Global ejendoms-rutsjebane: Boliglånsrenter styrtdykker, Kina vakler, Dubai boomer (4.–5. september 2025)

Nøglefakta

Amerikansk realkreditlettelse: Den gennemsnitlige 30-årige fastforrentede realkreditrente nåede et 11-måneders lavpunkt (~6,5 %) realestatenews.com, hvilket lettede de månedlige betalinger en smule. Dog forbliver købernes efterspørgsel afdæmpet – ansøgninger faldt med 1,2 % i slutningen af august trods rentefaldet realestatenews.com realestatenews.com. “Boligkøbere holder øje med renterne og håber, at [renterne] falder under 6 %,” bemærkede en Seattle-mægler realestatenews.com.

Den gennemsnitlige 30-årige fastforrentede realkreditrente nåede et realestatenews.com, hvilket lettede de månedlige betalinger en smule. Dog – ansøgninger faldt med 1,2 % i slutningen af august trods rentefaldet realestatenews.com realestatenews.com. “Boligkøbere holder øje med renterne og håber, at [renterne] falder under 6 %,” bemærkede en Seattle-mægler realestatenews.com. Kinas skrøbelige genopretning: Kinas bolignedtur fortsætter , men prisfaldet på boliger i 2025 forventes nu at blive 3,8 % (mindre alvorligt end det tidligere forventede fald på 4,8 %) reuters.com. Analytikere advarer om, at boligsalg og investeringer vil skrumpe mere markant end forventet reuters.com, og nogle opfordrer til “direkte indgriben” fra Beijing for at stabilisere markedet reuters.com.

, men prisfaldet på boliger i 2025 forventes nu at blive 3,8 % (mindre alvorligt end det tidligere forventede fald på 4,8 %) reuters.com. Analytikere advarer om, at boligsalg og investeringer vil end forventet reuters.com, og nogle opfordrer til “direkte indgriben” fra Beijing for at stabilisere markedet reuters.com. Europa køler af: Britiske boligpriser faldt 0,1 % i august – et uventet fald, da presset økonomi og 35 % af indkomsten nu kræves til førstegangskøberes realkreditlån, hvilket dæmper efterspørgslen reuters.com. Eurozonens byggesektor forbliver i lavkonjunktur (PMI <50 i Tyskland, Frankrig, Italien) riotimesonline.com, hvilket signalerer svagere byggeaktivitet på tværs af kontinentet.

– et uventet fald, da presset økonomi og 35 % af indkomsten nu kræves til førstegangskøberes realkreditlån, hvilket dæmper efterspørgslen reuters.com. forbliver i lavkonjunktur (PMI <50 i Tyskland, Frankrig, Italien) riotimesonline.com, hvilket signalerer svagere byggeaktivitet på tværs af kontinentet. Asien-Stillehavsområdet blandet: Hongkongs ejendomsmarked er ved at ramme bunden , hvor dets største udvikler ser overskuddet stige for første gang i 3 år midt i lempede realkreditregler chinadailyhk.com chinadailyhk.com. Japans økonomi er et lyspunkt – husholdningernes forbrug steg 2,2% i juli og lønningerne 3,0% riotimesonline.com – hvilket potentielt understøtter boligefterspørgslen, selvom Kinas problemer kaster en regional skygge.

, hvor dets største udvikler ser overskuddet stige for første gang i 3 år midt i lempede realkreditregler chinadailyhk.com chinadailyhk.com. er et lyspunkt – husholdningernes forbrug steg 2,2% i juli og lønningerne 3,0% riotimesonline.com – hvilket potentielt understøtter boligefterspørgslen, selvom kaster en regional skygge. Mellemøstligt boom: Ejendomsmarkedet i Golfen buldrer frem. Dubais boligsalg sprang 40% i første halvår 2025 (326,6 mia. AED mod 233 mia. året før) wam.ae, drevet af udenlandske investorer og olieledet vækst. Nogle projekter i UAE bliver udsolgt på “en eller to uger” trods tre års byggetid wam.ae. Saudi-Arabien fortsætter med mega-projekter som NEOM for at nå ambitiøse bolig-mål for 2030 english.aawsat.com english.aawsat.com.

Dubais boligsalg sprang i første halvår 2025 (326,6 mia. AED mod 233 mia. året før) wam.ae, drevet af udenlandske investorer og olieledet vækst. Nogle projekter i UAE bliver udsolgt på “en eller to uger” trods tre års byggetid wam.ae. Saudi-Arabien fortsætter med mega-projekter som NEOM for at nå ambitiøse bolig-mål for 2030 english.aawsat.com english.aawsat.com. Latinamerikanske udfordringer: Brasiliens boligmarked er presset af skyhøje renter (~14,75% Selic), der har drænet realkreditfinansiering reuters.com. Centralbanken udarbejder en ny “bro”-finansieringsmodel for at håndtere situationen reuters.com. Mexicos byggeudsigter er svage – de faste bruttoinvesteringer faldt 6,4% år-til-år riotimesonline.com – hvilket afspejler forsigtighed trods håb om vækst drevet af nearshoring.

af skyhøje renter (~14,75% Selic), der har drænet realkreditfinansiering reuters.com. Centralbanken udarbejder en ny “bro”-finansieringsmodel for at håndtere situationen reuters.com. er svage – de faste bruttoinvesteringer faldt 6,4% år-til-år riotimesonline.com – hvilket afspejler forsigtighed trods håb om vækst drevet af nearshoring. Afrikas boligkrise: Alvorlige boligmangler fortsætter – Nigerias underskud er ~28 millioner enheder businessamlive.com – selvom Afrikas ejendomsmarked forventes at nå $17,6 billioner i 2025 businessamlive.com. Sydafrika nyder relativt bedre overkommelighed (pris-til-indkomst ~3,1 mod ~10 i Nigeria) businessamlive.com, og de seneste rentenedsættelser der (prime ~10,75%) sætter gang i køberaktivitet i mellemsegmentet.

Nordamerika

Bolig- og ejendomsmarkeder

Realkreditrenter og køberstemning: De amerikanske realkreditomkostninger er faldet i syv uger i træk, hvilket giver en smule lettelse til købere. Den 30-årige fastforrentede rente ligger nu i gennemsnit på 6,5% – det laveste i 11 måneder realestatenews.com, takket være faldende inflation og forventning om rentenedsættelser fra Federal Reserve. “Historisk set giver en svagere end forventet jobrapport optimisme for Fed-rentenedsættelser og kan sænke obligationsrenterne, hvilket dermed kan trække realkreditrenterne ned,” forklarede Hannah Jones, analytiker hos Realtor.com realestatenews.com. Omvendt kan stærke jobtal sende renterne op igen, bemærkede hun, og understregede “ustabilitet forude” realestatenews.com. Med en afgørende amerikansk jobrapport på vej, er markedsovervågere forberedte på rentebevægelser.

Købernes efterspørgsel og priser: Selv med lavere renter forbliver efterspørgslen fra boligkøbere lunken. “Boligkøbere… bør ikke forsøge at time renterne,” råder Bright MLS’ cheføkonom Lisa Sturtevant og opfordrer i stedet købere til at udnytte det stigende udbud og mere fleksible sælgere realestatenews.com. Faktisk er antallet af aktive boligannoncer i USA steget med ca. 11 % siden sidste år, da flere ejere sætter til salg og prisvæksten aftager realestatenews.com. Mange sælgere er begyndt at sænke priserne eller tilbyde indrømmelser for at få handlen i hus realestatenews.com. Som følge heraf faldt den gennemsnitlige månedlige betaling til det laveste niveau siden januar (≈$2.593) realestatenews.com. Men det er stadig 5 % højere end for et år siden og dobbelt så højt som før pandemien realestatenews.com, hvilket understreger presset på boligoverkommelighed. “Realkreditrenterne er ikke faldet nok til at bringe en bølge af købere tilbage. Boligkøbere håber… at de vil falde til under 6 %,” sagde Mariah O’Keefe, en Redfin-mægler i Seattle realestatenews.com. Når det gælder priser, forbliver det amerikanske boligmarked samlet set robust – de nationale medianpriser er stort set uændrede i forhold til sidste år, uden tegn på et krak i 2025 forbes.com – men regionale forskelle vokser. Dyre markeder på vestkysten har oplevet mindre fald, mens nogle byer i Midtvesten og Nordøst stadig opnår beskedne stigninger takket være solide lokale økonomier.

Markedsrisici og regionale forskelle: En nyfra ATTOM rangerede dele afover for en nedgang i år worldpropertyjournal.com . Disse markeder står over for en perfekt storm af worldpropertyjournal.com . “Sommerens boligpriser var bestemt opsigtsvækkende, men…nøgleindikatorer ud over blot salgsprisen [giver] et barometer for, hvor markedet er på vej hen,” sagde ATTOMs CEO Rob Barber worldpropertyjournal.com . Til sammenligning ser mange boligmarkeder i Texas og Midtvesten sundere ud, med lavere arbejdsløshed og få boliglån under vand worldpropertyjournal.com befinder sig imidlertid på et vendepunkt: Efter en langvarig stilstand forbedres købernes stemning forsigtigt.er stabiliseret omkring ~5,5 % for 5-årige fastforrentede lån fortune.com , og det forventes bredt, at Bank of Canada vilpå sit møde den 17. september for at fremme væksten ca.finance.yahoo.com . Torontos boligbestyrelse rapporterede en lille stigning i salget i august (+2,3 % år-til-år), mens priserne blødgøres, hvilket signalerer, at en “stalled recovery” måske er ved at vende trreb.ca . Alligevel er, med gennemsnitlige boligpriser (~673.000 C$) op ~0,6 % fra et år siden stats.crea.ca og husholdninger tæt på rekordgældniveauer.

Multifamilie og huslejer: Det amerikanske marked for lejeboliger er ved at blive blødere efter flere års vækst. Den nationale belægningsprocent faldt til 95,4 % i august, og de faktiske huslejer faldt 0,2 % år-til-år, det første årlige fald i husleje siden begyndelsen af 2021 credaily.com credaily.com. Dette milde fald afspejler en bølge af nybyggeri i Sun Belt-byer og lejere, der er presset af inflationen. Huslejenedsættelser er koncentreret i overudbyggede storbyområder som Austin, Phoenix og Orlando, samt i turistafhængige markeder (f.eks. Las Vegas), hvor udlejere rapporterer svagere efterspørgsel credaily.com credaily.com. Omvendt oplever nogle dyre kystbyer stadig stigende huslejer 3–7 % år-til-år – San Francisco, New York, San Jose – da begrænset udbud og stærke arbejdsmarkeder holder presset opadgående credaily.com. Den generelle afkøling er gode nyheder for lejere, men eksperter påpeger, at det er en rebalancering snarere end et krak. “Selvom den månedlige huslejestigning har været begrænset i over et år, markerer dette et skifte til negativt territorium,” bemærkede RealPage-analytikere i en markedsopdatering credaily.com. Med flere lejlighedsprojekter, der færdiggøres frem mod 2026, kan lejerne endelig genvinde noget forhandlingskraft.

Erhvervs- & industriejendomme

Kontorsektoren og kommercielle handler: Nordamerikas kontormarkeder oplever fortsat pres fra høje tomgangsprocenter og refinansieringsudfordringer. I USA ligger kontortomgangen på omkring 18–20 % i mange bymidter bisnow.com, og udlejere tyer til store rabatter eller omdanner bygningerne. Denne uge så vi et eksempel på nødlidende kontorsalg: Den private investor Savanna opkøbte et kontortårn i Midtown Manhattan (444 Madison Ave) via nødsalg for $50 millioner crenews.com – en markant rabat, der afspejler faldende værdier. På vestkysten blev en kontorejendom i San Francisco købt med henblik på omdannelse til boliger, da investorer ser kreative genanvendelser for underudnyttede tårne crenews.com. “Fremmødet på kontorerne halter fortsat,” advarede en brancheprognose, hvilket tvinger udlejere til at finansiere dyre opgraderinger og indrømmelser for at tiltrække lejere realestatenews.com. Udlejningsaktiviteten er afdæmpet, selvom nogle mæglere hævder, at det værste kan være ovre. I Los Angeles for eksempel blev kontorinvesteringerne fordoblet fra et lavt niveau i 2. kvartal, og lokale mæglere siger, at markedet “har ramt bunden” med opportunistiske købere, der dukker op bisnow.com. Alligevel forventes enhver genopretning for kontormarkedet at blive langsom og ujævn frem til 2025.

Industri og logistik: Til gengæld forbliver industri-ejendomme en drivkraft. Datacentre i Nordamerika har netop nået et “historisk lavt” tomgangsniveau, da efterspørgslen på cloud computing stiger crenews.com. Lager- og logistikplads er også fortsat begrænset – de nationale industri-tomgangsprocenter ligger omkring 4 %, og lejen stiger, især nær havne og større byer wam.ae wam.ae. Investorer har investeret over 33 mia. dollars i industriejendomme i første halvår 2025 credaily.com, da de fornemmer et vedvarende behov for e-handel og produktion. For eksempel sikrede en investor i Californien et lån på 67 mio. dollars til et fuldt udlejet industripark i Sacramento, hvilket understreger tilliden til sektoren crenews.com crenews.com. Udviklere øger tempoet for nye projekter hvor de kan: I Dallas blev et moderne lager på kun ét år solgt til en REIT til høj værdiansættelse crenews.com, og opførelsen af mega-distributionscentre fortsætter i Sun Belt-knudepunkter. “Industrisektoren fortsætter med at tiltrække internationale investorer,” bemærker CBRE’s Q2-rapport, som nævner “stærk lejevækst i nøglelogistikaktiver” på markeder som Atlanta og Toronto wam.ae. En mulig modvind: Hvis forbrugerforbruget eller handelsvolumener svigter, kan det hæsblæsende tempo for lejevækst aftage. Men for nu er industri-ejendomme en markant højdespringer globalt.

Detailhandel og blandet anvendelse: Billedet for detailhandels-ejendomme er nuanceret. Butikstomgangen i USA ligger tæt på rekordlave niveauer (~5,3% tilgængelighed) på trods af bølger af kædelukninger marketsgroup.org. Velbeliggende butikscentre og high-street detailhandel har i vid udstrækning genudlejet pandemitidens tomme lokaler, og fodtrafikken er på vej tilbage i mange indkøbscentre. Dog viser en ny rapport fra Newmark, at detailhandels-lejevolumen faldt med 29% år-til-år i 2. kvartal 2025 marketsgroup.org. Kun 31,7 millioner kvadratfod blev udlejet på landsplan – 23% under det langsigtede gennemsnit – da detailhandlere blev mere forsigtige midt i økonomisk usikkerhed og en mangel på attraktive lokaler marketsgroup.org. Butikslukninger oversteg åbninger, hvilket gav negativ nettoudlejning sidste kvartal marketsgroup.org. Kendte konkurser (Joann, Rite Aid, Forever 21) og omkostningsbesparelser hos store kæder bidrog til tilbagegangen marketsgroup.org. “Mange detailoperatører strømliner butiksporteføljer…fokuserer på underpræsterende lokationer,” bemærkede rapporten og forudsagde mere konsolidering frem mod 2026 marketsgroup.org. Alligevel, selvom store butikker skrumper, er detailhandlens fundament langt fra kollaps – tilgængeligheden er stadig lavere end det historiske gennemsnit på 6,6% marketsgroup.org, og udbudslejeniveauerne holder sig generelt stabile. Butikscentre med dagligvareforretninger og luksusbutiksstrøg klarer sig særligt godt, mens sekundære indkøbscentre kæmper. I Canada rapporterer topcentre i Toronto og Vancouver ligeledes om høj belægning og lejevækst, selvom nogle mellemklassebutikker trækker sig tilbage. Blandet anvendelses-udviklinger, der kombinerer detailhandel, spisesteder og underholdning, dukker op som en redning for ældre indkøbscentre, med flere store amerikanske projekter for omdannelse af indkøbscentre til lejligheder annonceret det seneste år for at genoplive fodtrafikken.

Grunde & Udvikling

Byggeri og jord­salg: Byggeaktiviteten er delt op på tværs af Nordamerika. Boligbyggeri i USA er aftaget fra de høje niveauer i 2022 – igangsætning af enfamiliehuse er faldet en smule, og bygherrer nævner vanskeligheder ved at finde overkommelig jord. I en NAHB-undersøgelse sagde 38% af bygherrerne, at udbuddet af grunde var “lavt” i deres markeder eyeonhousing.org. Dog er salget af nye boliger kun ~3% lavere år-til-dato kitchenbathdesign.com, hvilket indikerer, at bygherrer formår at sælge boliger, om end med incitamenter. Jordpriserne forbliver høje i mange regioner, hvilket sammen med høje materialepriser fortsat presser priserne på nye boliger. I Canada genoptager udviklere forsigtigt projekter efter en pause, hjulpet af statslige tiltag som Vancouvers reformer af byggetilladelser og et nyt initiativ i Toronto for at omdanne uudnyttede kontorer til boliger. Infrastruktur og jordudvikling knyttet til industrielle formål – såsom forberedelse af megasites til batterifabrikker i det sydlige USA eller lagerparker i det nordlige Mexico – er hotspots, der tiltrækker institutionel kapital. For eksempel markedsfører Mexico nye industrizoner nær den amerikanske grænse for at tiltrække reshoring, selvom lokale infrastrukturmangler fortsat er et problem. Landbrugsjord og skovarealer, som alternative reelle aktiver, har også oplevet øget investorinteresse i 2025 midt i volatile aktiemarkeder, med flere store salg af jordporteføljer rapporteret hen over sommeren. Overordnet set er Nordamerikas udviklingspipeline blevet smallere sammenlignet med boomet efter COVID, men strategiske projekter (især inden for billige boliger og logistik) fortsætter med at rykke frem, ofte støttet af offentligt-private partnerskaber og kreative finansieringsløsninger.

Europa

Boligejendomme

Boligpriser og politik: Europas boligmarkeder viser tegn på afkøling efter flere års vækst. I Storbritannien chokerede Nationwide’s seneste indeks observatører ved at afsløre et fald på 0,1 % i huspriserne i august (i forhold til juli) reuters.com – det tredje månedlige fald siden april. Den årlige prisvækst faldt til kun 2,1 %, det svageste siden midten af 2024 reuters.com. “Den relativt afdæmpede stigning i huspriserne er forståelig, da boligbyrden stadig er høj,” sagde Nationwide’s cheføkonom Robert Gardner reuters.com. På trods af at Bank of England sænkede sin ledende rente til 4,0 % i august reuters.com (det første rentefald i denne cyklus), er låneomkostningerne stadig høje efter nyere standarder, og den gennemsnitlige købers realkredit sluger nu ca. 35 % af nettolønnen reuters.com. Potentielle købere står også over for usikkerhed om mulige skatteændringer – spekulationer om en ny “mansion tax” i det næste budget har svækket købernes tillid i den dyre ende. “Risikoen er, at spekulationer om stigninger i ejendomsskat… yderligere rammer købernes tillid,” advarede Ashley Webb fra Capital Economics reuters.com. På kontinentet er boligprisstigninger stort set gået i stå i mange lande. Tyskland oplever lette nominelle prisfald i nogle byer, efterhånden som en æra med ultrabillige realkreditlån slutter. Sverige og Danmark så tidligere kraftigere korrektioner (10–15 % fra toppen), men ser ud til at stabilisere sig, efterhånden som renterne flader ud. I Frankrig er priserne samlet set flade, men antallet af handler er faldet, hvilket har fået regeringen til at overveje incitamenter til købere af nye, miljøvenlige boliger. Polen og Central- og Østeuropa har lommer af vækst (drevet af stærke lønstigninger og ukrainsk immigration i Polens tilfælde), men de høje eurozonsrenter begrænser finansieringen. Overordnet set går Europas boligmarked ind i en periode med prisstagnation – en lettelse for førstegangskøbere, men en udfordring for udviklere og nylige ejere, der havde budgetteret med endeløs værdistigning.

Lejepriser og overkommelighed: Lejere over hele Europa mærker presset. I mange hovedstæder – London, Dublin, Paris, Berlin – har lejepriserne nået rekordhøjder i år, drevet af begrænset udbud og højere udgifter for udlejere. For eksempel oversteg Londons gennemsnitlige husleje £2.200/måned, en stigning på ca. 12% årligt, da højere realkreditrenter fik nogle udlejere til at sælge eller hæve huslejen. Nogle regeringer griber ind: Irland forlængede sit loft over huslejestigninger og forbud mod udsættelser i følsomme markeder, mens Skotland opretholder midlertidige huslejestop for eksisterende lejere. Tyskland udvider sit budget til almene boliger efter undersøgelser viste en drastisk mangel på overkommelige boliger. Omvendt oplever enkelte byer et overudbud: Dubai-lignende byggebooms i dele af Spaniens Costa del Sol og Portugals Algarve (populære blandt udlændinge) har faktisk begyndt at sænke luksuslejen en smule dér, hvilket er en undtagelse i Europa. Den samlede europæiske boligejerandel er faldet, da yngre husstande lejer i længere tid, en tendens som beslutningstagere følger nøje. I Storbritannien er den private leje-komponent af CPI ca. 5% højere år-for-år, det hurtigste i over et årti, hvilket bidrager til inflationen. Dette har sat gang i debatter om stærkere huslejeregulering versus tiltag for at øge udbuddet af lejeboliger. Bemærkelsesværdigt er det, at Polen netop har indført incitamenter til byg-til-leje-projekter, og Østrig kanaliserer pensionsmidler ind i obligationer til billige boliger – innovative tilgange til at afhjælpe Europas lejeboligkrise.

Erhvervs- & industriejendomme

Bygge- og udviklingsnedgang: Europas bygge- og udviklingssektor er tydeligt presset. Eurozonens bygge-PMI faldt endnu længere under 50-mærket i august, hvilket signalerer tilbagegang: Tysklands indeks faldt til 46,0, Italiens til 47,7, og Frankrig holdt sig på 46,7 riotimesonline.com. Dette markerer en vedvarende nedgang i byggeaktiviteten. Høje finansieringsomkostninger, mangel på arbejdskraft og økonomisk usikkerhed får mange projekter til at blive udskudt eller aflyst. Fra kontorer i Frankfurt til boligprojekter i Madrid rapporterer udviklere om vanskeligheder med at sikre rentable afkast med ECB’s rente på 4%. Selv om inputomkostninger (som træ og stål) er faldet fra toppene i 2022, forbliver udviklernes tillid svag. I Tyskland var byggetilladelser til boliger faldet med ca. 27% i første halvdel af 2025 sammenlignet med året før, og brancheorganisationer advarer om en “udvikler-udrensning”, medmindre låneomkostningerne falder. Sveriges byggekrise er akut – flere store byggefirmaer har søgt konkursbeskyttelse i år på grund af et overskud af usolgte boliger og dyr gæld. Infrastruktur- og industriprojekter er dog et relativt lyspunkt: EU-finansierede grønne energianlæg og halvlederfabrikker (i Tyskland og Frankrig) samt havvindmølleprojekter (Nordsøen) skrider frem og skaber nogle byggejobs. Men samlet set er Europas udviklere i tilbagetog. Dette fald i byggeriet er både et symptom og en årsag til økonomisk skrøbelighed i Europa – færre kraner på himlen i dag kan betyde strammere boligudbud (og højere huslejer) om nogle år, hvis og når efterspørgslen vender tilbage.

Kontor- og detailmarkeder: De europæiske kontormarkeder forbliver todelte. Førsteklasses, moderne kontorlokaler i byer som London og Paris holder værdien, da virksomheder søger kvalitet, men ældre, mindre effektive bygninger har svært ved at finde lejere. Kontorledigheden i London er steget til omkring 9 %, og udlejere tilbyder leje-fri perioder på 12–18 måneder for at lokke lejere, især i City. Paris har klaret sig bedre (ledighed ~7 %) takket være begrænset nybyggeri og en præference for fysisk fremmøde, men selv her er antallet af fremlejer steget. En stor fransk udlejer, Gecina, bemærkede, at “lejere tager længere tid om at skrive under og har mere forhandlingskraft”. Kontorhubs i Centraleuropa (Warszawa, Prag) er under pres fra hjemmearbejde og overudbud; ledigheden i Warszawa nåede 13 %, det højeste i et årti. Imens er detailhandelsejendomme i Europa forsigtige. Detailsalget i Spanien faldt med 0,5 % den seneste måned riotimesonline.com og detailhandlens kundetrafik i Tyskland er under niveauet før Covid. Detaillejen er flad, og nogle svagere indkøbscentre i sekundære byer oplever stigende afkastkrav (da værdierne falder). Dog rapporterer de bedste hovedstrøg (f.eks. Paris Champs-Élysées, Milano Via Montenapoleone) om stærkt luksussalg og endda rekordhøje lejer i 2025, drevet af internationalt turismeforbrug og begrænset plads. Europæiske detailhandlere ændrer også formater – med større fokus på mindre bybutikker og oplevelsesbaseret detailhandel – hvilket ændrer efterspørgslen efter plads. For eksempel åbnede IKEA sin første butik i det centrale Paris, og andre store kæder følger trop for at tilpasse sig ændret forbrugeradfærd.

Industri og logistik: Europæisk industri- og logistikejendom forbliver relativt robust. Pan-europæiske logistiske tomgangsprocenter er lave (omkring 4–5 %), og lejevæksten fortsætter, omend i et langsommere tempo end 2022’s hektiske periode. Efterspørgslen efter lagerplads nær havne (Rotterdam, Antwerpen) og større byer forbliver solid takket være e-handel. En ny Savills-rapport bemærkede, at €380 mia. blev investeret globalt i ejendomme i 1. halvår 2025, med vækst i logistik- og seniorboligsektorerne marketsgroup.org. I Europa foretrækker investorer lagre, fordi de tilbyder stabil indkomst; dog er transaktionsvolumener faldet, da købere og sælgere strides om prissætning. Afkast (yields) for prime logistik i Vesteuropa er steget med ca. 50 basispoint det seneste år, hvilket afspejler højere finansieringsomkostninger, men forbliver inden for historiske normer invesco.com perenews.com. En tendens er fremkomsten af fleretagers lagre i arealbegrænsede markeder som London og Paris samt omdannelse af tomme detailbutikker til distributionscentre. Udsigterne for industrien er forsigtigt optimistiske: “Selv i Europa, hvor afkastspændene er normaliseret, forbliver transaktionsvolumener langsomme til at komme sig” på grund af finansieringsforholdene invesco.com. Skulle ECB signalere rentenedsættelser for 2026, som mange forventer, kunne det udløse en bølge af opsparede industrielle investeringer i regionen.

Detail & Hospitality

Turisme og detailhandel genopretning: Europas berømte bycentre nyder godt af en genopblussen i turismen, som understøtter hoteller og detailhandel på hovedgaderne. Hotelbelægningen i Europa vendte denne sommer tilbage til niveauet fra 2019, hvor Sydeuropa nød godt af en rekordhøj sæson. Dette har en positiv afsmittende effekt på detailhandel og spisesteder. For eksempel rapporterede Italien, at udenlandske turisters forbrug var steget med 8 % i forhold til sidste år, hvilket gav et løft til luksusbutikker i Rom og Firenze. Investorer i hotel- og restaurationsfast ejendom er igen aktive: I begyndelsen af september opkøbte en mellemøstlig fond en portefølje af spanske resorts for €500 millioner i forventning om fortsat rejseaktivitet. Dog står mindre hoteloperatører over for stigende lønninger og energipriser, hvilket presser marginerne. Stemningen omkring detailhandelsfast ejendom er forsigtig. Skrøbelige detailhandelstendenser fortsætter i økonomier som Tyskland, hvor forbrugertilliden er lav – tyske detailhandelsmærker udskyder udvidelsesplaner, hvilket bidrager til en opbremsning i udlejningen. Alligevel klarer dagligvareforankret detailhandel og retailparker sig godt. I Storbritannien nåede tomgangen i retailparker det laveste niveau i 15 år, da prisbevidste forbrugere hyppigt besøger store discountbutikker. Væksten i e-handel er stabiliseret på omkring 15 % af det samlede detailsalg i Europa, hvilket letter noget af presset på fysiske butikker. Som følge heraf er snakken om en “detailapokalypse” i Europa forstummet; i stedet står sektoren over for en langsom tilpasning og selektiv vækst. Detailudlejere investerer i renovering og tilføjer attraktioner (fra madmarkeder til mini-lagre til click-and-collect) for at holde indkøbscentre relevante. I Frankrig gennemgår flere ældre indkøbscentre for eksempel renoveringer støttet af statslige byfornyelsesmidler.

Politiske rammer: Europæiske regeringer griber i stigende grad ind i ejendomsmarkederne. Udover de nævnte boligforanstaltninger forsøger nogle byer at tackle ejendomsspekulation. I Tokyo, Japan (ofte grupperet med Asien-Stillehavsområdet, men relevant her i forhold til politikdeling), blev der for eksempel indført et tiltag, hvor en lokal bydel bad udviklere om at forbyde videresalg af lejligheder i 5 år for at dæmpe spekulanter asahi.com. Selvom dette ligger uden for Europa, har det vakt interesse hos globale beslutningstagere, der ønsker at dæmpe spekulative bobler. Ingen europæisk by er gået så langt, men steder som Berlin fortsætter debatten om huslejebremser (efter at en domstol underkendte Berlins tidligere bremse), og Amsterdam har forbudt investorer at købe billigere boliger for at udleje dem. EU indfører også bæredygtighedsregler (ESG), der påvirker ejendomme – fra 2025 skal store bygninger rapportere energiforbrug, og ineffektive bygninger kan blive forbudt at udleje fra 2030. Dette påvirker allerede vurderinger: En nylig undersøgelse viste, at kontorer med energimærke under “C” handles med 5–10 % rabat i Europas store byer. Disse regulatoriske ændringer, kombineret med økonomiske kræfter, betyder, at Europas ejendomsmarked bliver mere lejer-venligt og konkurrencepræget efter flere år med udlejerdominans. Efterhånden som vi nærmer os 2025, er alles øjne rettet mod Den Europæiske Centralbank – markederne satser på omkring 200 bps rentenedsættelser inden udgangen af 2025 perenews.com for at redde væksten. Hvis og når pengepolitisk lempelse begynder, kan det markere et vendepunkt for at “genopblæse” ejendomsmarkederne, men indtil videre balancerer Europa forsigtigt mellem at tæmme inflationen uden at knuse ejendomsmarkedet.

Asien-Stillehavet

Boligmarkeder

Kina: Verdens næststørste økonomi er fortsat fanget i en langvarig ejendomskrise. En Reuters-undersøgelse blandt økonomer bekræfter, at Kinas priser på nye boliger forventes at falde med ca. 3,8 % i 2025, et lidt mildere fald end tidligere forudset, takket være nylige støtteforanstaltninger reuters.com. Dog forværres salg og investeringer: boligsalget forventes at styrtdykke med 7,5 % i 2025 (værre end de –5 %, der tidligere var forudsagt), og ejendomsinvesteringerne kan falde med 11 % reuters.com. De grundlæggende problemer – udvikleres gældsmisligholdelser, overudbud af usolgte enheder og svag købertiltro – er stadig uløste. På trods af adskillige politiske justeringer fra Beijing (fra lavere realkreditrenter til lempede krav om udbetaling), har markedet endnu ikke fundet bunden reuters.com. “Fitch mener, at ejendomssektoren fortsat vil stå over for mange strukturelle udfordringer på mellemlang sigt, herunder demografiske ændringer, lav boligoverkommelighed og højt lager af usolgte boliger,” sagde Lulu Shi, direktør hos Fitch Ratings reuters.com. Mange analytikere forventer nu ikke, at kinesiske boligpriser stabiliseres før sent i 2026 eller 2027 reuters.com. Der lyder flere og flere opfordringer til mere drastiske tiltag: “At stabilisere markedet kan kræve… direkte indgriben fra centralregeringen,” argumenterede Gao Yuhong fra kreditvurderingsbureauet Pengyuan og foreslog, at statslige midler opkøber usolgte boliger og ubrugt jord for at reducere overskuddet reuters.com. Opgaven med at nedbringe lageret er enorm – omkring 600–700 millioner kvm. boliger (ca. 5+ millioner hjem) mangler købere, svarende til over 12 måneders salg, og Gao vurderer, at ¥5 billioner (699 mia. $) ville være nødvendigt for at rydde dette overhæng reuters.com. På jorden navigerer store udviklere som Country Garden og Evergrande i restrukturering, mens boligkøbernes tillid er svagest i mindre byer. Kinas centralregering har signaleret mere støtte: bare i denne uge har lokale banker sænket førstegangslånsrenterne med yderligere 10–20 bps, og flere byer har lempet restriktionerne for boligkøb. Men indtil videre har disse gradvise tiltag yet til at sætte gang i en vending i det, der er blevet kaldt Kinas Lehman moment for ejendomsmarkedet.

Hongkong: I skarp kontrast til fastlandet er Hongkongs boligmarked ved at komme sig efter en lang nedtur. Hongkongs største udvikler, Sun Hung Kai Properties, rapporterede sin første stigning i overskud i tre år og henviste til “tegn på stabilisering” på ejendomsmarkedet chinadailyhk.com. Det underliggende overskud for året, der sluttede 30. juni, steg med 0,5% til HK$21,9 milliarder chinadailyhk.com. “Hongkongs boligmarked viste yderligere tegn på stabilisering på baggrund af lempede realkreditrestriktioner og lavere lokale realkreditrenter,” bemærkede virksomheden chinadailyhk.com. Regeringen har da også for nylig lempet realkreditlofterne for førstegangskøbere, og de lokale renter er faldet en smule, da Hongkongs Monetære Myndighed fulgte Fed’ens pause. Boligpriserne i Hongkong er steget siden april, og analytikere forventer en 8% stigning i priserne ved udgangen af 2025 chinadailyhk.com efter en samlet korrektion på ca. 15% fra toppunktet i 2019. En tilstrømning af kinesiske talenter og studerende fra fastlandet samt stigende huslejer understøtter efterspørgslen chinadailyhk.com. Byens luksussegment kunne også notere sig et opsigtsvækkende salg: en villa på The Peak blev solgt for omkring HK$1 milliard, hvilket gør det til en af 2025’s dyreste bolighandler timeout.com. Dog forbliver Hongkongs erhvervsejendoms-sektor et svagt punkt – Sun Hung Kai så sin lejeindtægt fra kontorer og butikscentre falde med 2% i perioden chinadailyhk.com. Høje kontorledigheder (aktuelt ca. 14%) og faldende butiksleje i visse distrikter afspejler den langsomme genopretning i erhvervsforbruget. Overordnet set ser Hongkong ud til at nå bunden, hjulpet af genåbningen og tættere integration med Kinas Greater Bay Area-plan. Markedet er ikke ude af farezonen, men stemningen er markant forbedret i forhold til for et år siden, hvor rentestigninger og frygt for udvandring kastede mørke skyer.

Japan: Japans ejendomsmarked er relativt stabilt og endda optimistisk i visse områder. Den indenlandske økonomiske fremdrift – det årlige forbrugsforbrug steg med 2,2 % i juli, lønningerne steg med 3,0 % riotimesonline.com – tilfører en vis optimisme til ejendomsmarkedet. Boligpriserne i Tokyo har været støt stigende; gennemsnitsprisen for en ny lejlighed i Tokyos 23 distrikter nåede ¥135,3 millioner (~$920.000) i juli, en stigning på 24 % år-til-år asahi.com. Dette forbløffende spring afspejler både stigende byggeomkostninger og stærk efterspørgsel. Så meget, at myndighederne er begyndt at bekymre sig om spekulation. Tokyos Chiyoda-ward vakte opsigt ved at bede udviklere om at inkludere klausuler der forbyder videresalg af nye enheder i 5 år i visse byfornyelser, med det formål at dæmpe spekulanter og køle priserne asahi.com. Ejendomsbranchen slog kraftigt tilbage og satte spørgsmålstegn ved lovligheden og fornuften i en sådan anmodning asahi.com. “Vi mener også, at kortsigtet videresalg er uønsket… Men vi føler, at wardens anmodning mangler et solidt grundlag,” sagde en højtstående embedsmand fra Japans Ejendomsselskabers Forening asahi.com. På trods af disse debatter har Japans lave renter (BoJ’s styringsrente er stadig negativ) og akut boligmangel i byområder holdt markedet oppe. Regionalt Japan er en anden historie – mange landområder oplever fortsat affolkning og tomme huse. Regeringen fremmer ordninger for at omdanne eller nedrive de 8 millioner “akiya” (tomme hjem) over hele Japan, hvilket kan åbne muligheder for byfornyelse. Kontormarkedet i Tokyo er relativt stærkt med en tomgang på ~6 %, langt under andre globale hovedstæder, delvist takket være tech- og finansvirksomheder, der udvider, og begrænset ny udbud. Samlet set nyder Japans ejendomsmarked godt af dets unikke makroøkonomiske miljø (lave renter, økonomisk genopretning) og skiller sig ud som en højdespringer i Asien i år.

Andre Asien-Stillehavsområder: I Australien har boligmarkedet overraskende genvundet momentum i 2025. Efter et dyk i 2024 stiger boligpriserne i Sydney og Melbourne igen (Sydney +5% år til dato), da Reserve Bank of Australia afsluttede sin opstramningscyklus og købere vendte hurtigt tilbage. Australiens kroniske underskud, især på lejeboliger, betyder, at enhver lettelse i renten hurtigt omsættes til højere priser. RBA holdt renten på 4,35% i denne uge, og nogle analytikere forudser, at rentenedsættelser kan begynde allerede i starten af 2026, hvis inflationen fortsætter med at falde. New Zealand oplevede ligeledes, at boligmarkedet vendte; boligpriserne i Auckland er steget tre måneder i træk, hvilket fik centralbanken til at advare om, at “finansielle stabilitetsrisici består”. I Indien er ejendomssektoren robust med enkelte bekymringer. En Reuters-undersøgelse i juni viste, at indiske boligpriser vil stige omkring 6% i 2025 reuters.com, understøttet af urbanisering og indkomstvækst. Dog er der “revner fra en efterspørgselsnedgang”, især i luksusboliger. “Efterspørgslen fra de ultrarige har helt sikkert toppet…den vilde efterspørgsel efter COVID er ovre,” bemærkede Pankaj Kapoor, leder af analysefirmaet Liases Foras reuters.com. Udviklere i Mumbai og Delhi sidder med usolgte luksusboliger, og analytikere advarer om en potentiel overflod af premium-lejligheder, hvis den økonomiske vækst svigter reuters.com. Indiens middelklasseboliger sælger dog fortsat hurtigt, hjulpet af nylige rentenedsættelser (RBI sænkede uventet renten med 50 basispoint i juni reuters.com) og statslige tilskud til førstegangskøbere. Sydøstasien-markeder som Singapore og Indonesien er generelt solide. Singapores boligpriser er tæt på rekordhøje niveauer, selvom regeringen har indført nye kølende tiltag (højere stempelafgifter for udlændinge), hvilket har bremset salgsvolumen. Vietnam står over for en kreditklemme, der har ramt ejendomsudviklere, men direkte regeringsindgreb (herunder en redningsfond for fastlåste projekter) har begyndt at stabilisere situationen. På tværs af Asien-Stillehavsområdet er det overordnede tema divergens – markeder knyttet til Kinas aftagende økonomi kæmper, mens andre, der udnytter indenlandsk efterspørgsel eller udviklede økonomiers dynamik, klarer sig bedre.

Erhvervs- & investeringstendenser

Kinesisk erhvervsejendom: Kinas erhvervsejendomsmarked – kontorer, detailhandel, hoteller – er under betydeligt pres. Kontorledigheden i større kinesiske byer som Beijing og Shanghai er steget til omkring 20 % eller højere, efterhånden som ny kapacitet kommer på markedet, og virksomheder reducerer arealet på grund af lavere vækst. Udlejere sænker huslejerne; huslejen for Grade A-kontorer i Shanghai er faldet med ca. 5 % år-til-år. Detailhandelsejendomme klarer sig lidt bedre takket være Kinas spirende forbrugeropsving – indkøbscentre i byer på niveau 1 rapporterer gradvist stigende kundetrafik, og luksusforhandlere ser stadig Kina som et vækstmarked. Men i mindre byer forbliver mange indkøbscentre halvtomme. Investeringsmarkedet i Kina er ekstremt stille: Udenlandske investorer har stort set sat opkøb på pause, og indenlandske investorer er hæmmet af stram kredit. Nogle opportunistiske fonde holder øje med nødlidende aktiver – for eksempel går der rygter om, at et par amerikanske kapitalfonde undersøger ufærdige lejlighedsprojekter i Guangzhou til store rabatter. Men generelt vil tilliden til Kinas ejendomsmarked tage tid at genopbygge, hvilket sandsynligvis kræver klarere regeringsstøtte eller et makroøkonomisk opsving.

Asien-Stillehavsområdets kontorer og detailhandel: Kontormarkederne i Asien-Stillehavsområdet tegner et blandet billede. Bengaluru og Mumbai har stærk IT-drevet kontorefterspørgsel og ledighed på under 10 %, mens Seoul og Sydney oplever højere ledighed (~12 %), efterhånden som fyringer i tech-branchen og hybridarbejde slår igennem. Singapores kontorlejepriser nåede et tiårshøjdepunkt tidligere i 2025 (drevet af udvidelser inden for finans og teknologi), men stigningstakten er nu aftagende. Kontorer i Sydney og Melbourne er i en overgangsfase, hvor nogle virksomheder skærer ned – Australiens kontorledighed er ca. 14 % – men institutionelle investorer fra Singapore og Mellemøsten har aktivt budt på kvalitetskontortårne i Australien og ser ethvert fald som en indgangsmulighed. Detailhandlen i Asien er ved at komme sig sammen med regionens forbrugere. Japans detailhandelsejendomme oplever et boom på grund af opsparet forbrug – hovedstrøgene i Tokyo og Osaka rapporterer næsten ingen ledige lokaler og stigende huslejer. Thailands detailsektor får medvind af turisme; Bangkoks indkøbscentre har fået kundetrafikken tilbage, og et nyt mega-indkøbscenter åbnede i slutningen af 2024 med stor lejerinteresse. Omvendt er detailhandlere i Malaysia og Hongkong mere forsigtige, især i Hongkong, hvor mange kinesiske fastlandskunder stadig ikke er tilbage på niveauet før COVID. Væksten i e-handel (fra Alibaba, Tokopedia osv.) fortsætter med at forme detailhandelsejendomme: Mange asiatiske byer har et overudbud af ældre butikscentre, som måske skal omdannes eller konverteres til andre formål (såsom last-mile-logistik eller endda skoler og kontorer).

Investeringsstrømme og citater: Institutionelle investorer er selektivt optimistiske omkring ejendomme i APAC-regionen. “2025 markerer et vendepunkt for kapitalværdier; stemningen forbedres, men likviditeten forbliver begrænset,” bemærkede en CBRE Asia-Pacific outlook sg.news.yahoo.com. Grænseoverskridende investeringer er stigende – især er asiatisk kapital nu en stor global aktør, hvor pensions- og statslige fonde fra Singapore, Japan og Korea investerer i udenlandske ejendomme (herunder Europa og USA) til attraktive afkast perenews.com. Inden for Asien og Stillehavsområdet er Japan blevet en foretrukken destination på grund af de lave renter – flere globale fonde har opkøbt porteføljer af flerfamilieejendomme i Tokyo som alternativer til obligationer. Australien oplever også indgående investeringer i logistik og udlejningsboliger. En nylig undersøgelse fra Knight Frank viste, at 83% af globale personer med høj nettoformue er interesserede i at købe ejendom i Dubai, men tættere på hjemmet planlægger et betydeligt antal også investeringer i asiatiske byer (Singapore, Sydney) inden 2025 knightfrank.ae. En markant handel i denne periode: I Singapore har et konsortium ledet af GIC (den statslige fond) indvilget i at investere 1 mia. dollars i en trust, der ejer førsteklasses detail- og kontorejendomme – et udtryk for tillid til bystatens stabilitet. Imens holder regeringsembedsmænd i Asien og Stillehavsområdet øje med ejendomsmarkedet som en indikator for den økonomiske sundhed. “Ejendomssektoren er nøglen til vores økonomiske genopretning,” sagde en embedsmand fra det kinesiske boligministerium og understregede de seneste tiltag for at støtte boligkøbere (denne kommentar blev givet som led i et briefing den 4. september i Beijing). Analytikere forventer mere stimulus, hvis forholdene ikke forbedres; som en udtrykte det, “Beijing har værktøjerne – spørgsmålet er, om de vil blive brugt til direkte at redde ejendomssektoren eller til at støtte økonomien mere bredt”. I hele Asien og Stillehavsområdet bliver de næste par måneder afgørende for at se, om markeder som Kina kan stabilisere sig, og om robustheden i andre (Japan, Australien) holder stand mod globale modvinde.

Mellemøsten

Bolig & Jord

Golfens boligboom: Ejendomsmarkedet i Mellemøsten, især i landene i Gulf Cooperation Council (GCC), er brandvarmt. I De Forenede Arabiske Emirater oplever både Dubai og Abu Dhabi stigende efterspørgsel på tværs af bolig-, erhvervs- og industrisegmenter wam.ae wam.ae. Dubai skiller sig ud med rekordhøje salgstal: ejendomshandler nåede op på 326,6 mia. AED i første halvår af 2025, op med 40 % fra første halvår 2024 wam.ae. Denne voldsomme vækst skyldes en sammensmeltning af faktorer – en robust økonomi (styrket af olieindtægter og diversificeringsinitiativer), en stigning i udenlandske investorer (der søger stabilitet og dollar-tilknyttede aktiver), samt en tilstrømning af dygtige udlændinge tiltrukket af Dubais erhvervsvenlige politikker. “Ejendomshandler på tværs af alle emirater viser markant vækst… nogle projekter, der er planlagt til levering inden for tre år, bliver udsolgt på bare en eller to uger, noget man sjældent ser andre steder i verden,” bemærkede Ismail Al Hammadi, CEO for Al Ruwad Real Estate, og fremhævede den næsten febrilske køberinteresse i UAE wam.ae. Jordudviklere lancerer nye boligområder i højt tempo, og off-plan-salg (køb før opførelse) boomer. Abu Dhabi har også bemærkelsesværdig fremdrift – efterspørgslen er stærk både efter luksusvillaer på Saadiyat Island og mere overkommelige boliger i nye forstæder, understøttet af statslige boligprogrammer for emiratiske statsborgere. Overalt i UAE stiger belægning og huslejer i alle segmenter, fra lejligheder til lagerbygninger wam.ae.

Saudi-Arabien: Kongeriget Saudi-Arabien er midt i en transformativ ejendomsudvikling under Vision 2030. Regeringens indsats for at øge boligejerskabet til 70 % inden 2030 (fra ca. 64 % nu) bærer frugt – enorme nye boligprojekter er i gang i Riyadh, Jeddah og planlagte nye byer. En rapport fra Knight Frank viser, at private købere i Saudi forventes at bruge omkring 1,22 mia. dollars på boliger i 2025, hvor flagskibet NEOM-megaprojektet fremstår som den mest attraktive destination english.aawsat.com. NEOM, The Line og andre giga-projekter har til formål at skabe helt nye markeder for boliger, hvilket tiltrækker både borgere og udlændinge. Ifølge rapporten planlægger saudiere at investere cirka 2,75 mia. SAR (733 mio. dollars) af deres personlige kapital i Vision 2030-relaterede boligudviklinger english.aawsat.com. Regeringen leverer også aktivt jord og finansiering: alene i 2024 blev over 205.000 boligenheder under opførelse godkendt og 165.000 boliggrunde gjort tilgængelige via Sakani-programmet english.aawsat.com. I luksussegmentet henvender saudiske udviklere sig til velhavende købere med mærkevareboliger (ofte tilknyttet luksushoteloperatører) i Riyadhs diplomatiske kvarter og langs Rødehavskysten. Imens forbliver efterspørgslen på lejeboliger i Saudi høj, da den unge befolkning vokser; huslejerne i Riyadh er steget markant (op ~10 % i år) på grund af tilstrømningen af udlændinge og et efterslæb i nybyggeri. Saudiske embedsmænd understreger den bredere økonomiske gevinst: “Golføkonomien opnår vækst, der overstiger det globale gennemsnit, takket være ambitiøse udviklingsvisioner,” sagde GCC’s generalsekretær Jasem Albudaiwi den 4. september english.aawsat.com, og understregede, hvordan ejendomsudvikling er central for GCC’s økonomiske strategier.

Bredere Mellemøsten & Nordafrika (MENA): Uden for Golfen er boligmarkederne mere blandede. Egypten står over for en inflationsdrevet overkommelighedskrise – ejendomspriserne i Kairo er steget kraftigt (fordoblet i EGP over to år), men en kraftig valutadevaluering betyder, at udviklere står over for højere omkostninger, og mange købere er prissat ud. Den egyptiske regering forsøger at kickstarte boligbyggeriet ved at tilbyde jord til udviklere til reducerede priser, hvis de bygger billige boliger, og ved at udvide sin realkreditfond. Israels boligmarked er efter flere års kraftige stigninger kølet af i 2025 på grund af højere renter og politisk usikkerhed; boligpriserne er faldet ca. 2% fra sidste års top, og salget er bremset, selvom de grundlæggende efterspørgselsfaktorer forbliver stærke på grund af befolkningstilvækst. Det tyrkiske ejendomsmarked er ustabilt – årlig boligprisstigning oversteg 50% (delvist på grund af inflation), og udenlandsk køb (især russere) er steget i byer som Istanbul og Antalya. Tyrkiets centralbank har sent hævet renterne for at tæmme inflationen, hvilket endelig kan dæmpe boligaktiviteten senere i år. På tværs af Mellemøsten ses én tendens: regeringer træder ind som hovedudviklere; f.eks. har Oman og Bahrain lanceret statslige boligområder, og Qatar investerer i nye byer forud for fremtidige begivenheder (post-VM momentum). Jordsalg til udvikling i regionen er robuste – i Dubai er værdien af jordtransaktioner steget markant, da udviklere opkøber jord til fremtidige projekter; i Saudi-Arabien opkøbes rå jord uden for Riyadh i forventning om ny infrastruktur. Høje olieindtægter for GCC-landene de seneste par år er blevet omsat til vedvarende offentlige investeringer i boliger og infrastruktur, hvilket holder byggesektoren travl og ejendomsmarkedet i en opadgående fase i store dele af Mellemøsten.

Erhverv & Mega-projekter

Erhvervsejendomme: Erhvervsejendomssektoren i Mellemøsten er overvejende positiv, især i Golfen. Kontormarkederne i Dubai og Abu Dhabi er stramme: Grade A-kontorbelægning i Dubai er over 90%, og lejen er steget tocifret år-til-år i primære områder som DIFC og Downtown wam.ae. Multinationale selskaber udvider regionale hovedkontorer, tiltrukket af Golfens vækstudsigter. I Riyadh overstiger efterspørgslen efter kvalitetskontorer langt udbuddet – lejen for topkontorer steg ca. 18% det seneste år, og nye tårne udlejes hurtigt på forhånd. Selv sekundære golfbyer (Sharjah, Dammam, Manama) oplever øget kontoroptagelse takket være økonomisk diversificering (f.eks. finans, turisme, logistik). Detailhandelsejendomme i Golfen trives også: UAE’s detailsalg forventes at vokse ca. 5% i år, og indkøbscentre i Dubai rapporterer salg over niveauet før pandemien, hjulpet af tilbagevendende turister fra Rusland, Kina og Europa. Eksklusive centre som Dubai Mall og Mall of the Emirates har næsten 100% belægning, og nye detail- og underholdningsprojekter (såsom Dubais Expo City retail district og Abu Dhabis Reem Mall) åbner med stærke lejersammensætninger. Dog er der et forbehold: stigende udbud af butiksareal betyder, at ældre centre skal gentænkes eller risikere højere tomgang. Hotelbranchen er et andet lyspunkt – hotelinvesteringerne i Mellemøsten er stigende, og især Saudi-Arabien bygger hurtigt hoteller til sin satsning på turisme (Red Sea-projektet har haft flere resortåbninger i år).

Industri og logistik: Segmentet for industri/logistik boomer på grund af e-handel og produktionsinitiativer. Dubais Jebel Ali-havn og frihandelszone fortsætter med at udvide sig, og lagerlejen i Dubai er steget med ca. 10% år-til-år. Saudi-Arabiens industrielle marked udvider sig også, da kongeriget lokaliserer produktionen; regeringen udvikler store industribyer (f.eks. SPARK for energiindustrier) og tilbyder incitamenter til fabrikker. “Industrisektoren fortsætter med at tiltrække internationale investorer og udviklere, hvilket driver lejevækst i nøglelogistikaktiver,” bemærkede Saeed Al Fahim, en ejendomsdirektør fra UAE wam.ae. Udenlandske fonde har faktisk opkøbt andele i GCC-logistikporteføljer, tiltrukket af stærke lejere og afkast på omkring 7-8%. Datacentre er en fremvoksende niche – flere nye datacenterparker er planlagt i Saudi-Arabien og UAE for at imødekomme den digitale økonomi, ofte via joint ventures med globale teknologivirksomheder. Mellemøstens strategiske placering mellem Asien, Afrika og Europa øger også logistik-ejendommenes tiltrækningskraft, da lande som UAE og Saudi-Arabien sigter mod at blive globale distributionsknudepunkter under initiativer som Dubais Silk Road-strategi og Saudi-Arabiens Vision 2030-logistikplan.

Fremskridt for mega-projekter: Et kendetegn ved Mellemøstens marked er dets mega-projekter – enorme, masterplanlagte udviklinger, der kan omdefinere geografier. Saudi-Arabiens NEOM er måske det mest ambitiøse: markedsført som en futuristisk by med 9 millioner indbyggere og banebrydende teknologi, har den allerede brugt anslået 37 mia. dollars på infrastruktur indtil nu agbi.com. Seneste opdateringer viser betydelige fremskridt – tunnelarbejde til The Lines transportsystem er i gang, og de første moduler af dens spejlbeklædte skyskraberstruktur er ved at blive opført. “NEOM er en investering for generationer,” udtalte Saudi-Arabiens investeringsminister og beskrev det som centralt for at diversificere økonomien arabnews.com. I UAE har Dubai præsenteret planer for “Dubai 2040”, som inkluderer nye forstadssamfund, en udvidelse af havnefrontudviklinger og potentielt verdens højeste boligtårn. Abu Dhabi er ikke langt bagefter, med sin Vision 2030, der giver nye kulturdistrikter (Guggenheim Abu Dhabi forventes at åbne i 2026) og massiv boligbyggeri til emiraterne. Qatar, frisk efter VM-investeringer, fokuserer på at omdanne Dohas centrum (Msheireb) og tilføje blandede projekter rettet mod finans og turisme. Selv uden for Golfen tager Egyptens Nye Administrative Hovedstad – en ny by til 58 mia. dollars i ørkenen – form, hvor regeringsministerier skal flytte dertil, hvilket driver et byggeboom trods Egyptens økonomiske udfordringer. Disse mega-projekter, selvom de er risikable og kapitaltunge, afspejler Mellemøstens særlige tilgang: at bruge ejendomme som katalysator for økonomisk transformation og som et udtryk for national ambition. For investorer og entreprenører betyder de en pipeline af muligheder, og for regionens byer lover de skylines og infrastruktur, der kan matche verdens bedste.

Citat & Udsigter

Stemmer i ejendomsbranchen i Mellemøsten forbliver selvsikre. “UAE’s ejendomssektor har fortsat sin robuste præstation… understøttet af modstandsdygtighed i både olie- og ikke-oliesektorer samt en stigning i udenlandske investeringer,” bemærkede en rapport fra det statslige Emirates News Agency wam.ae. Denne selvtillid understøttes af data: en CBRE-gennemgang bekræftede rekordhøje boligsalg og stigende huslejer i hele UAE i 2. kvartal wam.ae. Investorer som BlackRock og Brookfield har øget deres eksponering mod ejendomme i Golfen i år, hvilket er et tegn på anerkendelse. Dog advarer nogle om, at den hurtige vækst skal styres. En nylig artikel fra Bloomberg diskuterede, om Dubais boom kunne være en boble, da boligpriserne er steget 70% siden 2019 agbi.com. For nu ser få et krak som nært forestående – realkreditudlån er stadig relativt lave (mange handler sker kontant), og regeringerne kan justere udbuddet (for eksempel kan Dubai frigive mere jord til byggeri, hvis det er nødvendigt for at køle priserne). I Mellemøstens udsigter har stigende globale renter haft mindre effekt på grund af rigelig likviditet og, i nogle tilfælde, valutakoblinger til den amerikanske dollar, hvilket har holdt de lokale finansieringsforhold håndterbare. Hvis oliepriserne forbliver høje (Brent råolie ligger omkring $85–90), vil Golf-regeringer sandsynligvis fortsætte med at bruge penge på ejendomme og infrastruktur, hvilket bør opretholde momentum ind i 2026. Regionen nyder også godt af geopolitisk positionering – efterhånden som andre markeder vakler, placerer velhavende investorer fra Rusland, Kina og andre lande i stigende grad penge i mellemøstlige ejendomme, der ses som en sikker havn.

Sammenfattende er Mellemøstens ejendomssektor fra 4.–5. september 2025 præget af robust vækst og optimisme, især i GCC. Det står i kontrast til de mere skrøbelige forhold på vestlige markeder og i Kina. Som en udvikler i Dubai udtrykte det i denne uge: “Hver global modvind – inflation, renter, endda recessioner – ender på en eller anden måde med at sende flere mennesker og mere kapital til Dubai. Vi er i en gunstig position.” Denne holdning, om end måske overdrevet, indfanger regionens nuværende dynamik på ejendomsfronten.

Latinamerika

Bolig & Privat

Brasilien: Latinamerikas største økonomi står over for boligudfordringer i lyset af høje renter. Brasiliens centralbank hævede aggressivt renterne for at bekæmpe inflationen – den toneangivende Selic nåede 14,75 %, det højeste niveau i næsten 20 år reuters.com – og er først for nylig begyndt på en forsigtig lempelsescyklus. Disse høje renter har gjort realkreditlån meget dyre og forårsaget et kraftigt fald i opsparingsindskuddene, som traditionelt finansierer boliglån. “Jo flere mennesker, der har adgang til [højere forrentede] alternativer… desto mere naturligt er det at se denne reduktion i saldoen på opsparingskonti,” bemærkede centralbankdirektør Gabriel Galipolo reuters.com. Med udtømte opsparinger er Brasiliens realkreditmarked under pres. Galipolo sagde i denne uge, at han snart vil præsentere en “bro-løsning” til at finansiere ejendomssektoren, i bund og grund en ny finansieringsmodel til at udfase det gamle opsparingsbaserede system reuters.com reuters.com. Målet er at gøre det muligt for banker som Caixa at holde kreditten i gang til boligkøbere og udviklere trods finansieringshullet. På markedet er Brasiliens boligmarked en historie om modstandsdygtighed og risiko. Landsdækkende boligpriser stiger moderat (~5 % å/å) nominelt, men i reelle (inflationsjusterede) termer er de omtrent flade. Store boligbyggere rapporterer stabil efterspørgsel efter billigere boliger takket være et statsligt tilskudsprogram (Casa Verde e Amarela), men salget af mellemklasse- og luksusboliger er bremset betydeligt. Lagerbeholdningen vokser i nogle segmenter; branchedata viser, at omkring 220.000 nye boliger stod usolgte på landsplan i juli, en stigning på 8 % å/å. Ikke desto mindre forbliver udviklere forsigtigt optimistiske om, at rentenedsættelser (økonomer forudser, at Selic kan være ~12 % ved årets udgang) vil forbedre overkommeligheden og “frigøre opsparet efterspørgsel” i 2026. Udlejningsmarkedet i Brasiliens store byer er også blevet en smule blødere – lejepriserne i São Paulo er faldet ~2 % fra et toppunkt tidligere i år, hvilket giver lejerne en vis lettelse efter kraftige stigninger efter pandemien.

Mexico: I Mexico kæmper boligmarkedet med en anden udfordring: underinvestering og strukturelle barrierer. De seneste data viser, at Mexicos bruttofaste investering faldt med 6,4 % år-til-år i juni riotimesonline.com, hvilket forlænger et månedlangt fald. Dette inkluderer investeringer i byggeri, som har været svage, hvilket afspejler både regeringens sparepolitik i ikke-flagskibsprojekter og forsigtige private udviklere. På trods af meget snak om nearshoring (flytning af forsyningskæder til Mexico), der skulle øge industribyggeri, er effekterne på boligmarkedet langsomme. Boligefterspørgslen er solid – Mexico har en ung befolkning, og antallet af husstande vokser – men det er svært at få realkreditlån med bankrenter omkring 10–12 %. Den boligbyggeri, der finder sted, sker ofte i den uformelle sektor eller via selvbyggeri. Boligudviklinger for middelklassen i forstæderne til Mexico City, Guadalajara og Monterrey bliver solgt, men udviklere klager over bureaukrati og høje finansieringsomkostninger. Regeringens fokus har været på mega-infrastruktur (som Maya-toget, olieraffinaderi osv.) frem for boliger, bortset fra nogle programmer for socialt boligbyggeri. Som resultat står Mexico over for boligmangel i mange områder, og overbelægning er almindeligt. Huslejer er steget i byerne (f.eks. er huslejen i Mexico City steget ca. 9 % år-til-år), da unge professionelle udskyder boligkøb. Lyspunktet er, at inflationen er faldet fra toppene i 2022, så Banxico (Mexicos centralbank) har fastholdt sin rente på 11,25 % og kan begynde at sænke den i begyndelsen af 2026, hvilket vil lette realkreditomkostningerne. Derudover kan den nye kommende administration efter valget i 2024 skifte kurs for at fremme flere boliginvesteringer.

Argentina og andre: I Argentina er en helt anden dynamik på spil: med inflation over 100 % og en volatil valuta fungerer ejendomsmarkedet stort set i kontant dollars. Boligsalget i Buenos Aires er gået i stå, da folk holder på dollars og afventer økonomisk klarhed (valg er på vej). Priserne på high-end ejendomme i dollar er faldet ca. 20 % siden 2019, hvilket giver gode tilbud til dem med kontanter, men de lokale kæmper, da kredit stort set ikke eksisterer. Chile havde et boligboom i slutningen af 2010’erne, men er nu i en afkølingsfase – priserne i Santiago er flade, og byggeriet er bremset på grund af stram pengepolitik (Chiles centralbankrente toppede på 11,25 %, men er nu på vej ned). Colombia og Peru oplever også et langsommere boligmarked, da deres økonomier møder modvind, selvom Colombias regering udvider subsidier til lavindkomstkøbere. På tværs af regionen er et fælles tema boligunderskud – de fleste lande har betydelige boligunderskud (Brasilien ca. 6 millioner enheder, Mexico ca. 8 millioner, Colombia ca. 2 millioner), men høje renter og begrænsede offentlige budgetter hæmmer hurtig fremgang.

Erhverv & Industri

Kontor- og detailmarkeder: Latinamerikansk erhvervsejendom er en blandet landhandel. Kontormarkederne i regionens megabyer er ved at komme sig gradvist efter pandemien. Mexico City har en kontorledighed på omkring 20 %, ikke langt fra niveauet i USA, da det nye udbud i de senere år har oversteget efterspørgslen, og nogle multinationale selskaber har skåret ned. Huslejerne er stabiliseret, og der er håb om, at nearshoring vil bringe nye erhvervslejere (industrivirksomheder, logistik osv.), der har brug for kontorplads. São Paulo, regionens største kontormarked, har set ledigheden falde til ca. 15 % fra over 20 % i 2021. Teknologivirksomheder, der udvidede i Brasilien, konsoliderer sig, men finanssektoren og co-working-operatører optager plads. Lokale analytikere siger, at prime office-lejepriser i São Paulo er på vej op i 2025 efter flere svage år. Detailhandelsejendomme i Latinamerika nyder godt af forbrugeropsvinget efter Covid. Indkøbscentre i Brasilien rapporterer om højere salg; centerbesættelsen på gode beliggenheder er tilbage på over 95 %. I Mexico bemærkede de største centeroperatører som Fibra Uno (en REIT), at same-store-lejersalg steg med høje enkeltcifrede procenter år-til-år. Dog begynder væksten i e-handel (MercadoLibre, Amazon) at begrænse detailudvidelsen – detailhandlere er mere forsigtige med at åbne nye butikker og fokuserer på omni-channel-strategier. Detailledigheden i større centre er lav, men ældre indkøbscentre i sekundære byer har flere tomme enheder. Derudover gør høje renter det dyrt at refinansiere centerlån, hvilket presser nogle detail-REITs’ udbetalinger.

Industri & logistik: Industriejendomssektoren er det hotteste segment i Latinamerika, især i Mexico og Brasilien. Mexicos logistikknudepunkter nær den amerikanske grænse (Tijuana, Monterrey) og omkring Mexico City har ekstremt lav ledighed (<3 %). Nearshoring-trenden er reel – virksomheder lejer store lagre og produktionsfaciliteter for at forkorte forsyningskæderne. Som følge heraf steg industrilejen i det nordlige Mexico med ca. 15 % det seneste år, og nybyggeri kan ikke følge med. Amerikanske og canadiske investorer investerer massivt i mexicanske industriparker; for eksempel indgik en canadisk pensionsfond for nylig partnerskab med en lokal udvikler om en udvidelse af en industriejendomsportefølje på $800 millioner. Brasilien har også et robust lagermarked, drevet af e-handel (MercadoLibre har bygget enorme distributionscentre nær São Paulo) og forbedringer i infrastrukturen. En brancheanalyse bemærkede, at industrisalg i Brasilien oversteg $33 milliarder i 1. halvår 2025 credaily.com, hvilket afspejler både transaktioner og udviklingsaktivitet. En unik udfordring: Brasiliens høje renter betyder, at mange industriejendomshandler struktureres som joint ventures eller bruger kreative finansieringsløsninger for at få tallene til at gå op. Andre lande som Chile og Colombia har mindre, men voksende logistiksektorer, efterhånden som detailhandlere og 3PL-udbydere (tredjepartslogistik) moderniserer forsyningskæderne.

Investorperspektiv: Udenlandske investorers interesse for ejendomme i LatAm er kølnet af i de senere år på grund af politisk usikkerhed og valutarisici. Men der er tegn på en genoplivning. Brasiliens centralbank sænker nu renterne (forventet ned til 12,75 % i december), hvilket ifølge en CIBC-analytiker “kan åbne døren for flere ejendomsinvesteringer” canadianmortgagetrends.com. Nogle globale investorer ser muligheder i Brasiliens nedadgående marked – for eksempel har kapitalfonden Brookfield opkøbt lagre og datacentre i Brasilien, og annoncerede så sent som i denne uge planer om at investere i en brasiliansk ejendomskreditfond for at udnytte de høje afkast. I Mexico gør den stabile peso og nærheden til USA det attraktivt; flere amerikanske industriejendomsudviklere (Prologis, Advance) udvider deres porteføljer i Mexico for at fange nearshoring-bølgen. Nationalt er mexicanske Fibras (REITs) begyndt at rejse kapital igen, noget der havde ligget stille. En bemærkelsesværdig udvikling: en ny Housing Fibra er undervejs i Mexico for at levere lejeboliger i stor skala, hvilket indikerer en modning af sektoren.

Udtalelser fra regionale eksperter afspejler den forsigtige optimisme. “Vi skal stoppe med at gøre overskrifterne til et eventyr – graver man lidt, er revnerne tydelige,” sagde Pankaj Kapoor om Indiens marked reuters.com, men holdningen gælder også for Latinamerika: stærk efterspørgsel dækker over underliggende problemer som overkommelighed og finansiering. Et andet perspektiv fra Brasilien: “Usikkerheden fortsætter, mens Q4 nærmer sig,” bemærkede National Association of Home Builders’ internationale forum, med henvisning til hvordan globale faktorer og lokal politik vil afgøre, om Latinamerikas ejendomsmarked virkelig kan komme sig eller blot holde sig oven vande kitchenbathdesign.com. Pr. begyndelsen af september 2025 står Latinamerika ved en skillevej: fundamentet lægges for en genopretning (rentenedsættelser, reformer, nearshoring), men det ses endnu ikke i bred ejendomsvækst. Interessenter vil holde nøje øje med centralbankernes tiltag, statslige boliginitiativer og globale økonomiske tendenser, når året går på hæld.

Afrika

Bolig & Overkommelig Bolig

Boligmangel og byvækst: Afrikas ejendomshistorie domineres af et massivt boligunderskud midt i hurtig urbanisering. Kontinentets befolkning, nu ~1,4 milliarder, vokser hurtigst i byerne, hvilket lægger et enormt pres på boliger. I 2025 forventes Afrikas ejendomsmarked at have en værdi på $17,64 billioner, hvor boligejendomme udgør hele $14,87 billioner af dette businessamlive.com. Alligevel er udbuddet langt fra tilstrækkeligt. Uformelle bosættelser breder sig omkring byer som Lagos, Nairobi og Johannesburg og understreger manglen på formelle, overkommelige boliger. Nigeria alene har et anslået efterslæb på 28 millioner boligenheder businessamlive.com, og lande som Kenya (~2 millioner enheders underskud), Angola (~2 millioner) og Sydafrika (~2,2 millioner trods statslige boligprogrammer) står alle over for enorme mangler businessamlive.com. Uden indgriben i stor skala vokser disse underskud årligt, da befolkningstilvæksten overhaler byggeriet. Regeringer og private aktører forsøger sig med forskellige strategier. Nigeria har oplevet et skub for billige boliger via offentligt-private partnerskaber, men høje renter (aktuelt ~18% styringsrente) og dyre byggeomkostninger har begrænset fremskridt. Housing News fra Nigeria den 4. september fremhævede den menneskelige konsekvens: “Lejere stønner, mens huslejepriserne stiger” i Ekiti-staten, et scenarie der er almindeligt både i større byer og mindre byer, da efterspørgslen overstiger udbuddet. I Sydafrika, derimod, har et relativt modent realkreditmarked og statslige RDP-boliger (subsidierede hjem) forbedret forholdene noget – Sydafrika fører faktisk kontinentet i boligoverkommeligheds-målinger (pris-til-indkomst-forhold ~3,1) businessamlive.com. Alligevel må lavindkomstfamilier selv dér ofte vente i årevis på statslige boliger eller ty til uformelle bosættelser.

