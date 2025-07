Rekordpriser, stigende salg: Indblik i ejendomsboomet i The Hamptons (2025–2028-udsigter)

Ejendomsmarkedet i The Hamptons boomer i 2025 og trodser de bredere økonomiske modvinde med rekordhøje boligpriser og en stigning i salget. Dette kystområde på Long Islands østlige spids, længe kendt som legeplads for de rige og berømte, oplever nu at de gennemsnitlige boligpriser overstiger 2 millioner dollars for første gang businessinsider.com homes.com. Salgsaktiviteten er steget markant efter nedkølingen efter pandemien, da velhavende købere – fra Wall Street-finansfolk til Hollywood-kendisser – fortsætter med at opkøbe luksusejendomme i et hidtil uset tempo. Denne omfattende rapport undersøger alle aspekter af ejendomsmarkedet i The Hamptons i 2025, fra bolig- og erhvervstendenser til udlejningsmarkedet, køberdemografi, investeringsudsigter og de økonomiske/regulerende kræfter, der er i spil. Vi ser også fremad med datadrevne fremskrivninger frem til 2028, hvor vi sammenligner The Hamptons’ udvikling med andre eksklusive markeder for at forudsige, hvad der venter for dette eksklusive ejendomshotspot.

Boligmarkedet: Tendenser for luksus- og “mellemsegmentet”

Boligsalget i Hamptons er brandvarmt i 2025, hvor både ultra-luksuriøse ejendomme og mere “almindelige” boliger sælges hurtigt. I første kvartal af 2025 nåede den gennemsnitlige salgspris for boliger et rekordhøjt niveau på $2,04 millioner, en stigning på 13,3 % i forhold til året før homes.com homes.com. Dette markerer første gang, at medianen krydsede $2M-grænsen, og det er næsten dobbelt så meget som medianprisen for fem år siden businessinsider.com – et bevis på den eksplosive værdistigning siden pandemien. Måske endnu mere opsigtsvækkende er det, at 423 boliger blev solgt i 1. kvartal 2025, en stigning på 85,5 % i transaktionsvolumen år-til-år homes.com. Boligmarkedet i Hamptons er i bund og grund braget tilbage til livet, i modsætning til den nationale tendens med faldende salg. Ifølge Miller Samuel og Douglas Ellimans analyse er “høje priser og højt salg” det, der kendetegner dette marked – en usædvanlig kombination i tiden efter pandemien businessinsider.com.

Hvad driver dette boom? En nærmere kig på dataene viser, at efterspørgslen er bredt fordelt på tværs af prisklasser, med et særligt stærkt “mellemsegment”. Faktisk udgør boliger prissat i intervallet $1 million til $5 millioner – det såkaldte “Hamptons Middle” – nu en rekordstor andel af salget millersamuel.com. Indflytningsklare ejendomme i dette segment sælges i budkrige, mens boliger med behov for istandsættelse har tendens til at blive liggende homes.com behindthehedges.com. Hotspots inkluderer landsbyer som Sag Harbor og East Hampton samt småbyer som Water Mill – områder, der tilbyder attraktive beliggenheder og nøglefærdige boliger, som tiltaler nutidens købere homes.com. Lokale mæglere rapporterer, at velprissatte, stilfulde boliger “på en god beliggenhed” bliver snuppet med det samme, ofte med flere bud behindthehedges.com. Omvendt oplever overprisede boliger eller dem med behov for renovering forsigtige købere og ringe interesse, hvilket understreger, at nutidens købere er selektive og prisbevidste behindthehedges.com.

I den ultra-luksuriøse ende fortsætter Hamptons med at opleve opsigtsvækkende handler, selvom dette segment er mere nuanceret. Salget af boliger til $5 millioner og derover steg med 28 % i 2. kvartal 2025 (70 high-end handler mod 55 året før) libn.com. I første halvdel af 2025 blev der solgt 138 Hamptons-boliger for $5M+, 32 % flere end samme periode i 2024 libn.com. Denne aktivitet i luksussegmentet var med til at skubbe det samlede salgsvolumen i Hamptons over $2,87 milliarder i H1 2025, en stigning på 23 % år-til-år libn.com. Trofæejendomme – hvad enten det er en moderne strandvilla til $20M eller et historisk gods – finder fortsat købere, og nylige handler i $60–$70 millioner-klassen viser tillid i det absolutte topsegment behindthehedges.com. Dog tager ultra-luksusboliger noget længere tid at blive solgt, medmindre de er prissat konkurrencedygtigt behindthehedges.com. Købere i toppen er aktive, men ikke villige til at betale overpris, så sælgere har lært, at realistisk prissætning er nøglen – selv i dette begejstrede marked behindthehedges.com.

Tabel: Hamptons boligmarked – Nøgleindikatorer, 1. kvartal 2025 vs 1. kvartal 2024

Metrik Q1 2024 Q1 2025 År-til-år ændring Median salgspris $1,800,000 $2,040,000 +13,3% homes.com homes.com Antal solgte boliger 228 423 +85,5% homes.com Antal boliger til salg 1,077 1,181 +9,7% homes.com homes.com Måneder udbud 14,2 8,4 -40,8% millersamuel.com

Kilder: Douglas Elliman/Miller Samuel; William Raveis. Q1 2025 oplevede rekordhøje priser og et kraftigt opsving i salget, hjulpet af en moderat stigning i udbuddet.

Som tabellen ovenfor fremhæver, erefter den ekstreme mangel på udbud i 2021–2022. I begyndelsen af 2025 var antallet af boliger på markedet steget med omkring 10 % i forhold til året før homes.com på East End, ifølge Corcorans markedsrapport homes.com . Denne gradvise stigning i udbuddet “lagde grunden til en dynamisk forårssæson” i 2025 homes.com ved at give køberne flere valgmuligheder. Vigtigt er det, at, hvilket har fået millersamuel.com . Med andre ord bliver boliger solgt hurtigere, og markedet er svinget tilbage til sælgernes fordel trods stigningen i udbuddet. Det er et stramt marked: flere mæglere bemærker, at behindthehedges.com . Selv ubebyggede grunde med god beliggenhed eller “gode rammer” bliver opkøbt af bygherrer, der er ivrige efter at udvikle det næste drømmehjem behindthehedges.com

Prisforskelle inden for Hamptons forbliver store og understreger de forskellige delmarkeder, der udgør regionen. I toppen ligger Sagaponack Village’s medianpris på omkring 7,4 millioner dollars (den højeste i Hamptons), mens områder som East Quogue og Hampton Bays har medianpriser i området 800.000–900.000 dollars homes.com. Der findes stadig lommer af relativ “overkommelighed” i de vestlige Hamptons og indlandsbyer, men selv disse har oplevet betydelig prisstigning. For eksempel er East Quogue’s medianpris på ca. 850.000 dollars i 1. kvartal 2025 steget med cirka 25% i forhold til året før millersamuel.com. Omvendt fortsætter de mest eksklusive områder med at kræve skyhøje priser – en ny strandnær ejendom i East Hampton eller Bridgehampton koster rutinemæssigt 10–20 millioner dollars, og herregårdsområderne i Southampton Village eller Sagaponack ser salg langt over 20 millioner dollars. Tilstedeværelsen af milliardærkøbere (fra hedgefond-giganter til A-list kendisser) sikrer, at loftet for boligpriser i Hamptons fortsætter med at stige. Faktisk blev der lukket flere handler over 50 millioner dollars det seneste år behindthehedges.com, et niveau der tidligere var sjældent selv i dette eksklusive marked.

Sammenfattende er boligmarkedet i Hamptons i 2025 præget af stærk efterspørgsel på tværs af segmenterne. Luksussegmentet trives, men det gør også mellemsegmentet, som udgør rygraden i salgsaktiviteten. Priserne er på rekordhøje niveauer og holder sig stabile, men køberne er stadig på jagt, især efter kvalitetsboliger. Omsætningen er oppe og momentum er stærkt homes.com – en markant kontrast til mange amerikanske markeder, hvor høje renter har dæmpet aktiviteten. Som vi vil se nærmere på, er unikke faktorer (formueflytning, tendenser inden for fjernarbejde, begrænset udbud) med til at isolere Hamptons fra den afmatning, der ses andre steder, og positionerer boligsektoren til fortsat styrke fremadrettet.

Erhvervsejendomme i Hamptons

Selvom Hamptons primært er kendt for luksuriøse boliger, oplever erhvervsejendomssektoren også bemærkelsesværdig aktivitet i 2025. Østkystens erhvervsmarked er unikt: det består hovedsageligt af detail- og hotel-/restaurationsejendomme (boutique-butikker, restauranter, hoteller), der henvender sig til velhavende sæsonbesøgende og en stadigt voksende helårsbefolkning med høj indkomst. Store kontorparker eller industrikomplekser er stort set ikke-eksisterende her; tænk i stedet charmerende butikker på hovedgaden, eksklusive spisesteder, marinaer og resort-ejendomme. I de senere år er investorinteressen for disse erhvervsaktiver vokset, da de ses som en måde at udnytte Hamptons’ prestige og høje købekraft på.

Flere store kommercielle handler i 2024 understreger tendensen. For eksempel blev Baron’s Cove – et velkendt hotel ved vandet i Sag Harbor – solgt for $66,5 millioner i midten af 2024 behindthehedges.com. Køberen, et ejendomsinvesteringsselskab, har aktivt opkøbt hoteller på East End, hvilket signalerer tillid til markedet for hoteller i Hamptons behindthehedges.com. Et andet opsigtsvækkende salg var Gosman’s Dock-komplekset i Montauk, et markant område med restauranter, butikker og en marina, som blev solgt for over $33 millioner i slutningen af 2024 behindthehedges.com behindthehedges.com. Dette køb af en milliardærinvestor (via LLC’er) omfattede 12 acres af førsteklasses havneejendom, flere restauranter og detailvirksomheder samt personaleboliger – et betydeligt sats på Montauks fremtid som luksusdestination behindthehedges.com behindthehedges.com. Derudover skifter boutique-moteller og ejendomme med blandet anvendelse hænder: f.eks. blev Sands Motel i Montauk solgt for $23,5M behindthehedges.com, og forskellige detail-/kontorejendomme i landsbyer som East Hampton og Riverhead blev solgt for millionbeløb behindthehedges.com behindthehedges.com.

Disse handler fremhæver nogle nøgletrends i Hamptons erhvervsejendomsmarked:

Stor efterspørgsel efter ejendomme til hotel- og restaurationsbranchen: Med stigende turisme og sommerbefolkning er boutiquehoteller, resorts og restauranter blevet lukrative investeringer. Etablerede steder med beliggenhed ved vandet eller i landsbycentrum er særligt eftertragtede. Det faktum, at institutionelle investorer og kapitalfonde opkøber lokale hoteller behindthehedges.com viser, at Hamptons betragtes som en solid langsigtet investering i markedet for luksusrejser .

Med stigende turisme og sommerbefolkning er boutiquehoteller, resorts og restauranter blevet lukrative investeringer. Etablerede steder med beliggenhed ved vandet eller i landsbycentrum er særligt eftertragtede. Det faktum, at behindthehedges.com viser, at Hamptons betragtes som en . Main Street detailhandelens genopblomstring: De charmerende bymidter i East Hampton, Southampton, Sag Harbor osv. fortsætter med at tiltrække luksusbutikker og restauranter , hvilket holder de kommercielle tomgange lave. Flagship-designerbutikker, kunstgallerier og eksklusive wellness-/spaforretninger er åbnet for at betjene den velhavende kundekreds. Førsteklasses detaillejemål på landsbyernes hovedgader opnår meget høje huslejer (ofte sammenlignelige pr. kvadratfod med detailleje i Manhattan), og når bygninger kommer til salg, kan konkurrencen være hård. Investorer ser stabilitet i at eje mursten og mørtel på et sted, hvor eksklusiv kundetrafik er garanteret hver sommer .

De , hvilket holder de kommercielle tomgange lave. Flagship-designerbutikker, kunstgallerier og eksklusive wellness-/spaforretninger er åbnet for at betjene den velhavende kundekreds. Førsteklasses detaillejemål på landsbyernes hovedgader opnår meget høje huslejer (ofte sammenlignelige pr. kvadratfod med detailleje i Manhattan), og når bygninger kommer til salg, kan konkurrencen være hård. Investorer ser stabilitet i at eje mursten og mørtel på et sted, hvor . Vækst i helårsøkonomen: Historisk set led virksomheder i Hamptons uden for sæsonen, men fremkomsten af fjernarbejde og flere fastboende udjævner de sæsonmæssige udsving . Flere mennesker opholder sig østpå om efteråret og endda om vinteren, hvilket støtter lokale dagligvarebutikker, caféer, fitnessstudier osv. Dette har gjort erhvervsejendomme (især serviceorienterede som dagligvarebutikker, apoteker, kontorer) mere attraktive, da de kan generere indkomst ud over juli–august. For eksempel viser åbningen af nye kontorer (som et profileret PR-bureau, der etablerer sig i East Hampton Village) tillid til en vedvarende helårstilstedeværelse easthamptonstar.com easthamptonstar.com.

Historisk set led virksomheder i Hamptons uden for sæsonen, men . Flere mennesker opholder sig østpå om efteråret og endda om vinteren, hvilket støtter lokale dagligvarebutikker, caféer, fitnessstudier osv. Dette har gjort erhvervsejendomme (især serviceorienterede som dagligvarebutikker, apoteker, kontorer) mere attraktive, da de kan generere indkomst ud over juli–august. For eksempel viser åbningen af nye kontorer (som et profileret PR-bureau, der etablerer sig i East Hampton Village) tillid til en vedvarende helårstilstedeværelse easthamptonstar.com easthamptonstar.com. Begrænset udbud & reguleringer: Ligesom med boliger er erhvervsareal begrænset af zoneinddeling og modstand fra lokalsamfundet. Landsbyerne kontrollerer omhyggeligt udviklingen for at bevare charmen – der er højdebegrænsninger, regler for historiske distrikter og for nylig endda begrænsninger på kædebutikker i nogle områder. Det betyder, at ethvert nyt erhvervsprojekt bliver nøje gennemgået, og større udviklinger er sjældne. Dermed bliver eksisterende erhvervsejendomme mere værdifulde. (Et lokalt eksempel på regulering: East Hampton Town besluttede i 2023 at begrænse kædebutikker for at bevare landsbyens karakter, hvilket påvirker, hvordan nye virksomheder kommer ind på markedet.)

Alt i alt er erhvervsejendomsmarkedet i Hamptons sundt, understøttet af regionens robuste velstand og turisme. Investorer placerer penge i erhvervsejendomme på East End som en sikring, ligesom de gør med boliger, i troen på, at Hamptons-“brandet” vil holde værdierne stigende. De seneste handler viser, at selv ud over strandvillaerne er jord og bygninger på East End meget eftertragtede. Ser man fremad, vil eventuelle større nye erhvervsudviklinger sandsynligvis fokusere på hospitality eller oplevelsesbaseret detailhandel (da det passer til den fritidsdrevne økonomi her), men lokalsamfundet og regulering vil sikre, at væksten holdes i skak. For nu viser handlerne med markante hoteller og detailcentre til høje priser stor tillid til potentialet i Hamptons’ erhvervsmarked.

Tendenser på udlejningsmarkedet

Hamptons har længe haft et blomstrende udlejningsmarked, og 2025 er ingen undtagelse – selvom dynamikken er under udvikling. Hver sommer strømmer en tilstrømning af sæsonleje-gæster (fra kendisser til unge professionelle, der deler et sommerhus) til Hamptons, hvilket øger efterspørgslen på korttidsleje. Samtidig har pandemiens tendens til længerevarende ophold gjort nogle lejere til købere og nogle ejere til udlejere. Her er, hvad der sker nu:

Stærk efterspørgsel, mere kræsne lejere: Ifølge lokale mæglere er efterspørgslen fra lejere på Hamptons-lejemål stadig lige så stærk som altid , men lejerne er blevet mere selektive og fokuserede på værdi 27east.com. Faciliteter i den høje ende forventes ofte – nutidens feriegæster kan insistere på opvarmet pool, tennis- eller pickleballbane, hjemmefitness og selvfølgelig hurtigt Wi-Fi til fjernarbejde 27east.com 27east.com. Fremkomsten af “workcation” betyder, at mange lejere ønsker muligheden for at blande arbejde og fritid, så funktioner som dedikerede hjemmekontorer og pålidelig internet er et must 27east.com 27east.com. Overordnet set tiltrækker Hamptons stadig dem, der søger luksuriøse sommeroplevelser, og udlejere, der leverer en “uforglemmelig ferie” med resort-lignende faciliteter, belønnes med top-lejepriser 27east.com. Ældre huse eller dem i mindre attraktive områder kan have brug for prisjusteringer eller opgraderinger for at kunne konkurrere med nyere, moderne lejemål, der kommer på markedet 27east.com.

Ifølge lokale mæglere , men 27east.com. – nutidens feriegæster kan insistere på opvarmet pool, tennis- eller pickleballbane, hjemmefitness og selvfølgelig hurtigt Wi-Fi til fjernarbejde 27east.com 27east.com. Fremkomsten af “workcation” betyder, at mange lejere ønsker muligheden for at blande arbejde og fritid, så funktioner som 27east.com 27east.com. Overordnet set tiltrækker Hamptons stadig dem, der søger luksuriøse sommeroplevelser, og 27east.com. Ældre huse eller dem i mindre attraktive områder kan have brug for prisjusteringer eller opgraderinger for at kunne konkurrere med nyere, moderne lejemål, der kommer på markedet 27east.com. Korttidsudlejning vs. Sæsonudlejning: Markedet deler sig mellem traditionelle fuldsæson-udlejninger (fra Memorial Day til Labor Day) og korttidsudlejninger (under 30 dage) , som er blevet mere populære. Korte ophold giver fleksibilitet for rejsende og er blevet fremmet af platforme som Airbnb. Dog begrænser lokale regler de korteste udlejninger – for eksempel tillader East Hampton Town kun to udlejninger på 14 dage eller mindre pr. halvår og kræver udlejningstilladelser therealdeal.com. Sag Harbor Village tillader nu korttidsudlejning af værelser, men med krav om ejerbeboelse easthamptonstar.com. Disse regler skal forhindre “party houses” og bevare nabolagsfreden. På trods af sådanne begrænsninger er efterspørgslen efter ugentlige eller månedlige udlejninger høj , og mange lejere vælger kun juli- eller augustophold frem for hele sommeren, især i den dyre ende (hvor månedlige priser kan være $100.000+). Ejendomsmæglere rapporterer, at udlejningssæsonen 2025 startede tidligt og travlt , med flere forespørgsler i januar og de bedste boliger, der bliver booket hurtigere end normalt behindthehedges.com behindthehedges.com. Der var en kort forårspause på grund af økonomisk usikkerhed, men da sommeren nærmede sig, tog aktiviteten igen kraftigt til behindthehedges.com behindthehedges.com.

Markedet deler sig mellem traditionelle fuldsæson-udlejninger (fra Memorial Day til Labor Day) og , som er blevet mere populære. for rejsende og er blevet fremmet af platforme som Airbnb. Dog begrænser lokale regler de korteste udlejninger – for eksempel og kræver udlejningstilladelser therealdeal.com. Sag Harbor Village tillader nu korttidsudlejning af værelser, men med krav om ejerbeboelse easthamptonstar.com. Disse regler skal forhindre “party houses” og bevare nabolagsfreden. På trods af sådanne begrænsninger er , og mange lejere vælger kun juli- eller augustophold frem for hele sommeren, især i den dyre ende (hvor månedlige priser kan være $100.000+). Ejendomsmæglere rapporterer, at , med flere forespørgsler i januar og de bedste boliger, der bliver booket hurtigere end normalt behindthehedges.com behindthehedges.com. Der var en kort forårspause på grund af økonomisk usikkerhed, men da sommeren nærmede sig, behindthehedges.com behindthehedges.com. Lejepriser og udbud: Anvendt anekdotisk viden, forbliver lejepriserne i Hamptons tæt på rekordhøje niveauer , efter store stigninger i 2020–2021, da byboere flygtede til East End. I 2022–2023 overvurderede nogle udlejere og måtte justere, men i 2025 er lejeniveauet stort set stabiliseret på et højt plateau. Et “moderat stort” luksushus med pool kan lejes for $250.000 for sæsonen, mens en eksklusiv strandvilla kan indbringe langt over $1 million for sommeren. Udbuddet af lejeboliger synes tilstrækkeligt, men konkurrencen er hård – mange nye boligejere, der købte under pandemiens boom, udlejer deres ejendomme, når de ikke selv bruger dem, hvilket øger udbuddet. Dog er data om udlejninger notorisk svære at spore (intet centralt MLS for udlejninger) 27east.com. Mæglere bemærker, at ved Fars Dag (midt i juni) bliver eventuelt overudbud normalt opslugt, da sidste-øjebliks-lejere skynder sig ind, nogle gange med mulighed for at forhandle bedre priser, hvis der stadig er ledige boliger 27east.com. Pr. 2025 er der stadig “godt udbud” tilbage, selv når sommeren begynder , hvilket betyder, at lejere har valgmuligheder, og udlejere må prissætte realistisk behindthehedges.com.

Anvendt anekdotisk viden, , efter store stigninger i 2020–2021, da byboere flygtede til East End. I 2022–2023 overvurderede nogle udlejere og måtte justere, men i 2025 er lejeniveauet stort set stabiliseret på et højt plateau. Et “moderat stort” luksushus med pool kan lejes for $250.000 for sæsonen, mens en eksklusiv strandvilla kan indbringe langt over $1 million for sommeren. – mange nye boligejere, der købte under pandemiens boom, udlejer deres ejendomme, når de ikke selv bruger dem, hvilket øger udbuddet. Dog er (intet centralt MLS for udlejninger) 27east.com. Mæglere bemærker, at ved Fars Dag (midt i juni) bliver eventuelt overudbud normalt opslugt, da sidste-øjebliks-lejere skynder sig ind, nogle gange med mulighed for at forhandle bedre priser, hvis der stadig er ledige boliger 27east.com. Pr. 2025 , hvilket betyder, at lejere har valgmuligheder, og udlejere må prissætte realistisk behindthehedges.com. Investorer og lejeafkast: Den stærke efterspørgsel på lejemarkedet er ikke gået investorer forbi. Velhavende købere overvejer i stigende grad udlejningspotentialet for boliger i Hamptons ved køb thehamptonsbest.com thehamptonsbest.com. Nogle køber udtrykkeligt ejendomme for at udleje dem i dele af sæsonen for at dække omkostninger (eller endda opnå overskud). Luksusferiehuse, der kan generere indtægter i højsæsonen, er attraktive hybride investeringer – de giver både personlig fornøjelse og likviditet thehamptonsbest.com. Derudover undersøger enkelte investorer flerfamilie- eller erhvervsudlejningsejendomme (som små lejlighedskomplekser eller blandede ejendomme) for at udnytte behovet for helårsudlejning thehamptonsbest.com. Overordnet set, så længe salgspriserne forbliver høje, kan udlejning være en måde at dække store løbende omkostninger (skatter, vedligeholdelse) for ejerne, så lejemarkedet bør forblive robust.

Ser man fremad, forventer eksperter, at udlejningsmarkedet i Hamptons vil forblive solidt, dog måske uden den eksponentielle vækst, der blev set i 2020. Faktisk forventes væksten i udbuddet af korttidsudlejninger at aftage i 2025 og stabilisere sig i 2026 27east.com, efterhånden som bølgen af nye annoncer køler af, og renterne (og driftsomkostningerne) forbliver høje. Efterspørgslen forventes dog ikke at forsvinde – Hamptons’ tiltrækningskraft består. Hvis noget, kan vi måske se en “ny normal”, hvor lejere booker senere og leder efter værdi, givet visse økonomiske usikkerheder 27east.com. Mæglere råder udlejere til at følge prisudviklingen nøje og være villige til at forhandle om nødvendigt 27east.com. Kvalitet vil altid blive udlejet – ejendomme, der lever op til moderne forventninger (tænk: stilrene nye køkkener i stedet for forældede strandhytter) bliver først lejet ud 27east.com. I 2028, hvis fjern-/hybridarbejde fortsat er udbredt, kan vi endda se flere langtidsudlejninger eller semi-residente lejere, der tilbringer flere måneder (ikke kun sommeren) i Hamptons, hvilket yderligere vil udviske grænsen mellem “ferie-” og “primærbolig”-markeder.

Prisudvikling og lagerdynamik

Hamptons boligmarkeds prisutvikling de seneste år har været intet mindre end dramatisk. Efter en købsrus under pandemien, der sendte priserne i vejret, kom der en kort pause, men 2025 har bragt nye rekordhøje priser. Lad os gennemgå pris- og lagerhistorikken:

Rekordhøje priser: Som nævnt nåede medianprisen for boliger i Hamptons et hidtil uset niveau på $2,04 mio. i begyndelsen af 2025 homes.com. Det er en stigning på 13 % år-over-år og en del af en længerevarende tendens – medianpriserne er cirka dobbelt så høje som for fem år siden businessinsider.com. I mange individuelle landsbyer i Hamptons er medianerne endnu højere: f.eks. Southampton Village og East Hampton Village ser rutinemæssigt medianer på $3–4 mio.+ , og Sagaponack toppede $7 mio. homes.com. Til sammenligning var Manhattans medianpris for lejligheder i 1. kvartal 2025 omkring $1,17 mio. inhabit.corcoran.com, hvilket understreger, at ejendomme i Hamptons (hovedsageligt enfamiliehuse med grund) nu er endnu dyrere end Manhattan målt på medianen. Dette er et bemærkelsesværdigt skifte; Hamptons er nu solidt placeret i den ultra-prime kategori. Priserne for nybyggeri og indflytningsklare boliger har været særligt stærke , og sætter ofte nye nabolagsrekorder på grund af høje byggeomkostninger og luksuriøse materialer.

Som nævnt nåede medianprisen for boliger i Hamptons et homes.com. Det er en og en del af en længerevarende tendens – medianpriserne er cirka businessinsider.com. I mange individuelle landsbyer i Hamptons er medianerne endnu højere: f.eks. , og Sagaponack toppede $7 mio. homes.com. Til sammenligning var inhabit.corcoran.com, hvilket understreger, at ejendomme i Hamptons (hovedsageligt enfamiliehuse med grund) nu er endnu dyrere end Manhattan målt på medianen. Dette er et bemærkelsesværdigt skifte; Hamptons er nu solidt placeret i den ultra-prime kategori. Priserne for , og sætter ofte nye nabolagsrekorder på grund af høje byggeomkostninger og luksuriøse materialer. Flad til beskeden vækst i slutningen af 2024: Det er værd at bemærke, at efter toppen i 2021 aftog prisvæksten i en periode. Faktisk var medianprisen på $1,887M i 2. kvartal 2025 stort set uændret fra $1,89M i 2. kvartal 2024 libn.com. Denne udfladning skyldtes en større andel af handler i mellemsegmentet (hvilket trak medianen en smule ned) og købernes modstand mod hurtigt stigende priser. Så selvom første kvartal oplevede et stort spring i medianprisen, tyder andet kvartal på, at priserne er høje, men ikke stiger ukontrolleret libn.com. Flere kilder beskriver markedet som “normaliserende” efter de voldsomme stigninger under pandemien mansionglobal.com. I praksis betyder det, at vi ser høje, men stabile priser , frem for fortsatte tocifrede stigninger hvert kvartal. Mange sælgere er blevet realistiske i deres udbudspriser, og købere, selvom de er motiverede, vil ikke automatisk jagte oppustede priser. Nettoeffekten er, at budkrige er selektive – et velprissat, attraktivt hjem kan stadig gå over udbud, men samlet set stabiliseres prisvæksten til et mere afdæmpet tempo mansionglobal.com.

