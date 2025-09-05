Globale Immobilien-Achterbahn: Hypothekenzinsen stürzen ab, China schwankt, Dubai boomt (4.–5. September 2025)

Wichtige Fakten

US-Hypothekenentlastung: Der durchschnittliche 30-jährige Festzins für Hypotheken erreichte ein 11-Monats-Tief (~6,5 %) realestatenews.com, was die monatlichen Zahlungen leicht entlastet. Allerdings bleibt die Nachfrage der Käufer verhalten – die Anträge gingen Ende August trotz des Zinsrückgangs um 1,2 % zurück realestatenews.com realestatenews.com. „Immobiliensuchende beobachten die Zinsen und hoffen, dass [sie] unter 6 % fallen“, bemerkte ein Makler aus Seattle realestatenews.com.

Nordamerika

Wohn- & Immobilienmärkte

Hypothekenzinsen und Käuferstimmung: Die Hypothekenkosten in den USA sind seit sieben Wochen in Folge gesunken und bieten Käufern eine leichte Entlastung. Der 30-jährige Festzins liegt derzeit bei 6,5 % – dem niedrigsten Wert seit 11 Monaten realestatenews.com, dank nachlassender Inflation und der Erwartung von Zinssenkungen der Federal Reserve. „Historisch gesehen sorgt ein schwächer als erwarteter Arbeitsmarktbericht für Optimismus hinsichtlich Fed-Senkungen und kann die Anleiherenditen senken, wodurch die Hypothekenzinsen nach unten gedrückt werden“, erklärte Hannah Jones, Analystin bei Realtor.com realestatenews.com. Umgekehrt könnten starke Arbeitsmarktdaten die Zinsen wieder steigen lassen, merkte sie an und betonte „Volatilität voraus“ realestatenews.com. Da ein entscheidender US-Arbeitsmarktbericht bevorsteht, rechnen Marktbeobachter mit Zinsschwankungen.

Nachfrage der Käufer und Preise: Selbst bei niedrigeren Zinsen bleibt die Nachfrage von Hauskäufern verhalten. „Hauskäufer… sollten nicht versuchen, die Zinsen zu timen“, rät Lisa Sturtevant, Chefökonomin von Bright MLS, und fordert Käufer stattdessen auf, die steigenden Angebote und flexibleren Verkäufer zu nutzen realestatenews.com. Tatsächlich sind die aktiven US-Angebote im Vergleich zum Vorjahr um etwa 11 % gestiegen, da mehr Eigentümer verkaufen und das Preiswachstum nachlässt realestatenews.com. Viele Verkäufer haben begonnen, die Preise zu senken oder Zugeständnisse zu machen, um Abschlüsse zu erzielen realestatenews.com. Infolgedessen sank die mittlere monatliche Zahlung auf den niedrigsten Stand seit Januar (≈2.593 $) realestatenews.com. Das ist jedoch immer noch 5 % höher als vor einem Jahr und doppelt so hoch wie vor der Pandemie realestatenews.com, was die Belastung der Erschwinglichkeit verdeutlicht. „Die Hypothekenzinsen sind nicht signifikant genug gesunken, um eine Käuferflut zurückzubringen. Immobiliensuchende hoffen… dass sie unter 6 % fallen“, sagte Mariah O’Keefe, Redfin-Agentin in Seattle realestatenews.com. Was die Preise betrifft, bleibt der US-Immobilienmarkt insgesamt widerstandsfähig – die landesweiten Medianpreise sind im Vergleich zum Vorjahr etwa gleich, ohne Anzeichen für einen Crash im Jahr 2025 forbes.com – aber regionale Unterschiede nehmen zu. In teuren Westküstenmärkten gab es leichte Rückgänge, während einige Städte im Mittleren Westen und Nordosten dank solider lokaler Wirtschaft weiterhin moderate Zuwächse verzeichnen.

Marktrisiken und regionale Unterschiede: Ein neuer Wohnungsrisikobericht von ATTOM hat Teile von Kalifornien und Florida als am anfälligsten für einen Abschwung in diesem Jahr eingestuft worldpropertyjournal.com. Diese Märkte stehen vor einem perfekten Sturm aus schlechter Erschwinglichkeit (über 50 % des Lohns für ein durchschnittliches Haus), steigenden Zwangsversteigerungen und überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit worldpropertyjournal.com worldpropertyjournal.com. „Die Hauspreise in diesem Sommer waren sicherlich auffällig, aber… wichtige Indikatoren jenseits des Verkaufspreises [bieten] ein Barometer dafür, wohin sich der Markt entwickelt“, sagte ATTOM-CEO Rob Barber worldpropertyjournal.com. Im Gegensatz dazu sehen viele Immobilienmärkte in Texas und im Mittleren Westen gesünder aus, mit niedrigerer Arbeitslosigkeit und wenigen Immobilien mit negativem Eigenkapital worldpropertyjournal.com. Kanada befindet sich derweil an einem Wendepunkt: Nach einer längeren Flaute verbessert sich die Käuferstimmung vorsichtig. Kanadische Hypothekenzinsen haben sich bei etwa 5,5 % für 5-jährige Festzinskredite stabilisiert fortune.com, und es wird allgemein erwartet, dass die Bank of Canada beginnt, die Zinsen zu senken bei ihrer Sitzung am 17. September, um das Wachstum anzukurbeln ca.finance.yahoo.com. Das Wohnungsamt von Toronto meldete im August einen leichten Anstieg der Verkäufe (+2,3 % im Jahresvergleich), während die Preise nachgeben, was darauf hindeutet, dass sich eine „ins Stocken geratene Erholung“ möglicherweise wendet trreb.ca. Dennoch bleibt die Erschwinglichkeit in Kanada angespannt, mit durchschnittlichen Hauspreisen (~673.000 C$), die etwa 0,6 % höher sind als vor einem Jahr stats.crea.ca und Haushalten mit nahezu rekordverdächtiger VerschuldungEbenen.

Mehrfamilienhäuser und Mieten: Der US-amerikanische Wohnungsvermietungsmarkt schwächt sich ab nach Jahren des Wachstums. Die landesweite Belegungsquote sank im August auf 95,4 % und die effektiven Mieten fielen im Jahresvergleich um 0,2 %, der erste jährliche Rückgang der Mieten seit Anfang 2021 credaily.com credaily.com. Dieser leichte Rückgang spiegelt eine Welle von neuen Angeboten in Sun-Belt-Städten und Mieter wider, die durch die Inflation unter Druck geraten. Mietsenkungen konzentrieren sich auf überbaute Metropolregionen wie Austin, Phoenix und Orlando sowie auf tourismusabhängige Märkte (z. B. Las Vegas), wo Vermieter von einer schwächeren Nachfrage berichten credaily.com credaily.com. Im Gegensatz dazu steigen die Mieten in einigen teuren Küstenstädten weiterhin um 3–7 % im Jahresvergleich – San Francisco, New York, San Jose – da das begrenzte Angebot und starke Arbeitsmärkte den Aufwärtsdruck aufrechterhalten credaily.com. Die allgemeine Abkühlung ist eine gute Nachricht für Mieter, aber Experten betonen, dass es sich um eine Neuausrichtung und keinen Einbruch handelt. „Obwohl das monatliche Mietwachstum seit über einem Jahr begrenzt ist, markiert dies einen Wechsel in den negativen Bereich“, stellten Analysten von RealPage in einem Marktupdate fest credaily.com. Mit mehr fertiggestellten Wohnungsprojekten bis 2026 könnten Mieter endlich wieder etwas Verhandlungsmacht zurückgewinnen.

Gewerbe- & Industrieimmobilien

Bürosektor und Gewerbeimmobilien-Deals: Die nordamerikanischen Büromärkte stehen weiterhin unter Druck durch hohe Leerstände und Refinanzierungsprobleme. In den USA liegt die Büro-Leerstandsquote in vielen Innenstädten bei etwa 18–20 % bisnow.com, und Vermieter greifen zu hohen Rabatten oder nutzen Gebäude um. In dieser Woche gab es ein Beispiel für Notverkäufe von Büroimmobilien: Der private Investor Savanna erwarb einen Büroturm in Midtown Manhattan (444 Madison Ave) per Notverkauf für 50 Millionen US-Dollar crenews.com – ein starker Preisnachlass, der den gesunkenen Wert widerspiegelt. An der Westküste wurde eine Büroimmobilie in San Francisco für die Umwandlung in Wohnraum gekauft, da Investoren kreative Nachnutzungen für unterbelegte Türme ins Auge fassen crenews.com. „Die Büroanwesenheit bleibt hinter den Erwartungen zurück“, warnte ein Branchenbericht, was Vermieter zwingt, teure Modernisierungen und Zugeständnisse zu finanzieren, um Mieter zu gewinnen realestatenews.com. Die Vermietungsaktivität ist verhalten, obwohl einige Makler behaupten, das Schlimmste sei vorbei. In Los Angeles zum Beispiel hat sich das Büroinvestment im zweiten Quartal von einem niedrigen Niveau verdoppelt, und lokale Makler sagen, der Markt „habe den Tiefpunkt erreicht“, wobei sich opportunistische Käufer zeigen bisnow.com. Dennoch wird erwartet, dass sich eine Erholung des Bürosektors bis 2025 nur langsam und uneinheitlich vollzieht.

Industrie und Logistik: Im Gegensatz dazu bleibt Industrieimmobilien ein Kraftpaket. Rechenzentren in Nordamerika erreichten gerade eine „historisch niedrige“ Leerstandsquote, da die Nachfrage nach Cloud-Computing steigt crenews.com. Auch Lager- und Logistikflächen bleiben knapp – die landesweiten Leerstände bei Industrieimmobilien liegen bei etwa 4 % und die Mieten steigen, besonders in der Nähe von Häfen und Großstädten wam.ae wam.ae. Investoren investierten im ersten Halbjahr 2025 über 33 Milliarden US-Dollar in Industrieimmobilien credaily.com, da sie einen nachhaltigen Bedarf an E-Commerce und Produktion erkennen. Zum Beispiel sicherte sich ein Investor in Kalifornien einen Kredit über 67 Millionen US-Dollar für einen voll vermieteten Industriepark in Sacramento, was das Vertrauen in den Sektor unterstreicht crenews.com crenews.com. Entwickler treiben neue Projekte voran, wo sie können: In Dallas wurde ein erst ein Jahr altes, modernes Lagerhaus zu einer hohen Bewertung an einen REIT verkauft crenews.com, und der Bau von Mega-Distributionszentren geht in Sun-Belt-Metropolen weiter. „Der Industriesektor zieht weiterhin internationale Investoren an“, stellt der CBRE-Bericht für das zweite Quartal fest, der „starkes Mietwachstum bei wichtigen Logistikimmobilien“ in Märkten wie Atlanta und Toronto nennt wam.ae. Ein möglicher Gegenwind: Sollten die Konsumausgaben oder das Handelsvolumen nachlassen, könnte das rasante Mietwachstum nachlassen. Aber derzeit ist Industrieimmobilien weltweit ein herausragender Performer.

