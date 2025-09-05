Глобално влакче на ужасите в недвижимите имоти: Ипотечните лихви се сриват, Китай се клати, Дубай процъфтява (4–5 септември 2025)

Ключови факти

Облекчения за ипотеките в САЩ: Средната фиксирана ипотечна лихва за 30 години достигна 11-месечно дъно (~6.5%) realestatenews.com, което леко облекчи месечните плащания. Въпреки това, търсенето от купувачи остава слабо – заявленията намаляха с 1.2% в края на август въпреки спада на лихвите realestatenews.com realestatenews.com. „Търсещите жилище следят лихвите, надявайки се [те] да паднат под 6%,” отбелязва един агент от Сиатъл realestatenews.com.

Средната фиксирана ипотечна лихва за 30 години достигна realestatenews.com, което леко облекчи месечните плащания. Въпреки това, – заявленията намаляха с 1.2% в края на август въпреки спада на лихвите realestatenews.com realestatenews.com. „Търсещите жилище следят лихвите, надявайки се [те] да паднат под 6%,” отбелязва един агент от Сиатъл realestatenews.com. Крехкото възстановяване на Китай: Спадът на жилищния пазар в Китай продължава , но сега се прогнозира спад на цените на жилищата през 2025 г. от 3.8% (по-слаб от очаквания по-рано спад от 4.8%) reuters.com. Анализаторите предупреждават, че продажбите и инвестициите в имоти ще се свият по-рязко от очакваното reuters.com, а някои призовават за „директна намеса“ от Пекин за стабилизиране на пазара reuters.com.

, но сега се прогнозира спад на цените на жилищата през 2025 г. от 3.8% (по-слаб от очаквания по-рано спад от 4.8%) reuters.com. Анализаторите предупреждават, че продажбите и инвестициите в имоти ще от очакваното reuters.com, а някои призовават за „директна намеса“ от Пекин за стабилизиране на пазара reuters.com. Охлаждане в Европа: Цените на жилищата във Великобритания спаднаха с 0.1% през август – неочакван спад, тъй като ограничената достъпност и нуждата от 35% от дохода за ипотека на купувач за първи път натежават върху търсенето reuters.com. Строителният сектор в еврозоната остава в застой (PMI <50 в Германия, Франция, Италия) riotimesonline.com, което сигнализира за по-слаба строителна активност в цяла Европа.

– неочакван спад, тъй като ограничената достъпност и нуждата от 35% от дохода за ипотека на купувач за първи път натежават върху търсенето reuters.com. остава в застой (PMI <50 в Германия, Франция, Италия) riotimesonline.com, което сигнализира за по-слаба строителна активност в цяла Европа. Смесена картина в Азиатско-тихоокеанския регион: Пазарът на недвижими имоти в Хонконг достига дъното , като най-големият му строител отчита ръст на печалбата за първи път от 3 години насам, благодарение на облекчени ипотечни правила chinadailyhk.com chinadailyhk.com. Икономиката на Япония е светъл лъч – разходите на домакинствата през юли нарастват с 2,2%, а заплатите с 3,0% riotimesonline.com – което потенциално подкрепя търсенето на жилища, дори когато проблемите на Китай хвърлят регионална сянка.

, като най-големият му строител отчита ръст на печалбата за първи път от 3 години насам, благодарение на облекчени ипотечни правила chinadailyhk.com chinadailyhk.com. е светъл лъч – разходите на домакинствата през юли нарастват с 2,2%, а заплатите с 3,0% riotimesonline.com – което потенциално подкрепя търсенето на жилища, дори когато хвърлят регионална сянка. Бум в Близкия изток: Недвижимите имоти в Залива напредват стремглаво. Продажбите на имоти в Дубай скочиха с 40% през първата половина на 2025 г. (326,6 млрд. AED срещу 233 млрд. година по-рано) wam.ae, подхранвани от чуждестранни инвеститори и растеж, воден от петрола. Някои проекти в ОАЕ се разпродават за „една или две седмици“ въпреки тригодишния срок за строителство wam.ae. Саудитска Арабия продължава с мегапроекти като NEOM, за да постигне амбициозните жилищни цели за 2030 г. english.aawsat.com english.aawsat.com.

Продажбите на имоти в Дубай скочиха с през първата половина на 2025 г. (326,6 млрд. AED срещу 233 млрд. година по-рано) wam.ae, подхранвани от чуждестранни инвеститори и растеж, воден от петрола. Някои проекти в ОАЕ се разпродават за „една или две седмици“ въпреки тригодишния срок за строителство wam.ae. Саудитска Арабия продължава с мегапроекти като NEOM, за да постигне амбициозните жилищни цели за 2030 г. english.aawsat.com english.aawsat.com. Предизвикателства в Латинска Америка: Жилищният пазар в Бразилия е под натиск от изключително високите лихвени проценти (~14,75% Selic), които изчерпаха финансирането за ипотеки reuters.com. Централната банка разработва нов модел за „мостово“ финансиране, за да се справи reuters.com. Перспективите за строителството в Мексико са слаби – брутните капиталови инвестиции са спаднали с 6,4% на годишна база riotimesonline.com – което отразява предпазливост въпреки надеждите за растеж, воден от nearshoring.

от изключително високите лихвени проценти (~14,75% Selic), които изчерпаха финансирането за ипотеки reuters.com. Централната банка разработва нов модел за „мостово“ финансиране, за да се справи reuters.com. са слаби – брутните капиталови инвестиции са спаднали с 6,4% на годишна база riotimesonline.com – което отразява предпазливост въпреки надеждите за растеж, воден от nearshoring. Жилищната криза в Африка: Острият недостиг на жилища продължава – дефицитът в Нигерия е около 28 милиона жилища businessamlive.com – въпреки че се прогнозира пазарът на недвижими имоти в Африка да достигне 17,6 трилиона долара до 2025 г. businessamlive.com. Южна Африка се радва на относително по-добра достъпност (съотношение цена/доход ~3,1 срещу ~10 в Нигерия) businessamlive.com, а последните намаления на лихвените проценти там (основна лихва ~10,75%) стимулират активността на купувачите в средния сегмент.

Северна Америка

Жилищни и имотни пазари

Ипотечни лихви и нагласи на купувачите: Разходите по ипотеките в САЩ намаляват седем поредни седмици, което носи леко облекчение за купувачите. 30-годишната фиксирана лихва сега е средно 6,5% – най-ниската за последните 11 месеца realestatenews.com, благодарение на охлаждането на инфлацията и очакванията за намаляване на лихвите от Федералния резерв. „Исторически, по-слаб от очакваното доклад за работните места поражда оптимизъм за намаляване на лихвите от Фед и може да понижи доходността на облигациите, като по този начин тласка ипотечните лихви надолу,“ обяснява Хана Джоунс, анализатор в Realtor.com realestatenews.com. Обратно, силни данни за работните места могат да повишат лихвите, отбелязва тя, подчертавайки „предстоящата волатилност“ realestatenews.com. С оглед на ключовия доклад за заетостта в САЩ, пазарните наблюдатели са подготвени за колебания в лихвите.

Търсене от купувачи и цени: Дори при по-ниски лихви, търсенето на жилища от купувачи остава слабо. „Купувачите на жилища… не трябва да се опитват да уцелят точния момент за лихвите,“ съветва главният икономист на Bright MLS Лиза Стъртевант, като насърчава купувачите да се възползват от нарастващото предлагане и по-гъвкавите продавачи вместо това realestatenews.com. Наистина, активните обяви в САЩ са се увеличили с около 11% спрямо миналата година, тъй като повече собственици пускат имоти на пазара и ръстът на цените се забавя realestatenews.com. Много продавачи вече започнаха да намаляват цените или да предлагат отстъпки, за да сключат сделки realestatenews.com. В резултат на това, средното месечно плащане спадна до най-ниското си ниво от януари (≈$2,593) realestatenews.com. Но това все още е с 5% по-високо от преди година и двойно спрямо нивата преди пандемията realestatenews.com, което подчертава проблемите с достъпността. „Лихвите по ипотеките не са спаднали достатъчно, за да върнат масово купувачите. Търсещите жилище… се надяват, че ще паднат под 6%,“ казва Марая О’Кийф, агент на Redfin в Сиатъл realestatenews.com. По отношение на цените, жилищният пазар в САЩ като цяло остава устойчив – националните средни цени са приблизително на нивата от миналата година, без признаци за срив през 2025 г. forbes.com – но регионалните различия се увеличават. Скъпите пазари на Западното крайбрежие отбелязват лек спад, докато някои градове в Средния Запад и Североизтока все още отчитат умерен ръст благодарение на стабилни местни икономики.

Пазарни рискове и регионални различия: Новот ATTOM класира части откъм спад тази година worldpropertyjournal.com . Тези пазари са изправени пред перфектна буря от worldpropertyjournal.com . „Цените на жилищата това лято определено привлякоха вниманието, но…ключови индикатори отвъд самата продажна цена [предлагат] барометър за посоката на пазара,“ каза изпълнителният директор на ATTOM Роб Барбър worldpropertyjournal.com . За разлика от това, много пазари на жилища в Тексас и Средния Запад изглеждат по-здрави, с по-ниска безработица и малко ипотеки „под вода“ worldpropertyjournal.com , междувременно, е на повратна точка: след продължителен застой, настроенията на купувачите се подобряват предпазливо.са се стабилизирали около ~5,5% за 5-годишни фиксирани заеми fortune.com , а се очаква широко, че Канадската централна банка щена заседанието си на 17 септември, за да стимулира растежа ca.finance.yahoo.com . Жилищният борд на Торонто отчете леко увеличение на продажбите през август (+2,3% на годишна база), докато цените се понижават, което сигнализира, че „застоялото възстановяване“ може би преминава повратна точка trreb.ca . Все пак,, като средната цена на жилище (~673 000 канадски долара) е с ~0,6% по-висока спрямо година по-рано stats.crea.ca и домакинствата са близо до рекордни нива на дълг.нива.

