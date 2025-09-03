Scottsdale Ejendomsmarked 2025: Overraskende Tendenser, Populære Kvarterer & Hvad Fremtiden Bringer

Boligpriserne falder: Den gennemsnitlige boligpris i Scottsdale ligger omkring midt-$800.000 i 2025 – et fald på cirka 5–9% fra sidste års top – efterhånden som 2021–2022’s hektiske marked lægger sig redfin.com mileszimbaluk.com. Den typiske boligværdi er omkring $832.000 (juli 2025), et lille fald på 1% år-til-år zillow.com, hvilket afspejler et marked i korrektion snarere end frit fald.

Tendenser for boligejendomme i 2025

Boligpriser og salg: Efter en meteorlignende stigning i 2020–2022 er boligpriserne i Scottsdale udjævnet og endda trukket lidt tilbage. Den gennemsnitlige salgspris midt i 2025 ligger omkring $820.000–$870.000, hvilket er et fald på et enkeltcifret procenttal i forhold til året før redfin.com zillow.com. Faktisk er medianprisen i juli 2025 på ca. $820K omkring 8,9% lavere år-til-år redfin.com. Denne milde korrektion afspejler købernes modstand mod rekordhøje priser og virkningen af højere renter. Selv luksussegmentet i Scottsdale har oplevet en vis normalisering: boligværdierne generelt ligger omkring 6–7% under toppen nået i foråret 2022 mileszimbaluk.com.

Inventar og dage på markedet: Købere har nu mere at vælge imellem og mere forhandlingskraft. Aktiv til-salg inventar i Scottsdale steg til cirka 2.400–2.900 boliger ved sommeren 2025 scottsdalerealtors.org zillow.com – en markant stigning fra de få udbudte boliger under pandemiens boom. Udbuddet målt i måneder, som lå under 2 måneder på højden af sælgers marked, er vokset til omkring 7 måneder i midten af 2025 scottsdalerealtors.org. (Et udbud på seks måneder betragtes typisk som et balanceret marked.) Boliger forsvinder ikke længere på få dage med budkrig; i stedet tager det typisk 47–80 dage for et opslag at komme under kontrakt nu zillow.com redfin.com. For eksempel var medianen for dage på markedet 79 dage i juli 2025, sammenlignet med kun 63 dage i juli 2024 redfin.com. Med mere udbud og forsigtig efterspørgsel må sælgere justere forventningerne: prissænkninger er almindelige, og 79% af salgene i midten af 2025 blev lukket under udbudsprisen zillow.com zillow.com. Den gennemsnitlige salgspris i forhold til udbudspris i Scottsdale er ~97%, hvilket betyder, at boliger i gennemsnit sælges ca. 3% under udbudsprisen zillow.com – et markant skifte fra de handler over udbudspris, der blev set under boomet i 2021.

Køber vs. Sælger Dynamik: Disse tendenser signalerer, at Scottsdale har bevæget sig fra et stærkt sælgers marked til et mere neutralt eller køber-venligt marked i 2025. Højere realkreditrenter (omkring 6,5–7%) har reduceret nogle købergrupper, især førstegangskøbere og dem, der ønsker at opgradere, som er mere følsomme over for renten. Samtidig holder mange sælgere fast i deres boliger i stedet for at sælge til en lavere pris, hvilket forhindrer udbuddet i at eksplodere yderligere. Resultatet er en slags dødvande: korrekt prissatte boliger bliver stadig solgt, men ofte først efter forhandling og tålmodighed. Korrekt prissætning er afgørende – da mange “korrekt prissatte boliger står usolgte med færre fremvisninger,” ifølge lokale Scottsdale-mæglere mileszimbaluk.com. Markedet er ikke længere i ekstase, men det er heller ikke ved at kollapse; det finder et nyt ligevægtspunkt. Velprissatte boliger i attraktive kvarterer får stadig interesse (lejlighedsvis endda flere bud), men dagene med dusinvis af bud er stort set forbi. Købere kan nu tillade sig at være mere kræsne, ofte inspicere grundigt og forhandle om reparationer eller afslutningskreditter, hvor de under boomet måske ville have fravalgt forbehold.

Kvartersfokus: Ejendomsmarkedet i Scottsdale er meget afhængigt af kvarteret. Attraktive områder har bevaret værdien bedre og oplever stadig hurtige salg, hvis boligen er indflytningsklar. For eksempel er områder som North Scottsdale – herunder Silverleaf, DC Ranch, Troon North og Desert Mountain – fortsat eftertragtede blandt luksuskøbere. I februar 2025 nåede North Scottsdales median salgspris $1,2 millioner, en stigning på 6,5% år-til-år, selvom volumen steg, hvilket indikerer en robust efterspørgsel efter eksklusive boliger mileszimbaluk.com. Disse luksusområder tilbyder store grunde, golfbaner, bjergudsigt og indhegnet sikkerhed, hvilket fortsat tiltrækker velhavende tilflyttere og købere af fritidsboliger. Silverleaf (en eksklusiv del af DC Ranch) er et eksempel på denne styrke: her sælges specialbyggede villaer rutinemæssigt til millionbeløb, og medianprisen i området steg med ~15% år-til-år i foråret 2024 mileszimbaluk.com.

I modsætning hertil udgørog områdetindgangspunktet for mange købere. Postnummer 85251 (Old Town) er kendt for en mere urban, gåvenlig livsstil med ejerlejligheder og rækkehuse tæt på Scottsdales restauranter, natteliv og shopping. Det forbliver relativt overkommeligt efter Scottsdale-standarder og er blevet fremhævet som et topsted for unge professionelle. Ejerlejligheder i Old Town, inklusive eksklusive projekter som Optima Camelview og Envy, har oplevet stor efterspørgsel – mange sælges i $500K–$1M+ området afhængigt af størrelse og luksusniveau mileszimbaluk.com . South Scottsdale, der grænser op til Tempe, tilbyder ranch-huse fra midten af århundredet og nye rækkehuse, hvor priserne (ofte i $400K–$700K området for mindre huse) tiltrækker førstegangskøbere, som finder nabobyer som Phoenix eller Tempe lige så dyre, men uden Scottsdales prestige. Disse områder oplever, fordi de er de mest opnåelige segmenter i en by med høje omkostninger. Scottsdales medianpris ($900K) er faktisk langt over gennemsnittet for Greater Phoenix eller byer som Gilbert ($550K) – hvilket får mange købere til at søge mere overkommelige områder inden for Scottsdale eller udenfor mileszimbaluk.com . Detteholder efterspørgslen høj for de lavere prissegmenter: alt under $600K i Scottsdale bliver hurtigt snuppet, ofte af investorer eller førstegangskøbere, hvilket opretholder en slags sælgers marked i det nederste segment.

Tendenser på luksusmarkedet: Scottsdale har længe været synonym med luksus, og selvom markedet generelt er kølet af, er segmentet for ultra-high-end fortsat aktivt. Unikke, trofæejendomme opnår stadig opsigtsvækkende priser. For eksempel blev en af Arizonas dyreste ejerlejligheder nogensinde udbudt til salg i Scottsdale i 2025 – en 6.200 kvadratfod penthouse i Ascent’s Summit Residences til $10,3 millioner mileszimbaluk.com. I det eksklusive Desert Mountain-område blev en 21.000 kvadratfod specialbygget ejendom sat til salg for $25 millioner mileszimbaluk.com. Også kendisejendomme har skiftet hænder, såsom golfproffen Pat Perez’ 4,6-acre store ejendom udbudt til $12,75M mileszimbaluk.com. Disse markante handler viser, at efterspørgslen fra ultra-velhavende købere fortsat er der; Scottsdale konkurrerer med steder som Beverly Hills eller Miami om luksuskøbere, der ønsker varmt vejr og faciliteter i verdensklasse. Luksusmarkedet oplevede en kort pause i 2022–2023, da aktiemarkedsvolatilitet og rentestigninger fik velhavende købere til at tøve, men i 2024–2025 har det genvundet momentum. Kontantkøbere dominerer dette segment, hvilket gør renten mindre relevant. Mange luksushjem sælges stadig tæt på udbudsprisen, hvis ikke over, især hvis de har unikke træk (f.eks. et palæ til $23,5M kendt for sit “Air Jordan sneaker-vault” eksemplificerede den nicheprægede appel ved skræddersyet luksus) mileszimbaluk.com. Salgs-til-udbud-forholdet i luksussegmentet ligger i gennemsnit lidt under 100% mileszimbaluk.com, hvilket betyder, at købere forhandler, men indflytningsklare luksushjem i attraktive områder kan opnå en merpris. Bemærkelsesværdigt er det, at salgsvolumen for luksusboliger i North Scottsdale faktisk voksede: i begyndelsen af 2025 blev der solgt 408 boliger i North Scottsdale år-til-dato mod 303 året før mileszimbaluk.com, hvilket tyder på, at high-end købere vendte tilbage til markedet, selvom midtersegmentet holdt igen.

Overordnet set kan boligmarkedet i Scottsdale i 2025 bedst beskrives som i overgang fra hektisk til stabilt. Det er på mange måder et sundere miljø: købere har tid til at overveje, og forbehold er tilbage, mens sælgere, der prissætter realistisk, stadig finder villige købere tiltrukket af Scottsdales vedvarende appel. Byens fundament – sikre kvarterer, gode skoler, eksklusiv livsstil – gør den fortsat til en magnet, selvom de vilde prisstigningers tid for nu er forbi.

Boligpriser, udbud & lejetrends

Nuværende boligpriser: Den mediane boligpris i Scottsdale (alle ejendomstyper) ligger omkring midt-$800.000’erne pr. midten af 2025 redfin.com. Det er cirka 84 % højere end den amerikanske median boligpris – et udtryk for Scottsdales ry som et eksklusivt marked redfin.com. Gennemsnitspriserne for fritliggende enfamiliehuse er endnu højere (ofte $1M+), mens ejerlejligheder og rækkehuse trækker den samlede median lidt ned. Prisvæksten er faldet markant fra de tocifrede årlige stigninger, der blev set i 2020–2022. Faktisk blev den årlige værditilvækst en smule negativ i 2024–2025. Zillows Home Value Index for Scottsdale var faldet med ca. 1 % år-til-år frem til juli 2025 zillow.com. Lokale ejendomsmæglerdata viste, at den mediane salgspris i juni 2025 var omkring $920.000, stort set uændret (–2 % år-til-år) sammenlignet med juni 2024 noradarealestate.com. Grundlæggende har boligværdierne været flade til let faldende det seneste år, efter en ekstraordinær stigning tidligere. Dette er generelt i tråd med bredere tendenser i Phoenix-området: Priserne i Phoenix-metro faldt i 2023 og har vist lave éncifrede ændringer siden da. Fremadrettet forudser boligøkonomer beskedne prisstigninger nationalt (~3–5 % årligt over 2025–2027) realwealth.com, og Scottsdale forventes at følge en lignende “langsom vækst”-sti, medmindre der sker større ændringer. Faktisk forudsiger en lokal prognose, at boligpriserne i Scottsdale vil stige omkring 2–3 % om året på kort sigt – altså stort set følge inflationen i stedet for at overgå den markant mileszimbaluk.com. Dette scenarie vil placere Scottsdales medianpris omkring midt-$900.000’erne i 2028, i stedet for endnu et meteorlignende spring. Vigtigt er det, at intet prisfald forventes af mainstream-analytikere; udbuds-efterspørgselsforholdene er stadig for stærke. Men de høje priser har reelt ramt et loft for, hvad der er overkommeligt, hvilket vil tage tid (og indkomstvækst) at overvinde.

Til-salg lagerbeholdning: Lagerbeholdningen har været en afgørende faktor. Antallet af aktive opslag i Scottsdale mere end fordobledes fra bunden i 2021 til midten af 2023 og fortsætter med at stige. Som nævnt var der omkring 2.420 aktive opslag i juli 2025 ifølge Scottsdale REALTORS® statistik scottsdalerealtors.org, hvilket var oppe med ca. 22 % år-over-år (det aktive udbud i midten af 2024 var tættere på 2.000). Nye opslag er også kommet ind i et stabilt tempo – omkring 550–570 nye opslag om måneden kom på markedet i sommeren 2025 zillow.com scottsdalerealtors.org. Sælgere, der havde været på sidelinjen, tester nu markedet, selvom mange sætter prisen ned, hvis køberne ikke bider på. Månedsudbuddet (som tager højde for både lagerbeholdning og salgstempo) nåede ca. 7,0 måneder i juli scottsdalerealtors.org. Interessant nok var dette et fald fra over 8 måneder i vinteren – lageret steg kraftigt i slutningen af 2024, da salget gik ned, men faldt lidt igen i midten af 2025, da nogle opslag udløb eller sælgere trak sig. Men samlet set er der langt flere boliger til salg i Scottsdale nu end under pandemiens periode med lav lagerbeholdning. Til sammenligning ligger et normalt balanceret marked på omkring 4–6 måneders udbud, så Scottsdale ligger lige over denne grænse, hvilket peger på et lidt blødere marked. Købere kan nu finde muligheder på tværs af alle prisklasser og ejendomstyper – fra etværelseslejligheder (det segment oplevede en stigning på 7,3 % i lagerbeholdningen i foråret 2025) til store femværelses huse (oppe med ca. 1,3 %) mileszimbaluk.com. Stigningen i opslag giver købere mere forhandlingskraft, men betyder også, at sælgere konkurrerer med hinanden, ofte via prisjusteringer eller ved at gøre boligen mere attraktiv for at skille sig ud. En positiv sideeffekt er, at købere, der tidligere blev frustreret af budkrige for et par år siden, nu endelig kan købe med forbehold for inspektion og måske endda et betinget salg af deres gamle bolig. Købere, der vil opgradere i Scottsdale, og som ofte har en bolig at sælge, oplever nu, at det er lettere at håndtere denne proces.

