Nemovitosti v Salt Lake City 2025: 7 překvapivých trendů, žhavé čtvrti a odvážné předpovědi

Shrnutí klíčových faktů
- Ceny a prodeje domů: Mediánová cena domu v Salt Lake City je k polovině roku 2025 přibližně 580 000 $, což je mírný pokles (~6–7 % meziročně) po letech rychlého růstu redfin.com redfin.com. Domy se stále prodávají rychle (v průměru za 35 dní na trhu redfin.com), často s více nabídkami v žádaných lokalitách.
- Rezidenční vs. komerční: Poptávka po rezidenčních nemovitostech zůstává silná (podpořená růstem pracovních míst a populace), zatímco komerční nemovitosti jsou smíšené – moderní maloobchodní a multifunkční objekty prosperují s nízkou neobsazeností movingonmain.com movingonmain.com, ale kancelářský sektor má vysokou neobsazenost (~25 %) kvůli přechodu na práci na dálku movingonmain.com. Růst průmyslových skladů po stavebním boomu ochladl, což zvýšilo dostupnost na ~7,2 % movingonmain.com.
- Trh kupujících/prodávajících: Nabídka je stále omezená, takže prodávající mají obecně navrch – mnoho domů se i v roce 2025 stále prodává za cenu blízkou nabídkové nebo vyšší steadily.com. Kupující čelí problémům kvůli vysokým cenám (medián v Salt Lake je asi o 32 % vyšší než americký průměr redfin.com) a vyšším úrokovým sazbám, i když se trh pomalu uvolňuje, jak přibývá více nabídek axios.com. Nájemníci zaznamenali prudké zvýšení nájmů (dvouciferné procentuální nárůsty v letech 2022–2023) s velmi nízkou obsazeností bytů (~2 %), ale vlna nových bytů na trhu by měla pomoci stabilizovat nájmy do budoucna movingonmain.com mmgrea.com.
- Investiční výhled: Salt Lake City je žhavým místem pro investory díky silné ekonomice a růstu populace. Výnosy z pronájmu zůstávají atraktivní díky solidní výši nájmů a nízké neobsazenosti steadily.com steadily.com. Nabízejí se příležitosti v rozvíjejících se čtvrtích a v přestavbě starších komerčních nemovitostí. Metropole přidala ~13 800 nových pracovních míst v roce 2025 (předpokládaný růst zaměstnanosti o 1,7 %) mmgrea.com, což ukazuje na trvalou poptávku po bydlení i komerčních prostorách.
- Městské hotspoty: Žádané oblasti jako The Avenues, Sugar House a Downtown nadále zaznamenávají vysokou poptávku. The Avenues, se svými historickými domy, si drží prémiové ceny (průměrně kolem 750 000 $) a zůstává odolná integrityplace.com. Sugar House zažívá boom s více než 1 000+ novými byty ve výstavbě, což dočasně ochlazuje růst nájmů (prognóza pouze ~1 % v roce 2025) mmgrea.com, i když zůstává trendy lokalitou. Daybreak (v South Jordan) zažívá explozi jako plánovaná komunita – tisíce domů plus nové centrum a baseballový stadion jsou ve výstavbě, což přitahuje rodiny díky relativně dostupnému bydlení s mnoha službami homesindaybreakutah.com bestutahrealestate.com.
- Dostupnost & demografie: Dostupnost bydlení je vážným problémem. Poměr ceny k příjmu v Salt Lake County (~5,4 v roce 2023) ukazuje na „vážně nedostupné“ bydlení podle mezinárodních standardů slrealtors.com. Pro dosažení na průměrně drahý dům je potřeba příjem zhruba 170 000 $, což je výrazně nad skutečným mediánem příjmů slrealtors.com. Přesto populace regionu roste ~2,5 % ročně rentastic.io (jedno z nejrychlejších temp v zemi) a migrace zůstává pozitivní – mnoho nově příchozích (zejména z dražších měst západního pobřeží) stále láká pracovní trh a životní styl SLC axios.com integrityplace.com.
- Hlavní události: Několik zásadních projektů je v běhu. Začala výstavba Utah Inland Port, obrovského logistického centra na západní straně SLC, které by mělo vytvořit tisíce pracovních míst fox13now.com fox13now.com. V Draperu vzniká „The Point“ (více než 600 akrů na místě bývalé věznice) s 3 300 novými domy a komerčními prostory – jde o jednu z největších přestaveb v Utahu thepointutah.org. Blíže centru bylo v roce 2024 v centru SLC dokončeno 40patrové Astra Tower (nyní nejvyšší budova ve státě s výškou 450 stop a 377 luxusními byty) enr.com enr.com. Mezitím bylo Salt Lake City oficiálně vybráno jako hostitel zimních olympijských her 2034 – což by mělo v příštím desetiletí podnítit modernizaci infrastruktury, rozšíření dopravy, výstavbu nových hotelů a širší investice do nemovitostí.
1. Trendy v rezidenčních nemovitostech v roce 2025
Trh s bydlením v Salt Lake City v roce 2025 zůstává velmi aktivní, i když horečné tempo pandemického boomu se mírně zpomalilo. Mezi hlavní rezidenční trendy patří rostoucí hodnota nemovitostí (s nedávným zastavením růstu), ostrá konkurence o omezenou nabídku a nárůst nové bytové výstavby v některých oblastech:
- Růst cen domů se zpomaluje: Po letech dvouciferných nárůstů růst cen nemovitostí v letech 2024–2025 zpomalil. Na začátku roku 2024 byla mediánová prodejní cena v SLC přibližně 530 000 $ – což je asi o 3 % více než předchozí rok steadily.com. Do poloviny roku 2025 se medián pohyboval ve vyšších 500 tisících (kolem 588 tisíc $ v červenci 2025) a ve skutečnosti byl meziročně nižší o ~6–7 % redfin.com, což odráží trh, který se po přehřátí v letech 2021–22 normalizuje. I přes tento mírný pokles jsou ceny stále blízko historických maxim a zhruba o třetinu vyšší než americký průměr redfin.com, což svědčí o silné poptávce v Salt Lake. Kupující už nehoní cenové skoky jako v horečce roku 2021, ale dlouhodobý tlak na růst přetrvává díky růstu populace a příjmů.
- Silná poptávka převyšuje nabídku: Poptávka kupujících stále převyšuje nabídku nemovitostí, což udržuje trh konkurenční. V únoru 2024 byl prodej domů svižný – v tom měsíci se prodalo 161 domů, oproti 124 o rok dříve steadily.com. Domy obecně nyní tráví na trhu o něco více času než během pandemického boomu, ale stále ne dlouho: k polovině roku 2025 průměrná nabídka jde pod smlouvu za asi 35 dní (jen o něco pomaleji než 32 dní předchozí léto) redfin.com redfin.com. Nabídka v Salt Lake se mírně zlepšila (aktivních nabídek v polovině roku 2025 bylo podle některých zpráv o ~37 % více než měsíc předtím rocket.com), ale celkově zůstává nabídka omezená kvůli dlouhodobě nedostatečné výstavbě a geografickým limitům (údolí je sevřené horami a jezerem). Zillow zařadil Salt Lake City mezi 10 nejžhavějších realitních trhů v USA pro rok 2025 kvůli jeho chronickému stavu „hladovění po nabídce“ a stále silné poptávce axios.com axios.com.
- Objem prodeje a nová výstavba: Vysoké úrokové sazby (pohybující se kolem 6–7 % v letech 2024–25) v roce 2023 omezily aktivitu některých kupujících, což vedlo k poklesu prodejů. Nicméně, očekává se, že objem prodejů v roce 2025 mírně vzroste, jak se trh přizpůsobuje. Odborníci předpovídají přibližně 3% nárůst prodeje domů v celém státě pro rok 2025 bestutahrealestate.com, k čemuž přispějí mírně nižší hypoteční sazby a více nabídek. Co se týče výstavby, developeři po předchozím šílenství ustoupili – počet povolení a zahájených staveb v roce 2023 klesl – ale nyní opět opatrně zvyšují tempo. Nová výstavba rodinných domů byla začátkem roku 2024 ~32 % pod úrovní před pandemií axios.com, což naznačuje, že developeři dohánějí zpoždění pomalu. To znamená, že i když je mnoho nových bytů (viz trendy v oblasti vícebytových domů), nové rodinné domy v metropoli jsou stále poměrně vzácné, což přispívá k pokračující konkurenci o stávající domy.
- Odolnost středního segmentu trhu: Startovní a středně drahé domy (např. ~$400K–$600K) zůstávají v nejvyšší poptávce. Tyto domy často čelí více nabídkám a rychle se prodávají, protože jsou nejdostupnější pro velkou skupinu prvokupců a přistěhovalců. Naproti tomu segment luxusních nemovitostí (domy za $1M+) poněkud ochladl – nabídky v této kategorii se prodávají déle a někdy vyžadují snížení ceny. Tato bifurkace je v roce 2025 běžná: spodní a střední část trhu je stále velmi konkurenční, zatímco horní segment je příznivější pro kupující. Celkově se očekává, že hodnoty domů v Salt Lake City budou v příštím roce dále růst, ale mírným tempem – prognózy předpokládají přibližně 2–4% roční zhodnocení do roku 2025, pokud nenastanou zásadní ekonomické změny integrityplace.com integrityplace.com. Stručně řečeno, rezidenční trh přechází z varu do udržitelného varu, ale stále zůstává jedním z nejsilnějších trhů s bydlením na Západě.
