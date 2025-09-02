Global ejendomsmarked rystet af 48-timers blitz: Handler, politiske chok og markedsændringer

Den amerikanske boligoverkommelighedskrise skrider frem, hvor finansminister Scott Bessent advarer om en “alle mand på dæk”-udfordring og signalerer mulige tiltag, herunder en national bolignøderklæring til efteråret.

Carlyle Group har rejst rekordhøje 9 milliarder dollars til sin seneste amerikanske ejendomsfond, den største siden 2012, med fokus på boliger, selvopbevaring og industrielle aktiver, mens kontorer, hoteller og indkøbscentre undgås.

<li EVERGRANDE: Evergrande Groups likvidatorer har anmodet en domstol i Hongkong om at udpege modtagere til at opspore aktiver tilhørende grundlægger Hui Ka Yan, da udvikleren, der har over 300 milliarder dollars i forpligtelser, nærmer sig likvidation og er blevet afnoteret fra HKEX. Seazen Group annoncerede et strategisk partnerskab for at udforske tokenisering af virkelige aktiver og udsteder en aktiepost på 6,3 millioner dollars (0,27 %) til et Blockchain Metaverse-selskab for at udvikle tokenisering af Seazens ejendomsaktiver.

Mitsubishi UFJ Financial Group lancerede en ejendomsfond på 100 milliarder yen til investering i ejendomme i Tokyo, Osaka og Nagoya, med omkring 30 milliarder yen i egenkapital fra institutioner og resten via gæld.

New Zealand har ophævet sit forbud mod udenlandske købere og tillader nu Active Investor Plus-visumindehavere at købe eller bygge én luksusbolig til over 5 millioner NZD, gældende med det samme, med 301 visumansøgninger siden april til en samlet værdi af mindst 1,8 milliarder NZD.

Dubai registrerede 51.000 boligsalg i 2. kvartal 2025, et kvartalsrekord, mens planer om at tilføje 210.000 nye boligenheder inden udgangen af 2026 får Fitch til at forudse et prisfald på 10–15 %.

Huspriserne i Storbritannien faldt med 0,1 % i august, det tredje månedlige fald siden april, med en årlig vækst på 2,1 %, da overkommeligheden fortsat er presset, og Bank of England sænkede basisrenten til 4,00 %.

Saudi-Arabien lancerede sit første marked for boligpanteobligationsbaserede værdipapirer, hvor SRC udstedte den første RMBS i slutningen af august for at øge likviditeten og støtte målet om at hæve boligejerskabet til omkring 70 %.

Hongkongs udviklere stod over for en stigning på 70 % i gældsforfald næste år til 7,1 milliarder dollars i 2026 fra 4,2 milliarder dollars i år, hvor Road King misligholdt obligationskuponer under refinansieringstryk.

Resumé: I løbet af to dage (1.–2. september 2025) blev ejendomsmarkeder verden over vendt på hovedet af hurtige udviklinger. USA antydede at ville erklære en bolignødsituation midt i stigende realkreditomkostninger reuters.com, mens Storbritannien oplevede et uventet fald i boligpriserne reuters.com. Kinas ejendomskrise blev forværret – fra Evergrande’s kollaps til en udvikler, der tyede til blockchain-finansiering reuters.com. Asien og Stillehavsområdet bød på overraskelser, da New Zealand genåbnede dørene for velhavende udenlandske boligkøbere reuters.com og Japan lancerede en massiv ejendomsfond reuters.com. I Mellemøsten lancerede Saudi-Arabien sine første realkreditbaserede værdipapirer english.aawsat.com for at øge boliglikviditeten, selvom Dubais boom vækker frygt for et krak. På tværs af Afrika og Latinamerika er høje renter og nye investeringer ved at omforme markederne. Nedenfor gennemgår vi de vigtigste handler, tendenser, politikker, renteeffekter, projekter og teknologiske innovationer – med ekspertindsigter – region for region.

