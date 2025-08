Milliardærernes halvø-boom: Saint-Jean-Cap-Ferrat ejendomsmarkedsrapport 2025

Oversigt – Europas dyreste kystområde i 2025

Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat, en frodig halvø mellem Nice og Monaco, forbliver et af de dyreste og mest eftertragtede ejendomsmarkeder i verden i 2025 investropa.com knightfrank.com. Ofte kaldet “Milliardærernes Halvø”, har denne tidligere fiskerlandsby, der er blevet et ultra-luksuriøst område, gennemsnitlige ejendomsværdier omkring €28.000 pr. kvadratmeter, med prestigeejendomme til op mod €77.000/m² – på niveau med priserne i Monaco investropa.com residences-immobilier.com. På trods af globale økonomiske udfordringer de seneste år, trives Cap Ferrats ejendomsmarked, understøttet af ekstrem mangel på jord og umættelig efterspørgsel efter den unikke kombination af privatliv, glamour og Riviera-skønhed estateprestige.com rosengart.mc.

Tendenser inden for luksusejendomme: Knapphed, glamour & stigende priser

Efter et kortvarigt fald i transaktionsvolumen for €1M+ boliger i 2022–2024 (ned ~45% regionalt),for det franske Rivieras prestigemarked cotedazur-sothebysrealty.com cotedazur-sothebysrealty.com . Priserne på halvøen er steget omkring, og i 2024 lå de lokale villapriser i gennemsnit på cirka(med stor variation afhængig af udsigt og faciliteter) estateprestige.com . Faktisk er– herunder en rosengart.mc . Sådanne rekordsalg understreger, som stort set har ignoreret økonomiske eller geopolitiske bekymringer. “Der vil altid være købere til denne type ejendom,” bemærker en ledende direktør fra et Cannes-mæglerfirma og understreger, at selv krig og sanktioner ikke har bremset efterspørgslen i det absolutte topsegment rosengart.mc

Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat ejendomsmarkedet er kendetegnet ved ultra-luksuriøse villaer og godser, hvoraf mange er gået i arv gennem generationer eller handlet off-market. Halvøens tiltrækningskraft skyldes dens enestående kombination af ro, sikkerhed og prestige: afsidesliggende, indhegnede villaer med infinity-pools og frodige haver, men alligevel kun få minutter fra Monacos liv og Nice Lufthavn estateprestige.com estateprestige.com. Udbuddet er permanent begrænset – halvøen er lille og stort set fuldt udbygget, med strenge lokalplaner, der bevarer de skovklædte bakker og historiske villaer. Denne iboende knaphed skaber hård konkurrence om enhver tilgængelig ejendom og bidrager til at fastholde de tårnhøje priser estateprestige.com investropa.com. Selv ældre villaer gennemgår ofte overdådige renoveringer for at imødekomme moderne smag, da nybyggeri er yderst sjældent. (Et af de få nye projekter i 2025 er en lille luksuslejlighed i landsbyen, en sjældenhed leveret i et marked, der ellers fokuserer på gensalgsvillaer residences-immobilier.com.)

Nutidens købere er yderst kræsne, og søger “fejlfri ejendomme, der lever op til moderne forventninger” cotedazur-sothebysrealty.com. Indflytningsklare hjem med moderne interiør, avancerede teknologiske faciliteter og uden behov for renovering opnår høje priser. Panoramaudsigt over havet, privat adgang til vandet og faciliteter som hjemmebiograf, wellness-spa og sikkerhedskvarterer er nu standard i den øverste ende estateprestige.com jamesedition.com. I Cap Ferrats mest eftertragtede mikro-lokationer – f.eks. Pointe Saint-Hospice eller nær Grand‑Hôtel du Cap-Ferrat – er ejendomme med absolut privatliv og direkte udsigt over Middelhavet de mest eftertragtede estateprestige.com. Sådanne egenskaber er med til at retfærdiggøre værdier, der er 3–4 gange højere end i nærliggende Riviera-byer, da intet andet sted helt kan matche Cap Ferrats aura af eksklusivitet estateprestige.com residences-immobilier.com. Faktisk bemærker lokale mæglere, at ejendomme af denne kvalitet kun kommer på markedet hvert tiende eller tyvende år, og flere villaer overstiger €100 millioner i værdi – “et hjem til salg i området vil tiltrække opmærksomhed fra verdens rigeste” knightfrank.com.

