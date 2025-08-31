Глобални сътресения в недвижимите имоти: нарастващи печалби, спадове и промени в политиките (30–31 август 2025)

Северна Америка: Жилищният пазар в САЩ е в застой заради високите лихви – цените са се повишили само с около 2% на годишна база, изоставайки от инфлацията investopedia.com. Анализаторите предупреждават, че реалната стойност на жилищния капитал намалява, като „богатството в американските жилища… е спаднало в реално изражение“ investopedia.com. Големите инвеститори все още залагат на недвижими имоти: Carlyle събра рекорден фонд от 9 милиарда долара за инвестиции в жилищни, индустриални и складови активи, като избягва проблемните офиси reuters.com reuters.com.

Северна Америка: Високите лихви удрят жилищния пазар

Охлаждане на жилищния пазар: Жилищният пазар в САЩ се сблъсква с удара на високите лихвени проценти. Средната 30-годишна ипотека остава около 6,7%, най-високото ниво от над две десетилетия, което драстично ограничава достъпността investopedia.com. Нови данни показват, че цените на жилищата се покачват само с ~1,9% годишно (към юни) – далеч под инфлационния процент от 2,7% investopedia.com. На практика, реалната стойност на жилищата намалява за първи път от години. „За първи път от години цените на жилищата не успяват да настигнат общата инфлация… Богатството на американците, вложено в жилища, всъщност е намаляло в реално изражение“, отбелязва Никълъс Годек от S&P Dow Jones Indices investopedia.com. Това бележи рязък обрат спрямо бума по време на пандемията, когато двуцифрените годишни ръстове на цените бяха норма.

Предлагане и търсене: За разлика от покупателната треска през 2021 г., днешният пазар е добре зареден. Новото строителство е довело до 9,2-месечно предлагане на нови жилища за продажба – близо до исторически максимум investopedia.com – тъй като строителите завършват проекти, но купувачите се отдръпват. Обявите за съществуващи жилища също се увеличават (4,6 месеца предлагане спрямо 4,0 преди година) investopedia.com. Това нарастващо предлагане, особено в някогашните горещи пазари на Sun Belt, оказва натиск за понижаване на цените. Данните на индекса Case-Shiller потвърждават спадове на цените в някои бум-градове: напр. Тампа е надолу с 2,4% на годишна база, Сан Франциско -2,0%, което отразява свръхпредлагането в тези региони investopedia.com. За разлика от това, Североизтокът и Средният Запад остават относително силни – цените в Ню Йорк са +7% на годишна база, в Чикаго +6%, подкрепени от по-ограничено предлагане investopedia.com.

Перспективи и политика: Бързото повишаване на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ доведе до срив в ипотечната активност – заявленията наскоро достигнаха 28-годишно дъно reuters.com – но жилищният пазар не се срина напълно. Цените на национално ниво са спаднали с по-малко от 3% от пика си през 2022 г. reuters.com, опровергавайки прогнозите за по-голяма корекция. Анализаторите сега смятат, че най-лошото е минало: „най-лошото от корекцията изглежда е отминало и не очакваме по-нататъшни трайни спадове“, казва Андрю Бърел, главен икономист по недвижими имоти в Capital Economics reuters.com. Консенсусът е за стагнация на цените през 2024 г., дори ако Федералният резерв започне да намалява лихвите, тъй като всяко ново търсене може да бъде балансирано от повече продавачи, които излизат на пазара reuters.com. Един постоянен проблем е достъпността за купувачите за първи път – дори ако цените на жилищата спрат да растат, ипотечни лихви около 7% означават, че месечните вноски остават тежки. Около половината от анкетираните експерти по недвижими имоти казват, че достъпността за купувачите за първи път ще се влоши през следващата година, въпреки стабилните цени reuters.com.

Канада и трансгранични потоци: В Канада протича паралелно охлаждане. Основни пазари като Торонто и Ванкувър отчитат по-бавни продажби и умерени спадове на цените, тъй като ипотечни лихви от 5–6% затрудняват купувачите. Въпреки това Северна Америка продължава да привлича глобален капитал в недвижими имоти. Особено забележимо е, че латиноамерикански инвеститори са все по-активни на пазара на имоти в САЩ: почти половината от новите продажби на апартаменти в Маями тази година са на латиноамерикански купувачи, които възприемат недвижимите имоти в САЩ като сигурно убежище на фона на политическа и икономическа несигурност в родината си miamiherald.com. Това международно търсене осигурява огнища на сила, дори когато вътрешните купувачи се отдръпват.

Големи сделки и инвестиционни тръстове (REITs): Въпреки трудната среда, някои високопрофилни сделки с недвижими имоти и ходове попаднаха в заглавията:

Фонд за недвижими имоти на Carlyle за $9 млрд.: Гигантът в частния капитал Carlyle Group затвори фонд за недвижими имоти в САЩ на стойност $9 милиарда – най-големият в историята си reuters.com – което сигнализира, че институционалните инвеститори все още виждат възможности в определени сектори. „Инвеститорите вложиха средства по време на „една от най-трудните среди за набиране на капитал… в последно време,“ каза Роб Стъки, ръководител на недвижимите имоти в САЩ на Carlyle reuters.com. Фондът умишлено избягва офиси, хотели и търговски центрове , като се фокусира вместо това върху жилищни имоти, складове и самообслужващи се складове, където „основните показатели се подобряват“ reuters.com. Стъки отбеляза, че липсата на купувачи на днешния пазар всъщност дава предимство на добре финансираните играчи при договарянето на сделки reuters.com.

Гигантът в частния капитал Carlyle Group затвори фонд за недвижими имоти в САЩ на стойност $9 милиарда – най-големият в историята си reuters.com – което сигнализира, че институционалните инвеститори все още виждат възможности в определени сектори. „Инвеститорите вложиха средства по време на „една от най-трудните среди за набиране на капитал… в последно време,“ каза Роб Стъки, ръководител на недвижимите имоти в САЩ на Carlyle reuters.com. Фондът умишлено , като се фокусира вместо това върху жилищни имоти, складове и самообслужващи се складове, където „основните показатели се подобряват“ reuters.com. Стъки отбеляза, че липсата на купувачи на днешния пазар всъщност дава предимство на добре финансираните играчи при договарянето на сделки reuters.com. Възстановяване на REIT?: Американските тръстове за инвестиции в недвижими имоти (REIT) имаха волатилна седмица. Индексът FTSE Nareit All-REIT остана без промяна за периода 30–31 август, след като летният ръст се охлади. Индустриалните/логистичните REIT продължават да се представят по-добре благодарение на търсенето от електронната търговия, докато офис REIT остават дълбоко в мечи територии с висока вакантност и предстоящи падежи на дълга. В корпоративните новини, Blackstone’s BREIT (нетъргуван REIT) отчете ръст на исканията за обратно изкупуване през август, тъй като дребните инвеститори търсят ликвидност, което накара фонда отново да ограничи тегленията – знак за продължаваща предпазливост сред инвеститорите в сектора на търговските имоти reuters.com.