Nordamerika (USA & Canada) – Overkommelighedskrise og politiske tiltag

Boligoverkommelighed ved bristepunktet: Det er i stigende grad uopnåeligt at eje bolig i USA, da både realkreditrenter og priser har nået det højeste niveau i årtier. Det er nu billigere at leje end at købe en begynderbolig i 49 ud af de 50 største amerikanske byer san.com san.com. De gennemsnitlige månedlige realkreditbetalinger ($2.768) er omkring 38% højere end huslejen ($2.000) san.com san.com, hvilket er en omvending af de historiske normer. Førstegangskøbere kæmper: deres gennemsnitsalder er steget til 38 (fra 28 i 1991), og deres markedsandel er faldet til 24% , det laveste siden registreringen begyndte i 1981 nar.realtor. “Det amerikanske boligmarked er delt i to grupper: førstegangskøbere, der kæmper for at komme ind på markedet, og nuværende boligejere, der køber kontant,” bemærker NAR’s vicecheføkonom Jessica Lautz nar.realtor, da høje priser og realkreditrenter på over 7% udelukker unge købere.

Asien-Stillehavsområdet – Krise og innovation i lige mål

Kinas ejendomskrise eskalerer: Den episke nedtur på ejendomsmarkedet i Kina viser ingen tegn på at aftage. Evergrande Group, engang Kinas største udvikler, forbliver i centrum af stormen. Den 2. september bad Evergrandes likvidatorer en domstol i Hongkong om at udpege modtagere til at opspore aktiver tilhørende grundlægger Hui Ka Yan, som har nægtet at oplyse fuldt ud om sine ejendomme verden over reuters.com. Dette ekstraordinære skridt er en del af bestræbelserne på at inddrive 6 milliarder dollars i angiveligt bortledte udbytter og betalinger til Hui og andre insidere reuters.com. Evergrande, der har over 300 milliarder dollars i gæld, blev formelt beordret likvideret i 2024 efter at have misligholdt sine forpligtelser reuters.com. Selskabet blev afnoteret fra børsen i Hongkong i sidste uge, hvilket markerer et opsigtsvækkende kollaps for en virksomhed, der engang var indbegrebet af Kinas byggeboom reuters.com. Grundlæggeren Hui, der nu angiveligt er fængslet i Kina på uspecificerede anklager reuters.com, havde taget milliarder i kontanter ud i de gode år, og likvidatorerne advarer om, at hans ekskone kan afhænde yderligere 1 milliard dollars i aktiver, hvis hun ikke bliver forhindret reuters.com. Evergrande-sagaen understreger de dybe revner i Kinas ejendomssektor, som siden 2021 har set adskillige udviklere gå konkurs. Boligsalg og priser fortsætter med at stagnere; nye boligpriser faldt for fjerde måned i træk i juli, ned med 0,3 %, og svag efterspørgsel får myndighederne til at iværksætte stimulanspakker. Kinas centralregering har for nylig opfordret byer til at lempe restriktioner for boligkøb og sænke realkreditrenter for at “forhindre yderligere fald” i boligmarkedet reuters.com. Men indtil videre har disse tiltag kun stabiliseret stemningen kortvarigt. Analytikere frygter en langvarig nedtur: “Ejendomskollapset i Kina er endnu ikke slut,” advarede økonomer i en nylig analyse, hvilket betyder mere smerte for den bredere økonomi (som før krisen var afhængig af ejendomssektoren for 25 % af aktiviteten).Hong Kong-udviklere står over for gældsklippe: Kinas ejendomskrise mærkes også i Hong Kong. En ny Reuters-analyse viser, at Hong Kongs store udviklere står over for en stigning på 70% i gældsforfald næste år – 7,1 milliarder dollars forfalder i 2026 mod 4,2 mia. i år reuters.com reuters.com. Med kommercielle ejendomsværdier i Hong Kong nede med 50% fra toppen i 2019 og kontorudlejning i dvale, er refinansiering en truende udfordring. En mellemstor bygherre, Road King, har netop misligholdt betaling af obligationskuponer, den første Hong Kong-udvikler til at gøre det siden Kinas ejendomsgældskrise begyndte reuters.com. S&P-analytiker Edward Chan advarer om, at flere små udviklere kan misligholde i løbet af de næste 12–24 måneder, efterhånden som bankerne reducerer deres eksponering, og bemærker, at “det vil nå et punkt, hvor de ikke har nogen chance for at tilbagebetale” sådanne lån reuters.com reuters.com. Selv pengestærke giganter sparer på kapitalen; Hong Kongs ejendomsbaroner har sat nye projekter på pause og undersøger salg af aktiver (selvom nødsalg risikerer at presse priserne yderligere ned reuters.com). Hong Kongs monetære myndighed insisterer på, at bankerne er velkapitaliserede til at modstå eventuelle ejendomstab reuters.com. Men stemningen er skrøbelig: byens ejendomsaktier ligger tæt på 10-års lavpunkt. Observatører forventer en bølge af konsolideringer eller privatiseringer af svagere udviklere, hvis forholdene ikke forbedres. Tokenisering af fast ejendom – Kinesisk udviklers dristige eksperiment: Midt i uroen tager en kinesisk udvikler blockchain-teknologi til sig i et forsøg på at rejse kapital. Seazen Group , en af de 20 største bygherrer, annoncerede den 1. september et første af sin slags strategisk partnerskab for at udforske tokenisering af virkelige aktiver (RWA) reuters.com reuters.com. Seazen vil udstede en lille aktiepost på 6,3 millioner dollars (0,27 % af aktierne) til et australsk-registreret Blockchain Metaverse-selskab med det formål i fællesskab at udvikle evnen til at tokenisere Seazens ejendomsaktiver og indtægtsstrømme reuters.com reuters.com. Mellemøsten – Likviditetsforøgelser og Boom/Bust-balance

Saudi-Arabiens realkreditrevolution: Som en milepæl for Kongerigets boligfinansiering har Saudi-Arabien lanceret sit første marked nogensinde for boligpantebrevsbaserede værdipapirer (RMBS) for at øge likviditeten english.aawsat.com. Det statsejede Saudi Real Estate Refinance Co. (SRC, en del af Public Investment Fund) udstedte den første pakke af realkreditobligationer i slutningen af august som led i et bredere sekuritisationsprogram english.aawsat.com english.aawsat.com. Embedsmænd siger, at dette vil frigøre bankernes balancer og tiltrække frisk kapital til boligmarkedet. “Lanceringen af Kongerigets første RMBS-transaktion markerer et strategisk skridt mod at udvikle Saudi-Arabiens realkreditmarked og øge dets tiltrækningskraft for både indenlandske og udenlandske investorer,” sagde Majid Al-Hogail , saudiarabisk boligminister og SRC-formand arabnews.com. Ved at pakke boliglån sammen til omsættelige værdipapirer sigter de saudiarabiske myndigheder mod at øge likviditeten, udvide bankernes udlånskapacitet og sænke realkreditomkostningerne for forbrugerne english.aawsat.com. Tiltaget understøtter Vision 2030-målet om at øge saudiarabisk boligejerskab til 70 % (fra ca. 60 % midt i årtiet) english.aawsat.com. “Denne initiativ giver innovative finansieringsinstrumenter, der er i tråd med Vision 2030… og gør det muligt for flere saudiarabiske familier at eje deres eget hjem,” tilføjede Al-Hogail arabnews.com. SRC’s administrerende direktør Majeed Al-Abduljabbar kaldte RMBS-programmet “et kvalitativt spring” for det sekundære realkreditmarked og bemærkede, at det vil “styrke likviditeten, diversificere investorbasen og hjælpe finansielle institutioner med at håndtere kapital og risiko mere effektivt” arabnews.com. Den første udstedelse var relativt beskeden (præcis størrelse ikke oplyst), men flere er planlagt. S&P Global Ratings roste udviklingen og vurderede, at saudiarabiske banker har omkring $180 milliarder i realkreditlån – 23 % af de samlede udlån – og at sekuritisering vil hjælpe med at opretholde denne vækst, samtidig med at risici håndteres english.aawsat.com english.aawsat.com. Tidspunktet er gunstigt: Saudiske banker er velkapitaliserede og profitable, og investorer både hjemme og i udlandet er ivrige efter højkvalitets saudiarabisk gæld. Hvis RMBS-markedet vokser, kan det sænke realkreditrenterne og gøre boliger mere overkommelige, hvilket vil støtte Kongerigets unge, voksende befolkning.Dubais rekordboom – og truende udbudsbølge: Dubais ejendomsmarked er brandvarmt – men eksperter er varsomme over for, at historien gentager sig. Boligpriserne i Dubai er steget ~70 % siden 2019 bloomberg.com, takket være en tilstrømning af udenlandske fagfolk (inklusive velhavende russere på flugt fra krig) og emiratets ry som et sikkert tilflugtssted. Alene i 2. kvartal 2025 blev der registreret 51.000 boligsalg – et nyt kvartalsrekord for Dubai bloomberg.com. Villa-priser i attraktive områder overstiger nu de tidligere toppe fra 2014, og luksusejendomme er så eftertragtede, at udviklere udlodder via lotteri nye enheder. Denne feber har skabt frygt for endnu et krak som i 2009, hvor en gældsdrevet Dubai-boble bristede. En nylig rapport fra Fitch Ratings dæmpede begejstringen: den forudser tocifrede prisfald forude. Dubai forventes at tilføje 210.000 nye boligenheder inden udgangen af 2026 , dobbelt så mange som leveret de seneste tre år reuters.com. Denne bygge-bølge – en del af store udviklingsplaner – vil medføre en “rekordstor stigning i udbuddet”, der kan presse priserne ned med op til 10–15 % frem mod 2026, siger Fitch reuters.com reuters.com. Det vil kun dæmpe den ~60 % stigning i boligpriserne, der er set fra 2022 til begyndelsen af 2025 reuters.com, en optur drevet af Dubais økonomiske boom efter COVID, liberaliserede visumregler og nul indkomstskat . Dubais regering har taget skridt for at undgå et hårdt fald: de har strammet reglerne for udviklere, konsolideret store statsejede bygherrer og fortsætter med at nedbringe gælden siden redningspakken i 2009 reuters.com. Bankerne har også lavere eksponering mod ejendomme nu (14 % af lån, ned fra 20 % for få år siden) reuters.com, hvilket giver en buffer, hvis værdierne falder. Nogle markedsobservatører mener, at den stærke efterspørgsel efter attraktive beliggenheder (f.eks. strandnære Palm Jumeirah) og byggeforsinkelser vil forhindre en alvorlig overforsyning <a href=”https://www.reuters.com/world/middle-east/dubai-real-estate-prices-likely-freuters.com. Alligevel har stemningen ændret sig – fra eufori til forsigtig optimisme. “Dubais boligboom, drevet af konstante udenlandske tilstrømninger, har fået nogle til at frygte, at et nyt krak kan være på vej,” rapporterede Bloomberg facebook.com. De næste 12–18 måneder vil teste, om Dubais ejendomsmarked kan opnå en “blød landing” – altså køle ned til bæredygtig vækst i stedet for endnu et sammenbrud.

