Γιατί η αγορά ακινήτων του Σικάγο θα μπορούσε να είναι η καλύτερη επιλογή στην Αμερική το 2025 και μετά

Τάσεις Κατοικιών Ακινήτων το 2025

Η αγορά ακινήτων του Σικάγο το 2025 βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Οι τιμές των κατοικιών αυξάνονται σταθερά (χωρίς ανεξέλεγκτη άνοδο), και η ζήτηση από αγοραστές παραμένειπαρά τα υψηλότερα επιτόκια. Οι εμπορικοί τομείς της πόλης παρουσιάζουν μικτή εικόνα:, ενώ τα παλαιότερα γραφεία στο κέντρο αντιμετωπίζουν ρεκόρ κενών θέσεων. Ωστόσο, τοτου Σικάγο σε σχέση με τις παραθαλάσσιες πόλεις προσελκύει νέο ενδιαφέρον chicagorealtor.com . Από τις πιεσμένες αγορές ενοικίων και τις δημοφιλείς γειτονιές μέχρι τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα και τις αλλαγές πολιτικής, αυτή η αναφορά αναλύει τις τελευταίες τάσεις.Ας εξετάσουμε τα δεδομένα, τις προβλέψεις έως το 2030 και τους βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν αυτή την αγορά.

Τιμές και Πωλήσεις Κατοικιών: Η αγορά κατοικιών του Σικάγο παρουσιάζει μέτρια αύξηση τιμών με βελτίωση στον όγκο πωλήσεων. Μέχρι τα μέσα του 2025, η διάμεση τιμή πώλησης ενός σπιτιού στο Σικάγο είναι περίπου $402,000, αυξημένη κατά περίπου 4.4% σε ετήσια βάση redfin.com. Η δραστηριότητα πωλήσεων έχει επίσης αυξηθεί – περίπου 2,675 σπίτια πουλήθηκαν τον Ιούνιο του 2025, μια αύξηση 4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι redfin.com. (Αυτό σηματοδοτεί μια αντιστροφή από το 2024, όταν οι πωλήσεις είχαν επιβραδυνθεί.) Τα σπίτια πωλούνται επίσης λίγο πιο γρήγορα (περίπου 49 ημέρες στην αγορά, ~5 ημέρες ταχύτερα από πέρυσι) εν μέσω συνεχιζόμενης ζήτησης από αγοραστές redfin.com. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα πρόσφατα στοιχεία σε όλη την πόλη:

Αγορά Κατοικίας στο Σικάγο (Μέσα 2025) Τιμή Ετήσια Μεταβολή Διάμεση Τιμή Πώλησης (Ιούν 2025) $402,000 +4.4% redfin.com Πωλήσεις Κατοικιών (Ιούν 2025, όλα τα είδη) 2,675 +4.2% redfin.com Διάμεσες Ημέρες στην Αγορά 49 ημέρες 5 ημέρες ταχύτερα redfin.com Διάμεση Τιμή ανά Τετραγωνικό Πόδι $281 +3.7% ετησίως redfin.com

Απόθεμα και Προσφορά: Ένας λόγος που οι τιμές αυξάνονται είναι η περιορισμένη προσφορά κατοικιών προς πώληση. Το απόθεμα στο Σικάγο παραμένει σταθερά χαμηλό – τον Μάιο 2025 ο αριθμός των διαθέσιμων κατοικιών ήταν περίπου 16% χαμηλότερος από ό,τι ένα χρόνο πριν heartlandro.realtor. Αυτή η έλλειψη καταχωρίσεων δημιουργεί ανταγωνιστικές συνθήκες. Ακόμα και με τα επιτόκια στεγαστικών δανείων να κυμαίνονται γύρω στο ~6,8%, οι αγοραστές αγοράζουν σχετικά γρήγορα ό,τι είναι διαθέσιμο (γι’ αυτό και η μικρή μείωση στις ημέρες στην αγορά). Οι μεσίτες αναφέρουν ότι το 2024 πιθανότατα ήταν το χαμηλότερο σημείο στο απόθεμα, και περισσότεροι ιδιοκτήτες ενδέχεται να καταχωρίσουν τα ακίνητά τους στα τέλη του 2025 καθώς οι αλλαγές στη ζωή οδηγούν σε μετακινήσεις παρά τα χαμηλά υφιστάμενα επιτόκια στεγαστικών δανείων chicagorealtor.com chicagorealtor.com. Αν αυξηθούν οι νέες καταχωρίσεις, το Σικάγο ίσως δει άλμα στις πωλήσεις κατοικιών το 2025 – σε εθνικό επίπεδο, η πρόβλεψη της NAR κάνει λόγο για αύξηση 9–13% στις πωλήσεις κατοικιών φέτος, και η σταθερή αύξηση θέσεων εργασίας και η χαλάρωση των επιτοκίων στο Σικάγο θα μπορούσαν να βοηθήσουν να ακολουθήσει την ίδια πορεία chicagorealtor.com.

Τάσεις Τιμών ανά Τύπο Ακινήτου: Οι μονοκατοικίες έχουν σημειώσει τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών πρόσφατα. Στην πόλη του Σικάγο, οι τιμές των μονοκατοικιών ήταν ~9,4% υψηλότερες τον Μάιο 2025 σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα heartlandro.realtor. Οι αξίες των διαμερισμάτων και των μεζονετών αυξήθηκαν επίσης, αλλά πιο μετριοπαθώς (περίπου +4,4% ετησίως έως τον Μάιο) heartlandro.realtor. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι όγκοι πωλήσεων έχουν περιοριστεί λόγω προσφοράς – ο αριθμός των πωλήσεων μονοκατοικιών ήταν στην πραγματικότητα ελαφρώς χαμηλότερος (–2% ετησίως) τον Μάιο, και οι πωλήσεις διαμερισμάτων ήταν μειωμένες περίπου 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος heartlandro.realtor heartlandro.realtor. Εν ολίγοις, πολλοί αγοραστές παραμένουν στην αγορά, αλλά ανταγωνίζονται για έναν περιορισμένο αριθμό καταχωρίσεων. Η προσιτότητα παραμένει καλή για τα δεδομένα μιας μεγάλης πόλης (η διάμεση τιμή του Σικάγο είναι ~14% χαμηλότερη από τη διάμεση των ΗΠΑ), αλλά τα υψηλότερα επιτόκια σημαίνουν ότι οι μηνιαίες δόσεις των αγοραστών είναι μεγαλύτερες, συγκρατώντας την αύξηση των τιμών. Συνολικά, οι ειδικοί αναμένουν μέτρια, σταθερή εκτίμηση αξίας και όχι εκρηκτικά άλματα τιμών – σκεφτείτε αύξηση τιμών κατοικιών της τάξης του 3–5% ετησίως στο άμεσο μέλλον libertybank.com.

Ανάλυση Αγοράς Ενοικίων: Ενοίκια & Ποσοστά Κενών Κατοικιών

Η αγορά ενοικιαζόμενων κατοικιών του Σικάγο είναι ιδιαίτερα δυναμική το 2025, με τα ενοίκια να αυξάνονται και τα ποσοστά κενών διαμερισμάτων να βρίσκονται κοντά σε ιστορικά χαμηλά. Η ζήτηση για διαμερίσματα έχει εκτοξευθεί καθώς πολλοί δυνητικοί αγοραστές παραμένουν ενοικιαστές (λόγω υψηλών επιτοκίων και περιορισμένης διαθεσιμότητας οικονομικών κατοικιών). Ακολουθούν τα βασικά στοιχεία της αγοράς ενοικίων:

Μέσο Ενοίκιο: Σε όλη την πόλη, το μέσο ενοίκιο διαμερίσματος είναι περίπου $1,929 το μήνα , που είναι ~22% υψηλότερο από το μέσο ενοίκιο στις ΗΠΑ (~$1,577) tritonrealtygroupllc.com tritonrealtygroupllc.com. Τα ενοίκια διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος του διαμερίσματος και την τοποθεσία – τον Ιούνιο του 2025, ένα τυπικό στούντιο νοικιάζεται για ~$1,872, τα διαμερίσματα με ένα υπνοδωμάτιο γύρω στα $2,524, και τα διαμερίσματα με δύο υπνοδωμάτια γύρω στα $3,142 κατά μέσο όρο tritonrealtygroupllc.com (με τα πολυτελή διαμερίσματα σε ψηλά κτίρια να κοστίζουν ακόμα περισσότερο). Τα ενοίκια αυξάνονται κατά περίπου 3–4% ετησίως , ρυθμός που αναμένεται να συνεχιστεί έως το 2025 tritonrealtygroupllc.com.

Προοπτικές Ενοικίων: Αναμένεται τα ενοίκια στο Σικάγο να παραμείνουν σε ανοδική πορεία τα επόμενα χρόνια, εκτός αν υπάρξει μια μεγάλη οικονομική ύφεση. Οι ειδικοί στις μισθώσεις προβλέπουν ετήσια αύξηση ενοικίων γύρω στο 3%–4% σε όλη την πόλη, σύμφωνα με τους ιστορικούς μέσους όρους tritonrealtygroupllc.com. Τα ποσοστά κενών διαμερισμάτων θα παραμείνουν χαμηλά (κάτω από 5–6%), δεδομένου ότι ο αριθμός νέων διαμερισμάτων είναι περιορισμένος και το κόστος κατασκευής υψηλό. Οι ενοικιαστές θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν μια ανταγωνιστική αγορά – αν και αν τα επιτόκια πέσουν και η αγορά κατοικίας γίνει πιο προσιτή, η ζήτηση για ενοικίαση ίσως μετριαστεί ελαφρώς καθώς κάποια νοικοκυριά θα στραφούν ξανά στην αγορά κατοικίας. Προς το παρόν, ωστόσο, η αγορά ενοικίων του Σικάγο είναι ευνοϊκή για τους ιδιοκτήτες, χαρακτηριζόμενη από «ισχυρή αύξηση ενοικίων, περιορισμένο νέο απόθεμα και έντονο ανταγωνισμό μεταξύ ενοικιαστών» tritonrealtygroupllc.com.

