι προοπτικές της αγοράς ακινήτων της Ασίας-Ειρηνικού είναι διττές: Η παρατεταμένη ύφεση της Κίνας επιβαρύνει την περιφερειακή ανάπτυξη και τη ζήτηση εμπορευμάτων, αλλά άλλες αγορές (Ιαπωνία, Ινδία, Νοτιοανατολική Ασία) αποδεικνύονται σχετικά ανθεκτικές με στοχευμένα κίνητρα και διατηρούμενη αστική ζήτηση. Οι επενδυτές γίνονται όλο και πιο επιλεκτικοί – προτιμούν αγορές με πιο ξεκάθαρα θεμελιώδη ή πολιτική στήριξη, και αποφεύγουν εκείνες με υψηλό χρέος και υπερπροσφορά.

Μέση Ανατολή: Καυτές Αγορές του Κόλπου και Νέες Μεταρρυθμίσεις

Άνοδος στον Κόλπο – Η Εκρηκτική Άνοδος του Ντουμπάι: Το ενδιαφέρον της αγοράς ακινήτων στη Μέση Ανατολή εστιάζει στην εκπληκτική άνθηση της αγοράς ακινήτων του Κόλπου, ειδικά στο Ντουμπάι. Η αγορά ακινήτων του εμιράτου σπάει ρεκόρ το 2025, τροφοδοτούμενη από εισροή πλούτου και επενδυτών. Στους πρώτους οκτώ μήνες (Ιαν–Αυγ), το Ντουμπάι κατέγραψε περίπου 441,2 δισ. AED σε πωλήσεις ακινήτων (~$120 δισ.) instagram.com – ποσό που ξεπερνά τα ετήσια σύνολα προηγούμενων ετών. Το Β’ τρίμηνο του 2025 μόνο σημειώθηκαν 51.000 πωλήσεις κατοικιών, ο μεγαλύτερος τριμηνιαίος όγκος που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με την Knight Frank bloomberg.com. Η ζήτηση είναι ευρείας βάσης – υπερπολυτελείς βίλες στην Palm Jumeirah, μοντέρνα διαμερίσματα και ακόμη και πωλήσεις διαμερισμάτων εκτός σχεδίου γνωρίζουν άνθηση. Η άνοδος έχει οδηγήσει τις τιμές σε διψήφια αύξηση σε ετήσια βάση σε βασικές περιοχές. Για παράδειγμα, οι τιμές των βιλών είναι ~16% υψηλότερες από πέρυσι, σύμφωνα με συμβούλους ακινήτων, και οι όγκοι συναλλαγών είναι αυξημένοι κατά ~30% από την αρχή του έτους.

Αυτή η έξαρση «τροφοδοτεί φόβους για μια ακόμη κατάρρευση», γράφει το Bloomberg bloomberg.com . Έμπειροι παρατηρητές βλέπουν ομοιότητες με το 2009, όταν έσκασε η τελευταία φούσκα ακινήτων του Ντουμπάι.: μια έπαυλη στην Palm Jumeirah πουλήθηκε πρόσφατα για ρεκόρ 170 εκατ. AED (~46 εκατ. δολάρια), ενώ έχει επιστρέψει και η αγοραπωλησία ακινήτων εκτός σχεδίου. Ωστόσο, η αγορά έχει κάποιες νέες στηρίξεις – εισροή μακροχρόνιων ξένων κατοίκων (που φεύγουν από αστάθεια αλλού) και σχετικά περιορισμένη νέα προσφορά σε προνομιακές περιοχές. Οι κατασκευαστές επίσης κυκλοφορούν σταδιακά τα ακίνητα για να διαχειριστούν το απόθεμα., αλλά δεν προβλέπουν άμεση κατάρρευση: «Αυτός ο κύκλος είναι διαφορετικός – περισσότεροι τελικοί χρήστες, λιγότερη μόχλευση», σημειώνει ένα τοπικό μεσιτικό γραφείο, αν και παραδέχονται ότι αν τα παγκόσμια επιτόκια παραμείνουν υψηλά και το πετρέλαιο πέσει, η αγορά ακινήτων του Ντουμπάι μπορεί να ψυχρανθεί. Προς το παρόν, η δυναμική παραμένει ισχυρή: οι πωλήσεις του Αυγούστου έφτασαν τα 10,9 δισ. δολάρια (13% υψηλότερα από πέρυσι) εν μέσω καλοκαιρινής αγοραστικής έξαρσης therealestatereports.com . Οι αποδόσεις ενοικίων παραμένουν ελκυστικές (~6–8%), προσελκύοντας θεσμικούς επενδυτές. Παρ’ όλα αυτά, τοέχει λάβει υπόψη τον κερδοσκοπικό πυρετό, εξετάζοντας πιθανά μέτρα όπως υψηλότερα τέλη συναλλαγών ή αλλαγές στους κανόνες διαμονής για να αποτραπεί η υπερθέρμανση.