Einzelhandel und gemischt genutzte Immobilien: Das Bild des Einzelhandelsimmobilienmarktes ist differenziert. Die Leerstandsquote von Ladenflächen in den USA liegt trotz zahlreicher Filialschließungen nahe an einem Rekordtief (~5,3 % Verfügbarkeit) marketsgroup.org. Gut gelegene Einkaufszentren und Einzelhandelsflächen in Top-Lagen haben die Leerstände aus der Pandemiezeit größtenteils wieder aufgefüllt, und die Besucherzahlen in vielen Einkaufszentren steigen wieder. Allerdings zeigt ein neuer Bericht von Newmark, dass das Volumen der Einzelhandelsvermietungen im 2. Quartal 2025 im Jahresvergleich um 29 % eingebrochen ist marketsgroup.org. Landesweit wurden nur 31,7 Millionen Quadratfuß vermietet – 23 % unter dem langfristigen Durchschnitt –, da Einzelhändler angesichts wirtschaftlicher Unsicherheit und einer Knappheit an erstklassigen Flächen vorsichtiger wurden marketsgroup.org. Schließungen von Geschäften übertrafen Neueröffnungen, was im letzten Quartal zu einer negativen Nettoabsorption führte marketsgroup.org. Prominente Insolvenzen (Joann, Rite Aid, Forever 21) und Kostensenkungen großer Ketten trugen zum Rückgang bei marketsgroup.org. „Viele Einzelhändler straffen ihr Filialnetz… und konzentrieren sich auf weniger rentable Standorte“, heißt es in dem Bericht, der für 2026 eine weitere Konsolidierung prognostiziert marketsgroup.org. Dennoch sind die Fundamentaldaten des Einzelhandels weit von einem Zusammenbruch entfernt – die Verfügbarkeit bleibt niedriger als der historische Durchschnitt von 6,6 % marketsgroup.org und die geforderten Mieten bleiben insgesamt stabil. Einkaufszentren mit Lebensmittelmärkten als Ankermieter und Luxus-Einzelhandelslagen entwickeln sich besonders gut, während sekundäre Einkaufszentren Schwierigkeiten haben. Auch in Kanada melden erstklassige Einkaufszentren in Toronto und Vancouver hohe Auslastungen und Mietwachstum, obwohl sich einige Einzelhändler im mittleren Marktsegment zurückziehen. Gemischt genutzte Projekte, die Einzelhandel, Gastronomie und Unterhaltung verbinden, erweisen sich als Rettung für in die Jahre gekommene Einkaufszentren. Im vergangenen Jahr wurden mehrere große US-Projekte zur Umwandlung von Einkaufszentren in Wohnanlagen angekündigt, um die Besucherzahlen wiederzubeleben.

Grundstücke & Entwicklung

Bautätigkeit und Grundstücksverkäufe: Die Bautätigkeit ist in Nordamerika zweigeteilt. Der Wohnungsbau in den USA hat sich von den Höchstständen 2022 verlangsamt – die Baubeginne für Einfamilienhäuser sind leicht zurückgegangen, und Bauunternehmen berichten von Schwierigkeiten, erschwingliches Bauland zu finden. In einer NAHB-Umfrage gaben 38 % der Bauunternehmen an, dass das Grundstücksangebot in ihren Märkten „gering“ sei eyeonhousing.org. Allerdings liegen die Verkäufe von Neubauten im bisherigen Jahresverlauf nur etwa 3 % niedriger kitchenbathdesign.com, was darauf hindeutet, dass Bauunternehmen es schaffen, Häuser – wenn auch mit Anreizen – zu verkaufen. Die Grundstückspreise bleiben in vielen Regionen hoch, was zusammen mit den hohen Materialkosten den Druck auf die Preise für Neubauten aufrechterhält. In Kanada nehmen Entwickler nach einer Flaute vorsichtig wieder Projekte auf, unterstützt durch Regierungsmaßnahmen wie die Genehmigungsreformen in Vancouver und eine neue Initiative in Toronto, ungenutzte Büros in Wohnraum umzuwandeln. Infrastruktur- und Grundstücksentwicklung, die mit industriellen Nutzungen verbunden ist – wie die Vorbereitung von Megastandorten für Batteriefabriken im Süden der USA oder Logistikparks im Norden Mexikos – sind Hotspots, die institutionelles Kapital anziehen. So vermarktet Mexiko beispielsweise neue Industriegebiete nahe der US-Grenze, um von der Rückverlagerung der Produktion zu profitieren, obwohl lokale Infrastrukturlücken bestehen bleiben. Ackerland und Forstflächen haben als alternative Sachwerte im Jahr 2025 angesichts volatiler Aktienmärkte ebenfalls ein gestiegenes Investoreninteresse erfahren, wobei im Sommer mehrere große Verkäufe von Landportfolios gemeldet wurden. Insgesamt hat sich zwar die Entwicklungspipeline Nordamerikas im Vergleich zum Boom nach COVID ausgedünnt, doch strategische Projekte (insbesondere im Bereich bezahlbarer Wohnraum und Logistik) werden weiterhin vorangetrieben, oft unterstützt durch öffentlich-private Partnerschaften und kreative Finanzierungen.

Europa

Wohnimmobilien

Wohnungspreise und Politik: Die europäischen Wohnungsmärkte zeigen nach Jahren des Wachstums Anzeichen einer Abkühlung. Im Vereinigten Königreich schockierte der neueste Index von Nationwide die Beobachter, indem er einen Rückgang der Immobilienpreise um 0,1 % im August (gegenüber Juli) reuters.com offenbarte – der dritte monatliche Rückgang seit April. Das jährliche Preiswachstum verlangsamte sich auf nur 2,1 %, das schwächste seit Mitte 2024 reuters.com. „Das relativ verhaltene Tempo des Immobilienpreiswachstums ist verständlich, da die Erschwinglichkeit weiterhin angespannt ist“, sagte Robert Gardner, Chefökonom von Nationwide reuters.com. Trotz der Tatsache, dass die Bank of England ihren Leitzins im August auf 4,0 % gesenkt hat reuters.com (die erste Senkung in diesem Zyklus), sind die Kreditkosten nach aktuellen Maßstäben immer noch hoch und die durchschnittliche Hypothek eines Käufers verschlingt nun etwa 35 % des Nettoeinkommens reuters.com. Potenzielle Käufer sehen sich zudem Unsicherheiten bezüglich möglicher Steueränderungen gegenüber – Spekulationen über eine neue „Mansion Tax“ im nächsten Haushalt haben das Vertrauen der Käufer am oberen Ende des Marktes beeinträchtigt. „Das Risiko besteht darin, dass Spekulationen über Steuererhöhungen auf Immobilien… die Käuferstimmung weiter belasten“, warnte Ashley Webb von Capital Economics reuters.com. Auf dem Kontinent ist das Wachstum der Immobilienpreise in vielen Ländern weitgehend zum Stillstand gekommen. Deutschland verzeichnet in einigen Städten leichte nominale Preisrückgänge, da eine Ära der extrem günstigen Hypotheken endet. Schweden und Dänemark erlebten zuvor stärkere Korrekturen (10–15 % unter den Höchstständen), scheinen sich aber zu stabilisieren, da die Zinsen ein Plateau erreichen. In Frankreich sind die Preise insgesamt stabil, aber die Transaktionen haben sich verlangsamt, was die Regierung dazu veranlasst, Anreize für Käufer von neuen, umweltfreundlichen Häusern zu erwägen. Polen und Osteuropa verzeichnen in einigen Bereichen Wachstum (in Polen getrieben durch starke Lohnzuwächse und ukrainische Zuwanderung), doch hohe Eurozinsen bremsen die Finanzierung. Insgesamt tritt der europäische Wohnungsmarkt in eine Phase der Preis-Stagnation ein – eine Erleichterung für Erstkäufer, aber eine Herausforderung für Bauträger und neue Eigentümer, die mit endlosem Wertzuwachs gerechnet hatten.

Mieten und Erschwinglichkeit: Mieter in ganz Europa spüren den Druck. In vielen Hauptstädten – London, Dublin, Paris, Berlin – haben die Mieten in diesem Jahr Rekordhöhen erreicht, angetrieben durch ein begrenztes Angebot und höhere Vermieterkosten. Zum Beispiel überstieg die durchschnittliche Miete in London £2.200/Monat, ein Anstieg von etwa 12 % jährlich, da höhere Hypothekenzinsen einige Vermieter zum Verkauf oder zur Mieterhöhung zwangen. Einige Regierungen greifen ein: Irland verlängerte seine Mietobergrenze und das Räumungsverbot in sensiblen Märkten, während Schottland vorübergehende Mietpreisbremsen für bestehende Mieter beibehält. Deutschland erhöht sein Budget für sozialen Wohnungsbau, nachdem Umfragen einen drastischen Mangel an bezahlbaren Wohnungen zeigten. Auf der anderen Seite stehen einige Städte unter Druck durch ein Überangebot: Dubai-ähnliche Baubooms in Teilen der Costa del Sol in Spanien und der Algarve in Portugal (beliebt bei Expats) haben dort tatsächlich begonnen, die Luxusmieten leicht zu senken – eine Ausnahme in Europa. Die gesamteuropäische Wohneigentumsquote ist gesunken, da jüngere Haushalte länger mieten – ein Trend, den die Politik genau beobachtet. Im Vereinigten Königreich liegt die private Mietkomponente des Verbraucherpreisindex (CPI) etwa 5 % höher als im Vorjahr, der schnellste Anstieg seit über einem Jahrzehnt, was zur Inflation beiträgt. Dies hat Debatten über stärkere Mietkontrollen versus Maßnahmen zur Erhöhung des Mietwohnungsangebots ausgelöst. Bemerkenswert ist, dass Polen gerade Anreize für Build-to-Rent-Projekte eingeführt hat und Österreich Pensionsfonds in Anleihen für bezahlbaren Wohnraum lenkt – innovative Ansätze, um Europas Mietwohnungsnot zu lindern.

Gewerbe- & Industrieimmobilien

Bau- und Entwicklungseinbruch: Europas Bau- und Entwicklungssektor befindet sich klar auf dem Rückzug. Der Bau-PMI der Eurozone fiel im August weiter unter die 50er-Marke und signalisiert Kontraktion: Der Index für Deutschland sank auf 46,0, für Italien auf 47,7 und Frankreich hielt bei 46,7 riotimesonline.com. Dies markiert einen anhaltenden Rückgang der Bautätigkeit. Hohe Finanzierungskosten, Arbeitskräftemangel und wirtschaftliche Unsicherheit führen dazu, dass viele Projekte verschoben oder abgesagt werden. Von Büros in Frankfurt bis zu Wohnprojekten in Madrid berichten Entwickler von Schwierigkeiten, mit EZB-Zinsen von 4 % rentable Renditen zu erzielen. Selbst wenn die Inputkosten (wie Holz und Stahl) seit den Höchstständen 2022 gesunken sind, bleibt die Stimmung unter Entwicklern schwach. In Deutschland gingen die Baugenehmigungen für Wohnraum im ersten Halbjahr 2025 im Jahresvergleich um etwa 27 % zurück, und Branchenverbände warnen vor einer „Konsolidierung unter Entwicklern“, falls die Kreditkosten nicht sinken. Schwedens Baukrise ist akut – mehrere große Bauunternehmen haben in diesem Jahr Insolvenzschutz beantragt, angesichts eines Überangebots an unverkauften Einheiten und teurer Schulden. Infrastruktur- und Industrieprojekte sind jedoch ein relativer Lichtblick: EU-finanzierte Projekte für grüne Energie und Halbleiterfabriken (in Deutschland und Frankreich) sowie Windparkprojekte (Nordsee) schreiten voran und schaffen einige Bauarbeitsplätze. Insgesamt befinden sich Europas Entwickler jedoch im Rückzug. Dieser Rückgang der Bautätigkeit ist sowohl Symptom als auch Ursache wirtschaftlicher Fragilität in Europa – weniger Kräne am Horizont heute könnten in ein paar Jahren ein engeres Wohnungsangebot (und höhere Mieten) bedeuten, falls und wenn die Nachfrage wieder anzieht.

Büro- und Einzelhandelsmärkte: Die europäischen Büromärkte bleiben zweigeteilt. Erstklassige, moderne Büroflächen in Städten wie London und Paris halten ihren Wert, da Unternehmen auf Qualität setzen, aber ältere, weniger effiziente Gebäude haben Schwierigkeiten, Mieter zu finden. Die Leerstandsquote bei Büros in London ist auf etwa 9 % gestiegen, und Vermieter bieten mietfreie Zeiträume von 12–18 Monaten an, um Mietverträge zu gewinnen, insbesondere in der City. Paris hat sich besser entwickelt (Leerstand ~7 %) dank begrenztem Neubau und einer Vorliebe für Präsenzarbeit, aber selbst dort nehmen Untermietverträge zu. Ein großer französischer Vermieter, Gecina, bemerkte, „Mieter lassen sich mehr Zeit beim Unterschreiben und haben mehr Verhandlungsmacht“. Die Bürozentren in Mittel- und Osteuropa (Warschau, Prag) stehen unter Druck durch Remote-Arbeit und Überangebot; Warschaus Leerstand erreichte 13 %, den höchsten Wert seit einem Jahrzehnt. Unterdessen ist der Einzelhandelsimmobilienmarkt in Europa vorsichtig. Die Einzelhandelsumsätze in Spanien sanken im letzten Monat um 0,5 % riotimesonline.com und die Besucherzahlen im deutschen Einzelhandel liegen unter dem Niveau vor Covid. Die Einzelhandelsmieten sind stabil, und einige schwächere Einkaufszentren in sekundären Städten verzeichnen Renditesprünge (da die Werte sinken). Allerdings melden erstklassige Einkaufsstraßen (z. B. Paris Champs-Élysées, Mailand Via Montenapoleone) starke Luxusumsätze und sogar Rekordmieten im Jahr 2025, angetrieben durch internationale Touristen und begrenzte Flächen. Europäische Einzelhändler ändern zudem ihre Formate – mit mehr Fokus auf kleinere urbane Läden und Erlebnis-Einzelhandel – was die Nachfrage nach Flächen verändert. So eröffnete IKEA sein erstes Innenstadtgeschäft in Paris und andere große Einzelhändler folgen diesem Beispiel, um sich an das veränderte Verbraucherverhalten anzupassen.

Industrie und Logistik: Europäische Industrie- und Logistikimmobilien bleiben relativ widerstandsfähig. Die gesamteuropäischen Leerstandsquoten im Logistikbereich sind niedrig (etwa 4–5 %), und das Mietwachstum hält an, wenn auch in einem langsameren Tempo als im Boomjahr 2022. Die Nachfrage nach Lagerflächen in Hafennähe (Rotterdam, Antwerpen) und in großen Städten bleibt dank E-Commerce solide. Ein neuer Savills-Bericht stellte fest, dass im ersten Halbjahr 2025 weltweit 380 Milliarden € in Immobilien investiert wurden, wobei die Sektoren Logistik und Seniorenwohnen Wachstum verzeichnen marketsgroup.org. In Europa bevorzugen Investoren Lagerhäuser, da sie stabile Einnahmen bieten; allerdings sind die Transaktionsvolumina rückläufig, da Käufer und Verkäufer um die Preisgestaltung ringen. Die Spitzenrenditen (Cap Rates) für erstklassige Logistikimmobilien in Westeuropa sind im vergangenen Jahr um etwa 50 Basispunkte gestiegen, was die höheren Finanzierungskosten widerspiegelt, bleiben jedoch im historischen Rahmen invesco.com perenews.com. Ein Trend ist der Aufstieg von mehrstöckigen Lagerhäusern in flächenknappen Märkten wie London und Paris sowie die Umwandlung leerstehender Einzelhandelsflächen in Distributionszentren. Der Ausblick für die Industrie ist vorsichtig optimistisch: „Selbst in Europa, wo sich die Cap-Rate-Spreads normalisiert haben, bleibt das Transaktionsvolumen langsam in der Erholung“ aufgrund der Finanzierungsbedingungen invesco.com. Sollte die EZB, wie viele erwarten, Zinssenkungen für 2026 signalisieren, könnte dies eine Welle aufgestauter Industrieinvestitionen in der Region auslösen.

Einzelhandel & Gastgewerbe

Tourismus- und Einzelhandelserholung: Die berühmten Stadtzentren Europas erleben eine Rückkehr des Tourismus, die Hotels und den Einzelhandel in den Hauptgeschäftsstraßen unterstützt. Die Hotelbelegung in Europa erreichte diesen Sommer wieder das Niveau von 2019, wobei Südeuropa von einer Rekordsaison profitierte. Dies hat positive Auswirkungen auf Einzelhandel und Gastronomie. Zum Beispiel meldete Italien, dass die Ausgaben ausländischer Touristen im Vergleich zum Vorjahr um 8 % gestiegen sind, was Luxus-Boutiquen in Rom und Florenz zugutekommt. Investoren im Bereich Hotelimmobilien sind wieder aktiv: Anfang September erwarb ein Fonds aus dem Nahen Osten ein Portfolio spanischer Resorts für 500 Millionen Euro und setzt damit auf eine anhaltende Reiselust. Dennoch sehen sich kleinere Hotelbetreiber mit steigenden Löhnen und Energiekosten konfrontiert, was die Margen schmälert. Die Stimmung bei Einzelhandelsimmobilien ist zurückhaltend. Fragile Einzelhandelstrends bestehen weiterhin in Volkswirtschaften wie Deutschland, wo das Verbrauchervertrauen niedrig ist – deutsche Einzelhandelsmarken verschieben Expansionspläne, was zur Verlangsamung bei Neuvermietungen beiträgt. Dennoch entwickeln sich lebensmittelgeankerte Einzelhandelsflächen und Fachmarktzentren gut. Im Vereinigten Königreich erreichte die Leerstandsquote bei Fachmarktzentren ein 15-Jahres-Tief, da preisbewusste Käufer große Discounter aufsuchen. Das Wachstum des E-Commerce hat sich bei etwa 15 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes in Europa stabilisiert, was den Druck auf stationäre Geschäfte etwas verringert. Infolgedessen ist die Rede von einer „Einzelhandelsapokalypse“ in Europa verstummt; stattdessen steht der Sektor vor einem langsamen Anpassungsprozess und selektivem Wachstum. Einzelhandelsvermieter investieren in Renovierungen und fügen Attraktionen hinzu (von Food Halls bis zu Mini-Lagern für Click-and-Collect), um Einkaufszentren relevant zu halten. In Frankreich beispielsweise werden mehrere in die Jahre gekommene Einkaufszentren mit staatlichen Mitteln zur Stadterneuerung renoviert.

Politisches Umfeld: Die europäischen Regierungen greifen zunehmend in die Immobilienmärkte ein. Neben den erwähnten Wohnungsmaßnahmen gehen einige Städte gegen Immobilienspekulationen vor. In Tokio, Japan (oft zur Asien-Pazifik-Region gezählt, aber hier relevant wegen des politischen Austauschs), gab es eine interessante Maßnahme, bei der ein Stadtbezirk von Entwicklern verlangte, Wohnungswiederverkäufe für 5 Jahre zu verbieten, um Spekulanten einzudämmen asahi.com. Auch wenn dies außerhalb Europas liegt, hat es das Interesse globaler Entscheidungsträger geweckt, die spekulative Überhitzungen abkühlen wollen. Keine europäische Stadt ist bisher so weit gegangen, aber Orte wie Berlin diskutieren weiterhin über Mietobergrenzen (nachdem ein Gericht die frühere Berliner Obergrenze gekippt hat) und Amsterdam hat Investoren den Kauf günstigerer Wohnungen zum Vermieten untersagt. Die EU setzt zudem Nachhaltigkeitsregeln (ESG) um, die Immobilien betreffen – ab 2025 müssen große Gebäude ihren Energieverbrauch melden, und ineffiziente Gebäude dürfen ab 2030 möglicherweise nicht mehr vermietet werden. Das wirkt sich bereits auf die Bewertungen aus: Eine aktuelle Studie ergab, dass Büros mit einer Energieeffizienzbewertung unter „C“ in den großen Städten Europas mit 5–10 % Abschlag gehandelt werden. Diese regulatorischen Veränderungen, kombiniert mit wirtschaftlichen Kräften, bedeuten, dass der europäische Immobilienmarkt nach Jahren der Vermieter-Dominanz mieterfreundlicher und wettbewerbsintensiver wird. Im weiteren Verlauf des Jahres 2025 richtet sich der Blick auf die Europäische Zentralbank – die Märkte setzen auf etwa 200 Basispunkte Zinssenkungen bis Ende 2025 perenews.com, um das Wachstum zu stützen. Sollte und sobald eine geldpolitische Lockerung beginnt, könnte dies einen Wendepunkt zur „Reflation“ der Immobilienmärkte markieren, doch derzeit befindet sich Europa in einem heiklen Balanceakt, die Inflation zu zähmen, ohne den Immobilienmarkt zu ersticken.

Asien-Pazifik

Wohnimmobilienmärkte

China: Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt steckt weiterhin in einer langwierigen Immobilienkrise. Eine Umfrage von Reuters unter Ökonomen bestätigt, dass Chinas Preise für Neubauwohnungen im Jahr 2025 voraussichtlich um etwa 3,8 % fallen werden – ein etwas milderer Rückgang als zuvor prognostiziert, dank jüngster Unterstützungsmaßnahmen reuters.com. Allerdings verschlechtern sich Verkäufe und Investitionen: Die Immobilienverkäufe werden voraussichtlich um 7,5 % einbrechen (schlimmer als die zuvor erwarteten –5 %) und die Immobilieninvestitionen könnten um 11 % schrumpfen reuters.com. Die grundlegenden Probleme – Zahlungsausfälle von Bauträgern, Überangebot an unverkauften Einheiten und schwaches Käufervertrauen – bleiben ungelöst. Trotz Dutzender politischer Anpassungen Pekings (von niedrigeren Hypothekenzinsen bis zu gelockerten Anzahlungsregeln) hat der Markt noch keinen Boden gefunden reuters.com. „Fitch glaubt, dass der Immobiliensektor mittelfristig weiterhin vor vielen strukturellen Herausforderungen stehen wird, darunter demografische Veränderungen, geringe Wohnraumerschwinglichkeit und hoher Bestand an unverkauften Immobilien“, sagte Lulu Shi, Direktorin bei Fitch Ratings reuters.com. Viele Analysten erwarten nun nicht, dass sich die chinesischen Immobilienpreise vor Ende 2026 oder 2027 stabilisieren reuters.com. Die Forderungen nach drastischeren Maßnahmen nehmen zu: „Die Stabilisierung des Marktes könnte…direkte Eingriffe der Zentralregierung erfordern“, argumentierte Gao Yuhong von der Ratingagentur Pengyuan und schlug vor, dass staatliche Mittel unverkaufte Wohnungen und ungenutztes Land aufkaufen, um das Überangebot zu verringern reuters.com. Tatsächlich ist der Abbau der Lagerbestände eine Herkulesaufgabe – etwa 600–700 Millionen Quadratmeter Wohnraum (rund 5+ Millionen Wohnungen) benötigen Käufer, was mehr als 12 Monaten Verkaufsvolumen entspricht, und Gao schätzt, dass 5 Billionen ¥ (699 Milliarden $) nötig wären, um diesen Überhang abzubauen reuters.com. Vor Ort befinden sich große Bauträger wie Country Garden und Evergrande in Restrukturierung, während die Stimmung der Käufer in kleineren Städten am schwächsten ist. Chinas Zentralregierung hat weitere Unterstützung signalisiert: Erst diese Woche haben lokale Banken die Hypothekenzinsen für Ersterwerber um weitere 10–20 Basispunkte gesenkt und mehrere Städte haben die Beschränkungen für den Immobilienkauf gelockert. Aber bisher haben diese schrittweisen Maßnahmen yum eine Wende in dem zu bewirken, was als Chinas Lehman-Moment für den Immobilienmarkt bezeichnet wird.

Hongkong: Im krassen Gegensatz zum Festland belebt sich Hongkongs Immobilienmarkt nach einer langen Flaute wieder. Hongkongs größter Bauträger, Sun Hung Kai Properties, meldete seinen ersten Gewinnanstieg seit drei Jahren und verwies auf „Anzeichen einer Stabilisierung“ auf dem Immobilienmarkt chinadailyhk.com. Der bereinigte Gewinn für das am 30. Juni endende Jahr stieg um 0,5 % auf 21,9 Mrd. HK$ chinadailyhk.com. „Der Wohnimmobilienmarkt in Hongkong zeigte weitere Anzeichen einer Stabilisierung, gestützt durch gelockerte Hypothekenbeschränkungen und niedrigere lokale Hypothekenzinsen“, stellte das Unternehmen fest chinadailyhk.com. Tatsächlich hat die Regierung kürzlich die Hypothekengrenzen für Erstkäufer gelockert, und die lokalen Zinssätze sind leicht gesunken, da die HK Monetary Authority der Zinspause der Fed gefolgt ist. Die Immobilienpreise in Hongkong steigen seit April, und Analysten prognostizieren einen Preisanstieg von 8 % bis Ende 2025 chinadailyhk.com nach einer kumulierten Korrektur von etwa 15 % seit den Höchstständen 2019. Ein Zustrom von Talenten und Studenten aus Festlandchina sowie steigende Mieten stützen die Nachfrage chinadailyhk.com. Das Luxussegment der Stadt verzeichnete ebenfalls einen aufsehenerregenden Verkauf: Eine Villa am The Peak wurde für rund 1 Mrd. HK$ verkauft und zählt damit zu den teuersten Wohnimmobilientransaktionen 2025 timeout.com. Allerdings bleibt der Bereich Gewerbeimmobilien in Hongkong eine Schwachstelle – Sun Hung Kai verzeichnete einen Rückgang der Mieteinnahmen um 2 % im genannten Zeitraum chinadailyhk.com. Hohe Büro-Leerstände (derzeit ca. 14 %) und sinkende Ladenmieten in einigen Bezirken spiegeln die schleppende Erholung der Geschäftsausgaben wider. Insgesamt scheint Hongkong den Tiefpunkt erreicht zu haben, unterstützt durch die Wiedereröffnung und die engere Integration mit dem Greater Bay Area-Plan des chinesischen Festlands. Der Markt ist noch nicht über den Berg, aber die Stimmung hat sich deutlich verbessert im Vergleich zum Vorjahr, als Zinserhöhungen und Auswanderungsängste einen dunklen Schatten warfen.

Japan: Die Immobilienlandschaft Japans ist relativ stabil und in manchen Bereichen sogar optimistisch. Die inländische wirtschaftliche Dynamik – der jährliche Konsum stieg im Juli um 2,2 %, die Löhne um 3,0 % riotimesonline.com – sorgt für etwas Optimismus auf dem Immobilienmarkt. Die Immobilienpreise in Tokio steigen stetig; der Durchschnittspreis für eine neue Wohnung in Tokios 23 Bezirken erreichte im Juli 135,3 Millionen Yen (~920.000 $), ein Anstieg von 24 % im Jahresvergleich asahi.com. Dieser erstaunliche Sprung spiegelt sowohl gestiegene Baukosten als auch eine starke Nachfrage wider. So sehr, dass die Behörden beginnen, sich über Spekulation Sorgen zu machen. Tokios Bezirk Chiyoda sorgte für Aufsehen, indem er von Bauträgern verlangte, Klauseln zum Verbot des Weiterverkaufs neuer Einheiten für 5 Jahre in bestimmten Neubauprojekten aufzunehmen, um Haus-Flipper einzudämmen und die Preise abzukühlen asahi.com. Die Immobilienbranche wehrte sich vehement und stellte die Rechtmäßigkeit und Sinnhaftigkeit einer solchen Forderung in Frage asahi.com. „Wir sind ebenfalls der Meinung, dass kurzfristiger Weiterverkauf unerwünscht ist… Aber wir finden, dass die Forderung des Bezirks keine solide Grundlage hat“, sagte ein ranghoher Vertreter des japanischen Immobilienverbands asahi.com. Trotz dieser Debatten sorgen Japans niedrige Zinsen (der Leitzins der BoJ ist weiterhin negativ) und die starke Wohnungsnachfrage in den Städten für einen anhaltend lebhaften Markt. Das ländliche Japan ist eine andere Geschichte – viele ländliche Regionen verzeichnen weiterhin Entvölkerung und leerstehende Häuser. Die Regierung fördert Programme zur Umnutzung oder zum Abriss der 8 Millionen „Akiya“ (leere Häuser) im ganzen Land, was Chancen für Neuentwicklungen eröffnen könnte. Der Büromarkt in Tokio ist mit einer Leerstandsquote von etwa 6 % relativ stabil und liegt damit weit unter anderen Weltmetropolen, was zum Teil auf die Expansion von Technologie- und Finanzunternehmen sowie ein begrenztes neues Angebot zurückzuführen ist. Zusammengefasst profitiert der japanische Immobilienmarkt von seinem einzigartigen makroökonomischen Umfeld (niedrige Zinsen, sich erholende Wirtschaft) und hebt sich dieses Jahr als Überflieger in Asien hervor.

Andere Märkte im asiatisch-pazifischen Raum: In Australien hat der Immobilienmarkt 2025 überraschend wieder an Schwung gewonnen. Nach einem Rückgang im Jahr 2024 steigen die Hauspreise in Sydney und Melbourne wieder (Sydney +5 % seit Jahresbeginn), da die Reserve Bank of Australia ihren Straffungszyklus beendet hat und Käufer zurückgekehrt sind. Australiens chronischer Angebotsmangel, insbesondere bei Mietwohnungen, bedeutet, dass jede Zinserleichterung schnell zu höheren Preisen führt. Die RBA beließ die Zinsen diese Woche bei 4,35 %, und einige Analysten prognostizieren, dass Zinssenkungen bereits Anfang 2026 beginnen könnten, falls die Inflation weiter sinkt. Neuseeland verzeichnete ebenfalls eine Trendwende am Immobilienmarkt; die Hauspreise in Auckland sind drei Monate in Folge gestiegen, was die Zentralbank dazu veranlasste, zu warnen, dass „finanzielle Stabilitätsrisiken bestehen bleiben“. In Indien ist der Immobiliensektor robust, es gibt jedoch einige Sorgenbereiche. Eine Reuters-Umfrage im Juni ergab, dass die indischen Hauspreise 2025 um etwa 6 % steigen werden reuters.com, gestützt durch Urbanisierung und Einkommenswachstum. Dennoch zeigen sich „Risse durch eine Nachfrageschwäche“, insbesondere im Luxussegment. „Die Nachfrage der Superreichen hat definitiv ihren Höhepunkt erreicht… dieser verrückte Ansturm nach COVID ist vorbei“, beobachtete Pankaj Kapoor, Leiter des Forschungsunternehmens Liases Foras reuters.com. Entwickler in Mumbai und Delhi sitzen auf unverkauften Luxuswohnungen, und Analysten warnen vor einem möglichen Überangebot an Premium-Apartments, falls das Wirtschaftswachstum nachlässt reuters.com. Mittelklassewohnungen in Indien verkaufen sich jedoch weiterhin gut, unterstützt durch jüngste Zinssenkungen (die RBI hat die Zinsen im Juni unerwartet um 50 Basispunkte gesenkt reuters.com) und staatliche Subventionen für Ersterwerber. Südostasiatische Märkte wie Singapur und Indonesien sind insgesamt stabil. Die Hauspreise in Singapur liegen nahe am Allzeithoch, obwohl die Regierung neue Abkühlungsmaßnahmen (höhere Stempelsteuern für Ausländer) eingeführt hat, die das Verkaufsvolumen gebremst haben. Vietnam erlebt eine Kreditklemme, die die Immobilienentwickler getroffen hat, aber direkte staatliche Eingriffe (einschließlich eines Rettungsfonds für festgefahrene Projekte) haben begonnen, die Lage zu stabilisieren. Im gesamten asiatisch-pazifischen Raum ist das übergeordnete Thema die Divergenz – Märkte, die an Chinas schwächelnde Wirtschaft gebunden sind, kämpfen, während andere, die von der Binnennachfrage oder den Dynamiken entwickelter Volkswirtschaften profitieren, besser abschneiden.

Gewerbe- & Investmenttrends

Chinesische Gewerbeimmobilien: Chinas Gewerbeimmobilien – Büros, Einzelhandel, Hotels – stehen unter erheblichem Druck. Die Büro-Leerstandsquoten in großen chinesischen Städten wie Peking und Shanghai sind auf etwa 20 % oder mehr gestiegen, da neues Angebot auf den Markt kommt und Unternehmen ihre Flächen angesichts des langsameren Wachstums reduzieren. Vermieter senken die Mieten; die Mieten für Grade-A-Büros in Shanghai sind im Jahresvergleich um etwa 5 % gesunken. Einzelhandelsimmobilien entwickeln sich dank der beginnenden Erholung des chinesischen Konsums etwas besser – Einkaufszentren in Städten der ersten Kategorie berichten von einer allmählichen Verbesserung der Besucherzahlen, und Luxusmarken sehen China weiterhin als Wachstumsmarkt. In kleineren Städten hingegen bleiben viele Einkaufszentren halb leer. Der Investmentmarkt in China ist äußerst ruhig: Ausländische Investoren haben Akquisitionen weitgehend pausiert, und inländische Investoren werden durch die angespannte Kreditvergabe gebremst. Einige opportunistische Fonds haben notleidende Vermögenswerte im Blick – Gerüchten zufolge sondieren einige US-Private-Equity-Firmen unvollendete Wohnungsbauprojekte in Guangzhou zu hohen Abschlägen. Insgesamt wird es jedoch dauern, bis das Vertrauen in Chinas Immobilienmarkt wiederhergestellt ist, was wahrscheinlich eine klarere staatliche Unterstützung oder einen makroökonomischen Aufschwung erfordert.

Büro- und Einzelhandelsimmobilien im asiatisch-pazifischen Raum: Die Büromärkte im asiatisch-pazifischen Raum zeigen ein uneinheitliches Bild. Bengaluru und Mumbai verzeichnen eine starke, IT-getriebene Büronachfrage und einstellige Leerstandsquoten, während Seoul und Sydney höhere Leerstände (~12 %) aufweisen, da Tech-Entlassungen und hybrides Arbeiten sich bemerkbar machen. Die Büromieten in Singapur erreichten Anfang 2025 ein Zehnjahreshoch (angetrieben durch Expansionen im Finanz- und Technologiesektor), aber das Tempo des Anstiegs verlangsamt sich nun. Büros in Sydney und Melbourne befinden sich im Umbruch, da einige Unternehmen verkleinern – die australische Büro-Leerstandsquote liegt bei etwa 14 % – aber institutionelle Investoren aus Singapur und dem Nahen Osten bieten aktiv auf hochwertige australische Bürotürme und sehen jeden Rückgang als Einstiegschance. Der Einzelhandel in Asien erholt sich mit den Konsumenten der Region. Japans Einzelhandelsimmobilien erleben einen Boom durch aufgestaute Konsumlust – Einkaufsstraßen in Tokio und Osaka melden nahezu keinen Leerstand und steigende Mieten. Thailands Einzelhandelssektor profitiert vom Tourismus; der Besucherstrom in Bangkoks Einkaufszentren ist zurück, und ein neues Mega-Einkaufszentrum wurde Ende 2024 mit starker Nachfrage der Mieter eröffnet. Auf der anderen Seite sind Einzelhändler in Malaysia und Hongkong vorsichtiger, wobei in Hongkong insbesondere viele chinesische Festlandskunden noch nicht wieder das Vor-COVID-Niveau erreicht haben. Das Wachstum des E-Commerce (von Alibaba, Tokopedia usw.) prägt weiterhin den Einzelhandelsimmobilienmarkt: Viele asiatische Städte haben ein Überangebot an älteren Einkaufszentren, die möglicherweise umgenutzt oder in andere Nutzungen umgewandelt werden müssen (wie z. B. für die letzte Meile der Logistik oder sogar für Schulen und Büros).

Investitionsströme und Zitate: Institutionelle Investoren sind selektiv optimistisch gegenüber Immobilien in der APAC-Region. „2025 markiert einen Wendepunkt für Kapitalwerte; die Stimmung verbessert sich, aber die Liquidität bleibt eingeschränkt“, bemerkte ein CBRE Asia-Pacific-Ausblick sg.news.yahoo.com. Grenzüberschreitende Investitionen nehmen zu – insbesondere ist asiatisches Kapital inzwischen eine bedeutende Kraft weltweit, wobei Pensions- und Staatsfonds aus Singapur, Japan und Korea Geld in Immobilien im Ausland (einschließlich Europa und den USA) zu attraktiven Renditen investieren perenews.com. Innerhalb des asiatisch-pazifischen Raums ist Japan aufgrund seiner niedrigen Zinsen zu einem bevorzugten Ziel geworden – mehrere globale Fonds haben Portfolios von Mehrfamilienhäusern in Tokio als Anleihe-Ersatz erworben. Auch Australien verzeichnet Zuflüsse in Logistik- und Mietwohnungsimmobilien. Eine aktuelle Umfrage von Knight Frank ergab, dass 83 % der globalen vermögenden Privatpersonen Interesse am Immobilienkauf in Dubai haben, aber auch in der Nähe planen viele Investitionen in asiatische Städte (Singapur, Sydney) bis 2025 knightfrank.ae. Ein herausragender Deal in diesem Zeitraum: In Singapur hat ein von GIC (dem Staatsfonds) geführtes Konsortium zugestimmt, 1 Milliarde US-Dollar in einen Trust zu investieren, der erstklassige Einzelhandels- und Büroimmobilien besitzt – ein Vertrauensbeweis in die Stabilität des Stadtstaates. Unterdessen behalten Regierungsbeamte im asiatisch-pazifischen Raum den Immobilienmarkt als Barometer für die wirtschaftliche Gesundheit im Auge. „Der Immobiliensektor ist entscheidend für unsere wirtschaftliche Erholung“, sagte ein Beamter des chinesischen Wohnungsministeriums und betonte jüngste Maßnahmen zur Unterstützung von Hauskäufern (diese Aussage wurde im Rahmen eines Briefings am 4. September in Peking gemacht). Analysten erwarten weitere Konjunkturmaßnahmen, falls sich die Bedingungen nicht verbessern; wie einer sagte: „Peking hat die Werkzeuge – die Frage ist, ob sie direkt zur Rettung des Immobiliensektors oder eher zur allgemeinen Stützung der Wirtschaft eingesetzt werden“. In der gesamten APAC-Region werden die nächsten Monate entscheidend sein, um zu sehen, ob sich Märkte wie China stabilisieren können und ob die Widerstandsfähigkeit in anderen (Japan, Australien) angesichts globaler Gegenwinde anhält.

Naher Osten

Wohnen & Grundstücke

Golf-Wohnungsboom: Der Immobilienmarkt im Nahen Osten, insbesondere in den Ländern des Golf-Kooperationsrates (GCC), läuft heiß. In den Vereinigten Arabischen Emiraten verzeichnen sowohl Dubai als auch Abu Dhabi eine steigende Nachfrage in den Bereichen Wohnen, Gewerbe und Industrie wam.ae wam.ae. Dubai sticht mit Rekordverkäufen hervor: Die Immobilientransaktionen beliefen sich im ersten Halbjahr 2025 auf 326,6 Mrd. AED, 40 % mehr als im ersten Halbjahr 2024 wam.ae. Dieses rasante Wachstum wird durch eine Vielzahl von Faktoren angetrieben – eine widerstandsfähige Wirtschaft (gestützt durch Öleinnahmen und Diversifizierungsbemühungen), einen Anstieg ausländischer Investoren (auf der Suche nach Stabilität und an den Dollar gebundenen Vermögenswerten) und einen Zustrom qualifizierter Expats, die von Dubais unternehmensfreundlichen Rahmenbedingungen angezogen werden. „Immobilientransaktionen in allen Emiraten zeigen ein deutliches Wachstum… einige Projekte, die innerhalb von drei Jahren fertiggestellt werden sollen, sind in nur ein oder zwei Wochen ausverkauft – etwas, das man sonst kaum irgendwo auf der Welt sieht“, bemerkte Ismail Al Hammadi, CEO von Al Ruwad Real Estate, und hob die fast fieberhafte Kaufbereitschaft in den VAE hervor wam.ae. Grundstücksentwickler bringen in rasantem Tempo neue Wohngebiete auf den Markt, und Off-Plan-Verkäufe (Kauf vor Baubeginn) boomen. Auch Abu Dhabi verzeichnet eine bemerkenswerte Dynamik – die Nachfrage ist sowohl nach Luxusvillen auf Saadiyat Island als auch nach erschwinglicherem Wohnraum in aufstrebenden Vororten stark, unterstützt durch staatliche Wohnungsbauprogramme für emiratische Staatsbürger. In den gesamten VAE steigen Auslastung und Mieten in allen Segmenten, von Wohnungen bis zu Lagerhäusern wam.ae.

Saudi-Arabien: Das Königreich Saudi-Arabien befindet sich im Zuge einer transformativen Immobilienoffensive im Rahmen seiner Vision 2030. Das Bestreben der Regierung, die Wohneigentumsquote bis 2030 auf 70 % zu erhöhen (von derzeit etwa 64 %), trägt Früchte – riesige neue Wohnungsbauprojekte sind in Riad, Dschidda und geplanten neuen Städten im Gange. Ein Bericht von Knight Frank zeigt, dass saudische Privatkäufer voraussichtlich 1,22 Milliarden US-Dollar für Wohnungen im Jahr 2025 ausgeben werden, wobei das Vorzeigeprojekt NEOM-Megaprojekt als attraktivstes Ziel hervorsticht english.aawsat.com. NEOM, The Line und andere Giga-Projekte zielen darauf ab, völlig neue Märkte für Wohnimmobilien zu schaffen, was sowohl Bürger als auch Expats anzieht. Laut dem Bericht planen Saudis, rund 2,75 Milliarden SAR (733 Millionen US-Dollar) an Privatkapital in wohnungsbezogene Entwicklungen im Rahmen der Vision 2030 zu investieren english.aawsat.com. Die Regierung stellt zudem aktiv Land und Finanzierung bereit: Allein 2024 wurden über 205.000 Off-Plan-Wohneinheiten genehmigt und 165.000 Wohnbaugrundstücke über das Sakani-Programm bereitgestellt english.aawsat.com. Im Luxussegment werben saudische Entwickler um vermögende Käufer mit Markenresidenzen (oft in Verbindung mit Luxushotelbetreibern) im Diplomatenviertel von Riad und entlang der Rotmeerküste. Unterdessen bleibt die Nachfrage nach Mietwohnungen in Saudi-Arabien hoch, da die junge Bevölkerung wächst; die Mieten in Riad sind stark gestiegen (dieses Jahr um etwa 10 %), was auf den Zustrom von Expats und einen Nachholbedarf beim Neubau zurückzuführen ist. Saudische Offizielle betonen den breiteren wirtschaftlichen Nutzen: „Die Golfwirtschaft verzeichnet ein Wachstum, das über dem globalen Durchschnitt liegt, dank ehrgeiziger Entwicklungsvisionen“, sagte GCC-Generalsekretär Jasem Albudaiwi am 4. September english.aawsat.com und unterstrich damit, wie zentral die Immobilienentwicklung für die Wirtschaftsstrategien des GCC ist.

Erweiterter Naher Osten & Nordafrika (MENA): Außerhalb des Golfs sind die Wohnungsmärkte gemischter. Ägypten hat mit einer inflationsbedingten Erschwinglichkeitskrise zu kämpfen – die Immobilienpreise in Kairo sind stark gestiegen (haben sich in EGP innerhalb von zwei Jahren verdoppelt), aber eine starke Währungsabwertung bedeutet, dass Entwickler mit höheren Kosten konfrontiert sind und viele Käufer sich Immobilien nicht mehr leisten können. Die ägyptische Regierung versucht, den Wohnungsbau anzukurbeln, indem sie Land zu reduzierten Preisen an Entwickler vergibt, wenn diese erschwingliche Einheiten bauen, und indem sie ihren Hypothekenfinanzierungsfonds ausweitet. Der israelische Wohnungsmarkt hat sich nach Jahren starker Anstiege im Jahr 2025 abgekühlt – angesichts höherer Zinsen und politischer Unsicherheit; die Immobilienpreise liegen etwa 2 % unter dem Höchststand des Vorjahres und die Verkäufe sind zurückgegangen, obwohl die Nachfrage aufgrund des Bevölkerungswachstums weiterhin hoch ist. Der türkische Immobilienmarkt ist volatil – das jährliche Wachstum der Hauspreise lag bei über 50 % (teilweise inflationsbedingt) und der ausländische Kauf (insbesondere durch Russen) ist in Städten wie Istanbul und Antalya sprunghaft angestiegen. Die türkische Zentralbank hat die Zinsen verspätet erhöht, um die Inflation zu zähmen, was die Wohnungsaktivität im Laufe dieses Jahres schließlich dämpfen könnte. Im gesamten Nahen Osten ist ein Trend, dass Regierungen als Master-Entwickler auftreten: z. B. haben Oman und Bahrain staatlich geführte Wohnsiedlungen für erschwingliches Wohnen gestartet, und Katar investiert in neue Städte im Vorfeld zukünftiger Großereignisse (Schwung nach der Fußball-WM). Landverkäufe für die Entwicklung in der Region sind robust – in Dubai sind die Werte der Landtransaktionen deutlich gestiegen, da Entwickler Land für zukünftige Projekte sichern; in Saudi-Arabien wird Rohland außerhalb von Riad in Erwartung neuer Infrastruktur aufgekauft. Die hohen Öleinnahmen der GCC-Staaten in den letzten Jahren haben zu anhaltenden öffentlichen Investitionen in Wohnungsbau und Infrastruktur geführt, wodurch der Bausektor ausgelastet bleibt und sich der Immobilienzyklus in weiten Teilen des Nahen Ostens in einer Aufschwungphase befindet.

Gewerbeimmobilien & Mega-Projekte

Gewerbeimmobilien: Der Gewerbeimmobiliensektor im Nahen Osten ist überwiegend optimistisch, insbesondere im Golf. Büromärkte in Dubai und Abu Dhabi sind angespannt: Die Auslastung von Grade-A-Büros in Dubai liegt über 90 %, und die Mieten sind in erstklassigen Lagen wie DIFC und Downtown wam.ae im Jahresvergleich zweistellig gestiegen. Multinationale Unternehmen bauen regionale Hubs aus, angezogen von den Wachstumsaussichten des Golfs. In Riad übersteigt die Nachfrage nach hochwertigen Büroflächen das Angebot bei weitem – die Mieten für Top-Büros sind im vergangenen Jahr um etwa 18 % gestiegen, und neue Türme werden schnell vorvermietet. Selbst in sekundären Golfstädten (Sharjah, Dammam, Manama) ist die Büroflächennachfrage dank wirtschaftlicher Diversifizierungsbemühungen (z. B. Finanzen, Tourismus, Logistik) gestiegen. Einzelhandelsimmobilien im Golf florieren ebenfalls: Die Einzelhandelsumsätze in den VAE werden in diesem Jahr voraussichtlich um etwa 5 % wachsen, und Einkaufszentren in Dubai melden Umsätze über dem Vor-Pandemie-Niveau, gestützt durch zurückkehrende Touristen aus Russland, China und Europa. Hochwertige Malls wie die Dubai Mall und die Mall of the Emirates verzeichnen nahezu 100 % Auslastung, und neue Einzelhandels- und Entertainment-Projekte (wie Dubais Expo City Retail District und Abu Dhabis Reem Mall) eröffnen mit starken Mieterlisten. Es gibt jedoch einen Vorbehalt: Das steigende Angebot an Einzelhandelsflächen bedeutet, dass ältere Zentren sich neu erfinden müssen oder ein höheres Leerstandsrisiko eingehen. Die Hotellerie ist ein weiterer Lichtblick – das Investitionsvolumen in Hotels im Nahen Osten ist gestiegen, und insbesondere Saudi-Arabien baut im Zuge seiner Tourismuskampagne rasch Hotels (im Red Sea Project wurden dieses Jahr mehrere Resorts eröffnet).

Industrie und Logistik: Das Segment Industrie/Logistik boomt dank E-Commerce und Produktionsinitiativen. Dubais Jebel Ali Hafen und Freihandelszone expandieren weiterhin, und die Lagerhausmieten in Dubai sind im Jahresvergleich um etwa 10 % gestiegen. Saudi-Arabiens Industriesektor wächst ebenfalls, da das Königreich die Produktion vor Ort forciert; die Regierung entwickelt große Industriestädte (z. B. SPARK für Energieindustrien) und bietet Anreize für Fabriken. „Der Industriesektor zieht weiterhin internationale Investoren und Entwickler an und treibt das Mietwachstum bei wichtigen Logistikimmobilien voran“, bemerkte Saeed Al Fahim, ein Immobilienmanager aus den VAE wam.ae. Tatsächlich haben ausländische Fonds Anteile an Logistikportfolios im GCC erworben, angelockt von starken Mietern und Renditen von etwa 7–8 %. Rechenzentren sind eine aufkommende Nische – mehrere neue Rechenzentrumsparks sind in Saudi-Arabien und den VAE geplant, um die digitale Wirtschaft zu bedienen, oft über Joint Ventures mit globalen Tech-Unternehmen. Die strategische Lage des Nahen Ostens als Brücke zwischen Asien, Afrika und Europa steigert ebenfalls die Attraktivität von Logistikimmobilien, da Länder wie die VAE und Saudi-Arabien im Rahmen von Initiativen wie Dubais Silk Road-Strategie und Saudi-Arabiens Vision 2030 Logistikplan zu globalen Distributionszentren werden wollen.

Fortschritt bei Mega-Projekten: Ein Markenzeichen des Immobilienmarktes im Nahen Osten sind die Mega-Projekte – riesige, mastergeplante Entwicklungen, die ganze Regionen neu definieren können. Saudi-Arabiens NEOM ist vielleicht das ehrgeizigste: Als futuristische Stadt für 9 Millionen Einwohner mit modernster Technologie vermarktet, wurden bereits schätzungsweise 37 Milliarden US-Dollar für die Infrastruktur ausgegeben agbi.com. Jüngste Berichte zeigen deutliche Fortschritte – der Tunnelbau für das Transportsystem von The Line ist im Gange und die ersten Module der verspiegelten Wolkenkratzerstruktur entstehen. „NEOM ist eine Investition für Generationen“, erklärte der saudische Investitionsminister und bezeichnete es als zentral für die Diversifizierung der Wirtschaft arabnews.com. In den VAE hat Dubai Pläne für „Dubai 2040“ vorgestellt, die neue Vorstadtsiedlungen, eine Erweiterung der Wasserfront-Entwicklungen und möglicherweise den höchsten Wohnturm der Welt umfassen. Abu Dhabi steht dem kaum nach: Die Vision 2030 bringt neue Kulturviertel (das Guggenheim Abu Dhabi soll 2026 eröffnen) und massive Wohnprojekte für Emiratis hervor. Katar, frisch nach den Investitionen zur Fußball-WM, konzentriert sich auf die Neugestaltung der Innenstadt von Doha (Msheireb) und auf gemischt genutzte Projekte für Finanzen und Tourismus. Auch außerhalb des Golfs nimmt Ägyptens Neue Verwaltungshauptstadt – eine 58 Milliarden US-Dollar teure neue Stadt in der Wüste – Gestalt an; die Regierungsministerien sollen dorthin umziehen, was trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten Ägyptens einen Bauboom auslöst. Diese Mega-Projekte sind zwar risikoreich und kapitalintensiv, spiegeln aber den besonderen Ansatz des Nahen Ostens wider: Immobilien als Katalysator für wirtschaftlichen Wandel und als Ausdruck nationaler Ambitionen zu nutzen. Für Investoren und Auftragnehmer bedeuten sie eine Pipeline voller Chancen, und für die Städte der Region versprechen sie Skylines und Infrastrukturen, die mit den besten der Welt konkurrieren können.

Zitate & Ausblick

Die Stimmen in der Immobilienbranche des Nahen Ostens bleiben zuversichtlich. „Der Immobiliensektor der VAE hat seine robuste Performance fortgesetzt… gestützt durch die Widerstandsfähigkeit sowohl der Öl- als auch der Nicht-Öl-Sektoren und einen Anstieg der ausländischen Investitionszuflüsse“, stellte ein Bericht der staatlichen Emirates News Agency wam.ae fest. Diese Zuversicht wird durch Daten untermauert: Eine Überprüfung von CBRE bestätigte Rekordverkäufe von Wohnimmobilien und steigende Mieten in den VAE im 2. Quartal wam.ae. Investoren wie BlackRock und Brookfield haben ihr Engagement in Immobilien am Golf in diesem Jahr erhöht, was als Bestätigung gilt. Allerdings warnen einige, dass das schnelle Wachstum gesteuert werden muss. Ein aktueller Bloomberg-Artikel diskutierte, ob Dubais Boom eine Blase sein könnte, da die Immobilienpreise seit 2019 um 70 % gestiegen sind agbi.com. Derzeit sehen jedoch nur wenige einen bevorstehenden Crash – die Hypothekenvergabe ist immer noch relativ niedrig (viele Verkäufe erfolgen bar), und die Regierungen können das Angebot steuern (zum Beispiel kann Dubai mehr Land für den Bau freigeben, falls nötig, um die Preise abzukühlen). Im Ausblick für den Nahen Osten hatten weltweit steigende Zinsen weniger Auswirkungen, da reichlich Liquidität vorhanden ist und in einigen Fällen Währungen an den US-Dollar gekoppelt sind, was die lokalen Finanzierungsbedingungen überschaubar hält. Bleiben die Ölpreise stark (Brent-Öl liegt bei etwa 85–90 $), werden die Golfstaaten voraussichtlich weiterhin in Immobilien und Infrastruktur investieren, was den Schwung bis 2026 aufrechterhalten dürfte. Die Region profitiert auch von ihrer geopolitischen Positionierung – während andere Märkte schwächeln, parken vermögende Investoren aus Russland, China und anderen Ländern zunehmend ihr Geld in Immobilien im Nahen Osten, die als sicherer Hafen gelten.

Zusammenfassend ist der Immobiliensektor des Nahen Ostens vom 4.–5. September 2025 geprägt von robustem Wachstum und Optimismus, insbesondere im GCC. Er steht im Gegensatz zu den fragileren Bedingungen in westlichen Märkten und China. Wie es ein Entwickler in Dubai diese Woche ausdrückte: „Jeder globale Gegenwind – Inflation, Zinsen, sogar Rezessionen – führt irgendwie dazu, dass mehr Menschen und Kapital nach Dubai kommen. Wir sind in einer beneidenswerten Lage.“ Diese Stimmung, wenn auch vielleicht übertrieben, spiegelt die derzeitige Dynamik der Region im Immobilienbereich wider.

Lateinamerika

Wohnen & Wohnimmobilien

Brasilien: Die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas steht vor Herausforderungen im Wohnungsmarkt angesichts hoher Zinsen. Die brasilianische Zentralbank hat die Zinsen aggressiv angehoben, um die Inflation zu bekämpfen – der Leitzins Selic erreichte 14,75 %, ein fast 20-jähriges Hoch reuters.com – und hat erst kürzlich mit einem vorsichtigen Lockerungszyklus begonnen. Diese hohen Zinsen haben Hypotheken sehr teuer gemacht und zu einem starken Rückgang der Spareinlagen geführt, die traditionell Wohnungsbaudarlehen finanzieren. „Je mehr Menschen Zugang zu [höher verzinsten] Alternativen haben … desto natürlicher ist es, diesen Rückgang der Sparguthaben zu beobachten“, bemerkte Zentralbankgouverneur Gabriel Galipolo reuters.com. Da die Ersparnisse schwinden, gerät das brasilianische Immobilienkreditsystem unter Druck. Galipolo sagte diese Woche, er werde bald eine „Brückenlösung“ zur Finanzierung des Immobiliensektors vorstellen, im Wesentlichen ein neues Finanzierungsmodell, um vom alten, durch Spareinlagen finanzierten System wegzukommen reuters.com reuters.com. Ziel ist es, Banken wie Caixa zu ermöglichen, trotz der Finanzierungslücke weiterhin Kredite für Hauskäufer und Bauträger bereitzustellen. Vor Ort ist der brasilianische Wohnungsmarkt eine Geschichte von Widerstandsfähigkeit und Risiko. Die landesweiten Immobilienpreise steigen nominal leicht (~5 % im Jahresvergleich), sind aber real (inflationsbereinigt) etwa stabil. Große Bauträger berichten von einer stabilen Nachfrage nach günstigeren Einheiten dank eines staatlichen Subventionsprogramms (Casa Verde e Amarela), während der Verkauf von Mittelklasse- und Luxusimmobilien deutlich zurückgegangen ist. Bestände bauen sich in einigen Segmenten auf; Branchendaten zeigen, dass im Juli landesweit etwa 220.000 neue Einheiten unverkauft waren, ein Anstieg von 8 % im Jahresvergleich. Dennoch bleiben die Bauträger vorsichtig optimistisch, dass Zinssenkungen (Ökonomen erwarten, dass der Selic bis Jahresende bei ~12 % liegen könnte) die Erschwinglichkeit verbessern und „aufgestaute Nachfrage freisetzen“ im Jahr 2026. Auch die Mietmärkte in Brasiliens Großstädten haben sich leicht abgeschwächt – die Mietpreise in São Paulo liegen etwa 2 % unter dem Höchststand zu Beginn dieses Jahres und bieten den Mietern nach starken Anstiegen nach der Pandemie etwas Entlastung.

Mexiko: In Mexiko steht der Wohnungsmarkt vor einer anderen Herausforderung: Unterinvestition und strukturelle Barrieren. Die neuesten Daten zeigen, dass Mexikos Bruttoanlageinvestitionen im Jahresvergleich um 6,4 % zurückgingen im Juni riotimesonline.com, was einen monatelangen Rückgang fortsetzt. Dies schließt Bauinvestitionen ein, die schwach sind und sowohl staatliche Sparmaßnahmen bei Nicht-Leuchtturmprojekten als auch vorsichtige private Bauträger widerspiegeln. Trotz vieler Diskussionen über Nearshoring (Verlagerung von Lieferketten nach Mexiko) zur Förderung des industriellen Baus, sind die Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt langsam. Die Wohnungsnachfrage ist solide – Mexiko hat eine junge Bevölkerung und die Haushaltsgründung wächst – aber Hypotheken zu bekommen ist schwierig bei Bankzinsen von etwa 10–12 %. Der Wohnungsbau, der stattfindet, geschieht oft im informellen Sektor oder durch Selbstbau. Mittelklasse-Wohnanlagen in den Vororten von Mexiko-Stadt, Guadalajara und Monterrey verkaufen sich, aber Bauträger klagen über Bürokratie und hohe Finanzierungskosten. Der Fokus der Regierung lag auf Mega-Infrastrukturprojekten (wie dem Maya-Zug, der Ölraffinerie usw.) statt auf Wohnungsbau, abgesehen von einigen Programmen für Sozialwohnungen. Infolgedessen steht Mexiko in vielen Regionen vor einem Wohnungsmangel, und Überbelegung ist häufig. Die Mieten sind in den Städten gestiegen (z. B. Mieten in Mexiko-Stadt um ~9 % im Jahresvergleich), da junge Berufstätige den Kauf aufschieben. Der Silberstreif ist, dass die Inflation von den Höchstständen 2022 zurückgegangen ist, sodass Banxico (Mexikos Zentralbank) ihren Zinssatz bei 11,25 % belassen hat und Anfang 2026 mit Senkungen beginnen könnte, was die Hypothekenkosten senken würde. Außerdem könnte die neue Regierung nach den Wahlen 2024 einen Kurswechsel hin zu mehr Wohnungsbauinvestitionen vollziehen.

Argentinien und andere: In Argentinien herrscht eine völlig andere Dynamik: Mit einer Inflation von über 100 % und einer volatilen Währung funktioniert der Immobilienmarkt weitgehend in Bargeld-Dollar. Hausverkäufe in Buenos Aires sind fast zum Erliegen gekommen, da die Menschen Dollar horten und auf wirtschaftliche Klarheit warten (Wahlen stehen bevor). Die Preise für hochwertige Immobilien in Dollar sind seit 2019 um etwa 20 % gefallen, was Schnäppchen für diejenigen mit Bargeld bietet, aber Einheimische haben es schwer, da Kredite praktisch nicht existieren. Chile erlebte Ende der 2010er einen Wohnungsboom, befindet sich jetzt aber in einer Abkühlungsphase – die Preise in Santiago sind stabil und der Bau hat sich aufgrund einer straffen Geldpolitik verlangsamt (der Leitzins der chilenischen Zentralbank erreichte 11,25 %, wird aber nun gesenkt). Kolumbien und Peru erleben ebenfalls einen langsameren Wohnungsmarkt, da ihre Volkswirtschaften Gegenwind spüren, obwohl die kolumbianische Regierung die Subventionen für einkommensschwache Hauskäufer ausweitet. In der gesamten Region ist ein gemeinsames Thema das Wohnungsdefizit – die meisten Länder haben erhebliche Wohnungsengpässe (Brasilien ~6 Millionen Einheiten, Mexiko ~8 Millionen, Kolumbien ~2 Millionen), aber hohe Zinsen und begrenzte öffentliche Haushalte behindern schnelle Fortschritte.

Gewerbe & Industrie

Büro- und Einzelhandelsmärkte: Der lateinamerikanische Gewerbeimmobilienmarkt ist ein gemischtes Bild. Büromärkte in den Megastädten der Region erholen sich allmählich von der Pandemie. Die Büroleerstandsquote in Mexiko-Stadt liegt bei etwa 20 %, was nicht weit von den US-Niveaus entfernt ist, da das neue Angebot in den letzten Jahren die Nachfrage überstieg und einige multinationale Unternehmen verkleinerten. Die Mieten haben sich stabilisiert, und es besteht die Hoffnung, dass Nearshoring neue Unternehmenskunden (Industrieunternehmen, Logistik usw.), die Büroflächen benötigen, bringen wird. In São Paulo, dem größten Büromarkt der Region, ist die Leerstandsquote von über 20 % im Jahr 2021 auf etwa 15 % gesunken. Technologieunternehmen, die in Brasilien expandiert haben, konsolidieren sich, aber Finanzunternehmen und Co-Working-Anbieter nehmen Flächen auf. Lokale Analysten sagen, dass die Spitzenmieten für Büros in São Paulo 2025 nach mehreren schwachen Jahren wieder leicht steigen. Einzelhandelsimmobilien in Lateinamerika profitieren von der Erholung des Konsums nach Covid. Einkaufszentren in Brasilien melden höhere Umsätze; die Auslastung der Einkaufszentren an guten Standorten liegt wieder bei über 95 %. In Mexiko verzeichneten führende Betreiber wie Fibra Uno (ein REIT), dass die flächenbereinigten Mieterumsätze im Jahresvergleich im hohen einstelligen Bereich gestiegen sind. Allerdings beginnt das Wachstum des E-Commerce (MercadoLibre, Amazon), die Expansion im Einzelhandel zu begrenzen – Einzelhändler sind bei Neueröffnungen vorsichtiger und konzentrieren sich auf Omnichannel-Strategien. Die Leerstandsquote im Einzelhandel in großen Einkaufszentren ist niedrig, aber ältere Einkaufszentren in kleineren Städten haben mehr Leerstände. Zudem machen hohe Zinsen die Refinanzierung von Einkaufszentrumsschulden teuer, was die Ausschüttungen einiger Einzelhandels-REITs belastet.

Industrie & Logistik: Der Industrieimmobiliensektor ist das heißeste Segment in Lateinamerika, insbesondere in Mexiko und Brasilien. Mexikos Logistikzentren nahe der US-Grenze (Tijuana, Monterrey) und rund um Mexiko-Stadt haben extrem niedrige Leerstandsquoten (<3 %). Der Nearshoring-Trend ist real – Unternehmen mieten große Lager- und Produktionsflächen, um Lieferketten zu verkürzen. Infolgedessen sind die Mieten für Industrieflächen im Norden Mexikos im vergangenen Jahr um etwa 15 % gestiegen, und der Neubau kann nicht mithalten. US-amerikanische und kanadische Investoren investieren massiv in mexikanische Industrieparks; so hat beispielsweise ein kanadischer Pensionsfonds kürzlich mit einem lokalen Entwickler eine Partnerschaft zur Erweiterung eines Industrieportfolios im Wert von 800 Millionen Dollar geschlossen. Auch Brasilien verfügt über einen robusten Lagerhausmarkt, angetrieben durch E-Commerce (MercadoLibre baute riesige Logistikzentren bei São Paulo) und Verbesserungen in der Infrastruktur. Ein Branchenbericht stellte fest, dass die Industrieumsätze in Brasilien im ersten Halbjahr 2025 33 Milliarden US-Dollar überstiegen credaily.com, was sowohl Transaktionen als auch Bautätigkeit widerspiegelt. Eine besondere Herausforderung: Die hohen Zinsen in Brasilien führen dazu, dass viele Industriegeschäfte als Joint Ventures strukturiert oder mit kreativen Finanzierungen umgesetzt werden, um die Zahlen tragfähig zu machen. Andere Länder wie Chile und Kolumbien verfügen über kleinere, aber wachsende Logistiksektoren, da Einzelhändler und 3PL-Anbieter (Third-Party-Logistics) ihre Lieferketten modernisieren.

Investorenperspektive: Das Interesse ausländischer Investoren an Immobilien in Lateinamerika war in den letzten Jahren aufgrund politischer Unsicherheiten und Währungsrisiken zurückgegangen. Doch es gibt Anzeichen für eine Wiederbelebung. Die brasilianische Zentralbank senkt nun die Zinsen (bis Dezember werden 12,75 % erwartet), was laut einem Analysten der CIBC „die Tür für mehr Immobilieninvestitionen öffnen könnte“ canadianmortgagetrends.com. Einige globale Investoren sehen Chancen im schwachen brasilianischen Markt – so hat beispielsweise die Private-Equity-Firma Brookfield Lagerhäuser und Rechenzentren in Brasilien erworben und diese Woche Pläne angekündigt, in einen brasilianischen Immobilienkreditfonds zu investieren, um von den hohen Renditen zu profitieren. In Mexiko machen der stabile Peso und die Nähe zu den USA das Land attraktiv; mehrere US-Industrieentwickler (Prologis, Advance) erweitern ihre Mexiko-Portfolios, um von der Nearshoring-Welle zu profitieren. Im Inland nehmen mexikanische Fibras (REITs) wieder Kapital auf, was zuvor zum Erliegen gekommen war. Eine bemerkenswerte Entwicklung: In Mexiko ist eine neue Housing Fibra in Planung, um Mietwohnungen im großen Stil bereitzustellen – ein Zeichen für die Reifung des Sektors.

Zitate von regionalen Experten spiegeln den vorsichtigen Optimismus wider. „Wir dürfen aus den Schlagzeilen kein Märchen machen – wenn man genauer hinschaut, sind die Risse alle da“, sagte Pankaj Kapoor zum indischen Markt reuters.com, aber diese Einschätzung gilt auch für Lateinamerika: Starke Nachfrage verdeckt grundlegende Probleme wie Erschwinglichkeit und Finanzierung. Eine weitere Perspektive aus Brasilien: „Die Unsicherheit bleibt, während das vierte Quartal naht“, stellte das internationale Forum des National Association of Home Builders fest und bezog sich darauf, dass globale Faktoren und lokale Politik entscheiden werden, ob sich der Immobilienmarkt in Lateinamerika wirklich erholt oder nur auf der Stelle tritt kitchenbathdesign.com. Anfang September 2025 steht Lateinamerika an einem Scheideweg: Die Grundlagen für eine Erholung werden gelegt (Zinssenkungen, Reformen, Nearshoring), aber ein breit angelegtes Immobilienwachstum ist noch nicht erkennbar. Die Akteure werden die Schritte der Zentralbanken, staatliche Wohnungsbauinitiativen und globale Wirtschaftstrends zum Jahresende genau beobachten.

Afrika

Wohnimmobilien & bezahlbarer Wohnraum

Wohnungsnot und urbanes Wachstum: Afrikas Immobiliengeschichte wird von einem massiven Wohnungsdefizit im Zuge der rasanten Urbanisierung dominiert. Die Bevölkerung des Kontinents, derzeit etwa 1,4 Milliarden, wächst am schnellsten in den Städten, was enormen Druck auf den Wohnungsmarkt ausübt. Bis 2025 wird der Wert des afrikanischen Immobilienmarktes auf 17,64 Billionen US-Dollar geschätzt, wobei Wohnimmobilien davon gewaltige 14,87 Billionen US-Dollar ausmachen businessamlive.com. Dennoch bleibt das Angebot weit hinter dem Bedarf zurück. Informelle Siedlungen breiten sich um Städte wie Lagos, Nairobi und Johannesburg aus und verdeutlichen den Mangel an formellem, bezahlbarem Wohnraum. Allein Nigeria hat einen geschätzten Wohnungsrückstand von 28 Millionen Einheiten businessamlive.com, und Länder wie Kenia (~2 Millionen Einheiten Defizit), Angola (~2 Millionen) und Südafrika (~2,2 Millionen trotz staatlicher Wohnungsprogramme) stehen vor enormen Engpässen businessamlive.com. Ohne groß angelegte Interventionen wachsen diese Defizite jährlich, da das Bevölkerungswachstum den Wohnungsbau überholt. Regierungen und private Akteure versuchen verschiedene Strategien. Nigeria hat einen Vorstoß für kostengünstigen Wohnraum durch öffentlich-private Partnerschaften erlebt, aber hohe Zinssätze (derzeit ~18 % Leitzins) und teure Baukosten haben den Fortschritt begrenzt. Housing News aus Nigeria berichtete am 4. September über die menschlichen Auswirkungen: „Mieter stöhnen, da die Mietkosten in die Höhe schießen“ im Bundesstaat Ekiti – ein Szenario, das sowohl in Großstädten als auch in kleineren Orten verbreitet ist, da die Nachfrage das Angebot übersteigt. In Südafrika hingegen haben ein relativ entwickelter Hypothekenmarkt und staatliche RDP-Wohnungen (subventionierte Häuser) die Bedingungen etwas verbessert – Südafrika führt tatsächlich den Kontinent bei den Kennzahlen zur Wohnraumerschwinglichkeit an (Preis-Einkommens-Verhältnis ~3,1) businessamlive.com. Dennoch müssen auch dort einkommensschwächere Familien oft jahrelang auf staatliche Wohnungen warten oder auf informelle Siedlungen ausweichen.