Εμπορικά Ακίνητα: Ανάμεικτα Σήματα το 2025

Ο τομέας εμπορικών ακινήτων του Σικάγο το 2025 βιώνει αντικρουόμενες τάσεις ανά τύπο ακινήτου. Σε γενικές γραμμές, οι βιομηχανικές αποθήκες και οι εγκαταστάσεις logistics ευημερούν, οι πολυκατοικίες προς ενοικίαση είναι ισχυρές (όπως αναφέρθηκε παραπάνω), και ακόμα και το λιανικό εμπόριο γνωρίζει ανάκαμψη μετά την COVID, ειδικά σε δημοφιλείς διαδρόμους της πόλης dailyherald.com. Από την άλλη πλευρά, η αγορά γραφείων αντιμετωπίζει υψηλά ποσοστά κενών και πτώση αξιών ως αποτέλεσμα της στροφής προς την εξ αποστάσεως εργασία. Παρακάτω αναλύουμε την τρέχουσα κατάσταση βασικών εμπορικών τομέων:

Αγορά Γραφείων – Υψηλά Ποσοστά Κενών και Μεταβατική Φάση

Η αγοράστο κέντρο του Σικάγο βρίσκεται σε περίοδο διόρθωσης. Η άνοδος της απομακρυσμένης/υβριδικής εργασίας έχει αφήσει πολλά γραφεία ανεκμετάλλευτα, ειδικά τα παλαιότερα κτίρια στην περιοχή The Loop. Μέχρι τα μέσα του 2025, το συνολικό ποσοστόστο εύρος του– ένα επίπεδο αδιανόητο πριν από μια δεκαετία bradfordallen.com chicagobusiness.com . Μόνο στο Β’ τρίμηνο του 2025, τα γραφεία στο κέντρο είχαν αρνητική καθαρή απορρόφηση 1,5 εκατ. τ.π., ανεβάζοντας το άμεσο ποσοστό κενών στοκαι πιέζοντας ελαφρώς τα ζητούμενα ενοίκια ($41 ανά τ.π. μικτά) bradfordallen.com . Για σύγκριση, το ποσοστό κενών στο κέντρο ήταν ~23% στο τέλος του 2024 και συνέχισε να αυξάνεται taylorjohnson.com taylorjohnson.com , υποδεικνύοντας το 10ο συνεχόμενο τρίμηνο αύξησης των κενών καθώς ξεκίνησε το 2025 chicagobusiness.com . Οι ιδιοκτήτες ακινήτων νιώθουν την πίεση: ο όγκοςτο 2024 ήταν μόλις 8,2 εκατ. τ.π., περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2023 και πολύ κάτω από τα προ πανδημίας πρότυπα taylorjohnson.com .Ωστόσο, στον τομέα των γραφείων, πρόκειται για μια ιστορία δύο υπο-αγορών. Τα νεότερα γραφεία με πολλές παροχές (και οι χώροι spec suite) εξακολουθούν να προσελκύουν ενοικιαστές, ενώ τα taylorjohnson.com . Πουθενά δεν είναι αυτό το χάσμα πιο ξεκάθαρο από ό,τι στηνσε σύγκριση με τον ιστορικό διάδρομο της LaSalle Street. Η– μια πρώην συνοικία σφαγείων που μετατράπηκε σε μοντέρνο τεχνολογικό κόμβο – συνεχίζει να: διαθέτει το χαμηλότερο ποσοστό κενών γραφείων από κάθε άλλη υποαγορά (περίπουκενότητα, σε σύγκριση με ~25% μέσο όρο στο κέντρο) και είδε ακόμη καιτο 2024 taylorjohnson.com . Μεγάλα μισθωτήρια συμβόλαια (π.χ. μεγάλες τεχνολογικές και διαφημιστικές εταιρείες) έχουν στραφεί στους νέους πύργους της Fulton Market με σύγχρονες παροχές. Αντίθετα, πολλοί, με ορισμένους να είναι ουσιαστικάχωρίς σημαντικές αναβαθμίσεις. Όπως το έθεσε ένας αξιωματούχος της πόλης, τμήματα του παραδοσιακού κέντρου “παλεύουν να επιβιώσουν” με

Επενδύσεις & Αξίες Γραφείων: Η πίεση στα γραφεία έχει μεταφραστεί σε απότομες πτώσεις στις αξίες ακινήτων. Πρόσφατες πωλήσεις κτιρίων γραφείων στο κέντρο της πόλης ολοκληρώθηκαν με τεράστιες εκπτώσεις – κατά μέσο όρο περίπου 73% κάτω από τις προηγούμενες τιμές πώλησης taylorjohnson.com. Σε όρους δολαρίων, περίπου 405 εκατομμύρια δολάρια σε ακίνητα γραφείων στο κέντρο της πόλης άλλαξαν χέρια σε όλο το 2024 (αυξημένα από το χαμηλό των $140 εκατ. το 2023), αλλά αυτός ο όγκος παραμένει ένα κλάσμα του >$1,4 δισ. που παρατηρήθηκε το 2019 taylorjohnson.com. Οι επενδυτές είναι εξαιρετικά προσεκτικοί με τα γραφεία· μόνο βαθιά υποτιμημένες, ευκαιριακές συμφωνίες πραγματοποιούνται. Η θετική πλευρά είναι ότι αυτές οι ευκαιριακές τιμές προσελκύουν αγοραστές που σχεδιάζουν να επαναχρησιμοποιήσουν ή να αναβαθμίσουν τα κτίρια, και πράγματι το Σικάγο βλέπει ένα κύμα από έργα μετατροπής γραφείων (περισσότερα για αυτό στην ενότητα Εξελίξεις). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι αγορές γραφείων στα προάστια του Σικάγο αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις – η κενότητα γραφείων στα προάστια κυμαίνεται γύρω στο 24–25%, παρόμοια με το κέντρο της πόλης taylorjohnson.com. Ορισμένες εταιρικές εγκαταστάσεις στα προάστια αναπτύσσονται εκ νέου ή ενοικιάζονται για νέες χρήσεις (π.χ. εργαστήρια βιοεπιστημών, logistics) καθώς οι εταιρείες ενοποιούν τους χώρους τους.

Συνολικά, η αγορά γραφείων του Σικάγο βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Οι ιδιοκτήτες επικεντρώνονται σε ανακαινίσεις, προσφέρουν έτοιμες σουίτες και προσθέτουν παροχές στα κτίρια για να προσελκύσουν ενοικιαστές. Η βραχυπρόθεσμη προοπτική παραμένει αδύναμη – «με $5,4 δισ. σε δάνεια γραφείων του Σικάγο να λήγουν τα επόμενα δύο χρόνια, μπορεί να εμφανιστεί περισσότερη πίεση» taylorjohnson.com – αλλά υπάρχουν πρώιμα σημάδια σταθεροποίησης. Η δραστηριότητα μισθώσεων στα τέλη του 2024 αυξήθηκε ελαφρώς, και τόσο οι ενοικιαστές όσο και οι επενδυτές δείχνουν ενδιαφέρον για ποιοτικούς χώρους στη σωστή τιμή. Η αγορά γραφείων στο Σικάγο ουσιαστικά επαναπροσδιορίζεται σε μια νέα ισορροπία: θα χρειάζονται λιγότερα συνολικά γραφεία, πολλά παλαιά κτίρια θα επαναχρησιμοποιηθούν, και όσα παραμείνουν ως γραφεία θα πρέπει να προσφέρουν κορυφαία περιβάλλοντα για να παραμείνουν ανταγωνιστικά.

Βιομηχανικά & Logistics – Ένας Ισχυρός Τομέας

Σε έντονη αντίθεση με τα γραφεία, η βιομηχανική ακίνητη περιουσία στο Σικάγο είναι ισχυρή και παραμένει ένας από τους πιο «καυτούς» τύπους ακινήτων. Το Σικάγο είναι εθνικός κόμβος logistics – ενισχυμένο από τη χωρητικότητα φορτίου του αεροδρομίου O’Hare, τα εκτεταμένα διατροπικά σιδηροδρομικά/φορτηγά και την κεντρική του τοποθεσία – και αυτό συνεχίζει να οδηγεί ισχυρή ζήτηση για αποθήκες και κέντρα διανομής. Βασικά σημεία της βιομηχανικής αγοράς το 2025 περιλαμβάνουν:

Κενές Θέσεις & Απορρόφηση: Το ποσοστό κενών βιομηχανικών χώρων είναι μόλις ~5,5% στις αρχές του 2025 cawleycre.com, το οποίο είναι κάτω ακόμη και από τα προ-πανδημικά επίπεδα και πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο των βιομηχανικών κενών στις ΗΠΑ (~7%) cawleycre.com. Τους τελευταίους 12 μήνες το Σικάγο απορρόφησε περίπου 8–9 εκατομμύρια τ.π. βιομηχανικού χώρου, διατηρώντας το ανάμεσα στις κορυφαίες αγορές των ΗΠΑ σε καθαρή ζήτηση cawleycre.com. Παρόλο που παραδόθηκε ένα τεράστιο κύμα νέων αποθηκών (σχεδόν 15+ εκατομμύρια τ.π. προστέθηκαν τον τελευταίο χρόνο), η προσφορά και η ζήτηση ισορροπούν περίπου , και τα κενά παραμένουν περιορισμένα.

Συμπέρασμα: Ο βιομηχανικός τομέας ακινήτων του Σικάγο είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός και συνεχίζει να αναπτύσσεται. Τα χαμηλά ποσοστά κενών, η περιορισμένη νέα προσφορά και τα πλεονεκτήματα της περιοχής στη λογιστική αλυσίδα δείχνουν ότι ο τομέας αυτός θα παραμείνει πυλώνας σταθερότητας, προσφέροντας στους επενδυτές σταθερό εισόδημα και προοπτικές υπεραξίας.

Λιανικό Εμπόριο & Άλλοι Εμπορικοί Τομείς

Λιανικό Εμπόριο: Μετά από μερικά δύσκολα χρόνια, η αγορά λιανικών ακινήτων του Σικάγο δείχνει σημάδια ανάκαμψης το 2025. Καθώς η κίνηση επιστρέφει στις εμπορικές και γαστρονομικές περιοχές, οι λιανέμποροι επεκτείνονται ξανά (ή τουλάχιστον σταματούν το κύμα λουκέτων). Τα αστικά καταστήματα σε γειτονιές όπως το West Loop, το Fulton Market, το Wicker Park και η κεντρική Michigan Avenue βλέπουν ανανεωμένο ενδιαφέρον από ενοικιαστές. Τοπικοί μεσίτες σημειώνουν ότι «ακόμα και το λιανικό εμπόριο ανακτά δυναμική στους αστικούς διαδρόμους» που έχουν έντονη κίνηση και πυκνό πληθυσμό dailyherald.com. Για παράδειγμα, η μεταμόρφωση του Fulton Market σε γαστρονομικό/ψυχαγωγικό προορισμό έχει οδηγήσει τα ενοίκια λιανικής εκεί πάνω από τα προ πανδημίας επίπεδα. Το high-street λιανικό εμπόριο στο κέντρο (π.χ. Magnificent Mile) εξακολουθεί να ανακάμπτει από τα κενά, αλλά σημαντικές μισθώσεις (όπως νέα flagship καταστήματα και εμπειρικές προτάσεις) έχουν αρχίσει να καλύπτουν μέρος του κενού.

