Nemovitosti v Minneapolis 2025: Rychle rostoucí trendy, žhavé čtvrti a odvážné předpovědi pro rok 2030

Trendy na rezidenčním trhu v roce 2025
Trh s bydlením v Minneapolis zůstává v roce 2025 silný a konkurenční. Po horečce z počátku 20. let 21. století se růst cen nemovitostí zpomalil na udržitelnou úroveň. Typická hodnota domu v Minneapolis je kolem 337 500 $ (polovina roku 2025) – což je nárůst asi o 1,5 % meziročně zillow.com. Medián prodejních cen se pohybuje v nižších až středních 300 tisících dolarech (přibližně 344 tisíc $ v květnu 2025) a domy se prodávají rychle – medián doby do rezervace je jen 14 dní zillow.com. Více než polovina nabídek se stále prodává nad požadovanou cenou v tomto trhu prodávajících zillow.com, což odráží pokračující vysokou poptávku kupujících oproti omezené nabídce.
Nabídka domů na prodej v Minneapolis zůstává historicky omezená. K polovině roku 2025 je na trhu ve městě pouze asi 1 200 domů zillow.com. Tento nedostatek je součástí širšího trendu v celém Minnesotě: celostátní nabídka (~12 500 domů v březnu 2025) je mírně vyšší než v roce 2024, ale stále dramaticky pod úrovní před rokem 2010 kstp.com. Pro srovnání, během poslední krize bydlení v roce 2008 bylo v celém státě na prodej téměř 49 000 domů, což podtrhuje, jak omezená je dnešní nabídka kstp.com. Jedním z hlavních důvodů je „lock-in efekt“: Mnoho majitelů domů refinancovalo nebo koupilo, když byly hypoteční sazby 2–3 %, a nyní se zdráhají prodávat a vzdát se těchto extrémně nízkých sazeb. Při aktuálních hypotečních sazbách ~6,5–7 % zůstávají prodávající, kteří by si pořizovali větší bydlení, na místě, což omezuje nové nabídky kstp.com. To udržuje trh výjimečně napjatý, i když poptávka kupujících zůstává vysoká.Navzdory vyšším nákladům na financování poptávka kupujících zůstává silná v Minneapolis. Realitní makléři uvádějí, že domy (zejména v cenovém rozmezí 250 000–500 000 dolarů) často zažívají desítky prohlídek a více nabídek již v prvních dnech na trhu kstp.com kstp.com. Prvokupci popisují zběsilé prostředí – prohlížejí mnoho domů a přicházejí o nabídky, než se jim nakonec podaří získat nemovitost kstp.com. Výsledek: Minneapolis je stále silný trh prodávajících v roce 2025, i když růst cen je nyní v nízkých jednotkách procent místo dvouciferných skoků z roku 2021. Místní odborníci předpovídají „plateau“ nebo mírný růst hodnot nemovitostí do budoucna, místo dramatických výkyvů kstp.com. Prognózy ve skutečnosti předpokládají pouze jednociferné roční nárůsty cen v blízké budoucnosti, pokud nedojde k zásadním ekonomickým změnám sofi.com. To naznačuje zdravou stabilizaci – trh roste, ale umírněnějším tempem, které může být dlouhodobě udržitelnější.
Trendy komerčních nemovitostí v roce 2025
Krajina komerčních nemovitostí v Minneapolis je v roce 2025 příběhem smíšených výsledků. Na jedné straně se kancelářský sektor potýká s obnovením své pozice po pandemii a přechodu na hybridní práci. Neobsazenost kanceláří v centru Minneapolis vzrostla na přibližně 28–29 % – což je výrazně více než celostátní průměr (~19,5 %) enr.com. Mnoho firem zmenšilo své prostory nebo zavedlo politiku práce na dálku, což zanechalo v centrech města prázdná patra výškových budov. I když se zaměstnanci postupně vracejí do kanceláří, velké bloky prostor zůstávají nevyužité. V 1. čtvrtletí 2025 centrum Minneapolis (CBD) nadále zaznamenávalo negativní absorpci (více prostoru bylo opuštěno než pronajato), protože velcí nájemci zmenšovali své prostory forterep.com. Významné příklady zahrnují advokátní kanceláře a korporace, které konsolidovaly své prostory, což vedlo k tomu, že absorpce kanceláří v centru byla negativní o více než 12 000 m² na začátku roku forterep.com. Pronajímatelé reagovali agresivními pobídkami k pronájmu a snižováním cen, aby přilákali nájemce zpět do těchto věží forterep.com.
Nicméně, ne vše je na kancelářském trhu beznadějné. Příměstské a moderní kanceláře třídy A si vedou lépe, což naznačuje trend „útěku za kvalitou“ forterep.com. Firmy, které si pronajímají prostory, hledají menší, vysoce kvalitní prostory s vynikajícím vybavením, aby „si zasloužily dojíždění“ od zaměstnanců forterep.com. Příměstské kancelářské parky s modernizovanými, spolupracujícími pracovními prostory v některých případech dosáhly plné obsazenosti forterep.com. Celkově kancelářský trh v Twin Cities zaznamenal mírnou kladnou čistou absorpci v 1. čtvrtletí 2025 – první nárůst od začátku roku 2022 – což naznačuje, že nejhorší část poklesu kancelářského trhu může být za námi forterep.com. Přesto zůstává neobsazenost zvýšená, přibližně na úrovni 20–24 % celkově (a ještě vyšší v centru města) forterep.com forterep.com. Starší budovy třídy B/C v centru města čelí zvláštním výzvám a mnohé jsou zvažovány pro adaptivní opětovné využití (např. přestavba na byty nebo smíšené využití) jako řešení. Koncem roku 2024 Minneapolis schválil nařízení, které má zjednodušit přeměnu kanceláří na byty, na několik let zrušilo některé překážky v územním plánování a požadavky na dostupné byty, aby povzbudilo investory k novému využití prázdných věží enr.com enr.com. Tato politika signalizuje závazek města k oživení centra přidáním bydlení a snížením počtu prázdných kancelářských prostor.