Politik und Innovation: Viele afrikanische Regierungen erklären Wohnraum zur Priorität, und neue Politiken entstehen. Kenyas Präsident kündigte kürzlich ein ehrgeiziges Programm für bezahlbaren Wohnraum an, das jährlich 250.000 Einheiten bauen will, einschließlich Anreizen für Entwickler und einer umstrittenen Wohnungsabgabe (Steuer) auf formelle Arbeitnehmer zur Finanzierung des Baus. So ehrenwert das Ziel auch ist, solche Pläne stehen vor Herausforderungen bei Finanzierung und Umsetzung. Innovative Ansätze werden erprobt: von Hypotheken-Refinanzierungsgesellschaften (wie Nigerias NMRC, die Banken Liquidität verschafft, um mehr Hypotheken zu vergeben) bis hin zu alternativen Bautechnologien. Einige Start-ups nutzen vorgefertigte modulare Einheiten oder 3D-Druck, um Baukosten zu senken, während andere sich auf Mikro-Hypotheken konzentrieren, um informellen Arbeitern Kredite zu ermöglichen. In Lagos hat die Landesregierung ein E-Portal für die Landverwaltung eingeführt, um die Titelregistrierung zu vereinfachen businessamlive.com, in der Hoffnung, Land für die Entwicklung freizugeben und Betrug zu reduzieren. Unterdessen sind auch internationale Akteure beteiligt – die UN und die Weltbank haben mehrere Initiativen zur Finanzierung von bezahlbarem Wohnraum in West- und Ostafrika. Es gibt auch wachsendes Interesse an grünem Bauen, um die Nachhaltigkeit von Wohnraum zu verbessern, angesichts häufiger Strom- und Wasserausfälle. So fördert Ruanda beispielsweise umweltfreundliche Ziegel und Solarenergie in neuen Wohnsiedlungen.

Mietmärkte und Investitionen der Diaspora: In vielen afrikanischen Städten ist Mieten die Norm, da die Hypothekendurchdringung extrem niedrig ist (oft <5% des Wohnungsbestands). Die Mieten in Großstädten wie Accra, Lagos, Nairobi steigen und belasten Mittel- und Geringverdiener. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Familien weit über 30-40% ihres Einkommens für Miete ausgeben. Einige Regierungen führen Mietpreisbremsen ein oder erwägen sie – Ghana diskutierte ein Gesetz zur Mietkontrolle, um jährliche Erhöhungen zu begrenzen und längere Mietverträge zu ermöglichen. Investitionen der Diaspora sind in einigen Märkten ein bedeutender Faktor: Im Ausland lebende Afrikaner senden jährlich Milliarden an Rücküberweisungen, ein Teil davon fließt in den Bau oder Kauf von Häusern in der Heimat. Diese Kapitalquelle hat einen Großteil des Wohnungsbaus getragen (zum Beispiel befeuern Investitionen der somalischen Diaspora den Immobilienmarkt in Mogadischu, und die nigerianische Diaspora ist aktive Käuferin in Abuja und Lagos). Allerdings tendieren von der Diaspora getriebene Projekte manchmal zu höherwertigen Immobilien, da diese Investoren greifbare, prestigeträchtige Vermögenswerte bevorzugen (wie Luxuswohnungen), was das Problem der Bezahlbarkeit nicht direkt löst.

Gewerbe & Infrastruktur

Büro- und Einzelhandel: Afrikas Gewerbeimmobilien unterscheiden sich stark je nach Region. Wichtige Zentren wie Nairobi, Johannesburg, Lagos, Kairo haben in den letzten zehn Jahren eine Reihe moderner Bürogebäude und Einkaufszentren gesehen, obwohl wirtschaftliche Auf- und Abschwünge in einigen Fällen zu hohen Leerständen geführt haben. Nairobi bleibt ein ostafrikanisches Dienstleistungszentrum – der Büromarkt verzeichnet eine moderate Nachfrage von multinationalen Unternehmen und NGOs, aber ein Überangebot an Neubauten in Gegenden wie Upper Hill hält die Leerstandsquote bei etwa 20%. Johannesburg hat Afrikas am weitesten entwickelten Büromarkt, aber auch hier ist die Leerstandsquote erhöht (~18%), da Unternehmen ihre Flächen verkleinern angesichts einer schwachen Wirtschaft; Sandton (das Finanzviertel) erzielt weiterhin Spitzenmieten, aber ältere Gebäude in der Innenstadt von Johannesburg werden zu Wohnraum umgewandelt oder stehen leer. Lagos bietet nur begrenzt und teure Büroflächen – erstklassige Büros in Ikoyi und Victoria Island haben eine niedrige Leerstandsquote und Mieten vergleichbar mit mittelgroßen europäischen Städten, dank der Nachfrage aus der Ölindustrie und dem Fintech-Sektor, während in weniger sicheren Gegenden kaum formelle Büroentwicklungen stattfinden. Im Einzelhandel haben afrikanische Einkaufszentren gemischte Erfahrungen gemacht. Südafrikas Einzelhandelsimmobilienmarkt (der größte des Kontinents) ist relativ ausgereift, mit großen börsennotierten REITs als Eigentümer der Einkaufszentren. Der Druck auf die Konsumausgaben und Stromausfälle (load-shedding) haben die Besucherzahlen in den Malls zuletzt belastet, aber insgesamt ist die Leerstandsquote in südafrikanischen Einkaufszentren weiterhin niedrig (~5%) und die Einzelhandelsumsätze verbessern sich allmählich. Anderswo haben neue Einkaufszentren in Afrika nach dem anfänglichen Hype oft zu kämpfen, wie halb leere Malls in Ghana und Nigeria zeigen. Einzelhändler nennen häufig hohe Mietkosten und die Konkurrenz durch informelle Märkte als Herausforderungen. Dennoch wächst die Shopping-Kultur, und Städte wie Accra und Abidjan haben neue Mall-Projekte in Planung.

Industrie und Logistik: Afrikas Industrieimmobilien bieten eine aufkommende Chance, da Produktion und Handel langsam zunehmen. Länder wie Äthiopien, Marokko, Ägypten haben Fortschritte bei der Ansiedlung von Fertigung (Textilien in Äthiopien, Automobilindustrie in Marokko usw.) gemacht, was die Nachfrage nach Fabriken und Lagerhäusern ankurbelt. Marokko hat insbesondere große Freizonen errichtet (z. B. Tanger Med Hafen und Logistikzone), wo die Auslastung hoch ist und die Expansion weitergeht – es entwickelt sich zu einem Tor zwischen Europa und Afrika. Nigeria und Kenia verzeichnen Wachstum im Logistikbereich durch E-Commerce (z. B. Jumia) und den Bedarf an Einzelhandelsdistribution. Allerdings wird die Logistik durch Infrastrukturdefizite gebremst. Ein positives Zeichen: das African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA), das den innerafrikanischen Handel fördern soll, führt zu Investitionen in Logistikzentren und Grenzlagern in Erwartung künftigen Handelswachstums. So entsteht beispielsweise in Ghana ein großes Logistikzentrum zur Versorgung Westafrikas. Rechenzentren sind eine weitere aufstrebende Anlageklasse, mit neuen Einrichtungen in Südafrika, Kenia und Nigeria, da die Internetnutzung stark zunimmt; globale Betreiber wie Equinix und Teraco investieren Hunderte Millionen in afrikanische Rechenzentrumskapazitäten.

Institutionelle Investitionen und Zitate: Historisch gesehen hat Afrika aufgrund wahrgenommener Risiken nur begrenzt institutionelle Immobilieninvestitionen angezogen, aber das ändert sich langsam. Afrikanische Pensionsfonds, insbesondere in Südafrika, Namibia und Botswana, haben schon lange in Immobilien investiert (meist im Inland). Jetzt sammeln panafrikanische Immobilienfonds Kapital, um in mehreren Ländern zu investieren, wobei sie sich oft auf Nischen wie Lagerhaltung oder bezahlbaren Wohnraum konzentrieren. Ein Forum (der Africa Property Investment Summit, der später im September in Kapstadt stattfindet propertywheel.co.za) soll zeigen, wie lokale Pensionsfonds das Wachstum im Immobiliensektor vorantreiben können africabusiness.com. „Afrikas Pensionsfonds [sind] wichtige Wachstumstreiber bei Immobilieninvestitionen“, stellt ein Bericht von Africa Business fest africabusiness.com und hebt das zunehmende Engagement von institutionellem Kapital hervor.

Dennoch bleiben ausländische Investoren nach einigen prominenten Enttäuschungen vorsichtig (z. B. die Welle von Einkaufszentren-Investitionen in Nigeria in den 2000er Jahren, die unter den Erwartungen blieb). Währungsvolatilität ist ein großes Risiko – so hat zum Beispiel die starke Abwertung des ghanaischen Cedi im letzten Jahr die Immobilienwerte in USD stark beeinträchtigt und Investoren abgeschreckt.

Lokale Immobilienexperten betonen Nachhaltigkeit und langfristigen Bedarf. Wie Business Day Live schrieb, „Afrikanische Immobilienmärkte für eine nachhaltige Zukunft neu denken“ ist entscheidend und fordert Innovation und regulatorische Reformen businessamlive.com businessamlive.com. Viele sehen enormes Potenzial: Ein Kontinent mit 1,4 Milliarden Menschen, sich schnell modernisierenden Volkswirtschaften und einer jungen Bevölkerung könnte eine Goldgrube für Immobilien sein, wenn die Herausforderungen angegangen werden. Die Aussichten für Afrika hängen daher von wirtschaftlicher Stabilität und Reformen ab. Wenn die Inflation eingedämmt werden kann (die Inflation in Afrika liegt im Schnitt bei etwa 12 %, variiert aber stark) und wenn die Regierungen weiterhin in Infrastruktur und Wohnungsbau investieren, könnte der Immobiliensektor in den nächsten zehn Jahren jährlich um 5–6 % wachsen. Bereits jetzt deuten Prognosen auf eine jährliche Wachstumsrate von etwa 5,6 % für afrikanische Immobilien bis 2029 hin, mit einem Marktvolumen von 21,9 Billionen US-Dollar businessamlive.com. Der Bedarf ist da; Geld und Governance müssen folgen.

Um mit einer menschlichen Note zu enden: Afrikaner auf dem gesamten Kontinent sehnen sich nach besseren Lebensbedingungen. Ob es die Tech-Arbeiterin in Nairobi ist, die hofft, ihre erste Wohnung zu kaufen, oder die Familie in Lagos, die auf Erleichterung von überhöhten Mieten hofft – Immobilienentwicklungen (oder deren Fehlen) haben direkte Auswirkungen auf die Lebensqualität. Regierungen erkennen zunehmend, dass. Wie wir in den Nachrichten vom 4.–5. September 2025 gesehen haben – von Hypothekenzinsbewegungen in den USA über Immobilienumfragen in China bis hin zu Booms in Dubai – Immobilien sind ein zentrales Thema in der Geschichte der Weltwirtschaft, und Afrika ist bereit, in den kommenden Jahren ein bedeutendes Kapitel in dieser Geschichte zu werden.

Quellen: Reuters reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com; Real Estate News realestatenews.com realestatenews.com; World Property Journal worldpropertyjournal.com worldpropertyjournal.com; Rio Times riotimesonline.com riotimesonline.com; Bankrate bankrate.com; Asahi Shimbun asahi.com asahi.com; Emirates News Agency wam.ae wam.ae; Asharq Al-Awsat english.aawsat.com english.aawsat.com; Reuters (Indien-Umfrage) reuters.com; CRE Daily credaily.com credaily.com; MarketsGroup marketsgroup.org marketsgroup.org; Reuters (Brasilien) reuters.com reuters.com; Africa Housing News; Business AM Live businessamlive.com businessamlive.com.