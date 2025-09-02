Globale Immobilienbranche erschüttert durch 48-Stunden-Blitz: Deals, politische Paukenschläge & Marktveränderungen

Die US-Wohnungserschwinglichkeitskrise schreitet voran, wobei Finanzminister Scott Bessent vor einer „All hands on deck“-Herausforderung warnt und mögliche Maßnahmen signalisiert, darunter eine nationale Wohnungsnotstandserklärung im Herbst.

Die Carlyle Group hat für ihren neuesten US-Immobilienfonds rekordverdächtige 9 Milliarden US-Dollar eingeworben, den größten seit 2012, mit Fokus auf Wohnimmobilien, Selfstorage und Industrieanlagen, während Büros, Hotels und Einkaufszentren gemieden werden.

<li EVERGRANDE: Die Liquidatoren der Evergrande Group haben ein Gericht in Hongkong gebeten, Zwangsverwalter zu bestellen, um Vermögenswerte des Gründers Hui Ka Yan aufzuspüren, da der Entwickler mit über 300 Milliarden US-Dollar Verbindlichkeiten kurz vor der Liquidation steht und von der HKEX dekotiert wurde. Die Seazen Group kündigte eine strategische Partnerschaft zur Erforschung der Tokenisierung von Real-World-Assets an und gab einen Aktienanteil von 6,3 Millionen US-Dollar (0,27 %) an ein Blockchain-Metaverse-Unternehmen aus, um die Tokenisierung der Immobilienwerte von Seazen zu entwickeln.

Die Mitsubishi UFJ Financial Group hat einen Immobilienfonds in Höhe von 100 Milliarden Yen aufgelegt, um in Immobilien in Tokio, Osaka und Nagoya zu investieren, mit etwa 30 Milliarden Yen Eigenkapital von Institutionen und der Rest über Fremdkapital.

Neuseeland hat das Verbot für ausländische Käufer aufgehoben und erlaubt Inhabern eines Active Investor Plus-Visums ab sofort, ein Luxushaus über 5 Millionen NZ$ zu kaufen oder zu bauen; seit April gab es 301 Visumanträge mit einem Gesamtwert von mindestens 1,8 Milliarden NZ$.

Dubai verzeichnete im 2. Quartal 2025 51.000 Hausverkäufe, ein Quartalsrekord, während Pläne zur Schaffung von 210.000 neuen Wohneinheiten bis Ende 2026 die Prognose von Fitch für einen Preisrückgang von 10–15 % erhöhen.

Die Hauspreise im Vereinigten Königreich fielen im August um 0,1 %, der dritte monatliche Rückgang seit April, mit einem jährlichen Wachstum von 2,1 %, da die Erschwinglichkeit weiterhin angespannt ist und die Bank of England den Leitzins auf 4,00 % gesenkt hat.

Saudi-Arabien hat seinen ersten Markt für durch Wohnhypotheken besicherte Wertpapiere gestartet, wobei SRC Ende August das erste RMBS emittierte, um die Liquidität zu erhöhen und das Ziel zu unterstützen, die Wohneigentumsquote auf etwa 70 % zu steigern.

Hongkonger Entwickler sahen sich im nächsten Jahr mit einem Anstieg der fälligen Schulden um 70 % auf 7,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 gegenüber 4,2 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr konfrontiert, wobei Road King angesichts von Refinanzierungsdruck bei Anleihezinsen in Verzug geriet.

Zusammenfassung: Innerhalb von zwei Tagen (1.–2. September 2025) wurden die Immobilienmärkte weltweit durch rasante Entwicklungen erschüttert. Die USA deuteten angesichts steigender Hypothekenkosten an, einen Wohnungsnotstand auszurufen reuters.com, während es im Vereinigten Königreich zu einem unerwarteten Rückgang der Immobilienpreise kam reuters.com. Die Turbulenzen auf Chinas Immobilienmarkt verschärften sich – vom Zusammenbruch von Evergrande bis hin zu einem Bauträger, der auf Blockchain-Finanzierung setzte reuters.com. Die Asien-Pazifik-Region sorgte für Überraschungen: Neuseeland öffnete wohlhabenden ausländischen Immobilienkäufern wieder die Türen reuters.com und Japan startete einen riesigen Immobilienfonds reuters.com. Im Nahen Osten brachte Saudi-Arabien erstmals hypothekenbesicherte Wertpapiere auf den Markt english.aawsat.com, um die Liquidität im Wohnungssektor zu erhöhen, während der Boom in Dubai Crash-Ängste schürte. In Afrika und Lateinamerika verändern hohe Zinsen und neue Investitionen die Märkte. Nachfolgend analysieren wir die wichtigsten Transaktionen, Trends, politischen Maßnahmen, Zinsauswirkungen, Projekte und technischen Innovationen – mit Experteneinschätzungen – regionenweise.

Nordamerika (USA & Kanada) – Erschwinglichkeitskrise und politische Maßnahmen

Wohnungserschwinglichkeit am Wendepunkt: Der Erwerb von Wohneigentum in den USA wird zunehmend unerschwinglich, da Hypothekenzinsen und Preise Mehrjahreshöchststände erreichen. Es ist jetzt günstiger zu mieten als zu kaufen – und zwar für ein Einsteigerhaus in 49 der 50 größten US-Städte san.com san.com. Die durchschnittlichen monatlichen Hypothekenzahlungen (2.768 $) liegen etwa 38 % über den Mieten (2.000 $) san.com san.com – eine Umkehrung der historischen Norm. Besonders schwer haben es Erstkäufer: Ihr Durchschnittsalter ist auf 38 Jahre gestiegen (von 28 im Jahr 1991) und ihr Marktanteil ist auf 24% gefallen, der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1981 nar.realtor. „Der US-Immobilienmarkt ist in zwei Gruppen gespalten: Erstkäufer, die Mühe haben, in den Markt einzusteigen, und aktuelle Eigentümer, die bar kaufen“, sagt NAR-Vizechefökonomin Jessica Lautz nar.realtor, da hohe Preise und Hypothekenzinsen von über 7 % junge Käufer ausschließen.

Europa – Preise fallen, Zinsen belasten, und Investoren sind nervös

Unerwarteter Rückgang der britischen Immobilienpreise: Der britische Immobilienmarkt sendete Warnsignale, als die Hauspreise im August um 0,1 % sanken im Vergleich zum Juli und damit die Erwartungen eines Anstiegs enttäuschten reuters.com. Es war der dritte monatliche Rückgang seit April und drückte das jährliche Preiswachstum auf nur noch 2,1 % – der schwächste Wert seit über einem Jahr reuters.com. Der Hypothekenanbieter Nationwide machte die angespannte Erschwinglichkeit verantwortlich: Die durchschnittliche Hypothek für Erstkäufer verschlingt nun etwa 35 % des Nettoeinkommens, deutlich über dem langfristigen Durchschnitt von 30 % reuters.com. „Das relativ verhaltene Tempo des Hauspreisanstiegs ist vielleicht verständlich, da die Erschwinglichkeit im Vergleich zu den langfristigen Normen weiterhin angespannt ist“, sagte Robert Gardner , Chefökonom von Nationwide reuters.com. Obwohl die Bank of England ihren Leitzins im August auf 4,00 % (von 4,25 %) gesenkt hat, um die Wirtschaft anzukurbeln, bleiben die Kreditkosten hoch und die Kreditgeber vorsichtig reuters.com. Potenzielle Käufer stehen zudem vor psychologischen Hürden: Spekulationen über mögliche Steuererhöhungen auf Immobilien im kommenden Haushalt – wie etwa eine mögliche Mansion Tax – dämpfen das Vertrauen. „Das Risiko besteht darin, dass Spekulationen über mögliche Steuererhöhungen auf Immobilien im Herbsthaushalt … die Käuferstimmung in den kommenden Monaten weiter belasten“, warnte Ashley Webb , UK-Ökonom bei Capital Economics reuters.com. Kurz gesagt, der britische Immobilienmarkt befindet sich in einer fragilen Erholung , wobei die moderaten Preisrückgänge den Druck vergangener Zinserhöhungen und die Unsicherheit über zukünftige Steuern widerspiegeln.

Asien-Pazifik – Krise und Innovation in gleichem Maße

Chinas Immobilienkrise verschärft sich: Der epische Abschwung auf dem Immobilienmarkt in China zeigt keine Anzeichen einer Abschwächung. Evergrande Group , einst Chinas größter Bauträger, bleibt im Zentrum des Sturms. Am 2. September baten die Liquidatoren von Evergrande ein Gericht in Hongkong, Zwangsverwalter einzusetzen, um Vermögenswerte des Gründers Hui Ka Yan aufzuspüren, der sich weigert, seine weltweiten Immobilien vollständig offenzulegen reuters.com. Dieser außergewöhnliche Schritt ist Teil der Bemühungen, 6 Milliarden US-Dollar an angeblich abgezweigten Dividenden und Zahlungen an Hui und andere Insider zurückzuerlangen reuters.com. Evergrande, das mit über 300 Milliarden US-Dollar an Verbindlichkeiten belastet ist, wurde 2024 nach Zahlungsausfall offiziell zur Liquidation angewiesen reuters.com. Das Unternehmen wurde letzte Woche von der Hongkonger Börse genommen , was einen atemberaubenden Zusammenbruch für eine Firma markiert, die einst Chinas Bauboom verkörperte reuters.com. Der Gründer Hui, der Berichten zufolge nun in China inhaftiert ist, wegen nicht näher genannter Vorwürfe reuters.com, hatte in den guten Jahren Milliarden in bar entnommen, und die Liquidatoren warnen, dass seine Ex-Frau weitere 1 Milliarde US-Dollar an Vermögenswerten veräußern könnte, wenn sie nicht daran gehindert wird reuters.com. Die Evergrande-Saga unterstreicht die tiefen Risse im chinesischen Immobiliensektor , in dem seit 2021 Dutzende von Bauträgern in Zahlungsverzug geraten sind. Wohnungsverkäufe und Preise stagnieren weiterhin; die Preise für Neubauten fielen im Juli den vierten Monat in Folge um 0,3 %, wobei schwache Nachfrage die Behörden dazu veranlasste, Konjunkturmaßnahmen einzuleiten. Die Zentralregierung in Peking hat Städte zuletzt aufgefordert, Beschränkungen für den Wohnungskauf zu lockern und Hypothekenzinsen zu senken, um „weitere Rückgänge“ auf dem Wohnungsmarkt zu verhindern reuters.com. Doch bisher haben diese Maßnahmen die Stimmung nur kurzzeitig stabilisiert . Analysten befürchten einen langen Prozess: „Der Immobiliencrash in China ist noch nicht vorbei“, warnten Ökonomen in einer aktuellen Notiz, was weitere Schmerzen für die Gesamtwirtschaft bedeutet (die vor der Krise zu 25 % von Immobilien abhängig war).

Naher Osten – Liquiditätssteigerungen und Boom/Bust-Ausgleich

Saudi-Arabiens Hypothekenrevolution: In einem Meilenstein für die Wohnungsfinanzierung des Königreichs hat Saudi-Arabien seinen ersten Markt für Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) eröffnet, um die Liquidität zu fördern english.aawsat.com. Das staatliche Saudi Real Estate Refinance Co. (SRC, Teil des Public Investment Fund) emittierte Ende August das erste Paket von Hypothekenanleihen im Rahmen eines umfassenderen Verbriefungsprogramms english.aawsat.com english.aawsat.com. Offizielle Stellen sagen, dies werde die Bilanzen der Banken entlasten und frisches Kapital in den Wohnungsmarkt bringen. „Die Einführung der ersten RMBS-Transaktion des Königreichs ist ein strategischer Schritt zur Entwicklung des Immobilienfinanzierungsmarktes in Saudi-Arabien und zur Steigerung seiner Attraktivität für in- und ausländische Investoren“, sagte Majid Al-Hogail , saudischer Wohnungsbauminister und SRC-Vorsitzender arabnews.com. Durch die Bündelung von Wohnungsbaudarlehen in handelbare Wertpapiere wollen die saudischen Behörden die Liquidität erhöhen, die Kreditvergabekapazität der Banken ausweiten und die Hypothekenkosten für Verbraucher senken english.aawsat.com. Die Maßnahme unterstützt das Ziel der Vision 2030, den Anteil saudischer Eigenheimbesitzer auf 70 % zu steigern (von etwa 60 % zur Mitte des Jahrzehnts) english.aawsat.com. „Diese Initiative bietet innovative Finanzierungsinstrumente, die mit der Vision 2030 im Einklang stehen… und es mehr saudischen Familien ermöglichen, Wohneigentum zu erwerben“, fügte Al-Hogail hinzu arabnews.com. SRC-CEO Majeed Al-Abduljabbar bezeichnete das RMBS-Programm als „einen qualitativen Sprung“ für den Sekundärhypothekenmarkt und betonte, es werde „die Liquidität stärken, die Investorenbasis diversifizieren und Finanzinstituten helfen, Kapital und Risiken effektiver zu steuern“ arabnews.com. Die erste Emission war relativ bescheiden (genaue Größe nicht bekanntgegeben), aber weitere sind geplant. S&P Global Ratings lobte die Entwicklung und schätzte, dass saudische Banken etwa 180 Milliarden US-Dollar an Hypothekendarlehen halten – 23 % aller Kredite – und dass die Verbriefung dazu beitragen wird, dieses Wachstum aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Risiken zu steuern english.aawsat.com english.aawsat.com. Das Timing ist günstig: Saudi-arabische Banken sind gut kapitalisiert und profitabel, und Investoren im In- und Ausland sind an hochwertigen saudischen Schuldtiteln interessiert. Wenn sich der RMBS-Markt vertieft, könnte dies die Hypothekenzinsen senken und Wohnen erschwinglicher machen, was die junge, wachsende Bevölkerung des Königreichs unterstützt.

Die Immobilienpreise in Dubai sind seit 2019 um etwa ~70 % gestiegen bloomberg.com, dank eines Zustroms ausländischer Fachkräfte (darunter wohlhabende Russen, die vor dem Krieg fliehen) und dem Ruf des Emirats als sicherer Hafen. Allein im 2. Quartal 2025 wurden 51.000 Immobilienverkäufe verzeichnet – ein neuer Quartalsrekord für Dubai bloomberg.com. Die Villenpreise in Toplagen übersteigen inzwischen die bisherigen Höchststände von 2014, und Luxusimmobilien sind so gefragt, dass Entwickler neue Einheiten per Lotterie vergeben. Der Hype hat Ängste vor einem weiteren Crash wie 2009 geschürt, als eine schuldengetriebene Dubai-Blase platzte. Ein aktueller Bericht von Fitch Ratings dämpfte die Euphorie: Er prognostiziert zweistellige Preisrückgänge in naher Zukunft. Bis Ende 2026 sollen in Dubai 210.000 neue Wohneinheiten entstehen, doppelt so viele wie in den letzten drei Jahren fertiggestellt wurden reuters.com. Diese Bauwelle – Teil großer Entwicklungspläne – wird laut Fitch zu einem „Rekordanstieg des Angebots“ führen, der die Preise bis 2026 um bis zu 10–15 % drücken könnte reuters.com reuters.com. Das würde den ~60%igen Preisanstieg bei Wohnimmobilien von 2022 bis Anfang 2025 reuters.com nur leicht schmälern – ein Anstieg, der durch Dubais Wirtschaftsboom nach COVID, gelockerte Visaregeln und den Status als Null-Einkommensteuer -Standort angetrieben wurde. Die Regierung von Dubai hat Maßnahmen ergriffen, um eine harte Landung zu vermeiden: Sie hat die Vorschriften für Entwickler verschärft, große staatliche Bauunternehmen zusammengelegt und seit der Rettungsaktion 2009 weiter entschuldet reuters.com. Auch Banken sind inzwischen weniger im Immobiliensektor engagiert (14 % der Kredite, gegenüber 20 % vor einigen Jahren) reuters.com, was einen Puffer bietet, falls die Werte sinken. Einige Marktbeobachter argumentieren, dass die starke Nachfrage nach Toplagen (z. B. der Strandinsel Palm Jumeirah) und Bauverzögerungen ein schweres Überangebot verhindern werden <a href=“https://www.reuters.com/world/middle-east/dubai-real-estate-prices-likely-freuters.com. Dennoch hat sich die Stimmung gewandelt – von Euphorie zu vorsichtigem Optimismus. „Dubais Immobilienboom, angeheizt durch ständige ausländische Zuzüge, bereitet einigen Sorgen, dass ein weiterer Crash bevorstehen könnte“, berichtete Bloomberg facebook.com. Die nächsten 12–18 Monate werden zeigen, ob Dubais Immobilienmarkt eine „sanfte Landung“ schaffen kann – also eine Abkühlung zu nachhaltigem Wachstum statt eines weiteren Einbruchs.

Afrika – Neue Investmenttrends und Anzeichen der Erholung

Aufstieg inländischer Investoren: In mehreren afrikanischen Immobilienmärkten findet eine stille Transformation statt – der Aufstieg von lokalen institutionellen Investoren , die eine Lücke füllen, die lange Zeit von ausländischem Kapital besetzt war. Afrikanische Pensionsfonds und Vermögensverwalter, die Immobilien gegenüber historisch vorsichtig waren, erhöhen nun ihre Allokationen in Immobilien deutlich africabusiness.com africabusiness.com. Dieser Trend bringt stabiles, langfristiges inländisches Kapital in Projekte auf dem gesamten Kontinent. „Diese Institutionen haben begonnen, ihre Allokationen zu erhöhen … und führen die Beteiligung von zuvor abwesendem, langfristigem, stabilem inländischem Kapital ein“, erklärt Niyi Adeleye , Leiter Immobilienfinanzierung (Afrika-Regionen) bei der Standard Bank africabusiness.com. Zum Beispiel haben nigerianische Pensionsfonds ihre Immobilieninvestitionen im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um erstaunliche ~418 % gesteigert (wenn auch von einer niedrigen Basis ausgehend) africabusiness.com. Während die absoluten Zahlen noch moderat sind – etwa 51 Millionen US-Dollar wurden im ersten Halbjahr 2025 investiert, gegenüber 9 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2024 africabusiness.com – ist die Wachstumskurve ermutigend. In Märkten wie Nigeria, Ghana, Kenia und Südafrika suchen Pensions- und Versicherungsunternehmen nach den stabilen Erträgen und dem Inflationsschutz, den Immobilien bieten können. Der bevorstehende Africa Property Investment Summit (geplant für Mitte September in Kapstadt) wird diesen Wandel in den Mittelpunkt stellen, mit Podiumsdiskussionen darüber, wie lokale Pensionsfonds nun „maßgebliche Treiber“ von Immobilienprojekten sind africabusiness.com. Der Eintritt dieser inländischen Akteure signalisiert ein reifendes Ökosystem: Von Pensionsgeldern unterstützte Projekte verlangen in der Regel strengere Governance, Nachhaltigkeit und längerfristige Perspektiven, was letztlich die afrikanischen Immobilienzyklen stabilisieren könnte africabusiness.com africabusiness.com. It also redreduziert die Abhängigkeit von launischen ausländischen Investoren. Wie ein CEO es ausdrückte, die Ersetzung von ausländischem Kapital durch lokale Quellen „unterstützt die Schaffung von kommerziell stabileren und nachhaltigeren Immobilien-Ökosystemen in Schlüsselmärkten.“ africabusiness.com.

Lateinamerika – Hohe Zinsen vs. große Hoffnungen

Brasilien: Überbrückung der Wohnungsbaukredit-Lücke: Die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas, Brasilien , kämpft mit den Folgen sehr hoher Zinssätze auf ihrem Wohnungsmarkt. Nachdem die Inflation gebändigt wurde, begann die brasilianische Zentralbank, ihren Selic-Leitzins von einem Höchststand von 13,75 % im Jahr 2023 zu senken – aber die vorherige Straffung hinterließ Nachwirkungen. Zu einem Zeitpunkt in diesem Jahr sanken die Guthaben auf Sparkonten drastisch , da Sparer auf renditestärkere Anlagen auswichen und so der traditionellen Wohnungsbaufinanzierung Mittel entzogen wurden reuters.com reuters.com. Die brasilianische Hypothekenvergabe ist stark an Spareinlagen gebunden, und die Abflüsse führten zu einer Kreditklemme für Bauunternehmen und Käufer. In einer Rede im Juni stellte Zentralbankgouverneur Gabriel Galipolo fest, dass sich das System anpassen müsse: „Dies zwingt die Zentralbank und das Finanzsystem dazu, alternative Finanzierungsquellen zu suchen … hin zu einem neuen Modell“, sagte er und bezog sich dabei auf Pläne für eine „Brücken“-Finanzierungslösung reuters.com reuters.com. Die Aufsichtsbehörden haben Gespräche mit der staatlichen Bank Caixa und anderen über Möglichkeiten geführt, Kapitalmärkte oder staatliche Unterstützung zu nutzen, um sicherzustellen, dass Hypotheken weiterhin vergeben werden reuters.com. Unterdessen bleibt der brasilianische Wohnungsmarkt selbst gemischt: Die Immobilienpreise steigen nominal moderat (etwa 5 % im Jahresvergleich laut FipeZap-Index), sinken aber inflationsbereinigt. Die Bautätigkeit nimmt in Segmenten wie subventioniertem, bezahlbarem Wohnraum zu (dank wiederbelebter Regierungsprogramme), während hochwertige Projekte stagnieren. Viele Brasilianer haben den Immobilienkauf wegen der Hypothekenzinsen von über 14 % im vergangenen Jahr aufgeschoben. Da der Selic nun auf einem Abwärtspfad ist (bis September auf 12,75 % gesenkt und bis Mitte 2026 etwa 10 % erwartet), kehrt Optimismus zurück. Einige Analysten prognostizieren eine Freisetzung aufgestauter Nachfrage Ende 2025, falls die Kreditkosten auf einstellige Werte sinken. Bis dahin zeigt Brasilien beispielhaft, wie hohe Zinsen den Immobilienmarkt abgekühlt haben – und wie die Politik eilig neue Finanzierungswege schaffen muss, um die Lücke zu überbrücken.