Σαουδική Αραβία – Άνοιγμα: Στη Σαουδική Αραβία, το μεγάλο θέμα είναι η ρυθμιστική μεταρρύθμιση. Στις 8 Ιουλίου, η κυβέρνηση ενέκρινε έναν ιστορικό Νόμο Ιδιοκτησίας και Επένδυσης Ακινήτων για Μη Σαουδάραβες, απελευθερώνοντας δραματικά την πρόσβαση των ξένων στην αγορά ακινήτων του Βασιλείου natlawreview.com. Από τον Ιανουάριο του 2026, ο νόμος θα επιτρέπει σε ξένους ιδιώτες και εταιρείες να κατέχουν και να επενδύουν σε ακίνητα σε καθορισμένες ζώνες (που θα οριστούν από τη νέα Γενική Αρχή Ακινήτων) natlawreview.com. Αρχικά, αυτές οι ζώνες θα περιλαμβάνουν περιοχές υψηλής ζήτησης στο Ριάντ, την Τζέντα και άλλες μεγάλες πόλεις. Ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις – για παράδειγμα, οι ξένες εμπορικές επενδύσεις πρέπει να είναι αναπτυξιακά έργα με τουλάχιστον 30 εκατ. SAR (~8 εκατ. δολάρια) κεφάλαιο και να ολοκληρώνονται εντός 5 ετών natlawreview.com. Όμως η αλλαγή είναι σημαντική: αντικαθιστά ένα περιοριστικό πλαίσιο δύο δεκαετιών και ευθυγραμμίζεται με τους στόχους του Saudi Vision 2030 για προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και τεχνογνωσίας natlawreview.com. Στόχος της κυβέρνησης είναι να ενισχύσει την προσφορά ακινήτων και να εκσυγχρονίσει τον τομέα διασφαλίζοντας παράλληλα τα τοπικά συμφέροντα. Για παράδειγμα, οι ξένοι θα εξακολουθούν να απαγορεύεται σε μεγάλο βαθμό να κατέχουν ακίνητα στις ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας natlawreview.com, και οι μεμονωμένοι αλλοδαποί μπορούν να αγοράσουν σπίτι μόνο εάν έχουν άδεια διαμονής και λάβουν έγκριση από το υπουργείο εσωτερικών natlawreview.com. Η εφαρμογή θα γίνει σταδιακά, με τις ρυθμιστικές αρχές να παρακολουθούν τις επιπτώσεις στις τιμές και την προσιτότητα στέγασης για τους Σαουδάραβες natlawreview.com. Αντίδραση: Οι κατασκευαστές ακινήτων και οι παγκόσμιοι επενδυτές έχουν υποδεχθεί το νόμο, χαρακτηρίζοντάς τον ως «game-changer» που θα εμβαθύνει την αγορά. Οι αναλυτές αναμένουν κύμα ξένων επενδύσεων σε σαουδαραβικά εμπορικά έργα (ξενοδοχεία, γραφεία, εμπορικά κέντρα) μόλις ανακοινωθούν οι ζώνες, αν και το πλήρες αποτέλεσμα θα φανεί σε βάθος ετών.

