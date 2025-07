Hongkongs Immobilienmarkt 2025: Vom Abschwung zum Aufschwung – Trends, Hotspots und Prognosen bis 2028

Marktüberblick und Schlüsselfaktoren

Der Immobilienmarkt Hongkongs im Jahr 2025 befindet sich an einem Scheideweg zwischen Erholung und Unsicherheit. Nach einem Höchststand im Jahr 2021 haben die Immobilienwerte eine mehrjährige Korrektur durchlaufen, wobei die Immobilienpreise auf das Niveau der Mitte der 2010er Jahre zurückgegangen sind spglobal.com. Die Wohnimmobilienpreise sind fast 30 % von ihren Höchstständen 2021 gefallen und haben Tiefststände erreicht, die seit 2016 nicht mehr gesehen wurden spglobal.com. Gleichzeitig erholen sich die Transaktionsvolumina stark – die Gesamtzahl der Immobilienverkäufe stieg 2024 um 17 % (nach Rückgängen in den Jahren 2022–23), da Käufer zurückkehrten, sobald die Pandemie-Beschränkungen gelockert wurden globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Das Ergebnis ist ein gemischter Marktausblick: Die Nachfrage belebt sich und die Politik hat sich zugunsten der Käufer verschoben, doch Teile des Marktes (insbesondere Büros) sehen sich mit einem Überangebot und einer schwachen Stimmung konfrontiert hongkongbusiness.hk hongkongbusiness.hk.

Mehrere Schlüsselfaktoren prägen diese Dynamik:

Wirtschaftliche Trends: Die Wirtschaft Hongkongs befindet sich nach COVID in einem moderaten Aufschwung und wuchs im ersten Quartal 2025 im Jahresvergleich um 3,1 % spglobal.com. Allerdings dämpfen globale Gegenwinde – zunehmende US–China-Handelsspannungen und eine Abschwächung in Festlandchina – die Aussichten. Die Regierung warnt, dass unsichere Handelspolitik und externe Volatilität „die kurzfristigen Aussichten überschatten“ könnten spglobal.com, was die Investoren vorsichtig bleiben lässt.

Die Wirtschaft Hongkongs befindet sich nach COVID in einem moderaten Aufschwung und wuchs im ersten Quartal 2025 im Jahresvergleich um 3,1 % spglobal.com. Allerdings dämpfen globale Gegenwinde – zunehmende US–China-Handelsspannungen und eine Abschwächung in Festlandchina – die Aussichten. Die Regierung warnt, dass und externe Volatilität „die kurzfristigen Aussichten überschatten“ könnten spglobal.com, was die Investoren vorsichtig bleiben lässt. Zinssätze & Finanzen: Da der Hongkong-Dollar an den US-Dollar gekoppelt ist, stiegen die lokalen Zinssätze im Jahr 2023 parallel zu den Zinserhöhungen der US-Notenbank stark an. Im Mai 2025 lag der Leitzins der Hong Kong Monetary Authority bei 4,75 % globalpropertyguide.com, doch es zeigen sich Anzeichen für Entspannung. Die Fed legte eine Zinserhöhungspause ein, der HIBOR (Interbankenzinssatz) begann zu sinken, und die Banken senkten Ende 2024 sogar die Leitzinsen für Kredite globalpropertyguide.com. Sinkende Kreditkosten haben die Stimmung der Käufer verbessert und die Hypothekenbelastung verringert , was zum jüngsten Anstieg der Immobilienverkäufe beigetragen hat cushmanwakefield.com. Mit Blick auf die Zukunft könnten mögliche Zinssenkungen der Fed Ende 2025 die Liquidität und Kaufkraft weiter stärken hongkongbusiness.hk. Dennoch mahnen die Behörden zur Vorsicht: Jegliche künftige Zinsvolatilität oder globale Marktschwankungen können sich rasch auf den hoch verschuldeten Immobiliensektor Hongkongs auswirken globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com.

Da der Hongkong-Dollar an den US-Dollar gekoppelt ist, stiegen die lokalen Zinssätze im Jahr 2023 parallel zu den Zinserhöhungen der US-Notenbank stark an. Im Mai 2025 lag der Leitzins der Hong Kong Monetary Authority bei globalpropertyguide.com, doch es zeigen sich Anzeichen für Entspannung. Die Fed legte eine Zinserhöhungspause ein, der HIBOR (Interbankenzinssatz) begann zu sinken, und die Banken senkten Ende 2024 sogar die Leitzinsen für Kredite globalpropertyguide.com. Sinkende Kreditkosten haben die Stimmung der Käufer verbessert und , was zum jüngsten Anstieg der Immobilienverkäufe beigetragen hat cushmanwakefield.com. Mit Blick auf die Zukunft könnten mögliche Zinssenkungen der Fed Ende 2025 die Liquidität und Kaufkraft weiter stärken hongkongbusiness.hk. Dennoch mahnen die Behörden zur Vorsicht: rasch auf den hoch verschuldeten Immobiliensektor Hongkongs auswirken globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Demografie & Talentströme: Bevölkerungstrends sind ein zweischneidiger Faktor. Die Bevölkerung Hongkongs lag 2024 bei etwa 7,53 Millionen , ein Anstieg um 0,1 % nach vorherigen Rückgängen reuters.com. Regierungsinitiativen zur Anwerbung von Talenten und Grenzöffnungen führten 2024 zu einem Nettozuzug von etwa 21.000 Personen reuters.com, darunter Tausende von Fachkräften vom Festland und aus dem Ausland. Dieser Zustrom – 14.200 „importierte“ Talente (plus 9.300 Angehörige) allein in den ersten beiden Monaten 2025 – stärkt die Nachfrage nach hochwertigen Mietobjekten und Luxusimmobilien jll.com.hk. Dennoch bleibt das Bevölkerungswachstum schwach , und die Stadt erholt sich noch immer vom Abfluss von Einwohnern in den Jahren 2019–2022 globalpropertyguide.com. Eine alternde Bevölkerung und ein langsameres langfristiges Wachstum der Haushalte stellen Herausforderungen für eine anhaltende Wohnraumnachfrage dar.

sind ein zweischneidiger Faktor. Die Bevölkerung Hongkongs lag 2024 bei etwa , ein Anstieg um 0,1 % nach vorherigen Rückgängen reuters.com. Regierungsinitiativen zur Anwerbung von Talenten und Grenzöffnungen führten 2024 zu einem Nettozuzug von etwa reuters.com, darunter Tausende von Fachkräften vom Festland und aus dem Ausland. Dieser Zustrom – – stärkt die Nachfrage nach hochwertigen Mietobjekten und Luxusimmobilien jll.com.hk. Dennoch bleibt das Bevölkerungswachstum , und die Stadt erholt sich noch immer vom Abfluss von Einwohnern in den Jahren 2019–2022 globalpropertyguide.com. Eine alternde Bevölkerung und ein langsameres langfristiges Wachstum der Haushalte stellen Herausforderungen für eine anhaltende Wohnraumnachfrage dar. Politische & Integrationsfaktoren: Die politische Landschaft der Stadt hat sich unter dem Nationalen Sicherheitsgesetz stabilisiert, aber ihre internationale Attraktivität und das Vertrauen der Investoren erholen sich noch immer von den Turbulenzen des Jahres 2019. Unterdessen ist die Integration Hongkongs in die Greater Bay Area (GBA) ein zunehmend wichtiger Treiber. Engere grenzüberschreitende Beziehungen versprechen neue wirtschaftliche Chancen (z. B. gemeinsame Innovationszentren und eine verstärkte Präsenz von Festlandunternehmen), die die Nachfrage nach Büros und Wohnungen in Grenzbezirken ankurbeln könnten. Allerdings bestehen geopolitische Risiken fort – Spannungen zwischen den USA und China oder Änderungen der Festlandpolitik gegenüber Hongkong können Kapitalflüsse und unternehmerische Immobilienentscheidungen beeinflussen. So verändern die anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China bereits den Logistiksektor und veranlassen Unternehmen, ihre Lieferketten zu überdenken jll.com.hk jll.com.hk.

Die politische Landschaft der Stadt hat sich unter dem Nationalen Sicherheitsgesetz stabilisiert, aber ihre internationale Attraktivität und das Vertrauen der Investoren erholen sich noch immer von den Turbulenzen des Jahres 2019. Unterdessen ist die Integration Hongkongs in die ein zunehmend wichtiger Treiber. Engere grenzüberschreitende Beziehungen versprechen neue wirtschaftliche Chancen (z. B. gemeinsame Innovationszentren und eine verstärkte Präsenz von Festlandunternehmen), die die Nachfrage nach Büros und Wohnungen in Grenzbezirken ankurbeln könnten. Allerdings bestehen fort – Spannungen zwischen den USA und China oder Änderungen der Festlandpolitik gegenüber Hongkong können Kapitalflüsse und unternehmerische Immobilienentscheidungen beeinflussen. So verändern die anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China bereits den Logistiksektor und veranlassen Unternehmen, ihre Lieferketten zu überdenken jll.com.hk jll.com.hk. Regulatorisches Umfeld: In einer dramatischen Kehrtwende der Politik hat die Regierung von Hongkong jahrzehntealte Maßnahmen zur Abkühlung des Immobilienmarktes abgebaut, um den schwächelnden Markt 2023–2024 wiederzubeleben. Die einst auf ausländische Käufer und Zweitwohnungsbesitzer abzielenden Stempelsteuern wurden gesenkt oder abgeschafft. Diese politische Wende – in einem späteren Abschnitt ausführlich beschrieben – hat die Tür für Käufer vom chinesischen Festland wieder geöffnet und die Anfangskosten für Einheimische gesenkt, was neue Nachfrage geschaffen hat globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Gleichzeitig werden langfristige Strategien zur Landversorgung und Wohnraumbeschaffung umgesetzt, um chronische Engpässe zu beheben, was die Entwicklungstrends bis 2028 und darüber hinaus verändern könnte.

Insgesamt markiert 2025 einen Wendepunkt für den Immobilienmarkt in Hongkong. Der Wohnungssektor zeigt erste Anzeichen einer Stabilisierung dank unterstützender Politik und wiederkehrendem Vertrauen, während die gewerblichen und industriellen Segmente einen vorsichtigeren Kurs einschlagen. In den folgenden Abschnitten gehen wir auf jeden wichtigen Sektor ein – Wohnimmobilien, Gewerbe (Büro und Einzelhandel) und Industrie – und untersuchen aktuelle Trends, Daten zu Preisen und Volumina, politische Veränderungen und die Aussichten für verschiedene Bezirke. Wir beleuchten außerdem städtebauliche Initiativen (von neuen Stadtteilen bis zu Mega-Landgewinnungen) und identifizieren zentrale Investitionschancen und Risiken, die das Immobilienumfeld Hongkongs kurz- bis mittelfristig prägen werden.

Wohnimmobilien: Preise erreichen Tiefpunkt, Nachfrage zieht an

Wohnungspreise und Verkäufe: Der Wohnungsmarkt in Hongkong hat seit 2021 eine deutliche Korrektur erlebt, aber es gibt klare Anzeichen dafür, dass die Preise 2025 ihren Tiefpunkt erreichen. Der offizielle Preisindex für Wohnimmobilien ist seit 13 Quartalen in Folge globalpropertyguide.com im Jahresvergleich gefallen. Im ersten Quartal 2025 lagen die Wohnungspreise 7,8 % unter dem Vorjahreswert (und etwa 9 % real), wobei sich der Rückgang zwar fortsetzte, aber in abgeschwächter Form globalpropertyguide.com. Dies folgt auf zweistellige Rückgänge im Großteil des Jahres 2023. Abbildung 1 unten zeigt, wie die Werte nach dem pandemiebedingten Höchststand wieder auf das Niveau von etwa 2016 zurückgefallen sind:

Bemerkenswert ist, dass das Luxussegment den Massenmarkt inmitten des Abschwungs übertrifft. Während kleine bis mittelgroße Wohnungen (unter 100 m²) im ersten Quartal 2025 einen Preisrückgang von 7–9 % im Jahresvergleich verzeichneten, stiegen die Preise für die größten Wohnungen über 160 m² tatsächlich um 7,2 % gegenüber dem Vorjahr globalpropertyguide.com. Diese Divergenz deutet auf eine robuste Nachfrage (oder ein begrenztes Angebot) nach Ultra-Prime-Immobilien hin – wahrscheinlich getrieben von wohlhabenden Käufern und zurückkehrenden Expatriates – selbst wenn die Werte von Standardwohnungen weiterhin unter Druck stehen. Alle Größenkategorien verzeichneten im ersten Quartal leichte Rückgänge gegenüber dem Vorquartal, was darauf hindeutet, dass sich der Gesamtmarkt noch nicht vollständig nach oben gedreht hat globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com.

Erfreulicherweise sind die Transaktionsvolumina gestiegen trotz der Preiskorrektur, was darauf hindeutet, dass Käufer wieder in den Markt eintreten. Die Gesamtzahl der Immobilientransaktionen (Neubau + Bestandsimmobilien) sprang 2024 um 23,5 % auf 53.099 Abschlüsse und kehrte damit die starken Rückgänge von 2022–23 um globalpropertyguide.com. Der Schwung setzte sich bis Anfang 2025 fort: Im ersten Quartal 2025 stiegen die Hausverkäufe im Jahresvergleich um 19–36 % sowohl im Primär- (Neubau) als auch im Sekundärsegment globalpropertyguide.com. Besonders auf dem Neubaumarkt ist eine aufgestaute Nachfrage erkennbar – Entwickler verkauften im ersten Quartal 3.897 neue Einheiten (36 % mehr als im ersten Quartal 2024), da Käufer attraktiv bepreiste Projekte schnell erwarben globalpropertyguide.com. Günstigere Hypotheken und die Aufhebung von Kaufbeschränkungen haben viele zuvor zurückgehaltene Käufer auf den Markt gebracht. Selbst der Wiederverkaufsmarkt (Sekundärmarkt) verzeichnete im ersten Quartal über 8.200 Eigentümerwechsel (ein Anstieg von 19 % im Jahresvergleich) globalpropertyguide.com. Im Vergleich zu historischen Durchschnittswerten erholen sich die Gesamtverkaufszahlen jedoch immer noch von einem sehr niedrigen Niveau (sie liegen weiterhin unter den Höchstständen der Mitte der 2010er Jahre), sodass der aktuelle Anstieg eher auf eine Frühphase der Erholung als auf einen vollständigen Boom hindeutet.

Politische Rückenwinde: Ein wesentlicher Auslöser für das Wiederanziehen der Verkäufe war die Lockerung der wohnungspolitischen Maßnahmen. Nach Jahren restriktiver „Abkühlungsmaßnahmen“ vollzogen die Behörden eine Kehrtwende:

Im Februar 2024 hat Hongkong alle zusätzlichen Stempelabgaben auf Immobilienkäufe abgeschafft globalpropertyguide.com. Damit wurden effektiv die 15% Käufer-Stempelsteuer für Ausländer, die 15% Zusatzabgabe auf Zweitwohnungen und die gestaffelten Abgaben auf schnelle Wiederverkäufe (Special Stamp Duty), die seit den frühen 2010er Jahren galten, abgeschafft globalpropertyguide.com. Wie Finanzminister Paul Chan sagte, seien nachfrageseitige Beschränkungen „unter den aktuellen wirtschaftlichen und marktbezogenen Bedingungen nicht mehr notwendig“ globalpropertyguide.com. Die Auswirkung war unmittelbar – mit dem Wegfall dieser Steuern kehrten Festlandchinesische Käufer in Scharen zurück auf den Immobilienmarkt Hongkongs, was die Transaktionen insbesondere Ende 2024 deutlich steigerte globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Bereits zuvor, im Oktober 2023 , hatte die Regierung einen ersten Schritt gemacht, indem sie mehrere Stempelabgaben halbierte (BSD und Zweitwohnungsabgabe von 15% auf 7,5% gesenkt) und die Wiederverkaufsbeschränkungsfrist für „Flipper“ von 3 auf 2 Jahre verkürzte globalpropertyguide.com. Stempelsteuern für bestimmte „ausländische Talente“ wurden ebenfalls erlassen (unter der Bedingung, dass sie bleiben, um eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten) globalpropertyguide.com. Diese Anpassungen Mitte 2023 waren die erste Lockerung seit einem Jahrzehnt und bereiteten den Weg für die vollständige Abschaffung 2024.

, hatte die Regierung einen ersten Schritt gemacht, indem sie (BSD und Zweitwohnungsabgabe von 15% auf 7,5% gesenkt) und die Wiederverkaufsbeschränkungsfrist für „Flipper“ von 3 auf 2 Jahre verkürzte globalpropertyguide.com. Stempelsteuern für bestimmte „ausländische Talente“ wurden ebenfalls erlassen (unter der Bedingung, dass sie bleiben, um eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten) globalpropertyguide.com. Diese Anpassungen Mitte 2023 waren die erste Lockerung seit einem Jahrzehnt und bereiteten den Weg für die vollständige Abschaffung 2024. Um Erstkäufer lokaler, günstigerer Wohnungen weiter zu unterstützen, erhöhte das Budget für 2025/26 die Preisgrenze für die minimale Stempelsteuer: Ab Februar 2025 fallen für Wohnungen bis zu HK$4 Millionen (≈US$511.000) nur noch HK$100 Stempelsteuer an globalpropertyguide.com. Diese aktualisierte Obergrenze (vorher HK$3 Mio.) kommt schätzungsweise 15% der Transaktionen zugute und verzichtet jährlich auf rund 400 Mio. HK$ an Steuereinnahmen, um die Erschwinglichkeit zu verbessern globalpropertyguide.com. Die Hong Kong Monetary Authority hat außerdem die Regeln für Hypothekendarlehen gelockert – insbesondere wurde der Zinsaufschlag für den Stresstest im Jahr 2022 um 1 % gesenkt –, um die Finanzierungsmöglichkeiten der Käufer angesichts höherer Zinsen zu verbessern globalpropertyguide.com. Dies verschaffte Kreditnehmern bei der Kreditvergabe etwas mehr Spielraum und glich die Belastung durch steigende Zinsen teilweise aus.

Diese Kehrtwende in der Politik markiert einen tiefgreifenden Wandel gegenüber der langjährigen Haltung der Regierung, Spekulationen zu unterdrücken. Das Ziel ist nun, einen schleppenden Markt anzukurbeln und die echte Nachfrage zu unterstützen. Die bisherigen Ergebnisse: Das Marktvertrauen hat sich verbessert, und die Kaufaktivität hat wie beabsichtigt zugenommen globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Branchenbeobachter stellen fest, dass nach der Aufhebung der Abkühlungsmaßnahmen „die Transaktionszahlen … wieder gestiegen sind“ und der Optimismus der Käufer zugenommen hat globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com.

Entscheidend ist, dass Entwickler darauf reagiert haben, indem sie, um Käufer zu gewinnen. Im Laufe der Jahre 2024–25 wurden viele Projekte mit erheblichen Rabatten oder Anreizen gestartet, was zusammen mit niedrigeren Steuern die schnelle Abnahme neuer Einheiten förderte cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com . Diese Räumung der Lagerbestände spiegelt sich in einem Rückgang der „Monate des Angebots“ unverkaufter Neubauten wider – von einem Höchststand von etwa 102 Monaten im Jahr 2023 auf 78 Monate bis Ende 2024 worldpropertyjournal.com worldpropertyjournal.com . JLL prognostiziert, dass sich bei einem jährlichen Verkauf von rund 18.000 neuen Einheiten der unverkaufte Bestand bis Ende 2025 auf etwa 58 Monate (etwa 5 Jahre) normalisieren könnte, was einem ausgewogeneren Markt entspricht worldpropertyjournal.com worldpropertyjournal.com . Kurz gesagt, das, was den Abwärtsdruck auf die Preise verringert. Entwickler verschieben sogar einige Projekte oder vermieten unverkaufte Einheiten, um eine Marktüberschwemmung zu vermeiden worldpropertyjournal.com worldpropertyjournal.com – ein strategisches Angebotsmanagement, das Vertrauen in eine spätere Erholung signalisiert.