Многофамилни жилища и наеми: Американският пазар на наеми на апартаменти се охлажда след години на разширяване. Националната заетост спадна до 95.4% през август и ефективните наеми намаляха с 0.2% на годишна база, което е първият годишен спад на наемите от началото на 2021 г. credaily.com credaily.com. Този лек спад отразява вълна от ново предлагане в градовете на Сън Белт и наематели, притиснати от инфлацията. Намаленията на наемите са концентрирани в пренаситени метрополии като Остин, Финикс и Орландо, както и в туристически зависими пазари (напр. Лас Вегас), където наемодателите отчитат по-слабо търсене credaily.com credaily.com. За разлика от това, някои скъпи крайбрежни градове все още отчитат ръст на наемите от 3–7% на годишна база – Сан Франциско, Ню Йорк, Сан Хосе – тъй като ограниченото предлагане и силните пазари на труда поддържат натиска нагоре credaily.com. Общото охлаждане е добра новина за наемателите, но експертите отбелязват, че това е ребалансиране, а не срив. „Въпреки че месечният ръст на наемите е ограничен повече от година, това бележи преминаване в отрицателна територия,“ отбелязват анализатори от RealPage в пазарна актуализация credaily.com. С повече завършващи проекти за апартаменти до 2026 г., наемателите може най-накрая да си върнат част от преговорната сила.

Търговски и индустриални недвижими имоти

Офисен сектор и търговски сделки: Офис пазарите в Северна Америка продължават да изпитват затруднения поради високата вакантност и предизвикателствата при рефинансиране. В САЩ вакантността на офисите е около 18–20% в много централни части на градовете bisnow.com, а наемодателите прибягват до големи отстъпки или преустройство на сградите. Тази седмица имаше пример за продажба на затруднен офис имот: частният инвеститор Savanna придоби офис кула в Мидтаун Манхатън (444 Madison Ave) чрез продажба на загуба за 50 милиона долара crenews.com – значителна отстъпка, отразяваща понижените стойности. На Западното крайбрежие един офис имот в Сан Франциско беше купен за преустройство в жилища, тъй като инвеститорите търсят креативни начини за използване на слабо запълнените кули crenews.com. „Присъствието в офисите остава ниско,“ предупреди един от индустриалните анализи, което принуждава наемодателите да финансират скъпи подобрения и отстъпки, за да привлекат наематели realestatenews.com. Дейността по отдаване под наем е слаба, въпреки че някои брокери твърдят, че най-лошото може би е отминало. В Лос Анджелис например инвестициите в офиси се удвоиха от ниска база през второто тримесечие, а местни брокери казват, че пазарът „е достигнал дъното“ и се появяват опортюнистични купувачи bisnow.com. Все пак се очаква всяко възстановяване на офис сектора да бъде бавно и неравномерно до 2025 г.

Индустриални и логистични имоти: За разлика от това, индустриалните имоти остават водеща сила. Дейта центровете в Северна Америка току-що достигнаха „исторически ниско“ ниво на незаетост, тъй като търсенето на облачни услуги нараства crenews.com. Складовите и логистични площи също остават ограничени – националните индустриални незаетости се задържат около 4%, а наемите се покачват, особено близо до пристанища и големи градове wam.ae wam.ae. Инвеститорите вложиха над 33 милиарда долара в индустриални имоти през първата половина на 2025 г. credaily.com, усещайки трайни нужди от електронна търговия и производство. Например в Калифорния инвеститор осигури заем от 67 милиона долара за напълно отдаден под наем индустриален парк в Сакраменто, което подчертава доверието в сектора crenews.com crenews.com. Инвеститорите засилват нови проекти където могат: в Далас, модерно складово помещение на една година беше продадено на REIT на висока оценка crenews.com, а строителството на мега дистрибуционни центрове продължава в южните щати. „Индустриалният сектор продължава да привлича международни инвеститори,“ отбелязва докладът на CBRE за второто тримесечие, който посочва „силен ръст на наемите при ключови логистични активи“ на пазари като Атланта и Торонто wam.ae. Един потенциален риск: ако потребителските разходи или търговските обеми намалеят, бързият ръст на наемите може да се забави. Но засега, индустриалните имоти са водещи по резултати в световен мащаб.

Търговски и смесени обекти: Картината на търговските недвижими имоти е нюансирана. Свободните търговски площи в САЩ са близо до рекордно ниски нива (~5.3% наличност) въпреки вълните от затваряния на вериги marketsgroup.org. Добре разположените търговски центрове и магазини по главните улици до голяма степен са запълнили вакантните площи от пандемията, а пешеходният трафик се възстановява в много молове. Въпреки това, нов доклад на Newmark показва, че обемът на наемане на търговски площи е спаднал с 29% на годишна база през второто тримесечие на 2025 г. marketsgroup.org. Само 31.7 милиона кв. фута са били наети в цялата страна – с 23% под дългосрочната средна стойност – тъй като търговците стават по-предпазливи на фона на икономическа несигурност и недостиг на първокласни площи marketsgroup.org. Затварянията на магазини надвишават отварянията, което доведе до отрицателна нетна абсорбция през последното тримесечие marketsgroup.org. Известни фалити (Joann, Rite Aid, Forever 21) и съкращения на разходи от големи вериги допринесоха за отдръпването marketsgroup.org. „Много търговски оператори оптимизират мрежата си от магазини… фокусирайки се върху слабо представящи се локации,“ се отбелязва в доклада, като се прогнозира още консолидация до 2026 г. marketsgroup.org. Въпреки това, дори големите магазини да се свиват, основните показатели на търговските имоти са далеч от колапс – наличността остава по-ниска от историческата средна стойност от 6.6% marketsgroup.org и исканите наеми като цяло се задържат стабилни. Търговските центрове с хранителни магазини и луксозните търговски коридори се представят особено добре, докато второстепенните молове изпитват затруднения. В Канада, по подобен начин, първокласните молове в Торонто и Ванкувър отчитат висока заетост и ръст на наемите, дори когато някои средни търговци се оттеглят. Смесените проекти, които съчетават търговия, хранене и забавления, се появяват като спасение за остаряващите молове, като през последната година бяха обявени няколко големи проекта за преобразуване на молове в апартаменти в САЩ с цел възраждане на пешеходния трафик.

Земя и развитие

Строителство и продажби на земя: Строителната дейност е разделена в цяла Северна Америка. Жилищното строителство в САЩ се е забавило спрямо върховете от 2022 г. – започнатите еднофамилни жилища са леко намалели, а строителите посочват трудности при намирането на достъпна земя. В проучване на NAHB, 38% от строителите казват, че предлагането на парцели е „ниско“ на техните пазари eyeonhousing.org. Въпреки това, продажбите на нови жилища са само с ~3% по-ниски от началото на годината kitchenbathdesign.com, което показва, че строителите успяват да продават жилища, макар и с отстъпки. Цените на земята остават високи в много региони, което, в комбинация с високите разходи за материали, поддържа натиск върху цените на новите жилища. В Канада, инвеститорите внимателно възобновяват проекти след застой, подпомогнати от правителствени мерки като реформите за разрешителни във Ванкувър и нова инициатива в Торонто за преобразуване на неизползвани офиси в жилища. Инфраструктурното и земеделското развитие, свързано с индустриални нужди – като подготовка на мегасайтове за фабрики за батерии в южните щати на САЩ или индустриални паркове в северно Мексико – са горещи точки, които привличат институционален капитал. Например, Мексико рекламира нови индустриални зони близо до границата със САЩ, за да привлече връщането на производства, въпреки че местните инфраструктурни пропуски остават. Земеделските земи и горите, като алтернативни реални активи, също са привлекли засилен интерес от инвеститори през 2025 г. на фона на нестабилните фондови пазари, като няколко големи сделки със земя са отчетени през лятото. Като цяло, въпреки че строителният портфейл на Северна Америка е намалял в сравнение с бума след COVID, стратегически проекти (особено в сферата на достъпното жилищно строителство и логистиката) продължават да се реализират, често подкрепени от публично-частни партньорства и креативно финансиране.

Европа

Жилищни недвижими имоти

Цени на жилищата и политика: Жилищните пазари в Европа показват признаци на охлаждане след години на растеж. В Обединеното кралство, последният индекс на Nationwide шокира наблюдателите, като разкри 0,1% спад в цените на жилищата през август (спрямо юли) reuters.com – третият месечен спад от април насам. Годишният ръст на цените се забави до едва 2,1%, най-слабият от средата на 2024 г. reuters.com. „Относително сдържаният темп на ръст на цените на жилищата е разбираем, като се има предвид, че достъпността остава ограничена,“ каза главният икономист на Nationwide Робърт Гарднър reuters.com. Въпреки че Bank of England намали основния си лихвен процент до 4,0% през август reuters.com (първото намаление в цикъла), разходите по заемите все още са високи спрямо последните години и средната ипотека вече поглъща около 35% от нетния доход на купувача reuters.com. Потенциалните купувачи също са изправени пред несигурност относно възможни данъчни промени – спекулациите за нов „данък върху луксозните имоти“ в следващия бюджет са подкопали доверието на купувачите във високия сегмент. „Рискът е, че спекулациите за повишаване на данъците върху имотите… ще засегнат още повече настроенията на купувачите,“ предупреди Ашли Уеб от Capital Economics reuters.com. На континента, ръстът на цените на жилищата до голяма степен е спрял в много страни. Германия наблюдава леки номинални спадове на цените в някои градове, тъй като ерата на ултраевтините ипотеки приключва. Швеция и Дания преживяха по-рязка корекция по-рано (10–15% спад от върховете), но изглежда се стабилизират, тъй като лихвените проценти се задържат. В Франция цените като цяло са стабилни, но броят на сделките е намалял, което кара правителството да обмисля стимули за купувачи на нови екологични жилища. Полша и Централна Европа имат джобове на растеж (подкрепен от силен ръст на заплатите и украинска имиграция в случая на Полша), но високите лихви в еврозоната ограничават финансирането. В общи линии, жилищният сектор в Европа навлиза в период на стагнация на цените – облекчение за купувачите за първи път, но предизвикателство за строителите и новите собственици, които са разчитали на безкрайно поскъпване.

Наеми и достъпност: Наемателите в цяла Европа усещат натиска. В много столици – Лондон, Дъблин, Париж, Берлин – наемите достигнаха рекордни нива тази година, подхранени от ограничено предлагане и по-високи разходи за наемодателите. Например, средният наем в Лондон надхвърли £2,200/месец, с ръст от ~12% годишно, тъй като по-високите ипотечни лихви накараха някои наемодатели да продават или да вдигат наемите. Някои правителства се намесват: Ирландия удължи тавана на наемите и забраната за изгонване в чувствителни пазари, докато Шотландия поддържа временни мерки за замразяване на наемите за съществуващи наематели. Германия увеличава бюджета си за социални жилища, след като проучвания показаха драстичен недостиг на достъпни жилища. От друга страна, няколко града изпитват натиск от свръхпредлагане: строителни бумове като в Дубай в части от испанската Коста дел Сол и португалския Алгарве (популярни сред емигрантите) всъщност започнаха леко да понижават наемите на луксозни имоти там – изключение за Европа. Общият дял на собствениците на жилища в Европа е спаднал, тъй като по-младите домакинства наемат по-дълго, тенденция, която политиците следят внимателно. В Обединеното кралство частният наемен компонент на ИПЦ е с ~5% по-висок на годишна база – най-бързият ръст от над десетилетие, което допринася за инфлацията. Това предизвика дебати за по-строг контрол на наемите срещу мерки за увеличаване на предлагането на наеми. Забележително е, че Полша току-що въведе стимули за строителство на жилища за отдаване под наем, а Австрия насочва пенсионни фондове към облигации за достъпни жилища – иновативни подходи за облекчаване на жилищната криза под наем в Европа.

Търговски и индустриални имоти

Спад в строителството и развитието: Строителният и развоен сектор в Европа е под сериозен натиск. Индексът на строителната активност в еврозоната (PMI) падна още по-ниско под границата от 50 през август, сигнализирайки за свиване: индексът на Германия спадна до 46.0, на Италия до 47.7, а Франция се задържа на 46.7 riotimesonline.com. Това бележи продължителен спад в строителната активност. Високите разходи за финансиране, недостигът на работна ръка и икономическата несигурност карат много проекти да бъдат отлагани или отменяни. От офиси във Франкфурт до жилищни проекти в Мадрид, инвеститорите съобщават за трудности при осигуряване на печеливша възвръщаемост при лихви на ЕЦБ от 4%. Дори когато разходите за материали (като дървен материал и стомана) са намалели спрямо пиковете от 2022 г., настроенията сред строителите остават слаби. В Германия разрешителните за строеж на жилища са намалели с ~27% през първата половина на 2025 г. на годишна база, а браншови организации предупреждават за „разтърсване сред строителите“, ако разходите за заеми не паднат. Строителната криза в Швеция е остра – няколко големи строителни фирми подадоха молба за защита от фалит тази година на фона на излишък от непродадени жилища и скъп дълг. Инфраструктурните и индустриалните проекти, обаче, са относително светло петно: финансирани от ЕС зелени енергийни и полупроводникови заводи (в Германия и Франция) и проекти за вятърни паркове (Северно море) напредват, осигурявайки някои работни места в строителството. Но като цяло, строителните предприемачи в Европа се оттеглят. Този спад в строителството е едновременно симптом и причина за икономическата нестабилност в Европа – по-малко кранове на хоризонта днес може да означава по-ограничено предлагане на жилища (и по-високи наеми) след няколко години, ако и когато търсенето се възстанови.

Офисни и търговски пазари: Европейските офисни пазари остават разделени. Първокласните, модерни офис пространства в градове като Лондон и Париж запазват стойността си, тъй като компаниите търсят качество, но по-старите, по-неефективни сгради се затрудняват да намерят наематели. Вакантността на офисите в Лондон се е покачила до около 9%, а наемодателите предлагат безнаемни периоди от 12–18 месеца, за да привлекат наематели, особено в Ситито. Париж се справя по-добре (вакантност ~7%) благодарение на ограниченото ново предлагане и предпочитанието към работа на място, но дори там поднаемите се увеличават. Голям френски наемодател, Gecina, отбеляза, че „наемателите се бавят повече със сключването на договори и имат по-голяма преговорна сила“. Офисните центрове в Централна и Източна Европа (Варшава, Прага) са под натиск от дистанционната работа и свръхпредлагането; вакантността във Варшава достигна 13%, най-високото ниво за десетилетие. Междувременно, търговските имоти в Европа са предпазливи. Търговските продажби в Испания са спаднали с 0,5% през последния месец riotimesonline.com и посещаемостта на търговските обекти в Германия е под нивата отпреди Covid. Наемите на търговски площи са стабилни, а някои по-слаби търговски центрове във второстепенни градове отчитат скокове в доходността (тъй като стойностите падат). Въпреки това, топ търговските улици (напр. Париж Шанз-Елизе, Милано Виа Монтенаполеоне) отчитат силни продажби на луксозни стоки и дори рекордни наеми през 2025 г., движени от международни туристически разходи и ограничено пространство. Европейските търговци също променят форматите си – с по-голям акцент върху по-малки градски магазини и преживенческа търговия – което променя търсенето на площи. Например, IKEA отвори първия си магазин в центъра на Париж, а други големи търговци на едро следват примера, опитвайки се да се адаптират към променящото се потребителско поведение.

Индустриални и логистични имоти: Европейският индустриален и логистичен пазар на недвижими имоти остава относително устойчив. Паневропейските логистични свободни площи са ниски (около 4–5%), а ръстът на наемите продължава, макар и с по-бавни темпове в сравнение с бурята през 2022 г. Търсенето на складови площи близо до пристанища (Ротердам, Антверпен) и големи градове остава стабилно благодарение на електронната търговия. Нов доклад на Savills отбелязва, че 380 млрд. евро са инвестирани глобално в недвижими имоти през първата половина на 2025 г., като секторите логистика и жилища за възрастни хора отбелязват ръст marketsgroup.org. В Европа инвеститорите предпочитат складове, тъй като предлагат стабилни приходи; въпреки това обемите на сделки намаляват, тъй като купувачи и продавачи спорят за цените. Капиталовите доходности (yields) за първокласна логистика в Западна Европа са се увеличили с около 50 базисни пункта през последната година, отразявайки по-високите разходи за финансиране, но остават в рамките на историческите норми invesco.com perenews.com. Една от тенденциите е нарастването на многоетажни складове в пазари с ограничени терени като Лондон и Париж, както и преобразуването на празни търговски обекти в дистрибуционни центрове. Перспективата за индустриалния сектор е предпазливо оптимистична: „Дори и в Европа, където спредовете на капиталовите доходности са се нормализирали, обемите на сделки остават бавни за възстановяване“ поради условията за финансиране invesco.com. Ако ЕЦБ сигнализира за намаляване на лихвите през 2026 г., както мнозина очакват, това може да отключи вълна от натрупани индустриални инвестиции в региона.

Търговия на дребно и хотелиерство

Възстановяване на туризма и търговията на дребно: Известните европейски центрове на градове се радват на възстановяване на туризма, което подкрепя хотелите и търговията на главните улици. Хотелската заетост в Европа това лято се върна на нивата от 2019 г., като Южна Европа се възползва от рекорден сезон. Това има положителен ефект и върху търговията и ресторантьорството. Например, Италия съобщи, че разходите на чуждестранните туристи са се увеличили с 8% спрямо миналата година, което стимулира луксозните бутици в Рим и Флоренция. Инвеститорите в хотелиерски недвижими имоти отново са активни: в началото на септември фонд от Близкия изток придоби портфейл от испански курорти за 500 милиона евро, залагайки на продължаващо търсене на пътувания. Въпреки това, по-малките хотелски оператори се сблъскват с нарастващи разходи за труд и енергия, което свива маржовете. Настроенията в търговските недвижими имоти са предпазливи. Крехките тенденции в търговията на дребно продължават в икономики като Германия, където потребителското доверие е ниско – германските търговски марки отлагат планове за разширяване, което допринася за забавяне на отдаването под наем. Все пак, търговията на дребно, базирана на хранителни стоки, и търговските паркове се представят добре. В Обединеното кралство свободните площи в търговските паркове достигнаха 15-годишно дъно, тъй като ориентираните към стойността купувачи често посещават големите дискаунтъри. Ръстът на електронната търговия се е стабилизирал около 15% от общите продажби на дребно в Европа, което облекчава донякъде натиска върху физическите магазини. В резултат на това разговорите за „апокалипсис в търговията на дребно“ в Европа са затихнали; вместо това секторът е изправен пред бавна адаптация и селективен растеж. Наемодателите на търговски площи инвестират в обновяване и добавят атракции (от фуудкорти до мини складове за онлайн поръчки), за да запазят моловете актуални. В Франция, например, няколко остарели търговски центъра преминават през реновации, подкрепени от държавни фондове за градско обновяване.

Политическа среда: Европейските правителства все по-често се намесват на пазарите на недвижими имоти. Освен споменатите жилищни мерки, някои градове се борят със спекулациите с имоти. В Токио, Япония (често групиран с Азиатско-тихоокеанския регион, но тук е релевантен заради споделянето на политики), интересен ход беше, че местен район поиска от строителите да забранят препродажбата на апартаменти за 5 години, за да ограничат спекулантите asahi.com. Макар това да е извън Европа, то привлече вниманието на световните политици, които търсят начини да охладят спекулативните вълни. Нито един европейски град не е стигнал толкова далеч, но места като Берлин продължават да дебатират тавани на наемите (след като съд отмени предишния таван в Берлин), а Амстердам забрани на инвеститорите да купуват по-евтини жилища с цел отдаване под наем. ЕС също въвежда правила за устойчивост (ESG), които засягат недвижимите имоти – от 2025 г. големите сгради трябва да докладват енергийното си потребление, а неефективните сгради може да бъдат забранени за отдаване под наем до 2030 г. Това вече влияе на оценките: скорошно проучване установи, че офисите с енергиен клас под „C“ се търгуват с 5–10% отстъпка в големите европейски градове. Тези регулаторни промени, в комбинация с икономическите сили, означават, че пазарът на недвижими имоти в Европа става по-благоприятен за наемателите и по-конкурентен след години на доминация на наемодателите. С напредването на 2025 г. всички погледи са насочени към Европейската централна банка – пазарите залагат на около 200 базисни пункта намаление на лихвите до края на 2025 г. perenews.com, за да се спаси растежът. Ако и когато започне парично облекчаване, това може да отбележи повратна точка за „рефлация“ на пазарите на имоти, но засега Европа е в деликатен баланс между овладяване на инфлацията и недопускане на срив в недвижимите имоти.

Азиатско-тихоокеански регион

Жилищни пазари

Китай: Втората по големина икономика в света остава затънала в продължителен спад на имотния пазар. Анкета на Ройтерс сред икономисти потвърждава, че очаква се цените на новите жилища в Китай да спаднат с около 3,8% през 2025 г., което е малко по-лек спад от по-ранните прогнози, благодарение на последните мерки за подкрепа reuters.com. Въпреки това, продажбите и инвестициите се влошават: очаква се продажбите на имоти да паднат с 7,5% през 2025 г. (по-лошо от предишната прогноза за –5%), а инвестициите в недвижими имоти може да се свият с 11% reuters.com. Основните проблеми – неплатежоспособност на строителите, свръхпредлагане на непродадени жилища и слабо доверие на купувачите – остават нерешени. Въпреки десетките промени в политиките от Пекин (от по-ниски ипотечни лихви до облекчени правила за първоначална вноска), пазарът все още не е намерил дъното си reuters.com. „Fitch смята, че имотният сектор ще продължи да се сблъсква с много структурни предизвикателства в средносрочен план, включително демографски промени, ниска достъпност на жилищата и големи непродадени наличности,“ казва Лулу Ши, директор във Fitch Ratings reuters.com. Много анализатори вече не очакват цените на жилищата в Китай да се стабилизират преди края на 2026 или 2027 г. reuters.com. Нарастват призивите за по-драстични действия: „Стабилизирането на пазара може да изисква…директна намеса от централното правителство,“ твърди Гао Юхонг от рейтинговата агенция Pengyuan, като предлага държавни фондове да изкупят непродадени жилища и неизползвани земи, за да се намали излишъкът reuters.com. Наистина, разпродажбата на наличностите е титанична задача – приблизително 600–700 милиона кв. м. жилища (около 5+ милиона жилища) се нуждаят от купувачи, което е еквивалентно на над 12 месеца продажби, а Гао изчислява, че 5 трилиона юана (699 милиарда долара) ще са необходими за изчистване на този излишък reuters.com. На място, големи строителни компании като Country Garden и Evergrande преминават през преструктуриране, докато настроенията на купувачите са най-слаби в по-малките градове. Централното правителство на Китай сигнализира за повече подкрепа: само тази седмица местните банки намалиха ипотечните лихви за първо жилище с допълнителни 10–20 базисни пункта и няколко града облекчиха ограниченията за покупка на жилища. Но засега тези постепенни стъпки все още не са…все още не е успял да предизвика обрат в това, което беше наречено моментът Леман на Китай за недвижимите имоти.

Хонконг: В рязък контраст с континенталната част, жилищният пазар в Хонконг се съживява след дълъг спад. Най-големият строител в Хонконг, Sun Hung Kai Properties, отчете първото си увеличение на печалбата от три години насам, като посочи „признаци на стабилизация“ на пазара на недвижими имоти chinadailyhk.com. Основната печалба за годината, приключила на 30 юни, се е увеличила с 0,5% до 21,9 млрд. хонконгски долара chinadailyhk.com. „Жилищният пазар в Хонконг показа допълнителни признаци на стабилизация благодарение на облекчените ипотечни ограничения и по-ниските местни ипотечни лихви,“ отбелязва компанията chinadailyhk.com. Наистина, правителството наскоро облекчи ипотечните ограничения за купувачи за първи път, а местните лихвени проценти леко намаляха, след като Валутният орган на Хонконг последва паузата на Федералния резерв. Цените на жилищата в Хонконг се покачват от април, а анализаторите прогнозират 8% възстановяване на цените до края на 2025 г. chinadailyhk.com след кумулативна корекция от около 15% спрямо върховете от 2019 г. Напливът на таланти и студенти от континентален Китай, както и нарастващите наеми, подкрепят търсенето chinadailyhk.com. Луксозният сегмент на града също отбеляза продажба, която привлече вниманието: имение на The Peak беше продадено за около 1 млрд. хонконгски долара, което го прави една от най-скъпите жилищни сделки за 2025 г. timeout.com. Въпреки това, секторът на търговските имоти в Хонконг остава слабо звено – Sun Hung Kai отчете спад от 2% на приходите от наеми на офиси и търговски центрове за периода chinadailyhk.com. Високата вакантност на офисите (понастоящем около 14%) и спадащите наеми на магазини в някои райони отразяват изоставащото възстановяване на бизнес разходите. Като цяло, Хонконг изглежда достига дъното, подпомогнат от повторното си отваряне и по-тясната интеграция с плана за Голям залив на континентален Китай. Пазарът все още не е излязъл от трудностите, но настроенията са се подобрили значително спрямо преди година, когато повишенията на лихвите и страховете от емиграция хвърляха мрачна сянка.

Япония: Пазарът на недвижими имоти в Япония е относително стабилен и дори оптимистичен в някои райони. Вътрешният икономически подем – годишните потребителски разходи са се увеличили с 2,2% през юли, а заплатите с 3,0% riotimesonline.com – внася известен оптимизъм в сектора на недвижимите имоти. Цените на жилищата в Токио се покачват стабилно; средната цена на нов апартамент в 23-те района на Токио достигна 135,3 милиона йени (~920 хил. долара) през юли, което е с 24% повече на годишна база asahi.com. Този поразителен скок отразява както увеличението на строителните разходи, така и силното търсене. Толкова, че властите започват да се притесняват за спекулации. Район Чийода в Токио предизвика вълни, като поиска от строителите да включат клаузи забраняващи препродажбата на нови жилища за 5 години в определени проекти за обновяване, с цел да ограничи препродавачите и да охлади цените asahi.com. Индустрията на недвижимите имоти реагира остро, поставяйки под въпрос законността и разумността на такова искане asahi.com. „И ние смятаме, че краткосрочната препродажба е нежелателна… Но усещаме, че искането на района няма солидна основа,“ каза високопоставен представител на Асоциацията на компаниите за недвижими имоти в Япония asahi.com. Въпреки тези дебати, ниските лихвени проценти в Япония (основната лихва на Японската централна банка все още е отрицателна) и острото търсене на жилища в градските центрове поддържат пазара жизнен. Регионална Япония е друга история – много селски райони продължават да се обезлюдяват и да имат празни къщи. Правителството насърчава схеми за преустройство или събаряне на 8 милиона „акиа“ (празни домове) в цяла Япония, което може да отвори възможности за обновяване. Офис пазарът в Токио е относително стабилен с вакантност около 6%, далеч под тази в други световни столици, отчасти благодарение на разширяването на технологични и финансови компании и ограниченото ново предлагане. В обобщение, японският пазар на недвижими имоти се възползва от уникалната си макроикономическа среда (ниски лихви, възстановяваща се икономика) и се откроява като един от най-добре представящите се в Азия тази година.

Други пазари в Азиатско-тихоокеанския регион: В Австралия жилищният пазар изненадващо възвърна инерцията си през 2025 г. След спад през 2024 г., цените на жилищата в Сидни и Мелбърн отново се покачват (Сидни +5% от началото на годината), тъй като Резервната банка на Австралия приключи цикъла на затягане и купувачите се върнаха на пазара. Хроничният недостиг на жилища в Австралия, особено на наеми, означава, че всяко облекчаване на лихвите бързо се превръща във високи цени. РБА задържа лихвите на 4,35% тази седмица, а някои анализатори прогнозират, че намаления на лихвите може да започнат в началото на 2026 г., ако инфлацията продължи да намалява. Нова Зеландия също отбеляза обрат на имотния си пазар; цените на жилищата в Окланд се покачват трети пореден месец, което накара централната банка да предупреди, че „рисковете за финансовата стабилност остават“. В Индия секторът на недвижимите имоти е стабилен, но има и притеснения. Проучване на Ройтерс през юни показа, че цените на жилищата в Индия ще се повишат с около 6% през 2025 г. reuters.com, подкрепени от урбанизацията и ръста на доходите. Въпреки това се появяват „пукнатини от забавяне на търсенето“, особено при луксозните имоти. „Търсенето от страна на свръхбогатите определено е достигнало връх… този луд наплив след COVID приключи,“ отбелязва Панкадж Капур, ръководител на изследователската фирма Liases Foras reuters.com. Строителите в Мумбай и Делхи държат непродадени луксозни имоти, а анализаторите предупреждават за потенциален излишък на премиум апартаменти, ако икономическият растеж се забави reuters.com. Жилищата за средната класа в Индия обаче продължават да се продават бързо, подпомогнати от скорошни намаления на лихвите (РБИ неочаквано намали лихвите с 50 б.п. през юни reuters.com) и държавни субсидии за купувачи за първи път. Пазарите в Югоизточна Азия, като Сингапур и Индонезия, са като цяло стабилни. Цените на жилищата в Сингапур са близо до исторически върхове, въпреки че правителството въведе нови охлаждащи мерки (по-високи гербови такси за чужденци), които забавиха обемите на продажбите. Виетнам е изправен пред кредитна криза, която засегна строителните предприемачи, но пряката държавна намеса (включително спасителен фонд за блокирани проекти) започна да стабилизира ситуацията. В целия Азиатско-тихоокеански регион основната тема е разминаване – пазарите, свързани със забавящата се икономика на Китай, изпитват затруднения, докато други, които разчитат на вътрешното търсене или динамиката на развитите икономики, се справят по-добре.

Тенденции при търговските и инвестиционните имоти

Търговски имоти в Китай: Търговските недвижими имоти в Китай – офиси, търговски площи, хотели – са под значителен натиск. Процентът на незаетите офиси в големи китайски градове като Пекин и Шанхай се е покачил до около 20% или повече, тъй като на пазара излизат нови площи, а компаниите намаляват офис пространствата си на фона на по-бавен растеж. Наемодателите намаляват наемите; наемите за офиси клас А в Шанхай са спаднали с около 5% на годишна база. Търговските имоти се справят малко по-добре благодарение на зараждащото се възстановяване на потреблението в Китай – моловете в градове от първи ранг отчитат постепенно увеличаване на потока от посетители, а луксозните търговци все още виждат Китай като пазар с потенциал за растеж. Но в по-малките градове много молове остават полупразни. Инвестиционният пазар в Китай е изключително тих: чуждестранните инвеститори до голяма степен са спрели придобиванията, а местните инвеститори са затруднени от ограниченото кредитиране. Някои опортюнистични фондове се оглеждат за проблемни активи – например, има слухове, че няколко американски частни инвестиционни фонда проучват недовършени жилищни проекти в Гуанджоу на големи отстъпки. Но като цяло, доверието в китайския пазар на недвижими имоти ще се възстановява бавно, като вероятно ще е необходимо по-ясна държавна подкрепа или макроикономически подем.

Офиси и търговски площи в Азиатско-тихоокеанския регион: Офис пазарите в Азиатско-тихоокеанския регион показват смесена картина. Бангалор и Мумбай имат силно търсене на офиси, движено от ИТ сектора, и едноцифрени нива на незаетост, докато Сеул и Сидни отчитат по-високи нива на незаетост (~12%) поради съкращения в технологичния сектор и хибриден модел на работа. Наемите на офиси в Сингапур достигнаха десетгодишен връх в началото на 2025 г. (подпомогнати от разширяване на финансовия и технологичния сектор), но темпът на нарастване вече се забавя. Офисите в Сидни и Мелбърн преминават през преход, като някои компании намаляват площите си – нивото на незаетост на офисите в Австралия е около 14% – но институционални инвеститори от Сингапур и Близкия изток активно наддават за качествени австралийски офис кули, възприемайки всяко понижение като възможност за навлизане. Търговските площи в Азия се възстановяват заедно с потребителите в региона. Търговските имоти в Япония се радват на бум, породен от натрупано търсене – търговските улици в Токио и Осака отчитат почти нулева незаетост и нарастващи наеми. Търговският сектор в Тайланд е подкрепен от туризма; трафикът в моловете в Банкок се е възстановил, а нов мега-мол отвори врати в края на 2024 г. с голям интерес от наематели. От друга страна, търговците в Малайзия и Хонконг са по-предпазливи, като в Хонконг особено се усеща липсата на много китайски купувачи от континента спрямо нивата преди COVID. Ръстът на електронната търговия (от Alibaba, Tokopedia и др.) продължава да оформя пазара на търговски имоти: много азиатски градове имат излишък от по-стари търговски центрове, които може да се наложи да бъдат преориентирани или преобразувани за други цели (като логистика за последна миля или дори училища и офиси).

Потоци на инвестиции и котировки: Институционалните инвеститори са избирателно оптимистични за недвижимите имоти в Азиатско-тихоокеанския регион. „2025 г. бележи повратна точка за капиталовите стойности; настроенията се подобряват, но ликвидността остава ограничена,“ отбелязва прогноза на CBRE за Азиатско-тихоокеанския регион sg.news.yahoo.com. Трансграничните инвестиции се увеличават – особено, азиатският капитал вече е основна сила в световен мащаб, като пенсионни и суверенни фондове от Сингапур, Япония и Корея инвестират в чуждестранни имоти (включително в Европа и САЩ) при атрактивна доходност perenews.com. В рамките на Азиатско-тихоокеанския регион Япония се превърна в предпочитана дестинация поради ниските си лихви – няколко глобални фонда придобиха портфейли от многофамилни сгради в Токио като заместител на облигации. Австралия също отчита входящи инвестиции в логистика и жилища под наем. Скорошно проучване на Knight Frank установи, че 83% от глобалните лица с висока нетна стойност проявяват интерес към покупка на имот в Дубай, но по-близо до дома значителен брой също планират инвестиции в азиатски градове (Сингапур, Сидни) до 2025 г. knightfrank.ae. Една от най-значимите сделки през този период: в Сингапур консорциум, воден от GIC (суверенния фонд), се съгласи да инвестира 1 милиард долара в тръст, притежаващ първокласни търговски и офис активи – вот на доверие към стабилността на град-държавата. Междувременно, правителствени служители в Азиатско-тихоокеанския регион следят недвижимите имоти като барометър за икономическото здраве. „Секторът на недвижимите имоти е ключов за нашето икономическо възстановяване,“ заяви представител на китайското Министерство на жилищното строителство, подчертавайки последните мерки в подкрепа на купувачите на жилища (този коментар беше направен по време на брифинг на 4 септември в Пекин). Анализаторите очакват още стимули, ако условията не се подобрят; както се изрази един от тях, „Пекин разполага с инструментите – въпросът е дали ще бъдат използвани за директно спасяване на сектора на недвижимите имоти или за по-широка подкрепа на икономиката“. В целия Азиатско-тихоокеански регион следващите няколко месеца ще бъдат решаващи, за да се види дали пазари като Китай могат да се стабилизират и дали устойчивостта на други (Япония, Австралия) ще се запази пред глобалните предизвикателства.

Близък изток

Жилищни имоти и земя

Бум на жилищния пазар в Залива: Пазарът на недвижими имоти в Близкия изток, особено в страните от Съвета за сътрудничество в Залива (GCC), е изключително активен. В Обединените арабски емирства, както Дубай, така и Абу Даби изпитват нарастващо търсене във всички сегменти – жилищен, търговски и индустриален wam.ae wam.ae. Дубай се откроява с рекордни продажби: сделките с имоти възлизат на 326,6 милиарда AED през първата половина на 2025 г., с 40% ръст спрямо първата половина на 2024 г. wam.ae. Този бурен растеж се дължи на съвкупност от фактори – устойчива икономика (подкрепена от приходи от петрол и усилия за диверсификация), наплив на чуждестранни инвеститори (търсещи стабилност и активи, обвързани с долара), както и приток на квалифицирани емигранти, привлечени от бизнес-ориентираните политики на Дубай. „Сделките с имоти във всички емирства показват значителен ръст… някои проекти, планирани за завършване след три години, се разпродават само за една или две седмици – нещо, което рядко се вижда другаде по света,“ отбелязва Исмаил Ал Хамади, изпълнителен директор на Al Ruwad Real Estate, подчертавайки почти трескавия апетит на купувачите в ОАЕ wam.ae. Земеделските предприемачи стартират нови общности с бързи темпове, а продажбите „на зелено“ (покупка преди строителство) процъфтяват. Абу Даби също има значителен инерция – търсенето е силно както за луксозни вили на остров Саадият, така и за по-достъпни жилища в нововъзникващи предградия, подкрепено от държавни жилищни програми за граждани на Емирствата. В цялата страна заетостта и наемите се покачват във всички сегменти – от апартаменти до складове wam.ae.

Саудитска Арабия: Кралство Саудитска Арабия е в разгара на трансформационен подем в сектора на недвижимите имоти в рамките на своята Визия 2030. Държавната инициатива за повишаване на дела на собствениците на жилища до 70% до 2030 г. (от ~64% в момента) вече дава резултати – в Рияд, Джеда и планираните нови градове се реализират мащабни жилищни проекти. Доклад на Knight Frank установява, че частни купувачи в Саудитска Арабия ще похарчат приблизително 1,22 милиарда долара за жилища през 2025 г., като водещият мегапроект NEOM се очертава като най-привлекателната дестинация english.aawsat.com. NEOM, The Line и други гигапроекти целят да създадат изцяло нови пазари за жилища, което привлича както граждани, така и чужденци. Според доклада, саудитците планират да инвестират около 2,75 милиарда SAR (733 милиона долара) личен капитал в жилищни проекти, свързани с Визия 2030 english.aawsat.com. Държавата също така активно осигурява земя и финансиране: само през 2024 г. са одобрени над 205 000 жилища на зелено и 165 000 жилищни парцела, предоставени чрез програмата Sakani english.aawsat.com. В луксозния сегмент саудитските предприемачи привличат заможни купувачи с брандирани резиденции (често свързани с луксозни хотелски оператори) в дипломатическия квартал на Рияд и по Червеноморското крайбрежие. Междувременно, търсенето на наеми в Саудитска Арабия остава високо поради нарастващото младо население; наемите в Рияд са се повишили рязко (с около 10% тази година) заради наплива на чужденци и изоставането в новото предлагане. Саудитските официални лица подчертават по-широкия икономически ефект: „Икономиката на Залива постига растеж, надвишаващ световния среден, благодарение на амбициозните визии за развитие“, заяви генералният секретар на GCC Джасем Албудайви на 4 септември english.aawsat.com, подчертавайки колко ключово място заема развитието на недвижимите имоти в икономическите стратегии на GCC.

По-широкият Близък изток и Северна Африка (MENA): Извън Залива жилищните пазари са по-разнородни. Египет се сблъсква с криза на достъпността, подхранвана от инфлацията – цените на имотите в Кайро са скочили (удвоили са се в египетски лири за две години), но рязката девалвация на валутата означава, че строителите се сблъскват с по-високи разходи и много купувачи са изключени от пазара. Египетското правителство се опитва да стимулира жилищното строителство, като предлага земя на строителите на намалени цени, ако изграждат достъпни жилища, и чрез разширяване на фонда за ипотечно финансиране. Жилищният пазар в Израел, след години на рязко покачване, се охлади през 2025 г. на фона на по-високи лихви и политическа несигурност; цените на жилищата са спаднали с около 2% спрямо пика от миналата година и продажбите са се забавили, въпреки че основните фактори на търсенето остават силни поради растежа на населението. Турският пазар на недвижими имоти е нестабилен – годишният ръст на цените на жилищата надхвърли 50% (отчасти заради инфлацията), а чуждестранното търсене (особено от руснаци) рязко се увеличи в градове като Истанбул и Анталия. Централната банка на Турция закъсняло повиши лихвите, за да овладее инфлацията, което може най-накрая да охлади жилищната активност по-късно тази година. В целия Близък изток една тенденция е намесата на правителствата като главни строителни предприемачи: например Оман и Бахрейн стартираха държавно ръководени общности с достъпни жилища, а Катар инвестира в нови градове в подготовка за бъдещи събития (инерция след Световното първенство). Продажбите на земя за строителство в региона са силни – в Дубай стойността на сделките със земя значително се е увеличила, тъй като строителите трупат земя за бъдещи проекти; в Саудитска Арабия се изкупува необработена земя извън Рияд в очакване на нова инфраструктура. Високите приходи от петрол за страните от GCC през последните няколко години се превърнаха в устойчиви публични инвестиции в жилища и инфраструктура, което поддържа строителния сектор зает и цикъла на недвижимите имоти във възходяща фаза в голяма част от Близкия изток.

Търговски и мега-проекти

Търговски недвижими имоти: Търговският имотен сектор в Близкия изток е предимно оптимистичен, особено в Залива. Офис пазарите в Дубай и Абу Даби са напрегнати: заетостта на офисите клас А в Дубай е над 90%, а наемите са се увеличили двуцифрено на годишна база в престижни райони като DIFC и Downtown wam.ae. Многонационални компании разширяват регионалните си централи, привлечени от перспективите за растеж в Залива. В Рияд търсенето на качествени офис площи значително надвишава предлагането – наемите за топ офисите скочиха с около 18% през последната година, а новите кули се отдават под наем още преди завършване. Дори второстепенни градове в Залива (Шарджа, Дамам, Манама) отчитат по-добро усвояване на офис площи благодарение на усилията за икономическа диверсификация (напр. финанси, туризъм, логистика). Търговските имоти в Залива също процъфтяват: продажбите на дребно в ОАЕ са на път да нараснат с около 5% тази година, а моловете в Дубай отчитат продажби над нивата отпреди пандемията, подкрепени от завръщащи се туристи от Русия, Китай и Европа. Луксозни молове като Dubai Mall и Mall of the Emirates поддържат почти 100% заетост, а нови търговско-развлекателни проекти (като търговския район на Expo City в Дубай и Reem Mall в Абу Даби) се откриват със силен състав на наематели. Все пак има и предупреждение: нарастващото предлагане на търговски площи означава, че по-старите центрове трябва да се преоткрият или рискуват по-висока незаетост. Хотелиерството е друга силна страна – обемът на инвестициите в хотели в Близкия изток расте, а особено Саудитска Арабия бързо строи хотели за туристическата си стратегия (проектът Червено море тази година откри няколко курорта).

Индустриални и логистични имоти: Сегментът на индустриалните/логистичните имоти процъфтява благодарение на електронната търговия и производствените инициативи. Пристанище Джебел Али и свободната зона в Дубай продължават да се разширяват, а наемите на складове в Дубай са се увеличили с около 10% на годишна база. Индустриалният пазар на Саудитска Арабия също се разраства, тъй като кралството локализира производството; правителството развива големи индустриални градове (например SPARK за енергийни индустрии) и предлага стимули за фабрики. „Индустриалният сектор продължава да привлича международни инвеститори и строители, което води до ръст на наемите на ключови логистични активи,“ отбелязва Саид Ал Фахим, изпълнителен директор в сферата на недвижимите имоти в ОАЕ wam.ae. Действително, чуждестранни фондове придобиват дялове в логистични портфейли в Залива, привлечени от силни наематели и доходност около 7-8%. Дейта центровете са нова ниша – няколко нови парка за дейта центрове се планират в Саудитска Арабия и ОАЕ, за да обслужват дигиталната икономика, често чрез съвместни предприятия с глобални технологични компании. Стратегическото разположение на Близкия изток, който свързва Азия, Африка и Европа, също повишава привлекателността на логистичните имоти, тъй като страни като ОАЕ и Саудитска Арабия се стремят да станат глобални дистрибуционни центрове чрез инициативи като стратегията „Пътят на коприната“ на Дубай и логистичния план „Визия 2030“ на Саудитска Арабия.

Напредък по мега-проекти: Характерна черта на пазара в Близкия изток са мега-проектите – огромни, мащабно планирани разработки, които могат да променят географиите. NEOM на Саудитска Арабия е може би най-амбициозният: рекламиран като футуристичен град с 9 милиона жители и най-съвременни технологии, досега са инвестирани около 37 милиарда долара в инфраструктура agbi.com. Последните новини показват значителен напредък – прокопаването на тунели за транспортната система на The Line е в ход, а първите модули на огледалната небостъргаческа структура вече се издигат. „NEOM е инвестиция за поколенията,“ заяви министърът на инвестициите на Саудитска Арабия, определяйки го като ключов за диверсификацията на икономиката arabnews.com. В ОАЕ Дубай представи планове за „Дубай 2040“, които включват нови крайградски селища, разширяване на крайбрежните разработки и потенциално най-високата жилищна кула в света. Абу Даби не изостава, като неговата Визия 2030 води до създаване на нови културни квартали (музеят Гугенхайм Абу Даби трябва да отвори през 2026 г.) и масово жилищно строителство за емиратци. Катар, след инвестициите за Световното първенство, се фокусира върху обновяването на центъра на Доха (Msheireb) и добавя смесени проекти, насочени към финанси и туризъм. Дори извън Залива, Новата административна столица на Египет – нов град в пустинята на стойност 58 милиарда долара – се оформя, като министерствата ще се преместят там, което води до строителен бум въпреки икономическите трудности на Египет. Тези мега-проекти, макар и рискови и капиталоемки, отразяват отличителния подход на Близкия изток: използване на недвижимите имоти като катализатор за икономическа трансформация и като израз на национални амбиции. За инвеститорите и строителите това означава поток от възможности, а за градовете в региона – обещание за силуети и инфраструктура, които могат да съперничат на най-добрите в света.

Цитати и перспектива

Гласовете в имотната индустрия на Близкия изток остават уверени. „Секторът на недвижимите имоти в ОАЕ продължи своето стабилно представяне… подкрепено от устойчивост както в петролните, така и в непетролните сектори и ръст на чуждестранните инвестиции“, се отбелязва в доклад на държавната Emirates News Agency wam.ae. Тази увереност е подкрепена с данни: преглед на CBRE потвърди рекордно високи продажби на жилища и нарастващи наеми в ОАЕ през второто тримесечие wam.ae. Инвеститори като BlackRock и Brookfield увеличиха експозицията си към недвижимите имоти в Залива тази година, което е знак за валидиране. Въпреки това, някои предупреждават, че бързият растеж трябва да се управлява. Наскоро статия на Bloomberg обсъди дали бумът в Дубай може да е балон, тъй като цените на жилищата са скочили с 70% от 2019 г. насам agbi.com. Засега малцина виждат предстоящ срив – ипотечното кредитиране все още е относително ниско (много продажби са в брой), а правителствата могат да регулират предлагането (например, Дубай може да освободи повече земя за строителство, ако е необходимо за охлаждане на цените). В перспективата за Близкия изток, нарастващите лихвени проценти в световен мащаб имат по-малко въздействие поради изобилната ликвидност и, в някои случаи, валутни връзки с щатския долар, които поддържат местните финансови условия управляеми. Ако цените на петрола останат високи (Brent crude е около $85–90), правителствата в Залива вероятно ще продължат да инвестират в недвижими имоти и инфраструктура, което трябва да поддържа инерцията до 2026 г. Регионът също така се възползва от геополитическото си положение – докато други пазари отслабват, инвеститори с висока нетна стойност от Русия, Китай и други страни все повече влагат средства в имоти в Близкия изток, които се възприемат като сигурно убежище.

В обобщение, секторът на недвижимите имоти в Близкия изток за периода 4–5 септември 2025 г. се характеризира с стабилен растеж и оптимизъм, особено в страните от СССЗ. Това контрастира с по-крехките условия на западните пазари и Китай. Както каза един строителен предприемач в Дубай тази седмица: „Всеки глобален насрещен вятър – инфлация, лихвени проценти, дори рецесии – по някакъв начин води до повече хора и капитал в Дубай. Намираме се в изключително положение.“ Това усещане, макар и донякъде преувеличено, отразява настоящата динамика на пазара на имоти в региона.

Латинска Америка

Жилища и жилищен сектор

Бразилия: Най-голямата икономика в Латинска Америка се сблъсква с пречки пред жилищния сектор на фона на високите лихвени проценти. Централната банка на Бразилия агресивно повиши лихвите, за да се бори с инфлацията – основният лихвен процент Selic достигна 14,75%, почти 20-годишен връх reuters.com – и едва наскоро започна предпазлив цикъл на намаляване. Тези високи лихви направиха ипотеките много скъпи и доведоха до рязък спад на спестовните депозити, които традиционно финансират жилищните кредити. „Колкото повече хора имат достъп до [по-високодоходни] алтернативи… толкова по-естествено е да се наблюдава това намаляване на салдата по спестовните сметки,“ отбеляза управителят на Централната банка Габриел Галиполо reuters.com. С изчерпани спестявания, кредитната система за недвижими имоти в Бразилия е под напрежение. Галиполо заяви тази седмица, че скоро ще представи „преходно решение“ за финансиране на сектора на недвижимите имоти, по същество нов модел на финансиране за преход от старата схема, базирана на спестявания reuters.com reuters.com. Целта е да се даде възможност на банки като Caixa да продължат да отпускат кредити на купувачи на жилища и строители въпреки недостига на финансиране. На практика, жилищният пазар в Бразилия е история на устойчивост и риск. Цените на жилищата в цялата страна се покачват умерено (~5% на годишна база) в номинално изражение, но в реално (инфлационно коригирано) изражение са приблизително непроменени. Големите строителни компании отчитат стабилно търсене на по-евтини жилища благодарение на държавна субсидийна програма (Casa Verde e Amarela), но продажбите на жилища от среден и висок клас са се забавили значително. Инвентаризацията се увеличава в някои сегменти; данни от индустрията показват, че около 220 000 нови жилища са останали непродадени в цялата страна през юли, което е с 8% повече на годишна база. Въпреки това, строителите остават предпазливо оптимистични, че намаляването на лихвите (икономистите прогнозират, че Selic може да бъде ~12% до края на годината) ще подобри достъпността и „ще отключи натрупаното търсене“ през 2026 г. Пазарите на наеми в големите градове на Бразилия също са се понижили леко – наемните цени в Сао Пауло са с около 2% по-ниски от пика по-рано тази година, което носи известно облекчение за наемателите след рязкото поскъпване след пандемията.

Мексико: В Мексико жилищният пазар се сблъсква с различно предизвикателство: недостатъчни инвестиции и структурни бариери. Последните данни показват, че брутните фиксирани инвестиции на Мексико са спаднали с 6,4% на годишна база през юни riotimesonline.com, като това удължава няколкомесечния спад. Това включва инвестициите в строителство, които са слаби, отразявайки както правителствената икономия при неосновни проекти, така и предпазливостта на частните предприемачи. Въпреки многото разговори за nearshoring (преместване на вериги за доставки в Мексико), което да стимулира индустриалното строителство, ефектите върху жилищния сектор са бавни. Търсенето на жилища е стабилно – Мексико има млада популация и броят на домакинствата расте – но получаването на ипотека е трудно при банкови лихви около 10–12%. Жилищното строителство, което се случва, често е в неформалния сектор или чрез самостоятелно строителство. Жилищните комплекси за средната класа в предградията на Мексико Сити, Гуадалахара и Монтерей се продават, но предприемачите се оплакват от бюрокрация и високи разходи за финансиране. Правителството се фокусира върху мега инфраструктурни проекти (като влака Майя, нефтената рафинерия и др.), а не върху жилищата, с изключение на някои програми за социални жилища. В резултат на това Мексико се сблъсква с недостиг на жилища в много райони, а пренаселеността е често срещана. Наемите в градовете са се повишили (например наемите в Мексико Сити са се увеличили с ~9% на годишна база), тъй като младите професионалисти отлагат покупките. Положителното е, че инфлацията е спаднала от върховете през 2022 г., така че Banxico (централната банка на Мексико) задържа лихвата на 11,25% и може да започне да я намалява в началото на 2026 г., което би облекчило ипотечните разходи. Освен това новата администрация след изборите през 2024 г. може да се насочи към насърчаване на повече инвестиции в жилища.

Аржентина и други: В Аржентина се наблюдава напълно различна динамика: при инфлация над 100% и нестабилна валута, пазарът на недвижими имоти функционира основно в кеш долари. Продажбите на жилища в Буенос Айрес са почти замрели, тъй като хората задържат долари и изчакват икономическа яснота (предстоят избори). Цените на луксозните имоти в долари са спаднали с около 20% от 2019 г., което създава изгодни възможности за тези с налични средства, но местните хора изпитват затруднения, тъй като кредитът практически не съществува. Чили преживя жилищен бум в края на 2010-те, но сега е във фаза на охлаждане – цените в Сантяго са стабилни, а строителството се забавя поради стриктна парична политика (лихвата на централната банка на Чили достигна 11,25%, но сега се намалява). Колумбия и Перу също наблюдават забавяне на жилищния пазар, тъй като икономиките им се сблъскват с трудности, въпреки че правителството на Колумбия разширява субсидиите за купувачи с ниски доходи. В целия регион обща тема е жилищният дефицит – повечето страни имат значителен недостиг на жилища (Бразилия ~6 милиона, Мексико ~8 милиона, Колумбия ~2 милиона), но високите лихви и ограничените публични бюджети възпрепятстват бързия напредък.

Търговски и индустриален сектор

Офисни и търговски пазари: Търговските недвижими имоти в Латинска Америка са с разнородни резултати. Офисните пазари в мегаполисите на региона се възстановяват постепенно след пандемията. В Мексико Сити свободните офис площи са около 20%, което не е далеч от нивата в САЩ, тъй като новото предлагане през последните години надхвърли търсенето и някои мултинационални компании намалиха мащаба си. Наемите са се стабилизирали и има надежда, че nearshoring тенденцията ще доведе нови корпоративни наематели (индустриални фирми, логистични компании и др.), които се нуждаят от офис площи. Сао Пауло, най-големият офисен пазар в региона, отчита подобрение на свободните площи до ~15% спрямо над 20% през 2021 г. Технологичните компании, които се разшириха в Бразилия, се консолидират, но финансовият сектор и операторите на споделени офиси усвояват площи. Местни анализатори казват, че наемите на първокласни офиси в Сао Пауло се покачват през 2025 г. след няколко слаби години. Търговските недвижими имоти в Латинска Америка се възползват от възстановяването на потреблението след Covid. Търговските центрове в Бразилия отчитат по-високи продажби; заетостта в моловете на добри локации отново е над 95%. В Мексико водещи оператори на молове като Fibra Uno (REIT) отбелязват, че продажбите на наемателите на същите обекти са се увеличили с висок едноцифрен процент на годишна база. Въпреки това, растежът на електронната търговия (MercadoLibre, Amazon) започва да ограничава разширяването на търговските площи – търговците са по-предпазливи при откриването на нови магазини и се фокусират върху омниканални стратегии. Свободните търговски площи в големите молове са малко, но по-старите търговски центрове във второстепенни градове имат повече празни обекти. Освен това, високите лихвени проценти правят рефинансирането на дълга на моловете скъпо, което намалява разпределенията на някои търговски REITs.

Индустриални и логистични имоти: Индустриалният сектор на недвижимите имоти е най-горещият сегмент в Латинска Америка, особено в Мексико и Бразилия. Логистичните хъбове на Мексико близо до границата със САЩ (Тихуана, Монтерей) и около Мексико Сити имат изключително ниска вакантност (<3%). Тенденцията nearshoring е реална – компаниите наемат големи складове и производствени съоръжения, за да скъсят веригите на доставки. В резултат на това индустриалните наеми в северно Мексико са скочили с около 15% през последната година, а новото строителство не може да навакса търсенето. Американски и канадски инвеститори наливат средства в мексикански индустриални паркове; например, канадски пенсионен фонд наскоро си партнира с местен предприемач за разширяване на индустриално портфолио на стойност 800 милиона долара. Бразилия също има силен пазар на складове, подкрепен от електронната търговия (MercadoLibre изгради огромни логистични центрове край Сао Пауло) и подобрения в инфраструктурата. В индустриален доклад се отбелязва, че индустриалните продажби в Бразилия са надхвърлили 33 милиарда долара през първата половина на 2025 г. credaily.com, което отразява както сделки, така и строителна активност. Едно уникално предизвикателство: високите лихвени проценти в Бразилия означават, че много индустриални сделки се структурират като съвместни предприятия или използват креативно финансиране, за да бъдат рентабилни. Други страни като Чили и Колумбия имат по-малки, но растящи логистични сектори, тъй като търговците и 3PL (доставчици на логистични услуги от трета страна) модернизират веригите на доставки.

Гледна точка на инвеститора: Интересът на чуждестранните инвеститори към недвижимите имоти в Латинска Америка се беше охладил през последните години поради политическа несигурност и валутни рискове. Но има признаци за възраждане. Централната банка на Бразилия сега намалява лихвите (очаква се да достигнат 12,75% до декември), което може „да отвори вратата за повече инвестиции в недвижими имоти“, според анализатор от CIBC canadianmortgagetrends.com. Някои глобални инвеститори виждат възможност на спадащия пазар в Бразилия – например, частната инвестиционна компания Brookfield придобива складове и центрове за данни в Бразилия и само тази седмица обяви планове да инвестира във фонд за кредитиране на недвижими имоти в Бразилия, за да се възползва от високите доходности. В Мексико стабилното песо и близостта до САЩ го правят привлекателно; няколко американски индустриални разработчици (Prologis, Advance) разширяват портфейлите си в Мексико, за да уловят вълната на nearshoring. На вътрешния пазар, мексиканските Fibra (REITs) отново набират капитал, нещо, което беше в застой. Едно забележително развитие: нова жилищна Fibra се подготвя в Мексико, за да осигури мащабно отдаване под наем на жилища, което показва зрялост на сектора.

Цитати от регионални експерти отразяват предпазливия оптимизъм. „Трябва да спрем да правим приказка от заглавията – копнете малко и пукнатините са налице,“ каза Панджай Капур относно индийския пазар reuters.com, но това настроение важи и за Латинска Америка: силното търсене прикрива основни проблеми като достъпност и финансиране. Още една гледна точка от Бразилия: „Несигурността продължава с наближаването на Q4,“ отбеляза международният форум на Националната асоциация на строителите на жилища, визирайки как глобалните фактори и местната политика ще определят дали пазарът на недвижими имоти в Латинска Америка наистина ще се възстанови или просто ще остане на едно място kitchenbathdesign.com. Към началото на септември 2025 г. Латинска Америка е на кръстопът: полагат се основите за възстановяване (намаляване на лихвите, реформи, nearshoring), но това все още не се вижда в широкомащабен растеж на недвижимите имоти. Заинтересованите страни ще следят внимателно действията на централните банки, правителствените жилищни инициативи и глобалните икономически тенденции до края на годината.

Африка

Жилищно строителство и достъпни жилища

Недостиг на жилища и градски растеж: Историята на недвижимите имоти в Африка е доминирана от огромен недостиг на жилища на фона на бързата урбанизация. Населението на континента, което сега е около 1,4 милиарда, нараства най-бързо в градовете, което оказва огромен натиск върху жилищния сектор. До 2025 г. се очаква стойността на пазара на недвижими имоти в Африка да достигне 17,64 трилиона долара, като жилищният сектор съставлява внушителните 14,87 трилиона долара от тази сума businessamlive.com. Въпреки това, предлагането е далеч под необходимото. Неформални селища се разпростират около градове като Лагос, Найроби и Йоханесбург, което подчертава недостига на формални, достъпни жилища. Само в Нигерия има изчислен недостиг от 28 милиона жилищни единици businessamlive.com, а страни като Кения (около 2 милиона недостиг), Ангола (около 2 милиона) и Южна Африка (около 2,2 милиона въпреки държавните жилищни програми) също се сблъскват с огромни дефицити businessamlive.com. Без мащабна намеса тези дефицити нарастват ежегодно, тъй като ръстът на населението изпреварва строителството. Правителствата и частните играчи опитват различни стратегии. В Нигерия се наблюдава тласък към евтини жилища чрез публично-частни партньорства, но високите лихвени проценти (понастоящем около 18% основен лихвен процент) и скъпите строителни разходи ограничават напредъка. Housing News от Нигерия на 4 септември подчерта човешкото измерение: „Наемателите стенат, докато наемите скачат“ в щата Екити – сценарий, често срещан както в големите градове, така и в по-малките населени места, където търсенето надвишава предлагането. В Южна Африка, за разлика от това, относително развитият ипотечен пазар и държавните RDP жилища (субсидирани домове) донякъде са подобрили условията – Южна Африка всъщност води континента по показатели за достъпност на жилищата (съотношение цена/доход ~3,1) businessamlive.com. Въпреки това, дори там, домакинствата с по-ниски доходи често чакат с години за държавно жилище или прибягват до неформални селища.

Политики и иновации: Много африкански правителства обявяват жилищното строителство за приоритет и се появяват нови политики. Президентът на Кения наскоро обяви амбициозна Програма за достъпни жилища, целяща да построи 250 000 жилищни единици годишно, включително стимули за строителите и спорен жилищен данък върху формално заетите работници за финансиране на строителството. Макар и благородни по замисъл, такива планове се сблъскват с предизвикателства при финансирането и изпълнението. Иновативни подходи се изследват: от компании за рефинансиране на ипотеки (като нигерийската NMRC, която осигурява ликвидност на банките за отпускане на повече ипотеки) до алтернативни строителни технологии. Някои стартъпи използват сглобяеми модули или 3D принтиране за намаляване на строителните разходи, докато други се фокусират върху микро-ипотеки, за да разширят кредитирането към неформалните работници. В Лагос щатското правителство стартира електронен портал за управление на земята с цел да улесни регистрацията на собствеността businessamlive.com, с надеждата да отключи земя за развитие и да намали измамите. Междувременно, международни участници също са ангажирани – ООН и Световната банка имат няколко инициативи за финансиране на достъпни жилища в Западна и Източна Африка. Има и нарастващ интерес към зелено строителство за подобряване на устойчивостта на жилищата, предвид честите прекъсвания на ток и вода. Например, Руанда насърчава екологични тухли и соларни панели в новите жилищни комплекси.

Пазари на наеми и инвестиции от диаспората: В много африкански градове наемането е норма, тъй като проникването на ипотеки е изключително ниско (често под 5% от жилищния фонд). Наемите в големи градове като Акра, Лагос, Найроби се покачват, което натоварва домакинствата от средната и ниската класа. Не е необичайно семействата да харчат над 30-40% от доходите си за наем. Някои правителства въвеждат или обмислят контрол върху наемите – Гана обсъжда закон за контрол на наемите, който да ограничи годишните увеличения и да осигури по-дълги договори. Инвестициите от диаспората са значим фактор на някои пазари: африканците в чужбина изпращат милиарди в парични преводи годишно, част от които се влагат в строителство или покупка на жилища в родината. Този източник на капитал поддържа много жилищно строителство (например, инвестициите на сомалийската диаспора захранват имотния пазар в Могадишу, а нигерийската диаспора е активен купувач в Абуджа и Лагос). Въпреки това, проектите, движени от диаспората, понякога са насочени към по-луксозни имоти, тъй като тези инвеститори предпочитат осезаеми, престижни активи (като луксозни апартаменти), които не решават пряко проблема с достъпността.

Търговски & инфраструктурни

Офисни и търговски площи: Търговските недвижими имоти в Африка варират значително по региони. Ключови центрове като Найроби, Йоханесбург, Лагос, Кайро видяха вълна от модерни офис сгради и молове през последното десетилетие, макар че икономическите възходи и спадове оставиха някои с висока незаетост. Найроби остава център за услуги в Източна Африка – офис пазарът там има умерено търсене от мултинационални компании и НПО, но свръхпредлагането на нови сгради в райони като Upper Hill поддържа незаетостта около 20%. Йоханесбург има най-развития офис пазар в Африка, но и тук незаетостта е висока (~18%), тъй като компаниите намаляват площите си на фона на слаба икономика; Сандтън (финансовият квартал) все още поддържа високи наеми, но по-старите сгради в центъра на Йоханесбург се преустройват в жилища или остават празни. Лагос разполага с ограничени и скъпи офис площи – първокласните офиси в Ikoyi и Victoria Island имат ниска незаетост и наеми, сравними със средния клас европейски градове, благодарение на търсенето от петролния сектор и финтех индустрията, докато в по-несигурните райони почти няма формално офис строителство. По отношение на търговските площи, африканските молове имат смесен успех. Търговските имоти в Южна Африка (най-големият пазар на континента) са относително развити, като големи публични REITs притежават молове. Натискът върху потребителските разходи и прекъсванията на тока напоследък намалиха посещаемостта на моловете, но като цяло незаетостта в моловете в Южна Африка остава ниска (~5%) и търговските продажби постепенно се подобряват. На други места новите молове в Африка често изпитват затруднения след първоначалния интерес, както се вижда от някои полупразни молове в Гана и Нигерия. Търговците често посочват високите наеми и конкуренцията от неформалните пазари като предизвикателства. Въпреки това, културата на пазаруване се развива и в градове като Акра и Абиджан се изграждат нови молове.

Индустриални и логистични площи: Индустриалните недвижими имоти в Африка са нова възможност, тъй като производството и търговията бавно нарастват. Държави като Етиопия, Мароко, Египет постигнаха напредък в привличането на производство (облекло в Етиопия, автомобилостроене в Мароко и др.), което стимулира търсенето на фабрики и складове. Мароко в частност изгради големи свободни зони (напр. пристанище и логистична зона Tanger Med), където заетостта е висока и разширяването продължава – страната се превръща във врата между Европа и Африка. Нигерия и Кения отбелязват ръст в логистиката благодарение на електронната търговия (напр. Jumia) и нуждите на търговското разпространение. Въпреки това, логистиката се затруднява от инфраструктурни дефицити. Положителен знак: Африканското континентално споразумение за свободна търговия (AfCFTA), което цели да засили вътрешноафриканската търговия, стимулира някои инвестиции в логистични хъбове и гранични складове в очакване на бъдещ растеж на търговията. Например, голям логистичен парк се изгражда в Гана, за да обслужва Западна Африка. Дейта центровете са друг нарастващ клас активи, с нови съоръжения в Южна Африка, Кения и Нигерия, тъй като използването на интернет нараства; глобални оператори като Equinix и Teraco инвестират стотици милиони в африкански дейта центрове.

Институционални инвестиции и цитати: Исторически Африка е привличала ограничени институционални инвестиции в недвижими имоти поради възприемани рискове, но това бавно се променя. Африканските пенсионни фондове, особено в Южна Африка, Намибия и Ботсвана, отдавна инвестират в имоти (предимно на местно ниво). Сега панафрикански фондове за недвижими имоти набират капитал за инвестиции в няколко държави, често фокусирайки се върху ниши като складове или достъпни жилища. Форум (Africa Property Investment Summit, който ще се проведе по-късно през септември в Кейптаун propertywheel.co.za) ще покаже как местните пенсионни фондове могат да стимулират растежа на сектора на недвижимите имоти africabusiness.com. „Пенсионните фондове на Африка са ключови двигатели на растежа в инвестициите в недвижими имоти,“ отбелязва доклад на Africa Business africabusiness.com, подчертавайки нарастващия ангажимент от страна на институционалния капитал.

Въпреки това, чуждестранните инвеститори остават предпазливи след някои високопрофилни разочарования (например вълната от инвестиции в молове в Нигерия през 2000-те, която не оправда очакванията). Валутната волатилност е основен риск – рязкото обезценяване на ганайския седи миналата година, например, удари стойностите на недвижимите имоти в щатски долари и изплаши инвеститорите.

Местните специалисти по недвижими имоти подчертават устойчивостта и дългосрочната необходимост. Както пише Business Day Live, „Преразглеждане на африканските пазари на имоти за устойчиво бъдеще“ е от решаващо значение, като се застъпва за иновации и регулаторна реформа businessamlive.com businessamlive.com. Мнозина виждат огромен потенциал: континент с 1,4 милиарда души, бързо модернизиращи се икономики и млада демографска структура може да се превърне в златна мина за недвижими имоти, ако предизвикателствата бъдат преодолени. Перспективите за Африка зависят от икономическата стабилност и реформите. Ако инфлацията бъде овладяна (инфлацията в Африка е средно ~12%, но варира значително), и ако правителствата продължат да инвестират в инфраструктура и жилища, секторът на недвижимите имоти може да расте с 5-6% годишно през следващото десетилетие. Вече прогнозите сочат годишен темп на растеж от ~5,6% за африканските недвижими имоти до 2029 г., достигайки пазарен обем от $21,9 трилиона businessamlive.com. Нуждата е налице; парите и управлението трябва да последват.

За да завършим с човешка нотка: африканците в целия континент се стремят към по-добри условия на живот. Независимо дали става дума за технологичната работничка в Найроби, която се надява да купи първия си апартамент, или за семейството в Лагос, което търси облекчение от непосилните наеми, развитието на недвижимите имоти (или липсата на такова) има пряко въздействие върху качеството на живот. Правителствата все повече осъзнават, че разрешаването на жилищния въпрос и инфраструктурата не е просто социална политика, а ключ към отключването на икономическия потенциал. Както видяхме в новините от 4–5 септември 2025 г. – от движенията на ипотечните лихви в САЩ до анкетите за имоти в Китай и бумовете в Дубай – недвижимите имоти са централен сюжет в историята на световната икономика, а Африка е на път да се превърне в основна глава от тази история през следващите години.