Køberdemografi & investeringsindsigt

Efter to hektiske år efter pandemien er, men ikke i prisfastsættelse. Sælgere i 2025 skal være realistiske med hensyn til pris og præsentation – velhavende købere insisterer på rimelig værdi og indflytningsklar stand – men samlet set cotedazur-sothebysrealty.com . Bemærkelsesværdigt er det, at Cap Ferrat og Monaco har ført den seneste prisvækst på Rivieraen:, understøttet af intens udenlandsk interesse investropa.com viserpå tværs af alle ejendomstyper i Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat på(laveste omkring €9.000, højeste ~€77.000) residences-immobilier.com , mere end det dobbelte af niveauet i Nice, hvilket afspejler halvøens villa-dominerede udbud residences-immobilier.com residences-immobilier.com . Sådanne svimlende priser placerer Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat solidt blandt de, sammen med Monaco globalpropertyguide.com og enkelte globale metropoler.

Hvem køber i Cap Ferrat? En overvejende international elite. Udenlandske købere er “en stor drivkraft på luksusmarkedet, især i hotspots som Monaco og Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat” investropa.com. I 2024 har købere fra USA og Mellemøsten været særligt aktive, hvilket har været med til at presse priserne opad. Investorer fra Gulf Cooperation Council (GCC) alene investerede anslået €1,2 milliarder i ejendomme på den franske riviera i 2024, med fokus på high-end ejendomme investropa.com. Amerikanere, støttet af en stærk dollar og på udkig efter sikre fritidsboliger, samt britiske købere, der udnytter stigende britiske indkomster, er også vendt stærkt tilbage cotedazur-sothebysrealty.com investropa.com. Denne tilstrømning af ikke-europæisk formue har mere end opvejet ethvert tilbagetog fra russiske købere (som havde været betydelige for et årti siden, men faldt efter sanktioner) rosengart.mc. Faktisk rapporterer lokale mæglere, at velhavende franske og nordeuropæiske entreprenører også er trådt til, ofte efter at have solgt virksomheder og ønsker at investere i en livsstilsejendom på rivieraen rosengart.mc. Krigen i Ukraine har endda fået nogle ukrainske familier med meget stor formue til at flytte midler til Cap Ferrat og nærliggende byer – som regel ved først at leje, selvom enkelte har købt markante ejendomme som sikre tilflugtssteder langt fra konflikten rosengart.mc.

Hvorfor købe i Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat? Ud over det åbenlyse solskin, landskabet og status, ser købere ejendomme i Cap Ferrat som en langsigtet investering i livskvalitet og bevarelse af kapital. Mange betragter disse køb som arveaktiver eller som en del af en global portefølje af boliger. “De leder ikke bare efter et hjem; de investerer i en livsstil,” som et bureau udtrykte det investropa.com. Områdets tiltrækningskraft – et sikkert, diskret samfund med fritidsmuligheder i verdensklasse (sejlads, strande, gourmetrestauranter) og nærhed til Monacos finanscenter – er en stor tiltrækning for milliardærer, berømtheder og politiske personer, der søger privatliv knightfrank.com knightfrank.com. Købere er også motiveret af Frankrigs stabilitet, retsstat og kultur. Selv med franske formueskatter betragtes det at eje en trofæejendom på Rivieraen som en prestigefyldt, sikker aktiv, der historisk set stiger i værdi og kan generere lejeindtægter, hvis det ønskes. Nogle opkøb har et investerings- eller forretningsperspektiv: enkelte ejendomme er blevet købt af fonde eller hotelgrupper med planer om at drive ultra-luksuriøse villaudlejninger eller boutiquehoteller (for eksempel blev en Cap Ferrat-villa til €85 millioner angiveligt købt af et investeringsfirma til fremtidig udvikling) rosengart.mc. Men i de fleste tilfælde er motivationen “sikkerhed, livsstil og formuebevarelse” – et tema, der gentages af analytikere af Europas primemarkeder monacolife.net monacolife.net.

Lokalt vs udenlandsk ejerskab anslås at være stærkt skævt fordelt til fordel for udenlandske og ikke-lokale ejere. Cap Ferrat har meget få lokale beboere året rundt; mange villaer er andet (eller tredje) hjem for globale eliter. Selvom Frankrig ikke har nogen restriktioner for udenlandske købere – de nyder samme ejendomsrettigheder som lokale properstar.com investropa.com – betyder ejerskab i Frankrig, at man skal acceptere visse skatter og regler (diskuteres senere). Bemærk, at ejerskab af ejendom ikke giver opholdsret, så ikke-EU-købere skal stadig arrangere visum, hvis de planlægger længere ophold taxesforexpats.com. I praksis vælger nogle ultrarige at bosætte sig lovligt i Monaco (for at drage fordel af dets skattelystatus), mens de beholder en rummelig ejendom på Cap Ferrat til fritidsbrug – og nyder det bedste fra begge verdener. Denne grænseoverskridende livsstil muliggøres af den korte 15-minutters køretur mellem Cap Ferrat og Monaco. Det understreger, hvordan Cap Ferrats marked er forbundet med Monacos: begge tiltrækker en lignende købergruppe af internationale milliardærer, men tilbyder forskellige værdiforslag (en stor privat villa i Frankrig versus en aflåst lejlighed i Monacos skattemæssige paradis). Som en leder af et Monaco-mæglerfirma bemærkede, “global rigdom strømmer til steder, der er kendt for stabilitet, gennemsigtighed og høj livskvalitet”, og Rivieraen passer til den beskrivelse monacolife.net.

Fremadrettet forbliver markedsstemningen optimistisk for investering i Cap Ferrat. Renterne forventes at falde moderat, hvilket gør finansiering af luksuskøb lettere for dem, der har brug for det cotedazur-sothebysrealty.com – selvom mange handler her er kontantkøb. Tilbagevenden af internationale ultrarige købere, især fra Nordamerika, Mellemøsten og teknologisektorer, forventes fortsat at drive efterspørgslen investropa.com rosengart.mc. Velstandsskabende tendenser (f.eks. tech-børsnoteringer, virksomhedsovertagelser) skaber nye købere i 30’erne og 40’erne, som er ivrige efter at købe trofæhjem på Rivieraen rosengart.mc. Disse faktorer, kombineret med vedvarende mangel på ejendomme, antyder, at Cap Ferrat vil forblive et stærkt sælgers marked i de kommende år, omend med begrænsede handler på grund af manglende udbud.

Oversigt over udlejningsmarkedet: Kortvarig glamour vs. langsigtede realiteter

Udlejningsscenen i Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat er delt mellem eksklusive ferieudlejninger og et meget lille langtidsudlejningsmarked. Luksusudlejninger på kort sigt – villaer udlejet på uge- eller månedsbasis om sommeren – opnår svimlende priser, ofte titusindvis af euro pr. uge, og tiltrækker kendisser og velhavende feriegæster. Platforme og bureauer som Airbnb Luxe, onefinestay og lokale specialister udbyder Cap Ferrat-villaer til sæsonudlejning, og belægningsprocenten i højsæsonen er meget høj. For eksempel nåede hotel/villa-belægningen i Nice næsten 90 % i juni 2024, hvilket afspejler Rivieraens boomende efterspørgsel fra turister investropa.com investropa.com. Da Frankrig sigter mod et rekordhøjt antal besøgende i 2025, vokser efterspørgslen efter korte ophold på Côte d’Azur kun, hvilket igen presser luksusudlejningspriserne opad investropa.com investropa.com. Velhavende rejsende, der tøver ved køb på €50 mio., betaler gerne €50.000–€100.000 om måneden for at leje en Cap Ferrat-villa om sommeren. Denne sæsonbestemte lejeindtægt kan være betydelig for ejerne og hjælpe med at dække de årlige omkostninger. Dog er nylige regulatoriske ændringer begyndt at omforme dette marked.

