Pekings Immobilienmarkt 2025: Überraschende Trends, kühne Entwicklungen & was als Nächstes kommt

Überblick: Ein Markt im Wandel

Die Immobilienlandschaft Pekings im Jahr 2025 bewegt sich in einem sensiblen Gleichgewicht zwischen staatlich gesteuerten Stabilitätsmaßnahmen und anhaltenden Gegenwinden am Markt. Wohnimmobilien-Preise haben sich von ihrem einst unaufhaltsamen Anstieg abgeschwächt, wobei neue politische Maßnahmen die Nachfrage einiger Käufer wiederbeleben, während der Bestand an unverkauften Immobilien hoch bleibt globalpropertyguide.com practiceguides.chambers.com. Die gewerblichen Sektoren erzählen eine Geschichte von zwei Trends: Bürovermieter kämpfen mit hohen Leerständen, indem sie die Mieten senken, selbst während neue Stadtteile als Geschäftszentren entstehen, und Einzelhandelskomplexe breiten sich in die Vororte aus, während China den Konsum ankurbeln will jll.com jll.com. Das Luxussegment sieht vorsichtige Käufer und eine Vorliebe für „stillem Luxus“, dennoch behalten Pekings Top-Adressen ihren Reiz. Unterdessen sehen sich Industrie- und Logistikimmobilien mit einem Überangebot und sich verändernden Mieterstrategien konfrontiert, obwohl strategisch günstige Standorte weiterhin florieren jll.com jll.com. All dies spielt sich im Schatten bedeutender politischer Eingriffe im Jahr 2025 ab, die darauf abzielen, eine anhaltende Immobilienflaute zu entschärfen – von Steuersenkungen und gelockerten Regeln für den Immobilienkauf bis hin zu Unterstützung für Mietwohnungen und Stadterneuerung practiceguides.chambers.com globalpropertyguide.com. Ausländische Investoren agieren vorsichtig angesichts von Kapitalbeschränkungen, obwohl große Abschlüsse Pekings globale Attraktivität beweisen pdf.savills.asia. Gleichzeitig sind Technologie und Nachhaltigkeit zu zentralen Elementen neuer Entwicklungen geworden, im Einklang mit Chinas Vision von grüneren, intelligenteren Städten chinadailyhk.com cushmanwakefield.com. Mit Blick auf die Zukunft prognostizieren Experten eine langsame Erholung: Der Konsens ist, dass eine echte Erholung der Preise und der Nachfrage möglicherweise erst 2026 oder später eintritt.reuters.com globalpropertyguide.com. Im Folgenden gehen wir auf jeden Aspekt des Immobilienmarktes in Peking ein – von Wohnungspreisen und Büros bis hin zu Hotspots und Prognosen – um ein umfassendes Bild der Immobilienlandschaft der Hauptstadt im Jahr 2025 und darüber hinaus zu zeichnen.

Trends im Wohnimmobilienmarkt

Immobilienpreise: Nach Jahren eines schwindelerregenden Wachstums sind die Immobilienpreise in Peking in eine Phase moderater Korrektur eingetreten. Anfang 2025 lag der durchschnittliche Preis für Neubauten in Peking bei etwa 46.000 RMB pro Quadratmeter (≈6.400 USD) – tatsächlich um ca. 1,8 % höher als im Vorjahr globalpropertyguide.com. Im Gegensatz dazu lagen die Preise für Bestandsimmobilien (Zweitmarkt) in Peking im Durchschnitt bei deutlich höheren ~68.700 RMB pro m² (~9.580 USD), waren jedoch um ca. 6,5 % niedriger als ein Jahr zuvor globalpropertyguide.com. Diese Divergenz spiegelt Pekings besondere Dynamik wider: Neue Einheiten (oft in Vorstadtprojekten mit staatlichen Preisobergrenzen) verzeichneten leichte Zuwächse, während ältere Wohnungen in Toplagen Preissenkungen erfuhren, da Eigentümer flexibler wurden. Bemerkenswert ist, dass Peking zu den am besten abschneidenden Großstädten gehörte – in Shanghai stiegen die Preise für Neubauten um 10 % im Jahresvergleich, aber auch in anderen Städten der ersten Kategorie fielen die Preise für Bestandsimmobilien um 3–6 % globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Insgesamt bleiben Analysten vorsichtig: Eine Reuters-Umfrage im Mai 2025 prognostizierte, dass die landesweiten Immobilienpreise 2025 um ca. 4–5 % fallen werden, mit einer stagnierenden Entwicklung für 2026 reuters.com reuters.com. In Peking bedeutet das voraussichtlich eine milde Korrektur im Jahr 2025, gefolgt von einer Stabilisierung, statt einer schnellen Erholung.

Wohnungsnachfrage und -verkäufe: Die Transaktionsvolumina auf dem Wohnungsmarkt in Peking zeigen dank politischer Unterstützung erste Anzeichen einer Belebung. Nach einem starken Einbruch in den Jahren 2022–2023 haben sich die Hausverkäufe zu stabilisieren begonnen – im 1. Quartal 2025 wurden landesweit rund 184,8 Millionen m² Wohnfläche verkauft, nur 2,4 % weniger als im Vorjahr, eine deutliche Verbesserung gegenüber den zweistelligen Rückgängen zuvor globalpropertyguide.com. Besonders Pekings Sekundärmarkt (Wiederverkauf) hat sich belebt: Über 20.000 Bestandswohnungen wurden im Dezember 2024 in Peking verkauft, der höchste Monatswert seit über 20 Monaten globalpropertyguide.com. Dieser Anstieg wird auf aufgestaute Nachfrage und gelockerte Vorschriften (siehe unten) sowie auf eine Verschiebung der Käuferpräferenzen hin zu bezugsfertigen Wohnungen zurückgeführt. Stadtweit bevorzugen Käufer zunehmend fertige Einheiten gegenüber Off-Plan-Verkäufen, da sie nach der Schuldenkrise der Bauträger vorsichtiger geworden sind. Im 1. Quartal 2025 sank die verkaufte Fläche von Off-Plan-Wohnungen in China um 10,2 % gegenüber dem Vorjahr, während die Verkäufe von fertiggestellten Neubauten um 18,6 % stiegen globalpropertyguide.com. Peking spiegelt diesen Trend wider – immer mehr Käufer entscheiden sich für die Sicherheit fertiger Wohnungen, auch wenn sie dafür einen Aufpreis zahlen müssen. Das Sonderkreditprogramm der Regierung in Höhe von 4 Billionen RMB, das dazu dient, ins Stocken geratene Projekte fertigzustellen, stärkt das Vertrauen, dass neue Entwicklungen auch geliefert werden globalpropertyguide.com. Infolgedessen beginnt sich der Bestand an unverkauften Wohnungen auf Pekings Primärmarkt langsam, aber sicher zu verringern.

Angebot und Bestand: Trotz wieder anziehender Verkäufe steht Peking in bestimmten Segmenten weiterhin vor einem beträchtlichen Wohnungsüberhang. Neue Baubeginne sind im Zuge des umfassenderen Branchendurchgreifens stark zurückgegangen – landesweit sanken die Baubeginne von Wohnprojekten im Jahr 2024 um 22,5 % globalpropertyguide.com. Auch die Fertigstellungen gingen zurück (~–25 % im Jahr 2024), sollten sich jedoch 2025 verbessern, da die staatliche Finanzierung hilft, Projekte fertigzustellen globalpropertyguide.com. In Peking waren Entwickler (insbesondere staatliche) beim Start neuer Projekte vorsichtig. Der Bestand an unverkauften Wohnungen erreichte 2024 ein Mehrjahreshoch, auch wenn das Wachstum sich verlangsamt hat globalpropertyguide.com. Bis März 2025 standen landesweit etwa 421,6 Millionen m² Wohnfläche zum Verkauf (der höchste Stand seit 2018) globalpropertyguide.com. Um dem entgegenzuwirken, begrenzen die Behörden Pekings das Angebot an Bauland für neue Wohnbebauung und ziehen sogar brachliegendes Land ein, um künftigen Überbestand zu verhindern globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Außerdem setzen sie auf kreative Absorptionsstrategien – zum Beispiel kaufen sie unverkaufte Einheiten auf, um sie in öffentlichen Mietwohnraum umzuwandeln, und bieten „Wohnungsgutscheine“ an, um Bewohner in Sanierungsgebieten zum Kauf von Bestandswohnungen anderswo zu ermutigen globalpropertyguide.com. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, den Überbestand schrittweise abzubauen. In der Praxis gibt es in den begehrtesten Lagen Pekings kaum unverkaufte Wohnungen (neue Projekte verkaufen sich oft immer noch, wenn auch langsamer als früher), während in Randbezirken und älteren Siedlungen mehr Angebote zu finden sind. Die Stadterneuerungsinitiative (später erläutert) ist ein weiterer Ansatz – durch die Sanierung alter Wohnviertel und „urbaner Dörfer“ hofft die Stadt, veralteten Bestand durch moderne Wohnungen zu ersetzen und den Überschuss zu verringern practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com.

Mietmarkt: Der Wohnungsvermietungsmarkt in Peking im Jahr 2025 ist zugunsten der Mieter ausgerichtet, mit stagnierenden oder sinkenden Mieten nach Jahren der Schwäche. Offizielle Daten zeigen, dass die Mieten in der Stadt (gemessen an der Wohnkomponente des Verbraucherpreisindex) im März 2025 um 0,1 % im Jahresvergleich gesunken sind, was einen Trend zu einer milden Deflation bei den Mieten fortsetzt globalpropertyguide.com. Dies ist tatsächlich eine Verbesserung gegenüber den Rückgängen von –0,3 % bis –0,4 % im Jahresvergleich, die Ende 2024 zu beobachten waren globalpropertyguide.com. Zu den Faktoren für die stagnierenden Mieten gehören ein erhöhtes Angebot an staatlich subventionierten Mietwohnungen und mehr Mietoptionen (die Stadt hat aggressiv erschwingliche Mietwohnungen hinzugefügt, was den Mietern Verhandlungsmacht verschafft) globalpropertyguide.com. Darüber hinaus haben wirtschaftliche Unsicherheit und Nachwirkungen von COVID in den letzten Jahren den Zustrom neuer Migranten gebremst und so die Nachfrage abgeschwächt. Vermieter in Peking konkurrieren nun stärker um die Bindung von Mietern; Mieterhöhungen sind selten und viele bieten Vergünstigungen oder leicht niedrigere Verlängerungsraten an. Hochwertige Expatriate-Mietwohnungen, die einst sehr gefragt waren, verzeichneten ebenfalls Leerstände, als die Grenzen geschlossen waren, obwohl die Nachfrage wieder anstieg, als China sich wieder öffnete. Insgesamt bleiben die Mietrenditen 2025 niedrig (oft nur 1–2 % in den Kerngebieten), könnten sich jedoch verbessern, wenn die Verkaufspreise weiter sinken, während die Mieten ihren Tiefpunkt erreichen. Die Regierung ihrerseits weitet das Angebot an Mietwohnungen aus – z. B. durch den Kauf von Gewerbeimmobilien oder unverkauften Wohnungen und deren Umnutzung als Mietwohnungen – um eine langfristige Mietstabilität zu gewährleisten globalpropertyguide.com. Für Mieter ist Peking jetzt ein relativer „Mietermarkt“, ein deutlicher Wandel gegenüber vor einem Jahrzehnt, als die Mieten unaufhaltsam stiegen.

Gewerbeimmobilien: Büro und Einzelhandel

Büromarkt

Beijingsmarkt steht unter Druck, gekennzeichnet durch Rekord-Leerstände und aggressive Zugeständnisse der Vermieter – dennoch gibt es Anzeichen für eine Erholung der Vermietungsaktivität.: Im Jahr 2024 sind die Gesamtmieten für Grade-A-Büros in Peking umeingebrochen (der stärkste jährliche Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen), nachdem sie 2023 bereits um 8,0 % gesunken waren jll.com jll.com . Jahrelanges hohes Neubauvolumen, gepaart mit pandemiebedingten Störungen und einem langsameren Wirtschaftswachstum, haben einen Mietermarkt geschaffen. Ende 2024 lagen diein Pekings Premium-Büros bei etwa 19–20 %, einem der höchsten Werte des letzten Jahrzehnts (wenn auch deutlich niedriger als in vielen anderen chinesischen Städten – Peking hatte 2024 mit 19,6 % die niedrigste Leerstandsquote unter zehn Großstädten pdf.savills.asia ). Die Vermieter reagierten mit drastischen Mietsenkungen und flexiblen Mietkonditionen. Diese Strategie zeigte einige Erfolge:, da günstige Mieten Mieter dazu verleiteten, aufzurüsten oder zu expandieren. Die gesamte vermietete Grade-A-Bürofläche in Peking stieg 2024 um, wobei Großabschlüsse (>10.000 m²) um 30 % zunahmen, da Unternehmen die vergünstigten Konditionen nutzten, um in bessere Gebäude umzuziehen jll.com . Im Wesentlichen haben die sinkenden Mieten „die Mieter dazu angeregt, nach kostengünstigeren Umzugsmöglichkeiten zu suchen“ jll.com , was zu einem vorübergehenden Nachfrageanstieg führte.

Trends 2025: Beim Eintritt in das Jahr 2025 bleibt der Büromarkt schwach, zeigt jedoch vorsichtige Anzeichen einer Stabilisierung. Vermieter haben ihren Fokus auf die Mieterbindung verlagert und versuchen, bestehende Nutzer davon abzuhalten, zu verkleinern oder umzuziehen. Im 2. Quartal 2025 machten Verlängerungen fast 30 % aller Bürovermietungsaktivitäten aus – ein Zeichen dafür, dass Vermieter großzügige Anreize bieten, um Mieter zur Verlängerung statt zum Auszug zu bewegen cushmanwakefield.com. Technologieunternehmen sind ein Lichtblick: Der TMT-Sektor (Technologie, Medien, Telekommunikation) führte die Nachfrage nach Büroflächen im 2. Quartal an, insbesondere expandierende KI- und Telekommunikationsunternehmen, was zur Flächenaufnahme beitrug cushmanwakefield.com. Die Nettoabsorption wurde im 2. Quartal 2025 mit etwa 39.700 m² positiv, und die stadtweite Leerstandsquote für Grade-A-Büros sank leicht auf 16,9 % bis Mitte 2025 cushmanwakefield.com. Die durchschnittlichen Mieten für Grade-A-Büros sanken jedoch weiter – um etwa 2,3 % gegenüber dem Vorquartal auf rund RMB 222 pro m² und Monat (etwa USD $3,00/ft² pro Monat) cushmanwakefield.com. Vermieter in älteren oder nicht erstklassigen Gebäuden zeigen sich besonders verhandlungsbereit und gewähren teils monatelange mietfreie Zeiten oder hohe Ausbaubeihilfen. Inländische Unternehmen (insbesondere Staatsunternehmen und Finanzfirmen) sind nun die Hauptnutzer, die Flächen füllen, da viele multinationale Unternehmen bei Expansionen in China weiterhin vorsichtig sind assets.cushmanwakefield.com. Es wird auch festgestellt, dass die Flight-to-Quality andauert: Mieter ziehen von B-Büros oder dezentralen Standorten in nun zu attraktiven Konditionen verfügbare Flächen im CBD und in Zhongguancun um. Für die Zukunft entspannt sich der Angebotsdruck etwas – nur etwa 144.000 m² neue Grade-A-Bürofläche sollen 2025 in Peking fertiggestellt werden, nachdem viele Projekte auf 2026–27 verschoben wurden assets.cushmanwakefield.com assets.cushmanwakefield.com. Das könnte dem Markt etwas Luft verschaffen. Dennoch wird die Mietpreiserholung langsam verlaufen; die meisten Prognosen gehen davon aus, dass die Büromieten in Peking bis 2025 weitgehend stabil bleiben oder leicht sinken, während die Leerstände allmählich zurückgehen. Vermieter werden die Niedrigmietstrategie voraussichtlich bis 2026 fortsetzen, um Flächen zu füllen.kommende Projekte. Positiv zu vermerken ist, dass Pekings Status als politisches und Innovationszentrum Chinas sicherstellt, dass Kern-Teilmärkte wie das CBD, die Financial Street und Zhongguancun langfristig sehr gefragt bleiben werden. Tatsächlich haben institutionelle Investoren notleidende Büroimmobilien im Blick – so hat beispielsweise Singapurs GIC in einem viel beachteten Deal Pekings LG Twin Towers (zwei Grade-A-Türme an der Chang’an Avenue) für über 8 Milliarden RMB erworben und setzt damit auf die langfristige Nachfrage im Zentrum Pekings pdf.savills.asia. Dieses Vertrauen erfahrener Investoren deutet darauf hin, dass der Büromarkt zwar angeschlagen, aber noch lange nicht am Ende ist.