2. Trendy v komerčních nemovitostech v roce 2025
Sektor komerčních nemovitostí v Salt Lake City v roce 2025 je příběhem kontrastů napříč různými typy nemovitostí. Zatímco segmenty jako maloobchod a nájemní byty zažívají boom s nízkou neobsazeností, tradiční kancelářský trh se potýká s vysokou neobsazeností a měnícím se účelem po pandemii. Průmyslový rozvoj po obrovské expanzi nyní zpomaluje. Zde je rozbor každého hlavního sektoru:
- Kancelářský trh – Vysoká neobsazenost v hybridní éře: Kancelářské budovy v centru Salt Lake procházejí obdobím korekce a adaptace. Ke konci roku 2024 dosáhla míra neobsazenosti kanceláří přibližně 25,2 % movingonmain.com – dramatický nárůst, který je z velké části přičítán trendům práce na dálku a hybridní práce. Mnoho firem zmenšilo své prostory, pronajalo přebytečné prostory nebo odložilo expanze. O kanceláře třídy A (novější budovy s moderním vybavením) je stále zájem a mohou si udržet zdravé nájemné, ale starší kancelářské prostory třídy B/C mají potíže přilákat nájemce v tomto prostředí movingonmain.com. Požadované nájemné se v průměru pohybuje kolem 24 USD/stopu čtvereční ročně (včetně služeb) za kancelářské prostory, přičemž špičkové prostory třídy A v nejlepších lokalitách dosahují 40+ USD za stopu čtvereční movingonmain.com. Pronajímatelé nabízejí pobídky a úpravy prostor, aby přilákali nájemce. Dobrou zprávou je, že poptávka po kancelářích možná dosáhla dna – začátek roku 2025 ukázal zpomalení stěhování a některé firmy povolávají zaměstnance zpět na pracoviště, což vedlo k mírnému zlepšení čisté absorpce na celostátní úrovni nar.realtor nar.realtor. Přesto kancelářský sektor v Salt Lake pravděpodobně zaznamená zvýšenou neobsazenost v příštích několika letech, dokud si ekonomika a pracovní návyky nenajdou novou rovnováhu. Dokonce se hovoří o přeměně některých málo využívaných kancelářských budov (například na rezidenční lofty nebo smíšené využití), pokud vysoká neobsazenost přetrvá.
- Maloobchodní nemovitosti – Silné a napjaté: Na rozdíl od kancelářských prostor je maloobchodní prostor v okrese Salt Lake velmi žádaný a je ho nedostatek. Ve 3. čtvrtletí 2024 klesla míra neobsazenosti maloobchodních prostor na pouhých 2,57 % movingonmain.com – což je jedna z nejnižších hodnot mezi typy nemovitostí. Dobře situovaná nákupní centra a prodejny si užívají silného pronájmu, protože zdravý pracovní trh a růst populace v Utahu podporují spotřebitelské výdaje. Průměrné nájemné za maloobchodní prostory vzrostlo na přibližně 22 USD za čtvereční stopu ročně (NNN) a nové maloobchodní projekty se rychle pronajímají movingonmain.com. Významným projektem je Academy Village v Herrimanu, velké smíšené maloobchodní centrum, které rozšiřuje maloobchodní nabídku v rychle rostoucím předměstí movingonmain.com. Celkově byli developeři opatrní, aby nepřestavěli maloobchodní prostory, takže omezená nová výstavba plus silná poptávka = velmi nízká neobsazenost maloobchodních prostor. Ve skutečnosti Salt Lake City zaznamenalo meziroční nárůst nájmů v maloobchodu o ~6 % v poslední době – což je jeden z nejvyšších růstů nájmů v maloobchodu v zemi nar.realtor. Oblíbené oblasti jako Downtown (City Creek Center, Gateway atd.) a Sugar House mají prakticky plnou obsazenost svých maloobchodních prostor. Pokud nedojde k recesi, výhled pro maloobchodní prostory zůstává pozitivní, s možným mírným nárůstem neobsazenosti pouze v případě, že konečně přijde vlna nové výstavby nebo pokud dojde ke zpomalení spotřebitelských výdajů.
- Průmyslové a skladové prostory – Mírné ochlazení po boomu: Salt Lake City je známé jako regionální distribuční a logistické centrum a jeho trh s průmyslovými nemovitostmi zažil v posledních letech bouřlivý růst s rekordně nízkou neobsazeností a rychle rostoucími nájmy až do roku 2022. Nicméně, do roku 2024 průmyslový sektor narazil na krátkodobý bod nadbytku nabídky. Aktivita v pronájmech v roce 2024 klesla na přibližně 958 000 čtverečních stop, což je nejnižší úroveň od roku 2014, protože někteří velcí nájemci pozastavili plány na expanzi movingonmain.com. Mezitím developeři v posledních letech přidali miliony čtverečních stop nových skladových prostor, což zvýšilo míru dostupnosti průmyslových prostor na ~7,2 % movingonmain.com. Sklady se tak v podstatě změnily z nedostatkových na dostupné, jakmile byly projekty dokončeny. Růst nájmů se proto zpomalil a v některých čtvrtletích dokonce mírně poklesl. Navzdory tomuto dočasnému přebytku zůstávají dlouhodobé vyhlídky silné: projekt Utah Inland Port (viz Hlavní rozvojové projekty níže) je nyní v realizaci a očekává se, že výrazně zvýší poptávku po průmyslových prostorách, jakmile bude v provozu. Již v polovině roku 2025 bylo v Salt Lake City otevřeno zcela nové intermodální železniční terminál BNSF v rámci iniciativy vnitrozemského přístavu, což posílilo roli města v přepravě zboží inlandportauthority.utah.gov sltrib.com. To by mělo přilákat více společností, které potřebují skladové a distribuční prostory. Prozatím mohou pronajímatelé průmyslových prostor nabízet více ústupků, aby zaplnili prostory, ale do let 2026–2027 odborníci očekávají, že neobsazenost opět klesne, jak ekonomika poroste a absorbuje novou nabídku.
- Pronájmy v multifunkčních domech – Nízká neobsazenost a stavební boom: Trh s byty v Salt Lake City je mimořádně konkurenční. Neobsazenost ke konci roku 2024 byla kolem 2,2 % – z provozního hlediska prakticky plná obsazenost movingonmain.com. Silný růst zaměstnanosti a příliv mladých profesionálů podpořily vysokou poptávku po pronájmech, a mnoho potenciálních kupců přešlo k pronájmu, když ceny domů prudce vzrostly. Výsledkem je, že nájmy prudce vzrostly: průměrné nájemné vzrostlo meziročně asi o 15,1 % na 1 632 $ za jednotku ke konci roku 2024 movingonmain.com. Takto dvouciferný růst nájmů byl pro nájemníky bolestivý, ale lákavý pro investory a developery. Trh reagoval vlnou nové výstavby – v jednu chvíli bylo ve výstavbě více než 12 000 nových bytových jednotek v oblasti Salt Lake movingonmain.com (rekordní počet pro tuto oblast). Tyto projekty sahají od výškových budov v centru až po zahradní byty na předměstích. Na začátku roku 2025 bylo stále aktivně ve výstavbě asi 5 500 jednotek (pokles z vrcholu 12 tisíc, protože mnoho projektů bylo dokončeno) mmgrea.com. Tato nová nabídka teprve začíná přicházet na trh a začala stabilizovat nájmy. Ve skutečnosti se růst nájmů na konci roku 2024 zastavil (roční změna nájemného se ve 4. čtvrtletí 2024 mírně dostala do záporných hodnot na -1,2 %, protože pronajímatelé nabízeli ústupky, aby obsadili nové budovy) mmgrea.com. Do budoucna analytici očekávají, že nájmy opět mírně porostou (kolem +2–3 % v roce 2025), jakmile trh najde rovnováhu mmgrea.com. Je to příběh jednotlivých subtrhů: oblasti s velkým množstvím nových bytů, jako je Sugar House, zaznamenají pomalejší růst nájmů (~1 % v roce 2025) kvůli přílivu nových jednotek, zatímco oblasti s menší novou výstavbou, jako je Holladay, mohou zaznamenat růst nájmů o více než 5 % mmgrea.com. Celkově zůstává multifunkční sektor v Salt Lake základně silný – nízká neobsazenost, vysoká poptávka – ale rok 2025 znamená přechod k vyváženějšímu stavu, protože nové byty konečně dávají nájemníkům více možností.
3. Tržní podmínky pro kupující, prodávající a nájemníky
Kupující: Pro zájemce o koupi nemovitosti rok 2025 představuje směsici příležitostí a výzev. Na jedné straně se zběsilé licitační války z nedávné minulosti poněkud uklidnily – je k dispozici o něco více nemovitostí na výběr a domy se neprodávají tak okamžitě jako dříve. Průměrný dům se nyní prodává asi za 1 % pod nabídkovou cenou (mnohé jsou však stále na nebo nad požadovanou cenou) redfin.com, zatímco v letech 2021–2022 bylo běžné platit výrazně nad požadovanou cenu. To znamená, že pečliví kupující mohou mít šanci vyjednávat nebo se alespoň vyhnout extrémním licitačním šílenstvím u některých nabídek. Navíc růst cen se zastavil/zpomalil, takže kupující už nemusí tolik honit rychle rostoucí cílovou částku jako v předchozích letech. Nicméně, dostupnost bydlení je stále hlavní překážkou – úrokové sazby hypoték kolem ~6–7 % v kombinaci s vysokými cenami v Salt Lake vedou k velmi vysokým měsíčním splátkám. Průměrný dům za 588 000 $ s 20% akontací znamená snadno splátku kolem 3 000 $ měsíčně (jistina a úrok) při těchto sazbách. Mnoho kupujících bylo cenově vyřazeno a ti, kteří na trhu zůstali, často potřebují kreativní strategie (vyšší akontace, dočasné snížení úrokové sazby, nebo hledání levnějších možností dále od města). Trh se uvolňuje jen pomalu axios.com: Salt Lake je podle Redfinu stále považován za „velmi konkurenční“ (Compete Score ~73/100) a typický dům obdrží více než 2 nabídky redfin.com redfin.com. V oblíbených čtvrtích by měli být kupující připraveni na situace s více nabídkami a jednat rozhodně. Stručně řečeno, kupující v roce 2025 mají malou úlevu od chaosu roku 2021, ale stále čelí vysokým cenám a potřebují trpělivost, aby našli ten správný dům za správnou cenu.
Prodávající: Stále se jedná o příznivý trh pro prodávající, zejména pro ty, kteří prodávají startovní a středně velké domy. Poptávka stále převyšuje nabídku ve většině oblasti Salt Lake, takže dobře oceněné a ihned obyvatelné nemovitosti se prodávají rychle. Mnohé se prodají za méně než měsíc a s minimálním snížením ceny – na začátku roku 2025 byla průměrná doba na trhu jen asi 44 dní (a asi 28 dní u nejžádanějších domů) redfin.com integrityplace.com. Prodávající mohou často očekávat více nabídek, pokud jejich dům vypadá dobře a je správně oceněn pro trh. Poměr prodejní a nabídkové ceny v Salt Lake City se pohybuje kolem 99 %–100 %+ v průměru redfin.com, což znamená, že prodávající ve většině případů dostanou požadovanou cenu (a u nejžádanějších nemovitostí stále dochází k přebíjení nabídek). Na druhou stranu, prodávající už nedrží všechny trumfy jako během vrcholné horečky. Kupujících je méně a jsou citlivější na cenu. Pokud je dům předražený nebo ve špatném stavu, může zůstat bez nabídek nebo vyžadovat snížení ceny. Prodávající už se nemohou spoléhat na scénáře „urči si cenu sám“; odhady a opatrnost kupujících jsou zpět. Mnoho prodávajících, kteří chtějí postoupit výš (tedy těch, kteří prodávají, aby koupili jiný dům), se také potýká s „lock-in efektem“ – vzdát se nízké úrokové sazby na současné hypotéce a znovu vstoupit na trh s vyššími sazbami. To některé potenciální prodávající drží stranou, což paradoxně pomáhá omezit nabídku. Celkově prodávající v Salt Lake City v roce 2025 stále nacházejí trh příznivý pro prodávající, jen o něco vyváženější než dříve. Domy musí být správně oceněny a dobře prezentovány, aby dosáhly nejvyšší ceny, ale obecně platí, že je dobrá doba být prodávajícím, protože ekonomika Utahu udržuje poptávku vysokou.
Nájemníci: Pro nájemníky byl trh v Salt Lake City v posledních letech tvrdý, i když úleva může být na obzoru. Míra neobsazenosti bytů byla extrémně nízká (~2 %), což vedlo k tomu, že pronajímatelé měli navrch a dramaticky zvyšovali nájmy. Nájemníci zaznamenali nárůsty výrazně nad normálem – například průměrné nájemné vzrostlo ~15 % z roku 2023 na 2024 v oblasti SLC metro movingonmain.com, což je jeden z nejvyšších skoků v zemi. To napjalo rozpočty; mnoho nájemníků platí neúměrně velkou část příjmu za bydlení. Konkurence o pronájmy, zejména v oblíbených čtvrtích, znamenala, že nájemníci často musí jednat rychle, když se byt uvolní, někdy dokonce přihazují na nájem nebo nabízejí několik měsíců nájmu předem, aby si místo zajistili. Dobrá zpráva: probíhá stavební boom nových bytů, který by měl zmírnit napětí na trhu s nájmy. Jakmile se v letech 2025 a 2026 otevřou tisíce nových jednotek, nájemníci budou mít více možností. Již nyní vidíme známky zpomalení růstu nájmů – koncem roku 2024 se nárůsty nájmů ustálily a některé nové luxusní budovy dokonce nabízely speciální akce na nastěhování, aby zaplnily jednotky mmgrea.com. Nájemníci by konečně mohli získat zpět určitou vyjednávací sílu, zejména v oblastech jako Downtown a Sugar House, kde je soustředěno mnoho nových bytů. Přesto jsou nájmy v Salt Lake vysoké vzhledem k místním příjmům a dostupných bytů je stále málo. Programy na podporu dostupnosti bydlení (například byty s omezením příjmů nebo městské iniciativy na podporu dostupného bydlení) se snaží dohnat poptávku. Shrnutí: v roce 2025 by nájemníci měli zaznamenat zmírnění na trhu s nájmy: očekávejte, že nájmy se budou stabilizovat nebo porostou jen mírně (~2–3 % ročně) místo prudkého růstu, ale neočekávejte výrazný pokles nájmů vzhledem k pokračujícímu růstu populace. Je to opatrně optimistická zpráva pro nájemníky po těžkém období – úleva v nabídce přichází, ale trh pravděpodobně zůstane konkurenční pro kvalitní pronájmy v atraktivních lokalitách.
4. Investiční příležitosti
Nemovitostní trh v Salt Lake City nabízí řadu investičních příležitostí, a to díky silným ekonomickým základům a demografickým trendům. Ať už jde o rezidenční pronájmy, komerční nemovitosti nebo developerské projekty, investoři považují hlavní město Utahu za slibnou oblast. Zde jsou klíčové příležitosti a trendy pro investory:
- Prosperující investice do pronájmů: Díky nízké neobsazenosti a stabilnímu nájemnému rezidenční nájemní nemovitosti v Salt Lake City nadále přinášejí atraktivní výnosy. Pronajímatelé si užívají rostoucí nájmy a stálou poptávku – i když se staví více bytů, očekává se, že rostoucí počet nájemníků v metropoli je vstřebá. Metropolitní oblast Salt Lake City vedla v posledních letech národ v růstu pracovních míst (nezaměstnanost v roce 2025 je kolem velmi nízkých 2,7 % mmgrea.com), což znamená stálý přísun zaměstnaných nájemníků. Čtvrti poblíž pracovních center nebo dopravy (např. Downtown, Sugar House, Murray) jsou mezi nájemníky obzvlášť žádané. Investoři by měli věnovat pozornost dynamice čtvrtí: například v Sugar House přibývá mnoho nových jednotek (což může znamenat mírně vyšší neobsazenost nebo ústupky v krátkodobém horizontu), zatímco oblasti jako Midvale nebo West Valley City mají méně nových staveb a mohou nabídnout nízkou neobsazenost a prostor pro růst nájmů. Pronájmy rodinných domů jsou také žádané, protože mnoho rodin, které si nemohou koupit vlastní bydlení, stále chce předměstský prostor – tyto nemovitosti mohou dosahovat prémiového nájemného. Celkově investoři do pronájmů vnímají Salt Lake jako trh, kde mohou počítat s vysokou obsazeností a slušným zhodnocením, což činí strategie nákupu a držení pronájmů atraktivními steadily.com steadily.com. Výnosy (cap rates) byly v posledních letech stlačeny (v rozmezí 4–5 % u vícerodinných domů), ale mohou mírně vzrůst, pokud zůstanou úrokové sazby vyšší – což by mohlo v pozdním roce 2025 otevřít lepší vstupní bod pro investory.
- Přidaná hodnota a přestavba: Měkčí kancelářský trh ve skutečnosti představuje potenciální příležitost pro investory zaměřené na přidanou hodnotu. Starší kancelářské budovy s vysokou neobsazeností lze někdy získat za relativně nižší cenu; investoři s vizí mohou tyto nemovitosti přestavět nebo přeúčelovat. Například přeměna málo využívané kancelářské budovy na smíšené využití (přidání bytů nebo kondominií) nebo modernizace zastaralé kanceláře za účelem přilákání nových nájemníků může přinést významný zisk. Úřady pro územní plánování v Salt Lake City jsou stále otevřenější projektům adaptivního znovuvyužití, zejména pokud přidávají bydlení. Podobně i maloobchodní nemovitosti s horší výkonností v méně atraktivních oblastech mohou být vhodné k přestavbě na nové formáty (například přeměna starého nákupního centra na smíšené rezidenčně-obchodní centrum). Růst města zajišťuje, že dobře situované pozemky nebo starší nemovitosti mají vnitřní dlouhodobou hodnotu – investoři, kteří vydrží případné krátkodobé potíže v kancelářském sektoru, mohou sklidit odměny, až se trh přizpůsobí.
- Nově vznikající čtvrti a předměstí: Některé z nejrychleji rostoucích komunit představují skvělé příležitosti pro včasné investory. Oblasti jako Daybreak v South Jordan, ačkoliv jsou již poměrně rozvinuté, mají před sebou ještě další fáze růstu – komerční nemovitosti (například nová nákupní centra, kanceláře a možná časem i další pracovní centra) v plánovaném centru Daybreaku mohou být lukrativní, protože tamní populace (již nyní cca 30 000) stále roste. Oblast „Silicon Slopes“ (Lehi, Draper, jižní část okresu SLC) přilákala desítky technologických firem; investice do komerčních nebo rezidenčních projektů podél tohoto technologického koridoru se mohou vyplatit, jakmile se tyto oblasti zaplní dobře placenými pracovními místy. Přímo v Salt Lake City jsou čtvrti na západní straně (Glendale, Poplar Grove) historicky přehlížené, ale nyní zažívají oživení – díky Inland Portu a dalším investicím na západní straně mohou tamní ceny nemovitostí růst z relativně nízké základny. Holladay a Millcreek, zavedená předměstí, zaznamenala nové luxusní projekty a zůstávají velmi silnými trhy (jak bylo uvedeno, Holladay má předpokládaný růst nájmů o 5 % mmgrea.com). Zkušení investoři také sledují nemovitosti v blízkosti rozšiřujících se dopravních linek – například plánované prodloužení linky TRAX nebo nové stanice FrontRunner. Nemovitosti v blízkosti dopravy často rychleji zhodnocují díky lepší dostupnosti.
- Velké projekty a společné podniky: Velké projekty jako The Point v Draperu nebo rozvoj Downtown Daybreak nabízejí investorům možnost zapojit se do růstu. The Point bude v podstatě nové městské centrum vybudované od základů – s tisíci rezidencí a miliony čtverečních stop laboratoří, kanceláří, obchodů atd. Investoři, kteří se na těchto projektech podílejí (prostřednictvím REIT, fondů nebo přímého vlastnictví), mohou profitovat z růstu hodnoty pozemků a nájmů v zcela novém městském centru. Navíc úspěšná kandidatura Salt Lake City na Zimní olympijské hry 2034 znamená, že v příštích 5–7 letech dojde k významným investicím do sportovišť, ubytování a infrastruktury. Investoři již nyní sledují potenciální potřebu nových hotelů, krátkodobých pronájmů a modernizovaných zařízení, která zvládnou příliv globálních návštěvníků a médií během olympiády. Historicky hostitelská města olympiády zaznamenávají růst realitního trhu v období před hrami. I když je rok 2034 za horizontem 3–5 let, umístění aktiv nyní v oblastech, které budou pravděpodobně ovlivněny (například v blízkosti centrálních sportovišť nebo v rekreačních oblastech Park City, kde se také budou konat akce), může být chytrou dlouhodobou strategií.
Shrnuto, Salt Lake City nabízí trochu od všeho pro investory: stabilní pronájmy rezidenčních nemovitostí, některé proticyklické příležitosti v komerčních sektorech a příběhy růstu v rozvíjejících se oblastech. Jako vždy je klíčová důkladná prověrka – pochopení místních specifik trhu, plánů města a ekonomických trendů – ale celková situace je optimistická pro investice do nemovitostí, podpořená silným růstem populace a rostoucím profilem města na celostátní úrovni axios.com integrityplace.com.
5. Analýza na úrovni čtvrtí
Jedním z nejzajímavějších aspektů trhu s nemovitostmi v Salt Lake City je, jak se může trh v každé čtvrti lišit. Od historických čtvrtí v podhůří až po plánované předměstí v údolí, region nabízí rozmanité subtrhy. Níže je uveden přehled několika klíčových čtvrtí/oblastí a jejich aktuálních trendů na trhu s nemovitostmi:
- Centrum Salt Lake City: Městské jádro SLC v poslední době zažívá rozmach výstavby. V posledních letech centrum zaznamenalo vlnu nové výstavby výškových budov, které přidaly luxusní byty a kondominia vedle nových kanceláří a hotelů. Významná je Astra Tower, dokončená na konci roku 2024 – mrakodrap o 40 patrech dosahující výšky 450 stop, nyní nejvyšší budova v Utahu enr.com. Přinesla 377 špičkových rezidenčních jednotek (nabízených jako luxusní apartmány s vybavením na úrovni resortu) do centra města enr.com enr.com. To odráží důvěru, že lidé chtějí žít v centru města. Trh s nemovitostmi v centru nabízí moderní věže s kondominii, historické lofty a rostoucí počet nájemních bytů. Ceny domů v centru (včetně kondominií) se v začátku roku 2025 pohybovaly v průměru kolem 490 000 $, což je meziročně nárůst o výrazných 14 %, protože poptávka po městském bydlení rostla integrityplace.com integrityplace.com. Nájemníci také míří do centra kvůli blízkosti práce, restaurací, nočního života a kulturních zařízení (muzea, divadla, Vivint Arena atd.). Životní styl v centru města je obzvlášť atraktivní pro mladé profesionály a starší páry bez dětí. S tím, jak přichází na trh více nemovitostí (Astra a další projekty), má trh s kondominii v centru více možností než před několika lety, ale ceny zůstávají jedny z nejvyšších za čtvereční stopu v Utahu. Obsazenost je vysoká; nové jednotky byly absorbovány růstem firem a atraktivitou života v docházkové vzdálenosti. Vybavenost a doprava: Centrum je uzlem lehké železnice TRAX a příměstské železnice FrontRunner, navíc se pyšní vybaveností jako City Creek Center (luxusní nákupní centrum), což zvyšuje hodnotu nemovitostí. Do budoucna lze očekávat, že centrum SLC bude dále zahušťovat, s dalšími plány na rezidenční věže, zvláště s blížícími se olympijskými hrami v roce 2034. Investoři jsou optimističtí, protože pozemky v centru jsou stále vzácnější. Jednou z výzev je zajistit dostupnost bydlení – město pracuje na tom, aby v některých nových projektech bylo zahrnuto i dostupné bydlení, aby centrum nebylo jen pro majetné.
- Sugar House: Nachází se asi 8 km jihovýchodně od centra, Sugar House je jednou z nejmódnějších a nejžádanějších čtvrtí Salt Lake City. Kombinuje okouzlující historii (jedna z nejstarších čtvrtí SLC) s moderním, revitalizovaným komerčním jádrem. V posledních letech je Sugar House centrem rozvoje – tisíce nových bytových jednotek zde přibývají, což zásadně mění hustotu a panorama oblasti. K roku 2024 zde developeři aktivně pracovali na více než 1 400 nových domovech v Sugar House buildingsaltlake.com buildingsaltlake.com, včetně velkých polyfunkčních bytových komplexů. Například projekt Sugar Alley přinese 186 nájemních jednotek plus obchody v přízemí a projekt Alta Terra přidá dalších 346 bytů ve dvou budovách buildingsaltlake.com buildingsaltlake.com. Tyto projekty (a několik dalších) mají být dokončeny do roku 2025, čímž se nabídka bydlení v Sugar House rozšíří téměř o 18 % mmgrea.com. Tento boom proměnil Sugar House ve stavební zónu, ale je poháněn poptávkou – lidé milují pěší dostupnost čtvrti, ikonický Sugar House Park a pestrou směs obchodů, pivovarů a restaurací. Ceny domů v Sugar House jsou poměrně vysoké – medián kolem 600 tisíc dolarů (např. 638 000 USD na začátku roku 2025, meziroční nárůst ~8 %) integrityplace.com – což odráží atraktivitu lokality. Nabídka bydlení je různorodá: malebné bungalovy a chalupy v ulicích lemovaných stromy, vedle moderních nových středně vysokých bytových a kondominiových domů. Sugar House láká mladé profesionály, studenty (blízko Westminster College a kousek autem na University of Utah) i starší obyvatele. Tržní trend: Protože na trh přichází tolik nových bytů, růst nájmů v Sugar House se očekává dočasně pomalejší mmgrea.com – vzácný případ, kdy nabídka v Utahu dohání poptávku. Někteří pronajímatelé mohou krátkodobě nabízet slevy, aby zaplnili jednotky. Dlouhodobě by si však Sugar House díky své pověsti měl udržet hodnotu nemovitostí. S vyšší hustotou se zhoršila doprava a parkování, což vedlo město k investicím do dopravy – zejména tramvajová linka S-Line (TRAX) bude prodloužena hlouběji do Sugar House, s novou zastávkou na Highland Drive do roku 2026 pro rostoucí populaci buildingsaltlake.com <a href=“hbuildingsaltlake.com. Tento posun v dopravě dále upevní Sugar House jako žádaný a dostupný městský uzel. V podstatě se Sugar House vyvíjí ze čtvrti ve stylu předměstí v opravdovou městskou vesnici a realitní aktivita zde odráží tuto vzrušující křivku růstu.
- The Avenues: Nacházející se na kopcích bezprostředně severovýchodně od centra, The Avenues (často jen „The Aves“) je historická, prestižní čtvrť, známá svými krásnými domy z viktoriánské éry, elegantními ulicemi lemovanými stromy a panoramatickými výhledy na město. Je to jedna z nejstarších čtvrtí Salt Lake City a velká část z ní je chráněnou historickou oblastí. Hodnota domů v The Avenues patří mezi nejvyšší ve městě – v roce 2025 je střední cena rodinného domu v The Avenues kolem tři čtvrtě milionu dolarů (přibližně 750 000 $) integrityplace.com, a mnoho větších nebo zrekonstruovaných historických domů snadno přesahuje 1 milion dolarů. Trh v The Avenues vykazuje stálou odolnost; i když v jiných oblastech došlo k mírnému ochlazení, v The Avenues došlo k mírnému nárůstu cen (~+1,4 % meziročně na začátku roku 2025) integrityplace.com, což podtrhuje, že poptávka po bydlení v této okouzlující oblasti zůstává silná. The Avenues přitahuje směs zámožných profesionálů (lékaři z nedaleké univerzitní nemocnice, právníci, technologičtí manažeři), akademiků a některých dlouhodobých rodin, které zde žijí po generace. Nabízí jedinečnou kombinaci klidu a blízkosti – tichou rezidenční atmosféru, přitom jen pár minut od centra a University of Utah. Nabídka domů v The Avenues je trvale omezená: domy zde nejsou masově vyráběné; většina je unikátních nemovitostí starých přes 100 let a nová výstavba je vzácná (obvykle individuální stavby na zakázku nebo občasné luxusní řadové domy). Nabídka je tedy v podstatě fixní a když se na trhu objeví dobrý dům v The Avenues, často je rychle prodán. Na začátku roku 2025 se domy v The Avenues prodávaly v průměru za 38 dní (oproti 56 dnům v předchozím roce) integrityplace.com, což ukazuje na zrychlení obratu – pravděpodobně proto, že kupující využívají každé příležitosti koupit v této oblasti. Pro ty, kteří hledají byty nebo pronájmy, The Avenues má několik menších bytových domů a sklepních apartmánů v těchto historických domech, ale výběr je omezený; nájmy jsou proto vysoké. Výhled: The Avenues by měla i nadále patřit mezi nejstabilnější a nejžádanější čtvrti SLC. Její kombinace historie, architektury a polohy je těžko napodobitelná. Jedna věc, na kterou si dát pozor: strmé ulice a starší domy vyžadují údržbu (a ne všechny domy mají moderní seizmické úpravy, což je důležité v oblasti náchylné na zemětřesení v Utahu). Celkově však pro kupující, kteří si to mohou dovolit, čtvrť The Avenues představuje prestiž Salt Lake City a investice zde historicky dobře steadily.com steadily.com zhodnocují.