Wohnungsangebot und Bauwesen: Hongkongs chronischer Wohnungsmangel ist nicht verschwunden, aber jüngste Anstrengungen beginnen sich in Form von neuem Angebot auszuzahlen. Die Bautätigkeit im Wohnungssektor ist im vergangenen Jahr sprunghaft angestiegen: Die Fertigstellungen im Jahr 2024 schnellten um 75 % auf 24.261 Einheiten in die Höhe – eine deutliche Wende nach der pandemiebedingten Flaute (die Fertigstellungen waren 2023 um 35 % zurückgegangen) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Dies war eine der höchsten jährlichen Fertigstellungszahlen seit vielen Jahren, dank mehrerer großer Projekte, die abgeschlossen wurden. Bemerkenswert ist, dass Kowloon und die New Territories 93 % der neuen Wohnungen stellten (jeweils 48 % und 45 %), während auf Hong Kong Island – wo Land am knappsten ist – nur 7 % der Fertigstellungen 2024 entfielen globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Der Bezirk Kowloon City (zu dem auch Kai Tak gehört) trug allein 33 % aller neuen Einheiten im Jahr 2024 bei, was die umfassende Umgestaltung des ehemaligen Flughafengeländes widerspiegelt globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. In den New Territories waren die größten Quellen für neues Angebot Yuen Long und Tuen Mun (jeweils 17 % der Fertigstellungen 2024) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com – Gebiete mit großen neuen Stadtentwicklungsprojekten und Wohnsiedlungen, die in Betrieb genommen werden. Diese geografische Verteilung unterstreicht einen anhaltenden Trend: Das Wachstum des neuen Wohnraums konzentriert sich auf die Außenbezirke, da im Stadtzentrum nur begrenzt Platz für große Bauprojekte vorhanden ist.

Der Schwung hat sich ins Jahr 2025 fortgesetzt: Allein im 1. Quartal 2025 wurden weitere globalpropertyguide.com . Bemerkenswert ist, dass globalpropertyguide.com waren, die auf die Nachfrage des Massenmarktes abzielen. Die neuesten Regierungsdaten zeigen, dass Hongkongs gesamter Wohnungsbestand (privat und öffentlich) im Jahr 2024 etwaerreichte, ein Anstieg von 1,7 % gegenüber dem Vorjahr globalpropertyguide.com . Mehr als die Hälfte dieses Bestands (rund 700.000 Einheiten) sind winzige Wohnungen der Klasse A/B unter 70 m² – ein Erbe der Vergangenheit, in der Entwickler das Volumen unter früheren Beschränkungen maximierten globalpropertyguide.com . Während der jüngste Angebotsanstieg etwas Druck mindert, holt man immer noch Jahrzehnte des Mangels auf. Selbst nach dem Anstieg 2024 bleibt(etwa 4,5 % des Bestands Ende 2024, einschließlich Wohnungen, die sich noch im Occupation Permit-Prozess befinden) rvd.gov.hk , undim unteren Einkommenssegment.

Um den chronischen Mangel zu bekämpfen, sind ehrgeizige Pläne im Gange (siehe Abschnitt Politik & Stadtplanung für Details). Von der Beschleunigung der Landentwicklung bis hin zu riesigen neuen Städten wie der Northern Metropolis will die Regierung in den kommenden 10–15 Jahren Hunderttausende von Wohnungen schaffen globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Kurzfristig (in den nächsten 3–4 Jahren) prognostiziert das Wohnungsamt, dass 108.000 neue private Einheiten entstehen könnten worldpropertyjournal.com – ein Anstieg von etwa 10 % gegenüber den jüngsten Höchstständen beim Angebot. Wenn dies umgesetzt wird, könnte diese Pipeline die aufgestaute Nachfrage allmählich lindern. Im unmittelbaren Zeitraum 2025–2028 wird das Wohnungsangebot jedoch nach internationalen Maßstäben weiterhin relativ knapp bleiben, da Großprojekte (Landgewinnungen, neue Bahntrassen usw.) Zeit benötigen, um realisiert zu werden.

Mietmarkt: Auch der Mietmarkt für Wohnimmobilien in Hongkong erlebt einen Wendepunkt. Während des Preisbooms der 2010er Jahre wurden die Renditen auf ultraniedrige Werte (2–3 %) gedrückt, da die Kapitalwerte die Mieten bei weitem übertrafen – ein Kennzeichen dafür, dass Hongkong ein sicherer Hafen für Anlagevermögen ist. Jetzt, da die Preise gesunken sind und die Mieten langsam steigen, steigen die Bruttomietrenditen leicht an und bieten Vermietern bessere Einkommensrenditen (wenn auch weiterhin bescheiden). Die durchschnittlichen Renditen für kleine Wohnungen sind Anfang 2025 auf etwa 3,7 % gestiegen, verglichen mit etwa 2,7 % zwei Jahre zuvor globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Größere Einheiten bringen weniger Rendite (etwa 2,4 % bei Luxusimmobilien), haben sich aber ebenfalls leicht im Jahresvergleich verbessert globalpropertyguide.com. Diese Werte bleiben „im internationalen Vergleich extrem niedrig“ – ein Hinweis darauf, dass Wohnimmobilien in Hongkong in erster Linie ein Kapitalanlagegeschäft sind, bei dem Investoren niedrige Renditen in Erwartung von Preissteigerungen akzeptieren globalpropertyguide.com.

Vor Ort steigen die Mieten moderat nach einem pandemiebedingten Rückgang. Im 1. Quartal 2025 erhöhten sich die Mietpreise um etwa 3–9 % im Jahresvergleich über alle Wohnungsgrößen hinweg globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Besonders stark war das Mietwachstum im Segment 100–160 m² (+9 % im Jahresvergleich), was auf eine wiederbelebte Nachfrage nach größeren Familienwohnungen und Luxusresidenzen hinweist globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Im Gegensatz dazu stiegen die Mieten für die kleinsten Wohnungen (<40 m²) um etwa 3,5 % globalpropertyguide.com – immer noch solide, vermutlich weil junge Berufstätige und Singles nach der Wiedereröffnung der Stadt zurückkehren. Regional betrachtet stiegen die Mieten in den New Territories am schnellsten (von einem niedrigeren Niveau aus), wobei kleine Wohnungen in den NT fast 10 % Mietwachstum verzeichneten, da mehr Menschen erschwinglichen Wohnraum außerhalb des Stadtzentrums suchen globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Wohnungen auf Hong Kong Island bleiben am teuersten zur Miete (z. B. ca. 60 $ pro m² monatlich für Einheiten unter 40 m² auf HK Island vs. ca. 44 $ in den NT) globalpropertyguide.com. Dennoch bedeutet die Kombination aus steigenden Mieten und gesunkenen Preisen, dass das Miet-zu-Preis-Verhältnis sich normalisiert. Dieser Trend lockt einige Investoren zurück auf den Markt – verbesserte Mietrenditen wurden als ein Faktor genannt, der „Investoren dazu ermutigt, 2025 wieder in Wohnimmobilien zu investieren“ cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Für Mieter jedoch sind die allmählichen Mieterhöhungen nach der kurzen Entlastung während COVID spürbar; die Wohnraumerschwinglichkeit bleibt ein dringendes soziales Problem, insbesondere für einkommensschwache Haushalte, die weiterhin in winzigen Unterteilungen leben oder auf Sozialwohnungen warten.

Ausblick für den Wohnungsmarkt: Die meisten Analysten sehen den Wohnungssektor bis Ende 2025 ins Gleichgewicht kommen. Mit stabilisierenden Zinssätzen und einer verbesserten Angebots-Nachfrage-Balance wird erwartet, dass die Immobilienpreise sich einpendeln und in den kommenden Jahren möglicherweise leicht wachsen. Große Beratungsunternehmen prognostizieren für 2025 Preisänderungen im Bereich von -5 % bis +3 % cushmanwakefield.com jll.com.hk – im Wesentlichen eine Stabilisierung nach den vorherigen zweistelligen Rückgängen. Regierungsdaten zeigen bereits, dass bis zum Frühjahr 2025 die realen (inflationsbereinigten) Immobilienpreise wieder auf dem Niveau von 2012 globalpropertyguide.com liegen, was das Blasenrisiko erheblich reduziert. Tatsächlich ist Hongkong im UBS Global Real Estate Bubble Index 2024 zum ersten Mal aus der höchsten „Blasenrisiko“-Kategorie herausgefallen, angesichts der starken Preiskorrektur globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Dieser gesündere Ausgangspunkt, kombiniert mit Bauträgern, die das neue Angebot aktiv steuern (sogar Projekte auf Eis legen, um ein Überangebot zu verhindern worldpropertyjournal.com), deutet auf eine Grundlage für eine allmähliche Erholung hin. Sofern keine externen Schocks eintreten, könnten sich die Immobilienwerte 2025 stabilisieren und bis 2028 wieder moderat wachsen, unterstützt durch verbesserte Erschwinglichkeit, die Rückkehr von Käufern vom Festland und eine erwartete Lockerung der Geldpolitik. Allerdings wird jede Erholung wahrscheinlich maßvoll und nicht explosiv verlaufen – die politischen Entscheidungsträger haben ausdrücklich auf eine „angebotsorientierte“ Wohnungsstrategie umgestellt, um eine zukünftige Überhitzung zu vermeiden globalpropertyguide.com, und eine bedeutende Pipeline an Sozialwohnungen ist in Planung, die einen Teil der Nachfrage absorbieren wird (geplant sind 28.000 neue Sozialwohnungen pro Jahr) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Wohnimmobilienmarkt in Hongkong im Jahr 2025 beginnt, die Wende zu schaffen. Die Preise befinden sich nahe ihrem zyklischen Tiefpunkt, die Transaktionsaktivität verbessert sich und die politische Neuausrichtung der Regierung zugunsten der Käufer hat die Stimmung gehoben. Dennoch ist der weitere Weg vorsichtig: Der Markt muss den bestehenden Bestand abarbeiten (fast 79.000 unverkaufte Einheiten Ende 2024 in Vorverkaufs- und fertiggestellten Projekten worldpropertyjournal.com worldpropertyjournal.com) und wirtschaftliche Gegenströmungen beobachten. Für Eigennutzer und Investoren gleichermaßen könnten die Jahre 2025–2026 ein Zeitfenster mit relativ stabilen Preisen und größerer Auswahl bieten, bevor der längerfristige Angebotsengpass später wieder Aufwärtsdruck erzeugt. Lage und Segment werden entscheidend sein – die Preise für Wohnungen im Massenmarkt dürften weich bleiben, bis das Überangebot abgebaut ist, während das knappe Luxussegment schnellere Zuwächse verzeichnen könnte (insbesondere, wenn der Zustrom wohlhabender Expats und Festland-Profis anhält). Insgesamt scheint das Schlimmste des Wohnungsabschwungs überstanden zu sein, was die Bühne für eine Phase der Stabilisierung und ein schrittweises Wachstum in Richtung 2028 bereitet cushmanwakefield.com.

Gewerbeimmobilien: Büros unter Druck, Einzelhandel in Erholung

Hongkongs Gewerbeimmobiliensektor erlebt unterschiedliche Entwicklungen im Jahr 2025. Der Büromarkt sieht sich mit hoher Leerstandsquote und Mietdruck nach unten konfrontiert, bedingt durch neues Angebot und sich wandelnde Arbeitsplatztrends. Im Gegensatz dazu erholt sich der Einzelhandelssektor vorsichtig, da die Besucherzahlen und der Tourismus wieder anziehen, auch wenn die Einzelhandelsmieten noch unter den Höchstständen vor der Pandemie liegen. Wir betrachten beide Bereiche im Einzelnen:

Büromarkt: Hohe Leerstände inmitten einer neuen Angebotswelle

Hongkongs Grade-A-Büromarkt befindet sich in einer mieterfreundlichen Phase und kämpft mit einem Angebotsüberhang und schwacher Nachfrage. Die Zahlen sprechen für sich: Die Gesamtleerstandsquote für Grade-A-Büros ist auf einen Wert im mittleren Zehnerbereich gestiegen und wird voraussichtlich bis Ende 2025 19 % erreichen (von ~17 % im Jahr 2024) hongkongbusiness.hk. Das ist ein dramatischer Anstieg gegenüber den nahezu null Leerständen im Central vor einigen Jahren und spiegelt sowohl zyklische als auch strukturelle Faktoren wider:

Welle an neuem Angebot: Nach Jahren eines knappen Angebots erlebt Hongkong eine Welle von neuen Bürogebäuden, die vor allem in aufstrebenden Geschäftsvierteln fertiggestellt werden. Allein im Jahr 2025 kommen etwa 3,5 Millionen Quadratfuß neue Bürofläche auf den Markt, angeführt von prestigeträchtigen Projekten wie dem International Gateway Centre in West Kowloon (ein 2,6 Millionen Quadratfuß großes Zwillingshochhaus über dem Hochgeschwindigkeitsbahnhof) und neuen Wolkenkratzern in traditionell engen Gebieten hongkongbusiness.hk. Laufende Entwicklungen in Kowloon East (Kwun Tong/Kai Tak) – das als zweites CBD geplant ist – fügen ebenfalls beträchtliche Flächen hinzu. Fitch Ratings merkt an, dass das kontinuierliche Angebotswachstum „in Gebieten wie Kowloon East“ ein Haupttreiber für die steigende Leerstandsquote ist hongkongbusiness.hk.

Nach Jahren eines knappen Angebots erlebt Hongkong eine Welle von neuen Bürogebäuden, die vor allem in aufstrebenden Geschäftsvierteln fertiggestellt werden. Allein im Jahr 2025 kommen etwa auf den Markt, angeführt von prestigeträchtigen Projekten wie dem International Gateway Centre in West Kowloon (ein 2,6 Millionen Quadratfuß großes Zwillingshochhaus über dem Hochgeschwindigkeitsbahnhof) und neuen Wolkenkratzern in traditionell engen Gebieten hongkongbusiness.hk. Laufende Entwicklungen in (Kwun Tong/Kai Tak) – das als zweites CBD geplant ist – fügen ebenfalls beträchtliche Flächen hinzu. Fitch Ratings merkt an, dass das kontinuierliche Angebotswachstum „in Gebieten wie Kowloon East“ ein Haupttreiber für die steigende Leerstandsquote ist hongkongbusiness.hk. Gedämpfte Nachfrage & Flight to Quality: Die Nutzernachfrage erholt sich nur langsam vom pandemiebedingten Einbruch. Im 1. Quartal 2025 lag die Nettoabsorption tatsächlich bei minus 143.000 sq ft , da die durch verkleinernde Mieter freigegebenen Flächen die neuen Mietverträge überwogen jll.com.hk jll.com.hk. Viele Unternehmen überdenken aufgrund von Hybridarbeit und Kostensenkungen ihren Flächenbedarf. Diejenigen, die expandieren (insbesondere im Finanz- und Beratungssektor), sind häufig „Flight-to-Quality“-Mieter – sie nutzen die niedrigeren Mieten, um in Premiumgebäude umzuziehen cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Dies hat zu besserer Performance in den Kernlagen geführt: So verbesserte sich beispielsweise die Leerstandsquote in Central auf 11,5 % im Q1 2025 (von 11,6 %), da weiterhin Nachfrage nach erstklassigen Flächen besteht jll.com.hk jll.com.hk. Auch in Wanchai/Causeway Bay und Tsim Sha Tsui (traditionelle Geschäftsviertel) haben sich die Leerstände bei etwa 8–10 % stabilisiert jll.com.hk jll.com.hk. Im Gegensatz dazu tragen die dezentralen Bezirke die Hauptlast – der Leerstand in Kowloon East ist bis zum 21,3 % im Q1 2025 gestiegen jll.com.hk jll.com.hk, da dort viele neue Gebäude entstanden sind und Mieter wieder in die Kernlagen zurückkehren. Die stadtweite Gesamtverfügbarkeit (einschließlich Untermietflächen) ist sogar noch höher und liegt Mitte 2025 bei etwa 19–20 % cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com.

Die Nutzernachfrage erholt sich nur langsam vom pandemiebedingten Einbruch. Im 1. Quartal 2025 lag die Nettoabsorption tatsächlich bei , da die durch verkleinernde Mieter freigegebenen Flächen die neuen Mietverträge überwogen jll.com.hk jll.com.hk. Viele Unternehmen überdenken aufgrund von Hybridarbeit und Kostensenkungen ihren Flächenbedarf. Diejenigen, die expandieren (insbesondere im Finanz- und Beratungssektor), sind häufig – sie nutzen die niedrigeren Mieten, um in Premiumgebäude umzuziehen cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Dies hat zu geführt: So verbesserte sich beispielsweise die Leerstandsquote in (von 11,6 %), da weiterhin Nachfrage nach erstklassigen Flächen besteht jll.com.hk jll.com.hk. Auch in Wanchai/Causeway Bay und Tsim Sha Tsui (traditionelle Geschäftsviertel) haben sich die Leerstände bei etwa 8–10 % stabilisiert jll.com.hk jll.com.hk. Im Gegensatz dazu – der Leerstand in Kowloon East ist bis zum im Q1 2025 gestiegen jll.com.hk jll.com.hk, da dort viele neue Gebäude entstanden sind und Mieter wieder in die Kernlagen zurückkehren. Die stadtweite Gesamtverfügbarkeit (einschließlich Untermietflächen) ist sogar noch höher und liegt Mitte 2025 bei etwa 19–20 % cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Mietrückgänge: Da das Angebot reichlich ist und Mieter die Qual der Wahl haben, stehen Vermieter unter Druck, bei Mieten und Anreizen zu konkurrieren. Die Büromieten befinden sich klar im Abwärtstrend: Die Mieten für Grade-A-Büros sanken um etwa 3–5 % im Jahr 2024 und um weitere ~1,3 % im 1. Quartal 2025 jll.com.hk. In jedem Teilmarkt gab es Anfang 2025 Rückgänge – Hong Kong East (Quarry Bay) führte mit einem Rückgang von 3,4 % im 1. Quartal, während selbst Central im Quartal einen Rückgang der Mieten um 0,7 % verzeichnete jll.com.hk jll.com.hk. Laut JLL liegen die Mieten im Finanzdistrikt jetzt etwa 20 % unter dem Niveau von vor 2019, was die regionale Wettbewerbsfähigkeit Hongkongs stärkt, aber die Einnahmen der Vermieter schmälert. Marktexperten erwarten, dass die Büromieten weiter sinken, bevor sie einen Boden finden: Die Prognosen für die Mietveränderung im Gesamtjahr 2025 reichen von -5 % bis -10 % jll.com.hk jll.com.hk. Fitch erwartet sogar eine „negative Mietanpassung im niedrigen Zehnerprozentbereich“ für auslaufende Mietverträge, da Mieter zu deutlich niedrigeren aktuellen Marktkonditionen verlängern hongkongbusiness.hk. Der Silberstreif am Horizont ist, dass sich das Tempo des Rückgangs verlangsamt – im 2. Quartal 2025 gab es nur noch einen Rückgang von 1 % gegenüber dem Vorquartal, eine Verbesserung gegenüber -2,5 % im 1. Quartal cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Dies deutet darauf hin, dass das Schlimmste überstanden sein könnte und die Mieten gegen Ende 2025 einen zyklischen Tiefpunkt erreichen.