Einzelhandel & gemischt genutzte Entwicklungen

Beijings Einzelhandelsimmobilien-Sektor erlebt einen Boom bei neuen Angeboten, obwohl die Konsumausgaben sich nur allmählich erholen. Im Jahr 2024 verzeichnete Peking eine Rekordmenge von 1,62 Millionen m² neuer Einzelhandelsfläche – der höchste jährliche Zuwachs aller Zeiten jll.com. Riesige Einkaufszentren und gemischt genutzte Zentren eröffneten in der ganzen Stadt, auch in aufstrebenden Vororten, was zu einem Anstieg der Leerstände und einem harten Wettbewerb um Mieter führte. Die Vorvermietungsquoten für neue Einkaufszentren sind gesunken – 2024 wurden Projekte im Durchschnitt mit nur etwa 72 % vorvermieteter Fläche eröffnet (im Vergleich zu den über 90 %, die früher für eine Eröffnung erforderlich waren) jll.com. Anstatt die Eröffnungen zu verschieben, machten die Entwickler weiter und setzten darauf, die Läden nach der Eröffnung zu vermieten. Bis Ende 2024 und Anfang 2025 begann diese Strategie sich auszuzahlen: Mit der allmählichen Zunahme der Besucherzahlen haben viele neue Einkaufszentren begonnen, leere Einheiten mit Gastronomie- und Erlebnisanbietern nachzubesetzen, mit dem Ziel, innerhalb eines Jahres nach der Eröffnung eine Auslastung von etwa 90 % zu erreichen jll.com. Tatsächlich waren Restaurants und Unterhaltung entscheidend, um Kunden zurückzugewinnen – Gastronomiemarken treiben einen Großteil der Mietnachfrage an und helfen neuen Zentren, Fuß zu fassen jll.com.

Im Jahrwächst und „upgradet“ sich der Einzelhandelsmarkt weiterhin. Entwickler werden im Jahr 2025 weiterebereitstellen assets.cushmanwakefield.com , mit Fokus auf Vorstadtbezirke und überarbeitete städtische Projekte. Viele der kommenden Projekte sind groß angelegte, gemischt genutzte Komplexe in Gebieten wie Daxing, Fangshan und Tongzhou sowie Renovierungen älterer Einkaufszentren in den zentralen Stadtbereichen assets.cushmanwakefield.com assets.cushmanwakefield.com . Diese neuen Anbieter bringen vielfältigere Formate – von Flagship-Theme-Stores und Familienunterhaltungsparks bis hin zu „Street Style“-Open-Air-Einkaufsstraßen – im Einklang mit Pekings Ziel, dass jeder Bezirk bis 2025 mindestens eine hochwertige kommerzielle Fußgängerzone haben soll assets.cushmanwakefield.com . Einzelhandelsvermieter, um sich an wirtschaftlichen Druck und veränderte Konsumgewohnheiten anzupassen assets.cushmanwakefield.com assets.cushmanwakefield.com . Da einige Luxus- und Premium-Marken langsamere Umsätze verzeichnen, holen Einkaufszentren mehr erschwingliche „Trend“-Marken, lokale Designerläden und interaktive Erlebnisse ins Haus. Bemerkenswert ist, dass die Einzelhandelsszene in Peking durch neue internationale Anbieter einen skurrilen Schub erhielt – zum Beispiel eröffnete der britische(ein Spezialitätenhändler) 2025 seinen ersten Asien-Pazifik-Store in Peking cushmanwakefield.com , und andere ausländische Einzelhändler expandieren vorsichtig, da Chinas Grenzen wieder geöffnet werden.

Die Verbrauchernachfrage verbessert sich, aber sie steigt nicht sprunghaft an. Die stadtweiten Einzelhandelsumsätze waren in den ersten fünf Monaten 2025 tatsächlich um etwa 3 % gegenüber dem Vorjahr rückläufig savills.com, was auf weiterhin schwaches Verbrauchervertrauen und eine Verlagerung der Luxusausgaben ins Ausland hinweist. Der Ausblick für das zweite Halbjahr 2025 ist jedoch positiver: Peking erwartet einen Aufschwung durch politische Anreize und zurückkehrenden Tourismus. Die Regierung hat Maßnahmen zur Ankurbelung des Konsums eingeführt – von Einkaufsfestivals und Gutscheinprogrammen bis hin zur Ausweitung steuerfreier Einkaufszonen. Mit Chinas wieder anziehendem Inlandstourismus (einschließlich mehr Touristen aus anderen Provinzen, die Pekings Einkaufszentren und Attraktionen besuchen), steigt die Besucherzahl im Einzelhandel. Wie bereits in der Übersicht erwähnt, signalisierten die chinesischen Führungskräfte 2025 eine proaktivere Fiskalpolitik zur Stärkung der Binnennachfrage cushmanwakefield.com. Einzelhandelsexperten bleiben daher optimistisch, dass Pekings neue Einkaufszentren den Raum nach und nach aufnehmen werden. Ein Trend zu „erlebnisorientiertem“ Einzelhandel ist erkennbar: Immobilien wie SKP-S (das hochmoderne Luxus-/Kunst-Einkaufszentrum) und Universal CityWalk (bei den Universal Studios) sind an den Wochenenden voll, was zeigt, dass einzigartige Ziele florieren können.

Mischnutzung und Fußgängerzonen: Auch in Peking entstehen integrierte Entwicklungen, die Einzelhandel, Büro, Hotel und Freizeit verbinden und neue urbane Subzentren schaffen. Ein herausragendes Beispiel sind die Erweiterungen von WF Central und Guomao Mall in der Innenstadt sowie die Stadterneuerungsprojekte, die alte Fabrikviertel in angesagte Geschäftsviertel verwandelt haben. Eine Initiative sieht vor, Teile traditioneller Viertel in Boutique-Einkaufsstraßen umzuwandeln – die Stadt drängt darauf, dass jeder Bezirk bis 2025 eine charakteristische Fußgängerzone hat assets.cushmanwakefield.com. Diese Bemühungen stehen im Einklang mit Pekings Ernennung zum nationalen „International Consumer Center“ und zielen darauf ab, die Hauptstadt als Einkaufs- und Kulturzentrum zu festigen. Zusammengefasst: Während das Angebot an Einzelhandelsimmobilien in Peking ein Allzeithoch erreicht hat – was kurzfristig Druck auf Mieten und Auslastung ausübt – wird der mittelfristige Ausblick durch politische Unterstützung und Pekings enorme Verbraucherbasis gestützt. Vermieter, die ihre Immobilien differenzieren (durch gezielte Mieterwahl, intelligente Technik und Integration mit Tourismus und Kultur), haben in der neuen Umgebung die größten Erfolgschancen.

Luxusimmobilien: Hochwertige Wohnungen und Nischenmärkte

Luxuswohnimmobilien in Peking repräsentieren das oberste Segment des Wohnungsmarktes – denken Sie an ultra-teure Apartments im Zentrum Pekings, großzügige Villen in bewachten Wohnanlagen und historische Hofhäuser (Siheyuan) in der Innenstadt. Dieses Segment im Jahr 2025 ist gekennzeichnet durch Wertbeständigkeit, aber geringe Liquidität. Käufer mit hohem Vermögen sind angesichts des allgemeinen Marktrückgangs und der Regierungsdevise „Wohnen, nicht Spekulation“ wählerischer und preissensibler geworden. Infolgedessen gingen die Transaktionsvolumina von Luxusimmobilien im Jahr 2024 zurück, und die Preise verzeichneten einen leichten Rückgang – insbesondere im sekundären Luxusmarkt (Wiederverkauf von hochwertigen Immobilien). Laut JLL hat sich der Rückgang der Wiederverkaufspreise im High-End-Segment in Peking verlangsamt bis Anfang 2025, was darauf hindeutet, dass das Schlimmste überstanden sein könnte joneslanglasalle.com.cn. Mit anderen Worten: Die Preise für Luxusimmobilien sind 2023–24 tatsächlich gefallen, aber bis Q1 2025 hat sich das Tempo des Rückgangs verlangsamt, was auf eine Stabilisierung hindeutet. Auf der Seite der Neubauten hielten die Entwickler von Luxuswohnungen in Pekings Top-Lagen (wie der Ost 3. Ringstraße, dem Chaoyang-Park-Gebiet oder dem Financial Street-Viertel) ihre Preisniveaus weitgehend, dank begrenztem neuen Angebot und starker Endnachfrage. Tatsächlich berichten einige Prestigeprojekte weiterhin von Preisen über 150.000 RMB pro m² (>2.000 $/ft²). Beispielsweise bleiben Einheiten in der „Emerald“-Serie von China Resources oder Projekte von Sinobo in der Nähe des Botschaftsviertels extrem teuer und werden oft nur auf Einladung verkauft.

Einige Trends stechen im Luxussegment hervor:

„Stiller Luxus“ und Qualitätsfokus: Wohlhabende Käufer in Peking tendieren zunehmend zu zurückhaltenderen, qualitätsorientierten Präferenzen. Statt auffälligem Prunk besteht Interesse an Handwerkskunst, Wellness-Features und Smart-Home-Technologie. Markenresidenzen (mit Hotelservice) sind bei bestimmten Käufern ebenfalls gefragt, obwohl es in Peking weniger davon gibt als in Shanghai oder Shenzhen.

Wohlhabende Käufer in Peking tendieren zunehmend zu zurückhaltenderen, qualitätsorientierten Präferenzen. Statt auffälligem Prunk besteht Interesse an Handwerkskunst, Wellness-Features und Smart-Home-Technologie. Markenresidenzen (mit Hotelservice) sind bei bestimmten Käufern ebenfalls gefragt, obwohl es in Peking weniger davon gibt als in Shanghai oder Shenzhen. Politische Auswirkungen: Luxusimmobilien waren direkt von politischen Maßnahmen betroffen – in der Vergangenheit gab es in Peking höhere Anzahlungsanforderungen und strengere Qualifikationsregeln für größere/teure Einheiten. Ende 2024 wurden einige davon gelockert (z. B. Senkung der Anzahlungen auch für Zweitwohnungen practiceguides.chambers.com und Abschaffung der Unterscheidung „gewöhnliche vs. nicht gewöhnliche Wohnungen“, die oft hochpreisige Immobilien benachteiligte practiceguides.chambers.com). Das Ergebnis ist ein etwas breiteres Käuferfeld für Luxusimmobilien im Jahr 2025 als ein Jahr zuvor. Allerdings bleibt die Obergrenze von „eine Immobilie pro Ausländer“ bestehen, und insgesamt ist die Kreditvergabe für spekulative Käufe weiterhin restriktiv globalpropertyguide.com.

Luxusimmobilien waren direkt von politischen Maßnahmen betroffen – in der Vergangenheit gab es in Peking höhere Anzahlungsanforderungen und strengere Qualifikationsregeln für größere/teure Einheiten. Ende 2024 wurden einige davon gelockert (z. B. Senkung der Anzahlungen auch für Zweitwohnungen practiceguides.chambers.com und Abschaffung der Unterscheidung „gewöhnliche vs. nicht gewöhnliche Wohnungen“, die oft hochpreisige Immobilien benachteiligte practiceguides.chambers.com). Das Ergebnis ist ein etwas breiteres Käuferfeld für Luxusimmobilien im Jahr 2025 als ein Jahr zuvor. Allerdings bleibt die Obergrenze von „eine Immobilie pro Ausländer“ bestehen, und insgesamt ist die Kreditvergabe für spekulative Käufe weiterhin restriktiv globalpropertyguide.com. Luxuriöse Mietwohnungen und Co-Living: Eine interessante Nische ist der Aufstieg von gehobenen Mietresidenzen und Serviced Apartments, die sich an Führungskräfte und wohlhabende Millennials richten, die Flexibilität bevorzugen. Unternehmen wie Funlive und SilverStar wandeln einige hochwertige Immobilien in langfristige Mietobjekte oder Co-Living-Spaces mit luxuriösen Annehmlichkeiten um, teilweise um mit langsameren Verkäufen umzugehen. Dies bietet einen Absatzkanal für Luxusbestände und spricht diejenigen an, die noch nicht kaufen möchten.

Insgesamt hat Luxusimmobilien in Peking ihren Wert besser gehalten als der Massenmarkt – gestützt durch Knappheit (das Angebot an Grundstücken in zentralen Lagen ist minimal) und die Tatsache, dass ultrareiche Käufer weniger zinssensitiv sind. Ausländische Käufer (wie Botschaften oder Expatriates) machen ebenfalls einen kleinen Teil der Nachfrage nach Pekings Luxusvillen und -wohnungen aus, obwohl ausländische Privatkäufer Einschränkungen unterliegen (in der Regel ist nur ein Haus erlaubt, und sie müssen mindestens ein Jahr in China gearbeitet oder studiert haben) wise.com. Mit der Wiedereröffnung Chinas kehren wieder einige ausländische Käufer in das Top-Segment zurück, oft für den Eigenbedarf oder als langfristige Investition.

In prestigeträchtigen Lagen – z. B. traditionelle Innenhöfe in Hutong-Vierteln oder Penthäuser mit Blick auf den Sommerpalast – steigen die Preise tatsächlich wieder leicht an, da sie als unersetzliche Vermögenswerte gelten. Einige rekordverdächtige Angebotspreise wurden 2025 für seltene Objekte beobachtet (wie ein renoviertes Hofhaus im Dongcheng-Distrikt, das für über 500 Millionen ¥ auf den Markt kam). Abgesehen von solchen Fällen ist der Luxusmarkt weitgehend stabil: Verkäufer halten an ihren Preisen fest, statt Notverkäufe zu machen, und Käufer verhandeln härter. Die Erwartung ist, dass sich mit einer Verbesserung der Gesamtwirtschaft die aufgestaute Nachfrage im High-End-Segment in erneutes Preiswachstum umsetzen wird, angesichts von Pekings Wohlstandsentwicklung und begrenztem Top-Angebot. Bis dahin bleibt Luxusimmobilien ein sicherer Hafen für Kapital (auf Sicht von 5+ Jahren), aber mit gedämpfter kurzfristiger Dynamik.

Trends bei Industrie- & Logistikimmobilien

Pekings Industrie- und Logistikimmobilien-Sektor zeigt 2025 ein gemischtes Bild. Einerseits erlebt die Stadt einen Anstieg des Neubaubestands – riesige moderne Lagerhäuser und Industrieparks entstehen im Großraum. Andererseits haben wirtschaftliche Gegenwinde und regionale Konkurrenz den Markt in den letzten Jahren von einem vermieterfreundlichen zu einem mieterfreundlichen Markt gewandelt jll.com.

Anstieg des Angebots und Leerstand: Für 2025 wird in Peking ein Spitzenjahr für die Fertigstellung von Logistikimmobilien erwartet. Branchenberichte deuten darauf hin, dass etwa 1,8–1,9 Millionen m² neue Logistikanlagen im Jahr 2025 fertiggestellt werden, was auf einen Schlag fast der Hälfte des derzeitigen Bestands am Markt entspricht (eine enorme Expansion) assets.cushmanwakefield.com. Der Großteil dieses Angebots konzentriert sich auf die Randgebiete der Stadt – insbesondere auf den Bezirk Pinggu im äußersten Osten, der allein schätzungsweise 83 % der neuen Lagerflächen von 2025 bis 2027 ausmacht jll.com. Weitere Cluster mit erwarteten Neubauprojekten sind der Logistikpark Tongzhou (Ost/Südost, nahe dem Subzentrum) und das Gebiet Shunyi (Nordosten, nahe dem Flughafen Peking Capital) sowie einige Ausläufer in die angrenzende Provinz Hebei. Diese Angebotswelle hat die Leerstände bereits steigen lassen. Insgesamt ist der Logistikleerstand in Peking kürzlich auf etwa 18,2 % gestiegen jll.com – ein historisch hoher Wert, der zeigt, dass viele Lager um Mieter konkurrieren. Vermieter senken daher die Mieten oder bieten mietfreie Zeiträume an, um Nutzer anzulocken.

Nachfrageverschiebungen: Die Nachfrage nach Logistikflächen in Peking wächst zwar, hält aber mit dem Angebotsüberschuss nicht Schritt, was zu Abwärtsdruck auf die Mieten und einer Abwanderung der Mieter in günstigere Lagen führt. Ein bemerkenswerter Trend ist, dass einige kostenbewusste Mieter (insbesondere E-Commerce, Einzelhandelsverteiler und Drittlogistiker) von Peking in nahegelegene Städte wie Langfang oder Tianjin umziehen, um Miete zu sparen jll.com. Diese Nachbarregionen im Jing-Jin-Ji-Gebiet bieten oft neuere Anlagen zu einem Bruchteil der Kosten Pekings sowie Anreize der lokalen Regierungen. Allerdings halten sich die Kern-Logistik-Teilmärkte innerhalb Pekings besser. So bleiben etwa der Logistikpark am Flughafen Peking (nahe dem Capital Airport) und das Logistikzentrum Tongzhou relativ stabil – ihre Leerstandsquoten liegen dank Top-Lage und stabiler Nachfrage von 3PL-Betreibern (Drittlogistiker), die die Stadt bedienen, deutlich unter dem Durchschnitt jll.com. Zudem entsteht durch die Verlagerung traditioneller Industrien im Zuge der „Nicht-Hauptstadt-Funktion“-Strategie Pekings neue Nachfrage aus höherwertigen Branchen. Die Pharma- und Tech-Industrie treten als neue Mieter für Industrieflächen auf und suchen spezialisierte Anlagen (wie Kühllager oder F&E-Werkstätten) in Peking oder in der Wirtschafts- und Technologieentwicklungszone Peking (Yizhuang).

Industrieparks und Politik: Die Regierung gestaltet aktiv die Landschaft der Industrieimmobilien. Die Wirtschaftszone des internationalen Flughafens Peking-Daxing ist ein Vorzeigeprojekt, das neue Entwicklungen vorantreibt. Diese Zone, die sich über Peking und Hebei erstreckt, umfasst 150 km² und verfügt über mehrere spezialisierte Industrieparks english.beijing.gov.cn english.beijing.gov.cn. Bis Ende 2024 waren dort etwa 420.000 m² neuer Industrieparks (Biopharma, Luftfahrt, Technologie-Inkubationszentren usw.) in Betrieb, weitere 400.000 m² im Bau und ein Ziel von 1.000.000 m² in den nächsten Jahren english.beijing.gov.cn. Solche Initiativen locken Unternehmen mit Steuervergünstigungen und sogar zollfreien Einrichtungen – zum Beispiel sparen Firmen im Daxing Biopharma Park etwa 30 % der Kosten, indem sie innerhalb der zollfreien Zone operieren english.beijing.gov.cn english.beijing.gov.cn. Ähnlich werden ältere Industriegebiete in Shunyi, Shijingshan (Shougang Park) und Changping in Hightech-Zentren umgewandelt, oft mit modernisierten Industrieimmobilien für Robotik-, KI- und „smarte“ Fertigungsunternehmen. Die staatliche Unterstützung – wie beschleunigte Genehmigungen für Industrieprojekte und umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur – macht Pekings neue Industrieparks attraktiver english.beijing.gov.cn english.beijing.gov.cn.

Ausblick: Die kurzfristigen Aussichten für Logistikvermieter sind aufgrund des Überangebots herausfordernd. Es ist zu erwarten, dass die Mieten in Randlagen stagnieren oder sinken, bis der Überschuss an Flächen absorbiert ist. Die Nachfragedaten bleiben jedoch vorsichtig positiv: E-Commerce wächst weiter (Chinas Online-Einzelhandelsumsätze steigen stetig und treiben den Lagerflächenbedarf), und Hersteller in aufstrebenden Sektoren (wie EV-Batterien, Halbleiterausrüstung usw.) expandieren im Großraum Peking. Bis 2026–2027, wenn sich die neuen Lagerhäuser in Pinggu füllen (oder deren Entwicklung möglicherweise verlangsamt wird), sollte sich der Markt wieder ausbalancieren. Auch Investoren beobachten den Markt – einige ausländische Fonds und REIT-ähnliche Vehikel interessieren sich für Pekings Logistikimmobilien und sehen die aktuelle Schwäche als Chance, zu besseren Renditen zu kaufen. Eine interessante politische Entwicklung ist Chinas Vorstoß für Infrastruktur-REITs, die bis 2025 auch Logistikimmobilien umfassen. Peking könnte einige seiner Lagerhäuser für den heimischen Markt in REITs bündeln, was frisches Kapital und Liquidität bringt cushmanwakefield.com.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Pekings Industrieimmobilienmarkt neu ausrichtet: weg von generischen Fabriken und hin zu Hightech- und Logistikflächen, wobei die staatliche Flächenwidmung diese Entwicklung steuert. Erstklassige Logistikparks in der Nähe von Verkehrsknotenpunkten bleiben gefragt, während ältere oder abgelegene Lagerhäuser Schwierigkeiten haben. Die Rolle der Stadt in der integrierten Beijing-Tianjin-Hebei (Jing-Jin-Ji)-Region bedeutet auch, dass Unternehmen immer Optionen jenseits der Stadtgrenze prüfen werden. Dennoch verschafft ein Standort in der Hauptstadt Vorteile (Nähe zu Kunden, Regierung, Talenten), sodass der Markt für Industrieimmobilien in Peking nach dieser Angebotsschwemme wieder ein Gleichgewicht finden wird.

Politische und regulatorische Auswirkungen im Jahr 2025

Die Regierungspolitik ist wohl der einflussreichste Faktor für den Immobilienmarkt in Peking im Jahr 2025. Nach der Immobilienkrise 2021–2023 (ausgelöst durch die „Drei roten Linien“ bei der Verschuldung und große Entwicklerinsolvenzen) haben die Behörden auf allen Ebenen umgesteuert, um den Markt zu stützen und eine harte Landung zu verhindern. Mehrere wichtige regulatorische Maßnahmen und politische Trends prägen in diesem Jahr die Entwicklung:

Lockerung der Beschränkungen für den Wohnungskauf: Ende 2024 schloss sich Peking anderen Großstädten an und lockerte strenge Regeln für den Wohnungskauf , um die Nachfrage anzukurbeln. Bemerkenswert ist, dass die Stadt die langjährigen Anforderungen an „ Hukou und Sozialversicherung “ für den Wohnungskauf abgeschafft hat – das bedeutet, dass Nicht-Pekinger für den Kauf einer Wohnung keinen lokalen Hukou oder eine bestimmte Anzahl von Steuerjahren mehr benötigen practiceguides.chambers.com. Diese Änderung, die durch ein Rundschreiben im September 2024 umgesetzt wurde, erweiterte den Käuferkreis, indem mehr Migranten und Talente in Peking kaufen dürfen (zuvor waren viele auf nur eine Wohnung oder gar keine beschränkt, wenn sie keinen lokalen Status hatten). Außerdem hat Peking die Politik übernommen, Haushalte ohne bestehende Wohnung in der Stadt als Erstkäufer zu behandeln, selbst wenn sie anderswo bereits Eigentum besessen haben. Diese „ Anerkennung von Wohnungen, nicht von Krediten “-Regel senkte effektiv die Anzahlungen und Hypothekenzinsen für viele Aufsteiger. Die Auswirkungen sind erheblich – plötzlich kann eine Familie, die ihre einzige Wohnung in Peking verkauft hat, oder ein Neuzugang aus einer anderen Stadt, mit nur 20–30 % Anzahlung kaufen (statt zuvor 60 %).

Ende 2024 schloss sich Peking anderen Großstädten an und , um die Nachfrage anzukurbeln. Bemerkenswert ist, dass die Stadt die langjährigen Anforderungen an „ “ für den Wohnungskauf abgeschafft hat – das bedeutet, dass Nicht-Pekinger für den Kauf einer Wohnung keinen lokalen Hukou oder eine bestimmte Anzahl von Steuerjahren mehr benötigen practiceguides.chambers.com. Diese Änderung, die durch ein Rundschreiben im September 2024 umgesetzt wurde, erweiterte den Käuferkreis, indem mehr Migranten und Talente in Peking kaufen dürfen (zuvor waren viele auf nur eine Wohnung oder gar keine beschränkt, wenn sie keinen lokalen Status hatten). Außerdem hat Peking die Politik übernommen, Haushalte ohne bestehende Wohnung in der Stadt als zu behandeln, selbst wenn sie anderswo bereits Eigentum besessen haben. Diese „ “-Regel senkte effektiv die Anzahlungen und Hypothekenzinsen für viele Aufsteiger. Die Auswirkungen sind erheblich – plötzlich kann eine Familie, die ihre einzige Wohnung in Peking verkauft hat, oder ein Neuzugang aus einer anderen Stadt, mit nur 20–30 % Anzahlung kaufen (statt zuvor 60 %). Niedrigere Anzahlungen und günstigere Hypotheken: Finanzaufsichtsbehörden führten umfassende Änderungen ein, um die Kosten für den Kauf zu senken. Bis Ende 2024 wurden die Mindestanzahlungen für Erstkäufe in Großstädten auf 20 % (von 30 %) gesenkt, und für Zweitwohnungen auf 30 % (von 40 % oder mehr) practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. Auch das traditionell konservative Peking setzte diese Senkungen für qualifizierte Käufer um. Gleichzeitig senkten die Banken die Hypothekenzinsen – der 5-Jahres-Loan-Prime-Rate wurde mehrfach gesenkt, und lokale Banken erhielten Spielraum für größere Rabatte. Viele Pekinger Hausbesitzer nutzten neue Regeln, die eine einmalige Zinsverhandlung für bestehende Hypotheken erlauben, und senkten die Zinsen um 40–60 Basispunkte. Neue Hypothekenzinsen für Erstkäufer in Peking fielen 2025 auf etwa 4,1–4,3 %, den niedrigsten Stand seit vielen Jahren. Diese Maßnahmen verbessern die Erschwinglichkeit erheblich: Zum Beispiel sind die monatlichen Raten für ein Darlehen von 5 Mio. ¥ jetzt deutlich niedriger, was die Menschen dazu ermutigt, wieder in den Markt einzusteigen.

Finanzaufsichtsbehörden führten umfassende Änderungen ein, um die Kosten für den Kauf zu senken. Bis Ende 2024 wurden die für Erstkäufe in Großstädten auf (von 30 %) gesenkt, und für Zweitwohnungen auf (von 40 % oder mehr) practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. Auch das traditionell konservative Peking setzte diese Senkungen für qualifizierte Käufer um. Gleichzeitig senkten die Banken die – der 5-Jahres-Loan-Prime-Rate wurde mehrfach gesenkt, und lokale Banken erhielten Spielraum für größere Rabatte. Viele Pekinger Hausbesitzer nutzten neue Regeln, die eine für bestehende Hypotheken erlauben, und senkten die Zinsen um 40–60 Basispunkte. Neue Hypothekenzinsen für Erstkäufer in Peking fielen 2025 auf etwa 4,1–4,3 %, den niedrigsten Stand seit vielen Jahren. Diese Maßnahmen verbessern die Erschwinglichkeit erheblich: Zum Beispiel sind die monatlichen Raten für ein Darlehen von 5 Mio. ¥ jetzt deutlich niedriger, was die Menschen dazu ermutigt, wieder in den Markt einzusteigen. Steuerliche Anreize: Die Grunderwerbsteuer – eine wichtige Transaktionssteuer – wurde vorübergehend gesenkt. Im August 2024 erhöhte eine nationale Regelung die Schwelle für Grunderwerbsteuerermäßigungen von 90 m² auf 140 m², da in teuren Städten 90 m² als kleine Einheit gilt practiceguides.chambers.com. Jetzt zahlen in Peking Erstkäufer nur noch 1 % Grunderwerbsteuer auf Wohnungen bis zu 140 m² (zuvor 1,5 %), und Zweitkäufer zahlen 1 % (für ≤140 m²) oder 2 % (für >140 m²) – zuvor waren es 3 % practiceguides.chambers.com. Diese Senkungen sparen Käufern Zehntausende Yuan und sollten den Erwerb größerer Wohnungen anregen. Zusätzlich verlängerte die Regierung Einkommensteuererstattungen für diejenigen, die innerhalb kurzer Zeit eine Immobilie verkaufen und eine andere kaufen, um Wohnungs-„Inzahlungnahmen“ zu fördern. Tatsächlich starteten Peking und alle Städte der ersten Kategorie Wohnungs-Inzahlungnahmeprogramme in den Jahren 2024–2025 practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. Diese Programme helfen Hausbesitzern, ihre aktuelle Immobilie zu verkaufen (oft mit Maklergebührenermäßigungen oder garantierten Rückkäufen), damit sie eine neue kaufen können – was effektiv beide Seiten des Marktes stimuliert.

Die – eine wichtige Transaktionssteuer – wurde vorübergehend gesenkt. Im August 2024 erhöhte eine nationale Regelung die Schwelle für Grunderwerbsteuerermäßigungen von 90 m² auf 140 m², da in teuren Städten 90 m² als kleine Einheit gilt practiceguides.chambers.com. Jetzt zahlen in Peking nur noch auf Wohnungen bis zu 140 m² (zuvor 1,5 %), und zahlen 1 % (für ≤140 m²) oder 2 % (für >140 m²) – zuvor waren es 3 % practiceguides.chambers.com. Diese Senkungen sparen Käufern Zehntausende Yuan und sollten den Erwerb größerer Wohnungen anregen. Zusätzlich verlängerte die Regierung für diejenigen, die innerhalb kurzer Zeit eine Immobilie verkaufen und eine andere kaufen, um Wohnungs-„Inzahlungnahmen“ zu fördern. Tatsächlich starteten Peking und alle Städte der ersten Kategorie in den Jahren 2024–2025 practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. Diese Programme helfen Hausbesitzern, ihre aktuelle Immobilie zu verkaufen (oft mit Maklergebührenermäßigungen oder garantierten Rückkäufen), damit sie eine neue kaufen können – was effektiv beide Seiten des Marktes stimuliert. Unterstützung für Entwickler und Bauwesen: Auf der Angebotsseite führten die Behörden eine Vielzahl von Maßnahmen ein, um Bauträger zu retten und die Fertigstellung von Projekten sicherzustellen. Ein Sonderkredit der Zentralregierung in Höhe von 250–300 Milliarden ¥ wurde eingesetzt, um landesweit ins Stocken geratene Wohnungsbauprojekte fertigzustellen (einige davon befinden sich in Peking) globalpropertyguide.com. Die lokalen Regierungen, darunter auch die Pekings, wurden ermutigt, Baufristen zu verlängern, Vorschriften für den Vorverkauf zu lockern und die Finanzierung für seriöse Bauträger zu erleichtern. Im Fall von Peking gibt es in der Stadt meist hochwertige, oft staatlich unterstützte Bauträger, sodass es dort nicht zu den extremen Problemen anderer Regionen gekommen ist. Dennoch wurden Maßnahmen wie das Aufheben offizieller Preisobergrenzen für den Verkauf neuer Projekte ergriffen – so können Bauträger in Peking neue Einheiten stärker am Marktpreis ausrichten, um Investitionen wieder hereinzuholen globalpropertyguide.com. Auch die Regeln für Grundstücksauktionen wurden angepasst: Peking hat das System der „Grundstückspreisobergrenze“ abgeschafft, das Auktionen bei bestimmten Preisen stoppte globalpropertyguide.com. Jetzt können Grundstücke freier gehandelt werden, was Ende 2024 dazu führte, dass einige Parzellen mit moderaten Aufschlägen verkauft wurden. Die Idee ist, den Verkauf von Grundstücken wiederzubeleben (eine Einnahmequelle für die Stadt) und den Bauträgern die Chance auf angemessene Margen bei neuen Projekten zu geben.

