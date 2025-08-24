Nashville Ejendomsmarked 2025: Brandvarme Tendenser, Populære Kvarterer & 5‑Års Markedsprognose

Tendenser på boligmarkedet i 2025

Nashvilles ejendomsmarked i 2025 forbliver dynamisk og, drevet af stabil tilflytning, en robust økonomi og løbende udvikling. Selvom hysteriet fra 2021–2022 er stilnet af,, efterspørgslen fra købere består, og udbuddet vokser fra historisk lave niveauer. Erhvervsejendomme er en fortælling om to verdener –versus et blødere kontormarked – da byens hurtige befolknings- og jobvækst understøtter de fleste ejendomstyper. I denne rapport gennemgår vi nøgletrends i bolig-, erhvervs- og udlejningsmarkedet; fremhæver populære kvarterer og kommende projekter; gennemgår politiske ændringer; undersøger demografiske drivkræfter; og præsenterer enfor Nashvilles ejendomslandskab.

Boligsalg og priser: Efter en kort afkøling i 2023 stabiliserer Nashvilles boligmarked sig i 2025 til en sundere balance. Boligsalget er steget en smule – juni 2025 havde 3.185 afsluttede handler, cirka en stigning på 5% i forhold til juni 2024 notyourordinaryagent.com. Fortsat tilflytning og jobskabelse opretholder efterspørgslen, selvom højere realkreditrenter har dæmpet tidligere års hysteri. Medianpriserne på boliger fortsætter med at vise moderat fremgang. Midt i 2025 ligger medianprisen for enfamiliehuse omkring $528.000, op ~4,6% år-til-år notyourordinaryagent.com. Dette er langt fra de tocifrede årlige stigninger under pandemiboomen, men det signaliserer stabil værdistigning frem for et kollaps. (Til sammenligning er priserne på ejerlejligheder faldet en smule, ned ~1,4% YoY til omkring $340.000 notyourordinaryagent.com, da dette segment oplever øget udbud og mere selektive købere.)

Købernes efterspørgsel og markedsbalance: Nashvilles boligmarked er i 2025 reelt rykket ind i en “Guldlok-zone” af relativ balance. Budkrige er aftaget, hvilket giver køberne luft, men velprissatte boliger bliver stadig solgt. Market Action Index ligger omkring de lave 30’ere (på en skala fra 0 til 100), hvilket indikerer en let fordel for sælgerne – hverken et vildt sælgers marked eller et reelt købers marked nestinginnashville.com nestinginnashville.com. Boliger er længere tid om at blive solgt end under de hektiske år: gennemsnitligt liggetid er nu ~105 dage (median ~67 dage) nestinginnashville.com, en markant ændring fra de 15–20 dages salg i 2021. Faktisk oplever omkring 42% af boligerne prisnedsættelser før de bliver solgt nestinginnashville.com, hvilket understreger at realistisk prissætning nu er afgørende. Købere har genvundet noget forhandlingskraft, og de kan tage sig tid til inspektioner og finansiering uden at skulle skynde sig nestinginnashville.com. Sælgere må derimod justere deres forventninger – tiden er forbi, hvor man bare kunne sætte en vilkårlig pris og få den; strategisk prissætning og god klargøring af boligen er nu nøglen nestinginnashville.com.

Lager og nybyggeri: Efter flere år med alvorlig boligmangel, er udbuddet endelig på vej op. Der var cirka 14.416 ejendomme på markedet i juni 2025 i Greater Nashville, en stigning på 28 % i forhold til året før notyourordinaryagent.com notyourordinaryagent.com. Antallet af boliger til salg er stadig ikke overvældende, men det er markant højere end under tørken i 2021–2022. Denne vækst skyldes en kombination af nye byggeprojekter og gensalg. Bygherrer øgede produktionen i 2022–2024, og disse enheder rammer nu markedet; samtidig sætter flere boligejere til salg, nu hvor det ekstreme sælgers marked er normaliseret. Med mere udbud har køberne valgmuligheder – hvilket fører til længere salgstider og mere afdæmpet prisvækst. Bemærk, at Nashvilles lageropbygning er stærkest inden for enfamiliehuse og ejerlejligheder (begge oppe med cirka 30–36 % år-til-år) notyourordinaryagent.com notyourordinaryagent.com, mens udbuddet af grunde/stykker jord voksede langsommere. På trods af stigningen i udbuddet advarer lokale planlægningsstudier om boligmangel forude: Nashville har brug for anslået 90.000–120.000 nye boliger det næste årti, men med nuværende tendenser vil kun cirka 70.000 blive bygget wsmv.com. Dette har sat gang i politiske tiltag (diskuteres senere) for at muliggøre mere boligbyggeri. For nu betyder det øgede udbud, at Nashvilles marked bevæger sig mod neutrale forhold – en kærkommen forandring fra den overophedede fortid, men stadig med nok efterspørgsel til at holde priserne svagt stigende.

Tendenser inden for erhvervsejendomme (kontor, detail & industri)

Nashvilles erhvervsejendomssektorer tegner et blandet billede i 2025. Detail- og industriejendomme trives på grund af befolkningstilvækst og erhvervsekspansion, mens kontormarkedet forbliver afdæmpet på grund af højere tomgang og forsigtig efterspørgsel fra virksomheder efter pandemien. Nedenfor gennemgår vi hvert segment:

Kontormarked

Beskæftigelse og lejepriser: Nashvilles kontorsektor navigerer i en post-COVID tilpasningsperiode i 2025. Byens kontorledighedsrate lå omkring 18,4 % pr. marts 2025 commercialsearch.com – forhøjet sammenlignet med Nashvilles egen historik, men stadig under det nationale gennemsnit på 19,9 % commercialsearch.com. Med andre ord står næsten ét ud af fem kontorlokaler tomt, hvilket afspejler både ny udbudskapacitet og virksomheder, der optimerer deres areal i hybridarbejdets tidsalder. Gennemsnitlig udbudsleje for kontorlokaler er omkring $31,64 pr. kvadratfod, lidt under det amerikanske gennemsnit ($33) og placerer Nashville blandt de mere overkommelige kontormarkeder for lejere commercialsearch.com. Lejevæksten er relativt flad; udlejere konkurrerer om kvalitetslejere med indrømmelser, da tomgangen forbliver høj.

Nyt udbud og udvikling: Bemærkelsesværdigt har Nashville en af de største kontorbygge-pipelines i forhold til sin størrelse. Pr. 1. kvartal 2025 var omkring 1,5 millioner kvadratfod kontorareal under opførelse (≈2,5 % af den eksisterende bestand), med flere store projekter, der forventes færdige inden udgangen af 2025 commercialsearch.com. Faktisk, når planlagte projekter medregnes, svarer pipelinen til næsten 4,8 % af markedet – på niveau med Manhattan i rå volumen commercialsearch.com. Højtprofilerede udviklinger som Nashville Yards (et stort blandet anvendelsesprojekt i centrum) og den planlagte Oracle-campus (mere om det senere) holder byggeriet i gang. Bagsiden er udbudspres: nye kontorer rammer et marked, der stadig er ved at absorbere plads, hvilket sandsynligvis vil holde tomgangen i midt-til-høje teenagertal på kort sigt. Kontorejendomsinvesteringer er også bremset kraftigt op på grund af stigende renter – kun to kontorejendomme blev handlet i hele første kvartal af 2025, med et fald i salgsvolumen på ca. 63 % år-til-år commercialsearch.com commercialsearch.com. I gennemsnit blev Nashville-kontorbygninger solgt for ~$130 pr. kvadratfod i begyndelsen af 2025, et relativt kup efter nationale standarder commercialsearch.com.

Udsigter: Genopretningen for kontorsektoren er afdæmpet. Nashvilles jobvækst og virksomhedsflytninger (AllianceBernstein, Amazons hub osv.) giver medvind, men det kan tage flere år at udfylde al den nye og tomme plads. En positiv tendens – stigningen i konvertering af kontorer til boliger. Med næsten 21 ældre kontorbygninger (i alt ca. 1,7 millioner kvadratfod), der er udpeget som oplagte kandidater til adaptiv genanvendelse commercialsearch.com commercialsearch.com, har udviklere mulighed for at omdanne underudnyttede kontorer til lejligheder eller ejerlejligheder, hvilket afhjælper kontoroverskuddet og samtidig tilføjer boliger. Samlet set forventes det, at Nashvilles kontormarked vil forblive lejervenligt på kort sigt, med en gradvis stramning af tomgangen sidst på årtiet, efterhånden som økonomien vokser ind i de nye lokaler.

Detailmarked

Ledighed og lejepriser: Nashvilles detailhandelsejendomsmarked er et af de hotteste i landet. Takket være eksplosiv befolkningstilvækst og stærkt forbrug, ligger detailledigheden i storbyen på omkring 3,2–3,3 % matthews.com matthews.com – usædvanligt lavt. Faktisk har detailledigheden været under 3,5 % siden begyndelsen af 2022 matthews.com, hvilket indikerer stort set fuld udlejning i mange butikscentre. Nogle forstadsområder er endda endnu strammere: nogle områder gik ind i 2025 med en ledighed på under 1 %, især Mt. Juliet–Lebanon og dele af Dickson og Robertson counties marcusmillichap.com. Denne akutte mangel på butikslokaler har presset lejepriserne kraftigt opad. Den gennemsnitlige udbudsleje for detail i Nashville nåede $29,32 pr. kvadratfod i 2. kvartal 2025, en stigning på ca. 4,8 % år-til-år matthews.com. Samlet set er detaillejen steget med over 33 % siden 2020 matthews.com – et bevis på hvor eftertragtet pladsen er, samt at nybyggeri af højere kvalitet hæver prisloftet. Udlejere har prissætningsmagt på grund af manglen på muligheder for detailhandlere; selv store ledige lokaler efter nationale butikslukninger bliver hurtigt genudlejet til nye lejere til højere lejepriser matthews.com.

