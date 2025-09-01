Пазарът на недвижими имоти в Хонолулу 2025: Рекордни цени, нови проекти и прогнози за 2030

Ключови факти и цифри

Тенденции при жилищните имоти през 2025 г.

Цени и търсене: Жилищният пазар в Хонолулу навлезе в 2025 г. близо до рекордни ценови нива. Съветът на брокерите на недвижими имоти в Хонолулу съобщи, че медианната цена на еднофамилна къща на Оаху е 1 160 000 долара през март 2025 г., което е увеличение с 5,5% на годишна база hicentral.com hicentral.com. Това бележи възстановяване спрямо 2023 г., когато медианните цени временно спаднаха (около 5% спад през 2023 г. до 1,05 млн. долара) след бурния бум по време на пандемията hicentral.com. Цените на апартаментите са по-стабилни – медианната цена на продаден апартамент е 500 000 долара в началото на 2025 г., почти без промяна спрямо година по-рано hicentral.com. Средните цени на апартаментите обаче се повишиха с около 6% на годишна база hicentral.com, което показва сила при продажбите на по-скъпи имоти. Като цяло, стойностите на жилищата остават близо до исторически върхове, подкрепени от ниско предлагане и трайно търсене, особено от местни купувачи, които търсят по-голям дом, и купувачи от други острови, привлечени от начина на живот в Хавай.

Обем на продажбите и инвентаризация: Обемът на продажбите на жилища се е охладил спрямо еуфорията от 2021–2022 г. Покачващите се ипотечни лихви (задържащи се около 6–7% през 2024–25 г.) извадиха някои купувачи от пазара, което доведе до спад на продажбите на еднофамилни къщи с около 10% на годишна база в началото на 2025 г. hicentral.com. 2023 г. беше особено слаба – общият брой жилищни сделки спадна с над 25% спрямо 2022 г. hicentral.com, тъй като много купувачи изчакаха заради повишаването на лихвите. Въпреки това, през 2024 г. се появиха признаци на стабилизация: продажбите на еднофамилни къщи се увеличиха с около 9% за годината hicentral.com, дори когато продажбите на апартаменти леко намаляха. Ключова промяна има при жилищното предлагане – след години на хронично нисък инвентар, обявите започнаха да се увеличават. През март 2025 г. Оаху имаше 773 активни обяви за еднофамилни къщи и 2 302 обяви за апартаменти, което е увеличение с 33% и 54% на годишна база съответно hicentral.com. Новите обяви излизат на пазара с много по-бързи темпове (напр. +30% на годишна база за къщи през март) hicentral.com. Този ръст на инвентара дава на купувачите повече възможности за избор и сложи край на трескавите наддавания от времето на пандемията. Около 73% от новите обяви останаха непродадени в края на месеца (срещу само 58% година по-рано) hicentral.com hicentral.com, което означава, че имотите вече не се продават толкова бързо. Всъщност, средният брой дни на пазара за еднофамилни къщи се увеличи до 15 дни (от само 8–10 дни по време на бума), докато апартаментите се продават за около 40 дни (спрямо ~30 дни година по-рано) hicentral.com. Търсенето от купувачи, макар и по-слабо, все още съществува – правилно оценените имоти в желани квартали продължават да получават множество оферти, но продавачите вече трябва да бъдат по-реалистични в ценообразуването и преговорите hicentral.com. Пазарът през 2025 г. може да се определи като балансиран до леко благоприятен за купувачите, което е промяна спрямо силния пазар на продавачите от предходните години.

Регионални различия: В рамките на Хонолулу (Оаху) пазарните тенденции варират според региона и ценовия сегмент. Високият клас квартали (Кахала, Даймънд Хед, Ланикай) отбелязаха по-малко продажби, но продължиха да показват устойчивост на цените – в един забележителен случай, имение на брега в Кахала беше продадено за $65,75 милиона през първото тримесечие на 2025 г. hicentral.com, което повиши средните ценови показатели. За разлика от това, някои начални до средни пазарни райони изпитаха по-осезаемо забавяне. Например, районът ‘Ewa Plain (Каполеи/Ева/Макакало) – където през последните години имаше бум на ново строителство – видя увеличение на инвентара с около 74% (до 144 активни обяви) в началото на 2025 г. hicentral.com, тъй като повече продавачи се конкурираха за по-малко купувачи. Централен Оаху (Милилани/Уахиява) също отбеляза удвояване на обявите hicentral.com. Тези райони водеха ръста на цените по време на пандемията (с търсене от дистанционно работещи и военни семейства), но сега се нормализират, тъй като предлагането наваксва. Междувременно, Уиндвард Оаху (Кайлуа, Канеохе) и Източен Хонолулу (Хавай Кай, Кахала) остават силно търсени; ограниченото ново предлагане там поддържа тези пазари по-стегнати, като добре поддържаните домове все още се продават бързо. Пазарите на апартаменти варират от градски до курортни райони: апартаментите в центъра и Какаако се възползват от завръщането на професионалисти в офисите и нови проекти, докато по-старите апартаменти с лизхолд или тези във второстепенни локации може да стоят по-дълго на пазара. Пазарът на апартаменти във Вайкики е в преход поради регулациите за краткосрочни наеми – много жилища, които бяха ваканционни, сега се продават или отдават дългосрочно, което смекчава цените на някои по-стари сгради във Вайкики, дори когато луксозните сгради запазват стойността си. Като цяло, жилищният пазар на Хонолулу през 2025 г. е по-спокоен и балансиран в сравнение с треската отпреди 2–3 години, но търсенето остава фундаментално силно, а дългосрочният недостиг на земя гарантира, че добре разположените имоти продължават да се продават на премиум цени.

Тенденции при търговските имоти (офиси, търговски площи, хотелиерство)

Офис пазар: Растяща заетост, адаптивно преустройство

Офисният сектор на Хонолулу се справя с постпандемичната ера по-добре от много други градове в САЩ. Към средата на 2025 г. общият процент нана острова е около 13,5% hawaiipublicradio.org и значително под нивата на вакантност в технологичните градове на континента (за сравнение, в Сан Франциско вакантността е над 30%). Всъщност офис пазарът на Оʻаху отчита положителна нетна абсорбция в продължение на няколко тримесечия до края на 2024 г., като вакантността достига– най-ниското ниво за последните над три години colliers.com instagram.com . Това подобрение се дължи отчасти на връщането на служителите в офисите (поне на непълен работен ден), както и на отдаването под наем на по-малки площи на местни фирми или държавни агенции.за офис площи в Хонолулу леко се повишават през 2025 г., а наемодателите отчитат стабилизиране на заетостта в първокласните сгради. Например, офис кулите Клас А в централния бизнес район (CBD) и Какаʻако поддържат висока заетост, докато по-старите сгради Клас B все още се борят с по-висока вакантност и по-ниски наеми.

Забележима тенденция е адаптивното преизползване на остаряващи офис сгради. Хонолулу има втория по големина процент на планирани преобразувания от офис към жилищни площи в страната hawaiipublicradio.org, тъй като заинтересованите страни търсят начини да превърнат недостатъчно използваните търговски сгради в така необходимите жилища. Няколко офис сгради в центъра се оценяват за преобразуване в апартаменти или смесено предназначение (един пример е потенциалното обновяване на исторически недостатъчно заетия Finance Factors Center). Това съответства на новото щатско законодателство (HB 2090, 2024), което позволява търговски зонирани имоти да се използват за жилищни цели hiappleseed.org. Макар че не всички офис сгради са подходящи за преобразуване, тази инициатива може постепенно да намали вакантността и да добави жилищни единици в градското ядро. Освен това, Бизнес район за подобрение на центъра и усилия за обновяване са в ход hawaiipublicradio.org, с цел да направят финансовия район на Хонолулу по-оживен. Градските плановици и частни инвеститори си сътрудничат по идеи – от подобряване на градската среда до евентуално въвеждане на жилищни лофтове в бивши офис пространства. Като цяло, офис пазарът на Хонолулу през 2025 г. е стабилен – и може би по-здрав от много други пазари – с вакантност около ниските тийнейджърски проценти и стратегия, насочена към преосмисляне на излишните офис площи. Недостатъците са, че наемателите все още имат голям избор, така че наемодателите трябва да предлагат стимули (подобрения за наемателите, отстъпки за паркиране), за да осигурят наеми, а по-старите сгради без обновления може да продължат да изостават. Но в сравнение с градските ядра на континенталната част, перспективата за офисите в Хонолулу е предпазливо оптимистична, подкрепена от диверсифицирана икономика (включително държавни и военни наематели) и относително малко нови офис проекти в процес на разработка, които да конкурират съществуващия инвентар.

Търговски и индустриални площи: Ограничена вакантност на търговски площи, бум на търсенето на индустриални имоти

Търговските недвижими имоти в Хонолулу показаха устойчивост през 2024–25 г., подкрепени от възстановяващия се туризъм и стабилното местно потребление. Островната вакантност на търговските площи е около 5% – много ниско спрямо националните стандарти – и на практика остана непроменена в края на 2024 г. brevitas.com. В световноизвестния Уайкики, пешеходният трафик се възстанови, тъй като броят на посетителите през 2023–2025 г. се доближи до нивата отпреди пандемията, което донесе ползи за хотелите, ресторантите и търговците, насочени към туристи brevitas.com. Търговските обекти на главните улици в Уайкики (ул. Калакауа) и Ala Moana Center (най-големият открит търговски център в САЩ) отново постигат най-високи наеми, тъй като луксозните марки и туристическите търговци отчитат възстановяване на продажбите. Разходите на туристите за пазаруване достигнаха рекордни нива (разходите на посетителите са се увеличили с ~6,5% през първото тримесечие на 2025 г. спрямо предходната година dbedt.hawaii.gov dbedt.hawaii.gov), което води до стабилно търсене на търговски площи в туристическите центрове. Междувременно, кварталните и крайградските търговски площи също се представят добре – търговските центрове в развиващи се общности като Каполеи, Ева Бийч и Милилани се разширяват или са напълно заети, благодарение на нарастването на населението в тези райони brevitas.com. Инвеститорите изграждат търговски центрове с хранителни магазини и смесени проекти в Западен Оаху, за да обслужват наплива от нови жители. Наемите за първокласни търговски локации в Хонолулу постепенно се покачват, а новото строителство е ограничено (поради високите разходи и недостига на земя), което прави търговския сектор предимно в полза на наемодателите в топ локациите. Предизвикателствата за търговията са основно във второстепенните търговски коридори и по-старите търговски сгради, някои от които се сблъскват с високи разходи за поддръжка и конкуренция от електронната търговия. Но като цяло, търговският пазар в Хонолулу е стабилен, а завръщането на туризма повдигна както търговията в курортните зони, така и по-широката икономика.