Auf der Angebotsseite führten die Behörden eine ein, um Bauträger zu retten und die Fertigstellung von Projekten sicherzustellen. Ein wurde eingesetzt, um landesweit ins Stocken geratene Wohnungsbauprojekte fertigzustellen (einige davon befinden sich in Peking) globalpropertyguide.com. Die lokalen Regierungen, darunter auch die Pekings, wurden ermutigt, für seriöse Bauträger zu erleichtern. Im Fall von Peking gibt es in der Stadt meist hochwertige, oft staatlich unterstützte Bauträger, sodass es dort nicht zu den extremen Problemen anderer Regionen gekommen ist. Dennoch wurden Maßnahmen wie das ergriffen – so können Bauträger in Peking neue Einheiten stärker am Marktpreis ausrichten, um Investitionen wieder hereinzuholen globalpropertyguide.com. Auch die Regeln für Grundstücksauktionen wurden angepasst: Peking hat das System der „Grundstückspreisobergrenze“ abgeschafft, das Auktionen bei bestimmten Preisen stoppte globalpropertyguide.com. Jetzt können Grundstücke freier gehandelt werden, was Ende 2024 dazu führte, dass einige Parzellen mit moderaten Aufschlägen verkauft wurden. Die Idee ist, (eine Einnahmequelle für die Stadt) und den Bauträgern die Chance auf angemessene Margen bei neuen Projekten zu geben. Förderung von Mietwohnungen und bezahlbarem Wohnraum: Das Regierungsmantra „Wohnen zum Leben, nicht zur Spekulation“ schlägt sich in der Unterstützung für Mietwohnungen nieder. 2025 setzt Peking die Ausweitung des Angebots an subventionierten Mietwohnungen fort – von der Umwandlung von Gewerbeflächen bis zur Förderung von Build-to-Rent-Gemeinschaften. Es gibt Steuererleichterungen für Mietwohnungsbetreiber und Pilotprogramme, bei denen ländliches Kollektivland für Mietwohnungen genutzt werden kann. Bezahlbare Mietwohnungen und Co-Living-Wohnheime für junge Berufstätige sind entstanden, was den Mietdruck teilweise lindert und Alternativen zum Kauf bietet. Diese Politik kurbelt den Kaufmarkt nicht direkt an, deckt aber Wohnbedürfnisse ab und verhindert übermäßige Mieterhöhungen (die den Markt destabilisieren könnten).

Das Regierungsmantra „Wohnen zum Leben, nicht zur Spekulation“ schlägt sich in der Unterstützung für Mietwohnungen nieder. 2025 setzt Peking die fort – von der Umwandlung von Gewerbeflächen bis zur Förderung von Build-to-Rent-Gemeinschaften. Es gibt Steuererleichterungen für Mietwohnungsbetreiber und Pilotprogramme, bei denen ländliches Kollektivland für Mietwohnungen genutzt werden kann. und für junge Berufstätige sind entstanden, was den Mietdruck teilweise lindert und Alternativen zum Kauf bietet. Diese Politik kurbelt den Kaufmarkt nicht direkt an, deckt aber Wohnbedürfnisse ab und verhindert übermäßige Mieterhöhungen (die den Markt destabilisieren könnten). Stadtentwicklung und Stadterneuerungspolitik: Ein bedeutender regulatorischer Schwerpunkt liegt auf der Stadterneuerung, die indirekt den Immobilienmarkt beeinflusst, indem sie das Stadtumfeld verbessert und neue Investitionsmöglichkeiten schafft. Im Jahr 2024 hat Peking seine Rahmenvorschriften zur Stadterneuerung mit vereinfachten Genehmigungen eingeführt practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. Bis 2025 hat die Stadt über ein Dutzend unterstützender Richtlinien zu Themen wie Sanierung alter Wohnviertel, Erhaltung historischer Gebäude und Umgestaltung von „urban villages“ erlassen practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. Beispielsweise sollen ganze Bereiche baufälliger Wohnhäuser (einige „urban villages“) nun umgestaltet werden – entweder durch Neubau oder umfassende Modernisierung – und die Regierung stellt für diese Projekte Fördermittel und Anreize bereit. Auf nationaler Ebene hat das Ministerium für Wohnungsbau sowie Stadt- und Landentwicklung eine intensivierte Umgestaltung von urban villages im Jahr 2025 angekündigt, mit dem Ziel, zusätzlich 1 Million Einheiten zu renovieren oder neu zu bauen practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. In Peking werden durch solche Maßnahmen wertvolle Flächen innerhalb der Stadt für neue, hochwertigere Entwicklungen (oft mit gemischten Einkommensverhältnissen) freigesetzt und gleichzeitig Sicherheitsrisiken reduziert. Sie sorgen zudem für Bautätigkeit (und damit Nachfrage nach Immobiliendienstleistungen). Ein prominentes Beispiel ist das Gebiet in der Nähe des Südbahnhofs von Peking, wo alte Elendsviertel in neue Wohnungen und Parks umgewandelt werden – was den Immobilienwert des gesamten Bezirks steigert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Politik des Jahres 2025 darauf ausgerichtet ist, den Markt zu stabilisieren und das Vertrauen wiederherzustellen. Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass sie einen stärkeren Einbruch verhindert haben – die Rückgänge bei den Verkäufen werden geringer und die Preise finden einen Boden globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Allerdings merken die politischen Entscheidungsträger selbst an, dass Vertrauen der Schlüssel ist und es sich nicht über Nacht erholen wird globalpropertyguide.com. Die Regierung hat daher zugesagt, weiterhin für „Wohnungsstabilität“ zu sorgen und hat sogar langfristige Reformen angedeutet (wie die Entwicklung einer Grundsteuer und die Ausweitung von Mietrechten), um nachhaltiges Wachstum zu fördern. Vorerst befindet sich der Markt in Peking unter einem politischen Sicherheitsnetz, und jedes Anzeichen einer erneuten Abkühlung wird wahrscheinlich mit weiteren Lockerungsmaßnahmen beantwortet werden.

Trends und Beschränkungen bei Auslandsinvestitionen

Auslandsinvestitionen in Immobilien in Peking waren historisch gesehen begrenzt, aber einflussreich – sie kamen in Wellen, wenn Chinas Markt attraktiv erschien, und zogen sich in Abschwungphasen oder bei regulatorischer Verschärfung zurück. Im Jahr 2025 ist das Interesse ausländischer Investoren an Pekings Immobilienmarkt vorhanden, aber vorsichtig. Mehrere Faktoren prägen das Umfeld:

Institutionelle Investitionen: Große globale Investoren (Staatsfonds, Private Equity, Entwickler aus Hongkong usw.) verfolgen weiterhin ausgewählte Gelegenheiten in Peking. Besonders angezogen werden sie von erstklassigen Gewerbeimmobilien . So hat beispielsweise, wie erwähnt, GIC (Singapurs Staatsfonds) den Bürokomplex LG Twin Towers in Peking für über 8 Milliarden RMB erworben gic.com.sg gic.com.sg (obwohl dieses Geschäft 2020 abgeschlossen wurde, unterstreicht es den Trend, dass Staatsfonds auf Trophäenimmobilien in Peking abzielen). In den Jahren 2023–2024 verlangsamte sich der Zufluss ausländischen Kapitals angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit Chinas und von Währungsrisiken, verschwand jedoch nicht. Bis Mitte 2025 sehen einige opportunistische Investoren die gesunkenen Preise in Peking als Chance, günstig einzusteigen. Berichten zufolge prüfen einige ausländische Fonds den Kauf notleidender Vermögenswerte (z. B. den Erwerb von Schulden angeschlagener Entwickler mit Projekten in Peking oder Partnerschaften mit lokalen SOEs zur Übernahme unfertiger Immobilien). Bürotürme und Gewerbeparks stehen dabei im Vordergrund, da Einzelhandel derzeit als schwieriger gilt und Wohnimmobilien für ausländische Investoren größtenteils tabu sind. Bemerkenswert ist, dass asiatische Investoren (aus Singapur, Hongkong usw.) in letzter Zeit aktiver waren als westliche Unternehmen, was auf eine größere Vertrautheit und vielleicht eine langfristigere Asien-Perspektive zurückzuführen ist.

Große globale Investoren (Staatsfonds, Private Equity, Entwickler aus Hongkong usw.) verfolgen weiterhin ausgewählte Gelegenheiten in Peking. Besonders angezogen werden sie von . So hat beispielsweise, wie erwähnt, den Bürokomplex in Peking für über 8 Milliarden RMB erworben gic.com.sg gic.com.sg (obwohl dieses Geschäft 2020 abgeschlossen wurde, unterstreicht es den Trend, dass Staatsfonds auf Trophäenimmobilien in Peking abzielen). In den Jahren 2023–2024 verlangsamte sich der Zufluss ausländischen Kapitals angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit Chinas und von Währungsrisiken, verschwand jedoch nicht. Bis Mitte 2025 sehen einige opportunistische Investoren die gesunkenen Preise in Peking als Chance, günstig einzusteigen. Berichten zufolge prüfen einige ausländische Fonds den Kauf notleidender Vermögenswerte (z. B. den Erwerb von Schulden angeschlagener Entwickler mit Projekten in Peking oder Partnerschaften mit lokalen SOEs zur Übernahme unfertiger Immobilien). stehen dabei im Vordergrund, da Einzelhandel derzeit als schwieriger gilt und Wohnimmobilien für ausländische Investoren größtenteils tabu sind. Bemerkenswert ist, dass (aus Singapur, Hongkong usw.) in letzter Zeit aktiver waren als westliche Unternehmen, was auf eine größere Vertrautheit und vielleicht eine langfristigere Asien-Perspektive zurückzuführen ist. Politik gegenüber ausländischen Käufern: China unterhält Beschränkungen für ausländische Einzelpersonen beim Immobilienkauf. Im Allgemeinen kann ein Ausländer in China nur eine Wohnimmobilie kaufen (zur Eigennutzung, nicht zur Vermietung) und muss mindestens ein Jahr im Land gelebt/gearbeitet haben wise.com pacificprime.cn. In Peking verlangten die Vorschriften speziell, dass ausländische Käufer ein Jahr lokale Berufserfahrung nachweisen und untersagten den Kauf mehrerer Wohnungen. Diese Regeln gelten auch 2025 weiterhin; es gab keine größeren Lockerungen für einzelne ausländische Käufer, da die Behörden Wohnraum für Einheimische priorisieren und Spekulationen eindämmen wollen. Ausländer dürfen in China auch keine Gewerbeimmobilien ausschließlich zu Investitionszwecken erwerben, es sei denn, sie tun dies über ein lokal registriertes Unternehmen oder eine Partnerschaft. Daher ist das Segment der ausländischen Immobilienkäufer in Peking sehr klein – hauptsächlich einige Expat-Familien, die sich für den Kauf statt Miete entscheiden (oft ist ein Ehepartner Chinese oder sie nutzen eine Firmenstruktur). Die Änderungen 2025 (Senkung der Anzahlung usw.) gelten gleichermaßen für Ausländer, aber das größere Hindernis ist überhaupt die Kaufberechtigung.

China unterhält Beschränkungen für beim Immobilienkauf. Im Allgemeinen kann ein Ausländer in China nur eine Wohnimmobilie kaufen (zur Eigennutzung, nicht zur Vermietung) und muss mindestens ein Jahr im Land gelebt/gearbeitet haben wise.com pacificprime.cn. In Peking verlangten die Vorschriften speziell, dass ausländische Käufer ein Jahr lokale Berufserfahrung nachweisen und untersagten den Kauf mehrerer Wohnungen. Diese Regeln gelten auch 2025 weiterhin; es gab keine größeren Lockerungen für einzelne ausländische Käufer, da die Behörden Wohnraum für Einheimische priorisieren und Spekulationen eindämmen wollen. Ausländer dürfen in China auch keine Gewerbeimmobilien ausschließlich zu Investitionszwecken erwerben, es sei denn, sie tun dies über ein lokal registriertes Unternehmen oder eine Partnerschaft. Daher ist das in Peking sehr klein – hauptsächlich einige Expat-Familien, die sich für den Kauf statt Miete entscheiden (oft ist ein Ehepartner Chinese oder sie nutzen eine Firmenstruktur). Die Änderungen 2025 (Senkung der Anzahlung usw.) gelten gleichermaßen für Ausländer, aber das größere Hindernis ist überhaupt die Kaufberechtigung. FDI und Joint Ventures: Ausländische Immobilienentwickler und Unternehmen treten oft über Joint Ventures oder vollständig auslandsfinanzierte Unternehmen (WFOEs) in Peking ein. In den letzten Jahren wurden einige hochkarätige Joint-Venture-Projekte realisiert: z. B. Swire Properties (Hongkong) entwickelte gemeinsam Taikoo Li Sanlitun und ist nun an einem zweiten Taikoo Li-Projekt in Chaoyang beteiligt; Tishman Speyer (USA) hat Gewerbeparks entwickelt; und CapitaLand (Singapur) hat gemischt genutzte Projekte. In den Jahren 2024–2025 kühlte die Bereitschaft zu neuen Projekten ab, da der Abschwung am chinesischen Immobilienmarkt Schlagzeilen machte. Die Regierung versucht jedoch, ausländische Investitionen in Gewerbeimmobilien im Rahmen der Wiederöffnung zu fördern. Die Negativliste 2023 für ausländische Investitionen beseitigte einige Hürden (obwohl der Immobiliensektor bereits weitgehend offen war, abgesehen von bestimmten sensiblen Bereichen) nortonrosefulbright.com nortonrosefulbright.com. Bemerkenswert ist, dass ausländische Investoren nun freier in chinesische Immobilienmakler, Immobilienverwaltungen und REITs investieren können , was die Beteiligung am Sektor indirekt steigern könnte. Außerdem interessiert sich ausländisches Kapital für Pekings Industrie- und Logistik -Vermögen – zum Beispiel expandiert GLP (ein in Singapur ansässiger Logistikspezialist) weiterhin in der Region, und Fonds wie Blackstone zeigen Interesse an chinesischen Gewerbepark-Portfolios (obwohl die Umsetzung aufgrund von Genehmigungen und Kapitalverkehrskontrollen für Geldabflüsse aus China langsamer verläuft).

Ausländische treten oft über Joint Ventures oder vollständig auslandsfinanzierte Unternehmen (WFOEs) in Peking ein. In den letzten Jahren wurden einige hochkarätige Joint-Venture-Projekte realisiert: z. B. (Hongkong) entwickelte gemeinsam Taikoo Li Sanlitun und ist nun an einem zweiten Taikoo Li-Projekt in Chaoyang beteiligt; (USA) hat Gewerbeparks entwickelt; und (Singapur) hat gemischt genutzte Projekte. In den Jahren 2024–2025 kühlte die Bereitschaft zu neuen Projekten ab, da der Abschwung am chinesischen Immobilienmarkt Schlagzeilen machte. Die Regierung versucht jedoch, in Gewerbeimmobilien im Rahmen der Wiederöffnung zu fördern. Die für ausländische Investitionen beseitigte einige Hürden (obwohl der Immobiliensektor bereits weitgehend offen war, abgesehen von bestimmten sensiblen Bereichen) nortonrosefulbright.com nortonrosefulbright.com. Bemerkenswert ist, dass , was die Beteiligung am Sektor indirekt steigern könnte. Außerdem interessiert sich ausländisches Kapital für Pekings -Vermögen – zum Beispiel expandiert GLP (ein in Singapur ansässiger Logistikspezialist) weiterhin in der Region, und Fonds wie Blackstone zeigen Interesse an chinesischen Gewerbepark-Portfolios (obwohl die Umsetzung aufgrund von Genehmigungen und Kapitalverkehrskontrollen für Geldabflüsse aus China langsamer verläuft). Kapitalverkehrskontrollen: Man kann nicht über Auslandsinvestitionen sprechen, ohne Chinas Kapitalverkehrskontrollen zu erwähnen. Die Rückführung von Geldern aus Immobilienverkäufen kann langsam sein und erfordert Genehmigungen, was einige ausländische Investoren vorsichtig macht. Zusätzlich erhöht die Wechselkursvolatilität des Yuan im Jahr 2025 das Währungsrisiko. Diese Faktoren haben seit 2020 zu einem Rückgang des ausländischen Transaktionsvolumens beigetragen. Daten zeigen, dass ausländische Investitionen im vergangenen Jahr nur einen kleinen einstelligen Prozentsatz der gesamten Immobilieninvestitionen in China ausmachten. Dennoch zieht Peking – als Hauptstadt – einen Großteil der tatsächlich stattfindenden Auslandsinvestitionen an, dank stabiler Fundamentaldaten des Büromarktes und der Regierungspräsenz (was ein geringeres regulatorisches Risiko für Immobilien in sensiblen Bereichen impliziert).

Man kann nicht über Auslandsinvestitionen sprechen, ohne Chinas Kapitalverkehrskontrollen zu erwähnen. Die Rückführung von Geldern aus Immobilienverkäufen kann langsam sein und erfordert Genehmigungen, was einige ausländische Investoren vorsichtig macht. Zusätzlich erhöht die Wechselkursvolatilität des Yuan im Jahr 2025 das Währungsrisiko. Diese Faktoren haben seit 2020 zu einem Rückgang des ausländischen Transaktionsvolumens beigetragen. Daten zeigen, dass ausländische Investitionen im vergangenen Jahr nur einen kleinen einstelligen Prozentsatz der gesamten Immobilieninvestitionen in China ausmachten. Dennoch zieht Peking – als Hauptstadt – einen Großteil der tatsächlich stattfindenden Auslandsinvestitionen an, dank stabiler Fundamentaldaten des Büromarktes und der Regierungspräsenz (was ein geringeres regulatorisches Risiko für Immobilien in sensiblen Bereichen impliziert). Jüngste Entwicklungen: Um ausländisches Kapital anzuziehen, hat Peking begonnen, sein Geschäftsumfeld zu verbessern. Die Stadt hat eine „Zwei-Zonen“-Politik (Freihandelszone und Innovationszone) eingeführt, die ausländischen Unternehmen einfachere Prozesse bietet, und Immobilien sind durch die Pekinger FTZ (die Gebiete wie den Lize Financial District und die Daxing Airport Zone abdeckt) Teil davon. Ausländische Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Peking errichten, erhalten Vorteile wie Wohnungszuschüsse für Führungskräfte, was indirekt den hochwertigen Miet- und Wohnungsmarkt unterstützt. Inzwischen werden weiterhin bedeutende ausländische Projekte realisiert: Ein Beispiel ist die kanadische Pensionskasse CPPIB, die mit Chinas Vanke in Mietwohnungen in Peking investiert (ein Deal aus 2022, mit Projekten, die 2024–25 fertiggestellt werden). Solche Partnerschaften zeigen, dass ausländisches institutionelles Kapital sich an politischen Prioritäten (wie Mietwohnungen) orientiert, um Chancen zu finden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die ausländische Beteiligung am Immobilienmarkt in Peking im Jahr 2025 selektiv ist – große Akteure haben erstklassige Objekte und strategische Sektoren im Blick, während Beschränkungen den Erwerb durch ausländische Privatpersonen minimal halten. Sollte sich Chinas Wirtschaft erholen und die geopolitischen Spannungen nachlassen, könnte man mit einem Wiederaufleben ausländischer Investitionen rechnen, da Peking dauerhaft als sichere Hafenstadt gilt. Aber derzeit stützt sich der Markt hauptsächlich auf inländische Investoren, wobei ausländisches Kapital einige Lichtblicke in Form von prestigeträchtigen Übernahmen und Joint Ventures für hochwertige Entwicklungen bietet.

Technologie und Nachhaltigkeit in der Immobilienentwicklung

Das Wachstum des Immobilienmarktes in Peking bedeutet nicht nur mehr Gebäude – es geht um intelligentere, grünere Gebäude, die mit der Vision der Stadt für nachhaltige Stadtentwicklung im Einklang stehen. Im Jahr 2025 stehen Technologie (PropTech) und Nachhaltigkeit (grünes Bauen & ESG) im Mittelpunkt neuer Projekte und des Immobilienmanagements in Peking:

Grüner Bauboom: Peking fördert aggressiv grüne Baustandards. Die Regierung strebt an, dass 30 % aller Neubauten bis 2025 grün zertifiziert sind, im Einklang mit den nationalen Zielen amchamchina.org amchamchina.org. In der Praxis werden praktisch alle großen Neubauprojekte in Peking mindestens nach dem chinesischen Green Building Label 2-Sterne-Standard (oder LEED Gold-Äquivalent) konzipiert. Dazu gehören fortschrittliche Dämmung, energieeffiziente HLK-Systeme und die Integration erneuerbarer Energien. Ein herausragendes Beispiel ist die laufende Entwicklung im Tongzhou-Subzentrum: Die neuen städtischen Bürogebäude und öffentlichen Einrichtungen dort werden als ultragrüne Strukturen mit Technologien wie Solarpanels, Regenwassernutzung und kohlenstoffarmen Materialien gebaut. Tatsächlich wurde der Central Green Forest Park in Tongzhou 2024 landesweit als Modellprojekt für niedrigen CO2-Ausstoß anerkannt chinadailyhk.com. Der Park und die umliegenden Gebäude verfügen über Photovoltaikmodule, geothermische Wärmepumpen, Energiespeichersysteme, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und intelligentes Energiemanagement – und zeigen damit einen ganzheitlichen nachhaltigen Ansatz chinadailyhk.com. Ebenso haben der Daxing-Flughafen und die Entwicklungen in seiner Wirtschaftszone LEED-Zertifizierungen erhalten und nutzen erneuerbare Energien umfassend usgbc.org usgbc.org.

Intelligente Gebäude und PropTech: Pekings neue kommerzielle Wolkenkratzer und gemischt genutzte Komplexe sind zunehmend „intelligente“ Gebäude. Dies umfasst IoT-Sensoren zur Echtzeitüberwachung des Energieverbrauchs, intelligente Zugangskontrolle (Gesichtserkennungssysteme sind inzwischen in Bürogebäuden der Klasse A üblich) und KI-gesteuerte Gebäudemanagementsysteme, die Beleuchtung, Belüftung und Temperatur für Effizienz und Komfort optimieren. Immobilienentwickler in Peking werben oft mit Funktionen wie app-basierten Mieter-Services (zur Buchung von Einrichtungen, zur Meldung von Problemen usw.), automatisierten Parksystemen und intelligenten Sicherheitsrobotern. Ein bemerkenswerter Trend ist, dass 5G-Infrastruktur in Gebäude integriert wird, insbesondere in technologieorientierten Zonen wie Zhongguancun. Einige Büroparks bieten dedizierte 5G-Netzwerke und sogar Rechenzentrumsflächen vor Ort für Mieter an, was die Integration digitaler Infrastruktur mit Immobilien widerspiegelt.

Innovation im Bauwesen: Technologie verändert auch wie in Peking gebaut wird. Modulares Bauen und Fertigbautechniken nehmen zu, um Projekte zu beschleunigen und Abfall zu reduzieren. Beispielsweise werden bei einigen neuen Mietwohnungsprojekten in Peking modulare Einheiten verwendet. Bauroboter und Drohnen wurden erprobt – ein anschauliches Bild aus dem Jahr 2025 zeigt Roboter, die Wasser im Shougang Park ausbaggern, dem ehemaligen Stahlwerk, das zum Technologiepark umgewandelt wurde, als Teil seiner Hightech-Präsentation news.cgtn.com. Der Shougang Park selbst steht für Innovation: Er hat alte Industrieanlagen erhalten und in moderne Büros und Veranstaltungsräume umgewandelt, wodurch Erbe und Technologie verschmelzen (die Big Air Skisprungschanze der Olympischen Winterspiele überblickt nun einen Campus mit autonomen Shuttle-Bussen und AR-ausgestatteten Museen). Der Park hat Technologieriesen (Tencent, ByteDance’s Douyin usw.) angezogen und erwirtschaftet einen jährlichen Output von über 10 Milliarden ¥ news.cgtn.com – ein Beweis für die erfolgreiche Verbindung von Immobilien, Technologie und kultureller Erneuerung.

ESG und Gesundheit: Nach der Pandemie haben Gebäude mit Gesundheits- und Wellnessmerkmalen an Bedeutung gewonnen. In Peking streben viele neue Bürogebäude WELL-Zertifizierungen an oder fügen Merkmale wie fortschrittliche Luftfilterung hinzu (wichtig angesichts von Verschmutzung und COVID-Bedenken), berührungslose Aufzüge und biophiles Design (Begrünung im Innenraum). Mieterfirmen, insbesondere multinationale Unternehmen und Finanzfirmen, verlangen ESG-konforme Büroflächen. Das bedeutet, dass Entwickler nicht nur Solarpanels installieren, sondern auch umweltfreundliche Materialien beziehen, End-of-Trip-Einrichtungen für Radfahrer bereitstellen und CO2-Fußabdrücke offenlegen. Ältere Gebäude werden ebenfalls nachgerüstet – einige Bürotürme aus den 1990er Jahren in Peking haben energieeffiziente Modernisierungen durchlaufen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, wie z. B. die Umrüstung auf LED-Beleuchtung und die Installation von Smart Glass zur Reduzierung des Heiz-/Kühlbedarfs.

Einfluss der Tech-Industrie: Pekings Status als Technologiezentrum (mit dem Zhongguancun Science Park, oft als „Chinas Silicon Valley“ bezeichnet) steht in einer symbiotischen Beziehung zur Immobilienbranche. Die boomende Rechenzentrums-Industrie rund um Peking ist ein Beispiel: Während strenge Umweltauflagen die Entwicklung von Rechenzentren innerhalb der Stadt (aufgrund von Strom- und Flächenbeschränkungen) begrenzen, gibt es in angrenzenden Gebieten wie Zhangbei in Hebei riesige Serverfarmen, die das Internet von Peking betreiben. Innerhalb der Stadt werden kleinere Edge-Computing-Rechenzentren in Geschäftsgebäude integriert, um 5G und IoT zu unterstützen. Darüber hinaus ist Automatisierung im Immobilienmanagement inzwischen Standard. Es ist üblich, dass Wohnanlagen in Peking Gesichtserkennung für den Zutritt, smarte Paketboxen und app-basierte Mietverträge nutzen. Die Stadt testet außerdem Blockchain für Immobilientransaktionen, um Eigentumsübertragungen und Finanzierungen zu vereinfachen – obwohl der breite Einsatz noch in Arbeit ist.

Regierungsinitiativen: Die Stadtregierung von Peking treibt aktiv Smart-City-Initiativen voran. Ein Ziel ist der Aufbau von „neuen intelligenten Gemeinschaften“ – Immobilienentwicklungen, die über einheitliche intelligente Managementplattformen für alles von Sicherheit bis Altenpflege verfügen. Ein weiteres ist das „Sponge City“-Programm zur Verbesserung des Wassermanagements: Neue Projekte müssen durchlässige Oberflächen, begrünte Dächer und Regenwasserrückhaltung beinhalten. Infrastruktur wie integrierte Versorgungstunnel (die Strom, Telekommunikation und Wasser gemeinsam unterirdisch führen) sind in neuen Stadtteilen vorgeschrieben – zum Beispiel stiegen im Asian Games Village im nahegelegenen Hangzhou (als Modell angeführt) die Grundstückswerte nach der Einführung intelligenter Infrastruktur um 20 % news.cgtn.com news.cgtn.com. Peking folgt diesem Beispiel in seinen neueren Zonen.

Im Wesentlichen sind Nachhaltigkeit und Technologie in Pekings Immobiliensektor nicht mehr optional – sie sind die Eintrittskarte für neue Projekte und zunehmend auch für bestehende, um relevant zu bleiben. Diese Trends sorgen dafür, dass Pekings Entwicklung nicht nur auf die Ausweitung der städtischen Fläche abzielt, sondern auf deren Aufwertung. Die Vorteile sind greifbar: Grünere, effizientere Gebäude senken Betriebskosten und ziehen hochwertige Mieter an, während intelligente Funktionen die Sicherheit und das Nutzererlebnis verbessern. Während China seine Ziele für den CO2-Peak und die Klimaneutralität (2030 bzw. 2060) verfolgt, ist zu erwarten, dass Peking beim grünen Immobiliensektor nachlegt – möglicherweise mit CO2-Emissionsquoten für Gebäude oder weiteren Anreizen für Sanierungen. Dies wird den Immobiliensektor noch stärker mit der Technologie- und Nachhaltigkeitsagenda verknüpfen.

Wichtige Wachstumsbereiche und Immobilien-Hotspots in Peking

Selbst in einem abgekühlten Markt gilt: Lage ist alles – und Peking setzt große Hoffnungen auf bestimmte Stadtteile, um die nächste Wachstumsphase voranzutreiben. Hier sind die wichtigsten Hotspots und Entwicklungszonen in Peking, in denen derzeit bedeutende Immobilienaktivitäten stattfinden:

Tongzhou – Pekings Subzentrum: Der Bezirk Tongzhou, am östlichen Rand Pekings, ist das bedeutendste Wachstumsgebiet als offiziell ausgewiesenes „ städtisches Subzentrum “. In den letzten Jahren hat Peking seine Stadtverwaltungsbüros nach Tongzhou verlegt, und Anfang 2024 wurden die erste und zweite Phase des neuen Verwaltungsgebiets fertiggestellt, mit über 30.000 umgezogenen Beamten chinadailyhk.com chinadailyhk.com. Dies hat einen Bauboom ausgelöst: Tongzhou verfügt nun über ein neues städtisches CBD mit modernen Bürotürmen, Kultureinrichtungen (das Grand Canal Museum , ein Performing Arts Center ) und sogar einen großen Freizeitpark ( Universal Studios Beijing , eröffnet 2021) chinadailyhk.com chinadailyhk.com. Die Bevölkerung des Bezirks soll stark wachsen – laut Stadtplanung sollen 1,3 Millionen Menschen bis 2035 in Tongzhou leben , da der Bezirk Bewohner und Funktionen aus dem überfüllten Zentrum Pekings aufnimmt chinadaily.com.cn. Immobilienentwickler sind in großer Zahl eingestiegen; ein bemerkenswertes Projekt ist die Beijing Tongzhou Integrated Development (Tongzhou TOD) , ein 780.000 m² großes, gemischt genutztes Areal am Grand Canal mit mehreren Hochhausbüros (ein 52-stöckiger Turm wird mit ca. 250 m das zweithöchste Gebäude Tongzhous), drei Wohntürmen und großen Einzelhandelsflächen perennialholdings.com perennialholdings.com. Die erste Phase dieses Projekts soll ab 2025 fertiggestellt werden perennialholdings.com perennialholdings.com. Tongzhous Attraktivität liegt in günstigeren Grundstückspreisen und der vollen Unterstützung der Regierung – das Gebiet wird mit neuen Metrolinien (M6, S6, R1) erschlossen, die an einem riesigen Verkehrsknotenpunkt zusammenlaufen und die Fahrzeit zu den Flughäfen Pekings auf wenige Minuten verkürzen perennialholdings.com <a href="https://www.perennialholdings.com/properties/china/ch-beijing-tongDer kommerzielle TOD befindet sich, perennialholdings.com. Für Investoren ist Tongzhou ein 20-Jahres-Investment : Obwohl es sich noch in der Entwicklung befindet, zeigt es bereits grüne, hochwertige Stadtplanung und verwandelt sich in einen lebendigen Knotenpunkt zum Leben, Arbeiten und Erholen. Es ist mit weiterem Wachstum im Wohnungsbau zu rechnen (von erschwinglichen Wohnungen für Beamte bis hin zu gehobenen Eigentumswohnungen am Flussufer), mit Grade-A-Büros, die Unternehmen anziehen, die sich mit dem Umzug der Regierung positionieren wollen, sowie mit Einzelhandel, um die wachsende Bevölkerung zu versorgen.

Der Bezirk Tongzhou, am östlichen Rand Pekings, ist das bedeutendste Wachstumsgebiet als offiziell ausgewiesenes „ “. In den letzten Jahren hat Peking seine Stadtverwaltungsbüros nach Tongzhou verlegt, und Anfang 2024 wurden die erste und zweite Phase des neuen Verwaltungsgebiets fertiggestellt, mit chinadailyhk.com chinadailyhk.com. Dies hat einen Bauboom ausgelöst: Tongzhou verfügt nun über ein neues mit modernen Bürotürmen, Kultureinrichtungen (das , ein ) und sogar einen großen Freizeitpark ( , eröffnet 2021) chinadailyhk.com chinadailyhk.com. Die Bevölkerung des Bezirks soll stark wachsen – laut Stadtplanung sollen , da der Bezirk Bewohner und Funktionen aus dem überfüllten Zentrum Pekings aufnimmt chinadaily.com.cn. Immobilienentwickler sind in großer Zahl eingestiegen; ein bemerkenswertes Projekt ist die , ein 780.000 m² großes, gemischt genutztes Areal am Grand Canal mit mehreren Hochhausbüros (ein 52-stöckiger Turm wird mit ca. 250 m das zweithöchste Gebäude Tongzhous), drei Wohntürmen und großen Einzelhandelsflächen perennialholdings.com perennialholdings.com. Die erste Phase dieses Projekts soll ab 2025 fertiggestellt werden perennialholdings.com perennialholdings.com. Tongzhous Attraktivität liegt in günstigeren Grundstückspreisen und der vollen Unterstützung der Regierung – das Gebiet wird mit neuen erschlossen, die an einem riesigen Verkehrsknotenpunkt zusammenlaufen und die Fahrzeit zu den Flughäfen Pekings auf wenige Minuten verkürzen perennialholdings.com <a href="https://www.perennialholdings.com/properties/china/ch-beijing-tongDer kommerzielle TOD befindet sich, perennialholdings.com. Für Investoren ist Tongzhou ein : Obwohl es sich noch in der Entwicklung befindet, zeigt es bereits und verwandelt sich in einen lebendigen Knotenpunkt zum Leben, Arbeiten und Erholen. Es ist mit weiterem Wachstum im Wohnungsbau zu rechnen (von erschwinglichen Wohnungen für Beamte bis hin zu gehobenen Eigentumswohnungen am Flussufer), mit Grade-A-Büros, die Unternehmen anziehen, die sich mit dem Umzug der Regierung positionieren wollen, sowie mit Einzelhandel, um die wachsende Bevölkerung zu versorgen. Lize Financial Business District: Im Südwesten des alten Stadtkerns gelegen, ist Lize Pekings neues Finanzzentrum im Entstehen. Oft als „zweite Financial Street“ bezeichnet, wurde Lize konzipiert, um das CBD über den überfüllten Chaoyang-Bezirk hinaus zu erweitern. Das Gebiet verfügt nun über moderne Wolkenkratzer (einschließlich des gebogenen Lize SOHO-Turms) und hat große Banken, Fintech-Unternehmen und Versicherungen angezogen. Das Lize Financial Business District (FBD) erstreckt sich über ~8 km² und integriert Büro-, Wohn- und Gewerbenutzungen english.beijing.gov.cn english.beijing.gov.cn. Die Ausrichtung ist „Finanzen + Technologie“: Es wurde als Fintech-Innovationszone ausgewiesen und spielt eine Schlüsselrolle im Pilotprojekt für Chinas digitale Währung (z. B. sind viele digitale RMB-Projekte hier angesiedelt) english.beijing.gov.cn english.beijing.gov.cn. Bis 2024 waren in Lize über 1.000 Unternehmen registriert, darunter führende Akteure im Bereich digitale Finanzen und aufstrebende Branchen english.beijing.gov.cn. Zu den wichtigsten Infrastrukturen gehört das Lize City Air Terminal , das direkt per Expresszug mit dem Daxing-Flughafen verbunden ist, sowie neue kulturelle Einrichtungen wie die Lize Concert Hall english.beijing.gov.cn. Immobilien in Lize sind gefragt: Mehrere Bürogebäude der Klasse A wurden 2022–2023 eröffnet und schnell von Finanzinstituten angemietet, die wegen günstigerer Mieten als im traditionellen CBD umziehen. Auch Wohnprojekte in Lize (und angrenzenden Fengtai-Gebieten) entstehen, um den Zustrom von Angestellten aufzunehmen. Die Regierung vermarktet Lize als „24-Stunden-vibrante Finanzstadt“ mit globalem Einfluss english.beijing.gov.cn. Derzeit sind die Büromieten in Lize wettbewerbsfähig (niedriger als in der Financial Street), aber mit sinkender Leerstandsquote wird ein Anstieg der Werte erwartet. Der Erfolg von Lize ist entscheidend für Pekings Strategie, Chinas Finanzhauptstadt zu bleiben und einen ehemals industriellen Teil der Stadt zu revitalisieren.

Im Südwesten des alten Stadtkerns gelegen, ist Lize Pekings im Entstehen. Oft als „zweite Financial Street“ bezeichnet, wurde Lize konzipiert, um das CBD über den überfüllten Chaoyang-Bezirk hinaus zu erweitern. Das Gebiet verfügt nun über moderne Wolkenkratzer (einschließlich des gebogenen Lize SOHO-Turms) und hat große Banken, Fintech-Unternehmen und Versicherungen angezogen. Das erstreckt sich über ~8 km² und integriert Büro-, Wohn- und Gewerbenutzungen english.beijing.gov.cn english.beijing.gov.cn. Die Ausrichtung ist „Finanzen + Technologie“: Es wurde als ausgewiesen und spielt eine Schlüsselrolle im Pilotprojekt für Chinas digitale Währung (z. B. sind viele digitale RMB-Projekte hier angesiedelt) english.beijing.gov.cn english.beijing.gov.cn. Bis 2024 waren in Lize registriert, darunter führende Akteure im Bereich digitale Finanzen und aufstrebende Branchen english.beijing.gov.cn. Zu den wichtigsten Infrastrukturen gehört das , das direkt per Expresszug mit dem Daxing-Flughafen verbunden ist, sowie neue kulturelle Einrichtungen wie die Lize Concert Hall english.beijing.gov.cn. Immobilien in Lize sind gefragt: Mehrere Bürogebäude der Klasse A wurden 2022–2023 eröffnet und schnell von Finanzinstituten angemietet, die wegen günstigerer Mieten als im traditionellen CBD umziehen. Auch Wohnprojekte in Lize (und angrenzenden Fengtai-Gebieten) entstehen, um den Zustrom von Angestellten aufzunehmen. Die Regierung vermarktet Lize als „24-Stunden-vibrante Finanzstadt“ mit globalem Einfluss english.beijing.gov.cn. Derzeit sind die Büromieten in Lize wettbewerbsfähig (niedriger als in der Financial Street), aber mit sinkender Leerstandsquote wird ein Anstieg der Werte erwartet. Der Erfolg von Lize ist entscheidend für Pekings Strategie, Chinas Finanzhauptstadt zu bleiben und einen ehemals industriellen Teil der Stadt zu revitalisieren. Daxing Flughafenbereich: Der südliche Rand Pekings hat sich dank des Beijing Daxing International Airport , der 2019 eröffnet wurde, zu einem wichtigen Wachstumspol entwickelt. Rund um diesen sternförmigen Mega-Flughafen entsteht eine weitläufige Airport Economic Zone , die sich über Pekings Daxing-Distrikt und das benachbarte Langfang in Hebei erstreckt. Die insgesamt geplante Fläche der Zone beträgt 150 km² , davon etwa 50 km² auf Pekings Seite subsites.chinadaily.com.cn english.beijing.gov.cn. Sie umfasst spezialisierte Teilzonen wie einen Aviation Logistics Park , einen Technology Innovation Area und einen Support Services Area english.beijing.gov.cn english.beijing.gov.cn. Die Immobilien hier sind überwiegend gewerblich und industriell – große Logistikzentren (für Luftfracht und E-Commerce-Vertrieb), Gewerbeparks für Luft- und Raumfahrt- sowie Biotech-Unternehmen, Hotels, Outlet-Malls und Bürokomplexe, die auf luftfahrtbezogene Unternehmen abzielen. Bis Ende 2024 wurden sechs wichtige Industrieparks eröffnet, die sich auf Sektoren wie regenerative Medizin, Medizintechnik, Biopharmazeutika und Luftfahrtzentralen konzentrieren english.beijing.gov.cn. Ein interessantes Detail: Neue Einrichtungen in der Comprehensive Bonded Zone ermöglichen es Unternehmen, Materialien zollfrei zu importieren und etwa 30 % der Kosten zu sparen english.beijing.gov.cn english.beijing.gov.cn, was Biotech-Unternehmen dazu veranlasst hat, dort Produktionsstätten zu errichten. Zum Beispiel soll in dieser Zone das erste Boutique-Krankenhaus Pekings für internationale Patienten geplant sein. Auf der Wohnseite erleben Daxings traditionelle Städte ebenfalls eine Wiederbelebung – es wird mit einer Wohnraumnachfrage durch die Arbeitskräfte gerechnet, die am Flughafen und in den verwandten Branchen tätig sind. Konnektivität steht im Fokus: Eine Hochgeschwindigkeitsbahn und mehrere Autobahnen verbinden die Daxing-Zone nun mit dem Zentrum Pekings (20–30 Minuten mit dem Zug). Mit zunehmendem Passagieraufkommen am Flughafen (es wird erwartet, dass er schließlich 100 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigt), wird sich die Entwicklung des umliegenden Gebiets beschleunigen. Daxing könnte sich zu einem neuen städtischen Subzentrum mit eigener Skyline entwickeln und gleichzeitig Pekings Rolle ergänzen, indem es Logistik und reisegetriebene Geschäfte übernimmt.

Der südliche Rand Pekings hat sich dank des , der 2019 eröffnet wurde, zu einem wichtigen Wachstumspol entwickelt. Rund um diesen sternförmigen Mega-Flughafen entsteht eine weitläufige , die sich über Pekings Daxing-Distrikt und das benachbarte Langfang in Hebei erstreckt. Die insgesamt geplante Fläche der Zone beträgt , davon etwa subsites.chinadaily.com.cn english.beijing.gov.cn. Sie umfasst spezialisierte Teilzonen wie einen , einen und einen english.beijing.gov.cn english.beijing.gov.cn. Die Immobilien hier sind überwiegend gewerblich und industriell – große Logistikzentren (für Luftfracht und E-Commerce-Vertrieb), Gewerbeparks für Luft- und Raumfahrt- sowie Biotech-Unternehmen, Hotels, Outlet-Malls und Bürokomplexe, die auf luftfahrtbezogene Unternehmen abzielen. Bis Ende 2024 wurden sechs wichtige Industrieparks eröffnet, die sich auf Sektoren wie konzentrieren english.beijing.gov.cn. Ein interessantes Detail: Neue Einrichtungen in der ermöglichen es Unternehmen, Materialien zollfrei zu importieren und etwa 30 % der Kosten zu sparen english.beijing.gov.cn english.beijing.gov.cn, was Biotech-Unternehmen dazu veranlasst hat, dort Produktionsstätten zu errichten. Zum Beispiel soll in dieser Zone das erste Boutique-Krankenhaus Pekings für internationale Patienten geplant sein. Auf der Wohnseite erleben Daxings traditionelle Städte ebenfalls eine Wiederbelebung – es wird mit einer Wohnraumnachfrage durch die Arbeitskräfte gerechnet, die am Flughafen und in den verwandten Branchen tätig sind. steht im Fokus: Eine Hochgeschwindigkeitsbahn und mehrere Autobahnen verbinden die Daxing-Zone nun mit dem Zentrum Pekings (20–30 Minuten mit dem Zug). Mit zunehmendem Passagieraufkommen am Flughafen (es wird erwartet, dass er schließlich 100 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigt), wird sich die Entwicklung des umliegenden Gebiets beschleunigen. Daxing könnte sich zu einem mit eigener Skyline entwickeln und gleichzeitig Pekings Rolle ergänzen, indem es Logistik und reisegetriebene Geschäfte übernimmt. Zhongguancun & Haidian Technologiezonen: Der Nordwesten Pekings, insbesondere Zhongguancun im Haidian-Distrikt, bleibt ein Dauerbrenner als Chinas führender Technologie- und Innovationsbezirk. Zhongguancun wird manchmal als „Chinas Silicon Valley“ bezeichnet und beherbergt viele der führenden chinesischen Technologieunternehmen, Start-ups und Forschungseinrichtungen (nur einen Steinwurf entfernt von der Peking- und Tsinghua-Universität). Die Immobilien hier bestehen hauptsächlich aus F&E-Büros, Inkubatoren und einigen Wohnanlagen für Talente. In den letzten Jahren hat sich die Zhongguancun Science City erweitert, mit neuen Clustern wie dem KI-Industriepark und dem Fintech Center . Bis 2025 sind die Technologieparks in Haidian nahezu ausgelastet, was die Expansion in Vororte und benachbarte Städte vorantreibt. Peking etabliert bis 2025 ein KI-Innovationszentrum – tatsächlich wurde ein Umsetzungsplan veröffentlicht, um Peking zu einem „international einflussreichen KI-Zentrum“ zu machen, was den Bau neuer Labore und Einrichtungen im Zhongguancun-Gebiet und im Beijing Economic-Technological Development Area (BDA/Yizhuang) umfasst beijingetown.com.cn beijingetown.com.cn. Für den Immobilienmarkt bedeutet dies weiterhin starke Nachfrage nach spezialisierten Büroflächen (mit Laborkapazitäten, zusätzlicher Stromversorgung usw.) und dementsprechend relativ niedrige Leerstandsquoten und stabile Mieten in diesen Objekten. Auch das Beijing E-Town (Yizhuang) im Südosten ist erwähnenswert: Es handelt sich um eine Industrieentwicklungszone mit Schwerpunkt auf fortschrittlicher Fertigung (Halbleiter, Elektrofahrzeuge, Biomedizin). E-Town hat mehrere große Fabrik- und Campusprojekte gesehen (z. B. Xiaomis Smart-EV-Fabrik, Li Autos Anlagen) und verfügt über eigene Wohn- und Freizeiteinrichtungen für die Beschäftigten. Diese Zone steht vor weiteren Immobilienentwicklungen, da Hightech-Fertigung nationale Priorität hat – neue Projekte beinhalten oft campusähnliche Hauptquartiere mit Büro- und Fabrikfunktionen.

Der Nordwesten Pekings, insbesondere im Haidian-Distrikt, bleibt ein Dauerbrenner als Chinas führender Technologie- und Innovationsbezirk. Zhongguancun wird manchmal als „Chinas Silicon Valley“ bezeichnet und beherbergt viele der führenden chinesischen Technologieunternehmen, Start-ups und Forschungseinrichtungen (nur einen Steinwurf entfernt von der Peking- und Tsinghua-Universität). Die Immobilien hier bestehen hauptsächlich aus F&E-Büros, Inkubatoren und einigen Wohnanlagen für Talente. In den letzten Jahren hat sich die erweitert, mit neuen Clustern wie dem und dem . Bis 2025 sind die Technologieparks in Haidian nahezu ausgelastet, was die Expansion in Vororte und benachbarte Städte vorantreibt. – tatsächlich wurde ein Umsetzungsplan veröffentlicht, um Peking zu einem „international einflussreichen KI-Zentrum“ zu machen, was den Bau neuer Labore und Einrichtungen im Zhongguancun-Gebiet und im Beijing Economic-Technological Development Area (BDA/Yizhuang) umfasst beijingetown.com.cn beijingetown.com.cn. Für den Immobilienmarkt bedeutet dies weiterhin starke Nachfrage nach spezialisierten Büroflächen (mit Laborkapazitäten, zusätzlicher Stromversorgung usw.) und dementsprechend relativ niedrige Leerstandsquoten und stabile Mieten in diesen Objekten. Auch das im Südosten ist erwähnenswert: Es handelt sich um eine Industrieentwicklungszone mit Schwerpunkt auf fortschrittlicher Fertigung (Halbleiter, Elektrofahrzeuge, Biomedizin). E-Town hat mehrere große Fabrik- und Campusprojekte gesehen (z. B. Xiaomis Smart-EV-Fabrik, Li Autos Anlagen) und verfügt über eigene Wohn- und Freizeiteinrichtungen für die Beschäftigten. Diese Zone steht vor weiteren Immobilienentwicklungen, da Hightech-Fertigung nationale Priorität hat – neue Projekte beinhalten oft campusähnliche Hauptquartiere mit Büro- und Fabrikfunktionen. Stadtentwicklung und Stadterneuerungsgebiete (Shougang & darüber hinaus): Innerhalb der Stadt sind Gebiete, die sich in der Stadterneuerung befinden, Hotspots für neue Nutzungen. Das beste Beispiel ist Shougang Park in Shijingshan (West-Peking) – das ehemalige Capital Iron & Steel Werk. Nachdem die Stahlproduktion vor den Olympischen Spielen 2008 (aufgrund von Umweltbedenken) eingestellt wurde, stand Shougang zunächst leer, bis es als Austragungsort für die Olympischen Winterspiele 2022 ausgewählt wurde (der spektakuläre Big Air-Skisprung zwischen Hochöfen wurde ikonisch). Heute hat sich Shougang in einen angesagten Komplex mit Technologie-Büros, Sportstätten und Kultur verwandelt. Es beherbergt den Hauptsitz des Beijing 2022 Winter Olympics Legacy sowie Technologieunternehmen und Veranstaltungen wie Gaming-Messen. Bemerkenswert ist, dass Technologieriesen wie Tencent und ByteDance (Douyin/TikTok) Standorte im Shougang Park eingerichtet haben, angelockt von günstigeren Mieten und einer einzigartigen Industrie-Ästhetik news.cgtn.com. Das Gelände entwickelt sich zu einem „Sci-Fi-Industriezentrum“ und erwirtschaftet Berichten zufolge jährlich über 10 Milliarden ¥ an Output news.cgtn.com. Immobilien hier bedeuten weniger Neubauten, sondern vielmehr die Umnutzung alter Gebäude – riesige Lagerhallen werden zu Bürolofts, Kühltürme zu Kletterwänden usw. Dieses Konzept weitet sich aus: Peking hat Dutzende alter Fabrikgelände und „urbane Dörfer“ für die Erneuerung identifiziert. In Orten wie Gaobeidian village oder in der Nähe von Hongkou in Chaoyang ersetzen Pilotprojekte überfüllte Slums durch moderne, mittelhohe Wohnanlagen, wobei einige kulturelle Elemente erhalten bleiben. Diese werden zu neuen Stadtvierteln mit modernisiertem Wohnraum und somit zu potenziellen zukünftigen Hotspots.

Zusammenfassend ist das Wachstum Pekings nicht gleichmäßig – einige Gebiete werden andere übertreffen. Der zentrale Kern (innerhalb des 3. Rings) bleibt sehr wertvoll, bietet aber nur begrenzte Entwicklungsmöglichkeiten. Das Wachstum hat sich daher auf polyzentrische Knotenpunkte verlagert: Tongzhou im Osten, Lize im Südwesten, Daxing im Süden, Zhongguancun/Haidian im Nordwesten sowie die fortlaufende Verdichtung etablierter Geschäftsviertel (CBD, Financial Street). Diese Hotspots profitieren von enormen öffentlichen Investitionen in Verkehr und Infrastruktur, was sicherstellt, dass Immobilien dort – ob Büros, Einkaufszentren oder Wohnungen – in den kommenden Jahren wahrscheinlich eine überdurchschnittliche Nachfrage und Wertsteigerung erfahren werden. Investoren und Wohnungskäufer in Peking „folgen zunehmend dem Masterplan“ und konzentrieren sich auf diese Schlüsselbereiche, in denen die Regierung wirtschaftliche Aktivitäten lenkt (und wo Bevölkerung und Arbeitsplätze wachsen werden).

Große Entwickler und neue Bauprojekte

Die Immobilienlandschaft Pekings im Jahr 2025 wird von einer Reihe von großen Entwicklern geprägt – darunter staatliche Giganten, gut kapitalisierte Privatunternehmen und sogar ausländische Joint-Venture-Partner –, die hinter den Wahrzeichenprojekten der Stadt stehen. Hier sind einige der wichtigsten Entwickler und bemerkenswerten Projekte:

Staatseigene Unternehmen (SOEs): Aufgrund der politischen Bedeutung Pekings werden viele Großprojekte von SOEs mit großem Kapital und politischer Unterstützung geleitet. Beijing Capital Land und BBMG (Beijing Building Materials Group) haben beispielsweise große Wohnsiedlungen und gemischt genutzte Projekte vorangetrieben, insbesondere im Bereich des bezahlbaren Wohnraums oder der Stadterneuerung. China Resources Land (CR Land) , obwohl in Shenzhen ansässig, ist in Peking sehr aktiv – es baute das renommierte CR Center (Phoenix Place) und mehrere hochwertige Wohnanlagen wie „Oak Bay“ und „Phoenix City“. CR Land entwickelt außerdem gemeinsam mit Tongzhou Integrated Development (mit Perennial Holdings aus Singapur) perennialholdings.com perennialholdings.com. CITIC Group , ein weiteres mächtiges SOE, realisierte 2018 das höchste Gebäude Pekings – den 528 m hohen CITIC Tower (China Zun) im CBD – und beeinflusst weiterhin die Phase-II-Erweiterung des CBD. China Construction Engineering (CCE) und China Poly entwickeln neue Regierungsbürokomplexe bzw. Luxuswohnanlagen (Poly hat eine Reihe hochwertiger Wohnprojekte wie die Poly International Plaza Apartments). Diese SOEs haben den Abschwung am Immobilienmarkt relativ gut überstanden und kaufen nun Grundstücke zu niedrigeren Preisen, was bedeutet, dass sie viele neue Projekte anführen werden, die 2025–2026 starten.

Aufgrund der politischen Bedeutung Pekings werden viele Großprojekte von SOEs mit großem Kapital und politischer Unterstützung geleitet. und haben beispielsweise große Wohnsiedlungen und gemischt genutzte Projekte vorangetrieben, insbesondere im Bereich des bezahlbaren Wohnraums oder der Stadterneuerung. , obwohl in Shenzhen ansässig, ist in Peking sehr aktiv – es baute das renommierte und mehrere hochwertige Wohnanlagen wie „Oak Bay“ und „Phoenix City“. CR Land entwickelt außerdem gemeinsam mit (mit Perennial Holdings aus Singapur) perennialholdings.com perennialholdings.com. , ein weiteres mächtiges SOE, realisierte 2018 das höchste Gebäude Pekings – den 528 m hohen im CBD – und beeinflusst weiterhin die Phase-II-Erweiterung des CBD. und entwickeln neue Regierungsbürokomplexe bzw. Luxuswohnanlagen (Poly hat eine Reihe hochwertiger Wohnprojekte wie die Poly International Plaza Apartments). Diese SOEs haben den Abschwung am Immobilienmarkt relativ gut überstanden und kaufen nun Grundstücke zu niedrigeren Preisen, was bedeutet, dass sie viele neue Projekte anführen werden, die 2025–2026 starten. Private Entwickler: Während viele private Entwickler in China Schwierigkeiten hatten, wird der Markt in Peking von einigen der gesünderen dominiert. Vanke , Chinas größter Entwickler, ist in Peking sehr aktiv – seine aktuellen Projekte reichen von großen Vorortsiedlungen (Vanke Changyang in Fangshan) bis zu innerstädtischen Stadterneuerungen (beteiligt an der Umwandlung von Bereichen wie dem alten Dahongmen-Textilmarkt in neue Gewerbeflächen). Longfor Properties (mit Sitz in Chongqing, aber starker Präsenz in Peking) hat beliebte Einkaufszentren wie Paradise Walk Daxing und Wohnprojekte für die wachsende Mittelschicht gebaut. Yanlord und Sunac haben einige Luxusprojekte in Peking realisiert, obwohl Sunac 2022 in Schwierigkeiten geriet (seine Pekinger Vermögenswerte wurden teilweise von staatlichen Akteuren übernommen oder refinanziert). SOHO China , bekannt für auffällige Bürotürme wie Galaxy SOHO und Wangjing SOHO, ist in letzter Zeit ruhig geblieben – ein geplanter Verkauf an Blackstone scheiterte, aber die bestehenden ikonischen Gebäude bleiben Wahrzeichen Pekings.

Während viele private Entwickler in China Schwierigkeiten hatten, wird der Markt in Peking von einigen der gesünderen dominiert. , Chinas größter Entwickler, ist in Peking sehr aktiv – seine aktuellen Projekte reichen von großen Vorortsiedlungen (Vanke Changyang in Fangshan) bis zu innerstädtischen Stadterneuerungen (beteiligt an der Umwandlung von Bereichen wie dem alten Dahongmen-Textilmarkt in neue Gewerbeflächen). (mit Sitz in Chongqing, aber starker Präsenz in Peking) hat beliebte Einkaufszentren wie und Wohnprojekte für die wachsende Mittelschicht gebaut. und haben einige Luxusprojekte in Peking realisiert, obwohl Sunac 2022 in Schwierigkeiten geriet (seine Pekinger Vermögenswerte wurden teilweise von staatlichen Akteuren übernommen oder refinanziert). , bekannt für auffällige Bürotürme wie Galaxy SOHO und Wangjing SOHO, ist in letzter Zeit ruhig geblieben – ein geplanter Verkauf an Blackstone scheiterte, aber die bestehenden ikonischen Gebäude bleiben Wahrzeichen Pekings. Ausländische und Joint-Venture-Unternehmen: Unternehmen wie Swire Properties haben mit Taikoo Li Sanlitun (ein äußerst erfolgreiches Open-Air-Luxus-Einkaufszentrum) einen bleibenden Eindruck hinterlassen und planen ein zweites Taikoo Li-Projekt in der Nähe des CBD. Hines und Tishman Speyer (US-Firmen) haben jeweils Büroprojekte realisiert: Hines hat gemeinsam mit anderen den Trinity Tower in der Nähe des Botschaftsviertels entwickelt; Tishman Speyer entwickelte Genêve Plaza und weitere Projekte. Hongkong Land renoviert derzeit seine Immobilien in Peking, wie zum Beispiel WF Central – eine hochwertige Einzelhandels- und Hotelentwicklung in Wangfujing. Und wie bereits erwähnt, ist Perennial Holdings (Singapur) stark in das riesige TOD-Projekt in Tongzhou investiert perennialholdings.com perennialholdings.com. Diese internationalen Entwickler bringen oft Designinnovationen und einen langfristigen Investitionshorizont mit, was zur modernen Skyline und zu den Lifestyle-Zentren Pekings beiträgt.

Wichtige Projekte im Blick:

Beijing CBD-Osterweiterung: Das Guomao-CBD-Gebiet wird mit neuen Grundstücken nach Osten erweitert. Der markante CITIC Tower (528m) ist fertiggestellt cushmanwakefield.com, aber rundherum sind mehrere Wolkenkratzer mit über 200 m im Bau oder in Planung. Dazu gehören der Z15 Tower (zweite Phase der CITIC-Entwicklung) und weitere, die bis 2027 die Skyline Pekings weiter prägen werden. Das CBD erhält zudem neue Luxushotels und eine aufgewertete Umgebung (Skybridges, Parks) – allerdings hat sich der Zeitplan aufgrund der wirtschaftlichen Lage verlangsamt.

Das Guomao-CBD-Gebiet wird mit neuen Grundstücken nach Osten erweitert. Der markante ist fertiggestellt cushmanwakefield.com, aber rundherum sind mehrere Wolkenkratzer mit über 200 m im Bau oder in Planung. Dazu gehören der (zweite Phase der CITIC-Entwicklung) und weitere, die bis 2027 die Skyline Pekings weiter prägen werden. Das CBD erhält zudem neue Luxushotels und eine aufgewertete Umgebung (Skybridges, Parks) – allerdings hat sich der Zeitplan aufgrund der wirtschaftlichen Lage verlangsamt. Neugestaltung der Financial Street: Pekings traditionelles Finanzzentrum in Xicheng (Financial Street) ist größtenteils bebaut, aber es gibt Pläne, ältere Abschnitte zu renovieren und mit angrenzenden Gebieten (wie dem West Chang’an Avenue-Viertel) zu verbinden. Im Chegongzhuang-Gebiet entstehen neue Hochhäuser, die die Reichweite der Financial Street erweitern.

Pekings traditionelles Finanzzentrum in Xicheng (Financial Street) ist größtenteils bebaut, aber es gibt Pläne, ältere Abschnitte zu renovieren und mit angrenzenden Gebieten (wie dem West Chang’an Avenue-Viertel) zu verbinden. Im entstehen neue Hochhäuser, die die Reichweite der Financial Street erweitern. Mega-Infrastruktur : Zwar kein Gebäude im eigentlichen Sinne, aber der Beijing Sub-Center Station in Tongzhou wird ein riesiger Verkehrsknotenpunkt, der Hochgeschwindigkeitszüge, U-Bahnen und Busbahnhöfe vereint perennialholdings.com. Rundherum planen Entwickler Geschäftskomplexe (ähnlich wie in Tokio oder Paris Geschäftsviertel um große Bahnhöfe entstanden sind). Dazu gehören Büros, Hotels und Einzelhandel, die sich an Reisende und Unternehmen richten, die Wert auf gute Anbindung legen.

: Zwar kein Gebäude im eigentlichen Sinne, aber der in Tongzhou wird ein riesiger Verkehrsknotenpunkt, der Hochgeschwindigkeitszüge, U-Bahnen und Busbahnhöfe vereint perennialholdings.com. Rundherum planen Entwickler Geschäftskomplexe (ähnlich wie in Tokio oder Paris Geschäftsviertel um große Bahnhöfe entstanden sind). Dazu gehören Büros, Hotels und Einzelhandel, die sich an Reisende und Unternehmen richten, die Wert auf gute Anbindung legen. Universal Beijing Resort – Phase 2: Der Universal Studios Themenpark in Tongzhou war sehr erfolgreich. Es gibt Pläne für einen zweiten Themenpark oder zumindest eine Erweiterung mit neuen Attraktionen sowie zusätzliche Hotels. Dies wird mehr resortorientierte Immobilien (Einkaufszentren, Unterhaltungsstätten usw.) am Randgebiet anregen.

Der Universal Studios Themenpark in Tongzhou war sehr erfolgreich. Es gibt Pläne für einen oder zumindest eine Erweiterung mit neuen Attraktionen sowie zusätzliche Hotels. Dies wird mehr resortorientierte Immobilien (Einkaufszentren, Unterhaltungsstätten usw.) am Randgebiet anregen. Bezahlbare Wohnsiedlungen: Im Rahmen eines Pilotprogramms wandelt Peking einige ländliche Dörfer am Stadtrand in hochverdichtete, bezahlbare Wohnzonen für Mietwohnungen um. Eines dieser Projekte befindet sich in Yizhuang , wo altes kollektiv genutztes Land genutzt wird, um Tausende von Mietwohnungen für Geringverdiener zu bauen. Dies ist bedeutsam als neues Modell der öffentlich-privaten Entwicklung und wird eine neue Anlageklasse professionell verwalteter Mietgemeinschaften in der Stadt schaffen.

Im Rahmen eines Pilotprogramms wandelt Peking einige ländliche Dörfer am Stadtrand in hochverdichtete, bezahlbare Wohnzonen für Mietwohnungen um. Eines dieser Projekte befindet sich in , wo altes kollektiv genutztes Land genutzt wird, um Tausende von Mietwohnungen für Geringverdiener zu bauen. Dies ist bedeutsam als neues Modell der öffentlich-privaten Entwicklung und wird eine neue Anlageklasse professionell verwalteter Mietgemeinschaften in der Stadt schaffen. Kultur- und Sportstätten: Das Erbe der Olympischen Winterspiele 2022 hat Peking nicht nur die Popularität von Shougang beschert, sondern auch das Ice Ribbon (Eisschnelllauf-Oval) und andere Einrichtungen im Olympiapark. Es wird darüber diskutiert, ein großes internationales Kongresszentrum in Peking zu errichten, um globale Foren auszurichten (Peking verfügt derzeit über kein ultragroßes Ausstellungszentrum, da diese in Shanghai/Guangzhou sind). Falls genehmigt, könnte dies in Zukunft eine große Komplexentwicklung (Kongresshalle + Hotels + Büros) bedeuten.

Im Baupipeline Pekings ist ein Thema klar: Qualität vor Quantität. Neue Projekte legen Wert auf besseres Design, Nachhaltigkeit und Integration mit Verkehr und öffentlichen Dienstleistungen. Die Zeiten weitläufiger, abgeschlossener Wohnanlagen ohne Infrastruktur sind vorbei; jetzt dreht sich alles um Mischnutzung und Transit-orientierte Entwicklungen (TODs). Die Präsenz führender Entwickler, insbesondere solcher mit staatlicher Unterstützung, stellt sicher, dass die meisten Großprojekte abgeschlossen werden (keine Aufgabe wie in kleineren Städten). Mit der Konsolidierung der Entwickler in China liegt Pekings Immobilienmarkt nun weitgehend in den Händen der finanziell stärksten Akteure, was eine gute Voraussetzung für Projektdurchführung und Innovation ist.

Prognosen und Ausblick

Mit Blick auf die Zukunft herrscht Einigkeit darüber, dass Pekings Immobilienmarkt in den nächsten Jahren allmählich wieder Tritt fassen wird, auch wenn ein dramatischer Anstieg kurzfristig unwahrscheinlich ist. Hier einige Prognosen und Erwartungen zu Preisen, Nachfrage und Renditen:

Wohnimmobilienpreise: Nach der Korrektur 2024–25 wird erwartet, dass die Immobilienpreise in Peking Ende 2025 stagnieren und dann 2026 leicht ansteigen. Eine Reuters-Umfrage unter Analysten prognostizierte, dass die landesweiten Immobilienpreise 2026 wieder um ca. 1,2 % wachsen werden, nachdem sie 2025 gesunken sind globalpropertyguide.com. Für Peking speziell erwarten viele Analysten einen leichten Anstieg von 1–3 % pro Jahr in den Jahren 2026 und 2027 globalpropertyguide.com, angeführt vom High-End-Segment in den Kernlagen. Die Begründung ist, dass Pekings robuste Fundamentaldaten (begrenztes Land, hohe Einkommen, politisches Zentrum) sich wieder durchsetzen werden, sobald das Vertrauen stabilisiert ist. Allerdings erwartet niemand eine Rückkehr zu den zweistelligen jährlichen Preissprüngen der 2010er Jahre – die Ära der leichten spekulativen Gewinne ist bewusst vorbei. Abwärtsrisiken bleiben bestehen: Sollte Chinas Gesamtwirtschaft schwächeln oder die geopolitischen Spannungen zunehmen, könnte der Immobilienmarkt in Peking länger stagnieren. Aber abgesehen davon gilt: 2025 ist wahrscheinlich der Tiefpunkt der Preise, und 2026 markiert eine langsame Erholung.

Nach der Korrektur 2024–25 wird erwartet, dass die Immobilienpreise in Peking 2026 leicht ansteigen. Eine Reuters-Umfrage unter Analysten prognostizierte, dass die landesweiten Immobilienpreise 2026 wieder um ca. 1,2 % wachsen werden, nachdem sie 2025 gesunken sind globalpropertyguide.com. Für Peking speziell erwarten viele Analysten einen in den Jahren 2026 und 2027 globalpropertyguide.com, angeführt vom High-End-Segment in den Kernlagen. Die Begründung ist, dass Pekings robuste Fundamentaldaten (begrenztes Land, hohe Einkommen, politisches Zentrum) sich wieder durchsetzen werden, sobald das Vertrauen stabilisiert ist. Allerdings erwartet niemand eine Rückkehr zu den zweistelligen jährlichen Preissprüngen der 2010er Jahre – die Ära der leichten spekulativen Gewinne ist bewusst vorbei. Abwärtsrisiken bleiben bestehen: Sollte Chinas Gesamtwirtschaft schwächeln oder die geopolitischen Spannungen zunehmen, könnte der Immobilienmarkt in Peking länger stagnieren. Aber abgesehen davon gilt: der Preise, und 2026 markiert eine langsame Erholung. Wohnungsverkäufe & Nachfrage: Die Transaktionsvolumina sollten sich weiter verbessern. 2025 könnte ein leicht negatives oder stagnierendes Wachstum der Verkaufsfläche bringen (die Reuters-Umfrage prognostizierte einen Rückgang der landesweiten Verkäufe um ca. 5 % im Jahr 2025, besser als 2024) reuters.com. Bis 2026 könnten die Verkäufe wieder steigen, wenn aufgestaute Nachfrage freigesetzt wird, insbesondere wenn weitere Konjunkturmaßnahmen (wie weitere Zinssenkungen) erfolgen. In Peking waren die jährlichen Neubauverkäufe 2023 sehr schwach, sodass 2025 tatsächlich einen Anstieg der verkauften Einheiten im Jahresvergleich zeigen könnte. Der Treiber werden Erstkäufer und Aufsteiger sein, die von niedrigeren Preisen und gelockerten Richtlinien profitieren. Die Mietnachfrage in Peking bleibt stark, solange das Beschäftigungswachstum anhält; daher wird erwartet, dass die Leerstandsquote niedrig bleibt und die Mieten ab Ende 2025 leicht steigen könnten (vielleicht 1–2 % im Jahresvergleich), wenn sich die Wirtschaft verbessert. Allerdings könnte das starke Angebot an günstigen Mietwohnungen das Mietwachstum im unteren Marktsegment begrenzen.

Die Transaktionsvolumina sollten sich weiter verbessern. 2025 könnte ein leicht negatives oder stagnierendes Wachstum der Verkaufsfläche bringen (die Reuters-Umfrage prognostizierte einen Rückgang der landesweiten Verkäufe um ca. 5 % im Jahr 2025, besser als 2024) reuters.com. Bis 2026 könnten die Verkäufe wieder steigen, wenn aufgestaute Nachfrage freigesetzt wird, insbesondere wenn weitere Konjunkturmaßnahmen (wie weitere Zinssenkungen) erfolgen. In Peking waren die jährlichen Neubauverkäufe 2023 sehr schwach, sodass 2025 tatsächlich einen Anstieg der verkauften Einheiten im Jahresvergleich zeigen könnte. Der Treiber werden sein, die von niedrigeren Preisen und gelockerten Richtlinien profitieren. in Peking bleibt stark, solange das Beschäftigungswachstum anhält; daher wird erwartet, dass die Leerstandsquote niedrig bleibt und die Mieten ab Ende 2025 leicht steigen könnten (vielleicht 1–2 % im Jahresvergleich), wenn sich die Wirtschaft verbessert. Allerdings könnte das starke Angebot an günstigen Mietwohnungen das Mietwachstum im unteren Marktsegment begrenzen. Gewerbeimmobilien: Büromieten in Peking werden voraussichtlich mindestens bis Mitte 2025 unter Druck bleiben. Laut JLL-Prognose könnten die Mieten für Grade-A-Büros 2025 um einige Prozentpunkte weiter sinken, bevor sie einen Boden finden. Die Leerstandsquote könnte noch etwas steigen, da neue Projekte in dezentralen Lagen fertiggestellt werden. Ab 2026, wenn die wirtschaftliche Aktivität zunimmt, wird jedoch erwartet, dass die Büronachfrage wieder anzieht – die Nettoabsorption könnte dauerhaft positiv werden und die Leerstandsquote dürfte bis 2027 wieder auf niedrige zweistellige Prozentsätze sinken. Dadurch könnten die Mieten wieder zu steigen beginnen (vielleicht jährlich im niedrigen einstelligen Bereich). Der Büro-Investmentmarkt dürfte sich entsprechend ebenfalls erholen; derzeit sind die Preise schwach (Kapitalwerte sanken um ca. 10–20 % vom Höchststand), aber die Renditen sind gestiegen, was die Objekte attraktiver macht. Die Spitzenrenditen für Büros in Peking könnten 2025 bei etwa 5 % liegen (vor einigen Jahren waren es noch 4 %), und diese Renditen könnten wieder sinken, wenn das Investorenvertrauen zurückkehrt und die Kapitalwerte steigen.

in Peking werden voraussichtlich mindestens bis Mitte 2025 unter Druck bleiben. Laut JLL-Prognose könnten die Mieten für Grade-A-Büros 2025 um einige Prozentpunkte weiter sinken, bevor sie einen Boden finden. Die Leerstandsquote könnte noch etwas steigen, da neue Projekte in dezentralen Lagen fertiggestellt werden. Ab 2026, wenn die wirtschaftliche Aktivität zunimmt, wird jedoch erwartet, dass – die Nettoabsorption könnte dauerhaft positiv werden und die Leerstandsquote dürfte bis 2027 wieder auf niedrige zweistellige Prozentsätze sinken. Dadurch könnten die Mieten wieder zu steigen beginnen (vielleicht jährlich im niedrigen einstelligen Bereich). Der dürfte sich entsprechend ebenfalls erholen; derzeit sind die Preise schwach (Kapitalwerte sanken um ca. 10–20 % vom Höchststand), aber die Renditen sind gestiegen, was die Objekte attraktiver macht. Die Spitzenrenditen für Büros in Peking könnten 2025 bei etwa 5 % liegen (vor einigen Jahren waren es noch 4 %), und diese Renditen könnten wieder sinken, wenn das Investorenvertrauen zurückkehrt und die Kapitalwerte steigen. Einzelhandel und Gastgewerbe: Die Aussichten für Einzelhandelsimmobilien sind an den Konsum gebunden. Die meisten Analysten (z. B. Cushman & Wakefield) erwarten eine Wende bei Einzelhandelsvermietungen Ende 2025, wenn sich die Verbraucherstimmung verbessert cushmanwakefield.com assets.cushmanwakefield.com. Das könnte bedeuten, dass die Leerstandsquote 2025 ihren Höhepunkt erreicht und dann 2026 sinkt, wenn das neue Angebot absorbiert wird. Einzelhandelsmieten , die bisher stagnierten oder sanken, könnten ab 2026 in erstklassigen Einkaufszentren wieder anziehen. Ein Vorbehalt: E-Commerce wird weiterhin Druck auf schwächere Einkaufszentren ausüben, sodass die Kluft zwischen erstklassigen Erlebnis-Malls (die gut laufen) und anderen (die kämpfen) bestehen bleibt. Hotelauslastung in Peking erholt sich nach COVID, dank zurückkehrender Touristen und Geschäftsreisen; da Peking zahlreiche Veranstaltungen ausrichtet (möglicherweise Asienspiele oder andere Konferenzen), ist die Stimmung im Gastgewerbe optimistisch. Dies könnte neue Hotelprojekte oder die Umwandlung einiger Gewerbeflächen in Hotels/Serviced Apartments anstoßen.

Die Aussichten für Einzelhandelsimmobilien sind an den Konsum gebunden. Die meisten Analysten (z. B. Cushman & Wakefield) erwarten eine Wende bei Einzelhandelsvermietungen Ende 2025, wenn sich die Verbraucherstimmung verbessert cushmanwakefield.com assets.cushmanwakefield.com. Das könnte bedeuten, dass die Leerstandsquote 2025 ihren Höhepunkt erreicht und dann 2026 sinkt, wenn das neue Angebot absorbiert wird. , die bisher stagnierten oder sanken, könnten ab 2026 in erstklassigen Einkaufszentren wieder anziehen. Ein Vorbehalt: E-Commerce wird weiterhin Druck auf schwächere Einkaufszentren ausüben, sodass die Kluft zwischen erstklassigen Erlebnis-Malls (die gut laufen) und anderen (die kämpfen) bestehen bleibt. in Peking erholt sich nach COVID, dank zurückkehrender Touristen und Geschäftsreisen; da Peking zahlreiche Veranstaltungen ausrichtet (möglicherweise Asienspiele oder andere Konferenzen), ist die Stimmung im Gastgewerbe optimistisch. Dies könnte neue Hotelprojekte oder die Umwandlung einiger Gewerbeflächen in Hotels/Serviced Apartments anstoßen. Industrie/Logistik: Wie erwähnt, bedeutet ein derzeitiges Überangebot, dass Logistikmieten 2025 voraussichtlich leicht sinken werden. Die mittelfristigen Aussichten des Sektors sind jedoch solide, angesichts des strukturellen Wachstums von E-Commerce und Modernisierung der Lieferketten. Bis 2027, nach dem Angebotsgipfel, sollte sich die Leerstandsquote normalisieren und das Mietwachstum könnte in erstklassigen Logistikparks wieder auf etwa 2-3 % jährlich ansteigen. Die Renditen für Logistikimmobilien in China lagen bei etwa 6 % oder höher; diese könnten sich verringern, wenn ein stabilisiertes Umfeld mehr Investoren anzieht (globale Investoren bevorzugen Logistik, daher wird bei wiederkehrendem Vertrauen in China dieser Sektor als erster neue Investitionen sehen).

Wie erwähnt, bedeutet ein derzeitiges Überangebot, dass werden. Die mittelfristigen Aussichten des Sektors sind jedoch solide, angesichts des strukturellen Wachstums von E-Commerce und Modernisierung der Lieferketten. Bis 2027, nach dem Angebotsgipfel, sollte sich die Leerstandsquote normalisieren und das Mietwachstum könnte in erstklassigen Logistikparks wieder auf etwa 2-3 % jährlich ansteigen. Die Renditen für Logistikimmobilien in China lagen bei etwa 6 % oder höher; diese könnten sich verringern, wenn ein stabilisiertes Umfeld mehr Investoren anzieht (globale Investoren bevorzugen Logistik, daher wird bei wiederkehrendem Vertrauen in China dieser Sektor als erster neue Investitionen sehen). Ausblick Regierungspolitik: Die politischen Entscheidungsträger haben signalisiert, dass die Unterstützung für den Immobiliensektor fortgesetzt wird , bis eine nachhaltige Erholung erreicht ist. Wir könnten 2025 weitere Maßnahmen sehen, wie gezielte Lockerungen in Städten der Kategorie 1: z. B. könnte Peking die letzten Reste der Kaufbeschränkungen für Wohnungen aufheben (vielleicht dürfen bestehende Eigentümer eine weitere Wohnung kaufen oder die Regeln für ausländische Käufer werden leicht gelockert). Außerdem könnte die Zentralregierung, falls der Deflationsdruck anhält, Steuererleichterungen oder Subventionen für Hauskäufer einführen (einige Ökonomen haben Ideen wie die Senkung der Mehrwertsteuer auf Neubauverkäufe oder direkte Kaufzuschüsse für Familien ins Spiel gebracht). Solche Maßnahmen würden den Markt direkt ankurbeln. Darüber hinaus ist Peking einer der Kandidaten für Grundsteuer-Pilotprojekte , aber angesichts der Fragilität des Marktes ist es unwahrscheinlich, dass in den nächsten Jahren eine Grundsteuer eingeführt wird – diese Reform wurde vermutlich weiter verschoben.

Die politischen Entscheidungsträger haben signalisiert, dass , bis eine nachhaltige Erholung erreicht ist. Wir könnten 2025 weitere Maßnahmen sehen, wie gezielte Lockerungen in Städten der Kategorie 1: z. B. könnte Peking die letzten Reste der Kaufbeschränkungen für Wohnungen aufheben (vielleicht dürfen bestehende Eigentümer eine weitere Wohnung kaufen oder die Regeln für ausländische Käufer werden leicht gelockert). Außerdem könnte die Zentralregierung, falls der Deflationsdruck anhält, einführen (einige Ökonomen haben Ideen wie die Senkung der Mehrwertsteuer auf Neubauverkäufe oder direkte Kaufzuschüsse für Familien ins Spiel gebracht). Solche Maßnahmen würden den Markt direkt ankurbeln. Darüber hinaus ist Peking einer der Kandidaten für , aber angesichts der Fragilität des Marktes ist es unwahrscheinlich, dass in den nächsten Jahren eine Grundsteuer eingeführt wird – diese Reform wurde vermutlich weiter verschoben. Risiken: Die Prognosen gehen davon aus, dass es keine größeren Schocks gibt. Beobachter warnen jedoch vor Risiken wie: einer möglichen doppelten Rezession, falls die Konjunkturmaßnahmen zu schnell auslaufen; Insolvenzen von Bauträgern – sollte ein weiterer großer Bauträger ausfallen, könnte das die Käufer erneut verunsichern; und externen Faktoren (Zinsdifferenzen, die Kapitalabflüsse verursachen, usw.). Die Haltung der Regierung ist jedoch, dass sie „alles Notwendige tun“ wird, um Stabilität zu gewährleisten, sodass ein vollständiges Crash-Szenario als wenig wahrscheinlich gilt. Der Immobiliensektor wird nicht mehr als der wichtigste Wachstumsmotor angesehen (Beamte haben erklärt, dass er derzeit kein primärer wirtschaftlicher Stabilisator ist) reuters.com, aber man kann ihn auch nicht frei fallen lassen, da er eng mit dem Finanzsystem verbunden ist. Daher ist das Basisszenario eine gesteuerte Stabilisierung.

Fazit: Der Immobilienmarkt in Peking steht in den kommenden Jahren vor einer langsamen Erholung. Der Überschwang der Vergangenheit ist vorbei – stattdessen liegt der Fokus auf echter Endnachfrage, hochwertiger Entwicklung und politisch gesteuertem Wachstum. Für Käufer könnte 2025 als ausgezeichnetes Zeitfenster in Erinnerung bleiben, um bei Tiefstpreisen und günstigen Konditionen zu kaufen, bevor ein sanfter Aufschwung einsetzt. Für Investoren bleibt der Immobilienmarkt in Peking einer der fundamental solidesten in China, wobei die einzigartige Stellung der Stadt langfristige Widerstandsfähigkeit garantiert. Immobilienvermögen werden hier zunehmend durch Geduld und Wertschöpfung (Umnutzung, bessere Bewirtschaftung) gemacht – und weniger durch Spekulation. Und für die Stadt selbst dürften die kommenden Jahre Pekings Strategie bestätigen: Bis 2030 sollte eine ausgewogenere, nachhaltigere und lebendigere Immobilienlandschaft entstehen – mit mehreren florierenden Zentren, etwas erschwinglicherem Wohnraum (im Verhältnis zu den Einkommen) und intelligenteren, grüneren Gebäuden, wie es einer Hauptstadt im neuen Zeitalter der hochwertigen Entwicklung Chinas entspricht.

globalpropertyguide.com reuters.com