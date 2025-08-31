Globální otřesy na trhu s nemovitostmi: rostoucí zisky, propady a změny politik (30.–31. srpna 2025)

- Severní Amerika: Trh s bydlením v USA stagnuje kvůli vysokým sazbám – ceny meziročně vzrostly jen o ~2 %, což zaostává za inflací investopedia.com. Analytici varují, že reálný vlastní kapitál v nemovitostech klesá, protože „americké bohatství v nemovitostech… pokleslo v reálném vyjádření“ investopedia.com. Velcí investoři stále sázejí na nemovitosti: Carlyle získal rekordní fond ve výši 9 miliard dolarů zaměřený na rezidenční, průmyslové a self-storage nemovitosti, zatímco se vyhýbá problémovým kancelářím reuters.com reuters.com.
- Evropa: Komerční nemovitosti zůstávají v „zombielandu“ uprostřed nejnižšího objemu obchodů za poslední dekádu reuters.com reuters.com. Útěk investorů a neochota prodávajících snižovat ceny zastavily jakékoli oživení. „Máme ‘zombieland’… žádné oživení, uvízlá aktiva, žádná likvidita,“ říká šéf evropských nemovitostí PGIM reuters.com. Těžce zasažené kanceláře a obchodní centra stagnují, zatímco nájemní bydlení a logistika stále přitahují zájem.
- Asie: Pokles čínského realitního trhu se prohlubuje – developeři varují před prudkým poklesem prodejů a rostoucími ztrátami reuters.com reuters.com. Country Garden, kdysi největší čínský developer, dokončil polovinu domů oproti loňsku a očekává ztrátu za první pololetí ve výši 18–21 miliard jenů reuters.com reuters.com. Dopady pociťuje i širší ekonomika: poptávka po hypotékách klesla na dvacetileté minimum, protože domácnosti se vyhýbají novým úvěrům reuters.com. Jinde v Asii láká japonský realitní trh globální investory – schyluje se k bojům o portfolio nemovitostí Sapporo Holdings v hodnotě 400 miliard jenů (2,7 miliardy dolarů) reuters.com, protože zahraniční fondy jako Bain a KKR hledají výhodné nákupy na trhu s nízkými sazbami reuters.com.
- Latinská Amerika: Po tvrdých zvýšeních sazeb se rýsuje určité uvolnění. Brazilská centrální banka naznačila, že její základní sazba 15 % – dvacetileté maximum – je „restriktivnější, než je nutné“, což naznačuje možné dřívější snížení reuters.com reuters.com. Chile a další země již začaly měnovou politiku uvolňovat s cílem oživit poptávku po nemovitostech. Mezitím v Mexiku zažívá průmyslový realitní trh boom díky nearshoringu: investice do továren a skladů prudce rostou, protože firmy přesouvají výrobu blíže k USA (navzdory obavám z nejistoty ohledně americké obchodní politiky).
- Blízký východ: Příběh dvou boomů – firemní zisky a stavebnictví. Nemovitostní horečka v Dubaji zvýšila zisky společnosti Emaar Properties o 33 % v 1. pololetí, protože prémiové projekty a reformy přívětivé pro investory lákají globální kupce reuters.com reuters.com. Saúdská Arábie spustila zásadní reformy bydlení: v srpnu zavedla novou daň z „bílých pozemků“ až do výše 10 % ročně na velké nezastavěné pozemky, aby omezila spekulace topluxuryproperty.com topluxuryproperty.com. Nyní je mnohem dražší držet prázdné parcely – změna, která „výrazně zvyšuje náklady vlastníkům na držení aktiv bez jejich produktivního využití,“ poznamenává Nils Vanhassel z DLA Piper topluxuryproperty.com. Království také schválilo zákon, který umožní cizincům od roku 2026 kupovat domy v Rijádu, Džiddě a dalších zónách, což je zásadní změna politiky s cílem přilákat investice gfmag.com gfmag.com.
- Afrika: Vysoké úrokové sazby omezily růst nemovitostního trhu, ale situace se začíná obracet. Jihoafrická republika právě snížila svou repo sazbu na 7,00 % (základní úroková sazba nyní 10,5 %) – nejnižší od roku 2022 privateproperty.co.za – což přináší mírnou úlevu pro dlužníky. „Finanční tlak na domácnosti se mírně sníží,“ říká Yael Geffen ze Sotheby’s Realty, i když varuje, že Jihoafrická republika je „na pokraji hospodářské katastrofy“ s rekordní nezaměstnaností a rodinami, které utrácejí 2/3 svého příjmu na dluhy privateproperty.co.za. Jinde se rozbíhá panafrické investování: nigerijská Dangote Group oznámila plány na expanzi do etiopského realitního trhu (spolu s průmyslovým projektem za 2,5 miliardy dolarů), což podtrhuje rostoucí tok kapitálu v rámci Afriky do nemovitostí facebook.com.
- Oceánie: Australský trh s bydlením se opět obrátil k růstu – ve všech hlavních městech v červenci vzrostly ceny, celonárodní hodnota nemovitostí se za měsíc zvýšila přibližně o 1,8 % cotality.com. Omezená nabídka a silná imigrace podporují mírné oživení a analytici předpovídají další postupné zisky v očekávání snížení úrokových sazeb propertyupdate.com.au. Nový Zéland však stále zažívá pokles: průměrné ceny nemovitostí jsou o 13 % nižší než na vrcholu koncem roku 2021 qv.co.nz qv.co.nz, přičemž ve Wellingtonu klesly od vrcholu přibližně o 27 % qv.co.nz. Ačkoliv se pokles blíží dnu – celostátně jsou hodnoty meziročně na stejné úrovni qv.co.nz – trh na Novém Zélandu zůstává křehký. Makléři hlásí „nerovnoměrné a křehké“ oživení, protože prodávající v mnoha oblastech musí „přistoupit na cenu trhu“, aby uzavřeli obchody qv.co.nz.
Severní Amerika: Vysoké sazby zasahují bydlení
Ochladnutí trhu s bydlením: Americký rezidenční trh s nemovitostmi se potýká s dopadem vysokých úrokových sazeb. Průměrná 30letá hypotéka zůstává kolem 6,7 %, což je nejvíce za více než dvě desetiletí, a výrazně to omezuje dostupnost bydlení investopedia.com. Nová data ukazují, že ceny domů rostou meziročně jen asi o 1,9 % (k červnu) – což je výrazně pod mírou inflace 2,7 % investopedia.com. Ve skutečnosti tedy reálné hodnoty domů klesají poprvé po letech. „Poprvé po letech ceny domů nedokážou držet krok s celkovou inflací… Americké bohatství v oblasti bydlení ve skutečnosti kleslo v reálném vyjádření,“ poznamenal Nicholas Godec ze S&P Dow Jones Indices investopedia.com. To znamená výrazný obrat oproti pandemickému boomu, kdy byly dvouciferné roční nárůsty cen běžné.
Nabídka a poptávka: Na rozdíl od nákupní horečky v roce 2021 je dnešní trh dobře zásoben. Nová výstavba vytvořila zásobu nových domů na 9,2 měsíce prodeje – blízko historického maxima investopedia.com – protože developeři dokončují projekty, ale kupující ustupují. Počet nabídek stávajících domů také roste (zásoba na 4,6 měsíce oproti 4,0 před rokem) investopedia.com. Tato rostoucí nabídka, zejména v dříve žhavých oblastech Sun Belt, tlačí ceny dolů. Údaje Case-Shiller Index potvrzují poklesy cen v některých boomtowns: např. Tampa meziročně -2,4 %, San Francisco -2,0 %, což odráží nadbytek nabídky v těchto regionech investopedia.com. Naproti tomu severovýchod a středozápad zůstávají relativně silné – ceny v New Yorku meziročně +7 %, v Chicagu +6 %, podpořené nižší nabídkou investopedia.com.
Výhled a politika: Rychlé zvyšování sazeb americkým Federálním rezervním systémem vedlo k kolapsu hypoteční aktivity – počet žádostí nedávno dosáhl 28letého minima reuters.com – přesto trh s bydlením zcela nezkolaboval. Ceny na celostátní úrovni klesly od svého vrcholu v roce 2022 o méně než 3 % reuters.com, což odporuje předpovědím větší korekce. Analytici nyní míní, že to nejhorší už je za námi: „nejhorší část korekce se zdá být za námi a neočekáváme další trvalé poklesy,“ říká Andrew Burrell, hlavní ekonom pro nemovitosti ve společnosti Capital Economics reuters.com. Panuje shoda na cenové stagnaci v roce 2024, i kdyby Fed začal snižovat sazby, protože jakákoli obnovená poptávka může být vyvážena větším počtem prodávajících, kteří se vrátí na trh reuters.com. Jedním z přetrvávajících problémů je dostupnost bydlení pro kupující poprvé – i kdyby ceny domů přestaly růst, hypoteční sazby kolem 7 % znamenají, že měsíční splátky zůstávají vysoké. Přibližně polovina oslovených odborníků na nemovitosti uvádí, že dostupnost pro kupující poprvé se v příštím roce zhorší, a to i přes stagnující ceny reuters.com.
Kanada & přeshraniční toky: V Kanadě probíhá podobné ochlazení. Hlavní trhy jako Toronto a Vancouver zaznamenávají pomalejší prodeje a mírné poklesy cen, protože hypoteční sazby 5–6 % zatěžují kupující. Přesto Severní Amerika nadále přitahuje globální kapitál do nemovitostí. Výrazněji jsou aktivní latinskoameričtí investoři v amerických nemovitostech: téměř polovina nových prodejů bytů v Miami letos připadá na kupce z Latinské Ameriky, kteří považují americké nemovitosti za bezpečný přístav v době politické a ekonomické nejistoty doma miamiherald.com. Tato mezinárodní poptávka poskytuje ostrůvky síly, i když domácí kupci ustupují.
Velké obchody a REITs: Navzdory obtížnému prostředí se některé vysoce sledované realitní obchody a kroky dostaly na titulní stránky:
- Carlyleův fond nemovitostí za 9 miliard dolarů: Obří společnost v oblasti private equity Carlyle Group uzavřela americký realitní fond ve výši 9 miliard dolarů – svůj dosud největší reuters.com – což signalizuje, že institucionální investoři stále vidí příležitosti ve vybraných sektorech. „Investoři vložili peníze během „jednoho z nejtěžších období pro získávání kapitálu… v nedávné paměti,“ uvedl Rob Stuckey, šéf amerických nemovitostí Carlyle reuters.com. Fond se záměrně vyhýbá kancelářím, hotelům a obchodním centrům, místo toho se zaměřuje na rezidenční nemovitosti, sklady a self-storage, kde se „základní ukazatele zlepšují“ reuters.com. Stuckey poznamenal, že nedostatek kupců na dnešním trhu ve skutečnosti dává dobře financovaným hráčům výhodu při vyjednávání obchodů reuters.com.
- Oživení REIT?: Americké Real Estate Investment Trusts zažily volatilní týden. Index FTSE Nareit All-REIT byl v období 30.–31. srpna beze změny poté, co letní růst ochladl. Průmyslové/logistické REITy nadále překonávají trh díky poptávce po e-commerce, zatímco kancelářské REITy zůstávají hluboko v medvědím teritoriu s vysokou neobsazeností a blížícími se splatnostmi dluhů. Ve firemních zprávách Blackstone’s BREIT (neobchodovaný REIT) zaznamenal v srpnu nárůst žádostí o odkup, protože retailoví investoři hledají likviditu, což vedlo fond k opětovnému omezení výběrů – což je známka přetrvávající opatrnosti investorů v oblasti komerčních nemovitostí reuters.com.
- Významné transakce: V období 30.–31. srpna se neobjevily žádné mega-fúze, ale objevily se některé regionální obchody. V New Yorku údajně Brookfield znovu zahájil jednání o prodeji částečného podílu v kancelářské věži One Manhattan West s výraznou slevou, čímž testuje zájem investorů o prémiové kanceláře. A v Silicon Valley Google dokončil prodej a zpětný pronájem kancelářského areálu za 300 milionů dolarů soukromému investičnímu fondu – součást své probíhající konsolidace nemovitostí v souvislosti s trendy hybridní práce (zdroje uvádějí, že Google letos prodává kancelářská aktiva v hodnotě asi 1,5 miliardy dolarů, aby snížil náklady).
Názor odborníka: Ekonomové jsou ohledně vývoje v Severní Americe rozděleni. Optimisté poukazují na solidní růst zaměstnanosti v USA a potlačenou poptávku mileniálů, která by mohla znovu oživit trh s bydlením, pokud by hypoteční sazby i jen mírně klesly. Pesimisté tvrdí, že „vyšší po delší dobu“ úrokové sazby udrží bydlení pro mnohé nedostupné a ceny budou v reálném vyjádření mírně klesat. Nejnovější průzkum Bank of America zjistil, že američtí spotřebitelé jsou vůči bydlení nejpesimističtější od roku 2023; většina očekává stagnaci nebo pokles cen, protože vysoké náklady na půjčky a ekonomická nejistota odrazují kupce reuters.com. Osud trhu může záviset na dalších krocích Federálního rezervního systému – rychlejší přechod ke snižování sazeb v roce 2024 by mohl vyvolat mírné oživení, zatímco setrvání hypotečních sazeb nad 7 % i v příštím roce hrozí dalším poklesem cen a stavební aktivity.
Evropa: Uvízlá v „Zombielandu“, ale s ostrůvky naděje
Propad komerčních nemovitostí: Evropské trhy s nemovitostmi, zejména komerční sektor, procházejí vleklým útlumem. Objem transakcí prudce klesl na téměř desetiletá minima, protože vysoké náklady na financování a ekonomická nejistota odrazují investory. V prvním čtvrtletí 2025 dosáhl prodej komerčních nemovitostí v Evropě pouze 47,8 miliardy eur – méně než poloviny úrovně z počátku roku 2022 reuters.com. Přeshraniční investice vyschly: ve druhém čtvrtletí došlo k meziročnímu poklesu přílivu investic do nemovitostí v regionu EMEA o 20 %, což je podle údajů Knight Frank nejhorší duben–červen za posledních deset let reuters.com. Potenciální kupci požadují výrazné slevy, ale mnozí prodávající (často dobře kapitálově vybavení nebo v režimu „prodloužit a předstírat“ s věřiteli) odmítají slevit z ceny, což vede k patové situaci.
Trh „Zombieland“: Nálada je výrazně odlišná oproti začátku roku 2025, kdy někteří optimisticky předpovídali oživení po pandemii. Místo toho „Máme tu ‘zombieland’… žádné oživení, uvízlá aktiva, žádná likvidita se nevrací,“ lamentuje Sebastiano Ferrante, šéf evropských nemovitostí ve společnosti PGIM reuters.com. Poznamenává, že i oportunističtí investoři jsou opatrní vzhledem k nejasnému výhledu. Problémy se začínají projevovat: některé banky a fondy začínají prodávat nebo restrukturalizovat problematická aktiva, místo aby donekonečna prodlužovaly úvěry reuters.com. Například kanadská společnost Brookfield se snažila restrukturalizovat dluhopis na své londýnské věži CityPoint poté, co stáhla prodej, když nabídky byly výrazně pod účetní hodnotou reuters.com. A v Německu byla ikonická frankfurtská věž Trianon – jejíž vlastník zbankrotoval – dána do prodeje insolvenčním správcem, což je vzácný test stanovení ceny na tomto křehkém trhu reuters.com.
Rozdíly mezi sektory: Problémy nejsou rozloženy rovnoměrně:
- Kanceláře & maloobchod: Nepopulární segmenty jako sekundární kanceláře a stará nákupní centra jsou prakticky nelikvidní – málokterý kupující o ně má zájem, i při výrazných slevách reuters.com. Míra neobsazenosti kanceláří je na rekordních nebo téměř rekordních úrovních ve finančních centrech jako Frankfurt, Londýn a Amsterdam, protože hybridní práce přetrvává. Maloobchodní nemovitosti čelí protivětru e-commerce a slabé spotřebitelské poptávky; mnoho sekundárních nákupních center jsou „uvízlá aktiva“ hledající nové využití.
- Rezidenční & logistika: Světlé body zůstávají v vícebytovém bydlení, kde nedostatek bytů v Evropě udržuje vysoký zájem investorů (což dokládají nedávné obchody v Německu a Nizozemsku s portfolii nájemního bydlení). Moderní logistické sklady také stále nacházejí kupce díky boomu e-commerce, i když i tento sektor ochladl oproti vrcholu v roce 2021. Jak poznamenává Ferrante, „logistika a hotely [představují] příležitosti k nákupu“, i když ostatní kategorie bojují reuters.com. Některé private equity fondy skutečně tiše hromadí skladová aktiva v očekávání budoucího oživení poptávky.
- Hotely: Sektor pohostinství se zotavuje díky oživení cestovního ruchu. V hlavních destinacích (Paříž, Řím, Dubaj) stoupá obsazenost hotelů i ceny pokojů, což podněcuje zájem o akvizice luxusních hotelů. Vyšší kapitalizační míry však znamenají, že kupující jsou stále opatrní a některé plánované prodeje hotelů byly odloženy.
Nálada investorů & financování: Nálada investorů v Evropě je nejslabší za více než rok reuters.com, což odráží situaci v USA, kde důvěra také poklesla v roce 2025. Podle INREV (Evropská asociace investorů do nelistovaných nemovitostních fondů) dosáhly indexy důvěry investorů v polovině roku 2025 víceročních minim reuters.com. Hlavním faktorem jsou náklady na financování: při sazbách ECB na víceročních maximech se výnosy z nemovitostí zatím neupravily natolik, aby přilákaly kupce. Mnoho obchodů prostě nevychází, když úroky z dluhu mohou přesáhnout 5 %, ale výnosy z prémiových kanceláří jsou v městech jako Paříž nebo Mnichov stále jen kolem 4 %. Dokud se tento rozdíl ve výnosech nevyřeší (buď snížením úrokových sazeb, nebo poklesem cen aktiv), může zůstat transakční aktivita utlumená.
Politika a regulace: Evropské vlády balancují mezi krizí dostupnosti bydlení a finanční stabilitou:
- Regulace nájemného & bytová politika: Několik zemí se potýká s tím, jak ochladit nájmy a zvýšit nabídku bydlení. V Berlíně letos v létě vstoupilo v platnost nové pravidlo omezující zvyšování nájemného, které má ulevit nájemníkům (kritici však tvrdí, že to odradí investice do nové výstavby). Ve Velké Británii se diskutuje o reformách nájemních předpisů a plánovacích pravidel, protože dostupnost bydlení se stává politickým tématem před volbami v roce 2026. Mezitím EU jako celek čelí tomu, co starosta Barcelony označil za „krizi bydlení [která] je nyní pro EU stejně velkou hrozbou jako Rusko“, což podtrhuje naléhavost řešení theguardian.com.
- Důraz na zelené budovy: Pravidla udržitelnosti také ovlivňují nemovitostní trh. Navrhovaná Směrnice o energetické náročnosti EU by mohla do roku 2030 vynutit nákladné modernizace neefektivních starších budov, což vytváří tlak na vlastníky stárnoucích kanceláří a bytů. Očekává se, že to urychlí zastarávání neekologických budov (faktor v otázce „uvíznutých aktiv“) a nasměruje investice do rekonstrukcí a zelených projektů.
Náznaky oživení: Navzdory pesimismu se objevily některé oportunistické kroky a pozitivní signály:
- Obchody s problémovými aktivy: Několik odvážných investorů loví na dně trhu. V Londýně došlo k nabídkám private equity na několik problémových kancelářských nemovitostí se slevou 30–40 % oproti předpandemickému ocenění. Ve Švédsku, které zažilo jeden z nejprudších poklesů trhu s nemovitostmi, začaly domácí instituce tiše skupovat vysoce kvalitní komerční nemovitosti od přetížených pronajímatelů za výhodné ceny. Tyto první kroky by mohly připravit půdu pro širší oživení, pokud se zlepší financování.
- Úpravy trhu: V částech trhu již dochází k oživení. Cecile Retaureau ze společnosti Phoenix Group poznamenává, „v některých částech trhu je oživení v plném proudu… nicméně existují aktiva, která jsou mimo zájem, kde téměř není likvidita a čeká je ještě více bolesti.“ reuters.com To naznačuje, že dobře umístěná, budoucnosti odolná aktiva (například prémiové kanceláře s vysokým ESG hodnocením, nová logistická centra, projekty dostupného bydlení) nacházejí své dno, zatímco starší a zadlužená aktiva stále bojují.
- Výhled úrokových sazeb: Vývoj úrokových sazeb bude klíčový. S tím, jak inflace v eurozóně konečně klesá (nedávno těsně nad 3 %), mnozí očekávají, že Evropská centrální banka začne snižovat sazby v roce 2026, ne-li dříve. Jakýkoli jasný signál o uvolnění sazeb by mohl být zlomovým bodem, který sníží požadavky na výnosy a přivede zpět kupce. Do té doby může evropský trh s nemovitostmi zůstat příběhem dvou trhů – počínajícího oživení u nejlepších aktiv a pokračujícího poklesu u zbytku.
Asie: Krize v Číně, příležitost v Japonsku
Čína – Krize a stimuly: Donedávna mocný čínský realitní sektor se nadále potýká s bezprecedentním poklesem. Developerské společnosti jsou v problémech, prodeje nových domů prudce klesají a důvěra kupujících je otřesena. Country Garden, která v minulých letech prodala více domů než kterýkoli jiný developer na světě, varovala 22. srpna před obrovskou ztrátou za první pololetí, protože dodávky jejích bytových projektů klesly o 50 % oproti loňsku reuters.com reuters.com. Společnost nesplnila své závazky z offshore dluhopisů na konci roku 2023 a její potíže jsou ztělesněním „krize celého sektoru“, která již položila giganty jako Evergrande reuters.com. Jak developeři zastavují projekty a horečně restrukturalizují dluhy, kupující vyčkávají – předprodeje vyschly a někteří kupující na protest odmítají platit hypotéky na nedokončené byty.
Peking reaguje sérií podpůrných opatření, aby zastavil pokles:
- Koncem srpna čínští regulátoři snížili požadavky na akontaci hypotéky ve velkých městech. Pro kupující, kteří pořizují první nemovitost ve velkých městech jako Peking a Šanghaj, byla minimální akontace údajně snížena z 30 % na 20 % a pro druhé nemovitosti z 60–70 % na přibližně 30–40 %. Cílem je podpořit poptávku snížením počátečních nákladů.
- Čínská lidová banka snížila klíčové úrokové sazby (1letá základní úroková sazba byla snížena již dříve v srpnu) a nařídila bankám, aby snížily stávající hypoteční sazby pro způsobilé dlužníky. Mnoho čínských majitelů domů, kteří si půjčili za sazby přes 5 % během boomu, může nyní vidět, jak se jejich úrokové sazby snižují, což má podpořit disponibilní příjem a dostupnost bydlení.
- Města ruší dřívější ochlazovací opatření: Několik městských samospráv zmírnilo omezení nákupu nemovitostí (například tím, že umožnily nákup nerezidentům nebo zrušily limity na nákup více nemovitostí). Megaměsto Kanton údajně 1. září zrušilo veškerá omezení na nákup nemovitostí. Další města nabízejí kupujícím dotace a daňové úlevy.
Navzdory těmto snahám zůstávají data chmurná. Ceny nových domů klesají už více než rok; v červenci byly ceny meziročně nižší o 2,8 %, i když pokles se zmírnil oproti červnovému propadu o 3,2 % tradingeconomics.com. Investice do nemovitostí klesají dvouciferným tempem. Možná nejvíce znepokojující je, že domácnosti se zdráhají si půjčovat – v červenci došlo k první čisté snížení objemu nesplacených hypotečních úvěrů za posledních 20 let reuters.com, což poukazuje na krizi důvěry. Jak poznamenal hlavní ekonom Pinpoint Asset Management Zhiwei Zhang, „Ekonomická dynamika Číny ve třetím čtvrtletí zpomalila kvůli trvale slabé domácí poptávce a ochlazujícímu se trhu s nemovitostmi.“ reuters.com Pokud se propad trhu s nemovitostmi nezastaví, ohrožuje to růstový cíl HDP Pekingu (~5 % pro rok 2025) tím, že omezí spotřebu domácností (protože bohatství v nemovitostech je hlavním motorem čínské spotřeby) reuters.com reuters.com.
Širší oblast Asie a Pacifiku: Mimo Čínu vykazují ostatní asijské trhy s nemovitostmi smíšený obraz:
- Japonsko – Žhavá nemovitost: Japonsko se objevuje jako překvapivý investiční hotspot. Díky ultra nízkým úrokovým sazbám (Bank of Japan stále drží záporné/0% sazby) a ekonomice, která se konečně zbavuje deflace, globální investoři masivně vstupují do japonských nemovitostí. Jeden příklad z titulků: Sapporo Holdings prodává svou realitní divizi (včetně cenného portfolia pivovarů, kanceláří a hotelů) a nejméně tři hlavní skupiny vedené zahraničními investory připravují nabídky kolem 400 miliard jenů (2,7 miliardy dolarů) reuters.com. Americké private equity firmy Bain Capital a KKR vedou konsorcia, která mají o aktiva zájem reuters.com. Nemovitosti se staly „oblíbeným cílem investorů v Japonsku, protože země se vynořuje z deflace a úrokové sazby jsou nízké“ reuters.com. Mimo tuto transakci je celková investice do nemovitostí v Japonsku v roce 2025 robustní – J-REITs (japonské realitní fondy) rostou, poptávka roste i po nájemním bydlení, logistice a dokonce i po příměstských maloobchodních centrech. Jediné varování: pokud by BOJ zpřísnila politiku nebo by jen výrazně kolísal, mohlo by to ochladit zahraniční zájem. Ale prozatím stabilní kapitalizační sazby a levné financování dělají z Japonska vzácný sweet spot na světové úrovni.
- Indie – Reformy a růst: Indický trh s nemovitostmi těží ze silné ekonomiky (HDP za 2. čtvrtletí +7,8 % hindustantimes.com) a vládních reforem. Dne 30. srpna indický ministr pro bydlení a městské záležitosti, Hardeep Singh Puri, ostře kritizoval pomalé řešení zastavených bytových projektů v rámci indického systému bankrotů (NCLT) a vyzval k urgentním reformám hindustantimes.com hindustantimes.com. Na realitní konferenci poznamenal, že pokud se zpožděný projekt dostane do NCLT, „je jisté, že nikdy nebude dokončen“ hindustantimes.com – což je otevřené zhodnocení potřeby přepracovat způsob řešení platební neschopnosti developerů. Puri vyzval developery, aby omezili hotovostní transakce („velký problém“ přispívající k černým penězům v realitách) a aby sladili deklarované hodnoty nemovitostí (kruhové sazby) s tržní realitou pro zvýšení transparentnosti hindustantimes.com hindustantimes.com. Zdůraznil, že reality přispívají 8–10 % k HDP Indie a stanovil ambiciózní cíl zvýšit tento podíl na 18 % do roku 2047 hindustantimes.com, čímž podtrhl význam tohoto sektoru. Mezitím prodeje bytů v Indii zůstávají v roce 2025 silné díky vysoké poptávce koncových uživatelů ve velkých městech; rostoucí stavební náklady a vysoké úrokové sazby (hypotéky ~9 %) však snižují marže developerů. Centrální banka zatím v roce 2025 sazby nesnížila, ale nízká inflace by mohla brzy umožnit uvolnění, což by dále podpořilo trh s nemovitostmi.
- Jihovýchodní Asie: Hlavní města ASEAN jako Singapur, Bangkok a Jakarta zaznamenala o tomto víkendu poměrně klidné realitní trhy. Singapur nadále zažívá ochlazení svého trhu s bydlením po výrazném zvýšení kolkovného pro cizince ze strany vlády začátkem roku 2025; ceny jsou zhruba na stejné úrovni čtvrtletí po čtvrtletí a objemy prodejů jsou utlumené. Indonésie přitahuje pozornost regionálních investorů – objevila se zpráva, že desítky realitních a investičních fondů byly použity zločineckým syndikátem (PCC) k praní peněz v Brazílii, což poukazuje na potřebu lepšího dohledu na rozvíjejících se trzích boz.substack.com. Na pozitivnější notu, Vietnam oznámil plány na uvolnění úvěrů pro developery a prodloužení bankovních půjček, protože jeho realitní sektor (zejména byty) prochází krizí likvidity.
Názory expertů: Ekonomové varují, že výhled Asie silně závisí na vývoji Číny. Pokud se čínská realitní krize prohloubí, může to stáhnout regionální růst kvůli nižší poptávce po komoditách, strojích a spotřebním zboží od sousedů. Již nyní čínský výrobní PMI klesá (49,4 v srpnu) reuters.com a ekonomové se obávají, že „prodloužený propad nemovitostního trhu stále omezuje spotřebu“ reuters.com. Na druhou stranu James MacGregor z APAC Realty poznamenává, že jihovýchodoasijské a indické nemovitosti by mohly profitovat, pokud investoři přesunou prostředky z Číny: „Globální fondy, které se stáhly z Číny, nyní přesměrovávají část kapitálu na trhy jako Indie, Vietnam a Indonésie, kde zůstávají silné demografické trendy a urbanizace.“
Shrnuto, obraz realitního trhu v Asii je rozdělený: Čína dělá vše pro stabilizaci svého trhu s bydlením uprostřed krize důvěry, Japonsko přitahuje zahraniční kapitál lačný po výnosech a rozvíjející se Asie stabilně roste, i když sleduje globální protivětry. Nadcházející měsíce prověří, zda čínská opatření konečně zastaví propad jejího realitního trhu – což je klíčový faktor nejen pro Asii, ale i pro náladu na realitních trzích po celém světě.
Blízký východ: Žhavé trhy & zásadní reformy
Gulfská boomtowns: Nejvýznamnější realitní trhy Blízkého východu zažívají boom, poháněný vysokými příjmy z ropy, prorůstovými politikami a přílivem mezinárodních investorů. Nikde to není patrnější než v Dubaji, kde povlnová pandemická vlna na trhu s nemovitostmi pokračuje bez přerušení. Největší developer v Dubaji, Emaar Properties, oznámil 33% nárůst čistého zisku za první pololetí 2025 reuters.com díky silnému prodeji luxusních domů. Prodeje nemovitostí od Emaar vzrostly meziročně o 46 % na 46 miliard AED v H1 reuters.com – což je ohromující číslo – protože vlna zahraničních kupců (z Evropy, Asie a Ruska) skupovala luxusní vily a byty. „Trh s nemovitostmi v Dubaji je momentálně žhavý,“ poznamenal Reuters, přičemž regulační změny a prémiové projekty přitahují globální kapitál reuters.com. Skutečně, vládní kroky – jako nabídka dlouhodobých „zlatých“ víz za velké nákupy nemovitostí a uvolnění omezení pro luxusní projekty – upevnily pozici Dubaje jako ráje pro investice do nemovitostí. Ceny rezidenčních nemovitostí v Dubaji vzrostly meziročně zhruba o 20 % a dokonce i dlouhodobě stagnující segment bytů se výrazně zotavil. Šílenství se rozšířilo i na super-prémiová aktiva (vily na Palmě atd.), některé dosahují rekordních cen. Pozorovatelé trhu sice varují před dostupností pro obyvatele a možným přehřátím, ale poptávka zatím nejeví známky zpomalení.
Saúdská Arábie – odvážné reformy: Pokud je příběh Dubaje růstem taženým trhem, Saúdská Arábie sází na transformaci shora. Království provádí rozsáhlé reformy s cílem modernizovat a rozšířit svůj realitní sektor v rámci iniciativy korunního prince Mohammeda bin Salmana Vision 2030. Dvě obzvláště historické změny byly představeny v roce 2025:
- Zákon o zahraničním vlastnictví: V červenci schválila Saúdská Arábie nový zákon „Vlastnictví a investice do nemovitostí cizinci“, který vstoupí v platnost 1. ledna 2026 gfmag.com. Tento zákon umožní zahraničním fyzickým osobám a společnostem kupovat a vlastnit nemovitosti ve vybraných zónách velkých měst (Rijád, Džidda, Dammám atd.) gfmag.com. Ruší tak desetiletí přísných omezení, která většinou bránila cizincům mimo GCC vlastnit nemovitosti v Saúdské Arábii. Cílem je přilákat globální investory a odborníky do saúdských megaprojektů – např. města NEOM za 500 miliard dolarů (s avantgardní „The Line“), historické přestavby Diriyah v Rijádu, letovisek u Rudého moře a dalších gfmag.com. Pozorovatelé tento krok přirovnávají k reformám volného vlastnictví nemovitostí v Dubaji z roku 2002, které spustily vlnu zahraničních investic gfmag.com. „Představuje to nový kanál, jak získat expozici vůči rostoucí ekonomice… trh je však stále v počátcích s vyvíjejícím se regulačním rámcem,“ poznamenává Osama Al Saifi ze společnosti Traze a upozorňuje, že klíčová bude realizace gfmag.com. Vláda připravuje prováděcí předpisy (očekávané do 180 dnů od schválení zákona), aby zajistila „přátelské“ zavedení pro investory gfmag.com. Toto otevření trhu je zásadní změnou – do roku 2026 budou moci globální realitní firmy a fondy přímo vlastnit saúdské nemovitosti, což bylo ještě před pár lety nemyslitelné.
- Rozšíření daně z bílé půdy: Od srpna 2025 saúdskoarabské úřady přepracovaly program daně z bílé půdy – daň z nezastavěných městských pozemků – aby agresivně podpořily rozvoj. Podle nových pravidel čelí majitelé velkých prázdných pozemků (≥5 000 m² ve městech) každoroční dani ve výši až 10 % hodnoty pozemku topluxuryproperty.com (dříve to bylo pouze 2,5 %). Navíc bude zavedena nová roční sazba 5–10 % na dlouhodobě neobydlené rezidenční budovy topluxuryproperty.com. Jde o odvážný pokus ukončit hromadění půdy a spekulace, které přispěly k extrémně vysokým cenám pozemků. Pro srovnání, ve městech jako Rijád drželo historicky několik bohatých hráčů obrovské plochy půdy ladem; vláda identifikovala přes 5 500 prázdných pozemků (411 milionů m²) ve velkých městech, na které se nová daň vztahuje topluxuryproperty.com. Přepracovaná daň již podněcuje akci: „Je mnohem dražší nechat kvalitní půdu ležet ladem. [Majitelé] buď postaví… nebo prodají někomu, kdo ji využije,“ vysvětluje analytik Savills Middle East topluxuryproperty.com topluxuryproperty.com. První známky ukazují, že mnoho dotčených vlastníků půdy spěchá do společných podniků nebo k prodeji parcel, aby se vyhnuli poplatku topluxuryproperty.com. Reformy daně z bílé půdy by měly uvolnit vlnu nové bytové výstavby v příštích letech, řešit nedostatek bydlení v Saúdské Arábii a, jak říká Faisal Durrani z Knight Frank, proměnit se v „domy v cenové dostupnosti většiny saúdských občanů“ topluxuryproperty.com (což je velmi potřeba, protože dvě třetiny Saúdů mají rozpočet pod 1,5 milionu SAR na bydlení).
Ostatní trhy GCC: Jinde v Perském zálivu zůstávají Katar a Abú Dhabí také silné. Abú Dhabí zaznamenalo toto léto rekordní prodeje vil a státní developeři zahajují nové projekty na nábřeží, aby uspokojili poptávku. Katar po mistrovství světa zaznamenal mírné zpomalení, ale nyní propaguje nové zóny s volným vlastnictvím pro cizince, využívající vysoké příjmy a vynikající infrastrukturu země. Bahrajn a Omán jsou klidnější, ale stabilní, využívají konkurenceschopné programy pobytu za investici k přilákání kupců z Asie a Afriky.
Severní Afrika a Levanta: Egyptský trh s nemovitostmi čelí protivětru kvůli nestabilní měně – prudká devalvace egyptské libry (a 30% inflace) výrazně zdražila stavební materiály a developeři mají problémy s hotovostí. Přesto poptávka po hmotných aktivech přetrvává, protože Egypťané investují do nemovitostí jako do zajištění proti inflaci. V Káhiře jsou ceny nových jednotek v prémiových lokalitách v místní měně vyšší, ale v USD jsou kvůli propadu měny ve skutečnosti levnější než před rokem. Egyptská vláda pokračuje v projektu Nového administrativního hlavního města a prezentuje jej jako investiční příležitost do nemovitostí. Mezitím v Izraeli politická nejistota a vysoké úrokové sazby ochladily dříve žhavý trh s bydlením – ceny domů v roce 2025 mírně klesly poté, co v předchozí dekádě vzrostly o ~70 %. Komerční trh v Tel Avivu je také pozastaven kvůli propouštění v technologickém sektoru a růstu úrokových sazeb.
Pohled investorů a expertů: Trh s nemovitostmi na Blízkém východě je nyní dvourychlostní prostředí: na jedné straně mezinárodní centra v Zálivu, na druhé zbytek regionu. Institucionální investoři mají převážně zájem o trhy GCC (Saúdská Arábie, SAE, Katar), kde je silný hospodářský růst a vlády jsou partnery v rozvoji. Jak uvedl Global SWF, samotné státní investiční fondy v Zálivu investují peníze do domácích projektů – např. ADIA a Mubadala ze SAE zvyšují alokace do místních nemovitostí – což odráží důvěru v domácí trh. Reformy v Saúdské Arábii jsou zvláště označovány za „game-changery“ pro vytvoření likvidnějšího a transparentnějšího trhu. Odborníci však varují, že úspěch bude záviset na detailech implementace a ochraně investorů. „Pokud Saúdská Arábie poskytne jasný právní rámec a možnost repatriace zisků, mohli bychom vidět příliv zahraničního kapitálu podobný tomu, co zažil Dubaj,“ poznamenává jeden ekonom zaměřený na nemovitosti gfmag.com.
Shrnuto, příběh nemovitostí na Blízkém východě pro 30.–31. srpna 2025 je o boomech a odvážných krocích: boomující trhy v Zálivu a odvážné vládní zásahy pro další otevření a rozšíření těchto trhů. To kontrastuje s opatrností jinde ve světě – a podtrhuje rostoucí význam regionu v globálním realitním sektoru.
Afrika: Navigace vysokými sazbami a novými investicemi
Ekonomické pozadí: Africké trhy s nemovitostmi se potýkají s náročným makroekonomickým prostředím. Mnoho zemí v posledních letech bojovalo s vysokou inflací a úrokovými sazbami, což zvýšilo náklady na financování a ochladilo aktivitu na trhu s nemovitostmi. Jak se však v některých ekonomikách inflace stabilizuje, centrální banky opatrně mění postoj – což přináší určitou úlevu pro realitní sektor.
Jižní Afrika – úleva v podobě snížení sazeb: Jižní Afrika, nejrozvinutější realitní trh na kontinentu, přinesla dlouho očekávané snížení úrokových sazeb na začátku srpna 2025. Jihoafrická rezervní banka snížila repo sazbu ze 7,25 % na 7,00 %, čímž se základní úroková sazba dostala na 10,50 % privateproperty.co.za. Jednalo se o první snížení po dlouhém období zpřísňování a mírně snižuje hypoteční sazby pro spotřebitele (většina hypoték v JAR je variabilní na základě základní sazby plus marže). Realitní odborníci tento krok přivítali: „Nižší základní sazba přináší tolik potřebnou úlevu spotřebitelům a majitelům domů… toto snížení dále oživí trh s bydlením,“ uvedl Bradd Bendall, vedoucí prodeje ve společnosti BetterBond privateproperty.co.za privateproperty.co.za. Objem žádostí o hypotéky v Jižní Africe byl skutečně již v polovině roku 2025 meziročně vyšší o ~7 %, což naznačuje, že se kupující vracejí privateproperty.co.za.
Snížení sazby je však mírné a ekonomické protivětry přetrvávají. Yael Geffen, generální ředitelka Lew Geffen Sotheby’s Realty, poznamenala, že úleva je malá – u hypotéky na 2 miliony randů snížení znamená úsporu asi 340 randů (18 dolarů) měsíčně privateproperty.co.za – a zároveň varovala, že jihoafričtí spotřebitelé jsou pod silným tlakem. „Stojíme na pokraji ekonomické katastrofy… domácnosti utrácejí alarmujících dvě třetiny svých příjmů na splácení dluhů,“ varovala Geffenová privateproperty.co.za. Vysoká nezaměstnanost a rostoucí náklady na energie (tarify za elektřinu prudce vzrostly) znamenají, že mnoho potenciálních kupců domů zůstává zdrženlivých. Rezidenční trh ve velkých městech jako Johannesburg a Kapské Město je stagnující, ceny rostou jen nepatrně v nominálním vyjádření. Přesto očekávání dalšího snižování sazeb v roce 2025 by mohlo postupně zlepšit dostupnost bydlení a náladu na trhu.
Nigérie a Západní Afrika: Nemovitostní sektor v Nigérii čelil turbulencím v důsledku devalvace měny a změn politiky. Zrušení státních dotací na pohonné hmoty v roce 2025 zvýšilo náklady na dopravu a stavebnictví. Úrokové sazby v Nigérii zůstávají extrémně vysoké (sazba centrální banky je 18,75 %), což činí formální hypotéky vzácností (většina nákupů domů probíhá v hotovosti). Přesto je zde značná aktivita v segmentu luxusních nemovitostí, poháněná bohatými jednotlivci, kteří se zajišťují proti inflaci, a v diaspoře (Nigerijci v zahraničí investující do bytů a pozemků doma). Pozoruhodný vývoj: Dangote Group, jeden z největších afrických konglomerátů, signalizoval plány investovat do nemovitostí v Etiopii v rámci širší expanze. Dne 30. srpna Dangote podepsal dohodu v hodnotě 2,5 miliardy dolarů na výstavbu továrny na hnojiva v Etiopii reuters.com a zprávy naznačují, že mají zájem také o developerské příležitosti v oblasti nemovitostí facebook.com. Tento krok podtrhuje rostoucí pan-africké investiční toky – nigerijští a jihoafričtí investoři se stále více zaměřují na rychle rostoucí trhy ve východní Africe (Etiopie, Keňa, Rwanda) pro realitní projekty. Takové přeshraniční investice přinášejí kapitál a odborné znalosti, což může urychlit rozvoj hostitelských zemí.
Východní Afrika: Keňa, ekonomické centrum východní Afriky, má živý trh s nemovitostmi, který v letech 2023–2024 mírně zpomalil kvůli nejistotě kolem voleb a vysokým sazbám, ale je připraven na oživení. Centrální banka Keni ponechala svou sazbu na 10,5 % a inflace je mírná (~6,7 %), což by mohlo brzy umožnit snížení sazeb. V Nairobi pokračuje poptávka po dostupném bydlení a logistických/skladových prostorách (zejména s růstem regionálního obchodu). Pozoruhodné je, že realitní veletrh z Dubaje se konal v Nairobi 30. srpna a jeho cílem bylo prodávat nemovitosti SAE africkým investorům research8020.com – což je známka prohlubujících se vazeb mezi Afrikou a Blízkým východem. Kromě toho keňská vláda právě spustila ambiciózní program dostupného bydlení, v jehož rámci nabízí tisíce jednotek developerům s pobídkami, což by v případě úspěchu mohlo snížit deficit bydlení a otevřít novou investiční příležitost.
Severní Afrika: V Egyptě, jak již bylo zmíněno, dominují problémy s měnou. Přesto zahraniční investoři z Perského zálivu skupují luxusní nemovitosti v Káhiře se slevou (v dolarovém vyjádření). Egyptská vláda jedná o možnosti, že by suverénní fondy ze Zálivu získaly podíly v nových městských projektech, aby posílily financování. Mezitím marocké turistické nemovitosti (riády, hotely) zaznamenaly nárůst díky vlně turismu po pandemii, ačkoli tragické zemětřesení koncem roku 2025 poblíž Marrákeše může přesunout priority na rekonstrukci a zlepšení strukturální bezpečnosti starších budov.
Celkové trendy: Ve velké části Afriky zůstávají nedostatek bydlení a rychlá urbanizace hlavními hybateli realitního trhu. I v obtížnějších ekonomických časech populace roste a města potřebují více domů a kanceláří. To podporuje obecně pozitivní dlouhodobý výhled, pokud bude financování dostupnější. Místní banky v zemích jako Ghana a Uganda začaly zkoumat hypoteční produkty se zvýhodněnými sazbami pro první kupující, často podpořené vládními nebo rozvojovými bankovními programy, aby podpořily vlastnictví bydlení.
REITy a kapitálové trhy: Realitní investiční trusty jsou v Africe stále v počátcích, ale pomalu se rozšiřují. Jihoafrická republika má vyspělý sektor REIT (některé jihoafrické REITy, jako Growthpoint, dokonce investují i jinde na kontinentu). Nigérie v roce 2025 spustila svůj druhý REIT zaměřený na komerční nemovitosti v Lagosu a Abudži. Keňa a Rwanda aktualizují regulace, aby učinily REITy atraktivnějšími pro investory. Tyto nástroje by mohly v průběhu času uvolnit více institucionálních investic do afrických nemovitostí.
Odborný pohled: „Příběh afrických nemovitostí je v zásadě o nenaplněné poptávce a nevyužitém kapitálu,“ říká analytik společnosti Estate Intel (výzkumná firma se sídlem v Lagosu). Vysoké výnosy (často 8–10 % a více z pronájmu) lze najít, ale výzvou je snížení rizikovosti investic. Politická stabilita, měnové riziko a likvidita jsou klíčovými obavami zahraničních investorů. Povzbudivé je, že několik afrických zemí zavádí reformy – digitalizaci pozemkových registrů, posilování vlastnických práv, daňové prázdniny pro výstavbu atd. – aby přilákaly více investic. Druhá polovina roku 2025 tyto snahy prověří, ale mnoho pozorovatelů zůstává optimistických, že mladá demografie Afriky a růst měst z ní učiní realitní trh, který stojí za sledování.
Oceánie: Austrálie se zotavuje, Nový Zéland dosáhl dna
Austrálie – návrat k růstu: Australský trh s nemovitostmi, po prudké korekci v letech 2022–23, se vrátil k mírnému růstu v letech 2024–25. Do poloviny roku 2025 ceny domů opět rostou ve všech hlavních městech business.nab.com.au. Jen za měsíc červenec (poslední dostupná data) vzrostly celostátní hodnoty bydlení přibližně o 1,8 % cotality.com, přičemž největší nárůst zaznamenala menší města jako Darwin (+2,2 % meziměsíčně) a stabilní růst pokračoval v Sydney a Melbourne business.nab.com.au. Obrat je připisován několika faktorům:
- Australská centrální banka začátkem roku pozastavila zvyšování sazeb a trhy dokonce očekávají snížení sazeb v roce 2026, pokud inflace bude dále klesat. Vyhlídka na vrcholící úrokové sazby posílila důvěru kupujících.
- Austrálie čelí nedostatku nabídky bydlení. Nová výstavba zaostává za poptávkou a populace opět rychle roste díky povirové vlně imigrace. To udržuje ceny na vyšší úrovni navzdory vyšším hypotečním sazbám než před několika lety.
- Investoři se vracejí, zejména na trhu s byty, a sázejí na to, že nájmy zůstanou vysoké. Nájemné v Austrálii roste rekordním tempem (v některých městech dvouciferný meziroční růst) kvůli nízké obsazenosti, což činí investice do nájemních nemovitostí opět atraktivními.
Sydney a Melbourne, největší australské trhy, zaznamenaly v poslední době mírné čtvrtletní nárůsty cen (~1–3 %) a míra úspěšnosti aukcí se zlepšila, což naznačuje větší zájem kupujících. Perth a Brisbane jsou také meziročně výše, částečně díky silné místní ekonomice (v Perthu díky těžbě, v Brisbane díky mezistátní migraci).
Odhad analytiků: Nejnovější prognóza KPMG naznačuje, že ceny domů v Austrálii by měly v roce 2025 vzrůst o ~5,5 % celostátně abc.net.au, a do roku 2026 by se měly zotavit z většiny předchozího poklesu. „Národní hodnoty nemovitostí vykazují stabilní růst, poháněný nízkou nabídkou a očekávaným snižováním sazeb,“ uvádí jedna aktualizace o nemovitostech propertyupdate.com.au. Existují však omezení: dostupnost bydlení zůstává napjatá (mediánová cena domu v Sydney je stále kolem 1,3 milionu australských dolarů). Australská vláda zavádí pobídky pro kupující prvního bydlení a tlačí na státy, aby urychlily schvalování územních plánů a výstavbu nových domů. Rozsah oživení může záviset na těchto opatřeních na straně nabídky a na globální ekonomické situaci, ale prozatím je trend pozitivní.
Nový Zéland – hledání dna: Hned vedle Nový Zéland zažil jeden z nejprudších poklesů cen nemovitostí mezi vyspělými ekonomikami a jeho trh stále hledá dno. K červenci 2025 jsou průměrné ceny domů v celé NZ asi o 13 % nižší než na vrcholu koncem roku 2021 qv.co.nz qv.co.nz. Ve velkých městech byly poklesy od vrcholu ještě větší: hodnoty v Aucklandu jsou asi o 19,6 % nižší než na vrcholu qv.co.nz a ve Wellington City dokonce o 27 % pod vrcholem qv.co.nz. Dobrou zprávou je, že tempo poklesu se výrazně zpomalilo a zdá se, že se blíží dnu:
- Za poslední 3 měsíce (květen–červenec) byly ceny na celostátní úrovni téměř beze změny (-0,5 % čtvrtletně) qv.co.nz. Meziročně jsou hodnoty v podstatě stejné jako v červenci 2024 qv.co.nz, což naznačuje, že pokles se zastavil.
- Některé oblasti se již odrážejí ode dna: sekundární města jako Tauranga (+1,7 % Q/Q) a Queenstown (+2,4 % Q/Q) zaznamenala solidní čtvrtletní nárůsty qv.co.nz, a dokonce i některé části Aucklandu (centrální předměstí) zaznamenaly stabilizaci cen qv.co.nz. To naznačuje, že v místech, kde je poptávka silná (nebo kde ceny klesly brzy a prudce), se kupující vracejí.
- Hypoteční sazby na Novém Zélandu se ustálily. Rezervní banka Nového Zélandu ponechala OCR na 5,5 % až do srpna a s tím, jak inflace klesla na ~4,9 %, mnozí očekávají, že dalším krokem RBNZ by mohlo být snížení v roce 2026. Banky v posledních týdnech mírně snížily fixní hypoteční sazby v očekávání této změny, což zlepšilo náladu na trhu.
Nálada na trhu však zůstává opatrná. „Celkový trh zůstává utlumený… oživení je nerovnoměrné a křehké,“ říká Andrea Rush z QV qv.co.nz. Uvádí, že kupující jsou citliví na cenu a mají vyjednávací sílu díky dostatečné nabídce v některých oblastech qv.co.nz. Prodávající museli upravit svá očekávání – realistické ceny jsou klíčové pro uskutečnění prodeje, jak ukazují nemovitosti, které zůstávají na trhu déle, pokud jsou naceněny podle loňských hodnot. Nejaktivnější jsou v současnosti kupci prvních domů a vlastníci, zejména v nižším segmentu trhu, což je podpořeno stabilními úrokovými sazbami a mírně lepší dostupností úvěrů qv.co.nz qv.co.nz. Roste také zájem investorů hledajících výhodné nabídky, ale mnozí zůstávají stranou kvůli přísnějším předpisům pro pronajímatele na NZ a zrušení některých daňových odpočtů na úroky.
Aktualizace politiky: Novozélandská vláda, která čelí volbám na konci roku 2025, zvažuje případná opatření na podporu trhu s bydlením, pokud to bude nutné – například obnovení daňových odpočtů na nemovitosti nebo úpravu imigrace ke zvýšení poptávky. Opozice vede kampaň za snížení byrokracie při výstavbě, aby se zvýšila nabídka. V závislosti na výsledku voleb se může novozélandská politika v oblasti bydlení změnit a ovlivnit směřování trhu.
Oceánie celkově: Rozdílný vývoj Austrálie a Nového Zélandu ukazuje, jak úrokové sazby a politika ovlivnily výsledky. Mírnější zpřísňování v Austrálii a neustálý růst populace omezily pokles trhu, zatímco agresivní zvyšování sazeb na Novém Zélandu (a možná i dřívější přestřelení cen) vedlo k prudší korekci. Nyní oba trhy vyhlížejí budoucí uvolnění měnové politiky jako možný impuls.
Jinde v Oceánii si všimněte, že tichomořské ostrovní státy zaznamenávají specifické trendy v oblasti nemovitostí – například Fidži a Vanuatu mají rezortní a rezidenční projekty zaměřené na zahraniční kupce hledající relokaci nebo druhé občanství a odolnost vůči změně klimatu se stává faktorem (přímořské nemovitosti reagují na zvyšování hladiny moří). Jde o úzce zaměřené, ale rostoucí segmenty v regionu.
Shrnutí: Na konci srpna 2025 je globální trh s nemovitostmi ukázkou kontrastů:
- Dopad vysokých sazeb v Severní Americe a Evropě, kde jsou trhy utlumené a selektivní a čekají na jasnější ekonomické signály.
- Oživení tažené politikou v částech Asie a Blízkého východu – ať už jde o čínské stimuly nebo saúdské otevírání trhu – což by mohlo tyto trhy proměnit.
- Odolnost a zotavení v regionech jako Perský záliv na Blízkém východě a v některých částech Oceánie, což ukazuje, že nemovitosti zůstávají lokální záležitostí i přes globální protivětry.
Jak jeden odborník trefně poznamenal, rok 2025 je „rokem přizpůsobení“ na trhu s nemovitostmi – investoři i majitelé domů se přizpůsobují nové realitě vyšších úrokových nákladů, ale zároveň využívají příležitosti, které vyplývají z jedinečné dynamiky jednotlivých trhů. Nadcházející měsíce (a rozhodnutí o sazbách) určí, které regiony povedou další fázi realitního cyklu. Sledujte další vývoj.
Zdroje: Reuters reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com topluxuryproperty.com gfmag.com privateproperty.co.za qv.co.nz a další, jak je uvedeno výše.