Άλλες Περιφερειακές Τάσεις: Σε όλο τον Κόλπο, τα ισχυρά έσοδα από το πετρέλαιο και η οικονομική ανάπτυξη τροφοδοτούν εκρήξεις στην αγορά ακινήτων. Το Κατάρ και το Αμπού Ντάμπι βλέπουν επίσης αυξήσεις τιμών, αν και πιο μετριοπαθείς από το Ντουμπάι. Η Ριάντ βιώνει μια έκρηξη κατασκευών καθώς η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας προσελκύει εταιρείες μέσω της πρωτοβουλίας μετεγκατάστασης επιχειρήσεων. Ο τομέας πολυτελείας ευδοκιμεί σε όλη την περιοχή – το Ντουμπάι ηγείται με πωλήσεις υπερπολυτελών κατοικιών (η Knight Frank το κατέταξε ως την #1 αγορά για πωλήσεις κατοικιών άνω των $10 εκατ. το 2025), ενώ οι αναπτύξεις στη διπλωματική συνοικία της Ριάντ και στη NEOM στα παράλια προσελκύουν ενδιαφέρον. Εν τω μεταξύ, η Αίγυπτος αντιμετωπίζει αντίθετη κατάσταση: μια νομισματική κρίση και μεταρρυθμίσεις του ΔΝΤ έχουν αποδυναμώσει την αγορά ακινήτων, με τις τοπικές τιμές κατοικιών να εκτοξεύονται σε όρους αιγυπτιακής λίρας αλλά τις επενδύσεις να επιβραδύνονται. Στο Ισραήλ, οι τιμές κατοικιών έχουν υποχωρήσει για πρώτη φορά μετά από χρόνια, περίπου -2% από τα υψηλά του 2024, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια και η πολιτική αβεβαιότητα επηρεάζουν την εμπιστοσύνη των αγοραστών. Συνολικά, το αφήγημα της αγοράς ακινήτων στη Μέση Ανατολή στα τέλη του 2025 είναι αυτό της ανάπτυξης και ευκαιριών στον Κόλπο, ενισχυμένο από μεταρρυθμίσεις και οικονομική διαφοροποίηση, με εστίες προκλήσεων σε οικονομίες υπό πίεση.

Λατινική Αμερική: Υψηλά Επιτόκια, Μεγάλα Σχέδια και Ανθεκτική Ζήτηση

Βραζιλία – Πλοήγηση σε Πιστωτική Συστολή: Η Βραζιλία, η μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής, παλεύει με τις συνέπειες των υψηλών επιτοκίων στον στεγαστικό της τομέα. Με το βασικό επιτόκιο Selic της κεντρικής τράπεζας στο 14,75% – το υψηλότερο σχεδόν εδώ και 20 χρόνια reuters.com – το κόστος δανεισμού για στεγαστικά δάνεια έχει εκτοξευθεί, περιορίζοντας τις πωλήσεις κατοικιών και την οικοδομική δραστηριότητα. Επιπλέον, οι Βραζιλιάνοι αποσύρουν χρήματα από τους παραδοσιακούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου (την κύρια πηγή χρηματοδότησης κατοικιών) για να κυνηγήσουν επενδύσεις με υψηλότερες αποδόσεις reuters.com. Αυτό έχει αφήσει ένα χρηματοδοτικό κενό για τα στεγαστικά δάνεια. Σε απάντηση, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Gabriel Galipolo έδωσε σήμα για μια άμεση λύση: ένα πρόγραμμα “γέφυρας” χρηματοδότησης για τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης κατοικιών reuters.com. Μιλώντας στις 5 Σεπτεμβρίου, εξήγησε ότι το σχέδιο – που αναπτύχθηκε με μεγάλες τράπεζες όπως η κρατική Caixa – θα βρει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για να αντικαταστήσει τις μειούμενες καταθέσεις ταμιευτηρίου reuters.com reuters.com. Η ιδέα είναι να χρησιμοποιηθούν άλλα εργαλεία (πιθανώς καλυμμένα ομόλογα ή περισσότερη τιτλοποίηση) ώστε οι κατασκευαστές και οι αγοραστές κατοικιών να έχουν πρόσβαση σε πίστωση μέχρι να μειωθούν τα επιτόκια. “Πρέπει να μεταβούμε σε ένα νέο σύστημα,” σημείωσε ο Galipolo, δεδομένου ότι η χρηματοοικονομική εκπαίδευση και οι καλύτερες επενδυτικές επιλογές έχουν αλλάξει μόνιμα τη συμπεριφορά αποταμίευσης reuters.com. Ενθαρρυντικό είναι ότι ο πληθωρισμός στη Βραζιλία έχει υποχωρήσει σε μονοψήφια ποσοστά και η κεντρική τράπεζα επιτέλους ξεκίνησε να μειώνει τα επιτόκια (μείωση κατά 50 μονάδες βάσης τον Αύγουστο, με περισσότερες να αναμένονται). Ο τομέας ακινήτων αναμένει με ανυπομονησία αυτές τις μειώσεις για να αναζωογονηθεί η δραστηριότητα. Οι κατασκευαστές ακινήτων αναφέρουν ότι στα μέσα του 2025 υπήρξε μια ύφεση σε νέα έργα, αλλά ελπίζουν ότι το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης μέχρι το τέλος του έτους θα απελευθερώσει τη συσσωρευμένη ζήτηση για κατοικίες – η Βραζιλία έχει μεγάλο νεανικό πληθυσμό και έλλειμμα κατοικιών που ανέρχεται σε εκατομμύρια.