Oversigt over lejeboligmarkedet: På lejeboligsiden forbliver Scottsdales marked stærkt og udlejer-venligt, dog uden at være overophedet. Ifølge Zillows Observed Rent Index var den gennemsnitlige husleje i Scottsdale omkring $2,071 pr. juli 2025 zillow.com. Det er faktisk næsten identisk med den amerikanske gennemsnitlige husleje (~$2,072) zillow.com, hvilket er bemærkelsesværdigt, da huspriserne i Scottsdale er meget højere – det afspejler, hvordan den nationale huslejevækst i mange byer har indhentet. År-til-år er huslejerne i Scottsdale steget med cirka 1–2% zillow.com, hvilket er en opbremsning i forhold til de årlige huslejestigninger på over 10% set i 2021. Grundlæggende er huslejevæksten normaliseret til et lavt enkeltcifret niveau, efterhånden som nye lejligheder er kommet på markedet, og nogle lejere er blevet købere i 2021–2022. Alligevel forbliver efterspørgslen efter lejeboliger meget sund. Kun omkring 33% af husstandene i Scottsdale lejer (de fleste ejer deres bolig), så udbuddet af lejeboliger er begrænset og har en tendens til at være fuldt udlejet mileszimbaluk.com. Med en medianindkomst i Scottsdale på over $100.000 (og $73.000 i median for det bredere område) mileszimbaluk.com, har mange lejere en solid økonomi, hvilket gør det muligt for udlejere at opretholde relativt høje huslejer.

Typer af lejeboliger: Scottsdales lejeboliger spænder fra luksuslejligheder og firmaboliger i centrum til enfamiliehuse og ejerlejligheder spredt ud over hele byen. Luksuslejlighedskomplekser i Scottsdale (med pool, fitnesscenter osv.) opnår høje huslejer og henvender sig til unge professionelle og velhavende seniorer. Samtidig bliver mange enfamiliehuse i familievenlige kvarterer lejet ud til familier, der måske kun er midlertidigt i Phoenix eller endnu ikke har råd til at købe i Scottsdale. Et enfamiliehus med 3 soveværelser i Scottsdale kan lejes for $3.000–$4.000+ om måneden afhængigt af beliggenhed og opgraderinger. Investorer har også været aktive på korttidsleje-markedet på grund af Scottsdales tiltrækningskraft for turister – Airbnb-lignende udlejning af ferieboliger har oplevet et boom de seneste år. Dog kan nye byregler (licenskrav, indgreb mod festhuse) dæmpe STR-markedet en smule (mere om det senere), hvilket muligvis vil flytte nogle af disse boliger over til langtidsleje. Overordnet set er tomgangsprocenten lav – i det større Phoenix-område lå tomgangen for lejeboliger for nylig på omkring 5-6%, og i Scottsdale sandsynligvis endnu lavere på grund af byens attraktivitet. Dette stramme lejeboligmarked støtter udlejerne, men bidrager også til Scottsdales udfordringer med overkommelighed: mange lokale, der arbejder i byen (inden for hotel- og restaurationsbranchen, service osv.), kæmper med huslejer, der er steget hurtigere end lønningerne.

Investorinteresse: For ejendomsinvestorer har Scottsdale’s udlejningsmarked været attraktivt på grund af høj udlejnings-efterspørgsel og stærkt afkast sammenlignet med visse kystmarkeder. Selv med modererende huslejer tyder kombinationen af begrænset boligmængde og befolkningsvækst på, at udlejning fortsat vil være en god strategi. Udlejningsafkast (cap rates) på investeringsboliger i Scottsdale kan ligge omkring 4–5% for langtidsudlejning, hvilket er pænt for et eksklusivt marked. Og hvis man kan udnytte indtægter fra ferieudlejning (for eksempel en møbleret bolig nær Old Town eller golfbaner), kan de sæsonmæssigt høje priser øge afkastet – dog med mere reguleringsmæssig kontrol, så “det vilde vesten” for korttidsudlejning er ved at blive tæmmet. Bemærk, at andelen af lejere i Scottsdale (33%) er højere end i nogle nærliggende forstæder (”områdets gennemsnit” kan være omkring 20–25% lejere) mileszimbaluk.com, dels fordi mange velhavende pensionister ejer deres boliger fuldt ud i Scottsdale, og dels fordi servicearbejdere ofte pendler fra billigere områder. Det betyder, at der er en konstant lejerbase af unge professionelle, sæsonbeboere og lokale i overgang, som har brug for lejeboliger. Så længe boligejerskab forbliver så dyrt, vil efterspørgslen på lejeboliger forblive stærk. En bemærkning: Phoenix-området har oplevet et byggeboom af lejligheder, med tusindvis af nye enheder leveret i Tempe, Phoenix og Scottsdale i perioden 2021–2024. Denne nye udbud har hjulpet med at stabilisere huslejerne. Fremadrettet forventes huslejestigninger at være moderate (~2–3% årligt) realwealth.com realwealth.com i stedet for at eksplodere, især da høje realkreditrenter får flere til at leje (øget efterspørgsel), men også motiverer udviklere af flerfamilieboliger til at bygge mere (øget udbud). For investorer betyder det, at stabilt cash flow er nøglen, ikke hurtig værdistigning på ejendomme eller huslejer. Enfamilieudlejning i Scottsdale kan faktisk klare sig bedre end nye luksuslejligheder, når det gælder belægning, da mange familier og tilflyttede professionelle foretrækker et hjem med have.

Boligoverkommelighed: Det er vigtigt at fremhæve overkommelighedsproblemet. Med en medianboligpris tæt på $900.000 er boliger i Scottsdale uden for rækkevidde for de fleste middelklassefamilier uden betydelig egenkapital eller indkomst. Selv ejerlejligheder koster ofte $400.000+. Dette lægger pres på lejeboligmarkedet, da dem, der måske ville have købt et begynderhjem for ti år siden, nu lejer i længere tid. Det får også nogle potentielle købere i Scottsdale til at søge mod mere overkommelige byer (Gilbert, Peoria osv.) eller endda ud af staten. Udfordringen med overkommelighed har fanget politikernes opmærksomhed – deraf den statslige indsats for ADU’er og omdannelse af eksisterende bygninger til boliger – men fremskridtene går langsomt. Indtil videre er de høje boligpriser blot en del af Scottsdales identitet, og de bidrager til byens eksklusivitet. Fordelen er, at beboerne typisk har høje indkomster, hvilket holder liv i luksusbutikker og restauranter. Ulempen er, at der er mangel på boliger til arbejdsstyrken; mange, der arbejder på Scottsdales hoteller, restauranter og hospitaler, bor i fjerntliggende forstæder og har lange pendlerture. Hvis det ikke løses, kan det på sigt begrænse Scottsdales vækst (virksomheder har brug for arbejdskraft, og arbejdskraften har brug for boliger). På kort sigt holder byens prestige og faciliteter dog efterspørgslen høj, selv til premiumpriser.

Vigtige kvarterer og udviklinger at holde øje med

På trods af at Scottsdale er en forholdsvis udbygget by, summer byen i 2025 af betydelige nye udviklingsprojekter og kvarterforvandlinger. Disse projekter vil forme markedet i de kommende år, bringe nye boliger og nogle gange nye kommercielle knudepunkter. Her er nogle af de vigtigste områder og udviklinger, du bør holde øje med:

1. North Scottsdales luksuskorridorer: De nordlige dele af Scottsdale (øst for Loop 101 og nord for Shea Blvd) forbliver epicentret for luksusudvikling. Samfund som Silverleaf at DC Ranch, Troon North, Desert Mountain og Estancia har løbende opførelse af skræddersyede villaer og eksklusive typehuse. Silverleaf frigiver for eksempel fortsat nye grunde i sin canyon-beliggenhed – hvor selve jorden koster flere millioner dollars. Området omkring Pinnacle Peak oplever flere eksklusive underopdelinger og en fortsættelse af den succesfulde DC Ranch-masterplan. Ifølge lokale rapporter oversteg North Scottsdales median salgspris $1,2 mio. i begyndelsen af 2025, en stigning på 6,5 % YoY mileszimbaluk.com, hvilket understreger styrken her. Nøglefaciliteter (private golfklubber, Four Seasons Resort osv.) sikrer områdets attraktivitet. Købere, der søger lukkede, nyere luksusboliger med bjergudsigt, vil finde ingen mangel på projekter, selvom udbuddet ofte er skræddersyet og i lav volumen.

2. One Scottsdale & Mixed-Use Hubs: På det nordøstlige hjørne af Scottsdale Road og Loop 101 er-udviklingen ved at blive en stor destination med blandet anvendelse. Med sine 75 acres er det planlagt til at inkludere eksklusiv shopping, spisesteder, kontorer, hoteller og boliger – svarende til et nyt bycentrum. En bemærkelsesværdig boligdel er Atavia, et luksuslejlighedsprojekt med 88 enheder af Belgravia Group inden for One Scottsdale. Fra 2025 er Atavia allerede ~45% reserveret forud for færdiggørelsen i efteråret 2026 mileszimbaluk.com . Disse lejligheder vil give beboerne mulighed for at bo, arbejde og have det sjovt i samme område, hvilket afspejler trenden mod gåvenlige områder med blandet anvendelse. Medvil One Scottsdale kunne måle sig med steder som Kierland/Scottsdale Quarter i størrelse mileszimbaluk.com . Udviklingen er værd at følge, da den kan flytte “tyngdepunktet” for North Scottsdales sociale scene og potentielt øge ejendomsværdierne i nærheden (i områder som Grayhawk og DC Ranch), efterhånden som området bliver endnu mere levende.

3. Old Town Scottsdale (Centrum): Old Town-området (omtrent omkring Scottsdale Road syd for Chaparral) gennemgår en vertikal udvikling. Området har længe været kendt for sine lave kunstgallerier, barer og sydvestlige charme, men nu skyder der luksuslejlighedstårne og hotel-branded boliger op. Projekter som Optima Camelview (for nogle år siden) banede vejen med sine grønne hængende haver. Nu er kommende projekter blandt andet FENDI Private Residences Scottsdale, som bringer ultra-eksklusive branded lejligheder til centrum mileszimbaluk.com. Også på vej er The Parque, et moderne, bæredygtigt lejlighedsprojekt med fokus på grønne løsninger mileszimbaluk.com. Byen har opdateret sin lokalplan for Old Town for at tillade højere bygninger (i visse zoner) for at fremme byfornyelse – selvom højde og tæthed stadig debatteres heftigt. Alligevel er udviklere optimistiske omkring Old Town: Salget af luksuslejligheder her har været stærkt, med mange enheder til priser langt over $1M mileszimbaluk.com. Køberne – ofte “empty-nesters” og ejere af fritidsboliger – tiltrækkes af muligheden for at gå til restauranter i verdensklasse, Scottsdale’s Museum of the West og forårstrænings-baseballkampe. Old Towns boligmasse skifter fra ældre lejligheder og små huse til disse eksklusive lejligheder, hvilket varsler et mere kosmopolitisk centrum. Hold øje med, hvordan Old Town balancerer vækst med bevarelse af sin kulturelle charme; eventuelle yderligere ændringer i lokalplanen eller kampe om bygningshøjder kan påvirke udviklingstidslinjerne.

4. Sydlige Scottsdale Revitalisering: Sydlige Scottsdale (generelt syd for Indian Bend Rd, ekskl. Old Town) har historisk set været mere beskeden, men området liver op med infill-projekter. Papago Plaza-omdannelsen ved McDowell & Scottsdale Road er ét eksempel – et gammeldags indkøbscenter forvandles til et moderne, blandet anvendelsesområde med lejligheder, hotel og detailhandel. Langs McDowell Road (tidligere kaldet “Motor Mile”) er der opført flere nye lejekomplekser, som udnytter nærheden til Phoenix Sky Harbor Airport og downtown Scottsdale. Derudover får arvekvarterer som Hy-View eller Village Grove i syd opmærksomhed fra flippere og specialbyggere, der renoverer 1960’er ranch-huse til stilfulde, moderne boliger. Da priserne andre steder stiger voldsomt, tilbyder Sydlige Scottsdale “overkommeligt Scottsdale” – noget der er relativt, men reelt, med mange boliger i $500K–$700K-klassen. Disse områder vil sandsynligvis opleve fortsat gentrificering, hvor nye restauranter og bryggerier følger med tilstrømningen af yngre beboere. Den planlagte udvidelse af Tempe-sporvognen eller andre forbedringer af den kollektive trafik kan yderligere integrere Sydlige Scottsdale med storbyområdet og øge dets tiltrækningskraft.

5. Store Erhvervscampus-projekter: Store arbejdsgivere omformer også dele af Scottsdale med omfattende campusser, ofte med en blanding af kontor- og boligkomponenter. Det mest profilerede er Axon Headquarters-udvidelsen længst mod nord (nær Hayden Rd & Loop 101). Taser-producenten Axon bygger et futuristisk hovedkvarter, som byen godkendte med særlige zoneændringer i 2023 whsv.com azfamily.com. Planerne omfatter ikke kun kontorer til tusindvis af ansatte, men også boliger og faciliteter på stedet, hvilket i praksis skaber et mini-samfund for både arbejde og bolig. Dette afspejler en tendens til at integrere boliger i erhvervsudvikling – noget som statsloven (HB2297) faktisk opfordrer byerne til at tillade mere af kjzz.org. Et andet opsigtsvækkende projekt er af George Kurtz, CEO for CrowdStrike: Han står bag et projekt til $1 milliard på 30 acres i Nordlige Scottsdale med 1.200 boliger samt hotel og kontorkompleks mileszimbaluk.com. Sådanne storskala-projekter vil tilføje betydelig boligmasse (muligvis inkl. lejeboliger, ejerlejligheder og enfamiliehuse) til udbuddet i de kommende år. De vil i praksis skabe nye mini-bydel. For eksempel kan Kurtz’ projekt, selvom det stadig er i de tidlige faser, blive til et helt nyt boligkvarter, hvis det realiseres, givet dets størrelse.

6. Loop 101-korridoren (North Gateway): Strækningen af Loop 101 omkring Scottsdale Rd og Hayden Rd oplever flere projekter, der tilsammen forvandler området. Udover One Scottsdale og Axon nævnt ovenfor, er der Cavasson (lige på den anden side i Phoenix), hvor Nationwide Insurance har åbnet et stort regionalt hovedkontor og lejligheder, samt North Sky (foreslået blandet anvendelse nær Scottsdale Rd & Thompson Peak). Desuden er et industrielt projekt kaldet The Loop af Creation under udvikling, hvilket bringer nye lager-/R&D-faciliteter tæt på Scottsdale Airpark mileszimbaluk.com. Scottsdale Airpark selv (omkring Scottsdale Airport) har i årtier været et blomstrende erhvervsområde med lavtliggende kontorer, fleksibel industri og detailhandel. Nu bliver det mere tæt bebygget med projekter som Scottsdale Quarter (detail/kontor) og nye lejligheder på de resterende grunde. Airpark-området har over 50.000 arbejdspladser og kaldes nogle gange “Scottsdales anden downtown.” Tilførslen af projekter langs Loop 101 vil kun cementere dette områdes status. Boligområder i nærheden (Grayhawk, Windgate Ranch osv.) vil få glæde af nye nærliggende faciliteter, selvom de måske også skal håndtere øget trafik.

7. Bæredygtige og Nicheprojekter: Et par unikke projekter afspejler nye tendenser. Paloma i det nordlige Scottsdale er et nicheprojekt bemærkelsesværdigt for sit fokus på bæredygtighed – bygget på en tidligere borgmesters ejendom, med miljøvenlige luksusboliger med solpaneler, energieffektiv konstruktion osv. mileszimbaluk.com. Dette henvender sig til en voksende gruppe købere, der ønsker eksklusiv bolig med et mindre CO2-aftryk. En anden tendens er extended-stay hoteller og condo-hoteller: Calibers partnerskab med Hyatt om at bygge et Hyatt Studios extended-stay hotel (byggeopstart 2026) vil tilføje hotelkapacitet, der henvender sig til langtidsbesøgende og digitale nomader mileszimbaluk.com. Sådanne projekter udvisker ofte grænsen mellem bolig og hotel og kan være attraktive investeringsmuligheder (f.eks. køb af en condo-hotel enhed). Scottsdales styrke inden for turisme understøtter disse hybride modeller.

8. Fremtidig transport og infrastruktur: Selvom det ikke er et “udviklingsprojekt” i sig selv, kan enhver ændring i infrastrukturen påvirke områder, der er værd at holde øje med. Scottsdale mangler som bekendt motorveje gennem bymidten (undtagen 101 i udkanten) og har ikke letbane, hvilket har begrænset transit-orienteret udvikling. Der er dog regionale diskussioner om at udvide den kollektive trafik. Hvis Scottsdale nogensinde skulle tage noget som bus rapid transit eller en sporvognsudvidelse ind til centrum, kunne områder omkring disse ruter opleve et boom i mellemstore lejlighedsbyggerier. Derudover vil den igangværende udvidelse af Loop 101 og andre vejforbedringer påvirke tilgængeligheden. For eksempel kan nye motorvejsudfletninger eller udvidelser pludselig gøre et tidligere fjernt område mere bekvemt og øge dets ejendomsappel.

Sammenfattende er Scottsdales udviklingspipeline robust, selvom jorden bliver mere knap. Forvent at se projekter, der ændrer skyline i centrum (med højere luksuslejligheder), nye masterplanlagte enklaver mod nord (som tilføjer boliger i den øvre ende), og kreativ genanvendelse af ældre erhvervsområder (som tilføjer blandet anvendelse og vitalitet i syd og langs hovedkorridorer). Disse udviklinger vil være nøglen til at imødekomme boligefterspørgslen i de kommende år, og de giver spændende muligheder for købere, der ønsker nye, moderne ejendomme i Scottsdale.

Erhvervsejendomme: Tendenser inden for kontor, detail & industri

Scottsdales marked for erhvervsejendomme i 2025 er en fortælling om tre sektorer – kontor, detail og industri – hver med forskellige dynamikker efter pandemien og ind i fremtiden. Her er et overblik over, hvordan hvert segment klarer sig, og hvad udsigterne er:

Kontormarked – Høj tomgang, lejers marked: Kontorsektoren i Scottsdale (og Phoenix-metroen generelt) har været det svageste segment og kæmper med vedvarende pandemieffekter. Selv i denne eksklusive by står mange kontorer tomme eller underudnyttede på grund af fjern- og hybridarbejde. Kontorledigheden i Scottsdale ligger omkring 18–19% i slutningen af 2024/starten af 2025 williamsluxuryhomes.com. Det betyder, at næsten hver femte kontorkvadratmeter står tom – et historisk højt tal. Scottsdales ledighed er dog lidt bedre end gennemsnittet for Phoenix-metroen (~21–25% tomgang) williamsluxuryhomes.com, da områder som downtown Phoenix og Tempe er blevet ramt endnu hårdere (de områder oplevede tomgang på ~25% med store blokke af ledige lokaler) williamsluxuryhomes.com. Scottsdale har cirka 24,6 millioner kvadratfod kontorareal, så omkring 3,8 millioner kvadratfod står tomme williamsluxuryhomes.com. De fleste af disse tomme lokaler findes i ældre Class B-bygninger eller mindre ideelt placerede kontorer.

Påkan Scottsdale faktisk prale af nogle af de højeste kontorlejepriser i Arizona. Den gennemsnitlige udbudsleje er omkring, næsten på niveau med Phoenix’ dyreste delmarked (Camelback Corridor i Biltmore) williamsluxuryhomes.com . Dette skyldes, at Scottsdales ry og miljø fortsat er attraktive – ledere og virksomheder kan lide prestigen ved en Scottsdale-adresse, og mange klasse A-kontorer (f.eks. ved Gainey Ranch, Kierland-området, Scottsdale Airpark) er nyere og rige på faciliteter. Men for at opnå disse lejer i det nuværende klima tilbyder udlejere. Rapporter nævner, at udlejere tilbyder op tiltil indretning af lokaler samt flere måneders gratis husleje for at tiltrække lejere williamsluxuryhomes.com . De reelle lejepriser (efter rabatter) er derfor faldet, selvom de officielle lejepriser ser stabile ud.

Lejerne har stor forhandlingsstyrke. Virksomheder, der leder efter kontorlokaler, kan forhandle aftaler, man ikke har set siden finanskrisen. Underlejeplads er også rigeligt – Phoenix-området havde over 4 millioner kvadratfod underleje tilgængeligt i 2023, selvom det faldt til 4,2 millioner i 2. kvartal 2025 (det laveste siden 2022, hvilket antyder en beskeden forbedring) cushmanwakefield.com. Scottsdale mistede omkring 483.000 kvadratfod besat kontorplads på et enkelt år, da flere virksomheder reducerede eller forlod end flyttede ind williamsluxuryhomes.com (negativ nettotilgang) – et klart tegn på overkapacitet.

Dog er det ikke kun dårlige nyheder: flight-to-quality finder sted. De bedste klasse A-kontorer på attraktive beliggenheder (som omkring Scottsdale Quarter/Kierland, langs vandet i centrum eller ved Cavasson) tiltrækker fortsat lejere. Disse bygninger har ofte høj belægning og i nogle tilfælde ventelister, da virksomheder samler sig i bedre lokaler for at lokke medarbejdere tilbage. For eksempel blev en fuldt udlejet klasse A-bygning på 366.000 kvadratfod på Shea Blvd netop solgt for $71,5 mio. – et signal om, at investorer stadig ser langsigtet værdi i kvalitetskontorer i Scottsdale williamsluxuryhomes.com. Til sammenligning kæmper ældre kontorkomplekser med færre faciliteter.

Udsigterne for kontorer er forsigtigt optimistiske, idet det værste menes at være overstået. Markedsanalytikere forventer, at tomgangen gradvist vil falde, efterhånden som økonomien vokser, og nogle virksomheder begynder at ekspandere igen. Cushman & Wakefield bemærkede, at kontortomgangen i Phoenix faldt til 27,8 % i 1. kvartal 2025 fra over 28 % tidligere, hvilket markerer et vendepunkt, da lokaler langsomt bliver absorberet assets.cushmanwakefield.com assets.cushmanwakefield.com. I Scottsdale specifikt kan lejeforhøjelser forblive flade til 1 % årligt på kort sigt williamsluxuryhomes.com – altså lejestabilitet – da udlejere fokuserer på at fylde lokaler frem for at presse priserne op. Hvis renterne falder i 2026, som nogle forudser, kan virksomheder være mere tilbøjelige til at indgå lejeaftaler (fordi deres udsigter forbedres), hvilket potentielt kan øge efterspørgslen williamsluxuryhomes.com. Derudover kan jobvækst i Scottsdale – især inden for sektorer som finans, teknologi og sundhed – på sigt kræve flere kontoransatte og dermed mere plads. Men realistisk set, med hjemmearbejde som en varig tendens, vil genopretningen for kontorer i Scottsdale gå langsomt. Forvent et lejertilpasset marked mindst til og med 2025–2026, med masser af valgmuligheder og gode tilbud til alle, der har brug for kontorplads. For investorer kan ældre kontorejendomme blive kandidater til omdannelse (til boliger eller laboratorier), hvis udlejningen ikke forbedres.

Detail & Hospitality – Modstandsdygtig og blomstrende: Scottsdales detail-ejendomsmarked har klaret sig markant bedre. Byen er et detailmekka – fra luksusbutikscentre som Scottsdale Fashion Square til charmerende butikskvarterer i Old Town og store butikscentre, der betjener forstæderne. Pr. 2. kvartal 2025 var detailtomgangen i Phoenix-området kun 5,1 %, stort set uændret fra 5,0 % året før cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Grundlæggende er efterspørgslen på detailplads høj, og Scottsdale er ingen undtagelse. Faktisk har de bedste detailkorridorer i Scottsdale ofte ventelister af lejere og meget lav tomgang (under 5 %). Detailhandlen har nydt godt af Arizonas befolkningstilvækst og forbrugere, der ivrigt er vendt tilbage til butikker og restauranter efter pandemien. Derudover har nybyggeri af detailplads været begrænset (få store butikscentre er opført for nylig), så udbuddet er stramt.

Scottsdales turisme og velstand giver byen en fordel: byen tiltrækker over citizenportal.ai , hvoraf mange shopper og spiser ude, hvilket styrker detailsalget. Områder somer blevet forvandlet til livlige områder med blandet anvendelse, hvor trendy restauranter, kunstgallerier og natteliv trives. I 2025 ser Scottsdale en tendens til– f.eks. eksklusive fitnessstudier, underholdningssteder og immersive kunstinstallationer – som overtager tidligere traditionelle butikslokaler. Udlejere sammensætter aktivt lejer-mikset for at holde shoppingcentre relevante.

Butikslejeniveauer stiger moderat på grund af efterspørgslen. Gode butikslokationer i Scottsdale kan opnå $40–$60 pr. kvadratfod i triple-net-leje afhængigt af fodtrafikken. Det eneste, der får nogle detailhandlere til at være forsigtige, er økonomien (inflation og lønomkostninger) samt konkurrence fra e-handel. Men mange detailhandlere retter sig specifikt mod Scottsdale på grund af byens demografi (højtindkomstbefolkning og turister). Derfor ser vi udvidelser som Nobu åbner en restaurant, nye luksusbilforhandlere og eksklusive dagligvarebutikker, der træder ind på markedet.

Hotel- og restaurationsbranchen (hoteller, resorts) i Scottsdale kom sig også stærkt i 2021–2023 og forbliver solid i 2025. Belægningsprocent og værelsespriser på resorts nåede rekordhøjder, da amerikanere rejste mere indenrigs. Talrige hoteller i Scottsdale har gennemgået renoveringer, og nye er planlagt (for eksempel vil Hyatt Studios extended-stay nævnt tidligere tilføje kapacitet). En mulig udfordring er, at en bølge af hotelbyggeri i metro Phoenix kan øge konkurrencen inden 2026. Men Scottsdales brand som førende fritids- og mødedestination bør holde byens hoteller blandt de bedst præsterende i regionen.

