Trh s nemovitostmi v Tampě 2025: Raketový růst cen, nejlepší čtvrti a překvapivé prognózy

Trh s bydlením v oblasti Tampa Bay zůstává i na začátku roku 2025 žhavý, ceny jsou stále vysoké po pandemickém boomu. Mediánová hodnota domů v metropoli dosáhla zhruba 408 000 $ na začátku roku 2025, což je asi o 4–5 % více než před rokem bankrate.com tampabayrealtorsean.com. Ve skutečnosti ceny domů v Tampě vzrostly od roku 2019 přibližně o 35 % a odborníci předpovídají další růst, i když pomalejším tempem tampabayrealtorsean.com. Například jedna prognóza počítá s 3–5% ročním zhodnocením v prémiových čtvrtích až do roku 2030 tampabayrealtorsean.com. To odráží trvalý růst populace a pracovních míst v Tampě: metropole má přibližně 3,4 milionu obyvatel (nárůst asi o 7 % od roku 2020) axios.com a od července 2023 do 2024 přibylo asi 53 800 nových obyvatel (většinou imigrantů) axios.com. Mezitím je ekonomika Floridy silná – celostátní nezaměstnanost byla v červnu 2025 pouze 3,7 % businessfacilities.com – což podporuje poptávku po bydlení.
Poptávka a nabídka: Po období horečky se Tampa Bay posunula směrem k vyváženějšímu trhu. Nabídka nemovitostí vzrostla a domy zůstávají na trhu déle. Například zásoba v lednu 2025 byla asi o 38 % vyšší než o rok dříve bankrate.com, a medián dnů na trhu vzrostl ze 38 (leden 2024) na 48 (leden 2025) bankrate.com. To zvýšilo nabídku na přibližně 5,4 měsíce – což je zhruba vyvážený trh bankrate.com. Prodeje zpomalily: v začátku roku 2025 se prodalo méně domů než před rokem (např. 345 vs 379 v lednu) bankrate.com. Stručně řečeno, poptávka je stále solidní, ale kupující mají nyní více možností. Nová výstavba je také silná v okolí Tampy, zejména na předměstích, což zvyšuje zásobu. Tyto trendy naznačují „korekční plošinu“: ceny pravděpodobně výrazně neklesnou, ale rychlý dvouciferný růst je nepravděpodobný bez nového přílivu kupujících tampabayrealtorsean.com tampabayrealtorsean.com.
Poznatky na úrovni čtvrtí: Růst a ceny se výrazně liší podle oblasti. Ve vlastním Tampě jsou dříve „nastupující“ čtvrti nyní žhavé: Seminole Heights, Tampa Heights a Riverside Heights zaznamenaly silný růst cen a zůstávají velmi žádané tampabayrealtorsean.com. Jižní Tampa (Hyde Park, Davis Islands, Westshore) zůstává nejdražším subtrhem, podpořená špičkovými školami a blízkostí centra. Okrajové části East Tampa a Sulphur Springs zaostávají, s mírnějšími cenami. Nedaleký St. Petersburg má také silné oblasti: mediánová cena za 1 rok (2025) je přibližně 430 000 $, přičemž poptávku táhnou čtvrti jako Old Northeast, Kenwood a Crescent Lake tampabayrealtorsean.com. Nově se rozvíjející zóny zahrnují South St. Pete a historické Uptown (Deuces), které přitahují developery a investory tampabayrealtorsean.com. Předměstí jako Wesley Chapel, Brandon, Riverview a Apollo Beach zaznamenala největší růst nových domů – nabízejí více pozemků a novější plánované komunity (mediánové ceny přibližně 400 000–420 000 $) tampabayrealtorsean.com.
Výnosy z pronájmu se také liší. Centrum Tampy a čtvrti u vody mají nejvyšší nájmy – asi 2 600–2 700 $ za jednopokojový byt pods.com graystoneig.com. Naproti tomu starší nebo vzdálenější čtvrti (East Tampa, Ballast Point, Palmetto Beach) mají průměr blíže k 1 900–2 000 $ graystoneig.com. Investoři hledající příjem z pronájmu často cílí na střední segment (Seminole Heights, North Hyde Park), kde jsou hodnoty nižší, ale nájmy zůstávají silné. Obecně nájemné v Tampě roste rychleji než příjmy: medián nájmu je asi 1 949 $ na začátku roku 2025 graystoneig.com, což je prudký nárůst oproti dřívějšku. To přináší hrubé výnosy z pronájmu obvykle v rozmezí 5–7 % u dobře situovaných nemovitostí, což je více než v mnoha jiných floridských metropolích.
- Klíčové čtvrti (Tampa metro): South Tampa (luxusní/vysoké ceny, nízké výnosy z pronájmu), Seminole Heights a North Hyde Park (rostoucí poptávka, dobré výnosy), Downtown/Water Street (nové luxusní byty), East Tampa a Sulphur Springs (revitalizace, ale stále cenově dostupné). Ve St. Pete: Old Northeast/Kenwood (vyšší třída), South St. Pete/Central Ave (v přechodu), předměstí Pinellas (Clearwater, St. Pete růst středních cen).
Trendy na trhu s pronájmy
Trh s pronájmy v Tampě zůstává napjatý a konkurenční. Vysoká migrace (včetně mezinárodních migrantů) udržuje poptávku vysokou axios.com. Volné byty jsou vzácné a růst nájmů je solidní, i když nedávná nabídka nových bytů zmírnila prudký růst. Medián tržního nájmu je přibližně 1 950 $/měsíc celkově graystoneig.com. Podle místních dat je neobsazenost bytů v Tampě výrazně pod celostátním průměrem (často pod 5 %). V polovině roku 2025 bylo dokončeno přibližně 2 661 nových bytových jednotek (1. pololetí 2025), což je však pokles asi o 80 % oproti rekordnímu tempu z počátku roku 2024 cushmanwakefield.com. Toto zpomalení dodávek (méně nových pronájmů) naznačuje, že by se trh mohl vyrovnat. Přesto však růst nájmů pravděpodobně v blízké době bude pokračovat, protože v žádaných lokalitách poptávka stále převyšuje nabídku.
Pohled investora: Pro pronajímatele zůstávají výnosy z pronájmu v Tampě jedny z nejlepších na Floridě. Investoři by se měli zaměřit na rostoucí oblasti a kvalitní nemovitosti. Jak uvádí Graystone Investment, klíčem je cílit na rozvíjející se čtvrti a segmenty s vyššími výnosy graystoneig.com. Například přestavba městských bungalovů v Seminole Heights nebo přidání jednotek v pěších zónách poblíž Water Street může zvýšit výnosy. Poptávka po krátkodobých pronájmech (rekreační pronájmy) v okolí pláží v Tampě (Clearwater, St. Pete) také nabízí příležitosti, i když přísnější regulace představují riziko.
Trendy v komerčních nemovitostech
Komerční sektor v Tampě vykazuje rozdílné trendy podle typu nemovitosti:
- Kanceláře: Neobsazenost kanceláří v Tampa Bay roste, ale zůstává mírná. Údaje z počátku roku 2025 ukazují ~15,8% neobsazenost cliggitt.com (zpráva Cushman za 2. čtvrtletí ji uvádí na ~20,2 % včetně předměstí Tampy). Nárůst odráží přetrvávající dopady práce na dálku. Nájemné za novější prostory třídy A však vzrostlo (Cliggitt uvádí nájmy ~$30,23/čtvereční stopa, +3,8 % meziročně cliggitt.com), což naznačuje, že prémiové kanceláře na atraktivních místech stále přitahují nájemce. Sdílené kanceláře se rozšiřují (Tampa je 5. v USA v počtu pracovních míst na dálku 995qyk.com) a investoři stále nakupují dobře situované kanceláře (prodeje na začátku roku 2025 v průměru ~$236/čtvereční stopa cliggitt.com). Stručně řečeno, starší budovy jsou pod tlakem, ale kvalitní kanceláře v blízkosti centra nebo koridoru I-4 si drží hodnotu.
- Maloobchod: Poptávka po maloobchodních prostorách v Tampě je mimořádně silná. Neobsazenost se drží pod ~3,5 % od roku 2022 marcusmillichap.com cushmanwakefield.com. Národní i mezinárodní maloobchodníci láká populační boom v Tampě, zejména na okrajích metropole. V rychle rostoucích předměstských oblastech (North Hillsborough, Pasco) nájmy loni vzrostly dvouciferně marcusmillichap.com. I sousedské nákupní centra jsou plná: Colliers uvádí neobsazenost maloobchodu v Tampě pouze ~3,5 % (2. čtvrtletí 2025), což je výrazně pod americkým průměrem cushmanwakefield.com. Pronajímatelé mají silnou vyjednávací pozici; navrhují se nové projekty (např. mega-nákupní centra ve Wesley Chapel). Financování maloobchodu zůstává atraktivní, s výnosy ~4–6 % pro prémiová centra.
- Průmysl/Logistika: Průmyslový trh v oblasti Tampa Bay je stále zdravý, ale ochlazuje se od svého vrcholu. Míra neobsazenosti se v roce 2025 pohybovala kolem 6–7 % cushmanwakefield.com – což je mírný nárůst oproti téměř rekordně nízkým hodnotám z let 2021–22. Přímé nabídkové nájemné činí přibližně $10,40–$10,50 za čtvereční stopu (údaje Cushman Q1 2025) assets.cushmanwakefield.com. Růst nájemného zpomalil na střední jednociferná procenta meziročně. Nájemné zůstává nejvyšší u moderních skladů poblíž hlavních dálnic (I-4/I-75). Klíčové subtrhy jako Plant City a koridor I-4 stále zaznamenávají silnou absorpci nových prostor, ale do roku 2025 přichází na trh mnoho spekulativních prostor. Celkově průmyslový sektor nadále funguje jako tahoun (logistika a distribuce), ale investoři jsou opatrnější než během pandemického boomu.
Ekonomické a demografické faktory
Nemovitosti v Tampě jsou podpořeny solidními populačními a ekonomickými trendy. Region rostl v posledních letech přibližně o 2 % ročně. Metropolitní oblast Tampa Bay měla v roce 2023 přibližně 5,24 milionu obyvatel, přičemž čistá migrace (zejména mezinárodní) nadále pohání růst usf.edu axios.com. Samotné město Tampa (sídlo okresu Hillsborough) má přibližně 414 000 obyvatel (odhad 2025) worldpopulationreview.com, což je nárůst o ~6,6 % od roku 2020. Medián věku je mladých ~35,6 let worldpopulationreview.com a medián příjmu domácnosti je ~$71 300 worldpopulationreview.com, což odráží příliv mnoha pracujících rodin.
Růst zaměstnanosti je silný. Florida (s Tampou jako jádrem) překonala celostátní průměr – nezaměstnanost na Floridě byla kolem 3,7 % v polovině roku 2025 businessfacilities.com. Zaměstnavatelé v oblasti Tampy přidali značný počet pracovních míst: v polovině roku 2025 zaznamenala metropolitní oblast jeden z nejvyšších nárůstů pracovních míst v soukromém sektoru v celé zemi. Klíčová odvětví zahrnují technologie, zdravotnictví/biovědy, finance a logistiku. Tampa Bay se rozvíjí jako centrum biověd (vědecké parky na USF) a velké společnosti (Emerson, Tech Data, JP Morgan Chase atd.) zde mají významné zastoupení. Podnikatelsky přívětivé politiky a absence státní daně z příjmu nadále přitahují jak korporace, tak důchodce. Stručně řečeno, tvorba pracovních míst a rostoucí příjmy udržují poptávku po koupi nemovitostí silnou.
Hlavní infrastrukturní a developerské projekty
Několik velkých projektů mění tvář Tampy a zvyšuje poptávku po nemovitostech:
- Rozšíření mezinárodního letiště Tampa (TPA): Nový terminál Airside D (55 700 m², 16 bran) je ve fázi návrhu, otevření je plánováno na konec roku 2028. Tento přírůstek v hodnotě 1,5 miliardy dolarů zvýší kapacitu pro mezinárodní lety wusf.org wusf.org. Rozšířené letiště často podněcuje rozvoj hotelů, průmyslových a kancelářských prostor v okolí, což zvyšuje hodnotu pozemků.
- Water Street Tampa: Soukromá přestavba o rozloze 56 akrů v centru Tampy. Fáze 1 (dokončena 2023) zahrnovala tři bytové věže, tři hotely, kanceláře a obchody. Fáze 2 nyní probíhá, přidává šest nových městských bloků smíšeného využití a centrální park o rozloze jednoho akru abcactionnews.com abcactionnews.com. Tento projekt proměňuje bývalá parkoviště (u sportovní arény) v pulzující městskou čtvrť a očekává se, že bude trvat přibližně 10 let do úplného dokončení abcactionnews.com.
- Brightline vysokorychlostní železnice: Soukromě financovaný vlak Brightline (nyní Miami–Orlando) plánuje prodloužení do Tampy. V polovině roku 2025 Brightline požádal o 400 milionů dolarů v daňově osvobozených dluhopisech na financování úseku Orlando–Tampa baynews9.com baynews9.com. Pokud bude schváleno, provoz by mohl začít koncem 20. let. Zlepšené železniční spojení by učinilo Tampu dostupnější pro návštěvníky i dojíždějící (a mohlo by zvýšit poptávku po bydlení podél trati).
- Odolnost města (program PIPES): Město Tampa dokončilo v polovině roku 2025 modernizaci infrastruktury v hodnotě 2,9 miliardy dolarů (prostřednictvím státního programu PIPES) za účelem vylepšení vodovodních, kanalizačních a dešťových systémů ve čtvrtích East Tampa (East Tampa, Virginia Park, MacFarlane Park, Forest Hills) tampa.gov. Lepší inženýrské sítě a protipovodňová opatření zvyšují atraktivitu čtvrtí a hodnotu nemovitostí.
- Plány na tramvaj / veřejnou dopravu: Tampa plánuje rozšířit svou tramvaj TECO: preferováno je prodloužení o 1,3 míle centrem města do Tampa Heights tampa.gov. HART a město také zkoumají linky rychlé autobusové dopravy. Přestože jde o dlouhodobější projekty, vylepšená doprava může podpořit komerční i rezidenční rozvoj podél těchto koridorů.
- Další projekty: Mezi projekty v celém okrese patří plánovaná rekonstrukce nebo náhrada kongresového centra Tampa a vylepšení silnic/parků. Tampa Bay Rays navrhli nový baseballový stadion, který by mohl tým přestěhovat do roku 2028, což by proměnilo okolní čtvrti (i když podrobnosti jsou stále nejisté).
Tyto projekty pohánějí růstová ohniska. Například oblasti kolem Water Street a arény zaznamenaly novou bytovou a maloobchodní výstavbu. Redevelopment námořní letecké základny Tampa (čtvrť WaterWorks) a inovační čtvrť Midtown jsou dalšími katalyzátory. Celkově probíhající investice do infrastruktury podporují zájem kupujících i komerční expanzi.
Investorské poznatky a příležitosti
Investoři považují Tampu za jeden z nejlepších trhů na Floridě. Některé klíčové poznatky:
- Investice do rezidenčních nemovitostí: Překupníci domů a investoři do pronájmů byli aktivní, i když konkurence ochlazuje. Domy s cenou pod 500 000 $ v dobrých čtvrtích stále zaznamenávají více nabídek tampabayrealtorsean.com. Investoři se zaměřují na „teardown“ pozemky (koupě starších domů na velkých pozemcích a výstavba nových duplexů/bytových domů) v oblastech jako Seminole Heights nebo North Hyde Park tampabayrealtorsean.com. Vícebytové domy (2–4 jednotky) jsou také atraktivní: poptávka po dostupných pronájmech roste, což činí budovy typu duplex/triplex lákavými. Městské byty v blízkosti centra zaznamenaly určité změkčení cen (kvůli nabídce nových apartmánů), ale dobře situované nové byty nebo luxusní pronájmy v centru si stále udržují prémiové nájmy.
- Investice do komerčních nemovitostí: Výnosové míry (cap rates) v Tampě se mírně zvýšily z rekordních minim, ale zůstávají nízké v historickém srovnání. Kancelářské a maloobchodní nemovitosti se obchodují za střední/vyšší jednociferné výnosy. Průmyslové/logistické objekty (zejména sklady pro poslední míli) stále dosahují nízkých 8% výnosů díky silné poptávce. Institucionální investoři nakupují: například na začátku roku 2025 dosáhly prodeje kanceláří v Tampě 145 milionů $ při ~236 $/čtvereční stopa cliggitt.com. Investoři upřednostňují kanceláře a maloobchod třídy A v růstových koridorech. Projekty smíšeného využití (např. přeměna obchodních center na byty, konverze kanceláří na rezidenční objekty) jsou také v hledáčku vzhledem ke změnám v užívání maloobchodu/kanceláří.
- Výnosy upravené o riziko: Tampa obvykle nabízí vyšší výnosy z pronájmu než dražší floridské metropole (například Miami). Investoři obvykle dosahují hrubých výnosů kolem 4–7 % u kvalitních nemovitostí. Okrajové oblasti (Pasco/Pasco/Pasco) mohou nabízet vyšší výnosové míry. Potenciál mírného růstu cen domů a poptávka po pronájmech (díky absenci státní daně z příjmu a rostoucí populaci) činí Tampu atraktivní pro investory s dlouhodobým horizontem.
- Nově vznikající sektory: Alternativy jako studentské bydlení (u USF), bydlení pro seniory (segment stárnoucí populace) a průmyslové byty (malé sklady) představují specifické příležitosti. Také krátkodobé rekreační pronájmy v plážovém koridoru Pinellas (St. Pete/Clearwater) stále lákají investory, i když místní regulace mohou omezovat rozšiřování.
Ekonomický a demografický kontext
Nemovitostní trh v Tampě neexistuje izolovaně. Klíčové faktory:
- Růst populace: 7% růst metropolitní oblasti Tampa Bay (2020–2024) překonává průměr USA axios.com. Tento růst je poháněn jak vnitrostátními stěhováky (důchodci/pracovníci v technologiích), tak mezinárodními imigranty axios.com, což vytváří trvalý tlak na poptávku po bydlení.
- Příjmy a pracovní místa: Zatímco příjmy domácností ve městě (~71 000 USD medián worldpopulationreview.com) jsou nižší než celostátní medián, růst pracovních míst v lépe placených sektorech v regionu zvyšuje bohatství. Florida zaznamenala ~3 miliony nových podniků od roku 2019 businessfacilities.com a technologický, finanční a lékařský průmysl v oblasti Tampy roste. Skutečnost, že Florida nemá daň z příjmu a velký příliv důchodců, také podporuje disponibilní příjem a poptávku po druhých domech.
- Nálada na trhu: Místní realitní asociace a analytici zaznamenávají posun z trhu prodávajících k neutrálnímu trhu. Někteří prognostici dokonce označují rok 2025 za „trh kupujících“ na krátkou dobu, kvůli rostoucí nabídce tampabayrealtorsean.com. Hypoteční sazby jsou neznámou: při ~6–7 % je mnoho kupujících „uzamčeno“ na nižších sazbách před rokem 2024, což snižuje obrat. Přesto, pokud se sazby stabilizují nebo klesnou (jak někteří předpovídají do roku 2026), Tampa by mohla znovu zažít licitační války o nejlepší domy tampabayrealtorsean.com.
Vliv vládních a infrastrukturních projektů na trh
Několik vládou vedených projektů je klíčových:
- Obnova čtvrtí (PIPES): Dokončení městského projektu vodní/dešťové infrastruktury v hodnotě 2,9 miliardy dolarů v polovině roku 2025 (východní Tampa atd.) zlepší životní podmínky a může zvýšit hodnotu domů v okolí tampa.gov.
- Doprava: Plány na rozšíření tramvajové linky Tampa Streetcar a potenciální linky rychlé autobusové dopravy znamenají lepší propojení; nemovitosti v blízkosti budoucích zastávek mohou mít vyšší hodnotu. Plánované rozšíření letiště (Airside D) přinese více leteckých spojů a návštěvníků, což pravděpodobně podpoří rozvoj hotelů a logistiky.
- Zónování a rozvojová politika: Městská vláda Tampy uvolnila některé zóny v centru města, aby umožnila vyšší věžové budovy s kombinovaným využitím, což podporuje projekty jako Water Street. Okres také přezkoumává pravidla pro inkluzivní bydlení a infrastrukturní plány (silnice, parky), které ovlivní vzorce rozvoje. Investoři by měli sledovat místní volby a politiky (např. odvolání proti dani z nemovitosti, regulace krátkodobých pronájmů), protože tyto faktory mohou ovlivnit dynamiku trhu.
Tržní rizika a nejistoty
Tampa čelí několika významným protivětrům:
- Úrokové sazby a dostupnost bydlení: Nedávný nárůst hypotečních sazeb (nad 6 %) zvýšil měsíční splátky. To tlačí na kupující a může zpomalit růst cen. Podle Bankrate je průměrná hypoteční splátka v Tampě (při 6,5 %) přibližně 2 974 USD, což je o 437 USD více než před rokem bankrate.com. Pokud sazby zůstanou vysoké, mohou být první kupující cenově vytlačeni z dostupných domů, což oslabí poptávku.
- Klima a pojištění: Nízká nadmořská výška Tampy a riziko bouří jsou významné obavy. Po celém státě pojišťovny zvyšují pojistné nebo opouštějí trhy kvůli hurikánům a záplavám. Odborníci varují, že Florida je „nejhorší v tom, co klimatická změna dělá s cenami pojištění nemovitostí“ a že nekontrolované náklady na pojištění by mohly nakonec snížit hodnotu nemovitostí insurancenewsnet.com. V Tampě mohou nové povinné informace o riziku povodní a rostoucí pojistné odradit některé kupující v ohrožených oblastech (např. u zátoky nebo ve starých záplavových čtvrtích). Nemovitosti, které opakovaně potřebují opravy poškození počasím, se mohou stát zátěží.
- Ekonomické zpomalení: Celostátní recese nebo velký ekonomický šok by zasáhl Tampu. Ačkoli Florida silně rostla, není imunní. Rizikem je také nadměrná výstavba: pokud se na trh dostane příliš mnoho bytů nebo apartmánů v porovnání s poptávkou (jako tomu bylo dříve ve Phoenixu nebo Las Vegas), ceny by mohly dočasně stagnovat nebo klesnout.
- Měnící se pracovní vzorce: Pokračující rozšiřování práce na dálku může dlouhodobě udržet vyšší neobsazenost kanceláří. Pokud firmy zmenší své prostory, nájmy kanceláří v centru mohou zaostávat. Také jakékoli neočekávané změny v migraci (např. daňové zákony nebo omezení migrace) by mohly zpomalit růst populace.
Celkově jsou základy Tampy silné, ale je pravděpodobná mírnost. Konsenzuální prognóza (od poloviny roku 2025 dále) předpokládá stagnaci až mírný růst cen do roku 2026, pokud současné trendy přetrvají tampabayrealtorsean.com tampabayrealtorsean.com. Naproti tomu dramatický nárůst nebo propad se nezdá pravděpodobný, pokud nenastane zásadní šok. Ve hře je: růst místních pracovních míst/obyvatelstva vs. překážky v dostupnosti a klimatické podmínky.
Dlouhodobé projekce (do roku 2030)
Při pohledu za rok 2025 většina analytiků očekává, že Tampa Bay zůstane jedním z nejlepších realitních trhů Sun Beltu:
- Obyvatelstvo & poptávka: Region bude nadále růst. Většina prognóz předpokládá stabilní roční růst o 1–2 % (přibude ~300 000+ obyvatel do roku 2030). Do roku 2030 by Tampa Bay mohla dosáhnout ~3,7–3,8 milionu obyvatel. Přistěhovalci z drahých přímořských států i ze zahraničí pravděpodobně budou nadále přicházet, vzhledem k silné atraktivitě Floridy.
- Růst cen: Díky absenci státní daně z příjmu, silné občanské vybavenosti a ekonomickým pobídkám by Tampa měla zaznamenat mírný růst cen nemovitostí (odhadem 3–5 % ročně) v žádaných lokalitách tampabayrealtorsean.com. Oblasti s novou infrastrukturou nebo možností další výstavby (např. Wesley Chapel, Plant City, East Pasco) mohou předstihnout centrum. Naopak starší nemovitosti v záplavových oblastech nebo vyžadující rekonstrukci mohou zaostávat nebo dokonce ztrácet hodnotu, pokud porostou náklady na pojištění tampabayrealtorsean.com.
- Investiční strategie: Dlouhodobí investoři pravděpodobně nejlépe uspějí zaměřením na oblasti s růstem pracovních míst a diverzifikované typy nemovitostí. Například jak se centrum města zahušťuje, infill byty nebo apartmány zde mohou zaznamenat kapitálové zisky. Na předměstích jsou sázkou na pokračující příliv obyvatel rodinné domy k pronájmu a velké maloobchodní prostory.
Závěrem lze říci, že trh s nemovitostmi v Tampě v roce 2025 a dále se nachází mezi příležitostí a opatrností. Ceny výrazně vzrostly, ale silné růstové faktory regionu – noví obyvatelé, pracovní místa a megaprojekty – stále nabízejí potenciál. Zkušení kupci a investoři sledují trendy na úrovni čtvrtí (zaměřují se na Tampa Heights místo East Tampa, nebo North Tampa místo Sulphur Springs) a vládní plány (letiště a rozvoj města), aby zjistili, kde se trh příště rozproudí. Jak uvedla jedna prognóza, Tampa zůstává „jedním z nejatraktivnějších trhů s bydlením v USA“ z dlouhodobého hlediska tampabayrealtorsean.com.
Zdroje: Nejnovější zprávy realitních makléřů a tržní zprávy z oblasti Tampa Bay, vládní statistiky a analýzy komerčních nemovitostí bankrate.com graystoneig.com axios.com tampabayrealtorsean.com tampa.gov baynews9.com wusf.org insurancenewsnet.com marcusmillichap.com assets.cushmanwakefield.com.