Globalt ryst i ejendomsmarkedet: Stigende overskud, nedture og politiske ændringer (30.–31. august 2025)

Efter hårde rentestigninger er der udsigt til lettelse. Brasiliens centralbank signalerede, at dens 15% benchmarkrente – det højeste i to årtier – er "mere restriktiv end nødvendigt", hvilket antyder tidligere rentenedsættelser reuters.com reuters.com. Chile og andre er allerede begyndt at lempe politikken for at genoplive efterspørgslen på ejendomme. Imens boomer Mexicos industrielle ejendomsmarked takket være nearshoring: investeringer i fabrikker og lagre stiger, da virksomheder flytter tættere på USA (på trods af uro over støj i amerikansk handelspolitik).

Nordamerika: Høje renter rammer hjemmemarkedet

Afkøling på boligmarkedet: Det amerikanske boligmarked kæmper med virkningen af høje renter. Den gennemsnitlige 30-årige realkredit ligger fortsat omkring 6,7 %, det højeste niveau i over to årtier, hvilket drastisk begrænser boligoverkommeligheden investopedia.com. Friske data viser, at boligpriserne kun stiger med ca. 1,9 % årligt (pr. juni) – langt under inflationsraten på 2,7 % investopedia.com. I praksis betyder det, at reelle boligværdier falder for første gang i flere år. “For første gang i flere år formår boligpriserne ikke at følge med den generelle inflation… Amerikansk boligformue er faktisk faldet målt i inflationstilpassede termer,” bemærkede Nicholas Godec fra S&P Dow Jones Indices investopedia.com. Dette markerer en markant vending fra pandemiens boom, hvor tocifrede årlige prisstigninger var normen.

Udbud og efterspørgsel: I modsætning til købsræset i 2021 er dagens marked velassorteret. Nybyggeri har opbygget et udbud svarende til 9,2 måneders salg af nye boliger – næsten rekordhøjt investopedia.com – da bygherrer færdiggør projekter, men køberne holder sig tilbage. Udbuddet af eksisterende boliger er også stigende (4,6 måneders udbud mod 4,0 for et år siden) investopedia.com. Dette voksende udbud, især i tidligere varme Sun Belt-markeder, lægger pres nedad på priserne. Case-Shiller Index-data bekræfter prisfald i nogle boomtowns: f.eks. Tampa er faldet 2,4 % år-til-år, San Francisco -2,0 %, hvilket afspejler overudbud i disse regioner investopedia.com. Omvendt forbliver Nordøst- og Midtvesten relativt stærke – priserne i New York City er +7 % år-til-år, Chicago +6 %, understøttet af strammere udbud investopedia.com.

Udsigter og politik: Den amerikanske centralbanks hurtige renteforhøjelser har ført til et sammenbrud i realkreditaktiviteten – ansøgninger ramte for nylig det laveste niveau i 28 år reuters.com – men boligmarkedet er ikke brudt fuldstændigt sammen. Priserne på landsplan er faldet mindre end 3% fra toppen i 2022 reuters.com, hvilket trodser forudsigelserne om en større korrektion. Analytikere mener nu, at det værste er overstået: “det værste af korrektionen ser ud til at være ovre, og vi forventer ikke yderligere vedvarende fald,” siger Andrew Burrell, cheføkonom for ejendomme hos Capital Economics reuters.com. Konsensus er prisstagnation i 2024, selv hvis Fed begynder at sænke renterne, da enhver fornyet efterspørgsel kan blive opvejet af flere sælgere, der vender tilbage til markedet reuters.com. En vedvarende udfordring er overkommelighed for førstegangskøbere – selv hvis boligpriserne stopper med at stige, betyder realkreditrenter tæt på 7%, at de månedlige betalinger forbliver byrdefulde. Omtrent halvdelen af de adspurgte ejendomseksperter siger, at førstegangskøberes overkommelighed vil forværres i det kommende år, på trods af flade priser reuters.com.

Canada & grænseoverskridende strømme: I Canada er en parallel afkøling i gang. Store markeder som Toronto og Vancouver oplever lavere salg og beskedne prisfald, da 5–6% realkreditrenter presser køberne. Ikke desto mindre fortsætter Nordamerika med at tiltrække global ejendomskapital. Især er latinamerikanske investorer i stigende grad aktive på det amerikanske ejendomsmarked: næsten halvdelen af nye lejlighedssalg i Miami i år er til latinamerikanske købere, som ser amerikanske ejendomme som en sikker havn midt i politisk og økonomisk usikkerhed derhjemme miamiherald.com. Denne internationale efterspørgsel giver lommer af styrke, selvom indenlandske købere holder sig væk.

Store handler og REITs: På trods af et vanskeligt miljø har nogle profilerede ejendomshandler og tiltag skabt overskrifter:

Carlyles ejendomsfond på 9 mia. dollars: Private equity-giganten Carlyle Group har lukket en amerikansk ejendomsfond på 9 milliarder dollars – deres største nogensinde reuters.com – hvilket signalerer, at institutionelle investorer stadig ser muligheder i udvalgte sektorer. “Investorer har forpligtet sig med penge under “et af de sværeste fundraising-miljøer… i nyere tid,” sagde Rob Stuckey, Carlyles chef for amerikanske ejendomme reuters.com. Fonden undgår bevidst kontorer, hoteller og indkøbscentre , og fokuserer i stedet på boliger, lagre og self-storage, hvor “fundamentalerne forbedres” reuters.com. Stuckey bemærkede, at manglen på købere på dagens marked faktisk giver velkapitaliserede aktører en fordel i forhandlinger om handler reuters.com.

Private equity-giganten Carlyle Group har lukket en amerikansk ejendomsfond på 9 milliarder dollars – deres største nogensinde reuters.com – hvilket signalerer, at institutionelle investorer stadig ser muligheder i udvalgte sektorer. “Investorer har forpligtet sig med penge under “et af de sværeste fundraising-miljøer… i nyere tid,” sagde Rob Stuckey, Carlyles chef for amerikanske ejendomme reuters.com. Fonden undgår bevidst , og fokuserer i stedet på boliger, lagre og self-storage, hvor “fundamentalerne forbedres” reuters.com. Stuckey bemærkede, at manglen på købere på dagens marked faktisk giver velkapitaliserede aktører en fordel i forhandlinger om handler reuters.com. REIT-rebound?: Amerikanske Real Estate Investment Trusts havde en volatil uge. FTSE Nareit All-REIT-indekset var fladt i perioden 30.–31. august efter at et sommerrally kølnede af. Industri-/logistik-REITs fortsætter med at overgå markedet takket være e-handels-efterspørgsel, mens kontor-REITs forbliver dybt i bearmarkedet med høj tomgang og forestående gældsforfald. I erhvervsnyheder rapporterede Blackstone’s BREIT (ikke-børsnoteret REIT) en stigning i indløsningsanmodninger i august, da detailinvestorer søger likviditet, hvilket fik fonden til igen at begrænse udbetalinger – et tegn på vedvarende investor-forsigtighed i det kommercielle ejendomsmarked reuters.com.

Amerikanske Real Estate Investment Trusts havde en volatil uge. FTSE Nareit All-REIT-indekset var fladt i perioden 30.–31. august efter at et sommerrally kølnede af. Industri-/logistik-REITs fortsætter med at overgå markedet takket være e-handels-efterspørgsel, mens kontor-REITs forbliver dybt i bearmarkedet med høj tomgang og forestående gældsforfald. I erhvervsnyheder rapporterede Blackstone’s BREIT (ikke-børsnoteret REIT) en stigning i indløsningsanmodninger i august, da detailinvestorer søger likviditet, hvilket fik fonden til igen at begrænse udbetalinger – et tegn på vedvarende investor-forsigtighed i det kommercielle ejendomsmarked reuters.com. Bemærkelsesværdige transaktioner: Ingen mega-fusioner ramte nyhederne den 30.–31. august, men nogle regionale handler dukkede op. I New York har Brookfield angiveligt genoptaget forhandlinger om at sælge en delvis andel i One Manhattan West kontortårn med stor rabat, for at teste investorernes appetit på prime kontorer. Og i Silicon Valley har Google gennemført et sale-leaseback på 300 millioner dollars af en kontorcampus til en private equity-køber – en del af deres igangværende ejendomskonsolidering i lyset af hybridarbejde (kilder siger, at Google frasælger kontorejendomme for ca. 1,5 milliarder dollars i år for at reducere omkostningerne).

Ekspertvurdering: Økonomer er uenige om Nordamerikas udvikling. Optimister peger på solid amerikansk jobvækst og opdæmmet efterspørgsel fra millennials, som kan genoplive boligmarkedet, hvis boligrenterne bare falder en smule. Pessimister argumenterer for, at “højere i længere tid” renter vil holde boliger uoverkommelige for mange og presse priserne blidt nedad i reelle termer. Bank of Americas seneste undersøgelse viste, at amerikanske forbrugere er mere pessimistiske omkring boligmarkedet end siden 2023, og et flertal forventer, at priserne enten vil stagnere eller falde, da låneomkostninger og økonomisk usikkerhed afskrækker købere reuters.com. Markedets skæbne kan afhænge af Federal Reserves næste træk – et hurtigere skifte til rentenedsættelser i 2024 kan udløse en mild genopretning, mens en fortsættelse af boligrenter over 7% ind i næste år risikerer yderligere fald i priser og byggeaktivitet.

Europa: Fastlåst i ‘Zombieland’, men lommer af håb

Nedtur for erhvervsejendomme: Europas ejendomsmarkeder, især erhvervssektorerne, kæmper sig igennem en langvarig nedtur. Transaktionsvolumener er styrtdykket til det laveste niveau i næsten et årti, da høje finansieringsomkostninger og økonomisk usikkerhed holder investorer på sidelinjen. I første kvartal af 2025 udgjorde salget af erhvervsejendomme på tværs af Europa kun 47,8 mia. euro – mindre end halvdelen af niveauet i starten af 2022 reuters.com. Grænseoverskridende investeringer er tørret ud: 2. kvartal oplevede et fald på 20% år-til-år i EMEA’s indgående ejendomsinvesteringer, det værste april–juni i ti år ifølge Knight Frank-data reuters.com. Potentielle købere kræver store rabatter, men mange sælgere (ofte velkapitaliserede eller i “forlæng-og-lad-som-ingenting”-tilstand med långivere) nægter at rykke på prisen, hvilket fører til dødvande.

Hoteller: Hotelbranchen er ved at komme sig med turismens genopblussen. I topdestinationer (Paris, Rom, Dubai) er hotelbelægning og værelsespriser steget, hvilket øger interessen for opkøb af luksushoteller. Dog betyder stigende afkastkrav, at købere stadig er forsigtige, og nogle planlagte hotelsalg er blevet lagt på is.

‘Zombieland’-marked: Stemningen er markant anderledes end i starten af 2025, hvor nogle optimistisk forudsagde en genopretning efter pandemien. I stedet, “Vi har ‘zombieland’… ingen genopretning, fastlåste aktiver, ingen likviditet vender tilbage,” beklager Sebastiano Ferrante, chef for europæisk ejendom hos PGIM. Han bemærker, at selv opportunistiske investorer er forsigtige givet det uklare udsyn. Problemer begynder at dukke op: nogle banker og fonde er begyndt at sælge eller omstrukturere problematiske aktiver i stedet for at forlænge lånene uendeligt. For eksempel forsøgte Canadas Brookfield at omstrukturere en obligation på deres London CityPoint-tårn efter at have trukket et salg tilbage, da buddene lå langt under bogført værdi. Og i Tyskland er den ikoniske Trianon-skyskraber i Frankfurt – hvis ejer gik konkurs – blevet sat til salg af en kurator, en sjælden test af prisdannelse i det skrøbelige marked.Sektorforskelle: Smerten er ikke jævnt fordelt:Kontor & detail: Ugunstigt stillede segmenter som sekundære kontorer og gamle indkøbscentre er stort set illikvide – få købere vil røre dem, selv med store rabatter. Kontorledigheden er på eller nær rekordhøje niveauer i finansielle knudepunkter som Frankfurt, London og Amsterdam, da hybridarbejde fastholdes. Detail-ejendomme møder modvind fra e-handel og svagt privatforbrug; mange sekundære indkøbscentre er “fastlåste aktiver”, der søger ny anvendelse.Bolig & logistik: Lyspunkter findes stadig inden for flerfamilieboliger, hvor Europas boligmangel holder investorinteressen høj (understreget af nylige handler i Tyskland og Holland for porteføljer af lejeboliger). Moderne logistiklagre finder også stadig købere takket være e-handelsboomet, selvom også dette segment er kølet af siden højderne i 2021. Som Ferrante bemærker, “logistik og hoteller [udgør] købs-muligheder”, selvom andre kategorier kæmper. Faktisk opkøber nogle kapitalfonde stille og roligt lageraktiver i forventning om en fremtidig stigning i efterspørgslen.

Investorstemning & finansiering: Investorstemningen i Europa er på sit laveste i over et år reuters.com, hvilket afspejler situationen i USA, hvor tilliden også faldt i 2025. Ifølge INREV (den europæiske sammenslutning for investorer i unoterede ejendomsfonde) nåede investorernes tillidsindeks for midten af 2025 det laveste niveau i flere år reuters.com. En væsentlig faktor er finansieringsomkostninger: Med ECB’s renter på det højeste niveau i flere år, har ejendomsafkast endnu ikke justeret sig nok til at tiltrække købere. Mange handler kan simpelthen ikke betale sig, når lånefinansiering kan overstige 5 %, men prime office-afkast stadig kun er omkring ~4 % i byer som Paris eller München. Indtil dette afkastgab lukkes (enten via lavere renter eller lavere aktivpriser), kan transaktionsaktiviteten forblive afdæmpet.

Politik og regulering: Europæiske regeringer balancerer mellem boligpriser og finansiel stabilitet:

Huslejekontrol & boligpolitik: Flere lande kæmper med at dæmpe huslejer og øge boligudbuddet. I Berlin trådte en ny regel i kraft denne sommer, som begrænser huslejestigninger for at lette presset på lejere (selvom kritikere mener, at det vil afskrække investeringer i nye boliger). Storbritannien debatterer reformer af lejelovgivning og planregler, da boligpriser er blevet et politisk stridspunkt op til valget i 2026. Imens står hele EU over for det, Barcelonas borgmester kaldte “boligkrisen [er] nu lige så stor en trussel mod EU som Rusland”, hvilket understreger behovet for løsninger theguardian.com.

Flere lande kæmper med at dæmpe huslejer og øge boligudbuddet. I Berlin trådte en ny regel i kraft denne sommer, som begrænser huslejestigninger for at lette presset på lejere (selvom kritikere mener, at det vil afskrække investeringer i nye boliger). Storbritannien debatterer reformer af lejelovgivning og planregler, da boligpriser er blevet et politisk stridspunkt op til valget i 2026. Imens står hele EU over for det, Barcelonas borgmester kaldte “boligkrisen [er] nu lige så stor en trussel mod EU som Rusland”, hvilket understreger behovet for løsninger theguardian.com. Grønt byggeri i fokus: Bæredygtighedsregler påvirker også ejendomsmarkedet. EU’s foreslåede Energy Performance Directive kan tvinge til dyre opgraderinger af ineffektive ældre bygninger inden 2030, hvilket lægger pres på ejere af ældre kontorer og lejligheder. Dette forventes at fremskynde forældelsen af ikke-grønne bygninger (en faktor i “stranded assets”-problematikken) og kanalisere investeringer til renoveringer og grønne projekter.

Tegn på liv: Trods mismodet dukkede der nogle opportunistiske tiltag og positive indikatorer op:

Nødlidende handler: Nogle få modige investorer fisker på bunden. London oplevede private equity-bud på flere nødlidende kontorejendomme med 30–40% rabat i forhold til vurderingerne før pandemien. I Sverige, som havde en af de skarpeste ejendomstilbagegange, er indenlandske institutioner stille og roligt begyndt at opkøbe kommercielle kvalitets­ejendomme fra overbelånte udlejere til spotpriser. Disse tidlige træk kan bane vejen for en bredere genopretning, hvis finansieringen forbedres.

Nogle få modige investorer fisker på bunden. London oplevede private equity-bud på flere nødlidende kontorejendomme med 30–40% rabat i forhold til vurderingerne før pandemien. I Sverige, som havde en af de skarpeste ejendomstilbagegange, er indenlandske institutioner stille og roligt begyndt at opkøbe kommercielle kvalitets­ejendomme fra overbelånte udlejere til spotpriser. Disse tidlige træk kan bane vejen for en bredere genopretning, hvis finansieringen forbedres. Markedsjusteringer: I dele af markedet er genopretningen i gang. Cecile Retaureau fra Phoenix Group bemærker, “i nogle dele af markedet er genopretningen godt i gang… men der er upopulære aktiver, hvor der næsten ikke er nogen likviditet og mere smerte i vente.” reuters.com Dette tyder på, at velbeliggende, fremtidssikrede aktiver (tænk: prime-kontorer med høje ESG-ratinger, nye logistikcentre, projekter for billige boliger) har fundet et gulv, selvom ældre og belånte aktiver kæmper.

I dele af markedet er genopretningen i gang. Cecile Retaureau fra Phoenix Group bemærker, “i nogle dele af markedet er genopretningen godt i gang… men der er upopulære aktiver, hvor der næsten ikke er nogen likviditet og mere smerte i vente.” reuters.com Dette tyder på, at velbeliggende, fremtidssikrede aktiver (tænk: prime-kontorer med høje ESG-ratinger, nye logistikcentre, projekter for billige boliger) har fundet et gulv, selvom ældre og belånte aktiver kæmper. Renteudsigter: Rentens udvikling bliver afgørende. Med inflationen i eurozonen endelig på vej ned (lige over 3% for nylig), forventer mange, at Den Europæiske Centralbank vil begynde at sænke renterne i 2026, hvis ikke før. Ethvert klart signal om rentenedsættelse kan blive et vendepunkt, der sænker afkastkravene og bringer køberne tilbage. Indtil da kan Europas ejendomsmarked forblive en fortælling om to markeder – en gryende genopretning for de bedste aktiver og en fortsat nedtur for resten.

Asien: Kinas krise, Japans mulighed

Kina – Krise og stimulus: Kinas engang så magtfulde ejendomssektor kæmper fortsat med en hidtil uset nedtur. Ejendomsudviklere er i nød, salget af nye boliger styrtdykker, og boligkøbernes tillid er knust. Country Garden, som tidligere solgte flere boliger end nogen anden udvikler globalt, advarede den 22. august om et massivt tab i første halvår, da leverancerne af boligprojekter faldt 50% fra sidste år reuters.com reuters.com. Selskabet misligholdt offshore-obligationer i slutningen af 2023, og dets problemer er et billede på den “sektor-dækkende krise”, der allerede har fældet giganter som Evergrande reuters.com. Mens udviklere standser projekter og kæmper for at omstrukturere gæld, holder boligkøbere sig tilbage – forhåndssalget er tørret ud, og nogle købere nægter at betale lån på ufærdige boliger i protest.

Beijing reagerer med en række støtteforanstaltninger for at standse faldet:

I slutningen af august sænkede kinesiske myndigheder kravene til udbetaling på realkreditlån i større byer. For førstegangskøbere i store byer som Beijing og Shanghai blev minimumsudbetalingen angiveligt sænket fra 30% til 20%, og for andengangskøbere fra 60–70% ned til ca. 30–40%. Dette har til formål at stimulere efterspørgslen ved at sænke de indledende omkostninger. Folkebanken i Kina sænkede vigtige rentesatser (1-års Loan Prime Rate blev sænket tidligere i august) og instruerede bankerne i at sænke eksisterende realkreditrenter for berettigede låntagere. Mange kinesiske boligejere, der lånte til over 5% under boomet, kan få deres lånerente sat ned for at øge det disponible indkomstniveau og boligoverkommeligheden.

for berettigede låntagere. Mange kinesiske boligejere, der lånte til over 5% under boomet, kan få deres lånerente sat ned for at øge det disponible indkomstniveau og boligoverkommeligheden. Byer afvikler tidligere køleforanstaltninger: Flere kommuner har lempet restriktioner for boligkøb (for eksempel ved at tillade ikke-residenter at købe eller ved at ophæve loftet for køb af flere ejendomme). Megabyen Guangzhou fjernede angiveligt alle restriktioner på boligkøb den 1. september. Andre byer tilbyder tilskud og skattelettelser til boligkøbere.

På trods af disse tiltag forbliver tallene dystre. Nye boligpriser er faldet i over et år; i juli var priserne 2,8% lavere end året før, selvom faldet aftog fra junis 3,2% fald tradingeconomics.com. Ejendomsinvesteringerne falder tocifret. Måske mest bekymrende er, at husholdningerne er tilbageholdende med at låne – juli oplevede det første netto-fald i udestående banklån på boliger i 20 år reuters.com, hvilket understreger en tillidskrise. Som Pinpoint Asset Managements cheføkonom Zhiwei Zhang bemærkede: “Kinas økonomiske momentum er aftaget i 3. kvartal på grund af vedvarende svag indenlandsk efterspørgsel og et kølende ejendomsmarked.” reuters.com Hvis ejendomskrisen ikke bremses, truer det Beijings BNP-vækstmål (~5% for 2025) ved at begrænse forbrugsudgifterne (da boligformue er en vigtig drivkraft for kinesisk forbrug) reuters.com reuters.com.

Større Asien og Stillehavsområdet: Uden for Kina tegner andre asiatiske ejendomsmarkeder et blandet billede:

Japan – Hot Property: Japan er ved at dukke op som en overraskende investerings-hotspot. Med ultralave renter (Bank of Japan har stadig negative/0% styringsrenter) og en økonomi, der endelig ryster deflationen af sig, strømmer globale investorer ind på det japanske ejendomsmarked. Et opsigtsvækkende eksempel: Sapporo Holdings sælger sin ejendomsforretning (inklusive en eftertragtet portefølje af bryggerier, kontorer og hoteller), og mindst tre store udenlandsk-ledede grupper forbereder bud omkring ¥400 milliarder ($2,7 milliarder) reuters.com. Amerikanske kapitalfonde Bain Capital og KKR leder konsortier, der kigger på aktiverne reuters.com. Ejendomme er blevet et “populært mål for investorer i Japan, efterhånden som landet kommer ud af deflationen og renterne er lave” reuters.com. Ud over denne handel er Japans samlede ejendomsinvesteringer i 2025 robuste – J-REITs (japanske REITs) handles op, og udlejningsejendomme, logistik og endda forstadsbutikscentre oplever øget efterspørgsel. Den eneste advarsel: hvis BOJ skulle stramme pengepolitikken, eller hvis yennen svinger voldsomt, kan det dæmpe den udenlandske begejstring. Men for nu gør Japans stabile afkast og billige finansiering det til et sjældent sweet spot globalt. Indien – Reform og vækst: Indiens ejendomsmarked nyder godt af en stærk økonomi (Q2 BNP +7,8% hindustantimes.com) og regeringsreformer. Den 30. august kritiserede Indiens bolig- og byminister, Hardeep Singh Puri, skarpt den langsomme løsning af stalled housing projects under landets konkursordning (NCLT) og opfordrede til hurtige reformer hindustantimes.com hindustantimes.com. Ved en ejendomskonference bemærkede han, at hvis et forsinket projekt ender i NCLT, “er det sikkert, at det aldrig bliver færdiggjort” hindustantimes.com – en kontant vurdering af behovet for at ændre håndteringen af udvikleres insolvens. Puri opfordrede udviklere til at begrænse cash transactions (“et stort problem”, der bidrager til sort økonomi i ejendomsbranchen) og til at tilpasse de deklarerede ejendomsværdier (circle rates) til markedsrealiteten for at øge gennemsigtigheden hindustantimes.com hindustantimes.com. Han fremhævede, at ejendomssektoren bidrager med 8–10% af Indiens BNP og satte et ambitiøst mål om at øge dette til 18% inden 2047 hindustantimes.com, hvilket understreger sektorens betydning. Imens forbliver Indiens boligsalg solide i 2025 med stærk slutbrugerefterspørgsel i de store byer; dog presser stigende byggeomkostninger og høje renter (boliglån ~9%) udviklernes marginer. Centralbanken har endnu ikke sænket renterne i 2025, men lav inflation kan snart muliggøre lempelser, hvilket yderligere vil støtte ejendomsmarkedet.

Indiens ejendomsmarked nyder godt af en stærk økonomi (Q2 BNP +7,8% hindustantimes.com) og regeringsreformer. Den 30. august kritiserede Indiens bolig- og byminister, Hardeep Singh Puri, skarpt den langsomme løsning af under landets konkursordning (NCLT) og opfordrede til hurtige reformer hindustantimes.com hindustantimes.com. Ved en ejendomskonference bemærkede han, at hvis et forsinket projekt ender i NCLT, “er det sikkert, at det aldrig bliver færdiggjort” hindustantimes.com – en kontant vurdering af behovet for at ændre håndteringen af udvikleres insolvens. Puri opfordrede udviklere til at begrænse (“et stort problem”, der bidrager til sort økonomi i ejendomsbranchen) og til at tilpasse de deklarerede ejendomsværdier (circle rates) til markedsrealiteten for at øge gennemsigtigheden hindustantimes.com hindustantimes.com. Han fremhævede, at ejendomssektoren bidrager med 8–10% af Indiens BNP og satte et ambitiøst mål om at øge dette til 18% inden 2047 hindustantimes.com, hvilket understreger sektorens betydning. Imens forbliver Indiens boligsalg solide i 2025 med stærk slutbrugerefterspørgsel i de store byer; dog presser stigende byggeomkostninger og høje renter (boliglån ~9%) udviklernes marginer. Centralbanken har endnu ikke sænket renterne i 2025, men lav inflation kan snart muliggøre lempelser, hvilket yderligere vil støtte ejendomsmarkedet. Sydøstasien: Store ASEAN-hovedstæder som Singapore, Bangkok og Jakarta oplevede relativt stille ejendomsmarkeder i denne weekend. Singapore fortsætter med at opleve en afkøling på boligmarkedet efter regeringens markante forhøjelse af stempelafgiften for udlændinge tidligere i 2025; priserne er omtrent uændrede fra kvartal til kvartal, og salgsvolumenerne er afdæmpede. Indonesien tiltrækker regional investorinteresse – en rapport viste, at dusinvis af ejendoms- og investeringsfonde blev brugt af en kriminel organisation (PCC) til at hvidvaske penge i Brasilien, hvilket understreger behovet for bedre tilsyn i vækstmarkeder boz.substack.com. På en mere positiv note har Vietnam annonceret planer om at lette kreditten for ejendomsudviklere og forlænge banklån, da landets ejendomssektor (især ejerlejligheder) oplever en likviditetskrise.

Ekspertudtalelser: Økonomer advarer om, at Asiens udsigter i høj grad afhænger af Kinas udvikling. Hvis Kinas ejendomskrise forværres, kan det trække den regionale vækst ned gennem lavere efterspørgsel på råvarer, maskiner og forbrugsvarer fra nabolandene. Allerede nu er Kinas PMI for fremstillingsindustrien faldende (49,4 i august) reuters.com, og økonomer bekymrer sig om, at “den langvarige ejendomskrise stadig hæmmer forbruget” reuters.com. Omvendt bemærker James MacGregor fra APAC Realty, at ejendomsmarkedet i Sydøstasien og Indien kan drage fordel, hvis investorer flytter kapital væk fra Kina: “Globale fonde, der har trukket sig fra Kina, omallokerer nu noget kapital til markeder som Indien, Vietnam og Indonesien, hvor demografi og urbanisering fortsat er stærke.”

Sammenfattende er Asiens ejendomsbillede todelt: Kina gør alt for at stabilisere sin boligsektor midt i en tillidskrise, Japan tiltrækker udenlandsk kapital på jagt efter afkast, og de fremvoksende asiatiske markeder vokser støt, dog med fokus på globale modvinde. De kommende måneder vil vise, om Kinas tiltag endelig kan lægge bunden under ejendomsmarkedet – en afgørende faktor ikke kun for Asien, men for ejendomsstemningen globalt.

Mellemøsten: Brandvarme markeder & banebrydende reformer

Golfens boombyer: Mellemøstens førende ejendomsmarkeder er brandvarme, drevet af høje olieindtægter, vækstfremmende politikker og en tilstrømning af internationale investorer. Ingen steder er dette mere tydeligt end i Dubai, hvor et ejendomsboom efter pandemien fortsætter uden ophør. Dubais største udvikler, Emaar Properties, rapporterede en stigning på 33% i nettooverskuddet for første halvår 2025 reuters.com takket være stærkt salg af eksklusive boliger. Ejendomssalget hos Emaar steg 46% år-til-år til AED 46 mia. i H1 reuters.com – et forbløffende tal – da en bølge af udenlandske købere (fra Europa, Asien og Rusland) har opkøbt luksusvillaer og -lejligheder. “Dubais ejendomsmarked er brandvarmt i øjeblikket,” bemærkede Reuters, med regulatoriske ændringer og premium-projekter der tiltrækker global kapital reuters.com. Regeringens tiltag – såsom at tilbyde langsigtede “gyldne” visa for store ejendomskøb og lempelse af restriktioner på luksusbyggeri – har faktisk cementeret Dubai som et investeringsparadis for ejendomme. Boligpriserne i Dubai er steget omkring 20% år-til-år, og selv det længe svage lejlighedssegment har fået et markant comeback. Frenesien har også bredt sig til super-prime aktiver (palæer på The Palm osv.), hvor nogle har nået rekordpriser. Markedsobservatører advarer om beboernes betalingsmuligheder og risiko for overophedning, men indtil videre viser efterspørgslen ingen tegn på at aftage.

Saudi-Arabien – dristige reformer: Hvis Dubais historie er markedsdrevet vækst, er Saudi-Arabiens en topstyret transformation. Kongeriget gennemfører omfattende reformer for at modernisere og udvide sin ejendomssektor som led i kronprins Mohammed bin Salmans Vision 2030-initiativ. To særligt historiske ændringer blev præsenteret i 2025:

Lov om udenlandsk ejerskab: I juli godkendte Saudi-Arabien en ny “Lov om ejerskab og investering i fast ejendom for ikke-saudiere” , som træder i kraft 1. januar 2026 gfmag.com. Dette vil tillade udenlandske enkeltpersoner og virksomheder at købe og eje ejendom i udpegede zoner i større byer (Riyadh, Jeddah, Dammam osv.) gfmag.com. Det vender årtiers stramme restriktioner, der stort set forhindrede ikke-GCC-udlændinge i at eje saudiarabisk fast ejendom. Målet er at tiltrække globale investorer og ekspertise til Saudi-Arabiens mega-projekter – f.eks. den $500 milliarder dyre NEOM-by (med dens avantgarde “The Line”), den historiske Diriyah-omdannelse i Riyadh, resorts ved Det Røde Hav og mere gfmag.com. Observatører sammenligner dette skridt med Dubais freehold-ejendomsreformer fra 2002, som udløste en bølge af udenlandske investeringer gfmag.com. “Det giver en ny kanal til at få eksponering mod en voksende økonomi… men markedet er stadig i sin vorden med et udviklende regulatorisk rammeværk,” bemærker Osama Al Saifi fra Traze og advarer om, at implementeringen bliver afgørende gfmag.com. Regeringen udarbejder gennemførelsesbestemmelser (forventes inden for 180 dage efter lovens godkendelse) for at sikre en “investorvenlig” udrulning gfmag.com. Denne åbning af markedet er et seismisk skifte – i 2026 vil globale ejendomsselskaber og fonde kunne eje saudiarabiske ejendomme direkte, noget der var utænkeligt for få år siden.

I juli godkendte Saudi-Arabien en ny , som træder i kraft 1. januar 2026 gfmag.com. Dette vil i udpegede zoner i større byer (Riyadh, Jeddah, Dammam osv.) gfmag.com. Det vender årtiers stramme restriktioner, der stort set forhindrede ikke-GCC-udlændinge i at eje saudiarabisk fast ejendom. Målet er at tiltrække globale investorer og ekspertise til Saudi-Arabiens mega-projekter – f.eks. den $500 milliarder dyre NEOM-by (med dens avantgarde “The Line”), den historiske Diriyah-omdannelse i Riyadh, resorts ved Det Røde Hav og mere gfmag.com. Observatører sammenligner dette skridt med Dubais freehold-ejendomsreformer fra 2002, som udløste en bølge af udenlandske investeringer gfmag.com. “Det giver en ny kanal til at få eksponering mod en voksende økonomi… men markedet er stadig i sin vorden med et udviklende regulatorisk rammeværk,” bemærker Osama Al Saifi fra Traze og advarer om, at implementeringen bliver afgørende gfmag.com. Regeringen udarbejder gennemførelsesbestemmelser (forventes inden for 180 dage efter lovens godkendelse) for at sikre en “investorvenlig” udrulning gfmag.com. Denne åbning af markedet er et seismisk skifte – i 2026 vil globale ejendomsselskaber og fonde kunne eje saudiarabiske ejendomme direkte, noget der var utænkeligt for få år siden. Udvidelse af White Land Tax: Fra og med august 2025 har de saudiske myndigheder gennemgribende ændret White Land Tax-programmet – en skat på ubebygget byjord – for aggressivt at tilskynde til udvikling. Under de nye regler står ejere af store tomme grunde (≥5.000 m² i byerne) over for en årlig skat på op til 10% af jordens værdi topluxuryproperty.com (op fra kun 2,5% tidligere). Derudover vil et nyt årligt gebyr på 5–10% gælde for længe-tomme beboelsesejendomme topluxuryproperty.com. Dette er et dristigt forsøg på at stoppe jordhamstring og spekulation, som har bidraget til skyhøje jordpriser. Til sammenligning har nogle få velhavende aktører i byer som Riyadh historisk set holdt store landområder ubenyttede; regeringen har identificeret over 5.500 tomme grunde (411 millioner m²) i større byer, der falder ind under den nye skat topluxuryproperty.com. Den reviderede skat sætter allerede gang i handling: “Det gør det meget dyrere at lade god jord stå tom. [Ejerne] vil enten bygge… eller sælge til nogen, der vil,” forklarer en analytiker fra Savills Middle East topluxuryproperty.com topluxuryproperty.com. De første tegn viser, at mange berørte jordejere skynder sig at indgå joint ventures eller sælge parceller for at undgå afgiften topluxuryproperty.com. White Land-reformerne bør frigøre en bølge af ny boligudvikling i de kommende år, hvilket vil afhjælpe Saudi-Arabiens boligmangel og, som Knight Franks Faisal Durrani siger, omsætte til “boliger inden for de fleste saudiske borgeres økonomiske formåen” topluxuryproperty.com (hvilket er stærkt tiltrængt, da to tredjedele af saudierne har et budget på under 1,5 millioner SAR til en bolig).

Andre GCC-markeder: Andre steder i Golfen forbliver Qatar og Abu Dhabi også stærke. Abu Dhabi oplevede rekordhøjt villasalg denne sommer, og statslige udviklere lancerer nye havneprojekter for at imødekomme efterspørgslen. Qatar havde efter VM en mild opbremsning, men markedsfører nu nye freehold-zoner for udlændinge og udnytter landets høje indkomster og fremragende infrastruktur. Bahrain og Oman er mere stille, men stabile, og bruger konkurrencedygtige opholdsordninger mod investering til at tiltrække købere fra Asien og Afrika.

Nordafrika & Levanten: Egyptens ejendomsmarked står over for modvind fra en volatil valuta – det egyptiske punds kraftige depreciering (og 30 % inflation) har gjort byggematerialer dyre, og udviklere kæmper med likviditeten. Alligevel forbliver efterspørgslen på fysiske aktiver høj, da egyptere søger tilflugt i fast ejendom som inflationssikring. I Kairo er priserne på nye enheder i attraktive områder steget i lokale termer, men er faktisk billigere i USD end for et år siden på grund af valutafaldet. Den egyptiske regering fortsætter med projektet for den nye administrative hovedstad og fremhæver det som en ejendomsinvesteringsmulighed. I mellemtiden har der i Israel politisk usikkerhed og høje renter kølet et tidligere glohedt boligmarked – boligpriserne er faldet en smule i 2025 efter at være steget ~70 % det foregående årti. Det kommercielle marked i Tel Aviv er også sat på pause midt i fyringer i teknologisektoren og rentestigninger.

Investor- & ekspertvurdering: Mellemøstlig ejendom er nu et marked i to hastigheder: Golfens internationale knudepunkter på den ene side, og resten af regionen på den anden. Institutionelle investorer er overvejende interesserede i GCC-markederne (Saudi-Arabien, UAE, Qatar), hvor den økonomiske vækst er stærk, og regeringerne er partnere i udviklingen. Som Global SWF rapporterede, investerer de statslige formuefonde i Golfen selv massivt i indenlandske projekter – f.eks. øger UAE’s ADIA og Mubadala deres andel i lokal ejendom – hvilket afspejler tillid på hjemmefronten. Især reformerne i Saudi-Arabien bliver udråbt som “game-changers” for at skabe et mere likvidt og gennemsigtigt marked. Dog advarer eksperter om, at succes vil afhænge af implementeringsdetaljer og investorbeskyttelse. “Hvis Saudi-Arabien leverer en klar juridisk ramme og mulighed for hjemtagning af profit, kan vi se en strøm af udenlandsk kapital, som det skete i Dubai,” bemærker en ejendomsøkonom hos gfmag.com.

Sammenfattende er Mellemøstens ejendomsfortælling for 30.–31. august 2025 én om opsving og dristige tiltag: boomende markeder i Golfen og dristige regeringsindgreb for at åbne og udvide disse markeder yderligere. Det står i kontrast til forsigtigheden andre steder i verden – og understreger regionens stigende betydning i global ejendom.

Afrika: Navigering i høje renter og nye investeringer

Økonomisk baggrund: Afrikanske ejendomsmarkeder håndterer et udfordrende makroøkonomisk miljø. Mange lande har kæmpet med høj inflation og høje renter de seneste år, hvilket har øget finansieringsomkostningerne og dæmpet ejendomsaktiviteten. Men efterhånden som inflationen stabiliseres i nogle økonomier, ændrer centralbankerne forsigtigt kurs – hvilket giver et lille håb for ejendomsmarkedet.

Sydafrika – lettelse fra rentenedsættelse: Sydafrika, kontinentets mest udviklede ejendomsmarked, leverede en længe ventet rentenedsættelse i begyndelsen af august 2025. Den sydafrikanske centralbank sænkede reporenten fra 7,25 % til 7,00 %, hvilket bragte den primære udlånsrente ned til 10,50 % privateproperty.co.za. Dette var den første nedsættelse efter en lang periode med stramninger, og det sænker boliglånsrenterne en smule for forbrugerne (de fleste sydafrikanske boliglån er variable til primærente plus et tillæg). Ejendomsprofessionelle bød tiltaget velkommen: “En lavere primærente giver tiltrængt lettelse til forbrugere og boligejere… denne nedsættelse vil yderligere styrke boligmarkedet,” sagde Bradd Bendall, salgschef hos BetterBond privateproperty.co.za privateproperty.co.za. Faktisk var antallet af boliglånsansøgninger i Sydafrika allerede steget med ca. 7 % år-til-år ved midten af 2025, hvilket antyder, at køberne er på vej tilbage privateproperty.co.za.

Dog er rentenedsættelsen beskeden, og økonomiske modvinde består. Yael Geffen, CEO for Lew Geffen Sotheby’s Realty, bemærkede, at lettelsen er lille – på et lån på 2 millioner rand sparer nedsættelsen omkring 340 rand (18 dollars) om måneden privateproperty.co.za – samtidig med at hun advarede om, at sydafrikanske forbrugere er under stort pres. “Vi står på randen af en økonomisk katastrofe… husholdninger bruger alarmerende to tredjedele af deres indkomst på at betale gæld,” advarede Geffen privateproperty.co.za. Høj arbejdsløshed og stigende forsyningsomkostninger (elpriserne er steget kraftigt) betyder, at mange potentielle boligkøbere forbliver tøvende. Boligmarkedet i store byer som Johannesburg og Cape Town er fladt, med priser, der kun stiger marginalt i nominelle termer. Alligevel kan forventningen om yderligere rentenedsættelser i 2025 gradvist forbedre overkommeligheden og stemningen.

Nigeria & Vestafrika: Nigerias ejendomssektor har oplevet uro som følge af valutadevaluering og politiske ændringer. Regeringens fjernelse af brændstoftilskud i 2025 fik transport- og byggeomkostninger til at stige. Renterne i Nigeria er fortsat ekstremt høje (centralbankens rente er 18,75 %), hvilket gør formelle realkreditlån sjældne (de fleste boligkøb sker kontant). Alligevel er der betydelig aktivitet på high-end-markedet, drevet af velhavende personer, der søger at sikre sig mod inflation, samt i diasporasegmentet (nigerianere i udlandet, der investerer i lejligheder og jord derhjemme). En bemærkelsesværdig udvikling: Dangote Group, et af Afrikas største konglomerater, har signaleret planer om at investere i ejendomme i Etiopien som led i en bredere ekspansion. Den 30. august underskrev Dangote en aftale på 2,5 milliarder dollars om at bygge en gødningsfabrik i Etiopien reuters.com, og rapporter indikerer, at de også kigger på ejendomsudviklingsmuligheder der facebook.com. Dette skridt understreger de voksende pan-afrikanske investeringsstrømme – nigerianske og sydafrikanske investorer kigger i stigende grad mod hurtigt voksende markeder i Østafrika (Etiopien, Kenya, Rwanda) for ejendomsprojekter. Sådanne grænseoverskridende investeringer bringer kapital og ekspertise, hvilket potentielt kan accelerere udviklingen i værtslandene.

Østafrika: Kenya, Østafrikas økonomiske centrum, har et levende ejendomsmarked, der bremsede lidt op i 2023–2024 på grund af valgusikkerhed og høje renter, men står over for et opsving. Kenyas centralbank fastholdt renten på 10,5 %, og inflationen er moderat (~6,7 %), hvilket kan muliggøre rentenedsættelser snart. Nairobi oplever fortsat efterspørgsel efter billige boliger og logistik-/lagerplads (især i takt med at den regionale handel vokser). Bemærkelsesværdigt blev en Dubai ejendomseksposition afholdt i Nairobi den 30. august med det formål at sælge ejendomme i UAE til afrikanske investorer research8020.com – et tegn på de voksende forbindelser mellem Afrika og Mellemøsten. Desuden har Kenyas regering netop lanceret et ambitiøst program for billige boliger, hvor tusindvis af enheder udbydes til udviklere med incitamenter, hvilket, hvis det lykkes, både kan reducere boligunderskuddet og åbne en ny investeringsmulighed.

Nordafrika: I Egypten, som nævnt, dominerer valutaproblemer. Alligevel har udenlandske investorer fra Golfen opkøbt luksusejendomme i Kairo til rabatpriser (i dollar). Egyptens regering er i forhandlinger om muligvis at lade gulfstaternes statslige fonde få andele i nye byudviklinger for at styrke finansieringen. Imens har Marokkos turistrelaterede ejendomme (riads, hoteller) fået et løft af en stigning i turismen efter pandemien, selvom det tragiske jordskælv i slutningen af 2025 nær Marrakech kan flytte fokus til genopbygning og strukturelle sikkerhedsopgraderinger af ældre bygninger.

Overordnede tendenser: På store dele af Afrika er boligmangel og hurtig urbanisering fortsat de drivende kræfter i ejendomsmarkedet. Selv i sværere økonomiske tider vokser befolkningen, og byerne har brug for flere boliger og kontorer. Dette understøtter et generelt positivt langsigtet udsyn, forudsat at finansiering kan gøres mere tilgængelig. Lokale banker i lande som Ghana og Uganda er begyndt at undersøge realkreditprodukter til subsidierede rentesatser for førstegangskøbere, ofte støttet af regerings- eller udviklingsbankprogrammer, for at stimulere boligejerskab.

REITs og kapitalmarkeder: Real Estate Investment Trusts er stadig i sin vorden i Afrika, men udvider sig langsomt. Sydafrika har en moden REIT-sektor (nogle sydafrikanske REITs, som Growthpoint, investerer endda andre steder på kontinentet). Nigeria lancerede sin anden REIT nogensinde i 2025 med fokus på erhvervsejendomme i Lagos og Abuja. Kenya og Rwanda opdaterer reguleringer for at gøre REITs mere attraktive for investorer. Disse instrumenter kan over tid åbne op for mere institutionel investering i afrikanske ejendomme.

Ekspertindsigt: “Afrikas ejendomshistorie handler grundlæggende om uopfyldt efterspørgsel og uudnyttet kapital,” siger en analytiker hos Estate Intel (et Lagos-baseret analysefirma). Høje afkast (ofte 8–10%+ lejeafkast) kan findes, men udfordringen er at af-risikere investeringerne. Politisk stabilitet, valutarisiko og likviditet er nøglebekymringer for udenlandske investorer. Opmuntrede implementerer flere afrikanske nationer reformer – digitalisering af matrikelregistre, styrkelse af ejendomsrettigheder, tilbud om skatteferier for udvikling osv. – for at tiltrække flere investeringer. Anden halvdel af 2025 vil teste disse tiltag, men mange iagttagere forbliver optimistiske om, at Afrikas unge demografi og byvækst vil gøre det til en ejendomsfront, der er værd at følge.

Oceanien: Australien kommer sig, New Zealand rammer bunden

Australien – tilbage til vækst: Det australske ejendomsmarked, efter en kraftig korrektion i 2022–23, er vendt tilbage til blid vækst i 2024–25. Gennem midten af 2025 er huspriserne igen steget i alle hovedstæder business.nab.com.au. I juli måned alene (seneste tilgængelige data) steg de nationale boligværdier omkring 1,8% cotality.com, anført af stærke stigninger i mindre byer som Darwin (+2,2% MoM) og stabile stigninger i Sydney og Melbourne business.nab.com.au. Opsvinget tilskrives flere faktorer:

Reserve Bank of Australia satte tidligere på året sine renteforhøjelser på pause, og markederne forventer endda rentenedsættelser i 2026 , hvis inflationen fortsætter med at falde. Udsigten til toppende renter har øget købernes tillid.

, hvis inflationen fortsætter med at falde. Udsigten til toppende renter har øget købernes tillid. Australien står over for en boligudbudskrise . Ny boligbyggeri har ikke kunnet følge med efterspørgslen, og befolkningen vokser igen hurtigt på grund af en post-Covid genopblussen i immigrationen. Dette har lagt en bund under priserne trods højere realkreditrenter end for et par år siden.

. Ny boligbyggeri har ikke kunnet følge med efterspørgslen, og befolkningen vokser igen hurtigt på grund af en post-Covid genopblussen i immigrationen. Dette har lagt en bund under priserne trods højere realkreditrenter end for et par år siden. Investorer vender tilbage, især på lejlighedsmarkedet, og satser på, at huslejerne forbliver høje. Huslejerne i Australien er steget i rekordtempo (tocifret årlig vækst i nogle byer) på grund af lav tomgang, hvilket gør udlejningsejendomme attraktive igen.

Sydney og Melbourne, Australiens største markeder, oplevede for nylig beskedne kvartalsvise prisstigninger (~1–3 %), og auktionsafslutningsraterne er forbedret, hvilket indikerer større køberinteresse. Perth og Brisbane er også steget år for år, delvist takket være stærke lokale økonomier (minedrift i Perths tilfælde og mellemstatslig migration, der driver Brisbane).

Analytikernes udsigter: KPMGs seneste prognose antyder, at australske huspriser vil stige ~5,5 % i 2025 på landsplan abc.net.au, og genvinde meget af det tidligere fald inden 2026. “Nationale ejendomsværdier viser stabil vækst, drevet af lavt udbud og forventede rentenedsættelser,” bemærker en ejendomsopdatering propertyupdate.com.au. Der er dog begrænsninger: boligoverkommeligheden er fortsat presset (Sydneys medianhuspris er stadig omkring 1,3 mio. A$). Den australske regering indfører incitamenter for førstegangskøbere og presser delstaterne til at fremskynde zonegodkendelser for at få bygget flere boliger. Omfanget af genopretningen kan afhænge af disse udbudsreaktioner og det globale økonomiske klima, men indtil videre er momentum positivt.

New Zealand – søger efter et gulv: Lige ved siden af har New Zealand gennemgået en af de stejleste bolignedture blandt avancerede økonomier, og markedet er stadig på jagt efter et gulv. Pr. juli 2025 er de gennemsnitlige boligværdier i hele NZ omkring 13 % under deres top i slutningen af 2021 qv.co.nz qv.co.nz. Store byer oplevede endnu større fald fra toppen: Auckland-værdier er ~19,6 % under deres top qv.co.nz, og Wellington City hele 27 % under toppen qv.co.nz. Den gode nyhed er, at faldets tempo er bremset kraftigt op og ser ud til at have nået bunden:

I de sidste 3 måneder (maj–juli) har landsdækkende priser stort set været uændrede (-0,5 % kvartalsvis) qv.co.nz. År-til-år er værdierne reelt uændrede siden juli 2024 qv.co.nz, hvilket indikerer at faldet er stoppet. Nogle områder er allerede begyndt at stige igen: sekundære byer som Tauranga (+1,7 % K/K) og Queenstown (+2,4 % K/K) har haft solide kvartalsvise stigninger qv.co.nz, og selv dele af Auckland (de centrale forstæder) oplevede stabiliserende priser qv.co.nz. Dette tyder på, at i områder hvor efterspørgslen er stærk (eller hvor priserne faldt tidligt og kraftigt), vender køberne tilbage.

og har haft solide kvartalsvise stigninger qv.co.nz, og selv dele af Auckland (de centrale forstæder) oplevede stabiliserende priser qv.co.nz. Dette tyder på, at i områder hvor efterspørgslen er stærk (eller hvor priserne faldt tidligt og kraftigt), vender køberne tilbage. Realkreditrenter i NZ er fladet ud. Reserve Bank of New Zealand holdt OCR på 5,5 % gennem august, og med inflationen faldende til ~4,9 %, forventer mange, at RBNZ’s næste skridt kan blive en nedsættelse i 2026. Bankerne har let sænket de faste realkreditrenter i de seneste uger i forventning herom, hvilket har forbedret stemningen.

Markedsstemningen forbliver dog forsigtig. “Det overordnede marked forbliver afdæmpet… opsvinget er ujævnt og skrøbeligt,” siger QV’s Andrea Rush qv.co.nz. Hun bemærker, at køberne er prissensitive og har forhandlingsstyrke på grund af mange udbudte boliger i nogle områder qv.co.nz. Sælgere har måttet justere forventningerne – realistisk prissætning er afgørende for at opnå salg, hvilket ses ved at boliger står længere på markedet, hvis de er prissat efter sidste års værdier. Førstegangskøbere og ejerboligkøbere er i øjeblikket de mest aktive, især i den lavere ende af markedet, hjulpet af stabile renter og lidt bedre kreditmuligheder qv.co.nz qv.co.nz. Der er også en stigning i investorer, der leder efter gode handler, men mange forbliver på sidelinjen på grund af NZ’s strammere udlejerregler og fjernelse af nogle rentefradrag.

Politikopdatering: New Zealands regering, der står over for et valg i slutningen af 2025, har luftet mulige tiltag for at stimulere boligmarkedet om nødvendigt – såsom at genindføre fradrag for ejendomsskat eller justere immigrationen for at øge efterspørgslen. Oppositionen har ført kampagne for at reducere bureaukratiet for udvikling for at øge udbuddet. Afhængigt af valgresultatet kan NZ’s boligpolitik ændre sig og påvirke markedets udvikling.

Oceania generelt: De forskellige udviklinger i Australien og New Zealand illustrerer, hvordan renter og politik har formet resultaterne. Australiens mindre stramme rentepolitik og fortsatte befolkningstilvækst begrænsede nedturen, mens New Zealands aggressive renteforhøjelser (og måske tidligere overophedede priser) førte til en skarpere korrektion. Nu ser begge markeder frem mod en kommende lempelse af pengepolitikken som medvind.

Andre steder i Oceanien bemærkes, at Stillehavsø-nationerne oplever unikke ejendomstrends – for eksempel har Fiji og Vanuatu resort- og boligprojekter rettet mod udenlandske købere, der søger relocation eller et andet statsborgerskab, og klimatilpasning bliver en faktor (kystejendomme, der adresserer stigende havniveauer). Dette er nicheprægede, men voksende segmenter i regionen.

Konklusion: Ved udgangen af august 2025 er det globale ejendomslandskab et studie i kontraster:

Eftervirkninger af høje renter i Nordamerika og Europa, hvor markederne er afdæmpede og selektive og afventer tydeligere økonomiske signaler.

i Nordamerika og Europa, hvor markederne er afdæmpede og selektive og afventer tydeligere økonomiske signaler. Politikdrevne genoplivninger i dele af Asien og Mellemøsten – hvad enten det er Kinas stimulans eller Saudi-Arabiens åbning – som kan omforme disse markeder.

i dele af Asien og Mellemøsten – hvad enten det er Kinas stimulans eller Saudi-Arabiens åbning – som kan omforme disse markeder. Robusthed og genopretning i regioner som Mellemøstens Golf og lommer af Oceanien, hvilket viser, at ejendomsmarkedet forbliver et lokalt anliggende, selv midt i globale modvinde.

Som en ekspert rammende udtrykte det, er 2025 “et år med tilpasning” på ejendomsmarkedet – hvor både investorer og boligejere omstiller sig til en ny normal med højere renteomkostninger, men også griber muligheder, der opstår fra hvert markeds unikke dynamik. De kommende måneder (og rentebeslutninger) vil afgøre, hvilke regioner der fører næste fase af ejendoms-cyklussen. Følg med.