Industri & Flex – Høj efterspørgsel, ny kapacitet: Industri-ejendomme er yndlingen i metro Phoenix-markedet, takket være e-handel, produktion og befolkningstilvækst. Selvom Scottsdale ikke er et industrielt knudepunkt som dele af Phoenix’ West Valley, spiller byen stadig en rolle, især for flex space og småskala industri, der betjener lokale virksomheder. Meget af Scottsdales industrielle kapacitet ligger omkring Airpark, hvor let produktion, lagre og showrooms findes side om side med kontorer. Historisk set har industriel tomgang i Scottsdale været ekstremt lav (ofte under 5%), da begrænset jord udbudt ny kapacitet og efterspørgslen var robust for enhver plads tæt på velstående Scottsdale til logistik (tænk leverandører af køkkenrenovering, medicinsk udstyrsmontering, luksusbilopbevaring osv.).

Regionalt set kommer der dog meget ny industriel kapacitet online – Phoenix havde over 30 millioner kvadratfod under opførelse i 2022–2024, et af de travleste markeder i USA. Dette førte til, at den industrielle tomgangsprocent i hele metroområdet steg til omkring 13,3 % i 2. kvartal 2025 cushmanwakefield.com fra et ensifret niveau tidligere, simpelthen fordi så mange splinternye lagre kom på markedet på én gang. Phoenix’ West Side mega-lagre (i Goodyear, Buckeye osv.) bidrog til denne stigning. Men det er store enheder på over 500.000 kvadratfod; Scottsdales industri består typisk af mindre enheder og nichefaciliteter, som fortsat er ret godt udlejet. Faktisk lancerer den lokale udvikler Creation “The Loop” industriprojekt i North Scottsdale for at imødekomme efterspørgslen på moderne industrilokaler i området mileszimbaluk.com. Det er noget usædvanligt at se ny industri i Scottsdale (givet de høje jordpriser), så det indikerer en specifik efterspørgsel, måske efter last-mile distribution eller højteknologiske produktionslokaler, der ønsker en Scottsdale-adresse.

Industrielle lejepriser i regionen er steget hurtigt (tocifrede procentvise stigninger over et par år) på grund af efterspørgslen. Et lille lager i Scottsdale kan lejes for $15+ pr. kvadratfod triple-net, hvilket er højt sammenlignet med $6–$8 i mange byer i Midtvesten. Mange virksomheder er villige til at betale en merpris for at være tæt på Scottsdales kundebase.

Udsigterne for industrien forbliver meget positive på lang sigt. Phoenix’ placering og vækst gør det til et stigende distributions- og produktionsknudepunkt (især efterhånden som forsyningskæderne diversificeres væk fra kysthavne). Scottsdale selv kan drage fordel af afsmittende effekter – f.eks. kan nogle højteknologiske virksomheder eller luftfartsfirmaer etablere mindre faciliteter nær Scottsdale for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, der bor i området. Hvis der er en risiko i industrien, er det på kort sigt overudbud: som nævnt har en bølge af nybyggeri midlertidigt øget tomgangen. Men eksperter forventer, at disse lokaler vil blive absorberet i de kommende år, givet Phoenix’ stærke industrielle udlejning (efterspørgslen overgik stadig de fleste byer). I 2026–2027 kan den industrielle tomgang i metroområdet igen blive strammere, og lejepriserne fortsætte deres opadgående tendens (dog i et langsommere, sundt tempo). I Scottsdale vil begrænsningen være jord – der er ikke meget plads til at bygge nyt industri, undtagen i enkelte lommer. Så ældre industriejendomme kan stige i værdi, efterhånden som brugere konkurrerer om de få østlige placeringer. Det nye Loop-projekt er værd at holde øje med; hvis det hurtigt bliver udlejet, signalerer det, at mere industri-/fleksudvikling kan være levedygtig i Scottsdale.

Overordnet kommercielt investeringsklima: Investorer ser på erhvervsejendomme i Scottsdale som relativt sikre investeringer takket være områdets demografi. Cap rates for strip malls eller kontorbygninger i Scottsdale er blandt de laveste (hvilket betyder de højeste priser) i Arizona, hvilket afspejler den opfattede stabilitet. For eksempel kan et fuldt udlejet detailcenter i Scottsdale handles til en cap rate på 5-6 %, mens et lignende center i et mindre velhavende område af Phoenix måske ligger på 7 % eller mere. De nuværende højere renter lægger et opadgående pres på cap rates, hvilket blødgør nogle kommercielle værdier, men kvalitetsaktiver i Scottsdale oplever stadig stor køberinteresse. Nogle lokale aktører undersøger også adaptiv genanvendelse – f.eks. om en forældet kontorbygning kan omdannes til boliger? Den nye statslov, der presser på for at 10 % af erhvervsejendomme skal omdannes til boliger, kan opmuntre til kreative projekter, især hvis kontorledigheden fortsætter kjzz.org. Scottsdales zonelovgivning og modstand fra lokalsamfundet kan være en barriere for omdannelse, men vi kan forvente at se flere forslag i de kommende år om at omdanne underpræsterende erhvervsejendomme til blandet anvendelse eller boliger.

Sammenfattende viser Scottsdales erhvervsejendomsmarked et blandet billede: Detailhandel og hotel/restaurant er livlige, understøttet af forbrug og turisme; industrien er stærk, dog med ny kapacitet, der skal optages; og kontor er efternøleren, som stadig er ved at komme sig efter et markant skift i arbejdsvaner. Selv kontormarkedet har dog lyspunkter, og samlet set tilpasser erhvervsaktiviteten i Scottsdale sig nye tendenser med stor modstandsdygtighed.

Lokale økonomiske faktorer: Job, befolkning & migrationspåvirkning

Flere lokale økonomiske tendenser understøtter Scottsdales ejendomsmarked og giver kontekst for både de nuværende forhold og fremtidsudsigterne. På mange måder er Scottsdales stærke økonomi fundamentet, der har holdt ejendomsmarkedet relativt robust trods højere renter.

Robust jobvækst: Scottsdale har tilføjet job i et sundt tempo og overgår de nationale gennemsnit. Byens afdeling for økonomisk udvikling nævner ofte, at Scottsdales befolkningstilvækst (~1,4% årligt) og jobvækst overgår USA med 2-3x citizenportal.ai. Nøgleindustrier, der driver denne vækst, omfatter teknologi, finans, sundhedspleje, biomedicin, turisme og hovedkontorer/back-office-operationer. Faktisk har fem brancher i Scottsdale – såsom bioteknologi, medicoteknologi og forretningstjenester – haft hurtigere vækst end gennemsnittet for delstaten Arizona, hvilket understreger Scottsdales rolle som et jobmagnet for højteknologiske og højtuddannede stillinger. Arbejdsløsheden i Scottsdale er ekstremt lav, omkring 2,7% i begyndelsen af 2025 citizenportal.ai, hvilket er markant bedre end selv Arizonas gennemsnit (~4-5%). Grundlæggende er Scottsdale tæt på fuld beskæftigelse; virksomheder har ofte flere ledige stillinger end kvalificerede kandidater lokalt.

Store arbejdsgivere i området inkluderer blandt andre HonorHealth (sundhedssystem), CVS Health (med et stort kontor for apoteksydelser), Vanguard (investeringsforvaltning med en stor campus), Nationwide Insurance, samt en klynge af teknologivirksomheder og startups. Og væksten fortsætter: byen har fremhævet flere store projekter, der vil skabe nye jobs, såsom Mac Innovation Park (et erhvervsparkprojekt, der formodentlig bringer nye kontor-/F&U-faciliteter), ASM Americas nye hovedkvarter for halvledere, og Banna Health & Wellness Campus citizenportal.ai. Hvert af disse projekter lover hundredvis, hvis ikke tusindvis, af jobs i de kommende år, hvilket igen skaber efterspørgsel efter boliger til disse medarbejdere og deres familier. For eksempel tiltrækker halvledervirksomheder (som ASM, TSMC i det nærliggende Phoenix) højtbetalte ingeniører, der ofte søger kvalitetsboliger i områder som Scottsdale.

Derudover nyder Scottsdale godt af den bredere Phoenix-metro væksthistorie. Metro Phoenix har konsekvent været blandt de førende metroområder for jobskabelse. I 2025 satte Arizona rekord for jobskabelse med over 24.000 nye jobs annonceret alene i første halvdel af året azbigmedia.com. Mange af disse jobs er i East Valley og det nordlige Phoenix – som er tilgængeligt for beboere i Scottsdale. Selv hvis et job er i Tempe eller Phoenix, vælger folk ofte at bo i Scottsdale for livsstilen og pendle til arbejde. Så Scottsdales boligmarked får også indirekte et løft af jobbooms i nabobyer.

Befolkning og migration: Phoenix-metropolområdet har været et af de hurtigst voksende i landet, og Scottsdale har taget del i denne vækst. Scottsdales officielle befolkning er omkring 243.000 (2025-estimat) og stigende. Bemærkelsesværdigt er det, at mens nogle solbæltebyer er afhængige af indenlandsk migration af primært middelklassefamilier, tiltrækker Scottsdale også mange velhavende migranter, såsom ledere, pensionister og fjernarbejdere, der kan bo hvor som helst. Netto-migrationen til Maricopa County (Phoenix-området) har været stærkt positiv hvert år, drevet af folk, der flytter fra dyrere stater som Californien, Illinois, Washington og andre. Redfin-data viser, at blandt online boligsøgende, der ønsker at flytte til Scottsdale i 2025, var de største oprindelsesbyer Chicago, Seattle, Los Angeles, Dallas og Bay Area redfin.com redfin.com. Dette stemmer overens med anekdotisk bevis: Californierne sælger deres dyre boliger og køber i Scottsdale, folk fra Midtvesten søger solskin osv.

Inden for Arizona er Scottsdale ofte en relokationsdestination for ledere og professionelle, der flytter for at tage job i Phoenix/Scottsdale. Det er også et populært sted for sæsonbeboere (snowbirds) – folk fra koldere klimaer, der tilbringer vintrene her – og nogle af dem bliver til sidst fastboende (især som pensionister). International migration er en mindre faktor, men ikke ubetydelig; canadiere elsker for eksempel Scottsdale (der er endda et stort canadisk vinterbesøgsfællesskab), og nogle europæere investerer i ferieboliger her.

Demografi: Scottsdales befolkning er ældre (medianalder omkring 47) og rigere (median husstandsindkomst ca. 115.000 USD, mod ca. 65.000 USD i USA) – grundlæggende et højindkomstsamfund, delvist bestående af pensionister. Dette påvirker ejendomsmarkedet, idet der er en konstant efterspørgsel efter luksus- og fritidsboliger samt sundhedsfaciliteter og bekvemmeligheder til ældre voksne. Men Scottsdale tiltrækker også yngre professionelle for tiden, som bliver tiltrukket af den livlige livsstil, så steder som Old Town har en yngre atmosfære. Byens fremragende skoler og lave kriminalitet tiltrækker familier (der har råd), hvilket holder efterspørgslen oppe efter enfamiliehuse i gode skoledistrikter.

Turismens indvirkning: En enorm økonomisk drivkraft for Scottsdale er turistsektoren. Over 11 millioner besøgende om året kommer for det solrige vejr, golfbaner, resorts og begivenheder (som Barrett-Jackson bilauktion, Phoenix Open golf, Scottsdale hesteshows) citizenportal.ai. Turisme genererer betydelige indtægter (job i hotel- og restaurationsbranchen, skatter fra hotelophold osv.) og driver også en del af boligmarkedet – mange turister beslutter sig til sidst for at købe en fritidsbolig eller flytte hertil permanent efter at have oplevet livsstilen. Den robuste turistindustri understøtter også markedet for korttidsudlejning og holder efterspørgslen efter resortlignende ejendomme høj.

Hvordan dette påvirker ejendomsmarkedet: Alle disse faktorer – jobvækst, migration, velstand – påvirker direkte efterspørgslen på ejendomsmarkedet:

Høj jobvækst + lav arbejdsløshed = flere mennesker med indkomst til at købe eller leje boliger. Det betyder også typisk, at lønningerne stiger (arbejdsgivere konkurrerer om talenter), hvilket hjælper folk med at have råd til højere boligpriser.

= flere mennesker med indkomst til at købe eller leje boliger. Det betyder også typisk, at lønningerne stiger (arbejdsgivere konkurrerer om talenter), hvilket hjælper folk med at have råd til højere boligpriser. Befolkningsvækst ~1–2% om året virker lille, men i en by med ~240.000 indbyggere betyder det, at der kommer et par tusinde nye beboere hvert år. Hvert nyt hushold har brug for bolig, så det lægger pres på udbuddet.

virker lille, men i en by med ~240.000 indbyggere betyder det, at der kommer et par tusinde nye beboere hvert år. Hvert nyt hushold har brug for bolig, så det lægger pres på udbuddet. Velhavende tilflytning betyder, at mange købere, der kommer til, har betydelig kontantbeholdning eller friværdi. Det forklarer delvist, hvorfor Scottsdales marked forblev stærkt – mange købere har ikke brug for realkreditlån eller kan lægge store udbetalinger, hvilket mildner virkningen af høje renter. Kontantkøbere (almindelige i Scottsdales luksusmarked) forblev aktive; som en lokal ekspert bemærkede, er kontanttransaktioner fortsat almindelige blandt Scottsdales velhavende købere, hvilket giver dem en fordel i forhandlinger mileszimbaluk.com. I 2023 var omkring 30–35% af salgene i nogle Scottsdale-postnumre kontant handler.

betyder, at mange købere, der kommer til, har betydelig kontantbeholdning eller friværdi. Det forklarer delvist, hvorfor Scottsdales marked forblev stærkt – mange købere har ikke brug for realkreditlån eller kan lægge store udbetalinger, hvilket mildner virkningen af høje renter. Kontantkøbere (almindelige i Scottsdales luksusmarked) forblev aktive; som en lokal ekspert bemærkede, i forhandlinger mileszimbaluk.com. I 2023 var omkring 30–35% af salgene i nogle Scottsdale-postnumre kontant handler. Diversificeret økonomi (tech, sundhed, finans, turisme) giver Scottsdale robusthed. Selv hvis én sektor går ned, tager andre over. For eksempel, hvis der opstår en national tech-nedgang, kan Scottsdales turisme eller sundhedssektor stadig være stærk og balancere beskæftigelsen. Denne stabilitet er attraktiv for ejendomsinvestorer, da det mindsker risikoen for store nedture.

Der er dog nogle udfordringer:

Arbejdsstyrkemangel: Ironisk nok indikerer Scottsdales meget lave arbejdsløshed, at det kan være svært for virksomheder at finde arbejdskraft, især lavtlønnede, fordi boliger er så dyre for dem. Dette kan begrænse virksomheders vækst, hvis det ikke løses, eller tvinge flere pendlere udefra (hvilket øger trafikken).

Ironisk nok indikerer Scottsdales meget lave arbejdsløshed, at det kan være svært for virksomheder at finde arbejdskraft, især lavtlønnede, fordi boliger er så dyre for dem. Dette kan begrænse virksomheders vækst, hvis det ikke løses, eller tvinge flere pendlere udefra (hvilket øger trafikken). Indenbys forskydninger: Nogle yngre tech-arbejdere foretrækker downtown Phoenix eller Tempes urbane stemning, hvilket kan betyde, at Scottsdale skal fortsætte med at tilpasse sig (med lejligheder i centrum osv.) for at tiltrække den demografi. Scottsdale har historisk haft en “resort-forstad”-profil, men smag ændrer sig, og byen vil gerne forblive konkurrencedygtig for talenter, der ellers kunne vælge et trendy bykvarter et andet sted.

Nogle yngre tech-arbejdere foretrækker downtown Phoenix eller Tempes urbane stemning, hvilket kan betyde, at Scottsdale skal fortsætte med at tilpasse sig (med lejligheder i centrum osv.) for at tiltrække den demografi. Scottsdale har historisk haft en “resort-forstad”-profil, men smag ændrer sig, og byen vil gerne forblive konkurrencedygtig for talenter, der ellers kunne vælge et trendy bykvarter et andet sted. Aldrende befolkning: Efterhånden som babyboomere bliver ældre, kan nogle vælge at flytte fra Scottsdale (f.eks. for at være tættere på voksne børn andre steder eller pga. helbred). Dette kan gradvist frigive noget bolig (godt for udbuddet), men betyder også, at Scottsdale skal fortsætte med at diversificere sin økonomi ud over blot pensionistservice.

Migrationsmønstre: Det er også interessant at bemærke, hvor Scottsdale-beboere flytter hen, når de forlader byen. Redfins data viste, at omkring 30 % af boligkøberne i Scottsdale søger at flytte væk fra Scottsdale (70 % bliver i området) redfin.com. Populære destinationer for dem, der flytter, inkluderer mindre byer i Arizona som Prescott Valley, Show Low og Flagstaff redfin.com redfin.com – ofte køligere eller mere landlige områder, hvor pensionister kan søge for forandring, eller folk, der indløser deres bolig og søger billigere boliger. Dette antyder en cyklus: nogle langvarige ejere sælger og flytter til roligere omgivelser, mens nye tilflyttere rykker ind. Denne udskiftning kan faktisk øge udbuddet i den øvre ende (f.eks. pensionister, der sælger luksusboliger), men sikrer også en konstant tilstrømning af efterspørgsel.

Sammenfattende er Scottsdales økonomiske fundament meget stærkt – en voksende, velhavende befolkning og masser af jobs. Dette understøtter ejendomsværdierne og hjælper med at beskytte markedet mod alvorlige nedture. Så længe folk finder Scottsdale attraktivt at arbejde, bo og leve i, vil der være en underliggende efterspørgsel efter ejendomme. Lokalpolitik forsøger nu at sikre, at den økonomiske vækst ikke bremses af mangel på boliger (deraf de nye boliglove), hvilket er en anerkendelse af, at økonomi og boligudbud skal vokse hånd i hånd. Forudsigeligt ser Scottsdales økonomi ud til at fortsætte opad, hvilket lover godt for boligejere.

Regulatoriske & zoneændringer, der påvirker ejendomsmarkedet

I de senere år er der opstået en række regulatoriske og zoneudviklinger på både stats- og byniveau, som kan forme Scottsdales ejendomslandskab. Disse politiske ændringer er svar på den hurtige vækst, problemer med boligoverkommelighed og nabolagseffekter, der ses over hele Arizona. Her er vigtige områder at bemærke:

1. Arizona Pro-Housing-lovgivning (2023): I 2023 vedtog Arizonas lovgivende forsamling en række tværpolitiske lovforslag, der havde til formål at afhjælpe boligmanglen i hele staten. To af de mest betydningsfulde for Scottsdale var:

HB 2720 – Tilbehørsboligenheder (ADU’er): Denne lov tilsidesætter i det væsentlige byers forbud mod ADU’er (også kendt som casitas eller bedstemorlejligheder). Den kræver, at byer tillader husejere i enfamilieområder at bygge eller omdanne en ADU på deres ejendom under rimelige regler. Specifikt forhindrer loven kommuner i at pålægge alt for restriktive krav (som store grundstørrelser eller overdrevne afstandskrav) til ADU’er rsnlawaz.com yourvalley.net. Målet er forsigtigt at øge boligmængden ved at muliggøre små udlejninger eller forældresuiter i eksisterende nabolag.

Denne lov tilsidesætter i det væsentlige byers forbud mod ADU’er (også kendt som casitas eller bedstemorlejligheder). Den kræver, at byer tillader husejere i enfamilieområder at bygge eller omdanne en ADU på deres ejendom under rimelige regler. Specifikt forhindrer loven kommuner i at pålægge alt for restriktive krav (som store grundstørrelser eller overdrevne afstandskrav) til ADU’er rsnlawaz.com yourvalley.net. Målet er forsigtigt at øge boligmængden ved at muliggøre små udlejninger eller forældresuiter i eksisterende nabolag. HB 2297 – Adaptiv genanvendelse af erhvervsarealer: Denne lov påbyder, at byer skal tillade, at en vis del af erhvervs- eller blandede bygninger kan omdannes til boligformål. Ordlyden er lidt kompleks – den siger, at byer skal tillade, at “højst 10%” af et erhvervsbygnings areal bliver til boliger, formodentlig for at fremme kreativ genanvendelse af uudnyttede kontorer/butikker til lejligheder eller ejerlejligheder kjzz.org kjzz.org.

Scottsdales svar: Scottsdale byråd varover for disse statslove, da de så dem som en indskrænkning af den lokale planlægningskontrol. I slutningen af 2024, under pres for at overholde loven, vedtog byrådet bekendtgørelser for at implementere ADU’er og adaptiv genanvendelse, men “med justeringer for at begrænse virkningerne” kjzz.org kjzz.org . For ADU’er udarbejdede Scottsdale regler, der tillader tilknyttede, fritliggende og begrænsede billige ADU’er (ifølge en informationsside) scottsdaleaz.gov , men har sandsynligvis indført strenge designstandarder og krav om ejerbeboelse for at bevare nabolagets karakter. Nogle byledere udtrykte bekymring for, at ADU’er kunne bruges som korttidsudlejning (og forværre problemer med festhuse), og at statsloven var et “angreb på vores nabolag” kjzz.org kjzz.org . Ikke desto mindre kan Scottsdale-husejere fra 2025 kan forfølge ADU’er mere frit end før, hvilket gradvist kan tilføje lejeboliger i byen. Vi kan komme til at se flere garageombygninger eller casitas dukke op i baghaver – gavnligt for flere generationer under samme tag eller som lejeindtægt.

For loven om kommerciel genanvendelse forsøgte Scottsdale reelt at fortolke “ikke mere end 10%” som “kan være helt ned til 1%”. De vedtog en bekendtgørelse, der begrænser berettiget omdannelse til kun 1% af en bygning kjzz.org, hvilket udløste en advarsel fra lovforslagets ophavsmand om, at Scottsdale overtrådte loven kjzz.org kjzz.org. Denne strid kan fortsætte, men hvis loven håndhæves, kan op til 10% af etagearealet i nogle butikscentre eller kontorbygninger omdannes til lejligheder (for eksempel ved at omdanne en kontors anden sal til boligenheder). Indtil videre er der ikke offentliggjort større projekter under denne lov i Scottsdale, men det er et område at holde øje med. Hvis kontorledigheden forbliver høj, kan ejendomsejere presse på for mere boligomdannelse.

2. Regler for korttidsudlejning: Arizona har historisk set haft en laissez-faire tilgang til korttidsudlejninger (STR’er) på grund af en statslov fra 2016, der forbyder byer at forbyde dem. Scottsdale, som er et turistmekka, oplevede en eksplosion af Airbnbs – nogle af dem blev til “party houses” i stille boligområder. Beboerne blev utilfredse med støj, affald og sikkerhedsproblemer. Fra 2022 lempede staten sin holdning en smule og gav byerne en vis reguleringsfrihed. Scottsdale udnyttede dette fuldt ud:

I 2023 krævede Scottsdale, at alle STR-ejere skulle indhente en årlig bylicens ($250) og følge regler: underrette naboer om udlejningen, have ansvarsforsikring og foretage baggrundstjek for sexforbrydere på gæster avalara.com avalara.com. Dette skabte et register over STR’er og forbedrede tilsynet.

og følge regler: underrette naboer om udlejningen, have ansvarsforsikring og foretage baggrundstjek for sexforbrydere på gæster avalara.com avalara.com. Dette skabte et register over STR’er og forbedrede tilsynet. I maj 2024 vedtog Scottsdale en bekendtgørelse specifikt for at slå ned på STR “nuisance parties”. De nye regler (gældende fra 6. juni 2024) gjorde et par vigtige ting: holdt eventarrangører ansvarlige for at afholde store forstyrrende fester i STR’er, gav politiet myndighed til at fjerne ikke-beboende gæster fra en ejendom, når en gene er erklæret, og forbød udlejning til mindreårige under 21 år helt avalara.com avalara.com. Disse tiltag har til formål at afskrække “party mansion”-forretningsmodellen.

Byens ledelse har udtalt, at de vil bruge “alle mulige værktøjer” for at kontrollere STR’s indvirkning inden for rammerne af statsloven avalara.com avalara.com. I praksis er klimaet for STR-investorer i Scottsdale nu mere restriktivt: bøder for overtrædelser er indført, og gentagne overtrædere kan miste deres licens. For købere, der overvejer en Airbnb-investering, er det vigtigt at overholde reglerne nøje, ellers risikerer man sanktioner. Med tiden kan strengere håndhævelse reducere antallet af problematiske STR’er, men det vil sandsynligvis ikke fjerne STR-markedet – Scottsdale er for populær til det. I stedet kan man forvente en mere professionaliseret STR-sektor med ansvarlige værter (og muligvis højere omkostninger, der overføres til turisterne).

3. Zoneændringer & Udviklingsgodkendelser: På individuel basis håndterer Scottsdales byråd og planlægningsudvalg regelmæssigt omzoningsforslag, der kan påvirke den lokale udvikling:Højde og tæthed i Old Town: Scottsdale har opdateret sin Old Town Character Area Plan i de senere år, hvilket tillader højere bygninger i visse distrikter (op til 150 fod i Goldwater Blvd-området, for eksempel). Men der er løbende debat og modstand fra lokalsamfundet mod højhuse i centrum. I 2023–2024 søgte nogle projekter om højde-/tæthedsbonusser, hvilket udløste offentlige høringer. Resultatet af disse beslutninger påvirker, hvor mange enheder der kan bygges. For eksempel, hvis et foreslået lejlighedstårn bliver nedskaleret på grund af beboerindvendinger, betyder det færre nye boliger. Indtil videre har Scottsdale forsøgt at fremme vækst i centrum, samtidig med at byens “Southwest-charme” bevares – en fin balance.Nord Scottsdale omzoninger: Af og til kommer store arealer (som statslige trust-arealer eller golfbaner) i spil til udvikling. Et eksempel var en plan, der omfattede 1.975 lejligheder plus et hotel på statslig jord, som krævede omzonering fra “ingen boliger” til boligbrug coalitionofgreaterscottsdale.org. Byen har en tendens til at granske sådanne store ændringer nøje og forhandler ofte om ting som friarealer eller trafikforbedringer til gengæld. Investorer, der ønsker at udvikle store projekter, skal navigere i denne omhyggelige proces.Infrastruktur & zoneforhold for store arbejdsgivere: Zoneændringen for Axon-campus i 2023 var et godt eksempel – Scottsdale ændrede sin zonering for at imødekomme Axons plan (som inkluderede nogle boliger til medarbejdere) whsv.com azfamily.com. Byen er generelt positiv over for økonomisk udvikling, så den kan være fleksibel med zonering for at sikre store arbejdsgivere. Tilsvarende opdateres zoneringen for områder som Scottsdale Airpark med jævne mellemrum for at tillade højere kontorbygninger eller parkeringshuse efter behov.

4. Vandpolitik og udviklingsbegrænsninger: Selvom det ikke er et spørgsmål om zoneinddeling, påvirker Arizonas vandreguleringer direkte ejendomsudviklingskapaciteten. I 2023 opstod en højtprofileret situation: det ikke-inkorporerede samfund Rio Verde Foothills (lige uden for Scottsdale) fik afbrudt sin vandforsyning af Scottsdale by, som hidtil havde kørt vand dertil i lastbiler, på grund af tørkebekymringer azgovernor.gov. Dette førte til en nødordning fra staten i 2023 for at få leveret vand, men det understregede, at vandmangel er reel. Staten har en 100-års garanteret vandforsyning-regel for nye udstykninger – udviklere skal bevise, at der er vand tilgængeligt i et århundrede. I juni 2023 meddelte embedsmænd i Arizona, at dele af Maricopa County (Phoenix-området) ikke har nok grundvand til alle planlagte boliger, hvilket reelt sætter en pause for noget fremtidig byspredning, medmindre der findes alternative vandkilder. For Scottsdale, som hovedsageligt bruger Colorado River-vand via Central Arizona Project (nu under Tier 1-mangeltildelinger) cap-az.com, kan fortsat tørke betyde nedskæringer i forsyningen i de kommende år. Byen har opsparet vand og bruger genanvendt vand til vanding i mange tilfælde, hvilket stiller den bedre end nye yderområder. Dog kan alvorlige nedskæringer tvinge Scottsdale til at begrænse nye tilslutninger eller fraråde vandkrævende udvikling (som store græsplæner, golfbaner).

Essensen er, at æraen med ubegrænset vækst i Arizona møder virkeligheden med begrænset vand. Udviklere reagerer for eksempel ved at købe vandrettigheder fra landmænd (en ny “land-til-by”-overførselslov blev vedtaget) kjzz.org. Scottsdale-ejendomme er indtil videre ikke blevet direkte stoppet af vandproblemer (bortset fra sagen om at nægte Rio Verde vand, for at prioritere byens beboere), men kloge investorer holder øje med vandpolitikken. Forvent regler for beplantning, der opmuntrer til xeriscaping, og muligvis højere tilslutningsafgifter for vandinfrastruktur ved nybyggeri. Der tales også om at kræve mere vandbesparende boliger og apparater i nybyggeri.

5. Andre bemærkelsesværdige regler:

Skatter på korttidsudlejning: Arizona kræver, at STR-værter betaler logiskatter (via en TPT-licens) ligesom hoteller avalara.com. Platforme som Airbnb opkræver nu automatisk disse. Dette begrænser ikke STR’er, men reducerer den fordel, de tidligere havde “under bordet”.

Arizona kræver, at STR-værter betaler logiskatter (via en TPT-licens) ligesom hoteller avalara.com. Platforme som Airbnb opkræver nu automatisk disse. Dette begrænser ikke STR’er, men reducerer den fordel, de tidligere havde “under bordet”. Miljø- og designstandarder: Scottsdale er kendt for streng designgennemgang – f.eks. regler om bygningers farvepaletter, højder, ørkenbevarelse osv. Disse regler forbliver gældende for at opretholde æstetikken (især i de naturskønne nordlige områder). Byen har også en “Dark Sky”-forordning , der begrænser lysforurening i visse områder. Sådanne regler, selvom de ikke er nye, påvirker udviklingsomkostninger og tidsplaner.

Scottsdale er kendt for streng designgennemgang – f.eks. regler om bygningers farvepaletter, højder, ørkenbevarelse osv. Disse regler forbliver gældende for at opretholde æstetikken (især i de naturskønne nordlige områder). Byen har også en , der begrænser lysforurening i visse områder. Sådanne regler, selvom de ikke er nye, påvirker udviklingsomkostninger og tidsplaner. Incitamenter for billige boliger: Scottsdale har historisk set ikke haft store krav om billige boliger, men der er voksende diskussion om det. Nogle nylige lejlighedsgodkendelser inkluderede frivillige billige enheder. Hvis boligpriserne forværres, kan byen eller staten indføre inklusionszonering eller flere incitamenter for billige projekter, hvilket kan ændre udviklingssammensætningen en smule.

Sammenfattende er politiske ændringer i Scottsdale og Arizona gradvist ved at løsne nogle udviklingsbegrænsninger (ADU’er, omdannelse til blandet brug) i håb om at lette boligkrisen, mens de samtidig strammer op på andre områder (korttidsudlejning, vandforbrug) for at håndtere negative eksternaliteter. Ejendomsinteressenter bør være opmærksomme på disse ændringer. En investor kunne for eksempel udnytte de nye ADU-regler ved at tilføje en casita til udlejning, men bør også være opmærksom på, at køb af et hjem udelukkende til brug som party-Airbnb kan møde regulatoriske udfordringer. I sidste ende søger disse regler at styre væksten på en mere bæredygtig og samfundsvenlig måde – hvor effektivt de gør det, vil vise sig i de kommende år.

Prognose 2026–2028: Hvad venter for Scottsdale ejendomsmarkedet

Når vi ser fremad, forventes ejendomsmarkedet i Scottsdale at opleve stabile, moderate tendenser frem for vilde udsving. Flere prognoser og ekspertudtalelser peger på en periode med bæredygtig vækst – en slags pusterum efter rutsjebaneturen i begyndelsen af 2020’erne. Her er, hvad man kan forvente i 2026, 2027 og 2028:

Prognoser for boligpriser: Konsensus er, at boligpriserne i Scottsdale vil stige gradvist over de næste par år, nogenlunde i takt med inflationen. Lokale ejendomseksperter forudser en årlig værdistigning på omkring 2% til 4% om året i Scottsdale mileszimbaluk.com. Med andre ord er det usandsynligt, at vi ser endnu et hop på 20% på et enkelt år, men en stigning på et par procent om året er sandsynlig, givet den fortsatte efterspørgsel og det begrænsede nye udbud. I 2028 kan dette samlet set betyde en samlet stigning på 10-15% i boligværdier fra det nuværende niveau. Til sammenligning stemmer nationale prognoser fra kilder som NAR og Fannie Mae overens med dette billede af langsom vækst – de forventer, at de amerikanske boligværdier stiger ~3-5% årligt i midten af 2020’erne realwealth.com realwealth.com, og Scottsdale bør ligge i dette niveau, måske i den høje ende af intervallet på grund af byens attraktivitet. En undtagelse: luksussegmentet kan klare sig lidt bedre. Nogle Arizona-eksperter mener, at luksusmarkedet vil “nyde godt af stigninger”, selvom det brede marked forbliver fladt fhtimes.com. Det dyre segment i Scottsdale kan opleve lidt mere end gennemsnitlig værdistigning (da velhavende købere er mindre følsomme over for renter), mens mellemsegmentet kan være mere fladt på grund af begrænset købekraft.

Salgsvolumen og markedsbalance: Boligsalgsaktiviteten forventes at tage lidt til omkring 2026, efterhånden som folk vænner sig til det nye renteniveau. Det seneste år har salget været faldende (Scottsdale-salg var nede med ~7-10% år-til-år i midten af 2025) redfin.com, men hvis renterne stabiliseres eller falder, vil flere købere og sælgere vende tilbage. Økonomer forventer, at det amerikanske salg af eksisterende boliger vil stige beskedent med 2% til 5% i 2025 azbigmedia.com, og muligvis fortsætte denne tendens, hvilket tyder på, at Scottsdale også vil opleve en gradvis stigning i handler. Grundlæggende kan opdæmmet efterspørgsel fra dem, der udskød flytning i 2022–2024, blive udløst, når forholdene bliver mere gunstige. I 2026–27 kan vi også se nogle Millennials nå den alder, hvor de typisk køber større bolig, hvilket øger efterspørgslen efter familieboliger i Scottsdale.

Markedet vil sandsynligvis forblive. Tiden med ekstreme sælgers markeder (med under 1 måneds udbud) er forbi for nu. Omvendt forventes et udpræget købers marked (priskollaps) heller ikke, da befolknings- og jobvækst vil understøtte efterspørgslen. I stedet kan Scottsdale bevæge sig i et neutralt område – måske 4–6 måneders udbud – gennem de næste par år. Købere vil få muligheder uden panik, og sælgere, der prissætter realistisk, vil få succes. Hvis realkreditrenterne faktisk falder markant inden 2027 (nogle prognoser mener, at renterne kan dykke under 5,5% inden 2028) realwealth.com , kan der komme en kortvarig købsbølge, der giver sælgerne en vis fordel igen, men det vil sandsynligvis også føre til flere boliger på markedet, hvilket holder balancen.

Renter og overkommelighed: En stor usikkerhedsfaktor er udviklingen i realkreditrenter. På kort sigt (2025–2026) forventer de fleste analytikere, at renterne forbliver i det midt-til-høje 6%-område realwealth.com. Dette er en modvind for overkommelighed og vil holde prisstigninger i skak. I 2027 eller 2028, hvis inflationen er tæmmet, kan den amerikanske centralbank lade renterne falde. Nogle optimistiske scenarier har 30-årige realkreditrenter tilbage i 5%-området i 2028 realwealth.com. Sker det, vil det øge købekraften og kan udløse stærkere prisstigninger (måske årlige stigninger på 5-6% i de senere år). Dette er dog ikke garanteret – renterne kan også forblive omkring 6%, hvis økonomien kører stærkt. Så til planlægning bør man antage, at renterne gradvist falder og giver en let medvind i 2027.

Nyt byggeri og udbudsprognose: Scottsdale vil sandsynligvis ikke opleve store mængder ny boligbyggeri på grund af begrænset jord og relativt stram planlægning. Men de projekter, der allerede er i pipelinen (Optimas ejerlejligheder, One Scottsdale, George Kurtz’ 1.200-bolig projekt osv.), vil begynde at levere boliger i perioden 2026–2028. Disse vil tilføje noget udbud: f.eks. er 420 luksuslejligheder og 970 lejeboliger i Optima McDowell Mountain Village planlagt til omkring 2026 (dette flerfasede projekt vil bestemt være en væsentlig tilføjelse, hvis det gennemføres). One Scottsdales boliger og de 1.200 boliger mod nord kan komme sidst i årtiet. Lejlighedsbyggeri i det større område forbliver højt – i Phoenix-området er der titusindvis af boliger under opførelse. Mange åbner i 2025–2027, hvilket potentielt kan dæmpe lejeforhøjelser yderligere. For enfamiliehuse er Scottsdale stort set udbygget, undtagen små udstykninger; de fleste store enfamilieprojekter ligger i forstæder som Queen Creek eller West Phoenix. Derfor vil Scottsdales boligudbud kun vokse moderat. Det, kombineret med stabil efterspørgsel, understøtter de forventede blide prisstigninger.

Prognose for nøglesegmenter:

Luksusboliger ($1M+): Forventes at forblive stærke. Mange luksuskøbere betalte kontant eller har formue, der ikke er afhængig af renteniveauet. Når aktiemarkedet kommer sig (hvis det gør), har luksusejendomme en tendens til at følge med. Scottsdales luksussegment kan måske se en årlig prisstigning på 3-5%, og volumen kan vokse, efterhånden som boomere fortsætter med at gå på pension i livsstilsmarkeder. Forbeholdet er de globale økonomiske forhold – men Scottsdales luksusappel er vedvarende.

Forventes at forblive stærke. Mange luksuskøbere betalte kontant eller har formue, der ikke er afhængig af renteniveauet. Når aktiemarkedet kommer sig (hvis det gør), har luksusejendomme en tendens til at følge med. Scottsdales luksussegment kan måske se en årlig prisstigning på 3-5%, og volumen kan vokse, efterhånden som boomere fortsætter med at gå på pension i livsstilsmarkeder. Forbeholdet er de globale økonomiske forhold – men Scottsdales luksusappel er vedvarende. Mellemklasseboliger ($500K–$1M): Dette segment er mest knyttet til lokale indkomster og renter. Prisvæksten kan være langsomst her, måske omkring 2%/år, hvilket kun lige følger lønvæksten. Hvis renterne falder, kan dette segment stige, da flere opkøbere træder ind. Men hvis renterne forbliver høje, forventes det at være mere eller mindre fladt i inflationsjusterede termer, hvilket betyder små nominelle gevinster.

Dette segment er mest knyttet til lokale indkomster og renter. Prisvæksten kan være langsomst her, måske omkring 2%/år, hvilket kun lige følger lønvæksten. Hvis renterne falder, kan dette segment stige, da flere opkøbere træder ind. Men hvis renterne forbliver høje, forventes det at være mere eller mindre fladt i inflationsjusterede termer, hvilket betyder små nominelle gevinster. Indgangsniveau & ejerlejligheder (under $500K): Der er relativt få muligheder under $500K i Scottsdale, men ejerlejligheder og ældre rækkehuse udfylder dette segment. Disse kan faktisk opleve højere efterspørgsel på grund af deres relative overkommelighed, så de kan stige lidt hurtigere (måske 4%/år) simpelthen på grund af mangel på noget “overkommeligt” i Scottsdale.

Der er relativt få muligheder under $500K i Scottsdale, men ejerlejligheder og ældre rækkehuse udfylder dette segment. Disse kan faktisk opleve højere efterspørgsel på grund af deres relative overkommelighed, så de kan stige lidt hurtigere (måske 4%/år) simpelthen på grund af mangel på noget “overkommeligt” i Scottsdale. Leje: Lejevæksten i regionen forventes at være ~2-3% årligt frem til 2028 realwealth.com realwealth.com, som nævnt. I Scottsdale kan lejen stige i den lave ende af dette interval, fordi der er bygget så mange lejligheder. Dog kan lejepriserne for enfamiliehuse i Scottsdale (hvor der ikke bygges nyt udbud) stige hurtigere end lejlighedsleje. Overordnet set bør lejere ikke forvente stor lettelse; lejen vil sandsynligvis fortsætte med gradvist at stige, men massive spring som i 2021 er usandsynlige. Tomgangsprocenten kan stige en smule, efterhånden som flere lejligheder åbner, men i attraktive delmarkeder som Scottsdale vil de forblive relativt lave (5% eller derunder).

Lejevæksten i regionen forventes at være ~2-3% årligt frem til 2028 realwealth.com realwealth.com, som nævnt. I Scottsdale kan lejen stige i den lave ende af dette interval, fordi der er bygget så mange lejligheder. Dog kan lejepriserne for enfamiliehuse i Scottsdale (hvor der ikke bygges nyt udbud) stige hurtigere end lejlighedsleje. Overordnet set bør lejere ikke forvente stor lettelse; lejen vil sandsynligvis fortsætte med gradvist at stige, men massive spring som i 2021 er usandsynlige. Tomgangsprocenten kan stige en smule, efterhånden som flere lejligheder åbner, men i attraktive delmarkeder som Scottsdale vil de forblive relativt lave (5% eller derunder). Erhvervsejendomme: I 2026–2028 bør kontorledigheden langsomt falde, hvis jobvæksten fortsætter. Måske kan Scottsdales kontorledighed falde fra ca. 19% til fx 15% i 2028 – stadig højt, men på vej mod sundere niveauer. Forvent ikke en tilbagevenden til under 10% kontorledighed, medmindre fjernarbejde ændrer sig markant. Detailhandel vil sandsynligvis forblive robust; der tilføjes ikke meget nyt butiksareal, og efterspørgslen vokser med befolkning og turisme, så butikslejen bør stige lidt, og tomgangen forblive omkring 5% eller derunder. Industri i regionen kan stramme til igen, når de nye lagre er fyldt op. I 2028 kan Phoenix’ industri-tomgang komme under 8-10%, hvis absorptionen forbliver stærk, og lejen vil være højere. Ethvert industrilokale i Scottsdale vil være guld værd på grund af dets knaphed.

Økonomiske forudsætninger: Disse prognoser forudsætter ingen større økonomiske chok. Hvis en recession rammer i 2025 eller 2026, kan Scottsdale opleve en midlertidig opbremsning – salget falder, priserne flader ud eller dykker lidt i et år. Men i betragtning af hvor mange der ønsker at bo der, vil det sandsynligvis hurtigt komme sig. Hvis inflationen derimod stiger igen, og renterne stiger endnu mere, vil det være et negativt scenarie for boligefterspørgslen. Omvendt kan en stærkere end forventet tilstrømning af folk (fx hvis fjernarbejde udløser endnu en bølge af tilflyttere til Arizona) øge efterspørgslen ud over de nuværende prognoser.

Investorudsigt: Ejendomsinvestorer kan forvente solide, om end ikke spektakulære, afkast i Scottsdale frem til 2028. Prisvækst i enkeltcifrede procenter plus stabil lejeindtægt er et godt bud. Tiden, hvor man nemt kunne flippe boliger for 20% profit på et år, er sandsynligvis forbi for nu. I stedet kan investorer fokusere på langsigtede beholdninger, og muligvis udnytte:

At købe i 2025, når markedet er køligere, og derefter ride med på prisstigningen frem til 2028.

Fokus på segmenter med høj efterspørgsel som prisvenlige ejerlejligheder eller velbeliggende udlejningsboliger, som bør have stabil belægning.

Holde øje med eventuelle nødlidende muligheder – hvis nogle boligejere, der købte på toppen i 2022, får behov for at sælge i et miljø med højere renter, kan der opstå gode handler.

Wildcards: Nogle uforudsigelige faktorer kan ændre udviklingen:

Teknologi & Fjernarbejde: Hvis en stor teknologivirksomhed flytter til eller åbner et campus i Scottsdale, kan efterspørgslen på boliger stige markant. Eller hvis fjernarbejde gør det muligt for endnu flere at vælge Scottsdale frem for L.A./SF, kan det øge efterspørgslen. Scottsdale markedsfører sig som en erhvervsvenlig by, så det er ikke usandsynligt.

Hvis en stor teknologivirksomhed flytter til eller åbner et campus i Scottsdale, kan efterspørgslen på boliger stige markant. Eller hvis fjernarbejde gør det muligt for endnu flere at vælge Scottsdale frem for L.A./SF, kan det øge efterspørgslen. Scottsdale markedsfører sig som en erhvervsvenlig by, så det er ikke usandsynligt. Klima og livskvalitet: Øget hyppighed af ekstreme hedebølger (Phoenix har haft rekordhøje varmebølger) og vandrestriktioner kan på længere sigt dæmpe efterspørgslen, hvis folk opfatter området som mindre beboeligt. Indtil videre har det ikke væsentligt afskrækket tilflytning, men det er noget, man bør holde øje med frem mod 2030.

Øget hyppighed af ekstreme hedebølger (Phoenix har haft rekordhøje varmebølger) og vandrestriktioner kan på længere sigt dæmpe efterspørgslen, hvis folk opfatter området som mindre beboeligt. Indtil videre har det ikke væsentligt afskrækket tilflytning, men det er noget, man bør holde øje med frem mod 2030. Politiske/skatteændringer: Arizona har relativt lave skatter, hvilket tiltrækker folk. Hvis der sker ændringer i skattelovgivningen (statsskat, ejendomsskat), kan det påvirke tilflytningen.

Sammenfattende er udsigterne for Scottsdale 2026–2028 positive, men ikke eksplosive: tænk på det som et maraton, ikke en sprint. Markedet vil sandsynligvis vokse i et roligt tempo. Det er faktisk sundt – det undgår bobler og krak. For boligejere bør deres friværdi gradvist stige. For købere vil der ikke være panik over “køb nu eller bliv prissat ud for altid”, da der bør være udbud, men venter man for længe, vil man stadig skulle betale lidt mere, efterhånden som priserne stiger. Grundlæggende er Scottsdale-ejendomme klar til at forblive en solid, langsigtet investering, båret af byens vedvarende tiltrækningskraft og stærke økonomi, uden drastiske omvæltninger i sigte ifølge de nuværende prognoser mileszimbaluk.com realwealth.com.

Investeringsmuligheder og risici

For investorer – både lokale og udenbys – præsenterer Scottsdale et tillokkende, men nuanceret landskab. Med sin robuste økonomi og høje livskvalitet vil byen sandsynligvis fortsætte med at give afkast, men det er ikke uden udfordringer. Her er et kig på potentielle muligheder og risici ved ejendomsinvestering i Scottsdale:

Muligheder:

Stærkt afkast på udlejningsmarkedet: Investorer, der søger udlejningsejendomme, kan finde solide muligheder i Scottsdale. Kombinationen af høje huslejer og stabil efterspørgsel giver attraktivt cash flow. For eksempel kan en velbeliggende 2-værelses lejlighed, der måske koster $400.000, lejes ud for omkring $2.000+ om måneden, hvilket nogenlunde svarer til den nationale gennemsnitlige husleje zillow.com. Enfamiliehuse giver endnu mere. Selvom cap rates i Scottsdale ikke er høje (på grund af høje købspriser), er de relativt sikre. Derudover har enfamilieudlejning en fordel: både nationalt og lokalt forventes enfamiliehuse til leje at overgå lejligheder i både belægningsprocent og huslejestigning frem til slutningen af 2020’erne realwealth.com. Investorer kan rette sig mod beskedne boliger i South Scottsdale eller små flerfamilieejendomme, som nyder godt af en endeløs strøm af lejere, der ønsker adgang til Scottsdale skoledistrikt eller livsstil. Derudover lejer omkring 33% af Scottsdales beboere mileszimbaluk.com, hvilket indikerer et betydeligt lejermarked i en by, der ofte opfattes som ejer-domineret.

Investorer, der søger udlejningsejendomme, kan finde solide muligheder i Scottsdale. Kombinationen af høje huslejer og stabil efterspørgsel giver attraktivt cash flow. For eksempel kan en velbeliggende 2-værelses lejlighed, der måske koster $400.000, lejes ud for omkring $2.000+ om måneden, hvilket nogenlunde svarer til den nationale gennemsnitlige husleje zillow.com. Enfamiliehuse giver endnu mere. Selvom cap rates i Scottsdale ikke er høje (på grund af høje købspriser), er de relativt sikre. Derudover har en fordel: både nationalt og lokalt forventes enfamiliehuse til leje at overgå lejligheder i både belægningsprocent og huslejestigning frem til slutningen af 2020’erne realwealth.com. Investorer kan rette sig mod beskedne boliger i South Scottsdale eller små flerfamilieejendomme, som nyder godt af en endeløs strøm af lejere, der ønsker adgang til Scottsdale skoledistrikt eller livsstil. Derudover lejer omkring mileszimbaluk.com, hvilket indikerer et betydeligt lejermarked i en by, der ofte opfattes som ejer-domineret. Value-Add og renoveringer: Mange hjem i Scottsdale, især i de centrale og sydlige dele, blev bygget i midten af det 20. århundrede og kunne have gavn af modernisering. Der er mulighed for at købe et ældre hus (for eksempel et ranchhus fra 1960’erne), opdatere det med moderne materialer og enten sælge det igen eller udleje det til en højere pris. Køberne i Scottsdale sætter pris på indflytningsklare, stilfulde hjem – renoverede ejendomme sælges ofte til en høj kvadratmeterpris. Investorer med byggeteknisk snilde kan udnytte dette ved at opgradere forældede ejendomme til luksusstandard. Vær dog opmærksom på Scottsdales design-godkendelsesregler, hvis du ændrer facader.

Mange hjem i Scottsdale, især i de centrale og sydlige dele, blev bygget i midten af det 20. århundrede og kunne have gavn af modernisering. Der er mulighed for at købe et ældre hus (for eksempel et ranchhus fra 1960’erne), opdatere det med moderne materialer og enten sælge det igen eller udleje det til en højere pris. Køberne i Scottsdale sætter pris på indflytningsklare, stilfulde hjem – renoverede ejendomme sælges ofte til en høj kvadratmeterpris. Investorer med byggeteknisk snilde kan udnytte dette ved at opgradere forældede ejendomme til luksusstandard. Vær dog opmærksom på Scottsdales design-godkendelsesregler, hvis du ændrer facader. Nye udviklinger & forhåndssalg: Scottsdale har flere nye luksusprojekter (lejligheder og huse), hvor udviklere tilbyder priser før opførelse. Tidlige investorer i disse projekter kan drage fordel, hvis værdierne stiger ved færdiggørelse. For eksempel kan det give øjeblikkelig friværdi at sikre sig en enhed i Atavia condos at One Scottsdale før færdiggørelsen i 2026, hvis området blomstrer som forventet. Ligeledes kan investering i projekter som Optima McDowell Mountain Village eller Portico (et luksuslejlighedskompleks med stærkt salg) mileszimbaluk.com betale sig, efterhånden som disse områder bliver etablerede og gensalgspriserne stiger. Det er dog afgørende at vælge det rigtige projekt – kig efter dem med stærk udvikler-reputation og god beliggenhed.

Scottsdale har flere nye luksusprojekter (lejligheder og huse), hvor udviklere tilbyder priser før opførelse. Tidlige investorer i disse projekter kan drage fordel, hvis værdierne stiger ved færdiggørelse. For eksempel kan det give øjeblikkelig friværdi at sikre sig en enhed i før færdiggørelsen i 2026, hvis området blomstrer som forventet. Ligeledes kan investering i projekter som (et luksuslejlighedskompleks med stærkt salg) mileszimbaluk.com betale sig, efterhånden som disse områder bliver etablerede og gensalgspriserne stiger. Det er dog afgørende at vælge det rigtige projekt – kig efter dem med stærk udvikler-reputation og god beliggenhed. Erhvervsejendomsinvesteringer: Selvom kontorejendomme er risikable i øjeblikket, kan nærområdets butikscentre eller ejendomme med blandet anvendelse i Scottsdale være gode investeringer. Scottsdales velhavende befolkning understøtter eksklusive butikker og restauranter. At eje et butikscenter i Scottsdale (med lejere som trendy restauranter eller butikker) kan give stabilt cash flow og værdistigning på ejendommen. Desuden, med så lav tomgang i detailsektoren (~5%) cushmanwakefield.com, kan lejepriserne øges over tid. Industri-/fleksible ejendomme er en anden mulighed: hvis du kan erhverve et ældre lager i Airpark-området og opgradere det, kan du udnytte den høje efterspørgsel fra små virksomheder, der ønsker en Scottsdale-adresse.

Selvom kontorejendomme er risikable i øjeblikket, kan i Scottsdale være gode investeringer. Scottsdales velhavende befolkning understøtter eksklusive butikker og restauranter. At eje et butikscenter i Scottsdale (med lejere som trendy restauranter eller butikker) kan give stabilt cash flow og værdistigning på ejendommen. Desuden, med så lav tomgang i detailsektoren (~5%) cushmanwakefield.com, kan lejepriserne øges over tid. Industri-/fleksible ejendomme er en anden mulighed: hvis du kan erhverve et ældre lager i Airpark-området og opgradere det, kan du udnytte den høje efterspørgsel fra små virksomheder, der ønsker en Scottsdale-adresse. Ombygning & ADU’er: Den nye ADU-lov giver mikro-investeringsmuligheder. For eksempel kunne en investor købe en ejendom med en stor grund i Scottsdale, bygge en separat casita (ADU) og udleje den separat for ekstra indkomst. Kreative investorer kan også overveje at omdanne mindre, underpræsterende kontor- eller butiksejendomme til boliger eller blandet anvendelse og udnytte statens fokus på sådanne omdannelser. Selvom det ikke er simpelt, kan en vellykket ombygning øge ejendommens værdi markant, hvis det sker i et område, hvor boliger er mere eftertragtede end kontor (for eksempel Old Town).

Den nye ADU-lov giver mikro-investeringsmuligheder. For eksempel kunne en investor købe en ejendom med en stor grund i Scottsdale, bygge en separat og udleje den separat for ekstra indkomst. Kreative investorer kan også overveje at omdanne mindre, underpræsterende kontor- eller butiksejendomme til boliger eller blandet anvendelse og udnytte statens fokus på sådanne omdannelser. Selvom det ikke er simpelt, kan en vellykket ombygning øge ejendommens værdi markant, hvis det sker i et område, hvor boliger er mere eftertragtede end kontor (for eksempel Old Town). Klimamigration & luksus-fritidsboliger: På makroplan kan Scottsdale drage fordel af den igangværende migration af velhavende personer fra dyre eller mindre behagelige klimaer. Velhavende købere fra steder som Californien ser fortsat mod Scottsdale for fritidsboliger (eller som primær bolig, hvis de arbejder remote). Investering i eksklusive ejendomme med henblik på luksusudlejning (månedlige møblerede lejemål osv.) eller videresalg til denne demografi kan være indbringende. For eksempel kan en luksusbolig med faciliteter (pool, udsigt osv.) udlejes for titusindvis af dollars om måneden i højsæsonen til atleter, kendisser eller ledere, og derefter sælges til en høj pris senere. Risikoen her er snæver efterspørgsel og høje løbende omkostninger, men afkastet kan være stort, hvis timingen er rigtig.

Risici:

Renterisiko: Vi har nævnt det flere gange – høje renter er i øjeblikket den største hæmsko for markedet. For investorer, der bruger gearing, spiser realkreditrenter på 7%+ markant af profitmarginerne. Positivt cash flow er sværere at opnå med sådanne finansieringsomkostninger. Hvis renterne uventet stiger yderligere (for eksempel på grund af vedvarende inflation), kan ejendomsværdier stagnere eller falde, og refinansiering eller salg bliver sværere. Mange investorer vælger kortfristede, variabelt forrentede lån eller køber ejendomme kontant for at afbøde dette, men det binder kapital.

Vi har nævnt det flere gange – høje renter er i øjeblikket den største hæmsko for markedet. For investorer, der bruger gearing, spiser realkreditrenter på 7%+ markant af profitmarginerne. Positivt cash flow er sværere at opnå med sådanne finansieringsomkostninger. Hvis renterne uventet stiger yderligere (for eksempel på grund af vedvarende inflation), kan ejendomsværdier stagnere eller falde, og refinansiering eller salg bliver sværere. Mange investorer vælger kortfristede, variabelt forrentede lån eller køber ejendomme kontant for at afbøde dette, men det binder kapital. Begrænsninger i overkommelighed og efterspørgsel: Scottsdales høje priser betyder, at køberpuljen er noget begrænset. Hvis priserne stiger hurtigere end indkomsterne (hvilket de har gjort), kan efterspørgslen på et tidspunkt flade ud – markedet kan i praksis blive for dyrt for de lokale. Vi har set noget af dette i 2023–2025: salget faldt, fordi mange familier simpelthen ikke kunne opgradere eller flytte til Scottsdale til de nuværende priser. Hvis renterne ikke falder, kan efterspørgslen forblive svag især i mellemsegmentet, hvilket kan begrænse værdistigningen eller endda tvinge til mindre prisfald i disse segmenter. Investorer, der satser på hurtig værdistigning, kan blive skuffede. Det er nu mere et langtidsprojekt.

Scottsdales høje priser betyder, at køberpuljen er noget begrænset. Hvis priserne stiger hurtigere end indkomsterne (hvilket de har gjort), kan efterspørgslen på et tidspunkt flade ud – markedet kan i praksis blive for dyrt for de lokale. Vi har set noget af dette i 2023–2025: salget faldt, fordi mange familier simpelthen ikke kunne opgradere eller flytte til Scottsdale til de nuværende priser. Hvis renterne ikke falder, især i mellemsegmentet, hvilket kan begrænse værdistigningen eller endda tvinge til mindre prisfald i disse segmenter. Investorer, der satser på hurtig værdistigning, kan blive skuffede. Det er nu mere et langtidsprojekt. Regulatoriske risici: Selvom Scottsdales nye STR-regler ikke forbyder korttidsudlejning, kan en særlig slem hændelse eller et politisk skifte føre til endnu strengere tiltag (for eksempel begrænsning af antallet af STR-licenser eller indførelse af beboerbegrænsninger). For nuværende forhindrer Arizonas statslovgivning totale forbud, men love kan ændres. Hvis din investeringsplan er afhængig af Airbnb-indkomst, så følg med i regulatoriske ændringer. Derudover kan staten fjerne mere lokal kontrol for at fremme boligbyggeri – hvis Scottsdale modsætter sig at tilføje boliger, kan lovgiverne i fremtiden indføre endnu bredere opzonering. Det kan føre til mere konkurrence (udbud) i parcelhuskvarterer, hvis for eksempel dobbelthuse eller flere ADU’er blev lovlige generelt.

Selvom Scottsdales nye STR-regler ikke forbyder korttidsudlejning, kan en særlig slem hændelse eller et politisk skifte føre til endnu strengere tiltag (for eksempel begrænsning af antallet af STR-licenser eller indførelse af beboerbegrænsninger). For nuværende forhindrer Arizonas statslovgivning totale forbud, men love kan ændres. Hvis din investeringsplan er afhængig af Airbnb-indkomst, så følg med i regulatoriske ændringer. Derudover kan staten fjerne mere lokal kontrol for at fremme boligbyggeri – hvis Scottsdale modsætter sig at tilføje boliger, kan lovgiverne i fremtiden indføre endnu bredere opzonering. Det kan føre til mere konkurrence (udbud) i parcelhuskvarterer, hvis for eksempel dobbelthuse eller flere ADU’er blev lovlige generelt. Vand- og miljømæssige bekymringer: Som nævnt er langvarig vandmangel en truende risiko. Det kan vise sig som øgede omkostninger (højere vandpriser gør pools og græsplæner dyrere at vedligeholde, hvilket måske gør nogle boliger mindre attraktive) eller endda udviklingsmoratorier (usandsynligt i Scottsdale, som har en sikret forsyning, men ikke umuligt i et alvorligt scenarie). Derudover er ekstrem varme en miljømæssig risiko – 2023 oplevede hidtil usete hedebølger i Phoenix. Hvis sådanne klimaproblemer forværres, kan nogle potentielle tilflyttere undgå Arizona, eller nuværende beboere (især pensionister) bliver måske ikke så længe hvert år. Det har endnu ikke påvirket ejendomsmarkedet målbart, men hvis somrene bliver nærmest ubeboelige, er det en risiko for Scottsdales tiltrækningskraft.

Som nævnt er langvarig vandmangel en truende risiko. Det kan vise sig som øgede omkostninger (højere vandpriser gør pools og græsplæner dyrere at vedligeholde, hvilket måske gør nogle boliger mindre attraktive) eller endda udviklingsmoratorier (usandsynligt i Scottsdale, som har en sikret forsyning, men ikke umuligt i et alvorligt scenarie). Derudover er en miljømæssig risiko – 2023 oplevede hidtil usete hedebølger i Phoenix. Hvis sådanne klimaproblemer forværres, kan nogle potentielle tilflyttere undgå Arizona, eller nuværende beboere (især pensionister) bliver måske ikke så længe hvert år. Det har endnu ikke påvirket ejendomsmarkedet målbart, men hvis somrene bliver nærmest ubeboelige, er det en risiko for Scottsdales tiltrækningskraft. Overbygning i luksuslejlighedssegmentet: Der er en del high-end lejlighedsprojekter på vej (FENDI Residences, Optima osv.). Scottsdales luksuslejlighedsmarked har historisk set været relativt lille. Hvis alle disse projekter leveres omkring samme tid, er der risiko for en kortvarig overflod af luksuslejligheder . Vi har set noget lignende i Miami i tidligere cyklusser. Udviklere vil teste efterspørgslen; hvis økonomien vakler, kan nogle enheder forblive usolgte længere, hvilket kan tvinge til prisnedsættelser og skade investor-flippere. Så selvom nye udviklinger er spændende muligheder, indebærer de også risiko, hvis du spekulerer i værdistigning ved færdiggørelse.

Der er en del high-end lejlighedsprojekter på vej (FENDI Residences, Optima osv.). Scottsdales luksuslejlighedsmarked har historisk set været relativt lille. Hvis alle disse projekter leveres omkring samme tid, er der risiko for en kortvarig . Vi har set noget lignende i Miami i tidligere cyklusser. Udviklere vil teste efterspørgslen; hvis økonomien vakler, kan nogle enheder forblive usolgte længere, hvilket kan tvinge til prisnedsættelser og skade investor-flippere. Så selvom nye udviklinger er spændende muligheder, indebærer de også risiko, hvis du spekulerer i værdistigning ved færdiggørelse. Økonomisk nedtur eller skift: Scottsdales økonomi er alsidig, men ikke uovervindelig. En national recession kan midlertidigt reducere turisme og virksomhedsflytninger, hvilket dæmper efterspørgslen efter både boliger og erhvervslokaler. Eller hvis en af Scottsdales store arbejdsgivere trækker sig (for eksempel hvis en stor virksomhed som Vanguard flytter arbejdspladser ud), kan det ramme visse delmarkeder. Der er også geopolitisk risiko – hvis aktiemarkederne styrter, eller hvis der kommer en ny pandemi, kan luksusforbrug og køb af sekundære boliger tørre ud i en periode.

Scottsdales økonomi er alsidig, men ikke uovervindelig. En national recession kan midlertidigt reducere turisme og virksomhedsflytninger, hvilket dæmper efterspørgslen efter både boliger og erhvervslokaler. Eller hvis en af Scottsdales store arbejdsgivere trækker sig (for eksempel hvis en stor virksomhed som Vanguard flytter arbejdspladser ud), kan det ramme visse delmarkeder. Der er også – hvis aktiemarkederne styrter, eller hvis der kommer en ny pandemi, kan luksusforbrug og køb af sekundære boliger tørre ud i en periode. Højere omkostninger og skatter: Byggeomkostningerne forbliver høje, hvilket presser marginerne for udvikling eller renovering. Ejendomsskatterne i Arizona er moderate, men hvis vurderingerne fortsætter med at stige, vil skatteregningerne også gøre det (selv med begrænsede årlige stigninger på primære boliger, har sekundære/investeringsboliger ikke samme loft). Investorer skal også tage højde for stigende forsikringsomkostninger – interessant nok har Arizona ikke orkaner, men der forekommer lejlighedsvise oversvømmelser, skovbrande i nærliggende områder osv., og de landsdækkende forsikringsomkostninger stiger.

Strategier for investorer: Givet ovenstående vil fornuftige investorer i Scottsdale:

Fokusere på cash flow og ikke kun spekulation. Sørg for, at en ejendom kan betale sig selv med leje til nuværende satser, så du kan beholde den gennem markedsudsving.

og ikke kun spekulation. Sørg for, at en ejendom kan betale sig selv med leje til nuværende satser, så du kan beholde den gennem markedsudsving. Muligvis indgå partnerskab eller samle ressourcer for at købe med mindre gearing eller kontant, og derefter refinansiere når renterne forbedres.

for at købe med mindre gearing eller kontant, og derefter refinansiere når renterne forbedres. Diversificer ejendomstyper – måske en blanding af et udlejningshus, en lille erhvervsejendom osv., for at sprede risikoen.

Hold dig opdateret på lokalpolitik (for eksempel, hvis nye byrådsmedlemmer vælges på platforme for langsom vækst eller vækst, kan det signalere ændringer).

Se efter unikke ejendomme der vil holde værdien – f.eks. et hus med en sjælden udsigtsgrund eller en historisk ejendom i Old Town – unikhed giver en buffer i nedgangstider.

der vil holde værdien – f.eks. et hus med en sjælden udsigtsgrund eller en historisk ejendom i Old Town – unikhed giver en buffer i nedgangstider. Planlæg for længere ejerskabsperioder. Hurtige videresalg er sværere nu, så vær forberedt på at eje ejendommen i mindst 5+ år for at realisere gevinster.

I bund og grund forbliver Scottsdale en førsteklasses ejendomsinvesteringslokation på grund af sine vedvarende efterspørgselsdrivere: sol, jobs, prestige og begrænset jord. Investorer kan finde masser af potentiale, fra højindkomstlejere til værdistigning og muligheder for omdannelse. Men succes vil kræve, at man navigerer i den nye normal med højere finansieringsomkostninger, er opmærksom på regulatoriske strømninger og vælger ejendomme, der kan klare både solrige og regnfulde dage (måske både bogstaveligt og i overført betydning). Med en omhyggelig strategi bør investering i Scottsdale frem til 2028 give givtige resultater – bare uden de himmelhøje afkast fra boom-perioden, hvilket faktisk er et tegn på et modnende, stabiliserende marked mileszimbaluk.com realwealth.com.