- Daybreak (South Jordan): Daybreak není tradiční čtvrť v rámci Salt Lake City – ve skutečnosti jde o obrovskou plánovanou komunitu v South Jordan, asi 32 km jihozápadně od centra SLC – ale nelze mluvit o trendech nemovitostí v oblasti SLC, aniž bychom zmínili Daybreak. Stal se synonymem nového předměstského růstu a je jedním z největších plánovaných projektů na západě USA. Rozkládá se na více než 4 000 akrech, Daybreak byl založen v polovině 2000. let a stále se rozšiřuje; po dokončení zde bude asi 20 000 domů a přes 9 milionů čtverečních stop komerčních prostor (kanceláře, maloobchod atd.) homesindaybreakutah.com. K roku 2025 má Daybreak kolem 30 000 obyvatel a stále roste bestutahrealestate.com bestutahrealestate.com. Komunita je navržena podle konceptu vesnic – několik „vesnic“, z nichž každá má svůj vlastní styl a parky, všechny propojené pěšími stezkami, velkým jezerem (Oquirrh Lake) a nyní i vznikajícím městským jádrem zvaným Downtown Daybreak. Nemovitosti v Daybreak zahrnují byty a řadové domy (některé pod 400 000 $) až po velké rodinné domy (800 000 $+ za domy u jezera). Velkým lákadlem je, že Daybreak byl postaven s ohledem na životní styl: jsou zde desítky parků, komunitní bazény, sportovní hřiště a dokonce i umělé jezero na kajakování. Nedávné novinky: Nejžhavější zprávou je, že v Daybreak vznikne stadion pro baseballovou farmářskou ligu – tým Salt Lake Bees (Triple-A affiliate) se stěhuje do nového stadionu, který bude postaven v centru Daybreaku a jeho otevření se očekává v roce 2025 bestutahrealestate.com bestutahrealestate.com. Toto je středobod širší čtvrti Downtown Daybreak s různým využitím, která nabídne restaurace, obchody, kanceláře, knihovnu a centrum scénických umění bestutahrealestate.com bestutahrealestate.com. Zavedení stanice TRAX lehké železnice Red Line v Daybreak (již v provozu do South Station, s plánovaným rozšířením) propojí obyvatele s širší dopravní sítí SLC <a href=“https://bestutahrealestate.com/news/south-jordan/downtown-daybreak-the-future-home-of-the-bestutahrealestate.com. Pro kupující domů nabízí Daybreak moderní domy s nejnovějšími designy a energetickou účinností – často za nižší cenu za čtvereční stopu než v samotném Salt Lake City, což přitahuje mnoho mladých rodin. Kompromisem je dojíždění (30–40 minut do centra v dopravní špičce, i když mnoho obyvatel Daybreak nyní pracuje v rozvíjejících se technologických centrech South Valley nebo na dálku z domova). Trendy na trhu v Daybreak: Prodeje domů jsou silné; developeři mají někdy čekací listiny na nové projekty. Ceny stabilně rostou, jak se otevírají nové vesnice a komunita zraje. Ve srovnání s hyperinflací v blíže položených čtvrtích SLC však Daybreak zůstává relativně dostupný vzhledem k velikosti/vybavení, které získáte. Investoři si toho také všimli – některé řadové domy a byty jsou kupovány jako investiční pronájmy, protože se sází na to, že spousta lidí bude vždy chtít bydlet v pěkné komunitě, jako je tato. Jak se Daybreak dále rozvíjí (stále má před sebou roky růstu), zůstane barometrem rozšiřování předměstí v Utahu. V podstatě se zde buduje nové město od nuly a zatím je to úspěšný model, který může být replikován v budoucích velkých projektech.
- Další významné oblasti: Kromě výše uvedeného si zaslouží zmínku ještě několik dalších oblastí. Západní Salt Lake (čtvrti Glendale, Poplar Grove) byla historicky cenově dostupnější a je domovem různorodých komunit. Nyní se o ni zvyšuje zájem díky relativní blízkosti centra a letiště – s projektem Inland Port a dalšími investicemi by hodnota nemovitostí na západní straně mohla růst. Liberty Wells a Millcreek: Liberty Wells, sousedící se Sugar House, je moderní oblast s bungalovy, která je o něco dostupnější než samotné Sugar House; přitahuje mladé kupce a má silnou komunitní atmosféru (a proto zde ceny steadily.com stabilně rostou). Millcreek (jižně od hranice města SLC) funguje jako pokračování Sugar House a Holladay dohromady – probíhá zde nová smíšená výstavba a oblast se stala samostatným městem; nemovitosti jsou zde stabilní, přičemž Holladay, jak bylo zmíněno, by měl vést růst nájmů díky své atraktivitě mmgrea.com. Foothill/East Bench: Čtvrti jako Federal Heights, East Bench u University of Utah a Foothill mají drahé domy, což je dáno výhledy a školskými obvody; zůstávají stejně konkurenční jako dříve. Nakonec příměstská města jako Lehi, Sandy, Draper zažívají realitní boom díky pracovním místům v technologickém průmyslu – nejde o čtvrti SLC, ale o součást metropolitní oblasti, kde mnoho pracovníků SLC nakupuje. Salt Lake „větší metropolitní oblast“ je velmi propojená, takže zdraví těchto subtrhů (například oblast Lehi v okrese Utah) ovlivňuje i samotné město Salt Lake City (například prostřednictvím dojíždění atd.).
Každá čtvrť v Salt Lake City má svůj vlastní charakter a mikrotrh, ale společným jmenovatelem je, že téměř všechny oblasti zažívají růst a poptávku. Ať už jde o novou výstavbu v oblasti jako Daybreak nebo rostoucí hodnoty v zavedených enklávách jako The Avenues, realitní trh zvedl většinu lodí. Potenciální kupci a investoři by měli těmto nuancím čtvrtí rozumět při vstupu na trh, protože místní trendy se mohou lišit od celoměstských průměrů steadily.com steadily.com.
6. Dostupnost bydlení & demografické změny
Dostupnost bydlení – nebo rostoucí nedostupnost – se stala ústředním tématem na trhu v Salt Lake City. Zároveň se mění demografie regionu díky pokračujícímu růstu, přílivu nově příchozích a změnám ve složení domácností. Zde je přehled situace ohledně dostupnosti a demografických trendů:
- Krize dostupnosti v číslech: Podle standardních měřítek Salt Lake City čelí problémům s dostupností na úrovni blížící se pobřežním trhům. „Mediánový násobek“ (mediánová cena domu dělená mediánovým příjmem domácnosti) v okrese Salt Lake vyskočil v roce 2023 na 5,4, což je považováno za „vážně nedostupné“ (poměr nad 5,1) slrealtors.com. Pro srovnání, ještě před deseti lety byl tento poměr v Salt Lake pod 4,0 (středně nedostupné) slrealtors.com. Růst cen domů v letech 2017–2022 výrazně předběhl růst příjmů. Podle zprávy Salt Lake Board of Realtors je příjem potřebný k pořízení průměrného rodinného domu (~600 000 $) s běžnou hypotékou přibližně 170 000 $/rok slrealtors.com – zatímco skutečný mediánový příjem domácnosti v oblasti je blíže 80 000 $. Tento rozdíl způsobil, že vlastnictví domu je pro mnoho rodin ze střední třídy, zejména pro první kupující, nedosažitelné. I mediánová cena bytu (~430 000 $) by vyžadovala příjem asi 125 000 $, aby byla pohodlně dostupná slrealtors.com slrealtors.com. Výsledkem je, že míra vlastnictví domů mezi mladými dospělými klesla a lidé napínají své finance (nebo spoléhají na pomoc rodiny), aby si mohli koupit dům. Utah byl nedávno zařazen jako 3. nejméně dostupný stát pro kupující domů (po Kalifornii a Havaji) při srovnání cen domů s příjmy integrityplace.com. Životní náklady v Salt Lake, i když jsou nižší než například v SF nebo LA, jsou nyní o 8 % vyšší než celostátní průměr celkově redfin.com, což je způsobeno především náklady na bydlení.
- Dopad na obyvatele: Tento problém s dostupností mění skladbu obyvatel Salt Lake City. Dlouholetí místní s nižšími příjmy pociťují tlak – někteří se stěhují do vzdálenějších oblastí (Tooele, Ogden nebo dokonce mimo stát) při hledání levnějšího bydlení. Zároveň mnoho lidí, kteří se stěhují do Salt Lake, přichází z dražších trhů (Kalifornie, Pacifický severozápad) a často mají vlastní kapitál nebo vyšší platy, díky čemuž je pro ně bydlení v Salt Lake pocitově dostupnější, i při těchto rekordních cenách. Tato dynamika může místní obyvatele v konkurenčních nabídkách vytlačit. Také pozorujeme změny ve velikosti domácností: více mladých profesionálů bydlí s dalšími spolubydlícími nebo déle u rodičů, aby ušetřili, a více rodin zvažuje vícegenerační bydlení (spojení zdrojů pro pořízení bydlení). Také na trhu s nájmy se objevují problémy s dostupností – velká část nájemníků platí více než 30 % příjmu za nájem, někteří dokonce více než 50 % (vážné zatížení náklady). To vedlo ke zvýšené poptávce po iniciativách na podporu dostupného bydlení.
- Demografický růst a migrace: Navzdory vysokým nákladům populace Salt Lake City stále roste, což dále udržuje poptávku po bydlení. Utah má jednu z nejrychleji rostoucích populací v USA, v posledních letech kolem 1,5–2,0 % ročního růstu v celém státě, přičemž v okrese Salt Lake konkrétně kolem 1,2 % ročního růstu (a ještě více v sousedním okrese Utah) rentastic.io. Významná část růstu je způsobena přirozeným přírůstkem (Utah je známý vysokou porodností a jednou z nejmladších populací), ale také čistá migrace je pozitivní. V posledních letech se do okresu Salt Lake přistěhovaly tisíce nových obyvatel z jiných států a zemí. Výrazný je příliv z míst jako Los Angeles, Seattle a San Francisco integrityplace.com integrityplace.com – pravděpodobně kvůli lidem hledajícím práci v rostoucí ekonomice Utahu a relativně nižším životním nákladům (i když je Salt Lake pro místní drahý, je levnější než přímořská velkoměsta). Medián věku v Utahu je asi 31 let – mnohem méně než celostátní průměr ~38 – a v Salt Lake City příliv mladých profesionálů udržuje kulturu živou. Zajímavé je, že Salt Lake má také nadprůměrný podíl mladých vlastníků domů do 35 let ve srovnání s jinými metropolemi (více než 14 % vlastníků, oproti 10,7 % celostátnímu průměru) integrityplace.com, což svědčí o rodinně orientované demografii a možná i tlaku na mladé, aby si pořizovali bydlení brzy – i když tento trend je při současných cenách pod tlakem.
- Bydlení – řešení a politika: Problém s dostupností bydlení nezůstal bez povšimnutí ze strany tvůrců politik. Probíhají snahy jej řešit: stát a města motivují projekty dostupného bydlení (prostřednictvím daňových úlev a územního plánování, které umožňuje vyšší hustotu zástavby, pokud je určité procento jednotek dostupných). Salt Lake City má v některých rozvojových oblastech inkluzivní územní plánování, které vyžaduje, aby developeři poskytli část jednotek za ceny pod tržní úrovní. Hovoří se také o programech pomoci s akontací, rozšíření úvěrových programů Utah Housing Corporation pro první kupující a dokonce i o přeměně některých nevyužívaných komerčních pozemků na rezidenční. Řešení však vyžadují čas – dosud nabídka bydlení jednoduše nedržela krok s růstem populace a tato nerovnováha je kořenem problému s dostupností. Legislativní sbor Utahu v roce 2023 schválil zákony na podporu další výstavby bydlení (např. zjednodušení výstavby vedlejších obytných jednotek a cenově dostupných domů), s cílem zlepšit dlouhodobou dostupnost bydlení.
- Měnící se preference: Demograficky také pozorujeme posuny v preferencích bydlení. Rostoucí cena samostatně stojících rodinných domů způsobila, že řadové domy a byty jsou mezi mladšími kupujícími oblíbenější, než tomu bylo před generací. Kulturní norma vlastnit v Utahu samostatný dům pomalu ustupuje ve prospěch akceptace bydlení s vyšší hustotou – z nutnosti. Navíc s příchodem více technologických firem a nových obyvatel roste poptávka po městském bydlení – například v centru města a čtvrti Sugar House – což je v kontrastu s historickou normou předměstského bydlení v Utahu. To pomalu diverzifikuje typy budovaného bydlení (více bytů, více apartmánů), což může v dlouhodobém horizontu pomoci s nabídkou.
Shrnuto, demografická dynamika Salt Lake City je silná – mladá, rostoucí, přitahující nové obyvatele – ale dostupnost bydlení je tlakový ventil, který je třeba řešit. Následující roky budou klíčové: pokud se výstavba bydlení zrychlí a předstihne růst populace, může to stabilizovat ceny a nájmy na zvládnutelnější úroveň. Pokud ne, hrozí, že Salt Lake může cenově vyloučit právě ty pracovníky a rodiny, kteří přispěli k jeho prosperitě, což by mohlo oslabit jeho růstový příběh. Prozatím poptávka vyvolaná růstem populace nadále naráží na omezenou dostupnou nabídku, což udržuje bydlení jako jedno z hlavních témat pro komunitu.
7. Hlavní připravované nebo probíhající developerské projekty
V oblasti Salt Lake City probíhá několik velkých developerských projektů, které v příštích letech výrazně ovlivní trh s nemovitostmi. Tyto projekty zahrnují jak modernizaci infrastruktury a dopravy, tak rozsáhlé smíšené obytné a komerční čtvrti. Zde jsou některé z hlavních projektů, které stojí za pozornost:
- Utah Inland Port (severozápadní kvadrant SLC): Prezentován jako jeden z největších projektů hospodářského rozvoje v historii Utahu, Inland Port je plánovaný globální obchodní a logistický uzel na západní straně Salt Lake City poblíž letiště. Po letech plánování a kontroverzí konečně začala výstavba hlavního areálu o rozloze 4 000 akrů fox13now.com fox13now.com. Projekt zahrnuje sanaci staré skládky (investice přes 200 milionů dolarů) a výstavbu špičkového intermodálního nákladního zařízení propojujícího silniční, železniční a leteckou dopravu fox13now.com fox13now.com. V polovině roku 2025 byla otevřena klíčová součást: intermodální terminál železnice BNSF, umožňující překládku nákladu mezi vlaky a kamiony v Salt Lake inlandportauthority.utah.gov. Od Inland Portu se očekává, že přiláká obrovské sklady a distribuční centra, využívající strategickou polohu Salt Lake na křižovatce Západu. Úředníci předpokládají, že vygeneruje tisíce pracovních míst a stovky milionů dolarů v ekonomické aktivitě pro region fox13now.com. Z pohledu nemovitostí to již nyní zvyšuje zájem o průmyslové pozemky na západní straně a v příštích letech by to mohlo podnítit i rozvoj bydlení v okolí (pro pracovníky). Není to však bez odporu – ekologické skupiny se obávají o kvalitu ovzduší a dopad na zmenšující se Velké solné jezero (areál je poblíž citlivých mokřadů) fox13now.com fox13now.com. Správa přístavu trvá na tom, že jsou zavedena opatření ke zmírnění dopadů, ale situace bude pečlivě sledována. Časový harmonogram: Plné vybudování přístavních zařízení a přilehlých podnikatelských parků potrvá pravděpodobně 5–10 let. Jak bude projekt postupovat, očekávejte zvýšenou poptávku po logistických nemovitostech a možná i nárůst rezidenčních projektů na západní straně, aby bylo možné zvládnout růst.
- „The Point“ – Redevelopment of Utah State Prison Site (Draper): Poté, co byla státní věznice v Draperu uzavřena a zbourána (vězni byli přesunuti do nového zařízení západně od SLC), se na Point of the Mountain (mezi okresy Salt Lake a Utah) otevřela obrovská 600akrová prázdná plocha. Tento projekt, označovaný jako „The Point“, je největším redevelopment projektem v Utahu co do rozlohy youtube.com draperjournal.com. Plány počítají s hustou, pěší smíšenou zástavbou, která by mohla nakonec konkurovat malému městskému centru. První fáze zahrnuje samotných 3 300 vícerodinných bytových jednotek (byty, kondominia) plus miliony čtverečních stop kancelářských a výzkumných prostor (hovoří se o univerzitním satelitním kampusu nebo inovačním centru), maloobchodních a zábavních prostor thepointutah.org. Plánuje se také vnitřní zábavní hala s kapacitou 5 000 míst ksl.com. Práce na infrastruktuře a inženýrských sítích začaly v roce 2023 fox13now.com. Vizí je vytvořit high-tech centrum (pokračování Silicon Slopes koridoru) s důrazem na udržitelnost, dopravu a otevřené prostory. Například plánují rozsáhlé stezky a zelené plochy integrované do zástavby. Dopad na nemovitosti: The Point poskytne obrovskou nabídku nového bydlení – což je velmi potřeba – ačkoli většina z něj bude zpřístupněna postupně během příští dekády. To by mělo pomoci zmírnit poptávku po bydlení v regionu, zejména v jižní části okresu Salt Lake a severní části okresu Utah. Vzniknou také nové komerční čtvrti; firmy si mohou vybrat umístit své kanceláře do The Point kvůli jeho centrální poloze a modernímu vybavení. The Point se nachází na geograficky důležitém místě (odtud název) na špici údolí Salt Lake a úspěch zde by mohl ulevit jiným oblastem. Časový plán: První budovy by se mohly otevřít v letech 2025–2026, ale kompletní výstavba potrvá až do 30. let. Tento projekt bude hlavním ukazatelem schopnosti regionu zvládat růst chytře.
- Downtown Daybreak (South Jordan): Jak je podrobně popsáno v sekci o čtvrtích, Daybreak zahajuje skutečné centrum pro svou komunitu. První fáze Downtown Daybreak je ve výstavbě s cílem prvních otevření do roku 2025 bestutahrealestate.com. To zahrnuje nejen nový Salt Lake Bees ballpark (stadion s kapacitou 7 500 míst pro menší ligu baseballu), ale také skupinu budov s různým využitím pro maloobchod, stravování, kanceláře, knihovnu a budovy veřejné bezpečnosti bestutahrealestate.com bestutahrealestate.com. V podstatě se do středu předměstí vkládá městské jádro – a je navrženo jako pěší a obsluhované veřejnou dopravou (s přilehlou stanicí TRAX) bestutahrealestate.com. Zavedení hlavních atrakcí (sportovní zápasy, koncerty atd. na stadionu a v uměleckém centru) dostane Daybreak na mapu i pro nerezidenty. Dopady na nemovitosti: ceny nemovitostí v Daybreak již vzrostly díky zprávám o těchto vybavenostech (možnost dojít pěšky do restaurací, na akce atd. je v předměstském prostředí velkým lákadlem). Znamená to také více pracovních míst v South Jordan (kancelářské prostory v centru Daybreak mohou přilákat firmy nebo vzdálené pracovníky z domácích kanceláří). Okolní oblasti v Southwest Valley – jako Herriman, Riverton – mohou také zaznamenat zvýšený zájem o rozvoj díky přitažlivosti, kterou Downtown Daybreak vytvoří. Tento projekt ukazuje pokračující trend „předměstských center“ – vytváření urbanizovaných kapes v okrajových oblastech za účelem snížení rozrůstání měst a závislosti na autech.
- Dopravní a tranzitní projekty: Několik dopravních projektů má za cíl ovlivnit nemovitosti zlepšením propojení:
- Vylepšení FrontRunner: FrontRunner je příměstská železniční linka, která vede z Ogdenu přes Salt Lake do Prova. Stát financuje velký projekt zdvojkolejnění a elektrifikace pro FrontRunner, jehož cílem je zvýšit frekvenci vlaků (směrem k intervalům 15–30 minut místo hodinových) do konce této dekády. Rychlejší a častější spojení učiní komunity podél Wasatch Front dostupnějšími, což může zvýšit hodnotu nemovitostí v blízkosti stanic. Například pokud někdo může spolehlivě dojíždět z Ogdenu nebo Oremu do SLC vlakem každých 20 minut za méně než hodinu, tyto trhy se stanou atraktivnějšími pro pracovníky v SLC. To by mohlo rozložit poptávku po bydlení a mírně stabilizovat ceny v Salt Lake City.
- Rozšiřování dálnic: Hlavní mezistátní dálnice I-15 prochází rozšiřováním v některých úsecích (zejména v okrese Utah) a existuje dlouhodobý plán řešit zúžení u Point of the Mountain novými pruhy nebo dokonce případným tunelem. Ačkoli rozšiřování silnic často vede k většímu rozrůstání měst, krátkodobě ulevuje dopravě a může otevřít vzdálenější předměstí pro rozvoj.
- Rozšíření TRAX a tramvajových linek: Kromě prodloužení Sugar House S-Line (což je tramvajová odbočka) buildingsaltlake.com, Salt Lake City zvažuje prodloužení tramvajové linky na letiště (linka na letiště již existuje, ale budoucí linky by mohly propojit více čtvrtí) a okres Utah zkoumá možnost prodloužení TRAX dále na jih. Hovoří se také o možném okružním spoji v centru nebo další tramvajové trase. Všechny tyto projekty, pokud budou financovány, by probíhaly v horizontu několika let, ale signalizují závazek k rozvoji orientovanému na veřejnou dopravu. Oblasti, kde vznikají nové zastávky, často zažívají vlnu výstavby středně vysokých bytových domů.
- Nová fáze letiště: Rekonstrukce Mezinárodního letiště Salt Lake City za 4 miliardy dolarů (nové terminály otevřeny v letech 2020 a 2023) pokračuje a do roku 2026 přibudou další nástupiště. Špičkové letiště zvyšuje atraktivitu regionu pro firmy a konference, což nepřímo podporuje komerční nemovitosti (např. větší poptávka po hotelech, kancelářských prostorách pro firmy obchodující globálně atd.). Lepší letecké spojení (například nový přímý let do Soulu spuštěný v roce 2025 utahcdmag.com) také zlepšuje propojení SLC.
- Revitalizace oblasti Salt Lake Ballpark: Poté, co baseballový tým Bees opustil Smith’s Ballpark (nacházející se ve čtvrti Ballpark jižně od centra), má Salt Lake City zlatou příležitost – a zároveň výzvu – revitalizovat tento 13akrový stadionový areál. Město v současnosti sbírá podněty, co s tímto místem udělat: možnosti zahrnují velký veřejný park nebo rekreační komplex, výstavbu bydlení pro různé příjmové skupiny nebo zábavní čtvrť. Okolní čtvrť Ballpark v posledních letech bojovala s úpadkem a vyšší kriminalitou; promyšlená revitalizace by mohla oživit celou oblast. Investoři do nemovitostí to pečlivě sledují, protože proměna Ballparku by mohla zvýšit hodnotu nemovitostí v této čtvrti (které jsou v současnosti pod městským průměrem – což nabízí potenciál růstu). Časový harmonogram je nejistý; demolice stadionu (pokud to bude plán) a nová výstavba by pravděpodobně proběhly až ke konci dekády. Ale sledujte to – je to vzácná příležitost, kdy se velký kus městské půdy uvolňuje pro nové využití.
- Olympijské přípravy: Nyní, když je Salt Lake City oficiálně určeno jako hostitel Zimních olympijských her 2034 (a případně by mohlo zaskočit i za rok 2030, pokud by to bylo potřeba) governor.utah.gov governor.utah.gov, začne s blížícím se datem narůstat vlna plánování a investic. Přestože rok 2034 je mimo bezprostřední pětileté období, některé projekty začnou dříve. To zahrnuje možnou expanzi nebo modernizaci sportovišť (stadion Rice-Eccles, lyžařská střediska atd.), případnou výstavbu olympijské vesnice (která by se později mohla přeměnit na dostupné bydlení nebo vysokoškolské koleje) a zlepšení dopravy (více jízdních pruhů, nové možnosti přepravy mezi sportovišti). Olympiáda obvykle urychluje infrastrukturní projekty, které by jinak trvaly mnohem déle, než by získaly financování. Například se mluví o urychlení regionálních železničních spojení nebo přidání další kapacity hotelů. Dopad na nemovitosti: oblasti kolem sportovišť (například Park City, kde se konají lyžařské závody, nebo okolí olympijského oválu v Kearnsu) by mohly zaznamenat nárůst. I v rámci SLC by mohla celosvětová pozornost podnítit více luxusní výstavby, protože investoři očekávají zvýšený turismus a zviditelnění města. Před rokem 2034 lze očekávat menší realitní boom, podobný tomu, který nastal před zimními hrami v roce 2002, kdy město hostilo olympiádu naposledy.
Každý z těchto velkých projektů má svůj vlastní časový harmonogram a dopady, ale dohromady ukazují na region, který silně investuje do své budoucnosti. Pro obyvatele i investory to znamená nové příležitosti (práce, bydlení, způsoby dopravy), ale také potřebu řídit růst s rozvahou. Salt Lake City balancuje mezi svou pionýrskou tradicí a trajektorií moderního boomtownu, a tyto změny budou hrát velkou roli v tom, kam se město v příštím desetiletí posune.
Dlouhodobé projekce (následující 3–5 let)
Při pohledu do zbytku 20. let se očekává, že trh s nemovitostmi v Salt Lake City zůstane robustní, ale bude se postupně posouvat k větší rovnováze. Zde jsou projekce a trendy pro příští 3–5 let na základě aktuálních dat a odborných předpovědí:
- Trajektorie cen domů: Po bouřlivém růstu v letech 2020–2022 se očekává, že růst cen domů v Salt Lake bude v příštích několika letech mnohem mírnější. Různé prognózy odhadují roční zhodnocení v rozmezí nízkých až středních jednotek procent. Například Zillow/Norada předpovídají přibližně +3,2% nárůst hodnoty domů v SLC do konce roku 2025 integrityplace.com integrityplace.com. Místní experti (například James Wood z University of Utah) očekávají pokračující růst, ale udržitelným tempem, pokud nenastane recese: pravděpodobně v rozmezí 2–5 % ročně v příštích několika letech. Mezi faktory podporující ceny patří přetrvávající nedostatek bydlení a silná ekonomika; faktory omezující růst jsou rostoucí výstavba (větší nabídka) a strop dostupnosti, na který již mnoho kupujících narazilo. Shrnutí: scénář mírného zhodnocení – žádný pád, žádné šílenství. Jedna poznámka: pokud by úrokové sazby hypoték výrazně klesly (například zpět na 4–5 %), mohlo by dojít k nárůstu kupní síly, který by dočasně zvýšil ceny více, než se očekává. Naopak, pokud by přišla recese a vzrostla nezaměstnanost, ceny by mohly na nějakou dobu stagnovat. Většina analytiků však v tuto chvíli nepředpovídá prudký pokles cen, vzhledem k nedostatku bydlení v Utahu a demografické poptávce.
- Nabídka a zásoby bydlení: Počet domů na prodej by se měl postupně zvyšovat oproti extrémně nízkým hodnotám z let 2021–2022. Očekává se, že nová výstavba rodinných domů se zvýší, jakmile se developeři přizpůsobí nové úrokové normě a zareagují na nahromaděnou poptávku. Dokončení jednotek v metropolitní oblasti se v letech 2025–2026 odhaduje na 3 000–4 000 ročně mmgrea.com mmgrea.com, což je přibližně historický průměr. Tento stabilní přírůstek nabídky, v kombinaci s tím, že více majitelů domů se rozhodne přestěhovat, jakmile odezní šok z vyšších hypotečních sazeb, by měl vést k mírně vyváženějším tržním podmínkám do roku 2026. Můžeme očekávat, že zásoby se zvýší na 3–4 měsíce nabídky (stále trh prodávajícího, ale lepší než méně než 1 měsíc nabídky v roce 2021). To znamená, že kupující budou mít za pár let o něco větší výběr a o něco menší konkurenci. Neznámou však zůstává růst populace – Utah stále rychle roste, takže developeři musí překonat historické průměry, aby se trh skutečně obrátil ve prospěch kupujících. To se v krátkodobém horizontu nezdá pravděpodobné, takže zásoby pravděpodobně zůstanou na napjatější straně neutrálu.
- Výhled trhu s pronájmy: Následujících 3–5 let by mělo přinést zdravější trh s byty pro nájemce. Jak bylo zmíněno, v letech 2025–2026 bude dokončena obrovská vlna bytových projektů. Do roku 2027 pravděpodobně dojde k útlumu nové výstavby a absorpce těchto jednotek určí vývoj nájemného. Současné prognózy ukazují, že růst nájemného se po roce 2024 vrátí na úroveň kolem 2–4 % ročně mmgrea.com – v podstatě zpět na normální úroveň (nebo dokonce mírně pod inflací, což znamená, že by si nájemci konečně mohli reálně polepšit). Míra neobsazenosti může mírně vzrůst z ~2 % na možná 5 %, jak trh absorbuje nové jednotky – což je stále relativně nízko, ale už ne extrémně napjaté. Některé subtrhy mohou zaznamenat dočasně vyšší neobsazenost (například v centru města může být 8–10 %, pokud luxusní byty budou čekat na nájemce), ale v rámci celého města by měla zůstat vyvážená. Dlouhodobá poptávka po nájmech je zajištěna velkou skupinou mladých lidí a problémy s dostupností vlastního bydlení. Pokud by v druhé polovině dekády klesly úrokové sazby, někteří nájemci se stanou kupujícími, ale demografický růst v Utahu pravděpodobně udrží poptávku po nájmech rostoucí. Celkově lze očekávat větší konkurenci mezi pronajímateli – což je dobrá zpráva pro nájemce – a pokračující rozšiřování vybavenosti a ústupků, jak se nemovitosti budou snažit získat nájemníky.
- Výhled pro komerční nemovitosti:
- Kanceláře: Obnova trhu s kancelářemi bude pravděpodobně pomalá. V příštích 3–5 letech lze očekávat, že neobsazenost kanceláří bude postupně klesat ze svého vrcholu, pokud zůstane ekonomika silná, ale i tak se může do roku 2028 držet v horních desítkách procent. Firmy trvale přehodnocují své potřeby prostor, takže v Salt Lake může dojít k přestavbám starších kancelářských budov (na bydlení nebo smíšené využití), aby se snížil přebytek. Nové kancelářské projekty budou omezené a zaměřené na prémiové lokality nebo stavby na míru pro technologické firmy. Nájemné za třídu A může zůstat stabilní nebo mírně růst, zatímco nájmy za třídu B/C mohou stagnovat nebo dokonce klesat, dokud se neobsazenost nesníží.
- Maloobchod: Maloobchod by měl pokračovat v solidních výsledcích. Vzhledem k tomu, jak nízká je neobsazenost maloobchodních prostor (regionálně pod 3 % movingonmain.com), můžeme skutečně zaznamenat nárůst nové výstavby – zejména v nových rozvojových oblastech jako Daybreak, Herriman, Lehi a The Point. Během 5 let může neobsazenost maloobchodu mírně vzrůst, protože už nemůže klesnout o moc níže. Poptávka po kvalitních maloobchodních prostorech však zůstane vysoká. Nájemné pravděpodobně mírně poroste (možná o 1–3 % ročně) v souladu se spotřebitelskými výdaji a inflací. Nárůst e-commerce se stabilizoval a kamenné obchody v Utahu (zejména nezbytný maloobchod a gastronomie/zábava) si vedou dobře. Sektor maloobchodních nemovitostí tedy vypadá stabilně.
- Průmyslové nemovitosti: Očekává se, že současná nadměrná nabídka v průmyslovém sektoru bude pohlcena trhem do konce 20. let tohoto století. Strategická poloha Utahu pro distribuci a spuštění vnitrozemského přístavu naznačují, že poptávka po průmyslových nemovitostech opět poroste. V příštích 3 letech může zůstat míra neobsazenosti v průmyslových nemovitostech zvýšená (5–7 %), což udrží růst nájmů nízký. Ale poté, pokud se logistické firmy rozšíří, bychom se mohli vrátit k neobsazenosti pod 5 % a silnějšímu růstu nájmů. V podstatě je průmyslový trh v krátkodobé pauze, ale dlouhodobé vyhlídky jsou optimistické. Může dojít k posunu směrem ke specializovanějším zařízením (například chlazené sklady, datová centra, výrobní provozy), protože diverzifikace pokračuje i mimo běžné sklady.
- Bytové domy: Již bylo rozebráno v části o nájmech – očekávejte měkké přistání, kdy se nová nabídka a poptávka vyrovnají kolem let 2025–2026, a poté možnou potřebu další vlny výstavby koncem 20. let, pokud bude pokračovat růst populace. Jeden trend, který stojí za pozornost: komunity Build-to-Rent (pronájem rodinných domů) se objevují v předměstích Utahu; tyto projekty by se mohly rozšířit, protože nabízejí hybridní model správy bytů s životním stylem v domě, zaměřený na ty, kteří si nemohou koupit, ale chtějí bydlet v domě.
- Ekonomické a vnější faktory: Očekává se, že ekonomika Utahu zůstane jednou z nejvýkonnějších v zemi. I když by celostátní růst zpomalil, místní faktory (expanze technologického sektoru, mladá pracovní síla, vyšší porodnost) dávají Utahu určitou ochranu. Potenciální snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem v letech 2025–2026 by mělo velký dopad:
- Pro bydlení by nižší sazby zvýšily dostupnost a pravděpodobně uvolnily vlnu kupujících, kteří čekali. To by mohlo vést k nárůstu prodejů domů a případně k dalšímu růstu cen, pokud nebude dostatek nabídky. Je to dvousečná zbraň: skvělé pro prodávající a vlastníky, těžké pro nové kupující. Ideálně by uvolnění sazeb mělo být doprovázeno větší výstavbou, aby to pouze nezvyšovalo ceny.
- Pro komerční nemovitosti by nižší sazby usnadnily financování výstavby a mohly by oživit pozastavené projekty (například některé návrhy výškových budov jako dlouho diskutovaná Kensington Tower – mrakodrap vysoký 600 stop plánovaný v centru města – který byl pozastaven, by mohl pokračovat, pokud by financování zlevnilo). Pokud se podmínky sejdou, mohli bychom vidět nový rozmach v panoramatu centra města.
- Inflace a stavební náklady: V posledních letech došlo k velmi vysoké inflaci stavebních nákladů, což zpomalilo některé projekty. Pokud se inflace zmírní, více projektů bude finančně realizovatelných a pomůže to zvýšit nabídku ve všech sektorech.
- Shrnutí na tři až pět let: Kolem roku 2028 se očekává, že Salt Lake City bude vyváženějším trhem než na začátku 20. let. Kupující by měli mít více možností a o něco snazší situaci (i když Salt Lake pravděpodobně nebude skutečným trhem kupujících, pokud nenastane recese). Nájemníci by měli mít více možností a jen mírné zvyšování nájmů. Ceny domů budou pravděpodobně vyšší než dnes – možná o 10–15 % vyšší do roku 2028 – ale to je daleko od 15–20% ročních skoků, které jsme viděli v roce 2021. Město bude také v celosvětovém centru pozornosti při přípravách na olympiádu, což může přinést další investice a vzrušení. Nové čtvrti jako The Point a rozšířený Daybreak budou dozrávat a přinesou větší rozmanitost v možnostech bydlení.
V podstatě budoucnost realitního trhu v Salt Lake City v příštích několika letech vypadá stabilně a pozitivně: růst bude pokračovat, i když udržitelnějším tempem, a poučení z minulého boomu vede tvůrce politik k tomu, aby se snad podařilo zabránit vážným nerovnováhám. Pro každého, kdo je na trhu – kupující, prodávající, nájemce nebo investory – Salt Lake City zůstává místem příležitostí, s vysokou kvalitou života, která bude i nadále přitahovat lidi, i když se město potýká s výzvami, jak udržet bydlení dostupné pro všechny. axios.com integrityplace.com
Zdroje: Přehled trhu s nemovitostmi v Salt Lake City steadily.com redfin.com; Moving On Main – Komerční nemovitosti 2025 movingonmain.com movingonmain.com; NAR Commercial Insights 2025 nar.realtor nar.realtor; MMG Real Estate Advisors – Prognóza 2025 mmgrea.com mmgrea.com; Building Salt Lake News buildingsaltlake.com buildingsaltlake.com; Axios SLC Housing Market 2025 axios.com axios.com; Prognóza Salt Lake Board of Realtors slrealtors.com slrealtors.com; Integrity Place Housing Outlook integrityplace.com integrityplace.com; Fox13 News – Aktualizace k Inland Port fox13now.com fox13now.com; Novinky o vývoji Daybreak bestutahrealestate.com bestutahrealestate.com.