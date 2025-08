Immobilienmarktbericht Megève 2025: Trends, Vergleiche & Ausblick bis 2028

Überblick: Die Immobilienlandschaft von Megève im Jahr 2025

Der Immobilienmarkt von Megève bleibt einer der begehrtesten in den Alpen, geprägt von starker internationaler Nachfrage und begrenztem Angebot. Die Immobilienpreise in den Alpen stiegen 2024 insgesamt moderat um etwa 3 %, wobei französische Resorts im Durchschnitt ein Wachstum von +1,5 % verzeichneten (hinter Schweizer Resorts mit +3,5 %) agenceboan.com. In Megève haben sich die Preise nach deutlichen Zuwächsen während der Pandemie auf hohem Niveau stabilisiert – Spitzenchalets erzielen hier rund 15.000 € pro Quadratmeter naef-prestige.ch, womit das Dorf zu den teuersten französischen Resorts zählt (nur Val d’Isère liegt höher). Schätzungsweise 90 % der Immobilienkäufe in den Alpen dienen der saisonalen Vermietung als Investition collection-chalet.co.uk, was die Abhängigkeit des Marktes vom Tourismus unterstreicht. Käufer betrachten Immobilien in den Alpen weiterhin als „sichere Anlage“, gestützt durch den prestigeträchtigen Ruf des Resorts und das knappe Bauland, das den langfristigen Wert erhält cimalpes.com.

Zur Veranschaulichung der aktuellen Preisgestaltung zeigt Tabelle 1 Durchschnittswerte nach Region und Segment. Spitzenresorts wie Courchevel 1850 und Val d’Isère erreichen extrem hohe Preise (>16.000 €/m²), während weniger bekannte Gebiete in den Südalpen deutlich niedrigere Einstiegspreise um 2.300 €/m² bieten investropa.com investropa.com. Megève selbst liegt am oberen Ende der Skala: etwa 11.000 € pro m² im Durchschnitt, ähnlich wie Courchevel (gesamt) und nur hinter Val d’Isère mit ~16.100 €/m² collection-chalet.co.uk. Damit gehört Megève eindeutig zur Spitzenklasse der Alpenmärkte nach Preis und spiegelt seinen Status als Luxusresort und internationale Attraktivität wider.

Segment Durchschnittspreis (€/m²) Jüngstes Wachstum Nördliche Alpen – Wohnungen €3,574 +20% (2019–2022) collection-chalet.co.uk investropa.com Nördliche Alpen – Chalets €4,265 +20% (2019–2022) collection-chalet.co.uk investropa.com Südliche Alpen – Wohnungen €2,340 +6% (2024) collection-chalet.co.uk investropa.com Südliche Alpen – Chalets €2,534 +6% (2024) collection-chalet.co.uk investropa.com Top-Resort (Val d’Isère) €16,100 +40% (2014–2024) collection-chalet.co.uk investropa.com

Tabelle 1: Französische Immobilienpreise in den Alpen nach Region (2025). Megève und Courchevel liegen im Durchschnitt bei etwa €11,000/m², gegenüber Val d’Isère mit ~€16,100 collection-chalet.co.uk.

Trotz einer kurzen Stabilisierung (Knight Frank-Daten zeigen, dass die Spitzenpreise in Megève 2024 um etwa 2 % gesunken sind nach vorherigen Anstiegen naef-prestige.ch), zeigt der Gesamttrend nach oben. Alpenimmobilien werden von vermögenden Käufern gestützt, die Lebensstil und sichere Investitionen priorisieren: Flexibles Arbeiten und frühe Pensionierungen nach der Pandemie haben dazu geführt, dass mehr Zeit in den Bergen verbracht wird, und Megève wird zunehmend als Ganzjahresziel und nicht nur als Winterskigebiet gesehen agenceboan.com agenceboan.com. Zusammengefasst ist der Immobilienmarkt in Megève im Jahr 2025 durch Widerstandsfähigkeit und Exklusivität geprägt – die Nachfrage bleibt robust, das Angebot ist knapp, und die Preise liegen nahe an historischen Höchstständen, was die Grundlage für weiteres Wachstum bildet agenceboan.com.

Trends bei Wohnimmobilien in Megève (Preise, Nachfrage & Entwicklungen)

Immobilienpreise & Angebot: Die Wohnimmobilienpreise in Megève sind auf Ultra-Prime-Niveau gestiegen und festigen damit ihren Platz neben Courchevel und Val d’Isère als eines der teuersten Skigebiete Frankreichs cimalpes.com. Typische Angebotspreise liegen im fünf- bis achtstelligen Bereich: Wohnungen werden oft für 10.000–15.000 € pro m² angeboten, während geräumige Chalets je nach Lage und Ausstattung routinemäßig 3–10 Millionen € übersteigen. Tatsächlich stiegen im Luxusmarkt der Nordalpen die Verkäufe im Bereich von 4–10 Mio. € um 16 %, und Transaktionen über 10 Mio. € schnellten kürzlich um 36 % in die Höhe investropa.com – ein Trend, der sich im Boom der Chaletverkäufe im oberen Segment in Megève widerspiegelt. Die begehrtesten Viertel sind Mont d’Arbois (bekannt für das Rothschild-Erbe, den Golfplatz und Ski-in/Ski-out-Chalets) sowie zentrale Adressen im Dorfkern nahe der Fußgängerzone cimalpes.com cimalpes.com. Begrenztes Bauland und strenge Bebauungsvorschriften schränken das Angebot ein, sodass Kaufgelegenheiten selten sind cimalpes.com. Diese Knappheit erhält die Preismacht: Selbst ältere Chalets „zum Renovieren“ ziehen mehrere Bieter an, da es schwierig ist, erstklassige Grundstücke im Umland von Megève zu finden.

Käufernachfrage & Demografie: Der Käuferpool im Jahr 2025 ist wahrhaft international. Wohlhabende französische Familien sind weiterhin stark vertreten, aber ein bedeutender Anteil der Nachfrage kommt aus dem Ausland. Besonders britische und amerikanische Käufer sind in den letzten Jahren in den französischen Alpen aktiver geworden naef-prestige.ch. Amerikanische Käufer, gestärkt durch einen starken Dollar, betrachten Immobilien in den Alpen als Prestigeobjekt und richten ihr Augenmerk zunehmend auf Top-Resorts wie Megève (neben Courchevel und Val d’Isère) für Trophäen-Chalets investropa.com. Britische Käufer bleiben ebenfalls ein Grundpfeiler des Marktes und setzen die lange Tradition britischen Interesses an französischen Skiimmobilien fort. Es gibt auch steigendes Interesse aus neuen Segmenten: Schweizer Staatsangehörige, die vom stabilen Schweizer Franken profitieren, investieren jenseits der Grenze in nahegelegene französische Resorts investropa.com investropa.com, und asiatische Käufer (aus China, Hongkong, Singapur) betrachten Alpenimmobilien zunehmend als Lifestyle-Investment und Statussymbol investropa.com. Ultra-vermögende Einzelpersonen aus dem Nahen Osten sind eine weitere wachsende Gruppe, die von Luxus-Einzelhandel und 5-Sterne-Gastfreundschaft angezogen wird naef-prestige.ch. Diese vielfältige Nachfragestruktur wird durch Lifestyle-Faktoren gestützt – heutige Käufer legen mehr Wert auf Wellness, ganzjährige Freizeitmöglichkeiten und Familienvermächtnis als auf reine Skibequemlichkeit agenceboan.com. Viele Kunden suchen beispielsweise inzwischen Häuser mit Spa, Fitnessraum und flexiblen Arbeitsbereichen für Remote Work, was zeigt, wie Gesundheit und der Trend zum ortsunabhängigen Arbeiten die alpinen Präferenzen beeinflusst haben agenceboan.com. Insgesamt ist der Wohnimmobilienmarkt in Megève 2025 geprägt von hoher Nachfrage bei begrenztem Angebot, wobei eine zunehmend internationale Käuferschaft um ein Stück dieses alpinen Idylls konkurriert.

Neue Entwicklungen: Angesichts der Knappheit an zentralen Grundstücken sind Neubauprojekte in Megève relativ selten, aber wenn sie erscheinen, stoßen sie auf großes Interesse. In den letzten Jahren wurden einige gehobene Apartmentresidenzen und Chalet-Enklaven errichtet, die oft ältere Gebäude ersetzen. Diese neuen Entwicklungen betonen typischerweise den traditionellen savoyischen Alpenstil, kombiniert mit modernem Luxus – eine Hommage an das Erbe von Megève als Wiege der klassischen Ski-Chalet-Ästhetik cimalpes.com cimalpes.com. Entwickler konzentrieren sich darauf, die Erwartungen heutiger anspruchsvoller Urlauber zu erfüllen, und bieten Annehmlichkeiten wie Wellnessbereiche, Concierge-Services und nachhaltiges Design. Besonders das französische ALUR-Gesetz (2014) und lokale Bauvorschriften haben eine dichtere Bebauung (z. B. hochwertige Apartment-Chalets) zur Flächenschonung gefördert cimalpes.com, nach einer Phase sehr begrenzter Bautätigkeit. Infolgedessen erholte sich die Baugenehmigungserteilung stark – die in Megève gebaute Fläche stieg mit dem neuen Bebauungsplan von 2017 auf 2018 um 400 % cimalpes.com. Dennoch wird jede neue Immobilie in Megève aufgrund der aufgestauten Nachfrage meist bereits im Planungsstadium schnell verkauft. Käufer greifen auch bei älteren Chalets mit Renovierungsbedarf zu, da sie darin die Möglichkeit sehen, individuell zu gestalten und gleichzeitig den Vintage-Charme zu bewahren (der lokale Markt für „restaurierte Bauernhäuser“ und historische Chalets ist sehr aktiv) cimalpes.com. Zusammengefasst: Das Wohnungsangebot bleibt knapp. Ob man sich für ein elegantes neues Apartment in Pistennähe oder ein klassisches Chalet in den Weilern entscheidet – ein Kauf in Megève bedeutet fast immer, in einen wettbewerbsintensiven und resilienten Markt zu investieren, der seinen langfristigen Wert bewiesen hat.

Gewerbeimmobilien & Ausblick für die Hotellerie

Megèves Gewerbeimmobilien – darunter Einzelhandelsflächen, Hotels, Restaurants und Dienstleistungsimmobilien – werden durch die gehobene Tourismuswirtschaft der Stadt gestärkt. Der Gastgewerbesektor floriert, wie starke Leistungsindikatoren belegen. So stiegen beispielsweise im Winter 2024 die Einnahmen der Skilifte in Megève im Jahresvergleich um +16,6 % chaletararatmegeve.com, was auf eine robuste Ausgabenbereitschaft der Besucher für Bergdienstleistungen hinweist. Das Dorf verfügt über eine beeindruckende Auswahl an hochwertigen Unterkünften: Im Jahr 2023 gab es 28 Hotels (insgesamt 984 Zimmer), die Mehrheit davon mit 4- und 5-Sterne-Bewertung chaletararatmegeve.com. Dazu zählen renommierte Luxushotels (Relais & Châteaux Chalets, das Four Seasons Megève usw.), die eine exklusive internationale Kundschaft ansprechen. Die Auslastungsraten sind ganzjährig hoch – im Sommer 2024 erreichte die Hotelauslastung im August sogar 81 % (fast so hoch wie im Winter) chaletararatmegeve.com. Bemerkenswert ist, dass der Sommer inzwischen etwa 37 % der jährlichen Übernachtungen von Touristen in Megève ausmacht, ein Anteil, der stetig wächst chaletararatmegeve.com. Die hohe Besucherzahl im Sommer sorgt für gut besuchte Restaurants, Geschäfte und geführte Aktivitäten, was wiederum die Nachfrage nach Gewerbeflächen auch außerhalb der Skisaison unterstützt.

Einzelhandel & Gastronomie: Das Dorfzentrum von Megève ist berühmt für seine schicken Fußgängerzonen, die von Designerboutiquen, Kunstgalerien und gehobener Gastronomie gesäumt sind. Die Spitzenmieten für Einzelhandelsflächen im Kern werden weiterhin durch den stetigen Besucherstrom wohlhabender Gäste gestützt. Luxusmarken (z. B. Mode, Schmuck, Skiausstatter) sind präsent, um sowohl wohlhabende Touristen als auch Immobilieneigentümer zu bedienen. Die saisonale Natur des Handels ist ein wichtiger Aspekt – die Winterferienwochen und der August sind Boomzeiten, während die Zwischensaisonmonate ruhig sein können – doch zunehmend gleicht der Ort diese Schwankungen durch ganzjährige Veranstaltungen und Attraktionen aus. Die lokalen Behörden und Geschäftsinhaber haben sich angepasst, indem sie das Angebot diversifiziert haben (von Sommer-Jazzfestivals bis zu Wellness-Retreats), um Besucher auch außerhalb des Winters anzuziehen chaletararatmegeve.com chaletararatmegeve.com. Dieser Trend ist für gewerbliche Vermieter vielversprechend: Ganzjährige Aktivitäten helfen, die jährlichen Mietrenditen für Geschäfte und Restaurants zu steigern. Eine Herausforderung ist jedoch das begrenzte gewerbliche Angebot; das historische Dorf verfügt nur über eine begrenzte Anzahl an Ladenflächen, und neue Einzelhandelsentwicklungen sind kaum möglich, ohne den Charme zu beeinträchtigen. Daher bleiben die Mieten für begehrte Top-Lagen hoch. Einige Geschäftsinhaber sind sogar dazu übergegangen, Wohnungen oder Chalets zu kaufen, um saisonale Mitarbeiter unterzubringen, aufgrund des Wohnungsmangels knightfrank.com – ein Phänomen, das den gewerblichen und den Wohnimmobilienmarkt miteinander verbindet.