De næste 12–18 måneder vil teste, om Dubais ejendomsmarked kan opnå en “blød landing” – altså køle ned til bæredygtig vækst i stedet for endnu et sammenbrud. Grænseoverskridende kapital og mega-projekter: Mellemøstlig kapital fortsætter med at spille en uforholdsmæssig stor rolle i global ejendom. Med rigelige petrodollar-likviditet har Golfens statslige investeringsfonde og investorer opkøbt trofæaktiver i udlandet – fra kontorer i London til logistikparker i Asien – i det, Bloomberg kaldte de “megakræfter”, hvor Mellemøstens rigdom spreder sig globalt (Bloomberg Businessweek, 1. sep). I de seneste 48 timer er der ikke blevet annonceret nye mega-handler, men markedssnak peger på aktiv shopping: Qatars investeringsmyndighed siges at have øje på andele i kontortårne i New York og London (ubekræftet). I regionen fortsætter mega-projekter ufortrødent. I Saudi-Arabien har byggeriet af den futuristiske by til $500 milliarder, NEOM, nået en ny milepæl med de første 10 kilometer af “The Line”-megakonstruktionen synligt rejst i ørkenen (ifølge droneoptagelser, der cirkulerede 2. sep). I Egypten åbnede den Nye Administrative Hovedstad flere nye ministeriumsbygninger den 1. sep, hvilket flytter flere regeringsfunktioner ud af det overfyldte Kairo (Al Ahram, 2. sep). Disse kolossale projekter, som stadig er år fra færdiggørelse, signalerer tillid til, at ejendomsudvikling fortsat er en hjørnesten i Mellemøstens økonomiske strategi. Derudover skrider nye regler fremad: Saudi-Arabien har netop godkendt en lov (gældende fra 2026), der tillader ikke-residente udlændinge at eje fast ejendom via et digitalt ID-system coingeek.com pinsentmasons.com – potentielt en game-changer for udenlandske investeringer i saudiarabisk ejendom. Alt i alt balancerer regionen på en knivsæg mellem boom og forsigtighed: Rigelig kapital driver vækst og opkøb, selvom beslutningstagere og analytikere arbejder på at forhindre overophedning og sikre langsigtet stabilitet på deres ejendomsmarkeder.

Afrika – Fremvoksende investeringstendenser og tegn på genopretning

Stigning af indenlandske investorer: En stille transformation er i gang på flere afrikanske ejendomsmarkeder – fremkomsten af lokale institutionelle investorer , der udfylder et tomrum, som længe har været besat af udenlandsk kapital. Afrikanske pensionsfonde og kapitalforvaltere, der historisk har været forsigtige med ejendomme, øger nu markant deres allokeringer til fast ejendom africabusiness.com africabusiness.com. Denne tendens tilfører stabil, langsigtet indenlandsk kapital til udviklingsprojekter over hele kontinentet. “Disse institutioner er begyndt at øge deres allokeringer … og introducerer deltagelsen af tidligere fraværende, langsigtet, stabil indenlandsk kapital,” forklarer Niyi Adeleye , Head of Real Estate Finance (Africa Regions) hos Standard Bank africabusiness.com. For eksempel har nigerianske pensionsfonde øget deres ejendomsinvesteringer med hele ~418 % i første halvdel af 2025 sammenlignet med året før (om end fra et lavt udgangspunkt) africabusiness.com. Selvom de absolutte tal stadig er beskedne – omkring 51 millioner dollars investeret i H1 2025, op fra 9 millioner dollars i H1 2024 africabusiness.com – er vækstkurven opmuntrende. På markeder som Nigeria, Ghana, Kenya og Sydafrika søger pensions- og forsikringsselskaber den stabile indkomst og inflationssikring, som ejendomme kan give. Den kommende Africa Property Investment Summit (planlagt til midten af september i Cape Town) vil sætte fokus på dette skifte med paneldebatter om, hvordan lokale pensionsfonde nu er “instrumentelle drivkræfter” bag ejendomsprojekter africabusiness.com. Indtræden af disse indenlandske aktører signalerer et modnende økosystem: udviklingsprojekter støttet af pensionsmidler stiller typisk krav om strengere ledelse, bæredygtighed og længere tidshorisonter, hvilket i sidste ende kan stabilisere afrikanske ejendomscyklusser africabusiness.com africabusiness.com. Det redreducerer afhængigheden af ustabile udenlandske investorer. Som en administrerende direktør udtrykte det, understøtter udskiftningen af udenlandsk kapital med lokale kilder “skabelsen af mere kommercielt stabile og bæredygtige ejendomsøkosystemer på nøglemarkeder.” africabusiness.com.

En stille transformation er i gang på flere afrikanske ejendomsmarkeder – fremkomsten af , der udfylder et tomrum, som længe har været besat af udenlandsk kapital. Afrikanske pensionsfonde og kapitalforvaltere, der historisk har været forsigtige med ejendomme, øger nu markant deres allokeringer til fast ejendom africabusiness.com africabusiness.com. Denne tendens tilfører stabil, langsigtet indenlandsk kapital til udviklingsprojekter over hele kontinentet. “Disse institutioner er begyndt at øge deres allokeringer … og introducerer deltagelsen af tidligere fraværende, langsigtet, stabil indenlandsk kapital,” forklarer , Head of Real Estate Finance (Africa Regions) hos Standard Bank africabusiness.com. For eksempel har øget deres ejendomsinvesteringer med hele ~418 % i første halvdel af 2025 sammenlignet med året før (om end fra et lavt udgangspunkt) africabusiness.com. Selvom de absolutte tal stadig er beskedne – omkring 51 millioner dollars investeret i H1 2025, op fra 9 millioner dollars i H1 2024 africabusiness.com – er vækstkurven opmuntrende. På markeder som Nigeria, Ghana, Kenya og Sydafrika søger pensions- og forsikringsselskaber den stabile indkomst og inflationssikring, som ejendomme kan give. Den kommende (planlagt til midten af september i Cape Town) vil sætte fokus på dette skifte med paneldebatter om, hvordan lokale pensionsfonde nu er “instrumentelle drivkræfter” bag ejendomsprojekter africabusiness.com. Indtræden af disse indenlandske aktører signalerer et modnende økosystem: udviklingsprojekter støttet af pensionsmidler stiller typisk krav om strengere ledelse, bæredygtighed og længere tidshorisonter, hvilket i sidste ende kan stabilisere afrikanske ejendomscyklusser africabusiness.com africabusiness.com. Det redreducerer afhængigheden af ustabile udenlandske investorer. Som en administrerende direktør udtrykte det, understøtter udskiftningen af udenlandsk kapital med lokale kilder “skabelsen af mere kommercielt stabile og bæredygtige ejendomsøkosystemer på nøglemarkeder.” africabusiness.com. Sydafrikas blandede genopretning: Sydafrika, kontinentets mest udviklede ejendomsmarked, viser forsigtige tegn på genopretning midt i vedvarende udfordringer. Ejendomsanalytikere rapporterer om en forsigtigt optimistisk stigning i boligsektoren i 2025, takket være en forbedret økonomi og forventningen om rentenedsættelser fra den sydafrikanske centralbank bizcommunity.com bizcommunity.com. (SARB hævede aggressivt renten til 8,25 % repo i 2022–23; inflationen er siden faldet til målet på 4–6 %, hvilket åbner mulighed for rentenedsættelser.) I Cape Town har en tilstrømning af tech og finans skabt et mini-boom – byens befolkning nærmer sig 5 millioner med stigende efterspørgsel fra både tilflyttere fra indlandet og “digitale nomader” bizcommunity.com. Priserne på prime boliger i Cape Town på Atlantic Seaboard er steget med 160 % siden 2010 , hvilket har fået byen til at investere 40 milliarder rand i infrastruktur for at følge med bizcommunity.com. “Cape Towns situation understreger, at hurtig vækst i områder med høj efterspørgsel kan belaste ressourcerne og udelukke dele af markedet,” bemærker Grant Goosen , en lokal ejendomsdirektør bizcommunity.com. Imens er førstegangskøbere over hele Sydafrika aktive i mere overkommelige forstæder, hjulpet af en fritagelse for overdragelsesafgift på boliger under 1,2 millioner rand – en “game-changer”, der driver salget i begyndelsen af markedet bizcommunity.com. På erhvervssiden er kontor- og detailudlejning langsomt ved at komme sig efter pandemiens lavpunkt, hjulpet af byfornyelsesprojekter og mere fleksible lejevilkår bizcommunity.com. Industri- og logistikejendomme forbliver et lyspunkt (lagre, datacentre, mobilmaster), hvilket stemmer overens med globale investorers interesse for disse segmenter bizcommunity.com. Samlet set er SydafrikasDen 8,8 billioners ejendomssektor er i gang med at diversificere: Da traditionelle kontorer kun kommer sig langsomt, kommer væksten fra nye nicher som studieboliger og solcelledrevne “grønne” hjem. Vejen til fuld genopretning er lang – arbejdsløshed og strømafbrydelser tynger stadig tilliden – men ejendomsmarkedets tilpasning viser modstandsdygtighed.

Sydafrika, kontinentets mest udviklede ejendomsmarked, viser midt i vedvarende udfordringer. Ejendomsanalytikere rapporterer om en i boligsektoren i 2025, takket være en forbedret økonomi og forventningen om rentenedsættelser fra den sydafrikanske centralbank bizcommunity.com bizcommunity.com. (SARB hævede aggressivt renten til 8,25 % repo i 2022–23; inflationen er siden faldet til målet på 4–6 %, hvilket åbner mulighed for rentenedsættelser.) I har en tilstrømning af tech og finans skabt et mini-boom – byens befolkning nærmer sig 5 millioner med stigende efterspørgsel fra både tilflyttere fra indlandet og “digitale nomader” bizcommunity.com. Priserne på prime boliger i Cape Town på Atlantic Seaboard er steget med , hvilket har fået byen til at investere 40 milliarder rand i infrastruktur for at følge med bizcommunity.com. “Cape Towns situation understreger, at hurtig vækst i områder med høj efterspørgsel kan belaste ressourcerne og udelukke dele af markedet,” bemærker , en lokal ejendomsdirektør bizcommunity.com. Imens er førstegangskøbere over hele Sydafrika aktive i mere overkommelige forstæder, hjulpet af en fritagelse for overdragelsesafgift på boliger under 1,2 millioner rand – en “game-changer”, der driver salget i begyndelsen af markedet bizcommunity.com. På erhvervssiden er langsomt ved at komme sig efter pandemiens lavpunkt, hjulpet af byfornyelsesprojekter og mere fleksible lejevilkår bizcommunity.com. Industri- og logistikejendomme forbliver et lyspunkt (lagre, datacentre, mobilmaster), hvilket stemmer overens med globale investorers interesse for disse segmenter bizcommunity.com. Samlet set er SydafrikasDen 8,8 billioners ejendomssektor er i gang med at diversificere: Da traditionelle kontorer kun kommer sig langsomt, kommer væksten fra nye nicher som studieboliger og solcelledrevne “grønne” hjem. Vejen til fuld genopretning er lang – arbejdsløshed og strømafbrydelser tynger stadig tilliden – men ejendomsmarkedets tilpasning viser modstandsdygtighed. Andre steder i Afrika: Andre regionale markeder har haft mere stille nyheder de seneste 48 timer, men fortsætter med at bevæge sig i unikke retninger. Nigeria, efter en valutadevaluering og rentestigninger, så sin centralbank begynde at lempe politikken en smule – et positivt tegn for ejendomsfinansiering, som var gået næsten i stå. I Kenya gjorde regeringens program for billige boliger sig bemærket ved at færdiggøre 10.000 nye enheder i Nairobis satellitbyer (kenyansk presse, 1. september), som led i en ambitiøs plan om at bygge 200.000 boliger om året. Egypten udnytter golfinvestorers interesse til at finansiere sine mega-projekter New Alamein City og New Capital, selvom en forestående IMF-gennemgang har skabt usikkerhed om visse ejendomssubsidier. Marokko og Tunesien oplever en genopblomstring i turismen efter pandemien, hvilket øger efterspørgslen efter ferie- og udlejningsejendomme ved Middelhavskysten. Og over hele kontinentet vokser proptech-startups frem: fra digitale realkreditplatforme i Nigeria til blockchain-baserede tinglysningsregistre i Kenya, sigter innovation mod at løse gamle markedsfriktioner. Kort sagt er Afrikas ejendomslandskab meget varieret – men en fælles tendens i 2025 er væksten i lokale investeringer og fokus på at huse kontinentets unge, urbaniserende befolkning trods økonomisk modvind.

Latinamerika – Høje renter vs. høje forhåbninger

Brasilien: At bygge bro over boligkreditkløften: Latinamerikas største økonomi, Brasilien , kæmper med følgerne af meget høje renter på boligmarkedet. Med inflationen under kontrol var Brasiliens centralbank begyndt at sænke sin Selic-rente fra et toppunkt på 13,75 % i 2023 – men tidligere stramninger har efterladt eftervirkninger. På et tidspunkt i år faldt saldoen på opsparingskonti drastisk , da opsparere jagtede højere afkast, hvilket drænede de traditionelle boligfinansieringskilder for midler reuters.com reuters.com. Brasilianske boliglån er i høj grad bundet til opsparingsindskud, og udstrømningen skabte en kreditklemme for både boligbyggere og købere. I en tale i juni bemærkede centralbankdirektør Gabriel Galipolo , at systemet må tilpasse sig: “Dette tvinger centralbanken og det finansielle system til at søge alternative finansieringskilder … mod en ny model,” sagde han, med henvisning til planer om en “bro”-finansieringsløsning reuters.com reuters.com. Tilsynsmyndigheder har været i dialog med den statslige långiver Caixa og andre om måder at bruge kapitalmarkeder eller statslig støtte til at sikre, at boliglån fortsat kan udbetales reuters.com. Imens forbliver Brasiliens boligmarked blandet: boligpriserne stiger moderat i nominelle termer (omkring 5 % år-til-år ifølge FipeZap-indekset), men falder efter inflation. Byggeaktiviteten tager til i segmenter som statsstøttet, overkommelig boligbyggeri (takket være genoplivning af statslige programmer), mens projekter i den dyrere ende står stille. Mange brasilianere har udskudt boligkøb på grund af de 14 %+ boligrenter , der blev set sidste år. Men da Selic nu er på vej nedad (sænket til 12,75 % i september og forventes omkring 10 % midt i 2026), vender optimismen tilbage. Nogle analytikere forudser en frigørelse af opsparet efterspørgsel i slutningen af 2025, hvis låneomkostningerne falder til etcifrede niveauer. Indtil da er Brasilien et eksempel på, hvordan høje renter har kølet ejendomsmarkedet – og hvordan beslutningstagere kæmper for at skabe nye finansieringskanaler til at bygge bro over kløften.