Trotz dieser Herausforderungen hat sich die Leasingaktivität von den pandemiebedingten Tiefständen erholt. Im 2. Quartal 2025 erreichte das Volumen neuer Mietverträge 1,2 Millionen Quadratfuß – der höchste vierteljährliche Flächenumsatz seit Anfang 2020 cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Ein Großteil davon wurde vom Banken- und Finanzsektor angetrieben, der mehrere große Umzüge und Expansionen unterstützte cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Auch Hongkongs IPO-Markt zeigte 2023–24 Anzeichen einer Belebung, und jede anhaltende Erholung der Kapitalmärkte würde die „Büroflächennachfrage“ von Finanz- und Beratungsunternehmen unterstützen cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Darüber hinaus betrachten Festlandchinesische Unternehmen (insbesondere aus den Bereichen Technologie und Vermögensverwaltung) Hongkong weiterhin als strategischen Standort, was einen stetigen Strom von Mietern sichert – auch wenn ihre Expansionspläne angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit in China zuletzt vorsichtiger geworden sind.

Aus Investitionssicht haben sich die Kapitalwerte von Büroimmobilien parallel zu den Mieten korrigiert. Die Preise für Grade-A-Büros sind etwa 20–30 % von ihrem Höchststand gefallen, was interessante Chancen für langfristig orientierte Investoren eröffnet. Tatsächlich entstehen vermehrt Distressed- oder Value-Add-Investments: Es wird erwartet, dass Banken 2025 zwangsversteigerte Büroimmobilien verkaufen hongkongbusiness.hk, was Käufern ermöglichen könnte, hochwertige Gebäude mit Abschlag zu erwerben. Große Entwickler und REITs sind finanziell stabil (Fitch vergibt stabile Ausblicke für große Vermieter wie Link REIT, Swire, SHKP und Hysan hongkongbusiness.hk hongkongbusiness.hk), sodass eine Welle von Notverkäufen unwahrscheinlich ist; allerdings könnten kleinere Eigentümer oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Objekte den Besitzer wechseln, wenn der Markt neu bewertet wird.

Was geografische Hotspots betrifft:

Das zentrale CBD bleibt widerstandsfähig – sein Prestige und das begrenzte neue Angebot halten es relativ abgeschirmt. Die Mieten für Grade-A-Büros im Central (ca. 120 HK$/sqft/Monat) liegen immer noch 40–50 % über denen von Kowloon East. Fitch bezeichnete Causeway Bay (wo Hysan dominiert) selbst während des Abschwungs als einen „relativ widerstandsfähigen Teilmarkt“ hongkongbusiness.hk hongkongbusiness.hk.

bleibt widerstandsfähig – sein Prestige und das begrenzte neue Angebot halten es relativ abgeschirmt. Die Mieten für Grade-A-Büros im Central (ca. 120 HK$/sqft/Monat) liegen immer noch 40–50 % über denen von Kowloon East. Fitch bezeichnete Causeway Bay (wo Hysan dominiert) selbst während des Abschwungs als einen „relativ widerstandsfähigen Teilmarkt“ hongkongbusiness.hk hongkongbusiness.hk. Kowloon East und Kai Tak sind das Epizentrum des neuen Angebots und daher derzeit der schwächste Bereich. Mit einer Leerstandsquote von über 20 % und weiteren Projekten, die fertiggestellt werden (z. B. neue Bürotürme im Kai Tak Development Area), wird dieses Viertel bis 2028 ein Mietermarkt bleiben. Vermieter bieten hier aggressive Mieten und Ausstattungsanreize, um Mieter zu gewinnen, insbesondere da einige multinationale Unternehmen ihre Dezentralisierungspläne zurückgezogen haben.

sind das Epizentrum des neuen Angebots und daher derzeit der schwächste Bereich. Mit einer Leerstandsquote von über 20 % und weiteren Projekten, die fertiggestellt werden (z. B. neue Bürotürme im Kai Tak Development Area), wird dieses Viertel bis 2028 ein bleiben. Vermieter bieten hier aggressive Mieten und Ausstattungsanreize, um Mieter zu gewinnen, insbesondere da einige multinationale Unternehmen ihre Dezentralisierungspläne zurückgezogen haben. West Kowloon ist ein aufstrebender Bürostandort , den man im Auge behalten sollte. Das International Gateway Centre (IGC) , ein markantes Zwillings-Turm-Projekt über dem West Kowloon Bahnhof, wird bis Ende 2025 fertiggestellt building.hk building.hk. Mit 2,6 Mio. sq ft Grade-A-Büroflächen und 600.000 sq ft Einzelhandelsfläche wird das IGC das Büroangebot in Tsim Sha Tsui/Jordan deutlich erhöhen. Seine Attraktivität liegt in der Anbindung (Hochgeschwindigkeitszug nach Festlandchina) und den brandneuen Einrichtungen (entworfen von einem Stararchitekten). Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass Finanzinstitute und Festlandfirmen an West Kowloon als regionalem Hauptsitz interessiert sind. Kurzfristig wird es jedoch den Leerstandsdruck erhöhen, bis die Nachfrage aufholt.

ist ein , den man im Auge behalten sollte. Das , ein markantes Zwillings-Turm-Projekt über dem West Kowloon Bahnhof, wird bis Ende 2025 fertiggestellt building.hk building.hk. Mit 2,6 Mio. sq ft Grade-A-Büroflächen und 600.000 sq ft Einzelhandelsfläche wird das IGC das Büroangebot in Tsim Sha Tsui/Jordan deutlich erhöhen. Seine Attraktivität liegt in der Anbindung (Hochgeschwindigkeitszug nach Festlandchina) und den brandneuen Einrichtungen (entworfen von einem Stararchitekten). Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass Finanzinstitute und Festlandfirmen an West Kowloon als regionalem Hauptsitz interessiert sind. Kurzfristig wird es jedoch den Leerstandsdruck erhöhen, bis die Nachfrage aufholt. Ältere CBD-Randgebiete (z. B. Wan Chai, Island East): In diesen Lagen sind die Mieten am stärksten gefallen (z. B. Quarry Bay -3,4 % im Q1 jll.com.hk), da einige Mieter in Central oder neue Gebäude umgezogen sind. Einige alternde Bürogebäude könnten vor einer Umnutzung oder Neupositionierung stehen (z. B. in Co-Working, Hotels oder sogar Wohnraum durch Anreize zur Nutzungsänderung).

Ausblick für Büros: Die Anpassung des Büromarktes wird voraussichtlich bis 2025–2026 andauern. Vermieter werden wahrscheinlich weiterhin bei den Mietkonditionen wettbewerbsfähig bleiben müssen, um die Auslastung zu sichern, insbesondere da für 2025–2027 weitere ~4+ Millionen Quadratfuß an Angebot geplant sind (einschließlich Projekte wie One North Point und neue Türme in Kwun Tong). Analysten prognostizieren, dass die Leerstandsquote um 2025–26 ihren Höhepunkt erreichen und sich dann allmählich verbessern könnte, wenn sich die Wirtschaft erholt und das Angebot zurückgeht. Die Mieten dürften bis 2026 ihren Tiefpunkt erreichen und sich danach möglicherweise stabilisieren oder leicht steigen, sobald das Überangebot absorbiert ist und Hongkongs Rolle als Finanzzentrum stabil bleibt. Ein ermutigender Faktor: Hongkongs Status als Standort für regionale Hauptquartiere bleibt in Asien unangefochten – es gibt erneutes Interesse von Festland-Tech- und Vermögensverwaltungsfirmen, größere Büros in der Stadt zu eröffnen. Regierungsinitiativen zur Unternehmensansiedlung (wie Steuervergünstigungen für Family Offices) könnten die Büronachfrage ebenfalls ankurbeln. Dennoch gilt: Die Zeiten extrem niedriger Büro-Leerstände und rasant steigender Mieten sind zumindest mittelfristig vorbei. Unternehmen haben mehr Auswahl denn je – sie können hochwertige Flächen in Kowloon zu halben Central-Mieten wählen oder dank höherer Leerstände günstige Konditionen in Premium-Gebäuden in Central aushandeln. Infolgedessen wird das Mietwachstum, wenn es zurückkehrt, wahrscheinlich langsam und segmentiert verlaufen, wobei die besten, gut gelegenen Büros sich zuerst erholen.

Für den Moment bietet 2025 Nutzern ein ausgezeichnetes Zeitfenster, um attraktive Büromietverträge zu sichern, während Investoren in angeschlagenen Büroimmobilien (insbesondere bei Erwerb unterhalb der Wiederbeschaffungskosten) Wert finden könnten. Das Hauptrisiko besteht darin, dass die Nachfrage weiter nachlässt – etwa im Falle einer globalen Rezession oder eines lokalen Abschwungs, was zu erneuten Büroverkleinerungen und einer Verlängerung des Überangebots führen könnte. Umgekehrt könnte eine positive Überraschung (z. B. ein starker Zustrom von Festlandfirmen nach Grenzöffnung oder eine Erholung des Technologiesektors) die Flächenaufnahme beschleunigen. Die Akteure beobachten daher die Gesamtwirtschaft und Hongkongs Anbindung an China genau, da diese Faktoren den Büroflächenbedarf bis 2028 maßgeblich beeinflussen werden.

Einzelhandelsmarkt: Allmähliche Erholung dank Tourismusbelebung

Hongkongs Einzelhandelsimmobilien befinden sich 2025 im Erholungsmodus, nachdem sie von den doppelten Schlägen der sozialen Unruhen 2019 und fast drei Jahren COVID-Isolation getroffen wurden. Die Besucherzahlen und Umsätze steigen wieder dank der Rückkehr von Touristen und der lokalen Konsumausgaben, aber der Sektor hat seine Dynamik von vor 2019 noch nicht vollständig zurückgewonnen. Die Mieten in den besten Einzelhandelslagen bleiben etwas schwach, und die Leerstände in den Haupteinkaufsstraßen – obwohl sie sich verbessern – liegen weiterhin über dem Niveau der Boomjahre.

Tourismus- & Verkaufstrends: Das Lebenselixier des Einzelhandelsmarktes in Hongkong ist der Tourismus, insbesondere Besucher vom chinesischen Festland, die historisch den Luxuskonsum angetrieben haben. Mit der Wiedereröffnung der Grenze Anfang 2023 ist die Zahl der Besucher sprunghaft angestiegen. Hongkong verzeichnete 44,5 Millionen Touristenankünfte im Jahr 2024, ein Anstieg von 31 % gegenüber dem Vorjahr hongkongbusiness.hk hongkongfp.com. Dies ist eine beeindruckende Erholung, liegt jedoch immer noch etwa ein Drittel unter den 65 Millionen Ankünften im Jahr 2018 (dem letzten Jahr vor den Protesten und der Pandemie) hongkongfp.com. Für 2025 ist der Tourismus weiter auf Wachstumskurs: Die monatlichen Ankünfte lagen Anfang 2025 bei rund 2,2 Millionen (Januar) und steigen weiter ceicdata.com. Regierung und Tourismusverband sind proaktiv und veranstalten „Mega-Events“ und Werbeaktionen, um internationale Reisende anzulocken und Hongkongs Ruf als Asiens Weltstadt wiederherzustellen cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com.

Infolgedessen zeigen die Einzelhandelsumsätze Anzeichen einer Bodenbildung. Nach einem drastischen Einbruch im Jahr 2020 und einer verhaltenen Erholung 2021–22 hat sich der Gesamtwert der Einzelhandelsumsätze endlich stabilisiert. Von Januar bis April 2025 lagen die Einzelhandelsumsätze 5,6 % unter dem Vorjahreswert hongkongbusiness.hk, was zwar immer noch ein Rückgang ist, aber ein geringerer Rückgang als die -7 % im Jahr 2024 hongkongbusiness.hk. Im Mai 2025 verzeichneten die monatlichen Einzelhandelsumsätze sogar einen +2,4%igen Anstieg im Jahresvergleich, das erste Wachstum seit über einem Jahr cushmanwakefield.com. Kategorien wie Schmuck, Uhren und Luxusgüter (die auf Touristen angewiesen sind) liegen weiterhin unter dem Vorkrisenniveau, aber Massenmarkt-Kategorien (Supermärkte, Konsumgüter) haben sich dank der lokalen Nachfrage behauptet. Wichtig ist, dass sich das Einkaufsverhalten der Festlandschinesen verändert hat: Viele geben nun mehr für erschwingliche Erlebnisse und Outlets aus, statt nur für Luxus-Boutiquen – ein Trend, der Gastronomie und Unterhaltungs-Einzelhandel gestärkt hat.

Leerstand und Mieten: Der Markt für Einzelhandelsvermietungen verbessert sich, aber es handelt sich nicht um eine einheitliche Erholung. Der Leerstand von Ladengeschäften in wichtigen Einkaufsvierteln lag im 1. Quartal 2025 bei etwa 10,6 %, kaum weniger als 10,5 % Ende 2024 jll.com.hk jll.com.hk. Das bedeutet, dass etwa 1 von 10 Geschäften auf Straßenebene in Top-Lagen (wie Causeway Bay, Tsim Sha Tsui, Central, Mong Kok) weiterhin leer steht – weit entfernt von nahezu 0 % Leerstand während des Touristenbooms der 2010er Jahre. Einkaufszentren haben sich etwas besser entwickelt: Der Leerstand in erstklassigen Einkaufszentren lag im 1. Quartal bei etwa 9,2 % (Anstieg von 9,1 % Ende 2024) jll.com.hk jll.com.hk, da Hongkongs gut geführte Einkaufszentren die meisten Mieter durch die Flaute mit Mietnachlässen und Werbeaktionen halten konnten. Die anhaltend hohen Leerstände deuten darauf hin, dass einige Einzelhandelsflächen, insbesondere große Flaggschiffgeschäfte, die einst von Luxusmarken genutzt wurden, weiterhin leer stehen oder nur langsam vermietet werden. Eine Reihe prominenter Geschäfte in der Russell Street und der Canton Road (ehemals die teuersten Einkaufsstraßen der Welt) schlossen in den Jahren 2019–20 und haben noch keine langfristigen Nachmieter gefunden. Diejenigen, die vermietet wurden, gingen oft zu deutlich niedrigeren Mieten an neue Arten von Mietern (z. B. lokale Marken, Apotheken, Sportbekleidung oder sogar Pop-up-Erlebnisse).

Die Einzelhandelsmieten passen sich weiterhin moderat nach unten an, was diese Bedingungen widerspiegelt. Im 1. Quartal 2025 sanken die Mieten für High-Street-Geschäfte um weitere 0,8 % gegenüber dem Vorquartal jll.com.hk jll.com.hk. Die Mieten in erstklassigen Einkaufszentren gingen im Quartal um 0,3 % und in Super-Premium-Malls um 0,2 % zurück jll.com.hk jll.com.hk. Auf Jahresbasis liegen die Ladenmieten einige Prozent unter dem Vorjahresniveau. Allerdings hat sich das Tempo des Rückgangs deutlich verlangsamt – die Mietrückgänge liegen nun im niedrigen einstelligen Bereich, verglichen mit zweistelligen Einbrüchen im Jahr 2020. Vermieter bieten weiterhin meist Mietnachlässe oder flexible Konditionen an, um Mieter angesichts von „Gegenwind beim Umsatz“ in einigen Einzelhandelssegmenten zu gewinnen jll.com.hk jll.com.hk. Für 2025 deuten Prognosen auf eine stagnierende bis -5%ige Mietentwicklung für High-Street- und Premium-Einzelhandel hin – im Wesentlichen eine Seitwärtsbewegung auf niedrigem Niveau jll.com.hk jll.com.hk. Sollte sich der Tourismusumsatz weiter erholen, könnten sich die Mieten bis 2026 endlich stabilisieren.

Veränderung im Mietermix: Ein bemerkenswerter Trend ist eine Umstrukturierung des Einzelhandelsmietermixes. Wo früher Luxusuhren- und Modeboutiquen die High Streets Hongkongs dominierten, nehmen nun vermehrt erschwinglichere Marken und Erlebnisanbieter Flächen ein cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. So verzeichneten beispielsweise im 2. Quartal 2025 Gebiete wie Mong Kok und Tsim Sha Tsui eine aktive Anmietung durch Sportbekleidungs-, Fast-Fashion- und Kosmetikmarken, die preisbewusste Käufer ansprechen cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Fitnessstudios, Lifestyle-Läden und sogar Finanzdienstleister (Banken, Wertpapierfirmen) expandieren ebenfalls in Einzelhandelsflächen auf Straßenebene jll.com.hk jll.com.hk, um von günstigeren Mieten zu profitieren und ihre Präsenz zu erhöhen. Diese Diversifizierung sorgt für eine dynamischere, wenn auch etwas weniger gehobene Einzelhandelslandschaft. Auch Einkaufszentren passen sich an – viele gehobene Malls haben mehr Unterhaltung (wie Kinderbereiche, Kunstausstellungen) und Gastronomie integriert, um mehr Besucher anzuziehen. Die staatliche Förderung von Veranstaltungen (Art Basel, Clockenflap-Musikfestival, Sportevents usw.) hilft, indem sie kurzfristigen Publikumsverkehr und Ausgaben in diesen Zeiträumen steigert cushmanwakefield.com.

Nach Stadtteil:

Causeway Bay (traditionell das Einzelhandelsviertel Nr. 1) ist weiterhin verhalten. Die Mieten in der Russell Street sind im Vergleich zu ihrem Höchststand massiv gesunken und die Leerstandsquote ist höher als anderswo. Doch lokale Mode- und Gastronomiebetriebe füllen nach und nach die Flächen; die Erholung des Viertels wird davon abhängen, ob Festlandstouristen zu ihren Einkaufsgewohnheiten vor 2019 zurückkehren.

(traditionell das Einzelhandelsviertel Nr. 1) ist weiterhin verhalten. Die Mieten in der Russell Street sind im Vergleich zu ihrem Höchststand massiv gesunken und die Leerstandsquote ist höher als anderswo. Doch lokale Mode- und Gastronomiebetriebe füllen nach und nach die Flächen; die Erholung des Viertels wird davon abhängen, ob Festlandstouristen zu ihren Einkaufsgewohnheiten vor 2019 zurückkehren. Tsim Sha Tsui hat dank Übernachtungstouristen einen gewissen Aufschwung erlebt – Harbour City (ein riesiges Einkaufszentrum) meldet verbesserte Umsätze, und in der Nathan Road ersetzen mittelpreisige Mieter (wie Apotheken und Sportmarken) Luxusjuweliere. Das West Kowloon Kulturviertel (M+) und der nahegelegene Hochgeschwindigkeitsbahnhof sorgen für zusätzliche Anziehungspunkte in der Gegend.

hat dank Übernachtungstouristen einen gewissen Aufschwung erlebt – Harbour City (ein riesiges Einkaufszentrum) meldet verbesserte Umsätze, und in der Nathan Road ersetzen mittelpreisige Mieter (wie Apotheken und Sportmarken) Luxusjuweliere. Das West Kowloon Kulturviertel (M+) und der nahegelegene Hochgeschwindigkeitsbahnhof sorgen für zusätzliche Anziehungspunkte in der Gegend. Mong Kok und Sham Shui Po (bei Einheimischen und Festland-Tagesausflüglern wegen günstiger Waren beliebt) sind relativ lebendig. Diese Bezirke verzeichneten laut Colliers tatsächlich Zuwächse bei den Mieten für kleinere Ladenflächen im Jahresvergleich, was auf die starke Nachfrage lokaler Unternehmen und die Anziehungskraft von Spezialstraßen (Sneaker-Straße, Elektronik-Straße) zurückzuführen ist hongkongbusiness.hk hongkongbusiness.hk.

und (bei Einheimischen und Festland-Tagesausflüglern wegen günstiger Waren beliebt) sind relativ lebendig. Diese Bezirke verzeichneten laut Colliers tatsächlich Zuwächse bei den Mieten für kleinere Ladenflächen im Jahresvergleich, was auf die starke Nachfrage lokaler Unternehmen und die Anziehungskraft von Spezialstraßen (Sneaker-Straße, Elektronik-Straße) zurückzuführen ist hongkongbusiness.hk hongkongbusiness.hk. Einkaufszentren in Vororten (New Town Plaza in Sha Tin, Tsuen Wan usw.) haben sich durchgehend als widerstandsfähig erwiesen, gestützt durch die lokale Wohnbevölkerung. Sie verzeichnen weiterhin eine hohe Auslastung und sind oft die ersten, bei denen die Umsätze wieder anziehen, wenn der Konsum steigt.