От индустриалната страна, Оаху продължава да има един от най-ограничените индустриални пазари на недвижими имоти в страната. Поради ограничената индустриално зонирана земя (главно около пристанище Хонолулу, летището и индустриалния парк Кембъл), нивата на незаетост са под 2% от години. Дори към края на 2024 г., индустриалната незаетост беше около 0,9% colliers.com, като едва се е повишила от рекордно ниските нива въпреки няколко нови склада, които влизат в експлоатация. Търсенето на складови, дистрибуционни и логистични площи остава интензивно, движено от всичко – от строителни компании до дистрибутори на електронна търговия, които се нуждаят от местни съоръжения. Наемите за индустриални единици се покачват стабилно, а наемателите често трябва да подновяват договорите си по-рано или да се изправят пред липса на алтернативи. Новите индустриални разработки са изключително редки – един забележителен проект е планираното разширение близо до Каполей за логистични нужди, но обществената съпротива и разрешителните пречки правят новото предлагане бавно за реализиране. За инвеститорите индустриалните имоти в Хавай са ценен клас активи, предлагащи ниска незаетост и стабилен паричен поток. Основният проблем тук е, че всеки бизнес, който се нуждае от пространство (от склад до производство), има малко възможности, което може да ограничи икономическата диверсификация. От пазарна гледна точка обаче, индустриалните недвижими имоти са може би най-силният сектор в Хонолулу – практически пълна заетост, нарастващи наеми и нисък риск от свръхпредлагане.

Хотелиерство и хотелски имоти: Туризмът се възражда

Хотелиерската индустрия на Хавай – която е в основата на значителна част от недвижимите имоти там – отбеляза силно възстановяване през 2024 г. До края на 2024 г. средната заетост на хотелите в щата беше около 73% за годината brevitas.com, което е значително увеличение спрямо нивата по време на пандемията (които паднаха под 20% през 2020 г.), но все още малко под ~80%, постигнати през 2019 г. Хотелите на Оʻаху (Хонолулу/Вайкики) се представят добре, със заетост в средата на 70-те процента brevitas.com към края на 2024 г. и началото на 2025 г., благодарение на нарастващия брой посетители от континенталната част на САЩ и завръщането на груповия/бизнес туризъм (конгресите в Хавайския конгресен център се завърнаха). Важно е да се отбележи, че цените на стаите са скочили рязко – хотелиерите в Хавай се възползваха от натрупаното търсене, за да повишат цените. Средната дневна цена (ADR) в Хавай сега е приблизително 30% по-висока от преди пандемията (ADR за щата ~$340–$370 през 2024 г. срещу ~$280 през 2019 г.) brevitas.com. Това се превърна в почти рекордни приходи: хотелите в Хавай спечелиха около 5,5 милиарда долара през 2024 г. (доближавайки се до приходите от 2019 г., коригирани с инфлацията) brevitas.com. Във Вайкики много хотели са практически пълни през уикендите и в пиковия сезон, а приходите на стая (RevPAR) за луксозните имоти са сред най-високите в страната.

Сделките с хотелски недвижими имоти също се увеличиха – инвеститорите са уверени в дългосрочните перспективи на туризма в Хавай. Забележително е, че няколко високопрофилни хотелски реконструкции и продажби се случиха или са в процес. Например, емблематичната кула Aliʻi в Hilton Hawaiian Village предстои да бъде обновена, а японски инвеститори, които традиционно са големи играчи във Вайкики, постепенно възобновяват придобиванията си с възстановяването на пътуванията. Новото строителство на хотели е ограничено от земята и регулациите, но един от знаковите проекти е Mandarin Oriental Honolulu, комбинирана ултралуксозна хотелска и жилищна кула в строеж близо до Ала Моана (планирана за края на 2020-те години) brevitas.com. Освен това някои по-стари хотели се ребрандират или реновират, вместо да се строят нови. Извън Хонолулу, курортните зони на Мауи, Кауай и Големия остров също показаха различни резултати – например, хотелите на западната част на Мауи имаха затруднения след трагедията с пожара в Лахайна през 2023 г. (заетостта там падна под 60%, тъй като туризмът спря) brevitas.com, докато другите острови поеха част от това търсене.

Друга тенденция, която влияе на хотелската недвижимост в Хонолулу, е регулаторният натиск върху краткосрочните наеми. През 2022–2023 г. окръг Хонолулу въведе строги правила (Ordinance 22-7, Bill 41), които забраняват наемите под 90 дни в повечето жилищни райони (извън курортните зони). Това значително намали предлагането на легални ваканционни наеми, като върна туристите обратно към хотелите и малък брой легални курортни апартаменти. Заетостта на ваканционните наеми спадна до около 47% през 2024 г. заради новите правила и нарасналата конкуренция между Airbnb agencyhawaii.com. Някои собственици на апартаменти в Уайкики и Ко Олина, които преди отдаваха краткосрочно, са преминали към дългосрочен наем или са продали имотите си. За хотелите това е плюс – по-малко алтернативно предлагане означава по-високо търсене на хотели. За жилищния пазар ефектът е смесен: може да освободи част от имотите за местни наематели, но също така премахва източник на доходи за някои собственици. Намерението на града беше да възстанови жилищния фонд в кварталите и да намали въздействието на туризма върху местните общности, и към средата на 2025 г. консенсусът е, че туризмът до голяма степен се е върнал в хотелите.

Перспектива за хотелиерството: Очаква се туризмът да продължи да расте през 2025 г. и след това, макар и с по-умерен темп. Hawaiʻi Tourism Authority прогнозира пълно възстановяване на броя на посетителите до нивата преди COVID около 2025–2026 г., като някои пазари (САЩ Запад, Канада) вече надвишават нивата от 2019 г., докато Япония и други пазари от Азиатско-тихоокеанския регион изостават леко dbedt.hawaii.gov dbedt.hawaii.gov. Това означава, че заетостта на хотелите в Хонолулу може да се върне към горната граница от 70% през следващите години, особено когато японските пътувания се нормализират (което е критично за луксозния сегмент на Уайкики). От гледна точка на недвижимите имоти, хотелските активи в Хавай остават силно търсени и по принцип устойчиви на спадове – дори по време на COVID, въпреки че стойностите спаднаха, имаше малко принудителни продажби. Сега инвеститорите виждат потенциал за растеж с нормализирането на туризма. Една забележка: нови щатски инициативи за управление на въздействието на туризма (като предложената “зелена такса” за туристи или лимити на дневните посетители) могат леко да ограничат растежа, но и да гарантират устойчивост. Като цяло, пазарът на търговски имоти в Хонолулу е стабилен до разширяващ се през 2025 г.: офисите намират нова посока, търговските и индустриалните имоти са много силни, а хотелиерството се възражда, затвърждавайки статута на Хонолулу като световна дестинация и солиден дългосрочен инвестиционен пазар.

Преглед на пазара на наеми

Пазарът на жилища под наем в Хонолулу остава напрегнат и скъп през 2025 г. След години на покачване, наемите са се задържали на исторически високи нива, с умерен ръст само в определени райони. Медианният наем за Оаху (всички видове имоти) е приблизително $2,522 на месец към края на 2024 г. agencyhawaii.com. Според Zillow, средният наем в Хонолулу (град) е около $2,900 на месец в средата на 2025 г. zillow.com. За сравнение, типичен едностаен апартамент в Хонолулу сега се отдава под наем за около $2,200–$2,400, докато двустайните жилища средно са над $3,000 в желани квартали livinginhawaii.com. Тези нива на наем правят Хонолулу един от най-скъпите пазари за наеми в САЩ, наравно с крайбрежните градове в Калифорния. Ръстът на наемите се е забавил спрямо бума през 2021 г.; през 2024–25 г. наемодателите обикновено налагат по-малки увеличения (2–5% годишно, ако изобщо има такива). Всъщност, в някои райони се наблюдават стабилни или леко намаляващи наеми – например, управители на имоти във Вайкики съобщават, че излишъкът от жилища под наем (отчасти поради бивши Airbnb, превърнати в дългосрочни наеми) е задържал наемите agencyhawaii.com. От друга страна, жилищни квартали с голямо търсене близо до нови работни места и транспорт – Kakaʻako, Ala Moana, Kapolei – все още отчитат покачване на наемите, тъй като нови луксозни жилища под наем излизат на пазара и привличат наематели, готови да платят по-висока цена agencyhawaii.com.

Свободните жилища под наем в Хонолулу са относително малко – последните данни ги поставят около 4–6% (варира според под-пазара), което показва пазар, благоприятен за наемодателите, но не толкова краен, колкото по време на пиковата жилищна криза преди няколко години (когато свободните жилища паднаха под 3%). Увеличението на предлагането за продажба също доведе до малко повече налични жилища под наем, тъй като някои собственици предпочитат да отдават имотите си под наем, вместо да ги продават на охлаждащ се пазар. Освен това, демографските промени от времето на пандемията (изселване на част от жителите) са се стабилизирали; населението на Хавай дори леко се е увеличило през 2024 г. brevitas.com, което подхранва търсенето на жилища. Все повече жители наемат за по-дълго, тъй като покупката на жилище е недостижима за мнозина – делът на собствениците на жилища в Хонолулу (около 55%) е по-нисък от средния за САЩ, което отразява високите разходи за собственост. Затова има постоянен поток от наематели – от местни семейства до военен персонал (който получава жилищни надбавки) и работещи дистанционно от континенталната част, които изпробват „офис в рая“. Това поддържа високата заетост на добре разположените жилища под наем.

Значителна динамика на пазара на наеми е въздействието на регулациите за краткосрочни наеми. Тъй като хиляди ваканционни имоти бяха ефективно забранени да работят краткосрочно, много собственици пренасочиха тези апартаменти и къщи към договори за 6 или 12 месеца. Това доведе до еднократно увеличение на предлагането на дългосрочни наеми през 2023–2024 г. Управителите на имоти отбелязват, че първоначално това леко увеличи свободните жилища в квартали с много курорти (напр. Уайкики, Норт Шор), но пазарът до голяма степен е усвоил тези имоти до 2025 г. поради общия недостиг на жилища. Фирмата за управление на имоти Agency Rentals съветва собствениците на бивши Airbnb да преобразуват в дългосрочни наеми, за да се възползват от стабилното търсене, особено в семейно ориентирани квартали, където местните наематели са жадни за жилища agencyhawaii.com. Например, някои инвеститори с апартаменти в Ко Олина или Търтъл Бей (традиционни ваканционни места) са ги отдали под наем на военни или корпоративни наематели.

По отношение на достъпността, наемателите в Хонолулу се сблъскват с предизвикателства: средният доход на домакинство под наем (~$64K) едва смогва на тези наеми point2homes.com. Много домакинства плащат значително над 30% от дохода си за наем (Хавай последователно е сред най-лошите по достъпност на наемите). За да се справят с това, градът и щатът работят по проекти за достъпни наеми – използвайки програми като Фонда за въртящо се финансиране на жилища под наем и задължителното зониране. В Хонолулу се изграждат няколко нови жилищни комплекса с достъпни наеми (жилища с ограничен достъп според дохода), като The Reserve at Hilomoana в Каполеи и Halewaiʻolu Senior Residences в Чайнатаун. Освен това щатът удължи програмата за медиация при изгонване и разгледа (но не прие) законопроекти за изискване на по-дълго предизвестие при увеличение на наема hiappleseed.org hiappleseed.org. Тези мерки целят да дадат повече стабилност на наемателите. Друга скорошна промяна в политиката е Градският законопроект 3 (2024), който стимулира строителите да изграждат апартаменти под наем чрез по-бързо издаване на разрешителни и данъчни облекчения за имоти sachihawaii.com – това може да доведе до няколко хиляди нови наеми през следващите години, ако строителите се възползват.

Гледайки напред, пазарът на наеми се очаква да остане силен. Високите лихвени проценти затрудняват много потенциални купувачи за първи път да закупят жилище, така че те ще останат в групата на наемателите. В същото време, всяко икономическо забавяне може леко да намали търсенето (например, ако туризмът спадне, някои работни места в сферата на услугите може да бъдат загубени, което ще намали търсенето на наеми). Но предвид ограничения жилищен фонд на Хавай, дори и слабо нарастване на населението създава натрупано търсене на наеми. До 2030 г., освен ако не се построят много жилища, наемите вероятно ще продължат да се покачват. В краткосрочен план наемодателите се съветват да останат конкурентоспособни и фокусирани върху удобствата – увеличението на свободните жилища до около 5% означава, че наемателите имат малко повече избор, така че обновените уреди, включените комунални услуги или леко по-ниският наем могат да помогнат за по-бързо отдаване на жилищата reddit.com livinginhawaii.com. В крайна сметка: наемането в Хонолулу ще продължи да бъде скъпо начинание, а пазарът на наеми ще остане критична и внимателно наблюдавана част от цялостната картина на недвижимите имоти.

Нови и предстоящи проекти

Градски Хонолулу – Какаʻако и Ала Моана: Никъде развитието не е по-драматично, отколкото в Какаʻако, градският район между центъра на Хонолулу и Уайкики. Под ръководството на генералния план на Ward Village на Howard Hughes Corporation и няколко други инвеститори, силуетът на Какаʻако се променя с елегантни високи сгради. Последните и предстоящи проекти включват: Victoria Place (луксозна жилищна кула, завършена през 2024 г.), The Park Ward Village (жилищна кула с изглед към парк, която ще бъде завършена през 2025 г.) hawaiihomelistings.com hawaiihomelistings.com, Kalae (още една луксозна кула на Ala Moana Blvd в строеж) hawaiihomelistings.com, Launiu (планирана срещу Ward, започва строеж скоро) hawaiihomelistings.com, ʻĀlia (луксозна смесена кула от Kobayashi Group, започната през 2024 г.) hawaiihomelistings.com, и Kaliʻu (нова жилищна сграда на 728 Ala Moana Blvd с широки гледки към океана) hawaiihomelistings.com. Също така в процес на планиране са Ilima и Melia, две кули, които ще се издигнат над търговския център Ward Center hawaiihomelistings.com. Всички тези проекти заедно ще добавят няколко хиляди нови жилищни единици, много от които луксозни или „резервни“ (за работещи) до края на 2020-те години. Само Ward Village последователно продава единици на цени от $1,200 – $2,000+ на квадратен фут, което отразява силното търсене на луксозен градски живот в Хонолулу. Районът също така се възползва от подобрения в инфраструктурата – по-специално, нов пешеходен мост над булевард Ала Моана, открит през 2025 г. hawaiihomelistings.com, който по-добре свързва жилищата на Ward Village с плажния парк Ala Moana (голяма атракция за жителите). Тази вълна на развитие трансформира Какаʻако в истински квартал за живот, работа и забавление, с нови магазини, ресторанти и дори планирана жп станция наблизо (Civic Center station по бъдещата железопътна линия на Хонолулу).

В съседство с Какаʻако, кварталът Ala Moana също отбелязва растеж. Акцент е планираният Mandarin Oriental Honolulu, 36-етажна кула, която съчетава петзвезден хотел със 125 стаи и 99 ултралуксозни резиденции (маркирани като The Residences at Mandarin Oriental). Строителството започна през 2023 г. и се очаква да приключи около 2026–2027 г. brevitas.com. Жилищата – някои с цени над 20 милиона долара – са насочени към купувачи с висока нетна стойност и ще поставят нов стандарт за лукс в Хонолулу. В близост, емблематичният търговски център Ala Moana добавя нов развлекателен комплекс и евентуално небостъргач на своята територия. Предложен е проект с две кули, наречен The Plaza at Ala Moana (на улица Кона), и срещу мола, един инвеститор планира Sky Ala Moana 2, след успеха на първата кула Sky Ala Moana. Тези проекти се възползват от предстоящата гара на Ala Moana, която ще бъде крайна спирка на железопътната линия на Хонолулу до 2031 г. Обещанието на железницата насърчава Транзитно-ориентирано развитие (TOD) – очаквайте средновисоки и високи сгради да се групират около гарите от Калихи до Ала Моана през следващите години.

Другаде на Оʻаху: Извън градското ядро, значително строителство се извършва в Западен и Централен Оʻаху, за да се отговори на търсенето на жилища. В Каполеи (“Вторият град”) няколко проекта осигуряват нови жилища. Главно планираната общност Ho‘opili в Ева строи хиляди домове на етапи (еднофамилни, таунхауси и апартаменти) по новата железопътна линия. До 2025 г. Ho‘opili е добавила нови училища, паркове и търговски центрове, за да подкрепи нарастващото си население. Koa Ridge в Централен Оʻаху (район Waipio) е друг голям главно планиран проект, който в крайна сметка ще донесе ~3 500 жилища, заедно с център на селището и медицински комплекс. Тези крайградски проекти обикновено включват комбинация от жилища на пазарни цени и някои на по-достъпни цени (макар че “достъпно” е относително в Хавай). Търсенето на нови домове в тези райони е силно, като често се използват лотарийни системи за продажби.

По отношение на курорти и хотели, освен Mandarin Oriental, един от най-очакваните е потенциалният Atlantis Resort в Ko Olina (западен Оʻаху). Този проект се обсъжда отдавна – мега-курорт с аквариуми и водни паркове – но към 2025 г. все още не е започнато строителство и статутът му е несигурен. По-конкретни са разширенията на тайм-шер и хотели от съществуващи оператори: Disney’s Aulani в Ko Olina добавя удобства, а Hilton Hawaiian Village в Уайкики обяви планове за нова кула в кампуса си. Също така, близо до Уайкики, Halekulani Corporation на Hawaiian Village отвори хотел Halepuna през 2019 г. (бутиков “сестрински” хотел на Halekulani); макар и не нов през 2025 г., той е част от обновения инвентар на възможностите за настаняване. Някои по-стари кондо-хотели в Уайкики (като Ala Moana Hotel Condo, Ilikai) се реновират, за да останат конкурентоспособни. Друга интересна посока на развитие е преобразуването на определени имоти в жилища – например, няколко по-малки хотела или жилищни сгради в Уайкики са предложени за преобразуване в достъпни жилища за местни жители, използвайки държавни средства (за да се увеличи жилищният фонд и да се намалят по-нискокласните туристически единици).

От страна на публичната инфраструктура, голямата новина ев Хонолулу (сега брандиран като „Skyline“). Първият сегмент на железницата беше открит в средата на 2023 г. от East Kapolei до стадион Aloha. Следващите сегменти, достигащи летището и навлизащи в градския Хонолулу, са в процес на строителство до края на 2020-те години. Тази железопътна линия стимулира развитието около гарите: градът е увеличил плътността в няколко, насърчавайки изграждането на жилища с висока плътност и смесени проекти близо до гари като Kalihi, Iwilei и Pearlridge. Например, високият проектблизо до гара Pearlridge ще донесе жилища и търговски площи. Щатът също планира да преустрои обекта на(Halawa) в смесен спортен и развлекателен район с жилища – проект, който се очаква да започне до 2026 г. и може да включва до 3 000 нови жилищни единици в този район. Всичко това е част от по-широка стратегия за насочване на растежа към, облекчаване на трафика и добавяне на жилища без разрастване.

В обобщение, строителната активност в Хонолулу е много интензивна, с ясно разделение: луксозни градски апартаменти в центъра и така необходимите семейни жилища в западната част. Обществените опасения относно презастрояването и натоварването на инфраструктурата продължават, така че всеки проект е подложен на сериозен контрол (например жителите на Kakaʻako повдигат въпроси за гледките и задръстванията). Но общата тенденция е, че Хонолулу строи нагоре, а не навън, опитвайки се да отговори на нуждите от население и жилища в ограничена площ. До края на това десетилетие градският пейзаж ще се е променил видимо – нови лъскави кули в Kakaʻako и по Ala Moana, нови крайградски селища в Западен Оаху и, надяваме се, железопътна система, която ги свързва. Инвеститорите в недвижими имоти и собствениците на жилища трябва внимателно да следят тези тенденции, тъй като те показват къде може да се концентрира бъдещият растеж и повишаването на стойността.

Възможности и рискове за инвестиции

Недвижимите имоти в Хавай отдавна се считат за сигурна инвестиция, а 2025 г. продължава да предлага възможности – макар и с някои нови рискове, които трябва да се вземат предвид.

Местни срещу международни купувачи: Традиционно Оаху привлича значителен интерес от международни купувачи (японски, канадски, корейски, китайски) и инвеститори от континенталната част на САЩ, освен местните купувачи. По време на пандемията активността на международните купувачи спадна рязко поради ограниченията за пътуване. През 2024–2025 г. наблюдаваме постепенно завръщане на чуждестранните купувачи, особено с възобновяването на японския туризъм. Въпреки това, силният щатски долар и икономическите условия в Япония означават, че японската вълна от купувачи е по-малка от бума през 80-те години. Повечето инвестиционна активност сега идва от континенталната част на САЩ – например технологично богатство от Калифорния или институционални фондове, търсещи стабилни активи. Чуждестранните инвестиции остават ключови, особено в сектора на апартаментите: UHERO отбелязва, че на съседните острови мнозинството от купувачите на луксозни апартаменти са извън щата uhero.hawaii.edu. На Оаху делът е по-нисък, но все пак значителен (много апартаменти в Уайкики и имоти в Ko Olina са собственост на неместни лица). За инвеститорите Хонолулу предлага атрактивен актив: високо търсене, ограничено предлагане и международна привлекателност.

Съображения за доходност и паричен поток: Един от рисковете за инвеститорите е ниските капитализационни проценти (cap rates) – имотите в Хавай обикновено имат по-ниска доходност от наеми в сравнение с инвестициите на континента, поради високите цени на покупка. Жилищна инвестиция в Хонолулу може да донесе само 3–4% годишна възвръщаемост от наем спрямо покупната цена при днешните наеми, което, с нарастващите лихвени проценти, може да означава отрицателен паричен поток при използване на заем. Въпреки това, много купувачи на луксозни имоти и чуждестранни купувачи са купувачи в брой (особено в най-високия сегмент) luxurybigisland.com luxurybigisland.com, така че те са по-малко чувствителни към лихвените проценти и се фокусират върху дългосрочна оценка и диверсификация на активите. Всъщност, на луксозния пазар, парите в брой са цар – тенденция, която вероятно ще продължи luxurybigisland.com. За тези, които се интересуват от имоти под наем, еднофамилните къщи в добри квартали се радват на постоянен интерес от наематели (често военни офицери или корпоративни премествания), а добре управляваните ваканционни имоти в курортните зони все още могат да бъдат доходоносни (легалните краткосрочни имоти в Уайкики имат висока заетост). Има и нарастващ интерес към алтернативни наеми, като отдаване под наем на дистанционно работещи за 3-6 месечни „работни ваканции“, което някои инвеститори проучват.

Възможности за развитие и добавяне на стойност: Разработчиците и инвеститорите, търсещи добавена стойност, виждат възможност в остарелия сграден фонд. В Хонолулу има много кооперации и апартаменти от 60-те до 80-те години, които могат да бъдат реновирани или преустроени. Например, някои ниски жилищни сгради в градския Хонолулу могат да бъдат изградени наново като средновисоки сгради, ако зонирането го позволява, възползвайки се от Bill 7 (инициатива на Хонолулу за малки достъпни жилищни проекти под наем). Освен това, сега когато щатът позволява 2 ADUs на един парцел hiappleseed.org, инвеститор може да вземе еднофамилна собственост на Оаху и да добави къщички под наем за увеличаване на дохода (ако размерът на парцела и инфраструктурата го позволяват). Има и интерес към преобразуване на затруднени хотели в апартаменти – по-малки, по-стари хотели, които вече не са конкурентоспособни, могат да бъдат преобразувани в жилища за работещи (с държавна подкрепа). Пример за това е преобразуването на бивш хотел в Уайкики в Hale Kalele (достъпни жилища за семейства). Такива креативни преустройства могат да донесат добри печалби и да помогнат за решаване на жилищните нужди.

Рискове – Икономически и екологични: От страна на риска, макроикономическите фактори представляват най-голямата заплаха. Потенциална рецесия в САЩ в края на 2025 или 2026 г. може да забави търсенето – по-малко заможни емигранти, които купуват втори домове, по-предпазливи местни купувачи и евентуално по-малко туристи (което ще засегне сектора на гостоприемството). Това може да окаже натиск за понижаване както на цените, така и на наемите, особено в по-високите ценови сегменти или на пазара на втори домове по желание. Въпреки това, Хавай исторически често се представя по-добре по време на национални рецесии по отношение на стойността на жилищата, благодарение на постоянния приток на хора, които искат да живеят или да притежават част от рая. Друг риск са лихвените проценти: ако лихвите останат високи или се повишат, достъпността за местните ще остане много ограничена – това може допълнително да намали обема на продажбите и в крайна сметка да ограничи ръста на цените. Видяхме през 2022–2023 г. как скокът до ~7% ипотечни кредити бързо охлади пазара.

Регулаторен риск е друг фактор. Политиците в Хавай все по-често опитват мерки за укротяване на пазара на недвижими имоти в полза на местните – примери са обсъжданият данък върху празните жилища (който може да наложи допълнителна такса за имоти, които са празни повече от половината година) honolulucitycouncil.org, или дори потенциално контрол на наемите (в момента не е на дневен ред, но групи на наемателите са го повдигали като идея). Въпреки че Хавай традиционно е за правата на собственост, жилищната криза подтиква към смели идеи. Подобни мерки могат да повлияят на възвръщаемостта или стратегиите за инвестиции (например, данък върху празните жилища може да подтикне някои собственици да продават или отдават под наем, което влияе на предлагането). Инвеститорите трябва да следят промените в политиката както на окръжно, така и на щатско ниво.

Климат и застраховане: Нарастваща загриженост са климатичните промени и рискът от природни бедствия, което е много важно при имотите на островите. През 2023 г. горският пожар в Лахайна на Мауи беше сигнал за опасността от пожари и климатични рискове дори в Хавай. Покачването на морското равнище е бавен процес, който може да засегне ниско разположени квартали като Уайкики, Mapunapuna и Ewa Beach през следващите десетилетия. Вече наводненията от King Tide понякога засягат някои улици в Хонолулу. Това може да доведе до увеличени разходи за застраховки и адаптация. Всъщност, застрахователните премии в Хавай нарастват с около 15% годишно за крайбрежните имоти agencyhawaii.com agencyhawaii.com. Някои застрахователи затягат покритието за урагани/вятър или изискват по-високи самоучастия. Инвеститорите, особено тези, които купуват близо до океана, трябва да включат тези разходи и евентуално да преоборудват имотите за устойчивост (подсилване на покриви, повдигане на конструкции и др.). Добрата новина е, че Хавай е проактивен – например, новите сгради имат строги стандарти за урагани, а се обсъждат и диги и помпи в райони като Уайкики. Но в дългосрочен план климатичният риск е нещо, което може да повлияе на стойността на имотите в най-уязвимите локации и трябва да бъде част от всяка оценка на риска.

Перспектива за инвеститорите: Въпреки високите входни цени, недвижимите имоти в Хавай остават желана дългосрочна инвестиция. Те предлагат диверсификация на портфейла и обикновено стабилно поскъпване; както казват, „повече земя в Хавай няма да се прави“. Много инвеститори го разглеждат като поколенческо притежание или бъдещ пенсионен план (купи сега, отдавай под наем, пенсионирай се по-късно в дома). С прогнозите за умерен растеж, а не срив, дори тези, които купят през 2025 г. на върхови цени, имат добри перспективи стойността да е по-висока до 2030 г. Наемният пазар осигурява заден план – ако даден имот не може да се продаде на желаната цена, има голям шанс да се отдаде под наем и да се покрият разходите, предвид търсенето на жилища в Хавай. Един ключ за новите инвеститори е да избират сегментите разумно. Ултралуксозните апартаменти могат да бъдат волатилни (зависят от чуждестранни купувачи) и имат високи текущи разходи (такси/данъци), докато жилищата от среден клас (например апартамент под $600k или къща под $1M в добър училищен район) имат голям местен купувачески и наемен пул, следователно може би по-нисък риск. Търговските инвестиции като малки търговски центрове или индустриални складове също са привлекателни, ако могат да се намерят, тъй като тези сектори са с ограничено предлагане. Като цяло, Хавай предлага силни дългосрочни основи – привлекателен начин на живот, ограничена земя и милиони, които искат да живеят/посещават – но инвеститорите трябва да са наясно с краткосрочните предизвикателства като лихвени проценти, регулаторни промени и да се уверят, че стратегията им съответства на уникалната динамика на пазара в Хавай.

Актуализации на зонирането и държавната политика

Държавната политика играе ключова роля на пазара на недвижими имоти в Хонолулу, особено сега, когато лидерите се борят с високите жилищни разходи и натиска за развитие. Ето някои основни скорошни актуализации на зонирането и политиката, които засягат недвижимите имоти:

Разширяване на допълнителните жилищни единици (ADUs): През 2024 г. щатският законодателен орган прие SB 3202 (Закон 39) , революционен закон, който позволява до две ADU на един жилищен парцел в целия щат hiappleseed.org hiappleseed.org. Преди това Хонолулу позволяваше една ADU (къща за гости) на определени парцели; сега собствениците потенциално могат да добавят още две малки жилища, ако инфраструктурата го позволява. Това ефективно променя зонирането на много еднофамилни квартали, за да се осигури повече жилища. Въпреки това, Градският съвет на Хонолулу изрази опасения относно натоварването на инфраструктурата и се опита да се противопостави (местните власти не харесват щатът да отменя общинското зониране). Законът запазва правомощията на окръга за одобрение поотделно, така че прилагането е в ход. Ако бъде възприето, това може постепенно да увеличи предлагането на наеми и възможностите за многопоколенчески жилища на целия остров.

През 2024 г. щатският законодателен орган прие , революционен закон, който в целия щат hiappleseed.org hiappleseed.org. Преди това Хонолулу позволяваше една ADU (къща за гости) на определени парцели; сега собствениците потенциално могат да добавят още две малки жилища, ако инфраструктурата го позволява. Това ефективно променя зонирането на много еднофамилни квартали, за да се осигури повече жилища. Въпреки това, Градският съвет на Хонолулу изрази опасения относно натоварването на инфраструктурата и се опита да се противопостави (местните власти не харесват щатът да отменя общинското зониране). Законът запазва правомощията на окръга за одобрение поотделно, така че прилагането е в ход. Ако бъде възприето, това може постепенно да увеличи предлагането на наеми и възможностите за многопоколенчески жилища на целия остров. Преобразуване на търговски сгради в жилищни: Наред с ADUs, HB 2090 (Закон 37, 2024) беше приет, за да позволи имоти, зонирани за търговска употреба, да се използват за жилищни цели hiappleseed.org. Това е насочено директно към празни офис сгради и търговски центрове – улеснявайки собствениците да превърнат, например, празна търговска сграда в апартаменти или кооперации. Вероятно Хонолулу ще определи подходящи места (може би части от Downtown, Iwilei, Kaimuki и др.), където това може да помогне за добавяне на жилища. Зониращите кодове ще се нуждаят от корекции за паркиране, размер на жилищата и др., но тази политика показва креативен подход за добавяне на жилища и съживяване на недостатъчно използвани райони.

Наред с ADUs, беше приет, за да позволи имоти, зонирани за търговска употреба, да се използват за жилищни цели hiappleseed.org. Това е насочено директно към празни офис сгради и търговски центрове – улеснявайки собствениците да превърнат, например, празна търговска сграда в апартаменти или кооперации. Вероятно Хонолулу ще определи подходящи места (може би части от Downtown, Iwilei, Kaimuki и др.), където това може да помогне за добавяне на жилища. Зониращите кодове ще се нуждаят от корекции за паркиране, размер на жилищата и др., но тази политика показва креативен подход за добавяне на жилища и съживяване на недостатъчно използвани райони. Стимули за достъпни жилища (Законопроект 3 на Хонолулу): На окръжно ниво, кметът на Хонолулу Рик Блангиарди подписа Законопроект 3 (2024) , който засилва стимулите за развитие на достъпни жилища под наем sachihawaii.com. Той разширява освобождаването от данък върху имотите и отменя определени такси за квалифицирани проекти (тези, които заделят жилища за наематели с ниски доходи). Законопроектът също така ускорява обработката на разрешителни за тези проекти (целта е 90-дневен срок). Целта е да се насърчат частните инвеститори да строят повече жилища за работещи . Като се имат предвид високите строителни разходи в Хавай, тези стимули се считат за необходими, за да направят проектите възможни. В резултат на това няколко нови проекта за жилища под наем за хора с ниски и „средни“ доходи бяха обявени за градския Хонолулу и Западен Оаху, често чрез публично-частни партньорства.

На окръжно ниво, , който засилва стимулите за развитие на достъпни жилища под наем sachihawaii.com. Той разширява освобождаването от данък върху имотите и отменя определени такси за квалифицирани проекти (тези, които заделят жилища за наематели с ниски доходи). Законопроектът също така ускорява обработката на разрешителни за тези проекти (целта е 90-дневен срок). Целта е да се насърчат частните инвеститори да строят повече . Като се имат предвид високите строителни разходи в Хавай, тези стимули се считат за необходими, за да направят проектите възможни. В резултат на това няколко нови проекта за жилища под наем за хора с ниски и „средни“ доходи бяха обявени за градския Хонолулу и Западен Оаху, често чрез публично-частни партньорства. Предложение за данък върху „празните жилища“: През 2024 г. членове на Съвета на Хонолулу внесоха Законопроект 46 за въвеждане на данък върху празните жилища – такса за жилищни имоти, които са празни повече от половин година honolulucitycouncil.org. Това е по модел на данъка във Ванкувър и има за цел да подтикне инвеститорите, които държат жилища празни, да ги отдават под наем или да плащат данък, който финансира жилищни програми. Идеята е спорна сред собствениците на имоти, но защитниците твърдят, че около 34 000 празни жилища в Хонолулу (някои са ваканционни или инвестиционни имоти) са ресурс, който може да се използва за местни жилища. Към 2025 г. тази мярка все още се обсъжда; ако бъде приета, може леко да увеличи дългосрочното предлагане на жилища под наем и да генерира приходи за достъпни жилища. Това е знак, че Хавай обмисля по-строги мерки за справяне с празните жилища и спекулациите.

През 2024 г. членове на Съвета на Хонолулу внесоха за въвеждане на данък върху празните жилища – такса за жилищни имоти, които са празни повече от половин година honolulucitycouncil.org. Това е по модел на данъка във Ванкувър и има за цел да подтикне инвеститорите, които държат жилища празни, да ги отдават под наем или да плащат данък, който финансира жилищни програми. Идеята е спорна сред собствениците на имоти, но защитниците твърдят, че около 34 000 празни жилища в Хонолулу (някои са ваканционни или инвестиционни имоти) са ресурс, който може да се използва за местни жилища. Към 2025 г. тази мярка все още се обсъжда; ако бъде приета, може леко да увеличи дългосрочното предлагане на жилища под наем и да генерира приходи за достъпни жилища. Това е знак, че Хавай обмисля по-строги мерки за справяне с празните жилища и спекулациите. Регулации за краткосрочни наеми: Основна промяна в политиката беше Ordinance 22-7 (Bill 41) , приета през 2022 г., която влезе в пълна сила през 2023 г. Тази наредба забранява краткосрочните наеми (престои под 90 дни) в повечето жилищни райони на Оаху, с изключение на определени курортни зони (като части от Уайкики, Ко Олина, Търтъл Бей). Наредбата също така увеличи контрола и глобите за незаконни ваканционни наеми. Това имаше незабавен ефект: хиляди имоти в Airbnb/VRBO бяха затворени или преобразувани в дългосрочни наеми. Наредбата беше оспорена в съда, но до голяма степен беше потвърдена (с корекция, която позволи 30-дневни наеми, докато делото е висящо, като скоро вероятно ще се премине към 90 дни). Намерението на политиката е да върне жилищата на местните жители и да намали въздействието на посетителите върху кварталите. За недвижимите имоти това означава, че имотите извън курортните зони загубиха потенциала си за доходи от краткосрочни наеми , което може да понижи стойността на апартаменти или къщи, които са били рекламирани като ваканционни имоти. Обратно, имотите вътре в курортните зони (като кондотели в Уайкики) станаха по-ценни, тъй като държат почти монопол върху легалните ваканционни наеми. Градът продължава активния контрол и тази политика изглежда ще остане, като променя инвестиционната логика за много жилищни имоти.

Основна промяна в политиката беше , приета през 2022 г., която влезе в пълна сила през 2023 г. Тази наредба забранява краткосрочните наеми (престои под 90 дни) в повечето жилищни райони на Оаху, с изключение на определени курортни зони (като части от Уайкики, Ко Олина, Търтъл Бей). Наредбата също така увеличи контрола и глобите за незаконни ваканционни наеми. Това имаше незабавен ефект: хиляди имоти в Airbnb/VRBO бяха затворени или преобразувани в дългосрочни наеми. Наредбата беше оспорена в съда, но до голяма степен беше потвърдена (с корекция, която позволи 30-дневни наеми, докато делото е висящо, като скоро вероятно ще се премине към 90 дни). е да върне жилищата на местните жители и да намали въздействието на посетителите върху кварталите. За недвижимите имоти това означава, че , което може да понижи стойността на апартаменти или къщи, които са били рекламирани като ваканционни имоти. Обратно, имотите вътре в курортните зони (като кондотели в Уайкики) станаха по-ценни, тъй като държат почти монопол върху легалните ваканционни наеми. Градът продължава активния контрол и тази политика изглежда ще остане, като променя инвестиционната логика за много жилищни имоти. Зониране и инициативи за увеличаване на плътността: Градът и окръг Хонолулу актуализират своя Oʻahu General Plan и кварталните TOD планове . Районите около новите жп гари претърпяха промени в зонирането към по-висока плътност . Например, около гарите Калихи и Ивилей, градът насърчава строителството на средновисоки апартаменти и смесено предназначение. В квартали като Ала Моана, специалният Ala Moana TOD Plan позволява високи сгради в замяна на обществени ползи. Какаако, който е под юрисдикцията на Hawaii Community Development Authority (HCDA), продължава да одобрява нови кули според своя мастер план. Междувременно има известно обществено недоволство в райони като Уиндвард Оаху или Северния бряг, където жителите се противопоставят на всякакви промени в зонирането, които биха увеличили застрояването. В Източен Хонолулу, например, имаше предложение да се позволят някои апартаменти в определени търговски зони (за създаване на жилища), но то срещна съпротива. Моделът е: градското ядро и Западен Оаху са предвидени за растеж , докато селските и утвърдени крайградски райони остават защитени чрез зониране. С нарастващите жилищни нужди, очаквайте още дебати как да се променя зонирането – включително евентуално увеличаване на височините или намаляване на изискванията за паркиране – особено при спешната нужда от повече жилища.

Градът и окръг Хонолулу актуализират своя . Районите около новите жп гари претърпяха . Например, около гарите Калихи и Ивилей, градът насърчава строителството на средновисоки апартаменти и смесено предназначение. В квартали като Ала Моана, специалният позволява високи сгради в замяна на обществени ползи. Какаако, който е под юрисдикцията на Hawaii Community Development Authority (HCDA), продължава да одобрява нови кули според своя мастер план. Междувременно има известно обществено недоволство в райони като Уиндвард Оаху или Северния бряг, където жителите се противопоставят на всякакви промени в зонирането, които биха увеличили застрояването. В Източен Хонолулу, например, имаше предложение да се позволят някои апартаменти в определени търговски зони (за създаване на жилища), но то срещна съпротива. Моделът е: , докато селските и утвърдени крайградски райони остават защитени чрез зониране. С нарастващите жилищни нужди, очаквайте още дебати как да се променя зонирането – включително евентуално увеличаване на височините или намаляване на изискванията за паркиране – особено при спешната нужда от повече жилища. Инфраструктурни и климатични политики: През 2025 г. щатът и градът също интегрират устойчивост към климата в правилата за застрояване. Например, новите правила за отстояние от бреговата линия (Act 16, 2020) изискват сградите да са по-далеч от брега, за да се отчете покачването на морското равнище. Хонолулу планира подобрения на инфраструктурата като модернизация на канализацията и такса за дъждовни води – това може да повлияе на сроковете и разходите за строителство. Има и щатска инициатива за устойчив туризъм: беше въведен законопроект за „Зелена такса“, който да облага посетителите за опазване на околната среда, и макар да не е пряко политика за недвижими имоти, признаването на въздействието на туризма може да повлияе на бъдещи одобрения за курортно строителство или да изисква повече мерки за смекчаване от страна на инвеститорите.

В обобщение, политическият пейзаж на Хонолулу активно се развива, за да отговори на достъпността и устойчивостта на жилищата. Тенденцията е към насърчаване на повече жилищно строителство (чрез увеличаване на плътността и стимули), като същевременно се управляват ефектите от туризма и собствеността на отсъстващи собственици. За заинтересованите страни в недвижимите имоти е от съществено значение да бъдат информирани за тези промени в политиката – те могат значително да променят стойността на имотите и разрешените употреби. Досега мерки като разширяване на ADU и увеличаване на плътността около транспортни коридори показват проразвиваща позиция за увеличаване на предлагането, докато забраната за краткосрочни наеми и потенциалният данък върху празните жилища показват приоритет към местното жилищно ползване. Балансът между тези мерки ще оформи пазара на недвижими имоти в Хонолулу през следващите години.

Най-добре представящи се и нововъзникващи квартали

Пейзажът на недвижимите имоти в Хонолулу е мозайка от разнообразни квартали, всеки със свои тенденции. Ето някои от най-добре представящите се и нововъзникващи райони към 2025 г.:

Какаʻако/Уорд и Ала Моана (Метро Хонолулу): Както беше споменато, Какаʻако преживява бум с нови луксозни кооперации , което го прави най-динамичния квартал по отношение на развитие. Той бързо се превърна в предпочитан адрес за купувачи от висок клас, които търсят градско удобство – подобно на версията на Манхатън или центъра на Маями в Хонолулу. Апартаменти в нови сгради като Waiea, Anaha (завършена преди няколко години) и предстоящата Kalae редовно се продават за няколко милиона долара. Трансформацията на района (нови супермаркети, паркове, арт инсталации) го прави много желан. В резултат на това Какаʻако отчита силно поскъпване на цените през последното десетилетие и продължава да превъзхожда много други квартали както по ръст на цените, така и по обем на продажбите. Съседната Ала Моана, с малко по-стари кооперации и търговския център, също се радва на подновен интерес, особено с оглед на това, че железопътната линия ще завършва там. Инвестиционна перспектива: Положителна, макар и основно ограничена до пазара на кооперации; това е убежище за по-заможни купувачи и инвеститори, като някои жилища се използват като pieds-à-terre или дългосрочни наеми, насочени към заможни наематели.

Както беше споменато, Какаʻако , което го прави най-динамичния квартал по отношение на развитие. Той бързо се превърна в предпочитан адрес за купувачи от висок клас, които търсят градско удобство – подобно на версията на Манхатън или центъра на Маями в Хонолулу. Апартаменти в нови сгради като Waiea, Anaha (завършена преди няколко години) и предстоящата Kalae редовно се продават за няколко милиона долара. Трансформацията на района (нови супермаркети, паркове, арт инсталации) го прави много желан. В резултат на това Какаʻако отчита през последното десетилетие и продължава да превъзхожда много други квартали както по ръст на цените, така и по обем на продажбите. Съседната Ала Моана, с малко по-стари кооперации и търговския център, също се радва на подновен интерес, особено с оглед на това, че железопътната линия ще завършва там. Положителна, макар и основно ограничена до пазара на кооперации; това е убежище за по-заможни купувачи и инвеститори, като някои жилища се използват като pieds-à-terre или дългосрочни наеми, насочени към заможни наематели. Уайкики: Уайкики е туристическото сърце на Хонолулу и уникален пазар на кооперации. Има смесица от кондотели, жилищни кооперации и луксозни хотелски резиденции (като Ritz-Carlton Waikiki). Недвижимите имоти в Уайкики се представяха добре преди пандемията поради потенциала за доходи от ваканционни наеми. С новите правила, Уайкики е едно от малкото места, където краткосрочните наеми все още са легални , така че определени сгради (тези със статут на курортна зона) остават инвестиционни горещи точки. Представянето на имотите тук варира: луксозни кооперации като Trump Tower Waikiki или Ritz-Carlton запазват високи стойности (търсени от международни купувачи), докато някои по-стари апартаменти без асансьор са в застой. Привлекателността на Уайкики остава – на пешеходно разстояние до известни плажове, ресторанти и забавления. С възстановяването на туризма, доходността от наеми за легални ваканционни кооперации тук отново нараства. Затова Уайкики остава „класика“ за инвеститорите, макар че бъдещите купувачи трябва да са добре информирани кои сгради позволяват какви ползвания.

Уайкики е туристическото сърце на Хонолулу и уникален пазар на кооперации. Има смесица от кондотели, жилищни кооперации и луксозни хотелски резиденции (като Ritz-Carlton Waikiki). Недвижимите имоти в Уайкики се представяха добре преди пандемията поради потенциала за доходи от ваканционни наеми. С новите правила, , така че определени сгради (тези със статут на курортна зона) остават инвестиционни горещи точки. Представянето на имотите тук варира: луксозни кооперации като Trump Tower Waikiki или Ritz-Carlton запазват високи стойности (търсени от международни купувачи), докато някои по-стари апартаменти без асансьор са в застой. Привлекателността на Уайкики остава – на пешеходно разстояние до известни плажове, ресторанти и забавления. С възстановяването на туризма, доходността от наеми за легални ваканционни кооперации тук отново нараства. Затова Уайкики остава „класика“ за инвеститорите, макар че бъдещите купувачи трябва да са добре информирани кои сгради позволяват какви ползвания. Кахала и Diamond Head (Източен Хонолулу): Това е класическият луксозен жилищен квартал на Хонолулу – известен с имотите си на първа линия до плажа и тихите улици. Кахала в частност е като Бевърли Хилс на Оаху. През последните години тук имаше бум на ултралуксозни продажби (с няколко сделки над $10 млн. и рекордната продажба за $65 млн. през 2025 г. hicentral.com, което наистина подчертава елитния му статус). Пазарът в Кахала е силно ограничен откъм предлагане; само няколко къщи сменят собственост всяка година. Цените са на рекордно високи нива (медианата често е $2–4 млн. за къщи, които не са на плажа, а тези на плажа лесно надхвърлят $10 млн.). Районите Diamond Head и Black Point също са от най-висок клас. Тези квартали се представят стабилно – рядко губят значително от стойността си, дори при спадове, заради престижа и оскъдността си. За инвеститорите това обикновено са дългосрочни или наследствени покупки (наемната доходност е ниска, тъй като не можеш да дадеш под наем къща в Кахала за $5 млн. на пропорционално висок наем, но поскъпването и престижът движат стойността). Класифицираме ги като най-добре представящи се по отношение на запазване на стойността и реализиране на премиум цени , макар че не са „нововъзникващи“, тъй като са добре установени.

Това е класическият на Хонолулу – известен с имотите си на първа линия до плажа и тихите улици. Кахала в частност е като Бевърли Хилс на Оаху. През последните години тук имаше бум на ултралуксозни продажби (с няколко сделки над $10 млн. и рекордната продажба за $65 млн. през 2025 г. hicentral.com, което наистина подчертава елитния му статус). Пазарът в Кахала е силно ограничен откъм предлагане; само няколко къщи сменят собственост всяка година. Цените са на рекордно високи нива (медианата често е $2–4 млн. за къщи, които не са на плажа, а тези на плажа лесно надхвърлят $10 млн.). Районите Diamond Head и Black Point също са от най-висок клас. Тези квартали се представят стабилно – рядко губят значително от стойността си, дори при спадове, заради престижа и оскъдността си. За инвеститорите това обикновено са дългосрочни или наследствени покупки (наемната доходност е ниска, тъй като не можеш да дадеш под наем къща в Кахала за $5 млн. на пропорционално висок наем, но поскъпването и престижът движат стойността). Класифицираме ги като най-добре представящи се по отношение на , макар че не са „нововъзникващи“, тъй като са добре установени. Хавай Кай (Източен Хонолулу): Крайбрежна предградска общност, Хавай Кай постоянно се нарежда сред най-желаните семейни райони. Добрите училища, къщите на марината и търговските удобства го правят популярен сред местни професионалисти и военни. „Добре се представя“ в смисъл, че предлагането е ограничено (това е планиран район с краен капацитет), а търсенето е стабилно, така че цените се покачват постоянно. Медианната цена на еднофамилна къща тук е около $1.3–1.5 млн. в момента, а на таунхаусите – между $700 хил. и $1 млн. Инвеститорите харесват Хавай Кай за дългосрочни наематели (малко е далеч от центъра, така че е по-малко привлекателен за туристи, но повече за местни жители). Не се предвиждат големи нови строежи (тъй като Хавай Кай е практически застроен), което е добър знак за стойността на съществуващите имоти.

Крайбрежна предградска общност, Хавай Кай постоянно се нарежда сред най-желаните семейни райони. Добрите училища, къщите на марината и търговските удобства го правят популярен сред местни професионалисти и военни. „Добре се представя“ в смисъл, че предлагането е ограничено (това е планиран район с краен капацитет), а търсенето е стабилно, така че цените се покачват постоянно. Медианната цена на еднофамилна къща тук е около $1.3–1.5 млн. в момента, а на таунхаусите – между $700 хил. и $1 млн. Инвеститорите харесват Хавай Кай за дългосрочни наематели (малко е далеч от центъра, така че е по-малко привлекателен за туристи, но повече за местни жители). Не се предвиждат големи нови строежи (тъй като Хавай Кай е практически застроен), което е добър знак за стойността на съществуващите имоти. Милилани (Централен Оаху): Милилани, включително Милилани Маука, е планирана общност, известна с приятелската си атмосфера за семейства, добрите училища и относителната си достъпност (в сравнение със самия Хонолулу). Това е един от най-продаваните квартали по обем от години – много военни семейства купуват или наемат тук заради близостта до базите. Пазарът в Милилани е стабилен; дори при забавянето през 2023 г. къщите в Милилани се продаваха добре, ако са правилно оценени. Районът е малко по-далеч от града, но предлага по-хладен климат (на възвишение) и предградски комфорт. Не е точно „нововъзникващ“ (популярен е още от 80-те), но е един от най-добрите на Оаху по отношение на търсенето. С нови работни центрове като Konēwai (център за железопътни операции на Honolulu Authority) недалеч и с бъдещото метро (втората фаза на железницата в Хонолулу ще стига почти до Милилани, до Leeward Community College/Pearl Highlands с паркинг), свързаността ще се подобри. Очаквайте Милилани да остане топ изпълнител в средния ценови сегмент , привлекателен както за местни, така и за купувачи от континенталната част, които търсят „истински квартален“ дух.

Милилани, включително Милилани Маука, е планирана общност, известна с приятелската си атмосфера за семейства, добрите училища и относителната си достъпност (в сравнение със самия Хонолулу). Това е от години – много военни семейства купуват или наемат тук заради близостта до базите. Пазарът в Милилани е стабилен; дори при забавянето през 2023 г. къщите в Милилани се продаваха добре, ако са правилно оценени. Районът е малко по-далеч от града, но предлага по-хладен климат (на възвишение) и предградски комфорт. Не е точно „нововъзникващ“ (популярен е още от 80-те), но е един от най-добрите на Оаху по отношение на търсенето. С нови работни центрове като Konēwai (център за железопътни операции на Honolulu Authority) недалеч и с бъдещото метро (втората фаза на железницата в Хонолулу ще стига почти до Милилани, до Leeward Community College/Pearl Highlands с паркинг), свързаността ще се подобри. Очаквайте Милилани да остане , привлекателен както за местни, така и за купувачи от континенталната част, които търсят „истински квартален“ дух. Равнина Ева и Каполеи (Западен Оаху): Този район е фронтът на растежа на Оаху. През последното десетилетие десетки хиляди души се преместиха тук заради новото жилищно строителство. Каполеи , в частност, се рекламира като „Вторият град“ на Оаху със собствен център, държавни офиси, търговски центрове и железопътна линия. За известно време инвеститорите избягваха района заради дългото пътуване до града, но с повече работни места и частичното откриване на железницата, интересът се засили. Цените на жилищата в Каполеи/Ева са по-ниски от тези в Хонолулу (средна къща ~900 000 долара през 2025 г. срещу 1,1 млн. долара за целия остров), което го прави привлекателен за купувачи за първи път и инвеститори, търсещи по-ново строителство. Квартали като Ocean Pointe, Hoakalei и Kapolei-Mehana имат много нови сгради и са сред най-продаваните. Едно предупреждение за района: както се вижда от данните за наличност, в Ева имаше рязко увеличение на обявите през 2024–25 hicentral.com, което подсказва леко пренасищане, тъй като много подобни жилища излизат на пазара едновременно. Но в дългосрочен план, с нарастването (или дори само преразпределението) на населението на Оаху, Западен Оаху ще бъде мястото с най-много ново предлагане – така че е „изгряващ“ в смисъл, че става все по-значим. За инвеститорите, еднофамилните наеми тук могат да се представят добре сред семейства (особено военни, тъй като базата е наблизо – Schofield и Hickam през H-1/H-2). Освен това, растящата търговия в Каполеи и евентуално бъдещ университетски кампус (UH West Oʻahu се разширява) означават, че се превръща в самостоятелен град, което би трябвало да увеличи търсенето.

Този район е фронтът на растежа на Оаху. През последното десетилетие десетки хиляди души се преместиха тук заради новото жилищно строителство. , в частност, се рекламира като „Вторият град“ на Оаху със собствен център, държавни офиси, търговски центрове и железопътна линия. За известно време инвеститорите избягваха района заради дългото пътуване до града, но с повече работни места и частичното откриване на железницата, интересът се засили. са по-ниски от тези в Хонолулу (средна къща ~900 000 долара през 2025 г. срещу 1,1 млн. долара за целия остров), което го прави привлекателен за купувачи за първи път и инвеститори, търсещи по-ново строителство. Квартали като Ocean Pointe, Hoakalei и Kapolei-Mehana имат много нови сгради и са сред най-продаваните. Едно предупреждение за района: както се вижда от данните за наличност, в Ева имаше рязко увеличение на обявите през 2024–25 hicentral.com, което подсказва леко пренасищане, тъй като много подобни жилища излизат на пазара едновременно. Но в дългосрочен план, с нарастването (или дори само преразпределението) на населението на Оаху, Западен Оаху ще бъде мястото с най-много ново предлагане – така че е „изгряващ“ в смисъл, че става все по-значим. За инвеститорите, еднофамилните наеми тук могат да се представят добре сред семейства (особено военни, тъй като базата е наблизо – Schofield и Hickam през H-1/H-2). Освен това, растящата търговия в Каполеи и евентуално бъдещ университетски кампус (UH West Oʻahu се разширява) означават, че се превръща в самостоятелен град, което би трябвало да увеличи търсенето. Калихи–Палама и Ивилей (Градски Хонолулу): Това са по-стари квартали точно западно от центъра, които исторически са били работнически и индустриални зони. Те са изгряващи , тъй като градът има големи планове за тях чрез развитие, ориентирано към транспорта (железопътната линия минава оттук с няколко станции). Говори се за проекти със смесено предназначение , достъпни жилища и дори преместване на Оаху Community Correctional Center (затвора), за да се освободи земя за развитие в Калихи. Някои предприемачи изкупуват парцели в тези райони с надежда за възход. Настоящите стойности на имотите там са сравнително по-ниски, така че има потенциал за поскъпване, ако се осъществи обновяване. Това е по-дългосрочна инвестиция, тъй като са нужни инфраструктурни подобрения, но до 2030 г. можем да видим значителна трансформация на Калихи (подобно на Какаако през 2010-те).

Това са по-стари квартали точно западно от центъра, които исторически са били работнически и индустриални зони. Те са , тъй като градът има големи планове за тях чрез развитие, ориентирано към транспорта (железопътната линия минава оттук с няколко станции). Говори се за , достъпни жилища и дори преместване на Оаху Community Correctional Center (затвора), за да се освободи земя за развитие в Калихи. Някои предприемачи изкупуват парцели в тези райони с надежда за възход. Настоящите стойности на имотите там са сравнително по-ниски, така че има потенциал за поскъпване, ако се осъществи обновяване. Това е по-дългосрочна инвестиция, тъй като са нужни инфраструктурни подобрения, но до 2030 г. можем да видим значителна трансформация на Калихи (подобно на Какаако през 2010-те). Северен бряг и „лайфстайл“ райони на Уиндвард: Северният бряг на Оаху (Haleʻiwa, Pupukea) и източното крайбрежие (Kailua, Kāneʻohe) остават силно желани заради начина на живот – сърф градчета и спокойни общности. Kailua в частност отбеляза огромен скок в цените по време на пандемията (рай за дистанционни работници). Тези пазари леко се охладиха (вече има по-малко наддаване), но все още са сред най-скъпите на Оаху извън Хонолулу. Средната цена на къща в Kailua редовно надхвърля 1,3 млн. долара, а предлагането остава ограничено, тъй като ново строителство на практика не може да се случи (съпротивата на общността е силна). Тези райони са „най-добре представящи се“ по отношение на дългосрочна желаност – имотите запазват стойността си и често само поскъпват. Те не са „изгряващи“ (отдавна са топ локации), но си струва да се отбележат, тъй като често изпреварват общите пазарни тенденции (ръстът на цените в Kailua изпреварва средния за Хонолулу в много от последните години).

В заключение, печелившите на пазара на недвижими имоти в Хонолулу включват както новите градски горещи точки (Какаʻако), така и утвърдените луксозни и семейни райони (Кахала, Милилани и др.). За тези, които търсят инвестиция или преместване, изборът варира от ултрамодерни апартаменти до крайградски къщи, всяка с различен профил на риск/възнаграждение. Също така е очевидно, че транспортните и строителни планове издигат определени квартали (зони, свързани с железопътния транспорт, общности в Западен Оаху) като следващите места, които да се наблюдават. Следенето на инфраструктурата (като железопътни линии, нови магистрали) и къде правителството или инвеститорите насочват усилията си може да даде представа за „нововъзникващите“ квартали на утрешния ден.

Експертни прогнози и предвиждания до 2030 г.

Какво предстои за пазара на недвижими имоти в Хонолулу? Прогнозите за останалата част от 2020-те години сочат период на умерен растеж, подкрепен от вечния дисбаланс между търсенето и предлагането в Хавай. Ето някои ключови прогнози и очаквания на експертите:

Траектория на цените на жилищата: След главозамайващия ръст в началото на 2020-те (и кратка корекция през 2023 г.), очаква се цените на жилищата в Хонолулу да растат с умерен темп до 2030 г. Няколко анализатори на жилищния пазар прогнозират, че средните цени на жилищата на Оаху ще се увеличават с около 1% до 3% годишно през втората половина на десетилетието luxurybigisland.com luxurybigisland.com. Това би поставило средната цена на еднофамилна къща в окръг Хонолулу около $1.3M–$1.4M до 2030 г. (от ~$1.1M през 2025 г.), а средната цена на апартаментите – около $550–$600K (от $515K през 2024 г. hicentral.com). Това, разбира се, са оценки – реалните резултати ще зависят от лихвените проценти и икономическите сили – но консенсусът е за бавен растеж, а не нов бум . Една от причините: лихвените проценти не се очаква да се върнат на изключително ниските нива, които подхраниха скока през 2021 г., така че покупателната способност ще бъде ограничена. Въпреки това, ограниченото предлагане и високите строителни разходи действат като поддръжка на цените. Дори ако търсенето отслабне, недостигът на жилища в Хавай предотвратява всякакъв излишък. Всъщност, Департаментът по бизнес, икономическо развитие и туризъм на Хавай (DBEDT) прогнозира, че окръг Хонолулу се нуждае от около 13 500 до 24 000 нови жилищни единици до 2035 г. (в зависимост от демографските тенденции), за да отговори на търсенето files.hawaii.gov files.hawaii.gov. Това се равнява на около 1 300–2 400 единици годишно , които са необходими – строителен темп, който исторически трудно се постига. Този недостиг предполага, че жилищата ще останат оскъдни, което ще поддържа стойността им.

След главозамайващия ръст в началото на 2020-те (и кратка корекция през 2023 г.), очаква се цените на жилищата в Хонолулу да растат с до 2030 г. Няколко анализатори на жилищния пазар прогнозират, че средните цени на жилищата на Оаху ще се увеличават с около през втората половина на десетилетието luxurybigisland.com luxurybigisland.com. Това би поставило средната цена на еднофамилна къща в окръг Хонолулу около $1.3M–$1.4M до 2030 г. (от ~$1.1M през 2025 г.), а средната цена на апартаментите – около $550–$600K (от $515K през 2024 г. hicentral.com). Това, разбира се, са оценки – реалните резултати ще зависят от лихвените проценти и икономическите сили – но консенсусът е за . Една от причините: не се очаква да се върнат на изключително ниските нива, които подхраниха скока през 2021 г., така че покупателната способност ще бъде ограничена. Въпреки това, и високите строителни разходи действат като поддръжка на цените. Дори ако търсенето отслабне, недостигът на жилища в Хавай предотвратява всякакъв излишък. Всъщност, Департаментът по бизнес, икономическо развитие и туризъм на Хавай (DBEDT) прогнозира, че (в зависимост от демографските тенденции), за да отговори на търсенето files.hawaii.gov files.hawaii.gov. Това се равнява на около , които са необходими – строителен темп, който исторически трудно се постига. Този недостиг предполага, че жилищата ще останат оскъдни, което ще поддържа стойността им. Прогноза за наемите и доходността: Наемните цени в Хонолулу вероятно ще продължат да се покачват постепенно, особено ако покупката на жилище остане недостъпна за мнозина. До 2030 г. едностаен апартамент, който сега се отдава под наем за $2,300, може да се отдава за $2,700–$2,800 (при ~2% годишно увеличение). Макар и да не е голям скок, това допълнително влошава проблема с достъпността. Съветът на брокерите на недвижими имоти в Хонолулу и UHERO очакват нивата на незаетост да останат ниски, а всяко ново предлагане (от ADU или нови наеми) ще бъде погълнато от натрупаното търсене. От гледна точка на инвеститорите, имотите за отдаване под наем би трябвало да продължат да осигуряват стабилен доход и евентуално малко по-добри капиталови доходи, ако се купи на днешните цени и се фиксира лихвен процент (ако лихвите се стабилизират или спаднат след няколко години, рефинансирането може да подобри паричния поток). Още един фактор: до 2030 г. голямата милениалска кохорта ще бъде по-дълбоко в годините за създаване на семейство, което може да увеличи формирането на домакинства (добре за търсенето на жилища) – макар че част от местните милениали ще напуснат Хавай заради разходите. В крайна сметка, растежът на наемите ще следва инфлацията , ако не и малко по-високо, и Хонолулу вероятно ще остане сред топ 5 на най-скъпите пазари за наеми в САЩ.

Наемните цени в Хонолулу вероятно ще продължат да се покачват постепенно, особено ако покупката на жилище остане недостъпна за мнозина. До 2030 г. едностаен апартамент, който сега се отдава под наем за $2,300, може да се отдава за $2,700–$2,800 (при ~2% годишно увеличение). Макар и да не е голям скок, това допълнително влошава проблема с достъпността. и UHERO очакват нивата на незаетост да останат ниски, а всяко ново предлагане (от ADU или нови наеми) ще бъде погълнато от натрупаното търсене. От гледна точка на инвеститорите, имотите за отдаване под наем би трябвало да продължат да осигуряват стабилен доход и евентуално малко по-добри капиталови доходи, ако се купи на днешните цени и се фиксира лихвен процент (ако лихвите се стабилизират или спаднат след няколко години, рефинансирането може да подобри паричния поток). Още един фактор: до 2030 г. голямата милениалска кохорта ще бъде по-дълбоко в годините за създаване на семейство, което може да увеличи формирането на домакинства (добре за търсенето на жилища) – макар че част от местните милениали ще напуснат Хавай заради разходите. В крайна сметка, , ако не и малко по-високо, и Хонолулу вероятно ще остане сред топ 5 на най-скъпите пазари за наеми в САЩ. Прогнози за търговския сектор: Търсенето на офис площи се очаква да остане стабилно или леко намаляващо , тъй като хибридната работа продължава. Colliers прогнозира, че нивото на незаетост на офисите в Хонолулу може да се задържи в ниските до средните тийнейджърски проценти през следващите години – много по-добре от градовете на континента, но и не се очаква значително затягане. Възможно е да се постигне равновесие с изваждане на някои по-стари сгради от експлоатация за преустройство и оптимизиране на площите от компаниите. Търговските имоти би трябвало да останат силни, докато туризмът и местното потребление са стабилни. Наемите на търговски площи в Хавай може да се повишат умерено, а нивата на незаетост да останат ниски (~5% или по-малко) до 2030 г., освен ако не настъпи голяма рецесия. Новото търговско строителство ще бъде съсредоточено основно в квартални центрове в развиващи се райони (Западен Оаху, евентуално нови търговски площи в TOD проекти). Индустриалният сектор е почти изчерпан – дори до 2030 г., освен ако не се изгради нов индустриален парк (което ще изисква политическа воля за промяна на предназначението на земята), нивата на незаетост ще останат изключително ниски. Затова индустриалните наеми вероятно ще са значително по-високи до 2030 г. (инфлацията плюс недостигът лесно могат да ги повишат с 20-30% над сегашните нива). За хотелите прогнозата е оптимистична: до 2030 г. се очаква туризмът в Хавай напълно да се възстанови и дори да надмине рекордите от 2019 г. Официалната прогноза на щата очаква броят на посетителите да се увеличава с няколко процента годишно, като ще надхвърли 10 милиона годишно по-късно през десетилетието. Това ще поддържа високата заетост на хотелите и евентуално ще наложи нови хотелски проекти (или разширяване на съществуващите). Стойността на хотелите би трябвало да се повиши съответно, особено тъй като институционалните инвеститори все повече разглеждат дестинации за отдих като Хавай като стабилна инвестиция.

Търсенето на се очаква да , тъй като хибридната работа продължава. Colliers прогнозира, че нивото на незаетост на офисите в Хонолулу може да се задържи в ниските до средните тийнейджърски проценти през следващите години – много по-добре от градовете на континента, но и не се очаква значително затягане. Възможно е да се постигне равновесие с изваждане на някои по-стари сгради от експлоатация за преустройство и оптимизиране на площите от компаниите. би трябвало да останат силни, докато туризмът и местното потребление са стабилни. Наемите на търговски площи в Хавай може да се повишат умерено, а нивата на незаетост да останат ниски (~5% или по-малко) до 2030 г., освен ако не настъпи голяма рецесия. Новото търговско строителство ще бъде съсредоточено основно в квартални центрове в развиващи се райони (Западен Оаху, евентуално нови търговски площи в TOD проекти). е почти изчерпан – дори до 2030 г., освен ако не се изгради нов индустриален парк (което ще изисква политическа воля за промяна на предназначението на земята), нивата на незаетост ще останат изключително ниски. Затова индустриалните наеми вероятно ще са значително по-високи до 2030 г. (инфлацията плюс недостигът лесно могат да ги повишат с 20-30% над сегашните нива). За прогнозата е оптимистична: до 2030 г. се очаква туризмът в Хавай напълно да се възстанови и дори да надмине рекордите от 2019 г. Официалната прогноза на щата очаква броят на посетителите да се увеличава с няколко процента годишно, като ще надхвърли 10 милиона годишно по-късно през десетилетието. Това ще поддържа високата заетост на хотелите и евентуално ще наложи нови хотелски проекти (или разширяване на съществуващите). Стойността на хотелите би трябвало да се повиши съответно, особено тъй като институционалните инвеститори все повече разглеждат дестинации за отдих като Хавай като стабилна инвестиция. Нагласа на инвеститорите: Проучване сред местни експерти по недвижими имоти и Pacific Asia Center for Entrepreneurship показва общ оптимизъм, че недвижимите имоти в Хавай ще надминат инфлацията , но няма да видят балоноподобен растеж през следващите 5 години. Икономиката на Хавай е на умерена траектория на растеж (~1.5–2% ръст на БВП) brevitas.com, което подкрепя пазара на имоти, но не показва прегряване. Не се очаква срив – важно е, че факторите, които често предшестват сривове (свръхпредлагане, спекулативен ливъридж и др.) в момента до голяма степен липсват в Хавай. Критериите за отпускане на кредити остават стабилни, а строителството е ограничено. Освен това много собственици имат фиксирани ниски ипотечни лихви, така че не са принудени да продават. Възможен е сценарий на плато , ако лихвените проценти останат високи: продажбите се забавят и цените се изравняват за няколко години (както може би се случи 2018–2019 г.). Но значителни спадове в цените изглеждат малко вероятни, освен ако не настъпи сериозен външен шок (напр. геополитическа криза, която спира пътуванията, или огромен скок на лихвите отвъд очакваното).

Проучване сред местни експерти по недвижими имоти и Pacific Asia Center for Entrepreneurship показва общ оптимизъм, че недвижимите имоти в Хавай ще , но през следващите 5 години. Икономиката на Хавай е на умерена траектория на растеж (~1.5–2% ръст на БВП) brevitas.com, което подкрепя пазара на имоти, но не показва прегряване. – важно е, че факторите, които често предшестват сривове (свръхпредлагане, спекулативен ливъридж и др.) в момента до голяма степен липсват в Хавай. Критериите за отпускане на кредити остават стабилни, а строителството е ограничено. Освен това много собственици имат фиксирани ниски ипотечни лихви, така че не са принудени да продават. Възможен е сценарий на , ако лихвените проценти останат високи: продажбите се забавят и цените се изравняват за няколко години (както може би се случи 2018–2019 г.). Но значителни спадове в цените изглеждат малко вероятни, освен ако не настъпи сериозен външен шок (напр. геополитическа криза, която спира пътуванията, или огромен скок на лихвите отвъд очакваното). Историческа перспектива: Исторически, пазарът на недвижими имоти в Хавай се движи в цикли, приблизително паралелни с тези в САЩ, но с по-леки колебания (с изключение на спукването на японския балон през 90-те, което доведе до десетилетен спад в Хавай). Например, след световната финансова криза през 2008 г., цените в Хонолулу спаднаха само с около 10–15% и се възстановиха до 2013 г., докато много пазари в САЩ паднаха с над 30%. През 90-те години Хавай преживя продължителен спад (~1991–2000 г. стойностите стагнираха) поради изтегляне на японски инвестиции. Може ли нещо подобно да се случи до 2030 г.? Днес влиянието на Япония е по-малко, а търсенето от континенталната част на САЩ е по-важно. Освен ако не видим значителен дългосрочен спад в привлекателността (което може да се случи само ако, например, климатичните промени сериозно засегнат островите или ако дистанционната работа драстично намали желанието за втори дом тук), пазарът на недвижими имоти в Хонолулу би трябвало да избегне резки колебания. Ако има нещо, климатът и устойчивостта може да започнат да влияят на стойността до 2030 г.: имотите в безопасни зони (на високо, извън наводняеми райони) може да се търгуват с премия спрямо тези в уязвими крайбрежни зони с нарастваща осведоменост. Но тези ефекти вероятно ще бъдат постепенни.

Исторически, пазарът на недвижими имоти в Хавай се движи в цикли, приблизително паралелни с тези в САЩ, но с по-леки колебания (с изключение на спукването на японския балон през 90-те, което доведе до десетилетен спад в Хавай). Например, след световната финансова криза през 2008 г., цените в Хонолулу спаднаха само с около 10–15% и се възстановиха до 2013 г., докато много пазари в САЩ паднаха с над 30%. През 90-те години Хавай преживя продължителен спад (~1991–2000 г. стойностите стагнираха) поради изтегляне на японски инвестиции. Може ли нещо подобно да се случи до 2030 г.? Днес влиянието на Япония е по-малко, а търсенето от континенталната част на САЩ е по-важно. Освен ако не видим значителен дългосрочен спад в привлекателността (което може да се случи само ако, например, климатичните промени сериозно засегнат островите или ако дистанционната работа драстично намали желанието за втори дом тук), пазарът на недвижими имоти в Хонолулу би трябвало да избегне резки колебания. Ако има нещо, може да започнат да влияят на стойността до 2030 г.: имотите в безопасни зони (на високо, извън наводняеми райони) може да се търгуват с премия спрямо тези в уязвими крайбрежни зони с нарастваща осведоменост. Но тези ефекти вероятно ще бъдат постепенни. Население и търсене на жилища: Прогнозите за населението на Хавай са относително стабилни – щатът е с население около 1,42–1,45 милиона души през последните 5 години. Прогнозата на DBEDT сочи бавен растеж занапред (възможно достигане на ~1,5 милиона до 2030 г. в целия щат, основно на Оаху) brevitas.com. Дори при стабилно население, Хавай има дефицит на жилищни единици, тъй като размерът на домакинствата намалява и много млади местни възрастни живеят с родителите си поради липса на жилища. Така дори стабилното население създава ново търсене на жилища (чрез формиране на нови домакинства). Проучването за търсенето на жилища за 2025-2035 г. показва, че Хонолулу се нуждае средно от 1 874 нови жилища годишно (средна стойност на сценариите) files.hawaii.gov files.hawaii.gov, което е повече от това, което се строи в момента. Ако политиките успеят да увеличат строителството (например започнем да строим 1 500 жилища годишно вместо ~1 000 в момента), това може постепенно да облекчи натиска върху цените. Но ако не, напрежението ще продължи. Най-вероятният сценарий е нещо по средата – известно увеличение на жилищното строителство благодарение на нови закони, но не и масово. Затова до 2030 г. очакваме Хонолулу да остане пазар с високи цени и ограничено предлагане, но с надежда за малко повече налични жилища и опции от днес.

В обобщение: До 2030 г. експертите прогнозират продължаваща стабилност и постепенен растеж на пазара на недвижими имоти в Хонолулу. Това е пазар, характеризиращ се с устойчивост – защитен от ограничената земя и световната привлекателност. Макар да не се очакват двуцифрени годишни ръстове като в началото на 2022 г., собствениците могат разумно да очакват умерено поскъпване на имотите си с времето, а инвеститорите – постоянен интерес към наеми и търговски площи. За политиците предизвикателството ще бъде да гарантират, че този растеж се управлява така, че да носи ползи за жителите (по-достъпни жилища), като същевременно се запази силата на пазара. Ако настоящите тенденции се запазят, до 2030 г. Хонолулу ще остане едно от най-желаните (и скъпи) места за живеене в страната, а недвижимите имоти ще запазят високата си стойност, отразяваща уникалната островна икономика и начин на живот. Както казва един местен икономист, недвижимите имоти на Хавай не са влакче на ужасите – по-скоро са като стабилно изкачване на Diamond Head: понякога стръмно, понякога равно, но винаги със здрава основа под него. luxurybigisland.com luxurybigisland.com