Neue Projekte & Infrastruktur: Im Bereich Infrastruktur steigern jüngste Investitionen wie das Le Palais Sport- und Kongresszentrum in Megève (mit Schwimmbädern, Spa und Veranstaltungsräumen) die Attraktivität des Ortes als vielseitiges Reiseziel. Auch wenn solche kommunalen Projekte nicht im klassischen Sinne „gewerbliche Immobilien“ sind, schaffen sie indirekten Mehrwert für Hotellerie und Einzelhandel, indem sie die Besucherzahlen und Aktivitäten erhöhen. Darüber hinaus profitieren die gewerbliche Perspektive von kontinuierlichen Verbesserungen der Skiliftanlagen (neue Gondeln, verbesserte Beschneiung der Pisten) und Plänen für bessere regionale Verkehrsanbindungen. Erreichbarkeit ist ein Verkaufsargument für Megève – der Ort ist in etwa einer Stunde vom Flughafen Genf erreichbar – und laufende Verbesserungen der Straßen- und Verkehrsinfrastruktur in den Alpen (breitere Autobahnen, Mitfahr- und Shuttle-Services usw.) erleichtern es Touristen, auch für Kurztrips anzureisen. Beispielsweise gibt es in den französischen Alpen Bestrebungen, Bahnverbindungen und Autobahnen zu verbessern zu alpinen Orten, was den lokalen Handel in den kommenden Jahren unterstützen wird investropa.com. Insgesamt ist der gewerbliche Immobilienmarkt in Megève stabil und positiv: Die hohe touristische Nachfrage sorgt dafür, dass Hotels eine starke Auslastung und RevPAR aufrechterhalten, Restaurants in der Hochsaison voll sind und Boutique-Einzelhandelsflächen konstant gefragt bleiben. Sofern es keinen wirtschaftlichen Abschwung gibt, sollten die Bereiche Hotellerie und Einzelhandel in Megève weiterhin von niedrigen Leerständen und stetigem Mietwachstum profitieren, gestützt durch die Weltklasse-Marke des Resorts und steigende Besucherzahlen.

Luxus-Chalet-Markt und Ultra-Prime-Verkäufe

Megève ist ein Synonym für Luxus-Chalets, und dieses Marktsegment ist 2025 besonders dynamisch. Große Chalets mit Top-Ausstattung – denken Sie an Skiräume, Wellnessbereiche (Spa, Sauna, Pool), Kinoräume und weitläufige Grundstücke – sind bei der Weltelite heiß begehrt. Der Ultra-Prime-Markt (Immobilien ab 10 Mio. €) in den französischen Alpen boomte während der Pandemie und bleibt weiterhin lebhaft. Tatsächlich erreichte das weltweite Interesse an Super-Prime-Alpenhäusern im vergangenen Jahr neue Höchststände, mit verstärkten Anfragen aus Großbritannien, den USA und dem Nahen Osten für Chalets über 10 Millionen Euro naef-prestige.ch. Megève verzeichnete in den letzten Saisons mehrere bemerkenswerte Trophäenverkäufe, darunter chaletartige Anwesen in Mont d’Arbois und Rochebrune, die für weit über 10–15 Mio. € den Besitzer wechselten. Solche Transaktionen finden oft off-market statt, da die Kundschaft sehr exklusiv ist. Die Recherchen von Knight Frank zeigen, dass das Angebot an der absoluten Spitze knapp ist – in allen Top-Alpenresorts gab es Ende 2024 nur 23 Angebote über 10 Mio. € naef-prestige.ch naef-prestige.ch. Diese Knappheit, gepaart mit einer anhaltend hohen Nachfrage, sorgt für einen weiteren Preisanstieg bei Vorzeigeobjekten.

Erwartungen der Käufer: Die heutigen ultrareichen Chaletkäufer suchen mehr als nur eine Skihütte – sie wünschen sich einen privaten alpinen Rückzugsort, der das ganze Jahr über einen Fünf-Sterne-Lebensstil bietet. Zu den üblichen Anforderungen gehören komplette Spa-Einrichtungen, Innenpools, Hubschrauberlandeplätze und vor allem Privatsphäre und Abgeschiedenheit naef-prestige.ch naef-prestige.ch. Interessanterweise ist der direkte Ski-in/Ski-out-Zugang für diese Käufergruppe nicht mehr die oberste Priorität; viele vermögende Käufer bevorzugen diskrete Lagen etwas abseits der belebten Pisten und nehmen dafür Ruhe und Panoramablick in Kauf naef-prestige.ch. Die weitläufigen Chalets von Megève in abgeschlossenen Weilern oder auf großen Grundstücken erfüllen diese Anforderungen perfekt. Wohlhabende Käufer lernen den Ort oft zunächst über seine Luxushotels (z. B. Les Fermes de Marie, Four Seasons) kennen und entscheiden sich, sobald sie begeistert sind, für den Kauf eines Chalets, das diesen Servicestandard widerspiegeln kann naef-prestige.ch. Die „Wunschliste“ für Ultra-Prime-Chalets umfasst in der Regel Ausstattungen wie Home-Spas, Wellnessbereiche und große Entertainmentflächen naef-prestige.ch naef-prestige.ch, was den wellnessorientierten Wandel im alpinen Luxus unterstreicht. Die High-End-Entwickler und Chalet-Designer von Megève haben entsprechend reagiert und sorgen dafür, dass Neubau-Chalets mit modernster Ausstattung (und in manchen Fällen sogar mit Personalunterkünften) ausgestattet sind.

Markttrends: Der Luxus-Chaletmarkt boomt in den gesamten Alpen, und Megève bildet da keine Ausnahme. In den nördlichen französischen Alpen, wie bereits erwähnt, ist der Verkauf von Immobilien über 4 Mio. € stark angestiegen investropa.com. Weltweit wächst die Zahl der Ultrareichen (die UHNW-Gruppe wuchs allein 2023 um 7,6 %) investropa.com, und viele investieren einen Teil ihres Vermögens in Immobilien in den Alpen als Lifestyle-Investment. Umfragen unter vermögenden Investoren zeigen eine optimistische Einschätzung: 60 % erwarten, dass die Immobilienpreise in den Alpen weiter steigen, was das starke Vertrauen in diesen Nischenmarkt widerspiegelt investropa.com. Für das Chalet-Segment in Megève bedeutet das einen Wettbewerb um die besten Immobilien und eine Bereitschaft der Käufer, für „schlüsselfertigen“ Luxus einen Aufpreis zu zahlen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass neu gebaute Mega-Chalets in Megève Preise von über 20.000 € pro m² erzielen, angesichts ihrer maßgeschneiderten Ausstattung – damit schließen sie zu den extrem teuren Schweizer Resorts auf. Megève profitiert zudem von seiner Ganzjahrestauglichkeit (ein Vorteil gegenüber einigen reinen Hochgebirgsresorts). Käufer im Ultra-High-End-Segment schätzen, dass sie ihr Chalet nicht nur in der Skisaison, sondern auch für Sommerurlaube, Mountainbiking, Golf oder einfach zur Erholung in der frischen Alpenluft nutzen können. All diese Faktoren tragen zu anhaltender Dynamik im Luxus- und Chaletmarkt bei. Sofern es keinen größeren globalen Finanzschock gibt, wird das Ultra-Prime-Segment voraussichtlich weiterhin auf Wachstumskurs bleiben, angetrieben durch die Seltenheit dieser Objekte und die emotionale Anziehungskraft, ein Stück des exklusiven alpinen Lebensstils zu besitzen naef-prestige.ch.

Schlüsselfaktoren, die den Markt in Megève beeinflussen

Mehrere Schlüsselfaktoren prägen die Immobilienperspektiven in Megève und ähnlichen Alpenresorts im Jahr 2025:

Investitionsausblick: ROI, Mietrenditen und steuerliche Überlegungen

Für Investoren bietet Megève nicht nur Lebensqualität, sondern auch solide langfristige Renditen. Die Wertsteigerung von Immobilien in erstklassigen Alpendestinationen hat historisch gesehen die Inflation übertroffen, und dieser Trend dürfte sich fortsetzen (für die französischen Alpen wird mittelfristig ein jährliches Preiswachstum von 3–7 % prognostiziert investropa.com). Neben Wertzuwächsen können Eigentümer durch Vermietung Einkommen erzielen, was angesichts der hohen Mietnachfrage in Megève besonders attraktiv ist.

Mietrenditen: Obwohl Immobilien in den Alpen teuer sind, können die Mietrenditen attraktiv sein, insbesondere mit dem Trend zum ganzjährigen Tourismus. Vor einem Jahrzehnt vermietete man ein Chalet vielleicht nur für 12 Wochen im Winter, aber heute sind 30 Wochen Belegung keine Seltenheit für eine gut vermarktete Immobilie in einem Zwei-Saison-Resort knightfrank.com. Das Klima in Megève auf mittlerer Höhe (gutes Sommerwetter) und zahlreiche Sommerveranstaltungen sorgen für etwa 20 Hauptwochen im Winter und weitere ~10 Wochen Sommerbelegung knightfrank.com. Laut Knight Frank ist „eine Bruttomietrendite von etwa 4 % in den meisten Resorts erreichbar“ knightfrank.com, und Megève liegt im Rahmen dieses Benchmarks. In den Spitzenwochen im Winter (Weihnachten/Neujahr und Februar) werden sehr hohe Preise erzielt; in der Hochsaison können die Mietrenditen auf Wochenbasis dem Äquivalent von 5–7 % pro Jahr entsprechen skiingproperty.com, wobei sich dies im Durchschnitt mit der Nebensaison abschwächt. Zum Beispiel kann ein Chalet mit 3 Schlafzimmern im nahegelegenen Chamonix (~1 Mio. € Wert) über ein Jahr hinweg etwa 80.000 € Miete einbringen (etwa 8 % des Wertes), was nach Abzug der Kosten etwa 40.000 € netto ergibt (4 % Nettorendite) knightfrank.com. Ähnliche Zahlen gelten für eine Immobilie in Megève, da Nachfrage und Preise vergleichbar sind. Diese Renditen übertreffen, was Eigentümer in ultra-teuren Schweizer Resorts erzielen könnten, was das Vermieten in Frankreich attraktiver macht schroders.com. Es ist wichtig zu beachten, dass die tatsächlichen Nettorenditen von den Kosten abhängen: Alpenimmobilien verursachen erhebliche Ausgaben für Instandhaltung, Hausmeisterdienste, Hausgeld (bei Wohnungen), Versicherungen und Verwaltung (bei Nutzung einer Agentur). Dennoch können bei dem Vermietermarkt in Megève (begrenztes Mietangebot und hohe Zahlungsbereitschaft der Touristen) gut gelegene Immobilien ein gesundes Einkommen generieren. Der Trend zu längeren Saisons – z. B. eine um +2 % gestiegene Belegung im Sommer 2024 chaletararatmegeve.com – verbessert die Renditeaussichten weiter. Investoren nutzen zudem häufig professionelle Vermietungsdienste, um die Buchungen zu maximieren und den Aufwand zu minimieren, was für alle, die ihre Zweitimmobilie monetarisieren möchten, zu empfehlen ist.

Steuerliche & rechtliche Überlegungen: Das französische Steuerumfeld bietet sowohl Herausforderungen als auch Vorteile für Investoren in Alpenimmobilien. Einerseits können Eigentümer von hochwertigen Häusern in Megève der Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), der französischen Immobilienvermögenssteuer, unterliegen, die auf Netto-Immobilienvermögen über 1,3 Mio. € angewendet wird cabinet-roche.com. Die meisten Chalets in Megève überschreiten diese Schwelle problemlos. Die IFI-Steuersätze sind progressiv (bis zu 1,5 % auf den Teil des Vermögens über 10 Mio. €), aber versierte Investoren können dies durch optimale Eigentümerstrukturen und Verschuldung abmildern (da Hypotheken vom steuerpflichtigen Vermögensanteil abgezogen werden können) cabinet-roche.com. Andererseits bietet Frankreich attraktive Anreize für Mietinvestitionen. Mieteinnahmen aus möblierten Ferienwohnungen werden nach dem BIC (gewerbliches/industrielles) Regime besteuert, das zahlreiche Abzüge erlaubt – Zinsen, Instandhaltung, Versicherungen, Verwaltungskosten usw. – und vor allem Abschreibungen auf die Immobilie und das Mobiliar cabinet-roche.com. In der Praxis bedeutet dies, dass viele alpine Vermieter jahrelang wenig bis gar keine Einkommensteuer auf Mieteinnahmen zahlen, da Abschreibungen und Ausgaben die Einnahmen ausgleichen cabinet-roche.com. Wenn Investoren hotelähnliche Dienstleistungen anbieten (Concierge, Frühstück, Reinigung), kann ihre Tätigkeit als „Parahôtellerie“ eingestuft werden, wodurch sie die Mehrwertsteuer (20 %) auf den Immobilienkauf und laufende Ausgaben zurückfordern können cabinet-roche.com. Dies wirkt praktisch wie eine große Steuerrückerstattung – ein neues Chalet im Wert von 5 Mio. € könnte etwa 1 Mio. € Mehrwertsteuer zurückerhalten – was die Rendite erheblich steigert (viele Neubauverkäufe in den Alpen sind darauf ausgerichtet). Fachkundige Beratung ist unerlässlich, aber diese Regelungen machen Frankreich trotz der hohen Steuern für Mietinvestoren sehr attraktiv. Es ist auch erwähnenswert, dass es keine Beschränkungen für ausländische Käufer beim Erwerb von Zweitwohnsitzen in Frankreich gibt (im Gegensatz zur Schweiz, wo Nichtansässige Einschränkungen unterliegen). Ebenso gibt es in Frankreich keine landesweite Begrenzung, wie viele Nächte Sie Ihre Immobilie vermieten dürfen (abgesehen von lokalen Vorschriften) knightfrank.com. Die wichtigsten rechtlichen Anforderungen betreffen Dinge wie die Beantragung einer Kurzzeitvermietungs-Registrierung, falls von der Gemeinde verlangt (z. B. in größeren französischen Städten erforderlich; zunehmend auch in Alpengemeinden), sowie die Einhaltung von Sicherheits- und Energiestandards. Zusammenfassend ist die Investitionsperspektive positiv: Käufer können mit moderatem Kapitalzuwachs, etwa 3–4 % Bruttomietrendite (optimierbar durch Steuerstrukturen) und einem günstigen regulatorischen Umfeld für Vermietungen rechnen. Da die Zinssätze nun stabilisieren oder sinken, wird die Finanzierung einer Investition attraktiver – Anfang 2024 boten Privatbanken französische Hypotheken mit etwa 4 % Zinsen an, und sogar 100 % Beleihungsauslauf für UHNW-Kunden mit Sicherheiten knightfrank.com knightfrank.com. Für diejenigen, die in der Lage sind, die steuerlichen und rechtlichen Feinheiten zu meistern, kann eine Immobilie in Megève sowohl Freude als auch stetige finanzielle Erträge bringen.

Megève vs. andere Alpenresorts: Vergleichende Analyse

Wie schneidet der Immobilienmarkt von Megève im Vergleich zu ähnlichen erstklassigen Alpenresorts ab? Nachfolgend ein Vergleich mit drei weiteren renommierten französischen Bergdestinationen – Courchevel, Chamonix und Val d’Isère – der Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Marktprofil hervorhebt:

Courchevel (Frankreich) – Ultra-exklusiver Skiort in Les Trois Vallées. Courchevels Top-Distrikt (1850) ist das einzige französische Resort, das Megève in Sachen Glamour und Preis das Wasser reichen oder sogar übertreffen kann – Spitzenpreise in Courchevel 1850 erreichen etwa 30.000 €/m² (einige Super-Chalets sogar noch mehr), und es führte 2024 das Preiswachstum mit einem Anstieg von 9 % an agenceboan.com naef-prestige.ch. Über alle unteren Dörfer hinweg betrachtet, liegen die Preise in Courchevel jedoch ähnlich wie in Megève im Bereich von etwa 10.000–12.000 €/m² collection-chalet.co.uk. Courchevel hat einen stärker ski-orientierten Reiz, da es Teil des größten Skigebiets der Welt ist, und zog historisch viele russische und internationale Jetset-Käufer an. Nach 2022 haben Käufer aus dem Nahen Osten und Europa die Lücke gefüllt, die durch das Ausbleiben der Russen entstanden ist naef-prestige.ch. Wie Megève leidet auch Courchevel unter begrenztem Angebot; Neubauten sind aufgrund strenger Bauvorschriften und einer 20%-Obergrenze für Zweitwohnsitze in der Schweiz selten (obwohl Courchevel in Frankreich liegt, weichen viele Superreiche, die in Schweizer Resorts nicht kaufen können, hierher aus) knightfrank.com. Der Markt in Courchevel ist stark saisonal geprägt (weniger Sommeraktivität als in Megève), aber sein reiner Ski-Charme und die Fülle an Fünf-Sterne-Hotels (darunter globale Marken und Michelin-Restaurants) halten seine Immobilien an der Spitze des Alpenmarktes . Investoren in Courchevel sind meist Ultra-Vermögende, die auf Kapitalerhalt und exklusive Nutzung setzen, während Megève eine etwas breitere Mischung, darunter mehr ganzjährige Lifestyle-Käufer, sieht.

– Ultra-exklusiver Skiort in Les Trois Vallées. Courchevels Top-Distrikt (1850) ist das einzige französische Resort, das Megève in Sachen Glamour und Preis das Wasser reichen oder sogar übertreffen kann – Spitzenpreise in Courchevel 1850 erreichen etwa 30.000 €/m² (einige Super-Chalets sogar noch mehr), und es führte 2024 das Preiswachstum mit einem Anstieg von 9 % an agenceboan.com naef-prestige.ch. Über alle unteren Dörfer hinweg betrachtet, liegen die Preise in Courchevel jedoch ähnlich wie in Megève im Bereich von etwa 10.000–12.000 €/m² collection-chalet.co.uk. Courchevel hat einen stärker ski-orientierten Reiz, da es Teil des größten Skigebiets der Welt ist, und zog historisch viele russische und internationale Jetset-Käufer an. Nach 2022 haben Käufer aus dem Nahen Osten und Europa die Lücke gefüllt, die durch das Ausbleiben der Russen entstanden ist naef-prestige.ch. Wie Megève leidet auch Courchevel unter begrenztem Angebot; Neubauten sind aufgrund strenger Bauvorschriften und einer 20%-Obergrenze für Zweitwohnsitze in der Schweiz selten (obwohl Courchevel in Frankreich liegt, weichen viele Superreiche, die in Schweizer Resorts nicht kaufen können, hierher aus) knightfrank.com. Der Markt in Courchevel ist stark saisonal geprägt (weniger Sommeraktivität als in Megève), aber sein reiner Ski-Charme und die Fülle an Fünf-Sterne-Hotels (darunter globale Marken und Michelin-Restaurants) halten seine Immobilien . Investoren in Courchevel sind meist Ultra-Vermögende, die auf Kapitalerhalt und exklusive Nutzung setzen, während Megève eine etwas breitere Mischung, darunter mehr ganzjährige Lifestyle-Käufer, sieht. Chamonix (Frankreich) – Historische Bergsteigerstadt am Fuße des Mont Blanc. Die Immobilienpreise in Chamonix sind etwas zugänglicher, mit Durchschnittspreisen, die im Allgemeinen unter denen von Megève liegen, obwohl Chamonix weltweit bekannt ist. Spitzenimmobilien in Chamonix liegen bei etwa 13.500–15.000 €/m² naef-prestige.ch, etwas niedriger als die Spitzenpreise in Megève (~15.000 €), und typische Wohnungen werden in vielen Fällen eher für 8.000–10.000 €/m² gehandelt. Ein Grund dafür ist, dass Chamonix eine größere, ganzjährig bewohnte Stadt ist (Bevölkerung ca. 10.000) mit einer Mischung aus luxuriösen Chalets und mehr Standardwohnungen; es ist keine exklusive Enklave wie Megève oder Courchevel. Der Markt ist lebhaft – die Preise stiegen 2024 moderat (+0,4 %) naef-prestige.ch – aber das Angebot ist nicht so knapp, da Chamonix mehrere Dörfer (Argentière, Les Houches usw.) und mehr Entwicklungsmöglichkeiten im Tal hat. Chamonix spricht besonders begeisterte Skifahrer und vor allem Sommer-Alpinisten (Kletterer, Trailrunner) an, was zu sehr hohen Besucherzahlen im Sommer führt (insbesondere stieg die Nutzung der Sommerlifte in zwei Jahren um +46 % agenceboan.com). Dies hat dazu geführt, dass Chamonix zu einem echten Ganzjahresmarkt geworden ist, ähnlich wie Megève, mit steigender Nachfrage nach Immobilien, die das ganze Jahr über genutzt werden können. Internationale Käufer in Chamonix kommen überwiegend aus Großbritannien, den Benelux-Ländern und zunehmend aus Asien, vor allem abenteuerlustige Menschen naef-prestige.ch. Die Preise sind zwar hoch, liegen aber eine Stufe unter denen von Megève, da der Wohnungsbestand in Chamonix mehr Eigentumswohnungen und weniger weitläufige Luxus-Chalets umfasst. Aus Investitionssicht bietet Chamonix aufgrund der niedrigeren Einstiegspreise und der sehr starken ganzjährigen Auslastung (viele Expats leben dort dauerhaft) ein etwas höheres Mietrenditepotenzial. Zusammengefasst: Der Markt in Chamonix ist größer und vielfältiger ; er ist weniger eine reine Luxusnische als Megève, folgt aber dem Trend des Wachstums durch ganzjährigen Tourismus und bleibt eine der begehrtesten Regionen der französischen Alpen.

– Historische Bergsteigerstadt am Fuße des Mont Blanc. Die Immobilienpreise in Chamonix sind etwas zugänglicher, mit Durchschnittspreisen, die im Allgemeinen unter denen von Megève liegen, obwohl Chamonix weltweit bekannt ist. Spitzenimmobilien in Chamonix liegen bei etwa 13.500–15.000 €/m² naef-prestige.ch, etwas niedriger als die Spitzenpreise in Megève (~15.000 €), und typische Wohnungen werden in vielen Fällen eher für 8.000–10.000 €/m² gehandelt. Ein Grund dafür ist, dass Chamonix eine ist (Bevölkerung ca. 10.000) mit einer Mischung aus luxuriösen Chalets und mehr Standardwohnungen; es ist keine exklusive Enklave wie Megève oder Courchevel. Der Markt ist lebhaft – die Preise stiegen 2024 moderat (+0,4 %) naef-prestige.ch – aber das Angebot ist nicht so knapp, da Chamonix mehrere Dörfer (Argentière, Les Houches usw.) und mehr Entwicklungsmöglichkeiten im Tal hat. Chamonix spricht besonders begeisterte Skifahrer und vor allem Sommer-Alpinisten (Kletterer, Trailrunner) an, was zu sehr hohen Besucherzahlen im Sommer führt (insbesondere stieg die Nutzung der Sommerlifte in zwei Jahren um +46 % agenceboan.com). Dies hat dazu geführt, dass Chamonix zu einem echten Ganzjahresmarkt geworden ist, ähnlich wie Megève, mit steigender Nachfrage nach Immobilien, die das ganze Jahr über genutzt werden können. Internationale Käufer in Chamonix kommen überwiegend aus Großbritannien, den Benelux-Ländern und zunehmend aus Asien, vor allem abenteuerlustige Menschen naef-prestige.ch. Die Preise sind zwar hoch, liegen aber eine Stufe unter denen von Megève, da der Wohnungsbestand in Chamonix mehr Eigentumswohnungen und weniger weitläufige Luxus-Chalets umfasst. Aus Investitionssicht bietet Chamonix aufgrund der niedrigeren Einstiegspreise und der sehr starken ganzjährigen Auslastung (viele Expats leben dort dauerhaft) ein etwas höheres Mietrenditepotenzial. Zusammengefasst: ; er ist weniger eine reine Luxusnische als Megève, folgt aber dem Trend des Wachstums durch ganzjährigen Tourismus und bleibt eine der begehrtesten Regionen der französischen Alpen. Val d’Isère (Frankreich) – Hochgelegenes Skifahrerparadies im Espace Killy. Val d’Isère konkurriert mit Courchevel 1850 als teuerstes französisches Resort – die Durchschnittswerte liegen bei etwa 16.000 € pro m² (höchster Wert in Frankreich) collection-chalet.co.uk, und erstklassige Neubau-Chalets oder -Apartments können diesen Wert übersteigen. Der Markt hier zeigte eine außergewöhnliche Dynamik; die Preise stiegen im Jahr bis Mitte 2024 um etwa 7 % naef-prestige.ch, was zu den schnellsten Wachstumsraten in den Alpen zählt und die starke Nachfrage nach schneesicheren Pisten und begrenztem Neubau widerspiegelt. Val d’Isère ist kleiner und stärker auf den Skisport ausgerichtet als Megève: Es liegt auf 1.850 m Höhe und bietet eine lange Wintersaison mit sehr zuverlässigem Schnee (unterstützt durch Gletscher). Daher gibt es etwas weniger Sommerentwicklung (obwohl Sommerskifahren und Downhill-Biking möglich sind). Zu den Käufergruppen zählen viele britische und nordeuropäische Käufer, von denen viele seit Generationen zum Skifahren kommen. Immobilien in Val d’Isère sind oft Ski-in/Ski-out-Apartments oder Chalets, die die Nähe zu den Pisten betonen. Das Ultra-Prime-Segment ist stark – in Val d’Isère werden regelmäßig Chalets für über 10 Mio. € verkauft, und Ende 2024 gab es hier tatsächlich die meisten auf dem Markt befindlichen €10M+-Angebote in den Alpen (9 Angebote in dieser Preisklasse, mehr als in Courchevel) naef-prestige.ch, was auf eine größere Liquidität im oberen Segment hinweist. Im Vergleich zu Megève sind die Immobilienpreise in Val d’Isère durchgehend hoch (weniger „Schnäppchen“-Lagen), und die Klientel ist etwas sportorientierter (weniger Luxus-Shopping, mehr Fokus auf Skifahren). Beide Resorts teilen jedoch eine wohlhabende internationale Kundschaft und Flächenknappheit. Die lokalen Behörden von Val d’Isère haben die Entwicklung ebenfalls streng begrenzt, um den Dorfcharakter zu bewahren und den Verkehr zu steuern, was bedeutet, dass das Angebot extrem knapp bleibt – ein Faktor, der die Preise wahrscheinlich weiter steigen lässt. Im Wesentlichen gilt: Val d’Isère ist für den Wintersport, was Megève für den alpinen Lebensstil ist: Beide sind Spitzenmärkte, wobei Val d’Isère mit Höhe und Skifahren punktet und Megève mit ganzjährigem Charme und Tradition.

Zusammenfassung: Alle vier Resorts – Megève, Courchevel, Chamonix und Val d’Isère – sind prestigeträchtige Alpenmärkte, aber jedes hat seinen eigenen Charakter. Courchevel und Val d’Isère erzielen die höchsten Preise, was auf ultrareiche Käufer und ihren Ski-Ruf zurückzuführen ist; Megève liegt nur knapp dahinter und bietet vergleichbaren Luxus mit vielleicht noch mehr Dorfcharme und Sommerattraktivität. Chamonix ist vergleichsweise erschwinglicher und kosmopolitischer, mit einer größeren ganzjährigen Bevölkerung und einem Fokus auf Bergsteigerkultur. Investoren vergleichen diese Resorts oft, wenn sie über Immobilien in den Alpen nachdenken, und viele sind der Meinung, dass Megève eine ausgewogene Mischung bietet – es hat hohen Status und luxuriöse Infrastruktur, aber auch eine echte Dorfseele und Mehrsaisonnutzung. Was die jüngste Entwicklung betrifft, so haben alle Preissteigerungen verzeichnet, wobei Courchevel 1850 und Val d’Isère führend im Wachstum sind agenceboan.com naef-prestige.ch, während Megève und Chamonix im letzten Jahr eine flachere Entwicklung zeigten (nach vorherigen Anstiegen) naef-prestige.ch. Für die Zukunft wird erwartet, dass alle von den allgemeinen Trends eines begrenzten Angebots und einer anhaltenden Nachfrage von vermögenden Käufern profitieren werden.