Efterspørgselsdrivere: Forbrugerefterspørgslen i Music City boomer, drevet af jobvækst, stigende turisme og en tilstrømning af nye beboere. Nashvilles metrobefolkning voksede med 7,7 % fra 2020 til 2024 (en stigning på ca. 160.000 personer, langt over det amerikanske gennemsnit på 3,1 %) matthews.com, og detailudviklingen har simpelthen ikke kunnet følge med – deraf det stramme marked. Kunderne er vendt entusiastisk tilbage efter pandemien, og Nashvilles tiltrækningskraft som regionalt detailhandelsknudepunkt vokser. Detailhandlen i centrum trives også, med lejepriser på de bedste strøg (Broadway, Gulch osv.) der stiger til rekordhøjder – f.eks. nåede udbudslejen i centrum ca. $25/ft² NNN i 2024, en stigning på 33 % siden 2020 globest.com. I forstadsområder udlejes nye butikscentre hurtigt på forhånd. Bemærkelsesværdigt er det, at yderområder med stor boligvækst har oplevet, at detaillejen er steget $10/ft² på et år (som det skete i Mt. Juliet og Dickson County) marcusmillichap.com, hvilket afspejler den intense efterspørgsel efter butikker og restauranter til de mange nye boliger.

Opførelse og udsigter: Udviklere har været forsigtige med at tilføje detailudbud, hvilket forlænger udlejers marked. Kun ca. 113.000 kvadratfod nyt detailareal blev leveret i 2. kvartal 2025, og omkring 600.000 kvadratfod det seneste år – under de historiske gennemsnit matthews.com matthews.com. Omtrent 708.000 kvadratfod er under opførelse i hele metroområdet matthews.com matthews.com (kun ca. 0,6% af beholdningen), og en stor andel af dette er forhåndsudlejet, så det vil ikke påvirke tomgangen væsentligt. Derfor bør Nashvilles detailsektor, medmindre der sker et fald i forbrugerforbruget, forblive meget stram. Forvent, at lave tomgangsrater fortsætter, og at huslejerne fortsat stiger i et sundt tempo (måske i intervallet 4–5% årligt) på grund af begrænset nyt areal. For investorer har detail-ejendomme været attraktive: den årlige investeringsvolumen i detail nåede $1,0 milliarder det seneste år – det højeste i to år – med afkast i den lave ende af 6%-intervallet på grund af hård konkurrence om aktiver matthews.com matthews.com. Overordnet set er Nashville detail et udlejers drømmescenarie lige nu – høj efterspørgsel, lav tomgang og stærk huslejevækst, hvilket gør det til et af landets mest robuste detail-ejendomsmarkeder.

Industrielt marked

Udbud og tomgang: Nashvilles industri-ejendomsmarked (lagre, distributionscentre, produktionslokaler) har været på en hurtig vækstkurve. Udviklere har tilføjet enorme kvadratmeter i de senere år for at udnytte logistikboomet. Mere end 10 millioner kvadratfod ny industriplads åbnede alene i 2023 lumicre.com, og pr. 2. kvartal 2025 er yderligere 8 millioner kvadratfod under opførelse i hele metroområdet matthews.com matthews.com. Denne bygge-bølge, som er stærkt koncentreret i Wilson County og Southeast Nashville delmarkederne (som står for 80% af den nye plads siden 2020) matthews.com, har midlertidigt øget tomgangen. Den samlede industrielle tomgangsprocent ligger omkring 6,0% midt i 2025 matthews.com, lidt højere end de meget lave ~4% niveauer for et par år siden lumicre.com. I 1. kvartal 2025 blev der rapporteret en tomgang på ~6,2%, en stigning på ~90 basispoint år-over-år savills.us. Grundlæggende er nogle nye lagre stadig under udlejning, hvilket forårsager en midlertidig stigning i udbuddet. Tilgængelighedsgraden (som inkluderer fremlejeplads og nye leverancer) lå på cirka 8,9% i 2. kvartal matthews.com, hvilket afspejler de spekulative projekter, der rammer markedet. Dog forbliver den underliggende efterspørgsel stærk – visse kvartaler oplever stadig nettopositiv absorption. For eksempel registrerede Nashville i 1. kvartal 2025 +216.000 kvadratfod industriel absorption (48% højere end 1. kvartal 2024) colliers.com, selvom 2. kvartal oplevede et fald til negativ absorption, da store projekter kom på markedet matthews.com.

Lejepriser: Industrielle lejepriser i Nashville er steget til rekordhøje niveauer. Metroområdet kan nu prale af et af de højeste industrielle lejeniveauer i Sydøsten på omkring $12,00 pr. kvadratfod i gennemsnit matthews.com. Dette gennemsnit dækker over et spænd: store lagerbygninger (over 100.000 kvadratfod) udlejes til omkring $10,50/kvadratfod, mens mindre moderne faciliteter under 100.000 kvadratfod (med størst efterspørgsel) kan opnå $14/kvadratfod matthews.com. På trods af tilstrømningen af nyt udbud steg lejepriserne med ca. 5,9% år-til-år pr. Q2 2025 matthews.com matthews.com. I de senere år har industrielle lejepriser været i kraftig vækst – Q2-udbudspriser var ca. 10% højere end året før ifølge nogle mæglerapporter, og omtrent 35–40% højere siden 2018 (hvilket afspejles i, at prisen pr. kvadratfod for industrielle aktiver er fordoblet siden 2018 ved salg) matthews.com. Drivkraften er den stærke efterspørgsel fra e-handel, logistik (Nashvilles centrale placering er ideel til distribution) og produktionslejere (herunder leverandører til bilindustrien og nye teknologiske samlingsoperationer). Med ledigheden stadig relativt lav og meget af det nye areal forudlejet eller hurtigt absorberet, fortsætter lejevæksten på Nashvilles industrimarked med at overgå landsgennemsnittet matthews.com.

Udsigter: Udsigterne for industrisektoren er overvejende positive, selvom vi muligvis vil se en let afkøling, efterhånden som byggeaktiviteten topper. Nashvilles befolknings- og jobvækst tiltrækker lagerbrugere og lette producenter i et stabilt tempo. Store aktører som Amazon (med sit Operations Center her) og adskillige 3PL’er har udvidet i regionen. Med 8 millioner kvadratfod under opførelse kan tomgangen stige en smule mere (op i 6–7% området) i de næste 1–2 år, men vigtigt er det, at over 65–70% af det nye areal er forhåndsudlejet matthews.com matthews.com eller bygget til formål, hvilket begrænser risikoen for overudbud. Når disse projekter fyldes, vil absorptionen følge med. Faktisk viser prognoser, at tomgangen vil falde igen og stabilisere sig i midt-4% området i 2026–27, efterhånden som efterspørgslen indhenter udbuddet lumicre.com. Huslejerne forventes at fortsætte med at stige, om end i et mere moderat tempo (måske stigninger på midt-éncifrede procent årligt) på grund af det høje udgangspunkt. Industrielle investeringer forbliver varme: Nashville registrerede $1,2 milliarder i salg af industriejendomme det seneste år matthews.com, og afkastkravene er faldet, efterhånden som institutionelle investorer strømmer til. Bundlinjen – Nashvilles industrimarked udvider sig hurtigt, men forbliver grundlæggende stærkt, understøttet af en strategisk placering og økonomisk vækst, der bør sikre, at de nye lagre ikke står tomme længe.

Analyse af lejeboligmarkedet (Multifamily)

Nashvilles lejeboligmarked for lejligheder i 2025 er ved et vendepunkt, hvor det går fra en periode med stor udbudsvækst til en fase med genopretning og stramning. Her er oversigten:

Udbudsbølge Aftager: Udviklere leverede et rekordstort antal nye flerfamilieboligenheder i Nashville i perioden 2021–2023, hvilket fik tomgangen til at stige og dæmpede lejeforhøjelserne på kort sigt. I 2024 steg lejlighedstomgangen til 8–9 %, da tusindvis af nye enheder kom på markedet. Men i midten af 2025 topper bølgen. Færdiggørelser år-til-dato 2025 udgør cirka 4.700 enheder northmarq.com – stadig historisk højt, men lavere end toppene fra tidligere år, da bygherrer drosler ned. Mange udviklere har nedskaleret igangsættelser for at fokusere på udlejning af eksisterende projekter northmarq.com. Det forventes, at omkring 9.000 nye enheder vil blive leveret i alt i 2025, hvilket er markant under de seneste topniveauer (2022 så langt over 10.000 enheder) northmarq.com. Denne gradvise nedtrapning af nyt udbud, kombineret med Nashvilles fortsatte befolkningstilvækst, letter presset på lejeboligmarkedet.

Tomgang og Absorption: Der er tydelige tegn på, at tomgangsprocenterne har toppet og er begyndt at falde. I 2. kvartal 2025 registrerede Nashville en kvartalsvis forbedring i tomgang – efterspørgslen fra lejere i vigtige by- og forstadsområder overgik nye leverancer for første gang i et stykke tid northmarq.com. Den samlede lejlighedstomgang, som begyndte 2025 over 8 %, er nu på vej til at falde under 8,0 % ved årets udgang northmarq.com, ifølge Northmarq-analyser. Momentumet forventes at fortsætte derefter, med tomgangen “på vej mod historiske niveauer” ved udgangen af 2026 northmarq.com (Nashvilles niveau før boomet lå omkring 5–6 % tomgang). Dette positive skifte skyldes stærk absorption: efterspørgslen efter lejeboliger forbliver sund, understøttet af jobvækst og potentielle boligkøbere, der lejer længere på grund af høje renter. Især centrum af Nashville og udvalgte forstæder (f.eks. Madison/Rivergate-området, Mt. Juliet og Sumner County) oplever stærk udlejningsaktivitet, hvilket strammer disse delmarkeder northmarq.com.

Lejetendenser: Huslejerne havde været næsten uændrede i 2023 midt i den store mængde nybyggeri, men de er nu begyndt at stige igen efterhånden som markedet optager enhederne. I 2. kvartal 2025 blev der bemærket en beskeden stigning i huslejen sammen med faldet i tomgangen northmarq.com. Den gennemsnitlige effektive husleje i Nashville-området ligger i øjeblikket omkring $1.600–$1.700 pr. måned for en typisk 2-værelses, afhængigt af kilden. Prognoser forudser, at gennemsnitshuslejen i 2026 vil nå cirka $1.730 pr. måned northmarq.com, hvilket antyder en genoptagelse af en stabil huslejestigning. Det vil svare til en årlig vækst på 3–4%, hvilket er mere bæredygtigt sammenlignet med de tocifrede huslejestigninger, der blev set i 2021. Udlejere af nyere klasse A-bygninger har været nødt til at tilbyde rabatter det seneste år for at få udlejet enheder, men disse tilbud vil sandsynligvis aftage, efterhånden som forholdene strammer til i slutningen af 2025 og 2026. Det er vigtigt, at Nashvilles huslejeniveauer fortsat er overkommelige sammenlignet med kystbyer, hvilket fortsat tiltrækker tilflyttere til udlejningsmarkedet.

Drivere for lejeefterspørgsel: De demografiske og jobmæssige tendenser understøtter solidt Nashvilles udlejningssektor. Byen tiltrækker mange unge professionelle, kreative og nyuddannede (en stor gruppe af millennials og Gen Z), som ofte lejer før de køber. Store arbejdsgivere inden for sundhedsvæsen og teknologi fortsætter med at ansætte og tiltrækker tilflyttere, der ofte vælger at leje i starten. Derudover bidrager Nashvilles status som et underholdnings- og universitetscentrum til lejeefterspørgslen (studerende, turnerende professionelle osv.). Området får dagligt adskillige nye beboere (omkring 66 personer om dagen flytter til) nestinginnashville.com, og ikke alle kan eller vil købe bolig med det samme, hvilket betyder en stabil strøm af lejere. Trenden med build-to-rent er også ved at opstå: udlejning af enfamiliehuse i nye boligområder udvikles for at imødekomme dem, der ønsker hus og have, men vælger at leje. Alle disse faktorer peger på et udlejningsmarked, der, efter at have fordøjet et byggeboom, er klar til at stramme til igen. Fra slutningen af 2025 og frem kan man forvente, at udlejere af lejligheder genvinder prisfastsættelsesmagten, tomgangen falder mod midt-ensifrede niveauer, og huslejestigningen tiltager moderat.

Investering og ROI: For ejendomsinvestorer har udlejningsejendomme i Nashville en stærk tiltrækningskraft. Kapitalen retter stadig fokus mod Nashville multifamilieejendomme – transaktionsvolumen i begyndelsen af 2025 var på niveau med 2024 målt på antal handler, og det samlede dollarbeløb steg faktisk næsten 70% år-til-år (takket være flere store institutionelle opkøb) northmarq.com. Købere er især interesserede i nyere Class A/B-boligområder, som udgjorde ~70% af de ejendomme, der er handlet indtil videre i 2025 northmarq.com. Priserne har været modstandsdygtige; den gennemsnitlige salgspris for ejendomme med 50+ enheder var omkring $221k/enhed i 1. halvår 2025, en smule op 1% fra 2024 northmarq.com. Afkastprocenterne er begyndt at falde igen i midten af 2025, efterhånden som udsigterne for husleje forbedres northmarq.com, hvilket signalerer en tilbagevendende investortillid. Overordnet set, med udsigt til forbedrede udlejningsforhold (lavere tomgang, genoptaget huslejestigning) og muligheden for faldende renter sidst i 2025, står Nashvilles multifamiliemarked stærkt til solid udvikling. Investorer kan med rimelighed forvente årlige huslejestigninger i intervallet 3–5% over de kommende år og potentiel værdistigning, hvis de køber velbeliggende aktiver, før markedet strammer helt til.

Investeringsmuligheder og ROI-forventninger

Nashvilles stærke økonomiske udvikling og befolkningstilvækst gør fortsat byen til et attraktivt marked for ejendomsinvestorer i 2025. Mulighederne spænder over både bolig- og erhvervssegmenter, med generelt gunstige afkast forventet i de kommende år:

Bolig (Flip & Hold-investeringer): Boligpriserne i Nashville har vist bemærkelsesværdige langsigtede gevinster – de er steget cirka 150 % over det sidste årti mcsquaredluxury.com. Selvom den fremtidige vækst vil være mere afdæmpet, forudser prognoser stadig en stabil værdistigning . Zillows modeller forventer omkring +3,4 % vækst i boligpriser frem til 2025 mattwardhomes.com , og nogle analyser forudser 4–6 % årlig værdistigning frem til 2028 mcsquaredluxury.com i Nashville-området. Dette antyder, at køb og fastholdelse af ejendom i Nashville kan give solid egenkapitalvækst. Investorer, der søger lejeindtægter, kan også drage fordel af konkurrencedygtige afkast : Nashvilles lejepriser i forhold til købspris giver ofte leje-til-værdi-forhold på linje med eller over landsgennemsnittet. En typisk enkeltfamilieudlejning eller ejerlejlighed kan opnå ~ 8–12 % brutto lejeafkast (leje som % af købspris) afhængigt af nabolaget rentastic.io – hvilket gør det attraktivt for investorer, der ønsker kontantstrøm. Korttidsudlejning (Airbnb/VRBO) i turisttunge områder er især lukrative og genererer ofte over gennemsnitligt afkast på grund af Nashvilles blomstrende turismesektor mcsquaredluxury.com. Populære steder som centrum, The Gulch eller nær Broadway kan opnå høje natlige priser fra de ~15+ millioner årlige besøgende (et tal, der forventes at nå 17,5 millioner i 2025 ifølge lokale turismeestimater). Dog skal investorer navigere i lokale STR-regler (som begrænser ikke-ejerbesatte udlejninger i visse zoner).

Boligpriserne i Nashville har vist bemærkelsesværdige langsigtede gevinster – de er steget cirka 150 % over det sidste årti mcsquaredluxury.com. Selvom den fremtidige vækst vil være mere afdæmpet, . Zillows modeller forventer omkring , og nogle analyser forudser i Nashville-området. Dette antyder, at køb og fastholdelse af ejendom i Nashville kan give solid egenkapitalvækst. Investorer, der søger lejeindtægter, kan også drage fordel af : Nashvilles lejepriser i forhold til købspris giver ofte leje-til-værdi-forhold på linje med eller over landsgennemsnittet. En typisk enkeltfamilieudlejning eller ejerlejlighed kan opnå ~ (leje som % af købspris) afhængigt af nabolaget rentastic.io – hvilket gør det attraktivt for investorer, der ønsker kontantstrøm. (Airbnb/VRBO) i turisttunge områder er især lukrative og genererer ofte på grund af Nashvilles blomstrende turismesektor mcsquaredluxury.com. Populære steder som centrum, The Gulch eller nær Broadway kan opnå høje natlige priser fra de ~15+ millioner årlige besøgende (et tal, der forventes at nå 17,5 millioner i 2025 ifølge lokale turismeestimater). Dog skal investorer navigere i lokale STR-regler (som begrænser ikke-ejerbesatte udlejninger i visse zoner). Kommercielle investeringer: På den kommercielle side tilbyder detail- og industriejendomme stærke udsigter . Butikscentre nyder godt af lav tomgang og stigende lejeindtægter – investorer har investeret over 1 milliard dollars i detailhandel i Nashville det seneste år matthews.com. Med afkastprocenter i midten af 6%-området matthews.com og lejevækst på ca. 5% årligt, kan detailaktiver give et sundt samlet afkast (indkomst + værdistigning). Nogle detaildelmarkeder i forstæderne er så underforsynede (tomgang <1% marcusmillichap.com), at nyudvikling eller værdiforøgende detailprojekter kan opnå ekstraordinære lejestigninger (faktisk steg lejen i visse forstæder med $10/kvadratfod sidste år marcusmillichap.com). Industriejendomme er et andet varmt emne: Nashvilles gennemsnitlige afkastprocenter for industri ligger i intervallet 5,5%–6,5%, og investorinteressen er intens, da sektorens fundamentale forhold er blandt de bedste i regionen. Med industrilejer, der stiger ~6%+ om året og begrænset udbud af jord i de centrale delmarkeder, kan ejere af velbeliggende lagre forvente stigende nettoindtægter og ejendomsværdier. Det er bemærkelsesværdigt, at salgspriserne pr. kvadratfod for industriejendomme er fordoblet siden 2018 i Nashville matthews.com – et udtryk for både lejevækst og faldende afkastprocenter – og selvom denne udvikling ikke vil gentage sig, forbliver udsigterne positive.