Na rozdíl od kanceláří se průmyslovým a logistickým nemovitostem daří. Průmyslový trh v oblasti Minneapolis–St. Paul zůstává jedním z nejsilnějších v zemi, přičemž míra neobsazenosti se drží na nízké úrovni kolem 4 % díky neustálé poptávce nájemců colliers.com. Moderní sklady a distribuční centra v metropolitní oblasti nadále zaznamenávají vysokou obsazenost a rostoucí nájmy díky růstu e-commerce a výroby. I když jsou dokončovány nové průmyslové projekty, rychle se obsazují – zpráva Lee & Associates uvádí, že míra neobsazenosti průmyslových prostor v 1. čtvrtletí 2025 je pod 4 % a zaznamenává silnou absorpci téměř 800 000 čtverečních stop na začátku roku view.ceros.com. Investoři do tohoto sektoru masivně vstupují, což činí průmyslové nemovitosti žádaným zbožím. Obchodní nemovitosti jsou spíše smíšené: sousedská nákupní centra a příměstské maloobchodní pásy se solidně zotavily, zejména ty s potravinovými kotvami nebo zážitkovými nájemci. Naproti tomu městský maloobchod má potíže kvůli nižšímu pohybu kancelářských pracovníků a vnímání veřejné bezpečnosti. Některé známé obchody v městských uzlech (například Target v roce 2023 uzavřel nevýkonnou pobočku v Uptown) odešly kvůli slabším tržbám nebo bezpečnostním obavám. Celkově však spotřebitelské výdaje v Twin Cities zůstávají zdravé a míra neobsazenosti maloobchodních prostor v prémiových lokalitách je poměrně nízká. Komerční nemovitosti pro více rodin (bytové domy) si také vedou dobře – jsou v podstatě součástí rezidenčního příběhu, těší se vysoké obsazenosti a růstu nájmů (více v sekci o trendech v pronájmu).
Shrnutí: Komerční sektor v Minneapolis v roce 2025 je příběhem dvou trhů – kancelářské prostory procházejí obdobím korekce a přeměny, zatímco průmyslové a vícegenerační nemovitosti jsou velmi žádané. Obnova kancelářského trhu pravděpodobně závisí na kreativním využití a návratu života do centra města. Mezitím jsou investoři optimističtí ohledně skladů, bytů a specializovaných využití, které odpovídají současným ekonomickým trendům.
Trendy v oblasti koupě a pronájmu bydlení
Rovnováha mezi koupí a pronájmem v Minneapolis se zajímavě mění. Poptávka po koupi nemovitostí zůstává silná, ale mnoho potenciálních kupců čelí problémům s dostupností kvůli kombinaci vyšších cen a vyšších úrokových sazeb. Výsledkem je, že někteří obyvatelé odkládají vlastnictví domu a dále bydlí v pronájmu, což podporuje silný trh s nájemním bydlením.Na kupující straně musí kupující v Minneapolis v roce 2025 zvládat konkurenční prostředí. Jak bylo zmíněno, o atraktivní domy často soupeří více nabídek nad nabídkovou cenou zillow.com. Kupující musí být strategičtí a agresivní, od rychlého podání nabídky přes nabídku nad požadovanou cenu až po vzdání se podmínek, aby získali nemovitost kstp.com kstp.com. Zvláště první kupující pociťují tlak: s mediánovou prodejní cenou kolem 343 000 $ zillow.com a 30letými hypotečními sazbami blízko 7 % jsou měsíční náklady pro mnoho začínajících domácností odrazující. Přesto jsou ceny domů v Minneapolis stále pod celostátním mediánem (~423 000 $) a s nájmem o 24 % nižším než je americký průměr zůstávají Twin Cities relativně dostupné podle měřítek velkých měst zillow.com sofi.com. Tato relativní dostupnost v kombinaci se silným místním trhem práce znamená, že mnoho mladých profesionálů a rodin je ochotných kupovat, pokud najdou vhodný dům. Problémem je hlavně nabídka a náklady na financování, nikoli nedostatek zájmu – což dokazují davy na dnech otevřených dveří a rychlost prodeje.
Mezitím trendy v pronájmech v Minneapolis ukazují na živý a zpřísňující se trh. Ve skutečnosti byl Minneapolis označen jako #1 „město, které je třeba sledovat“ pro nájemníky v roce 2025 díky rostoucímu zájmu potenciálních nájemců rentcafe.com rentcafe.com. V průběhu roku 2024 zaznamenaly nabídky pronájmů v Minneapolis na hlavních platformách nárůst online zájmu o 30–40 %, což je více než v jakémkoli jiném americkém městě, což naznačuje rostoucí poptávku po pronájmech rentcafe.com. Tato poptávka se promítla do nízké míry neobsazenosti nájemních bytů – ke konci roku 2024 klesla dostupnost bytů přibližně o 16 % ve srovnání s předchozím rokem rentcafe.com. Výsledkem je, že pronajímatelé získali prostor pro mírné zvýšení nájmů. Průměrné nájemné v Minneapolis je přibližně 1 595 $ (všechny typy jednotek) k polovině roku 2025, což je asi o 85 $ (+5 %) více než před rokem zillow.com zillow.com. Nájemné se sice na začátku roku 2025 ustálilo (žádné meziměsíční zvýšení od června do července) zillow.com, ale meziročně nájmy v Minneapolis mírně rostou po období pandemického poklesu. Důležité je, že zůstávají výrazně nižší než v přímořských oblastech – přibližně o 25 % pod průměrným nájemným v USA zillow.com – což je jeden z důvodů, proč město přitahuje nájemníky z dražších regionů.Několik faktorů stojí za těmito trendy v pronájmech. Minneapolis je centrum vysokoškolského vzdělávání, sídlí zde University of Minnesota a několik dalších vysokých škol, přičemž samotná U of M má přes 50 000 studentů. To každoročně vytváří stálý příliv studentských nájemníků sofi.com. Mnoho absolventů zůstává v oblasti kvůli práci, ale zatím si nemohou dovolit koupit vlastní bydlení, což dále posiluje skupinu nájemníků sofi.com. Navíc změny životního stylu po pandemii vedou některé lidi k tomu, že dávají přednost pronájmu v městských čtvrtích s bohatou nabídkou služeb před koupí domu ve vzdálených předměstích. Kombinace městských služeb, parků a relativně dostupných nájmů udělala z Minneapolis magnet pro mladé profesionály, zejména rentcafe.com rentcafe.com. Svoji roli hrají také proaktivní bytové politiky města – Minneapolis bylo jedním z prvních měst, které zrušilo zónování pouze pro rodinné domy (umožnilo stavbu dvojdomků/trojdomků na pozemcích určených dříve jen pro jeden dům), což podporuje vznik více malých bytových jednotek pro více rodin k pronájmu sofi.com. I když to nevyřešilo bytovou krizi ze dne na den, je to signál podpory pro rozšiřování možností nájemního bydlení.
Nájemníci skutečně čelí konkurenci: míra obsazenosti kolem 94–95 % znamená, že kvalitní byty se rychle obsadí mmgrea.com mmgrea.com. V posledních letech byly dokončovány luxusní byty třídy A (zejména v centru a v Uptown/Northeast), což dává náročnějším nájemníkům více možností. Nová výstavba však zpomaluje (v roce 2025 se v celé metropolitní oblasti očekává pouze asi 4 300 nových jednotek, což je prudký pokles oproti více než 10 000 jednotkám v roce 2024) mmgrea.com mmgrea.com, takže nabídka nájemního bydlení se dále zpřísní. Tento omezený nový přírůstek by měl podle prognóz udržet růst nájemného v kladných číslech (~3–4 % ročně) až do roku 2025 mmgrea.com. Přesto si úředníci v Minneapolis uvědomují potřebu udržet bydlení dostupné. Ačkoli v Minneapolis není k roku 2025 v platnosti žádná vyhláška o regulaci nájemného hemlane.com, město zkoumá opatření ke stabilizaci nájemného a přijalo nové zákony na ochranu nájemníků (např. povinnost oznámit výrazné zvýšení nájemného 60 dní předem) hemlane.com. Nájemníci by měli sledovat změny v politice, ale zatím trh řídí nabídka a poptávka – a poptávka je vysoká.
Shrnuto, koupě domu v Minneapolis je konkurenční a nákladná, což některé domácnosti nutí zůstávat déle v nájmu, což zase zvyšuje atraktivitu nájemního trhu. Jak kupující, tak nájemníci se potýkají s nízkou nabídkou na svých trzích. Pro ty, kteří si mohou dovolit koupit, Minneapolis nabízí o něco lepší dostupnost než mnohá jiná města, a pro ty, kteří si pronajímají, nabízí atraktivní městský životní styl za rozumnou cenu. Silná základna nájemníků (více než polovina obyvatel města bydlí v nájmu) přináší příležitosti pro investory, jak bude popsáno dále.
Investiční příležitosti a rizika
Minneapolis nabízí dynamickou směsici investičních příležitostí v oblasti nemovitostí v roce 2025, ale také soubor měnících se rizik, která musí investoři zvážit. Na straně příležitostí se slibně jeví několik segmentů trhu:
- Rezidenční pronájmy & Build-to-Rent: S ohledem na žhavý trh s pronájmy (95% obsazenost a rostoucí nájmy) může investice do vícebytových nemovitostí nebo pronájmu rodinných domů přinést solidní výnosy. Velká studentská a mladá profesionální populace ve městě zajišťuje stálou poptávku po pronájmech sofi.com. Čtvrti v okolí University of Minnesota nebo jiných vysokých škol mají například zajištěnou nájemnickou základnu a nízkou neobsazenost. Nová flexibilita územního plánování v Minneapolis (umožňující až trojdomy na původně jednoparceloých pozemcích) navíc dává malým investorům šanci stavět dvojdomy/trojdomy v rodinných čtvrtích sofi.com – což efektivně vytváří více nájemních jednotek v oblastech s vysokou poptávkou. Majitel-investor může bydlet v jedné jednotce a ostatní pronajímat, čímž využije potenciál tzv. house-hackingu. Tato změna politiky má za cíl zvýšit nabídku a dostupnost bydlení, a pro investory otevírá možnost zvýšit hodnotu přestavbou nebo výstavbou vícebytových domů na atraktivních místech.
- Podhodnocené čtvrti: Několik čtvrtí v Minneapolis nabízí scénáře „koupit levně, zlepšit a draze pronajmout/prodat“. Například oblast Near North byla historicky méně investovaná, ale nyní je v hledáčku jako rozvíjející se čtvrť. Ceny domů v Near North vzrostly za poslední rok asi o 10 %, ale stále jsou pod městským mediánem, což naznačuje prostor pro další růst hodnoty sofi.com. Investoři zaměření na rekonstrukci starších domů nebo výstavbu nových domů v prolukách v těchto oblastech mohou těžit z městských iniciativ na podporu ekonomické inkluze (například projekty jako Upper Harbor, viz níže, posílí severní Minneapolis). Podobně čtvrti jako Whittier, Northeast Minneapolis a Phillips nabízejí relativně nižší vstupní ceny, ale sousedí s trendy oblastmi, což naznačuje dobrý potenciál růstu s rozvojem města. Nedávný příklad: subtrh Northeast Minneapolis má jednu z nejvyšších obsazeností bytů (95 %+ ) v metropoli díky své oblibě a omezené nové výstavbě mmgrea.com, což signalizuje silnou poptávku nájemníků po jakýchkoli nových jednotkách, které zde investor může přidat.
- Komerční přidaná hodnota: Pro více institucionální investory může být problémový kancelářský sektor v Minneapolis příležitostí v přestrojení. S tím, jak se kancelářské budovy v centru prodávají s výraznými slevami (některé byly prodány jen za zlomek své hodnoty před pandemií), mohou chytří investoři s dlouhodobou vizí získat a přeorientovat tyto nemovitosti. Uvolnění pravidel pro konverze ve městě usnadňuje přeměnu neúspěšné kanceláře na smíšený nebo rezidenční objekt enr.com. Developeři, kteří zvládnou tyto konverze, mohou do roku 2030 vlastnit výrazně zhodnocený majetek (představte si přeměnu prázdné kancelářské věže na moderní loftové byty nebo technologický kampus). Existuje riziko (náklady na konverzi, zajištění financování atd.), ale také potenciál pomoci formovat obnovu centra a zároveň profitovat z úspěšného projektu. Kromě kanceláří může být městský maloobchodní prostor, který opustily národní řetězce, získán a přeměněn na food haly, zábavní podniky nebo sousedské služby, které lépe odpovídají poptávce po covidu.
- Průmysl & logistika: Jak bylo zmíněno, průmyslové nemovitosti zažívají boom. Investoři nadále nacházejí příležitosti ve výstavbě nebo nákupu skladů, distribučních center a flexibilních průmyslových prostor v oblasti Minneapolis–St. Paul. S neobsazeností kolem 4–5 % colliers.com je dostatek nájemců – od e-commerce fulfillmentu po výrobce zdravotnických zařízení (regionální specialita). Pozemky nebo lokality k přestavbě poblíž hlavních dálnic a železničních koridorů jsou obzvlášť cenné. I když výnosy v průmyslu klesly, dlouhodobý výhled (tažený potřebami dodavatelských řetězců) zůstává silný, což z toho dělá relativně stabilní investici.
Samozřejmě, každá příležitost přináší rizika a výzvy. Klíčová rizika na trhu v Minneapolis zahrnují:
- Úrokové sazby a riziko financování: Vysoké náklady na půjčky jsou největší okamžitou překážkou jak pro investory, tak pro kupující domů. S tím, jak jsou hypoteční sazby a komerční úvěrové sazby zhruba dvojnásobné oproti před pár lety, je těžší uzavřít výhodné obchody. Investoři čelí vyšším splátkám dluhu, což může snížit ziskové marže nebo omezit, kolik mohou za nemovitost zaplatit. Pokud sazby dále porostou nebo zůstanou déle vysoké, může to snížit hodnotu nemovitostí (zejména silně zadlužených komerčních objektů). Na druhou stranu, jakékoli budoucí snížení sazeb by mohlo uvolnit zadrženou transakční aktivitu – ale načasování je nejisté. Opatrní investoři počítají s konzervativními předpoklady ohledně financování.
- Regulační a daňové prostředí: Minneapolis je obecně nakloněn výstavbě bydlení, ale investoři by měli sledovat změny politiky. Jednou z významných oblastí je regulace nájemného – zatímco Minneapolis k roku 2025 nezavedl stabilizaci nájemného (i přes schválení voliči) hemlane.com, debata je aktivní. Sesterské město St. Paul zavedlo strop na nájemné ve výši 3 % (později upravený s výjimkami pro novou výstavbu), což ukazuje, že v Twin Cities existuje politická vůle k regulaci nájemného. Přísná regulace nájemného v Minneapolis, pokud by byla někdy přijata, by mohla omezit růst nájmů a ovlivnit hodnotu nemovitostí pro pronajímatele. Dalším faktorem jsou daně z nemovitostí: sazba daně v okrese Hennepin (~1,1 %) je mírně nad celostátním průměrem a s tím, jak klesají hodnoty komerčních nemovitostí, více daňového břemene přechází na majitele domů sofi.com. Výrazné zvýšení daňových odhadů u rezidenčních nebo investičních nemovitostí by snížilo výnosy. Zatím jsou daně zvládnutelné, ale je to trend, který je třeba sledovat, jak město upravuje svou daňovou základnu mezi sektory.
- Ekonomická a demografická rizika: Ekonomika Minneapolis je rozmanitá (finance, zdravotnictví, sídla maloobchodních firem, vzdělávání atd.), což zajišťuje stabilitu. Přesto by investoři měli zvážit makroekonomická rizika. Výrazná recese by mohla oslabit poptávku po všech typech nemovitostí. Růst pracovních míst je mírný, nikoli explozivní, takže příliš optimistické projekce poptávky nájemců nebo kupujících by mohly být mimo realitu. Růst populace ve městě je pozitivní, ale není rychlý; většina regionálního růstu se odehrává na předměstích. Některé investice (například luxusní byty v centru) tak mohou čelit omezenému okruhu kupujících. Vnímání kriminality a veřejné bezpečnosti je dalším místním rizikem: Minneapolis se v letech 2020–2021 potýkal s občanskými nepokoji a nárůstem kriminality, což částečně ovlivnilo atraktivitu centra a některých čtvrtí. Město pracuje na zlepšení bezpečnosti a obnově svého obrazu, ale investoři v dotčených oblastech musí brát v úvahu veřejné vnímání a pokrok v obnově.
- Náklady na výstavbu a dodavatelský řetězec: U developerských projektů představuje nákladová stránka hlavní riziko. Náklady na stavební materiály a nedostatek pracovní síly zvýšily výdaje, což ztěžuje výstavbu domů za dostupné ceny blog.housingfirstmn.org. Minnesota byla označena jako místo, kde jsou regulační náklady a náklady na pozemky velmi vysoké, což přispívá k neschopnosti vyprodukovat dostatek dostupného bydlení blog.housingfirstmn.org. Pokud budou tyto trendy pokračovat, zůstanou developerské marže napjaté a zásoba nových projektů může zůstat utlumená – což je dobré pro vlastníky stávajících nemovitostí (menší konkurence), ale riziko pro developery. Navíc jakékoli obnovení cel nebo narušení dodavatelského řetězce (ocel, dřevo atd.) by mohlo dále zvýšit stavební náklady enr.com.
Souhrnně řečeno, Minneapolis nabízí solidní základy realitního trhu a potenciál růstu, ale investoři by měli postupovat strategicky a s otevřenýma očima. Příležitosti jako nájemní bydlení, podhodnocené čtvrti a průmyslové nemovitosti jsou lákavé, pokud se podaří zmírnit rizika, jako jsou vysoké náklady na financování, možné regulační změny a problémy s realizací. Diverzifikace (dle typu nemovitosti nebo lokality v rámci metropole) může také pomoci tato rizika vyvážit. Ti, kteří nyní investují chytře, mohou být dobře připraveni těžit z dalšího rozvoje a růstu populace v Minneapolisu po zbytek desetiletí.
Hlavní developerské projekty v oblasti nemovitostí
Minneapolis v roce 2025 žije významnými developerskými projekty v oblasti nemovitostí, které slibují proměnit části města. Tyto projekty – od transformačních veřejně-soukromých partnerství po nové rezidenční a komerční budovy – jsou jak odpovědí na současné potřeby, tak sázkou na budoucí růst města. Zde jsou některé z hlavních plánovaných nebo probíhajících projektů, které stojí za pozornost:
- Přestavba Upper Harbor Terminal (severní Minneapolis) – Snad nejambicióznějším probíhajícím projektem je Upper Harbor Terminal (UHT), což je 19hektarový areál na nábřeží Mississippi v severním Minneapolisu, který se mění ze starého překladiště lodí na živou multifunkční destinaci mspmag.com mspmag.com. Středobodem je nové Komunitní centrum scénických umění s více než 8 000 místy – venkovní amfiteátr, který společně provozují First Avenue (proslulý hudební klub) a Minnesotský orchestr – které nedávno získalo městské financování a jehož výstavba má začít na podzim 2025 mspmag.com mspmag.com. Tento prostor bude hostit koncerty a akce s cílem přilákat návštěvníky a podpořit rozvoj okolí. Celkově je plán UHT přestavba za 350 milionů dolarů, která zahrnuje nejen amfiteátr, ale také dostupné i tržní bydlení, komerční prostory, parky a stezky propojující severní část města s řekou mspmag.com mspmag.com. Městští představitelé jej popisují jako „investici na generace“, která má přinést pracovní místa, kulturu a příležitosti do severního Minneapolisu mspmag.com. V příštích letech zde můžete očekávat nové bytové jednotky, 8hektarový park a obchodní prostory, které vyrostou vedle ikonického hudebního areálu. Projekt bude probíhat po etapách až do konce 20. let, ale slibuje dlouhodobý ekonomický přínos a novou identitu pro kdysi opomíjený úsek nábřeží.
- Znovupropojení Nicollet (přestavba bývalého areálu Kmart) – Na jihu Minneapolisu se konečně naplňuje sen urbanistů: znovuotevření ulice Nicollet Avenue na křižovatce s Lake Street, kde rozlehlý obchod Kmart nechvalně blokoval ulici více než 40 let. Město v roce 2023 zbouralo nefunkční Kmart a nyní představilo návrh plánu přestavby pro 10akrový pozemek mprnews.org mprnews.org. Vize je prodloužit Nicollet Avenue skrz tento areál (obnovit uliční síť a znovu propojit čtvrti) a vybudovat zde smíšenou zástavbu. Plány počítají s více než 500 bytovými jednotkami (kombinace tržního a dostupného bydlení), potřebným plnohodnotným supermarketem, maloobchodními obchody a komunitními zařízeními, jako je například veřejné náměstí nebo park mprnews.org mprnews.org. Městští představitelé zdůrazňují, že součástí projektu bude i podpora vlastnictví bydlení a prostor pro malé podniky mprnews.org. Vzhledem k historii místa byl klíčový i názor místních obyvatel, aby projekt přinesl prospěch okolním čtvrtím Whittier a Stevens Square. Výstavba infrastruktury (nový most Nicollet Avenue přes Midtown Greenway) má začít koncem roku 2025 mprnews.org. Vertikální výstavba budov pravděpodobně proběhne v letech 2026–2028. Tento projekt je významný nejen svým rozsahem, ale i symbolickou hodnotou: zahojí dlouhodobou městskou jizvu, zlepší dopravní propojení a přinese nové bydlení i obchod do rušné křižovatky. Do roku 2030 by se tato oblast mohla stát pulzujícím centrem, které plynuleji propojí Uptown a centrum města.
- North Loop Green Development – V módní čtvrti North Loop, jen kousek severozápadně od centra, se blíží dokončení rozsáhlý areál smíšeného využití s názvem North Loop Green. Tento projekt, vedený developerem Hines, začal s výstavbou na konci roku 2021 a do roku 2025 přinesl kombinaci luxusních apartmánů, kancelářských prostor, maloobchodu a veřejných shromažďovacích ploch. Hlavními prvky jsou nový rezidenční věžák a kancelářská budova, propojené tím, co je označováno za nejvyšší skyway ve městě. Areál zahrnuje „The Green“, akrový městský park/náměstí pro komunitní akcemillcitytimes.com. North Loop Green získal ocenění 2025 CoStar Impact Award jako developerský projekt roku costar.com costar.com. Jeho obliba podtrhuje trvalou atraktivitu North Loop, která se proměnila ze skladové čtvrti v jednu z nejžádanějších lokalit Minneapolis. Nabídkou moderních pracovních prostor a stovek nových bytových jednotek v prostředí „žít-pracovat-bavit se“ tento projekt zároveň naplňuje současnou poptávku a nastavuje vzor pro budoucí rozvoj v blízkosti centra. Očekávejte, že North Loop Green v příštím roce přidá další restaurace a obchody, jakmile se plně otevře, což dále oživí tuto čtvrť.
- Downtown East – Projekty věží a parků: Downtown East (oblast kolem stadionu U.S. Bank a divadla Guthrie) zažila v posledních letech stavební boom, který pokračuje i v roce 2025. RBC Gateway Tower, 37patrový mrakodrap na konci Nicollet Mall v centru, byl otevřen v roce 2023 a sídlí zde centrála RBC Wealth Management, hotel Four Seasons a luxusní byty. Šlo o významný přírůstek, který signalizuje důvěru v dlouhodobé vyhlídky centra. Společnost Ryan Companies navíc dokončila v roce 2024 25patrový bytový věžák na 4th & Park, který přinesl 350 nových nájemních jednotek do Downtown East enr.com. Tyto projekty doplňují Commons Park a stadion, čímž vytvářejí novou rezidenční enklávu v samotném srdci města. Město také zvažuje přeměnu některých starších sousedních kancelářských budov na byty, což by mohlo dále zvýšit počet obyvatel v centru. Mezitím navrhovaná přestavba Metrodome Square (parkoviště u stadionu) by v příštích letech mohla přinést další výškovou budovu se smíšeným využitím (plány jsou zatím ve fázi konceptu). Celkově je Downtown East na cestě stát se skutečnou čtvrtí pro život i práci, a zbavuje se tak své dřívější pověsti pouhé kancelářské a eventové zóny.
- Modernizace infrastruktury (doprava a silnice): Kromě budov ovlivní nemovitosti i některé velké infrastrukturní projekty. Metro Green Line Extension (Southwest LRT) je projekt lehké železnice za 2,7 miliardy dolarů, který je ve výstavbě a propojí centrum Minneapolisu s jihozápadními předměstími (St. Louis Park, Hopkins, Minnetonka, konečná v Eden Prairie). Zahájení provozu je plánováno na rok 2027 a už nyní podnítil rozvoj projektů orientovaných na veřejnou dopravu v okolí budoucích stanic. V rámci Minneapolisu bude linka začínat u Target Field a zahrnovat stanice poblíž Bryn Mawr a v koridoru Kenilworth. S blížícím se otevřením této linky lze očekávat, že developeři budou cílit na pozemky v okolí těchto stanic pro novou bytovou i komerční výstavbu, sázkou na atraktivitu dostupnosti MHD. Kromě toho městské kapitálové investice na rok 2025 zahrnují přes 225 milionů dolarů do infrastruktury – od rekonstrukcí ulic (více než 9 mil silnic) po výměnu více než 800 olověných vodovodních přípojek minneapolismn.gov kstp.com. Významné projekty na ulicích (například probíhající přestavba Hennepin Avenue) a opravy mostů zlepší mobilitu a bezpečnost, což nepřímo podpoří hodnotu nemovitostí v těchto oblastech. Moderní infrastruktura a možnosti dopravy činí čtvrti atraktivnějšími a podporují trh s nemovitostmi v celém městě.
Toto jsou jen některé hlavní body – po městě vzniká i řada menších projektů. Například v oblastech Near North a Phillips probíhá výstavba nových komplexů dostupného bydlení, v roce 2025 představila Minneapolis Park Board budovu s nulovou spotřebou energie jako vzor udržitelného designu mprnews.org a připravují se plány na rekonstrukci stanice Nicollet Mall a okolních bloků. Na předměstích (která ovlivňují ekonomiku města) budou mít regionální dopad i projekty jako přestavba bývalého areálu Ford v St. Paul (Highland Bridge) a obří vodní park Mall of America v Bloomingtonu.
Celkově vývojové plány Minneapolisu odrážejí město, které investuje samo do sebe – staví bydlení ve všech cenových kategoriích, zlepšuje veřejná prostranství a sází na to, že vybavenost a propojenost podpoří růst. Do roku 2030 by tyto projekty měly přinést výsledky a vytvořit nová „místa“ ve městě, ať už půjde o oživené nábřeží na North Side, znovuoživenou křižovatku Chicago-Lake nebo hustší a obyvatelnější centrum.
Klíčové poznatky na úrovni čtvrtí
Trh s nemovitostmi v Minneapolisu je do značné míry příběhem jednotlivých čtvrtí. Rozmanitá škála městských čtvrtí – 83 oficiálních čtvrtí, z nichž každá má svůj charakter – zažívá trendy, které se někdy liší od celoměstských průměrů. Zde jsou některé klíčové poznatky na úrovni čtvrtí pro rok 2025:
- North Loop a přilehlé centrum: North Loop nadále září jako jedna z nejtrendovějších lokalit Minneapolisu. Je známá přestavěnými loftovými sklady, butikovými obchody a nočním životem. V North Loop ceny domů vzrostly za poslední rok o ~13 % sofi.com sofi.com. Medián prodejní ceny zde (kolem 310 000 $) je ve skutečnosti pod městským průměrem, což odráží velký podíl bytů, ale rychle roste sofi.com sofi.com. Poptávka je silná, i když je zajímavé, že nabídky v North Loop se v průměru prodávají o něco déle (~93 dní, často 2 % pod požadovanou cenou) sofi.com sofi.com – pravděpodobně kvůli vysokému objemu nových bytů. Přesto si North Loop díky mladé populaci a vybavenosti udržuje status hotspotu pro mladé profesionály a seniory hledající městský životní styl. Sousední čtvrti v centru vykazují smíšené trendy: Downtown East, posílený novou výstavbou, se stal žádanějším (medián hodnot v Downtown East je relativně vysoký, cca 426 000 $ zillow.com, díky novým luxusním bytům). Downtown West a Loring Park mají naopak starší bytový fond (mnoho bytů v panelácích ze 70. let) a jsou slabší – medián cen v Loring Parku meziročně klesl o ~14 %, což znamená dobré příležitosti pro kupující v této oblasti sofi.com sofi.com. Domy/byty v Loringu zůstávají déle na trhu a často se prodávají pod cenou, takže vyjednavači mají navrch sofi.com sofi.com. Tento rozpor ukazuje, že v rámci centra jsou novější budovy s bohatou vybaveností mnohem žádanější než starší jednotky bez modernizace.
- Uptown & jihozápad: Uptown (oblast kolem Lake Street/Hennepin a řetězce jezer) zažila zajímavý vývoj. Historicky šlo o bohémskou, velmi žádanou oblast (dokonce ji zvěčnil Prince), poté však kolem let 2020–2021 zaznamenala útlum kvůli uzavírání obchodů a společenským nepokojům. Ale do roku 2025 se Uptown v některých ohledech zotavuje – medián prodejních cen vystřelil téměř o 80 % za poslední rok sofi.com sofi.com. (Tento ohromující nárůst pravděpodobně odráží změnu ve struktuře prodávaných nemovitostí – možná se nyní prodává více rodinných domů nebo zrekonstruovaných nemovitostí oproti dřívějším menším bytům – spíše než čisté zhodnocení.) Přesto nabídky v Uptown zůstávají na trhu v průměru ~80 dní a často se prodávají o několik procent pod požadovanou cenou, takže jde o poměrně konkurenční trh, ale ne přehřátý sofi.com sofi.com. Zkušení kupci mohou v Uptown najít hodnotu, pokud jsou ochotni zrekonstruovat starší dům. Širší oblast jihozápadního Minneapolisu (čtvrti jako Linden Hills, Fulton, Kenny, Armatage) zůstává nejdražším a nejstabilnějším regionem města. Tyto oblasti, plné atraktivních rodinných domů poblíž jezer a dobrých škol, mají stálou poptávku ze strany rodin. Například medián prodejní ceny ve čtvrti Linden Hills je kolem 600 000 $ sofi.com sofi.com – což je mezi nejvyššími ve městě – a domy se tam stále prodávaly o 0,7 % dráž než loni, a to i přes již vysoké ceny sofi.com sofi.com. V Linden Hills se průměrný dům prodá za pouhé 3–4 týdny, často s více nabídkami sofi.com sofi.com. Nedaleké čtvrti Fulton, Armatage a Kenny mají podobný příběh: velmi nízká nabídka, vysoký podíl vlastnického bydlení, špičková kvalita života. Tyto čtvrti jsou oblíbené mezi investory pouze v tom smyslu, že si drží hodnotu a stabilně zhodnocují – i když vysoké vstupní ceny mohou být překážkou. (Mnoho investorů se proto zaměřuje spíše na o něco levnější – ale stále stabilní – čtvrti jako Hale, Ericsson, Cooper v jižním Minneapolisu, kde jsou skromnější domy a silný potenciál pronájmu ark7.com ark7.com.)
- Northeast & Arts District: Severovýchodní Minneapolis, včetně čtvrtí jako St. Anthony East/West, Logan Park, Sheridan a „Arts District“, zažívá stabilní růst. Nabízí směs historických domů a nových bytů, plus živou scénu pivovarů a umění. Poptávka po bydlení v Northeast je vysoká – obsazenost nájemních bytů zde byla nedávno naměřena kolem 95,8 %, což je jedna z nejvyšších hodnot ve městě mmgrea.com, a ceny domů rostou, jak sem míří více lidí kvůli atmosféře. Mediánové hodnoty v některých čtvrtích Northeast (např. Logan Park nebo Beltrami) jsou stále pod 300 000 $, což je činí relativně dostupnými pro první kupující a hlavním cílem pro renovátory. Napjatý trh s nájmy je atraktivní i pro pronajímatele; malé bytové domy v NE jsou žádané. Pokud si Northeast udrží svůj osobitý charakter a relativní dostupnost, pravděpodobně bude pokračovat v gentrifikaci pozvolným tempem.
- Severní Minneapolis (Camden/Near North): Severní část Minneapolis historicky zažívala menší investice, ale objevují se známky změny. Jak bylo zmíněno, ceny domů v Near North nedávno vzrostly asi o 10 % sofi.com, a městské iniciativy jako Upper Harbor Terminal a několik projektů dostupného bydlení přinášejí nové zdroje. Čtvrti jako Willard-Hay, Jordan a Camden nabízejí jedny z nejnižších cen ve městě – mnoho rodinných domů lze najít pod 250 000 $. To přitahuje jak první kupující (hledající dosažitelné vlastnictví), tak investory (hledající nájemní nemovitosti s cash-flow nebo domy na otočku). Přesto zůstávají obavy ohledně kriminality a rozdílů v odhadech cen. Město a komunitní organizace pracují na zlepšení bezpečnosti a škol, což by v případě úspěchu mohlo přinést výrazný růst. Mezitím investoři musí být strategičtí – zaměřit se na bloky blízko silnějších oblastí nebo spolupracovat s místními programy na renovacích může pomoci. Do roku 2030 by Severní Minneapolis mohl projít zásadní proměnou, pokud plánované investice (jako UHT a zlepšení dopravy) přinesou výsledky.
- University & Southeast: Čtvrti kolem University of Minnesota – Dinkytown, Stadium Village, Marcy-Holmes, Prospect Park – mají specifický trh ovládaný studentským bydlením. Tyto oblasti zažily boom výstavby bytů na konci 2010. let, takže je zde vysoká nabídka studentských apartmánů mimo kampus. Obsazenost v těchto novějších budovách klesla během pandemie, kdy byla výuka na dálku, ale s návratem studentů se opět zaplnily. Nájemné v univerzitní oblasti je stabilní; starší dvojdomky a domy v Marcy-Holmes stále přitahují více skupin studentů, kteří o ně soutěží každý školní rok. Pro kupující zde jsou krásné historické domy (zejména v Prospect Park), ale také mnoho nájemních nemovitostí. Investoři mohou na studentských pronájmech vydělat, ale je potřeba profesionální správa kvůli časté výměně nájemníků. Tudy vede tramvajová linka Green Line, která zajišťuje snadný přístup z kampusu do centra, což je další výhoda. S tím, jak počet studentů zůstává stabilní nebo roste, by měl trh s nájmy v univerzitní oblasti zůstat spolehlivý, i když ne s vysokým růstem (nová nabídka omezuje růst nájmů).
- Jižní centrální část (Powderhorn, Phillips, Longfellow): Tento široký pás čtvrtí jižně od centra a východně od I-35W nabízí směs hustých městských bloků a klidnějších rezidenčních oblastí. Longfellow a Cooper, podél řeky Mississippi, jsou velmi oblíbené pro své parky a bungalovy – ceny zde výrazně vzrostly. Cooper je známý cenově dostupným bydlením s výborným přístupem na říční stezky, což z něj činí cíl jak pro rodiny, tak pro investory ark7.com ark7.com. Oblast Powderhorn Park a Phillips (včetně Midtown Phillips, East Phillips) mají nižší střední ceny domů (některé pod 250 000 $) a v poslední době přilákaly mnoho kupujících poprvé, což zvyšuje poptávku. Tyto čtvrti jsou rozmanité a objevují se zde nové menší developerské projekty (například v oblasti Midtown Global Market vznikají nové byty). Zároveň zde existují určité výzvy spojené se starší zástavbou a kapsami kriminality, ale investice komunity jsou aktivní. V příštích několika letech sledujte koridor Lake Street (který těmito oblastmi prochází), jak pokračuje v obnově po nepokojích v roce 2020 – plánuje se zde řada projektů smíšeného využití a rekonstrukcí, což zvýší prestiž okolních čtvrtí. Například bývalé místo třetího okrsku a několik vyhořelých pozemků čeká přestavba, což by mohlo zvýšit hodnotu nemovitostí v Phillips a Longfellow.
Shrnuto, čtvrti Minneapolisu pokrývají celé spektrum od bohatých oblastí u jezer po obnovující se městské čtvrti a jejich realitní ukazatele tuto rozmanitost odrážejí. Luxusní oblasti (jihozápadní Minneapolis) zaznamenávají pomalejší růst jednoduše proto, že jsou již drahé a stabilní. Rozvíjející se oblasti (sever, části jihu, severovýchod) zaznamenávají rychlejší zhodnocení, jak dohánějí a přitahují nový zájem. Kupující a investoři by měli studovat mikrotrhy: například v Loring Park nebo Phillips lze stále najít výhodné nabídky, pokud jsou ochotni investovat do rekonstrukcí, zatímco v oblastech jako Linden Hills nebo North Loop je třeba počítat s vyšší cenou, ale také s odolnou hodnotou. Dobrou zprávou je, že prakticky všechny čtvrti těží z celkového ekonomického zdraví města – Minneapolis není městem, kde by v různých koutech docházelo k prudkým vzestupům a pádům, ale spíše mozaikou stabilního růstu s několika žhavými místy a několika zaostávajícími oblastmi. Komunitní rozvoj a tržní síly postupně zužují rozdíly mezi historicky opomíjenými oblastmi a zbytkem města. Do roku 2030 můžeme očekávat vyváženější prostředí, kde mnoho dnes „nastupujících“ čtvrtí bude plně etablovaných.
Prognózy trhu a expertní odhady do roku 2030
Při pohledu do budoucna se očekává, že realitní trh v Minneapolisu bude pokračovat v růstu až do roku 2030, ale umírněným, udržitelným tempem ve srovnání s horskou dráhou začátku 20. let. Zde je, co odborníci a trendy naznačují pro zbytek dekády:
- Výhled cen domů: Shoda mezi místními realitními ekonomy je, že ceny domů budou v Minneapolisu a oblasti Twin Cities nadále mírně růst. Po dvouciferných ročních nárůstech v letech 2020–2022 vstoupil trh v letech 2023–2024 do fáze pomalejšího růstu a očekává se, že to bude pokračovat. Prognózy předpovídají roční zhodnocení v nižších až středních jednotkách procent (zhruba 2–5 % ročně) v druhé polovině 20. let 21. století sofi.com. Tento vývoj předpokládá, že nedojde k žádným zásadním ekonomickým otřesům. Odráží faktory jako trvalý nedostatek bydlení (zejména dostupných domů) a stabilní poptávku mileniálů, kteří dospívají do věku, kdy si pořizují vlastní bydlení. Federální rezervní banka Minnesoty a studie o bydlení upozorňují, že stát má nedostatek bydlení – podle jednoho odhadu Minnesota potřebuje asi 300 000 nových domů do roku 2030, aby uspokojila poptávku na všech úrovních příjmů blog.housingfirstmn.org. Pokud se výstavba výrazně nezvýší (a podle současných trendů se to možná nestane), nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou bude po celé desetiletí udržovat tlak na růst cen. Vyšší hypoteční sazby však omezily, jak rychle mohou ceny růst – proto se očekává mírný růst místo dalšího boomu. Do roku 2030 by typická hodnota domu v Minneapolisu mohla být zhruba o 15–25 % vyšší než dnes. Například medián 340 000 $ v roce 2025 by mohl být kolem 400 000 $ (plus minus) v roce 2030, pokud tyto trendy vydrží. Důležité je, že tyto zisky budou pravděpodobně nelineární – některé roky mohou přinést růst 1–3 %, a pokud klesnou úrokové sazby nebo vzrostou příjmy, může jeden či dva roky růst dosáhnout 5–6 %. Pád nebo dlouhodobý pokles se však nezdá pravděpodobný, pokud nenastane vnější krize, protože zásoba nemovitostí zůstane relativně omezená. I v případě možné hospodářské recese má trh s bydlením v Minneapolisu silné základy (různorodá ekonomika, nižší volatilita), které by měly zabránit dramatickému poklesu cen. Případná stagnace nebo mírný pokles po dobu jednoho roku by byl rychle napraven základní poptávkou.
- Trh s pronájmy a vícebytové bydlení: Očekává se, že sektor pronájmů zůstane v Minneapolis v dohledné budoucnosti výhodný pro pronajímatele. Obsazenost se pohybuje kolem 90 % a předpokládá se, že tam zůstane nebo dokonce mírně vzroste až do roku 2025 mmgrea.com mmgrea.com. Vzhledem k výraznému zpomalení nové výstavby bytů (v letech 2024–2025 došlo k velkému útlumu rozvoje vícebytových domů) mmgrea.com bude nabídka nových jednotek v letech 2026–2028 pravděpodobně omezená. To znamená, že růst nabídky pronájmů bude zaostávat za růstem populace a počtu domácností, což povede k trvale nízké neobsazenosti. V důsledku toho lze očekávat, že nájmy budou dále růst alespoň tempem inflace nebo mírně nad ní. Odborníci předpovídají, že nájmy v Minneapolis v příštích několika letech porostou zhruba o 3–4 % ročně mmgrea.com. Do roku 2030 by růst nájmů mohl zpomalit na přibližně 2–3 % ročně, pokud se výstavba v druhé polovině dekády zrychlí nebo pokud dojde ke zpomalení ekonomického růstu. Pokud však Minneapolis výrazně podpoří dostupné bydlení (stát identifikuje potřebu 100 000+ dostupných jednotek pro nízkopříjmové nájemce sofi.com) nebo pokud vzroste vlastnictví bydlení, mohlo by to růst nájmů částečně zmírnit. Jedním z neznámých faktorů je politika stabilizace nájemného – pokud Minneapolis zavede opatření na kontrolu nájemného (například omezení růstu na 3–5 % ročně), přímo to omezí růst nájmů u dotčených jednotek. Pokud k tomu nedojde, tržní síly pravděpodobně povedou k pozvolnému růstu nájmů. Do roku 2030 by průměrné nájmy mohly být zhruba o 15–20 % vyšší než dnes, což zhruba odpovídá růstu příjmů. Trh s pronájmy bude ovlivněn také demografií: jak generace Z vstupuje na trh práce a někteří prázdní hnízda se stěhují do menšího, bude dostatek nájemníků. Pokud se však hypoteční sazby vrátí na nižší úroveň, někteří současní nájemníci se stanou poprvé kupujícími, což by mohlo v pozdních 20. letech mírně snížit poptávku po pronájmech.
- Budoucnost komerčních nemovitostí: Největším otazníkem je vývoj kancelářského trhu do roku 2030. Mnoho analytiků se domnívá, že centrum Minneapolisu nebude v budoucnu potřebovat tolik kancelářských prostor na jednoho pracovníka, protože práce na dálku/hybridní režim se pro část pracovní síly stane trvalým. Proto očekáváme pokračující konsolidaci a přeměnu kancelářských prostor v příštích 5 a více letech. Do roku 2030 bude pravděpodobně významná část dnešních prázdných kanceláří přeměněna na jiné využití – ať už na bytové jednotky, hotely nebo kreativní multifunkční prostory. Zjednodušená městská vyhláška o konverzích (platná do roku 2029) má tento proces urychlit enr.com. To by mohlo postupně snížit míru neobsazenosti kanceláří ze současných ~25 %+ na normálnější úroveň (možná na střední desítky procent) do konce dekády, jak bude přebytečná kancelářská kapacita stažena z trhu. Můžeme také vidět nové typy nájemců v centru – například laboratoře pro vědy o živé přírodě nebo zdravotnická zařízení – které obsadí dříve čistě kancelářské budovy a diverzifikují komerční mix. Maloobchodní prostory se pravděpodobně budou dále proměňovat: Očekávejte více zážitkových a na služby orientovaných podniků (posilovny, kliniky, zábavní centra), které nahradí tradiční maloobchodní prodejny a udrží obsazenost ve výhodně umístěných maloobchodních koridorech. Průmyslový sektor by měl zůstat hvězdným performerem; pokud vůbec, nový průmyslový rozvoj na okrajích metropole bude pokračovat, dokud se míra neobsazenosti nevyrovná na zdravějších 6–8 %. Průmyslový trh v Minneapolisu v roce 2030 bude těžit z rozšiřování logistiky a možná i návratu části výroby do USA – což udrží sklady plné a nájmy porostou minimálně s inflací.
- Ekonomické a populační trendy: Populace Minneapolisu, která je nyní asi 425 000 sofi.com, by měla do roku 2030 mírně růst. Metropolitan Council odhaduje, že město by mohlo do roku 2030 přidat zhruba 30 000–40 000 obyvatel (dosáhnout cca 460 tisíc), a to díky přirozenému přírůstku a vnitrostátní migraci, i když to závisí na udržení pracovních příležitostí a dostupnosti bydlení. Širší metropolitní oblast Twin Cities by měla do roku 2030 překročit 3,7 milionu obyvatel. Růst pracovních míst v regionu se odhaduje na stabilních 1–2 % ročně, pokud nenastane recese. Klíčová odvětví jako zdravotnictví, technologie a finance se rozšiřují mírně, což podpoří trh s nemovitostmi. Jedno konkrétní pozitivum na obzoru: kandidatura Minneapolis-St. Paul na pořádání světové výstavy Expo 2027 (pokud bude úspěšná) nebo velké akce jako turnaje NCAA by mohly podnítit krátkodobou výstavbu a přilákat globální pozornost. Z hlediska klimatu by Minnesota mohla přilákat „klimatické migranty“ z oblastí více zasažených změnou klimatu, vzhledem k dostatku vody a mírnějším klimatickým projekcím – to je spekulativní, ale někteří odborníci považují Horní Středozápad za možného příjemce dlouhodobé migrace, což by do roku 2030 a dále posílilo poptávku po bydlení.
- Rovnováha trhu a dostupnost bydlení: Hlavním tématem do roku 2030 bude řešení dostupnosti bydlení. Pokud budou současné trendy pokračovat, může Minneapolis v roce 2030 čelit ještě výraznějšímu rozdílu mezi nabídkou a poptávkou po dostupných domech. Můžeme očekávat razantnější politická opatření (změny územního plánování, dotace, partnerství veřejného a soukromého sektoru) k vytvoření bydlení, které si budou moci dovolit obyvatelé se středními a nízkými příjmy. Z pohledu trhu, pokud se městu podaří přidat tisíce jednotek (včetně těch z konverzí nebo nových staveb), růst nabídky by mohl ke konci dekády konečně dohnat růst poptávky, což by posunulo trh směrem k rovnováze. Údaje Národní asociace realitních makléřů ukazují, že se zásoby na celostátní úrovni pomalu zlepšují bankrate.com, a i lokálně můžeme do roku 2027–2030 zaznamenat posun od trhu prodávajícího k více vyváženému trhu. To znamená, že v roce 2030 budou mít kupující pravděpodobně o něco větší výběr a vyjednávací sílu než v roce 2025. Růst cen nemovitostí by se pak mohl v případě vyváženého trhu ustálit na 1–3 % ročně. Ale dosažení tohoto bodu závisí především na objemu výstavby, což je velká neznámá – současné prognózy ukazují, že výstavba zaostává, nikoli zrychluje mmgrea.com. Pokud se to nezmění, prodávající si mohou udržet výhodu ještě poměrně dlouho.
Při odborném pohledu na panorama roku 2030: Očekává se, že nemovitostní trh v Minneapolis bude větší co do rozsahu (více bytových jednotek, vyšší hodnoty), ale také stabilizovaný. Ve městě bude žít více obyvatel v centru a v rekonvertovaných prostorech, prosperující nájemní sektor s novými typologiemi bydlení (například více multiplexů a ADU díky reformám územního plánování) a pravděpodobně méně, ale efektivněji využívaných kancelářských prostor. Probíhající investice do infrastruktury a komunitních projektů pravděpodobně ponesou ovoce, zvýší celkovou kvalitu života a tím udrží poptávku po nemovitostech. Pokud nenastanou nepředvídané události, Minneapolis je na cestě k postupnému zhodnocování a rozšiřování, což z něj činí atraktivní prostředí pro dlouhodobé investory, majitele domů i developery. Jak poznamenal jeden místní architekt v roce 2025, „trh s bydlením ožije… teprve začínáme vidět, že se to děje“, a vyjádřil optimismus, že současné útlumy ve výstavbě jsou dočasné a růst se obnoví, aby pokryl potřebu enr.com enr.com. Do roku 2030 bychom měli vidět výsledky: Minneapolis, které se vypořádalo se svými výzvami a vyšlo z nich se silnějším a odolnějším realitním trhem.