Zukunftsprognosen (2026–2028)

Mit Blick auf die Zukunft ist die Prognose für den Immobilienmarkt in Megève für 2026–2028 insgesamt positiv. Marktexperten gehen davon aus, dass die aktuellen Trends – begrenztes Wohnungsangebot, wachsende internationale Nachfrage und die Entwicklung der Alpen zu einer ganzjährigen Lifestyle-Destination – den Preisdruck weiter erhöhen werden. Ein jährliches Preiswachstum von etwa 3–7 % wird für die wichtigsten Alpenmärkte in den nächsten Jahren prognostiziert investropa.com, was darauf hindeutet, dass die Durchschnittswerte in Megève bis 2028 um etwa 10–20 % über dem heutigen Niveau liegen könnten (sofern es keine größeren Schocks gibt). Mehrere Faktoren stützen diesen optimistischen Ausblick:

Anhaltend hohe Nachfrage: Der Pool potenzieller Käufer für Immobilien in den Alpen wächst tatsächlich. Die globale Vermögensbildung in Asien, dem Nahen Osten und Nordamerika bringt jedes Jahr neue Käufer hervor, die die Mittel haben, in ein europäisches Skihaus zu investieren. Speziell die französischen Alpen ziehen mehr US-amerikanische und asiatische Käufer als je zuvor investropa.com investropa.com an – ein Trend, der sich voraussichtlich fortsetzen wird, da sich die Reiseverbindungen verbessern und die Alpen ein begehrtes Lifestyle-Icon bleiben. Gleichzeitig zeigen bestehende Käufergruppen (europäische Familien usw.) kein nachlassendes Interesse – im Gegenteil, die Pandemie hat die Menschen an den Wert von Natur, Raum und Rückzug erinnert, was die Stärken der Alpen unterstreicht. Sofern es keine wesentliche Veränderung gibt (z. B. eine neue Reisebeschränkung oder Steuer, die ausländischen Besitz entmutigt), sollte die Nachfrage strukturell stark bis 2028 bleiben.

Der Pool potenzieller Käufer für Immobilien in den Alpen wächst tatsächlich. Die globale Vermögensbildung in Asien, dem Nahen Osten und Nordamerika bringt jedes Jahr neue Käufer hervor, die die Mittel haben, in ein europäisches Skihaus zu investieren. Speziell die französischen Alpen ziehen mehr investropa.com investropa.com an – ein Trend, der sich voraussichtlich fortsetzen wird, da sich die Reiseverbindungen verbessern und die Alpen ein begehrtes Lifestyle-Icon bleiben. Gleichzeitig zeigen bestehende Käufergruppen (europäische Familien usw.) kein nachlassendes Interesse – im Gegenteil, die Pandemie hat die Menschen an den Wert von Natur, Raum und Rückzug erinnert, was die Stärken der Alpen unterstreicht. Sofern es keine wesentliche Veränderung gibt (z. B. eine neue Reisebeschränkung oder Steuer, die ausländischen Besitz entmutigt), sollte die Nachfrage bleiben. Chronische Angebotsengpässe: Megève und ähnliche Resorts stehen vor physischen und regulatorischen Beschränkungen für Neubauten. Das Dorf ist von geschützten Flächen und strenger Zonierung umgeben, die das ländliche Ambiente bewahren. Zudem verfolgt Frankreich Umweltziele, die eine Überbauung in den Bergen verhindern sollen. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Neubauten in Megève meist um vertikale oder Nachverdichtungsprojekte, nicht um weitläufige neue Siedlungen cimalpes.com. Das bedeutet, dass die Pipeline neuer Immobilien bescheiden bleiben wird . Einige Dutzend hochwertige Einheiten oder Chalets, die jedes Jahr auf den Markt kommen, werden von der Nachfrage leicht absorbiert. Im Gegenteil, das Angebot könnte sich sogar weiter verknappen, wenn Eigentümer ihre Immobilien länger behalten (zum Beispiel Familien, die Immobilien über Generationen hinweg halten – etwas, das in Orten wie St. Moritz bereits üblich ist und in Megève zunehmend vorkommt). Die Folge des begrenzten Angebots ist eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine fortgesetzte Preissteigerung , da mehr Käufer um die begrenzte Anzahl an Chalets und Apartments konkurrieren. Selbst bei einem Szenario mit langsameren Wirtschaftswachstum sollte der Knappheitsfaktor die Preise stützen.

Megève und ähnliche Resorts stehen vor physischen und regulatorischen Beschränkungen für Neubauten. Das Dorf ist von geschützten Flächen und strenger Zonierung umgeben, die das ländliche Ambiente bewahren. Zudem verfolgt Frankreich Umweltziele, die eine Überbauung in den Bergen verhindern sollen. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Neubauten in Megève meist um vertikale oder Nachverdichtungsprojekte, nicht um weitläufige neue Siedlungen cimalpes.com. Das bedeutet, dass die . Einige Dutzend hochwertige Einheiten oder Chalets, die jedes Jahr auf den Markt kommen, werden von der Nachfrage leicht absorbiert. Im Gegenteil, das Angebot könnte sich sogar weiter verknappen, wenn Eigentümer ihre Immobilien länger behalten (zum Beispiel Familien, die Immobilien über Generationen hinweg halten – etwas, das in Orten wie St. Moritz bereits üblich ist und in Megève zunehmend vorkommt). Die Folge des begrenzten Angebots ist eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine , da mehr Käufer um die begrenzte Anzahl an Chalets und Apartments konkurrieren. Selbst bei einem Szenario mit langsameren Wirtschaftswachstum sollte der Knappheitsfaktor die Preise stützen. Infrastruktur- & Event-Boost: In den nächsten Jahren werden die Alpen mit Großereignissen (den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien und möglicherweise den Winterspielen 2030, bei denen alpine Austragungsorte beteiligt sein könnten) investropa.com im globalen Rampenlicht stehen. Solche Events sind in der Regel ein Katalysator für Investitionen in die Infrastruktur – bis Ende der 2020er Jahre können wir Verbesserungen wie modernisierte Flughäfen, Straßen und Resort-Einrichtungen erwarten. Für Megève wird eine bessere Erreichbarkeit (z. B. kürzere Fahrzeiten, verbesserte Ausstattung) die Attraktivität nur noch steigern. Die französische Regierung und lokale Behörden investieren ebenfalls in Bergregionen für ganzjährigen Tourismus (z. B. Sommerrodelbahn, Bikeparks, Kulturfestivals), was die Besucherzahlen weiter steigen lassen dürfte. Die Tourismusprognose ist robust , wobei die Besucherzahlen in den französischen Alpen voraussichtlich neue Rekorde erreichen werden, da sich der Reiseverkehr aus Asien normalisiert und Klimasorgen möglicherweise mehr Europäer dazu bewegen, ihren Urlaub näher an der Heimat (in den kühleren Bergen) zu verbringen. Ein ganzjährig belebtes Resort ist eine ausgezeichnete Nachricht für Investoren, da es die Mieteinnahmen und die generelle Attraktivität des Immobilienbesitzes dort festigt.

In den nächsten Jahren werden die Alpen mit Großereignissen (den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien und möglicherweise den Winterspielen 2030, bei denen alpine Austragungsorte beteiligt sein könnten) investropa.com im globalen Rampenlicht stehen. Solche Events sind in der Regel ein Katalysator für Investitionen in die Infrastruktur – bis Ende der 2020er Jahre können wir Verbesserungen wie modernisierte Flughäfen, Straßen und Resort-Einrichtungen erwarten. Für Megève wird eine bessere Erreichbarkeit (z. B. kürzere Fahrzeiten, verbesserte Ausstattung) die Attraktivität nur noch steigern. Die französische Regierung und lokale Behörden investieren ebenfalls in Bergregionen für ganzjährigen Tourismus (z. B. Sommerrodelbahn, Bikeparks, Kulturfestivals), was die Besucherzahlen weiter steigen lassen dürfte. , wobei die Besucherzahlen in den französischen Alpen voraussichtlich neue Rekorde erreichen werden, da sich der Reiseverkehr aus Asien normalisiert und Klimasorgen möglicherweise mehr Europäer dazu bewegen, ihren Urlaub näher an der Heimat (in den kühleren Bergen) zu verbringen. Ein ganzjährig belebtes Resort ist eine ausgezeichnete Nachricht für Investoren, da es die Mieteinnahmen und die generelle Attraktivität des Immobilienbesitzes dort festigt. Klimaanpassung: Bis 2028 wird der Klimawandel weiterhin ein Thema sein, aber die Resorts, die sich proaktiv anpassen, werden ihre Attraktivität behalten. Megève diversifiziert bereits sein Angebot (Winter und Sommer etwa ausgeglichen, viele Nicht-Ski-Aktivitäten) und verringert so die Abhängigkeit von perfekten Skibedingungen. Fortschritte in der Beschneiungstechnologie und gegebenenfalls angepasste Skizeiten werden helfen, mit wärmeren Wintern umzugehen. Es gibt auch einen Trend, Entwicklungen auf höhere Lagen zu konzentrieren (Hinweis: Immobilien über 1.500 m in den Alpen verzeichneten in den letzten zehn Jahren ein deutlich höheres Preiswachstum, +40 %, aufgrund der Schneesicherheit investropa.com investropa.com). Auch wenn Megèves Talstation nicht so hoch liegt, reicht das Skigebiet in diese Höhen und profitiert vom Zugang zu hochgelegenen Gebieten in der Nähe (Mont-Blanc-Massiv). Sollten die tieferen Pisten Probleme bekommen, könnte man sogar noch mehr Nachfrage nach Top-Lagen sehen, die Schneesicherheit garantieren (z. B. Chalets in der Nähe höherer Lifte oder mit Hubschrauberlandeplätzen für den Zugang zu Gletschern). In jedem Fall dürften Klimafaktoren den Markt kurzfristig kaum beeinträchtigen – im Gegenteil, sie lenken die Käuferaufmerksamkeit auf die am besten ausgestatteten und am besten gelegenen Resorts, zu denen Megève (dank Investitionen in die ganzjährige Nutzbarkeit) zählt collection-chalet.co.uk.

Bis 2028 wird der Klimawandel weiterhin ein Thema sein, aber die Resorts, die sich proaktiv anpassen, werden ihre Attraktivität behalten. Megève diversifiziert bereits sein Angebot (Winter und Sommer etwa ausgeglichen, viele Nicht-Ski-Aktivitäten) und verringert so die Abhängigkeit von perfekten Skibedingungen. Fortschritte in der Beschneiungstechnologie und gegebenenfalls angepasste Skizeiten werden helfen, mit wärmeren Wintern umzugehen. Es gibt auch einen Trend, Entwicklungen auf höhere Lagen zu konzentrieren (Hinweis: Immobilien über 1.500 m in den Alpen verzeichneten in den letzten zehn Jahren ein deutlich höheres Preiswachstum, +40 %, aufgrund der Schneesicherheit investropa.com investropa.com). Auch wenn Megèves Talstation nicht so hoch liegt, reicht das Skigebiet in diese Höhen und profitiert vom Zugang zu hochgelegenen Gebieten in der Nähe (Mont-Blanc-Massiv). Sollten die tieferen Pisten Probleme bekommen, könnte man sogar sehen, die Schneesicherheit garantieren (z. B. Chalets in der Nähe höherer Lifte oder mit Hubschrauberlandeplätzen für den Zugang zu Gletschern). In jedem Fall dürften Klimafaktoren den Markt kurzfristig kaum beeinträchtigen – im Gegenteil, sie lenken die Käuferaufmerksamkeit auf die am besten ausgestatteten und am besten gelegenen Resorts, zu denen Megève (dank Investitionen in die ganzjährige Nutzbarkeit) zählt collection-chalet.co.uk. Politik- & Steuerstabilität: Frankreichs regulatorischer Kurs (Energieeffizienzanforderungen usw.) ist weitgehend bis zum Ende des Jahrzehnts festgelegt. Wir wissen, dass ab 2028 auch die Vermietung von Wohnungen der Klasse F verboten wird (nächster Schritt nach dem Verbot der Klasse G ab 2025, was weitere Renovierungen anstößt) – dies wird eine Welle von Chalet-Modernisierungen auslösen und könnte vorübergehend einige Immobilien auf den Markt bringen, falls Eigentümer sich gegen eine Aufwertung entscheiden. Das bietet Chancen für Käufer, die bereit sind zu modernisieren. Steuerlich werden etwaige Änderungen (z. B. bei der Vermögens- oder Kapitalertragsteuer) entscheidend zu beobachten sein, aber drastische Maßnahmen sind angesichts der Bedeutung, Investitionen nicht zu entmutigen, nicht zu erwarten. Frankreichs stabiles rechtliches Umfeld ist tatsächlich ein Pluspunkt; Investoren können mit einer gewissen Sicherheit planen (zum Beispiel sollte das 20%-MwSt.-Rückerstattungssystem für neue Vermietungen weiterhin gelten und neue Entwicklungen fördern). Ein Bereich, den man im Auge behalten sollte, sind lokale Maßnahmen zu Kurzzeitvermietungen – falls Megève Quoten oder höhere Zweitwohnungssteuern einführen sollte, um den ganzjährigen Wohnraum zu schützen (ein Trend in einigen Tourismusregionen), könnte das die Kalkulation für Investoren subtil beeinflussen. Allerdings ist es dem Ort bis 2025 gelungen, ein Gleichgewicht zu halten, und der politische Wille, weiterhin in den Tourismus zu investieren, ist stark.

Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren ist der Ausblick bis 2028 von moderatem Wachstum und anhaltender Stärke geprägt. Es ist wahrscheinlich, dass die Immobilienwerte in Megève weiterhin jedes Jahr allmählich steigen, möglicherweise unterbrochen von besonders starken Saisons, falls die externe Nachfrage sprunghaft ansteigt (zum Beispiel ein Boom amerikanischer Käufer, sollte der Euro schwächer werden oder die US-Märkte florieren). Die Mietrenditen könnten weiter leicht steigen, da die Sommerauslastung wächst und das Mietangebot durch Energieauflagen eingeschränkt wird (weniger vermietbare Einheiten bedeuten höhere Preise für konforme Objekte). Bis 2028 wird Megève seinen Status als ganzjähriges Luxusziel wahrscheinlich festigen – genau das, was heutige Käufer suchen: eine sichere und angenehme Investition. Wie ein Marktbericht zusammenfasste, hat sich der Immobilienmarkt in den Alpen als „in jeder Phase widerstandsfähig“ erwiesen, und Megève verkörpert diese Widerstandsfähigkeit durch die Kombination aus begrenztem Angebot, Lebensstilattraktivität und internationaler Nachfrage agenceboan.com. Sofern keine unvorhergesehenen Ereignisse eintreten, können die Beteiligten mit guten Jahren für den Immobilienmarkt in Megève rechnen, wobei 2025–2028 den aktuellen Trend von stabilem Wachstum und hohem Investorenvertrauen fortsetzen investropa.com.