På den kommercielle side . Butikscentre nyder godt af lav tomgang og stigende lejeindtægter – investorer har investeret over 1 milliard dollars i detailhandel i Nashville det seneste år matthews.com. Med afkastprocenter i midten af 6%-området matthews.com og lejevækst på ca. 5% årligt, kan detailaktiver give et sundt samlet afkast (indkomst + værdistigning). Nogle detaildelmarkeder i forstæderne er så underforsynede (tomgang <1% marcusmillichap.com), at nyudvikling eller værdiforøgende detailprojekter kan opnå ekstraordinære lejestigninger (faktisk steg lejen i visse forstæder med $10/kvadratfod sidste år marcusmillichap.com). er et andet varmt emne: Nashvilles gennemsnitlige afkastprocenter for industri ligger i intervallet 5,5%–6,5%, og investorinteressen er intens, da sektorens fundamentale forhold er blandt de bedste i regionen. Med industrilejer, der stiger ~6%+ om året og begrænset udbud af jord i de centrale delmarkeder, kan ejere af velbeliggende lagre forvente stigende nettoindtægter og ejendomsværdier. Det er bemærkelsesværdigt, at i Nashville matthews.com – et udtryk for både lejevækst og faldende afkastprocenter – og selvom denne udvikling ikke vil gentage sig, forbliver udsigterne positive. Kontor og specialsektorer: Kontorsektoren er mere et modspil til markedet. Faldende værdier (gennemsnitligt ca. $130/kvadratfod salgspris commercialsearch.com) og høj tomgang betyder, at investorer kan erhverve kontorbygninger til en relativ rabat. Nøglen er beliggenhed og omdannelse. Investorer med mod på ombygning kan gå efter ældre kontorbygninger i centrum med henblik på omdannelse til lejligheder eller blandet anvendelse og udnytte byens fokus på revitalisering. Derudover forbliver nichesektorer som sundhedsejendomme (medicinske kontorer) stabile satsninger, givet Nashvilles store tilstedeværelse inden for sundhedsindustrien. Hotelinvesteringer er også på vej tilbage, da Nashvilles turisme og konferenceaktivitet stiger igen; markedet oplevede rekordhøje hotelindtægter i 2023–24 og fortsat vækst ind i 2025, hvilket fører til fornyet interesse for udvikling og opkøb inden for hotelbranchen.

Bundlinje: Investorer tiltrækkes af Nashville på grund af dens langsigtede væksthistorie – en diversificeret økonomi, ingen statslig indkomstskat, stigende befolkning og relativ overkommelighed peger alle på vedvarende efterspørgsel. Markedet er ved at modnes, så årlige boligprisstigninger på 20% er sandsynligvis fortid, men til gengæld er der mere stabilitet. Årlige afkast i den høje ende af enkeltcifrede procenter (kombineret indkomst og værdistigning) er opnåelige og realistiske. Som en ejendomsanalyse udtrykte det, tilbyder Nashville den sjældne kombination af “stærkt værdistigningspotentiale med et skattevenligt miljø” mcsquaredluxury.com. For dem, der kigger på 2025 og frem, kan strategiske investeringer i de rigtige kvarterer eller ejendomstyper i Nashville give et meget sundt afkast, især hvis de købes før næste opadgående cyklus i ejendomsværdier.

Kvartersfokus: Hotspots og vækstområder

Nashvilles hurtige vækst er ved at omforme mange kvarterer, hvor tidligere oversete områder bliver ejendomsfavoritter. Her er nogle kommende kvarterer og nøgleområder at holde øje med, sammen med tendenser inden for gentrificering og infrastruktur, der driver deres fremgang:

East Nashville: Længe kendt for sin eklektiske kunst- og musikscene, er East Nashville nu fuldt ud trådt frem som et ejendomshotspot . Unge professionelle og familier er strømmet hertil for de historiske bungalower, trendy spisesteder og kreative stemning. I begyndelsen af 2025 lå East Nashvilles medianboligpris på omkring $585.000 – op 10,8% fra året før walkerluxuryandland.com . Denne kraftige værdistigning afspejler både lavt udbud og intens efterspørgsel i dette hippe område. Områder som Lockeland Springs og Cleveland Park oplever hurtig gentrificering: ældre huse bliver renoveret eller genopbygget, og nye blandede udviklingsprojekter skyder op langs hovedgaderne. På trods af stigende priser er East Nashville stadig en smule mere overkommelig end West Nashvilles luksusområder, hvilket holder køberinteressen høj. Kvarterets autenticitet og gåvenlighed (tænk lokale favoritter som Five Points og Riverside Village) sikrer, at det forbliver et topvalg. Forvent fortsatte investeringer her, især efterhånden som det nærliggende East Bank-megaprojekt (på den anden side af floden) skrider frem, hvilket bringer parker, arbejdspladser (Oracle-campus) og forbedret forbindelse til East Nash.

Længe kendt for sin eklektiske kunst- og musikscene, er East Nashville nu fuldt ud trådt frem som et . Unge professionelle og familier er strømmet hertil for de historiske bungalower, trendy spisesteder og kreative stemning. I begyndelsen af 2025 lå East Nashvilles medianboligpris på omkring . Denne kraftige værdistigning afspejler både i dette hippe område. Områder som Lockeland Springs og Cleveland Park oplever hurtig gentrificering: ældre huse bliver renoveret eller genopbygget, og nye blandede udviklingsprojekter skyder op langs hovedgaderne. På trods af stigende priser er East Nashville stadig en smule mere overkommelig end West Nashvilles luksusområder, hvilket holder køberinteressen høj. Kvarterets autenticitet og gåvenlighed (tænk lokale favoritter som Five Points og Riverside Village) sikrer, at det forbliver et topvalg. Forvent fortsatte investeringer her, især efterhånden som (på den anden side af floden) skrider frem, hvilket bringer parker, arbejdspladser (Oracle-campus) og forbedret forbindelse til East Nash. The Nations (West Nashville): For få år siden var The Nations et beskedent industriområde; nu er det et af Nashvilles hurtigst forvandlende kvarterer . Beliggende i West Nashville ved 51st Avenue har The Nations oplevet, at lagre er blevet omdannet til populære bryggerier, studier og spisesteder, hvilket tiltrækker et smart publikum. Nye rækkehus- og ejerlejlighedsprojekter har fyldt mange gader, og boligpriserne er steget tilsvarende. Områdets tiltrækningskraft ligger i dets gangvenlige “hovedgade” (51st Ave) med butikker og restauranter samt dets relativt centrale placering med en finurlig industri-chic karakter. Som et eksempel på vækst har en stor blandet anvendelsesudvikling, Silo Bend, tilføjet hundredvis af boliger. The Nations er indbegrebet af den urbane revitaliseringstendens i Nashville: at tage et gammelt industriområde og skabe et levende boligcentrum. Gentrificeringen er godt i gang, men kvarterets charme og relative overkommelighed (sammenlignet med centrum) fortsætter med at drive efterspørgslen. Investorer er interesserede i The Nations for ombygningsmuligheder, og ny infrastruktur (forbedrede veje, grønne områder) er på vej for at støtte den voksende befolkning.

For få år siden var The Nations et beskedent industriområde; nu er det et af Nashvilles . Beliggende i West Nashville ved 51st Avenue har The Nations oplevet, at lagre er blevet omdannet til populære bryggerier, studier og spisesteder, hvilket tiltrækker et smart publikum. Nye rækkehus- og ejerlejlighedsprojekter har fyldt mange gader, og boligpriserne er steget tilsvarende. Områdets tiltrækningskraft ligger i dets med butikker og restauranter samt dets relativt centrale placering med en finurlig industri-chic karakter. Som et eksempel på vækst har en stor blandet anvendelsesudvikling, Silo Bend, tilføjet hundredvis af boliger. The Nations er indbegrebet af i Nashville: at tage et gammelt industriområde og skabe et levende boligcentrum. Gentrificeringen er godt i gang, men kvarterets charme og relative overkommelighed (sammenlignet med centrum) fortsætter med at drive efterspørgslen. Investorer er interesserede i The Nations for ombygningsmuligheder, og ny infrastruktur (forbedrede veje, grønne områder) er på vej for at støtte den voksende befolkning. Wedgewood-Houston (WeHo): Lige syd for centrum er Wedgewood-Houston – eller “WeHo” – endnu et gentrificerende hotspot . Dette tidligere industri-/kunstnerkvarter er blevet et udviklingsmagnet på grund af dets nærhed til bykernen og kulturelle status (det huser gallerier, makerspaces og Nashville Design District). I de senere år har WeHo budt velkommen til nye ejerlejlighedsbyggerier, omdannelsesprojekter og trendy steder (som Nashville NYC FC fodboldstadion i nærheden og Soho House). Tilstrømningen af bryggerier, kaffebarer og tech-startups har gjort WeHo til et sted, hvor man kan bo, arbejde og have det sjovt. Boligpriser og huslejer er steget, da unge professionelle søger alternativer til det dyre centrum. Kvarteret nyder også godt af infrastrukturforbedringer : byen har udpeget WeHo-området til opgraderede transportforbindelser og gadeforløb for at håndtere væksten. Efterhånden som disse ændringer fortsætter, kan man forvente, at WeHos lagerlofter og moderne rækkehuse vil stige yderligere i værdi, selvom overkommelighed og fortrængning af langvarige beboere fortsat er igangværende bekymringer i denne gentrificeringshistorie.

Lige syd for centrum er Wedgewood-Houston – eller “WeHo” – endnu et . Dette tidligere industri-/kunstnerkvarter er blevet et udviklingsmagnet på grund af dets og kulturelle status (det huser gallerier, makerspaces og Nashville Design District). I de senere år har WeHo budt velkommen til nye ejerlejlighedsbyggerier, omdannelsesprojekter og trendy steder (som Nashville NYC FC fodboldstadion i nærheden og Soho House). Tilstrømningen af bryggerier, kaffebarer og tech-startups har gjort WeHo til et sted, hvor man kan bo, arbejde og have det sjovt. Boligpriser og huslejer er steget, da unge professionelle søger alternativer til det dyre centrum. Kvarteret nyder også godt af : byen har udpeget WeHo-området til opgraderede transportforbindelser og gadeforløb for at håndtere væksten. Efterhånden som disse ændringer fortsætter, kan man forvente, at WeHos lagerlofter og moderne rækkehuse vil stige yderligere i værdi, selvom overkommelighed og fortrængning af langvarige beboere fortsat er igangværende bekymringer i denne gentrificeringshistorie. Madison & Rivergate (nordlige forstæder til Nashville): Ikke alle de populære områder ligger i bykernen – nogle første-rings forstæder er også ved at blive varme. Madison-området (et samfund ca. 8 miles nord for centrum) og det nærliggende Rivergate/Sumner County oplever øget udviklingsinteresse. Traditionelt mere arbejderklasse og overkommelige, tilbyder disse områder større grunde og nemmere pendling op ad I-65. Nu, efterhånden som Nashville vokser, er udviklere begyndt at bygge nye boliger (inklusive rækkehuse og lejligheder) i Madison for at imødekomme efterspørgslen efter billigere muligheder. Faktisk nævnes Madison/Rivergate som et sted, hvor momentum for flerfamilieboliger vokser – nye forstadslejlighedskomplekser udlejes hurtigt northmarq.com. Detail- og erhvervsvækst følger boligerne, med meget lave tomgangsprocenter for detailhandel i de ydre delmarkeder. Madisons relativt lave boligpriser er langsomt stigende, efterhånden som investorer renoverer ældre ranch-huse, og førstegangskøbere opdager området. Infrastrukturforbedringer som det kommende transitcenter i Madison og planer om at forbedre busservicen på Gallatin Pike kan yderligere styrke disse kvarterer. Sammenfattende: Hold øje med de nordlige Nashville-samfund, der er på vej fra overset til kommende område , og som tilbyder mere for pengene, mens de stadig er forbundet til byens vækst.

Ikke alle de populære områder ligger i bykernen – nogle er også ved at blive varme. Madison-området (et samfund ca. 8 miles nord for centrum) og det nærliggende Rivergate/Sumner County oplever øget udviklingsinteresse. Traditionelt mere arbejderklasse og overkommelige, tilbyder disse områder større grunde og nemmere pendling op ad I-65. Nu, efterhånden som Nashville vokser, er udviklere begyndt at bygge nye boliger (inklusive rækkehuse og lejligheder) i Madison for at imødekomme efterspørgslen efter billigere muligheder. Faktisk nævnes Madison/Rivergate som et sted, hvor – nye forstadslejlighedskomplekser udlejes hurtigt northmarq.com. Detail- og erhvervsvækst følger boligerne, med meget lave tomgangsprocenter for detailhandel i de ydre delmarkeder. Madisons relativt lave boligpriser er langsomt stigende, efterhånden som investorer renoverer ældre ranch-huse, og førstegangskøbere opdager området. som det kommende transitcenter i Madison og planer om at forbedre busservicen på Gallatin Pike kan yderligere styrke disse kvarterer. Sammenfattende: Hold øje med de nordlige Nashville-samfund, der er , og som tilbyder mere for pengene, mens de stadig er forbundet til byens vækst. Downtown & East Bank-omdannelse: Nashvilles bykerne er selv under udvikling, delvist takket være massive infrastrukturprojekter. East Bank (østsiden af Cumberland-floden, overfor centrum) gennemgår en transformativ plan. Med det nye Tennessee Titans stadion godkendt i 2023 (et indendørs stadion til over 2 milliarder dollars, der forventes åbnet i 2027) planning.org, vil East Bank være omdrejningspunkt for en 350-acre stor, blandet byudvikling med parker, grønne områder, boliger og forbedringer af offentlig transport planning.org planning.org. Samtidig har Oracle Corp. planlagt en teknologisk campus til 1,2 milliarder dollars i River North (East Bank), som skal huse 8.500 arbejdspladser planning.org. Disse projekter forvandler tidligere tomme industrigrunde til byens næste store kvarter. Vi kan forvente, at der kommer nye ejerlejligheder, lejligheder og detailbutikker i områderne omkring East Bank (Germantown, East Nashvilles havnefront) for at imødekomme tilstrømningen af arbejdspladser og besøgende. Allerede nu har udviklere foreslået projekter for over 2,2 milliarder dollars i forventning herom planning.org. Samtidig fortsætter Downtown Nashville med at blomstre med projekter som Nashville Yards, Fifth + Broadway-udviklingen og adskillige højhuse, der omformer byens skyline. Bekymringer om gentrificering følger med denne vækst – efterhånden som nye tårne skyder op, er boligpriserne i centrum et problem, og der gøres en indsats for at inkludere billige boliger i planer som Imagine East Bank planning.org planning.org. Ikke desto mindre er downtown/East Bank-området uden tvivl et fokuspunkt for infrastrukturinvesteringer, der vil løfte ejendomsværdier i de omkringliggende kvarterer over de næste 5 år.

Politik, regulering & opdateringer om zoneinddeling

Flere politiske og zoneinddelingsmæssige udviklinger i 2025 står til at påvirke Nashvilles ejendomsmarked, især med hensyn til boligudbud og udviklingsmønstre:

Zoneændringsreform for “Missing Middle” boliger: I august 2025 gennemfører Metro Nashville en stor zoneændring med det formål at skabe flere overkommelige og tætte boligmuligheder i traditionelt enfamilieboligkvarterer wsmv.com wsmv.com. Metro Planning Department har som led i en Housing & Infrastructure-undersøgelse fundet, at regionen har brug for op mod 100.000 nye boliger i det næste årti for at imødekomme efterspørgslen wsmv.com. For at muliggøre denne vækst har planlæggere foreslået to nye boligzonekategorier – foreløbigt kaldet Residential Neighborhood (RN) og Residential Limited (RL) wsmv.com. Disse vil tillade former for “middle housing” (som dobbelthuse, triplexer, rækkehuse, cottage courts) at blive bygget i områder, der tidligere kun tillod enfamiliehuse wsmv.com. Ideen er at fortætte kvartererne nænsomt uden højhuse og tilføje boligtyper, der passer til områdets skala. Vigtigt er det, at forslaget inkluderer højdebegrænsninger for at bevare kvarterets karakter – så høje bygninger ikke rager op over eksisterende huse wsmv.com. Der blev afholdt borgermøder og feedback-sessioner gennem august 2025, og det forventes, at Planning Commission og Metro Council gennemgår ændringerne sidst i 2025 wsmv.com. Hvis det vedtages, kan denne reform blive en game-changer: den vil åbne mange boligområder for infill-udvikling, hvilket potentielt kan sætte gang i en bølge af nye rækkehus- og små multiplex-projekter i 2026 og fremover. Målet er ikke kun at imødekomme boligbehovet, men at skabe flere gangvenlige, levende lokalsamfund ved at blande boligtyper wsmv.com. Selvfølgelig er der debat – nogle beboere frygter, at øget tæthed kan føre til gentrificering eller ændre kvarterets karakter wsmv.com. Planlæggere balancerer disse bekymringer via offentlig input aog faser. Overordnet set er denne opdatering af zoneinddelingen et proaktivt skridt til at imødekomme Nashvilles boligmangel og styre væksten klogt. Regler for korttidsudlejning: Nashville har et velkendt kærligheds-/hadforhold til Airbnb og korttidsudlejninger (STR’er). I de senere år har byen indført regler for at begrænse STR-tætheden i boligområder og kræve tilladelser, især efter at nogle nabolag klagede over “party houses”. Pr. 2025 er disse regler stadig gældende – STR’er, der ikke er ejet af beboeren, er begrænset i mange boligzoner og skal have en tilladelse (som kan have loft pr. folketællingsområde). Håndhævelsen er blevet strammet , og byen inddrager tilladelser for overtrædelser og udsteder store bøder for ulovlig STR-drift. For investorer betyder det, at der skal udvises omhu, før man køber en ejendom til Airbnb-brug. Fordelen er, at i turistvenlige områder (som downtown, The Gulch) , hvor STR’er er tilladt, er belægning og priser høje, hvilket gør det til en lukrativ, men begrænset niche. Der er løbende politisk debat om eventuelt at justere STR-reglerne (enten lempe dem for at øge turismekapaciteten eller stramme dem yderligere for at beskytte boligudbuddet), men der er ikke vedtaget større ændringer i 2025 indtil videre. Det er et område at holde øje med, da fremtidige ændringer i bekendtgørelser kan påvirke ejendomsværdier for lejligheder/huse brugt som STR’er.

Nashville har et velkendt kærligheds-/hadforhold til Airbnb og korttidsudlejninger (STR’er). I de senere år har byen indført regler for at begrænse STR-tætheden i boligområder og kræve tilladelser, især efter at nogle nabolag klagede over “party houses”. Pr. 2025 er disse regler stadig gældende – STR’er, der ikke er ejet af beboeren, er begrænset i mange boligzoner og skal have en tilladelse (som kan have loft pr. folketællingsområde). , og byen inddrager tilladelser for overtrædelser og udsteder store bøder for ulovlig STR-drift. For investorer betyder det, at der skal udvises omhu, før man køber en ejendom til Airbnb-brug. Fordelen er, at i , hvor STR’er er tilladt, er belægning og priser høje, hvilket gør det til en lukrativ, men begrænset niche. Der er løbende politisk debat om eventuelt at justere STR-reglerne (enten lempe dem for at øge turismekapaciteten eller stramme dem yderligere for at beskytte boligudbuddet), men der er ikke vedtaget større ændringer i 2025 indtil videre. Det er et område at holde øje med, da fremtidige ændringer i bekendtgørelser kan påvirke ejendomsværdier for lejligheder/huse brugt som STR’er. Ejendomsvurdering 2025: Nashville/Davidson County gennemførte en ejendomsvurdering i 2025 (som led i den regelmæssige cyklus). På grund af den markante stigning i ejendomsværdier siden sidste cyklus oplevede mange ejere betydelige stigninger i deres vurderede værdier. Dog kræver Tennessee-loven, at ejendomsskatteprocenten justeres (certificeres), så den samlede vurdering er indtægtsneutral for amtet (eksklusive nybyggeri). I 2025 sænkede byrådet faktisk skatteprocenten efter vurderingen for at udligne værdistigningerne. Nettoeffekten for mange boligejere var en moderat stigning i skatteregningen, men ikke proportional med de store værdistigninger de seneste år. Dette holder Nashvilles ejendomsskatter relativt rimelige – en vigtig faktor for investorer (Tennessee har ingen statslig indkomstskat, så ejendomsskat er en vigtig indtægtskilde, men stadig moderat sammenlignet med nogle stater). Ser man fremad, vil enhver væsentlig ændring i skattepolitikken (såsom nye incitamenter eller skatteforhøjelser for udviklingsprojekter) påvirke ejendomsmarkedet. Pr. 2025 fortsætter Nashville med at bruge værktøjer som PILOT (betaling i stedet for skat) for at tilskynde til visse projekter inden for overkommelig bolig og erhverv, og der diskuteres at udvide sådanne programmer for at sikre, at udviklingen gavner brede samfundsmål.

Nashville/Davidson County gennemførte en (som led i den regelmæssige cyklus). På grund af den markante stigning i ejendomsværdier siden sidste cyklus oplevede mange ejere betydelige stigninger i deres vurderede værdier. Dog kræver Tennessee-loven, at ejendomsskatteprocenten justeres (certificeres), så den samlede vurdering er indtægtsneutral for amtet (eksklusive nybyggeri). I 2025 sænkede byrådet faktisk skatteprocenten efter vurderingen for at udligne værdistigningerne. Nettoeffekten for mange boligejere var en moderat stigning i skatteregningen, men ikke proportional med de store værdistigninger de seneste år. Dette holder Nashvilles ejendomsskatter relativt rimelige – en vigtig faktor for investorer (Tennessee har ingen statslig indkomstskat, så ejendomsskat er en vigtig indtægtskilde, men stadig moderat sammenlignet med nogle stater). Ser man fremad, vil enhver væsentlig (såsom nye incitamenter eller skatteforhøjelser for udviklingsprojekter) påvirke ejendomsmarkedet. Pr. 2025 fortsætter Nashville med at bruge værktøjer som PILOT (betaling i stedet for skat) for at tilskynde til visse projekter inden for overkommelig bolig og erhverv, og der diskuteres at udvide sådanne programmer for at sikre, at udviklingen gavner brede samfundsmål. Infrastruktur- og planlægningsinitiativer: Metro-regeringen udnytter også politik til at styre væksten via infrastruktur. Imagine East Bank-planen (knyttet til det nye stadion, nævnt tidligere) er en byledet masterplan, der sikrer, at zoneinddeling og bydesign i dette distrikt fremmer blandet anvendelse, kollektiv trafik og planlægning for modstandsdygtighed over for oversvømmelser planning.org planning.org. Derudover undersøger Nashville forbedringer af kollektiv trafik – selvom en folkeafstemning om kollektiv trafik i 2018 mislykkedes, har byen siden investeret i bedre busservice (f.eks. hurtigbuslinjer) og undersøger fremtidige muligheder for pendlerjernbane. I 2025 er der fornyet snak på regionalt niveau om en Nashville transit authority-plan for det næste årti, som kan få indflydelse på transit-orienterede udviklingszoner, hvis den bliver realiseret. På det regulatoriske område er forenkling af tilladelser og bygningsreglementer et andet fokus: Metro har opdateret bygningsreglementer og tilladelsesprocesser for at gøre dem mere effektive for udviklere, især for at fremme mere boligbyggeri.

Sammenfattende arbejder Nashvilles politiske miljø i 2025 aktivt på at imødegå vækstudfordringerne. Zoneændringer for øget tæthed, omhyggelig planlægning af mega-projekter og fokus på boligoverkommelighed (gennem incitamenter og mulig inklusionszoneinddeling i specifikke projekter) er alle på bordet. Disse tiltag har til formål at sikre, at byens udvikling er bæredygtig og inkluderende – og de vil forme, hvad, hvor og hvordan nye projekter kommer på markedet i de kommende år.

Demografiske & migrationsmønstre, der påvirker boligmarkedet

Mennesker er motoren i Nashvilles ejendomsmarked. I det seneste årti har Nashville-området været en af de hurtigst voksende regioner i USA, og 2025 er ingen undtagelse. At forstå, hvem der flytter til (og bliver i) Nashville – og hvorfor – er nøglen til at vurdere efterspørgslen på boliger:

Fortsat befolkningstilvækst: Nashvilles befolkningstilvækst er stærk og viser ingen tegn på at stoppe. Fra 2020 til 2024 tilføjede metro-området cirka 160.000 nye indbyggere , en stigning på 7,7% på blot fire år matthews.com. Til sammenligning er denne vækstrate mere end dobbelt så høj som landsgennemsnittet (3,1%) i samme periode matthews.com. Fra 2025 er befolkningen i Nashville-metroområdet cirka 1,35 millioner mattwardhomes.com. Dette afspejler en årlig stigning på ~1,3% fra 2024 – et meget sundt tempo for en amerikansk by. I rene tal svarer det til, at 66+ personer flytter til Nashville-området hver dag nestinginnashville.com i gennemsnit. Sådanne stabile tilstrømninger skaber konstant efterspørgsel efter boliger, uanset om det er til køb eller leje. Greater Nashvilles vækst er ikke kun et byfænomen; omkringliggende amter som Williamson, Rutherford, Wilson og Sumner vokser også, efterhånden som folk spreder sig ud i jagten på boliger.

Nashvilles befolkningstilvækst er stærk og viser ingen tegn på at stoppe. Fra 2020 til 2024 tilføjede metro-området cirka , en stigning på 7,7% på blot fire år matthews.com. Til sammenligning er denne vækstrate mere end dobbelt så høj som landsgennemsnittet (3,1%) i samme periode matthews.com. Fra 2025 er befolkningen i Nashville-metroområdet cirka mattwardhomes.com. Dette afspejler en årlig stigning på ~1,3% fra 2024 – et meget sundt tempo for en amerikansk by. I rene tal svarer det til, at nestinginnashville.com i gennemsnit. Sådanne stabile tilstrømninger skaber konstant efterspørgsel efter boliger, uanset om det er til køb eller leje. Greater Nashvilles vækst er ikke kun et byfænomen; omkringliggende amter som Williamson, Rutherford, Wilson og Sumner vokser også, efterhånden som folk spreder sig ud i jagten på boliger. Indenlandsk indvandring: En stor del af Nashvilles vækst kommer fra indenlandsk migration – folk der flytter fra andre stater eller regioner. Nashville har været en magnet for dem, der forlader dyrere områder med lavere vækst. Især har der været en tilstrømning af indbyggere fra Californien, Nordøst-USA og Midtvesten, tiltrukket af Nashvilles relativt overkommelige boliger og blomstrende arbejdsmarked. Byens fordel ved leveomkostninger (ingen statslig indkomstskat, rimelige boligpriser efter nationale standarder) er et stort trækplaster for folk fra f.eks. New York eller Los Angeles, som kan sælge en bolig der og købe i Nashville til en brøkdel af prisen. Derudover kommer mange fra andre sydøstlige stater (Atlanta, Florida osv.), da Nashvilles kulturliv og jobmuligheder er vokset. Nettomigrationen til Nashville har konsekvent været blandt de højeste i landet de seneste år. Denne indenlandske tilstrømning har en tendens til at bestå af yngre professionelle og familier i 20’erne til 40’erne, hvilket øger efterspørgslen efter både bylejligheder og forstadsvillaer.

En stor del af Nashvilles vækst kommer fra – folk der flytter fra andre stater eller regioner. Nashville har været en magnet for dem, der forlader dyrere områder med lavere vækst. Især har der været en tilstrømning af indbyggere fra Californien, Nordøst-USA og Midtvesten, tiltrukket af Nashvilles relativt overkommelige boliger og blomstrende arbejdsmarked. Byens (ingen statslig indkomstskat, rimelige boligpriser efter nationale standarder) er et stort trækplaster for folk fra f.eks. New York eller Los Angeles, som kan sælge en bolig der og købe i Nashville til en brøkdel af prisen. Derudover kommer mange fra andre (Atlanta, Florida osv.), da Nashvilles kulturliv og jobmuligheder er vokset. Nettomigrationen til Nashville har konsekvent været blandt de højeste i landet de seneste år. Denne indenlandske tilstrømning har en tendens til at bestå af i 20’erne til 40’erne, hvilket øger efterspørgslen efter både bylejligheder og forstadsvillaer. Jobs og økonomi som magneter: Den primære grund til, at folk kommer til Nashville, er økonomiske muligheder . Regionens arbejdsløshedsrate i begyndelsen af 2025 var kun omkring 3,2 % (næsten historisk lavt) assets.cushmanwakefield.com, og jobvæksten overgår landsgennemsnittet. Nøgleindustrier tiltrækker talenter: sundhedssektoren , forankret af giganter som HCA Healthcare og Vanderbilt, tilbyder titusindvis af velbetalte jobs. Teknologi vokser hurtigt – Amazons Operations Center of Excellence åbnede i centrum (5.000 jobs), og Oracles kommende campus lover tusindvis af flere tech-stillinger mcsquaredluxury.com mcsquaredluxury.com. Musik- og underholdningsindustrien er fortsat en hjørnesten – ikke kun kunstnere, men et helt økosystem af musikbranchefolk bor her, sammen med en blomstrende hotel- og restaurationssektor til at betjene turismen mcsquaredluxury.com. Og glem ikke bilindustrien og avanceret produktion i det bredere område (Nissans enorme fabrik ligger lige nede ad vejen i Smyrna, TN). Kort sagt giver Nashvilles diversificerede økonomi (sundhed, tech, musik, uddannelse, logistik) et stabilt fundament, der tiltrækker jobsøgende fra hele landet . Når disse mennesker ankommer, øger de efterspørgslen efter lejligheder i første omgang og huse, når de slår sig ned på længere sigt.

Den primære grund til, at folk kommer til Nashville, er . Regionens arbejdsløshedsrate i begyndelsen af 2025 var kun omkring (næsten historisk lavt) assets.cushmanwakefield.com, og jobvæksten overgår landsgennemsnittet. Nøgleindustrier tiltrækker talenter: , forankret af giganter som HCA Healthcare og Vanderbilt, tilbyder titusindvis af velbetalte jobs. vokser hurtigt – Amazons Operations Center of Excellence åbnede i centrum (5.000 jobs), og Oracles kommende campus lover tusindvis af flere tech-stillinger mcsquaredluxury.com mcsquaredluxury.com. er fortsat en hjørnesten – ikke kun kunstnere, men et helt økosystem af musikbranchefolk bor her, sammen med en blomstrende hotel- og restaurationssektor til at betjene turismen mcsquaredluxury.com. Og glem ikke i det bredere område (Nissans enorme fabrik ligger lige nede ad vejen i Smyrna, TN). Kort sagt giver Nashvilles diversificerede økonomi (sundhed, tech, musik, uddannelse, logistik) et stabilt fundament, der . Når disse mennesker ankommer, øger de efterspørgslen efter lejligheder i første omgang og huse, når de slår sig ned på længere sigt. Ungdommelige demografi: Nashvilles demografiske profil hælder mod den yngre side, hvilket påvirker boligpræferencerne. Byen har en høj koncentration af millennials og en voksende Gen Z-befolkning, takket være dens universiteter og attraktive livsstil. Medianalderen i Nashville er omkring midt-30’erne. Det betyder en stor gruppe mennesker i de primære år for husstandsdannelse – en opskrift på stærk efterspørgsel efter boliger . Yngre professionelle lejer ofte i livlige kvarterer (som Midtown, Germantown, East Nashville), før de til sidst køber. Deres præferencer (for gåafstand, faciliteter, mindre husstande) driver udviklingen af urbane lejligheder og rækkehuse. Samtidig, efterhånden som nogle millennials bliver ældre og stifter familie i 30’erne, søger mange forstadsboliger, hvilket øger efterspørgslen (og priserne) i familievenlige forstæder og bidrager til forstadsboomet.

Nashvilles demografiske profil hælder mod den yngre side, hvilket påvirker boligpræferencerne. Byen har en høj koncentration af og en voksende Gen Z-befolkning, takket være dens universiteter og attraktive livsstil. Medianalderen i Nashville er omkring midt-30’erne. Det betyder en stor gruppe mennesker i de primære år for husstandsdannelse – en opskrift på . Yngre professionelle lejer ofte i livlige kvarterer (som Midtown, Germantown, East Nashville), før de til sidst køber. Deres præferencer (for gåafstand, faciliteter, mindre husstande) driver udviklingen af urbane lejligheder og rækkehuse. Samtidig, efterhånden som nogle millennials bliver ældre og stifter familie i 30’erne, søger mange forstadsboliger, hvilket øger efterspørgslen (og priserne) i familievenlige forstæder og bidrager til forstadsboomet. Migration for Lifestyle: Det er værd at bemærke, at ikke alle tilflyttere kommer udelukkende for job – livskvalitet er en stor tiltrækningskraft. Nashvilles ry som “Music City” med sin rige kulturscene, mad og underholdning gør byen attraktiv for dem, der kan arbejde hvor som helst fra. I en tid med fjernarbejde har nogle valgt Nashville for dens livlige livsstil og lavere leveomkostninger, mens de beholder deres fjernjob fra andre stater. Byens relativt milde klima (bortset fra varme somre) og centrale placering er ekstra fordele. Derudover er Nashville blevet et populært pensionistmål for nogle Baby Boomers, der søger mildere vintre end i Midtvesten/Nordøst, men med mere kultur og bakker end Florida – denne tilstrømning af pensionister øger efterspørgslen på boliger i visse områder (f.eks. aktive voksenfællesskaber omkring Nashvilles udkant).

Det er værd at bemærke, at ikke alle tilflyttere kommer udelukkende for job – er en stor tiltrækningskraft. Nashvilles ry som “Music City” med sin rige kulturscene, mad og underholdning gør byen attraktiv for dem, der kan arbejde hvor som helst fra. I en tid med fjernarbejde har nogle valgt Nashville for dens livlige livsstil og lavere leveomkostninger, mens de beholder deres fjernjob fra andre stater. Byens relativt milde klima (bortset fra varme somre) og centrale placering er ekstra fordele. Derudover er Nashville blevet et populært pensionistmål for nogle Baby Boomers, der søger mildere vintre end i Midtvesten/Nordøst, men med mere kultur og bakker end Florida – denne tilstrømning af pensionister øger efterspørgslen på boliger i visse områder (f.eks. aktive voksenfællesskaber omkring Nashvilles udkant). Udfordringer – Overkommelighed og Inklusion: Bagsiden af Nashvilles popularitet er stigende boligpriser, hvilket kan belaste lavindkomstgrupper og langvarige beboere. Der er tegn på udvandring blandt nogle lokale, der bliver presset ud – for eksempel flytter nogle indfødte Nashvillians til billigere dele af Tennessee eller nabostater, efterhånden som priserne stiger. Derudover har byens minoritets- og lavindkomstgrupper mærket presset fra gentrificering i bynære kvarterer. Nashville forsøger at imødekomme dette med initiativer for billige boliger og fokus på retfærdig udvikling, så byens vækst ikke skubber de mennesker ud, der har gjort byen til, hvad den er. Demografisk set bliver Nashville mere mangfoldig: regionens vækst omfatter en stigende latinamerikansk befolkning og andre indvandrermiljøer, hvilket bidrager til det kulturelle væv og boligbehov (med nogle specifikke præferencer for fler-generationsboliger osv.).

Sammenfattende er Nashvilles demografiske historie én om robust vækst – en tilstrømning af unge, veluddannede talenter, en jævn strøm af nye familier og endda nogle pensionister, alle tiltrukket af byens økonomiske muligheder og kulturelle tiltrækningskraft. Denne kontinuerlige befolkningstilvækst og -udskiftning understøtter stærk efterspørgsel på ejendomsmarkedet over hele linjen, og det er en stor grund til, at eksperter forbliver optimistiske omkring Nashvilles boligmarked fremadrettet.

Prognose for de næste 3–5 år

Hvad bringer fremtiden for Nashvilles ejendomsmarked i resten af 2020’erne? Udsigterne for de næste 3–5 år (2025–2030) er overvejende positive, dog med et mere moderat tempo end den hvirvelvind, vi så i de tidlige 2020’ere. Her er en oversigt over forventningerne for de enkelte sektorer, forudsat ingen større økonomiske chok:

Boligpriser & boligmarked: Nashvilles boligværdier forventes at fortsætte med at stige, men i et kontrolleret tempo. De årlige stigninger på 15% er forbi; tænk i stedet på 3–5% årlig værdistigning i gennemsnit på kort sigt mattwardhomes.com mcsquaredluxury.com. Store prognosemagere (som Zillow) forudser stigninger på midt-enkeltcifrede procenter frem til 2025 og 2026, hvilket afspejler fortsat efterspørgsel balanceret af en forbedret udbudssituation. Det betyder, at et hus til en værdi af $500.000 i dag kan være omkring $580.000–600.000 om fem år – en betydelig vækst, men forhåbentlig ledsaget af indkomststigninger, så boliger forbliver til at betale. Salgsvolumen forventes at stige en smule, efterhånden som renterne stabiliseres eller falder. Hvis realkreditrenterne falder fra deres højder i 2023–2024 (som var ca. 7%) ned mod 5–6% i 2026, vil mange købere, der har ventet på sidelinjen, vende tilbage til markedet. Det kan øge antallet af handler og muligvis lægge let opadgående pres på priserne ud over de nuværende prognoser. Alligevel bør Nashville forblive langt mere balanceret end i de hektiske år; perioden med vilde budkrige er sandsynligvis forbi, medmindre der opstår en uventet mangel på boliger. Nybyggeri vil fortsætte, især hvis byen gennemfører de foreslåede ændringer i lokalplanen – vi kan se mere rækkehus- og infill-udvikling, der tilføjer boligenheder. I 2030 vil Nashville sandsynligvis have titusindvis af nye boliger, hvilket opretholder en sundere balance mellem udbud og efterspørgsel. Konklusion: boligejere kan forvente solide værdistigninger, og kommende købere kan møde moderat højere priser hvert år, men med flere valgmuligheder og mere fornuftige forhold end for et par år siden.

Leje & flerfamilieboliger: De næste par år bør bringe et styrket udlejningsmarked. Toppen af ny udbud er ved at være forbi, så i 2026–2027 bør tomgangen for lejligheder falde tilbage mod ~5–6% (historisk niveau) northmarq.com. Denne opstramning vil give udlejere mulighed for at hæve huslejen hurtigere. Vi forventer årlig huslejestigning i intervallet 3–4% i 2025, potentielt stigende til 4–5% i 2026, efterhånden som markedet strammes. Gennemsnitlige huslejer, som nu ligger omkring $1.600–$1.700, kan nærme sig $1.800+ i 2027, hvis udviklingen fortsætter northmarq.com. Udviklingsrøret for flerfamilieboliger er på vej ned (ca. 9.000 enheder i 2025, sandsynligvis færre i 2026), hvilket bør forhindre overudbud. I 2027–2028 kan Nashville endda få brug for flere lejligheder igen, især hvis befolkningstilvæksten fortsætter ufortrødent. Investorer i flerfamilieboliger kan forvente forbedret NOI, efterhånden som belægningen stiger og rabatter forsvinder. Afkastprocenterne kan falde en smule, hvis renterne falder, hvilket øger ejendomsværdierne. Én ting at holde øje med: manglen på billige boliger. Nashville bliver nødt til at tage hånd om billige lejeboliger, da huslejestigninger kan overstige indkomststigninger for lavtlønnede. Vi kan se flere offentligt-private partnerskaber og incitamenter til at bygge billige boliger i de kommende år. Overordnet set er udsigterne for flerfamilieboliger positive – stærke efterspørgselsdrivere vil sandsynligvis gøre Nashville til et af de bedst præsterende udlejningsmarkeder i det sydøstlige USA de næste 5 år.

Erhvervssektorer:

Detail: Forvent fortsat overpræstation . Nashvilles detailtomgang forventes at forblive meget lav (i intervallet 3–4%), fordi nybyggeri er begrænset og efterspørgslen fortsætter med at stige. I 2028, selv med nye butikscentre i voksende forstæder, vil tomgangen måske kun stige en smule, hvis overhovedet, da befolkningstilvæksten vil have opsuget det nye areal. Detailhuslejer bør derfor fortsætte med at stige, selvom vækstraten kan falde fra næsten 5% nu til måske 3–4% årligt, efterhånden som grundhuslejen bliver højere. Vi kan se flere oplevelsesbaserede og blandede detailprojekter (integreret i store udviklinger som East Bank eller langs transportkorridorer). Medmindre en recession rammer forbruget, er Nashvilles detail-ejendomsmarked godt positioneret til at trives. Investorer vil sandsynligvis opleve, at afkastprocenterne forbliver lave (omkring 6% eller lavere) på grund af de solide fundamentale forhold.

. Nashvilles detailtomgang forventes at forblive meget lav (i intervallet 3–4%), fordi nybyggeri er begrænset og efterspørgslen fortsætter med at stige. I 2028, selv med nye butikscentre i voksende forstæder, vil tomgangen måske kun stige en smule, hvis overhovedet, da befolkningstilvæksten vil have opsuget det nye areal. Detailhuslejer bør derfor fortsætte med at stige, selvom vækstraten kan falde fra næsten 5% nu til måske 3–4% årligt, efterhånden som grundhuslejen bliver højere. Vi kan se flere (integreret i store udviklinger som East Bank eller langs transportkorridorer). Medmindre en recession rammer forbruget, er Nashvilles detail-ejendomsmarked godt positioneret til at trives. Investorer vil sandsynligvis opleve, at afkastprocenterne forbliver lave (omkring 6% eller lavere) på grund af de solide fundamentale forhold. Industrielt: De næste par år vil handle om at absorbere den enorme bølge af udbud , men omkring 2027 bør det industrielle marked genvinde en ligevægt. Tomgangen kan toppe omkring 7 %, når de resterende leverancer fra 2025 rammer, for derefter at falde tilbage mod 4–5 % i 2028, når disse bygninger bliver udlejet. Vækst inden for e-handel, logistik og produktion i Middle Tennessee forventes at fortsætte, drevet af Nashvilles geografiske fordele og infrastruktur (regionen ligger inden for en dags kørsel fra en stor del af USA’s befolkning). Vi forventer også, at lejevæksten forbliver over inflationen – måske 4–5 % om året i gennemsnit – givet den fortsatte efterspørgsel fra lejere (den seneste opbremsning fra over 6 % til under 5 % årlig lejevækst tyder på et modnende marked) matthews.com. I 2030 vil Nashville have et meget større industrielt udbud, men stadig sundt, forudsat at der ikke sker en voldsom overopførelse ud over de nuværende planer. En joker: store mega-projekter som elbil- eller batterifabrikker kunne vælge området, hvilket yderligere ville øge efterspørgslen efter industrilokaler. Under alle omstændigheder bør Nashvilles industrisektor forblive en stjerneperformer , med høj belægning og solidt afkast for ejerne.

, men omkring 2027 bør det industrielle marked genvinde en ligevægt. Tomgangen kan toppe omkring 7 %, når de resterende leverancer fra 2025 rammer, for derefter at falde tilbage mod 4–5 % i 2028, når disse bygninger bliver udlejet. i Middle Tennessee forventes at fortsætte, drevet af Nashvilles geografiske fordele og infrastruktur (regionen ligger inden for en dags kørsel fra en stor del af USA’s befolkning). Vi forventer også, at lejevæksten forbliver over inflationen – måske 4–5 % om året i gennemsnit – givet den fortsatte efterspørgsel fra lejere (den seneste opbremsning fra over 6 % til under 5 % årlig lejevækst tyder på et modnende marked) matthews.com. I 2030 vil Nashville have et meget større industrielt udbud, men stadig sundt, forudsat at der ikke sker en voldsom overopførelse ud over de nuværende planer. En joker: store som elbil- eller batterifabrikker kunne vælge området, hvilket yderligere ville øge efterspørgslen efter industrilokaler. Under alle omstændigheder bør Nashvilles industrisektor forblive en , med høj belægning og solidt afkast for ejerne. Kontor: Kontormarkedet er det mest usikre. I løbet af de næste 3–5 år forventer vi en gradvis genopretning, men ikke en fuld tilbagevenden til belægningsniveauet før pandemien. Nye leverancer i 2025–26 vil presse tomgangen op nær 20 %, men fra 2026 og frem bør jobvækst (især inden for tech og virksomhedsflytninger) begynde at reducere det overskydende areal. I 2030 kan Nashvilles kontortomgang stabilisere sig i de lave teenagertal i procent – bedre end nu, men sandsynligvis stadig lidt over det meget stramme <10 % set i 2019. Meget afhænger af, hvordan hjemmearbejde udvikler sig; Nashville kan drage fordel af at være et lavomkostningsknudepunkt, som virksomheder konsoliderer sig i (nogle virksomheder kan flytte aktiviteter fra dyre byer til Nashvilles nye kontorer). Kontorlejer vil sandsynligvis forblive relativt flade i reelle termer i et par år, og derefter stige, hvis tomgangen forbedres væsentligt sidst på årtiet. Enhver lejevækst vil sandsynligvis halte efter inflationen, indtil markedet for alvor strammer til. En positiv faktor er, at Nashvilles nye kontorbyggeri er af høj kvalitet, hvilket kan tiltrække lejere og retfærdiggøre højere lejer – for eksempel kan Nashville Yards og Gulch kontortårne opnå præmiepriser. Som nævnt vil adaptiv genanvendelse også fjerne noget forældet kontorareal fra udbuddet. Vi forventer, at flere gamle kontorbygninger i centrum omdannes til boliger/hotel inden 2028, hvilket vil hjælpe med at reducere kontoroverskuddet og give nyt liv til disse områder. Så prognosen for kontor er forsigtig optimisme: kortsigtet smerte, langsigtet stabilisering. Investorer med tålmodighed kan finde gode køb nu og høste gevinster senere, hvis de omdanner eller venter på, at markedet vender tilbage.

Udvikling & Infrastruktur: I den sidste halvdel af 2020’erne vil store projekter blive realiseret. I 2027 åbner det nye Titans-stadion, sandsynligvis efterfulgt af en bølge af udvikling omkring det (underholdningsdistrikt, hoteller osv.). Oracle-campus forventes at være i drift i 2027–28 og bringer tusindvis af tech-arbejdere – dette vil øge efterspørgslen på boliger, især i East Nashville og centrum, og kan føre til, at flere lejlighedstårne og lejeboliger opføres for at rumme dem. Omformningen af East Bank (parker, blandet anvendelse) vil gradvist blive rullet ud, hvilket øger byens attraktivitet og potentielt hæver ejendomsværdierne i de tilstødende kvarterer. Derudover har Nashvilles lufthavn (BNA), som gennemgik en stor udvidelse (“BNA Vision”) færdiggjort i 2023, nu kapacitet til flere flyvninger – i 2025 slår den passagerrekorder. Mere forbindelse betyder mere turisme og forretningsrejser, hvilket påvirker ejendomsmarkedet via hoteller og behov for mere plads til gæstfrihed/detailhandel. Hvis Nashvilles ledelse fremmer transitplaner i slutningen af 2020’erne (såsom potentielle bus rapid transit-linjer eller et genoplivet letbaneforslag), kan det åbne op for transitorienterede udviklinger omkring nye transitknudepunkter i 2030’erne.

Risici: Ingen prognose er komplet uden at nævne risici. For Nashville er de største risici makroøkonomiske – hvis USA glider ind i en recession, vil Nashvilles ejendomsmarked mærke det (salget går ned, belægningen falder). En kraftig stigning i renten ud over det, vi har set, vil også dæmpe efterspørgslen. Der er også spørgsmålet om overbyggeri: hvis udviklere bliver for optimistiske (især med lejligheder eller kontorer), kan det føre til et overskud, der tager tid at komme igennem. Og overkommelighed er en truende udfordring – hvis Nashville bliver for dyrt i forhold til lokale indkomster, kan det dæmpe den migration, der har drevet byen, eller tvinge til politiske indgreb, der ændrer investorernes beregninger.

Alt taget i betragtning er Nashville godt positioneret for vækst. Den stærke befolkningstilvækst, diversificerede økonomi og proaktive planlægning antyder, at byen i løbet af de næste 3–5 år fortsat vil være et af landets lyspunkter på ejendomsmarkedet. Interessenter kan forvente en periode med mere bæredygtig vækst: beskedne årlige stigninger i boligpriser, et lejeboligmarked der strammer til på en fordelagtig måde, blomstrende detail-/industrisektorer og til sidst en tilpasset kontorsektor. Som en lokal ejendomspræsident bemærkede, er Nashvilles “fortsatte modstandsdygtighed” understøttet af indvandring og jobvækst, der ikke viser tegn på at aftage notyourordinaryagent.com. Kort sagt, Nashvilles boom udvikler sig, ikke brister – og de kommende år bør se byen konsolidere sin status som et dynamisk, voksende ejendomsmarked med muligheder for både boligejere, lejere og investorer.

Kilder: