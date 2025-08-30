Boom eller balance? Boises ejendomsmarkedstendenser i 2025 og 5-årsprognose

Boligpriser udjævnes: Den mediane salgspris for et enfamiliehus i Boise ligger omkring $525.000 pr. midten af 2025, stort set uændret (0–1% højere) sammenlignet med året før weknowboise.com weknowboise.com. Dette markerer en afkøling fra de hektiske tocifrede stigninger i 2020–2022 og indikerer en mere balanceret markedsfase.

Tendenser på boligmarkedet i 2025

Boligsalg og prisudvikling: Efter en meteorisk stigning i boligværdier de seneste år, gik Boises boligmarked ind i 2025 på et plateau. Medianpriserne er stort set stabiliseret på et højt niveau. I Ada County (det centrale amt, der omfatter Boise), var den gennemsnitlige salgspris omkring $549.450 midt i 2025, en beskeden stigning på ca. 0,8% år-til-år weknowboise.com. Boise Citys median lå omkring $525.000 – stort set uændret fra året før weknowboise.com. Denne sidelæns bevægelse står i skarp kontrast til boom-perioden under pandemien, hvor Boise oplevede årlige prisstigninger langt oppe i tocifrede procenter. Afkølingen blev oprindeligt drevet af stigende realkreditrenter (som fordobledes fra ca. 3% til ca. 6–7% i 2022–2023) og købertræthed efter 2021-feberen. I 2024 gennemgik priserne en sund korrektion på nogle få procent, hvorefter de ramte bunden og endda steg en smule igen i slutningen af 2024, da markedet fandt ligevægt weknowboise.com weknowboise.com.

På trods af flade priser, forbliver boligkøbsaktiviteten stabil. Faktisk er boligsalget steget fra dvalen i 2022–23. Ada County registrerede over 10% mere end samme måned året før. Ejendomsmæglere bemærker, at dette var den travleste salgs måned siden toppen i slutningen af 2021, hvilket understreger, at der stadig er masser af efterspørgsel i Treasure Valley. Velholdte boliger, der er prissatte til markedet, fortsætter med at tiltrække købere. Flere bud er ikke længere normen på alle lister, men attraktive ejendomme (især under ~$500K prisniveauet) kan stadig opleve konkurrence. Boliger i midten af 2025 bruger lidt længere tid på markedet – et median på omkring 2-3 uger i Ada County – mod blot få dage under højden af bølgen. Dog er dette tempo i tråd med historiske sæsonmæssige normer og indikerer et marked, der er mere balanceret. Sælgere justerer forventningerne fra at forvente øjeblikkelige budkrige til en mere typisk salgsproces. Prisnedsættelser bliver mere almindelige, hvis en bolig ikke får interesse i de første par uger (omkring 15-20% af listings i begyndelsen af 2025), hvilket afspejler mere selektive købere. Overordnet set har Boises boligmarked i 2025 ændret sig fra et decideret sælgermarked til et mere balanceret marked, med nogenlunde lige vilkår mellem købere og sælgere.

Udbuds- og efterspørgselsfaktorer: En hovedårsag til, at Boise ikke har oplevet et drastisk prisfald, er, at boligudbuddet fortsat er begrænset. I midten af 2025 er Boises udbud af boliger til salg, selvom det er steget fra rekordlave niveauer, stadig relativt lavt. Regionen havde cirka 2,4 måneders udbud i sommeren 2025 weknowboise.com – hvilket betyder, at i det nuværende salgstempo ville det kun tage omkring 10 uger at sælge alle boliger, hvis der ikke kom nye på markedet. Til sammenligning har et balanceret boligmarked typisk 4–6 måneders udbud. I 2021 var Boises udbud ofte under 1 måned, hvilket skabte ekstreme budkrige. Nu, med ~2–3 måneders udbud, har købere flere valgmuligheder end før, men udvalget er stadig begrænset i mange segmenter (især prisvenlige førstegangshuse). En del af udbudspresset skyldes, at mange nuværende boligejere bliver boende. Efter at have sikret sig 3% ultralave realkreditrenter eller opnået store skattefrie gevinster i deres boliger, er mange potentielle sælgere tøvende med at sætte til salg og opgive disse fordele boirealtors.com. Økonomer kalder dette for “lock-in-effekten” eller “bliv-boende-straf,” hvor folk udskyder salg for at undgå højere renter på et nyt lån eller en stor skat på fortjeneste ved salg af ejendomme, de har ejet længe boirealtors.com boirealtors.com. Dette fænomen har begrænset udbuddet af gensalgsboliger, selvom efterspørgslen stadig er høj fra tilflyttere og voksende familier.

Medianboligpriser & lejepriser

På nybyggeri-fronten har bygherrer forsøgt at indhente efterspørgslen, men møder modvind. Under pandemiens boom øgede boligbyggerne produktionen; dog trak de sig tilbage i 2022–2023, da renterne steg kraftigt, og nogle projekter blev mindre rentable. I 2023 holdt antallet af tilladelser til nye boligenheder i Ada County faktisk trit med den forventede efterspørgsel, men inden for Boise bygrænser manglede der hvert år 300–800 nye boliger. Højere byggeomkostninger (op ~40% siden 2018) og begrænsninger på tilgængelig jord har gjort det udfordrende at bygge nok boliger, især i bykernen. Resultatet er, at nybyggeri koncentrerer sig i forstæderne og i flerfamilieprojekter. Forstadsbyer som Meridian, Kuna og Caldwell har oplevet store nye parcelhuskvarterer og lejlighedskomplekser skyde op, mens Boise by i højere grad har satset på fortætning. Bemærkelsesværdigt er det, at over halvdelen af nye boligenheder siden 2021 har været flerfamilieboliger eller rækkehuse, hvilket er en markant stigning i byggeri med højere tæthed sammenlignet med slutningen af 2010'erne. Dette skift afspejler både byens politik for at fremme tæthed og udviklernes respons på efterspørgslen efter mere overkommelige alternativer til enfamiliehuse.

Efterspørgslen er imidlertid blevet opretholdt af Boises fortsatte befolkningstilvækst (uddybes nærmere nedenfor) og solide økonomi. Befolkningstilvækst er den dominerende drivkraft – folk fortsætter med at flytte fra dyrere markeder på vestkysten og andre stater, tiltrukket af Idahos livskvalitet og relative overkommelighed. Boises omkostningsfordel er blevet mindre (boliger er ikke længere "billige" på nogen måde), men for mange californiere eller seattleboere er et hus til $550.000 på en rummelig grund i Idaho stadig et kup. Så selvom renterne steg, har en stabil tilstrømning af købere givet markedet et gulv. Derudover er de lokale købekraftige, takket være lav arbejdsløshed og lønvækst. Ada Countys median husstandsindkomst steg til omkring $88.900, hvilket understøtter efterspørgslen på boliger ved at muliggøre højere købsbudgetter. Det er dog værd at bemærke, at boligoverkommeligheden er presset – den månedlige betaling på det medianprissatte hus (forudsat ~7% rente) overstiger langt, hvad en medianindkomst komfortabelt kan betale. Førstegangskøbere er særligt udfordret af høje priser og renter, hvilket får nogle til at forblive lejere i længere tid.

For nu er Boises balance mellem udbud og efterspørgsel skrøbelig: flere boliger kommer endelig på markedet til at give køberne valgmuligheder, men stadig ikke nok til at overvælde efterspørgslen. Dette holder priserne relativt faste. Ser vi fremad, hvis realkreditrenterne skulle falde markant, kunne Boise opleve endnu en bølge af køberaktivitet (som det skete i slutningen af 2024, da renterne kortvarigt faldt og salget steg). Omvendt, hvis mange nybyggerier rammer markedet på én gang eller økonomien svækkes, kan det øgede udbud lægge pres på priserne. De fleste prognoser for Boise forventer beskedne prisstigninger (lave encifrede procenter årligt) i de kommende år – langt fra de årlige stigninger på over 20% under boomet, men en bæredygtig udvikling, hvis udbuddet forbliver relativt stramt og efterspørgslen stabil.

Ejerboligmarkedets priser: Som nævnt ovenfor er Boises medianboligpriser i 2025 stort set på niveau med sidste år, efter et lille fald og en genopretning. For at sætte de seneste tal i perspektiv, var byens medianværdi for enfamiliehuse omkring $524.000 i sommeren 2022 (et rekordhøjt niveau på det tidspunkt) sammamishmortgage.com. Priserne faldt i 2023 med et par procent i forbindelse med den nationale markedstilbagegang og højere finansieringsomkostninger. I begyndelsen af 2024 lå medianpriserne i Ada County omkring $510K weknowboise.com. I anden halvdel af 2024 steg køberinteressen igen, og i januar 2025 var medianen steget til ca. $539K i Ada County (omtrent +5% år-til-år) weknowboise.com. Så Boises boligværdier er reelt set stabiliseret på et højt niveau og stiger nu med lave encifrede rater. Prisen pr. kvadratfod er fortsat steget moderat (Boise lå på ca. $316/kvadratfod i midten af 2025, +1% YoY weknowboise.com), hvilket indikerer, at mindre og mere overkommelige boliger har været efterspurgte. Begynderboliger er fortsat det mest konkurrenceprægede segment – alt under metroens medianpris bliver typisk hurtigt solgt, mens luksusboliger (> $1M) kan tage længere tid at sælge og kan opleve prisnedsættelser.

For en bredere kontekst er Boises mediansalgspris (~$525K) stadig væsentligt over den amerikanske median (omkring $410K) steadily.com, hvilket afspejler, hvordan Boise er blevet et relativt dyrt marked på grund af sin hurtige vækst. Inden for metroområdet har Ada County (Boise, Meridian, Eagle) de højeste priser, mens naboområdet Canyon County (Nampa, Caldwell) stadig er billigere med en median omkring $430K weknowboise.com. Denne prisforskel har fået mange prisbevidste købere til at søge vestpå til Canyon County, hvilket har skabt stærk vækst i byer som Caldwell (som oplevede en befolkningstilvækst på 5,7% sidste år) boisedev.com. Selv inden for Ada County har områder som Meridian og Eagle ofte højere medianpriser end selve Boise by, da de har nyere og større boliger.

Lejepriser og tomgang: Boises lejeboligmarked har været usædvanligt stramt i de senere år, og selvom det løsner en smule, er det stadig meget konkurrencepræget for lejere. Pr. 1. kvartal 2025 var den gennemsnitlige månedlige leje på tværs af alle ejendomstyper i Boise $1.826 weknowboise.com. Dette repræsenterer faktisk et fald på omkring $144 (7,3%) i forhold til året før weknowboise.com, hvilket markerer et af de første markante lejefald i over et årti. Efter flere år med kraftige lejestigninger (lejen steg næsten 50% i perioden 2016–2021), er der nu lettelse for lejerne i form af ny udbud. Hundredvis af nye lejligheder blev bygget i 2022–2023, og flere kommer til i 2024 (over 1.600 enheder under opførelse alene i Boise by i begyndelsen af 2024) weknowboise.com. Disse tilføjelser har begyndt at bremse lejens vækst og endda tvunget nogle udlejere til at sænke lejen for at tiltrække lejere. For eksempel faldt den gennemsnitlige lejlighedsleje med ca. 5% år-til-år til omkring $1.385, og især 1-værelses segmentet oplevede et markant fald i lejen (fra ca. $1.300 til ca. $848, dog var dette tal påvirket af et lille datagrundlag) weknowboise.com. Omvendt har større lejeboliger holdt værdien: 2-værelses og 3-værelses lejligheder oplevede faktisk lejestigninger på 6–11% over året, da familievenlige boliger fortsat er en mangelvare weknowboise.com. Udlejning af enfamiliehuse, som er populære blandt tilflyttende familier, opnår stadig en høj pris – den gennemsnitlige udlejningsbolig i Boise koster omkring $2.120/md, kun et fald på ca. 3% i forhold til året før weknowboise.com. Bemærkelsesværdigt er det, at lejen for 4-værelses huse faldt markant (–27% år-til-år) efter at have nået et rekordhøjt niveau i 2024, hvilket indikerer en vis korrektion i toppen af lejeboligmarkedet weknowboise.com.

Tendenser inden for erhvervsejendomme (kontor, detail, industri)

Vigtigt er det, at den lave tomgangsprocent viser, at efterspørgslen

Boises økonomiske ekspansion i 2020’erne har ikke været begrænset til boliger; den har også drevet store udviklinger inden for erhvervsejendomme. Byens skyline og forstæder er præget af nye kontorer, indkøbscentre og lagre som reaktion på væksten. Fra 2025 er erhvervsmarkedet en fortælling om tre sektorer – med detailhandlen i fremgang, industrien i vækst (med en smule ny tomgang), og kontorplads, der møder modvind, men klarer sig bedre end mange markeder nationalt.

Kontorlokaler: Pandemien ændrede fundamentalt brugen af kontorer overalt, og Boise var ikke immun over for skiftet mod fjern- og hybridarbejde. Downtown Boise oplevede en stigning i tomgangen for kontorlokaler, da nogle virksomheder reducerede deres areal. Dog klarer kontormarkedet i Boise sig relativt godt takket være byens stabile tilstrømning af virksomheder og relativt mindre skala. I 2. kvartal 2025 lå Boises tomgangsrate for kontorer på 11,4%, hvilket, selvom det er højere end normen før COVID på 8–9%, stadig er langt under niveauet i de store byer (mange større metroområder kæmper nu med 15–20%+ tomgang) cushmanwakefield.com. Denne tomgangsrate er steget med cirka 1,6 procentpoint det seneste år cushmanwakefield.com, hvilket afspejler nogle nye kontorbyggerier og tilbagelevering af lejemål. Bemærkelsesværdigt er Boises Class A kontorbygninger – især dem i attraktive områder som downtown eller Eagle – fortsat populære og har stabil belægning. Tech-virksomheder, regionale banker og professionelle servicevirksomheder lejer stadig lokaler for at imødekomme vækst, selvom de indfører hybride arbejdsplaner. Udbudslejen for attraktive kontorer i Boise har holdt sig nogenlunde stabilt i de lave til midt-20’ere pr. kvadratfod årligt, hvilket er et relativt kup, der endda har tiltrukket enkelte virksomheder udefra til at etablere satellitkontorer her. Blødheden ses mest i ældre eller mindre ideelt beliggende kontorer, hvor udlejere tilbyder incitamenter (som flere lejeforbedringer eller kortere lejeperioder) for at fylde lokalerne. Nogle forældede kontorbygninger overvejes endda til ombygning eller ny anvendelse – for eksempel har nogle udviklere diskuteret at omdanne underudnyttede kontorer til boligenheder eller blandet anvendelse, en tendens der er begyndt at ske i mange byer. Overordnet kan Boises kontorsektor i 2025 beskrives som “forsigtigt stabil.” Den tilpasser sig den nye virkelighed: virksomheder bruger lokaler mere fleksibelt, og tomgangen kan stige lidt mere (en prognose advarer om, at tomgangen kan nærme sig midt-teenagerne i Boise i 2026, når lejekontrakter udløber) rentastic.io. Men den stærke jobskabelse i Boise er en modvirkende kraft – så længe den lokale beskæftigelse fortsætter med at vokse, vil der være efterspørgsel efter kontorlokaler. Faktisk er professionelle og forretningsservicejobs (en vigtig bruger af kontorer) vokset i regionen, og nogle virksomheder, der gik fuldt remote, bringer nu medarbejdere tilbage i det mindste delvist, hvilket lover godt for kontorudnyttelsen.

Detailhandelsejendomme: I en overraskende drejning trives fysiske detailbutikker i Treasure Valley. Langt fra den “detailapokalypse”, der blev forudsagt for år tilbage, er Boises detailsektor efter pandemien blevet et af de hotteste kommercielle segmenter. Detailtomgangen i Ada County er ekstremt lav – cirka 3% samlet set og i nogle områder stort set 0% idahobusinessreview.com. For eksempel har Meridian (Boises største forstad) <1% detailtomgang i 2025, hvilket reelt betyder, at alle butikscentre og facader er fuldt udlejet eller hurtigt bliver det idahobusinessreview.com. Selv hurtigt voksende småbyer som Star rapporterer detailtomgang på under 0,5% idahobusinessreview.com, hvilket indikerer et opsparet behov for butikker, restauranter og serviceerhverv til at betjene de hastigt voksende befolkninger. De eneste delmarkeder med højere detailtomgang findes i dele af Canyon County – f.eks. Nampa/Caldwell-korridorerne har omkring 6–7% tomgang idahobusinessreview.com, stadig en historisk lav sats, men lidt højere end i Ada County. Ny detailbyggeri følger boligerne: udviklere bygger aktivt dagligvareforankrede butikscentre og blandet anvendelse-detail i forstadsområder. Et bemærkelsesværdigt projekt er den planlagte 155.000 kvadratfod store Fred Meyer superstore i Caldwell, der forventes at blive påbegyndt i 2026 boirealtors.com, hvilket vil bringe et nyt stort detailknudepunkt til området. Ligeledes har Meridian og Kuna nye detailkomplekser på vej for at imødekomme deres hurtigt voksende befolkning.

Styrken i detailhandlen drives af. Efterhånden som tusindvis af mennesker flytter ind i nye boligområder, ser detailhandlere muligheder. Indkøbsmønstre er også normaliseret efter COVID – de lokale er ivrige efter at handle fysisk, spise ude og deltage i aktiviteter, hvilket har øget belægningen for alt fra store varehuse til nabolagscaféer. I Boise erpå grund af begrænset udbud. Førsteklasses (“Class A”) detaillejemål opnår nu lejepriser iårligt – det er det dobbelte eller mere af, hvad prime detaillejemål indbragte før 2020 idahobusinessreview.com . Udlejere af kvalitetsdetailcentre sidder i førersædet og hæver lejen, efterhånden som nationale kæder og lokale virksomheder konkurrerer om de få ledige butikslokaler. Selv ældre “Class B” detaillejemål nyder godt af udviklingen; med Class A så dyrt, snupper mange lejere B-lokaler, hvilket gør det muligt for de udlejere at hæve lejen til omkring $20/kvadratfod efter flere års stilstand idahobusinessreview.com . Sektorer, der klarer sig særligt godt, omfatter supermarkeder, byggemarkeder, fitnesscentre og sundhedsklinikker – mange af disse lejere udvider.har også fået et stærkt comeback i Boise og fylder nu lokaler, der blev forladt under pandemien. Det er værd at fremhæve, at Boises detailmarked nu betragtes som et– det tiltrækker kunder fra hele Idaho og endda dele af det østlige Oregon, da der mangler store indkøbscentre eller detaildistrikter andre steder i nærheden. Udsigterne er fortsat ekspansion i detailhandlen. Udviklere holder dog øje med renter og byggeomkostninger (som fortsat er høje); nyt detailudbud vil gradvist komme til, men da tomgangen er så lav, kan der gå år, før udbuddet matcher efterspørgslen. Lige nu er, et uventet lyspunkt, der går imod de nationale tendenser.

Industri & lager: Sektoren for industrielle ejendomme i det større Boise-område har også oplevet stor vækst, selvom den oplever nogle voksesmerter med en bølge af nybyggeri. Boises strategiske placering og vækst har gjort byen til et logistik- og produktionsknudepunkt for Idaho. Tomgangen i industriejendomme nåede rekordlave niveauer (omkring 3–4 %) i 2021–2022 under e-handelens boom, hvilket udløste en bølge af spekulativ udvikling. I de sidste 18 måneder har udviklere leveret millioner af kvadratfod nye lagre og distributionscentre i områder som Meridian, Nampa og langs I-84. Denne nye forsyning har øget tomgangen for industriejendomme til omkring 8,6 % pr. midten af 2025 cushmanwakefield.com – en markant stigning på 2,2 procentpoint år-til-år, men stadig inden for sunde grænser. Stigningen i tomgang er i høj grad tilsigtet: Udviklere forventede fremtidig efterspørgsel og byggede forud, så noget plads er nu under udlejning. For eksempel søger flere store lagre (100.000+ kvadratfod) færdiggjort i begyndelsen af 2025 stadig lejere, hvilket øger tomgangsstatistikken. Dog rapporterer mæglere om stabil interesse, især fra regionale distributører, leverandører af byggematerialer og lette producenter, der ønsker at udvide på Boise-markedet. Lejen for industrilokaler er stagneret eller endda faldet en smule på grund af de nye tomgange, men forbliver historisk stærk – i gennemsnit omkring $7–8 pr. kvadratfod NNN (triple net) for moderne lagerplads. Med fortsat befolkningstilvækst og erhvervsvækst forventes det, at det meste af den nye kapacitet bliver absorberet inden for de næste 1–2 år.

Store udviklingsprojekter, der former Boise

En stor drivkraft på horisonten er. Micron Technology, med hovedsæde i Boise, er ved at opføre en ny halvlederfabrik (fab) på deres campus i det sydøstlige Boise – et projekt med en investering på over. Når den står færdig i 2029, kan den direkte beskæftige omkringhøjt kvalificerede arbejdere lee-associates.com lee-associates.com (lokale erhvervsledere spekulerer i endnu flere job – nogle siger– kan blive resultatet, efterhånden som virksomheden opskalerer) idahobusinessreview.com . Dette vil markant styrke segmentet for. Allerede nu har Microns igangværende byggeri og tilknyttede leverandører øget efterspørgslen på industrigrunde, fleksible erhvervslokaler og entreprenørfaciliteter. Derudover kigger andre teknologiske og produktionsvirksomheder mod Boise for potentielt at blive en del af et voksende højteknologisk økosystem med Micron som omdrejningspunkt.for Boise er derfor meget positive: tomgangen kan midlertidigt stige, når nye projekter færdiggøres, men der forventes stærk absorption bagefter. Industri-mæglere hilser faktisk en tomgang i den høje ende af enkeltcifrede procenter velkommen – det giver voksende virksomheder muligheder og forhindrer, at lejepriserne løber løbsk. Østlige Idaho oplevede en lignende tendens (tomgang op til ~8,5% i 2023 fra nybyggeri) tokcommercial.com , og Boise følger trop i større skala. Sammenfattende afspejler Boises erhvervsejendomsmarked i 2025 en: forbrugerne er ude i stor stil (detailhandlen trives), varer strømmer (industrien udvider), og virksomheder ansætter (kontormarkedet er stabilt). Denne balancerede erhvervsvækst understøtter det samlede ejendomsmarkeds sundhed og giver tillid til, at nye tilflyttere fortsat vil kunne finde job og faciliteter i Treasure Valley.

Flere store udviklingsprojekter i gang eller planlagt vil komme til at forme Boises ejendomslandskab i de kommende år. Disse omfatter store kommercielle investeringer, infrastruktur- og boligudviklinger, der vil påvirke både efterspørgsels- og udbudssiden af markedet:

Microns udvidelse af højteknologisk campus: Det mest betydningsfulde projekt er uden tvivl Micron Technologys nye fabrikationsanlæg i det sydøstlige Boise. Annonceret i slutningen af 2022 som en del af CHIPS Act-incitamenterne, er dette projekt en af de største private investeringer i Idahos historie . Første fase forventes at være i drift i 2025, med fuld færdiggørelse i 2029. Micron forventes at tilføje mindst 2.000 direkte arbejdspladser på fabrikken (ingeniører, teknikere osv.), og potentielt tusindvis flere indirekte gennem entreprenører og leverandører lee-associates.com idahobusinessreview.com. Tilstedeværelsen af denne “megafab” øger ikke kun efterspørgslen efter boliger (da disse nye medarbejdere skal have et sted at bo), men også efter understøttende ejendomme – fra udvidede kontor-/F&U-faciliteter til mere detailhandel og service i området. I forventning herom har boligudviklere haft øje på nærliggende jord i det sydlige Boise og Kuna til nye boligområder for at rumme Micron-medarbejdere. Lokale embedsmænd forventer også, at Microns tilstedeværelse vil tiltrække tilknyttede teknologivirksomheder og startups, hvilket styrker Boises image som et voksende teknologicenter.

Sammenfattende er Boises skyline og forstæder præget af kraner og byggeri i 2025. Disse store projekter – fra Microns fabrik til nye højhuse og indkøbscentre – vil spille en nøglerolle i at forme udviklingen på ejendomsmarkedet. De bringer arbejdspladser, beboere og moderne infrastruktur, hvilket generelt øger efterspørgslen på ejendomme over hele linjen. Samtidig kan øget udbud (uanset om det er boliger, kontorer eller detailplads) hjælpe med at dæmpe ekstreme prisstigninger og rumme væksten på en bæredygtig måde. De kommende år bliver en balancegang: at levere nok nyudvikling til at dække Boises behov uden at overophede markedet eller belaste infrastrukturen.

Befolknings- og jobvækstudsigter (2025–2028)

Boises ejendomsudsigter er tæt forbundet med dens demografiske og økonomiske udvikling. Alt tyder på fortsat vækst i befolkning og beskæftigelse i Boise-området, dog måske i et lidt mere afdæmpet tempo end det seneste eksplosive årti.

Befolkningsvækst: Boise-metropolområdet (ofte kaldet Treasure Valley) har været en af de hurtigst voksende regioner i USA. I 2024 passerede Idahos befolkning for første gang 2 millioner dfm.idaho.gov, takket være især vækst i Ada og Canyon counties. COMPASS-demografirapporten for 2025 fremhævede, at Ada og Canyon counties tilsammen nåede 847.840 indbyggere boisedev.com. Til sammenligning er det en stigning på 14 % (over 120.000 nye personer) siden folketællingen i 2020 – i bund og grund har Boise tilføjet, hvad der svarer til endnu en by på størrelse med Nampa på bare fem år boisedev.com. Ser man fremad, forventer officielle prognoser, at Idahos befolkning fortsat vil vokse med 1,5–1,9 % årligt frem til 2029 dfm.idaho.gov. Dette er omtrent dobbelt så hurtigt som den nationale vækstrate. For selve Boise-metroen forventes væksten især at koncentrere sig i forstæderne og ikke-inkorporerede områder, efterhånden som der bliver mindre ledig jord i Boise by. Steder som Kuna, Star, Middleton og dele af Canyon County kan opleve den højeste procentvise vækst (5–8 % årligt, om end fra et lavere udgangspunkt), mens Boise City måske vil vokse omkring 1–2 % om året gennem fortætning og byomdannelse boisedev.com. Selv ved en “langsom” vækst på 1 % vil Boise City tilføje ca. 2.500 personer om året, hvilket kræver omkring 1.000 nye boligenheder årligt bare i byen for at følge med.

Flere faktorer vil fortsat tiltrække folk til Boise: et stærkt arbejdsmarked, relativt overkommelig leveomkostning (især sammenlignet med Californien eller Seattle), og regionens familievenlige livsstil og udendørsaktiviteter. Netto-(flere der flytter ind end ud) er den dominerende vækstfaktor – Idaho har fået tilflyttere fra andre stater med en af de højeste rater i landet (indenlandsk migration stod for en befolkningstilvækst på 8,3% alene i 2024 for Idaho) boirealtors.com . Pensionister, der søger et roligere tempo, fjernarbejdere og unge familier bidrager alle til tilflytningen. Der er en vis forventning om, at indvandringen kan, hvis Boises leveomkostninger fortsætter med at stige; allerede nu er Idahos vækst faldet en smule fra voldsomme 3% i 2022 til omkring 1,5% i 2024 dfm.idaho.gov . Menfor at flytte til Boise er fortsat stærk, hvilket ses på efterspørgslen efter boliger og ting som U-Hauls migrationstendenser (Idaho ligger ofte i toppen). Statensbliver også yngre, efterhånden som flere erhvervsaktive professionelle ankommer, hvilket lover godt for husstandsdannelse og boligefterspørgsel fremover.

Arbejdsmarked og økonomi: Boises økonomi er i en fase med kraftig ekspansion og diversificering. Arbejdsløsheden i Boise-området har ligget omkring historisk lave niveauer (i intervallet 2–3%) gennem 2023–2025, hvilket indikerer et stramt arbejdsmarked. Idahos Division of Financial Management forudser, at beskæftigelsen uden for landbruget vil vokse stabilt hvert år frem til 2029 – i størrelsesordenen ~1,5–2% om året på delstatsniveau dfm.idaho.gov. Boise-området, som er statens økonomiske motor, vil sandsynligvis matche eller overgå dette tempo i jobvækst. Nøgleindustrier, der driver Boises vækst, omfatter teknologi, produktion, sundhedspleje, uddannelse og logistik. Teknologisektoren, forankret af Micron og et stigende antal startups og satellitkontorer, forventes at tilføje et betydeligt antal jobs. Microns udvidelse alene (med potentielt 2.000–7.000 jobs som nævnt) vil skabe en multiplikatoreffekt for servicevirksomheder og leverandører. Sektoren for uddannelse og sundhedsydelser er et andet stabilt vækstområde – Boises hospitaler, klinikker og Boise State University fortsætter med at udvide for at betjene den større befolkning (staten forventer, at uddannelse/sundhed forbliver en af de største kilder til jobskabelse) lee-associates.com.

I mellemtiden har lønvæksten været stærk i Idaho – de personlige indkomster er steget med ca. 4-5% årligt de seneste år og forventes at overgå den nationale lønvækst frem til 2028 dfm.idaho.gov. Dette er afgørende for ejendomsmarkedet, da stigende indkomster hjælper med at opretholde betalbarhed, når boligpriser og huslejer stiger. Boises median husstandsindkomst, som nu ligger omkring $80–90K i Ada County, kan sandsynligvis stige til $100K-området senere i årtiet, hvis velbetalte tech- og professionelle job bliver flere cityofboise.org. En mere velstående befolkning kan understøtte højere boligpriser og huslejer, men det øger også kløften for dem i den lavere ende.

En potentiel modvind er den bredere amerikanske økonomi. Nogle prognosemagere forventer en national vækstnedgang i 2025–2026, med en reel BNP-vækst under 2% og måske en mild recession, efterhånden som effekterne af høje renter breder sig dfm.idaho.gov dfm.idaho.gov. Hvis en amerikansk recession rammer, vil Boise ikke være immun – sektorer som byggeri og fremstilling kan opleve en pause. Dog har Boise en historik for robusthed. Bemærkelsesværdigt er det, at under den korte COVID-recession i 2020 oplevede Boise kun et fald på 0,2% i job, langt mindre alvorligt end den nationale effekt lee-associates.com, og byen kom sig hurtigt. Den økonomiske diversitet i Boise (offentlig sektor, tech, landbrug osv.) giver en vis buffer. Derudover kan en national nedtur potentielt lette Boises boligpres en smule ved at reducere tilflytning og køle efterspørgslen, men givet Boises momentum virker et dramatisk tilbageslag usandsynligt, medmindre en større økonomisk krise opstår.

Sammenfattende peger alle indikatorer på, at Boise vil fortsætte med at vokse støt frem til 2028. Befolkningen er på vej til at nærme sig eller overstige 1 million i metroområdet i begyndelsen af 2030’erne, hvis de nuværende tendenser fortsætter. Beskæftigelsen vil også vokse, omend i et mere bæredygtigt tempo end under boom’et efter pandemien. For ejendomsmarkedet betyder det en fortsat tilstrømning af nye husstande, der har brug for boliger – en positiv efterspørgselsfaktor for både salg og udlejning. Planlæggere bruger disse fremskrivninger til at styre zoneinddeling og infrastruktur – derfor byens fokus på mere boligtæthed og den regionale boligkoordinationsplan (færdiggjort i 2023) for at rumme titusindvis af nye beboere cityofboise.org. Medmindre uforudsete omstændigheder opstår, bør Boises kommende år byde på moderat men vedvarende vækst, hvilket understøtter et positivt syn på ejendomsværdier (gradvis stigning) og belægning (stabil efterspørgsel på tværs af ejendomstyper).

Muligheder og risici for investorer, boligkøbere og sælgere

Efterhånden som Boises boligmarked bevæger sig fra at være brandvarmt til en mere normaliseret tilstand, står forskellige interessenter – investorer, købere og sælgere – over for en ny blanding af muligheder og udfordringer i perioden 2025–2028.

For boligkøbere: Efter flere års hektisk konkurrence har boligkøbere i Boise endelig fået en vis mulighed for at forhandle. Stigningen i udbuddet, selvom den ikke er enorm, betyder, at købere kan være lidt mere kræsne og undgå forhastede beslutninger. I 2025 blev cirka 58% af boligerne solgt under udbudsprisen i Boise, hvilket indikerer, at mange sælgere er villige til at gå ned i pris eller betale lukkekommission steadily.com. Købere kan nu ofte insistere på inspektioner og forbehold, hvilket ofte blev fravalgt under det største boom. Denne sundere dynamik giver omhyggelige købere mulighed for at finde værdi, især i lidt ældre boliger eller dem, der trænger til mindre kosmetiske opdateringer. Derudover betyder det lille fald i priserne siden toppen i 2022, at nogle boliger er mere tilgængelige end for et par år siden – reelt set kan en bolig i Boise i dag koste 5–10% mindre end på det absolutte toppunkt (afhængigt af området), hvilket kan spare købere for titusindvis af dollars.

Dog står købere over for den store udfordring med højere låneomkostninger. I midten af 2025 ligger 30-årige fastforrentede realkreditrenter på omkring 6,5–7% weknowboise.com, cirka det dobbelte af de renter, der var almindelige i 2021. Dette påvirker overkommeligheden dramatisk: Et lån på en bolig til $500.000 medfører nu omkring $1.000 mere i månedlige renteudgifter, end det ville have gjort ved 3% rente. Som følge heraf bliver købernes budgetter presset. Mange potentielle købere må sænke deres forventninger – for eksempel overveje rækkehuse eller områder længere væk – for at holde betalingerne overkommelige. Nogle førstegangskøbere har trukket sig tilbage og venter eller sparer mere op til udbetalingen, i håb om at enten renterne falder, eller deres indkomst stiger. Volatilitet i realkreditrenter er en risiko at holde øje med: Hvis renterne skulle stige yderligere (for eksempel over 8%), ville antallet af kvalificerede købere i Boise falde, og priserne kunne bløde lidt. Omvendt, hvis renterne falder til lavt-6% eller højt-5% niveau, kan en bølge af opsparet køberinteresse vende tilbage og potentielt presse priserne op igen. Købere i Boise bør også være opmærksomme på ejendomsskat – Idahos ejendomsskatter er moderate, men den hurtige prisstigning har fået skatterne til at stige, og der er løbende debat om lettelser. Overordnet set forbliver boligejerskab i Boise et godt langsigtet valg givet regionens vækst, men købere skal budgettere omhyggeligt, måske vælge variabelt forrentede eller buydown-lån, og være tålmodige med at finde det rigtige hjem til den rigtige pris.

For sælgere: Boligsælgere i Boise har ikke længere den uindskrænkede fordel, men markedet er stadig grundlæggende til deres fordel, hvis de prissætter realistisk. Den gode nyhed for sælgere er, at boligværdierne er tæt på rekordhøje niveauer, og at efterspørgslen er stabil, drevet af befolkningstilvækst. Hvis du sætter et velholdt hjem til salg i et attraktivt område (og prissætter det tæt på markedsværdien), bør det blive solgt inden for en måned baseret på de nuværende markedsmedianer weknowboise.com. Sælgere kan stadig ofte regne med at få en betydelig friværdi – mange vil sælge for langt mere, end de købte for, givet Boises ca. 60% prisstigning over de sidste 5 år. Når det er sagt, skal sælgere justere forventningerne fra det maniske pandemimarked. Det er afgørende at prissætte dit hjem korrekt fra starten; overprissætning vil sandsynligvis føre til, at det står på markedet og til sidst må have prisnedsættelser. Tiden med håbefulde priser og forventning om, at købere byder over udbudsprisen, er stort set forbi, undtagen i sjældne tilfælde (f.eks. et fejlfrit renoveret hjem i North End kan stadig udløse en budkrig). At iscenesætte hjemmet og lave mindre forbedringer kan nu betale sig, hvorimod alt blev solgt i enhver stand i 2021.

En risiko for sælgere, især dem der har ejet i lang tid, erved boligsalg. Efterhånden som boligværdierne er steget kraftigt, oplever flere sælgere i Boise, at de overstiger den føderale skattefritagelse (som tillader 250.000 $ skattefri fortjeneste for enlige, 500.000 $ for par). Overoverstiger nu sandsynligvis grænsen på 250.000 $ for enkeltpersoner, og ca. 14 % overstiger grænsen på 500.000 $ for par boirealtors.com boirealtors.com . Hvis man rammer disse grænser, kan det betyde, at sælgere skal betale skat af gevinsten – en ubehagelig overraskelse for dem, der købte deres hjem for årtier siden, hvor priserne var en brøkdel af i dag. Denne situation, kombineret med at Idaho beskatter kapitalgevinster som almindelig indkomst (med en statslig sats på ca. 5,8 %) boirealtors.com , kan spise af sælgernes udbytte og har bidraget til, at nogle ejere vælger ikke at sælge (“bliv-boende-straf”, hvor de ikke realiserer gevinsten for at undgå skat) boirealtors.com . Politikere diskuterer at hæve disse undtagelser, men indtil da skal boligejere med stor friværdi planlægge for mulige skattemæssige konsekvenser eller overveje 1031-udvekslinger (hvis det er en investeringsejendom). En anden overvejelse for mange potentielle sælgere er, hvis de sælger,At bytte op i Boise betyder at købe til nutidens priser og renter – hvilket kan være uattraktivt, hvis de sidder med et 3 % lån i øjeblikket. Nogle boligejere vælger at udleje deres gamle hjem i stedet for at sælge, for at udnytte de høje lejeindtægter, hvilket ironisk nok yderligere mindsker udbuddet af boliger til salg. Sammenfattende kan sælgere, der har brug for eller ønsker at flytte, bestemt finde købere på dette marked, men de bør gribe det an med en klog strategi: konkurrencedygtig prissætning, god markedsføring og måske incitamenter som at dække nogle af købers omkostninger, især hvis deres bolig ligger i den høje ende, hvor køberpuljen er mindre.

For ejendomsinvestorer: Boise har været på investorers radar i årevis, og det forbliver et attraktivt men under udvikling spil for både lokale og udenbys investorer. På boliginvestering-siden (udlejning og flips) er de ultra-høje værdistigningsdage sandsynligvis forbi, så investorer skal fokusere på fundamentaler som lejeafkast og ejendomsadministration. Det positive for udlejere: Boises ekstremt lave udlejningsvakuum (~1–2%) betyder, at velholdte lejeboliger bør forblive udlejet og generere stabilt cash flow weknowboise.com. Huslejerne er faldet en smule, men den gennemsnitlige husleje ($1.800+) i forhold til købspriser giver stadig et fornuftigt afkast, især for flerfamilieboliger. Små flerfamilieejendomme (dobbelthuse, firefamiliehuse) er eftertragtede blandt investorer, fordi de balancerer omkostninger og lejeindtægter; i 1. kvartal 2025 blev firefamiliehuse i Boise solgt til en medianpris på ca. $205.800 pr. enhed weknowboise.com – et tal mange investorer finder rimeligt, da hver enhed kan lejes ud for ca. $1.200–$1.500. Afkastprocenter i Boise er blevet presset ned til omkring 5% eller lavere de seneste år, men med stigende renter kan afkastprocenterne stige en smule, hvilket giver købere et lidt bedre startafkast. Der er en risiko for overbygning i lejlighedssektoren – rækken af nye store komplekser betyder, at lejere i 2025–2026 vil have flere valgmuligheder. Investorer i klasse A luksusudlejning kan møde indrømmelser og langsommere udlejning. Dog bør mellemklasse-udlejning (ældre lejligheder, enfamiliehuse i gennemsnitlige kvarterer) forblive solide, da de henvender sig til størstedelen af arbejdsstyrken, som ikke har råd til helt nye enheder eller boliger.

For dem, der ønsker at flippe boliger eller lave value-add, er Boise-markedet ikke længere en nem arbitrage med køb og øjeblikkeligt videresalg til højere pris. Flippere skal tage højde for normaliserede priser og højere omkostninger ved at holde ejendommen. Fordelen er, at der nu lejlighedsvis er motiverede sælgere (noget der var sjældent i 2021), så investorer, der kan løse problemer – f.eks. ejendomme med behov for renovering eller i dødsbo – kan stadig finde handler og skabe værdi gennem renovering. Men grundig analyse af handler er afgørende; at antage en årlig værdistigning på 10% for at redde et marginalt flip er ikke længere realistisk. På erhvervsinvestering-fronten byder Boise på muligheder især inden for industri og detail. Butikscentre med nationale lejere klarer sig godt – nogle investorer kan vælge at sælge på grund af lav tomgang og høje huslejer. Industriudvikling har en kortsigtet risiko for tomgang, men et langsigtet potentiale, efterhånden som Boise vokser til et logistikknudepunkt; dygtige investorer kan købe sig ind i industriparker, mens tomgangen er lidt forhøjet og udlejningen er i gang, for at ride med på næste bølge af absorption. Kontorinvesteringer er mere risikable – man bør være selektiv og gå efter medicinske kontorer eller veludlejede små kontorer, da fremtiden for kontorefterspørgslen er lidt usikker.

Regeringspolitik, zoneændringer & boligoverkommelighed

Investorer bør også holde øje med. For eksempel åbner Boises omskrivning af zoneinddelingen muligheder for at bygge ADU’er eller dobbelthuse i flere områder – en snu investor-ejer kunne tilføje en ADU til en parcelhusgrund for at generere ekstra lejeindtægter. Omvendt, hvis boligpriserne bliver mindre overkommelige, er der en chance (om end lille i udlejer-venlige Idaho) for, at myndighederne kunne overveje tiltag som huslejestabilisering eller flere lejerbeskyttelser, hvilket kunne påvirke de langsigtede investeringsafkast. Endelig forbliver byggeomkostningerne høje, så udviklingsprojekter indebærer risiko – men hvis renterne stabiliseres eller falder, kan vi se endnu en bølge af byggeri, som investorer kan deltage i (enten som bygherrer eller ved at stille kapital til rådighed). Overordnet set giver Boises stærke økonomi og befolkningstilvækst enfor alle investorer, men de lette gevinster fra boomet er væk. Succes vil nu tilfalde dem, der vurderer handler konservativt, holder sig opdateret på lokale tendenser og måske fokuserer på nicher som billige boliger eller fortætning, hvor efterspørgslen er størst.

De hurtige ændringer på Boises ejendomsmarked har tiltrukket betydelig opmærksomhed fra lokale myndigheder og beslutningstagere, med fokus på vækststyring, modernisering af zoneinddeling og boligoverkommelighed. Her er et overblik over centrale politiske tiltag og deres indvirkning:

Omskrivning af zoneinddeling (Boise City): I december 2023 gennemførte Boise en længe ventet modernisering af sin zoneinddeling – den første omfattende omskrivning i årtier cityofboise.org. Den nye kode er designet til at fremme et bredere udvalg af boligtyper og øget tæthed i udvalgte områder. For eksempel blev der indført mere lempelige regler for sekundære boligenheder (ADU’er) i hele byen og opzonet visse korridorer, så rækkehuse, dobbelthuse og små lejlighedsbyggerier nu er tilladt, hvor der tidligere kun var parcelhuse cityofboise.org. Formålet er at muliggøre “missing middle”-boliger og gøre det lettere at tilføje enheder, hvilket øger udbuddet og sænker omkostningerne over tid. Tidlige indikationer viser en stigning i ansøgninger om byggetilladelser til ADU’er efter kodeændringen – Boise har endda lanceret pilotprogrammer med nonprofitorganisationer for at tilskynde til opførelse af ADU’er (herunder at tillade flytbare tiny houses på hjul som ADU’er) cityofboise.org. Omskrivningen af koden ændrede også parkeringskravene (reducerede dem i nogle områder for at sænke udviklingsomkostningerne) og skabte tæthedsbonusser for projekter, der inkluderer billige boliger. Disse zoneændringer bør gradvist give en mere varieret boligmasse: forvent flere konverteringer til dobbelthuse/trefamiliehuse i ældre kvarterer, flere klyngehusprojekter og højere boligbyggerier langs transitruter. Selvom nogle naboer i starten var imod øget tæthed, har Boises embedsmænd understreget, at uden disse ændringer ville byen brede sig hurtigere udad, og boligpriserne ville blive endnu mindre overkommelige. I 2025 er den nye kode trådt i kraft, og udviklingsbranchen tilpasser sig; det vil tage et par år at se den fulde effekt, men det er et stort skridt mod at imødekomme boligbehovene.

Initiativer for overkommelig bolig: Boises ledelse har været proaktiv i forsøget på at tackle boligoverkommelighed. Byen har afsat betydelige lokale midler (suppleret af føderale tilskud) til at støtte udviklingen af overkommelige boliger. Over 50 millioner dollars i lokale og føderale midler er blevet investeret som “gap-finansiering” for at hjælpe overkommelige projekter med at hænge sammen økonomisk cityofboise.org. For eksempel hjælper Boise med at subsidiere lejlighedsprojekter for lavindkomstgrupper ved at stille byejede grunde til rådighed på fordelagtige lejevilkår eller ved at frafalde visse gebyrer. De har også kodificeret nye zoneincitamenter: under den reviderede kode kan udviklere få lempelser på højde- eller tæthedsgrænser, hvis de inkluderer en andel af boligerne til indkomstbegrænsede huslejer cityofboise.org. Boise forsøger grundlæggende at udnytte politik til at styre markedet mod at producere flere boliger under markedspris, da ren markedsbaseret byggeri har været skævt mod luksusboliger. Et eksempel i praksis er, at byen indgår partnerskab om et byggeri nær en transportrute, hvor byen bidrog med jord og midler til gengæld for, at udvikleren gjorde 20% af boligerne overkommelige for dem, der tjener <60% af områdets medianindkomst. Derudover har Boise oprettet en boligjordfond for at opkøbe jord til fremtidige overkommelige boliger og undersøger “community land trust”-modeller for at skabe permanent overkommelige ejerboliger.

Regionalt samarbejde vokser også. I slutningen af 2023 færdiggjorde Community Planning Association of Southwest Idaho (COMPASS) en regional boligkoordinationsplan for Ada og Canyon Counties cityofboise.org. Denne plan skitserer strategier som at harmonisere zonepolitikker på tværs af byer, udvide offentlig transport for at åbne flere områder for boliger og søge statslig støtte til boligprogrammer. En idé, der er blevet foreslået, er en regional boligfond, som flere byer bidrager til, og som kan finansiere større projekter med overkommelige boliger. Selvom Idaho historisk set har haft begrænset indgriben i boligmarkedet (og foretrukket markedsdrevne løsninger), får det store omfang af Boises overkommelighedsproblem – hvor selv middelklassefamilier har svært ved at købe bolig – flere til at tage mere kreative tilgange i brug.

Statspolitikker: På delstatsniveau har Idaho generelt foretrukket en fri markedsbaseret tilgang. Der er ingen huslejekontrol-love (faktisk forhindrer Idaho lokale myndigheder i at indføre huslejekontrol), og lejerbeskyttelsen er relativt basal. Dette har gjort Idaho attraktiv for udlejere og investorer, da de møder færre reguleringer sammenlignet med stater som Californien. Dog er der nogle diskussioner i delstatsparlamentet om lettelser i ejendomsskatten, da hurtig værdistigning har ført til højere vurderinger og skatteregninger. I 2022 vedtog Idaho en pakke med nedsættelse af ejendomsskatten, som gav en vis lettelse til boligejere, og yderligere justeringer debatteres for at tilpasse boligejerens fradrag eller allokere mere omsætningsafgiftsindtægt til lokale myndigheder for at opveje ejendomsskatten. Enhver ændring i ejendomsskattepolitikken kan indirekte påvirke ejendomsmarkedet – for eksempel kan mere lettelse opmuntre ældre beboere til at blive boende (de føler sig mindre “beskattet ud” af deres stigende boliger), eller omvendt, tilskynde nogle til at sælge, hvis de ved, at skattebyrden på deres gevinst er på vej ned.

Spørgsmålet om skat på kapitalgevinster nævnt tidligere er endda nået til Idahos føderale repræsentanter – de støtter det foreslåede More Homes on the Market Act i Kongressen, som vil fordoble undtagelsen for kapitalgevinster ved salg af primær bolig og indeksere den til inflation boirealtors.com. Hvis det vedtages, kan det lette “lock-in”-effekten for langvarige boligejere og potentielt frigøre noget udbud (dog er det pr. 2025 endnu ikke lov). På planlægningssiden forudser Ada County vækst og opfordrer byerne til at følge Boises eksempel med at opdatere zonelovgivningen. Forstadsbyer som Meridian og Caldwell reviderer også deres kommuneplaner for at tillade mere boligbyggeri – f.eks. skaber Meridian nye blandede anvendelseszoner for at fremme både lejligheder og erhvervsudvikling i voksende områder.

Målinger for boligoverkommelighed: På trods af indsatsen er overkommelighed fortsat et alvorligt problem. Opdateringen af Housing Needs Analysis i 2023 gjorde det klart, at næsten 47% af den nye boligefterspørgsel i det næste årti er for boliger, der er overkommelige for husstande med under 80% af medianindkomsten cityofboise.org. Men det er netop de boliger, markedet har svært ved at producere uden tilskud. I øjeblikket er omkring 60% af lavindkomsthusstandene (under 80% af AMI) i Boise økonomisk belastede af boligudgifter cityofboise.org, hvilket ofte tvinger til svære prioriteringer i familiebudgettet. Huslejen skal falde eller indkomsterne stige markant for at forbedre dette, eller – mere sandsynligt – skal der tilføjes tusindvis af overkommelige boliger. Boise har et mål (udtalt af borgmesteren) om at sikre, at mindst 1.000 overkommelige boliger bliver bygget eller bevaret i de kommende år. Bevarelse er en anden vinkel: byen undersøger måder at forhindre, at ældre lejlighedskomplekser bliver solgt og renoveret til et højere niveau (hvilket ofte fører til huslejestigninger). Et politisk værktøj kunne være at tilbyde incitamenter eller finansiering til ejere for at holde boligerne overkommelige i bytte for skattefordele.

Endelig eren balancegang. Nogle beboere udtrykker bekymring over væksttempoet – trafikpropper, pres på skoler, tab af åbne områder – hvilket fører til opfordringer om at “sætte farten ned” på udviklingen. Men at begrænse væksten kan gøre priserne endnu højere ved at kvæle udbuddet. Den lokale regering står derfor over for udfordringen med: at fremme tæthed de rigtige steder, investere i infrastruktur (skoler, veje, vand) for at understøtte ny udvikling og bevare Boises attraktivitet, mens byen vokser. Tiltag som afgifter på nybyggeri hjælper med at finansiere infrastrukturen, men hvis de sættes for højt, kan de afskrække byggeri eller øge omkostningerne. Indtil videre har Boise og nabobyerne generelt hældet mod vækstvenlige politikker, idet de forstår, at efterspørgslen er der. De næste par år vil teste, hvor godt disse politiske tiltag kan afhjælpe boligkrisen. Hvis det lykkes, kan Boise blive et forbillede for mellemstore byer, der kæmper med hurtig vækst – og vise, at det med zoneændringer og offentligt-privat samarbejde er muligt at tilføje boliger og holde byen tilgængelig. Hvis ikke, risikerer Boise at prisfastsætte mange ud af byen, som længe har kaldt den deres hjem. Indsatsen er høj, og byens tilgang i 2025–2028 vil få stor betydning for ejendomsmarkedets tilgængelighed og sundhed i det kommende årti.