Det er værd at bemærke, at efter toppen i 2021 aftog prisvæksten i en periode. Faktisk var libn.com. Denne udfladning skyldtes en større andel af handler i mellemsegmentet (hvilket trak medianen en smule ned) og købernes modstand mod hurtigt stigende priser. Så selvom første kvartal oplevede et stort spring i medianprisen, tyder andet kvartal på, at libn.com. Flere kilder beskriver markedet som “normaliserende” efter de voldsomme stigninger under pandemien mansionglobal.com. I praksis betyder det, at vi ser , frem for fortsatte tocifrede stigninger hvert kvartal. Mange sælgere er blevet realistiske i deres udbudspriser, og købere, selvom de er motiverede, vil ikke automatisk jagte oppustede priser. Nettoeffekten er, at – et velprissat, attraktivt hjem kan stadig gå over udbud, men samlet set mansionglobal.com. Lagerbeholdningens genopretning: Lagerbeholdning (antallet af boliger til salg) er en afgørende brik i puslespillet. The Hamptons oplevede en alvorlig mangel på boliger i 2021–2022, da pandemikøbere opkøbte udbuddet, og få nye boliger kom på markedet. Denne knaphed drev priserne op og salget ned (fordi der ikke var noget at købe). Nu forbedres lagerbeholdningen gradvist – i 1. kvartal 2025 var antallet af boliger til salg steget med ca. 10% år-til-år homes.com. Udvidelsen af udbuddet over fem på hinanden følgende kvartaler homes.com har fungeret som en ventil, der har gjort det muligt for flere handler at finde sted millersamuel.com. Selv med denne stigning er lagerbeholdningen fortsat historisk lav i forhold til efterspørgslen (til sammenligning var der over 2.000 boliger til salg i perioder i 2010’erne; nu ca. 1.100). Men vigtigt er det, at udbuddet målt i måneder er blevet strammere , fordi salgsaktiviteten er steget markant millersamuel.com. I begyndelsen af 2024 steg udbuddet målt i måneder, da salget gik ned, men i begyndelsen af 2025 faldt det til 8,4 måneder – hvilket indikerer, at markedet hurtigt optog de nye boliger millersamuel.com. Oversat: de beskedne stigninger i lagerbeholdningen har ikke tippet balancen til købernes fordel; gode boliger bliver stadig solgt hurtigt. Dog har stigningen i muligheder sandsynligvis bidraget til prisstabilisering – køberne havde lidt mere at vælge imellem og behøvede ikke at byde vildt op på hver eneste bolig, hvilket holdt medianprisen i ro midt i 2025 libn.com.

Lagerbeholdning (antallet af boliger til salg) er en afgørende brik i puslespillet. The Hamptons oplevede en alvorlig mangel på boliger i 2021–2022, da pandemikøbere opkøbte udbuddet, og få nye boliger kom på markedet. Denne knaphed drev priserne op og salget ned (fordi der ikke var noget at købe). Nu – i 1. kvartal 2025 var antallet af boliger til salg steget med ca. 10% år-til-år homes.com. homes.com har fungeret som en ventil, millersamuel.com. Selv med denne stigning er lagerbeholdningen fortsat historisk lav i forhold til efterspørgslen (til sammenligning var der over 2.000 boliger til salg i perioder i 2010’erne; nu ca. 1.100). Men vigtigt er det, at , fordi salgsaktiviteten er steget markant millersamuel.com. I begyndelsen af 2024 steg udbuddet målt i måneder, da salget gik ned, men i begyndelsen af 2025 faldt det til 8,4 måneder – hvilket indikerer, at markedet hurtigt optog de nye boliger millersamuel.com. Oversat: de beskedne stigninger i lagerbeholdningen har ikke tippet balancen til købernes fordel; gode boliger bliver stadig solgt hurtigt. Dog har stigningen i muligheder sandsynligvis bidraget til prisstabilisering – køberne havde lidt mere at vælge imellem og behøvede ikke at byde vildt op på hver eneste bolig, hvilket holdt medianprisen i ro midt i 2025 libn.com. Luksusudbud vs. Mellemklasse: Udbudsbetingelser varierer efter segment. I det ultradyre segment ($10M+), er udbuddet ofte skræddersyet og begrænset – nogle år er der kun et par sådanne ejendomme til salg, og de kan tage længere tid at sælge. Pr. 2025 er der en række meget dyre ejendomme på markedet (inklusive godser nord for $50M), men dette “trofæ”-segment henvender sig til en meget lille købergruppe. Udbuddet i mellemklassen ($1M–$5M) er blevet fornyet, da nogle ejere vælger at sælge ud på disse høje værdier, og en bølge af spekulationsbyggede hjem (nybyggeri) rammer markedet i $3M–$6M-intervallet. Udviklere har været aktive med at bygge eller renovere boliger for at imødekomme efterspørgslen i $3–$6M-klassen, og disse nye boliger øger udbuddet behindthehedges.com. Omvendt er udbuddet i indgangsniveauet (under $1M) næsten forsvundet; kun 28 boliger under $500k blev solgt i hele 2024 townandcountryhamptons.com townandcountryhamptons.com, og sådanne udbud er stadig mere sjældne. Essensen er, at hele prisspektret er rykket opad, og udbuddet i den lave ende er ekstremt stramt (hvilket skubber mange mindre velhavende købere ud til North Fork eller andre områder).

Overordnet set ser det ud til, at priserne i Hamptons har nået et højt plateau, hvor 2025 markerer alle tiders højeste niveauer, men med væksten dæmpet til enkeltcifrede tal. Sælgere opnår stærke priser, men skal være opmærksomme på købernes følsomhed – ejendomme, der opfattes som overprisede, vil stå usolgte, indtil prisen justeres behindthehedges.com. I mellemtiden normaliseres udbuddet langsomt, hvilket er sundt: flere handler kan finde sted uden nødvendigvis at presse priserne ned. I de kommende år forventes det, at priserne forbliver høje og sandsynligvis stiger moderat (med lave til mellemste enkeltcifrede procenttal årligt), medmindre der sker et større økonomisk chok. Det stramme udbud, områdets attraktivitet og købernes velstand lægger et gulv under værdierne. Dog skal man holde øje med de bredere forhold: hvis renterne forbliver høje, eller en recession rammer, kan selv Hamptons opleve prisfald i visse segmenter (især det mellemste marked, der er afhængigt af realkreditlån). Vi vil diskutere prognoser i et senere afsnit, men sammenfattende har markedet i Hamptons i 2025 bevæget sig fra en hektisk boom til et stærkt, modent marked med priser på et nyt normalt niveau og udbud på langsom bedring.

Vigtige køberdemografier og efterspørgselsdrivere

Hamptons tiltrækker en eksklusiv købergruppe, som kun er vokset i de senere år. Forståelsen af hvem der køber, og hvorfor, er nøglen til at forstå markedets robusthed. Her er de vigtigste køberdemografier og efterspørgselsdrivere i 2025:

Wall Street og finanseliten: The Hamptons har altid været Manhattans sommerbaghave, så det er ikke overraskende, at en stor andel af køberne kommer fra finanssektoren. Investeringsbankfolk, hedgefondforvaltere og andre Wall Street-folk fortsætter med at være tunge aktører på markedet. Store Wall Street-bonusser i slutningen af 2024 var med til at drive salgsstigningen set i begyndelsen af 2025 businessinsider.com. Disse købere betaler ofte kontant eller har rigelig likviditet, hvilket gør dem mindre følsomme over for renteudsving. De søger både arveejendomme (historiske godser i Southampton) og moderne pragtboliger. Efterspørgselsdriver: For denne gruppe er ejendomme i The Hamptons et prestigeaktiv og en langsigtet investering – et sted at parkere formue og nyde den. Som en ejendomsmæglerdirektør bemærkede, “Ejendomme i The Hamptons har en lang historie med at stige i værdi over tid” businessinsider.com, hvilket styrker tilliden blandt købere fra finanssektoren til, at det er et klogt træk at købe her, selv under aktiemarkedsvolatilitet.

The Hamptons har altid været Manhattans sommerbaghave, så det er ikke overraskende, at en stor andel af køberne kommer fra finanssektoren. fortsætter med at være tunge aktører på markedet. set i begyndelsen af 2025 businessinsider.com. Disse købere betaler ofte kontant eller har rigelig likviditet, hvilket gør dem mindre følsomme over for renteudsving. De søger både arveejendomme (historiske godser i Southampton) og moderne pragtboliger. Efterspørgselsdriver: For denne gruppe er ejendomme i The Hamptons et prestigeaktiv og en langsigtet investering – et sted at parkere formue og nyde den. Som en ejendomsmæglerdirektør bemærkede, “Ejendomme i The Hamptons har en lang historie med at stige i værdi over tid” businessinsider.com, hvilket styrker tilliden blandt købere fra finanssektoren til, at det er et klogt træk at købe her, selv under aktiemarkedsvolatilitet. Tech- og underholdningsformuer: I de senere år er flere tech-iværksættere og underholdningspersonligheder kommet ind på markedet i The Hamptons og har diversificeret køberbasen thehamptonsbest.com. Silicon Valley-millionærer (og milliardærer) har opdaget The Hamptons-livsstilen og køber anden (eller tredje) bolig her, nogle gange endda primær bolig, hvis de kan arbejde på afstand. Ligeledes køber kendisser fra musik, film og sport ofte godser – som det ses på de mange kendte ejere fra filmstjerner til popsangere. Disse købere tiltrækkes ofte af wow-faktor ejendomme (kæmpe grunde, ejendomme ved vandet) og foretager ofte store specialbyggerier eller renoveringer. Efterspørgselsdrivere: prestige og eksklusivitet. For tech-moguler, der er vant til vestkysten, tilbyder The Hamptons østkystraprestige og nærhed til NYC. For underholdningsfolk er det et fristed tæt på mediehovedstaden. The Hamptons’ tiltrækningskraft som statussymbol består og tiltrækker nye penge såvel som gamle penge.

I de senere år er kommet ind på markedet i The Hamptons og har diversificeret køberbasen thehamptonsbest.com. Silicon Valley-millionærer (og milliardærer) har opdaget The Hamptons-livsstilen og køber anden (eller tredje) bolig her, nogle gange endda primær bolig, hvis de kan arbejde på afstand. Ligeledes køber kendisser fra musik, film og sport ofte godser – som det ses på de mange kendte ejere fra filmstjerner til popsangere. Disse købere tiltrækkes ofte af (kæmpe grunde, ejendomme ved vandet) og foretager ofte store specialbyggerier eller renoveringer. Efterspørgselsdrivere: prestige og eksklusivitet. For tech-moguler, der er vant til vestkysten, tilbyder The Hamptons østkystraprestige og nærhed til NYC. For underholdningsfolk er det et fristed tæt på mediehovedstaden. “COVID-flygtninge” og fjernarbejdere: Et transformativt demografisk skifte opstod under pandemien: en bølge af familier og enkeltpersoner, der besluttede at gøre Hamptons til deres hjem (i det mindste det meste af året) . Tilstrømningen af “COVID-flygtninge” i 2020–2021 – folk der flygtede fra byerne for mere plads – bragte mange førstegangskøbere til Hamptons. Nu i 2025 er mange af disse ejere faldet til og arbejder ofte hjemmefra fra deres huse i Hamptons . Som resultat omfatter køberpuljen i dag dem, der søger helårsbeboelse eller i det mindste boliger, der kan fungere både som weekend- og hjemmearbejdsbase thehamptonsbest.com homes.com. Dedikerede hjemmekontorer, hjemmefitnessrum og helårsfaciliteter er blevet prioriteter for disse købere homes.com. En lokal mægler bemærkede et “klart skifte fra sæsonbetonede køb til helårsbeboelighed” – nutidens købere ønsker ejendomme, der understøtter fuldtidsbrug, med moderne bekvemmeligheder og pålidelig infrastruktur homes.com. Denne tendens har udvidet demografien ud over pensionister eller rene fritidskøbere; nu ser man professionelle i 30’erne/40’erne med små børn flytte østpå af livsstilsgrunde og for at arbejde hjemmefra. Efterspørgselsdriver: livskvalitet. Hamptons tilbyder naturskønhed, strandaktiviteter og privatliv, alt imens man kun er et Zoom-opkald væk fra arbejdet. Da hybride arbejdsmodeller fortsætter, vil denne demografi fortsat drive efterspørgslen efter boliger, der gør at bo i Hamptons året rundt til en reel mulighed thehamptonsbest.com.

Et transformativt demografisk skifte opstod under pandemien: . Tilstrømningen af “COVID-flygtninge” i 2020–2021 – folk der flygtede fra byerne for mere plads – bragte mange førstegangskøbere til Hamptons. Nu i 2025 er mange af disse ejere . Som resultat omfatter køberpuljen i dag dem, der søger thehamptonsbest.com homes.com. for disse købere homes.com. En lokal mægler bemærkede et “klart skifte fra sæsonbetonede køb til helårsbeboelighed” – nutidens købere ønsker ejendomme, der understøtter fuldtidsbrug, med moderne bekvemmeligheder og pålidelig infrastruktur homes.com. Denne tendens har udvidet demografien ud over pensionister eller rene fritidskøbere; nu ser man professionelle i 30’erne/40’erne med små børn flytte østpå af livsstilsgrunde og for at arbejde hjemmefra. Efterspørgselsdriver: livskvalitet. Hamptons tilbyder naturskønhed, strandaktiviteter og privatliv, alt imens man kun er et Zoom-opkald væk fra arbejdet. Da hybride arbejdsmodeller fortsætter, vil denne demografi fortsat drive efterspørgslen efter boliger, der gør thehamptonsbest.com. Internationale købere: Historisk set har Hamptons været mindre internationalt end for eksempel Manhattan eller Miami, når det gælder købernes sammensætning. Det er primært et hjemmemarked (Tri-State-området, plus nogle fra vestkysten og lejlighedsvise europæiske købere). Dog dukker ultrarige internationale købere op, især til ejendomme i topklassen. Der har været tilfælde, hvor europæisk adel, mellemøstlige investorer eller asiatiske milliardærer har købt markante Hamptons-ejendomme som del af globale ejendomsporteføljer. I 2025 er dette stadig en lille del af markedet, men værd at bemærke. Den stærke amerikanske dollar og rejserestriktioner de seneste år har dæmpet noget af den udenlandske interesse, men efterhånden som rejser normaliseres, er Hamptons på radaren hos globale eliter, der ser det i samme liga som andre verdensklasse-enklaver (St. Tropez, Monaco osv.). Efterspørgselsdriver: diversificering og trofæjagt – disse købere ønsker markante aktiver og ser Hamptons som et politisk og økonomisk sikkert marked.

Historisk set har Hamptons været mindre internationalt end for eksempel Manhattan eller Miami, når det gælder købernes sammensætning. Det er primært et hjemmemarked (Tri-State-området, plus nogle fra vestkysten og lejlighedsvise europæiske købere). Dog dukker ultrarige internationale købere op, især til ejendomme i topklassen. Der har været tilfælde, hvor europæisk adel, mellemøstlige investorer eller asiatiske milliardærer har købt markante Hamptons-ejendomme som del af globale ejendomsporteføljer. I 2025 er dette stadig en lille del af markedet, men værd at bemærke. Den stærke amerikanske dollar og rejserestriktioner de seneste år har dæmpet noget af den udenlandske interesse, men efterhånden som rejser normaliseres, er Hamptons på radaren hos globale eliter, der ser det i samme liga som andre verdensklasse-enklaver (St. Tropez, Monaco osv.). Efterspørgselsdriver: diversificering og trofæjagt – disse købere ønsker markante aktiver og ser Hamptons som et politisk og økonomisk sikkert marked. “Next-Gen” formuer og førstegangskøbere i Hamptons: En anden subtil ændring: yngre personer med høj nettoformue (sidst i 20’erne til 40’erne) træder ind på markedet i Hamptons, nogle gange som førstegangskøbere af sommerhuse. Dette inkluderer succesfulde iværksættere, anden generations velhavere, der er vokset op med ferier her, og dem, der har indløst aktieoptioner eller kryptogevinster. Lokale mæglere har observeret, at førstegangskøbere i Hamptons engagerer sig i markedet, herunder unge familier, der bytter sig op fra lejligheder i byen behindthehedges.com. De starter måske i den lave ende (på udkig efter et sommerhus til $1–$2 mio. eller et beskedent moderne hus), men mange har langsigtede planer om at klatre op ad ejendomsstigen lokalt. Efterspørgselsdrivere: livsstilsopgradering og investering. Hamptons ses som den ultimative belønning for succes af mange i denne gruppe, og de er ivrige efter at slå rødder. Mange planlægger også at udleje huset en del af sommeren, som nævnt, hvilket gør investeringen mere spiselig.

Afgørende er, at alle disse købere er understøttet af betydelig formue, ofte likvid. Det anslås, at et flertal af high-end-salg i Hamptons er kontanthandler, eller kun involverer små realkreditlån til gearing. Som Compass’ CEO Robert Reffkin bemærkede, “de ultrarige er mindre påvirkede” af høje renter – de fokuserer på langsigtet værdi og prestige, og mange handler er kontantbud thehamptonsbest.com. Faktisk har renter på omkring 6–7% reduceret nogle marginale købere, men i Hamptons er de berørte typisk i under-$2 mio.-klassen (som måske har brug for finansiering) thehamptonsbest.com thehamptonsbest.com. Toppen følger stort set sin egen rytme, drevet af kontanter og aktiemarkedsformuer. Ironisk nok kan volatilitet på de finansielle markeder endda øge købet i Hamptons, da velhavende investorer flytter penge til reelle aktiver. En trendobservatør bemærkede, at luksusejendomme i eftertragtede markeder ses som en “materiel aktiv”-sikker havn, når markederne vakler businessinsider.com. Denne tankegang har hjulpet Hamptons i usikre tider: i stedet for at trække sig tilbage, fordobler rige købere nogle gange deres investering i hårde aktiver som strandgrund.

Væsentlige efterspørgselsdrivere kan opsummeres således:

Prestige og livsstil: At eje i Hamptons giver status og tilbyder en eftertragtet livsstil (strande, eksklusivitet, socialt liv). Denne immaterielle tiltrækning tiltrækker konsekvent velhavende købere.

At eje i Hamptons giver status og tilbyder en eftertragtet livsstil (strande, eksklusivitet, socialt liv). Denne immaterielle tiltrækning tiltrækker konsekvent velhavende købere. Investering og formuebevarelse: Forventningen (historisk bekræftet) om, at ejendomme i Hamptons stiger i værdi på lang sigt, gør det til et attraktivt sted at placere formue businessinsider.com. Mange købere betragter det som et diversificeringsaktiv, relativt isoleret af begrænset jord og høj efterspørgsel.

Forventningen (historisk bekræftet) om, at ejendomme i Hamptons stiger i værdi på lang sigt, gør det til et attraktivt sted at placere formue businessinsider.com. Mange købere betragter det som et diversificeringsaktiv, relativt isoleret af begrænset jord og høj efterspørgsel. Fjernarbejde og plads: Efter 2020 fik muligheden for at bo og arbejde fra et rummeligt hjem i smukke omgivelser mange til at købe i Hamptons. Den tendens fortsætter, efterhånden som virksomheder omfavner hybridarbejde. Købere ønsker “den ideelle blanding af arbejde og fritid” – et roligt miljø uden at ofre forbindelsesmuligheder thehamptonsbest.com thehamptonsbest.com.

Efter 2020 fik muligheden for at bo og arbejde fra et rummeligt hjem i smukke omgivelser mange til at købe i Hamptons. Den tendens fortsætter, efterhånden som virksomheder omfavner hybridarbejde. Købere ønsker “den ideelle blanding af arbejde og fritid” – et roligt miljø uden at ofre forbindelsesmuligheder thehamptonsbest.com thehamptonsbest.com. Demografi og familiens behov: Folk bruger Hamptons-hjem på nye måder – ikke kun til sommerophold, men til flergenerationsbolig eller som primære hjem. For eksempel har nogle familier udvidet for at rumme bedsteforældre eller voksne børn under ét (meget stort) tag. Hamptons tilbyder store ejendomme til bolig i “compound”-stil, hvilket tiltaler dem, der søger familieophold væk fra byens tæthed.

Essensen er, at Hamptons-køberen i 2025 er velhavende, snu og søger både luksus og stabilitet. De kommer fra en stadigt bredere vifte af baggrunde (finans, tech, underholdning osv.), men de deler en fælles overbevisning: ejerskab af fast ejendom i Hamptons er det værd. Som en erfaren mægler udtrykte det, “for den rette ejendom er tiltrækningen ved Hamptons-livsstilen svær at modstå” thehamptonsbest.com. Den følelsesmæssige tiltrækning, kombineret med økonomisk rationale, holder efterspørgslen stærk, selv når eksterne forhold (som renter eller aktieindeks) kunne antyde forsigtighed.

Investeringspotentiale og risici

Investering i ejendomme i Hamptons har vist sig at være yderst givtigt for mange, men det er ikke uden risici. I dette afsnit vurderer vi markedets investeringspotentiale – hvorfor mange ser det som et solidt sats – sammen med de nøgle-risici og udfordringer, der kan påvirke fremtidige afkast.

Investeringspotentiale – hvorfor Hamptons-markedet frister:

Historisk værdistigning: The Hamptons har en historik med betydelig langsigtet værdistigning. På trods af cykliske fald har den overordnede udvikling været opadgående i årtier, overgået inflationen og ofte overgået bredere amerikanske boligindeks . Som tidligere nævnt er medianpriserne omtrent fordoblet de seneste 5 år businessinsider.com, og et tilbageblik på 10–20 år viser betydelige gevinster på prime-ejendomme. Denne udvikling understøtter opfattelsen af, at “Hamptons-ejendomme har en lang historie med at stige i værdi over tid,” som en ejendomsmæglerpræsident bemærkede businessinsider.com. Kombinationen af begrænset udbud (zonelovgivning sikrer, at The Hamptons ikke kan overbebygget med højhuse eller tætte bebyggelser) og uendelig efterspørgsel fra velhavende skaber en opskrift på langsigtet prisvækst.

The Hamptons har en historik med betydelig langsigtet værdistigning. På trods af cykliske fald har den overordnede udvikling været opadgående i årtier, . Som tidligere nævnt er medianpriserne omtrent fordoblet de seneste 5 år businessinsider.com, og et tilbageblik på 10–20 år viser betydelige gevinster på prime-ejendomme. Denne udvikling understøtter opfattelsen af, at “Hamptons-ejendomme har en lang historie med at stige i værdi over tid,” som en ejendomsmæglerpræsident bemærkede businessinsider.com. Kombinationen af begrænset udbud (zonelovgivning sikrer, at The Hamptons ikke kan overbebygget med højhuse eller tætte bebyggelser) og uendelig efterspørgsel fra velhavende skaber en opskrift på langsigtet prisvækst. Robust efterspørgsel i luksussegmentet: Den meget velhavende køberbase giver en vis modstandsdygtighed. Personer med høj nettoformue påvirkes mindre af recessioner eller rentestigninger; de ser ofte fast ejendom som en værdibevarende investering. Under den økonomiske uro i 2020 søgte de velhavende for eksempel mod håndgribelige aktiver, hvilket drev boomet i The Hamptons. Det betyder, at The Hamptons i forhold til andre markeder bedre kan modstå nedgangstider. Selv hvis salgsvolumen falder i et dårligt år, har priserne en tendens til at holde sig bedre i luksussegmentet , fordi sælgere sjældent er pressede og kan vente på, at markedet retter sig. Udtrykket “joined at the hip with Wall Street” bruges ofte – når Wall Street klarer sig godt, strømmer pengene ind i ejendomme i The Hamptons finance.yahoo.com. Omvendt, hvis Wall Street får et dyk, kan der komme en opbremsning, men historisk set sker genopretningen hurtigt, da ønsket om at eje en del af The Hamptons aldrig forsvinder.

Den meget velhavende køberbase giver en vis modstandsdygtighed. Personer med høj nettoformue påvirkes mindre af recessioner eller rentestigninger; de ser ofte fast ejendom som en værdibevarende investering. Under den økonomiske uro i 2020 søgte de velhavende for eksempel mod håndgribelige aktiver, hvilket drev boomet i The Hamptons. Det betyder, at The Hamptons i forhold til andre markeder bedre kan modstå nedgangstider. , fordi sælgere sjældent er pressede og kan vente på, at markedet retter sig. Udtrykket “joined at the hip with Wall Street” bruges ofte – når Wall Street klarer sig godt, strømmer pengene ind i ejendomme i The Hamptons finance.yahoo.com. Omvendt, hvis Wall Street får et dyk, kan der komme en opbremsning, men historisk set sker genopretningen hurtigt, da ønsket om at eje en del af The Hamptons aldrig forsvinder. Lejeindtægter og afkast: For investorer eller ejer-investorer kan ejendomme i The Hamptons generere betydelige lejeindtægter. Som beskrevet er sommerens uge- eller månedsleje blandt de højeste i landet. En ejer kan udleje et hjem i en del af sæsonen og dække en stor del af de årlige omkostninger. Afkast (lejeafkast) i The Hamptons er ikke høje (fokus er som regel værdistigning), men i højsæsonen kan en ejendom give et betydeligt afkast. Nogle private equity-investorer har endda undersøgt muligheden for at samle porteføljer af udlejningsejendomme på attraktive beliggenheder og i praksis behandle dem som luksushoteller. Den stærke lejeefterspørgsel frem til 2029 (som forudsagt på landsplan realwealth.com realwealth.com) betyder, at investorer med rimelighed kan forvente fortsat pengestrøm, hvis de udlejer. Og i modsætning til mange ferieområder har The Hamptons en eksklusivitet, der tiltrækker tilbagevendende lejere til toppriser.

For investorer eller ejer-investorer kan ejendomme i The Hamptons generere betydelige lejeindtægter. Som beskrevet er sommerens uge- eller månedsleje blandt de højeste i landet. En ejer kan udleje et hjem i en del af sæsonen og dække en stor del af de årlige omkostninger. Nogle private equity-investorer har endda undersøgt muligheden for at samle porteføljer af udlejningsejendomme på attraktive beliggenheder og i praksis behandle dem som luksushoteller. Den stærke lejeefterspørgsel frem til 2029 (som forudsagt på landsplan realwealth.com realwealth.com) betyder, at investorer med rimelighed kan forvente fortsat pengestrøm, hvis de udlejer. Og i modsætning til mange ferieområder har The Hamptons en eksklusivitet, der tiltrækker tilbagevendende lejere til toppriser. Sikker havn-aktiv: Fast ejendom i førsteklasses beliggenheder som Hamptons betragtes ofte som en sikker havn – en aktiv, der bevarer sin værdi, selv når andre investeringer falder. Vi så dette i praksis, da uro på aktiemarkedet og endda snak om recession ikke afskrækkede købere i Hamptons i 2025 businessinsider.com businessinsider.com. Kombinationen af håndgribelig værdi (jord + hjem i et begrænset kystområde) og luksusappel giver investorer tillid til, at deres penge er placeret et relativt sikkert sted. Som en analyse påpegede, når der er dommedagsstemning om økonomien, kan ejendomsmarkedet i Hamptons stadig være “booming” som en million-dollar sikker havn businessinsider.com. Dette er et lignende princip som investering i kunst, guld eller fin vin – bortset fra at fast ejendom også giver nytteværdi (du kan bo i det).

Fast ejendom i førsteklasses beliggenheder som Hamptons betragtes ofte som en sikker havn – en aktiv, der bevarer sin værdi, selv når andre investeringer falder. Vi så dette i praksis, da uro på aktiemarkedet og endda snak om recession ikke afskrækkede købere i Hamptons i 2025 businessinsider.com businessinsider.com. Kombinationen af håndgribelig værdi (jord + hjem i et begrænset kystområde) og luksusappel giver investorer tillid til, at deres penge er placeret et relativt sikkert sted. Som en analyse påpegede, når der er dommedagsstemning om økonomien, kan ejendomsmarkedet i Hamptons stadig være businessinsider.com. Dette er et lignende princip som investering i kunst, guld eller fin vin – bortset fra at fast ejendom også giver nytteværdi (du kan bo i det). Relativ værdi vs. andre eksklusive markeder: For ultrarige købere, der undersøger globale luksusmarkeder, kan Hamptons faktisk fremstå rimelig sammenlignet med $10M+ medianerne i steder som Palm Beach mansionglobal.com eller Rivieraen. Med en median på $2M tilbyder Hamptons adgang på forskellige prisniveauer og en mangfoldighed af ejendomme (du kan bruge $1M eller $50M). For eksempel ramte Palm Beach’s medianpris for enfamiliehuse $12,9M i 2025 mansionglobal.com, langt over Hamptons’ median – selvom Palm Beach’s ultralille, ultraluksuriøse marked er en anden størrelse. Pointen er, at Hamptons på nogle parametre giver værdi for pengene blandt topklasse-enklaver, især i betragtning af grundstørrelser og ejendomsfaciliteter. Denne sammenlignende vinkel kan tiltrække globale investorer, der ønsker trofæ-ejendomme i USA, men tøver over for Manhattan co-op-kompleksitet eller Los Angeles’ risiko for naturbrande, for eksempel.

For ultrarige købere, der undersøger globale luksusmarkeder, kan Hamptons faktisk fremstå rimelig sammenlignet med mansionglobal.com eller Rivieraen. Med en median på $2M tilbyder Hamptons adgang på forskellige prisniveauer og en mangfoldighed af ejendomme (du kan bruge $1M eller $50M). For eksempel mansionglobal.com, langt over Hamptons’ median – selvom Palm Beach’s ultralille, ultraluksuriøse marked er en anden størrelse. Pointen er, at Hamptons på nogle parametre giver værdi for pengene blandt topklasse-enklaver, især i betragtning af grundstørrelser og ejendomsfaciliteter. Denne sammenlignende vinkel kan tiltrække globale investorer, der ønsker trofæ-ejendomme i USA, men tøver over for Manhattan co-op-kompleksitet eller Los Angeles’ risiko for naturbrande, for eksempel. Livsstilsafkast på investering: Endelig overvejer mange købere det ikke-monetære afkast – fornøjelsen og netværket, der følger med et hjem i Hamptons. Immaterielt kan ejerskab her give social kapital og personlig tilfredsstillelse, som for de velhavende er en del af “afkastet”. Dette motiverer køb, selv hvis ren lejeindtægt eller kortsigtet værdistigning ikke kan måle sig med andre investeringer.

Risici og udfordringer – hvad kan gå galt:

Intet marked er uden risici, og Hamptons har nogle specifikke risikofaktorer, som investorer bør være opmærksomme på:

Økonomiske nedgangstider & likviditet: Selvom velhavende købere støtter markedet, kan en alvorlig økonomisk nedtur (især hvis finanssektoren rammes) køle efterspørgslen. Hamptons oplevede dette efter finanskrisen i 2008 – salgsvolumen faldt drastisk, og priserne dykkede, især i den øvre ende, i et par år. Hvis en større recession eller et bear market rammer, vil nogle valgfrie køb blive udskudt . Køberpuljen skrumper, og sælgere kan blive nødt til at prissætte mere konkurrencedygtigt. Derudover er ejendomme i Hamptons ikke særlig likvide; i en nedgangsperiode kan det tage meget længere tid at sælge, og løbende omkostninger vil akkumulere. Investorer skal være forberedt på potentiel illikviditet under svære perioder.

Selvom velhavende købere støtter markedet, kan en alvorlig økonomisk nedtur (især hvis finanssektoren rammes) køle efterspørgslen. Hamptons oplevede dette efter finanskrisen i 2008 – salgsvolumen faldt drastisk, og priserne dykkede, især i den øvre ende, i et par år. . Køberpuljen skrumper, og sælgere kan blive nødt til at prissætte mere konkurrencedygtigt. Derudover er ejendomme i Hamptons ikke særlig likvide; i en nedgangsperiode kan det tage meget længere tid at sælge, og løbende omkostninger vil akkumulere. Investorer skal være forberedt på potentiel illikviditet under svære perioder. Stigende renter (midtersegmentets påvirkning): Høje realkreditrenter (som har ligget omkring 7% i 2023–2024) udgør primært en risiko for markedet i mellemklassen. Som National Association of Realtors advarer, reducerer forhøjede renter køberpuljen og lægger pres nedad på priserne, hvor købere er afhængige af finansiering thehamptonsbest.com thehamptonsbest.com. I Hamptons betyder det, at boliger under ca. $3 mio. kan opleve lavere efterspørgsel, hvis renterne forbliver høje gennem 2025–2027, fordi disse købere ofte er professionelle, der strækker deres budgetter. Sælgere i dette segment kan blive nødt til at justere priserne eller tilbyde indrømmelser, når finansiering er dyr. Omvendt er ultra-luksus mindre påvirket af renter (som nævnt, mange betaler kontant) thehamptonsbest.com, så markedet bliver todelt – en risiko for ubalance, hvor toppen holder værdien, men “midten” kan stagnere, hvis renterne ikke falder.

Høje realkreditrenter (som har ligget omkring 7% i 2023–2024) udgør primært en risiko for markedet i mellemklassen. Som thehamptonsbest.com thehamptonsbest.com. I Hamptons betyder det, at boliger under ca. $3 mio. kan opleve lavere efterspørgsel, hvis renterne forbliver høje gennem 2025–2027, fordi disse købere ofte er professionelle, der strækker deres budgetter. Sælgere i dette segment kan blive nødt til at justere priserne eller tilbyde indrømmelser, når finansiering er dyr. Omvendt er ultra-luksus mindre påvirket af renter (som nævnt, mange betaler kontant) thehamptonsbest.com, så markedet bliver todelt – en risiko for ubalance, hvor toppen holder værdien, men “midten” kan stagnere, hvis renterne ikke falder. Regulatoriske og skattemæssige ændringer: Det regulatoriske miljø kan påvirke investeringsafkastet. En stor overvejelse er ejendomsskatter og SALT-fradragsloftet – New Yorks ejendomsskatter er høje, og siden 2018 har IRS’ loft på statslige/lokale skattefradrag på $10.000 betydet, at ejere selv må betale disse skatter uden føderal lettelse. Dette har reelt øget omkostningerne ved ejerskab for ejere af fritidsboliger. Selvom det ikke afskrækker de ultrarige, er det en faktor. Hvis nye skatter målrettes luksus-fritidsboliger, eller hvis SALT-loftet forbliver, kan det dæmpe efterspørgslen i yderkanten. Lokalt er der ændringer i lokalplaner på vej : for eksempel godkendte East Hampton Town i 2025 en ny lov der reducerer den maksimale tilladte husstørrelse på større grunde (til 7% af grundarealet + 1.500 kvadratfod, med et loft på 10.000 kvadratfod) easthamptonstar.com easthamptonstar.com. Dette havde til formål at begrænse “mansionization”, men det kan få utilsigtede konsekvenser – måske gøre eksisterende store huse mere værdifulde (da nye ikke kan blive så store) eller afskrække nogle spekulationsbyggere. Ligeledes kan igangværende debatter om udlejningsregler (som strengere håndhævelse af korttidsudlejningstilladelser) påvirke investeringsindkomstpotentialet. Der er ingen direkte forbud på vej, men investorer bør følge med i kommunale politikker. Endelig kan enhver ændring i beskatning af kapitalgevinster eller fritidsboliger ændre investeringsregnestykket (i øjeblikket bruger mange ejere 1031-udvekslinger eller andre strategier til at udskyde gevinster på investeringsejendomme, men regelændringer er altid mulige).

Det regulatoriske miljø kan påvirke investeringsafkastet. En stor overvejelse er – New Yorks ejendomsskatter er høje, og siden 2018 har IRS’ loft på statslige/lokale skattefradrag på $10.000 betydet, at ejere selv må betale disse skatter uden føderal lettelse. Dette har reelt øget omkostningerne ved ejerskab for ejere af fritidsboliger. Selvom det ikke afskrækker de ultrarige, er det en faktor. Hvis nye skatter målrettes luksus-fritidsboliger, eller hvis SALT-loftet forbliver, kan det dæmpe efterspørgslen i yderkanten. Lokalt er der : for eksempel godkendte East Hampton Town i 2025 en ny lov easthamptonstar.com easthamptonstar.com. Dette havde til formål at begrænse “mansionization”, men det kan få utilsigtede konsekvenser – måske gøre eksisterende store huse mere værdifulde (da nye ikke kan blive så store) eller afskrække nogle spekulationsbyggere. Ligeledes kan igangværende debatter om udlejningsregler (som strengere håndhævelse af korttidsudlejningstilladelser) påvirke investeringsindkomstpotentialet. Der er ingen direkte forbud på vej, men investorer bør følge med i kommunale politikker. Endelig kan enhver ændring i beskatning af kapitalgevinster eller fritidsboliger ændre investeringsregnestykket (i øjeblikket bruger mange ejere 1031-udvekslinger eller andre strategier til at udskyde gevinster på investeringsejendomme, men regelændringer er altid mulige). Miljømæssige og klimamæssige risici: Hamptons’ idylliske havkyst kommer med klimarisiko. Stigende havniveauer og kystoversvømmelser udgør en reel trussel mod lavtliggende ejendomme homes.com. Hvert år synes at bringe mere ekstremt vejr, og købere bliver mere opmærksomme på robusthed (nogle kræver forhøjelse, oversvømmelsessikring osv.) thehamptonsbest.com thehamptonsbest.com. I løbet af det næste årti kan disse risici øge forsikringsomkostningerne betydeligt – New York har oplevet stigende præmier for kystnære boligejere. I værste fald kan nogle havgrundstykker blive ubrugelige, hvis erosion eller stormskader er alvorlige. Allerede nu kræver visse områder, at huse hæves eller placeres længere tilbage. Fra et investeringsperspektiv kan ejendomme med kendte oversvømmelsesproblemer eller erosionshistorik opleve værdifluktuationer. Derudover kan miljøreguleringer blive strammet (for eksempel restriktioner på byggeri i klitområder eller krav om opgradering af septiktanke for at beskytte vandkvaliteten). Alt dette kan øge ejerskabsomkostningerne eller begrænse brugen af ejendomme (f.eks. ikke længere at kunne få tilladelse til at udvide et hus i et oversvømmelsesområde).

Hamptons’ idylliske havkyst kommer med klimarisiko. homes.com. Hvert år synes at bringe mere ekstremt vejr, og (nogle kræver forhøjelse, oversvømmelsessikring osv.) thehamptonsbest.com thehamptonsbest.com. I løbet af det næste årti kan disse risici øge forsikringsomkostningerne betydeligt – New York har oplevet stigende præmier for kystnære boligejere. I værste fald kan nogle havgrundstykker blive ubrugelige, hvis erosion eller stormskader er alvorlige. Allerede nu kræver visse områder, at huse hæves eller placeres længere tilbage. Fra et investeringsperspektiv kan ejendomme med kendte oversvømmelsesproblemer eller erosionshistorik opleve værdifluktuationer. Derudover kan miljøreguleringer blive strammet (for eksempel restriktioner på byggeri i klitområder eller krav om opgradering af septiktanke for at beskytte vandkvaliteten). Alt dette kan øge ejerskabsomkostningerne eller begrænse brugen af ejendomme (f.eks. ikke længere at kunne få tilladelse til at udvide et hus i et oversvømmelsesområde). Markedmætning eller købertræthed: Kan Hamptons nogensinde få for meget af det gode? Der er en lille risiko for købertræthed ved ekstreme prisniveauer – hvis priserne fortsætter med at stige uden pause, kan selv velhavende købere begynde at genoverveje værdien. Vi så et tegn på dette i slutningen af 2022/2023, da budkrigene aftog. Hvis udviklere oversvømmer markedet med lignende typehuse på samme tid, kan optagetiden blive længere (f.eks. kan et overskud af nye byggerier til $8M i Amagansett kræve prisnedsættelser for at få dem solgt). Hamptons er ikke et område med stor befolkningstilvækst, så efterspørgslen skal balanceres med udbuddet. Lige nu er der balance, men hvis f.eks. en recession rammer, og udbuddet samtidig vokser (fordi frivillige sælgere trækker sig ud), kan der opstå et kortvarigt overudbud , hvilket vil lægge pres på priserne.

Kan Hamptons nogensinde få for meget af det gode? Der er en lille risiko for – hvis priserne fortsætter med at stige uden pause, kan selv velhavende købere begynde at genoverveje værdien. Vi så et tegn på dette i slutningen af 2022/2023, da budkrigene aftog. Hvis udviklere oversvømmer markedet med lignende typehuse på samme tid, kan optagetiden blive længere (f.eks. kan et overskud af nye byggerier til $8M i Amagansett kræve prisnedsættelser for at få dem solgt). Hamptons er ikke et område med stor befolkningstilvækst, så efterspørgslen skal balanceres med udbuddet. Lige nu er der balance, men hvis f.eks. en recession rammer, og , hvilket vil lægge pres på priserne. Vedligeholdelses- og driftsomkostninger: Ikke en markedsrisiko i sig selv, men en risiko for investorernes afkast: at eje en ejendom i Hamptons er meget dyrt på årsbasis. Ejendomsskatter kan løbe op i titusindvis (eller mere for store ejendomme ved vandet). Vedligeholdelse af pools, haveanlæg osv. er dyrt, og ældre huse kræver konstant vedligeholdelse. For investorer, der beregner afkast, spiser disse omkostninger af lejeindtægterne. Hvis disse omkostninger stiger (manglen på arbejdskraft har f.eks. øget entreprenøromkostningerne), bliver nettoafkastet mindre. Det kan afskrække flere institutionelle investorer fra at gå ind i markedet – da man ikke let kan opnå betydelige stordriftsfordele, fordi ejendommene er unikke og spredt ud.

Sammenfattende forbliver Hamptons en meget attraktiv, men nuanceret investering. Fordelene – fra historisk værdistigning, stærke lejeindtægter og begrænset udbud – gør det til et eftertragtet sted at købe og beholde fast ejendom. Mange omtaler ejendomme i Hamptons som “arveaktiver”, der er tænkt til at blive i familien i generationer, hvilket understreger dens investeringsmæssige appel. Alligevel skal investorer navigere de potentielle ulemper: økonomiske udsving, regulatoriske ændringer og de altid tilstedeværende naturmæssige risici ved kystnær beboelse. Som en lokal ekspert kort sagde, “De kraftige prisstigninger kan ikke fortsætte i yderligere fem år” uden mere udbud eller ændringer realwealth.com – hvilket betyder, at de ekstraordinære gevinster vil udjævnes, og kloge investorer vil justere forventningerne til “langsom og stabil” vækst frem for endnu en eksplosiv opgang. I næste afsnit dykker vi ned i netop disse forventninger og ser på prognosen frem til 2028 for, hvordan markedet i Hamptons kan udvikle sig under hensyntagen til disse faktorer.

Økonomiske og regulatoriske påvirkninger

En række økonomiske og regulatoriske faktorer påvirker markedet i Hamptons i 2025, og de vil fortsat forme dets udvikling i de kommende år. Lad os gennemgå de vigtigste:

Makroøkonomiske faktorer:

Rentesatser: Vi har berørt dette, men for at gentage – realkreditrenter, der ligger omkring flerårige højder (6-7 %) i 2025, har en afdæmpende effekt på dele af markedet thehamptonsbest.com. The National Association of Realtors forudser, at renterne vil forblive forhøjede mindst gennem 2024-2025, før de muligvis falder i 2026 thehamptonsbest.com realwealth.com. Høje renter gør finansiering dyrt, hvilket for det meste påvirker købere i mellemklassen. Mange handler i Hamptons foregår kontant, men når der bruges finansiering (ofte af skattemæssige eller investeringsmæssige årsager – selv velhavende købere tager lån), kan de højere løbende omkostninger begrænse købekraften eller få købere til at forhandle hårdere om prisen. Hvis renterne begynder at falde i 2026, som nogle prognoser antyder (måske tilbage til 5 %-området) realwealth.com realwealth.com, kan det udløse en ny bølge af efterspørgsel eller give priserne mulighed for at stige igen, da flere købere komfortabelt kan finansiere. Omvendt, hvis inflationen fortsætter og renterne forbliver over 7 %, kan du forvente, at markedet vil have en undertone af forsigtighed i det rentefølsomme segment . Overordnet set er renterne en løftestang: lavere renter ville være en positiv faktor for efterspørgslen på ejendomme i Hamptons frem til 2028.

Vi har berørt dette, men for at gentage – thehamptonsbest.com. The National Association of Realtors forudser, at renterne vil forblive forhøjede mindst gennem 2024-2025, før de muligvis falder i 2026 thehamptonsbest.com realwealth.com. Høje renter gør finansiering dyrt, hvilket for det meste påvirker købere i mellemklassen. Mange handler i Hamptons foregår kontant, men når der bruges finansiering (ofte af skattemæssige eller investeringsmæssige årsager – selv velhavende købere tager lån), kan de højere løbende omkostninger begrænse købekraften eller få købere til at forhandle hårdere om prisen. Hvis renterne begynder at falde i 2026, som nogle prognoser antyder (måske tilbage til 5 %-området) realwealth.com realwealth.com, kan det udløse en ny bølge af efterspørgsel eller give priserne mulighed for at stige igen, da flere købere komfortabelt kan finansiere. Omvendt, hvis inflationen fortsætter og renterne forbliver over 7 %, kan du forvente, at . Overordnet set er renterne en løftestang: lavere renter ville være en positiv faktor for efterspørgslen på ejendomme i Hamptons frem til 2028. Aktiemarked & Bonuskultur: Wall Streets (og de bredere finansielle markeders) formuer er direkte forbundet med sundheden på ejendomsmarkedet i Hamptons. Når aktierne stiger og bonusserne er store, stiger salget i Hamptons; når markederne falder, går salget ned. Pr. 2025 har løftet om stærke bonusser ved årets udgang i sektorer som finans og tech, trods volatilitet, givet køberne kapital businessinsider.com. Skulle økonomien tippe ind i en recession i 2026 eller 2027, vil vi sandsynligvis se en beskeden tilbagegang i aktiviteten i Hamptons, indtil tilliden (og bonuspuljerne) vender tilbage. Det er værd at bemærke, at den nuværende køberpsykologi indregner en vis usikkerhed – folk er opmærksomme på “drejninger og sving” i økonomien, men det har ikke stoppet dem businessinsider.com. Dette antyder forsigtig optimisme: købere fortsætter, men er klar til at sætte på pause, hvis et alvorligt økonomisk tilbageslag opstår.

Wall Streets (og de bredere finansielle markeders) formuer er direkte forbundet med sundheden på ejendomsmarkedet i Hamptons. Pr. 2025 har løftet om stærke bonusser ved årets udgang i sektorer som finans og tech, trods volatilitet, givet køberne kapital businessinsider.com. Skulle økonomien tippe ind i en recession i 2026 eller 2027, vil vi sandsynligvis se en beskeden tilbagegang i aktiviteten i Hamptons, indtil tilliden (og bonuspuljerne) vender tilbage. Det er værd at bemærke, at – folk er opmærksomme på “drejninger og sving” i økonomien, men det har ikke stoppet dem businessinsider.com. Dette antyder forsigtig optimisme: købere fortsætter, men er klar til at sætte på pause, hvis et alvorligt økonomisk tilbageslag opstår. Overordnede tendenser på boligmarkedet: Nationalt forventes boligmarkedet at være stabilt, men med en langsommere vækst i de kommende år. Forudsigelser peger på, at den amerikanske boligprisvækst i gennemsnit vil ligge på omkring 3-5% årligt fra 2025 til 2029 realwealth.com. Det er langt mere afdæmpet end de tocifrede stigninger i 2020-2021. Hamptons, som er et luksusdelmarked, følger ikke den nationale tendens nøjagtigt, men påvirkes af den bredere kontekst omkring boligoverkommelighed og migration. For eksempel, hvis high-end markeder i byer som NYC eller SF bliver svagere, kan nogle købere trække sig og springe Hamptons-købet over eller forsøge at forhandle hårdere. Lige nu klarer luksus sig bedre end mange bredere markeder (som set i det sydlige Florida, hvor luksussegmenterne forblev stærke, selvom det samlede salg faldt) mansionglobal.com. Så den makroøkonomiske tendens er, at luksusejendomme fortsat er populære globalt, hvilket lover godt for Hamptons – så længe de velhavende er optimistiske, vil de investere i luksusboliger mansionglobal.com mansionglobal.com.

Nationalt forventes boligmarkedet at være stabilt, men med en langsommere vækst i de kommende år. Forudsigelser peger på, at realwealth.com. Det er langt mere afdæmpet end de tocifrede stigninger i 2020-2021. Hamptons, som er et luksusdelmarked, følger ikke den nationale tendens nøjagtigt, men påvirkes af den bredere kontekst omkring boligoverkommelighed og migration. For eksempel, hvis high-end markeder i byer som NYC eller SF bliver svagere, kan nogle købere trække sig og springe Hamptons-købet over eller forsøge at forhandle hårdere. Lige nu (som set i det sydlige Florida, hvor luksussegmenterne forblev stærke, selvom det samlede salg faldt) mansionglobal.com. Så den makroøkonomiske tendens er, at luksusejendomme fortsat er populære globalt, hvilket lover godt for Hamptons – så længe de velhavende er optimistiske, vil de investere i luksusboliger mansionglobal.com mansionglobal.com. Inflation og byggeomkostninger: Høj inflation de seneste år har fået bygge- og renoveringsomkostninger til at stige markant. At bygge et hus i Hamptons er nu ekstremt dyrt (mangel på arbejdskraft, problemer i forsyningskæden og entreprenører, der tager premiumpriser). Dette har en dobbelt effekt: (1) Det gør eksisterende boliger mere værdifulde, da det ville koste endnu mere at genopbygge tilsvarende, hvilket understøtter høje videresalgspriser. (2) Det kan afskrække flippere eller spekulationsbyggere fra at overbygge, hvilket holder udbuddet i skak. Hvis inflationen falder, kan disse omkostninger stabilisere sig, men de vil næppe falde drastisk. Økonomisk set fungerer dyre byggeomkostninger som et gulv under priserne – en af grundene til, at nybyggeri sælges til rekordhøje beløb, er simpelthen, at genanskaffelsesprisen er astronomisk. Investorer tager højde for det: du kan ikke genskabe et hus for mindre end et vist beløb, så det er usandsynligt at sælge under det, medmindre der er tale om nød.

Regulatoriske/politiske faktorer:

Zonering og bygningsreglementer: Som nævnt begrænser East Hamptons nye restriktioner for husstørrelse (gældende fra midten af 2025) det samlede etageareal til maksimalt 10.000 kvadratfod for de fleste grunde easthamptonstar.com. Southampton Town og landsbyerne har deres egne regler (nogle har allerede lignende begrænsninger eller pyramideregler, der begrænser højde/volumen). Disse regler har til formål at bevare lokalsamfundets karakter. Indvirkning: De kan begrænse fremtidige mega-palæer og dermed beskytte værdien af eksisterende store ejendomme (mindre fremtidig konkurrence) – godt for nuværende ejere. Men for jordinvestorer eller udviklere er det en begrænsning af rentabiliteten (man kan ikke bygge et lige så stort og salgbart hus som før). Alt i alt vil disse zoneringstiltag sandsynligvis holde Hamptons mere boutique og lavt bebygget, hvilket understøtter langsigtede ejendomsværdier, men kan let reducere udviklingsaktiviteten og jordpriserne, hvis bygherrer ser mindre potentiale.

Som nævnt begrænser for de fleste grunde easthamptonstar.com. Southampton Town og landsbyerne har deres egne regler (nogle har allerede lignende begrænsninger eller pyramideregler, der begrænser højde/volumen). Disse regler har til formål at bevare lokalsamfundets karakter. Indvirkning: De kan begrænse fremtidige mega-palæer og dermed (mindre fremtidig konkurrence) – godt for nuværende ejere. Men for jordinvestorer eller udviklere er det en begrænsning af rentabiliteten (man kan ikke bygge et lige så stort og salgbart hus som før). Alt i alt vil disse zoneringstiltag sandsynligvis holde Hamptons mere boutique og lavt bebygget, hvilket understøtter langsigtede ejendomsværdier, men kan let reducere udviklingsaktiviteten og jordpriserne, hvis bygherrer ser mindre potentiale. Udlejningsregler: Byerne East Hampton, Southampton og de indlemmede landsbyer har hver især krav om udlejningstilladelser og minimumsophold (ofte minimum to uger om sommeren osv.). Der er løbende lokal debat om at stramme reglerne for korttidsudlejning for at begrænse festhuse og støj. East Hampton Town har været aggressive med kun at tillade to korte udlejninger under 14 dage pr. halvår therealdeal.com. Hvis reglerne bliver strammere (for eksempel ved at øge minimumsudlejningsperioder eller sætte loft over, hvor mange lejere pr. sæson), kan det reducere fleksibiliteten og indtægten for boligejere/investorer . Indtil videre er et forbud mod udlejning ikke på bordet – økonomien er for afhængig af sommergæster – men enhver øget bureaukrati kan afskrække potentielle udlejningsinvestorer. Det er klogt for investorer, der har tænkt sig at udleje, at holde øje med lokale valg og stemningen i lokalsamfundet.

Byerne East Hampton, Southampton og de indlemmede landsbyer har hver især krav om udlejningstilladelser og minimumsophold (ofte minimum to uger om sommeren osv.). Der er for at begrænse festhuse og støj. East Hampton Town har været aggressive med kun at tillade to korte udlejninger under 14 dage pr. halvår therealdeal.com. Hvis reglerne bliver strammere (for eksempel ved at øge minimumsudlejningsperioder eller sætte loft over, hvor mange lejere pr. sæson), kan det reducere . Indtil videre er et forbud mod udlejning ikke på bordet – økonomien er for afhængig af sommergæster – men enhver øget bureaukrati kan afskrække potentielle udlejningsinvestorer. Det er klogt for investorer, der har tænkt sig at udleje, at holde øje med lokale valg og stemningen i lokalsamfundet. Skattemiljø: På delstatsniveau har New York høje indkomst- og ejendomsskatter. Der har i de senere år været tale om en mulig “pied-à-terre”-skat i NY på dyre sekundærboliger , selvom det var fokuseret på NYC og ikke blev til noget. Hvis staten New York nogensinde overvejer en luksusbolig-tillægsskat, kan det ramme Hamptons. I øjeblikket findes der overdragelsesskatter og “mansion taxes” (statens “mansion tax” på 1% ved salg over $1M, plus Peconic Land Trust-skat på ca. 2% på de fleste salg på East End) – disse er indregnet i transaktionsomkostningerne. Hvis skatterne blev øget væsentligt, kunne det dæmpe efterspørgslen i yderkanten eller få nogle til at flytte til lavskattestater som Florida. Faktisk er en af grundene til, at Palm Beach og Miami har tiltrukket nogle velhavende købere, Floridas mangel på statslig indkomstskat , mens New Yorks topniveau er over 10%. Vi har ikke set en masseflugt af velhavende New Yorkere – mange gør både Florida og Hamptons – men det er en faktor. Hvis New Yorks skatter stiger yderligere (eller Florida forbliver mere attraktiv), kan Hamptons møde hårdere konkurrence om velhavende pensionister osv. Omvendt, hvis det føderale SALT-fradragsloft ophæves eller hæves i fremtiden, kan det hjælpe luksusmarkederne i Nordøst ved at lette skattebyrden ved at eje en dyr bolig her.

På delstatsniveau har New York høje indkomst- og ejendomsskatter. Der har i de senere år været tale om en mulig , selvom det var fokuseret på NYC og ikke blev til noget. Hvis staten New York nogensinde overvejer en luksusbolig-tillægsskat, kan det ramme Hamptons. I øjeblikket findes der overdragelsesskatter og “mansion taxes” (statens “mansion tax” på 1% ved salg over $1M, plus Peconic Land Trust-skat på ca. 2% på de fleste salg på East End) – disse er indregnet i transaktionsomkostningerne. Hvis skatterne blev øget væsentligt, kunne det dæmpe efterspørgslen i yderkanten eller få nogle til at flytte til lavskattestater som Florida. Faktisk er en af grundene til, at , mens New Yorks topniveau er over 10%. Vi har ikke set en masseflugt af velhavende New Yorkere – mange gør både Florida og Hamptons – men det er en faktor. Hvis New Yorks skatter stiger yderligere (eller Florida forbliver mere attraktiv), kan Hamptons møde hårdere konkurrence om velhavende pensionister osv. Omvendt, hvis det føderale SALT-fradragsloft ophæves eller hæves i fremtiden, kan det hjælpe luksusmarkederne i Nordøst ved at lette skattebyrden ved at eje en dyr bolig her. Miljøreguleringer: Efterhånden som klimabekymringer vokser, håndhæver lokale myndigheder regler for at beskytte miljøet. East Hampton, Southampton og andre har regler om afstand til vådområder, krav til septiktanke (for at reducere forurening af bugten) og endda æstetiske regler (som træfældningsforordninger, som nævnt med Sag Harbors trælov easthamptonstar.com). Overholdelse af disse kan øge omkostninger eller kompleksitet ved ejendomsforbedringer – f.eks. opgradering til nye kvælstofreducerende septiktanke opfordres til eller kræves ved store renoveringsprojekter. Over tid bør disse tiltag bevare den naturlige skønhed og vandkvalitet, hvilket er positivt for ejendomsværdierne. Men på kort sigt kan en ejer støde på forhindringer ved udvidelse af et hus nær en klit eller måske ikke få lov til at rydde så meget jord til en græsplæne osv. Købere spørger i dag ofte til højde over havet og FEMA-oversvømmelseszoner; forvent mere kontrol der. Det er muligt, at visse lavtliggende områder i 2028 bliver omzonet til strengere bygningsreglementer eller endda opkøb i værste tilfælde (dette skete i dele af New Jersey efter Sandy, dog næppe sandsynligt her endnu). Dygtige investorer har allerede opfanget dette og foretrækker ejendomme med en vis højde eller dem, der allerede er sikret.

Essensen er, at det økonomiske og regulatoriske landskab for Hamptons er en blanding af med- og modvind. Den brede økonomi (Wall Streets helbred, renteniveauer) giver ilten, der nærer dette markeds ild – og lige nu er der ilt nok, om end ikke så rigelig som i nulrente-tider. Regulatoriske faktorer har primært til formål at bevare Hamptons’ tiltrækningskraft (begrænse overudvikling, bevare livskvalitet), hvilket på lang sigt støtter ejendomsværdierne. Men det betyder også, at investorer skal spille efter strengere regler (ingen massive spekulative byggerier, omhyggelig udlejningsstyring osv.). At holde sig opdateret på disse faktorer er afgørende. Hvis vi for eksempel ser renterne falde og New York tilbyde nogen form for skattelettelse, kan det udløse en ny bølge af køb de næste par år. Omvendt, hvis en recession rammer og New Yorks skatter stiger, kan der opstå en blød periode. Indtil videre er signalerne for 2025 opmuntrende: Hamptons “boomer” selv midt i volatile markeder businessinsider.com, og politiske ændringer (som begrænsninger på husstørrelse) synes mere rettet mod at beskytte paradiset end at ødelægge festen.

Sammenligninger med andre high-end markeder

For at sætte Hamptons-markedet i perspektiv er det nyttigt at sammenligne det med andre luksus-ejendomsmarkeder i USA og globalt. Mange velhavende købere vurderer flere lokaliteter til deres anden (eller tredje) bolig – fra Palm Beach til Aspen til internationale byer – så forståelse af ligheder og forskelle kan kaste lys over Hamptons’ unikke position.

Versus Other U.S. Resort Markets (Aspen, Palm Beach, Malibu, etc.): The Hamptons nævnes ofte i samme åndedrag som Aspen (Rocky Mountain-tilflugtssted for milliardærer) og Palm Beach (vinterparadis for de ultrarige). Alle tre oplevede enorme stigninger i efterspørgslen under pandemien, da velhavende personer søgte sikre tilflugtssteder. Dog har Palm Beach’s prisvækst sandsynligvis overgået alle andre – Mansion Global rapporterer, at Palm Beach var det eneste marked i det sydlige Florida, hvor både priser og salg steg i 2. kvartal 2025, med en medianpris for enfamiliehuse på $12,9 mio. (en enorm stigning år-over-år) mansionglobal.com mansionglobal.com. Det overgår Hamptons’ medianer markant, selvom Palm Beach er en meget lille, eksklusiv ø. Palm Beach’s ultra-luksusmarked er stadig “simrende”, selvom andre FL-markeder køler af, takket være milliardærmigration og skattemæssige fordele mansionglobal.com mansionglobal.com. Til sammenligning har Hamptons’ median netop passeret $2 mio., og luksussegmentet er stærkt, men mere varieret (ikke hvert salg er en $30 mio. villa). Aspen har tilsvarende en meget høj median (omkring $3–$4 mio.) og begrænset udbud; i Aspen er priserne stabiliseret efter et boom, og udbuddet steg i 2024–25, hvilket gav køberne flere valgmuligheder aspentimes.com rocket.com. Både Aspen og Hamptons har det tilfælles, at udbuddet stadig er under niveauet før pandemien, selv efter en vis stigning, hvilket holder konkurrencen om attraktive boliger intens. En fællesnævner: ultra-luksus klarer sig bedre end det brede marked i mange byer. Dette blev bemærket i det sydlige Florida – luksus holdt stand, mens det generelle salg faldt mansionglobal.com – og vi ser det samme i NYC’s forstæder. Hamptons passer ind i dette mønster: de øverste 10% af ejendommene oplever ofte mindst påvirkning fra markedsudsving mansionglobal.com. Årsagen, som analytiker Jonathan Miller forklarer, er større afhængighed af kontantbetaling – en $10 mio.-køber lader sig ikke påvirke af et 7% realkreditlån, når de sandsynligvis…de får slet ikke et realkreditlån mansionglobal.com mansionglobal.com. Også i Aspen forblev det meget eksklusive segment stærkt gennem 2024, selvom nogle lavere segmenter gik ned i tempo. Så Hamptons følger andre elite-markeder i den formueisolerende effekt. Med hensyn til udbud: steder som Aspen og visse enklaver i Californien oplevede en tilstrømning af boliger til salg i 2024, da nogle pandemikøbere besluttede at sælge. Hamptons oplevede også en stigning i udbuddet, men ikke en oversvømmelse – det har været kontrolleret, og som nævnt er udbuddet faktisk tilbage på et niveau, der favoriserer sælgere millersamuel.com. Aspen havde i januar 2025 174 aktive boliger til salg (hvilket var højere end under pandemiens knaphed, med mange ekstremt højt prissatte) – hvilket viser en vis normalisering aspentimes.com. Hamptons har stadig relativt færre muligheder, hvilket måske er grunden til, at stigningen i salget var dramatisk (købere skyndte sig, da der kom mere på markedet). Versus urbane luksusmarkeder (Manhattan, London osv.): The Hamptons går ofte hånd i hånd med Manhattan; mange købere ejer begge dele. Interessant nok var Manhattans marked i begyndelsen af 2025 også på vej opad – Q1 2025 så Manhattan-salg stige med ca. 13% år-til-år og medianpriser op ca. 12% (til $1,175M) thebolandteamnyc.com. Så både Manhattan og The Hamptons er ved at komme sig samtidig, efter langsommere perioder i 2022–23. Manhattans luksussegment (øverste 10%) var ligeledes robust og holdt gennemsnitspriserne oppe. Dog har Manhattan kæmpet med overskud af udbud i nogle segmenter (nye udviklingslejligheder) og et skift i køberpræferencer. The Hamptons har ikke nye højhus-udbud eller co-op bestyrelsesforhindringer – det er for det meste enfamiliehuse og nogle få lejligheder ved havet. Det gør udbuds-efterspørgselsbilledet enklere. Internationalt har byer som London eller Dubai også set luksusejendomme stige, men de påvirkes af valuta og globale investeringsstrømme; The Hamptons er mere et hjemmemarked. En vinkel: Luksusmarkederne “normaliserer” efter løbsk vækst , som Miller udtrykker det mansionglobal.com. Dette gælder i Londons prime central, hvor priserne er fladet ud, Manhattan hvor de er flade til let stigende, og The Hamptons hvor vi efter en meteorisk stigning ser en udjævning. Priserne er generelt flade til let stigende på tværs af luksusmarkeder i 2025, ifølge Miller Samuel mansionglobal.com. Så The Hamptons passer ind i en bredere fortælling: boblen har lagt sig, men disse markeder forbliver høje og fundamentalt stærke.

The Hamptons går ofte hånd i hånd med Manhattan; mange købere ejer begge dele. Interessant nok var – Q1 2025 så Manhattan-salg stige med ca. 13% år-til-år og medianpriser op ca. 12% (til $1,175M) thebolandteamnyc.com. Så både Manhattan og The Hamptons er ved at komme sig samtidig, efter langsommere perioder i 2022–23. Manhattans luksussegment (øverste 10%) var ligeledes robust og holdt gennemsnitspriserne oppe. Dog har Manhattan kæmpet med overskud af udbud i nogle segmenter (nye udviklingslejligheder) og et skift i køberpræferencer. The Hamptons har ikke nye højhus-udbud eller co-op bestyrelsesforhindringer – det er for det meste enfamiliehuse og nogle få lejligheder ved havet. Det gør udbuds-efterspørgselsbilledet enklere. Internationalt har byer som eller også set luksusejendomme stige, men de påvirkes af valuta og globale investeringsstrømme; The Hamptons er mere et hjemmemarked. En vinkel: , som Miller udtrykker det mansionglobal.com. Dette gælder i Londons prime central, hvor priserne er fladet ud, Manhattan hvor de er flade til let stigende, og The Hamptons hvor vi efter en meteorisk stigning ser en udjævning. Priserne er generelt flade til let stigende på tværs af luksusmarkeder i 2025, ifølge Miller Samuel mansionglobal.com. Så The Hamptons passer ind i en bredere fortælling: boblen har lagt sig, men disse markeder forbliver høje og fundamentalt stærke. Livsstil og skattekonkurrence: The Hamptons konkurrerer med Florida og Texas-markeder på skattemiljø. Vi har set nogle velhavende fra New York flytte til Miami/Palm Beach, hvilket kunne have trukket noget efterspørgsel væk (især helårsflyttere). Ikke desto mindre beholder mange af disse stadig et hjem i The Hamptons til sommeren. The Hamptons konkurrerer også med New England sommerenklaver (Martha’s Vineyard, Nantucket) – men de har mindre markeder, og man kunne argumentere for, at The Hamptons har et større globalt navn og et højere prisloft. Sammenlignet med Nantucket (hvor medianen måske ligger omkring $1,5–$2M og high-end sælges i titusindvis af millioner), er The Hamptons større og mere likvidt. Sammenlignet med Malibu eller Beverly Hills (LAs luksus), er The Hamptons mere orienteret mod fritidshuse og sæson, hvorimod LAs luksus er primære hjem for underholdningsindustrien. LA har haft sine egne op- og nedture – en ny “mansion tax” i Los Angeles by i 2023 bremsede kortvarigt luksussalget der. The Hamptons har ikke en lignende kommunal skat (bortset fra eksisterende overdragelsesskatter), hvilket giver det en fordel på det punkt.

Sammenfattende står Hamptons blandt de absolut førende luksusboligmarkeder og deler tendenser med sine ligemænd: rekord- eller næsten-rekordpriser, stærk modstandsdygtighed i ultra-luksussegmentet og en normalisering efter boomet med beskeden vækst. Det, der adskiller Hamptons, er dets sæsonbestemte brug og nærhed til NYC – det fungerer reelt som en forlængelse af en global finanshovedstad, hvilket sikrer en konstant strøm af købere. Andre markeder som Aspen er mere fjerntliggende destinationer, og Palm Beach er delvist sæsonpræget (vinter), men bliver i stigende grad helårsbeboet for mange. Hamptons bevæger sig også mod mere helårsbrug, men sommeren vil altid være højsæson.

En anden sammenligning: Stigninger i udbuddet er set i mange førsteklasses markeder (f.eks. er udbuddet af luksuslejligheder i Miami steget med 40 % ved midten af 2025 mansionglobal.com), men efterspørgslen opsuger det ofte hurtigt. Også i Hamptons så man vækst i antallet af boliger til salg, men så snart de kom på markedet, stod køberne klar til at slå til homes.com homes.com. Den “opbyggede efterspørgsel” virker stærkere i Hamptons end de fleste andre steder – sandsynligvis fordi der var så stor mangel før.

Endelig, prisniveauer: Mens Palm Beachs medianpris er langt højere, er det en unik lille enklave. Hamptons’ medianpris på over $2 mio. er faktisk højere end San Francisco (~$1,3 mio.) og Manhattan (~$1,2 mio.), hvilket placerer det i en eksklusiv prisklasse. Det er lavere end Monaco eller Hong Kong (de dyreste markeder globalt), men for et område, der primært er ferieboliger, er det bemærkelsesværdigt. Det indikerer, at Hamptons ikke blot er et regionalt feriested; det er en national (endda global) luksusaktivklasse i sig selv.

Udsigter og fremskrivninger frem til 2028

Hvad venter for Hamptons’ boligmarked de næste mange år? Baseret på nuværende tendenser, ekspertprognoser og økonomiske indikatorer er udsigterne frem til 2028 forsigtigt optimistiske, med forventning om fortsat styrke, men i et mere moderat tempo end den vilde aktivitet i begyndelsen af 2020’erne. Nedenfor er datadrevne fremskrivninger og indsigter for 2025–2028:

Salgsvolumen og efterspørgsel: Efter den bemærkelsesværdige stigning i salget i begyndelsen af 2025 (transaktioner op med over 20 % i første halvår) libn.com libn.com, forventer vi, at salgsaktiviteten forbliver sund, men ikke nødvendigvis overstiger disse nye højder hvert år . 2025 som helår vil sandsynligvis registrere et af de stærkeste salgstal i nyere tid, takket være fornyet udbud og købernes hastværk. For 2026–2027, hvis realkreditrenterne falder en smule, og det økonomiske miljø er stabilt, kunne vi se, at salget holder sig stabilt eller endda vokser yderligere – muligvis et par procentpoint om året – efterhånden som mere udbud rammer markedet (nogle ejere kan beslutte at udnytte de høje priser). Skulle der dog opstå en bredere økonomisk afmatning i 2026, som nogle forudser, kan salget midlertidigt dykke før det retter sig igen i 2027. Alt i alt vil de næste fem år sandsynligvis byde på mere salgsaktivitet end den afdæmpede periode 2018–2019, men næppe i en lige opadgående linje . Forvent en vis variation fra år til år, med en overordnet tendens til høj efterspørgsel i forhold til udbud, hvilket historisk set holder volumen på et stærkt niveau.

Efter den bemærkelsesværdige stigning i salget i begyndelsen af 2025 (transaktioner op med over 20 % i første halvår) libn.com libn.com, forventer vi, at . 2025 som helår vil sandsynligvis registrere et af de stærkeste salgstal i nyere tid, takket være fornyet udbud og købernes hastværk. For 2026–2027, hvis realkreditrenterne falder en smule, og det økonomiske miljø er stabilt, kunne vi se, at – muligvis et par procentpoint om året – efterhånden som mere udbud rammer markedet (nogle ejere kan beslutte at udnytte de høje priser). Skulle der dog opstå en bredere økonomisk afmatning i 2026, som nogle forudser, kan før det retter sig igen i 2027. Alt i alt vil . Forvent en vis variation fra år til år, med en overordnet tendens til høj efterspørgsel i forhold til udbud, hvilket historisk set holder volumen på et stærkt niveau. Prisudvikling: De største boligprognosemagere forventer, at de amerikanske boligpriser vil stige i et langt langsommere tempo på 3–5 % årligt i de kommende år realwealth.com. The Hamptons, som er et luksussegment, kan klare sig lidt bedre end landsgennemsnittet (på grund af begrænset udbud og koncentration af velstand), men det er rimeligt at forvente årlig prisvækst i Hamptons i midt-enkeltcifrede procenttal frem til 2028. Det vil sige, at priserne stiger nogenlunde i takt med eller lidt over inflationen, i modsætning til de 30 % spring, der blev set i 2020–2021. For eksempel forventer en ekspertundersøgelse en national prisvækst på ca. 3,8 % i 2025 og ca. 3,6 % i 2026 realwealth.com, hvilket er en nedgang fra ca. 5 % i 2024 realwealth.com. Hvis Hamptons følger trop med måske 5 % om året, vil vi se en medianpris på omkring $2,2 mio. i 2026 og cirka $2,4–$2,5 mio. i 2028 (medmindre der sker større økonomiske ændringer). Dette stemmer overens med en samlet værdistigning på ca. 17 % frem mod 2029, som nogle eksperter forudser for boligværdier realwealth.com. Det er vigtigt at bemærke, at dette er fremskrivninger og ikke garantier, men konsensus er, at der ikke er nogen krise i sigte, snarere en udjævning til normal vækst. Jonathan Millers bemærkning om, at vi ser “priserne stabilisere sig efter voldsom vækst” mansionglobal.com indkapsler forventningen: flade til moderat stigende priser vil sandsynligvis være normen i den nærmeste fremtid.

realwealth.com. The Hamptons, som er et luksussegment, kan klare sig lidt bedre end landsgennemsnittet (på grund af begrænset udbud og koncentration af velstand), men det er rimeligt at forvente frem til 2028. Det vil sige, at priserne stiger nogenlunde i takt med eller lidt over inflationen, i modsætning til de 30 % spring, der blev set i 2020–2021. For eksempel forventer en ekspertundersøgelse en national prisvækst på ca. 3,8 % i 2025 og ca. 3,6 % i 2026 realwealth.com, hvilket er en nedgang fra ca. 5 % i 2024 realwealth.com. Hvis Hamptons følger trop med måske 5 % om året, (medmindre der sker større økonomiske ændringer). Dette stemmer overens med en samlet værdistigning på ca. 17 % frem mod 2029, som nogle eksperter forudser for boligværdier realwealth.com. Det er vigtigt at bemærke, at dette er fremskrivninger og ikke garantier, men konsensus er, at der ikke er nogen krise i sigte, snarere en udjævning til normal vækst. Jonathan Millers bemærkning om, at vi ser “priserne stabilisere sig efter voldsom vækst” mansionglobal.com indkapsler forventningen: vil sandsynligvis være normen i den nærmeste fremtid. Udsigter for luksussegmentet: Ultra-luksusmarkedet bør fortsætte med at trives, dog muligvis med færre rekordbrydende udsving. Der er et begrænset udbud af trofæejendomme; mange blev allerede solgt i 2020-2022. Da disse ejere holder fast, kan omsætningen af boliger til over $20 mio. aftage . Dog vil nybyggeri på attraktive grunde (f.eks. nedrivning og erstatning syd for hovedvejen) fortsat tilføre nyt luksusudbud. Den globale tendens antyder, at ejendomme i topklassen fortsat er meget eftertragtede som investering og livsstilsaktiv mansionglobal.com. I 2028 kan vi rutinemæssigt se salg på over $10 mio. hvert kvartal som en normal foreteelse (hvilket allerede sker), og måske nye prisrekorder, hvis en enestående ejendom kommer på markedet (bliv ikke overrasket over et $100 mio. salg en dag for en uovertruffen ejendom). Men den gennemsnitlige prisvækst i toppen kan være moderat, efterhånden som markedet finder ligevægt. Grundlæggende vil luksussegmentet sandsynligvis føre markedets fremgang (formueopbygning fortsætter), omend i et kontrolleret tempo. Hvis noget, er der en lille risiko for overudbud af spekulationsvillaer i $8–$12 mio. klassen, hvis alle udviklere følger samme strategi – men givet begrænsninger på jord og nye størrelsesgrænser easthamptonstar.com, bør overudbuddet kunne holdes nede.

Ultra-luksusmarkedet bør fortsætte med at trives, dog muligvis med færre rekordbrydende udsving. Der er et begrænset udbud af trofæejendomme; mange blev allerede solgt i 2020-2022. Da disse ejere holder fast, . Dog vil nybyggeri på attraktive grunde (f.eks. nedrivning og erstatning syd for hovedvejen) fortsat tilføre nyt luksusudbud. Den globale tendens antyder, at mansionglobal.com. I 2028 kan vi rutinemæssigt se salg på over $10 mio. hvert kvartal som en normal foreteelse (hvilket allerede sker), og måske nye prisrekorder, hvis en enestående ejendom kommer på markedet (bliv ikke overrasket over et $100 mio. salg en dag for en uovertruffen ejendom). Men den gennemsnitlige prisvækst i toppen kan være moderat, efterhånden som markedet finder ligevægt. Grundlæggende vil (formueopbygning fortsætter), omend i et kontrolleret tempo. Hvis noget, er der en lille risiko for overudbud af spekulationsvillaer i $8–$12 mio. klassen, hvis alle udviklere følger samme strategi – men givet begrænsninger på jord og nye størrelsesgrænser easthamptonstar.com, bør overudbuddet kunne holdes nede. Udbud og nybyggeri: Vi forventer, at udbuddet gradvist vil stige frem mod 2028 , dog ikke til et niveau, hvor det bliver et købers marked. Mange ejere, der har holdt igen med at sælge (uvillige til at opgive deres lave lån eller usikre på, hvor de skal flytte hen), kan begynde at sætte til salg, hvis de fornemmer, at markedet topper, eller hvis de ønsker at flytte (f.eks. pensionister, der flytter permanent til Florida). Udbuddet målt i måneder kan stige fra ca. 8 måneder til et mere balanceret niveau på ca. 10–12 måneder over de næste par år , hvilket faktisk vil være en sund normalisering. Nybyggeri vil bidrage: se efter nogle få eksklusive udstykninger eller lejlighedsprojekter, der kommer på markedet. For eksempel er der planer om luksuslejligheder i Westhampton Beach og mindre projekter i Southampton Village. Disse tilføjer kun få enheder (intet i stor skala), men i 2028 vil de give alternativer til velhavende, der ønsker mindre bolig eller nøglefærdige lejligheder (et segment, der stille og roligt kan vokse). En udfordring: mangel på arbejdskraft og tilladelser betyder, at byggeri i Hamptons går langsomt – så vi kommer ikke pludselig til at oversvømme markedet med boliger. Det antyder, at udbuddet historisk set vil forblive på den stramme side, hvilket er et positivt tegn for værdierne.

Vi forventer, at , dog ikke til et niveau, hvor det bliver et købers marked. Mange ejere, der har holdt igen med at sælge (uvillige til at opgive deres lave lån eller usikre på, hvor de skal flytte hen), kan begynde at sætte til salg, hvis de fornemmer, at markedet topper, eller hvis de ønsker at flytte (f.eks. pensionister, der flytter permanent til Florida). , hvilket faktisk vil være en sund normalisering. Nybyggeri vil bidrage: se efter nogle få eksklusive udstykninger eller lejlighedsprojekter, der kommer på markedet. For eksempel er der planer om luksuslejligheder i Westhampton Beach og mindre projekter i Southampton Village. Disse tilføjer kun få enheder (intet i stor skala), men i 2028 vil de give alternativer til velhavende, der ønsker mindre bolig eller nøglefærdige lejligheder (et segment, der stille og roligt kan vokse). betyder, at byggeri i Hamptons går langsomt – så vi kommer ikke pludselig til at oversvømme markedet med boliger. Det antyder, at udbuddet historisk set vil forblive på den stramme side, hvilket er et positivt tegn for værdierne. Eksterne Wildcards: Fremskrivningerne ovenfor antager, at der ikke sker større chok. Potentielle wildcards, der kan ændre udviklingen, inkluderer: en recession (som kan flade priserne ud eller få dem til at dykke i et eller to år), en betydelig aktiemarkeds-korrektion (som kan dæmpe købslysten på kort sigt), eller omvendt et stort bull market (som kan genantænde en luksusforbrugsbølge og få Hamptons-priserne til at stige hurtigere). Også dramatiske politiske ændringer (for eksempel, hvis hjemmearbejde blev rullet tilbage, og alle skulle være på kontoret 5 dage om ugen, ville måske færre bo fuldtid ude østpå) kan påvirke efterspørgslen. Klimahændelser er et andet wildcard – en voldsom orkan, der rammer Hamptons (som det skete med resterne af orkanen Sandy), kan midlertidigt ryste tilliden eller øge forsikringsomkostningerne, men historisk har sådanne begivenheder ikke permanent dæmpet appetitten på ejendomme ved vandet; de fører dog til investeringer i modstandsdygtighed.

Fremskrivningerne ovenfor antager, at der ikke sker større chok. Potentielle wildcards, der kan ændre udviklingen, inkluderer: en (som kan flade priserne ud eller få dem til at dykke i et eller to år), en (som kan dæmpe købslysten på kort sigt), eller omvendt et stort (som kan genantænde en luksusforbrugsbølge og få Hamptons-priserne til at stige hurtigere). Også dramatiske politiske ændringer (for eksempel, hvis hjemmearbejde blev rullet tilbage, og alle skulle være på kontoret 5 dage om ugen, ville måske færre bo fuldtid ude østpå) kan påvirke efterspørgslen. Klimahændelser er et andet wildcard – en voldsom orkan, der rammer Hamptons (som det skete med resterne af orkanen Sandy), kan midlertidigt ryste tilliden eller øge forsikringsomkostningerne, men historisk har sådanne begivenheder ikke permanent dæmpet appetitten på ejendomme ved vandet; de fører dog til investeringer i modstandsdygtighed. Konkurrencefordel: Ser man regionalt, kan Hamptons drage fordel af problemer andre steder. Hvis New York Citys genopretning går i stå, eller hvis bylivet bliver mindre populært, kan flere vælge Hamptons-livsstilen permanent. Hvis skattelovgivningen ændres til det bedre (f.eks. hvis SALT-fradraget vender tilbage), vil højtlønnede måske mærke mindre smerte ved at eje i NY og derfor investere mere villigt i et andet hjem her. I luksushierarkiet er Hamptons klar til at forblive et topvalg – der bliver ikke bygget et nyt “Hamptons” til at konkurrere med det. Andre markeder som Palm Beach kan flade ud, især hvis deres nylige boom køler af (nogle siger, at Palm Beach også vil normalisere sig, efterhånden som pandemieffekten aftager). Hamptons, med sin nærhed til det kulturelle/finansielle centrum NYC, kan endda opleve øget efterspørgsel som et fristed, hvis bymæssige problemer (som leveomkostninger eller sociale problemer i NYC) får folk til at foretrække weekendliv på landet.

Afslutningsvis er udsigterne for Hamptons 2025–2028 et marked, der forbliver stærkt og værdifuldt, men uden de ekstreme udsving fra det tidlige 20’ers boom. Potentielle købere og investorer kan forvente stabil værdistigning, især i takt med at den bredere økonomi vokser, og renterne gradvist stabiliseres lavere realwealth.com realwealth.com. Æraen med 30% årlige stigninger er sandsynligvis forbi, hvilket er positivt – sådan vækst var ikke bæredygtig på lang sigt realwealth.com. Tænk i stedet på 3-6% årlige prisstigninger, vedvarende høj efterspørgsel og langsomt stigende udbud, der bringer markedet tættere på ligevægt i 2028. Til den tid vil Hamptons sandsynligvis være et endnu mere helårssamfund, hvor infrastruktur og faciliteter tilpasses denne virkelighed (måske forbedret internet, flere skoler eller tjenester, der holder åbent uden for sæsonen osv., hvilket yderligere øger tiltrækningskraften).

Konklusion

For husejere betyder dette udsyn fortsat opbygning af egenkapital, omend i et mere moderat tempo. For købere antyder det, da det sandsynligvis vil betyde at betale lidt mere, hvis man venter, men du vil ikke stå over for panikkøb-forholdene fra 2021. Og for investorer forbliver Hamptons et førsteklasses sted at investere i luksusejendomme – et stabilt marked med høj efterspørgsel, hvor den grundlæggende knaphed og tiltrækningskraft skaber et stærkt langsigtet værdipotentiale. Som en prognose opsummerede for de næste fem år: “moderat vækst og ingen store overraskelser” realwealth.com – det er en passende forventning til Hamptons efter et ekstraordinært kapitel. Med andre ord,

Ejendomsmarkedet i Hamptons i 2025 trives som aldrig før, kendetegnet ved rekordhøje boligpriser, et opsving i salget og en vedvarende efterspørgsel fra velhavende købere. Vi har set medianprisen overstige $2 millioner for første gang homes.com, en bølge af handler især i $1M–$5M “mellemsegmentet” millersamuel.com, og endda ultra-luksusklassen registrere flere handler end for et år siden libn.com. Sammenligninger med andre eksklusive markeder understreger, at Hamptons befinder sig i den øverste liga, side om side med steder som Palm Beach og Aspen – men tilbyder en unik kombination af sommerglamour og nærhed til New York City, der holder efterspørgslen konstant høj.

Fremadrettet peger alle tegn på en sund, omend mere normaliseret, udvikling. Økonomiske fundamentaler og prognoser antyder fortsat (om end beskeden) prisstigning og stærk luksusperformance frem til 2028, forudsat stabile økonomiske forhold realwealth.com mansionglobal.com. Investeringscasen forbliver overbevisende – få andre markeder kan prale af Hamptons’ kombination af historisk værdistigning, udlejningspotentiale og global prestige. Samtidig skal kloge investorer være opmærksomme på risiciene: markedet er ikke immun over for makroøkonomiske ændringer, og faktorer som stigende renter eller klimaforandringer udgør udfordringer, der skal navigeres.

Vigtigt er det, at Hamptons’ vedvarende tiltrækningskraft – de smukke strande, eksklusiviteten og livsstilen – fortsat driver succesen på ejendomsmarkedet. Centrale efterspørgselsdrivere såsom tilflytning af personer med høj nettoformue, fjernarbejde der muliggør helårsbeboelse, og ejerskabets prestige vil sandsynligvis fortsætte i de kommende år og øge køberinteressen. På udbudssiden vil gradvis vækst i udbuddet og nye regler (som begrænsninger på husstørrelse) forme markedets udvikling, men det er usandsynligt, at det vil forrykke den grundlæggende balance, der favoriserer efterspørgsel frem for udbud.

Sammenfattende går ejendomsmarkedet i Hamptons ind i anden halvdel af 2020’erne fra en position af styrke. Forvent en periode med vedvarende høje værdier og solid aktivitet, hvor markedet måske bytter sin seneste rutsjebanetur ud med en mere stabil stigning. For alle med midlerne og lysten vil Hamptons forblive en eftertragtet destination – både som luksusparadis og som en solid langsigtet investering. Som 2025 har vist, selv i ustabile tider, boomer boligmarkedet i Hamptons businessinsider.com – og med et vågent øje på økonomiske og politiske faktorer, er det klar til at fortsætte med at blomstre frem til 2028 og videre.