Μεξικό – Έκρηξη Επενδύσεων και Nearshoring: Οι προοπτικές της αγοράς ακινήτων στο Μεξικό είναι σαφώς ανοδικές. Μια πρόσφατη ανάλυση προβλέπει ότι οι επενδύσεις σε ακίνητα θα φτάσουν τα 652 δισεκατομμύρια πέσος (38 δισεκατομμύρια δολάρια) έως το 2025, αντανακλώντας μια ισχυρή ετήσια ανάπτυξη ~15% riotimesonline.com. Πολλοί παράγοντες τροφοδοτούν αυτή την αισιοδοξία. Πρώτον, το nearshoring της βιομηχανίας – καθώς αμερικανικές εταιρείες μεταφέρουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες πιο κοντά – έχει εκτοξεύσει τη ζήτηση για βιομηχανικά ακίνητα κατά μήκος των συνόρων Μεξικού-ΗΠΑ και σε βασικούς κόμβους logistics. Η διαθεσιμότητα βιομηχανικών ακινήτων σε περιοχές όπως το Μοντερέι και την Τιχουάνα είναι κάτω από 3%, ενώ τα ενοίκια φτάνουν σε νέα υψηλά, οδηγώντας σε κύμα ανάπτυξης αποθηκών και βιομηχανικών πάρκων. Δεύτερον, η κυβέρνηση του Μεξικού υπό την πρόεδρο Claudia Sheinbaum (ανέλαβε καθήκοντα στα τέλη του 2024) έχει ξεκινήσει μια φιλόδοξη στεγαστική πρωτοβουλία. Στόχος τους είναι η κατασκευή 1 εκατομμυρίου νέων κατοικιών κατά τη διάρκεια της θητείας της riotimesonline.com, με έμφαση σε προσιτές μονάδες, γεγονός που έχει ενισχύσει τη δραστηριότητα των κατασκευαστών κατοικιών. Ομοσπονδιακοί φορείς στέγασης (Infonavit και Fovissste) αυξάνουν τη χορήγηση δανείων, ενώ νέα επιδόματα για αγοραστές χαμηλού εισοδήματος εισήχθησαν στον προϋπολογισμό του 2025. Ως αποτέλεσμα, η οικιστική κατασκευή αναμένεται να αυξηθεί κατά ~50%: από ₱241 δισεκατομμύρια το 2024 σε ₱364 δισεκατομμύρια το 2025 riotimesonline.com. «Ανθεκτικότητα» είναι η λέξη που χρησιμοποιούν οι αναλυτές για την αγορά του Μεξικού – παρά τις παγκόσμιες προκλήσεις, η εγχώρια ζήτηση και οι ξένες επενδύσεις τη στηρίζουν mexlaw.com. Παρ’ όλα αυτά, το Μεξικό αντιμετωπίζει αντίθετους ανέμους: τα υψηλά επιτόκια (το επιτόκιο της Banxico είναι ~11,25%) διατηρούν τα στεγαστικά δάνεια ακριβά, ενώ οι πολιτικές μεταβάσεις μπορούν να επιβραδύνουν τις τοπικές εγκρίσεις αδειών (η αγορά κατοικίας στην Πόλη του Μεξικού είναι υποτονική λόγω γραφειοκρατικών καθυστερήσεων riotimesonline.com). Επιπλέον, οι περιορισμοί στις ενεργειακές υποδομές έχουν μετριάσει την ανάπτυξη σε ορισμένους βιομηχανικούς διαδρόμους riotimesonline.com. Ωστόσο, η γενική εικόνα παραμένει θετική: διεθνείς επενδυτές διοχετεύουν κεφάλαια σε μεξικανικά επενδυτικά καταπιστεύματα ακινήτων και κατασκευαστές, ποντάροντας στη διαρκή ζήτηση από τη βιομηχανία και τη διευρυνόμενη μεσαία τάξη. Η σχετική σταθερότητα του πέσο και η εγγύτητα του Μεξικού στην αγορά των ΗΠΑ ενισχύουν περαιτέρω την ελκυστικότητά του.

Άνδεις & Νότιος Κώνος: Σε άλλες περιοχές της Λατινικής Αμερικής, οι τάσεις είναι πιο τοπικές. Η Χιλή και η Κολομβία έχουν δει την αγορά κατοικίας να επιβραδύνεται λόγω υψηλότερων επιτοκίων και πληθωρισμού, αλλά πλέον έχουν ξεπεράσει το μέγιστο του πληθωρισμού, κάτι που θα μπορούσε να αναζωογονήσει τις αγορές τους το 2025. Η Αργεντινή, εν μέσω οικονομικής αναταραχής και πληθωρισμού άνω του 100%, έχει μια παγωμένη επίσημη αγορά ακινήτων – οι συναλλαγές γίνονται με μετρητά ή καθόλου – εν αναμονή του αποτελέσματος των επερχόμενων εκλογών και πιθανής δολαριοποίησης. Το Περού αντιμετωπίζει επιβράδυνση στην κατασκευαστική δραστηριότητα λόγω πολιτικής αβεβαιότητας. Στα θετικά, η Παναμάς αναφέρει ανάκαμψη μετά την πανδημία στην εμπορική αγορά ακινήτων (γραφεία και λιανικό εμπόριο) χάρη στον ρόλο της ως περιφερειακό επιχειρηματικό κέντρο, ενώ οι αγορές της Καραϊβικής (όπως η Δομινικανή Δημοκρατία και η Κόστα Ρίκα) επωφελούνται από τον τουρισμό και τις αγορές ακινήτων από ξένους, ειδικά σε θέρετρα και παραθαλάσσιες περιοχές. Συνοψίζοντας, το τοπίο των ακινήτων στη Λατινική Αμερική είναι διχασμένο: οι οικονομίες με υψηλότερα επιτόκια βρίσκονται σε στάση αναμονής, ενώ το Μεξικό (και σε κάποιο βαθμό η Βραζιλία, όταν μειωθούν τα επιτόκια) ξεχωρίζουν ως ιστορίες ανάπτυξης που αξιοποιούν διαρθρωτικές τάσεις.

Αφρική: Η εγχώρια κεφαλαιακή δυναμική αυξάνεται εν μέσω οικονομικών πιέσεων

Παν-Αφρικανική Στροφή – Οι Τοπικοί Επενδυτές Αναλαμβάνουν Δράση: Μια αξιοσημείωτη τάση στην αγορά ακινήτων της Αφρικής φέτος είναι η αύξηση των εγχώριων θεσμικών επενδύσεων. Ιστορικά, η ανάπτυξη ακινήτων στην Αφρική βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε ξένα κεφάλαια ή χρηματοδότηση ανάπτυξης, αλλά αυτό αλλάζει. «Τα ταμεία συντάξεων και οι τοπικοί διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων μπαίνουν επιτέλους στη μάχη», εξήγησε ο Niyi Adeleye της Standard Bank propertywheel.co.za. Για παράδειγμα, τα ταμεία συντάξεων της Νιγηρίας αύξησαν την κατανομή τους σε ακίνητα κατά ~418% το Α’ εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2024 propertywheel.co.za. Αν και από χαμηλή βάση (περίπου $9 εκατ. σε $51 εκατ.), πρόκειται για σημαντική άνοδο, που αντικατοπτρίζει τη νέα εμπιστοσύνη στα ακίνητα ως μια σταθερή, εισοδηματική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Αυτή η ένεση μακροπρόθεσμου τοπικού κεφαλαίου βοηθά στην εκκίνηση έργων και θα μπορούσε να μειώσει την εξάρτηση από ασταθή ξένη χρηματοδότηση propertywheel.co.za. Παρομοίως, στην Ανατολική Αφρική, τα συνταξιοδοτικά ταμεία της Κένυας και της Ρουάντα εξετάζουν επενδύσεις σε ακίνητα όπως προσιτή στέγαση και εμπορικές αναπτύξεις. Η επερχόμενη Africa Property Investment Summit (18–19 Σεπτεμβρίου στο Κέιπ Τάουν) αναμένεται να αναδείξει αυτή την τάση, παρουσιάζοντας πώς το τοπικό κεφάλαιο «τροφοδοτεί βιώσιμη ανάπτυξη» και ακόμη και αντικαθιστά ορισμένους διεθνείς επενδυτές propertywheel.co.za propertywheel.co.za. Αυτή η ωρίμανση του επενδυτικού οικοσυστήματος – με τις τοπικές τράπεζες και τα ταμεία να παρέχουν μόνιμο κεφάλαιο – προμηνύει θετικές εξελίξεις για τη δημιουργία πιο ανθεκτικών αγορών ακινήτων στην ήπειρο propertywheel.co.za.

Νότια Αφρική – Χαλάρωση Επιτοκίων, Αργή Ανάκαμψη: Η Νότια Αφρική, η πιο ανεπτυγμένη αγορά της ηπείρου, βλέπει μια δειλή ανάκαμψη χάρη στη χαλάρωση των επιτοκίων. Η Κεντρική Τράπεζα της Νότιας Αφρικής έχει μειώσει το επιτόκιο αναφοράς κατά 100 μονάδες βάσης από τα τέλη του 2024 (από 8,25% σε 7,25% μέχρι τα μέσα του 2025, και σε 7,00% μέχρι τον Σεπτέμβριο) privateproperty.co.za. Το βασικό επιτόκιο δανεισμού βρίσκεται τώρα στο 10,5%, από 11,75% προηγουμένως ooba.co.za. Αυτές οι μειώσεις – που κατέστησαν δυνατές λόγω της πτώσης του πληθωρισμού εντός του στόχου 3–6% – έχουν αρχίσει να επηρεάζουν τον τομέα ακινήτων. Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων μειώνονται, βελτιώνοντας οριακά την προσιτότητα κατοικίας. Παρ’ όλα αυτά, η αγορά κατοικίας παραμένει υπό πίεση. Όπως σημειώνει το Global Property Guide, η ζήτηση είναι υποτονική εν μέσω «επίμονα υψηλής ανεργίας και μιας νωθρής οικονομίας», και οι τιμές κατοικιών σε πραγματικούς όρους είναι στάσιμες ή μειώνονται globalpropertyguide.com. Οι καταναλωτές στη Νότια Αφρική είναι οικονομικά πιεσμένοι και οι τράπεζες έχουν αυστηροποιήσει τα κριτήρια δανεισμού μετά τον προηγούμενο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων. Οι όγκοι πωλήσεων κατοικιών βελτιώνονται μόνο ελαφρώς σε σχέση με τα χαμηλά επίπεδα του 2024, ενώ οι κατασκευαστές αναφέρουν δυσκολίες στην έναρξη νέων έργων (ειδικά στον προσιτό τομέα) λόγω των ακόμη υψηλών χρηματοδοτικών εξόδων και των ελλείψεων στις δημοτικές υπηρεσίες. Μια αλλαγή είναι η αυξανόμενη προτίμηση για μικρότερα, ενεργειακά αποδοτικά σπίτια καθώς οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας υποχωρούν – οι διακοπές ρεύματος (load-shedding) έχουν καταστήσει χαρακτηριστικά όπως τα ηλιακά πάνελ και οι μετατροπείς ιδιαίτερα περιζήτητα στην αγορά κατοικίας, επηρεάζοντας τιμές και ζήτηση.

Στον εμπορικό τομέα, η Νότια Αφρική αντικατοπτρίζει τις παγκόσμιες τάσεις: τα κενά γραφείων στα κέντρα πόλεων (π.χ. στο κέντρο του Γιοχάνεσμπουργκ) είναι αυξημένα (στο εύρος 15–20%) με συνεχιζόμενες μειώσεις χώρου από τις εταιρείες, ενώ οι αποθηκευτικοί και βιομηχανικοί χώροι ευημερούν χάρη στο ηλεκτρονικό εμπόριο και το εμπόριο. Πρόσφατη έκθεση συμβούλων ανέφερε ποσοστό πληρότητας αποθηκών άνω του 83% σε βασικές αφρικανικές αγορές, με τη Νότια Αφρική να απολαμβάνει από τα υψηλότερα ενοίκια και αποδόσεις βιομηχανικών ακινήτων (~8% cap rates) στην ήπειρο consultancy.africa. Η λιανική αγορά ακινήτων είναι διχασμένη: τα κορυφαία εμπορικά κέντρα έχουν ανακάμψει μετά την COVID με αυξημένη επισκεψιμότητα, αλλά τα δευτερεύοντα εμπορικά κέντρα δυσκολεύονται καθώς οι καταναλωτές περιορίζουν τις δαπάνες.

Αναδυόμενες Αγορές και Ευκαιρίες: Σε όλη την Αφρική, ορισμένες πόλεις επισημαίνονται ως «αυτές που πρέπει να παρακολουθούνται» για επενδύσεις σε ακίνητα το 2025. Μια έρευνα της Estate Intel ανέδειξε τιςως κορυφαίες επιλογές, χάρη στην αστικοποίηση και τις προοπτικές ανάπτυξης estateintel.com . Για παράδειγμα, στη Ναϊρόμπι παρατηρείται ζήτηση για σύγχρονα πάρκα logistics και κατοικίες μεσαίας τάξης, η Λάγος έχει έντονη δραστηριότητα σε λιανικό εμπόριο και μικτές αναπτύξεις, ενώ η σταθερότητα του Κιγκάλι προσελκύει ξένους επενδυτές σε προσιτή στέγαση.στην Αφρική – μια ήπειρο με εκτιμώμενο έλλειμμα 50 εκατομμυρίων κατοικιών. Οι κυβερνήσεις το λαμβάνουν υπόψη: η Κένυα μόλις ξεκίνησε μια αμφιλεγόμενη εισφορά στέγασης για τη χρηματοδότηση νέων προσιτών κατοικιών (αν και έχει αντιμετωπίσει αντιδράσεις), και η νέα διοίκηση της Νιγηρίας δίνει προτεραιότητα στη μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης στέγασης για να επιτρέψει περισσότερα στεγαστικά δάνεια. Στη Νιγηρία, η Ένωση Κατασκευαστών Ακινήτων αναφέρει αυξημένη δραστηριότητα καθώς η νέα κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει τον πληθωρισμό και να σταθεροποιήσει το νόμισμα, κάτι που αν επιτύχει θα μπορούσε να απελευθερώσει χρηματοδότηση για στέγαση. Επιπλέον, οιαναπτύσσονται αργά – η αγορά REIT της Νιγηρίας έφτασε τα ~$600 εκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία, η δεύτερη μεγαλύτερη στην Αφρική μετά τη Νότια Αφρική instagram.com , προσφέροντας ένα νέο όχημα για επενδύσεις.

Προκλήσεις: Παρά τα θετικά σημάδια, προκλήσεις όπως η μεταβλητότητα των νομισμάτων, ο πολιτικός κίνδυνος και τα ελλείμματα υποδομών συνεχίζουν να επιβαρύνουν πολλές αγορές ακινήτων της Αφρικής. Το κόστος χρηματοδότησης είναι υψηλό (τα τοπικά επιτόκια σε Νιγηρία και Γκάνα ξεπερνούν το 20% για τους κατασκευαστές), και η εμπιστοσύνη των επενδυτών μπορεί να είναι εύθραυστη. Παρ’ όλα αυτά, ο αυξημένος ρόλος του τοπικού κεφαλαίου και οι σταδιακές οικονομικές μεταρρυθμίσεις σηματοδοτούν μια ωρίμανση. Όπως το έθεσε ένας ειδικός, η είσοδος των ταμείων συντάξεων και των τοπικών θεσμών «σηματοδοτεί ένα ώριμο επενδυτικό οικοσύστημα», που πιθανότατα θα φέρει περισσότερη σταθερότητα, καλύτερη διακυβέρνηση και μακροπρόθεσμους ορίζοντες στην αφρικανική αγορά ακινήτων propertywheel.co.za. Προχωρώντας, τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι συγκρατημένα αισιόδοξα ότι το 2025 θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημείο καμπής όπου οι αγορές ακινήτων της Αφρικής θα αρχίσουν να αξιοποιούν το τεράστιο δυναμικό τους με μεγαλύτερη αυτάρκεια και ανθεκτικότητα.