Американските тръстове за инвестиции в недвижими имоти (REIT) имаха волатилна седмица. Индексът FTSE Nareit All-REIT остана без промяна за периода 30–31 август, след като летният ръст се охлади. Индустриалните/логистичните REIT продължават да се представят по-добре благодарение на търсенето от електронната търговия, докато офис REIT остават дълбоко в мечи територии с висока вакантност и предстоящи падежи на дълга. В корпоративните новини, Blackstone’s BREIT (нетъргуван REIT) отчете ръст на исканията за обратно изкупуване през август, тъй като дребните инвеститори търсят ликвидност, което накара фонда отново да ограничи тегленията – знак за продължаваща предпазливост сред инвеститорите в сектора на търговските имоти reuters.com. Значими сделки: Нямаше големи сливания на 30–31 август, но се появиха някои регионални сделки. В Ню Йорк Brookfield съобщава, че е възобновил преговорите за продажба на частен дял в офис кулата One Manhattan West с голяма отстъпка, тествайки апетита на инвеститорите за първокласни офиси. А в Силициевата долина Google завърши продажбата и обратно наемане на офис кампус за $300 милиона на купувач от частния капитал – част от текущата консолидация на имотите на компанията на фона на тенденциите за хибридна работа (източници твърдят, че Google разпродава имоти за около $1,5 милиарда тази година, за да намали разходите).

Експертно мнение: Икономистите са разделени относно траекторията на Северна Америка. Оптимистите посочват стабилния ръст на работните места в САЩ и натрупаното търсене сред милениалите, което може да съживи жилищния пазар, ако лихвите по ипотеките дори леко се понижат. Песимистите твърдят, че „по-високи за по-дълго“ лихвени проценти ще запазят жилищата недостъпни за мнозина, като ще натискат цените леко надолу в реално изражение. Последното проучване на Bank of America установи, че американските потребители са най-песимистично настроени към жилищния пазар от 2023 г. насам, като мнозинството очаква цените или да се задържат, или да паднат, тъй като високите разходи за заеми и икономическата несигурност възпират купувачите reuters.com. Съдбата на пазара може да зависи от следващите ходове на Федералния резерв – по-бърз завой към намаляване на лихвите през 2024 г. може да предизвика леко възстановяване, докато всяко задържане на ипотечните лихви над 7% и през следващата година крие риск от по-нататъшно понижение на цените и строителната активност.

Европа: Заклещена в „Зомбиленд“, но с джобове на надежда

Спад при търговските имоти: Пазарите на имоти в Европа, особено търговските сектори, преминават през продължителен спад. Обемите на сделките се сринаха до почти най-ниските нива за десетилетието, тъй като високите разходи за финансиране и икономическата несигурност държат инвеститорите настрана. През първото тримесечие на 2025 г. продажбите на търговски имоти в Европа възлизат на едва 47,8 млрд. евро – по-малко от половината от нивото в началото на 2022 г. reuters.com. Трансграничните инвестиции пресъхнаха: второто тримесечие отчете 20% спад на годишна база в постъпленията от имоти в EMEA, най-слабият април–юни за последните десет години според данни на Knight Frank reuters.com. Потенциалните купувачи искат големи отстъпки, но много продавачи (често добре капитализирани или в режим „удължи и се преструвай“ с кредиторите) отказват да отстъпят от цената, което води до застой.

Пазарът на „Зомбиленд“: Настроението е коренно различно от началото на 2025 г., когато някои оптимистично предвиждаха възстановяване след пандемията. Вместо това, „Имаме ‘зомбиленд’… няма възстановяване, блокирани активи, няма връщане на ликвидност,“ оплаква се Себастиано Феранте, ръководител на европейските недвижими имоти в PGIM reuters.com. Той отбелязва, че дори опортюнистичните инвеститори са предпазливи предвид неясната перспектива. Започва да се появява напрежение: някои банки и фондове започват да разпродават или преструктурират проблемни активи, вместо безкрайно да удължават заемите reuters.com. Например, канадската Brookfield се опита да преструктурира облигация за кулата CityPoint в Лондон, след като отмени продажба, когато офертите бяха много под балансовата стойност reuters.com. А в Германия, емблематичният небостъргач Trianon във Франкфурт – чийто собственик е в неизпълнение – беше пуснат за продажба от администратор, рядък тест за определяне на цените на този крехък пазар reuters.com.

Различия между секторите: Болката не е равномерно разпределена:

Офиси и търговски площи: Непопулярни сегменти като второстепенни офиси и стари търговски центрове са практически неликвидни – малко купувачи биха ги докоснали дори при големи отстъпки reuters.com. Водещите финансови центрове като Франкфурт, Лондон и Амстердам отчитат рекордно високи или близки до рекордните нива на незаетост на офис площи, тъй като хибридната работа се утвърждава. Търговските имоти са изправени пред предизвикателства от електронната търговия и слабите потребителски разходи; много второстепенни търговски центрове са „блокирани активи“, търсещи ново предназначение.

Непопулярни сегменти като второстепенни офиси и стари търговски центрове са практически неликвидни – малко купувачи биха ги докоснали дори при големи отстъпки reuters.com. Водещите финансови центрове като Франкфурт, Лондон и Амстердам отчитат рекордно високи или близки до рекордните нива на незаетост на офис площи, тъй като хибридната работа се утвърждава. Търговските имоти са изправени пред предизвикателства от електронната търговия и слабите потребителски разходи; много второстепенни търговски центрове са „блокирани активи“, търсещи ново предназначение. Жилищни и логистични имоти: Светли петна остават при многофамилните жилища , където недостигът на жилища в Европа поддържа висок интерес от инвеститорите (подчертано от скорошни сделки в Германия и Нидерландия за портфейли с жилища под наем). Модерните логистични складове също все още намират купувачи благодарение на бума на електронната търговия, макар че дори този сектор се е охладил спрямо върховете от 2021 г. Както отбелязва Феранте, „логистиката и хотелите [представляват] възможности за покупка“, дори когато други категории изпитват затруднения reuters.com. Всъщност някои частни инвестиционни фондове тихомълком натрупват складови активи в очакване на евентуално възстановяване на търсенето.

Светли петна остават при , където недостигът на жилища в Европа поддържа висок интерес от инвеститорите (подчертано от скорошни сделки в Германия и Нидерландия за портфейли с жилища под наем). Модерните също все още намират купувачи благодарение на бума на електронната търговия, макар че дори този сектор се е охладил спрямо върховете от 2021 г. Както отбелязва Феранте, „логистиката и хотелите [представляват] възможности за покупка“, дори когато други категории изпитват затруднения reuters.com. Всъщност някои частни инвестиционни фондове тихомълком натрупват складови активи в очакване на евентуално възстановяване на търсенето. Хотели: Хотелиерският сектор се възстановява с възхода на туризма. В топ дестинациите (Париж, Рим, Дубай) заетостта на хотелите и цените на стаите се повишават, което подтиква интерес към придобивания на луксозни хотели. Въпреки това, нарастващите капитализационни проценти означават, че купувачите все още са предпазливи, а някои планирани продажби на хотели са отложени.

Инвеститорски настроения и финансиране: Инвеститорските настроения в Европа са на най-ниското си ниво от над година reuters.com, отразявайки ситуацията в САЩ, където доверието също се влоши през 2025 г. Според INREV (Европейската асоциация за инвеститори в нерегистрирани имотни фондове), индексът на инвеститорското доверие за средата на 2025 г. достигна многогодишни минимуми reuters.com. Основен фактор са разходите за финансиране: при лихвени проценти на ЕЦБ около многогодишни върхове, доходността от недвижими имоти все още не се е коригирала достатъчно, за да привлече купувачи. Много сделки просто не излизат изгодни, когато финансирането с дълг може да надхвърли 5%, а доходността от първокласни офиси в градове като Париж или Мюнхен все още е само около 4%. Докато тази разлика в доходността не се разреши (чрез по-ниски лихви или по-ниски цени на активите), активността по сделки може да остане слаба.

Политика и регулации: Европейските правителства балансират между кризи с достъпността на жилищата и финансовата стабилност:

Контрол на наемите и жилищна политика: Няколко държави се борят с въпроса как да охладят наемите и да увеличат предлагането на жилища. В Берлин това лято влезе в сила ново правило, ограничаващо увеличенията на наемите, с цел да облекчи тежестта върху наемателите (макар че критиците твърдят, че това ще обезкуражи инвестициите в ново строителство). В Обединеното кралство се обсъждат реформи в регулациите за наемите и правилата за планиране, тъй като достъпността на жилищата се превръща в политически горещ въпрос преди изборите през 2026 г. Междувременно, ЕС като цяло се изправя пред това, което кметът на Барселона нарече „жилищната криза [която] вече е толкова голяма заплаха за ЕС, колкото и Русия“, подчертавайки спешната нужда от решения theguardian.com.

Няколко държави се борят с въпроса как да охладят наемите и да увеличат предлагането на жилища. В Берлин това лято влезе в сила ново правило, ограничаващо увеличенията на наемите, с цел да облекчи тежестта върху наемателите (макар че критиците твърдят, че това ще обезкуражи инвестициите в ново строителство). В Обединеното кралство се обсъждат реформи в регулациите за наемите и правилата за планиране, тъй като достъпността на жилищата се превръща в политически горещ въпрос преди изборите през 2026 г. Междувременно, ЕС като цяло се изправя пред това, което кметът на Барселона нарече „жилищната криза [която] вече е толкова голяма заплаха за ЕС, колкото и Русия“, подчертавайки спешната нужда от решения theguardian.com. Натиск за зелено строителство: Правилата за устойчивост също влияят върху недвижимите имоти. Предложената от ЕС Директива за енергийната ефективност може да наложи скъпи обновявания на неефективни стари сгради до 2030 г., оказвайки натиск върху собствениците на остарели офиси и апартаменти. Очаква се това да ускори остаряването на незелените сгради (фактор в проблема с „изоставените активи“) и да насочи инвестициите към реновации и зелени проекти.

Признаци на живот: Въпреки мрачната картина, се появиха някои опортюнистични ходове и положителни индикации:

Сделки с проблемни активи: Няколко смели инвеститори търсят изгодни покупки на дъното. В Лондон частни инвестиционни фондове направиха оферти за няколко проблемни офис имота с 30–40% отстъпка спрямо оценките преди пандемията. В Швеция, където спадът на имотния пазар беше един от най-резките, местни институции тихомълком започнаха да изкупуват висококачествени търговски имоти от претоварени собственици на изгодни цени. Тези ранни ходове могат да поставят основата за по-широко възстановяване, ако финансирането се подобри.

Няколко смели инвеститори търсят изгодни покупки на дъното. В Лондон частни инвестиционни фондове направиха оферти за няколко проблемни офис имота с 30–40% отстъпка спрямо оценките преди пандемията. В Швеция, където спадът на имотния пазар беше един от най-резките, местни институции тихомълком започнаха да изкупуват висококачествени търговски имоти от претоварени собственици на изгодни цени. Тези ранни ходове могат да поставят основата за по-широко възстановяване, ако финансирането се подобри. Пазарни корекции: В части от пазара възстановяването вече е в ход. Сесил Реторо от Phoenix Group отбелязва, „в някои части на пазара възстановяването е в пълен ход… но има и непопулярни активи, където почти няма ликвидност и предстои още болка.“ reuters.com Това подсказва, че добре разположените, устойчиви на бъдещето активи (например: първокласни офиси с високи ESG рейтинги, нови логистични центрове, проекти за достъпни жилища) намират дъно, дори когато по-старите и силно задлъжнели активи изпитват затруднения.

В части от пазара възстановяването вече е в ход. Сесил Реторо от Phoenix Group отбелязва, „в някои части на пазара възстановяването е в пълен ход… но има и непопулярни активи, където почти няма ликвидност и предстои още болка.“ reuters.com Това подсказва, че добре разположените, устойчиви на бъдещето активи (например: първокласни офиси с високи ESG рейтинги, нови логистични центрове, проекти за достъпни жилища) намират дъно, дори когато по-старите и силно задлъжнели активи изпитват затруднения. Перспектива за лихвените проценти: Пътят на лихвените проценти ще бъде от решаващо значение. С инфлацията в еврозоната, която най-накрая започва да спада (скоро над 3%), мнозина очакват Европейската централна банка да започне да намалява лихвите през 2026 г., ако не и по-рано. Всеки ясен сигнал за облекчаване на лихвите може да се окаже повратна точка, като намали изискванията за доходност и върне купувачите. Дотогава европейският пазар на недвижими имоти може да остане история на два пазара – зараждащо се възстановяване за най-добрите активи и продължаващ спад за останалите.

Азия: Кризата в Китай, възможността на Япония

Китай – Кризата и стимулите: Някога могъщият сектор на недвижимите имоти в Китай продължава да се бори с безпрецедентен спад. Строителните предприемачи са в затруднение, продажбите на нови жилища се сриват, а доверието на купувачите на жилища е разбито. Country Garden, която в миналото продаваше повече жилища от всеки друг предприемач в света, предупреди на 22 август за огромна загуба за първото полугодие, тъй като доставките на жилищни проекти намаляха с 50% спрямо миналата година reuters.com reuters.com. Компанията не изплати задълженията си по офшорни облигации в края на 2023 г., а нейните проблеми олицетворяват „кризата в целия сектор“, която вече повали гиганти като Evergrande reuters.com. Докато предприемачите спират проекти и бързат да преструктурират дълговете си, купувачите на жилища се въздържат – предварителните продажби са замрели, а някои купувачи отказват да плащат ипотеките си за незавършени жилища в знак на протест.

Пекин реагира с поредица от мерки за подкрепа, за да спре спада:

В края на август китайските регулатори намалиха изискванията за първоначална вноска по ипотека в големите градове. За купувачи на първо жилище в големи градове като Пекин и Шанхай, минималната първоначална вноска беше намалена от 30% на 20%, а за втори домове – от 60–70% на около 30–40%. Това има за цел да стимулира търсенето чрез намаляване на първоначалните разходи. Народната банка на Китай намали основните лихвени проценти (1-годишният Loan Prime Rate беше намален по-рано през август) и инструктира банките да намалят съществуващите ипотечни лихви за отговарящи на условията кредитополучатели. Много китайски собственици на жилища, които са взели заеми с лихви над 5% по време на бума, може да видят как лихвите по заемите им се намаляват, за да се увеличи разполагаемият доход и достъпността на жилищата.

за отговарящи на условията кредитополучатели. Много китайски собственици на жилища, които са взели заеми с лихви над 5% по време на бума, може да видят как лихвите по заемите им се намаляват, за да се увеличи разполагаемият доход и достъпността на жилищата. Градовете премахват по-ранни охлаждащи мерки: Няколко общини облекчиха ограниченията за покупка на жилища (например, като позволиха на нерезиденти да купуват или премахнаха ограниченията за покупка на няколко имота). Мегаполисът Гуанджоу на 1 септември reportedly премахна всички ограничения за покупка на жилища. Други градове предлагат субсидии и данъчни облекчения за купувачите на жилища.

Въпреки тези усилия, данните остават мрачни. Цените на новите жилища падат повече от година; през юли цените бяха надолу с 2,8% на годишна база, въпреки че спадът се забави спрямо юнския спад от 3,2% tradingeconomics.com. Инвестициите в недвижими имоти се свиват с двуцифрени проценти. Може би най-тревожното е, че домакинствата не желаят да теглят заеми – през юли беше отчетен първият нетен спад на неизплатените банкови ипотеки за последните 20 години reuters.com, което подчертава криза на доверие. Както отбелязва главният икономист на Pinpoint Asset Management, Живей Джан, „Икономическият импулс на Китай се забави през третото тримесечие поради трайно слабото вътрешно търсене и охлаждащия се имотен пазар.“ reuters.com Ако спадът на имотния пазар не бъде спрян, това застрашава целта на Пекин за ръст на БВП (~5% за 2025 г.), като ограничава потреблението (тъй като жилищното богатство е основен двигател на китайското потребление) reuters.com reuters.com.

По-широк Азиатско-тихоокеански регион: Извън Китай, другите азиатски пазари на недвижими имоти показват смесена картина:

Япония – Горещ имотен пазар: Япония се очертава като изненадващ инвестиционен гореща точка . С ултраниски лихвени проценти (Банката на Япония все още поддържа отрицателни/0% основни лихви) и икономика, която най-накрая се отърсва от дефлацията, глобалните инвеститори се насочват към японския пазар на недвижими имоти. Един показателен пример: Sapporo Holdings продава своя бизнес с недвижими имоти (включително ценено портфолио от пивоварни, офиси и хотели), и поне три големи чуждестранно ръководени групи подготвят оферти около 400 милиарда йени (2,7 милиарда долара) reuters.com. Американските частни инвестиционни компании Bain Capital и KKR водят консорциуми, които се интересуват от активите reuters.com. Недвижимите имоти се превърнаха в „популярен обект за инвеститорите в Япония, тъй като страната излиза от дефлация и лихвите са ниски“ reuters.com. Извън тази сделка, общите инвестиции в имоти в Япония през 2025 г. са стабилни – J-REITs (японски инвестиционни тръстове за недвижими имоти) се търгуват нагоре, а жилищата под наем, логистиката и дори крайградските търговски центрове отбелязват повишено търсене. Единственото предупреждение: ако BOJ затегне паричната политика или ако йената се колебае рязко, това може да охлади чуждестранния ентусиазъм. Но засега стабилните капиталови доходности и евтиното финансиране правят Япония рядък сладък момент в световен мащаб.

Япония се очертава като изненадващ . С ултраниски лихвени проценти (Банката на Япония все още поддържа отрицателни/0% основни лихви) и икономика, която най-накрая се отърсва от дефлацията, глобалните инвеститори се насочват към японския пазар на недвижими имоти. Един показателен пример: Sapporo Holdings продава своя бизнес с недвижими имоти (включително ценено портфолио от пивоварни, офиси и хотели), и поне подготвят оферти около 400 милиарда йени (2,7 милиарда долара) reuters.com. Американските частни инвестиционни компании и водят консорциуми, които се интересуват от активите reuters.com. Недвижимите имоти се превърнаха в „популярен обект за инвеститорите в Япония, тъй като страната излиза от дефлация и лихвите са ниски“ reuters.com. Извън тази сделка, общите инвестиции в имоти в Япония през 2025 г. са стабилни – J-REITs (японски инвестиционни тръстове за недвижими имоти) се търгуват нагоре, а жилищата под наем, логистиката и дори крайградските търговски центрове отбелязват повишено търсене. Единственото предупреждение: ако BOJ затегне паричната политика или ако йената се колебае рязко, това може да охлади чуждестранния ентусиазъм. Но засега стабилните капиталови доходности и евтиното финансиране правят Япония рядък в световен мащаб. Индия – Реформи и растеж: Пазарът на недвижими имоти в Индия се възползва от силната икономика (БВП за Q2 +7,8% hindustantimes.com) и правителствени реформи. На 30 август министърът на жилищното строителство и градските въпроси на Индия, Хардип Синг Пури, остро критикува бавното разрешаване на замразени жилищни проекти по системата за несъстоятелност на страната (NCLT) и призова за спешни реформи hindustantimes.com hindustantimes.com. Говорейки на конвенция за недвижими имоти, той отбеляза, че ако забавен проект попадне в NCLT, „е сигурно, че никога няма да бъде завършен“ hindustantimes.com – откровена оценка за необходимостта от цялостна промяна в начина, по който се третират несъстоятелностите на строителите. Пури призова строителите да ограничат плащанията в брой („голям проблем“, допринасящ за черните пари в сектора на недвижимите имоти) и да приведат декларираните стойности на имотите (кръгови ставки) в съответствие с пазарната реалност, за да се подобри прозрачността hindustantimes.com hindustantimes.com. Той подчерта, че секторът на недвижимите имоти допринася с 8–10% за БВП на Индия и постави амбициозна цел да увеличи този дял до 18% до 2047 г. hindustantimes.com, подчертавайки значението на сектора. Междувременно продажбите на жилища в Индия остават стабилни през 2025 г., с голямо търсене от крайни потребители в големите градове; въпреки това, нарастващите разходи за строителство и високите лихвени проценти (ипотечни кредити ~9%) намаляват маржовете на строителите. Централната банка все още не е намалила лихвите през 2025 г., но ниската инфлация може скоро да позволи облекчаване, което допълнително би подкрепило пазара на имоти.

Пазарът на недвижими имоти в Индия се възползва от силната икономика (БВП за Q2 +7,8% hindustantimes.com) и правителствени реформи. На 30 август министърът на жилищното строителство и градските въпроси на Индия, Хардип Синг Пури, остро критикува бавното разрешаване на по системата за несъстоятелност на страната (NCLT) и призова за спешни реформи hindustantimes.com hindustantimes.com. Говорейки на конвенция за недвижими имоти, той отбеляза, че ако забавен проект попадне в NCLT, „е сигурно, че никога няма да бъде завършен“ hindustantimes.com – откровена оценка за необходимостта от цялостна промяна в начина, по който се третират несъстоятелностите на строителите. Пури призова строителите да ограничат („голям проблем“, допринасящ за черните пари в сектора на недвижимите имоти) и да приведат декларираните стойности на имотите (кръгови ставки) в съответствие с пазарната реалност, за да се подобри прозрачността hindustantimes.com hindustantimes.com. Той подчерта, че секторът на недвижимите имоти допринася с 8–10% за БВП на Индия и постави амбициозна цел да увеличи този дял до 18% до 2047 г. hindustantimes.com, подчертавайки значението на сектора. Междувременно продажбите на жилища в Индия остават стабилни през 2025 г., с голямо търсене от крайни потребители в големите градове; въпреки това, нарастващите разходи за строителство и високите лихвени проценти (ипотечни кредити ~9%) намаляват маржовете на строителите. Централната банка все още не е намалила лихвите през 2025 г., но ниската инфлация може скоро да позволи облекчаване, което допълнително би подкрепило пазара на имоти. Югоизточна Азия: Основни столици на АСЕАН като Сингапур, Банкок и Джакарта отчетоха сравнително спокойни пазари на недвижими имоти през този уикенд. Сингапур продължава да изпитва охлаждане на жилищния си пазар след значителното увеличение на гербовия налог за чужденци от страна на правителството по-рано през 2025 г.; цените са приблизително без промяна спрямо предходното тримесечие, а обемите на продажбите са слаби. Индонезия привлича вниманието на регионалните инвеститори – появи се доклад, че десетки фондове за недвижими имоти и инвестиции са били използвани от престъпния синдикат (PCC) за пране на пари в Бразилия, което подчертава нуждата от по-добър надзор на развиващите се пазари boz.substack.com. Като положителна новина, Виетнам обяви планове за облекчаване на кредитирането за строителни предприемачи и удължаване на банковите заеми, тъй като секторът на недвижимите имоти (особено жилищните комплекси) преминава през ликвидна криза.

Мнения на експерти: Икономистите предупреждават, че перспективите за Азия зависят силно от траекторията на Китай. Ако проблемите на китайския имотен пазар се задълбочат, това може да забави регионалния растеж чрез по-ниско търсене на суровини, машини и потребителски стоки от съседните страни. Вече производственият PMI на Китай се свива (49,4 през август) reuters.com и икономистите се притесняват, че „продължителният спад на имотния пазар все още ограничава разходите“ reuters.com. От друга страна, Джеймс Макгрегър от APAC Realty отбелязва, че пазарите на недвижими имоти в Югоизточна Азия и Индия могат да спечелят, ако инвеститорите се изтеглят от Китай: „Глобални фондове, които се оттеглиха от Китай, пренасочват част от капитала си към пазари като Индия, Виетнам и Индонезия, където демографията и урбанизацията остават силни.“

В обобщение, картината на недвижимите имоти в Азия е разделена: Китай прави всичко възможно да стабилизира жилищния си сектор на фона на криза на доверието, Япония привлича чужд капитал, търсещ доходност, а развиващите се пазари в Азия растат стабилно, макар и с внимание към глобалните рискове. Предстоящите месеци ще покажат дали мерките на Китай най-накрая ще стабилизират имотния му пазар – ключов фактор не само за Азия, но и за настроенията на пазара на недвижими имоти в световен мащаб.

Близък изток: Горещи пазари и реформи, променящи играта

Градове на бума в Залива: Водещите пазари на недвижими имоти в Близкия изток са изключително активни, подхранвани от високи приходи от петрол, политики в подкрепа на растежа и наплив на международни инвеститори. Това е най-очевидно в Дубай, където следпандемичният бум на имотите продължава без прекъсване. Най-големият строителен предприемач в Дубай, Emaar Properties, отчете 33% ръст на нетната печалба за първата половина на 2025 г. reuters.com благодарение на силните продажби на луксозни жилища. Продажбите на имоти от Emaar скочиха с 46% на годишна база до 46 млрд. AED през първото полугодие reuters.com – впечатляваща цифра – тъй като вълна от чуждестранни купувачи (от Европа, Азия и Русия) изкупува луксозни вили и апартаменти. „Пазарът на имоти в Дубай в момента е изключително горещ,“ отбелязва Reuters, като регулаторни промени и премиум проекти привличат глобален капитал reuters.com. Наистина, действията на правителството – като предлагане на дългосрочни „златни“ визи за големи покупки на имоти и облекчаване на ограниченията за луксозни проекти – затвърдиха Дубай като рай за инвестиции в недвижими имоти. Жилищните цени в Дубай са се повишили с около 20% на годишна база, а дори дълго страдащият сегмент на апартаментите се е възстановил силно. Треската обхваща и суперлуксозните имоти (имения на Палмата и др.), някои от които достигат рекордни цени. Наблюдателите на пазара предупреждават за достъпността за жителите и потенциално прегряване, но засега търсенето не показва признаци на забавяне.

Саудитска Арабия – смели реформи: Ако историята на Дубай е пазарно ориентиран растеж, то тази на Саудитска Арабия е трансформация, водена отгоре надолу. Кралството предприема мащабни реформи за модернизиране и разширяване на сектора на недвижимите имоти като част от инициативата на престолонаследника Мохамед бин Салман Vision 2030. Две особено исторически промени бяха обявени през 2025 г.:

Закон за чуждестранната собственост: През юли Саудитска Арабия одобри новия „Закон за собственост и инвестиции в недвижими имоти от несаудитци“ , който ще влезе в сила на 1 януари 2026 г. gfmag.com. Това ще позволи на чуждестранни физически и юридически лица да купуват и притежават имоти в определени зони на големите градове (Рияд, Джеда, Дамам и др.) gfmag.com. Законът отменя десетилетия на строги ограничения, които до голяма степен забраняваха на не-граждани на ССС да притежават недвижими имоти в Саудитска Арабия. Целта е да се привлекат глобални инвеститори и експертиза в мегапроектите на Саудитска Арабия – например градът NEOM за 500 милиарда долара (с авангардната „The Line“), историческото обновяване на Дирия в Рияд, курортите на Червено море и други gfmag.com. Наблюдателите сравняват този ход с реформите за свободна собственост в Дубай от 2002 г., които отприщиха вълна от чуждестранни инвестиции gfmag.com. „Това предоставя нов канал за достъп до растяща икономика… но пазарът все още е в начален етап с развиваща се регулаторна рамка,“ отбелязва Осама Ал Сафи от Traze, като предупреждава, че изпълнението ще бъде ключово gfmag.com. Правителството изготвя подзаконови нормативни актове (очаквани в рамките на 180 дни след одобрението на закона), за да осигури „приятелски към инвеститорите“ старт gfmag.com. Това отваряне на пазара е сеизмична промяна – до 2026 г. глобалните компании и фондове за недвижими имоти ще могат директно да притежават имоти в Саудитска Арабия, нещо немислимо само преди няколко години.

През юли Саудитска Арабия одобри новия , който ще влезе в сила на 1 януари 2026 г. gfmag.com. Това ще в определени зони на големите градове (Рияд, Джеда, Дамам и др.) gfmag.com. Законът отменя десетилетия на строги ограничения, които до голяма степен забраняваха на не-граждани на ССС да притежават недвижими имоти в Саудитска Арабия. Целта е да се привлекат глобални инвеститори и експертиза в мегапроектите на Саудитска Арабия – например градът NEOM за 500 милиарда долара (с авангардната „The Line“), историческото обновяване на Дирия в Рияд, курортите на Червено море и други gfmag.com. Наблюдателите сравняват този ход с реформите за свободна собственост в Дубай от 2002 г., които отприщиха вълна от чуждестранни инвестиции gfmag.com. „Това предоставя нов канал за достъп до растяща икономика… но пазарът все още е в начален етап с развиваща се регулаторна рамка,“ отбелязва Осама Ал Сафи от Traze, като предупреждава, че изпълнението ще бъде ключово gfmag.com. Правителството изготвя подзаконови нормативни актове (очаквани в рамките на 180 дни след одобрението на закона), за да осигури „приятелски към инвеститорите“ старт gfmag.com. Това отваряне на пазара е сеизмична промяна – до 2026 г. глобалните компании и фондове за недвижими имоти ще могат директно да притежават имоти в Саудитска Арабия, нещо немислимо само преди няколко години. Разширяване на данъка върху бялата земя: От август 2025 г. саудитските власти преработиха програмата за данък върху бялата земя – данък върху неразработени градски земи – с цел агресивно стимулиране на развитието. Според новите правила, собствениците на големи празни парцели (≥5 000 m² в градовете) ще плащат годишен данък от до 10% от стойността на земята topluxuryproperty.com (досега беше само 2,5%). Освен това, нова годишна такса от 5–10% ще се прилага за дълго време необитаеми жилищни сгради topluxuryproperty.com. Това е смела стъпка за прекратяване на задържането и спекулацията със земя, които допринесоха за изключително високите цени на земята. За сравнение, в градове като Рияд няколко богати играчи традиционно държат огромни площи земя неизползвани; правителството идентифицира над 5 500 празни парцела (411 милиона m²) в големите градове, които попадат под новия данък topluxuryproperty.com. Преработеният данък вече води до действия: „Това прави много по-скъпо да оставиш добра земя празна. [Собствениците] или ще строят… или ще продадат на някой, който ще го направи“, обяснява анализатор от Savills Middle East topluxuryproperty.com topluxuryproperty.com. Първите признаци показват, че много засегнати собственици на земя бързат да сключват съвместни предприятия или да продават парцели, за да избегнат налога topluxuryproperty.com. Реформите на данъка върху бялата земя трябва да отключат вълна от ново жилищно строителство през следващите години, като се справят с недостига на жилища в Саудитска Арабия и, както казва Фейсал Дурани от Knight Frank, това ще се превърне в „жилища в рамките на възможностите на повечето саудитски граждани“ topluxuryproperty.com (което е много необходимо, тъй като две трети от саудитците имат бюджет под 1,5 милиона SAR за дом).

Други пазари в Залива: В други части на Залива, Катар и Абу Даби също остават стабилни. Абу Даби отчете рекордни продажби на вили това лято, а държавните му строителни компании стартират нови проекти на брега, за да отговорят на търсенето. Катар, след Световното първенство, имаше леко забавяне, но сега рекламира нови зони с право на собственост за чужденци, използвайки високите доходи и отличната инфраструктура на страната. Бахрейн и Оман са по-тихи, но стабилни, като използват конкурентни схеми за пребиваване чрез инвестиции, за да привлекат купувачи от Азия и Африка.

Северна Африка и Левант: Пазарът на имоти в Египет се сблъсква с трудности заради нестабилната валута – рязката обезценка на египетския паунд (и 30% инфлация) направиха строителните материали скъпи, а предприемачите изпитват затруднения с паричния поток. Въпреки това, търсенето на твърди активи остава, тъй като египтяните инвестират в недвижими имоти като защита от инфлация. В Кайро цените на новите жилища в престижни райони са се повишили в местна валута, но всъщност са по-евтини в щатски долари спрямо година по-рано заради обезценката на валутата. Египетското правителство продължава с проекта за Новата административна столица, представяйки го като инвестиционна възможност в недвижими имоти. Междувременно в Израел политическата несигурност и високите лихвени проценти охладиха някога горещия жилищен пазар – цените на жилищата леко са спаднали през 2025 г. след ръст от ~70% през предходното десетилетие. Търговският пазар в Тел Авив също е в застой на фона на съкращения в технологичния сектор и скокове на лихвите.

Мнение на инвеститори и експерти: Недвижимите имоти в Близкия изток вече са пазар на две скорости: международните центрове на Персийския залив от една страна и останалата част от региона от друга. Институционалните инвеститори проявяват основен интерес към пазарите на GCC (Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар), където икономическият растеж е силен, а правителствата са партньори в развитието. Както съобщава Global SWF, суверенните фондове на страните от Залива сами инвестират в местни проекти – например ADIA и Mubadala от ОАЕ увеличават дела си в местни имоти – което отразява доверие в родния пазар. Реформите в Саудитска Арабия особено се определят като „промяна на играта“ за създаване на по-ликвиден и прозрачен пазар. Въпреки това експертите предупреждават, че успехът ще зависи от детайлите по изпълнението и защитата на инвеститорите. „Ако Саудитска Арабия осигури ясен правен режим и възможност за репатриране на печалбите, може да видим наплив на чужд капитал, подобен на този в Дубай,“ отбелязва един икономист по недвижими имоти gfmag.com.

В обобщение, разказът за имотния пазар в Близкия изток за 30–31 август 2025 г. е за бумове и смели ходове: бум на пазарите в Залива и смели правителствени интервенции за отваряне и разширяване на тези пазари. Това контрастира с предпазливостта в други части на света – подчертавайки нарастващата значимост на региона в глобалния сектор на недвижимите имоти.

Африка: Навигиране в условия на високи лихви и нови инвестиции

Икономически фон: Африканските пазари на недвижими имоти се справят с предизвикателна макроикономическа среда. Много страни се бориха с висока инфлация и лихвени проценти през последните години, което повиши разходите за финансиране и охлади активността на пазара. Но с овладяването на инфлацията в някои икономики, централните банки внимателно променят курса – което дава лъч надежда за сектора на недвижимите имоти.

Южна Африка – облекчение чрез намаляване на лихвите: Южна Африка, най-развитият пазар на недвижими имоти на континента, осъществи дългоочакваното намаляване на лихвения процент в началото на август 2025 г. Южноафриканската резервна банка намали репо лихвата от 7,25% на 7,00%, като по този начин основният лихвен процент за кредити спадна до 10,50% privateproperty.co.za. Това беше първото намаление след дълъг цикъл на затягане и леко понижи ипотечните лихви за потребителите (повечето жилищни кредити в ЮА са с плаваща лихва – основна плюс марж). Професионалистите в сектора приветстваха хода: „По-ниската основна лихва осигурява така необходимото облекчение за потребителите и собствениците на жилища… това намаление ще даде допълнителен тласък на жилищния пазар,“ каза Брад Бендал, ръководител продажби в BetterBond privateproperty.co.za privateproperty.co.za. Всъщност, броят на заявленията за ипотечни кредити в Южна Африка вече беше нараснал с около 7% на годишна база до средата на 2025 г., което подсказва, че купувачите се завръщат privateproperty.co.za.

Въпреки това, намалението е скромно, а икономическите предизвикателства остават. Яел Гефен, изпълнителен директор на Lew Geffen Sotheby’s Realty, отбеляза, че облекчението е малко – при ипотека от 2 милиона ранда, намалението спестява около 340 ранда (18 долара) на месец privateproperty.co.za – като предупреди, че южноафриканските потребители са под сериозен натиск. „Намираме се на ръба на икономическа катастрофа… домакинствата харчат тревожните две трети от доходите си за обслужване на дългове,“ предупреди Гефен privateproperty.co.za. Високата безработица и нарастващите разходи за комунални услуги (тарифите за електричество рязко са се увеличили) означават, че много потенциални купувачи на жилища остават колебливи. Жилищният пазар в големите градове като Йоханесбург и Кейптаун е в застой, като цените се покачват само минимално в номинално изражение. Все пак очакванията за допълнителни намаления на лихвите през 2025 г. могат постепенно да подобрят достъпността и настроенията.

Нигерия и Западна Африка: Секторът на недвижимите имоти в Нигерия се сблъсква с турбуленции на фона на обезценяване на валутата и промени в политиките. Премахването на субсидиите за горива от правителството през 2025 г. доведе до рязко покачване на транспортните и строителните разходи. Лихвените проценти в Нигерия остават изключително високи (основният лихвен процент на централната банка е 18,75%), което прави формалните ипотеки рядкост (повечето покупки на жилища са в брой). Въпреки това има значителна активност в луксозния сегмент, движена от заможни лица, които се застраховат срещу инфлация, както и в диаспорния сегмент (нигерийци в чужбина, които инвестират в апартаменти и земя у дома). Забележително развитие: Dangote Group, един от най-големите конгломерати в Африка, сигнализира за планове да инвестира в недвижими имоти в Етиопия като част от по-широка експанзия. На 30 август Dangote подписа сделка за 2,5 милиарда долара за изграждане на завод за торове в Етиопия reuters.com, а според съобщения те също така разглеждат възможности за развитие на имоти там facebook.com. Този ход подчертава нарастващите пан-африкански инвестиционни потоци – нигерийски и южноафрикански инвеститори все повече се оглеждат към бързоразвиващите се пазари в Източна Африка (Етиопия, Кения, Руанда) за проекти в недвижимите имоти. Такива трансгранични инвестиции носят капитал и експертиза, което потенциално ускорява развитието в приемащите страни.

Източна Африка: Кения, икономическият център на Източна Африка, има оживен пазар на имоти, който се забави леко през 2023–2024 г. поради несигурност около изборите и високите лихви, но е на път за възстановяване. Централната банка на Кения задържа лихвата си на 10,5%, а инфлацията е умерена (~6,7%), което може скоро да позволи намаляване на лихвите. В Найроби продължава да има търсене на достъпни жилища и логистични/складови площи (особено с нарастването на регионалната търговия). Забележително е, че експо за недвижими имоти от Дубай се проведе в Найроби на 30 август с цел продажба на имоти от ОАЕ на африкански инвеститори research8020.com – знак за задълбочаващи се връзки между Африка и Близкия изток. Освен това правителството на Кения току-що стартира амбициозна Програма за достъпни жилища, като обяви търгове за хиляди жилища към строителни предприемачи с различни стимули, което, ако е успешно, може както да намали жилищния дефицит, така и да отвори нови възможности за инвестиции.

Северна Африка: В Египет, както беше споменато, валутните проблеми доминират. Въпреки това чуждестранни инвеститори от Залива изкупуват луксозни имоти в Кайро с отстъпки (в доларово изражение). Египетското правителство води преговори за евентуално допускане на суверенни фондове от Залива да придобият дялове в нови градски проекти, за да подсигури финансиране. Междувременно туристическите имоти в Мароко (риади, хотели) получиха тласък от ръста на туризма след пандемията, макар че трагичното земетресение в края на 2025 г. близо до Маракеш може да пренасочи приоритетите към възстановяване и структурни подобрения за по-старите сгради.

Общи тенденции: В по-голямата част от Африка, недостигът на жилища и бързата урбанизация остават движещи сили в сектора на недвижимите имоти. Дори и в по-трудни икономически времена, населението расте и градовете се нуждаят от повече домове и офиси. Това подкрепя като цяло положителната дългосрочна перспектива, при условие че финансирането стане по-достъпно. Местни банки в страни като Гана и Уганда започнаха да проучват ипотечни продукти на субсидирани лихви за купувачи за първи път, често подкрепени от правителствени или програми на банки за развитие, за да стимулират собствеността върху жилища.

REITs и капиталови пазари: Инвестиционните тръстове за недвижими имоти (REITs) все още са в начален етап в Африка, но бавно се разширяват. Южна Африка има развит сектор на REITs (някои южноафрикански REITs, като Growthpoint, дори инвестират и на други места на континента). Нигерия стартира своя втори REIT през 2025 г., фокусиран върху търговски имоти в Лагос и Абуджа. Кения и Руанда актуализират регулациите, за да направят REITs по-привлекателни за инвеститорите. Тези инструменти могат с времето да отключат повече институционални инвестиции в африкански имоти.

Експертно мнение: „Историята на недвижимите имоти в Африка е по същество за неудовлетворено търсене и неоползотворен капитал“, казва анализатор от Estate Intel (изследователска фирма със седалище в Лагос). Могат да се намерят високи доходности (често 8–10%+ доходност от наеми), но предизвикателството е намаляването на риска при инвестициите. Политическата стабилност, валутният риск и ликвидността са ключови притеснения за чуждестранните инвеститори. Обнадеждаващо е, че няколко африкански държави прилагат реформи – дигитализация на имотните регистри, укрепване на правата на собственост, предлагане на данъчни облекчения за развитие и др. – за да привлекат повече инвестиции. Втората половина на 2025 г. ще тества тези усилия, но много наблюдатели остават оптимисти, че младото население и урбанизацията ще направят Африка фронт на недвижимите имоти, който си струва да се следи.

Океания: Австралия се възстановява, Нова Зеландия достига дъното

Австралия – връщане към растеж: Пазарът на имоти в Австралия, след рязка корекция през 2022–23 г., отново се върна към плавен растеж през 2024–25 г. До средата на 2025 г. цените на жилищата отново се покачват във всички големи градове business.nab.com.au. Само през месец юли (последните налични данни) националните стойности на жилищата са се повишили с около 1.8% cotality.com, водени от силен ръст в по-малките градове като Дарвин (+2.2% месечно) и стабилно покачване в Сидни и Мелбърн business.nab.com.au. Обратът се дължи на няколко фактора:

Резервната банка на Австралия спря повишаването на лихвите по-рано през годината, а пазарите дори очакват намаления на лихвите през 2026 г. , ако инфлацията продължи да отслабва. Перспективата за достигане на връх на лихвените проценти повиши доверието на купувачите.

, ако инфлацията продължи да отслабва. Перспективата за достигане на връх на лихвените проценти повиши доверието на купувачите. Австралия е изправена пред криза в предлагането на жилища . Новото жилищно строителство изостава от търсенето, а населението отново нараства бързо поради възстановяване на имиграцията след Covid. Това постави дъно под цените въпреки по-високите ипотечни лихви в сравнение с преди няколко години.

. Новото жилищно строителство изостава от търсенето, а населението отново нараства бързо поради възстановяване на имиграцията след Covid. Това постави дъно под цените въпреки по-високите ипотечни лихви в сравнение с преди няколко години. Инвеститорите се завръщат, особено на пазара на апартаменти, залагайки, че наемите ще останат високи. Наемите в Австралия нарастват с рекордни темпове (двуцифрен годишен ръст в някои градове) поради ниската наличност, което прави инвестициите в имоти за отдаване под наем отново привлекателни.

Сидни и Мелбърн, най-големите пазари в Австралия, отчетоха скромни тримесечни ръстове на цените (~1–3%) наскоро, а процентът на успешните търгове се е подобрил, което показва по-голям интерес от купувачите. Пърт и Бризбейн също са нагоре на годишна база, отчасти благодарение на силните местни икономики (минното дело в Пърт и вътрешната миграция, която подкрепя Бризбейн).

Прогноза на анализаторите: Последната прогноза на KPMG сочи, че цените на жилищата в Австралия ще нараснат с около 5,5% през 2025 г. на национално ниво abc.net.au, като ще възстановят голяма част от предишния спад до 2026 г. „Националните стойности на имотите показват стабилен ръст, подкрепен от ниското предлагане и очакваните намаления на лихвите,“ отбелязва едно имотно издание propertyupdate.com.au. Все пак има ограничения: достъпността на жилищата остава затруднена (средната цена на къща в Сидни все още е около 1,3 млн. австралийски долара). Австралийското правителство въвежда стимули за купувачи на първо жилище и настоява щатите да ускорят одобренията за зониране, за да се построят повече домове. Степента на възстановяване може да зависи от тези мерки от страна на предлагането и от глобалния икономически климат, но засега инерцията е положителна.

Нова Зеландия – в търсене на дъното: Съседна Нова Зеландия преживя един от най-резките спадове на жилищния пазар сред развитите икономики и пазарът там все още търси дъното си. Към юли 2025 г. средните цени на жилищата в Нова Зеландия са с около 13% под пика от края на 2021 г. qv.co.nz qv.co.nz. В големите градове спадовете са още по-големи: стойностите в Окланд са с ~19,6% под пика qv.co.nz, а в Уелингтън Сити – цели 27% под пика qv.co.nz. Добрата новина е, че темпът на спад се е забавил значително и изглежда, че пазарът достига дъното:

През последните 3 месеца (май–юли) цените в цялата страна бяха почти без промяна (-0,5% на тримесечие) qv.co.nz. На годишна база стойностите са практически непроменени спрямо юли 2024 г. qv.co.nz, което показва, че спадът е спрял. Някои райони вече се възстановяват: второстепенни градове като Tauranga (+1,7% тримесечно) и Queenstown (+2,4% тримесечно) отчетоха солидни тримесечни ръстове qv.co.nz, а дори части от Окланд (централните предградия) отбелязаха стабилизиране на цените qv.co.nz. Това подсказва, че в райони с високо търсене (или където цените са паднали рано и рязко), купувачите се завръщат.

и отчетоха солидни тримесечни ръстове qv.co.nz, а дори части от Окланд (централните предградия) отбелязаха стабилизиране на цените qv.co.nz. Това подсказва, че в райони с високо търсене (или където цените са паднали рано и рязко), купувачите се завръщат. Ипотечните лихви в Нова Зеландия са се задържали. Резервната банка на Нова Зеландия запази OCR на 5,5% до август, а с намаляването на инфлацията до ~4,9%, мнозина очакват следващият ход на RBNZ да бъде намаление през 2026 г. Банките леко намалиха фиксираните ипотечни лихви през последните седмици в очакване, което подобри настроенията.

Пазарните нагласи обаче остават предпазливи. „Като цяло пазарът остава вял… възстановяването е неравномерно и крехко,“ казва Андреа Ръш от QV qv.co.nz. Тя отбелязва, че купувачите са чувствителни към цените и имат силна позиция за договаряне поради големия брой обяви в някои райони qv.co.nz. Продавачите трябваше да коригират очакванията си – реалистичното ценообразуване е от решаващо значение за реализиране на продажби, както се вижда от имотите, които стоят по-дълго на пазара, ако са оценени по миналогодишни стойности. Купувачите на първо жилище и собствениците-обитатели са в момента най-активни, особено в по-ниския сегмент на пазара, подпомогнати от стабилни лихви и леко подобрена достъпност до кредити qv.co.nz qv.co.nz. Има и леко увеличение на инвеститорите, търсещи изгодни сделки, но много от тях остават встрани поради по-строгите регулации за наемодатели в Нова Зеландия и премахването на част от данъчните облекчения за лихви.

Актуализация на политиката: Правителството на Нова Зеландия, изправено пред избори в края на 2025 г., обмисля потенциални мерки за стимулиране на жилищния пазар при необходимост – като връщане на данъчни облекчения за имоти или коригиране на имиграцията за повишаване на търсенето. Опозицията води кампания за намаляване на бюрокрацията при строителството с цел увеличаване на предлагането. В зависимост от резултата от изборите, жилищната политика на Нова Зеландия може да се промени и да повлияе на посоката на пазара.

Океания като цяло: Различните съдби на Австралия и Нова Зеландия илюстрират как лихвените проценти и политиката са оформили резултатите. По-леката рестриктивна политика и непрекъснатият ръст на населението в Австралия ограничиха спада, докато агресивното повишаване на лихвите в Нова Зеландия (и може би по-ранното надценяване на цените) доведе до по-рязка корекция. Сега и двата пазара гледат напред към евентуално облекчаване на паричната политика като подкрепа.

Другаде в Океания, обърнете внимание, че държавите от Тихоокеанските острови наблюдават уникални тенденции в недвижимите имоти – например, във Фиджи и Вануату има курортни и жилищни проекти, насочени към чуждестранни купувачи, търсещи преместване или второ гражданство, а устойчивостта към климатичните промени става все по-важен фактор (имоти по крайбрежието, които се справят с покачването на морското равнище). Това са нишови, но растящи сегменти в региона.

В обобщение: Към края на август 2025 г. глобалният пазар на недвижими имоти е изследване на контрастите:

Последици от високите лихви в Северна Америка и Европа, където пазарите са в застой и избирателни, очаквайки по-ясни икономически сигнали.

в Северна Америка и Европа, където пазарите са в застой и избирателни, очаквайки по-ясни икономически сигнали. Възстановяване, водено от политики в части от Азия и Близкия изток – било то чрез стимули в Китай или отварянето на Саудитска Арабия – което може да промени тези пазари.

в части от Азия и Близкия изток – било то чрез стимули в Китай или отварянето на Саудитска Арабия – което може да промени тези пазари. Устойчивост и възстановяване в региони като Персийския залив и отделни части на Океания, което показва, че недвижимите имоти остават локална игра дори на фона на глобални предизвикателства.

Както един експерт точно каза, 2025 г. е „година на приспособяване“ в сектора на недвижимите имоти – когато инвеститори и собственици на жилища преосмислят новата реалност на по-високи лихвени разходи, но също така се възползват от възможностите, които се появяват от уникалната динамика на всеки пазар. Предстоящите месеци (и решенията за лихвите) ще определят кои региони ще поведат следващия етап от цикъла на недвижимите имоти. Следете развитието.

Източници: Reuters reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com reuters.com topluxuryproperty.com gfmag.com privateproperty.co.za qv.co.nz и други, както са посочени по-горе.