Ausblick für den Einzelhandel: Die Entwicklung ist vorsichtig optimistisch. Mit der Normalisierung des internationalen Reiseverkehrs könnte Hongkong bis 2026–27 wieder an die Besucherzahlen vor der Pandemie heranreichen, was die Einzelhandelsnachfrage deutlich steigern würde. Bereits jetzt hat die Wiedereröffnung der Grenzen zum chinesischen Festland und die Lockerung der Quarantäne aufgestaute Tourismusnachfrage freigesetzt, und die Pro-Kopf-Ausgaben der Touristen dürften mit wachsendem Vertrauen steigen. Daher erwarten viele, dass die Einzelhandelsmieten bis 2025 ihren Tiefpunkt erreichen und 2026 leicht ansteigen. Fitch Ratings sieht „vorsichtige Anzeichen einer Stabilisierung“ im Einzelhandel und hat stabile Aussichten für große Einzelhandelsvermieter (z. B. Link REIT, dem viele Einkaufszentren gehören) hongkongbusiness.hk hongkongbusiness.hk. Für 2025 wird beim Einzelhandelsumsatz ein Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich prognostiziert, sofern keine neuen Schocks auftreten cushmanwakefield.com.

Die Einzelhandelslandschaft nach COVID wird jedoch anders sein. Die E-Commerce-Durchdringung in Hongkong stieg während der Pandemie sprunghaft an (die Online-Einzelhandelsumsätze lagen Ende 2024 immer noch 4,1 % unter dem Vorjahreswert, da ein Teil der Nachfrage wieder offline ging) savills.com savills.com. Einige strukturelle Veränderungen – mehr lokale Ausgaben in Wohngebieten, weniger reine Luxus-Extravaganz – könnten bestehen bleiben. Hongkong konkurriert außerdem mit anderen Einkaufszentren (wie Macaus neueren Einkaufszentren und den Duty-Free-Läden auf Hainan) um chinesische Luxusausgaben. Das deutet darauf hin, dass extrem hohe Einzelhandelsmieten (wie sie Causeway Bay zur teuersten Einkaufsstraße der Welt machten) so bald nicht zurückkehren werden. Stattdessen werden Vermieter auf erlebnisorientierten Einzelhandel setzen (Dinge, die Online-Shopping nicht bieten kann) und auf einen ausgewogenen Mietermix, um Einkaufszentren und Einkaufsstraßen attraktiv zu halten.

Staatliche Unterstützung könnte weiterhin durch Konsumgutscheinsysteme (wie 2022) erfolgen oder indem Hongkongs Ruf als sicheres, aufregendes Touristenziel gestärkt wird. Wenn sich die Gesamtwirtschaft hält und die Arbeitslosigkeit niedrig bleibt, wird auch der lokale Konsum den Einzelhandelssektor stützen. Zusammengefasst ist mit einer stetigen, wenn auch unspektakulären Erholung im Einzelhandelsimmobiliensektor zu rechnen: sinkende Leerstände, allmählich steigende Mieten und eine anpassungsfähige Einzelhandelsszene, die bis 2028 sowohl das lokale Portemonnaie als auch den Touristendollar ansprechen will.

Industrieimmobilien: Widerstandsfähige Logistik steht vor neuen Herausforderungen

Hongkongs Industriesektor – zu dem Lagerhäuser, Logistikzentren und Industrie-Bürogebäude gehören – hat während der Pandemie Widerstandsfähigkeit gezeigt, sieht sich aber Gegenwind durch veränderte Handelsmuster und ein größeres Angebot gegenüber. Historisch gesehen sorgten das knappe Landangebot und Hongkongs Rolle als Handelsdrehscheibe für extrem niedrige Leerstände bei Industrieimmobilien (oft unter 2 %). Das änderte sich 2023–2024, als der Welthandel sich verlangsamte und neue, moderne Lagerhausprojekte auf den Markt kamen.

Belegung und Angebot: Nach einer langen Phase voller Auslastung sind die Leerstände in Industrieanlagen von ihrem Tiefpunkt angestiegen. Die gesamte Lagerleerstandsquote stieg von 7,9 % im 4. Quartal 2024 auf 8,9 % im 1. Quartal 2025 jll.com.hk, der höchste Wert seit vielen Jahren. Dies war zum Teil auf die Fertigstellung mehrerer großer, hochwertiger Logistikimmobilien in den letzten Quartalen zurückzuführen, wodurch das verfügbare Flächenangebot zunahm. Laut JLL haben selbst „Prime“-Lagerhäuser (die neuesten, am besten gelegenen), die während COVID zu etwa 98 % ausgelastet waren, nun bis März 2025 einen Leerstand von über 8 % jll.com.hk jll.com.hk. Angesichts des Bestands an erstklassigen Lagerhäusern in Hongkong von etwa 60 Millionen Quadratfuß bedeutet das, dass mehr als 5 Millionen Quadratfuß leer stehen im 1. Quartal 2025 jll.com.hk jll.com.hk. Im Wesentlichen hat ein Markt, der einst unter Flächenmangel litt, jetzt etwas Luft zum Atmen.

Neues Angebot war ein Faktor: Projekte wie die Erweiterung des ATL Logistics Centre und moderne Hochregallager in Tsing Yi, Tung Chung und den New Territories haben die Kapazität erhöht. Die Regierung hat außerdem ein Programm zur Revitalisierung älterer Industriegebäude (durch Umwandlung oder Neubau) aufgelegt, was in einigen Fällen zu vorübergehenden Leerständen führte, da Gebäude für die Umwandlung geräumt wurden – viele wurden jedoch in Büros, Hotels oder Self-Storage umgewandelt und zählen somit nicht mehr zum „industriellen“ Bestand.

Nachfrageverschiebungen: Auf der Nachfrageseite hat die Nachfrage nach Logistik- und Industrieflächen im Vergleich zum Höhepunkt der Pandemie nachgelassen. In den Jahren 2020–21 boomte die Nachfrage nach E-Commerce und Lagerflächen (für medizinische Versorgung, Online-Shopping-Distribution usw.), wodurch die Lagerhäuser voll ausgelastet waren. Als sich diese Trends normalisierten, verlangsamte sich die Flächenaufnahme. JLL stellt fest, dass die Vermietungsaktivität im 1. Quartal 2025 von Vertragsverlängerungen dominiert wurde und nicht von neuen Expansionen jll.com.hk. Viele 3PL-(Third-Party-Logistik)-Anbieter verlängern ihre Mietverträge vor Ort oder verkleinern sich sogar aufgrund von Kostendruck und Effizienzsteigerungen. Einige Handelsunternehmen mit hohem Volumen haben Flächen reduziert, da sich Hongkongs Exporte/Importe noch nicht vollständig erholt haben – obwohl es Ende 2024 einen Hoffnungsschimmer gab, als die Exporte im Jahresvergleich um 3,6 % stiegen und das Luftfrachtaufkommen um etwa 9,6 % zunahm, da sich die globalen Lieferketten entspannten savills.com savills.com.

Regionale Handelsdynamik wiegt schwer: Die anhaltenden Handelskonflikte zwischen den USA und China sowie eine abkühlende Weltwirtschaft haben die Nachfrage nach Lagerung von Reexportgütern geschwächt jll.com.hk jll.com.hk. Hongkongs Rolle als Reexport-Drehscheibe wird durch direktere Festlandhäfen und veränderte Beschaffungsmuster (z. B. weniger US-Importe von Waren aus China, mehr Beschaffung aus Südostasien) herausgefordert. Daher konsolidieren oder verlagern einige Lagerhausnutzer ihren Fokus. Luftfracht ist ein Lichtblick – mit dem Hong Kong International Airport, der weiterhin der weltweit verkehrsreichste Frachtflughafen ist, hat der Anstieg des Luftfrachtvolumens (fast +10 % Ende 2024) die Nachfrage nach Logistikflächen am Flughafen gestützt savills.com. Aber Seefracht/Logistik, die mit der Festlandproduktion verbunden ist, war deutlich schleppender.

Mieten und Werte: Trotz höherer Leerstände sind die Industriemieten relativ stabil geblieben, was den weiterhin begrenzten Gesamtbestand und die essenzielle Bedeutung der Logistik widerspiegelt. Die Spitzenmieten für Lagerhallen sanken nur um 0,9 % im Quartalsvergleich Ende 2024 jll.com.hk jll.com.hk, und anekdotische Daten deuten darauf hin, dass sie Anfang 2025 etwa stabil blieben. Selbst nach den jüngsten Anstiegen ist die Lagerleerstandsquote (~9 %) deutlich niedriger als die Büro-Leerstandsquote, sodass Vermieter die Mieten bisher nicht drastisch senken mussten. Viele Logistikmietverträge sind langfristig, und die Mieter schätzen die Lage (Hongkongs geografischer Vorteil für die Distribution im Perlflussdelta). Allerdings könnte es bei weiter steigender Leerstandsquote in Richtung zweistelliger Werte zu einer gewissen Mietpreisschwäche bei älteren oder weniger ideal gelegenen Industriegebäuden kommen. JLL warnt, dass „der Leerstand bei Premium-Lagerhäusern voraussichtlich weiter steigen und die Mietpreise dämpfen wird“ in naher Zukunft jll.com.hk jll.com.hk.

Auch die Kapitalwerte von Industrieimmobilien blieben 2024 stabil und stiegen in einigen Fällen sogar aufgrund des Investoreninteresses (Industrieobjekte sind wegen ihres Umnutzungspotenzials und vergleichsweise höherer Renditen gefragt). Im 4. Quartal 2024 stieg das Verkaufsvolumen von Stockwerkseigentum an Industrieimmobilien um 38 % im Quartalsvergleich savills.com, da Investoren den Markttiefpunkt erwarteten und von niedrigeren Zinsen profitierten. Auch Eigennutzer (wie Logistikunternehmen oder Betreiber von Rechenzentren) treten zunehmend als Käufer von Industrieimmobilien auf und sichern sich Flächen für die langfristige Nutzung savills.com savills.com. Die Renditen von Industrieobjekten (oft ~3–4 %) erscheinen attraktiv im Vergleich zu den sehr niedrigen Renditen im Bürobereich.

Bemerkenswerte Trends:

Rechenzentren & Nutzung für die neue Wirtschaft: Mit Hongkongs Bestreben, ein Technologiezentrum zu werden, werden einige Industrieflächen für Rechenzentren, F&E-Labore oder Cloud-Computing-Einrichtungen umgenutzt. Diese Nutzungen erfordern eine hohe Stromkapazität und Sicherheit und passen oft gut in Industriegebiete. Die Nachfrage nach Rechenzentrumsflächen steigt (Hongkong ist ein führender Rechenzentrumsmarkt in Asien), was indirekt die Werte von Industriegrundstücken stützt.

Mit Hongkongs Bestreben, ein Technologiezentrum zu werden, werden einige Industrieflächen für Rechenzentren, F&E-Labore oder Cloud-Computing-Einrichtungen umgenutzt. Diese Nutzungen erfordern eine hohe Stromkapazität und Sicherheit und passen oft gut in Industriegebiete. Die Nachfrage nach Rechenzentrumsflächen steigt (Hongkong ist ein führender Rechenzentrumsmarkt in Asien), was indirekt die Werte von Industriegrundstücken stützt. Chancen in der Northern Metropolis: Die geplante Northern Metropolis in den New Territories (siehe späteres Kapitel) umfasst spezielle Logistikparks und eine „Innovations- und Technologiezone“ nahe Shenzhen. Dieser langfristige Plan könnte einen Teil der industriellen Nachfrage nach Norden verlagern, da dort bis Ende der 2020er Jahre neue Anlagen entstehen. Derzeit werden Gebiete wie Hung Shui Kiu und Yuen Long für die Entwicklung moderner Lagerhäuser ins Auge gefasst, um die Greater Bay Area zu bedienen. Dies ist sowohl eine Chance (moderne Infrastruktur) als auch ein Risiko (es könnte Mieter aus bestehenden Anlagen in Kwai Tsing oder anderswo abziehen).

Die geplante Northern Metropolis in den New Territories (siehe späteres Kapitel) umfasst spezielle Logistikparks und eine „Innovations- und Technologiezone“ nahe Shenzhen. Dieser langfristige Plan könnte einen Teil der industriellen Nachfrage nach Norden verlagern, da dort bis Ende der 2020er Jahre neue Anlagen entstehen. Derzeit werden Gebiete wie und für die Entwicklung moderner Lagerhäuser ins Auge gefasst, um die Greater Bay Area zu bedienen. Dies ist sowohl eine Chance (moderne Infrastruktur) als auch ein Risiko (es könnte Mieter aus bestehenden Anlagen in Kwai Tsing oder anderswo abziehen). Strukturelle Veränderungen: Der Industriesektor passt sich an strukturelle Veränderungen im Welthandel an. Hongkongs Import-Export-Handel entwickelt sich weiter: weniger Dominanz bei der Lagerung von Billigwaren, mehr Fokus auf hochwertige Logistik, Kühllager (für Pharmazeutika, Lebensmittel) und regionale Distribution für E-Commerce. Dieser Übergang wird „Zeit brauchen und auf Herausforderungen stoßen“ jll.com.hk, ist aber notwendig, damit Hongkong als Logistikdrehscheibe relevant bleibt. Effizienzsteigerungen (Automatisierung in Lagerhäusern usw.) könnten zudem den Flächenbedarf pro Umschlagseinheit verringern und so die langfristige Nachfrage beeinflussen.

Ausblick für Industrieimmobilien: Kurzfristig (2025–2026) könnte der Leerstand bei Hongkongs Industrieimmobilien leicht steigen und die Mieten stagnieren oder leicht nachgeben, da das neue Angebot seinen Höhepunkt erreicht und der Welthandel verhalten bleibt. So könnte der Leerstand vor der Stabilisierung in den niedrigen zweistelligen Bereich steigen. Ab 2027–2028 wird jedoch erwartet, dass der Sektor wieder ins Gleichgewicht kommt. Hongkongs strategische Lage und der erstklassige Hafen/Flughafen bedeuten, dass die Logistiknachfrage letztlich mit der Erholung des regionalen Handels wachsen sollte. Sollten sich die geopolitischen Spannungen entspannen und das globale Wachstum wieder anziehen, wird der Bedarf an Lagerflächen steigen. Zudem könnte jede Reduzierung der US-Zölle oder eine Verbesserung der Handelsbeziehungen zwischen China und dem Westen das Frachtaufkommen Hongkongs direkt steigern.

Investoren bleiben langfristig optimistisch – belegt durch weiterhin starke Gebote bei industriellen En-bloc-Verkäufen und Optimismus großer Akteure. Auch die jüngsten Industriegrundstücksverkäufe der Regierung (z. B. in Tuen Mun) stießen weiterhin auf reges Interesse, was das Vertrauen in die Zukunft des Sektors zeigt. Mietprognose: Nach einem möglichen Rückgang von 0–5 % im Jahr 2025 für erstklassige Lagerhäuser könnten die Mieten ab 2026 wieder moderat steigen (~2–3 % jährlich), da der Leerstand erneut sinkt. Die Renditen könnten sich angesichts der hohen Investitionsnachfrage für Industrieimmobilien (einschließlich eines aufkommenden REIT-Marktes für Logistikimmobilien in Asien cushmanwakefield.com) verringern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hongkongs Industrieimmobilien eine Übergangsphase durchlaufen. Sie waren der herausragende Sektor (niedrige Leerstandsquote, stetiges Wachstum), selbst als Büros und Einzelhandel zu kämpfen hatten, normalisieren sich nun aber zu einem etwas entspannteren Markt. Dennoch bleiben die Fundamentaldaten im Industriesektor im Vergleich zu anderen Bereichen relativ solide, mit keinem Überangebot (lediglich eine Anpassung von extrem angespannten Bedingungen). Die Entwicklung des Sektors – hin zu intelligenterer Logistik, Integration mit dem E-Commerce auf dem Festland und möglicher Nutzungsumwandlung – wird bis 2028 ein zentrales Thema sein. Akteure, die sich anpassen (z. B. durch die Modernisierung alter Industriegebäude, die Förderung von Technologiebranchen), werden im nächsten Aufschwung profitieren.

Regierungspolitik und städtebauliche Initiativen

Die Aussichten für Hongkongs Immobilienmarkt sind untrennbar mit der Regierungspolitik verbunden – sowohl mit kurzfristigen Markteingriffen als auch mit langfristiger Flächennutzungsplanung. In den letzten Jahren gab es auf beiden Ebenen bedeutende Entwicklungen. Wir haben bereits die Rücknahme der Abkühlungsmaßnahmen und Steueränderungen besprochen, die die Marktstimmung 2024–25 verändert haben. Hier fassen wir diese kurz zusammen und konzentrieren uns dann auf die städtebaulichen Megaprojekte und Wohnungsbaupläne, die die Immobilienlandschaft des Territoriums im kommenden Jahrzehnt prägen werden.

Kehrtwende bei Abkühlungsmaßnahmen: Die zehnjährige Phase der aggressiven Nachfragedämpfung (2010–2020) ist faktisch beendet. Anfang 2024 wurden alle zusätzlichen Stempelsteuern abgeschafft, um dem Wohnungsmarkt neues Leben einzuhauchen globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Diese Kehrtwende in der Politik kann nicht hoch genug eingeschätzt werden – sie markiert einen philosophischen Wandel: weg vom Preiszähmen um jeden Preis, hin zur Priorisierung von Marktaktivität und Wohnungsumschlag. Die Abschaffung der 15%igen Steuer für ausländische Käufer und anderer Abgaben machte Immobilien in Hongkong sofort wieder zugänglicher für Festlandchinesen und ausländische Käufer, die zuvor durch Steuern weitgehend ausgeschlossen waren. Zusammen mit lockereren Hypothekenregeln (niedrigere Stresstest-Schwelle) und gezielten Anreizen für qualifizierte Einwanderer zum Immobilienkauf signalisiert die Regierung, dass sie Talente und Investitionen über den Immobilienkanal anziehen und nicht abschrecken will. Künftig haben die Behörden angedeutet, dass sie auf eine Erhöhung des Angebots (und geförderten Wohnungsbau) setzen werden, um die Erschwinglichkeit zu verbessern, anstatt die Nachfrage zu unterdrücken. Das deutet darauf hin, dass wir bei einer Markterholung keine schnelle Wiedereinführung strenger Abkühlungsmaßnahmen sehen werden, es sei denn, es bildet sich klar eine neue spekulative Blase. Derzeit ist die politische Ausrichtung unterstützend für einen stabilen, liquiden Immobilienmarkt.

Langfristige Strategie zur Wohnraumversorgung: Hongkongs Wohnungsknappheit und die extrem hohen Preise sind seit Jahren eine Quelle öffentlicher Unzufriedenheit. Als Reaktion darauf hat die Regierung mit der Long Term Housing Strategy (LTHS) ehrgeizige Ziele gesetzt. Laut dem neuesten Fortschrittsbericht (Okt. 2024) liegt das 10-Jahres-Ziel für die Wohnraumversorgung bei 430.000 Einheiten (2024–2034) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Davon sind 70 % (etwa 302.000 Einheiten) als öffentlich geförderter Wohnraum (einschließlich subventionierter Eigentumswohnungen und öffentlicher Mietwohnungen) und 30 % (rund 132.000) als privater Wohnraum geplant globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Der Schwerpunkt auf öffentlichem Wohnraum ist größer denn je – dies spiegelt die politische Ausrichtung wider, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Die Regierung will Land für mindestens 30.000 öffentliche Wohneinheiten pro Jahr bereitstellen und jährlich etwa 18.000 private Einheiten ermöglichen globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Diese Ziele liegen über der bisherigen Bautätigkeit und hängen daher davon ab, neue Flächen in nie dagewesenem Tempo zu erschließen.

Wichtige Initiativen im Rahmen dieser Strategie:

Beibehaltung eines „angebotsorientierten“ Ansatzes : Beschleunigung der Flächenentwicklung und flexible Ausweisung von Baugebieten, um schneller mehr Wohnungen zu schaffen globalpropertyguide.com.

: Beschleunigung der Flächenentwicklung und flexible Ausweisung von Baugebieten, um schneller mehr Wohnungen zu schaffen globalpropertyguide.com. Stärkung der Wohnraumleiter : Wiederbelebung von Programmen wie Starter Homes, Ausbau des subventionierten Home Ownership Scheme, damit mehr Menschen vom Mieter zum Eigentümer werden können globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com.

: Wiederbelebung von Programmen wie Starter Homes, Ausbau des subventionierten Home Ownership Scheme, damit mehr Menschen vom Mieter zum Eigentümer werden können globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Verbesserung der Effizienz des öffentlichen Mietwohnungswesens: wohlhabende Mieter zum Auszug oder Kauf ermutigen, damit Mietwohnungen für Bedürftige frei werden globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com.

Kurzfristig hat die Regierung ein umstrittenes „Light Public Housing“-Programm gestartet – ein Plan im Wert von 26,4 Mrd. HK$, um 30.000 Übergangswohnungen (vorgefertigte Einheiten) auf ungenutzten Flächen innerhalb von fünf Jahren zu errichten globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um vorübergehende, günstige Wohnungen, die darauf abzielen, die schlimmste Überbelegung zu lindern (z. B. Menschen in unterteilten „Sargwohnungen“). Während dies Tausenden von Familien hilft, etwas bessere Lebensbedingungen zu erhalten, während sie auf dauerhaften öffentlichen Wohnraum warten, gab es Kritik wegen der hohen Kosten und des vorübergehenden Charakters globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Nichtsdestotrotz unterstreicht es das Eingeständnis der Regierung einer Wohnungskrise und die Bereitschaft, für Übergangslösungen Geld auszugeben.

Großflächige neue Entwicklungsgebiete: Um den Wohnungs- und Wirtschaftsbedarf zu decken, führt Hongkong einige der größten Landentwicklungsprojekte seit Jahrzehnten durch. Die beiden Flaggschiffe sind:

Northern Metropolis – Ein visionärer Plan, um die nördlichen New Territories (Gebiete an der Grenze zu Shenzhen) in eine weitläufige Metropole mit neuen Städten, Technologieparks und bis zu 926.000 neuen Wohnungen über 20 Jahre zu verwandeln globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. 2021 angekündigt und nun eine Priorität der Regierung, umfasst dieser Plan Orte wie Hong Shui Kiu, Yuen Long, Fanling und eine neue „Innovation and Technology City“ am Lok Ma Chau Loop. Ziel ist es, sich mit der Tech-Ökonomie von Shenzhen zu integrieren und so effektiv einen Doppelstadt-Cluster zu schaffen. Über 40 % des Wohnungsziels sollen bis 2032 fertiggestellt werden globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com – das bedeutet etwa 370.000 Einheiten bis dahin, was das Angebot dramatisch erhöhen wird. Die Northern Metropolis wird mehrere neue MTR-Linien, Geschäftszentren und einen großen Anteil an öffentlichem Wohnraum bieten. Auswirkung: In den nächsten 5–10 Jahren werden wir Landrücknahmen, Umwidmung von Ackerland/Brachflächen und eine stufenweise Bebauung in diesen Gebieten sehen. Immobilieninvestoren haben bereits Land in den New Territories im Blick, in Erwartung dieses Entwicklungsbooms.

– Ein visionärer Plan, um die nördlichen New Territories (Gebiete an der Grenze zu Shenzhen) in eine weitläufige Metropole mit neuen Städten, Technologieparks und bis zu über 20 Jahre zu verwandeln globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. 2021 angekündigt und nun eine Priorität der Regierung, umfasst dieser Plan Orte wie Hong Shui Kiu, Yuen Long, Fanling und eine neue „Innovation and Technology City“ am Lok Ma Chau Loop. Ziel ist es, sich mit der Tech-Ökonomie von Shenzhen zu integrieren und so effektiv einen Doppelstadt-Cluster zu schaffen. Über 40 % des Wohnungsziels sollen bis 2032 fertiggestellt werden globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com – das bedeutet etwa 370.000 Einheiten bis dahin, was das Angebot dramatisch erhöhen wird. Die Northern Metropolis wird mehrere neue MTR-Linien, Geschäftszentren und einen großen Anteil an öffentlichem Wohnraum bieten. Auswirkung: In den nächsten 5–10 Jahren werden wir Landrücknahmen, Umwidmung von Ackerland/Brachflächen und eine stufenweise Bebauung in diesen Gebieten sehen. Immobilieninvestoren haben bereits Land in den New Territories im Blick, in Erwartung dieses Entwicklungsbooms. Lantau Tomorrow Vision – Auch bekannt als Kau Yi Chau künstliche Inseln, ist dies ein Plan, etwa 1.700 Hektar Land in der Nähe von Lantau Island (westlich von Hong Kong Island) durch Aufschüttung zu gewinnen, um eine neue Metropole auf künstlichen Inseln zu errichten. Phase 1, die derzeit entworfen wird, sieht rund 1.000+ Hektar aufgeschüttetes Land vor, das ~200.000 neue Wohnungen bieten könnte (davon 70 % als öffentlicher Wohnraum) sowie ein neues Central Business District globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Das gesamte Lantau-Tomorrow-Projekt wäre, wenn es in den 2030er–2040er Jahren vollständig realisiert wird, eines der größten Landgewinnungsprojekte der Welt. Die Regierung argumentiert, dass damit langfristig eine riesige neue Landreserve geschaffen wird, um „die immer noch hohen Wohnkosten in Hongkong zu mäßigen“ globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Es würde auch Verkehrsinfrastruktur (Straßen und Bahnen, die Lantau und städtische Gebiete verbinden) und umfangreiche Gewerbeflächen zur Unterstützung des Wirtschaftswachstums umfassen. Der Preis ist enorm (geschätzt über 580 Mrd. HK$), und es gibt Kontroversen über Umweltauswirkungen und Kosten. Aber die erste Finanzierung wurde genehmigt, um mit Planung und Design zu beginnen. Wenn alles nach Plan läuft, könnten die ersten Grundstücke Anfang der 2030er Jahre verfügbar sein, was zwar knapp außerhalb unseres Fokusjahres 2028 liegt, aber sicherlich die Stimmung beeinflussen wird. Die Aussicht auf Lantau Tomorrow gibt dem Markt die Sicherheit, dass die Knappheit an Bauland langfristig gemildert wird, was spekulatives Landhorten eindämmen und langfristige Preiserwartungen im Zaum halten könnte.

Zusätzlich:

Tung Chung New Town Extension: Ein kurzfristigeres Projekt (bereits im Bau), um 130 ha an der Nordseite von Lantau aufzuschütten und die Stadt Tung Chung zu erweitern. Bis 2030 werden 49.000 Wohnungen für 144.000 Menschen sowie ein beträchtliches Geschäftsviertel entstehen globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Dies ist für den mittelfristigen Zeitraum bedeutsam: Einige dieser Wohnungen werden bereits 2027–2028 bezugsfertig sein und bieten neuen privaten und öffentlichen Wohnraum in Flughafennähe.

Ein kurzfristigeres Projekt (bereits im Bau), um 130 ha an der Nordseite von Lantau aufzuschütten und die Stadt Tung Chung zu erweitern. Bis 2030 werden sowie ein beträchtliches Geschäftsviertel entstehen globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Dies ist für den mittelfristigen Zeitraum bedeutsam: Einige dieser Wohnungen werden bereits 2027–2028 bezugsfertig sein und bieten neuen privaten und öffentlichen Wohnraum in Flughafennähe. Städtische Stadterneuerung (Kowloon & städtische Gebiete): Die Urban Renewal Authority (URA) beschleunigt die Erneuerung alter Stadtteile (Sham Shui Po, To Kwa Wan usw.), was neue Wohn- und Einzelhandelsprojekte hervorbringen wird. Die Regierung führte 2018 zudem eine Leerstandssteuer ein (5 % des Immobilienwerts für Wohnungen, die länger als 6 Monate leer stehen), um Entwickler zu einem schnelleren Verkaufsstart zu bewegen, und reservierte einige ehemalige Gewerbeflächen (wie in Kai Tak) für den öffentlichen Wohnungsbau, um das Angebot zu erhöhen. Diese Maßnahmen stellen sicher, dass bereits verfügbare Flächen effizient genutzt werden.

Verkehr und Infrastruktur: Mehrere Infrastrukturprojekte werden neue Gebiete erschließen oder die Anbindung verbessern und so den Immobilienmarkt beeinflussen:

Die Shatin-Central-Bahnverbindung wurde 2022 vollständig eröffnet, verbessert die Erreichbarkeit entlang des Kowloon-Korridors und dürfte die Werte in Bezirken wie Kai Tak und Ma On Shan steigern.

wurde 2022 vollständig eröffnet, verbessert die Erreichbarkeit entlang des Kowloon-Korridors und dürfte die Werte in Bezirken wie Kai Tak und Ma On Shan steigern. Eine geplante Hongkong-Shenzhen-Westbahn (durch die Northern Metropolis) wird die grenzüberschreitende Integration fördern und neue Städte für Pendler attraktiv machen.

(durch die Northern Metropolis) wird die grenzüberschreitende Integration fördern und neue Städte für Pendler attraktiv machen. Straßenverbindungen wie der Tseung Kwan O–Lam Tin Tunnel (eröffnet 2022) verkürzen die Fahrzeiten und steigern die Attraktivität von Tseung Kwan O als Wohnort.

wie der Tseung Kwan O–Lam Tin Tunnel (eröffnet 2022) verkürzen die Fahrzeiten und steigern die Attraktivität von Tseung Kwan O als Wohnort. Die Regierung prüft die Entwicklung von CBD-Untergrundflächen (Central-Wanchai) und den Verkauf des Nordvorfelds des alten Flughafens für gewerbliche Nutzung, was auf geplante Weise mehr Büroflächen der Kategorie A schaffen und eine Überkonzentration verhindern könnte.

Zusammenfassend ist die politische Richtung Hongkongs zweigleisig: Sofortmaßnahmen zur Belebung des Marktes und langfristige Projekte zur Erweiterung des Flächen- und Wohnungsangebots. Für Investoren und Entwickler bedeutet dies ein Umfeld mit weniger Kaufbeschränkungen (gut für die Nachfrage), aber letztlich deutlich mehr Wohnungsbau (was ein unkontrolliertes Preiswachstum begrenzen könnte). Staatliche Eingriffe werden weiterhin eine große Rolle spielen – z. B. könnten bei einer erneuten Überhitzung des Marktes gezielte Beschränkungen wieder eingeführt werden, und bei einer schwächelnden Wirtschaft könnten weitere Anreize (wie Steuererleichterungen oder Programme für Ersterwerber) folgen. Auch die Politik darf nicht außer Acht gelassen werden: Maßnahmen wie die Bevorzugung von Einheimischen gegenüber Festlandskäufern, die Integration der Landesgrenze und die Verteilung von öffentlichem und privatem Wohnraum hängen alle von der Agenda der Regierung und der öffentlichen Stimmung ab.

Insgesamt bieten die Stadtplanungsinitiativen wie Northern Metropolis und Lantau Tomorrow riesige Chancen – sie schaffen neue Geschäftsviertel, Millionen Quadratmeter neue Büro-/Hotel-/Einzelhandelsflächen und moderne Smart-City-Umgebungen. Sie bergen jedoch auch Umsetzungsrisiken (Verzögerungen, Budgetüberschreitungen, öffentliche Opposition). Immobilienakteure, die sich mit diesen Plänen abstimmen – z. B. Landerwerb in den NT, Positionierung für neue CBDs – könnten bis 2028 und darüber hinaus erhebliche Gewinne erzielen. Gleichzeitig werden bestehende Stadtgebiete später mit diesen neuen Entwicklungen konkurrieren müssen, was das Investitionsumfeld verändern könnte (zum Beispiel: Wird die Bedeutung von Central abnehmen, wenn ein weiteres CBD auf einer künstlichen Insel entsteht? Werden Wohnungen in den New Territories den Preisabstand zu städtischen Wohnungen verringern, sobald die Anbindung verbessert wird?). Dies sind die strategischen Fragen am Horizont.

Fokus auf Bezirke: Schlüsselbereiche und aufkommende Hotspots

Hongkongs Immobilienmarkt ist stark lokalisiert – Stadtteile und Bezirke haben jeweils ihre eigenen Dynamiken. Hier geben wir einen Überblick über bemerkenswerte Regionen und heben hervor, welche Gebiete 2025 florieren und welche vor Herausforderungen stehen, sowie aufkommende Hotspots, die man im Auge behalten sollte:

Central & Admiralty (Hong Kong Island): Das traditionelle CBD auf Hong Kong Island bleibt der prestigeträchtigste (und teuerste) Bürostandort . Die Leerstandsquote in den Wolkenkratzern von Central liegt bei etwa 11–12 %, deutlich unter dem Stadtdurchschnitt jll.com.hk jll.com.hk. Die Grade-A-Büros in Central haben sich aufgrund des begrenzten neuen Angebots und der anhaltenden Nachfrage von Finanzunternehmen als relativ widerstandsfähig erwiesen – selbst in Abschwüngen ziehen es viele Unternehmen vor, einen „Flight-to-Quality“ nach Central zu machen. Der Einzelhandel in Central (z. B. Queen’s Road, IFC Mall) erholt sich mit zurückkehrenden Touristen und Büroangestellten allmählich, obwohl einige Luxus-Boutiquen mehr Lifestyle-Mietern weichen mussten. Im Wohnbereich erzielen die Mid-Levels und The Peak (die angrenzenden gehobenen Wohngegenden von Central) weiterhin Rekordpreise, und interessanterweise verzeichneten große Luxusimmobilien hier 2024–25 Preisanstiege, als der Massenmarkt rückläufig war globalpropertyguide.com. Da es nur wenige Neubauten gibt (Flächenknappheit in den Mid-Levels), bleiben diese Viertel exklusive Enklaven. Ausblick: Central wird seine Dominanz als Finanzzentrum bis 2028 beibehalten, gestützt durch neue Infrastruktur (z. B. das neue Shatin-Central-Link-Terminus der MTR in Admiralty). Mit dem Aufstieg neuer Geschäftsviertel könnte das Wachstum von Central jedoch eher schrittweise verlaufen. Investoren sehen Central-Büroimmobilien (z. B. Teileigentumseinheiten im Bank of America Tower oder alte Gebäude mit Potenzial für Neubau) weiterhin als Trophäenobjekte, angesichts der anhaltenden Attraktivität des Viertels.

Das traditionelle CBD auf Hong Kong Island bleibt der . Die Leerstandsquote in den Wolkenkratzern von Central liegt bei etwa 11–12 %, deutlich unter dem Stadtdurchschnitt jll.com.hk jll.com.hk. Die Grade-A-Büros in Central haben sich aufgrund des begrenzten neuen Angebots und der anhaltenden Nachfrage von Finanzunternehmen als relativ widerstandsfähig erwiesen – selbst in Abschwüngen ziehen es viele Unternehmen vor, einen „Flight-to-Quality“ nach Central zu machen. Der Einzelhandel in Central (z. B. Queen’s Road, IFC Mall) erholt sich mit zurückkehrenden Touristen und Büroangestellten allmählich, obwohl einige Luxus-Boutiquen mehr Lifestyle-Mietern weichen mussten. Im Wohnbereich erzielen die (die angrenzenden gehobenen Wohngegenden von Central) weiterhin Rekordpreise, und interessanterweise verzeichneten große Luxusimmobilien hier 2024–25 Preisanstiege, als der Massenmarkt rückläufig war globalpropertyguide.com. Da es nur wenige Neubauten gibt (Flächenknappheit in den Mid-Levels), bleiben diese Viertel exklusive Enklaven. Ausblick: Central wird seine Dominanz als Finanzzentrum bis 2028 beibehalten, gestützt durch neue Infrastruktur (z. B. das neue Shatin-Central-Link-Terminus der MTR in Admiralty). Mit dem Aufstieg neuer Geschäftsviertel könnte das Wachstum von Central jedoch eher schrittweise verlaufen. Investoren sehen Central-Büroimmobilien (z. B. Teileigentumseinheiten im Bank of America Tower oder alte Gebäude mit Potenzial für Neubau) weiterhin als Trophäenobjekte, angesichts der anhaltenden Attraktivität des Viertels. Kowloon East (Kwun Tong / Kai Tak): Als „CBD2“ angepriesen, hat Kowloon East eine massive Transformation vom alten Industriegebiet zum Bürostandort durchlaufen. Dutzende ehemalige Fabriken in Kwun Tong wurden in moderne Bürogebäude umgewandelt, und die Kai-Tak-Neuentwicklung (Standort des alten Flughafens) läuft weiter mit neuen Bürohochhäusern der Kategorie A, Hotels und Eigentumswohnungen. Stand 2025 bietet Kowloon East Büroflächen der Kategorie A zu einem deutlichen Abschlag gegenüber Central – die Mieten betragen etwa die Hälfte, und viele große Büroflächen wurden dort eröffnet. Allerdings ist die Leerstandsquote hoch (~20%+) jll.com.hk jll.com.hk, da das Angebot die Nachfrage übertroffen hat. Einige große Unternehmen, die früher wegen der niedrigeren Mieten eingezogen sind, haben während COVID später verkleinert oder sind ausgezogen. Besonders der Büromarkt in Kai Tak ist noch in den Anfängen; ein von einem Großmieter eröffnetes Flaggschiff-Gebäude war nach Fertigstellung weitgehend leer. Ausblick: In den nächsten Jahren wird Kowloon East ein Mietermarkt sein – es sind aggressive Angebote zu erwarten, da Vermieter versuchen, die Gebäude zu füllen. Der Erfolg des Gebiets wird von verbesserten Verkehrsverbindungen abhängen (die Shatin-Central-Bahn hilft, und ein umweltfreundliches Verbindungssystem innerhalb von Kai Tak ist geplant) und vielleicht von der Verlagerung von Regierungsbehörden dorthin. Es besteht weiterhin Optimismus, dass Kowloon East mit der Zeit zu einem lebendigen Geschäftsviertel heranwachsen wird (mit neuen Einkaufszentren, dem Mega-Stadion Kai Tak Sports Park, das 2024 eröffnet, usw.). Vorerst gehen Investoren jedoch vorsichtig vor wegen der hohen Leerstände und langen Vermietungszeiten.

Als „CBD2“ angepriesen, hat Kowloon East eine vom alten Industriegebiet zum Bürostandort durchlaufen. Dutzende ehemalige Fabriken in Kwun Tong wurden in moderne Bürogebäude umgewandelt, und die Kai-Tak-Neuentwicklung (Standort des alten Flughafens) läuft weiter mit neuen Bürohochhäusern der Kategorie A, Hotels und Eigentumswohnungen. Stand 2025 bietet Kowloon East gegenüber Central – die Mieten betragen etwa die Hälfte, und viele große Büroflächen wurden dort eröffnet. Allerdings ist die jll.com.hk jll.com.hk, da das Angebot die Nachfrage übertroffen hat. Einige große Unternehmen, die früher wegen der niedrigeren Mieten eingezogen sind, haben während COVID später verkleinert oder sind ausgezogen. Besonders der Büromarkt in Kai Tak ist noch in den Anfängen; ein von einem Großmieter eröffnetes Flaggschiff-Gebäude war nach Fertigstellung weitgehend leer. Ausblick: In den nächsten Jahren – es sind aggressive Angebote zu erwarten, da Vermieter versuchen, die Gebäude zu füllen. Der Erfolg des Gebiets wird von verbesserten Verkehrsverbindungen abhängen (die Shatin-Central-Bahn hilft, und ein umweltfreundliches Verbindungssystem innerhalb von Kai Tak ist geplant) und vielleicht von der Verlagerung von Regierungsbehörden dorthin. Es besteht weiterhin Optimismus, dass Kowloon East mit der Zeit zu einem lebendigen Geschäftsviertel heranwachsen wird (mit neuen Einkaufszentren, dem Mega-Stadion Kai Tak Sports Park, das 2024 eröffnet, usw.). Vorerst wegen der hohen Leerstände und langen Vermietungszeiten. West Kowloon & Tsim Sha Tsui: Das West Kowloon-Gebiet, das an Tsim Sha Tsui grenzt, entwickelt sich dank des Hochgeschwindigkeitsbahnhofs und des West Kowloon Cultural District (WKCD) rasant. Der WKCD hat erstklassige Veranstaltungsorte (M+ Museum, Palace Museum, Xiqu Centre) geschaffen, die den Publikumsverkehr erhöht und das Gebiet zu einem Hotspot für Kultur und Tourismus gemacht haben. Angrenzend daran, wie bereits erwähnt, sorgen das International Gateway Centre und andere neue Türme für eine moderne Skyline. Tsim Sha Tsui (TST) selbst bleibt ein erstklassiges Einkaufs- und Hotelviertel. Es litt 2020 unter dem Ausbleiben von Touristen, erholt sich aber wieder – die Mieten für kleine Ladenflächen in TST verzeichneten 2024 einen leichten Anstieg, da Marken für den Massenmarkt expandierten cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Die Bürogebäude in TST (wie jene entlang der Canton Road oder im Harbour City-Komplex) weisen aufgrund der Nachfrage von Design-, Sourcing- und Festlandfirmen eine niedrige Leerstandsquote (~8% jll.com.hk jll.com.hk) auf. Ausblick: Mit dem neuen Angebot in West Kowloon könnte der erweiterte TST/West Kowloon-Bezirk bis 2028 eine große zusammenhängende Geschäftszone bilden. Dieses Gebiet hat den Vorteil, ein Verkehrsknotenpunkt zu sein – die Bahnverbindung nach Shenzhen/Guangzhou, der Airport Express und die Nähe zu Central über die Hafentunnel. Wir erwarten wachsende Nachfrage nach Büros in West Kowloon , sobald das Anfangsangebot absorbiert ist, da Unternehmen, die sowohl den Hongkonger als auch den Festlandmarkt bedienen wollen, es attraktiv finden. Wohnprojekte in nahegelegenen Gebieten (Olympic Station, Austin Station) sind ebenfalls gefragt, da die Lage sehr günstig ist. Investoren sollten beobachten, wie schnell das IGC und andere Gebäude vermietet werden – eine rasche Vermietung würde das Potenzial von West Kowloon bestätigen und das Profil (und die Werte) des Gebiets steigern.

Das West Kowloon-Gebiet, das an Tsim Sha Tsui grenzt, entwickelt sich dank des Hochgeschwindigkeitsbahnhofs und des West Kowloon Cultural District (WKCD) rasant. Der WKCD hat erstklassige Veranstaltungsorte (M+ Museum, Palace Museum, Xiqu Centre) geschaffen, die den Publikumsverkehr erhöht und das Gebiet zu einem Hotspot für Kultur und Tourismus gemacht haben. Angrenzend daran, wie bereits erwähnt, sorgen das und andere neue Türme für eine moderne Skyline. Tsim Sha Tsui (TST) selbst bleibt ein erstklassiges Einkaufs- und Hotelviertel. Es litt 2020 unter dem Ausbleiben von Touristen, erholt sich aber wieder – 2024 einen leichten Anstieg, da Marken für den Massenmarkt expandierten cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Die Bürogebäude in TST (wie jene entlang der Canton Road oder im Harbour City-Komplex) weisen aufgrund der Nachfrage von Design-, Sourcing- und Festlandfirmen eine niedrige Leerstandsquote (~8% jll.com.hk jll.com.hk) auf. Ausblick: Mit dem neuen Angebot in West Kowloon könnte der erweiterte TST/West Kowloon-Bezirk bis 2028 eine bilden. Dieses Gebiet hat den Vorteil, ein Verkehrsknotenpunkt zu sein – die Bahnverbindung nach Shenzhen/Guangzhou, der Airport Express und die Nähe zu Central über die Hafentunnel. Wir erwarten , sobald das Anfangsangebot absorbiert ist, da Unternehmen, die sowohl den Hongkonger als auch den Festlandmarkt bedienen wollen, es attraktiv finden. Wohnprojekte in nahegelegenen Gebieten (Olympic Station, Austin Station) sind ebenfalls gefragt, da die Lage sehr günstig ist. Investoren sollten beobachten, wie schnell das IGC und andere Gebäude vermietet werden – eine rasche Vermietung würde das Potenzial von West Kowloon bestätigen und das Profil (und die Werte) des Gebiets steigern. New Territories (Nord & Nordwest): Die New Territories sind das Zentrum des zukünftigen Wachstums von Hongkong , dank des Northern Metropolis-Plans. Derzeit sind Bezirke wie Yuen Long, Tuen Mun, Tin Shui Wai eher Wohn- und Industriegebiete im Hinterland (mit einigen Ausnahmen wie der geschäftigen Stadt Yuen Long). Aber bereits die Daten von 2024 zeigten, dass diese Gebiete in den Vordergrund rücken: Yuen Long und Tuen Mun hatten 34 % aller neuen privaten Wohnungsfertigstellungen im Jahr 2024 globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com, was auf den Fokus der Entwickler auf NT-Greenfield-Flächen hinweist. Die Immobilienpreise in den New Territories sind im Allgemeinen niedriger (etwa 30–50 % günstiger pro Quadratfuß als im städtischen Kowloon/HK Island), was in Kombination mit neuen Verkehrsanbindungen jüngere Familien anzieht. Die kommende Northern Metropolis wird Orte wie Kwu Tung (nahe Lok Ma Chau) umfassen – vorgesehen als riesiges Technologie- und Wohnzentrum. Die Regierung hat mit der Umwidmung von Flächen begonnen und verhandelt mit Shenzhen, um eine grenzüberschreitende Innovationszone zu schaffen. Ausblick: Bis 2028 werden wir wahrscheinlich die ersten Bauphasen der Northern Metropolis sehen – möglicherweise neue öffentliche Wohnsiedlungen und den Lok Ma Chau Loop Tech Campus (wo bereits einige Gebäude entstehen). Grenzstädte könnten zu Immobilien-Hotspots werden , da die Infrastruktur sie mit den Stadtzentren verbindet (z. B. neue MTR Northern Link in Planung). Investoren mit langfristiger Perspektive kaufen bereits Land oder alte Dorfimmobilien im nördlichen NT in Erwartung eines Gewinns. Es gibt jedoch Risiken – die Entwicklung hier bedeutet Umsiedlung von Dörfern, Bewältigung von Umweltproblemen und Abstimmung mit den Plänen von Shenzhen, was zu Verzögerungen führen könnte. Wenn es gut umgesetzt wird, könnte das nördliche NT das „Silicon Valley“ von Shenzhen-HK werden und die Nachfrage nach Wohn- und Büroflächen antreiben (und vielleicht die Preise in der ganzen Stadt durch zusätzliches Angebot senken). Mittelfristig werden Bezirke wie Yuen Long, Sheung Shui, Fanling stetig an Bevölkerung und Infrastruktur gewinnen und die Lücke zu den traditionellen Stadtgebieten verringern.

Die New Territories sind das Zentrum des zukünftigen Wachstums von Hongkong Lantau Island & Flughafen-Zone: Lantau beherbergt den Flughafen, Hongkongs Tor zur Welt, und erlebt derzeit einen Entwicklungsschub. Abgesehen vom langfristigen Projekt Lantau Tomorrow steht kurzfristig die Erweiterung von Tung Chung an (mit Tausenden neuen Wohnungen bis 2027) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Außerdem hat die Eröffnung der Hong Kong-Zhuhai-Macau-Brücke im Jahr 2018 Lantau zu einem strategischen Logistikstandort gemacht – eine Brückenkopf-Ökonomie entsteht in Städten wie Tung Chung und Sunny Bay, mit Plänen für Logistikparks und sogar Vorschlägen für Unterhaltungszentren. Ausblick: Lantaus Immobilienmarkt (z. B. Discovery Bay Expat-Community, Wohnungen in Tung Chung) wird von der verbesserten Anbindung und dem Wachstum des Flughafens profitieren (Airport City-Projekt mit Einzelhandel, Büros, Messeeinrichtungen). Allerdings wird ein Großteil des für Lantau Tomorrow gewonnenen Landes den Markt erst in den 2030er Jahren beeinflussen. Investoren sind derweil optimistisch bei Hotels und Outlet-Einzelhandel in Flughafennähe , da sie erwarten, dass der Tourismus sich vollständig erholt (der Flughafen verzeichnete vor COVID einen Rekord von 74 Millionen Passagieren; 2023 war er auf dem Weg der Besserung). Regierungspläne zur Entwicklung von Smart City-Funktionen auf Lantau (z. B. autonome Fahrzeuge in neuen Gebieten) könnten es künftig auch zu einem attraktiven, modernen Wohngebiet machen.

Lantau beherbergt den Flughafen, Hongkongs Tor zur Welt, und erlebt derzeit einen Entwicklungsschub. Abgesehen vom langfristigen Projekt Lantau Tomorrow steht kurzfristig die an (mit Tausenden neuen Wohnungen bis 2027) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Außerdem hat die Eröffnung der Hong Kong-Zhuhai-Macau-Brücke im Jahr 2018 Lantau zu einem strategischen Logistikstandort gemacht – eine entsteht in Städten wie Tung Chung und Sunny Bay, mit Plänen für Logistikparks und sogar Vorschlägen für Unterhaltungszentren. Ausblick: Lantaus Immobilienmarkt (z. B. Discovery Bay Expat-Community, Wohnungen in Tung Chung) wird von der verbesserten Anbindung und dem Wachstum des Flughafens profitieren (Airport City-Projekt mit Einzelhandel, Büros, Messeeinrichtungen). Allerdings wird ein Großteil des für Lantau Tomorrow gewonnenen Landes den Markt erst in den 2030er Jahren beeinflussen. Investoren sind derweil optimistisch bei , da sie erwarten, dass der Tourismus sich vollständig erholt (der Flughafen verzeichnete vor COVID einen Rekord von 74 Millionen Passagieren; 2023 war er auf dem Weg der Besserung). Regierungspläne zur Entwicklung von auf Lantau (z. B. autonome Fahrzeuge in neuen Gebieten) könnten es künftig auch zu einem attraktiven, modernen Wohngebiet machen. Ältere Stadtviertel (Sham Shui Po, Tokwawan usw.): Diese Gebiete mit vielen alternden Gebäuden werden derzeit durch die URA erneuert. In Sham Shui Po entstehen beispielsweise Projekte wie das Mei Ho House Heritage und neue Hochhäuser. In Kowloon City (To Kwa Wan) gab es nach der Schließung des alten Kai Tak Flughafens eine Welle neuer Eigentumswohnungen. In diesen Vierteln findet man oft ein Nebeneinander von neuen Luxuswohnungen und alten tong lau (Wohnhäuser ohne Aufzug). Ausblick: Sie bieten Chancen für Boutique-Entwickler und Investoren, sich an kleineren Sanierungen zu beteiligen. Da die URA aktiv Grundstücke ausschreibt, werden hier bis 2028 mehr moderne Wohn- und Gewerbeflächen entstehen, was das Ansehen (und die Preise) von Vierteln hebt, die einst als „alt“ oder „Arbeiterklasse“ galten. So hat die Eröffnung der To Kwa Wan MTR-Station im Jahr 2021 die Aussichten dieses Gebiets bereits verbessert. Wir erwarten eine stetige Gentrifizierung in diesen Gegenden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hongkongs Wachstumsgeografie sich ausweitet. Während die Insel und das alte Kowloon weiterhin wichtig bleiben (vor allem für erstklassige Büros und Luxuswohnungen), liegen die neuen Schwerpunkte in Kowloon East, West Kowloon und den nördlichen New Territories, wo in den nächsten Jahren viel Bewegung und Chancen zu erwarten sind. Aufstrebende Gebiete bieten sowohl höhere Risiken als auch höhere potenzielle Renditen: Der Erfolg hängt von der Fertigstellung der Infrastruktur und der tatsächlichen Nachfrage ab. Für Investoren könnte ein ausgewogener Ansatz darin bestehen, Kernimmobilien in Top-Lagen zur Stabilität zu halten und gezielt in aufstrebende Bezirke zu investieren (z. B. Einzelhandelsflächen in einem neuen Stadtzentrum zu kaufen, bevor die Bevölkerung nachzieht). Für Eigennutzer bedeutet die Vielfalt der Bezirke mehr Auswahlmöglichkeiten beim Lebensstil – von urbaner Bequemlichkeit bis zu mehr Platz in neuen Vororten – was angesichts der historischen Flächenknappheit Hongkongs eine positive Entwicklung ist.

Investitionschancen und Risiken

Während sich der Immobilienmarkt in Hongkong im Jahr 2025 im Wandel befindet, abwägen Investoren neue Chancen gegen anhaltende Risiken. Nachfolgend skizzieren wir die wichtigsten Chancen und zentralen Risiken, die im Zeitraum 2025–2028 zu berücksichtigen sind:

Wesentliche Investitionschancen:

Erholungschancen in überverkauften Segmenten: Nach der Korrektur der letzten Jahre bieten bestimmte Immobiliensegmente Wertpotenzial. Hochwertige Bürogebäude mit gedrückten Bewertungen (insbesondere in dezentralen Lagen) bieten eine Möglichkeit für Value Investing – Investoren können Grade-A-Objekte zu deutlich niedrigeren Preisen als noch vor wenigen Jahren erwerben, mit Aussicht auf eine Erholung der Mieten bis Ende der 2020er Jahre. Beispielsweise sind die Büroimmobilienwerte in Kowloon stark gefallen, und Eigentümer wie Banken beginnen, zwangsversteigerte Büroimmobilien zu veräußern hongkongbusiness.hk. Clevere Investoren nehmen diese notleidenden oder unterdurchschnittlich performenden Objekte ins Visier, um sie neu zu positionieren oder langfristig zu halten. Ebenso könnten Einzelhandelsimmobilien in Touristengebieten (Causeway-Läden, TST-Einkaufszentren), die starke Mietrückgänge verzeichneten, hohe Renditen abwerfen, wenn sie jetzt gekauft und bis zur vollständigen Rückkehr der Besucherausgaben gehalten werden.

Nach der Korrektur der letzten Jahre bieten bestimmte Immobiliensegmente Wertpotenzial. Hochwertige Bürogebäude mit gedrückten Bewertungen (insbesondere in dezentralen Lagen) bieten eine Möglichkeit für – Investoren können Grade-A-Objekte zu deutlich niedrigeren Preisen als noch vor wenigen Jahren erwerben, mit Aussicht auf eine Erholung der Mieten bis Ende der 2020er Jahre. Beispielsweise sind die Büroimmobilienwerte in Kowloon stark gefallen, und Eigentümer wie Banken beginnen, zu veräußern hongkongbusiness.hk. Clevere Investoren nehmen diese notleidenden oder unterdurchschnittlich performenden Objekte ins Visier, um sie neu zu positionieren oder langfristig zu halten. Ebenso könnten Einzelhandelsimmobilien in Touristengebieten (Causeway-Läden, TST-Einkaufszentren), die starke Mietrückgänge verzeichneten, hohe Renditen abwerfen, wenn sie jetzt gekauft und bis zur vollständigen Rückkehr der Besucherausgaben gehalten werden. Hotels und Gastgewerbe: Der Gastgewerbesektor befindet sich mit der Wiederbelebung des Tourismus im Aufschwung. Bemerkenswert ist, dass Hotels 45 % des gesamten Immobilien-Transaktionsvolumens im ersten Quartal 2025 ausmachten hongkongbusiness.hk hongkongbusiness.hk – ein Zeichen dafür, dass Investoren bei Hotels optimistisch sind. Viele Hotels waren während COVID verlustreich oder wurden umgewidmet (einige als staatliche Quarantäne gemietet). Jetzt, da Auslastung und Zimmerpreise steigen, profitieren diejenigen, die in Hotels investieren oder diese erwerben. Es gibt auch Umnutzungsmöglichkeiten: Einige ältere Gewerbegebäude werden in Hotels umgewandelt, um der künftigen Nachfrage gerecht zu werden. Die Initiative der Regierung Hongkongs, große Veranstaltungen auszurichten und Besucher anzuziehen (z. B. Art Basel, Rugby Sevens usw.), stützt die Aussichten. Bis 2028 könnte Hongkong erneut einen Mangel an hochwertigen Hotelzimmern erleben, was die aktuellen Preise attraktiv macht.

Der Gastgewerbesektor befindet sich mit der Wiederbelebung des Tourismus im Aufschwung. Bemerkenswert ist, dass hongkongbusiness.hk hongkongbusiness.hk – ein Zeichen dafür, dass Investoren bei Hotels optimistisch sind. Viele Hotels waren während COVID verlustreich oder wurden umgewidmet (einige als staatliche Quarantäne gemietet). Jetzt, da Auslastung und Zimmerpreise steigen, profitieren diejenigen, die in Hotels investieren oder diese erwerben. Es gibt auch Umnutzungsmöglichkeiten: Einige ältere Gewerbegebäude werden in Hotels umgewandelt, um der künftigen Nachfrage gerecht zu werden. Die Initiative der Regierung Hongkongs, große Veranstaltungen auszurichten und Besucher anzuziehen (z. B. Art Basel, Rugby Sevens usw.), stützt die Aussichten. Bis 2028 könnte Hongkong erneut einen Mangel an hochwertigen Hotelzimmern erleben, was die aktuellen Preise attraktiv macht. Logistik und Rechenzentren: Trotz kurzfristiger Schwankungen bleiben Logistikimmobilien grundsätzlich solide. Das Wachstum des E-Commerce und die Neuausrichtung der Lieferketten werden Hongkong als Distributionszentrum in Asien relevant halten. Moderne Lagerhäuser bieten ein ordentliches Einkommen und haben eine geringe Veralterungsrate. Darüber hinaus sind Rechenzentren stark nachgefragt, da Hongkong als Datenknotenpunkt gilt (hervorragende Telekommunikationsinfrastruktur und Nähe zu China). Die Umwandlung oder der Bau von Industrieflächen in Rechenzentren ist eine lukrative Nische – globale Tech-Unternehmen und REITs suchen aktiv nach Flächen. Investoren, die die technischen Anforderungen und Stromversorgungsprobleme meistern, können von dieser wachsenden Anlageklasse mit stabilen, langfristigen Renditen profitieren (oft durch langfristige Mietverträge mit großen Tech-Mietern).

Trotz kurzfristiger Schwankungen bleiben Logistikimmobilien grundsätzlich solide. werden Hongkong als Distributionszentrum in Asien relevant halten. Moderne Lagerhäuser bieten ein ordentliches Einkommen und haben eine geringe Veralterungsrate. Darüber hinaus sind stark nachgefragt, da Hongkong als Datenknotenpunkt gilt (hervorragende Telekommunikationsinfrastruktur und Nähe zu China). Die Umwandlung oder der Bau von Industrieflächen in Rechenzentren ist eine lukrative Nische – globale Tech-Unternehmen und REITs suchen aktiv nach Flächen. Investoren, die die technischen Anforderungen und Stromversorgungsprobleme meistern, können von dieser wachsenden Anlageklasse mit stabilen, langfristigen Renditen profitieren (oft durch langfristige Mietverträge mit großen Tech-Mietern). Wohnungsbau in neuen Gebieten: Die aggressiven Wohnungsbaupläne der Regierung bedeuten, dass in neuen Entwicklungsgebieten viel Land per Ausschreibung verfügbar gemacht wird. Für Entwickler mit starker Umsetzung bieten die Northern Metropolis und andere New Towns enorme Chancen – groß angelegte Projekte mit potenziellen Skaleneffekten. Die Grundstückskosten in diesen Gebieten könnten niedriger sein (die Regierung könnte Partnerschaften oder günstige Konditionen anbieten, um die Ziele zu erreichen), und die Nachfrage sollte angesichts des Wohnungsbedarfs robust sein. Außerdem könnten mittelfristig, falls die Zinsen sinken, die Wohnimmobilienpreise ab 2025 wieder steigen , was für diejenigen, die Land während der Talsohle gesichert haben, Gewinne bringt. Auch für kleinere Investoren kann ein früher Einstieg in einen aufstrebenden Stadtteil (vor dem Wachstum) zu einer Wertsteigerung führen, wenn Infrastruktur und Bevölkerung nachziehen.

Die aggressiven Wohnungsbaupläne der Regierung bedeuten, dass in neuen Entwicklungsgebieten viel Land per Ausschreibung verfügbar gemacht wird. Für Entwickler mit starker Umsetzung bieten die enorme Chancen – groß angelegte Projekte mit potenziellen Skaleneffekten. Die Grundstückskosten in diesen Gebieten könnten niedriger sein (die Regierung könnte Partnerschaften oder günstige Konditionen anbieten, um die Ziele zu erreichen), und die Nachfrage sollte angesichts des Wohnungsbedarfs robust sein. Außerdem könnten mittelfristig, falls die Zinsen sinken, , was für diejenigen, die Land während der Talsohle gesichert haben, Gewinne bringt. Auch für kleinere Investoren kann ein früher Einstieg in einen aufstrebenden Stadtteil (vor dem Wachstum) zu einer Wertsteigerung führen, wenn Infrastruktur und Bevölkerung nachziehen. Bildungs- und Spezialimmobilien: Eine eher unterschätzte Gelegenheit: bildungsbezogene Immobilien . Colliers prognostiziert eine steigende Nachfrage nach internationalen Schulen, Kindergärten und Trainingszentren, da mehr Expat-Familien und Festland-Profis nach Hongkong kommen hongkongbusiness.hk hongkongbusiness.hk. Immobilien, die sich für Campus oder Lernzentren eignen (mit großen Flächen, in Wohngebieten), könnten auf verstärktes Investoreninteresse stoßen. Ebenso werden Seniorenwohnungen und Gesundheitseinrichtungen voraussichtlich expandieren (aufgrund der alternden Bevölkerung), was Nischen für Seniorenwohnanlagen oder medizinische Bürogebäude eröffnet – Segmente, die in Hongkong noch in den Kinderschuhen stecken.

Eine eher unterschätzte Gelegenheit: . Colliers prognostiziert eine steigende Nachfrage nach internationalen Schulen, Kindergärten und Trainingszentren, da mehr Expat-Familien und Festland-Profis nach Hongkong kommen hongkongbusiness.hk hongkongbusiness.hk. Immobilien, die sich für Campus oder Lernzentren eignen (mit großen Flächen, in Wohngebieten), könnten auf verstärktes Investoreninteresse stoßen. Ebenso werden Seniorenwohnungen und Gesundheitseinrichtungen voraussichtlich expandieren (aufgrund der alternden Bevölkerung), was Nischen für Seniorenwohnanlagen oder medizinische Bürogebäude eröffnet – Segmente, die in Hongkong noch in den Kinderschuhen stecken. Grüne und nachhaltige Sanierungen: Investoren, die sich auf ESG (Environmental, Social, Governance) konzentrieren, könnten durch die Sanierung älterer Gebäude nach grünen Standards Wert schaffen. Hongkongs Streben nach Nachhaltigkeit bedeutet, dass es Anreize für energieeffiziente Gebäude gibt. Die Modernisierung eines alten Büro- oder Wohnblocks (bessere Isolierung, smarte Systeme) kann seine Attraktivität für Mieter steigern und ihn gegen wahrscheinliche staatliche Vorgaben zum Energieverbrauch zukunftssicher machen.

Wesentliche Risiken und Herausforderungen:

Zins- und Finanzierungsrisiko: Obwohl die Zinsen sich zu stabilisieren scheinen, würde ein unerwarteter Anstieg der globalen Zinsen Hongkong (aufgrund der Währungsbindung) direkt treffen. Hohe Zinsen erhöhen die Kreditkosten, verringern die Kaufkraft der Käufer und können zu Zahlungsausfällen und Notverkäufen führen (insbesondere bei hoch verschuldeten Investoren). Kleinere Entwickler oder Investoren mit variabel verzinsten Krediten sind gefährdet, wenn die Zinsen länger als erwartet hoch bleiben. Umgekehrt könnte ein zu schneller Zinsrückgang und ein plötzlicher Zustrom von spekulativem Kapital politische Reaktionen erforderlich machen.

Obwohl die Zinsen sich zu stabilisieren scheinen, würde ein unerwarteter Anstieg der globalen Zinsen Hongkong (aufgrund der Währungsbindung) direkt treffen. Hohe Zinsen erhöhen die Kreditkosten, verringern die Kaufkraft der Käufer und können zu führen (insbesondere bei hoch verschuldeten Investoren). Kleinere Entwickler oder Investoren mit variabel verzinsten Krediten sind gefährdet, wenn die Zinsen länger als erwartet hoch bleiben. Umgekehrt könnte ein zu schneller Zinsrückgang und ein plötzlicher Zustrom von spekulativem Kapital politische Reaktionen erforderlich machen. Globale makroökonomische und geopolitische Risiken: Hongkong ist extrem anfällig für externe Faktoren. Ein Abschwung der Weltwirtschaft oder in China könnte die lokale Immobilienerholung entgleisen lassen. Zum Beispiel: Eine bedeutende Krise am chinesischen Immobilienmarkt oder ein langsameres Wachstum auf dem Festland kann die Investitionen vom Festland in Hongkonger Immobilien verringern und die Nachfrage nach Luxusimmobilien schwächen. Geopolitisch stellen die US–China-Spannungen ein ständiges Risiko dar – neue Sanktionen, Zölle oder Beschränkungen des Kapitalflusses könnten Investoren verschrecken oder grenzüberschreitende Geldströme einschränken. Hongkongs einzigartige Ost-trifft-West-Position macht es sensibel; jede Eskalation (Technologiekonflikt, Taiwanstraße-Probleme) könnte zu Vorsicht oder sogar zur Umsiedlung von Expats führen, was die Büroauslastung beeinflusst.

Hongkong ist extrem anfällig für externe Faktoren. Ein Abschwung der Weltwirtschaft oder in China könnte die lokale Immobilienerholung entgleisen lassen. Zum Beispiel: Eine bedeutende oder ein langsameres Wachstum auf dem Festland kann die Investitionen vom Festland in Hongkonger Immobilien verringern und die Nachfrage nach Luxusimmobilien schwächen. Geopolitisch stellen die ein ständiges Risiko dar – neue Sanktionen, Zölle oder Beschränkungen des Kapitalflusses könnten Investoren verschrecken oder grenzüberschreitende Geldströme einschränken. Hongkongs einzigartige Ost-trifft-West-Position macht es sensibel; jede Eskalation (Technologiekonflikt, Taiwanstraße-Probleme) könnte zu Vorsicht oder sogar zur Umsiedlung von Expats führen, was die Büroauslastung beeinflusst. Lokale politische und regulatorische Veränderungen: Auch wenn die politische Lage derzeit stabil ist, könnten größere Veränderungen (wie Führungswechsel oder politische Kehrtwenden) Auswirkungen auf den Immobilienmarkt haben. Zum Beispiel: Wenn sich die Wohnraumerschwinglichkeit für Einheimische nicht verbessert, könnte die Regierung unter Druck geraten, Abkühlungsmaßnahmen oder strengere Eigentumsregeln wieder einzuführen (wie erneut höhere Steuern für ausländische Käufer oder wirksame Leerstandssteuern). Die Erinnerung an frühere abrupte politische Ankündigungen (wie die 15% Stempelsteuer über Nacht im Jahr 2012) bedeutet, dass das politische Risiko immer präsent ist. Außerdem könnte ein zu schneller Preisanstieg bei Immobilien einen öffentlichen Aufschrei und damit eine politische Reaktion auslösen – ein Balanceakt für die Behörden.

Auch wenn die politische Lage derzeit stabil ist, könnten größere Veränderungen (wie Führungswechsel oder politische Kehrtwenden) Auswirkungen auf den Immobilienmarkt haben. Zum Beispiel: Wenn sich die Wohnraumerschwinglichkeit für Einheimische nicht verbessert, könnte die Regierung unter Druck geraten, wieder einzuführen (wie erneut höhere Steuern für ausländische Käufer oder wirksame Leerstandssteuern). Die Erinnerung an frühere abrupte politische Ankündigungen (wie die 15% Stempelsteuer über Nacht im Jahr 2012) bedeutet, dass das politische Risiko immer präsent ist. Außerdem könnte ein zu schneller Preisanstieg bei Immobilien einen öffentlichen Aufschrei und damit eine politische Reaktion auslösen – ein Balanceakt für die Behörden. Überangebot in bestimmten Segmenten: Obwohl in Hongkong insgesamt ein Angebotsmangel herrscht, ist ein lokalisiertes Überangebot möglich. Das Bürosegment ist ein Paradebeispiel – zu viele neue Büros in Kowloon East/West Kowloon könnten zu einem langanhaltenden Überangebot führen und Vermieter finanziell belasten (während große Akteure damit zurechtkommen, könnten kleinere oder solche mit Einzelobjekten leiden). Ebenso könnte es, falls die Northern Metropolis- und Lantau-Projekte wie geplant in den späten 2020er Jahren fertiggestellt werden, zu einem Überhang an neuen Wohnungen kommen – insbesondere, wenn das Bevölkerungswachstum die Prognosen nicht erfüllt oder die Auswanderung wieder zunimmt. Ein Überangebot würde Preise und Mieten deckeln und die Gewinnmargen der Entwickler verringern.

Obwohl in Hongkong insgesamt ein Angebotsmangel herrscht, ist ein möglich. Das Bürosegment ist ein Paradebeispiel – zu viele neue Büros in Kowloon East/West Kowloon könnten zu einem langanhaltenden Überangebot führen und Vermieter finanziell belasten (während große Akteure damit zurechtkommen, könnten kleinere oder solche mit Einzelobjekten leiden). Ebenso könnte es, falls die Northern Metropolis- und Lantau-Projekte wie geplant in den späten 2020er Jahren fertiggestellt werden, zu einem kommen – insbesondere, wenn das Bevölkerungswachstum die Prognosen nicht erfüllt oder die Auswanderung wieder zunimmt. Ein Überangebot würde Preise und Mieten deckeln und die Gewinnmargen der Entwickler verringern. Baukosten & Arbeitskräfte: Bauen in Hongkong ist teuer und zeitaufwendig. In letzter Zeit waren die Baukosten für Materialien weltweit volatil, und Hongkong hat zudem einen Mangel an qualifizierten Bauarbeitern. Verzögerungen und Kostenüberschreitungen sind bei Großprojekten üblich. Für Entwickler ist das ein Risiko – wenn sie ein staatliches Grundstück zu einem bestimmten Preis ersteigern und dann die Baukosten explodieren, kann das die Margen auffressen oder ein Projekt bei Marktveränderungen sogar unrentabel machen. Die Regierung versucht, dem durch Vorfertigung und Arbeitskräfteimport entgegenzuwirken, aber es bleibt eine Herausforderung, die die Fertigstellung neuer Angebote verzögern könnte.

Bauen in Hongkong ist teuer und zeitaufwendig. In letzter Zeit waren die weltweit volatil, und Hongkong hat zudem einen Mangel an qualifizierten Bauarbeitern. Verzögerungen und Kostenüberschreitungen sind bei Großprojekten üblich. Für Entwickler ist das ein Risiko – wenn sie ein staatliches Grundstück zu einem bestimmten Preis ersteigern und dann die Baukosten explodieren, kann das die Margen auffressen oder ein Projekt bei Marktveränderungen sogar unrentabel machen. Die Regierung versucht, dem durch Vorfertigung und Arbeitskräfteimport entgegenzuwirken, aber es bleibt eine Herausforderung, die die Fertigstellung neuer Angebote verzögern könnte. Stabilität der Währungsbindung: Dies ist ein Risiko mit geringer Wahrscheinlichkeit, aber hoher Auswirkung. Der Immobilienmarkt Hongkongs wird durch die USD-HKD-Bindung gestützt, die die Zinssätze an die Fed koppelt und historisch niedrige Zinsen sowie Kapitalzuflüsse gebracht hat. Sollte jemals Druck auf die Bindung entstehen (durch massive Kapitalabflüsse oder politischen Druck), könnte dies zu monetärer Instabilität führen. Eine Änderung des Bindungsregimes würde eine grundlegende Neubewertung der Vermögenswerte verursachen. Die meisten Analysten erwarten, dass die Bindung hält (sie ist seit 1983 robust), aber es ist ein Hintergrundrisiko, das man anerkennen muss.

Dies ist ein Risiko mit geringer Wahrscheinlichkeit, aber hoher Auswirkung. Der Immobilienmarkt Hongkongs wird durch die USD-HKD-Bindung gestützt, die die Zinssätze an die Fed koppelt und historisch niedrige Zinsen sowie Kapitalzuflüsse gebracht hat. Sollte jemals Druck auf die Bindung entstehen (durch massive Kapitalabflüsse oder politischen Druck), könnte dies zu monetärer Instabilität führen. Eine Änderung des Bindungsregimes würde eine grundlegende Neubewertung der Vermögenswerte verursachen. Die meisten Analysten erwarten, dass die Bindung hält (sie ist seit 1983 robust), aber es ist ein Hintergrundrisiko, das man anerkennen muss. Marktsentiment-Schwankungen: Immobilien sind in Hongkong ebenso psychologisch wie fundamental geprägt. Negatives Sentiment – sei es durch einen plötzlichen Ausbruch (wie 2020 gesehen), einen politischen Fehltritt oder ein Kreditereignis – kann Transaktionen zum Erliegen bringen und die Preise schnell nach unten treiben. Umgekehrt kann Überschwang zurückkehren (wie in früheren Erholungsphasen) und eine Mini-Blase aufblähen. Investoren müssen diese Schwankungen sorgfältig steuern, etwa durch Diversifikation oder einen Fokus auf Einkommensrendite statt rein spekulativer Käufe und Verkäufe. Liquiditätsrisiko ist ebenfalls real: In Abschwungphasen kann es schwierig sein, Käufer zu finden, was Investoren, die auf schnelle Verkäufe mit zu hohem Leverage gesetzt haben, in die Falle locken könnte.

Beim Ausbalancieren dieser Faktoren sehen viele das Jahr 2025 als attraktiven Einstiegszeitpunkt in den Hongkonger Immobilienmarkt – die Werte sind relativ niedrig, und Regierung sowie Wirtschaft unterstützen einen Aufschwung. Doch es ist eine Zeit für Selektivität und sorgfältige Prüfung. Gut gelegene, hochwertige Immobilien sollten gegenüber sekundären Objekten besser abschneiden (die Kluft zwischen erstklassigen und nicht erstklassigen Vermögenswerten könnte sich vergrößern). Investoren wird geraten, ihre Investments gegen die genannten Risiken zu testen: z. B. Kann die Rendite des Objekts höhere Zinsen abdecken? Gibt es eine alternative Nutzung, falls die Hauptnutzung unterperformt?

Letztlich deuten Hongkongs Fundamentaldaten – Rechtsstaatlichkeit im Handel, Tor zu China, globales Finanzzentrum – darauf hin, dass es trotz jüngster Herausforderungen ein attraktiver Immobilienmarkt für Anleger mit mittel- bis langfristigem Horizont bleibt. Die nächsten Jahre werden wahrscheinlich diejenigen Investoren belohnen, die kurzfristige Volatilität meistern und sich gleichzeitig für die Transformation der Stadt positionieren (durch Northern Metropolis, Integration in die Greater Bay Area und ein wirtschaftliches Modell nach COVID). Umsichtiges Risikomanagement und Ausrichtung an der Regierungsstrategie (z. B. Partnerschaften bei öffentlich-privaten Projekten, Förderung von Smart/Green Development) werden entscheidend sein, um von Hongkongs nächstem Kapitel zu profitieren.

Marktausblick 2025–2028: Vorsichtiger Optimismus voraus

Mit Blick nach vorn steht Hongkongs Immobilienmarkt vor einer allmählichen Erholung und Neuausrichtung in den nächsten 3–4 Jahren. Das Schlimmste der Pandemie-Folgen und der politisch bedingten Korrektur scheint hinter uns zu liegen, aber das Tempo der Verbesserung wird je nach Sektor variieren und von den makroökonomischen Bedingungen abhängen. Hier eine Prognose für die einzelnen Sektoren bis 2028:

Wohnen: Das Basisszenario geht von einer Stabilisierung im Jahr 2025 aus, gefolgt von moderatem Preiswachstum in den Jahren 2026–2028. Da sich der Wohnungsmarkt bis Ende 2025 stabilisiert (Bestand sinkt, Nachfrage belebt sich), könnten die Immobilienpreise in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts jährlich um niedrige bis mittlere einstellige Prozentsätze steigen. Dies setzt voraus, dass die Zinsen etwas sinken (was die Erschwinglichkeit verbessert) und die Wirtschaft stetig wächst. Es ist unwahrscheinlich, dass wir eine Rückkehr zu den jährlichen Anstiegen von über 20 % wie in den 2010er Jahren sehen werden, angesichts der staatlichen Angebotsmaßnahmen und der sich noch erholenden Stimmung. Stattdessen ist mit einem nachhaltigeren Verlauf zu rechnen – vielleicht mit einem kumulierten Preiswachstum für private Wohnimmobilien von etwa +10 % bis +15 % von 2025 bis 2028 , wobei das Luxussegment den Massenmarkt übertrifft. Bis 2028 könnten die Preise im Massenmarkt wieder das Niveau von 2019 erreichen (wodurch der jüngste Rückgang ausgeglichen wird), während das Luxussegment bei Wiederaufnahme des Kapitalzuflusses vom Festland sogar frühere Höchststände herausfordern könnte. Transaktionsvolumen sollten gesund bleiben, solange die Politik freundlich bleibt – wir könnten etwa 60.000+ Abschlüsse pro Jahr sehen (mehr als die ~45–50.000 der letzten Jahre, aber unter den Spitzenwerten von 100.000). Wichtige Einflussfaktoren sind: globale Zinssätze (ein starker Anstieg würde die Erholung gefährden), Erfolg von Talentanwerbungsprogrammen (mehr Bevölkerung = mehr Wohnraumnachfrage) und Umsetzung neuer Angebote (wenn die Regierung den Markt schneller als erwartet mit neuen Wohnungen überschwemmt, könnte das die Preise dämpfen). Insgesamt ein ausgewogener Ausblick: Der Wohnungsmarkt dürfte sich von einem Käufermarkt 2023–25 bis 2027 zu einem neutraleren Markt entwickeln, mit Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage in Sicht, wie JLL feststellte worldpropertyjournal.com worldpropertyjournal.com.

Das Basisszenario geht von einer aus, gefolgt von moderatem Preiswachstum in den Jahren 2026–2028. Da sich der Wohnungsmarkt bis Ende 2025 stabilisiert (Bestand sinkt, Nachfrage belebt sich), könnten die Immobilienpreise in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts jährlich um niedrige bis mittlere einstellige Prozentsätze steigen. Dies setzt voraus, dass die Zinsen etwas sinken (was die Erschwinglichkeit verbessert) und die Wirtschaft stetig wächst. Es ist unwahrscheinlich, dass wir eine Rückkehr zu den jährlichen Anstiegen von über 20 % wie in den 2010er Jahren sehen werden, angesichts der staatlichen Angebotsmaßnahmen und der sich noch erholenden Stimmung. Stattdessen ist mit einem nachhaltigeren Verlauf zu rechnen – vielleicht mit einem kumulierten Preiswachstum für private Wohnimmobilien von etwa , wobei das Luxussegment den Massenmarkt übertrifft. Bis 2028 könnten die Preise im Massenmarkt wieder das Niveau von 2019 erreichen (wodurch der jüngste Rückgang ausgeglichen wird), während das Luxussegment bei Wiederaufnahme des Kapitalzuflusses vom Festland sogar frühere Höchststände herausfordern könnte. sollten gesund bleiben, solange die Politik freundlich bleibt – wir könnten etwa 60.000+ Abschlüsse pro Jahr sehen (mehr als die ~45–50.000 der letzten Jahre, aber unter den Spitzenwerten von 100.000). Wichtige Einflussfaktoren sind: globale Zinssätze (ein starker Anstieg würde die Erholung gefährden), Erfolg von Talentanwerbungsprogrammen (mehr Bevölkerung = mehr Wohnraumnachfrage) und Umsetzung neuer Angebote (wenn die Regierung den Markt schneller als erwartet mit neuen Wohnungen überschwemmt, könnte das die Preise dämpfen). Insgesamt ein ausgewogener Ausblick: Der Wohnungsmarkt dürfte sich von einem Käufermarkt 2023–25 bis 2027 zu einem neutraleren Markt entwickeln, mit in Sicht, wie JLL feststellte worldpropertyjournal.com worldpropertyjournal.com. Büro: Der Bürosektor wird wahrscheinlich noch ein oder zwei Jahre der Schwäche erleben, bevor ein Wendepunkt erreicht wird. 2025 und Anfang 2026 könnten weitere Mietrückgänge verzeichnen (vielleicht weitere -5 % bis -10 % zusätzlich zu den bisherigen Rückgängen), da das neue Angebot seinen Höhepunkt erreicht und die Leerstandsquote ihren Höchststand von etwa 18–20 % erreicht hongkongbusiness.hk. Viele Mietverträge, die 2025 zur Verlängerung anstehen, werden zu niedrigeren Preisen neu verhandelt (Fitch erwartet Mietkürzungen im niedrigen zweistelligen Prozentbereich) hongkongbusiness.hk, was die Durchschnittswerte gedämpft hält. Allerdings erwarten wir, dass ab 2027 die Leerstandsquoten wieder leicht sinken, sofern das Wirtschaftswachstum anhält und weniger neue Projekte auf den Markt kommen. In den späten 2020er Jahren könnte der Büromarkt wieder enger werden, da das heutige Überangebot absorbiert wird – dies hängt jedoch maßgeblich vom Erfolg Hongkongs bei der Anziehung von Unternehmen ab (z. B. Festlandfirmen, die Hauptsitze einrichten, internationale Firmen, die in der GBA expandieren). Bei moderater Nachfrage könnten die Mieten für Grade-A-Büros um 2026 stabilisieren und 2027–28 möglicherweise leicht steigen (etwa 2–3 % pro Jahr), vor allem in erstklassigen Gebäuden. Weniger hochwertige Gebäude könnten hinterherhinken oder sogar umgenutzt werden. Kapitalwerte sollten den Mieten mit Verzögerung folgen; wir erwarten, dass sie 2025–26 ihren Tiefpunkt erreichen und sich dann langsam erholen. Bis 2028 dürften Büro-Mieten und -Preise noch unter dem Höchststand von 2019 liegen, aber der Markt sollte gesünder sein, mit einer neuen Gleichgewichts-Leerstandsquote vielleicht im hohen einstelligen Bereich (angesichts einer gewissen Beständigkeit von Remote-Arbeit). Ein Unsicherheitsfaktor: Wenn Festlandunternehmen aggressiv zurückkehren (z. B. staatliche Unternehmen, die regionale Büros in HK konsolidieren), könnte die Absorption beschleunigt werden und eine stärkere Erholung auslösen.

Der Bürosektor wird wahrscheinlich noch ein oder zwei Jahre der Schwäche erleben, bevor ein Wendepunkt erreicht wird. (vielleicht weitere -5 % bis -10 % zusätzlich zu den bisherigen Rückgängen), da das neue Angebot seinen Höhepunkt erreicht und die Leerstandsquote ihren Höchststand von etwa 18–20 % erreicht hongkongbusiness.hk. Viele Mietverträge, die 2025 zur Verlängerung anstehen, werden zu niedrigeren Preisen neu verhandelt (Fitch erwartet Mietkürzungen im niedrigen zweistelligen Prozentbereich) hongkongbusiness.hk, was die Durchschnittswerte gedämpft hält. Allerdings erwarten wir, dass ab die Leerstandsquoten wieder leicht sinken, sofern das Wirtschaftswachstum anhält und weniger neue Projekte auf den Markt kommen. In den späten 2020er Jahren könnte der Büromarkt wieder enger werden, da das heutige Überangebot absorbiert wird – dies hängt jedoch maßgeblich vom ab (z. B. Festlandfirmen, die Hauptsitze einrichten, internationale Firmen, die in der GBA expandieren). Bei moderater Nachfrage könnten die Mieten für Grade-A-Büros um 2026 stabilisieren und 2027–28 möglicherweise leicht steigen (etwa 2–3 % pro Jahr), vor allem in erstklassigen Gebäuden. Weniger hochwertige Gebäude könnten hinterherhinken oder sogar umgenutzt werden. sollten den Mieten mit Verzögerung folgen; wir erwarten, dass sie 2025–26 ihren Tiefpunkt erreichen und sich dann langsam erholen. Bis 2028 dürften Büro-Mieten und -Preise noch unter dem Höchststand von 2019 liegen, aber der Markt sollte gesünder sein, mit einer neuen Gleichgewichts-Leerstandsquote vielleicht im hohen einstelligen Bereich (angesichts einer gewissen Beständigkeit von Remote-Arbeit). Ein Unsicherheitsfaktor: Wenn (z. B. staatliche Unternehmen, die regionale Büros in HK konsolidieren), könnte die Absorption beschleunigt werden und eine stärkere Erholung auslösen. Einzelhandel: Der Ausblick für Einzelhandelsimmobilien ist vorsichtig positiv. 2025 dürfte das Jahr der Stabilisierung sein , mit leichten Mietrückgängen oder einer Seitwärtsbewegung. Ab 2026 könnten, falls der Tourismus sich vollständig normalisiert (möglicherweise 60+ Millionen Besucher bis 2027, also fast Vorkrisenniveau), die Einzelhandelsmieten wieder steigen, insbesondere in den wichtigsten Touristengebieten. Wir erwarten, dass die Mieten für High-Street-Läden 2026–2028 insgesamt um etwa 5–10 % steigen , wobei ein Teil des verlorenen Bodens zurückgewonnen wird, da die Leerstandsquote wieder in den einstelligen Bereich fällt. Die Mieten in erstklassigen Einkaufszentren könnten ähnlich oder etwas weniger stark wachsen, da sie sich zuvor stabiler gehalten haben. Die Erholung des Einzelhandels wird auch durch Großveranstaltungen (die Stadt bewirbt sich um Events wie die Gay Games usw.) und große Attraktionen (Hong Kong Disneyland wird erweitert, neue Museumsöffnungen usw.) gestützt. Bis 2028 werden die Einzelhandelsmieten wahrscheinlich immer noch unter dem Höchststand von 2014 liegen, aber der Mietermix wird sich zu einer diversifizierteren Struktur verschoben haben, was den Sektor möglicherweise weniger volatil macht (weniger Abhängigkeit von wenigen Luxusmarken). Ein Risiko für diese Prognose ist das Konsumentenverhalten auf dem Festland : Wenn mehr chinesische Touristen lieber im eigenen Land einkaufen (da die Luxusimportzölle in China gesenkt wurden, gibt es weniger Anreize, in HK zu kaufen), könnte Hongkong nie wieder das frühere Luxusumsatzvolumen erreichen. In diesem Fall könnten die Einzelhandelsmieten auf einem neuen Normalniveau stagnieren. Das gesamte Verkaufsvolumen sollte jedoch gesund bleiben, da die schiere Besucherzahl und die lokale Kaufkraft mit dem Wirtschaftswachstum steigen (die Regierungsprognose für den Einzelhandelsumsatz sieht in den kommenden Jahren ein moderates Wachstum vor, was mit einer breiteren Konsum-Erholung übereinstimmt).

Der Ausblick für Einzelhandelsimmobilien ist vorsichtig positiv. , mit leichten Mietrückgängen oder einer Seitwärtsbewegung. Ab 2026 könnten, falls der Tourismus sich vollständig normalisiert (möglicherweise 60+ Millionen Besucher bis 2027, also fast Vorkrisenniveau), die Einzelhandelsmieten wieder steigen, insbesondere in den wichtigsten Touristengebieten. Wir erwarten, dass , wobei ein Teil des verlorenen Bodens zurückgewonnen wird, da die Leerstandsquote wieder in den einstelligen Bereich fällt. Die Mieten in erstklassigen Einkaufszentren könnten ähnlich oder etwas weniger stark wachsen, da sie sich zuvor stabiler gehalten haben. Die Erholung des Einzelhandels wird auch durch Großveranstaltungen (die Stadt bewirbt sich um Events wie die Gay Games usw.) und große Attraktionen (Hong Kong Disneyland wird erweitert, neue Museumsöffnungen usw.) gestützt. Bis 2028 werden die Einzelhandelsmieten wahrscheinlich immer noch unter dem Höchststand von 2014 liegen, aber der Mietermix wird sich zu einer diversifizierteren Struktur verschoben haben, was den Sektor möglicherweise weniger volatil macht (weniger Abhängigkeit von wenigen Luxusmarken). Ein Risiko für diese Prognose ist das : Wenn mehr chinesische Touristen lieber im eigenen Land einkaufen (da die Luxusimportzölle in China gesenkt wurden, gibt es weniger Anreize, in HK zu kaufen), könnte Hongkong nie wieder das frühere Luxusumsatzvolumen erreichen. In diesem Fall könnten die Einzelhandelsmieten auf einem neuen Normalniveau stagnieren. Das gesamte Verkaufsvolumen sollte jedoch gesund bleiben, da die schiere Besucherzahl und die lokale Kaufkraft mit dem Wirtschaftswachstum steigen (die Regierungsprognose für den Einzelhandelsumsatz sieht in den kommenden Jahren ein moderates Wachstum vor, was mit einer breiteren Konsum-Erholung übereinstimmt). Industrie: Wir erwarten, dass der Industrie-/Logistiksektor mittelfristig relativ stabil mit einer positiven Tendenz bleibt. Nach einem leichten Anstieg der Leerstandsquote und stagnierenden Mieten in den Jahren 2024–2025 werden die wachsenden Bedürfnisse des E-Commerce, regionale Distribution für den ASEAN-Handel und die Integration mit der GBA-Logistik die Nachfrage voraussichtlich ankurbeln. Industriemieten könnten ab 2026 wieder einen moderaten Aufwärtstrend aufnehmen und bis 2028 gegenüber dem aktuellen Niveau ein Wachstum von etwa 5 %–10 % verzeichnen, insbesondere bei modernen Lagerflächen. Die Leerstandsquote könnte sich bis 2028 wieder auf etwa 5 % oder weniger einpendeln, da sich der Markt ausgleicht und weniger neue Fertigstellungen hinzukommen (da das Land für große Lagerhäuser begrenzt ist). Außerdem wird jede Stilllegung älterer Industriegebäude zur Umnutzung den Bestand effektiv verringern und das Angebot verknappen. Die Werte von Industrieimmobilien könnten schneller steigen als die Mieten, da die Investorennachfrage hoch ist – wir erwarten eine Renditekompression, da mehr Kapital (einschließlich institutioneller Fonds und REITs) dem stabilen Einkommen von Logistikimmobilien nachjagt. Sollten die Zinsen sinken, würde dies die Preissteigerungen im Industriesegment weiter anheizen. Bis 2028 könnte der Sektor einer der leistungsstärksten in Bezug auf die Gesamtrendite (Miete + Wertsteigerung) sein, vorausgesetzt, der Welthandel wird nicht stark gestört.

Wir erwarten, dass der Industrie-/Logistiksektor mittelfristig relativ stabil mit einer positiven Tendenz bleibt. Nach einem leichten Anstieg der Leerstandsquote und stagnierenden Mieten in den Jahren 2024–2025 werden die wachsenden Bedürfnisse des E-Commerce, und die Integration mit der GBA-Logistik die Nachfrage voraussichtlich ankurbeln. könnten ab 2026 wieder einen moderaten Aufwärtstrend aufnehmen und bis 2028 gegenüber dem aktuellen Niveau ein Wachstum von etwa 5 %–10 % verzeichnen, insbesondere bei modernen Lagerflächen. Die Leerstandsquote könnte sich bis 2028 wieder auf etwa 5 % oder weniger einpendeln, da sich der Markt ausgleicht und weniger neue Fertigstellungen hinzukommen (da das Land für große Lagerhäuser begrenzt ist). Außerdem wird jede zur Umnutzung den Bestand effektiv verringern und das Angebot verknappen. Die könnten schneller steigen als die Mieten, da die Investorennachfrage hoch ist – wir erwarten eine Renditekompression, da mehr Kapital (einschließlich institutioneller Fonds und REITs) dem stabilen Einkommen von Logistikimmobilien nachjagt. Sollten die Zinsen sinken, würde dies die Preissteigerungen im Industriesegment weiter anheizen. Bis 2028 könnte der Sektor einer der leistungsstärksten in Bezug auf die Gesamtrendite (Miete + Wertsteigerung) sein, vorausgesetzt, der Welthandel wird nicht stark gestört. Neue Segmente (Tech/Innovations-Immobilien): Während Hongkong sich diversifiziert, könnten wir bis 2028 über das Wachstum von Technologie-Büroparks (vielleicht die Eröffnung der ersten Phase des Lok Ma Chau Loop) und Life-Science-Labors sprechen. Die Pläne der Regierung, einen IT-Hub in der Northern Metropolis zu entwickeln, könnten eine neue Immobilienklasse schaffen (Laborbüros, F&E-Campus). Diese würden wahrscheinlich durch öffentlich-private Partnerschaften mit bestimmten Branchenakteuren vorangetrieben. Wenn die Pläne voranschreiten, könnten wir bis 2028 erste Belegungen sehen, die Unternehmen und Talente anziehen – ein positives Zeichen für die wirtschaftliche Basis der Stadt. Immobilien im Zusammenhang mit der Integration der Greater Bay Area – etwa grenzüberschreitende Logistikeinrichtungen, Co-Working-Spaces für Festlandunternehmen – werden ebenfalls an Bedeutung gewinnen.

Im großen Ganzen wird der Immobilienmarkt in Hongkong bis 2028 wahrscheinlich die COVID-Erschütterung und die politischen Unsicherheiten der frühen 2020er Jahre überwunden haben und zu einem moderaten Wachstumspfad zurückkehren, der mit den wirtschaftlichen Fundamentaldaten im Einklang steht. Die Maßnahmen der Regierung deuten darauf hin, dass sie auf eine „weiche Landung“ und Stabilisierung abzielt, anstatt auf einen weiteren unkontrollierten Boom: ein ausreichendes Wohnungsangebot, um extreme Preise einzudämmen, aber auch Maßnahmen, um Immobilien als attraktive Investition zu erhalten.

Investoren mit langfristigem Horizont bleiben optimistisch: Hongkong rangiert beständig als einer der führenden Immobilienmärkte Asiens in Bezug auf Liquidität und Rechtsstaatlichkeit, und es wird erwartet, dass dies so bleibt. Globale Finanzunternehmen expandieren wieder in Hongkong (man sieht viele Banken, die im Bereich Vermögensverwaltung für die Verwaltung chinesischen Kapitals einstellen), was sich positiv auf die Nachfrage nach Büroflächen und Luxuswohnungen auswirkt. Festlandchinesisches Kapital, das 2020–2022 mehr oder weniger pausierte, dürfte zurückkehren – wenn sich Chinas Wirtschaft stabilisiert, könnten wohlhabende Käufer vom Festland Hongkonger Immobilien wieder als sicheren Hafen betrachten, insbesondere da die Grenze vollständig geöffnet ist und die RMB-Abwertung HK-Vermögenswerte in RMB günstiger macht jll.com.hk jll.com.hk. Tatsächlich geht JLL davon aus, dass die RMB-Abwertung Festlandkapital in den Wohnimmobilienmarkt Hongkongs ziehen könnte jll.com.hk jll.com.hk. Ein solcher Zufluss, falls er eintritt, könnte das High-End-Segment beflügeln und sogar die Regierung dazu veranlassen, auf eine mögliche Überhitzung zu achten.

Prognoseübersicht: Der Immobilienmarkt Hongkongs wird sich branchenübergreifend verbessern, jedoch nicht ohne Vorsicht. Die Akteure sollten mit allmählichen Zuwächsen statt einem starken Boom rechnen, wobei 2025 das Übergangsjahr ist, das die Weichen stellt. Bis 2028 erwarten wir:

Wohnimmobilienpreise moderat höher als 2025, gesunde Verkaufszahlen; Wohnen bleibt teuer, ist aber durch Einkommenswachstum und staatliche Wohnungsinitiativen etwas erschwinglicher als in den Spitzenjahren.

Büromieten haben wahrscheinlich ihren Tiefpunkt erreicht und beginnen langsam zu steigen; Leerstand sinkt vom Höchststand, bleibt aber über dem historischen Tief, mit einer Zweiteilung zwischen gefragten (knappen) und überversorgten (lockeren) Lagen.

Einzelhandelsmieten erholen sich, bleiben aber unter alten Höchstständen; die Einzelhandelslandschaft ist erlebnisorientierter und vielfältiger.

Industrie/Logistik solide mit niedrigen Leerständen und wachsender Bedeutung im GBA-Kontext; möglicherweise der erste Sektor, der das Niveau von vor 2019 wieder erreicht.

Neue Stadtteile (Northern Metropolis usw.) in Entwicklung, was Optimismus für die zukünftige Expansion Hongkongs schafft und Immobilienchancen jenseits des traditionellen Kerns bietet.

Entscheidend ist, dass vieles von den externen wirtschaftlichen Bedingungen abhängt. Sollte 2026 eine globale Rezession eintreten, könnte dies diese Erholungen verzögern oder abschwächen. Umgekehrt, wenn Chinas Wiedereröffnung und die Weltwirtschaft die Erwartungen übertreffen, könnte der Immobilienmarkt in Hongkong unsere Basisprognosen übertreffen. Daher ist „vorsichtiger Optimismus“ das Gebot der Stunde – die Voraussetzungen für eine Erholung sind gegeben, aber das Tempo wird maßvoll sein. Wie es eine Forschungsüberschrift ausdrückte, hat der Markt in Hongkong einen „gemischten Ausblick“, aber es ergeben sich Chancen, da die Gegenwinde nachlassen hongkongbusiness.hk. Die Anpassungsfähigkeit der Stadt wurde schon oft bewiesen, und ihr Immobilienmarkt passt sich nun an eine post-pandemische Ära mit politischem Neustart an – eine, die auf einem festeren, nachhaltigeren Fundament in Richtung 2028 zu stehen scheint.

Quellen: