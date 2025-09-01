Ejendomsmarkedet i Honolulu 2025: Rekordpriser, Nye Udviklinger og Prognoser for 2030

Hotel- og hospitality-ejendomme: Turismen genopblusser

Transaktioner med hotelejendomme er også taget til – investorer har tillid til Hawaiis langsigtede turismemuligheder. Bemærkelsesværdigt er det, at flere profilerede hotelombygninger og -salg har fundet sted eller er undervejs. For eksempel skal det ikoniske Aliʻi Tower på Hilton Hawaiian Village opgraderes, og japanske investorer, som traditionelt har været store aktører i Waikiki, er så småt begyndt at genoptage opkøb, efterhånden som rejseaktiviteten vender tilbage. Nye hotelprojekter er begrænset af jord og regulering, men et markant projekt er Mandarin Oriental Honolulu, et kombineret ultra-luksushotel og lejlighedstårn under opførelse nær Ala Moana (planlagt til slutningen af 2020’erne) brevitas.com. Derudover bliver nogle ældre hoteller omdøbt eller renoveret i stedet for at bygge nyt. Uden for Honolulu har resortområder på Maui, Kauaʻi og Big Island også oplevet forskellig udvikling – f.eks. havde hoteller på Mauis vestkyst det svært efter brandkatastrofen i Lahaina i 2023 (belægningen dér faldt til under 60%, da turismen gik i stå) brevitas.com, mens andre øer opsugede noget af den efterspørgsel.

En anden tendens, der påvirker ejendomsmarkedet for hospitality i Honolulu, er myndighedernes indgreb mod korttidsudlejning. I 2022–2023 indførte Honolulu County strenge regler (Ordinance 22-7, Bill 41), der forbyder udlejning under 90 dage i de fleste boligområder (uden for resortzoner). Dette reducerede markant udbuddet af lovlige ferieudlejninger og sendte turisterne tilbage til hoteller og et mindre antal lovlige resortlejligheder. Belægningsgraden for ferieudlejninger faldt til ca. 47 % i 2024 som følge af de nye regler og øget konkurrence blandt Airbnbs agencyhawaii.com. Nogle ejerlejlighedsejere i Waikiki og Ko Olina, der tidligere udlejede på korttidsbasis, har skiftet til langtidsudlejning eller solgt deres enheder. For hotellerne har dette været en fordel – mindre alternativt udbud betyder større efterspørgsel på hoteller. For boligmarkedet er det blandet: det kan frigøre noget udbud til lokale lejere, men har også fjernet en indtægtskilde for nogle ejere. Byens hensigt var at genskabe boliger i nabolagene og reducere turismens påvirkning på lokalsamfundene, og i midten af 2025 er der enighed om, at turismen stort set er tilbage på hotellerne.

Udsigter for hospitality: Turismen forventes at fortsætte med at vokse ind i 2025 og frem, om end i et mere moderat tempo. Hawaiʻi Tourism Authority forventer en fuld tilbagevenden til besøgstal før COVID omkring 2025–2026, hvor visse markeder (USA’s vestkyst, Canada) allerede overstiger 2019-niveauet, mens Japan og andre Asien-Stillehavsmarkeder halter lidt bagefter dbedt.hawaii.gov dbedt.hawaii.gov. Dette betyder, at hotelbelægningen i Honolulu kan nærme sig det øvre 70 %-niveau i de kommende år, især når japansk turisme normaliseres (kritisk for luksussegmentet i Waikiki). Fra et ejendomsperspektiv er Hawaiis hospitality-aktiver fortsat meget eftertragtede og generelt modstandsdygtige over for nedgangstider – selv under COVID, hvor værdierne faldt, var der få nødsalg. Nu ser investorer potentiale, efterhånden som turismen stabiliseres. En bemærkning: nye statslige initiativer til at håndtere turismens påvirkning (som en foreslået “green fee” turistskat eller begrænsninger på daglige besøgstal) kan dæmpe væksten en smule, men også sikre bæredygtighed. Alt i alt er markedet for erhvervsejendomme i Honolulu overordnet stabilt til ekspanderende i 2025: kontorer finder nyt fodfæste, detail og industri er meget stærke, og hospitality buldrer frem, hvilket bekræfter Honolulus status som en destination i verdensklasse og et solidt marked for langsigtede investeringer.

Oversigt over lejeboligmarkedet

Udlejningsvakuum i Honolulu er relativt lavt – de seneste tal ligger omkring 4–6% (varierer efter delmarked), hvilket indikerer et udlejer-venligt marked, men ikke så ekstremt som under den værste boligkrise for nogle år siden (hvor ledigheden var under 3%). Stigningen i udbuddet til salg har også ført til lidt flere boliger til leje, da nogle ejere vælger at udleje frem for at sælge i et køligere salgsmarked. Desuden er de pandemirelaterede befolkningsskift (udvandring af nogle beboere) stabiliseret; Hawaiis befolkning steg endda en smule i 2024 brevitas.com, hvilket øger efterspørgslen på boliger. Flere beboere lejer i længere tid, fordi det er uopnåeligt for mange at købe bolig – Honolulus ejerboligandel (ca. 55%) er lavere end det amerikanske gennemsnit, hvilket afspejler de høje ejeromkostninger. Derfor er der en stabil gruppe lejere, fra lokale familier til militærpersonale (som modtager boligtilskud) til fastlands-fjernarbejdere, der prøver et “kontor i paradis.” Dette holder belægningsgraden for velbeliggende lejeboliger høj.

En væsentlig dynamik på udlejningsmarkedet er virkningen af reguleringer af korttidsudlejning. Da tusindvis af ferieboliger reelt blev forhindret i at operere som korttidsudlejning, omlagde mange ejere disse lejligheder og huse til 6- eller 12-måneders lejekontrakter. Dette gav et engangsboost i udbuddet af langtidslejemål i 2023–2024. Ejendomsadministratorer bemærker, at dette i starten medførte en let stigning i tomgangen i områder med mange feriesteder (f.eks. Waikiki, North Shore), men at markedet stort set har absorberet enhederne inden 2025 på grund af den generelle boligmangel. Ejendomsadministrationsfirmaet Agency Rentals råder ejere af tidligere Airbnbs til at konvertere til langtidslejemål for at udnytte den stabile efterspørgsel, især i familievenlige kvarterer, hvor lokale lejere er ivrige efter boliger agencyhawaii.com. For eksempel har nogle investorer med lejligheder i Ko Olina eller Turtle Bay (traditionelle feriesteder) i stedet udlejet dem til militære eller erhvervsmæssige lejere.

På betalbarhedsfronten står lejere i Honolulu over for udfordringer: den gennemsnitlige lejerhusstandsindkomst (~$64K) kan knap nok følge med disse huslejer point2homes.com. Mange husstande betaler langt over 30% af indkomsten til husleje (Hawaii ligger konsekvent blandt de værste for lejeboligbetalbarhed). For at imødekomme dette har byen og staten arbejdet på betalbare udlejningsprojekter – ved at udnytte programmer som Rental Housing Revolving Fund og inklusionszonering. Flere nye betalbare boligudviklinger (indkomstbegrænsede lejeboliger) er undervejs i Honolulu, såsom The Reserve at Hilomoana i Kapolei og Halewaiʻolu Senior Residences i Chinatown. Desuden har staten forlænget et udsættelses-mæglerprogram og overvejet (men ikke vedtaget) lovforslag om at kræve længere varsel ved huslejestigninger hiappleseed.org hiappleseed.org. Disse tiltag har til formål at give lejere mere stabilitet. En anden nylig politisk ændring er City’s Bill 3 (2024), som tilskynder udviklere til at bygge lejeboliger ved at tilbyde hurtigere tilladelser og ejendomsskattelettelser sachihawaii.com – dette kan give et par tusinde nye lejeboliger i de kommende år, hvis udviklerne benytter sig af det.

Ser vi fremad, forventes udlejningsmarkedet at forblive stærkt. De høje renter gør det svært for mange potentielle førstegangskøbere at købe, så de forbliver i udlejningspuljen. Samtidig kan enhver økonomisk nedtur dæmpe efterspørgslen en smule (f.eks. hvis turismen falder, kan nogle servicejobs gå tabt, hvilket reducerer efterspørgslen fra lejere). Men i betragtning af Hawaiis stramme boligudbud skaber selv flad befolkningsvækst opdæmmet lejeefterspørgsel. Inden 2030, medmindre der bygges mange boliger, vil huslejerne sandsynligvis stige yderligere. På kort sigt rådes udlejere til at forblive konkurrencedygtige og fokusere på faciliteter – stigningen i tomgang til ~5% betyder, at lejere har lidt flere valgmuligheder, så opdaterede apparater, inkluderede forsyninger eller en lidt lavere udbudsleje kan hjælpe med at få lejemålene fyldt hurtigere reddit.com livinginhawaii.com. Bundlinjen: at leje i Honolulu vil fortsat være en dyr affære, og udlejningsmarkedet vil forblive en kritisk og nøje overvåget del af det samlede ejendomsbillede.

Nye og kommende projekter

Urban Honolulu – Kakaʻako og Ala Moana: Ingen steder er udviklingen mere dramatisk end i Kakaʻako, det urbane distrikt mellem Downtown Honolulu og Waikiki. Styret af Howard Hughes Corporation’s Ward Village-masterplan og flere andre udviklere, bliver Kakaʻako’s skyline omformet med slanke højhuse. Nylige og kommende projekter inkluderer: Victoria Place (et luksuslejlighedstårn færdiggjort i 2024), The Park Ward Village (et parkvendt lejlighedstårn færdiggøres i 2025) hawaiihomelistings.com hawaiihomelistings.com, Kalae (endnu et luksustårn på Ala Moana Blvd under opførelse) hawaiihomelistings.com, Launiu (planlagt overfor Ward, byggestart snart) hawaiihomelistings.com, ʻĀlia (et eksklusivt mixed-use tårn af Kobayashi Group, der påbegyndte byggeri i 2024) hawaiihomelistings.com, og Kaliʻu (en ny lejlighedsbygning på 728 Ala Moana Blvd med bred havudsigt) hawaiihomelistings.com. Også på vej er Ilima og Melia, tvillingetårne der skal opføres over Ward Center mall hawaiihomelistings.com. Samlet vil disse projekter tilføje flere tusinde nye lejlighedsenheder, mange af dem luksus- eller “reserve” (arbejderbolig) enheder, inden udgangen af 2020’erne. Ward Village alene har konsekvent solgt enheder til $1.200 – $2.000+ pr. kvadratfod, hvilket afspejler en stærk efterspørgsel efter eksklusiv bylivsstil i Honolulu. Området nyder også godt af infrastrukturforbedringer – især en ny fodgængerbro over Ala Moana Boulevard, åbnet i 2025 hawaiihomelistings.com, som bedre forbinder Ward Village-lejlighederne med Ala Moana Beach Park (et stort trækplaster for beboerne). Denne bølge af udvikling er ved at forvandle Kakaʻako til et ægte bo-arbejd-lev-kvarter, med nye butikker, restauranter og endda en planlagt togstation i nærheden (Civic Center-stationen på den fremtidige Honolulu-toglinje).

Andre steder på Oʻahu: Uden for bykernen finder der betydelig udvikling sted i det vestlige og centrale Oʻahu for at imødekomme boligefterspørgslen. I Kapolei (“Den Anden By”) leverer flere projekter nye boliger. Det Ho‘opili masterplanlagte samfund i Ewa bygger tusindvis af hjem i faser (enfamiliehuse, rækkehuse og ejerlejligheder) langs den nye letbanelinje. I 2025 har Ho‘opili tilføjet nye skoler, parker og butikscentre for at støtte den voksende befolkning. Koa Ridge i det centrale Oʻahu (Waipio-området) er en anden stor masterplan, der til sidst vil bringe ~3.500 boliger sammen med et landsbycenter og et medicinsk kompleks. Disse forstadsudviklinger inkluderer typisk en blanding af boliger til markedspris og nogle til overkommelige priser (selvom “overkommelig” er relativt i Hawaii). Efterspørgslen efter nye boliger i disse områder har været stærk, og der bruges ofte lotterisystemer ved salgsudgivelser.

Når det gælder resorts og hoteller, ud over Mandarin Oriental, er en af de mest ventede det potentielle Atlantis Resort ved Ko Olina (vestlige Oʻahu). Dette projekt har været diskuteret længe – et mega-resort med akvarier og vandlande – men pr. 2025 er byggeriet ikke påbegyndt, og status er usikker. Mere konkret er time-share og hoteludvidelser fra eksisterende aktører: Disneys Aulani ved Ko Olina tilføjer faciliteter, og Hilton Hawaiian Village i Waikiki har annonceret planer om et nyt tårn på sit område. Også nær Waikiki åbnede Hawaiian Village’s Halekulani Corporation Halepuna Hotel i 2019 (et boutique-søsterhotel til Halekulani); selvom det ikke er nyt i 2025, er det en del af det fornyede udbud af overnatningsmuligheder. Nogle ældre condo-hoteller i Waikiki (som Ala Moana Hotel Condo, Ilikai) gennemgår renoveringer for at forblive konkurrencedygtige. En anden interessant udviklingsvinkel er konvertering af visse ejendomme til boliger – for eksempel er flere mindre Waikiki-hoteller eller lejlighedsbygninger blevet foreslået konverteret til overkommelige boliger for lokale beboere, med brug af offentlige midler (for både at øge boligudbuddet og reducere antallet af lavpristuristenheder).

Sammenfattende er Honolulus udviklingspipeline meget aktiv, med en tydelig opdeling: luksuslejligheder i bykernen og hårdt tiltrængte familieboliger på vestsiden. Lokalsamfundets bekymringer om overudvikling og pres på infrastrukturen består, så hvert projekt møder intens granskning (for eksempel har beboere i Kakaʻako rejst spørgsmål om udsigtslinjer og trængsel). Men den generelle tendens er, at Honolulu bygger op i stedet for ud, og forsøger at imødekomme befolknings- og boligbehov inden for et begrænset landområde. Ved udgangen af dette årti vil bybilledet have ændret sig synligt – nye skinnende tårne i Kakaʻako og langs Ala Moana, nye forstadslandsbyer i West Oʻahu, og forhåbentlig et letbanesystem, der forbinder det hele. Ejendomsinvestorer og boligejere bør følge disse udviklingstendenser nøje, da de indikerer hvor fremtidig vækst og værdistigning kan koncentreres.

Investeringsmuligheder og risici

Hawaiis ejendomsmarked har længe været betragtet som en sikker havn for investeringer, og 2025 byder fortsat på muligheder – dog med nogle nye risici at overveje.

Indenlandske vs. internationale købere: Traditionelt tiltrækker Oʻahu stor interesse fra internationale købere (japanske, canadiske, koreanske, kinesiske) og investorer fra det amerikanske fastland, ud over lokale købere. Under pandemien faldt aktiviteten fra internationale købere kraftigt på grund af rejserestriktioner. I 2024–2025 ser vi en gradvis tilbagevenden af udenlandske købere, især efterhånden som Japans turisme genoptages. Alligevel betyder den stærke amerikanske dollar og Japans økonomiske situation, at bølgen af japanske købere er mindre end under boomet i 1980’erne. Størstedelen af investoraktiviteten kommer nu fra det amerikanske fastland – f.eks. teknologiformuer fra Californien eller institutionelle fonde, der søger stabile aktiver. Udenlandske investeringer forbliver afgørende, især i ejerlejlighedssektoren: UHERO bemærker, at på nabøerne er størstedelen af købere af eksklusive ejerlejligheder ikke fra staten uhero.hawaii.edu. På Oʻahu er andelen lavere, men stadig betydelig (mange Waikiki-ejerlejligheder og Ko Olina-ejendomme ejes af ikke-lokale). For investorer tilbyder Honolulu en attraktiv investering: høj efterspørgsel, begrænset udbud og international tiltrækningskraft.

Risici – Økonomiske og Miljømæssige: På risikosiden udgør makroøkonomiske faktorer den største trussel. En potentiel amerikansk recession i slutningen af 2025 eller 2026 kan bremse efterspørgslen – færre velhavende udlændinge, der køber fritidshuse, mere forsigtige lokale købere og muligvis færre turister (hvilket rammer hotel- og restaurationsbranchen). Dette kan lægge et nedadgående pres på både priser og lejeindtægter, især i de højere prisklasser eller markedet for fritidsboliger. Dog har Hawaii historisk ofte klaret sig bedre end resten af landet under nationale recessioner, når det gælder boligværdier, takket være den stabile tilstrømning af folk, der ønsker at bo i eller eje en del af paradis. En anden risiko er renteniveauet: hvis renterne forbliver høje eller stiger yderligere, vil det fortsat være meget svært for lokale at få råd – det kan yderligere reducere salgsvolumen og til sidst begrænse prisstigninger. Vi så i 2022–2023, hvordan et hop til ~7% i realkreditrenter hurtigt afkølede markedet.

Regulatorisk risiko er en anden faktor. Hawaiis beslutningstagere forsøger i stigende grad at indføre tiltag for at tæmme ejendomsmarkedet til fordel for de lokale – eksempler inkluderer den omtalte skat på tomme boliger (som kan pålægge et tillæg på ejendomme, der står tomme mere end et halvt år) honolulucitycouncil.org, eller endda potentielt lejekontrol (ikke aktuelt lige nu, men lejergrupper har nævnt det som mulighed). Selvom Hawaii traditionelt har været for ejendomsrettigheder, får boligkrisen nu politikerne til at overveje mere vidtgående tiltag. Sådanne tiltag kan påvirke investeringsafkast eller strategier (f.eks. kan en skat på tomme boliger få nogle ejere til at sælge eller udleje, hvilket påvirker udbuddet). Investorer bør holde sig opdateret om politiske ændringer både på amts- og delstatsniveau.

Klima og Forsikring: En stigende bekymring er klimaændringer og risiko for naturkatastrofer, hvilket er meget relevant for ø-ejendomme. I 2023 var skovbranden i Lahaina på Maui en øjenåbner for brand- og klimarisici, selv på Hawaii. Stigende havniveau er et langsomt voksende problem, der kan påvirke lavtliggende kvarterer som Waikiki, Mapunapuna og Ewa Beach i de kommende årtier. Allerede nu oplever nogle gader i Honolulu lejlighedsvis oversvømmelse ved King Tide. Dette kan føre til øgede forsikringsomkostninger og udgifter til tilpasning. Faktisk er forsikringspræmierne på Hawaii steget med ~15% årligt for kystnære ejendomme agencyhawaii.com agencyhawaii.com. Nogle forsikringsselskaber strammer dækningen for orkan/vind eller kræver højere selvrisiko. Investorer, især dem der køber tæt på havet, skal tage højde for disse omkostninger og eventuelt ombygge ejendomme for at øge robustheden (tagforstærkninger, hævning af bygninger osv.). Den gode nyhed er, at Hawaii er proaktiv – for eksempel har nye bygninger stærke orkanstandarder, og der tales om diger og pumper i områder som Waikiki. Men på lang sigt er klimarisiko noget, der kan påvirke ejendomsværdier i de mest udsatte områder og bør indgå i enhver risikovurdering.

Udsigter for investorer: På trods af høje indgangspriser forbliver ejendomme på Hawaii en attraktiv langsigtet investering. Det giver porteføljediversificering og typisk stabil værdistigning; som man siger, “de laver ikke mere jord på Hawaii.” Mange investorer ser det som en generationsinvestering eller en fremtidig pensionsplan (køb nu, udlej, gå på pension senere i boligen). Med prognoser, der peger på moderat vækst frem for et krak, har selv dem, der køber i 2025 til toppriser, en god udsigt til, at værdierne er højere i 2030. Udlejningsmarkedet giver en sikkerhedsventil – hvis en enhed ikke kan sælges til den ønskede pris, er der gode chancer for, at du kan udleje den og dække omkostningerne, givet Hawaiis efterspørgsel på boliger. En vigtig ting for nye investorer er at vælge segmenter med omhu. Ultra-luksuslejligheder kan være ustabile (afhænger af udenlandske købere) og har høje løbende omkostninger (gebyrer/skatter), mens boliger i mellemklassen (tænk en lejlighed under $600k eller et hus under $1M i et godt skoledistrikt) har en stor lokal køber- og lejerpulje, og dermed måske lavere risiko. Kommercielle investeringer som små butikscentre eller industrilagre er også attraktive, hvis man kan finde dem, da disse sektorer har et stramt udbud. Overordnet set tilbyder Hawaii stærke langsigtede fundamentale forhold – en attraktiv livsstil, begrænset jord og millioner, der ønsker at bo/besøge – men investorer bør være opmærksomme på kortsigtede modvinde som renter, lovgivningsmæssige ændringer og sikre, at deres strategi passer til Hawaiis unikke markedsdynamik.

Opdateringer om zoneinddeling og regeringspolitik

Regeringspolitik spiller en afgørende rolle på Honolulus ejendomsmarked, især nu hvor ledere kæmper med høje boligomkostninger og udviklingspres. Her er nogle vigtige opdateringer om zoneinddeling og politik, der påvirker ejendomsmarkedet:

Udvidelse af sekundære boligenheder (ADU’er): I 2024 vedtog delstatsparlamentet SB 3202 (Act 39) , en banebrydende lov, der tillader op til to ADU’er på en enkelt boliggrund i hele staten hiappleseed.org hiappleseed.org. Før dette tillod Honolulu én ADU (bedstemor-lejlighed) på visse grunde; nu kan ejere potentielt tilføje to ekstra små boligenheder, hvis infrastrukturen tillader det. Dette opzoner reelt mange parcelhuskvarterer for at rumme flere boliger. Dog udtrykte Honolulus byråd bekymring for belastning af infrastrukturen og forsøgte at modsætte sig (lokale embedsmænd bryder sig ikke om, at staten tilsidesætter kommunal zoneinddeling). Loven fastholder kommunal godkendelsesmyndighed fra sag til sag, så implementeringen er i gang. Hvis det bliver taget til sig, kan det gradvist øge udbuddet af lejeboliger og muligheder for fler-generationsboliger på hele øen.

I 2024 vedtog delstatsparlamentet , en banebrydende lov, der i hele staten hiappleseed.org hiappleseed.org. Før dette tillod Honolulu én ADU (bedstemor-lejlighed) på visse grunde; nu kan ejere potentielt tilføje to ekstra små boligenheder, hvis infrastrukturen tillader det. Dette opzoner reelt mange parcelhuskvarterer for at rumme flere boliger. Dog udtrykte Honolulus byråd bekymring for belastning af infrastrukturen og forsøgte at modsætte sig (lokale embedsmænd bryder sig ikke om, at staten tilsidesætter kommunal zoneinddeling). Loven fastholder kommunal godkendelsesmyndighed fra sag til sag, så implementeringen er i gang. Hvis det bliver taget til sig, kan det gradvist øge udbuddet af lejeboliger og muligheder for fler-generationsboliger på hele øen. Kommerciel-til-bolig omdannelser: Sammen med ADU’er blev HB 2090 (Act 37, 2024) vedtaget for at tillade, at ejendomme, der er zonet til kommerciel brug, kan bruges til boligformål hiappleseed.org. Dette er målrettet tomme kontorbygninger og butikscentre – det bliver nemmere for en ejer at omdanne f.eks. en tom erhvervsbygning til lejligheder eller ejerlejligheder. Honolulu vil sandsynligvis udpege egnede steder (måske dele af Downtown, Iwilei, Kaimuki osv.), hvor dette kan hjælpe med at tilføje boliger. Zonelovgivningen skal justeres for at håndtere parkering, enhedsstørrelse osv., men denne politik signalerer en kreativ tilgang til at tilføje boliger og gøre underudnyttede områder mere levende.

Sammen med ADU’er blev vedtaget for at tillade, at ejendomme, der er zonet til kommerciel brug, kan bruges til boligformål hiappleseed.org. Dette er målrettet tomme kontorbygninger og butikscentre – det bliver nemmere for en ejer at omdanne f.eks. en tom erhvervsbygning til lejligheder eller ejerlejligheder. Honolulu vil sandsynligvis udpege egnede steder (måske dele af Downtown, Iwilei, Kaimuki osv.), hvor dette kan hjælpe med at tilføje boliger. Zonelovgivningen skal justeres for at håndtere parkering, enhedsstørrelse osv., men denne politik signalerer en kreativ tilgang til at tilføje boliger og gøre underudnyttede områder mere levende. Incitamenter til billige boliger (Honolulu Bill 3): På amtsniveau har Honolulus borgmester Rick Blangiardi underskrevet Bill 3 (2024) , som styrker incitamenterne til at udvikle billige lejeboliger sachihawaii.com. Den udvider ejendomsskattefritagelser og frafalder visse gebyrer for kvalificerede projekter (dem, der reserverer boliger til lavindkomstlejere). Loven forenkler også sagsbehandlingen for disse projekter (med mål om 90 dages behandlingstid). Målet er at opmuntre private udviklere til at bygge mere arbejdsstyrkeboliger . Givet de høje byggeomkostninger på Hawaii anses disse incitamenter for nødvendige for at få projekterne til at løbe rundt. Som resultat er der annonceret nogle nye lejeboligprojekter for lavindkomst- og “mellemindkomst”-grupper i det urbane Honolulu og West Oʻahu, ofte gennem offentligt-private partnerskaber.

På amtsniveau har , som styrker incitamenterne til at udvikle billige lejeboliger sachihawaii.com. Den udvider ejendomsskattefritagelser og frafalder visse gebyrer for kvalificerede projekter (dem, der reserverer boliger til lavindkomstlejere). Loven forenkler også sagsbehandlingen for disse projekter (med mål om 90 dages behandlingstid). Målet er at opmuntre private udviklere til at bygge mere . Givet de høje byggeomkostninger på Hawaii anses disse incitamenter for nødvendige for at få projekterne til at løbe rundt. Som resultat er der annonceret nogle nye lejeboligprojekter for lavindkomst- og “mellemindkomst”-grupper i det urbane Honolulu og West Oʻahu, ofte gennem offentligt-private partnerskaber. Forslag om “tomme boliger”-skat: I 2024 introducerede medlemmer af Honolulus byråd Bill 46 for at indføre en tomme boliger-skat – et gebyr på boligejendomme, der står tomme i mere end et halvt år honolulucitycouncil.org. Dette er modelleret efter Vancouvers skat og har til formål at få investorer, der lader boliger stå tomme, til at udleje dem, eller ellers betale en skat, der finansierer boligprogrammer. Idéen er kontroversiel blandt boligejere, men fortalere siger, at Honolulus ca. 34.000 tomme boligenheder (nogle er ferieboliger eller investeringer) er en ressource, der kan bruges til lokale boliger. Pr. 2025 er dette forslag stadig til debat; hvis det vedtages, kan det øge udbuddet af langtidslejemål en smule og generere indtægter til billige boliger. Det er et tegn på, at Hawaii overvejer stærkere tiltag for at håndtere tomme boliger og spekulation.

I 2024 introducerede medlemmer af Honolulus byråd for at indføre en tomme boliger-skat – et gebyr på boligejendomme, der står tomme i mere end et halvt år honolulucitycouncil.org. Dette er modelleret efter Vancouvers skat og har til formål at få investorer, der lader boliger stå tomme, til at udleje dem, eller ellers betale en skat, der finansierer boligprogrammer. Idéen er kontroversiel blandt boligejere, men fortalere siger, at Honolulus ca. 34.000 tomme boligenheder (nogle er ferieboliger eller investeringer) er en ressource, der kan bruges til lokale boliger. Pr. 2025 er dette forslag stadig til debat; hvis det vedtages, kan det øge udbuddet af langtidslejemål en smule og generere indtægter til billige boliger. Det er et tegn på, at Hawaii overvejer stærkere tiltag for at håndtere tomme boliger og spekulation. Regler for korttidsudlejning: En større politisk ændring var Forordning 22-7 (Bill 41) vedtaget i 2022, som trådte fuldt i kraft i 2023. Denne forordning forbyder korttidsudlejning (ophold under 90 dage) i de fleste af Oʻahus boligområder, undtagen udpegede resortzoner (som dele af Waikiki, Ko Olina, Turtle Bay). Den øgede også håndhævelse og bøder for ulovlige ferieudlejninger. Dette havde en øjeblikkelig effekt: tusindvis af Airbnb/VRBO-enheder lukkede eller blev omdannet til langtidsudlejning. Forordningen blev udfordret i retten, men blev stort set opretholdt (med en justering, der tillod 30-dages udlejning, mens retssagen verserede, hvilket nu sandsynligvis snart ændres til 90 dage). Formålet med politikken er at give boliger tilbage til de lokale og reducere besøgendes påvirkning af nabolagene. For ejendomsmarkedet betyder det, at ejendomme uden for resortområder har mistet indtjeningspotentiale fra korttidsudlejning , hvilket kan svække værdien af lejligheder eller huse, der blev markedsført som ferieudlejning. Omvendt er ejendomme indenfor resortzoner (som condotels i Waikiki) blevet mere værdifulde, da de har et næsten monopol på lovlig ferieudlejning. Byen fortsætter aktiv håndhævelse, og denne politik ser ud til at blive, hvilket omformer investeringsberegningen for mange boligejendomme.

En større politisk ændring var vedtaget i 2022, som trådte fuldt i kraft i 2023. Denne forordning forbyder korttidsudlejning (ophold under 90 dage) i de fleste af Oʻahus boligområder, undtagen udpegede resortzoner (som dele af Waikiki, Ko Olina, Turtle Bay). Den øgede også håndhævelse og bøder for ulovlige ferieudlejninger. Dette havde en øjeblikkelig effekt: tusindvis af Airbnb/VRBO-enheder lukkede eller blev omdannet til langtidsudlejning. Forordningen blev udfordret i retten, men blev stort set opretholdt (med en justering, der tillod 30-dages udlejning, mens retssagen verserede, hvilket nu sandsynligvis snart ændres til 90 dage). er at give boliger tilbage til de lokale og reducere besøgendes påvirkning af nabolagene. For ejendomsmarkedet betyder det, at , hvilket kan svække værdien af lejligheder eller huse, der blev markedsført som ferieudlejning. Omvendt er ejendomme indenfor resortzoner (som condotels i Waikiki) blevet mere værdifulde, da de har et næsten monopol på lovlig ferieudlejning. Byen fortsætter aktiv håndhævelse, og denne politik ser ud til at blive, hvilket omformer investeringsberegningen for mange boligejendomme. Zonering og opzoningsinitiativer: Byen og amtet Honolulu opdaterer sin Oʻahu Generalplan og nabolags-TOD-planer . Områder omkring de nye togstationer har fået zoneringsændringer til højere tæthed . For eksempel opmuntrer byen til mellemstore lejligheder og blandet anvendelse omkring Kalihi og Iwilei stationer. I nabolag som Ala Moana tillader en særlig Ala Moana TOD-plan højhuse mod samfundsgoder. Kakaʻako, som er under Hawaii Community Development Authoritys (HCDA) jurisdiktion, fortsætter med at godkende nye tårne i henhold til sin masterplan. Imens er der en vis modstand i områder som Windward Oʻahu eller North Shore, hvor beboere modsætter sig enhver zoneringsændring, der kan øge udviklingen. I East Honolulu var der for eksempel et forslag om at tillade nogle lejligheder i visse erhvervszoner (for at skabe boliger), men det mødte modstand. Mønstret er: bykernen og West Oʻahu er udpeget til vækst , mens landlige og etablerede forstadsområder forbliver beskyttet af zonering. Efterhånden som boligbehovet vokser, kan man forvente flere debatter om, hvordan zonering kan justeres – herunder muligvis at hæve højdelofter eller reducere parkeringskrav – især med den aktuelle boligmangelskrise.

Byen og amtet Honolulu opdaterer sin . Områder omkring de nye togstationer har fået . For eksempel opmuntrer byen til mellemstore lejligheder og blandet anvendelse omkring Kalihi og Iwilei stationer. I nabolag som Ala Moana tillader en særlig højhuse mod samfundsgoder. Kakaʻako, som er under Hawaii Community Development Authoritys (HCDA) jurisdiktion, fortsætter med at godkende nye tårne i henhold til sin masterplan. Imens er der en vis modstand i områder som Windward Oʻahu eller North Shore, hvor beboere modsætter sig enhver zoneringsændring, der kan øge udviklingen. I East Honolulu var der for eksempel et forslag om at tillade nogle lejligheder i visse erhvervszoner (for at skabe boliger), men det mødte modstand. Mønstret er: , mens landlige og etablerede forstadsområder forbliver beskyttet af zonering. Efterhånden som boligbehovet vokser, kan man forvente flere debatter om, hvordan zonering kan justeres – herunder muligvis at hæve højdelofter eller reducere parkeringskrav – især med den aktuelle boligmangelskrise. Infrastruktur- og klimapolitikker: I 2025 integrerer staten og byen også klimaresiliens i udviklingsregler. For eksempel kræver nye regler for kystnær byggelinje (Act 16, 2020), at bygninger skal ligge længere fra kysten for at tage højde for havvandsstigning. Honolulu planlægger infrastrukturforbedringer som kloakforbedringer og et afledningsafgiftsgebyr – disse kan påvirke udviklingstidsplaner og -omkostninger. Der er også statens indsats for bæredygtig turisme: et “Green Fee”-lovforslag blev fremsat for at opkræve besøgende for miljøbeskyttelse, og selvom det ikke direkte er en ejendomspolitik, kan anerkendelsen af turismens påvirkning få betydning for fremtidige godkendelser af resortudvikling eller kræve flere afbødende foranstaltninger fra udviklere.

Sammenfattende er Honolulus politiske landskab i aktiv udvikling for at imødekomme boligoverkommelighed og bæredygtighed. Tendensen går i retning af at fremme flere boliger (gennem opzonering og incitamenter), samtidig med at man håndterer virkningerne af turisme og fraværende ejerskab. For interessenter i ejendomsbranchen er det afgørende at holde sig opdateret om disse politiske ændringer – de kan i væsentlig grad ændre ejendomsværdier og tilladte anvendelser. Indtil videre signalerer tiltag som udvidelse af ADU og opzonering omkring kollektiv trafik en pro-udviklingsholdning for at øge udbuddet, mens tiltag som forbud mod korttidsudlejning og en potentiel tomhedsskat signalerer en prioritering af lokal boligbrug. Balancen mellem disse vil forme Honolulus ejendomsmarked i de kommende år.

Toppræsterende & Fremvoksende Kvarterer

Honolulus ejendomslandskab er et kludetæppe af forskellige kvarterer, hver med sine egne tendenser. Her er nogle af de toppræsterende og fremadstormende områder pr. 2025:

Kakaʻako/Ward & Ala Moana (Metro Honolulu): Som nævnt er Kakaʻako i voldsom vækst med nye luksuslejligheder , hvilket gør det til det mest dynamiske kvarter, når det gælder udvikling. Det er hurtigt blevet en førende adresse for købere i den høje ende, der ønsker bymæssig bekvemmelighed – svarende til Honolulus version af Manhattan eller downtown Miami. Lejligheder i nye bygninger som Waiea, Anaha (færdiggjort for få år siden) og det kommende Kalae sælges regelmæssigt for flere millioner dollars. Områdets forvandling (nye supermarkeder, parker, kunstinstallationer) har gjort det meget attraktivt. Som resultat har Kakaʻako oplevet stærk prisstigning det seneste årti og fortsætter med at overgå mange andre kvarterer både i prisvækst og salgsvolumen. Det tilstødende Ala Moana, med lidt ældre lejligheder og indkøbscenteret, oplever også fornyet interesse, især da metrolinjen til sidst får endestation der. Investeringsudsigter: Positive, dog primært begrænset til lejlighedsmarkedet; det er et fristed for velhavende købere og investorer, hvor nogle enheder bruges som pied-à-terre eller langtidsudlejning til velstillede lejere.

Som nævnt er Kakaʻako , hvilket gør det til det mest dynamiske kvarter, når det gælder udvikling. Det er hurtigt blevet en førende adresse for købere i den høje ende, der ønsker bymæssig bekvemmelighed – svarende til Honolulus version af Manhattan eller downtown Miami. Lejligheder i nye bygninger som Waiea, Anaha (færdiggjort for få år siden) og det kommende Kalae sælges regelmæssigt for flere millioner dollars. Områdets forvandling (nye supermarkeder, parker, kunstinstallationer) har gjort det meget attraktivt. Som resultat har Kakaʻako oplevet det seneste årti og fortsætter med at overgå mange andre kvarterer både i prisvækst og salgsvolumen. Det tilstødende Ala Moana, med lidt ældre lejligheder og indkøbscenteret, oplever også fornyet interesse, især da metrolinjen til sidst får endestation der. Positive, dog primært begrænset til lejlighedsmarkedet; det er et fristed for velhavende købere og investorer, hvor nogle enheder bruges som pied-à-terre eller langtidsudlejning til velstillede lejere. Waikiki: Waikiki er Honolulus turistcentrum og et unikt lejlighedsmarked. Det har en blanding af condotels, beboelseslejligheder og eksklusive hotelboliger (som Ritz-Carlton Waikiki). Waikikis ejendomsmarked klarede sig godt før pandemien på grund af potentialet for indtægter fra ferieudlejning. Med de nye regler er Waikiki et af de få steder, hvor korttidsudlejning stadig er lovligt , så visse bygninger (dem med resort-zonering) forbliver investerings-hotspots. Ejendomspræstationen her varierer: luksuslejligheder som Trump Tower Waikiki eller Ritz-Carlton har holdt værdien stærkt (med internationale købere, der efterspørger dem), mens nogle ældre walk-up lejligheder er stagneret. Waikikis tiltrækningskraft består – det er gåafstand til berømte strande, spisesteder og underholdning. Efterhånden som turismen vender tilbage, stiger lejeafkastet for lovlige ferieboliger her igen. Derfor forbliver Waikiki en “gammel kending” for investorer, selvom potentielle købere skal være opmærksomme på, hvilke bygninger der tillader hvilke anvendelser.

Waikiki er Honolulus turistcentrum og et unikt lejlighedsmarked. Det har en blanding af condotels, beboelseslejligheder og eksklusive hotelboliger (som Ritz-Carlton Waikiki). Waikikis ejendomsmarked klarede sig godt før pandemien på grund af potentialet for indtægter fra ferieudlejning. Med de nye regler er , så visse bygninger (dem med resort-zonering) forbliver investerings-hotspots. Ejendomspræstationen her varierer: luksuslejligheder som Trump Tower Waikiki eller Ritz-Carlton har holdt værdien stærkt (med internationale købere, der efterspørger dem), mens nogle ældre walk-up lejligheder er stagneret. Waikikis tiltrækningskraft består – det er gåafstand til berømte strande, spisesteder og underholdning. Efterhånden som turismen vender tilbage, stiger lejeafkastet for lovlige ferieboliger her igen. Derfor forbliver Waikiki en “gammel kending” for investorer, selvom potentielle købere skal være opmærksomme på, hvilke bygninger der tillader hvilke anvendelser. Kahala & Diamond Head (Østlige Honolulu): Dette er Honolulus klassiske luksuriøse boligområde – kendt for sine strandvillaer og stille gader. Kahala er især som Oʻahus Beverly Hills. Området har oplevet en stigning i ultra-luksussalg de seneste år (med flere handler over $10 mio., og den rekordstore $65 mio. handel i 2025 hicentral.com understreger virkelig dets eksklusive status). Udbuddet i Kahala er meget begrænset; kun et lille antal boliger handles hvert år. Priserne er på rekordhøjde (median ofte $2–4 mio. for ikke-strandhuse, strandhuse let $10 mio.+). Diamond Head og Black Point-områderne er tilsvarende i topklasse. Disse kvarterer klarer sig stabilt – de falder sjældent markant i værdi, selv under nedgangstider, på grund af deres prestige og knaphed. For investorer er det typisk langsigtede investeringer eller arveopkøb (lejeafkastet er lavt, da man ikke kan udleje et $5 mio. Kahala-hus til forholdsmæssigt høj husleje, men værdistigning og prestige driver værdien). Vi klassificerer dem som top-performere i forhold til at holde værdien og opnå premiumpriser , selvom de ikke er “fremvoksende”, da de er veletablerede.

Dette er Honolulus klassiske – kendt for sine strandvillaer og stille gader. Kahala er især som Oʻahus Beverly Hills. Området har oplevet en stigning i ultra-luksussalg de seneste år (med flere handler over $10 mio., og den rekordstore $65 mio. handel i 2025 hicentral.com understreger virkelig dets eksklusive status). Udbuddet i Kahala er meget begrænset; kun et lille antal boliger handles hvert år. Priserne er på rekordhøjde (median ofte $2–4 mio. for ikke-strandhuse, strandhuse let $10 mio.+). Diamond Head og Black Point-områderne er tilsvarende i topklasse. Disse kvarterer klarer sig stabilt – de falder sjældent markant i værdi, selv under nedgangstider, på grund af deres prestige og knaphed. For investorer er det typisk langsigtede investeringer eller arveopkøb (lejeafkastet er lavt, da man ikke kan udleje et $5 mio. Kahala-hus til forholdsmæssigt høj husleje, men værdistigning og prestige driver værdien). Vi klassificerer dem som top-performere i forhold til , selvom de ikke er “fremvoksende”, da de er veletablerede. Hawaiʻi Kai (Østlige Honolulu): Et forstadskystsamfund, Hawaii Kai rangerer konsekvent som et af de mest attraktive familieområder. Gode skoler, marina-boliger og shoppingmuligheder gør det populært blandt lokale professionelle og militærfolk. Det “klarer sig godt” i den forstand, at udbuddet er begrænset (det er et afgrænset planlagt område) og efterspørgslen stabil, så priserne stiger støt. Medianprisen for enfamiliehuse her er nu omkring $1,3–1,5 mio., og rækkehuse ligger i $700K–$1 mio. intervallet. Investorer kan lide Hawaii Kai for langtidslejere (det ligger et stykke fra byen, så det er mindre attraktivt for turister, mere for fastboende). Der er ingen store nye udviklingsprojekter planlagt (da Hawaii Kai stort set er fuldt udbygget), hvilket lover godt for de eksisterende ejendomsværdier.

Et forstadskystsamfund, Hawaii Kai rangerer konsekvent som et af de mest attraktive familieområder. Gode skoler, marina-boliger og shoppingmuligheder gør det populært blandt lokale professionelle og militærfolk. Det “klarer sig godt” i den forstand, at udbuddet er begrænset (det er et afgrænset planlagt område) og efterspørgslen stabil, så priserne stiger støt. Medianprisen for enfamiliehuse her er nu omkring $1,3–1,5 mio., og rækkehuse ligger i $700K–$1 mio. intervallet. Investorer kan lide Hawaii Kai for langtidslejere (det ligger et stykke fra byen, så det er mindre attraktivt for turister, mere for fastboende). Der er ingen store nye udviklingsprojekter planlagt (da Hawaii Kai stort set er fuldt udbygget), hvilket lover godt for de eksisterende ejendomsværdier. Mililani (Central Oʻahu): Mililani, inklusive Mililani Mauka, er et masterplanlagt samfund kendt for sin familievenlige atmosfære, gode skoler og relative overkommelighed (sammenlignet med selve Honolulu). Det har i årevis været et top-sælgende kvarter målt på volumen – mange militærfamilier køber eller lejer her på grund af nærheden til baserne. Markedet i Mililani er robust; selv under nedgangen i 2023 blev Mililani-huse solgt godt, hvis de var prissat korrekt. Området ligger lidt længere fra byen, men tilbyder et køligere klima (højland) og forstadskomfort. Det er ikke ligefrem “fremvoksende” (det har været populært siden 1980’erne), men det er konsekvent et af Oʻahus bedste målt på efterspørgsel. Med nye arbejdspladser som Konēwai (Honolulu Authoritys jernbaneoperationscenter) ikke langt væk, og den kommende jernbane (Honolulu-banens anden fase går næsten til Mililanis udkant ved Leeward Community College/Pearl Highlands med park-and-ride), vil forbindelsen blive bedre. Forvent, at Mililani fortsat vil være en top-performer i mellemklassesegmentet , attraktiv for både lokale og fastlandskøbere, der søger en “ægte nabolagsfølelse”.

Mililani, inklusive Mililani Mauka, er et masterplanlagt samfund kendt for sin familievenlige atmosfære, gode skoler og relative overkommelighed (sammenlignet med selve Honolulu). Det har i årevis været et – mange militærfamilier køber eller lejer her på grund af nærheden til baserne. Markedet i Mililani er robust; selv under nedgangen i 2023 blev Mililani-huse solgt godt, hvis de var prissat korrekt. Området ligger lidt længere fra byen, men tilbyder et køligere klima (højland) og forstadskomfort. Det er ikke ligefrem “fremvoksende” (det har været populært siden 1980’erne), men det er konsekvent et af Oʻahus bedste målt på efterspørgsel. Med nye arbejdspladser som Konēwai (Honolulu Authoritys jernbaneoperationscenter) ikke langt væk, og den kommende jernbane (Honolulu-banens anden fase går næsten til Mililanis udkant ved Leeward Community College/Pearl Highlands med park-and-ride), vil forbindelsen blive bedre. Forvent, at Mililani fortsat vil være en , attraktiv for både lokale og fastlandskøbere, der søger en “ægte nabolagsfølelse”. Ewa Plain & Kapolei (Vest Oʻahu): Denne region er Oʻahus vækstfront. I det seneste årti er titusindvis af mennesker flyttet hertil for nye boliger. Kapolei markedsføres især som Oʻahus “anden by” med sit eget centrum, offentlige kontorer, indkøbscentre og toglinje. I en periode holdt investorer sig væk på grund af den lange pendling til byen, men med flere arbejdspladser og den delvise åbning af toglinjen er interessen steget. Boligpriserne i Kapolei/Ewa er lavere end i Honolulu (medianpris for hus ca. $900.000 i 2025 mod $1,1 mio. på hele øen), hvilket gør området attraktivt for førstegangskøbere og investorer, der søger nyere byggeri. Kvarterer som Ocean Pointe, Hoakalei og Kapolei-Mehana har mange nye byggerier og har været blandt de mest solgte. Områdets ene forbehold: som det ses i lagerdata, havde Ewa en bølge af udbud i 2024–25 hicentral.com, hvilket antyder en vis overflod, da mange ens boliger kom på markedet samtidig. Men på lang sigt, efterhånden som Oʻahus befolkning vokser (eller blot omfordeles), vil det meste nye udbud være i Vest Oʻahu – så det er “fremvoksende” i den forstand, at det bliver stadig mere betydningsfuldt. For investorer kan enfamilieudlejning her klare sig godt med familier (især militærpersonale med base i nærheden ved Schofield og Hickam via H-1/H-2). Desuden betyder Kapoleis voksende detailhandel og muligvis et fremtidigt universitetscampus (UH West Oʻahu udvider), at det er ved at blive en selvforsynende by, hvilket bør øge efterspørgslen.

Denne region er Oʻahus vækstfront. I det seneste årti er titusindvis af mennesker flyttet hertil for nye boliger. markedsføres især som Oʻahus “anden by” med sit eget centrum, offentlige kontorer, indkøbscentre og toglinje. I en periode holdt investorer sig væk på grund af den lange pendling til byen, men med flere arbejdspladser og den delvise åbning af toglinjen er interessen steget. er lavere end i Honolulu (medianpris for hus ca. $900.000 i 2025 mod $1,1 mio. på hele øen), hvilket gør området attraktivt for førstegangskøbere og investorer, der søger nyere byggeri. Kvarterer som Ocean Pointe, Hoakalei og Kapolei-Mehana har mange nye byggerier og har været blandt de mest solgte. Områdets ene forbehold: som det ses i lagerdata, havde Ewa en bølge af udbud i 2024–25 hicentral.com, hvilket antyder en vis overflod, da mange ens boliger kom på markedet samtidig. Men på lang sigt, efterhånden som Oʻahus befolkning vokser (eller blot omfordeles), vil det meste nye udbud være i Vest Oʻahu – så det er “fremvoksende” i den forstand, at det bliver stadig mere betydningsfuldt. For investorer kan enfamilieudlejning her klare sig godt med familier (især militærpersonale med base i nærheden ved Schofield og Hickam via H-1/H-2). Desuden betyder Kapoleis voksende detailhandel og muligvis et fremtidigt universitetscampus (UH West Oʻahu udvider), at det er ved at blive en selvforsynende by, hvilket bør øge efterspørgslen. Kalihi–Palama & Iwilei (Urban Honolulu): Dette er ældre kvarterer lige vest for centrum, som historisk har været arbejderklasse- og industriområder. De er fremvoksende i den forstand, at byen har store planer for dem under transit-orienteret udvikling (toglinjen løber herigennem med flere stationer). Der tales om blandede projekter , billige boliger og endda at flytte Oʻahu Community Correctional Center (fængslet) for at frigøre jord til udvikling i Kalihi. Nogle udviklere opkøber grunde i disse områder i håb om fremgang. Nuværende ejendomsværdier er relativt lave, så der er potentiale for værdistigning, hvis omdannelsen sker. Det er et mere langsigtet projekt, da der er behov for infrastrukturforbedringer, men i 2030 kan vi se Kalihi forandre sig markant (ligesom Kakaʻako gjorde i 2010’erne).

Dette er ældre kvarterer lige vest for centrum, som historisk har været arbejderklasse- og industriområder. De er i den forstand, at byen har store planer for dem under transit-orienteret udvikling (toglinjen løber herigennem med flere stationer). Der tales om , billige boliger og endda at flytte Oʻahu Community Correctional Center (fængslet) for at frigøre jord til udvikling i Kalihi. Nogle udviklere opkøber grunde i disse områder i håb om fremgang. Nuværende ejendomsværdier er relativt lave, så der er potentiale for værdistigning, hvis omdannelsen sker. Det er et mere langsigtet projekt, da der er behov for infrastrukturforbedringer, men i 2030 kan vi se Kalihi forandre sig markant (ligesom Kakaʻako gjorde i 2010’erne). North Shore & Windward “livsstils”-områder: Oʻahus North Shore (Haleʻiwa, Pupukea) og Windward-kysten (Kailua, Kāneʻohe) forbliver meget eftertragtede for deres livsstil – surfbyer og rolige samfund. Kailua oplevede især store prisstigninger under pandemien (et paradis for fjernarbejdere). Disse markeder er kølet lidt af (færre budkrige nu), men de er stadig blandt Oʻahus dyreste uden for Honolulu. Kailuas medianpris for et hus er rutinemæssigt over $1,3 mio., og udbuddet er fortsat lavt, fordi nyudvikling reelt ikke kan ske (modstanden i lokalsamfundet er stærk). Disse områder er “toppræsterende” med hensyn til langsigtet attraktivitet – ejendomme holder værdien og stiger ofte kun. De er ikke “fremvoksende” (de har længe været attraktive), men er værd at nævne, da de ofte overgår de generelle markedstendenser (Kailuas prisvækst har overgået Honolulus gennemsnit i mange af de senere år).

Afslutningsvis omfatter Honolulus ejendomsvindere både de nye urbane hotspots (Kakaʻako) og de etablerede luksus- og familieområder (Kahala, Mililani osv.). For dem, der ønsker at investere eller flytte, spænder valgmulighederne fra ultramoderne lejligheder til forstadshuse, hver med forskellige risikobelønningsprofiler. Det er også tydeligt, at transit- og udviklingsplaner løfter visse kvarterer (områder forbundet med tog, samfund i West Oʻahu) som de næste steder at holde øje med. At holde øje med infrastruktur (som tog, nye motorveje) og hvor regering eller udviklere fokuserer deres indsats, kan give et fingerpeg om “fremvoksende” kvarterer i morgen.

Ekspertprognoser og fremskrivninger frem til 2030

Hvad venter for Honolulus ejendomsmarked? Prognoser for resten af 2020’erne peger på en periode med moderat vækst, understøttet af Hawaiis vedvarende ubalance mellem udbud og efterspørgsel. Her er nogle centrale fremskrivninger og ekspertforventninger:

Udvikling i boligpriser: Efter den svimlende stigning i begyndelsen af 2020’erne (og en kort korrektion i 2023) forventes Honolulus boligpriser at vokse i et moderat tempo frem til 2030. Flere boliganalytikere forudser, at Oʻahus medianboligpriser vil stige med omkring 1% til 3% om året i den sidste halvdel af årtiet luxurybigisland.com luxurybigisland.com. Dette vil placere medianprisen for enfamiliehuse i Honolulu County et sted omkring $1,3M–$1,4M i 2030 (fra ~$1,1M i 2025), og medianpriserne for lejligheder måske omkring $550–$600K (fra $515K i 2024 hicentral.com). Dette er selvfølgelig estimater – de faktiske resultater vil afhænge af rentesatser og økonomiske kræfter – men konsensus er langsom vækst frem for endnu et boom . En af grundene: rentesatser forventes ikke at vende tilbage til de ultralave niveauer, der drev stigningen i 2021, så købernes købekraft vil være afdæmpet. Dog fungerer begrænset udbud og høje byggeomkostninger som en bund under priserne. Selv hvis efterspørgslen aftager, forhindrer Hawaiis boligmangel et overskud. Faktisk vurderer Hawaii Department of Business, Economic Development & Tourism (DBEDT), at Honolulu County har brug for cirka 13.500 til 24.000 nye boligenheder inden 2035 (afhængigt af befolkningstendenser) for at imødekomme efterspørgslen files.hawaii.gov files.hawaii.gov. Dette svarer til omkring 1.300–2.400 enheder om året – et byggetempo vi historisk har haft svært ved at opnå. Denne mangel antyder, at boliger vil forblive en mangelvare, hvilket understøtter værdierne.

Efter den svimlende stigning i begyndelsen af 2020’erne (og en kort korrektion i 2023) forventes Honolulus boligpriser at vokse i et frem til 2030. Flere boliganalytikere forudser, at Oʻahus medianboligpriser vil stige med omkring i den sidste halvdel af årtiet luxurybigisland.com luxurybigisland.com. Dette vil placere medianprisen for enfamiliehuse i Honolulu County et sted omkring $1,3M–$1,4M i 2030 (fra ~$1,1M i 2025), og medianpriserne for lejligheder måske omkring $550–$600K (fra $515K i 2024 hicentral.com). Dette er selvfølgelig estimater – de faktiske resultater vil afhænge af rentesatser og økonomiske kræfter – men konsensus er . En af grundene: forventes ikke at vende tilbage til de ultralave niveauer, der drev stigningen i 2021, så købernes købekraft vil være afdæmpet. Dog fungerer og høje byggeomkostninger som en bund under priserne. Selv hvis efterspørgslen aftager, forhindrer Hawaiis boligmangel et overskud. Faktisk vurderer Hawaii Department of Business, Economic Development & Tourism (DBEDT), at (afhængigt af befolkningstendenser) for at imødekomme efterspørgslen files.hawaii.gov files.hawaii.gov. Dette svarer til omkring – et byggetempo vi historisk har haft svært ved at opnå. Denne mangel antyder, at boliger vil forblive en mangelvare, hvilket understøtter værdierne. Leje- og afkastudsigter: Lejepriserne i Honolulu vil sandsynligvis fortsætte med at stige gradvist, især hvis boligkøb forbliver uden for rækkevidde for mange. I 2030 kan en etværelseslejlighed, der i dag lejes ud for $2.300, måske koste $2.700–$2.800 (forudsat ca. 2% årlig stigning). Selvom det ikke er et stort spring, forværrer det problemet med overkommelighed. Honolulu Board of Realtors og UHERO forventer, at tomgangsprocenten forbliver lav, og at enhver ny forsyning (fra ADU’er eller nye lejeboliger) vil blive opslugt af den opsparede efterspørgsel. Set fra en investors perspektiv bør udlejningsejendomme fortsat give stabil indkomst og muligvis lidt bedre afkast, hvis man køber til dagens priser og låser renten (hvis renterne stabiliseres eller falder om nogle år, kan refinansiering forbedre pengestrømmen). En anden faktor: I 2030 vil den store millennial-generation være længere inde i familiedannelsesårene, hvilket kan øge antallet af husstande (godt for boligefterspørgslen) – dog modvirket af, at nogle lokale millennials forlader Hawaii på grund af omkostningerne. Samlet set vil lejevæksten følge inflationen , hvis ikke lidt højere, og Honolulu vil sandsynligvis forblive blandt de 5 dyreste lejeboligmarkeder i USA.

Lejepriserne i Honolulu vil sandsynligvis fortsætte med at stige gradvist, især hvis boligkøb forbliver uden for rækkevidde for mange. I 2030 kan en etværelseslejlighed, der i dag lejes ud for $2.300, måske koste $2.700–$2.800 (forudsat ca. 2% årlig stigning). Selvom det ikke er et stort spring, forværrer det problemet med overkommelighed. og UHERO forventer, at tomgangsprocenten forbliver lav, og at enhver ny forsyning (fra ADU’er eller nye lejeboliger) vil blive opslugt af den opsparede efterspørgsel. Set fra en investors perspektiv bør udlejningsejendomme fortsat give stabil indkomst og muligvis lidt bedre afkast, hvis man køber til dagens priser og låser renten (hvis renterne stabiliseres eller falder om nogle år, kan refinansiering forbedre pengestrømmen). En anden faktor: I 2030 vil den store millennial-generation være længere inde i familiedannelsesårene, hvilket kan øge antallet af husstande (godt for boligefterspørgslen) – dog modvirket af, at nogle lokale millennials forlader Hawaii på grund af omkostningerne. Samlet set vil , hvis ikke lidt højere, og Honolulu vil sandsynligvis forblive blandt de 5 dyreste lejeboligmarkeder i USA. Prognoser for erhvervssektoren: Efterspørgslen efter kontorlokaler forventes at forblive stabil eller falde en smule , da hybridarbejde fortsætter. Colliers forudser, at kontorledigheden i Honolulu vil ligge i de lave til midterste tital i de kommende år – meget bedre end byer på fastlandet, men heller ikke en markant stramning. Vi kan se en ligevægt, hvor nogle ældre bygninger tages ud af drift til ombygning, og virksomheder optimerer deres areal. Detailhandelsejendomme bør forblive stærke, så længe turismen og det lokale forbrug er sundt. Hawaiis detaillejepriser kan stige moderat, og tomgangen forblive lav (~5% eller derunder) frem til 2030, medmindre der kommer en større recession. Detailudvikling vil primært fokusere på lokale centre i vækstområder (West Oʻahu, måske ny detailhandel i TOD-projekter). Industrielle ejendomme er næsten udnyttet til fulde – selv i 2030, medmindre der udvikles et nyt industriområde (hvilket kræver politisk vilje til at omzone jord), vil tomgangen forblive ekstremt lav. Derfor vil industrilejepriser sandsynligvis være væsentligt højere i 2030 (inflation plus knaphed kan let presse dem 20-30% over dagens niveau). For hoteller er prognosen positiv: I 2030 forventes Hawaiis turisme at være fuldt genoprettet og endda vokse ud over rekorderne fra 2019. Statens officielle prognose forventer, at antallet af besøgende stiger med et par procent om året og overstiger 10 millioner årligt senere i årtiet. Det vil holde hotelbelægningen høj og muligvis berettige nye hotelprojekter (eller udvidelse af eksisterende). Hotelværdier bør stige tilsvarende, især da institutionelle investorer i stigende grad ser fritidsdestinationer som Hawaii som stabile investeringer.

Efterspørgslen efter forventes at , da hybridarbejde fortsætter. Colliers forudser, at kontorledigheden i Honolulu vil ligge i de lave til midterste tital i de kommende år – meget bedre end byer på fastlandet, men heller ikke en markant stramning. Vi kan se en ligevægt, hvor nogle ældre bygninger tages ud af drift til ombygning, og virksomheder optimerer deres areal. bør forblive stærke, så længe turismen og det lokale forbrug er sundt. Hawaiis detaillejepriser kan stige moderat, og tomgangen forblive lav (~5% eller derunder) frem til 2030, medmindre der kommer en større recession. Detailudvikling vil primært fokusere på lokale centre i vækstområder (West Oʻahu, måske ny detailhandel i TOD-projekter). er næsten udnyttet til fulde – selv i 2030, medmindre der udvikles et nyt industriområde (hvilket kræver politisk vilje til at omzone jord), vil tomgangen forblive ekstremt lav. Derfor vil industrilejepriser sandsynligvis være væsentligt højere i 2030 (inflation plus knaphed kan let presse dem 20-30% over dagens niveau). For er prognosen positiv: I 2030 forventes Hawaiis turisme at være fuldt genoprettet og endda vokse ud over rekorderne fra 2019. Statens officielle prognose forventer, at antallet af besøgende stiger med et par procent om året og overstiger 10 millioner årligt senere i årtiet. Det vil holde hotelbelægningen høj og muligvis berettige nye hotelprojekter (eller udvidelse af eksisterende). Hotelværdier bør stige tilsvarende, især da institutionelle investorer i stigende grad ser fritidsdestinationer som Hawaii som stabile investeringer. Investorstemning: En undersøgelse blandt lokale ejendomseksperter og Pacific Asia Center for Entrepreneurship indikerer generel optimisme om, at ejendomsmarkedet i Hawaii vil overgå inflationen , men ikke opleve boble-lignende vækst i de næste 5 år. Hawaiis økonomi er på en beskeden vækstbane (~1,5–2% BNP-vækst) brevitas.com, hvilket understøtter ejendomsmarkedet, men ikke indikerer overophedning. Der forventes ikke noget krak – bemærk, at de faktorer, der ofte går forud for krak (overudbud, spekulativ gearing osv.), stort set er fraværende i Hawaii lige nu. Udlånsstandarderne forbliver solide, og byggeriet er begrænset. Derudover har mange ejere låst sig fast på lave realkreditrenter, så de er ikke tvunget til at sælge. Man kunne forestille sig et scenarie med et plateau , hvis renterne forbliver høje: salget går ned, og priserne flader ud i nogle år (som det måske skete i 2018–2019). Men betydelige prisfald virker usandsynlige, medmindre et alvorligt eksternt chok rammer (f.eks. en geopolitisk krise, der stopper rejser, eller en enorm rentestigning ud over det forventede).

En undersøgelse blandt lokale ejendomseksperter og Pacific Asia Center for Entrepreneurship indikerer generel optimisme om, at ejendomsmarkedet i Hawaii vil , men i de næste 5 år. Hawaiis økonomi er på en beskeden vækstbane (~1,5–2% BNP-vækst) brevitas.com, hvilket understøtter ejendomsmarkedet, men ikke indikerer overophedning. – bemærk, at de faktorer, der ofte går forud for krak (overudbud, spekulativ gearing osv.), stort set er fraværende i Hawaii lige nu. Udlånsstandarderne forbliver solide, og byggeriet er begrænset. Derudover har mange ejere låst sig fast på lave realkreditrenter, så de er ikke tvunget til at sælge. Man kunne forestille sig et scenarie med et , hvis renterne forbliver høje: salget går ned, og priserne flader ud i nogle år (som det måske skete i 2018–2019). Men betydelige prisfald virker usandsynlige, medmindre et alvorligt eksternt chok rammer (f.eks. en geopolitisk krise, der stopper rejser, eller en enorm rentestigning ud over det forventede). Historisk perspektiv: Historisk set bevæger ejendomsmarkedet i Hawaii sig i cyklusser, der nogenlunde følger USA, men med mildere udsving (bortset fra 1990’ernes japanske boble, der førte til et årti med lavkonjunktur på Hawaii). For eksempel faldt priserne i Honolulu efter den globale finanskrise i 2008 kun omkring 10–15% og var tilbage på niveau i 2013, mens mange amerikanske markeder faldt med over 30%. I 1990’erne oplevede Hawaii dog en langvarig nedtur (~1991–2000, hvor værdierne stagnerede) på grund af et japansk investerings-exit. Kunne noget lignende ske inden 2030? Japans indflydelse er i dag mindre, og efterspørgslen fra det amerikanske fastland er vigtigere. Medmindre vi ser et stort, langvarigt fald i attraktivitet (hvilket kun kunne ske, hvis f.eks. klimaforandringer rammer øerne hårdt, eller hvis fjernarbejde drastisk mindsker ønsket om at eje et fritidshus her), bør ejendomsmarkedet i Honolulu undgå voldsomme udsving. Hvis noget, kan klima og bæredygtighed begynde at spille ind på værdien i 2030: ejendomme i sikre zoner (højtliggende i forhold til oversvømmelseszoner) kan opnå en præmie i forhold til dem i udsatte kystområder, efterhånden som bevidstheden stiger. Men disse effekter vil sandsynligvis være gradvise.

Historisk set bevæger ejendomsmarkedet i Hawaii sig i cyklusser, der nogenlunde følger USA, men med mildere udsving (bortset fra 1990’ernes japanske boble, der førte til et årti med lavkonjunktur på Hawaii). For eksempel faldt priserne i Honolulu efter den globale finanskrise i 2008 kun omkring 10–15% og var tilbage på niveau i 2013, mens mange amerikanske markeder faldt med over 30%. I 1990’erne oplevede Hawaii dog en langvarig nedtur (~1991–2000, hvor værdierne stagnerede) på grund af et japansk investerings-exit. Kunne noget lignende ske inden 2030? Japans indflydelse er i dag mindre, og efterspørgslen fra det amerikanske fastland er vigtigere. Medmindre vi ser et stort, langvarigt fald i attraktivitet (hvilket kun kunne ske, hvis f.eks. klimaforandringer rammer øerne hårdt, eller hvis fjernarbejde drastisk mindsker ønsket om at eje et fritidshus her), bør ejendomsmarkedet i Honolulu undgå voldsomme udsving. Hvis noget, kan begynde at spille ind på værdien i 2030: ejendomme i sikre zoner (højtliggende i forhold til oversvømmelseszoner) kan opnå en præmie i forhold til dem i udsatte kystområder, efterhånden som bevidstheden stiger. Men disse effekter vil sandsynligvis være gradvise. Befolkning & boligmangel: Hawaiis befolkningsfremskrivninger er relativt flade – staten har ligget på omkring 1,42–1,45 millioner mennesker de sidste 5 år. DBEDT’s forecast antyder langsom vækst fremadrettet (måske op til ~1,5 millioner i 2030 på tværs af staten, primært på Oʻahu) brevitas.com. Selv med flad befolkning har Hawaii et underskud af boligenheder, fordi husstandsstørrelserne bliver mindre, og mange unge voksne bor hjemme hos forældrene på grund af boligmangel. Derfor skaber selv en stabil befolkning ny efterspørgsel på boliger (gennem dannelse af nye husstande). Boligefterspørgselsanalysen for 2025-2035 viser, at Honolulu i gennemsnit har brug for 1.874 nye enheder om året (midtpunktet af scenarierne) files.hawaii.gov files.hawaii.gov, hvilket er mere end vi bygger nu. Hvis politikkerne lykkes med at øge byggeriet (lad os sige, vi begynder at bygge 1.500 enheder/år mod ~1.000 nu), kan det langsomt lette prispresset. Men hvis ikke, fortsætter presset. Det mest sandsynlige er et sted midt imellem – en vis stigning i boligbyggeriet takket være nye love, men ikke en bølge. Derfor forventer vi, at Honolulu i 2030 stadig vil være et dyrt marked med begrænset udbud, forhåbentlig med lidt mere udbud og flere muligheder end i dag.

Konklusion: Frem mod 2030 forventer eksperter fortsat stabilitet og gradvis vækst for ejendomsmarkedet i Honolulu. Det er et marked præget af robusthed – beskyttet af begrænset jord og global tiltrækningskraft. Selvom vi næppe ser tocifrede årlige stigninger som i starten af 2022, kan ejere med rimelighed forvente, at deres ejendomme stiger moderat i værdi over tid, og investorer kan forvente stabil efterspørgsel på leje- og erhvervslokaler. For beslutningstagere bliver udfordringen at sikre, at denne vækst gavner beboerne (mere overkommelige boliger), samtidig med at markedets styrke bevares. Hvis de nuværende tendenser fortsætter, vil Honolulu i 2030 stadig være et af landets mest attraktive (og dyreste) steder at bo, hvor ejendomme har høje værdier, der afspejler øens unikke økonomi og livsstil. Som en lokal økonom udtrykte det: Hawaiis ejendomsmarked er ikke en rutsjebane – det er mere som en jævn opstigning op ad Diamond Head: nogle gange stejlt, nogle gange fladt, men altid med et solidt fundament under sig. luxurybigisland.com luxurybigisland.com