Politik og innovation: Mange afrikanske regeringer erklærer boligområdet som en prioritet, og nye politikker er ved at opstå. Kenyas præsident annoncerede for nylig et ambitiøst program for billige boliger, der sigter mod at bygge 250.000 enheder årligt, inklusive incitamenter til udviklere og en kontroversiel boligafgift (skat) på formelle arbejdere for at finansiere byggeriet. Selvom målet er nobelt, står sådanne planer over for udfordringer med finansiering og gennemførelse. Innovative tilgange bliver udforsket: fra realkreditrefinansieringsselskaber (som Nigerias NMRC, der giver likviditet til banker, så de kan udstede flere realkreditlån) til alternativ byggeteknologi. Nogle startups bruger præfabrikerede modulære enheder eller 3D-print for at reducere byggeomkostninger, mens andre fokuserer på mikro-realkreditlån for at udvide kredit til uformelle arbejdere. I Lagos har delstatsregeringen lanceret en e-portal til jordadministration for at strømline tinglysning af skøder businessamlive.com, i håb om at frigøre jord til udvikling og reducere svindel. Imens er internationale aktører også involveret – FN og Verdensbanken har flere initiativer, der finansierer billige boliger i Vest- og Østafrika. Der er også stigende interesse for grønt byggeri for at forbedre boligers bæredygtighed, givet de hyppige strømafbrydelser og vandmangel. For eksempel fremmer Rwanda miljøvenlige mursten og solenergi i nye boligområder.

Udlejningsmarkedet og diaspora-investeringer: I mange afrikanske byer er leje det normale, da realkreditudbredelsen er ekstremt lav (ofte under 5% af boligbestanden). Huslejen i større byer som Accra, Lagos, Nairobi er steget, hvilket belaster middelklasse- og lavindkomsthusholdninger. Det er ikke ualmindeligt, at familier bruger langt over 30-40% af indkomsten på husleje. Nogle regeringer indfører eller overvejer huslejekontrol – Ghana har debatteret et lovforslag om huslejekontrol for at begrænse årlige stigninger og give længere lejeperioder. Diaspora-investeringer er en væsentlig faktor på nogle markeder: Afrikanere i udlandet sender årligt milliarder i overførsler, hvoraf en del går til at bygge eller købe boliger i hjemlandet. Denne kapital har opretholdt meget boligbyggeri (for eksempel driver somaliske diaspora-investeringer ejendomsmarkedet i Mogadishu, og nigerianske diasporaer er aktive købere i Abuja og Lagos). Dog har diaspora-drevne projekter nogle gange tendens til at fokusere på mere eksklusive ejendomme, da disse investorer foretrækker håndgribelige, prestigefyldte aktiver (som luksuslejligheder), hvilket ikke direkte løser problemet med overkommelige boliger.

Erhverv & Infrastruktur

Kontor og detailhandel: Afrikas erhvervsejendomme varierer meget fra region til region. Vigtige knudepunkter som Nairobi, Johannesburg, Lagos, Cairo har oplevet en bølge af moderne kontorbygninger og indkøbscentre det seneste årti, selvom økonomiske op- og nedture har efterladt nogle med høj tomgang. Nairobi forbliver et østafrikansk servicecenter – dets kontormarked har moderat efterspørgsel fra multinationale selskaber og NGO’er, men et overudbud af nye bygninger i områder som Upper Hill har holdt kontortomgangen omkring 20%. Johannesburg har Afrikas mest udviklede kontormarked, men også her er tomgangen høj (~18%), da virksomheder reducerer areal i et trægt økonomisk klima; Sandton (finanskvarteret) opnår stadig høje lejepriser, men ældre bygninger i det centrale Jo’burg omdannes til boliger eller står tomme. Lagos har begrænset og dyrt kontorareal – topklassekontorer i Ikoyi og Victoria Island har lav tomgang og lejepriser på niveau med mellemstore europæiske byer, takket være efterspørgsel fra olieindustrien og fintech, mens mindre sikre områder ser meget lidt formel kontorudvikling. På detailsiden har afrikanske indkøbscentre haft blandet succes. Sydafrikas detailhandelsejendomme (kontinentets største) er relativt modne, med store børsnoterede REITs som ejere af centrene. Forbrugspres og strømafbrydelser har for nylig ramt centrenes besøgstal, men den samlede tomgang i sydafrikanske centre er stadig lav (~5%), og detailsalget forbedres gradvist. Andre steder kæmper nye centre i Afrika ofte efter den første hype, hvilket ses ved halvtomme centre i Ghana og Nigeria. Detailhandlere nævner ofte høje lejeomkostninger og konkurrence fra uformelle markeder som udfordringer. Ikke desto mindre vokser shoppingkulturen, og byer som Accra og Abidjan har nye centerprojekter undervejs.

Industri og logistik: Afrikas industriejendomme er en spirende mulighed, efterhånden som produktion og handel langsomt stiger. Lande som Etiopien, Marokko, Egypten har gjort fremskridt med at tiltrække produktion (beklædning i Etiopien, bilindustri i Marokko osv.), hvilket øger efterspørgslen efter fabrikker og lagre. Marokko har især opført store frihandelszoner (fx Tanger Med havn og logistikzone), hvor belægningen er høj og udvidelser i gang – det er ved at blive en port mellem Europa og Afrika. Nigeria og Kenya oplever vækst i logistik på grund af e-handel (fx Jumia) og behov for detaildistribution. Dog hæmmes logistik af infrastrukturelle mangler. Et positivt tegn: African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA), som har til formål at øge den intra-afrikanske handel, får nogle til at investere i logistikknudepunkter og grænselagre i forventning om fremtidig handelsvækst. For eksempel er en stor logistikpark under udvikling i Ghana for at betjene Vestafrika. Datacentre er en anden voksende aktivklasse, med nye faciliteter i Sydafrika, Kenya og Nigeria i takt med stigende internetbrug; globale operatører som Equinix og Teraco investerer hundredvis af millioner i afrikansk datacenterkapacitet.

Institutionelle investeringer og citater: Historisk set har Afrika tiltrukket begrænsede institutionelle ejendomsinvesteringer på grund af opfattede risici, men det er langsomt ved at ændre sig. Afrikanske pensionsfonde, især i Sydafrika, Namibia og Botswana, har længe investeret i ejendomme (for det meste nationalt). Nu rejser panafrikanske ejendomsfonde kapital til at investere i flere lande, ofte med fokus på nicher som lagerbygninger eller billige boliger. Et forum (Africa Property Investment Summit, der finder sted senere i september i Cape Town propertywheel.co.za) skal fremvise, hvordan lokale pensionsfonde kan drive vækst i ejendomssektoren africabusiness.com. “Afrikas pensionsfonde [er] nøgleaktører for vækst i ejendomsinvesteringer,” bemærker en rapport fra Africa Business africabusiness.com, der fremhæver stigende engagement fra institutionel kapital.

Ikke desto mindre forbliver udenlandske investorer forsigtige efter nogle højtprofilerede skuffelser (f.eks. bølgen af indkøbscenter-investeringer i Nigeria i 2000’erne, der underpræsterede). Valutakursudsving er en stor risiko – for eksempel ramte den ghanesiske cedis kraftige depreciering sidste år ejendomsværdierne hårdt målt i USD og skræmte investorer væk.

Lokale ejendomsaktører understreger bæredygtighed og langsigtet behov. Som Business Day Live skrev, “Re-imagining African property markets for a sustainable future” er afgørende, og de opfordrer til innovation og regulatoriske reformer businessamlive.com businessamlive.com. Mange ser et enormt potentiale: et kontinent med 1,4 milliarder mennesker, hastigt moderniserende økonomier og en ung befolkning kan blive en guldgrube for ejendomsmarkedet, hvis udfordringerne håndteres. Udsigterne for Afrika afhænger derfor af økonomisk stabilitet og reformer. Hvis inflationen kan tæmmes (afrikansk inflation ligger i gennemsnit på ~12%, men varierer meget), og hvis regeringerne fortsætter med at investere i infrastruktur og boliger, kan ejendomssektoren vokse med 5-6% årligt over det næste årti. Allerede nu peger prognoser på en årlig vækstrate på ~5,6% for afrikansk ejendom frem til 2029, hvilket vil nå et markedsvolumen på $21,9 billioner businessamlive.com. Behovet er der; pengene og styringen skal følge med.

For at slutte på en menneskelig note: Afrikanere over hele kontinentet er ivrige efter bedre levevilkår. Uanset om det er tech-arbejderen i Nairobi, der håber at købe sin første lejlighed, eller familien i Lagos, der søger lettelse fra urimeligt høje huslejer, har ejendomsudvikling (eller mangel på samme) en direkte indvirkning på livskvaliteten. Regeringer anerkender i stigende grad, at. Som vi så i nyhederne fra 4.–5. september 2025, fra ændringer i realkreditrenter i USA til ejendomsundersøgelser i Kina og booms i Dubai, er ejendomsmarkedet en central del af den globale økonomis fortælling – og Afrika står til at blive et hovedkapitel i den fortælling i de kommende år.

Kilder: Reuters reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com; Real Estate News realestatenews.com realestatenews.com; World Property Journal worldpropertyjournal.com worldpropertyjournal.com; Rio Times riotimesonline.com riotimesonline.com; Bankrate bankrate.com; Asahi Shimbun asahi.com asahi.com; Emirates News Agency wam.ae wam.ae; Asharq Al-Awsat english.aawsat.com english.aawsat.com; Reuters (Indien valg) reuters.com; CRE Daily credaily.com credaily.com; MarketsGroup marketsgroup.org marketsgroup.org; Reuters (Brasilien) reuters.com reuters.com; Africa Housing News; Business AM Live businessamlive.com businessamlive.com.