Fra og med 2025 har Frankrig indført) for at beskytte boligudbuddet investropa.com estate-service-cannes.com . Centrale tiltag omfatter: lokale myndigheder kan nu estate-service-cannes.com , alle udlejninger skal, og store bøder (€10.000–€20.000) venter ejere, der undlader at registrere eller afgiver falske erklæringer investropa.com estate-service-cannes.com . Derudover er(med karakteren “G”) forbudt mod enhver form for korttidsudlejning fra 2025, og “F”-karakterer følger efter i 2028 estate-service-cannes.com . Og Frankrig har reduceret de skattemæssige fordele ved møbleret udlejning – nedsat skattefradrag på lejeindtægter og gjort det sværere at undgå skat på kapitalgevinster via afskrivning estate-service-cannes.com . For Cap Ferrats mange fraværende ejere betyder disse regler, at de, hvis de ønsker at Airbnb-udleje deres villa, når den ikke er i brug.vil sandsynligvis ikke straks få betydning i Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat – mange ejere bruger deres hjem en del af sommeren og udlejer det kun selektivt – men i princippet kan det lokale rådhus godt håndhæve sådanne begrænsninger, hvis overturisme bliver et problem.På trods af regulatoriske modvinde forbliver– et almindeligt træk i ultra-prime markeder. Fordi ejendomsværdierne er steget hurtigere end huslejerne, investropa.com . Investorer kan kun forvente et årligt afkast på omkring ~1–2% på en villa til €20M, hvilket er. Mange ejere er dog ikke udelukkende drevet af afkast;samtidig med, at de stadig kan nyde hjemmet en del af året. Langtidsudlejning (årlige lejekontrakter) på Cap Ferrat er ekstremt sjældne – få ejere ønsker at udleje deres €30M villa til en lejer på ubestemt tid, og få lejere ville kunne betale den måske €40.000+ månedlige husleje, som en sådan ejendom ville kræve. Derfor, som ofte bebos af personale eller lokale erhvervsdrivende. For den bredere Riviera bemærker analytikere en tendens til(især da nogle udelukkede købere vælger at leje), men i Cap Ferrats eksklusive niche vil udlejningsudbuddet altid være begrænset af ejerpræferencer investropa.com

En fremvoksende tendens er professionelle villaudlejningsoperationer: nogle ejere eller investorer omdanner ejendomme til fuldt bemandede luksusferiehuse og driver dem reelt som rentable mikro-resorts om sommeren. Dette kan give højere afkast, men kræver også licenser og overholdelse af de nye regler (herunder muligvis klassificering som en kommerciel udlejningsvirksomhed). Overordnet set kan Cap Ferrats udlejningsmarked beskrives som “høj pris, lavt afkast” – attraktivt for ultrarige feriegæster og nyttigt for ejere til at dække omkostninger, men ikke et primært investeringsmotiv. De seneste franske udlejningsreformer kan reducere rentabiliteten og letheden ved korttidsudlejning en smule (færre nætter, strengere håndhævelse) investropa.com, men efterspørgslen efter luksusferieudlejning her forbliver uændret. Som en rapport udtrykte det, “turister og udlændinge tiltrækkes af Rivieraens luksuriøse livsstil… ejendomme står ikke tomme længe” investropa.com – en udtalelse, der især gælder for eksklusive Cap Ferrat.

Nye udviklinger & bemærkelsesværdige projekter

Nybyggeri på Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat er yderst sjældent på grund af halvøens geografi og strenge lokalplaner. Der er ingen store nye lejlighedstårne eller store udstykninger i sigte – og det er med vilje. Lokalsamfundet prioriterer at bevare sine historiske villaer, naturlige grønne områder og lav bebyggelsestæthed. Enhver udvikling har tendens til at være boutique og eksklusiv. For eksempel blev en “nyopført” luksusbolig med to enheder færdiggjort i landsbyen i 2025 (én duplex på ca. 191 m² udbudt til €4,9 mio.) residences-immobilier.com, med moderne lejligheder i hjertet af byen – men sådanne små infill-projekter er undtagelsen. De reelle “udviklinger” på Cap Ferrat er ofte større renoveringer eller opgraderinger af eksisterende vartegn. Et godt eksempel er Grand-Hôtel du Cap-Ferrat (Four Seasons), et vartegn på halvøen, som i 2024 præsenterede en renoveret Club Dauphin, ny penthouse-suite og opdaterede interiører for at bevare sin femstjernede status press.fourseasons.com press.fourseasons.com. Disse opgraderinger holder Cap Ferrats hoteludbud på verdensklasse-niveau og styrker dets tiltrækningskraft for både luksusrejsende og ejendomsejere.

Et andet bemærkelsesværdigt projekt er renoveringen af Paloma Beach, et af Cap Ferrats ikoniske strandområder. I sommeren 2025 blev Palomas private strandklub og restaurant lukket for en større renovering, hvor den lokale kommune stod for udvælgelsen af en ny operatør og et “moderniseret anlæg”, der forventes at åbne i sommeren 2026 livingonthecotedazur.com livingonthecotedazur.com. Paloma Beach har længe været et symbol på Riviera-glamour (besøgt af Picasso, kendisser og aristokrater), så renoveringen er betydningsfuld for både lokale og besøgende. Planen er at gentænke denne historiske strandklub til nutidens luksusstandarder og samtidig bevare dens intime charme livingonthecotedazur.com. Beboerne følger nøje med – det midlertidige tab af denne facilitet i 2025 kunne mærkes i det sociale liv – men forventningerne er store om, at et fornyet Paloma Beach i 2026 vil øge Cap Ferrats tiltrækningskraft yderligere. Denne type projekt viser balancen mellem gammelt og nyt: historiske steder, der gentænkes for at opfylde moderne forventninger, samtidig med at deres karakter bevares livingonthecotedazur.com.

I det umiddelbare nærområde oplever den bredere Franske Riviera en række nye ultra-luksusudviklinger, som indirekte gavner Cap Ferrat ved at øge regionens profil. For eksempel åbneri 2025 cotedazur-sothebysrealty.com , hvilket tilfører yderligere high-end infrastruktur til Rivieraen. Selvom det ikke ligger på selve Cap Ferrat, bidrager sådanne projekter (herunder den €2 mia. “Mareterra” landudvidelse i Monaco) til, som ejere i Cap Ferrat tager del i monacolife.net . Derudover har flere legendariske ejendomme langs kysten skiftet hænder og rygtes at skulle renoveres eller omdannes – f.eks. Villa La Tour på Cap Ferrats spids, der angiveligt er solgt til investorer, som muligvis vil anvende den til hospitality-formål rosengart.mc . Dog vil enhver væsentlig kommerciel udvikling skulle igennem strenge godkendelsesprocesser.

Alt i alt vil Saint‑Jean‑Cap‑Ferrats fremtid sandsynligvis byde på udvikling snarere end udvidelse. Forvent at se eksisterende ejendomme blive handlet til nye ejere, som opgraderer og moderniserer dem, snarere end helt nye bygninger, der ændrer skyline. Halvøens myndigheder og beboere har ikke meget appetit på overudvikling. Fokus vil forblive på kvalitet frem for kvantitet: omhyggelige restaureringer, forbedrede faciliteter (som strandklubber, marinaer, haver) og integration af teknologi i gamle villaer (for bæredygtighed og sikkerhed) frem for øget tæthed. Dette sikrer, at Cap Ferrat bevarer netop de kvaliteter, der gør stedet så eftertragtet – eksklusivitet, historisk karakter og naturskønhed – selv mens det tilpasser sig moderne luksusliv. Samlet set handler enhver “udvikling” her om at højne luksusoplevelsen snarere end at tilføje flere produkter.

Juridiske & skattemæssige overvejelser for købere/investorer

At investere i en ejendom i Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat betyder, at man skal navigere i Frankrigs juridiske og skattemæssige landskab, som kan være komplekst, men er veletableret. Vigtige overvejelser inkluderer:

Formueskat (Impôt sur la Fortune Immobilière, IFI) – Frankrig pålægger en årlig formueskat på fast ejendom. Alle ejendomsejere i Frankrig, inklusive ikke-residenter, er skattepligtige, hvis deres netto franske ejendomsbesiddelser overstiger €1,3 million worldwideproperty.co home-hunts.com. Skattesatserne er progressive fra 0,5% op til 1,5% på værdier over €10 million. Det betyder, at stort set enhver villaejer på Cap Ferrat vil skulle betale IFI. Visse fradrag (som realkreditlån på ejendommen) kan reducere den skattepligtige værdi property-serviceazur.com. Vigtigt er, at IFI kun gælder for fast ejendom; siden 2018 har Frankrig fjernet andre aktiver fra formueskatten. For et hjem til €20M kan man stadig skylde omkring €100k+ årligt i IFI. Formueskatten kommer ofte som en overraskelse for nytilkomne, men erfarne købere indregner den som prisen for at eje i Frankrig. Der har været diskussion om reformer, men pr. 2025 er IFI stadig gældende (dog loftet, så samlet indkomstskat + IFI ≤ 75% af ens indkomst) livingonthecotedazur.com. Potentielle udenlandske købere bør rådføre sig med rådgivere om optimale ejerstrukturer – f.eks. køb via et fransk ejendomsselskab (SCI) eller andre selskaber – hvilket nogle gange kan lette arveplanlægning eller mindske eksponering.

– Frankrig pålægger en årlig formueskat på fast ejendom. worldwideproperty.co home-hunts.com. Skattesatserne er progressive fra 0,5% op til 1,5% på værdier over €10 million. Det betyder, at stort set enhver villaejer på Cap Ferrat vil skulle betale IFI. Visse fradrag (som realkreditlån på ejendommen) kan reducere den skattepligtige værdi property-serviceazur.com. Vigtigt er, at IFI kun gælder for fast ejendom; siden 2018 har Frankrig fjernet andre aktiver fra formueskatten. For et hjem til €20M kan man stadig skylde omkring €100k+ årligt i IFI. Formueskatten kommer ofte som en overraskelse for nytilkomne, men erfarne købere indregner den som prisen for at eje i Frankrig. Der har været diskussion om reformer, men pr. 2025 er IFI stadig gældende (dog loftet, så samlet indkomstskat + IFI ≤ 75% af ens indkomst) livingonthecotedazur.com. Potentielle udenlandske købere bør rådføre sig med rådgivere om – f.eks. køb via et fransk ejendomsselskab (SCI) eller andre selskaber – hvilket nogle gange kan lette arveplanlægning eller mindske eksponering. Ejendomsskatter – Frankrig har to hovedårlige ejendomsskatter: Taxe Foncière (jord-/ejerskabsskat) og Taxe d’Habitation (boligskat) . Taxe Foncière betales af ejere og varierer fra kommune til kommune; på Cap Ferrat er den relativt beskeden i forhold til ejendomsværdierne (ofte nogle få tusinde euro pr. million i værdi, afhængigt af den lokale sats). Mere bemærkelsesværdigt kan Taxe d’Habitation (som nu kun gælder for sekundære boliger og ejendomme med høj værdi, da den er afskaffet for de fleste primære boliger) være betydelig. Som et populært område for fritidsboliger i en udpeget bolig-“stram zone” pålægger Saint‑Jean‑Cap‑Ferrats byråd en tillægsskat på Taxe d’Habitation for sekundære boliger . Faktisk har kommunen siden 2020 opkrævet den maksimale 40% tillægsskat oveni den normale boligskat for ikke-primære boliger toutsurmesfinances.com. Det betyder, at ejere af sekundære boliger betaler 1,4× grundskatten, en politik der har til formål at modvirke tomme ferieboliger og øge indtægterne. For en luksusvilla kan den årlige taxe d’habitation (med tillægsskat) nemt løbe op i femcifrede eurobeløb. Selvom disse løbende omkostninger er små i forhold til en værdistigning på en ejendom til €50M, bør købere budgettere med dem. Der findes også skattefradrag/fritagelser i visse tilfælde (renovering eller energiforbedringer kan reducere ejendomsskatten, og meget eksklusive boliger kan kvalificere til fritagelse for en del af taxe d’habitation, hvis de klassificeres som “maisons de tourisme” osv.), men generelt bør man forvente årlige lokale skatter som en del af ejerskabet.

– Frankrig har to hovedårlige ejendomsskatter: og . Taxe betales af ejere og varierer fra kommune til kommune; på Cap Ferrat er den relativt beskeden i forhold til ejendomsværdierne (ofte nogle få tusinde euro pr. million i værdi, afhængigt af den lokale sats). Mere bemærkelsesværdigt kan (som nu kun gælder for sekundære boliger og ejendomme med høj værdi, da den er afskaffet for de fleste primære boliger) være betydelig. Som et . Faktisk har kommunen siden 2020 opkrævet den oveni den normale boligskat for ikke-primære boliger toutsurmesfinances.com. Det betyder, at ejere af sekundære boliger betaler 1,4× grundskatten, en politik der har til formål at modvirke tomme ferieboliger og øge indtægterne. For en luksusvilla kan den årlige taxe d’habitation (med tillægsskat) nemt løbe op i femcifrede eurobeløb. Selvom disse løbende omkostninger er små i forhold til en værdistigning på en ejendom til €50M, bør købere budgettere med dem. Der findes også i visse tilfælde (renovering eller energiforbedringer kan reducere ejendomsskatten, og meget eksklusive boliger kan kvalificere til fritagelse for en del af taxe d’habitation, hvis de klassificeres som “maisons de tourisme” osv.), men generelt bør man forvente årlige lokale skatter som en del af ejerskabet. Ejerskabsregler for udlændinge – Frankrig har ingen generelle restriktioner for udenlandsk ejerskab af fast ejendom. Uanset om du er EU-borger, amerikaner, fra Mellemøsten osv., kan du frit købe ejendom i dit eget navn eller via et selskab properstar.com investropa.com. Købsprocessen håndteres af notarer og anses for at være sikker. Udenlandske købere bruger ofte franske civilretlige selskaber (f.eks. en SCI – Société Civile Immobilière) til at eje ejendommen, hvilket kan give fordele i forhold til arveplanlægning og adskillelse af ansvar en.parisrental.com. Det er vigtigt at bemærke, at ejerskab af ejendom ikke giver opholdsret – ikke-EU-ejere er stadig underlagt Schengen-reglen om 90 dages ophold, så de, der ønsker at bo længere, skal opnå langtidsvisum eller opholdstilladelse på anden vis ptireturns.com francetaxlaw.com. Nogle ikke-EU-købere opnår et “Golden Visa”-ækvivalent ved at investere via nabolande (Portugal osv.) eller bruger blot deres hjem i Cap Ferrat som feriested under turiststatus. Finansiering er tilgængelig: Franske banker yder lån til udenlandske købere, typisk op til 50–60% belåningsgrad for ikke-residenter, men mange handler i Cap Ferrat foregår kontant givet klientellet.

– Frankrig har af fast ejendom. Uanset om du er EU-borger, amerikaner, fra Mellemøsten osv., kan du frit købe ejendom i dit eget navn eller via et selskab properstar.com investropa.com. Købsprocessen håndteres af notarer og anses for at være sikker. Udenlandske købere bruger ofte franske civilretlige selskaber (f.eks. en SCI – Société Civile Immobilière) til at eje ejendommen, hvilket kan give fordele i forhold til arveplanlægning og adskillelse af ansvar en.parisrental.com. Det er vigtigt at bemærke, at ejerskab af ejendom – ikke-EU-ejere er stadig underlagt Schengen-reglen om 90 dages ophold, så de, der ønsker at bo længere, skal opnå langtidsvisum eller opholdstilladelse på anden vis ptireturns.com francetaxlaw.com. Nogle ikke-EU-købere opnår et ved at investere via nabolande (Portugal osv.) eller bruger blot deres hjem i Cap Ferrat som feriested under turiststatus. er tilgængelig: Franske banker yder lån til udenlandske købere, typisk op til 50–60% belåningsgrad for ikke-residenter, men mange handler i Cap Ferrat foregår kontant givet klientellet. Transaktionsomkostninger & Skatter – Køb af ejendom medfører cirka 7–8% i afslutningsomkostninger i Frankrig (tinglysningsafgift, notargebyrer) for eksisterende boliger – noget købere fra lande med lav tinglysningsafgift bør være opmærksomme på. Der er ingen rabat på tinglysningsafgift for udlændinge; alle betaler det samme. Hvis en køber engang sælger, vil avancebeskatning gælde på enhver fortjeneste (19% grundsats for EU-sælgere plus tillæg for store gevinster, og et yderligere socialt bidrag på 17,2% for ikke-residenter, selvom traktater og undtagelser kan reducere dette) investropa.com. Dog giver Frankrig fritagelse for avancebeskatning efter langvarigt ejerskab – efter 22 år er du fritaget for grundlæggende avancebeskatning og efter 30 år fritaget for sociale bidrag investropa.com. Mange trofæejere beholder ejendomme i årtier eller generationer og undgår dermed reelt avancebeskatning. Arveafgift kan også være en overvejelse for udenlandske ejere af fransk ejendom, da fransk lov kan pålægge tvangsarveregler – det er klogt at konsultere en grænseoverskridende arveretsadvokat for at strukturere ejerskabet, hvis det er en bekymring.

Sammenfattende tilbyder Frankrig et stabilt juridisk miljø for ejendomsrettigheder, men med løbende omkostninger (skatter), som ejere skal planlægge for. Fordelen er, at disse skatter finansierer områdets fremragende infrastruktur, sikkerhed og tjenester, der gør steder som Cap Ferrat så beboelige. Mange ultrarige købere ser skatterne som relativt små kompromiser for den “uvurderlige” fornøjelse ved at eje på Rivieraen. Som et internationalt ejendomsselskab bemærkede, forbliver Frankrigs luksusmarked i 2025 stabilt og attraktivt midt i globale forandringer – og tilbyder sikkerhed, livsstil og formuebevarelse trods skatterne thesuperprime.com. Potentielle investorer bør dog gå ind med åbne øjne for de skattemæssige forpligtelser, der følger med deres stykke paradis på Cap Ferrat.

Sammenligning af Cap Ferrat med Nice, Cannes & Monaco

Hvordan klarer Saint‑Jean‑Cap‑Ferrat sig i forhold til sine berømte naboer på Rivieraen? Kort sagt: Cap Ferrat er mindre, mere stille og langt dyrere end næsten alle andre steder, undtagen Monaco. Hver nærliggende region har sin egen ejendomsprofil: