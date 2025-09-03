Ακίνητα στο Σκότσντεϊλ 2025: Εκπληκτικές Τάσεις, Δημοφιλείς Γειτονιές & Τι Έρχεται Στη Συνέχεια

Οι τιμές των κατοικιών υποχωρούν: Η διάμεση τιμή κατοικίας στο Scottsdale κυμαίνεται γύρω στα μέσα $800.000 το 2025 – μειωμένη περίπου 5–9% από το περσινό υψηλό – καθώς η φρενίτιδα του 2021–2022 καταλαγιάζει redfin.com mileszimbaluk.com. Η τυπική αξία κατοικίας είναι περίπου $832.000 (Ιούλιος 2025), μια μικρή πτώση 1% σε ετήσια βάση zillow.com, αντανακλώντας μια αγορά σε διόρθωση και όχι σε ελεύθερη πτώση.

Τάσεις Κατοικιών Ακινήτων το 2025

Εστίαση σε Γειτονιές: Η αγορά ακινήτων στο Scottsdale είναι ιδιαίτερα εξαρτώμενη από τη γειτονιά. Οι επιθυμητές κοινότητες έχουν διατηρήσει καλύτερα την αξία τους και εξακολουθούν να πωλούνται γρήγορα αν το σπίτι είναι έτοιμο προς κατοίκηση. Για παράδειγμα, περιοχές όπως η Βόρεια Scottsdale – συμπεριλαμβανομένων των Silverleaf, DC Ranch, Troon North και Desert Mountain – παραμένουν περιζήτητες για αγοραστές πολυτελείας. Τον Φεβρουάριο του 2025, η διάμεση τιμή πώλησης στη Βόρεια Scottsdale έφτασε το 1,2 εκατομμύριο δολάρια, αυξημένη κατά 6,5% σε ετήσια βάση, ακόμα και με αυξημένο όγκο, δείχνοντας ανθεκτική ζήτηση για πολυτελή σπίτια mileszimbaluk.com. Αυτές οι πολυτελείς περιοχές προσφέρουν μεγάλα οικόπεδα, γήπεδα γκολφ, θέα στο βουνό και ελεγχόμενη ασφάλεια, που συνεχίζουν να προσελκύουν εύπορους αγοραστές από άλλες πολιτείες και όσους αναζητούν δεύτερη κατοικία. Το Silverleaf (μια αποκλειστική περιοχή του DC Ranch) αποτελεί παράδειγμα αυτής της δυναμικής: οι πολυτελείς κατοικίες του συχνά πωλούνται σε τιμές πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, και η διάμεση τιμή της κοινότητας αυξήθηκε κατά ~15% σε ετήσια βάση την άνοιξη του 2024 mileszimbaluk.com.

Σε αντίθεση, ηκαι η περιοχήαποτελούν το σημείο εισόδου για πολλούς αγοραστές. Ο ταχυδρομικός κώδικας 85251 (Old Town) είναι γνωστός για έναν πιο αστικό, περπατήσιμο τρόπο ζωής με διαμερίσματα και μεζονέτες κοντά σε εστιατόρια, νυχτερινή ζωή και αγορές της Σκότσντεϊλ. Παραμένει σχετικά προσιτός με βάση τα πρότυπα της Σκότσντεϊλ και έχει προβληθεί ως κορυφαίο σημείο για νέους επαγγελματίες. Τα διαμερίσματα του Old Town, συμπεριλαμβανομένων πολυτελών έργων όπως τα Optima Camelview και Envy, έχουν γνωρίσει ισχυρή ζήτηση – πολλά πωλούνται στην περιοχή των $500K–$1M+ ανάλογα με το μέγεθος και το επίπεδο πολυτέλειας mileszimbaluk.com . Η Νότια Σκότσντεϊλ, που συνορεύει με το Tempe, προσφέρει κατοικίες τύπου ranch της δεκαετίας του ’50 και νέα μεζονέτες όπου οι τιμές (συχνά στην περιοχή των $400K–$700K για μικρότερα σπίτια) προσελκύουν αγοραστές για πρώτη φορά που βρίσκουν γειτονικές πόλεις όπως το Phoenix ή το Tempe εξίσου ακριβές αλλά χωρίς το κύρος της Σκότσντεϊλ. Αυτές οι περιοχές βλέπουνεπειδή αποτελούν τα πιο προσιτά τμήματα σε μια πόλη με υψηλό κόστος. Πράγματι, η μέση τιμή στη Σκότσντεϊλ ($900K) είναι πολύ πάνω από αυτή της ευρύτερης περιοχής του Phoenix ή πόλεων όπως το Gilbert ($550K) – ωθώντας πολλούς αγοραστές να αναζητήσουν πιο προσιτές περιοχές εντός ή εκτός της Σκότσντεϊλ mileszimbaluk.com . Αυτό τοδιατηρεί τη ζήτηση υψηλή για τα χαμηλότερα τμήματα τιμών: οτιδήποτε κάτω από $600K στη Σκότσντεϊλ τείνει να πωλείται γρήγορα, συχνά από επενδυτές ή αγοραστές πρώτης κατοικίας, διατηρώντας μια αγορά πωλητή στο χαμηλότερο επίπεδο.

Τάσεις στην Αγορά Πολυτελείας: Η Scottsdale έχει συνδεθεί εδώ και καιρό με την πολυτέλεια, και ενώ συνολικά η αγορά έχει ψυχρανθεί, το τμήμα υπερ-υψηλής κατηγορίας παραμένει ενεργό. Μοναδικά, εμβληματικά ακίνητα εξακολουθούν να επιτυγχάνουν εντυπωσιακές τιμές. Για παράδειγμα, ένα από τα πιο ακριβά διαμερίσματα που έχουν καταχωρηθεί ποτέ στην Αριζόνα βγήκε στην αγορά της Scottsdale το 2025 – ένα ρετιρέ 6.200 τ.π. στα Ascent’s Summit Residences με τιμή $10,3 εκατομμύρια mileszimbaluk.com. Στην αποκλειστική κοινότητα Desert Mountain, μια ιδιόκτητη έπαυλη 21.000 τ.π. βγήκε προς πώληση για $25 εκατομμύρια mileszimbaluk.com. Έχουν επίσης αλλάξει χέρια σπίτια διασημοτήτων, όπως η έπαυλη 4,6 στρεμμάτων του επαγγελματία γκόλφερ Pat Perez που καταχωρήθηκε στα $12,75 εκατ. mileszimbaluk.com. Αυτές οι εντυπωσιακές συμφωνίες δείχνουν ότι η ζήτηση από υπερ-πλούσιους αγοραστές παραμένει· η Scottsdale ανταγωνίζεται μέρη όπως το Beverly Hills ή το Miami για αγοραστές πολυτελείας που θέλουν ζεστό καιρό και παγκόσμιας κλάσης ανέσεις. Η αγορά πολυτελείας είδε μια σύντομη παύση το 2022–2023 καθώς η αστάθεια του χρηματιστηρίου και οι αυξήσεις επιτοκίων έκαναν τους πλούσιους αγοραστές να διστάσουν, αλλά μέχρι το 2024–2025 έχει ανακτήσει τη δυναμική της. Οι αγοραστές με μετρητά κυριαρχούν σε αυτό το τμήμα, καθιστώντας τα επιτόκια λιγότερο σημαντικά. Πολλά πολυτελή σπίτια εξακολουθούν να πωλούνται κοντά στην ζητούμενη τιμή, αν όχι και παραπάνω, ειδικά αν διαθέτουν μοναδικά χαρακτηριστικά (π.χ. μια έπαυλη $23,5 εκατ. διάσημη για το “Air Jordan sneaker vault” της, που αποτελεί παράδειγμα της εξειδικευμένης απήχησης της εξατομικευμένης πολυτέλειας) mileszimbaluk.com. Ο δείκτης τιμής πώλησης προς τιμή καταχώρησης στην πολυτελή αγορά είναι ελαφρώς κάτω από το 100% κατά μέσο όρο mileszimbaluk.com, που σημαίνει ότι οι αγοραστές διαπραγματεύονται, αλλά τα έτοιμα προς κατοίκηση πολυτελή σπίτια σε προνομιακές περιοχές μπορούν να πιάσουν υψηλότερη τιμή. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο όγκος πωλήσεων πολυτελών ακινήτων στη Βόρεια Scottsdale στην πραγματικότητα αυξήθηκε: στις αρχές του 2025, 408 σπίτια πουλήθηκαν στη Βόρεια Scottsdale από την αρχή του έτους έναντι 303 την προηγούμενη χρονιά mileszimbaluk.com, υποδηλώνοντας ότι οι αγοραστές υψηλής κατηγορίας επέστρεψαν στην αγορά ακόμη κι όταν οι αγοραστές μεσαίας κατηγορίας αποσύρθηκαν.

Συνολικά, η οικιστική αγορά της Scottsdale το 2025 περιγράφεται καλύτερα ως μετάβαση από τον πανικό στη σταθερότητα. Είναι ένα πιο υγιές περιβάλλον με πολλούς τρόπους: οι αγοραστές έχουν χρόνο να σκεφτούν και οι αιρέσεις επιστρέφουν, ενώ οι πωλητές που τιμολογούν ρεαλιστικά εξακολουθούν να βρίσκουν πρόθυμους αγοραστές που έλκονται από τη διαχρονική γοητεία της Scottsdale. Τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της πόλης – ασφαλείς κοινότητες, κορυφαία σχολεία, πολυτελής τρόπος ζωής – συνεχίζουν να την καθιστούν μαγνήτη, ακόμη κι αν οι μέρες των ανεξέλεγκτων αυξήσεων τιμών έχουν περάσει προς το παρόν.

Τιμές Κατοικιών, Απόθεμα & Τάσεις Ενοικίων

Βασικές Γειτονιές και Αναπτύξεις που Αξίζει να Παρακολουθείτε

Παρά το γεγονός ότι είναι μια σχετικά ανεπτυγμένη πόλη, το Scottsdale το 2025 σφύζει από σημαντικές νέες αναπτύξεις και μετασχηματισμούς γειτονιών. Αυτά τα έργα θα διαμορφώσουν την αγορά τα επόμενα χρόνια, φέρνοντας νέο απόθεμα και μερικές φορές νέους εμπορικούς κόμβους. Εδώ είναι μερικές από τις βασικές περιοχές και αναπτύξεις που αξίζει να έχετε υπόψη σας:

1. Οι Διαδρόμοι Πολυτελείας του Βόρειου Scottsdale: Τα βόρεια τμήματα του Scottsdale (ανατολικά του Loop 101 και βόρεια της Shea Blvd) παραμένουν το επίκεντρο της πολυτελούς ανάπτυξης. Κοινότητες όπως οι Silverleaf at DC Ranch, Troon North, Desert Mountain και Estancia διαθέτουν συνεχή κατασκευή εξατομικευμένων επαύλεων και πολυτελών κατοικιών. Το Silverleaf, για παράδειγμα, συνεχίζει να διαθέτει νέα οικόπεδα στο φαράγγι του – με τιμές πολλών εκατομμυρίων δολαρίων μόνο για τη γη. Η περιοχή γύρω από το Pinnacle Peak βλέπει επιπλέον μικρές αναπτύξεις και τη συνέχιση του επιτυχημένου master plan του DC Ranch. Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, η μέση τιμή πώλησης στο Βόρειο Scottsdale ξεπέρασε τα $1,2 εκατ. στις αρχές του 2025, αυξημένη κατά 6,5% σε ετήσια βάση mileszimbaluk.com, τονίζοντας τη δύναμη της περιοχής. Βασικές παροχές (ιδιωτικά γήπεδα γκολφ, το Four Seasons Resort, κ.λπ.) διασφαλίζουν τη ζήτηση της περιοχής. Οι αγοραστές που αναζητούν περιφραγμένες, νεότερες πολυτελείς κατοικίες με θέα στο βουνό θα βρουν άφθονα έργα, αν και η προσφορά είναι συχνά εξατομικευμένη και χαμηλού όγκου.

2. One Scottsdale & Κόμβοι Μικτής Χρήσης: Στη βορειοανατολική γωνία των οδών Scottsdale Road και Loop 101, η ανάπτυξηαναμένεται να γίνει ένας σημαντικός προορισμός μικτής χρήσης. Εκτείνεται σε 75 στρέμματα και σχεδιάζεται να περιλαμβάνει πολυτελή καταστήματα, εστιατόρια, γραφεία, ξενοδοχεία και κατοικίες – παρόμοια με ένα νέο αστικό κέντρο. Ένα αξιοσημείωτο οικιστικό στοιχείο είναι το Atavia, ένα έργο πολυτελών διαμερισμάτων 88 μονάδων από την Belgravia Group εντός του One Scottsdale. Από το 2025, το Atavia έχει ήδη κρατηθεί κατά ~45% πριν από την ολοκλήρωσή του το Φθινόπωρο του 2026 mileszimbaluk.com . Αυτά τα διαμερίσματα θα επιτρέψουν στους κατοίκους να ζουν, να εργάζονται και να διασκεδάζουν στην ίδια περιοχή, αντανακλώντας την τάση προς περιβάλλοντα μικτής χρήσης με δυνατότητα πεζής μετακίνησης. Με, το One Scottsdale θα ανταγωνιστεί μέρη όπως το Kierland/Scottsdale Quarter σε μέγεθος mileszimbaluk.com . Η πρόοδός του αξίζει παρακολούθησης, καθώς θα μπορούσε να μετατοπίσει το «κέντρο βάρους» της κοινωνικής σκηνής της Βόρειας Scottsdale και ενδεχομένως να αυξήσει τις αξίες ακινήτων στη γύρω περιοχή (σε κοινότητες όπως οι Grayhawk και DC Ranch) καθώς η περιοχή γίνεται ακόμη πιο ζωντανή.

3. Παλιά Πόλη Scottsdale (Κέντρο): Η περιοχή της Παλιάς Πόλης (περίπου γύρω από τη Scottsdale Road νότια της Chaparral) υφίσταται μια κάθετη εξέλιξη. Γνωστή εδώ και καιρό για τις χαμηλές γκαλερί τέχνης, τα μπαρ και τη νοτιοδυτική της γοητεία, η Παλιά Πόλη βλέπει μια σειρά από πύργους πολυτελών διαμερισμάτων και κατοικίες με επωνυμία ξενοδοχείου να ξεφυτρώνουν. Έργα όπως το Optima Camelview (πριν μερικά χρόνια) έθεσαν το σκηνικό με τους πράσινους κρεμαστούς κήπους του. Τώρα, τα επερχόμενα περιλαμβάνουν το FENDI Private Residences Scottsdale, φέρνοντας υπερπολυτελή επώνυμα διαμερίσματα στο κέντρο mileszimbaluk.com. Επίσης έρχεται το The Parque, μια σύγχρονη βιώσιμη ανάπτυξη διαμερισμάτων που δίνει έμφαση στα πράσινα χαρακτηριστικά mileszimbaluk.com. Η πόλη ενημέρωσε το πολεοδομικό της σχέδιο για την Παλιά Πόλη ώστε να επιτρέψει ψηλότερα κτίρια (σε ορισμένες ζώνες) για να ενθαρρύνει την ανανέωση – αν και το ύψος και η πυκνότητα παραμένουν αντικείμενο έντονης συζήτησης. Παρ’ όλα αυτά, οι επενδυτές είναι αισιόδοξοι για την Παλιά Πόλη: οι πωλήσεις πολυτελών διαμερισμάτων εδώ είναι ισχυρές, με πολλές μονάδες να πωλούνται πολύ πάνω από $1 εκατ. mileszimbaluk.com. Οι αγοραστές – συχνά άτομα που έχουν αδειάσει τη φωλιά ή ιδιοκτήτες δεύτερης κατοικίας – έλκονται από την ιδέα να περπατούν σε εστιατόρια παγκόσμιας κλάσης, το Μουσείο της Δύσης του Scottsdale και αγώνες μπέιζμπολ της ανοιξιάτικης προετοιμασίας. Το οικιστικό απόθεμα της Παλιάς Πόλης μετατοπίζεται από παλαιότερα διαμερίσματα και μικρά σπίτια σε αυτά τα πολυτελή διαμερίσματα, προαναγγέλλοντας ένα πιο κοσμοπολίτικο κέντρο. Παρακολουθήστε πώς η Παλιά Πόλη θα ισορροπήσει την ανάπτυξη με τη διατήρηση της πολιτιστικής της γοητείας· τυχόν περαιτέρω αλλαγές ζωνών ή διαμάχες για το ύψος θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης.

4. Αναζωογόνηση της Νότιας Scottsdale: Η Νότια Scottsdale (γενικά νότια της Indian Bend Rd, εξαιρουμένης της Παλιάς Πόλης) ήταν ιστορικά πιο ταπεινή, αλλά αναζωογονείται με έργα ενδιάμεσης ανάπτυξης. Η ανακατασκευή του Papago Plaza στη McDowell & Scottsdale Road είναι ένα παράδειγμα – μεταμορφώνοντας ένα παλιό εμπορικό κέντρο σε έναν σύγχρονο πολυχώρο με διαμερίσματα, ξενοδοχείο και καταστήματα. Κατά μήκος της McDowell Road (που κάποτε ονομαζόταν “Motor Mile”), έχουν ανεγερθεί αρκετά νέα συγκροτήματα ενοικιαζόμενων κατοικιών, εκμεταλλευόμενα την εγγύτητα στο αεροδρόμιο Phoenix Sky Harbor και το κέντρο της Scottsdale. Επιπλέον, παραδοσιακές γειτονιές όπως οι Hy-View ή Village Grove στο νότο προσελκύουν το ενδιαφέρον επενδυτών και κατασκευαστών, που ανακαινίζουν ράντσα της δεκαετίας του 1960 σε μοντέρνες κατοικίες. Καθώς οι τιμές αλλού εκτοξεύονται, η Νότια Scottsdale προσφέρει “προσιτή Scottsdale” – κάτι σχετικό αλλά υπαρκτό, με πολλά σπίτια στην κατηγορία $500K–$700K. Αυτές οι περιοχές αναμένεται να γνωρίσουν συνεχιζόμενη εξευγένιση, με νέα εστιατόρια και ζυθοποιίες να ακολουθούν την εισροή νεότερων κατοίκων. Η προγραμματισμένη επέκταση του τραμ Tempe ή άλλες βελτιώσεις στις συγκοινωνίες θα μπορούσαν να ενσωματώσουν περαιτέρω τη Νότια Scottsdale στη μητροπολιτική περιοχή, ενισχύοντας την ελκυστικότητά της.

5. Μεγάλα Εταιρικά Έργα Campus: Μεγάλοι εργοδότες διαμορφώνουν επίσης τμήματα της Scottsdale με εκτεταμένα campus, που συχνά περιλαμβάνουν συνδυασμό γραφείων και κατοικιών. Το πιο προβεβλημένο είναι η επέκταση των Κεντρικών Γραφείων της Axon στα βόρεια (κοντά στην Hayden Rd & Loop 101). Η Axon, κατασκευάστρια της Taser, χτίζει ένα φουτουριστικό campus που εγκρίθηκε από την πόλη με ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις το 2023 whsv.com azfamily.com. Τα σχέδιά τους περιλαμβάνουν όχι μόνο γραφεία για χιλιάδες εργαζόμενους αλλά και κατοικίες και παροχές εντός του χώρου, δημιουργώντας ουσιαστικά μια μικρή κοινότητα live-work. Αυτό αντικατοπτρίζει μια τάση ενσωμάτωσης κατοικιών σε εταιρικές αναπτύξεις – κάτι που η πολιτειακή νομοθεσία (HB2297) ωθεί τις πόλεις να επιτρέπουν περισσότερο kjzz.org. Μια άλλη εντυπωσιακή ανάπτυξη είναι από τον George Kurtz, CEO της CrowdStrike: ηγείται ενός έργου $1 δισ. σε 30 στρέμματα στη Βόρεια Scottsdale με 1.200 κατοικίες, ξενοδοχείο και συγκρότημα γραφείων mileszimbaluk.com. Τέτοια μεγάλης κλίμακας έργα θα προσθέσουν σημαντικό αριθμό κατοικιών (συμπεριλαμβανομένων πιθανώς ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, condos και μονοκατοικιών) στο απόθεμα τα επόμενα χρόνια. Ουσιαστικά θα δημιουργήσουν νέες μικρογειτονιές. Για παράδειγμα, το έργο του Kurtz, αν και βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια ολόκληρη νέα οικιστική περιοχή αν υλοποιηθεί, δεδομένου του μεγέθους του.

Εμπορικά Ακίνητα: Τάσεις σε Γραφεία, Λιανική & Βιομηχανικά Ακίνητα

6. Διάδρομος Loop 101 (North Gateway): Το τμήμα του Loop 101 γύρω από τις οδούς Scottsdale Rd και Hayden Rd γνωρίζειπου συλλογικά μεταμορφώνουν την περιοχή. Εκτός από τα One Scottsdale και Axon που αναφέρθηκαν παραπάνω, υπάρχει το Cavasson (ακριβώς απέναντι στο Phoenix) όπου η Nationwide Insurance άνοιξε μια τεράστια περιφερειακή έδρα και διαμερίσματα, και το North Sky (προτεινόμενη μικτή ανάπτυξη κοντά στις Scottsdale Rd & Thompson Peak). Επιπλέον, μια βιομηχανική ανάπτυξη που ονομάζεταιαπό την Creation βρίσκεται στα σκαριά, φέρνοντας νέο χώρο αποθήκης/έρευνας & ανάπτυξης κοντά στο Scottsdale Airpark mileszimbaluk.com . Το ίδιο το Scottsdale Airpark (γύρω από το αεροδρόμιο Scottsdale) υπήρξε για δεκαετίες ένας ακμάζων επιχειρηματικός κόμβος με χαμηλά κτίρια γραφείων, βιομηχανικούς χώρους και λιανικό εμπόριο. Τώρα πυκνώνει με έργα όπως το Scottsdale Quarter (λιανικό/γραφεία) και νέα διαμερίσματα σε όσα οικόπεδα απομένουν. Η περιοχή του Airpark διαθέτει πάνω από 50.000 θέσεις εργασίας και μερικές φορές αποκαλείται «το δεύτερο κέντρο της Scottsdale». Η εισροή έργων κατά μήκος του Loop 101 θα εδραιώσει μόνο το κύρος αυτής της περιοχής. Οι γειτονικές οικιστικές κοινότητες (Grayhawk, Windgate Ranch, κ.λπ.) θα επωφεληθούν από τις νέες κοντινές παροχές, αν και ίσως αντιμετωπίσουν αυξημένη κίνηση.7. Βιώσιμες και Εξειδικευμένες Αναπτύξεις: Μερικά μοναδικά έργα αντικατοπτρίζουν αναδυόμενες τάσεις. Τοστη Βόρεια Scottsdale είναι ένα εξειδικευμένο έργο αξιοσημείωτο για την– χτισμένο σε πρώην κτήμα δημάρχου, διαθέτει οικολογικά πολυτελή σπίτια με ηλιακούς συλλέκτες, ενεργειακά αποδοτική κατασκευή κ.ά. mileszimbaluk.com . Αυτό απευθύνεται σε ένα αυξανόμενο τμήμα αγοραστών που επιθυμούν πολυτελή διαβίωση με μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα. Μια άλλη τάση είναι τα: Η συνεργασία της Caliber με την Hyatt για την κατασκευή ενόςξενοδοχείου παρατεταμένης διαμονής (έναρξη εργασιών το 2026) θα προσθέσει αποθέματα φιλοξενίας για μακροχρόνιους επισκέπτες και ψηφιακούς νομάδες mileszimbaluk.com . Τέτοιες αναπτύξεις συχνά θολώνουν τα όρια μεταξύ κατοικίας και ξενοδοχείου και μπορεί να αποτελέσουν ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες (π.χ. αγορά μονάδας condo-hotel). Η ισχυρή τουριστική βιομηχανία της Scottsdale στηρίζει αυτά τα υβριδικά μοντέλα.8. Μελλοντικές Μεταφορές και Υποδομές: Αν και δεν είναι «ανάπτυξη» με τη στενή έννοια, οποιεσδήποτε αλλαγές στις υποδομές θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις γειτονιές που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς. Η Scottsdale φημίζεται για την απουσία αυτοκινητοδρόμων στο κέντρο της πόλης (εκτός από τον 101 στην περιφέρεια) και δεν διαθέτει ελαφρύ σιδηρόδρομο, γεγονός που έχει περιορίσει την ανάπτυξη με προσανατολισμό στη μετακίνηση. Ωστόσο, υπάρχουν περιφερειακές συζητήσεις για επέκταση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Αν η Scottsdale υιοθετούσε ποτέ κάτι όπωςπρος το κέντρο, οι περιοχές γύρω από αυτές τις διαδρομές θα μπορούσαν να γνωρίσουν άνθηση σε μεσαίου ύψους διαμερίσματα. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη επέκταση του Loop 101 και άλλες βελτιώσεις οδικού δικτύου θα επηρεάσουν την προσβασιμότητα. Για παράδειγμα, νέοι κόμβοι αυτοκινητοδρόμων ή διαπλατύνσεις μπορούν ξαφνικά να κάνουν μια κάποτε απομακρυσμένη περιοχή πιο βολική, αυξάνοντας την ελκυστικότητά της στην αγορά ακινήτων.Συνοψίζοντας, οπαραμένει ισχυρός ακόμα και καθώς η γη γίνεται σπάνια. Αναμένεται να δείτεστο κέντρο (με ψηλότερα πολυτελή διαμερίσματα),στα βόρεια (προσθέτοντας προσφορά κατοικιών στο ανώτερο άκρο), και δημιουργική επαναχρησιμοποίηση παλαιότερων εμπορικών χώρων (προσθέτοντας ζωντάνια μικτής χρήσης στο νότο και κατά μήκος μεγάλων διαδρόμων). Αυτές οι αναπτύξεις θα είναι καθοριστικές για την κάλυψη της ζήτησης κατοικιών τα επόμενα χρόνια και προσφέρουν συναρπαστικές ευκαιρίες για αγοραστές που θέλουν νέα, σύγχρονα ακίνητα στη Scottsdale.

Η αγορά εμπορικών ακινήτων της Scottsdale το 2025 είναι μια ιστορία τριών τομέων – γραφεία, λιανική και βιομηχανικά ακίνητα – καθένας με διαφορετική δυναμική μετά την πανδημία και προς το μέλλον. Ακολουθεί μια επισκόπηση για το πώς τα πάει κάθε τομέας και ποια είναι η προοπτική:

Αγορά Γραφείων – Υψηλά Ποσοστά Κενών, Αγορά Ενοικιαστή: Ο τομέας των γραφείων στη Scottsdale (και γενικότερα στη μητροπολιτική περιοχή του Phoenix) ήταν το πιο αδύναμο τμήμα, αντιμετωπίζοντας επίμονες επιπτώσεις της πανδημίας. Ακόμα και σε αυτή την πολυτελή πόλη, πολλά γραφεία παραμένουν άδεια ή υποχρησιμοποιούνται λόγω της εξ αποστάσεως και υβριδικής εργασίας. Τα ποσοστά κενών γραφείων στη Scottsdale είναι περίπου 18–19% στα τέλη του 2024/αρχές του 2025 williamsluxuryhomes.com. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν ένα στα πέντε τετραγωνικά πόδια γραφείων είναι κενό – ένα ιστορικά υψηλό ποσοστό. Ωστόσο, το ποσοστό κενών στη Scottsdale είναι λίγο καλύτερο από τον μέσο όρο του μετρό Phoenix (~21–25% κενά) williamsluxuryhomes.com, καθώς περιοχές όπως το κέντρο του Phoenix και το Tempe έχουν πληγεί ακόμα περισσότερο (εκεί τα κενά έφτασαν ~25% με μεγάλα τμήματα χώρου να παραμένουν σκοτεινά) williamsluxuryhomes.com. Η Scottsdale διαθέτει περίπου 24,6 εκατομμύρια τ.π. γραφειακών χώρων, οπότε περίπου 3,8 εκατομμύρια τ.π. είναι κενά williamsluxuryhomes.com. Τα περισσότερα από αυτά τα κενά βρίσκονται σε παλαιότερα κτίρια Κατηγορίας Β ή σε γραφεία με λιγότερο ιδανική τοποθεσία.

Στο μέτωπο των, η Σκότσντεϊλ στην πραγματικότητα διαθέτει μερικά από τα υψηλότερα ενοίκια γραφείων στην Αριζόνα. Το μέσο ζητούμενο ενοίκιο είναι περίπου, σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με την ακριβότερη υποαγορά του Φοίνιξ (το Camelback Corridor στο Biltmore) williamsluxuryhomes.com . Αυτό οφείλεται στο ότι η φήμη και το περιβάλλον της Σκότσντεϊλ παραμένουν ελκυστικά – τα στελέχη και οι εταιρείες προτιμούν το κύρος μιας διεύθυνσης στη Σκότσντεϊλ, και πολλά γραφεία Κατηγορίας Α (π.χ. στο Gainey Ranch, στην περιοχή Kierland, στο Scottsdale Airpark) είναι νεότερα και πλούσια σε παροχές. Όμως, για να επιτευχθούν αυτά τα ενοίκια σε αυτό το κλίμα, οι ιδιοκτήτες προσφέρουν. Αναφορές σημειώνουν ότι οι ιδιοκτήτες προσφέρουν έως καιγια την ανακαίνιση των χώρων και πολλούς μήνες δωρεάν ενοίκιο για να προσελκύσουν ενοικιαστές williamsluxuryhomes.com . Τα πραγματικά ενοίκια (καθαρά από τα δωρεάν) έχουν έτσι μειωθεί, ακόμα κι αν τα ονομαστικά ενοίκια φαίνονται σταθερά.

Η διαπραγματευτική δύναμη των ενοικιαστών είναι υψηλή. Οι εταιρείες που αναζητούν γραφειακούς χώρους μπορούν να διαπραγματευτούν συμφωνίες που δεν έχουν ξαναδεί από τη Μεγάλη Ύφεση. Ο διαθέσιμος χώρος προς υπεκμίσθωση είναι επίσης άφθονος – η μητροπολιτική περιοχή του Φοίνιξ είχε πάνω από 4 εκατομμύρια τ.π. διαθέσιμα προς υπεκμίσθωση το 2023, αν και μειώθηκε στα 4,2 εκατομμύρια το 2ο τρίμηνο του 2025 (το χαμηλότερο από το 2022, υποδηλώνοντας κάποια μέτρια βελτίωση) cushmanwakefield.com. Η Σκότσντεϊλ έχασε περίπου 483.000 τ.π. κατειλημμένου γραφειακού χώρου σε ένα πρόσφατο έτος, καθώς περισσότερες εταιρείες συρρικνώθηκαν ή έφυγαν παρά μετακόμισαν williamsluxuryhomes.com (αρνητική καθαρή απορρόφηση) – ένα σαφές σημάδι υπερβάλλουσας χωρητικότητας.

Ωστόσο, δεν είναι όλα δυσοίωνα: η τάση για αναβάθμιση ποιότητας είναι σε εξέλιξη. Τα καλύτερα γραφεία Κατηγορίας Α σε προνομιακά σημεία (όπως γύρω από το Scottsdale Quarter/Kierland, ή κατά μήκος της παραλίας στο κέντρο, ή στο Cavasson) συνεχίζουν να προσελκύουν ενοικιαστές. Αυτά τα κτίρια συχνά έχουν υψηλές πληρότητες και σε ορισμένες περιπτώσεις λίστες αναμονής, καθώς οι εταιρείες συγκεντρώνονται σε καλύτερους χώρους για να δελεάσουν τους υπαλλήλους να επιστρέψουν. Για παράδειγμα, ένα πλήρως κατειλημμένο κτίριο Κατηγορίας Α 366.000 τ.π. στη Shea Blvd μόλις πουλήθηκε για $71,5 εκατ. – ένα σήμα ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να βλέπουν μακροπρόθεσμη αξία στα ποιοτικά γραφεία της Σκότσντεϊλ williamsluxuryhomes.com. Αντίθετα, τα παλαιότερα συγκροτήματα γραφείων με λιγότερες παροχές δυσκολεύονται.

Οι προοπτικές για τα γραφεία είναι συγκρατημένα αισιόδοξες ότι τα χειρότερα έχουν περάσει. Οι αναλυτές της αγοράς αναμένουν ότι η διαθεσιμότητα θα μειώνεται σταδιακά καθώς η οικονομία αναπτύσσεται και ορισμένες εταιρείες αρχίζουν να επεκτείνονται ξανά. Η Cushman & Wakefield σημείωσε ότι η διαθεσιμότητα γραφείων στο Φοίνιξ μειώθηκε στο 27,8% το πρώτο τρίμηνο του 2025 από πάνω από 28% προηγουμένως, σηματοδοτώντας σημείο καμπής καθώς ο χώρος απορροφάται αργά assets.cushmanwakefield.com assets.cushmanwakefield.com. Ειδικά στο Scottsdale, η αύξηση των ενοικίων μπορεί να παραμείνει σταθερή έως 1% ετησίως βραχυπρόθεσμα williamsluxuryhomes.com – ουσιαστικά σταθερότητα ενοικίων – καθώς οι ιδιοκτήτες εστιάζουν στο να γεμίσουν τους χώρους αντί να αυξήσουν τα ενοίκια. Αν τα επιτόκια μειωθούν το 2026 όπως προβλέπουν κάποιοι, οι εταιρείες ίσως είναι πιο πρόθυμες να υπογράψουν μισθώσεις (καθώς βελτιώνεται η προοπτική τους), ενδεχομένως αυξάνοντας τη ζήτηση williamsluxuryhomes.com. Επίσης, η αύξηση της απασχόλησης στο Scottsdale – ειδικά σε τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά, η τεχνολογία, η υγεία – θα μπορούσε τελικά να απαιτήσει περισσότερες προσλήψεις γραφείου και συνεπώς περισσότερο χώρο. Ρεαλιστικά όμως, με την εξ αποστάσεως εργασία να παραμένει, η ανάκαμψη των γραφείων στο Scottsdale θα είναι αργή. Αναμένετε μια αγορά υπέρ των ενοικιαστών τουλάχιστον έως το 2025–2026, με πολλές επιλογές και προσφορές για όποιον χρειάζεται γραφείο. Για τους επενδυτές, τα παλαιότερα ακίνητα γραφείων μπορεί να γίνουν υποψήφια για αλλαγή χρήσης (σε κατοικίες ή εργαστήρια) αν δεν βελτιωθεί η μίσθωση.

Λιανικό Εμπόριο & Φιλοξενία – Ανθεκτικά και Ευημερούντα: Το λιανικό ακίνητο στο Scottsdale τα έχει πάει σημαντικά καλύτερα. Η πόλη είναι εμπορικός προορισμός – από πολυτελή εμπορικά κέντρα όπως το Scottsdale Fashion Square μέχρι γραφικές συνοικίες με μπουτίκ στην Παλιά Πόλη και μεγάλα εμπορικά κέντρα που εξυπηρετούν τα προάστια. Μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η διαθεσιμότητα λιανικών χώρων στη μητροπολιτική περιοχή του Φοίνιξ ήταν μόλις 5,1%, ελαφρώς αυξημένη από 5,0% ένα χρόνο πριν cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Ουσιαστικά, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για λιανικούς χώρους, και το Scottsdale δεν αποτελεί εξαίρεση. Μάλιστα, οι βασικοί εμπορικοί διάδρομοι στο Scottsdale συχνά έχουν λίστες αναμονής ενοικιαστών και πολύ χαμηλή διαθεσιμότητα (κάτω του 5%). Το λιανικό εμπόριο επωφελήθηκε από την αύξηση του πληθυσμού της Αριζόνα και τους καταναλωτές που επέστρεψαν με ενθουσιασμό στα καταστήματα και την εστίαση μετά την πανδημία. Επιπλέον, η νέα κατασκευή λιανικών χώρων ήταν περιορισμένη (λίγα μεγάλα εμπορικά κέντρα χτίστηκαν πρόσφατα), οπότε η προσφορά είναι περιορισμένη.

Ο τουρισμός και η ευημερία του Scottsdale του δίνουν πλεονέκτημα: η πόλη προσελκύει πάνω από citizenportal.ai , πολλοί από τους οποίους ψωνίζουν και δειπνούν, ενισχύοντας τις λιανικές πωλήσεις. Περιοχές όπως τοέχουν μετατραπεί σε ζωντανές ζώνες μικτής χρήσης όπου ακμάζουν μοντέρνα εστιατόρια, γκαλερί τέχνης και νυχτερινή ζωή. Το 2025, το Scottsdale βλέπει μια τάση για– π.χ., πολυτελή γυμναστήρια, χώρους ψυχαγωγίας και διαδραστικές καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις – που καταλαμβάνουν παραδοσιακούς λιανικούς χώρους. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων επιμελούνται ενεργά το μείγμα των ενοικιαστών για να διατηρήσουν τα εμπορικά κέντρα επίκαιρα.

Τα ενοίκια λιανικής αυξάνονται μετρίως λόγω της ζήτησης. Καλές τοποθεσίες καταστημάτων στο Scottsdale μπορούν να φτάσουν τα $40–$60 ανά τ.π. με ενοίκιο triple-net, ανάλογα με την κίνηση. Το μόνο που κρατά κάποιους λιανέμπορους επιφυλακτικούς είναι η οικονομία (πληθωρισμός και κόστος εργασίας) και ο ανταγωνισμός από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Όμως πολλοί λιανέμποροι στοχεύουν συγκεκριμένα το Scottsdale λόγω των δημογραφικών του (πληθυσμός με υψηλό εισόδημα και τουρίστες). Έτσι, βλέπουμε επεκτάσεις όπως το Nobu να ανοίγει εστιατόριο, νέες αντιπροσωπείες πολυτελών αυτοκινήτων και πολυτελή παντοπωλεία να εισέρχονται στην αγορά.

Ο τομέας φιλοξενίας (ξενοδοχεία, θέρετρα) στο Scottsdale επίσης ανέκαμψε δυναμικά το 2021–2023 και παραμένει ισχυρός το 2025. Η πληρότητα και οι τιμές δωματίων στα θέρετρα έφτασαν σε ιστορικά υψηλά καθώς οι Αμερικανοί ταξίδευαν περισσότερο εντός της χώρας. Πολλά ξενοδοχεία του Scottsdale ανακαινίστηκαν και νέα σχεδιάζονται (για παράδειγμα, το Hyatt Studios παρατεταμένης διαμονής που αναφέρθηκε νωρίτερα θα προσθέσει διαθεσιμότητα). Μια πιθανή πρόκληση είναι ότι η αύξηση της κατασκευής ξενοδοχείων στη μητροπολιτική περιοχή του Phoenix θα μπορούσε να αυξήσει τον ανταγωνισμό μέχρι το 2026. Όμως το brand του Scottsdale ως κορυφαίου προορισμού αναψυχής και συνεδρίων θα πρέπει να διατηρήσει τα ξενοδοχεία του στην κορυφή της περιοχής.

Βιομηχανικά & Flex – Υψηλή Ζήτηση, Νέα Προσφορά: Τα βιομηχανικά ακίνητα είναι το αγαπημένο της αγοράς του μετρό Phoenix, χάρη στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τη βιομηχανία και την πληθυσμιακή ανάπτυξη. Αν και το Scottsdale δεν είναι βιομηχανικό κέντρο όπως τμήματα της West Valley του Phoenix, παίζει ρόλο, ειδικά για χώρους flex και μικρής κλίμακας βιομηχανικά που εξυπηρετούν τοπικές επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο μέρος του βιομηχανικού αποθέματος του Scottsdale βρίσκεται γύρω από το Airpark, όπου ελαφριά βιομηχανία, αποθήκες και εκθεσιακοί χώροι συνυπάρχουν με γραφεία. Ιστορικά, η βιομηχανική διαθεσιμότητα στο Scottsdale ήταν εξαιρετικά χαμηλή (συχνά κάτω από 5%), καθώς οι περιορισμοί γης περιόριζαν τη νέα προσφορά και η ζήτηση ήταν ισχυρή για οποιονδήποτε χώρο κοντά στο εύπορο Scottsdale για logistics (σκεφτείτε προμηθευτές ανακαίνισης κουζίνας, συναρμολόγηση ιατρικών συσκευών, αποθήκευση πολυτελών αυτοκινήτων, κ.λπ.).

Σε περιφερειακό επίπεδο, ωστόσο, πολλή νέα βιομηχανική προσφορά εισέρχεται στην αγορά – το Phoenix είχε πάνω από 30 εκατομμύρια τ.π. υπό κατασκευή το 2022–2024, μία από τις πιο δραστήριες αγορές στις ΗΠΑ. Αυτό οδήγησε το ποσοστό κενών βιομηχανικών χώρων σε όλη τη μητροπολιτική περιοχή να αυξηθεί περίπου στο 13,3% το 2ο τρίμηνο του 2025 cushmanwakefield.com από μονοψήφια ποσοστά προηγουμένως, απλώς επειδή τόσες πολλές ολοκαίνουργιες αποθήκες βγήκαν ταυτόχρονα στην αγορά. Οι τεράστιες αποθήκες της Δυτικής Πλευράς του Phoenix (σε Goodyear, Buckeye, κ.λπ.) συνέβαλαν σε αυτή την αύξηση. Όμως αυτές είναι μεγάλα κτίρια άνω των 500.000 τ.π.· τα βιομηχανικά της Scottsdale τείνουν να είναι μικρότερες μονάδες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις, που παραμένουν αρκετά καλά κατειλημμένες. Μάλιστα, ο τοπικός κατασκευαστής Creation ξεκινά το βιομηχανικό έργο “The Loop” στη Βόρεια Scottsdale για να καλύψει τη ζήτηση για σύγχρονους βιομηχανικούς χώρους στην περιοχή mileszimbaluk.com. Είναι κάπως ασυνήθιστο να βλέπεις νέα βιομηχανικά στη Scottsdale (δεδομένων των υψηλών αξιών γης), οπότε αυτό δείχνει συγκεκριμένη ζήτηση ίσως για διανομή τελευταίου μιλίου ή για χώρους υψηλής τεχνολογίας που θέλουν διεύθυνση στη Scottsdale.

Τα ενοίκια βιομηχανικών χώρων στην περιοχή έχουν αυξηθεί ραγδαία (διψήφιες ποσοστιαίες αυξήσεις μέσα σε λίγα χρόνια) λόγω της ζήτησης. Μια μικρή αποθήκη στη Scottsdale μπορεί να ενοικιαστεί για $15+ ανά τ.π. με τριπλό καθαρό μίσθωμα, που είναι υψηλό σε σύγκριση με $6–$8 σε πολλές πόλεις της Midwest. Πολλές επιχειρήσεις είναι διατεθειμένες να πληρώσουν premium για να βρίσκονται κοντά στη βάση πελατών της Scottsdale.

Οι προοπτικές για τη βιομηχανία παραμένουν πολύ θετικές μακροπρόθεσμα. Η τοποθεσία και η ανάπτυξη του Phoenix το καθιστούν ανερχόμενο κόμβο διανομής και παραγωγής (ειδικά καθώς οι εφοδιαστικές αλυσίδες διαφοροποιούνται από τα παράκτια λιμάνια). Η ίδια η Scottsdale θα μπορούσε να επωφεληθεί από το spillover – π.χ., κάποιες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας ή αεροδιαστημικής μπορεί να δημιουργήσουν μικρότερες εγκαταστάσεις κοντά στη Scottsdale για να προσελκύσουν εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που ζει στην περιοχή. Αν υπάρχει κάποιο ρίσκο στη βιομηχανία, είναι η βραχυπρόθεσμη υπερπροσφορά: όπως αναφέρθηκε, ένα κύμα νέας κατασκευής αύξησε προσωρινά τα κενά. Όμως οι ειδικοί αναμένουν ότι αυτοί οι χώροι θα απορροφηθούν τα επόμενα χρόνια, δεδομένης της ισχυρής ζήτησης μισθώσεων βιομηχανικών χώρων στο Phoenix (η ζήτηση εξακολουθούσε να ξεπερνά τις περισσότερες πόλεις). Μέχρι το 2026–2027, το ποσοστό κενών βιομηχανικών χώρων στη μητροπολιτική περιοχή θα μπορούσε να μειωθεί ξανά και τα ενοίκια να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία (αν και με πιο αργό, υγιή ρυθμό). Στη Scottsdale, ο περιοριστικός παράγοντας θα είναι η γη – δεν υπάρχει πολύς χώρος για νέα βιομηχανικά εκτός από μερικές περιοχές. Έτσι, τα παλαιότερα βιομηχανικά ακίνητα μπορεί να αυξήσουν την αξία τους καθώς οι χρήστες ανταγωνίζονται για σπάνιες τοποθεσίες στην ανατολική κοιλάδα. Η νέα ανάπτυξη Loop είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθείτε· αν ενοικιαστεί γρήγορα, αυτό σηματοδοτεί ότι περισσότερη βιομηχανική/ευέλικτη ανάπτυξη θα μπορούσε να είναι βιώσιμη στη Scottsdale.

Συνολικό Επενδυτικό Κλίμα Εμπορικών Ακινήτων: Οι επενδυτές θεωρούν τα εμπορικά ακίνητα του Scottsdale σχετικά ασφαλείς επιλογές χάρη στα δημογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Τα cap rates για εμπορικά κέντρα ή κτίρια γραφείων στο Scottsdale είναι από τα χαμηλότερα (δηλαδή υψηλότερες τιμές) στην Αριζόνα, αντανακλώντας την αντιλαμβανόμενη σταθερότητα. Για παράδειγμα, ένα πλήρως μισθωμένο εμπορικό κέντρο στο Scottsdale μπορεί να πωληθεί με cap rate 5-6%, ενώ ένα παρόμοιο κέντρο σε λιγότερο εύπορη περιοχή του Phoenix μπορεί να είναι 7%+. Τα τρέχοντα υψηλότερα επιτόκια ασκούν ανοδική πίεση στα cap rates, μετριάζοντας κάποιες εμπορικές αξίες, αλλά τα ποιοτικά ακίνητα στο Scottsdale εξακολουθούν να προσελκύουν έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον. Ορισμένοι τοπικοί παίκτες εξετάζουν επίσης το adaptive re-use – π.χ., θα μπορούσε ένα παρωχημένο κτίριο γραφείων να μετατραπεί σε κατοικίες; Ο νέος κρατικός νόμος που προωθεί τη μετατροπή του 10% των εμπορικών ακινήτων σε κατοικίες ίσως ενθαρρύνει δημιουργικά έργα, ειδικά αν οι κενές θέσεις γραφείων επιμείνουν kjzz.org. Η πολεοδομία του Scottsdale και η αντίσταση της κοινότητας μπορεί να αποτελούν εμπόδιο για αναπλάσεις, αλλά ίσως δούμε περισσότερες προτάσεις τα επόμενα χρόνια για επαναχρησιμοποίηση υποαποδοτικών εμπορικών χώρων σε μικτές χρήσεις ή κατοικίες.

Συνοψίζοντας, η αγορά εμπορικών ακινήτων του Scottsdale παρουσιάζει μικτή εικόνα: Το λιανικό εμπόριο και η φιλοξενία είναι ζωντανά, υποστηριζόμενα από κατανάλωση και τουρισμό· η βιομηχανία είναι ισχυρή, αν και με νέα προσφορά προς απορρόφηση· και τα γραφεία υστερούν, ανακάμπτοντας ακόμα από τη ριζική αλλαγή στις εργασιακές συνήθειες. Ωστόσο, ακόμα και η αγορά γραφείων έχει θετικά σημεία και συνολικά, η εμπορική δραστηριότητα στο Scottsdale προσαρμόζεται με ανθεκτικότητα στις νέες τάσεις.

Τοπικοί Οικονομικοί Παράγοντες: Εργασία, Πληθυσμός & Επίδραση Μετανάστευσης

Αρκετές τοπικές οικονομικές τάσεις στηρίζουν την αγορά ακινήτων του Scottsdale, παρέχοντας πλαίσιο τόσο για τις τρέχουσες συνθήκες όσο και για τις μελλοντικές προοπτικές. Με πολλούς τρόπους, η ισχυρή οικονομία του Scottsdale αποτελεί το θεμέλιο που έχει διατηρήσει την αγορά ακινήτων σχετικά ανθεκτική παρά τα υψηλότερα επιτόκια.

Ισχυρή Ανάπτυξη Θέσεων Εργασίας: Η Σκότσντεϊλ προσθέτει θέσεις εργασίας με υγιή ρυθμό, ξεπερνώντας τους εθνικούς μέσους όρους. Η Ομάδα Οικονομικής Ανάπτυξης της πόλης συχνά αναφέρει ότι η αύξηση του πληθυσμού της Σκότσντεϊλ (~1,4% ετησίως) και η ανάπτυξη θέσεων εργασίας ξεπερνούν τις ΗΠΑ κατά 2-3 φορές citizenportal.ai. Βασικοί κλάδοι που οδηγούν αυτή την ανάπτυξη είναι η τεχνολογία, τα χρηματοοικονομικά, η υγεία, η βιοϊατρική, ο τουρισμός και τα εταιρικά κεντρικά γραφεία/υποστηρικτικές λειτουργίες. Μάλιστα, πέντε τομείς της βιομηχανίας της Σκότσντεϊλ – όπως η βιοτεχνολογία, η ιατρική τεχνολογία και οι επιχειρηματικές υπηρεσίες – αναπτύσσονται ταχύτερα από τον μέσο όρο της πολιτείας της Αριζόνα, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Σκότσντεϊλ ως μαγνήτη για θέσεις εργασίας υψηλής τεχνολογίας και δεξιοτήτων. Η ανεργία στη Σκότσντεϊλ είναι εξαιρετικά χαμηλή, περίπου 2,7% στις αρχές του 2025 citizenportal.ai, σημαντικά καλύτερη ακόμη και από τον μέσο όρο της πολιτείας της Αριζόνα (~4-5%). Ουσιαστικά, η Σκότσντεϊλ βρίσκεται κοντά στην πλήρη απασχόληση· οι εταιρείες συχνά έχουν περισσότερες ανοιχτές θέσεις από όσους κατάλληλους υποψηφίους υπάρχουν τοπικά.

Μεγάλες επιχειρήσεις στην περιοχή περιλαμβάνουν τους HonorHealth (σύστημα υγείας), CVS Health (με μεγάλο γραφείο διαχείρισης φαρμακευτικών παροχών), Vanguard (διαχείριση επενδύσεων με μεγάλη πανεπιστημιούπολη), Nationwide Insurance, και μια συστάδα τεχνολογικών εταιρειών και startups. Και η ανάπτυξη συνεχίζεται: η πόλη ανέδειξε αρκετά μεγάλα έργα που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, όπως το Mac Innovation Park (ανάπτυξη επιχειρηματικού πάρκου, που προφανώς θα φέρει νέους χώρους γραφείων/έρευνας & ανάπτυξης), τα νέα κεντρικά γραφεία ημιαγωγών της ASM America, και το Banna Health & Wellness Campus citizenportal.ai. Καθένα από αυτά τα έργα υπόσχεται εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια, γεγονός που με τη σειρά του δημιουργεί ζήτηση για στέγαση για αυτούς τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Για παράδειγμα, εταιρείες ημιαγωγών (όπως η ASM, η TSMC στη γειτονική Φοίνιξ) φέρνουν υψηλά αμειβόμενους μηχανικούς που συχνά αναζητούν ποιοτική στέγαση σε μέρη όπως η Σκότσντεϊλ.

Επιπλέον, η Σκότσντεϊλ επωφελείται από τη γενικότερη αναπτυξιακή πορεία του μητροπολιτικού Φοίνιξ. Το μετρό Φοίνιξ κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των κορυφαίων μητροπολιτικών περιοχών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το 2025, η δημιουργία θέσεων εργασίας στην Αριζόνα έφτασε σε ρεκόρ, με πάνω από 24.000 νέες θέσεις να ανακοινώνονται μόνο στο πρώτο μισό του έτους azbigmedia.com. Πολλές από αυτές βρίσκονται στην East Valley και στον βόρειο Φοίνιξ – περιοχές προσβάσιμες στους κατοίκους της Σκότσντεϊλ. Ακόμα κι αν μια δουλειά βρίσκεται στο Tempe ή στο Φοίνιξ, πολλοί επιλέγουν να ζουν στη Σκότσντεϊλ για τον τρόπο ζωής και μετακινούνται για εργασία. Έτσι, η αγορά κατοικίας της Σκότσντεϊλ ενισχύεται έμμεσα και από τις εκρήξεις θέσεων εργασίας σε γειτονικές πόλεις.

Πληθυσμός και Μετανάστευση: Η μητροπολιτική περιοχή του Φοίνιξ είναι από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στη χώρα και το Σκότσντεϊλ έχει συμμετάσχει σε αυτή την ανάπτυξη. Ο επίσημος πληθυσμός του Σκότσντεϊλ είναι περίπου 243.000 (εκτίμηση 2025) και αυξάνεται. Αξιοσημείωτο είναι ότι, ενώ κάποιες πόλεις της Sunbelt βασίζονται στη εσωτερική μετανάστευση κυρίως μεσοαστικών οικογενειών, το Σκότσντεϊλ προσελκύει επίσης πολλούς ευκατάστατους μετανάστες, όπως στελέχη, συνταξιούχους και απομακρυσμένους εργαζόμενους που μπορούν να ζήσουν οπουδήποτε. Η καθαρή μετανάστευση στην κομητεία Μαρικόπα (περιοχή Φοίνιξ) είναι σταθερά θετική κάθε χρόνο, τροφοδοτούμενη από ανθρώπους που μετακομίζουν από πολιτείες με υψηλότερο κόστος όπως η Καλιφόρνια, το Ιλινόι, η Ουάσινγκτον και άλλες. Τα δεδομένα της Redfin δείχνουν ότι μεταξύ των διαδικτυακών αναζητήσεων σπιτιών για μετακόμιση στο Σκότσντεϊλ το 2025, οι κορυφαίες πόλεις προέλευσης ήταν Σικάγο, Σιάτλ, Λος Άντζελες, Ντάλας και η περιοχή του Κόλπου redfin.com redfin.com. Αυτό συμφωνεί με τις μαρτυρίες: Καλιφορνέζοι που πουλούν ακριβά σπίτια και αγοράζουν στο Σκότσντεϊλ, Μεσοδυτικοί που αναζητούν ήλιο κ.λπ.

Εντός της Αριζόνα, το Σκότσντεϊλ είναι συχνά προορισμός μετεγκατάστασης για στελέχη και επαγγελματίες που μετακομίζουν για να εργαστούν στο Φοίνιξ/Σκότσντεϊλ. Είναι επίσης δημοφιλές σημείο για εποχικούς κατοίκους (snowbirds) – άτομα από ψυχρότερα κλίματα που περνούν τους χειμώνες εδώ – και κάποιοι από αυτούς τελικά γίνονται μόνιμοι κάτοικοι (ειδικά στη συνταξιοδότηση). Η διεθνής μετανάστευση είναι μικρότερος αλλά όχι αμελητέος παράγοντας· οι Καναδοί, για παράδειγμα, λατρεύουν το Σκότσντεϊλ (υπάρχει και μεγάλη κοινότητα Καναδών χειμερινών επισκεπτών), ενώ και κάποιοι Ευρωπαίοι επενδύουν σε εξοχικές κατοικίες εδώ.

Δημογραφικά: Ο πληθυσμός του Σκότσντεϊλ είναι μεγαλύτερης ηλικίας (μέση ηλικία περίπου 47) και πλουσιότερος (μέσο ετήσιο εισόδημα νοικοκυριού ~$115.000, έναντι ~$65.000 του μέσου όρου ΗΠΑ) – ουσιαστικά μια κοινότητα υψηλού εισοδήματος, εν μέρει συνταξιούχων. Αυτό επηρεάζει τα ακίνητα, καθώς υπάρχει σταθερή ζήτηση για πολυτελείς και δευτερεύουσες κατοικίες, καθώς και για εγκαταστάσεις υγείας και παροχές για ηλικιωμένους. Όμως το Σκότσντεϊλ προσελκύει τελευταία και νεότερους επαγγελματίες που έλκονται από τον ζωντανό τρόπο ζωής, οπότε περιοχές όπως το Old Town έχουν πιο νεανικό χαρακτήρα. Τα εξαιρετικά σχολεία της πόλης και η χαμηλή εγκληματικότητα προσελκύουν οικογένειες (που μπορούν να το αντέξουν οικονομικά), κάτι που διατηρεί τη ζήτηση για μονοκατοικίες σε καλές σχολικές περιοχές.

Επίδραση του Τουρισμού: Τεράστιος οικονομικός μοχλός για το Σκότσντεϊλ είναι ο τουριστικός του τομέας. Πάνω από 11 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο έρχονται για τον ηλιόλουστο καιρό, τα γήπεδα γκολφ, τα θέρετρα και τις εκδηλώσεις (όπως η δημοπρασία αυτοκινήτων Barrett-Jackson, το Phoenix Open στο γκολφ, οι ιππικοί αγώνες του Σκότσντεϊλ) citizenportal.ai. Ο τουρισμός αποφέρει σημαντικά έσοδα (θέσεις εργασίας στη φιλοξενία, φόροι από διαμονές σε ξενοδοχεία κ.λπ.) και επηρεάζει και την αγορά ακινήτων – πολλοί τουρίστες τελικά αποφασίζουν να αγοράσουν δεύτερη κατοικία ή να μετακομίσουν μόνιμα εδώ αφού βιώσουν τον τρόπο ζωής. Η ισχυρή τουριστική βιομηχανία στηρίζει επίσης την αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων και διατηρεί υψηλή τη ζήτηση για ακίνητα τύπου θέρετρου.

Πώς Επηρεάζει Αυτό τα Ακίνητα: Όλοι αυτοί οι παράγοντες – ανάπτυξη θέσεων εργασίας, μετανάστευση, πλούτος – τροφοδοτούν άμεσα τη ζήτηση για ακίνητα:

Υψηλή ανάπτυξη θέσεων εργασίας + χαμηλή ανεργία = περισσότεροι άνθρωποι με εισόδημα για να αγοράσουν ή να νοικιάσουν σπίτια. Αυτό συνήθως σημαίνει επίσης ότι οι μισθοί αυξάνονται (οι εργοδότες ανταγωνίζονται για ταλέντο), κάτι που βοηθά τους ανθρώπους να αντέξουν υψηλότερες τιμές κατοικιών.

= περισσότεροι άνθρωποι με εισόδημα για να αγοράσουν ή να νοικιάσουν σπίτια. Αυτό συνήθως σημαίνει επίσης ότι οι μισθοί αυξάνονται (οι εργοδότες ανταγωνίζονται για ταλέντο), κάτι που βοηθά τους ανθρώπους να αντέξουν υψηλότερες τιμές κατοικιών. Αύξηση πληθυσμού ~1–2% ετησίως φαίνεται μικρή, αλλά σε μια πόλη περίπου 240.000 προστίθενται μερικές χιλιάδες κάτοικοι κάθε χρόνο. Κάθε νέο νοικοκυριό χρειάζεται στέγαση, οπότε διατηρείται η πίεση στην προσφορά.

φαίνεται μικρή, αλλά σε μια πόλη περίπου 240.000 προστίθενται μερικές χιλιάδες κάτοικοι κάθε χρόνο. Κάθε νέο νοικοκυριό χρειάζεται στέγαση, οπότε διατηρείται η πίεση στην προσφορά. Μετακίνηση ευκατάστατων σημαίνει ότι πολλοί αγοραστές που έρχονται έχουν σημαντικά μετρητά ή ίδια κεφάλαια. Αυτό εξηγεί εν μέρει γιατί η αγορά του Scottsdale παρέμεινε ισχυρή – πολλοί αγοραστές δεν χρειάζονται στεγαστικά δάνεια ή μπορούν να δώσουν μεγάλες προκαταβολές, μετριάζοντας το πλήγμα των υψηλών επιτοκίων. Οι αγοραστές με μετρητά (συνηθισμένο φαινόμενο στη πολυτελή αγορά του Scottsdale) παρέμειναν ενεργοί· όπως σημείωσε ένας τοπικός ειδικός, οι συναλλαγές με μετρητά παραμένουν συχνές μεταξύ των ευκατάστατων αγοραστών του Scottsdale, δίνοντάς τους πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις mileszimbaluk.com. Το 2023, περίπου 30–35% των πωλήσεων σε ορισμένους ταχυδρομικούς κώδικες του Scottsdale ήταν αγορές με μετρητά.

σημαίνει ότι πολλοί αγοραστές που έρχονται έχουν σημαντικά μετρητά ή ίδια κεφάλαια. Αυτό εξηγεί εν μέρει γιατί η αγορά του Scottsdale παρέμεινε ισχυρή – πολλοί αγοραστές δεν χρειάζονται στεγαστικά δάνεια ή μπορούν να δώσουν μεγάλες προκαταβολές, μετριάζοντας το πλήγμα των υψηλών επιτοκίων. Οι αγοραστές με μετρητά (συνηθισμένο φαινόμενο στη πολυτελή αγορά του Scottsdale) παρέμειναν ενεργοί· όπως σημείωσε ένας τοπικός ειδικός, στις διαπραγματεύσεις mileszimbaluk.com. Το 2023, περίπου 30–35% των πωλήσεων σε ορισμένους ταχυδρομικούς κώδικες του Scottsdale ήταν αγορές με μετρητά. Διαφοροποιημένη οικονομία (τεχνολογία, υγεία, χρηματοοικονομικά, τουρισμός) προσφέρει ανθεκτικότητα στο Scottsdale. Ακόμα κι αν ένας τομέας επιβραδύνει, άλλοι ανακάμπτουν. Για παράδειγμα, αν υπάρξει εθνική ύφεση στην τεχνολογία, ο τουρισμός ή η υγεία στο Scottsdale μπορεί να παραμείνουν ισχυροί, εξισορροπώντας την απασχόληση. Αυτή η σταθερότητα είναι ελκυστική για επενδυτές ακινήτων καθώς μειώνει τον κίνδυνο μεγάλων υφέσεων.

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες προκλήσεις:

Ελλείψεις εργατικού δυναμικού: Παραδόξως, η πολύ χαμηλή ανεργία στο Scottsdale δείχνει ότι μπορεί να είναι δύσκολο για τις επιχειρήσεις να βρουν εργαζόμενους, ειδικά χαμηλόμισθους, επειδή η στέγαση είναι τόσο ακριβή γι’ αυτούς. Αυτό θα μπορούσε να περιορίσει την επέκταση των επιχειρήσεων αν δεν αντιμετωπιστεί, ή να οδηγήσει σε περισσότερους μετακινούμενους από άλλες περιοχές (αυξάνοντας την κυκλοφορία).

Παραδόξως, η πολύ χαμηλή ανεργία στο Scottsdale δείχνει ότι μπορεί να είναι δύσκολο για τις επιχειρήσεις να βρουν εργαζόμενους, ειδικά χαμηλόμισθους, επειδή η στέγαση είναι τόσο ακριβή γι’ αυτούς. Αυτό θα μπορούσε να περιορίσει την επέκταση των επιχειρήσεων αν δεν αντιμετωπιστεί, ή να οδηγήσει σε περισσότερους μετακινούμενους από άλλες περιοχές (αυξάνοντας την κυκλοφορία). Ενδο-μητροπολιτικές μετατοπίσεις: Ορισμένοι νεότεροι εργαζόμενοι στην τεχνολογία προτιμούν το αστικό περιβάλλον του κέντρου του Phoenix ή του Tempe, κάτι που σημαίνει ότι το Scottsdale πρέπει να συνεχίσει να προσαρμόζεται (με διαμερίσματα στο κέντρο, κ.λπ.) για να προσελκύσει αυτή τη δημογραφική ομάδα. Το Scottsdale είχε ιστορικά προφίλ «προαστιακού θέρετρου», αλλά οι προτιμήσεις αλλάζουν και η πόλη θα θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική για ταλέντα που διαφορετικά θα επέλεγαν μια μοντέρνα αστική γειτονιά αλλού.

Ορισμένοι νεότεροι εργαζόμενοι στην τεχνολογία προτιμούν το αστικό περιβάλλον του κέντρου του Phoenix ή του Tempe, κάτι που σημαίνει ότι το Scottsdale πρέπει να συνεχίσει να προσαρμόζεται (με διαμερίσματα στο κέντρο, κ.λπ.) για να προσελκύσει αυτή τη δημογραφική ομάδα. Το Scottsdale είχε ιστορικά προφίλ «προαστιακού θέρετρου», αλλά οι προτιμήσεις αλλάζουν και η πόλη θα θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική για ταλέντα που διαφορετικά θα επέλεγαν μια μοντέρνα αστική γειτονιά αλλού. Γήρανση πληθυσμού: Καθώς οι baby boomers μεγαλώνουν, κάποιοι μπορεί να μειώσουν το μέγεθος του σπιτιού τους ή να φύγουν από το Scottsdale (π.χ. για να είναι κοντά σε ενήλικα παιδιά αλλού ή λόγω υγείας). Αυτό θα μπορούσε σταδιακά να ελευθερώσει κάποια κατοικία (καλό για την προσφορά) αλλά σημαίνει επίσης ότι το Scottsdale πρέπει να συνεχίσει να διαφοροποιεί την οικονομία του πέρα από τις υπηρεσίες για συνταξιούχους.

Πρότυπα Μετανάστευσης: Έχει επίσης ενδιαφέρον να σημειωθεί πού πηγαίνουν οι κάτοικοι του Scottsdale όταν φεύγουν. Τα δεδομένα της Redfin έδειξαν ότι περίπου 30% των αγοραστών κατοικιών στο Scottsdale αναζητούν να μετακομίσουν εκτός του Scottsdale (το 70% παραμένει στην περιοχή) redfin.com. Δημοφιλείς προορισμοί για όσους φεύγουν είναι μικρότερες περιοχές της Αριζόνα όπως το Prescott Valley, το Show Low και το Flagstaff redfin.com redfin.com – συχνά πιο δροσερές ή πιο αγροτικές περιοχές όπου μπορεί να πηγαίνουν συνταξιούχοι για αλλαγή, ή άτομα που ρευστοποιούν και αναζητούν φθηνότερη στέγαση. Αυτό υποδηλώνει έναν κύκλο: κάποιοι μακροχρόνιοι ιδιοκτήτες πουλούν και μετακομίζουν σε πιο ήσυχα μέρη, ενώ νέοι μετακινούμενοι έρχονται. Αυτή η κινητικότητα μπορεί στην πραγματικότητα να αυξήσει το απόθεμα στην κορυφή (π.χ. συνταξιούχοι που πουλούν πολυτελή σπίτια) αλλά διασφαλίζει επίσης μια συνεχή εισροή ζήτησης.

Συνοψίζοντας, τα οικονομικά θεμέλια του Scottsdale είναι πολύ ισχυρά – ένας αυξανόμενος, εύπορος πληθυσμός και άφθονες θέσεις εργασίας. Αυτό στηρίζει τις αξίες των ακινήτων και βοηθά στην απομόνωση της αγοράς από σοβαρές υφέσεις. Όσο οι άνθρωποι βρίσκουν το Scottsdale ελκυστικό μέρος για εργασία, διαβίωση και ψυχαγωγία, θα υπάρχει υποκείμενη ζήτηση για τα ακίνητά του. Η τοπική πολιτική προσπαθεί τώρα να διασφαλίσει ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν θα παρεμποδιστεί από την έλλειψη στέγασης (εξ ου και οι νέοι νόμοι για τη στέγαση), που αποτελεί αναγνώριση ότι η οικονομία και η προσφορά κατοικιών πρέπει να αναπτύσσονται παράλληλα. Για το προβλεπτό μέλλον, η οικονομία του Scottsdale φαίνεται έτοιμη να συνεχίσει την ανοδική της πορεία, κάτι που είναι θετικό για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ρυθμιστικές & Ζωνολογικές Αλλαγές που Επηρεάζουν τα Ακίνητα

Τα τελευταία χρόνια, μια σειρά από ρυθμιστικές και ζωνολογικές εξελίξεις τόσο σε πολιτειακό όσο και σε δημοτικό επίπεδο έχουν αναδειχθεί και θα μπορούσαν να διαμορφώσουν το τοπίο των ακινήτων στο Scottsdale. Αυτές οι αλλαγές πολιτικής είναι απαντήσεις στην ταχεία ανάπτυξη, τα ζητήματα προσιτής στέγασης και τις επιπτώσεις στις γειτονιές που παρατηρούνται σε όλη την Αριζόνα. Ακολουθούν βασικοί τομείς που πρέπει να σημειωθούν:

1. Νομοθεσία Υπέρ της Στέγασης στην Αριζόνα (2023): Το 2023, η νομοθετική συνέλευση της Αριζόνα ψήφισε μια σειρά διακομματικών νομοσχεδίων με στόχο την ανακούφιση της έλλειψης στέγασης σε όλη την πολιτεία. Δύο από τα πιο σημαντικά για το Scottsdale ήταν:

HB 2720 – Βοηθητικές Κατοικίες (ADUs): Αυτός ο νόμος ουσιαστικά παρακάμπτει τις απαγορεύσεις των πόλεων στις ADUs (γνωστές και ως casitas ή διαμερίσματα για ηλικιωμένους). Απαιτεί από τις πόλεις να επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες κατοικιών σε ζώνες μονοκατοικιών να κατασκευάζουν ή να μετατρέπουν μια ADU στην ιδιοκτησία τους, υπό λογικούς κανονισμούς. Συγκεκριμένα, ο νόμος εμποδίζει τους δήμους να επιβάλλουν υπερβολικά περιοριστικές απαιτήσεις (όπως μεγάλα εμβαδά οικοπέδων ή υπερβολικές αποστάσεις από τα όρια) στις ADUs rsnlawaz.com yourvalley.net. Ο στόχος είναι να αυξηθεί ήπια η προσφορά κατοικιών επιτρέποντας μικρές ενοικιάσεις ή διαμερίσματα για συγγενείς σε υπάρχουσες γειτονιές.

Αυτός ο νόμος ουσιαστικά παρακάμπτει τις απαγορεύσεις των πόλεων στις ADUs (γνωστές και ως casitas ή διαμερίσματα για ηλικιωμένους). Απαιτεί από τις πόλεις να επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες κατοικιών σε ζώνες μονοκατοικιών να κατασκευάζουν ή να μετατρέπουν μια ADU στην ιδιοκτησία τους, υπό λογικούς κανονισμούς. Συγκεκριμένα, ο νόμος εμποδίζει τους δήμους να επιβάλλουν υπερβολικά περιοριστικές απαιτήσεις (όπως μεγάλα εμβαδά οικοπέδων ή υπερβολικές αποστάσεις από τα όρια) στις ADUs rsnlawaz.com yourvalley.net. Ο στόχος είναι να αυξηθεί ήπια η προσφορά κατοικιών επιτρέποντας μικρές ενοικιάσεις ή διαμερίσματα για συγγενείς σε υπάρχουσες γειτονιές. HB 2297 – Προσαρμοστική Επαναχρησιμοποίηση Εμπορικών Χώρων: Αυτός ο νόμος υποχρεώνει τις πόλεις να επιτρέπουν τη μετατροπή ενός συγκεκριμένου ποσοστού εμπορικών ή μικτών κτιρίων σε κατοικίες. Η διατύπωση είναι λίγο περίπλοκη – αναφέρει ότι οι πόλεις πρέπει να επιτρέπουν «όχι περισσότερο από το 10%» του χώρου ενός εμπορικού κτιρίου να μετατραπεί σε κατοικία, προφανώς για να ενθαρρύνει τη δημιουργική επαναχρησιμοποίηση υποαπασχολούμενων γραφείων/καταστημάτων ως διαμερίσματα ή condos kjzz.org kjzz.org.

Η απάντηση του Scottsdale: Το Δημοτικό Συμβούλιο του Scottsdale ήτανσχετικά με αυτούς τους κρατικούς νόμους, θεωρώντας τους ως παραβίαση του τοπικού ελέγχου ζωνοποίησης. Στα τέλη του 2024, αντιμετωπίζοντας προθεσμία συμμόρφωσης, το Συμβούλιο ψήφισε διατάγματα για την εφαρμογή ADUs και προσαρμοστικής επανάχρησης, αλλά «με τροποποιήσεις για τον περιορισμό των επιπτώσεων» kjzz.org kjzz.org . Για τα ADUs, το Scottsdale διαμόρφωσε κανόνες που επιτρέπουν συνδεδεμένα, ανεξάρτητα και περιορισμένα προσιτά ADUs (σύμφωνα με μια ενημερωτική σελίδα) scottsdaleaz.gov , αλλά πιθανότατα συμπεριέλαβε αυστηρά πρότυπα σχεδιασμού και απαιτήσεις ιδιοκατοίκησης για τη διατήρηση του χαρακτήρα της γειτονιάς. Ορισμένοι ηγέτες της πόλης εξέφρασαν ανησυχία ότι τα ADUs θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βραχυχρόνιες μισθώσεις (εντείνοντας τα προβλήματα με τα σπίτια-πάρτι) και ότι ο κρατικός νόμος ήταν μια «επίθεση στις γειτονιές μας» kjzz.org kjzz.org . Παρ’ όλα αυτά, από το 2025, οι ιδιοκτήτες κατοικιών στο Scottsdale μπορούν να επιδιώξουν ADUs πιο ελεύθερα από πριν, κάτι που θα μπορούσε σταδιακά να προσθέσει ενοικιαζόμενες μονάδες στην πόλη. Ίσως δούμε περισσότερες μετατροπές γκαράζ ή casitas να εμφανίζονται στις αυλές – κάτι ωφέλιμο για πολυγενεακή διαβίωση ή εισόδημα από ενοίκια.

Για τον νόμο εμπορικής επανάχρησης, το Scottsdale ουσιαστικά προσπάθησε να ερμηνεύσει το «όχι περισσότερο από 10%» ως «θα μπορούσε να είναι μόλις 1%». Ψήφισαν διάταγμα που περιορίζει την επιλέξιμη μετατροπή μόλις στο 1% ενός κτιρίου kjzz.org, προκαλώντας προειδοποίηση από τον εισηγητή του νομοσχεδίου ότι το Scottsdale παραβιάζει τον νόμο kjzz.org kjzz.org. Αυτή η διαμάχη μπορεί να συνεχιστεί, αλλά αν εφαρμοστεί, έως και το 10% της επιφάνειας ορόφων σε ορισμένα strip malls ή κτίρια γραφείων θα μπορούσε να μετατραπεί σε διαμερίσματα (για παράδειγμα, μετατρέποντας έναν δεύτερο όροφο γραφείων σε κατοικίες). Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί μεγάλα έργα υπό αυτόν τον νόμο στο Scottsdale, αλλά είναι ένας τομέας που αξίζει να παρακολουθείται. Αν τα κενά γραφείων παραμείνουν υψηλά, οι ιδιοκτήτες ακινήτων ίσως πιέσουν για περισσότερες οικιστικές μετατροπές.

2. Κανονισμοί Βραχυχρόνιας Μίσθωσης: Η Αριζόνα ιστορικά είχε μια χαλαρή στάση απέναντι στις βραχυχρόνιες μισθώσεις (STRs) λόγω ενός νόμου του 2016 που απαγόρευε στις πόλεις να τις απαγορεύουν. Η Σκότσντεϊλ, ως τουριστικός προορισμός, είδε μια έκρηξη Airbnbs – μερικά από τα οποία μετατράπηκαν σε “σπίτια για πάρτι” σε ήσυχες γειτονιές. Οι κάτοικοι δυσαρεστήθηκαν με τον θόρυβο, τα σκουπίδια και τα ζητήματα ασφάλειας. Από το 2022, η πολιτεία χαλάρωσε ελαφρώς τη στάση της, επιτρέποντας στις πόλεις κάποιο ρυθμιστικό περιθώριο. Η Σκότσντεϊλ το εκμεταλλεύτηκε πλήρως:Το 2023, η Σκότσντεϊλ απαίτησε από όλους τους ιδιοκτήτες STR να λάβουν ετήσια άδεια πόλης ($250) και να ακολουθούν κανόνες: να ειδοποιούν τους γείτονες για τη μίσθωση, να έχουν ασφάλιση αστικής ευθύνης και να διενεργούν ελέγχους για σεξουαλικούς παραβάτες στους επισκέπτες. Αυτό δημιούργησε ένα μητρώο STR, βελτιώνοντας την εποπτεία.Τον Μάιο του 2024, η Σκότσντεϊλ ψήφισε διάταγμα ειδικά για να καταπολεμήσει τα “ενοχλητικά πάρτι” σε STR. Οι νέοι κανόνες (σε ισχύ από 6 Ιουνίου 2024) έκαναν μερικά βασικά πράγματα: καθιστούν υπεύθυνους τους διοργανωτές εκδηλώσεων για τη φιλοξενία μεγάλων ενοχλητικών πάρτι σε STR, έδωσαν στην αστυνομία την εξουσία να απομακρύνει μη μόνιμους επισκέπτες από ένα ακίνητο μόλις κηρυχθεί ενοχλητικό, και απαγόρευσαν εντελώς τις μισθώσεις σε ανήλικους κάτω των 21 ετών. Αυτά τα μέτρα στοχεύουν να αποθαρρύνουν το επιχειρηματικό μοντέλο των “αρχοντικών για πάρτι”.Η ηγεσία της πόλης έχει δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει “κάθε δυνατό εργαλείο” για να ελέγξει τις επιπτώσεις των STR εντός των ορίων του κρατικού νόμου. Πρακτικά, το κλίμα για επενδυτές STR στη Σκότσντεϊλ είναι πλέον πιο περιοριστικό: υπάρχουν πρόστιμα για παραβάσεις και οι συνεχώς παραβάτες μπορεί να χάσουν την άδειά τους. Για όσους σκέφτονται να επενδύσουν σε Airbnb, είναι σημαντικό να συμμορφώνονται σχολαστικά ή να διακινδυνεύουν κυρώσεις. Με τον καιρό, η αυστηρότερη επιβολή ίσως μειώσει τον αριθμό των προβληματικών STR, αλλά πιθανότατα δεν θα εξαλείψει την αγορά STR – η Σκότσντεϊλ είναι πολύ δημοφιλής για αυτό. Αντίθετα, αναμένεται ένας πιο επαγγελματικός τομέας STR με υπεύθυνους οικοδεσπότες (και πιθανώς υψηλότερα κόστη που θα μετακυλίονται στους τουρίστες).

3. Αλλαγές Ζωνών & Εγκρίσεις Ανάπτυξης: Κατά περίπτωση, το δημοτικό συμβούλιο και το συμβούλιο πολεοδομίας του Scottsdale ασχολούνται τακτικά με προτάσεις αναζωνοποίησης που μπορούν να επηρεάσουν την τοπική ανάπτυξη:

Ύψος και Πυκνότητα στην Παλιά Πόλη: Το Scottsdale ενημέρωσε το Σχέδιο Χαρακτήρα της Παλιάς Πόλης τα τελευταία χρόνια, επιτρέποντας ψηλότερα κτίρια σε ορισμένες περιοχές (έως 150 πόδια στην περιοχή Goldwater Blvd, για παράδειγμα). Ωστόσο, υπάρχει συνεχιζόμενη συζήτηση και αντίδραση της κοινότητας για τους ψηλούς πύργους στο κέντρο. Το 2023–2024, ορισμένα έργα ζήτησαν μπόνους ύψους/πυκνότητας, προκαλώντας δημόσιες ακροάσεις. Το αποτέλεσμα αυτών των αποφάσεων επηρεάζει πόσες μονάδες μπορούν να κατασκευαστούν. Για παράδειγμα, αν ένας προτεινόμενος πύργος διαμερισμάτων μειωθεί λόγω αντιρρήσεων των κατοίκων, αυτό σημαίνει λιγότερα νέα σπίτια. Μέχρι στιγμής, το Scottsdale προσπαθεί να ενθαρρύνει την ανάπτυξη του κέντρου διατηρώντας τη «νοτιοδυτική του γοητεία», μια λεπτή ισορροπία.

Το Scottsdale ενημέρωσε το Σχέδιο Χαρακτήρα της Παλιάς Πόλης τα τελευταία χρόνια, επιτρέποντας ψηλότερα κτίρια σε ορισμένες περιοχές (έως 150 πόδια στην περιοχή Goldwater Blvd, για παράδειγμα). Ωστόσο, υπάρχει συνεχιζόμενη συζήτηση και αντίδραση της κοινότητας για τους ψηλούς πύργους στο κέντρο. Το 2023–2024, ορισμένα έργα ζήτησαν μπόνους ύψους/πυκνότητας, προκαλώντας δημόσιες ακροάσεις. Το αποτέλεσμα αυτών των αποφάσεων επηρεάζει πόσες μονάδες μπορούν να κατασκευαστούν. Για παράδειγμα, αν ένας προτεινόμενος πύργος διαμερισμάτων μειωθεί λόγω αντιρρήσεων των κατοίκων, αυτό σημαίνει λιγότερα νέα σπίτια. Μέχρι στιγμής, το Scottsdale προσπαθεί να ενθαρρύνει την ανάπτυξη του κέντρου διατηρώντας τη «νοτιοδυτική του γοητεία», μια λεπτή ισορροπία. Αναζωνοποιήσεις Βόρειου Scottsdale: Περιστασιακά, μεγάλες εκτάσεις (όπως κρατική γη ή γήπεδα γκολφ) προτείνονται για ανάπτυξη. Ένα παράδειγμα ήταν ένα σχέδιο που περιλάμβανε 1.975 διαμερίσματα και ένα ξενοδοχείο σε κρατική γη που απαιτούσε αναζωνοποίηση από «καμία κατοικία» σε οικιστική χρήση coalitionofgreaterscottsdale.org. Η πόλη συνήθως εξετάζει προσεκτικά τέτοιες μεγάλες αλλαγές, συχνά διαπραγματευόμενη για πράγματα όπως ανοιχτούς χώρους ή βελτιώσεις κυκλοφορίας ως αντάλλαγμα. Οι επενδυτές που στοχεύουν σε μεγάλες αναπτύξεις πρέπει να διαχειριστούν αυτή τη λεπτή διαδικασία.

Περιστασιακά, μεγάλες εκτάσεις (όπως κρατική γη ή γήπεδα γκολφ) προτείνονται για ανάπτυξη. Ένα παράδειγμα ήταν ένα σχέδιο που περιλάμβανε 1.975 διαμερίσματα και ένα ξενοδοχείο σε κρατική γη που απαιτούσε αναζωνοποίηση από «καμία κατοικία» σε οικιστική χρήση coalitionofgreaterscottsdale.org. Η πόλη συνήθως εξετάζει προσεκτικά τέτοιες μεγάλες αλλαγές, συχνά διαπραγματευόμενη για πράγματα όπως ανοιχτούς χώρους ή βελτιώσεις κυκλοφορίας ως αντάλλαγμα. Οι επενδυτές που στοχεύουν σε μεγάλες αναπτύξεις πρέπει να διαχειριστούν αυτή τη λεπτή διαδικασία. Υποδομές & Ζώνες για Μεγάλους Εργοδότες: Η αλλαγή ζώνης για το campus της Axon το 2023 ήταν χαρακτηριστική – το Scottsdale τροποποίησε τη ζώνη του για να φιλοξενήσει το σχέδιο της Axon (που περιλάμβανε και ορισμένες κατοικίες για εργαζόμενους) whsv.com azfamily.com. Η πόλη γενικά υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη, οπότε μπορεί να είναι ευέλικτη στη ζώνη για να εξασφαλίσει μεγάλους εργοδότες. Παρομοίως, η ζώνη για περιοχές όπως το Scottsdale Airpark ενημερώνεται περιοδικά ώστε να επιτρέπονται ψηλότερα γραφεία ή γκαράζ στάθμευσης όταν χρειάζεται.

4. Πολιτική Νερού και Όρια Ανάπτυξης: Αν και δεν πρόκειται για θέμα πολεοδομικού κώδικα, οι κανονισμοί για το νερό στην Αριζόνα επηρεάζουν άμεσα τη δυνατότητα ανάπτυξης ακινήτων. Το 2023, συνέβη μια πολύ προβεβλημένη κατάσταση: η μη ενσωματωμένη κοινότητα Rio Verde Foothills (λίγο έξω από το Scottsdale) είδε την παροχή νερού της να διακόπτεται από την πόλη του Scottsdale, η οποία μετέφερε νερό με φορτηγά εκεί, λόγω ανησυχιών για ξηρασία azgovernor.gov. Αυτό οδήγησε σε μια έκτακτη λύση από το κράτος το 2023 για να παραδοθεί νερό, αλλά τόνισε ότι η έλλειψη νερού είναι πραγματική. Η πολιτεία έχει έναν κανόνα 100-year Assured Water Supply για νέες υποδιαιρέσεις – οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν διαθεσιμότητα νερού για έναν αιώνα. Τον Ιούνιο του 2023, αξιωματούχοι της Αριζόνα ανακοίνωσαν ότι τμήματα της κομητείας Maricopa (περιοχή Phoenix) δεν έχουν αρκετό υπόγειο νερό για όλη τη σχεδιαζόμενη κατοικία, σταματώντας ουσιαστικά κάποια μελλοντική εξάπλωση εκτός αν βρεθεί εναλλακτικό νερό. Για το Scottsdale, που χρησιμοποιεί κυρίως νερό από τον ποταμό Κολοράντο μέσω του Central Arizona Project (τώρα υπό κατανομές έλλειψης Tier 1) cap-az.com, η συνεχιζόμενη ξηρασία θα μπορούσε να σημαίνει περικοπές στην παροχή τα επόμενα χρόνια. Η πόλη έχει αποθηκευμένο νερό και χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο νερό για άρδευση σε πολλές περιπτώσεις, γεγονός που τη θέτει σε καλύτερη θέση από νέες περιφερειακές κοινότητες. Ωστόσο, οποιεσδήποτε σοβαρές περικοπές μπορεί να αναγκάσουν το Scottsdale να περιορίσει νέες συνδέσεις ή να αποθαρρύνει αναπτύξεις με μεγάλη κατανάλωση νερού (όπως μεγάλα γκαζόν, γήπεδα γκολφ).

Ουσιαστικά, η εποχή της απεριόριστης ανάπτυξης στην Αριζόνα συναντά την πραγματικότητα του περιορισμένου νερού. Οι κατασκευαστές ανταποκρίνονται, για παράδειγμα, αγοράζοντας δικαιώματα νερού από αγρότες (ψηφίστηκε νέος νόμος «ag-to-urban» μεταφοράς) kjzz.org. Η αγορά ακινήτων στο Scottsdale μέχρι στιγμής δεν έχει σταματήσει άμεσα λόγω θεμάτων νερού (εκτός από την περίπτωση άρνησης νερού στο Rio Verde, για να δοθεί προτεραιότητα στους κατοίκους της πόλης), αλλά οι έξυπνοι επενδυτές παρακολουθούν στενά την πολιτική για το νερό. Αναμένετε κανόνες για τοπία που ενθαρρύνουν την ξηροτοπία και πιθανώς υψηλότερα τέλη για υποδομές νερού σε νέες κατασκευές. Υπάρχει επίσης συζήτηση για απαίτηση περισσότερων υδρο-αποδοτικών κατοικιών και συσκευών σε νέες κατασκευές.

5. Άλλες Σημαντικές Ρυθμίσεις:

Φόροι Βραχυχρόνιας Μίσθωσης: Η Αριζόνα απαιτεί από τους οικοδεσπότες STR να πληρώνουν φόρους διαμονής (μέσω άδειας TPT) όπως τα ξενοδοχεία avalara.com. Πλατφόρμες όπως το Airbnb πλέον τους συλλέγουν αυτόματα. Αυτό δεν περιορίζει τα STR αλλά μειώνει το πλεονέκτημα «κάτω από το τραπέζι» που είχαν παλαιότερα.

Η Αριζόνα απαιτεί από τους οικοδεσπότες STR να πληρώνουν φόρους διαμονής (μέσω άδειας TPT) όπως τα ξενοδοχεία avalara.com. Πλατφόρμες όπως το Airbnb πλέον τους συλλέγουν αυτόματα. Αυτό δεν περιορίζει τα STR αλλά μειώνει το πλεονέκτημα «κάτω από το τραπέζι» που είχαν παλαιότερα. Περιβαλλοντικά και Σχεδιαστικά Πρότυπα: Η Σκότσντεϊλ έχει τη φήμη αυστηρού ελέγχου σχεδιασμού – π.χ., κανόνες για τις παλέτες χρωμάτων των κτιρίων, τα ύψη, τη διατήρηση της ερήμου κ.λπ. Αυτά παραμένουν σε ισχύ για τη διατήρηση της αισθητικής (ιδιαίτερα στις γραφικές βόρειες περιοχές). Επίσης, η πόλη έχει μια διάταξη “Σκοτεινού Ουρανού” που περιορίζει τη φωτορύπανση σε ορισμένες περιοχές. Τέτοιες ρυθμίσεις, αν και δεν είναι καινούργιες, επηρεάζουν το κόστος και τα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης.

Η Σκότσντεϊλ έχει τη φήμη αυστηρού ελέγχου σχεδιασμού – π.χ., κανόνες για τις παλέτες χρωμάτων των κτιρίων, τα ύψη, τη διατήρηση της ερήμου κ.λπ. Αυτά παραμένουν σε ισχύ για τη διατήρηση της αισθητικής (ιδιαίτερα στις γραφικές βόρειες περιοχές). Επίσης, η πόλη έχει μια που περιορίζει τη φωτορύπανση σε ορισμένες περιοχές. Τέτοιες ρυθμίσεις, αν και δεν είναι καινούργιες, επηρεάζουν το κόστος και τα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης. Κίνητρα για Προσιτή Κατοικία: Η Σκότσντεϊλ ιστορικά δεν είχε μεγάλες υποχρεωτικές απαιτήσεις για προσιτή κατοικία, αλλά υπάρχει αυξανόμενη συζήτηση για αυτό. Ορισμένες πρόσφατες εγκρίσεις διαμερισμάτων περιλάμβαναν εθελοντικές προσιτές μονάδες. Αν η προσιτότητα της στέγασης επιδεινωθεί, η πόλη ή η πολιτεία μπορεί να εισαγάγει ζώνες ένταξης ή περισσότερα κίνητρα για προσιτά έργα, κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει ελαφρώς το μείγμα ανάπτυξης.

Συνοψίζοντας, οι αλλαγές πολιτικής στη Σκότσντεϊλ και την Αριζόνα χαλαρώνουν σταδιακά ορισμένους περιορισμούς ανάπτυξης (ADUs, μετατροπές μικτής χρήσης) με την ελπίδα να μετριαστεί η στενότητα κατοικιών, ενώ ταυτόχρονα αυστηροποιούνται σε άλλους τομείς (βραχυχρόνιες μισθώσεις, χρήση νερού) για την αντιμετώπιση αρνητικών εξωτερικών επιδράσεων. Οι ενδιαφερόμενοι στην αγορά ακινήτων θα πρέπει να παρακολουθούν αυτές τις αλλαγές. Ένας επενδυτής, για παράδειγμα, θα μπορούσε να επωφεληθεί από τους νέους κανόνες ADU προσθέτοντας μια casita για εισόδημα από ενοίκιο, αλλά θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι η αγορά ενός σπιτιού αποκλειστικά για χρήση ως Airbnb για πάρτι μπορεί να αντιμετωπίσει ρυθμιστικά εμπόδια. Τελικά, αυτοί οι κανονισμοί αποσκοπούν στην καθοδήγηση της ανάπτυξης με πιο βιώσιμο και φιλικό προς την κοινότητα τρόπο – το πόσο αποτελεσματικά θα το πετύχουν αυτό θα φανεί τα επόμενα χρόνια.

Πρόβλεψη 2026–2028: Τι Επιφυλάσσει το Μέλλον για τα Ακίνητα στη Σκότσντεϊλ

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η αγορά ακινήτων της Σκότσντεϊλ αναμένεται να παρουσιάσει σταθερές, μέτριες τάσεις και όχι έντονες διακυμάνσεις. Πολλαπλές προβλέψεις και γνώμες ειδικών υποδεικνύουν μια περίοδο βιώσιμης ανάπτυξης – μια ανάσα μετά το τρενάκι του τρόμου των αρχών της δεκαετίας του 2020. Δείτε τι να περιμένετε έως το 2026, 2027 και 2028:

Προβλέψεις Τιμών Κατοικιών: Η γενική συναίνεση είναι ότι οι τιμές των κατοικιών στο Scottsdale θα αυξηθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια, ακολουθώντας περίπου τον πληθωρισμό. Τοπικοί ειδικοί στην αγορά ακινήτων προβλέπουν ετήσια ανατίμηση της τάξης του 2% έως 4% ετησίως στο Scottsdale mileszimbaluk.com. Με άλλα λόγια, είναι απίθανο να δούμε άλλη μια αύξηση 20% σε ένα μόνο έτος, αλλά μια μικρή αύξηση κάθε χρόνο είναι πιθανή λόγω της συνεχιζόμενης ζήτησης και της περιορισμένης νέας προσφοράς. Μέχρι το 2028, αυτό θα μπορούσε να συσσωρευτεί σε μια συνολική αύξηση 10-15% στις αξίες των κατοικιών σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα. Για σύγκριση, οι εθνικές προβλέψεις από πηγές όπως η NAR και η Fannie Mae ευθυγραμμίζονται με αυτή την άποψη αργής ανάπτυξης – προβλέπουν ότι οι αξίες κατοικιών στις ΗΠΑ θα αυξάνονται κατά ~3-5% ετησίως στα μέσα της δεκαετίας του 2020 realwealth.com realwealth.com, και το Scottsdale θα πρέπει να βρίσκεται σε αυτό το εύρος, ίσως και στο ανώτερο μέρος του λόγω της ελκυστικότητάς του. Μια επιφύλαξη: το τμήμα πολυτελείας ίσως έχει ελαφρώς καλύτερη απόδοση. Ορισμένοι αναλυτές στην Αριζόνα πιστεύουν ότι η αγορά πολυτελών ακινήτων θα “απολαύσει εξάρσεις” ακόμα κι αν η ευρύτερη αγορά παραμείνει στάσιμη fhtimes.com. Τα ακίνητα υψηλής κατηγορίας στο Scottsdale μπορεί να δουν λίγο μεγαλύτερη ανατίμηση από τον μέσο όρο (καθώς οι εύποροι αγοραστές επηρεάζονται λιγότερο από τα επιτόκια), ενώ η μεσαία αγορά ίσως παραμείνει πιο επίπεδη λόγω περιορισμών προσιτότητας.

Όγκος Πωλήσεων και Ισορροπία Αγοράς: Η δραστηριότητα πωλήσεων αναμένεται να αυξηθεί κάπως μέχρι το 2026 καθώς οι άνθρωποι προσαρμόζονται στη νέα κανονικότητα των επιτοκίων. Το προηγούμενο έτος σημειώθηκε πτώση στις πωλήσεις (οι πωλήσεις στο Scottsdale μειώθηκαν κατά ~7-10% σε ετήσια βάση στα μέσα του 2025) redfin.com, αλλά αν τα επιτόκια σταθεροποιηθούν ή μειωθούν, περισσότεροι αγοραστές και πωλητές θα επανέλθουν στην αγορά. Οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών στις ΗΠΑ θα αυξηθούν μετρίως κατά 2% έως 5% το 2025 azbigmedia.com, και ενδεχομένως να συνεχίσουν αυτή την τάση, κάτι που υποδηλώνει ότι και το Scottsdale θα δει σταδιακή αύξηση στις συναλλαγές. Ουσιαστικά, η συσσωρευμένη ζήτηση από όσους ανέβαλαν μετακομίσεις το 2022–2024 θα μπορούσε να απελευθερωθεί καθώς οι συνθήκες γίνονται πιο ευνοϊκές. Μέχρι το 2026–27, ίσως δούμε και κάποιους Millennials να φτάνουν στην κατάλληλη ηλικία για να αγοράσουν μεγαλύτερα σπίτια, αυξάνοντας τη ζήτηση για οικογενειακές κατοικίες στο Scottsdale.

Η αγορά είναι πιθανό να παραμείνει. Οι μέρες της ακραίας αγοράς πωλητή (με απόθεμα κάτω του 1 μήνα) ανήκουν στο παρελθόν προς το παρόν. Αντίθετα, δεν αναμένεται ούτε μια βαθιά αγορά αγοραστή (καταρρεύσεις τιμών), επειδή η αύξηση πληθυσμού/εργασίας θα στηρίξει τη ζήτηση. Αντί αυτού, το Scottsdale θα μπορούσε να κυμανθεί σε μια ουδέτερη ζώνη – ίσως 4–6 μήνες αποθέματος – τα επόμενα δύο χρόνια. Οι αγοραστές θα έχουν ευκαιρίες χωρίς πανικό, και οι πωλητές που τιμολογούν ρεαλιστικά θα βρουν επιτυχία. Αν τα επιτόκια στεγαστικών δανείων πέσουν ουσιαστικά μέχρι το 2027 (κάποιες προβλέψεις θεωρούν ότι τα επιτόκια θα μπορούσαν να πέσουν κάτω από 5,5% μέχρι το 2028) realwealth.com , μπορεί να υπάρξει μια σύντομη αύξηση αγορών που θα γείρει το πλεονέκτημα ξανά προς τους πωλητές, αλλά πιθανότατα θα οδηγήσει και σε περισσότερες καταχωρίσεις στην αγορά, διατηρώντας την ισορροπία.

Επιτόκια και Προσιτότητα: Ένας σημαντικός παράγοντας είναι η πορεία των επιτοκίων στεγαστικών δανείων. Βραχυπρόθεσμα (2025–2026), οι περισσότεροι αναλυτές προβλέπουν τα επιτόκια να παραμείνουν στο εύρος 6% προς υψηλά realwealth.com. Αυτό αποτελεί εμπόδιο για την προσιτότητα και θα συγκρατήσει την αύξηση των τιμών. Μέχρι το 2027 ή 2028, αν ο πληθωρισμός τιθασευτεί, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα μπορούσε να επιτρέψει στα επιτόκια να σταθεροποιηθούν χαμηλότερα. Κάποια αισιόδοξα σενάρια προβλέπουν τα 30ετή στεγαστικά δάνεια να επιστρέφουν στο εύρος του 5% μέχρι το 2028 realwealth.com. Αν συμβεί αυτό, θα ενισχύσει την αγοραστική δύναμη και θα μπορούσε να πυροδοτήσει ισχυρότερη αύξηση τιμών (ίσως ετήσια κέρδη 5-6% εκείνα τα χρόνια). Ωστόσο, αυτό δεν είναι εγγυημένο – τα επιτόκια μπορεί επίσης να παραμείνουν γύρω στο 6% αν η οικονομία παραμείνει ισχυρή. Για τον προγραμματισμό, υποθέστε ότι τα επιτόκια θα μειώνονται σταδιακά, προσφέροντας μια μικρή ώθηση μέχρι το 2027.

Νέα Κατασκευή και Προοπτικές Αποθέματος: Το Scottsdale δεν είναι πιθανό να δει τεράστιες ποσότητες νέας οικιστικής ανάπτυξης λόγω περιορισμένης γης και σχετικά αυστηρής πολεοδομίας. Όμως τα έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη (τα διαμερίσματα της Optima, το One Scottsdale, το έργο 1.200 κατοικιών του George Kurtz, κ.λπ.) θα αρχίσουν να παραδίδουν μονάδες το 2026–2028. Αυτά θα προσθέσουν κάποιο απόθεμα: π.χ., 420 πολυτελή διαμερίσματα και 970 διαμερίσματα στο Optima McDowell Mountain Village αναμένονται περίπου το 2026 (αυτό το πολυφασικό έργο θα είναι σίγουρα σημαντική προσθήκη αν ολοκληρωθεί). Τα οικιστικά του One Scottsdale και οι 1.200 κατοικίες στα βόρεια θα μπορούσαν να έρθουν προς το τέλος της δεκαετίας. Η κατασκευή διαμερισμάτων στη μεγαλύτερη περιοχή παραμένει υψηλή – στη μητροπολιτική περιοχή του Phoenix υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες μονάδες υπό κατασκευή. Μέχρι το 2025–2027 πολλές θα ανοίξουν, πιθανώς μετριάζοντας περαιτέρω την αύξηση των ενοικίων. Για μονοκατοικίες, το Scottsdale είναι σχεδόν πλήρως ανεπτυγμένο εκτός από μικρές υποδιαιρέσεις· η περισσότερη μεγάλη ανάπτυξη μονοκατοικιών γίνεται σε προάστια όπως το Queen Creek ή το West Phoenix. Έτσι, η προσφορά κατοικιών στο Scottsdale θα αυξηθεί μόνο μετρίως. Αυτό, σε συνδυασμό με σταθερή ζήτηση, στηρίζει τις ήπιες αυξήσεις τιμών που αναμένονται.

Πρόβλεψη για Βασικά Τμήματα της Αγοράς:

Πολυτελείς Κατοικίες ($1M+): Πιθανό να παραμείνουν ισχυρές. Πολλοί αγοραστές πολυτελών ακινήτων πλήρωσαν με μετρητά ή διαθέτουν πλούτο που δεν εξαρτάται από τα επιτόκια. Με την ανάκαμψη του χρηματιστηρίου (αν υποτεθεί ότι συμβεί), η αγορά πολυτελών ακινήτων τείνει να ακολουθεί. Ο τομέας πολυτελών κατοικιών του Scottsdale θα μπορούσε να δει ίσως 3-5% ετήσια ανατίμηση, και οι όγκοι μπορεί να αυξηθούν καθώς οι Boomers συνεχίζουν να συνταξιοδοτούνται σε αγορές με ποιοτικό τρόπο ζωής. Η επιφύλαξη είναι οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες – αλλά η πολυτελής απήχηση του Scottsdale είναι διαχρονική.

Πιθανό να παραμείνουν ισχυρές. Πολλοί αγοραστές πολυτελών ακινήτων πλήρωσαν με μετρητά ή διαθέτουν πλούτο που δεν εξαρτάται από τα επιτόκια. Με την ανάκαμψη του χρηματιστηρίου (αν υποτεθεί ότι συμβεί), η αγορά πολυτελών ακινήτων τείνει να ακολουθεί. Ο τομέας πολυτελών κατοικιών του Scottsdale θα μπορούσε να δει ίσως 3-5% ετήσια ανατίμηση, και οι όγκοι μπορεί να αυξηθούν καθώς οι Boomers συνεχίζουν να συνταξιοδοτούνται σε αγορές με ποιοτικό τρόπο ζωής. Η επιφύλαξη είναι οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες – αλλά η πολυτελής απήχηση του Scottsdale είναι διαχρονική. Κατοικίες Μεσαίας Κατηγορίας ($500K–$1M): Αυτό το τμήμα συνδέεται περισσότερο με τα τοπικά εισοδήματα και τα επιτόκια. Η αύξηση των τιμών μπορεί να είναι η πιο αργή εδώ, ίσως ~2%/έτος, απλώς ακολουθώντας την αύξηση των μισθών. Αν τα επιτόκια πέσουν, αυτό το τμήμα θα μπορούσε να εκτοξευθεί καθώς περισσότεροι αγοραστές αναβαθμίζουν. Αλλά αν τα επιτόκια παραμείνουν υψηλά, αναμένεται να παραμείνει λίγο-πολύ σταθερό σε όρους προσαρμοσμένους στον πληθωρισμό, δηλαδή μικρά ονομαστικά κέρδη.

Αυτό το τμήμα συνδέεται περισσότερο με τα τοπικά εισοδήματα και τα επιτόκια. Η αύξηση των τιμών μπορεί να είναι η πιο αργή εδώ, ίσως ~2%/έτος, απλώς ακολουθώντας την αύξηση των μισθών. Αν τα επιτόκια πέσουν, αυτό το τμήμα θα μπορούσε να εκτοξευθεί καθώς περισσότεροι αγοραστές αναβαθμίζουν. Αλλά αν τα επιτόκια παραμείνουν υψηλά, αναμένεται να παραμείνει λίγο-πολύ σταθερό σε όρους προσαρμοσμένους στον πληθωρισμό, δηλαδή μικρά ονομαστικά κέρδη. Κατοικίες Εισαγωγικού Επιπέδου & Διαμερίσματα (κάτω των $500K): Υπάρχουν σχετικά λίγες επιλογές κάτω από $500K στο Scottsdale, αλλά τα διαμερίσματα και τα παλαιότερα townhomes καλύπτουν αυτό το χώρο. Αυτά μπορεί να δουν πραγματικά μεγαλύτερη ζήτηση λόγω της σχετικής προσιτότητάς τους, οπότε θα μπορούσαν να ανατιμηθούν λίγο ταχύτερα (ίσως 4%/έτος) απλώς λόγω της σπανιότητας οτιδήποτε «προσιτού» στο Scottsdale.

Υπάρχουν σχετικά λίγες επιλογές κάτω από $500K στο Scottsdale, αλλά τα διαμερίσματα και τα παλαιότερα townhomes καλύπτουν αυτό το χώρο. Αυτά μπορεί να δουν πραγματικά μεγαλύτερη ζήτηση λόγω της σχετικής προσιτότητάς τους, οπότε θα μπορούσαν να ανατιμηθούν λίγο ταχύτερα (ίσως 4%/έτος) απλώς λόγω της σπανιότητας οτιδήποτε «προσιτού» στο Scottsdale. Ενοικιάσεις: Η αύξηση των ενοικίων σε περιφερειακό επίπεδο προβλέπεται στο ~2-3% ετησίως έως το 2028 realwealth.com realwealth.com, όπως αναφέρθηκε. Στο Scottsdale, τα ενοίκια μπορεί να αυξηθούν στο χαμηλότερο άκρο αυτού του εύρους επειδή έχουν κατασκευαστεί τόσα πολλά διαμερίσματα. Ωστόσο, τα ενοίκια μονοκατοικιών στο Scottsdale (για τα οποία δεν κατασκευάζεται νέα προσφορά) θα μπορούσαν να αυξηθούν ταχύτερα από τα ενοίκια διαμερισμάτων. Συνολικά, οι ενοικιαστές δεν πρέπει να περιμένουν μεγάλη ανακούφιση· τα ενοίκια πιθανότατα θα συνεχίσουν να αυξάνονται σταδιακά, αλλά τεράστια άλματα όπως το 2021 είναι απίθανα. Τα ποσοστά κενών διαμερισμάτων μπορεί να αυξηθούν ελαφρώς καθώς ανοίγουν περισσότερα διαμερίσματα, αλλά σε επιθυμητές υποαγορές όπως το Scottsdale, θα παραμείνουν σχετικά χαμηλά (5% ή λιγότερο).

Η αύξηση των ενοικίων σε περιφερειακό επίπεδο προβλέπεται στο ~2-3% ετησίως έως το 2028 realwealth.com realwealth.com, όπως αναφέρθηκε. Στο Scottsdale, τα ενοίκια μπορεί να αυξηθούν στο χαμηλότερο άκρο αυτού του εύρους επειδή έχουν κατασκευαστεί τόσα πολλά διαμερίσματα. Ωστόσο, τα ενοίκια μονοκατοικιών στο Scottsdale (για τα οποία δεν κατασκευάζεται νέα προσφορά) θα μπορούσαν να αυξηθούν ταχύτερα από τα ενοίκια διαμερισμάτων. Συνολικά, οι ενοικιαστές δεν πρέπει να περιμένουν μεγάλη ανακούφιση· τα ενοίκια πιθανότατα θα συνεχίσουν να αυξάνονται σταδιακά, αλλά τεράστια άλματα όπως το 2021 είναι απίθανα. Τα ποσοστά κενών διαμερισμάτων μπορεί να αυξηθούν ελαφρώς καθώς ανοίγουν περισσότερα διαμερίσματα, αλλά σε επιθυμητές υποαγορές όπως το Scottsdale, θα παραμείνουν σχετικά χαμηλά (5% ή λιγότερο). Εμπορικά Ακίνητα: Μέχρι το 2026–2028, τα κενά γραφείων θα πρέπει να μειώνονται αργά αν συνεχιστεί η αύξηση της απασχόλησης. Ίσως το ποσοστό κενών γραφείων στο Scottsdale να πέσει από ~19% σε περίπου 15% μέχρι το 2028 – ακόμα υψηλό, αλλά με υγιέστερη τάση. Μην περιμένετε επιστροφή σε ποσοστά κενών γραφείων κάτω του 10% εκτός αν οι τάσεις της τηλεργασίας αντιστραφούν δραματικά. Το λιανικό εμπόριο πιθανότατα θα παραμείνει ισχυρό· δεν προστίθεται πολύς νέος λιανικός χώρος και η ζήτηση αυξάνεται με τον πληθυσμό και τον τουρισμό, οπότε τα ενοίκια λιανικής θα πρέπει να αυξηθούν ελαφρώς και τα κενά να παραμείνουν γύρω στο 5% ή λιγότερο. Η βιομηχανική αγορά στην περιοχή μπορεί να σφίξει ξανά μόλις γεμίσουν οι νέες αποθήκες. Μέχρι το 2028, το ποσοστό κενών βιομηχανικών ακινήτων στο Phoenix μπορεί να πέσει ξανά κάτω από 8-10% αν η απορρόφηση παραμείνει ισχυρή, και τα ενοίκια θα είναι υψηλότερα. Οποιοσδήποτε βιομηχανικός χώρος στο Scottsdale θα είναι «χρυσάφι» λόγω της σπανιότητάς του.

Οικονομικές Υποθέσεις: Αυτές οι προβλέψεις υποθέτουν ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικά οικονομικά σοκ. Αν μια ύφεση χτυπήσει το 2025 ή το 2026, το Scottsdale θα μπορούσε να δει μια προσωρινή επιβράδυνση – πτώση πωλήσεων, σταθεροποίηση ή ελαφρά πτώση τιμών για ένα έτος. Αλλά δεδομένου πόσοι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν εκεί, πιθανότατα θα ανακάμψει γρήγορα. Επιπλέον, αν ο πληθωρισμός αυξηθεί ξανά και τα επιτόκια εκτοξευθούν ακόμη υψηλότερα, αυτό θα ήταν ένα αρνητικό σενάριο για τη ζήτηση κατοικίας. Αντίθετα, μια ισχυρότερη από το αναμενόμενο εισροή ανθρώπων (π.χ. αν η τηλεργασία προκαλέσει άλλο ένα κύμα μετακινήσεων στην Αριζόνα) θα μπορούσε να αυξήσει τη ζήτηση πέρα από τις τρέχουσες προβλέψεις.

Προοπτική Επενδυτών: Οι επενδυτές ακινήτων μπορούν να αναμένουν σταθερές, αν και όχι εντυπωσιακές, αποδόσεις στο Scottsdale έως το 2028. Η αύξηση των τιμών σε μονοψήφια ποσοστά συν το σταθερό εισόδημα από ενοίκια είναι ένα καλό στοίχημα. Οι μέρες που μπορούσε κανείς εύκολα να πουλήσει σπίτια με 20% κέρδος μέσα σε ένα χρόνο μάλλον έχουν περάσει προς το παρόν. Αντίθετα, οι επενδυτές ίσως επικεντρωθούν σε μακροπρόθεσμες διακρατήσεις, ενδεχομένως εκμεταλλευόμενοι:

Αγορά το 2025 όταν η αγορά είναι πιο ήρεμη και στη συνέχεια εκμετάλλευση της ανόδου των τιμών έως το 2028.

Εστίαση σε τμήματα με υψηλή ζήτηση όπως οικονομικά διαμερίσματα ή καλά τοποθετημένα ενοικιαζόμενα σπίτια, τα οποία θα έχουν σταθερή πληρότητα.

Παρακολούθηση για τυχόν ευκαιρίες από κατασχέσεις – αν κάποιοι ιδιοκτήτες που αγόρασαν στην κορυφή του 2022 χρειαστεί να πουλήσουν σε περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων, μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες.

Απρόβλεπτοι Παράγοντες: Μερικοί απρόβλεπτοι παράγοντες θα μπορούσαν να αλλάξουν την πορεία:

Τεχνολογία & Εξ αποστάσεως εργασία: Αν μια μεγάλη τεχνολογική εταιρεία μετακομίσει ή ανοίξει εγκαταστάσεις στο Scottsdale, η ζήτηση για κατοικίες θα μπορούσε να εκτοξευθεί. Ή αν η εξ αποστάσεως εργασία επιτρέψει σε ακόμα περισσότερους να επιλέξουν το Scottsdale αντί για Λ.Α./Σαν Φρανσίσκο, αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τη ζήτηση. Το Scottsdale προβάλλεται ως φιλική προς τις επιχειρήσεις πόλη, οπότε δεν είναι απίθανο.

Αν μια μεγάλη τεχνολογική εταιρεία μετακομίσει ή ανοίξει εγκαταστάσεις στο Scottsdale, η ζήτηση για κατοικίες θα μπορούσε να εκτοξευθεί. Ή αν η εξ αποστάσεως εργασία επιτρέψει σε ακόμα περισσότερους να επιλέξουν το Scottsdale αντί για Λ.Α./Σαν Φρανσίσκο, αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τη ζήτηση. Το Scottsdale προβάλλεται ως φιλική προς τις επιχειρήσεις πόλη, οπότε δεν είναι απίθανο. Κλίμα και Ποιότητα Ζωής: Η αυξανόμενη συχνότητα ακραίων καυσώνων (το Φοίνιξ είχε ρεκόρ καύσωνα) και οι περιορισμοί στο νερό θα μπορούσαν, μακροπρόθεσμα, να περιορίσουν τη ζήτηση αν οι άνθρωποι θεωρήσουν την περιοχή λιγότερο βιώσιμη. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποτρέψει σημαντικά τη μετανάστευση, αλλά είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθείται όσο πλησιάζουμε το 2030.

Η αυξανόμενη συχνότητα ακραίων καυσώνων (το Φοίνιξ είχε ρεκόρ καύσωνα) και οι περιορισμοί στο νερό θα μπορούσαν, μακροπρόθεσμα, να περιορίσουν τη ζήτηση αν οι άνθρωποι θεωρήσουν την περιοχή λιγότερο βιώσιμη. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποτρέψει σημαντικά τη μετανάστευση, αλλά είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθείται όσο πλησιάζουμε το 2030. Πολιτικές/Φορολογικές Αλλαγές: Η Αριζόνα έχει σχετικά χαμηλούς φόρους που προσελκύουν κόσμο. Αν υπάρξουν αλλαγές στη φορολογία (φόρος εισοδήματος πολιτείας, φόρος ακινήτων) αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τη μετανάστευση.

Συνοψίζοντας, οι προοπτικές για το Scottsdale το 2026–2028 είναι θετικές αλλά όχι εκρηκτικές: σκεφτείτε το ως μαραθώνιο, όχι σπριντ. Η αγορά πιθανότατα θα αναπτυχθεί με μετρημένο ρυθμό. Αυτό είναι στην πραγματικότητα υγιές – αποφεύγονται φούσκες και καταρρεύσεις. Για τους ιδιοκτήτες, η αξία της περιουσίας τους θα αυξάνεται σταδιακά. Για τους αγοραστές, δεν θα υπάρχει ο πανικός του «αγόρασε τώρα ή θα μείνεις εκτός για πάντα», καθώς θα υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα, αλλά αν περιμένουν πολύ, θα πληρώσουν λίγο παραπάνω καθώς οι τιμές θα ανεβαίνουν. Ουσιαστικά, η αγορά ακινήτων στο Scottsdale αναμένεται να παραμείνει μια υγιής μακροπρόθεσμη επένδυση, βασιζόμενη στη διαρκή ελκυστικότητα και την ισχυρή οικονομία της πόλης, χωρίς δραστικές ανατροπές στον ορίζοντα σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις mileszimbaluk.com realwealth.com.

Ευκαιρίες και Κίνδυνοι Επένδυσης

Για επενδυτές – είτε τοπικούς είτε εκτός πολιτείας – το Scottsdale παρουσιάζει ένα ελκυστικό αλλά σύνθετο τοπίο. Με την ισχυρή του οικονομία και την υψηλή ποιότητα ζωής, η πόλη πιθανότατα θα συνεχίσει να προσφέρει αποδόσεις, αλλά δεν λείπουν και οι προκλήσεις. Δείτε παρακάτω τις πιθανές ευκαιρίες και κινδύνους στην επένδυση ακινήτων στο Scottsdale:

Ευκαιρίες:

Ισχυρές Αποδόσεις στην Αγορά Ενοικίων: Οι επενδυτές που αναζητούν ακίνητα προς ενοικίαση μπορούν να βρουν αξιόλογες ευκαιρίες στο Scottsdale. Ο συνδυασμός υψηλών ενοικίων και σταθερής ζήτησης αποφέρει ελκυστικές ταμειακές ροές. Για παράδειγμα, ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων σε καλή τοποθεσία που μπορεί να κοστίζει $400.000 μπορεί να ενοικιαστεί για περίπου $2.000+ το μήνα, ευθυγραμμιζόμενο περίπου με τον εθνικό μέσο όρο ενοικίου zillow.com. Τα μονοκατοικίες αποφέρουν ακόμη περισσότερα. Αν και τα cap rates στο Scottsdale δεν είναι υψηλά (λόγω των υψηλών τιμών αγοράς), είναι σχετικά ασφαλή. Επίσης, τα μονοκατοικίες προς ενοικίαση έχουν πλεονέκτημα: σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, οι μονοκατοικίες προς ενοικίαση αναμένεται να ξεπεράσουν τα διαμερίσματα σε πληρότητα και αύξηση ενοικίων μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 2020 realwealth.com. Οι επενδυτές μπορεί να στοχεύσουν σε μετριοπαθή σπίτια στο Νότιο Scottsdale ή σε μικρά πολυκατοικίες, που επωφελούνται από μια ατελείωτη δεξαμενή ενοικιαστών που επιθυμούν να μπουν στη σχολική περιφέρεια ή τον τρόπο ζωής του Scottsdale. Επιπλέον, περίπου 33% των κατοίκων του Scottsdale ενοικιάζουν mileszimbaluk.com, υποδεικνύοντας μια σημαντική αγορά ενοικιαστών σε μια πόλη που συχνά θεωρείται κυριαρχούμενη από ιδιοκτήτες.

Οι επενδυτές που αναζητούν ακίνητα προς ενοικίαση μπορούν να βρουν αξιόλογες ευκαιρίες στο Scottsdale. Ο συνδυασμός υψηλών ενοικίων και σταθερής ζήτησης αποφέρει ελκυστικές ταμειακές ροές. Για παράδειγμα, ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων σε καλή τοποθεσία που μπορεί να κοστίζει $400.000 μπορεί να ενοικιαστεί για περίπου $2.000+ το μήνα, ευθυγραμμιζόμενο περίπου με τον εθνικό μέσο όρο ενοικίου zillow.com. Τα μονοκατοικίες αποφέρουν ακόμη περισσότερα. Αν και τα cap rates στο Scottsdale δεν είναι υψηλά (λόγω των υψηλών τιμών αγοράς), είναι σχετικά ασφαλή. Επίσης, τα έχουν πλεονέκτημα: σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, οι μονοκατοικίες προς ενοικίαση αναμένεται να ξεπεράσουν τα διαμερίσματα σε πληρότητα και αύξηση ενοικίων μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 2020 realwealth.com. Οι επενδυτές μπορεί να στοχεύσουν σε μετριοπαθή σπίτια στο Νότιο Scottsdale ή σε μικρά πολυκατοικίες, που επωφελούνται από μια ατελείωτη δεξαμενή ενοικιαστών που επιθυμούν να μπουν στη σχολική περιφέρεια ή τον τρόπο ζωής του Scottsdale. Επιπλέον, περίπου mileszimbaluk.com, υποδεικνύοντας μια σημαντική αγορά ενοικιαστών σε μια πόλη που συχνά θεωρείται κυριαρχούμενη από ιδιοκτήτες. Προσθήκη Αξίας και Ανακαινίσεις: Πολλά σπίτια στο Scottsdale, ειδικά στα κεντρικά και νότια τμήματα, χτίστηκαν στα μέσα του 20ού αιώνα και θα μπορούσαν να εκσυγχρονιστούν. Υπάρχει ευκαιρία στην αγορά ενός παλαιότερου σπιτιού (π.χ. ράντσο της δεκαετίας του 1960), την ανακαίνισή του με σύγχρονες πινελιές και είτε την πώλησή του είτε την ενοικίασή του με υψηλότερο αντίτιμο. Η αγοραστική βάση του Scottsdale εκτιμά τα έτοιμα, μοντέρνα σπίτια – τα ανακαινισμένα ακίνητα συχνά πωλούνται με σημαντικό premium ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι επενδυτές με γνώσεις κατασκευής μπορούν να επωφεληθούν φέρνοντας παλαιωμένα ακίνητα σε πολυτελή πρότυπα. Απλώς να είστε προσεκτικοί με τις ιδιαιτερότητες του σχεδιαστικού ελέγχου του Scottsdale αν αλλάζετε εξωτερικούς χώρους.

Πολλά σπίτια στο Scottsdale, ειδικά στα κεντρικά και νότια τμήματα, χτίστηκαν στα μέσα του 20ού αιώνα και θα μπορούσαν να εκσυγχρονιστούν. Υπάρχει ευκαιρία στην αγορά ενός παλαιότερου σπιτιού (π.χ. ράντσο της δεκαετίας του 1960), την ανακαίνισή του με σύγχρονες πινελιές και είτε την πώλησή του είτε την ενοικίασή του με υψηλότερο αντίτιμο. Η αγοραστική βάση του Scottsdale εκτιμά τα έτοιμα, μοντέρνα σπίτια – τα ανακαινισμένα ακίνητα συχνά πωλούνται με σημαντικό premium ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι επενδυτές με γνώσεις κατασκευής μπορούν να επωφεληθούν φέρνοντας παλαιωμένα ακίνητα σε πολυτελή πρότυπα. Απλώς να είστε προσεκτικοί με τις ιδιαιτερότητες του σχεδιαστικού ελέγχου του Scottsdale αν αλλάζετε εξωτερικούς χώρους. Νέες Αναπτύξεις & Προπωλήσεις: Το Scottsdale διαθέτει αρκετές νέες πολυτελείς αναπτύξεις (διαμερίσματα και σπίτια) όπου οι κατασκευαστές προσφέρουν τιμές προ-κατασκευής. Οι πρώιμοι επενδυτές σε αυτά τα έργα μπορούν να επωφεληθούν αν οι αξίες αυξηθούν μέχρι την ολοκλήρωση. Για παράδειγμα, η εξασφάλιση μιας μονάδας στα Atavia condos at One Scottsdale πριν την ολοκλήρωση το 2026 μπορεί να αποφέρει άμεση υπεραξία αν η περιοχή αναπτυχθεί όπως αναμένεται. Παρομοίως, η επένδυση σε έργα όπως τα Optima McDowell Mountain Village ή Portico (μια πολυτελής κοινότητα διαμερισμάτων με ισχυρές πωλήσεις) mileszimbaluk.com θα μπορούσε να αποδώσει καθώς αυτές οι κοινότητες εδραιώνονται και οι αξίες μεταπώλησης αυξάνονται. Ωστόσο, η επιλογή του σωστού έργου είναι το κλειδί – αναζητήστε αυτά με ισχυρή φήμη κατασκευαστή και τοποθεσία.

Το Scottsdale διαθέτει αρκετές νέες πολυτελείς αναπτύξεις (διαμερίσματα και σπίτια) όπου οι κατασκευαστές προσφέρουν τιμές προ-κατασκευής. Οι πρώιμοι επενδυτές σε αυτά τα έργα μπορούν να επωφεληθούν αν οι αξίες αυξηθούν μέχρι την ολοκλήρωση. Για παράδειγμα, η εξασφάλιση μιας μονάδας στα πριν την ολοκλήρωση το 2026 μπορεί να αποφέρει άμεση υπεραξία αν η περιοχή αναπτυχθεί όπως αναμένεται. Παρομοίως, η επένδυση σε έργα όπως τα (μια πολυτελής κοινότητα διαμερισμάτων με ισχυρές πωλήσεις) mileszimbaluk.com θα μπορούσε να αποδώσει καθώς αυτές οι κοινότητες εδραιώνονται και οι αξίες μεταπώλησης αυξάνονται. Ωστόσο, η επιλογή του σωστού έργου είναι το κλειδί – αναζητήστε αυτά με ισχυρή φήμη κατασκευαστή και τοποθεσία. Εμπορικά Ακίνητα: Ενώ τα γραφεία είναι επί του παρόντος ριψοκίνδυνα, τα τοπικά εμπορικά κέντρα ή τα ακίνητα μικτής χρήσης στο Scottsdale μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικές επενδύσεις. Ο εύπορος πληθυσμός του Scottsdale στηρίζει την πολυτελή λιανική και εστίαση. Η ιδιοκτησία ενός εμπορικού κέντρου στο Scottsdale (με ενοικιαστές όπως μοντέρνα εστιατόρια ή μπουτίκ) μπορεί να προσφέρει σταθερή ταμειακή ροή και αύξηση της αξίας του ακινήτου. Επίσης, με τόσο χαμηλή διαθεσιμότητα λιανικής (~5%) cushmanwakefield.com, τα ενοίκια μπορούν να αυξηθούν με την πάροδο του χρόνου. Τα βιομηχανικά/ευέλικτα ακίνητα είναι μια άλλη επιλογή: αν μπορέσετε να αποκτήσετε μια παλαιότερη αποθήκη στην περιοχή Airpark και να την αναβαθμίσετε, θα εκμεταλλευτείτε τη μεγάλη ζήτηση από μικρές επιχειρήσεις που θέλουν διεύθυνση στο Scottsdale.

Ενώ τα γραφεία είναι επί του παρόντος ριψοκίνδυνα, στο Scottsdale μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικές επενδύσεις. Ο εύπορος πληθυσμός του Scottsdale στηρίζει την πολυτελή λιανική και εστίαση. Η ιδιοκτησία ενός εμπορικού κέντρου στο Scottsdale (με ενοικιαστές όπως μοντέρνα εστιατόρια ή μπουτίκ) μπορεί να προσφέρει σταθερή ταμειακή ροή και αύξηση της αξίας του ακινήτου. Επίσης, με τόσο χαμηλή διαθεσιμότητα λιανικής (~5%) cushmanwakefield.com, τα ενοίκια μπορούν να αυξηθούν με την πάροδο του χρόνου. Τα βιομηχανικά/ευέλικτα ακίνητα είναι μια άλλη επιλογή: αν μπορέσετε να αποκτήσετε μια παλαιότερη αποθήκη στην περιοχή Airpark και να την αναβαθμίσετε, θα εκμεταλλευτείτε τη μεγάλη ζήτηση από μικρές επιχειρήσεις που θέλουν διεύθυνση στο Scottsdale. Επαναχρησιμοποίηση & ADUs: Ο νέος νόμος για τα ADU προσφέρει ευκαιρίες μικροεπενδύσεων. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής θα μπορούσε να αγοράσει ένα ακίνητο με μεγάλο οικόπεδο στο Scottsdale, να χτίσει μια ανεξάρτητη casita (ADU) και να τη νοικιάσει ξεχωριστά για επιπλέον εισόδημα. Επίσης, δημιουργικοί επενδυτές μπορεί να εξετάσουν υποαποδίδοντα μικρά γραφεία ή καταστήματα και να σκεφτούν τη μετατροπή τους σε κατοικίες ή μικτής χρήσης, εκμεταλλευόμενοι την κρατική ώθηση για τέτοιες μετατροπές. Αν και δεν είναι απλό, μια επιτυχημένη μετατροπή θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την αξία του ακινήτου αν γίνει σε περιοχή όπου η κατοικία έχει μεγαλύτερη αξία από το γραφείο (π.χ. Old Town).

Ο νέος νόμος για τα ADU προσφέρει ευκαιρίες μικροεπενδύσεων. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής θα μπορούσε να αγοράσει ένα ακίνητο με μεγάλο οικόπεδο στο Scottsdale, να χτίσει μια ανεξάρτητη και να τη νοικιάσει ξεχωριστά για επιπλέον εισόδημα. Επίσης, δημιουργικοί επενδυτές μπορεί να εξετάσουν υποαποδίδοντα μικρά γραφεία ή καταστήματα και να σκεφτούν τη μετατροπή τους σε κατοικίες ή μικτής χρήσης, εκμεταλλευόμενοι την κρατική ώθηση για τέτοιες μετατροπές. Αν και δεν είναι απλό, μια επιτυχημένη μετατροπή θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την αξία του ακινήτου αν γίνει σε περιοχή όπου η κατοικία έχει μεγαλύτερη αξία από το γραφείο (π.χ. Old Town). Κλιματική Μετανάστευση & Πολυτελείς Δεύτερες Κατοικίες: Σε μακροοικονομικό επίπεδο, το Scottsdale ωφελείται από τη συνεχιζόμενη μετανάστευση εύπορων ατόμων από ακριβές ή λιγότερο ευχάριστες περιοχές. Πλούσιοι αγοραστές από μέρη όπως η Καλιφόρνια συνεχίζουν να βλέπουν το Scottsdale ως δεύτερη κατοικία (ή κύρια, αν εργάζονται εξ αποστάσεως). Η επένδυση σε πολυτελή ακίνητα με σκοπό την ενοικίαση (μηνιαίες επιπλωμένες μισθώσεις κ.λπ.) ή τη μελλοντική μεταπώληση σε αυτή τη δημογραφική ομάδα μπορεί να είναι προσοδοφόρα. Για παράδειγμα, μια πολυτελής κατοικία με ανέσεις (πισίνα, θέα κ.λπ.) θα μπορούσε να ενοικιαστεί για δεκάδες χιλιάδες το μήνα στην υψηλή σεζόν σε αθλητές, διασημότητες ή στελέχη, και στη συνέχεια να πουληθεί με υψηλό κέρδος αργότερα. Ο κίνδυνος εδώ είναι η περιορισμένη ζήτηση και τα υψηλά πάγια έξοδα, αλλά τα κέρδη μπορεί να είναι μεγάλα αν γίνει τη σωστή στιγμή.

Κίνδυνοι:

Κίνδυνος Επιτοκίων: Το έχουμε αναφέρει πολλές φορές – τα υψηλά επιτόκια είναι ο μεγαλύτερος ανασταλτικός παράγοντας στην αγορά αυτή τη στιγμή. Για επενδυτές που χρησιμοποιούν δανεισμό, τα επιτόκια στεγαστικών δανείων άνω του 7% μειώνουν σημαντικά τα περιθώρια κέρδους. Το θετικό ταμειακό ρεύμα είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί με τέτοιο κόστος χρηματοδότησης. Αν τα επιτόκια αυξηθούν απροσδόκητα (π.χ. λόγω επίμονου πληθωρισμού), οι αξίες των ακινήτων μπορεί να σταθεροποιηθούν ή να μειωθούν, και η αναχρηματοδότηση ή η πώληση να γίνει πιο δύσκολη. Πολλοί επενδυτές επιλέγουν βραχυπρόθεσμα κυμαινόμενα δάνεια ή ακόμα και αγοράζουν ακίνητα με μετρητά για να το μετριάσουν αυτό, αλλά έτσι δεσμεύουν κεφάλαιο.

Το έχουμε αναφέρει πολλές φορές – τα υψηλά επιτόκια είναι ο μεγαλύτερος ανασταλτικός παράγοντας στην αγορά αυτή τη στιγμή. Για επενδυτές που χρησιμοποιούν δανεισμό, τα επιτόκια στεγαστικών δανείων άνω του 7% μειώνουν σημαντικά τα περιθώρια κέρδους. Το θετικό ταμειακό ρεύμα είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί με τέτοιο κόστος χρηματοδότησης. Αν τα επιτόκια αυξηθούν απροσδόκητα (π.χ. λόγω επίμονου πληθωρισμού), οι αξίες των ακινήτων μπορεί να σταθεροποιηθούν ή να μειωθούν, και η αναχρηματοδότηση ή η πώληση να γίνει πιο δύσκολη. Πολλοί επενδυτές επιλέγουν βραχυπρόθεσμα κυμαινόμενα δάνεια ή ακόμα και αγοράζουν ακίνητα με μετρητά για να το μετριάσουν αυτό, αλλά έτσι δεσμεύουν κεφάλαιο. Περιορισμοί Προσιτότητας και Ζήτησης: Οι υψηλές τιμές στο Scottsdale σημαίνουν ότι η δεξαμενή αγοραστών είναι κάπως περιορισμένη. Αν οι τιμές αυξηθούν ταχύτερα από τα εισοδήματα (όπως συμβαίνει), κάποια στιγμή η ζήτηση μπορεί να σταθεροποιηθεί – ουσιαστικά η αγορά μπορεί να γίνει απρόσιτη για τους ντόπιους. Το είδαμε αυτό το 2023–2025: οι πωλήσεις μειώθηκαν επειδή πολλές οικογένειες απλά δεν μπορούσαν να αναβαθμιστούν ή να μετακομίσουν στο Scottsdale με τις τρέχουσες τιμές. Αν τα επιτόκια δεν πέσουν, η ζήτηση θα μπορούσε να παραμείνει χαμηλή ειδικά στα μεσαία στρώματα, κάτι που ίσως περιορίσει την αύξηση των τιμών ή ακόμα και να οδηγήσει σε μικρές μειώσεις σε αυτά τα τμήματα. Οι επενδυτές που ποντάρουν σε γρήγορη αύξηση τιμών μπορεί να απογοητευτούν. Πλέον είναι περισσότερο μια μακροπρόθεσμη επένδυση.

Οι υψηλές τιμές στο Scottsdale σημαίνουν ότι η δεξαμενή αγοραστών είναι κάπως περιορισμένη. Αν οι τιμές αυξηθούν ταχύτερα από τα εισοδήματα (όπως συμβαίνει), κάποια στιγμή η ζήτηση μπορεί να σταθεροποιηθεί – ουσιαστικά η αγορά μπορεί να γίνει απρόσιτη για τους ντόπιους. Το είδαμε αυτό το 2023–2025: οι πωλήσεις μειώθηκαν επειδή πολλές οικογένειες απλά δεν μπορούσαν να αναβαθμιστούν ή να μετακομίσουν στο Scottsdale με τις τρέχουσες τιμές. Αν τα επιτόκια δεν πέσουν, ειδικά στα μεσαία στρώματα, κάτι που ίσως περιορίσει την αύξηση των τιμών ή ακόμα και να οδηγήσει σε μικρές μειώσεις σε αυτά τα τμήματα. Οι επενδυτές που ποντάρουν σε γρήγορη αύξηση τιμών μπορεί να απογοητευτούν. Πλέον είναι περισσότερο μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Κίνδυνοι Κανονισμών: Ενώ οι νέοι κανόνες για τα STR στο Scottsdale δεν απαγορεύουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό ή μια πολιτική αλλαγή θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη αυστηρότερα μέτρα (για παράδειγμα, περιορισμό του αριθμού των αδειών STR ή επιβολή ορίων πληρότητας). Προς το παρόν, ο πολιτειακός νόμος της Αριζόνα αποτρέπει τις πλήρεις απαγορεύσεις, αλλά οι νόμοι μπορούν να αλλάξουν. Αν το επενδυτικό σας πλάνο βασίζεται σε έσοδα από Airbnb, να παρακολουθείτε στενά τις κανονιστικές αλλαγές. Επιπλέον, το κράτος θα μπορούσε να αφαιρέσει περισσότερες τοπικές αρμοδιότητες για να προωθήσει τη στέγαση – αν το Scottsdale αντισταθεί στην προσθήκη κατοικιών, η νομοθετική εξουσία ίσως επιβάλει ακόμη ευρύτερη αναβάθμιση ζωνών στο μέλλον. Αυτό θα μπορούσε να εισάγει περισσότερον ανταγωνισμό (προσφορά) σε γειτονιές μονοκατοικιών αν, για παράδειγμα, τα διπλοκατοικίες ή περισσότερα ADUs γίνουν ευρέως νόμιμα.Υδάτινα και Περιβαλλοντικά Ζητήματα: Όπως αναφέρθηκε, η μακροπρόθεσμη έλλειψη νερού αποτελεί επικείμενο κίνδυνο. Μπορεί να εκδηλωθεί ως αυξημένο κόστος (υψηλότερα τιμολόγια νερού καθιστούν τις πισίνες και τους κήπους πιο ακριβούς στη συντήρηση, ίσως καθιστώντας ορισμένα σπίτια λιγότερο ελκυστικά) ή ακόμη και ως μορατόριουμ ανάπτυξης (απίθανο εντός του Scottsdale που έχει διασφαλισμένη παροχή, αλλά όχι αδύνατο σε ακραίο σενάριο). Επιπλέον, ο ακραίος καύσωνας αποτελεί περιβαλλοντικό κίνδυνο – το 2023 σημειώθηκαν πρωτοφανή κύματα καύσωνα στο Φοίνιξ. Αν τέτοια κλιματικά ζητήματα επιδεινωθούν, κάποιοι δυνητικοί κάτοικοι ίσως αποφύγουν την Αριζόνα ή οι τρέχοντες κάτοικοι (ειδικά οι συνταξιούχοι) ίσως να μην παραμένουν τόσο πολύ κάθε χρόνο. Δεν έχει επηρεάσει ακόμη μετρήσιμα την αγορά ακινήτων, αλλά αν τα καλοκαίρια γίνουν σχεδόν αφόρητα, αυτό αποτελεί κίνδυνο για τη γοητεία του Scottsdale.Υπερπροσφορά στον Τομέα Πολυτελών Διαμερισμάτων: Υπάρχουν αρκετά έργα πολυτελών διαμερισμάτων σε εξέλιξη (FENDI Residences, Optima, κ.λπ.). Η αγορά πολυτελών διαμερισμάτων του Scottsdale είναι ιστορικά σχετικά μικρή. Αν όλα αυτά τα έργα ολοκληρωθούν περίπου ταυτόχρονα, υπάρχει ο κίνδυνος μιας βραχυπρόθεσμης υπερπροσφοράς πολυτελών διαμερισμάτων. Κάτι παρόμοιο είδαμε στο Μαϊάμι σε προηγούμενους κύκλους. Οι κατασκευαστές θα δοκιμάσουν το βάθος της ζήτησης· αν η οικονομία κλονιστεί, ορισμένες μονάδες μπορεί να παραμείνουν απούλητες για μεγαλύτερο διάστημα, γεγονός που ίσως οδηγήσει σε παραχωρήσεις τιμών και να βλάψει τους επενδυτές που προσδοκούν γρήγορο κέρδος. Έτσι, ενώ οι νέες αναπτύξεις είναι συναρπαστικές ευκαιρίες, φέρουν και ρίσκο αν βασίζεστε στην ανατίμηση μέχρι την ολοκλήρωση.Οικονομική Ύφεση ή Μεταβολή: Η οικονομία του Scottsdale είναι ποικιλόμορφη, αλλά όχι άτρωτη. Μια εθνική ύφεση θα μπορούσε να μειώσει προσωρινά τον τουρισμό και τις εταιρικές μετεγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα τη χαλάρωση της ζήτησης τόσο για κατοικίες όσο και για εμπορικούς χώρους. Ή αν ένας από τους μεγάλους εργοδότες του Scottsdale περιορίσει τη δραστηριότητά του (π.χ. μια μεγάλη εταιρεία όπως η Vanguard μεταφέρει θέσεις εργασίας αλλού), αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει συγκεκριμένες υποαγορές. Υπάρχει επίσης γεωπολιτικός κίνδυνος – αν οι χρηματιστηριακές αγορές καταρρεύσουν ή υπάρξει άλλη πανδημία, οι δαπάνες πολυτελείας και οι αγορές δεύτερης κατοικίας μπορεί να παγώσουν για κάποιο διάστημα.Υψηλότερα Κόστη και Φόροι: Το κόστος κατασκευής παραμένει υψηλό, γεγονός που συμπιέζει τα περιθώρια για ανάπτυξη ή ανακαινίσεις. Επίσης, οι φόροι ακινήτων στην Αριζόνα είναι μέτριοι, αλλά αν οι αξίες συνεχίσουν να αυξάνονται, θα αυξηθούν και οι φορολογικοί λογαριασμοί (ακόμη και με περιορισμένες ετήσιες αυξήσεις για κύριες κατοικίες, τα δευτερεύοντα/επενδυτικά ακίνητα δεν έχουν το ίδιο όριο). Οι επενδυτές πρέπει να υπολογίζουν και την αύξηση του κόστους ασφάλισης – ενδιαφέρον είναι ότι, ενώ η Αριζόνα δεν έχει τυφώνες, έχει περιστασιακές πλημμύρες, πυρκαγιές σε γύρω περιοχές κ.λπ., και το κόστος ασφάλισης σε εθνικό επίπεδο αυξάνεται.Στρατηγικές για Επενδυτές: Δεδομένων των παραπάνω, οι συνετοί επενδυτές στο Scottsdale θα:Εστιάστε στη ρευστότητα και όχι μόνο στη κερδοσκοπία. Βεβαιωθείτε ότι ένα ακίνητο μπορεί να αυτοσυντηρηθεί με ενοίκιο στις τρέχουσες τιμές, ώστε να μπορείτε να το διατηρήσετε σε όλη τη διάρκεια των κύκλων της αγοράς. Ίσως συνεργαστείτε ή συγκεντρώστε πόρους για να αγοράσετε με λιγότερη μόχλευση ή με μετρητά, και στη συνέχεια να αναχρηματοδοτήσετε όταν οι επιτόκια βελτιωθούν.

για να αγοράσετε με λιγότερη μόχλευση ή με μετρητά, και στη συνέχεια να αναχρηματοδοτήσετε όταν οι επιτόκια βελτιωθούν. Διαφοροποιήστε τους τύπους ακινήτων – ίσως ένας συνδυασμός ενοικιαζόμενης κατοικίας, ενός μικρού εμπορικού ακινήτου κ.λπ., για να μειώσετε τον κίνδυνο.

Μείνετε ενημερωμένοι για την τοπική πολιτική (για παράδειγμα, αν εκλεγούν νέα μέλη του δημοτικού συμβουλίου με πλατφόρμες υπέρ ή κατά της ανάπτυξης, αυτό μπορεί να σηματοδοτήσει αλλαγές).

Αναζητήστε μοναδικά ακίνητα που θα διατηρήσουν την αξία τους – π.χ., ένα σπίτι με σπάνια θέα ή ένα ιστορικό ακίνητο στην Παλιά Πόλη – η μοναδικότητα προσφέρει προστασία σε πτωτικές αγορές.

που θα διατηρήσουν την αξία τους – π.χ., ένα σπίτι με σπάνια θέα ή ένα ιστορικό ακίνητο στην Παλιά Πόλη – η μοναδικότητα προσφέρει προστασία σε πτωτικές αγορές. Σχεδιάστε για μεγαλύτερες περιόδους διακράτησης. Τα γρήγορα «φλιπ» είναι πιο δύσκολα τώρα, οπότε να είστε προετοιμασμένοι να διατηρήσετε το ακίνητο τουλάχιστον 5+ χρόνια για να δείτε κέρδη.

Ουσιαστικά, η Scottsdale παραμένει κορυφαία τοποθεσία για επενδύσεις σε ακίνητα λόγω των διαχρονικών παραγόντων ζήτησης: ήλιος, δουλειές, κύρος και περιορισμένη γη. Οι επενδυτές μπορούν να βρουν πολλές ευκαιρίες, από ενοικιαστές υψηλού εισοδήματος μέχρι υπεραξία και δυνατότητες ανακατασκευής. Αλλά η επιτυχία θα απαιτήσει πλοήγηση στη νέα πραγματικότητα των υψηλότερων χρηματοδοτικών εξόδων, προσοχή στις ρυθμιστικές εξελίξεις και επιλογή ακινήτων που αντέχουν τόσο σε καλές όσο και σε δύσκολες περιόδους (ίσως κυριολεκτικά και μεταφορικά). Με προσεκτική στρατηγική, η επένδυση στη Scottsdale μέχρι το 2028 θα πρέπει να αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα – απλώς χωρίς τις εξωφρενικά υψηλές αποδόσεις της περιόδου φούσκας, κάτι που στην πραγματικότητα είναι ένδειξη μιας ώριμης, σταθεροποιημένης αγοράς mileszimbaluk.com realwealth.com.