Αυτό που ειπώθηκε, η υγεία του λιανικού τομέα διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία και το είδος. Τα τοπικά εμπορικά κέντρα με άγκυρα σούπερ μάρκετ ή βασικές υπηρεσίες παρέμειναν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια και συνεχίζουν να τα πηγαίνουν καλά. Τα μεγάλα περιφερειακά εμπορικά κέντρα στα προάστια παρουσιάζουν μικτή εικόνα – λίγα κορυφαία εμπορικά κέντρα ευημερούν, ενώ τα πιο αδύναμα εξετάζονται για ανακατασκευή. Συνολικά, η καταναλωτική δαπάνη στο Σικάγο παραμένει ισχυρή, καιαπό τα υψηλά επίπεδα του 2020. Τα ενοίκια για τα καλύτερα σημεία λιανικής σταθεροποιούνται ή αυξάνονται ξανά, αν και τα κίνητρα παραμένουν συνηθισμένα για να προσελκύσουν ενοικιαστές. Προχωρώντας, αναμένεται: περισσότερες προσωρινές χρήσεις (pop-up), περισσότερη εστίαση και ψυχαγωγία στη θέση των παραδοσιακών καταστημάτων, και συνεχιζόμενη ανάπτυξη μικτών χρήσεων που ενσωματώνουν λιανική με κατοικία ή γραφεία. Οι ποικίλες γειτονιές του Σικάγο δημιουργούν μικρο-αγορές για το λιανικό εμπόριο, οπότε η απόδοση θα συνεχίσει να εξαρτάται από τα τοπικά δημογραφικά και τα μοτίβα κίνησης πεζών.

Ξενοδοχεία & Φιλοξενία: Η πληρότητα των ξενοδοχείων στο Σικάγο έχει ανακάμψει σημαντικά με την επιστροφή των ταξιδιών και των συνεδρίων. Μέχρι το 2025, τα μεγάλα ξενοδοχεία στο κέντρο αναφέρουν μέση πληρότητα στο εύρος 60–70%, αυξημένη από ~40–50% το 2020–21. Οι τιμές των δωματίων επίσης έχουν ανακάμψει. Αυτή η ανάκαμψη ενθαρρύνει κάποια νέα ξενοδοχειακά έργα (ειδικά μικρότερα boutique ξενοδοχεία σε ανερχόμενες περιοχές όπως το Fulton Market) και τη μετατροπή παλαιών γραφείων σε ξενοδοχεία. Αξιοσημείωτο είναι ότι η πόλη προχωρά επίσης με το πρώτο της καζίνο-θέρετρο, το οποίο θα περιλαμβάνει σημαντικό τομέα φιλοξενίας (λεπτομέρειες στην επόμενη ενότητα). Αν και δεν αποτελεί κύριο θέμα της παρούσας έκθεσης, η υγεία του τομέα φιλοξενίας συμβάλλει στη ζήτηση για ορισμένους τύπους ακινήτων (εστιατόρια, χώρους ψυχαγωγίας κ.λπ.) και αντανακλά τη γενικότερη ζωντάνια της πόλης.

Εξειδικευμένοι Τομείς: Άλλοι εμπορικοί τομείς όπως εργαστήρια βιοεπιστημών, ιατρικά γραφεία και data centers αξίζουν επίσης αναφοράς. Το Σικάγο προσπαθεί να ενισχύσει το αποτύπωμά του στις βιοεπιστήμες – αναπτύξεις όπως το 14όροφο κτίριο εργαστηρίων στο Fulton Market και η σχεδιαζόμενη καινοτόμος περιοχή Bronzeville Lakefront στοχεύουν να τοποθετήσουν την πόλη ως κέντρο βιοτεχνολογίας. Τα ιατρικά κτίρια αποδίδουν ικανοποιητικά, με τον τομέα υγείας να επεκτείνεται σε πολλές κοινότητες. Τα data centers έχουν αθόρυβα εξελιχθεί σε σημαντική χρήση ακινήτων γύρω από το Σικάγο (ειδικά σε προάστια όπως το Elk Grove Village), χάρη στα φορολογικά κίνητρα του Ιλινόι και τη συνδεσιμότητα οπτικών ινών της περιοχής – το Σικάγο είναι πλέον μία από τις κορυφαίες αγορές data centers στις ΗΠΑ. Καθένας από αυτούς τους εξειδικευμένους τομείς προσθέτει στο μωσαϊκό του εμπορικού real estate της πόλης και προσφέρει εναλλακτικές επενδύσεις πέρα από τις παραδοσιακές κατηγορίες γραφείων/λιανικής/βιομηχανικών.

Κύριες Γειτονιές και Περιοχές προς Παρακολούθηση (Ανάπτυξη vs. Υποχώρηση)

Το Σικάγο συχνά αποκαλείται «πόλη των γειτονιών» και οι τάσεις στην αγορά ακινήτων μπορεί να διαφέρουν δραματικά σε όλη τη μητροπολιτική περιοχή. Το 2025, ορισμένες γειτονιές γνωρίζουν ταχεία ανάπτυξη και επενδύσεις, ενώ άλλες αντιμετωπίζουν προκλήσεις ή μεταβατικές φάσεις. Ακολουθεί μια ματιά σε μερικές βασικές περιοχές:

Γειτονιές Υψηλής Ανάπτυξης (“Hot”):

Fulton Market & West Loop: Αν υπάρχει μια περιοχή που ενσαρκώνει την ανάπτυξη του Σικάγο, αυτή είναι η Fulton Market. Αυτή η πρώην αποθήκη στη Near West Side έχει εκραγεί από ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια, δεκάδες νέα κεντρικά γραφεία, πύργοι διαμερισμάτων, ξενοδοχεία και εστιατόρια έχουν ανοίξει εδώ. Είναι η έδρα των κεντρικών γραφείων της Google για τη Midwest και πολλών τεχνολογικών/δημιουργικών εταιρειών. Η αίσθηση “ζω-εργάζομαι-διασκεδάζω” της Fulton Market (μοδάτα εστιατόρια, boutique ξενοδοχεία, πολυτελή διαμερίσματα) προσελκύει τόσο οικιστική όσο και εμπορική ζήτηση dailyherald.com. Αυτή τη στιγμή διαθέτει το χαμηλότερο ποσοστό κενών γραφείων στην πόλη (≈16%) και συνεχή θετική απορρόφηση ακόμα και καθώς άλλες υποαγορές δυσκολεύονται taylorjohnson.com. Οικιστικά, αρκετά νέα πολυτελή κτίρια διαμερισμάτων νοικιάζονται γρήγορα, και οι τιμές των διαμερισμάτων στο γειτονικό West Loop έχουν αυξηθεί. Η Fulton Market/West Loop αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αστικής επιτυχίας , αναδυόμενη ως «επενδυτικός κόμβος τόσο για κατοικίες όσο και για εμπορικά ακίνητα» στο Σικάγο dailyherald.com. Αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη εδώ, αν και ο ρυθμός των νέων έργων ίσως μετριαστεί καθώς η περιοχή γεμίζει.

Αν υπάρχει μια περιοχή που ενσαρκώνει την ανάπτυξη του Σικάγο, αυτή είναι η Fulton Market. Αυτή η πρώην αποθήκη στη Near West Side έχει εκραγεί από ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια, δεκάδες νέα κεντρικά γραφεία, πύργοι διαμερισμάτων, ξενοδοχεία και εστιατόρια έχουν ανοίξει εδώ. Είναι η έδρα των κεντρικών γραφείων της Google για τη Midwest και πολλών τεχνολογικών/δημιουργικών εταιρειών. Η αίσθηση “ζω-εργάζομαι-διασκεδάζω” της Fulton Market (μοδάτα εστιατόρια, boutique ξενοδοχεία, πολυτελή διαμερίσματα) προσελκύει τόσο οικιστική όσο και εμπορική ζήτηση dailyherald.com. Αυτή τη στιγμή διαθέτει το και συνεχή ακόμα και καθώς άλλες υποαγορές δυσκολεύονται taylorjohnson.com. Οικιστικά, αρκετά νέα πολυτελή κτίρια διαμερισμάτων νοικιάζονται γρήγορα, και οι τιμές των διαμερισμάτων στο γειτονικό West Loop έχουν αυξηθεί. Η Fulton Market/West Loop αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα , αναδυόμενη ως «επενδυτικός κόμβος τόσο για κατοικίες όσο και για εμπορικά ακίνητα» στο Σικάγο dailyherald.com. Αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη εδώ, αν και ο ρυθμός των νέων έργων ίσως μετριαστεί καθώς η περιοχή γεμίζει. Near South Side (Bronzeville, Motor Row, κ.λπ.): Το Bronzeville , μια ιστορική αφροαμερικανική γειτονιά στη South Side, βλέπει ανανεωμένες επενδύσεις και ανάπτυξη . Οι προσπάθειες αναζωογόνησης από την πόλη και η εγγύτητά του στο κέντρο έχουν ενισχύσει έργα όπως νέα μικτά εισοδηματικά συγκροτήματα κατοικιών, καταστήματα λιανικής και ακόμη και σχέδια για ένα μεγάλο πάρκο καινοτομίας (το mega-development Bronzeville Lakefront στον πρώην χώρο του νοσοκομείου Michael Reese). Οι τιμές κατοικιών στο Bronzeville έχουν ανοδική τάση καθώς νέοι αγοραστές και κατασκευαστές ανακαλύπτουν ξανά το παλιό, εντυπωσιακό οικιστικό απόθεμα της περιοχής. Οι προβλέψεις ξεχώρισαν το Bronzeville ως γειτονιά με «σημαντική ανάπτυξη λόγω των προσπαθειών αναζωογόνησης και της αυξημένης αγοραστικής ζήτησης.» libertybank.com Πράγματι, η προσιτότητα της γειτονιάς (σε σχέση με τη North Side) και η πολιτιστική της κληρονομιά την καθιστούν ελκυστική για όσους αναζητούν περισσότερο χώρο κοντά στο κέντρο της πόλης. Πιο νότια, περιοχές όπως το Motor Row και τμήματα του South Loop κοντά στο συνεδριακό κέντρο McCormick Place προσθέτουν επίσης νέα διαμερίσματα και παροχές. Το σχεδιαζόμενο Obama Presidential Center λίγο πιο νότια (στο γειτονικό Woodlawn, κοντά στο Hyde Park) αποτελεί έναν ακόμη καταλύτη (βλ. παρακάτω). Συνολικά, η ευρύτερη Near South Side βρίσκεται σε ανοδική πορεία, αν και λαμβάνονται μέτρα ώστε οι μακροχρόνιοι κάτοικοι να επωφεληθούν από την ανάπτυξη.

Περιοχές που αντιμετωπίζουν προκλήσεις ή βρίσκονται σε μετάβαση:

Ο Διάδρομος της LaSalle Street στο Loop: Η άλλοτε πολυσύχναστη καρδιά της χρηματοοικονομικής συνοικίας του Σικάγο (LaSalle St. στο κεντρικό Loop) είναι πλέον μία από τις πιο προβληματικές περιοχές . Όπως συζητήθηκε στην ενότητα για τα γραφεία, πολλά παλαιότερα κτίρια γραφείων εδώ είναι σε μεγάλο βαθμό άδεια, γεγονός που πλήττει τις τοπικές επιχειρήσεις και τις αξίες των ακινήτων. Η πόλη παρεμβαίνει ενεργά για να αποτρέψει έναν φαύλο κύκλο: η πρωτοβουλία “LaSalle Street Reimagined” παρέχει κίνητρα για τη μετατροπή αυτών των γραφείων σε διαμερίσματα, ξενοδοχεία ή άλλες χρήσεις. Το 2025, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε περίπου $65 εκατομμύρια σε επιδοτήσεις TIF για να βοηθήσει στη μετατροπή δύο μεγάλων κτιρίων γραφείων της LaSalle σε κατοικίες (εκατοντάδες νέα διαμερίσματα, συμπεριλαμβανομένων προσιτών μονάδων) chicago.suntimes.com chicago.suntimes.com. Τα επόμενα χρόνια, πιθανότατα θα δούμε τη LaSalle Street να μετατρέπεται σε μια περιοχή μικτής χρήσης με χιλιάδες νέους κατοίκους, κάτι που θα μπορούσε να αναζωογονήσει την περιοχή. Ωστόσο, στο μεσοδιάστημα, αυτό το τμήμα του Loop βρίσκεται σε μεταβατική φάση – οι ιδιοκτήτες ακινήτων αντιμετωπίζουν υψηλά κόστη διατήρησης σε κυρίως άδεια κτίρια. Βραχυπρόθεσμη προοπτική: αναμένεται περισσότερα κλεισίματα γραφείων και πωλήσεις υπό πίεση, ακολουθούμενα από κατασκευές για την αναδιαμόρφωση αυτών των οικοδομικών τετραγώνων έως το 2030.

Η άλλοτε πολυσύχναστη καρδιά της χρηματοοικονομικής συνοικίας του Σικάγο (LaSalle St. στο κεντρικό Loop) είναι πλέον μία από τις πιο . Όπως συζητήθηκε στην ενότητα για τα γραφεία, πολλά παλαιότερα κτίρια γραφείων εδώ είναι σε μεγάλο βαθμό άδεια, γεγονός που πλήττει τις τοπικές επιχειρήσεις και τις αξίες των ακινήτων. Η πόλη παρεμβαίνει ενεργά για να αποτρέψει έναν φαύλο κύκλο: η πρωτοβουλία “LaSalle Street Reimagined” παρέχει κίνητρα για τη μετατροπή αυτών των γραφείων σε διαμερίσματα, ξενοδοχεία ή άλλες χρήσεις. Το 2025, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε περίπου για να βοηθήσει στη μετατροπή δύο μεγάλων κτιρίων γραφείων της LaSalle σε κατοικίες (εκατοντάδες νέα διαμερίσματα, συμπεριλαμβανομένων προσιτών μονάδων) chicago.suntimes.com chicago.suntimes.com. Τα επόμενα χρόνια, πιθανότατα θα δούμε με χιλιάδες νέους κατοίκους, κάτι που θα μπορούσε να αναζωογονήσει την περιοχή. Ωστόσο, στο μεσοδιάστημα, αυτό το τμήμα του Loop βρίσκεται σε μεταβατική φάση – οι ιδιοκτήτες ακινήτων αντιμετωπίζουν υψηλά κόστη διατήρησης σε κυρίως άδεια κτίρια. αναμένεται περισσότερα κλεισίματα γραφείων και πωλήσεις υπό πίεση, ακολουθούμενα από κατασκευές για την αναδιαμόρφωση αυτών των οικοδομικών τετραγώνων έως το 2030. South Shore και Woodlawn (επίδραση του Obama Center): Στη νότια πλευρά κατά μήκος της λίμνης, οι South Shore και Woodlawn είναι γειτονιές σε μετάβαση. Το επερχόμενο Obama Presidential Center στο γειτονικό Jackson Park (αναμένεται να ανοίξει γύρω στο 2025) αποτελεί δίκοπο μαχαίρι για αυτές τις κοινότητες. Από τη μία, υπόσχεται νέες επενδύσεις, τουρισμό και βελτιωμένες παροχές – μια “φάρος” ευκαιρίας για τη Νότια Πλευρά . Από την άλλη, οι μακροχρόνιοι κάτοικοι φοβούνται ότι θα επιταχύνει τον εξευγενισμό και θα κάνει την περιοχή όλο και πιο απρόσιτη οικονομικά , εκτοπίζοντας νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος theguardian.com. Ήδη, επενδυτές αγοράζουν ακίνητα αναμένοντας αύξηση αξιών, και οι τιμές κατοικιών στο Woodlawn εκτινάχθηκαν όταν ανακοινώθηκε το κέντρο. Η πόλη ψήφισε μια συμφωνία κοινοτικών ωφελειών (CBA) για να μετριάσει τις εκτοπίσεις, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων για προσιτή στέγαση. Παρ’ όλα αυτά, ειδικά στο South Shore έχουν σημειωθεί αυξήσεις ενοικίων και κερδοσκοπία, προκαλώντας διαμαρτυρίες και αιτήματα για περαιτέρω προστασίες chicago.suntimes.com inthesetimes.com. Συνοψίζοντας, αυτές οι γειτονιές έχουν δυνατότητα ανάπτυξης (διαθέτουν όμορφο οικιστικό απόθεμα και τοποθεσία στη λίμνη), αλλά η διασφάλιση της συμπεριληπτικής ανάπτυξης θα είναι το κλειδί. Οι παρατηρητές της αγοράς ακινήτων θα παρακολουθούν πώς θα αλλάξουν οι αξίες μόλις ανοίξει το Obama Center και αν οι μακροχρόνιοι κάτοικοι θα μπορέσουν να επωφεληθούν από την άνοδο.

Στη νότια πλευρά κατά μήκος της λίμνης, οι και είναι γειτονιές σε μετάβαση. Το επερχόμενο Obama Presidential Center στο γειτονικό Jackson Park (αναμένεται να ανοίξει γύρω στο 2025) αποτελεί δίκοπο μαχαίρι για αυτές τις κοινότητες. Από τη μία, υπόσχεται νέες επενδύσεις, τουρισμό και βελτιωμένες παροχές – μια . Από την άλλη, οι μακροχρόνιοι κάτοικοι φοβούνται ότι θα επιταχύνει τον εξευγενισμό και θα , εκτοπίζοντας νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος theguardian.com. Ήδη, επενδυτές αγοράζουν ακίνητα αναμένοντας αύξηση αξιών, και οι τιμές κατοικιών στο Woodlawn εκτινάχθηκαν όταν ανακοινώθηκε το κέντρο. Η πόλη ψήφισε μια για να μετριάσει τις εκτοπίσεις, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων για προσιτή στέγαση. Παρ’ όλα αυτά, ειδικά στο South Shore έχουν σημειωθεί αυξήσεις ενοικίων και κερδοσκοπία, προκαλώντας διαμαρτυρίες και αιτήματα για περαιτέρω προστασίες chicago.suntimes.com inthesetimes.com. Συνοψίζοντας, αυτές οι γειτονιές έχουν (διαθέτουν όμορφο οικιστικό απόθεμα και τοποθεσία στη λίμνη), αλλά η διασφάλιση της συμπεριληπτικής ανάπτυξης θα είναι το κλειδί. Οι παρατηρητές της αγοράς ακινήτων θα παρακολουθούν πώς θα αλλάξουν οι αξίες μόλις ανοίξει το Obama Center και αν οι μακροχρόνιοι κάτοικοι θα μπορέσουν να επωφεληθούν από την άνοδο. Επιλεγμένες γειτονιές της Δυτικής και Νότιας Πλευράς: Δυστυχώς, ορισμένα μέρη του Σικάγο συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αποεπένδυση, υψηλή εγκληματικότητα ή απώλεια πληθυσμού. Για παράδειγμα, περιοχές στα νότια προάστια όπως το Roseland ή το West Pullman, και τμήματα της Δυτικής Πλευράς όπως το Garfield Park, δεν έχουν δει την άνθηση της αγοράς ακινήτων που παρατηρείται αλλού. Οι αξίες των ακινήτων σε αυτές τις γειτονιές παραμένουν σχετικά χαμηλές, και τα άδεια οικόπεδα ή τα εγκαταλελειμμένα κτίρια είναι συνηθισμένα. Η πρωτοβουλία της πόλης INVEST South/West (που ξεκίνησε το 2019) στοχεύει πολλές από αυτές τις κοινότητες με δημόσια κεφάλαια και κίνητρα για ανάπτυξη – και υπάρχουν μικρές επιτυχίες (νέα παντοπωλεία, ανακαινίσεις κατοικιών, κ.λπ.). Όμως η πρόοδος είναι αργή και η ιδιωτική αγορά παραμένει επιφυλακτική. Η ελπίδα είναι ότι μέχρι το 2030, ορισμένοι από αυτούς τους διαδρόμους θα αλλάξουν πορεία. Εν τω μεταξύ, αυτές είναι περιοχές υψηλού ρίσκου και υψηλής απόδοσης για επενδυτές – μπορεί κανείς να αποκτήσει ακίνητα πολύ φθηνά, αλλά η πορεία προς σημαντική ανατίμηση είναι αβέβαιη και εξαιρετικά τοπική.

Συνοψίζοντας, οι τάσεις των γειτονιών του Σικάγο αντικατοπτρίζουν μια πόλη που βρίσκεται σε μετάβαση. Οι πιο δημοφιλείς περιοχές (West Loop, τμήματα της Near Northwest και Near South) προσελκύουν νέους κατοίκους, επιχειρήσεις και αναπτύξεις με ταχύ ρυθμό. Οι σταθερές, εύπορες γειτονιές συνεχίζουν να τα πηγαίνουν καλά. Και οι περιοχές που έχουν μείνει πίσω αποτελούν το επίκεντρο νέας προσοχής, αν και τα αποτελέσματα εκεί θα εξαρτηθούν από αποτελεσματικές πολιτικές και οικονομική ένταξη. Για όποιον εξετάζει την αγορά ακινήτων στο Σικάγο, η κατανόηση της δυναμικής κάθε γειτονιάς είναι κρίσιμη – δεν πρόκειται για μια αγορά που ταιριάζει σε όλους.

Μεγάλες Αναπτύξεις και Κατασκευαστικά Έργα

Παρά τα εμπόδια σε ορισμένους τομείς, το Σικάγο έχει μια σειρά από σημαντικές αναπτύξεις ακινήτων και έργα υποδομής που προχωρούν. Αυτά τα έργα θα διαμορφώσουν το τοπίο και τη δυναμική της αγοράς της πόλης για τα επόμενα χρόνια. Ακολουθούν μερικά από τα πιο αξιοσημείωτα:

Μετατροπές γραφείων σε κατοικίες στη LaSalle Street: Όπως αναφέρθηκε, η πόλη προωθεί επιθετικά τη μετατροπή παρωχημένων κτιρίων γραφείων στο κέντρο σε διαμερίσματα (συχνά με απαιτήσεις για μικτά εισοδήματα). Στις αρχές του 2025, οι αξιωματούχοι ενέκριναν επιδοτήσεις TIF (περίπου $65 εκατομμύρια) για να στηρίξουν δύο μεγάλα έργα μετατροπής στη LaSalle Street chicago.suntimes.com. Για παράδειγμα, στο 111 W. Monroe , οι κατασκευαστές θα μετατρέψουν 14 ορόφους ενός παλιού ουρανοξύστη γραφείων σε 349 κατοικίες (105 προσιτές) με τη βοήθεια $40 εκατ. από τα δημοτικά κεφάλαια TIF chicago.suntimes.com. Ένα άλλο στο 208 S. LaSalle θα δημιουργήσει 226 διαμερίσματα (68 προσιτά) με περίπου $26 εκατ. σε υποστήριξη TIF chicago.suntimes.com. Αυτά αποτελούν μέρος του ευρύτερου σχεδίου “LaSalle Street Reimagined” που σχεδιάστηκε υπό την πρώην δήμαρχο Lori Lightfoot και υιοθετήθηκε από τον τωρινό δήμαρχο Brandon Johnson chicago.suntimes.com chicago.suntimes.com. Προσφέροντας κίνητρα, το Σικάγο στοχεύει να «αφαιρέσει το πλεονάζον απόθεμα γραφείων» και να δώσει νέα πνοή και κατοικίες στο Loop taylorjohnson.com. Αρκετά άλλα κτίρια (όπως το παλιό Clark-Adams building και το 19 S. LaSalle ) βρίσκονται επίσης στη διαδικασία να μετατραπούν σε διαμερίσματα ή ξενοδοχεία taylorjohnson.com. Αυτή η τάση θα είναι μεταμορφωτική – αναμένεται το κεντρικό Loop να εξελιχθεί σταδιακά σε μια πιο μικτή οικιστική γειτονιά μέχρι το 2030.

Συνολικά, η σκηνή ανάπτυξης του Σικάγο είναι ενεργή αλλά και πραγματιστική το 2025. Ορισμένα μεγάλα έργα έχουν παγώσει λόγω οικονομικών συνθηκών, ωστόσο πολλές στοχευμένες επενδύσεις (μετατροπές, συγκοινωνίες, θεσμικά έργα) προχωρούν. Η προσέγγιση της πόλης φαίνεται να είναι η επανεπένδυση και προσαρμογή – αξιοποιώντας εκ νέου ό,τι διαθέτει (παλιά γραφεία, βιομηχανικούς χώρους) και ενισχύοντας τις υποδομές για να θέσει τα θεμέλια για μελλοντική ανάπτυξη.

Ευκαιρίες και Κίνδυνοι Επένδυσης

Από την οπτική γωνία του επενδυτή, τα ακίνητα στο Σικάγο προσφέρουν έναν μοναδικό συνδυασμό από ευκαιρίες και κινδύνους το 2025. Παρακάτω παρουσιάζεται μια δομημένη ματιά στο τι καθιστά αυτήν την αγορά ελκυστική και πού απαιτείται προσοχή:

Κύριες Ευκαιρίες:

Midwest Value Play & Cash Flow: Το Σικάγο είναι γνωστό για τις προσιτές τιμές του σε σύγκριση με άλλες μεγάλες πόλεις , κάτι που μπορεί να σημαίνει υψηλότερες αποδόσεις (rental yields) για τους επενδυτές. Σε αντίθεση με τις αγορές των ακτών όπου οι αγοραστές αντιμετωπίζουν εξωφρενικές τιμές και μικρές αποδόσεις, στο Σικάγο μπορεί κανείς να αποκτήσει ποιοτικά ακίνητα σε λογική βάση. Αυτή η προσιτότητα της Midwest, σε συνδυασμό με τη σταθερή ζήτηση, δίνει στο Σικάγο τη φήμη μιας αγοράς “value” με σταθερή ταμειακή ροή chicagospropertymanagement.com. Οι επενδυτές που αναζητούν ακίνητα με εισόδημα – είτε πολυκατοικίες, βιομηχανικά ή ακόμα και value-add γραφεία – μπορούν συχνά να βρουν αποδόσεις 100–300 μονάδες βάσης υψηλότερες από ό,τι σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη ή το Σαν Φρανσίσκο. Ως αποτέλεσμα, το Σικάγο βρίσκεται όλο και περισσότερο στο ραντάρ τόσο θεσμικών όσο και μικρών επενδυτών που αναζητούν αξιόπιστες αποδόσεις.

Κύριοι Κίνδυνοι και Προκλήσεις:

Αβεβαιότητα στον Τομέα των Γραφείων: Η άλλη όψη της ευκαιρίας στα γραφεία είναι ότι ο δρόμος για την ανάκαμψη είναι μακρύς και δεν θα σωθούν όλα τα κτίρια. Τα κενά γραφείων βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και μπορεί να αυξηθούν αν περισσότερες εταιρείες μειώσουν το μέγεθός τους. Το επικείμενο κύμα λήξης δανείων (>$5 δισ. έως το 2027) σημαίνει ότι μπορεί να δούμε αθετήσεις ή πωλήσεις σε τιμές ευκαιρίας αν οι ιδιοκτήτες δεν μπορέσουν να αναχρηματοδοτήσουν taylorjohnson.com. Αυτό θα μπορούσε να μειώσει περαιτέρω τις αξίες των ακινήτων και να πιέσει τους δανειστές (αν και δημιουργεί και ευκαιρίες μετατροπής). Επιπλέον, τα ίδια τα έργα μετατροπής ενέχουν ρίσκο – δεν μπορεί κάθε γραφείο να μετατραπεί φυσικά ή οικονομικά σε διαμερίσματα, και υπάρχει όριο στο πόσες μονάδες μπορεί να απορροφήσει η αγορά του κέντρου σε σύντομο διάστημα. Μέχρι να φτάσουμε σε μια νέα ισορροπία (πιθανότατα σε μερικά χρόνια), η αγορά γραφείων του κέντρου θα είναι ασταθής. Οι επενδυτές σε κτίρια ή δάνεια CMBS που συνδέονται με γραφεία του Σικάγο πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για μεταβλητότητα αξίας και πιθανές απώλειες . Υπάρχει επίσης ένας ευρύτερος οικονομικός κίνδυνος: αν το κέντρο της πόλης αντιμετωπίζει δυσκολίες, επηρεάζει τα φορολογικά έσοδα και τις γύρω επιχειρήσεις, κάτι που θα μπορούσε να έχει δευτερογενείς επιπτώσεις στην πόλη αν δεν αντιμετωπιστεί.

Η άλλη όψη της ευκαιρίας στα γραφεία είναι ότι ο δρόμος για την ανάκαμψη είναι μακρύς και δεν θα σωθούν όλα τα κτίρια. και μπορεί να αυξηθούν αν περισσότερες εταιρείες μειώσουν το μέγεθός τους. Το επικείμενο κύμα λήξης δανείων (>$5 δισ. έως το 2027) σημαίνει ότι μπορεί να δούμε αν οι ιδιοκτήτες δεν μπορέσουν να αναχρηματοδοτήσουν taylorjohnson.com. Αυτό θα μπορούσε να μειώσει περαιτέρω τις αξίες των ακινήτων και να πιέσει τους δανειστές (αν και δημιουργεί και ευκαιρίες μετατροπής). Επιπλέον, τα ίδια τα έργα μετατροπής ενέχουν ρίσκο – δεν μπορεί κάθε γραφείο να μετατραπεί φυσικά ή οικονομικά σε διαμερίσματα, και υπάρχει όριο στο πόσες μονάδες μπορεί να απορροφήσει η αγορά του κέντρου σε σύντομο διάστημα. Μέχρι να φτάσουμε σε μια νέα ισορροπία (πιθανότατα σε μερικά χρόνια), η αγορά γραφείων του κέντρου θα είναι ασταθής. Οι επενδυτές σε κτίρια ή δάνεια CMBS που συνδέονται με γραφεία του Σικάγο πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για . Υπάρχει επίσης ένας ευρύτερος οικονομικός κίνδυνος: αν το κέντρο της πόλης αντιμετωπίζει δυσκολίες, επηρεάζει τα φορολογικά έσοδα και τις γύρω επιχειρήσεις, κάτι που θα μπορούσε να έχει δευτερογενείς επιπτώσεις στην πόλη αν δεν αντιμετωπιστεί. Αυξανόμενα Επιτόκια και Κόστος Χρηματοδότησης: Το περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων είναι ένα ζήτημα σε εθνικό επίπεδο, αλλά επηρεάζει ιδιαίτερα αγορές όπως το Σικάγο που βασίζονται σε μέτρια ανάπτυξη και απόδοση . Όταν το κόστος του δανεισμού αυξάνεται, οι επενδυτές με μόχλευση βλέπουν μειωμένες ταμειακές ροές. Ορισμένα αναπτυξιακά έργα έχουν παγώσει επειδή τα δάνεια κατασκευής είναι πολύ ακριβά. Τα υψηλά επιτόκια «προσθέτουν πίεση σε νέες και υφιστάμενες αναπτύξεις», όπως σημειώθηκε, μαζί με αυστηρότερες πιστωτικές συνθήκες που κάνουν τους δανειστές πιο συντηρητικούς dailyherald.com. Αν ο πληθωρισμός παραμείνει επίμονος και η Fed διατηρήσει τα επιτόκια υψηλά (ή αν οι περιφερειακές τράπεζες περιορίσουν τη χορήγηση δανείων για εμπορικά ακίνητα), ο όγκος των συναλλαγών θα μπορούσε να παραμείνει χαμηλός και ορισμένοι ιδιοκτήτες ίσως προτιμήσουν να αθετήσουν τις υποχρεώσεις τους αντί να αναχρηματοδοτήσουν με πολύ υψηλότερα επιτόκια. Στο Σικάγο, όπου τα cap rates είναι ήδη υψηλότερα, η διαφορά με το κόστος δανεισμού παραμένει λογική – αλλά το περιθώριο λάθους είναι μικρότερο. Ουσιαστικά, οι επενδυτές πρέπει να αξιολογούν τις συμφωνίες με προσοχή, να υπολογίζουν υψηλότερα κόστη διακράτησης και ίσως να συνεισφέρουν περισσότερα ίδια κεφάλαια. Μέχρι να σταθεροποιηθούν ή να μειωθούν τα επιτόκια, αυτό αποτελεί αντίθετο άνεμο για την αγορά ακινήτων, ενδεχομένως περιορίζοντας την αύξηση των τιμών και τη ρευστότητα.

Το περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων είναι ένα ζήτημα σε εθνικό επίπεδο, αλλά επηρεάζει ιδιαίτερα αγορές όπως το Σικάγο που βασίζονται σε . Όταν το κόστος του δανεισμού αυξάνεται, οι επενδυτές με μόχλευση βλέπουν μειωμένες ταμειακές ροές. Ορισμένα αναπτυξιακά έργα έχουν παγώσει επειδή τα δάνεια κατασκευής είναι πολύ ακριβά. Τα υψηλά επιτόκια «προσθέτουν πίεση σε νέες και υφιστάμενες αναπτύξεις», όπως σημειώθηκε, μαζί με που κάνουν τους δανειστές πιο συντηρητικούς dailyherald.com. Αν ο πληθωρισμός παραμείνει επίμονος και η Fed διατηρήσει τα επιτόκια υψηλά (ή αν οι περιφερειακές τράπεζες περιορίσουν τη χορήγηση δανείων για εμπορικά ακίνητα), και ορισμένοι ιδιοκτήτες ίσως προτιμήσουν να αθετήσουν τις υποχρεώσεις τους αντί να αναχρηματοδοτήσουν με πολύ υψηλότερα επιτόκια. Στο Σικάγο, όπου τα cap rates είναι ήδη υψηλότερα, η διαφορά με το κόστος δανεισμού παραμένει λογική – αλλά το περιθώριο λάθους είναι μικρότερο. Ουσιαστικά, οι επενδυτές πρέπει να αξιολογούν τις συμφωνίες με προσοχή, να υπολογίζουν υψηλότερα κόστη διακράτησης και ίσως να συνεισφέρουν περισσότερα ίδια κεφάλαια. Μέχρι να σταθεροποιηθούν ή να μειωθούν τα επιτόκια, αυτό αποτελεί αντίθετο άνεμο για την αγορά ακινήτων, ενδεχομένως περιορίζοντας την αύξηση των τιμών και τη ρευστότητα. Δημοσιονομικοί/Πολιτικοί Κίνδυνοι: Το οικονομικό και πολιτικό κλίμα του Σικάγο μπορεί να εισάγει κινδύνους. Οι φόροι ακινήτων στο Ιλινόις (και στην κομητεία Κουκ) είναι από τους υψηλότερους στη χώρα, και οι βαριοί λογαριασμοί φόρων μπορούν να μειώσουν τις αποδόσεις των ακινήτων. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα αυξήσεων φόρων ή νέων τελών καθώς η πόλη και η κομητεία προσπαθούν να διαχειριστούν τις υποχρεώσεις συντάξεων. Για παράδειγμα, ο νέος δήμαρχος έχει προτείνει την αύξηση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων σε πωλήσεις υψηλής αξίας για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών για άστεγους – ένας ευγενής στόχος, αλλά ένα επιπλέον κόστος που πρέπει να λάβουν υπόψη οι επενδυτές. Στο ρυθμιστικό επίπεδο, ενώ το Ιλινόις απαγορεύει προς το παρόν τον έλεγχο ενοικίων, οι πολιτικές τάσεις μπορεί να αλλάξουν. Υπήρξαν ανανεωμένες εκκλήσεις για έλεγχο ενοικίων από ομάδες ενοικιαστών λόγω της αύξησης των ενοικίων chicagospropertymanagement.com. Αν αυτό εφαρμοστεί ποτέ (ακόμα και σε περιορισμένη μορφή), θα μπορούσε να περιορίσει την αύξηση των ενοικίων και τις αξίες για πολυκατοικίες. Επιπλέον, μέτρα όπως η Υποχρεωτική Διάταξη Προσιτών Κατοικιών (ARO) υποχρεώνουν τους κατασκευαστές να συμπεριλάβουν προσιτές μονάδες ή να πληρώσουν τέλη, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την οικονομική βιωσιμότητα των έργων. Συνοψίζοντας, οι επενδυτές πρέπει να παρακολουθούν στενά το Δημαρχείο και το Σπρίνγκφιλντ – οι υποστηρικτικές πολιτικές μπορούν να ενισχύσουν την αγορά, αλλά υπάρχει και ο κίνδυνος μέτρων που επηρεάζουν την κερδοφορία (είτε μέσω υψηλότερων φόρων, αυστηρότερης πολεοδομίας ή προστασίας ενοικιαστών). Η συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση και η συντηρητική εκτίμηση για πιθανά κόστη είναι συνετή τακτική.

Το οικονομικό και πολιτικό κλίμα του Σικάγο μπορεί να εισάγει κινδύνους. Οι φόροι ακινήτων στο Ιλινόις (και στην κομητεία Κουκ) είναι από τους υψηλότερους στη χώρα, και οι βαριοί λογαριασμοί φόρων μπορούν να μειώσουν τις αποδόσεις των ακινήτων. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα καθώς η πόλη και η κομητεία προσπαθούν να διαχειριστούν τις υποχρεώσεις συντάξεων. Για παράδειγμα, ο νέος δήμαρχος έχει προτείνει την αύξηση του για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών για άστεγους – ένας ευγενής στόχος, αλλά ένα επιπλέον κόστος που πρέπει να λάβουν υπόψη οι επενδυτές. Στο ρυθμιστικό επίπεδο, ενώ το Ιλινόις απαγορεύει προς το παρόν τον έλεγχο ενοικίων, οι πολιτικές τάσεις μπορεί να αλλάξουν. Υπήρξαν από ομάδες ενοικιαστών λόγω της αύξησης των ενοικίων chicagospropertymanagement.com. Αν αυτό εφαρμοστεί ποτέ (ακόμα και σε περιορισμένη μορφή), θα μπορούσε να περιορίσει την αύξηση των ενοικίων και τις αξίες για πολυκατοικίες. Επιπλέον, μέτρα όπως η υποχρεώνουν τους κατασκευαστές να συμπεριλάβουν προσιτές μονάδες ή να πληρώσουν τέλη, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την οικονομική βιωσιμότητα των έργων. Συνοψίζοντας, οι επενδυτές πρέπει να παρακολουθούν στενά το Δημαρχείο και το Σπρίνγκφιλντ – οι υποστηρικτικές πολιτικές μπορούν να ενισχύσουν την αγορά, αλλά υπάρχει και ο κίνδυνος μέτρων που (είτε μέσω υψηλότερων φόρων, αυστηρότερης πολεοδομίας ή προστασίας ενοικιαστών). Η συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση και η συντηρητική εκτίμηση για πιθανά κόστη είναι συνετή τακτική. Πληθυσμιακές και Δημογραφικές Τάσεις: Ένας θεμελιώδης μακροπρόθεσμος κίνδυνος είναι ότι η πληθυσμιακή ανάπτυξη του Σικάγο ήταν στάσιμη ή αρνητική τα τελευταία χρόνια. Η ίδια η πόλη έχασε μερικούς κατοίκους στα τέλη της δεκαετίας του 2010 και ξανά κατά τη διάρκεια της πανδημίας λόγω μετανάστευσης. Ενώ το 2022–2023 υπήρξε κάποια σταθεροποίηση, δεν υπάρχει ισχυρή πληθυσμιακή έκρηξη όπως στις πόλεις του Sunbelt. Μάλιστα, μια μελέτη της McKinsey προέβλεψε «υποτονική ζήτηση» για κατοικίες στο Σικάγο έως το 2030 λόγω προκλήσεων στην αστική διαβίωση και αλλαγών μετά την COVID chicagobusiness.com. Αν το Σικάγο δεν αυξάνει δυναμικά τον πληθυσμό ή τη βάση εργασίας του, η ζήτηση για ακίνητα μπορεί να αυξάνεται αργά. Αυτό μπορεί να περιορίσει τις δυνατότητες υπεραξίας – οι επενδυτές ίσως έχουν καλύτερη ταμειακή ροή εδώ αλλά λιγότερη κεφαλαιακή ανάπτυξη σε σύγκριση με ταχέως αναπτυσσόμενες μητροπόλεις. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος συνεχιζόμενης μετανάστευσης προς τα έξω αν ζητήματα όπως η εγκληματικότητα, οι φόροι ή η εξ αποστάσεως εργασία κάνουν άλλες περιοχές πιο ελκυστικές για εταιρείες και οικογένειες. Ουσιαστικά, το Σικάγο πρέπει να προσελκύει και να διατηρεί ανθρώπους για να τροφοδοτεί την αγορά ακινήτων μακροπρόθεσμα. Αν η πόλη καταφέρει να αξιοποιήσει την προσιτότητά της (π.χ. να προσελκύσει απομακρυσμένους εργαζόμενους ή νέες εταιρείες από τις ακτές), αυτός ο κίνδυνος μειώνεται. Αλλά αν όχι, ένας στάσιμος πληθυσμός θα μπορούσε να σημαίνει υπερπροσφορά σε ορισμένους τύπους ακινήτων στο μέλλον (ειδικά αν υπερκατασκευάσουμε κατοικίες σε λάθος τοποθεσίες).

Ένας θεμελιώδης μακροπρόθεσμος κίνδυνος είναι ότι τα τελευταία χρόνια. Η ίδια η πόλη έχασε μερικούς κατοίκους στα τέλη της δεκαετίας του 2010 και ξανά κατά τη διάρκεια της πανδημίας λόγω μετανάστευσης. Ενώ το 2022–2023 υπήρξε κάποια σταθεροποίηση, δεν υπάρχει ισχυρή πληθυσμιακή έκρηξη όπως στις πόλεις του Sunbelt. Μάλιστα, μια μελέτη της McKinsey προέβλεψε «υποτονική ζήτηση» για κατοικίες στο Σικάγο έως το 2030 λόγω προκλήσεων στην αστική διαβίωση και αλλαγών μετά την COVID chicagobusiness.com. Αν το Σικάγο δεν αυξάνει δυναμικά τον πληθυσμό ή τη βάση εργασίας του, η ζήτηση για ακίνητα μπορεί να αυξάνεται αργά. Αυτό μπορεί να περιορίσει τις δυνατότητες υπεραξίας – οι επενδυτές ίσως έχουν καλύτερη ταμειακή ροή εδώ αλλά λιγότερη κεφαλαιακή ανάπτυξη σε σύγκριση με ταχέως αναπτυσσόμενες μητροπόλεις. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος συνεχιζόμενης αν ζητήματα όπως η εγκληματικότητα, οι φόροι ή η εξ αποστάσεως εργασία κάνουν άλλες περιοχές πιο ελκυστικές για εταιρείες και οικογένειες. Ουσιαστικά, το Σικάγο πρέπει να προσελκύει και να διατηρεί ανθρώπους για να τροφοδοτεί την αγορά ακινήτων μακροπρόθεσμα. Αν η πόλη καταφέρει να αξιοποιήσει την προσιτότητά της (π.χ. να προσελκύσει απομακρυσμένους εργαζόμενους ή νέες εταιρείες από τις ακτές), αυτός ο κίνδυνος μειώνεται. Αλλά αν όχι, ένας θα μπορούσε να σημαίνει υπερπροσφορά σε ορισμένους τύπους ακινήτων στο μέλλον (ειδικά αν υπερκατασκευάσουμε κατοικίες σε λάθος τοποθεσίες). Οικονομικοί & Εξωτερικοί Κίνδυνοι: Τέλος, ισχύουν γενικοί οικονομικοί κίνδυνοι. Μια ύφεση στις ΗΠΑ θα επηρέαζε την οικονομία του Σικάγο – οι απώλειες θέσεων εργασίας θα αύξαναν τα κενά σε εμπορικά ακίνητα και θα μπορούσαν να εκτοξεύσουν τις κατασχέσεις ή καθυστερήσεις σε κατοικίες. Τομείς όπως η βιομηχανία ή οι μεταφορές είναι ευαίσθητοι στους οικονομικούς κύκλους, κάτι που με τη σειρά του επηρεάζει τα βιομηχανικά ακίνητα. Επιπλέον, απρόβλεπτα γεγονότα (νέο κύμα πανδημίας, γεωπολιτικά ζητήματα κ.λπ.) θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοκ στις αγορές. Το Σικάγο επίσης αντιμετωπίζει προκλήσεις αντίληψης σχετικά με το έγκλημα σε ορισμένες περιοχές, που αν δεν διαχειριστούν μπορεί να βλάψουν την ελκυστικότητα των γειτονιών (αν και το έγκλημα έχει μειωθεί το 2023–2024 σε πολλές κατηγορίες, η αντίληψη παραμένει). Στον τομέα των κατασκευών, υψηλό κόστος κατασκευής και ελλείψεις εργατικού δυναμικού παραμένουν ζητήματα, που ενδέχεται να καθυστερήσουν έργα ή να προκαλέσουν υπερβάσεις προϋπολογισμού – ένας κίνδυνος για αναπτυξιακές συμφωνίες.

Σταθμίζοντας τις ευκαιρίες έναντι των κινδύνων του Σικάγο, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η πόλη προσφέρει σταθερές, αξιόπιστες αποδόσεις αλλά χωρίς την εκρηκτική ανάπτυξη των αγορών του Sunbelt. Είναι ένα μέρος όπου η διαφοροποίηση και η προσεκτική επιλογή συμφωνιών είναι το κλειδί. Πολλοί επενδυτές βλέπουν το Σικάγο ως μια καλή αγορά για μακροπρόθεσμη διακράτηση – δεν είναι πιθανό να διπλασιάσετε τα χρήματά σας από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά με θεμελιώδη μεγέθη που μπορούν να αντέξουν κρίσεις (όπως το έκανε σχετικά καλά στην κρίση του 2008) και μια κυβέρνηση που, αν και ατελής, προσπαθεί ενεργά να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της αγοράς ακινήτων κατά μέτωπο.

Προοπτικές Αγοράς έως το 2030

Τι επιφυλάσσουν τα επόμενα 5–10 χρόνια για τα ακίνητα στο Σικάγο; Αν και οι προβλέψεις είναι πάντα αβέβαιες, οι τρέχουσες τάσεις και εκτιμήσεις μπορούν να δώσουν μια αίσθηση της πορείας έως το 2030. Ακολουθεί μια προοπτική ανά τομέα:

Προοπτικές Κατοικιών (Στέγαση): Αναμένεται ότι η αγορά κατοικίας του Σικάγο θα ακολουθήσει μια πορεία μέτριας, βιώσιμης ανάπτυξης μέσα στη δεκαετία. Υπάρχει ευρεία συναίνεση ότι, σε εθνικό επίπεδο, η αύξηση των τιμών των κατοικιών θα είναι πιο συγκρατημένη τα επόμενα χρόνια (μετά την ξέφρενη άνοδο του 2020–2022). Για παράδειγμα, μια ανάλυση προβλέπει ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα υπάρξει περισσότερη δραστηριότητα στις πωλήσεις αλλά πιο ήπιες αυξήσεις τιμών συνολικά στην αγορά κατοικίας realestate.usnews.com. Το Σικάγο, με την ιστορικά σταθερή αύξηση τιμών του, πιθανότατα θα ακολουθήσει αυτή την τάση. Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών Case-Shiller για το Σικάγο αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται ετησίως, αλλά πιθανότατα στα χαμηλά έως μεσαία μονοψήφια ποσοστά (π.χ. ~3% ετησίως κατά μέσο όρο) libertybank.com. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το 2030, οι μέσες τιμές κατοικιών στο Σικάγο μπορεί να είναι κατά 20–30% υψηλότερες από σήμερα – τοποθετώντας τη μέση τιμή πώλησης ίσως στην περιοχή των $480K–$520K (εφόσον δεν υπάρξουν επιπτώσεις από τον πληθωρισμό ή μεγάλες οικονομικές αλλαγές). Κύκλοι άνθησης/ύφεσης δεν αναμένονται· αντίθετα, σκεφτείτε αργή και σταθερή ανατίμηση, υποστηριζόμενη από τη σχετική προσιτότητα της πόλης και τη σταθερή οικονομία της Midwest.

Όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων, μόλις σταθεροποιηθούν τα επιτόκια (πιθανώς μέχρι το 2025–2026), θα μπορούσαμε να δούμε μια αναζωπύρωση των συναλλαγών καθώς απελευθερώνεται η συσσωρευμένη ζήτηση. Η NAR έχει προβλέψει αύξηση 7–12% στις πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών το 2025 και άλλη μια ~10%+ το 2026 σε εθνικό επίπεδο bankrate.com. Αν το Σικάγο δει κάτι παρόμοιο, αυτό θα σημαίνει μια πολύ πιο ζωντανή αγορά στα μέσα της δεκαετίας του 2020. Μετά από αυτή την αρχική ανάκαμψη, οι πωλήσεις μπορεί να σταθεροποιηθούν σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Σημαντικό είναι ότι οποιαδήποτε αύξηση στην αγορά κατοικίας θα εξαρτηθεί από την προσφορά – χρειάζεται περισσότερη διαθεσιμότητα (μέσω νέας δόμησης ή περισσότερων καταχωρίσεων). Μέχρι το 2030, το Σικάγο μπορεί επίσης να δει μια εισροή από νεότερους αγοραστές (Millennials και Gen Z) που τελικά θα αγοράσουν σπίτια καθώς θα μπαίνουν στα 30 και 40 τους, προσφέροντας δημογραφική ώθηση στη ζήτηση κατοικίας.

Προοπτικές Αγοράς Ενοικίων: Ο τομέας ενοικίασης του Σικάγο αναμένεται να παραμείνει ισχυρός αλλά ίσως όχι τόσο έντονος μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 2020. Βραχυπρόθεσμα (2025–2026), αναμένεται να συνεχιστεί η χαμηλή διαθεσιμότητα και οι αυξήσεις ενοικίων να ξεπερνούν τον πληθωρισμό, δεδομένης της τρέχουσας στενότητας στην προσφορά. Αν η οικοδομική δραστηριότητα αυξηθεί αργότερα μέσα στη δεκαετία – κάτι που είναι πιθανό αν τα ενοίκια παραμείνουν υψηλά – η παράδοση νέων συγκροτημάτων διαμερισμάτων γύρω στο 2027–2030 θα μπορούσε να αυξήσει ελαφρώς τη διαθεσιμότητα και να μετριάσει την αύξηση των ενοικίων. Αλλά εκτός αν υπάρξει μαζική υπερδόμηση, το Σικάγο πιθανότατα θα διατηρήσει υγιή πληρότητα στο εύρος 93–95% μακροπρόθεσμα, με τα ενοίκια να αυξάνονται ίσως ~2–3% ετησίως σε πραγματικούς όρους. Η σχετική προσιτότητα της πόλης σε σύγκριση με τις παραθαλάσσιες πόλεις θα μπορούσε επίσης να προσελκύσει περισσότερους απομακρυσμένους εργαζόμενους ή νεοεισερχόμενους να νοικιάσουν στο Σικάγο, προσφέροντας νέα ζήτηση.

Ένα σημείο προσοχής: οι αλλαγές πολιτικής θα μπορούσαν να αλλάξουν το τοπίο των ενοικίων. Εάν, υποθετικά, εφαρμοζόταν έλεγχος ενοικίων έως το 2030 (ένα μεγάλο αν, καθώς αυτή τη στιγμή απαγορεύεται σε πολιτειακό επίπεδο), αυτό θα μπορούσε να περιορίσει τις αυξήσεις ενοικίων και να αλλάξει τον επενδυτικό υπολογισμό. Εναλλακτικά, αν το Σικάγο δώσει κίνητρα για πολλά νέα προσιτά σπίτια, αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την προσφορά σε ορισμένα επίπεδα τιμών. Εκτός αυτών των αλλαγών, το βασικό σενάριο είναι οι, με σταδιακή κίνηση προς την ισορροπία καθώς κατασκευάζονται περισσότερες μονάδες. Οι ενοικιαστές μπορεί να δουν κάποια μικρή ανακούφιση αν η αύξηση των μισθών καλύψει τη διαφορά και υπάρξουν περισσότερες επιλογές, αλλά είναι απίθανο το Σικάγο να επιστρέψει στην αγορά υψηλής διαθεσιμότητας ενοικιαζόμενων κατοικιών των τέλη της δεκαετίας του 2000.

Εμπορική Ακίνητη Περιουσία: Προοπτικές: Κάθε τομέας έχει τη δική του προοπτική:

Γραφεία: Μέχρι το 2030, η αγορά γραφείων του Σικάγο πιθανότατα θα είναι μικρότερη αλλά υγιέστερη . Αναμένουμε ένα σημαντικό ποσοστό των σημερινών κενών παλαιών γραφείων να αφαιρεθεί από το απόθεμα – είτε με κατεδάφιση είτε με μετατροπή σε άλλες χρήσεις. Αυτό θα βοηθήσει στη μείωση της κενότητας στο κέντρο από τα τρέχοντα υψηλά επίπεδα. Είναι πιθανό η κενότητα γραφείων στο Loop, που τώρα είναι ~25%, να πέσει στα μέσα έως υψηλά εφηβικά ποσοστά μέχρι το 2030 αν γίνουν αρκετές μετατροπές και αν η ανάπτυξη θέσεων εργασίας σε τομείς που χρησιμοποιούν γραφεία επανεκκινήσει. Τα γραφεία που θα παραμείνουν θα είναι κυρίως νεότερα ή πρόσφατα ανακαινισμένα, καθώς το απαρχαιωμένο απόθεμα θα αποσυρθεί. Τα ενοίκια για τα κορυφαία γραφεία Κατηγορίας Α μπορεί να σταθεροποιηθούν μόλις μειωθεί η υπερπροσφορά (οι ιδιοκτήτες των εναπομεινάντων κτιρίων θα μπορούσαν να ανακτήσουν διαπραγματευτική δύναμη προς το τέλος της δεκαετίας). Ωστόσο, η επιστροφή σε κενότητα κάτω του 15% όπως πριν το 2020 ίσως είναι αισιόδοξη· η απομακρυσμένη εργασία ήρθε για να μείνει σε κάποιο βαθμό, περιορίζοντας τη ζήτηση. Ο βασικός άγνωστος παράγοντας είναι η οικονομική ανάπτυξη – αν το Σικάγο μπορέσει να προσελκύσει νέες εταιρείες ή επεκτάσεις (π.χ. σε τεχνολογία, βιοεπιστήμες, χρηματοοικονομικά), αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει την απορρόφηση γραφείων. Αντίθετα, αν οι εταιρείες συνεχίσουν να μειώνουν τα τετραγωνικά τους, ο δρόμος θα είναι μακρύτερος. Συνολικά, αναμένεται ένας τομέας γραφείων με το σωστό μέγεθος : λιγότερα συνολικά τετραγωνικά μέτρα, αλλά καλύτερα αξιοποιημένα και πιο ζωντανά με στοιχεία μικτής χρήσης. Το κέντρο της πόλης μπορεί να έχει περισσότερους κατοίκους και τουρίστες και ελαφρώς λιγότερους εργαζόμενους 9-5, μεταμορφώνοντας τον χαρακτήρα του.

Ανάπτυξη και Υποδομές 2030: Μέχρι το 2030, αρκετά από τα μεγάλα έργα που συζητήθηκαν θα (ελπίζουμε) έχουν υλοποιηθεί. Η επέκταση της Κόκκινης Γραμμής θα πρέπει να λειτουργεί, πυροδοτώντας αναπτύξεις γύρω από τους σταθμούς της. Η επέκταση του O’Hare θα έχει ολοκληρωθεί, ενδεχομένως καθιστώντας το Σικάγο ακόμη πιο ελκυστικό για επαγγελματικά ταξίδια και συναφείς επιχειρήσεις. Το Κέντρο Ομπάμα θα λειτουργεί για χρόνια, και θα δούμε αν όντως προκάλεσε μια μικρή άνθηση ακινήτων στο Woodlawn/South Shore. Στο κέντρο, οι μετατροπές της οδού LaSalle θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ή να βρίσκονται στα τελικά στάδια μέχρι το 2030, προσθέτοντας χιλιάδες νέους κατοίκους στο Loop – μια δραστική αλλαγή που θα μπορούσε να δημιουργήσει μια κοινότητα 24/7 σε μια περιοχή που παλαιότερα άδειαζε στις 6 μ.μ. Αν τα The 78 και Lincoln Yards επανέλθουν, τμήματα αυτών ίσως έχουν ολοκληρωθεί (αν και η πλήρης ολοκλήρωση μπορεί να είναι μετά το 2035). Έτσι, η πόλη ίσως αποκτήσει μία ή δύο εντελώς νέες γειτονιές μέχρι το 2030, με ονόματα όπως «River District» ή «Lincoln Yards» να γίνονται κοινά.

Σε επίπεδο υποδομών, εκτός από τις συγκοινωνίες, βελτιώσεις όπως οι πανδημοτικές επεκτάσεις 5G και ευρυζωνικότητας θα έχουν αθόρυβα βελτιώσει το τεχνολογικό υπόβαθρο, ίσως καθιστώντας το Σικάγο μεγαλύτερο τεχνολογικό κόμβο. Και ελπίζουμε τα οικονομικά της πόλης να είναι σταθερά, επιτρέποντας συνεχή επένδυση σε πάρκα, σχολεία και ασφάλεια – όλα κρίσιμα για την ελκυστικότητα των ακινήτων.

Σύνοψη Πρόβλεψης Αγοράς: Συνοψίζοντας, η πρόβλεψη για τα ακίνητα στο Σικάγο την περίοδο 2025–2030 καλεί για συγκρατημένη αισιοδοξία. Δεν προβλέπεται το Σικάγο να γίνει μια πόλη-θαύμα με εκρηκτική ανάπτυξη, αλλά απέχει πολύ και από την παρακμή. Πιθανότερο είναι να αποτελέσει τον σταθερό παίκτη της Αμερικής – προσφέροντας αρκετά οφέλη μέσω αναπλάσεων και σχετικής αξίας, αποφεύγοντας παράλληλα τις χειρότερες υπερβολές. Αν είστε επενδυτής, αυτό σημαίνει ότι το Σικάγο θα μπορούσε να είναι μια έξυπνη μακροπρόθεσμη επιλογή: δεν θα έχετε την εκρηκτική ανάπτυξη του Όστιν ή του Μαϊάμι, αλλά θα έχετε και κάποια προστασία από ακραία μεταβλητότητα, συν υψηλότερες αποδόσεις εισοδήματος. Όπως σημείωσε μια αναφορά, η αγορά του Σικάγου τείνει να έχει «σταθερά αλλά όχι εκρηκτικά κέρδη», λειτουργώντας ως βαρόμετρο σταθερότητας στη Μέση Δύση libertybank.com libertybank.com.

Οι αστάθμητοι παράγοντες (θετικοί ή αρνητικοί) θα είναι: Μπορεί το Σικάγο να προσελκύσει νέα κύματα κατοίκων; Θα μειωθεί ή θα αντιστραφεί η τηλεργασία; Πώς θα εξελιχθούν οι επιθετικές παρεμβάσεις της πόλης στην αγορά ακινήτων; Αν περισσότεροι άνθρωποι αποφασίσουν ότι το Σικάγο είναι η προσιτή μεγάλη πόλη όπου θέλουν να ζήσουν και να εργαστούν, η επόμενη δεκαετία θα μπορούσε να εκπλήξει ευχάριστα (όσον αφορά τις αξίες ακινήτων και την ανάπτυξη). Αντίθετα, αν η τρέχουσα μείωση του πληθυσμού δεν ανακοπεί και οι εταιρείες δεν αναπτυχθούν, η αγορά μπορεί να παραμείνει χλιαρή.

Συμπέρασμα: Καθώς πλησιάζουμε το 2030, η αγορά ακινήτων του Σικάγου φαίνεται να προσφέρει λογική ανάπτυξη με διαχειρίσιμο ρίσκο. Είναι πολύ πιθανό να αποδειχθεί, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος μας, ένα από τα καλύτερα στοιχήματα της Αμερικής – ειδικά για επενδυτές που αναζητούν μια ισορροπημένη αγορά με σταθερά θεμελιώδη μεγέθη. Όπως πάντα, η δέουσα επιμέλεια και η τοπική γνώση της αγοράς θα είναι το κλειδί, αλλά ο συνδυασμός μεγέθους, ποικιλομορφίας και σχετικής αξίας του Σικάγου του δίνει διαχρονική ελκυστικότητα στο τοπίο των ακινήτων.

